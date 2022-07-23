199-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 4-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN QUYÊN - NGUYỆT NHI Công trình sửa chữa, cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) với tổng kinh phí 25 tỉ đồng được triển khai từ đầu tháng 8-2025. Thời điểm này, đội ngũ đang trong cao điểm thi công, hoàn thiện để kịp tiến độ. Nhóm vận chuyển đồ đạc, lau dọn, nhóm ốp lát xây tường, mỗi người mỗi việc, đều hết sức tập trung vào phần việc của mình. Trường mới, khí thế mới Theo sát và chỉ đạo công việc chung, anh Đoàn Thiên Đăng, phụ trách kỹ thuật tại công trình, nói: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để ngôi trường mới được hoàn tất, kịp lễ khai giảng năm học này. Phòng học nào làm xong sẽ được lau dọn, sắp xếp bàn ghế theo như hiện trạng ban đầu. Để đảm bảo tiến độ như đã cam kết với trường, đội ngũ nhân công có thời điểm lên tới 120 người. Tinh thần là chúng tôi bàn giao trường sớm nhất có thể nên mọi người làm việc xuyên tuần, xuyên lễ, tăng ca. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy áp lực vì vừa phải đảm bảo chất lượng công trình, vừa phải đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, năm học mới đang cận kề nên mọi việc phải được triển khai gấp rút, nhanh gọn”. Suốt ba tháng hè trường sửa chữa, ngày nào cô Hiệu trưởng Hứa Thị Diễm Trâm cũng có mặt theo dõi, hỗ trợ anh em tại công trình. Nhiều đang được tích cực hoàn thiện để bàn giao kịp đi vào hoạt động ngay đầu năm học mới. Trong thời gian qua, để kịp hoàn thành kế hoạch, đội ngũ nhân công thường xuyên tăng ca vào ban đêm, làm việc cả cuối tuần” - anh Khôi nói. Không còn phải đi học nhờ Ao ước và chờ đợi nhiều đến trường, chị Hoàng Thị Thu Thảo vui vẻ: “Có ngôi trường mới này, người dân thoát khỏi cảnh học nhờ”. Trước đây do phường không có trường tiểu học nên con trai lớn của chị Thảo phải học nhờ tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thông Tây Hội). Mỗi lần chở con đi học chị phải mất 30 phút vì đường khá đông xe. Còn năm nay, trường mới sát nhà, đi xe máy chỉ mất khoảng 5 phút. Dẫn học sinh (HS) đi tham quan các khối lớp, phòng vệ sinh, cô giáo Nguyễn Kim Thanh bộc bạch: “Trường mới khang trang, sạch sẽ, cơ sở vật chất đầy đủ tạo điều kiện để tôi dạy các con tốt hơn, các con cũng có môi trường học tập, vui chơi thoải mái”. TP.HCM: Nhiều ngôi trường mới cán đích hôm cô cùng với nhân viên trường vào bếp nấu những món ăn cho công nhân đang làm việc tại đây. “Ngôi trường này xây dựng đã lâu nên cơ sở vật chất đã xuống cấp. Khi được sửa chữa, cải tạo lại, mọi người đều rất phấn khởi. Năm học mới, được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang hơn, chắc chắn chất lượng giáo dục của trường sẽ khởi sắc” - cô Trâm nói. 11 giờ trưa, trời nắng gắt nhưng công nhân vẫn hăng say làm việc tại công trình Trường THCS Bình Lợi (xã Bình Lợi). Ngôi trường mới có quy mô 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng trên diện tích gần 24.114 m2, tổng mức đầu tư hơn 180 tỉ đồng. Sát với Trường THCS Bình Lợi là Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2 (cũng đang dần hoàn thiện). Anh Trần Nguyên Khôi, đơn vị thi công, cho biết sẽ bàn giao trường cho đơn vị thụ hưởng vào tuần này. Trường có quy mô 30 phòng học, đầy đủ phòng chức năng trên diện tích đất gần 13.000 m2, tổng mức đầu tư trên 135 tỉ đồng. Đặc biệt, trường có nhà thi đấu đa năng và hồ bơi được thiết kế hiện đại. “Trường xây dựng từ ngày 4-9-2024, năm qua, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026, đem lại niềm vui lớn cho nhiều người dân phường An Hội Tây, nhất là các phụ huynh có con em đang trong lứa tuổi tiểu học. Ngày tựu trường, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của các bà, cha mẹ, học trò lẫn thầy cô. Chở hai con Tôi luôn đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu, đây là ngôi trường mới nên niềm tin của phụ huynh rất quan trọng. Để kịp lễ khai giảng năm học mới, những ngày này trên các công trường xây dựng, không khí làm việc sôi nổi, không kể trời nắng gắt hay mưa dữ. Tiêu điểm Năm học 2025-2026, TP.HCM có 3.528 trường học; 2,6 triệu HS từ bậc mầm non đến THPT, tăng gần 40.000 HS so với năm học trước. Xây trường học giảm quá tải, không để ai bị bỏ lại phía sau Sổ tay Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và dân số cơ học tăng mạnh, TP.HCM đang đối mặt với áp lực lớn về cơ sở vật chất giáo dục. Với hơn 2,6 triệu học sinh (HS) các cấp, việc đảm bảo đủ phòng học, trường lớp đạt chuẩn và môi trường học tập chất lượng trở thành nhiệm vụ cấp thiết. TP đã xác định rõ: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Từ năm 1999, TP.HCM kiên định duy trì tỉ lệ chi ngân sách cho giáo dục ở mức 20% - một con số thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số, đặc biệt tại các quận, huyện vùng ven khiến bài toán trường lớp ngày càng phức tạp. Trước thực trạng đó, Đề án xây dựng 4.500 phòng học giai đoạn 2024-2025 được triển khai, với mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành ít nhất 2.500 phòng học mới. Đây không chỉ là giải pháp tình thế, mà là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tỉ lệ 300 phòng học trên mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học - một chỉ tiêu quan trọng trong quy hoạch phát triển giáo dục của TP. Bên cạnh việc tăng số lượng phòng học, TP.HCM còn chú trọng nâng cao chất lượng trường lớp. Việc phát triển hệ thống trường chuẩn quốc gia, trường tiên tiến hội nhập quốc tế, mở rộng mô hình học hai buổi/ngày và tăng cường không gian học tập như thư viện, sân chơi… đang được đẩy mạnh. Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) - nơi có tốc độ tăng dân số cao nhưng quỹ đất hạn chế - các giải pháp linh hoạt như sử dụng quỹ đất công, điều chỉnh quy hoạch và xã hội hóa đầu tư giáo dục đang được triển khai đồng bộ. TP cũng khuyến khích các địa phương chủ động rà soát, đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc “xây trường, mở lớp” không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị. TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa cam kết: Không để HS nào bị bỏ lại phía sau vì thiếu chỗ học. Đây là nền tảng để xây dựng một xã hội học tập, phát triển toàn diện và bền vững. Song song với tăng số lượng trường lớp mới, TP.HCM còn chú trọng phát triển các trường đạt chuẩn, trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Đây là một trong các nền tảng để đào tạo HS trở thành công dân toàn cầu - đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. NGUYỄN QUYÊN Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026, đem lại niềm vui lớn cho nhiều người dân phường An Hội Tây. Ảnh: NGUYỆT NHI Công trình Trường THCS Bình Lợi (xã Bình Lợi) đang hoàn thiện. Ảnh: NGUYỆT NHI

3 Thời sự - Thứ Năm 4-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN QUYÊN Sau sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, TP.HCM trở thành siêu đô thị giáo dục với gần 2,6 triệu học sinh (HS). Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành GD&ĐT TP đã đẩy mạnh xây dựng trường học, triển khai Đề án xây dựng 4.500 phòng học (gọi tắt là Đề án) được UBND TP.HCM phê duyệt vào tháng 3-2024. Báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT TP.HCM, về vấn đề này ngay trước thềm năm học mới. Đẩy mạnh Đề án xây dựng 4.500 phòng học . Phóng viên: Thưa ông, Đề án có ý nghĩa như thế nào đối với ngành giáo dục TP.HCM? + Ông Trần Khắc Huy (ảnh): Đề án không chỉ mang ý nghĩa cải thiện cơ sở vật chất mà còn giúp giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi của ngành giáo dục. Trước tiên, thêm phòng học sẽ giảm sĩ số HS/lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tăng tỉ lệ dạy học hai buổi/ngày giúp phụ huynh yên tâm hơn. Tiếp đó, các trường xây mới sẽ giúp HS tại một số địa bàn được học gần nhà, không phải đi xa hay học nhờ như trước. Bên cạnh đó, việc này còn góp phần tăng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện TP.HCM có tỉ lệ trường đạt chuẩn thấp nhất cả nước do sĩ số lớp quá đông (mặc dù cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn). . Cùng với cả nước, TP.HCM đang vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, thay đổi lớn này ảnh hưởng thế nào đến triển khai Đề án? + Đề án gắn liền với chỉ tiêu xây dựng TP.HCM nỗ lực xây trường, mở lớp Tháng 3-2024, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2025). Đề án gồm ba nhóm: Nhóm 1, các dự án có trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, thuận lợi về thủ tục, hồ sơ, đề nghị được ưu tiên giao vốn với 118 dự án, hơn 2.800 phòng học. Nhóm 2, các dự án đề xuất mới có tính khả thi, có thể đẩy nhanh tiến độ đầu tư trong giai đoạn này với 76 dự án, hơn 1.300 phòng học. Nhóm 3, các dự án thuận lợi hồ sơ pháp lý đất đai, nếu địa phương quyết tâm có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện với 83 dự án, 1.700 phòng học. Để chuẩn bị cho năm học 2025-2026, TP.HCM dự kiến đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách. gấp rút Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lợi: Xây trường lớp là nhiệm vụ trọng tâm Xã Bình Lợi được hợp nhất từ hai xã Bình Lợi và Lê Minh Xuân của huyện Bình Chánh cũ. Đây là địa phương có dân số trên 55.000 người, nhu cầu về trường lớp cho HS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã đặc biệt quan tâm. Việc đưa vào sử dụng hai ngôi trường mới với cơ sở vật chất đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu học tập của HS tiểu học và THCS trên địa bàn, nâng cao tỉ lệ học hai buổi/ngày đối với cấp tiểu học và THCS, tạo điều kiện cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Tất bật chuẩn bị đón trẻ Những ngày này, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (phường Chánh Hưng) tất bật vào trường dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, đồ dùng, bố trí đồ chơi, trang trí phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Có mặt rất sớm tại trường, cô Phạm Phương Quỳnh đang chuẩn bị các góc vui chơi để đón trẻ. “Cơ sở vật chất, đồ chơi ở ngôi trường mới này được đầu tư khá đầy đủ, giúp trẻ phát triển được các kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức các hoạt động phong phú hơn” - cô Quỳnh vui vẻ. Cô Trần Thị Anh Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, cho biết đây là ngôi trường mới nên niềm tin của phụ huynh rất quan trọng. Trong thời gian tới, trường sẽ tổ chức các hoạt động mở để mời phụ huynh đến cùng học, cùng chơi với trẻ. Bên cạnh đó, tất cả hoạt động, giờ ăn của trẻ sẽ được cập nhật qua group lớp để phụ huynh nắm bắt thường xuyên, phản hồi ý kiến kịp thời. Khi nhà trường công khai về chất lượng, phụ huynh sẽ dễ dàng thấu hiểu và đồng hành với chúng tôi. Cô Ngô Thị Thúy Lan, Hiệu trưởng, cho biết: “Trường đi vào hoạt động đã phần nào giúp giảm tải số lượng HS cho các trường lân cận nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của con em địa phương. Sĩ số HS của các trường đều đang vượt quá quy định của Bộ GD&ĐT. Trong năm học này, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng khu vực nhà vệ sinh. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, đặc biệt là vào giờ ra chơi và tan tầm, không để tình trạng HS sợ hoặc ngại đi vệ sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe”.• 300 phòng học/10.000 dân. Trước sáp nhập, TP.HCM đạt 297 phòng học, sau sáp nhập giảm xuống còn 277 phòng học/10.000 dân. Hiện ngành giáo dục TP đang rà soát tại khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), ưu tiên những dự án khả thi có khả năng khởi công ngay. Các dự án khả thi nhưng chưa có vốn sẽ được đề xuất chủ trương đầu tư công cho giai đoạn tới. Trước đây, TP đã có quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, đặc biệt trong giai đoạn đầu, công tác tổ chức chưa ổn định, việc này ở các phường, xã chưa được chú trọng. Trước thực tế đó, Sở GD&ĐT sẽ trình UBND TP thành lập tổ liên ngành do sở làm tổ trưởng phối hợp với các sở, ngành. Sau khi có quyết định thành lập, tổ sẽ có trách nhiệm hằng tháng, hằng quý rà soát, làm việc với các phường, xã để ưu tiên, dành đất cho giáo dục, đảm bảo chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân và triển khai thuận lợi Đề án. Tháo gỡ khó khăn, xây thêm trường mới . Với tiến độ hiện nay, liệu mục tiêu xây dựng 4.500 phòng học có thể hoàn thành vào cuối năm nay không, thưa ông? + Khả năng hoàn thành toàn bộ 4.500 phòng học trong năm nay là rất khó. Theo rà soát mới nhất, đến cuối năm 2025 chúng tôi dự kiến chỉ có thể thực hiện được khoảng 2.500-2.700 phòng. Trước sáp nhập, một số quận, huyện khi rà soát quỹ đất không đánh giá kỹ về tính pháp lý, quy hoạch hoặc khả năng đầu tư. Điều này dẫn đến một số dự án tưởng chừng khả thi nhưng khi kiểm tra lại thì đất chưa “sạch”, chưa có quy hoạch giáo dục hoặc còn đang tranh chấp. Chính vì vậy, có địa phương đề xuất 10 dự án nhưng sau khi thẩm định may mắn khoảng ba dự án có thể thực hiện. . Để tháo gỡ vướng mắc, ngành giáo dục TP đã có những biện pháp gì? + Đầu năm 2025, khi bắt đầu triển khai Đề án, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Ban giám đốc sở trực tiếp làm việc với các quận, huyện để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn. Sau khi nhận thấy có nhiều vướng mắc, Sở GD&ĐT TP.HCM đã báo cáo UBND TP rà soát tổng thể toàn bộ mấy trăm dự án theo hướng: Dự án nào có khả năng đầu tư ngay sẽ trình HĐND xin ý kiến, ban hành nghị quyết đưa vào đầu tư công trung hạn; dự án không khả thi sẽ đề nghị đưa ra khỏi danh mục hoặc theo dõi tìm cách tháo gỡ. Hiện ở khu vực 2 và 3 còn nhiều đất trống, đất sạch, Sở GD&ĐT đang đẩy mạnh rà soát. Ngoài ra, tổ công tác liên ngành khi được thành lập sẽ thường xuyên rà soát định kỳ các ban quản lý dự án trên địa bàn, khu vực, phường, xã và báo cáo về UBND TP. Qua đó, UBND TP sẽ chỉ đạo các phường, xã còn thiếu trường học ưu tiên dành quỹ đất cho giáo dục. . Xin cảm ơn ông.• Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) đang được sửa chữa, cải tạo với tổng kinh phí 25 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỆT NHI Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm vui vẻ bên ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỆT NHI Cô Phạm Phương Quỳnh, Trường Mầm non Hoa Mai, đang chuẩn bị các góc vui chơi để đón trẻ vào năm học mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 4-9-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Việt Nam - Cuba ký kết kế hoạch hợp tác 3 năm trong lĩnh vực quốc phòng Ngày 3-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón đoàn Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba do Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm Việt Nam từ ngày 31-8 đến 6-9. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Theo đó, thời gian tới, hai bên tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm, như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, trong đó chủ động tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và thế hệ trẻ, cũng như bạn bè quốc tế về quan hệ hai nước, hai quân đội nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam - Cuba; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng… Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã ký kết kế hoạch hợp tác ba năm giai đoạn 2026-2028. (Theo TTXVN) Tin vắn • Chồng dùng dao tấn công vợ rồi đến công an đầu thú. Ngày 3-9, Công an phường Thuận Giao phối hợp với các đơn vị của Công an TP.HCM điều tra vụ việc người chồng tên L dùng dao tấn công vợ là A tại một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Quới A, khiến nạn nhân bị thương nặng. L đã đến Công an phường Thuận Giao đầu thú. K.DOANH • Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong. Ngày 3-9, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo ở giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối khiến người phụ nữ đi trên xe máy tên LTN (60 tuổi) tử vong. N.TÂN Ngày 3-9, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel DiazCanel Bermudez; Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng Slovakia Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh; Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev; Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N’Guesso và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới lãnh đạo và nhân dân các nước. Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả lĩnh vực với Việt Nam. (Theo TTXVN) Chính phủ ban hành Nghị định 237/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định 237/2025 đã sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 105/2012 theo hướng bổ sung nguyên tắc thay đổi nghi thức lễ tang. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang theo một trong các nghi thức. Cụ thể, lễ quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao, lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. “Việc thay đổi nghi thức lễ tang ngoài các trường hợp quy định tại nghị định này thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền” - theo Nghị định 237. Nghị định 237 sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 Nghị định 105/2012 về chức danh được tổ chức lễ quốc tang, trong đó có bổ sung quy định đối với trường hợp thôi chức vụ do vi phạm, khuyết điểm. Cụ thể, trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao… N.THẢO Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước tại lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, thôi chức vụ UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP.HCM (Tổ công tác). Theo quyết định, chủ tịch UBND TP.HCM quyết định thành lập Tổ công tác gồm 33 thành viên do ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng. Tổ phó thường trực là ông Nguyễn Văn Đầy, Trưởng phòng Kiểm tra và Pháp chế Sở Nội vụ. Ngoài ra, Tổ công tác còn có ba tổ phó là ông Ngô Anh Duy, bà Huỳnh Phượng Khanh và ông Hồ Văn Thanh (cùng là phó trưởng phòng Kiểm tra và Pháp chế Sở Nội vụ). UBND TP mời đại diện các ban Xây dựng Đảng Thành ủy, đại diện HĐND TP, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tham gia thành viên và thực hiện chức năng giám sát. Tổ trưởng có trách nhiệm mời đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Tổ công tác… PV TP.HCM lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền 2 cấp Phân công Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM. Theo đó, Thường trực Thành ủy TP thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TP.HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ nhiệm vụ trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Việc phân công xử lý công việc nêu trên nhằm đảm bảo kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ TP.HCM. THANH TUYỀN Kiến nghị bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch quốc gia UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề nghị phối hợp kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung mạng lưới đường sắt quốc gia. Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài đã được cập nhật trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 370 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay tuyến vẫn chưa được đưa vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia cũng như quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM. NGUYỄN TIẾN Công an TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp Quốc khánh 2-9 Ngày 3-9, Công an TP.HCM cho biết đã đồng loạt triển khai nhiều lực lượng, biện pháp để giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn, hưởng ứng không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tại các sự kiện, hoạt động trên địa bàn, từ trước đó Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ. Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung trấn áp tội phạm, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự. Tại các điểm bắn pháo hoa chào mừng lễ Quốc khánh, công an phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức nhiều vòng kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Công an TP.HCM kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng, đồng thời chung tay giữ gìn bình yên cho TP... N.TÂN CSGT TP.HCM tăng cường túc trực để xử lý ùn ứ sau kỳ nghỉ lễ Sáng 3-9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài bốn ngày, người dân bắt đầu trở lại TP.HCM với guồng quay công việc, học tập thường nhật. Ghi nhận của PV trong sáng cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra trên diện rộng tại nhiều tuyến đường cửa ngõ TP. Tại các tuyến đường trọng điểm như Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Tô Ngọc Vân…, hàng ngàn phương tiện di chuyển chậm chạp, gần như phải “nhích từng chút một” trong suốt nhiều giờ liền. Đặc biệt, khu vực cầu Bình Lợi và vòng xoay ngay bên dưới cầu trở thành điểm nóng khi xe cộ ken đặc, chen chúc từng mét đường. Không chỉ vậy, cầu Bình Triệu 2, tuyến huyết mạch kết nối khu đông và trung tâm TP cũng rơi vào tình trạng kẹt xe kéo dài. Lực lượng CSGT được tăng cường túc trực tại nhiều điểm nóng để phân luồng và điều tiết giao thông. N.NGỌC

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 4-9-2025 Sáng 3-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền. Tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng đầu năm, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026; báo cáo tình hình ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025, thực hiện kế hoạch đầu tư công, ngân sách nhà nước 2021-2025, dự kiến ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2026-2028, kế hoạch tài chính năm năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong tháng 8 vừa qua, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; căng thẳng thương mại, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực tiếp tục kéo dài, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng, lạm phát, môi trường đầu tư, kinh doanh toàn cầu. Thiên tai, thời tiết cực đoan xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn rủi ro đến giá cả hàng hóa, an ninh lương thực thế giới. Trong nước, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc; linh hoạt, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: “Lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với tinh thần “đã nói là làm” của Đảng, Nhà nước, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường. kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn, hoạt động yêu nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức thành công, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng, góp phần quan trọng để đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cả nước đã khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỉ đồng; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (trên 334.000 căn nhà), về đích sớm hơn năm năm bốn tháng; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí gần 11.000 tỉ đồng... Phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3%-8,5% Theo báo cáo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3%-8,5% gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện “3 đột phá chiến lược”, các nghị quyết “bộ tứ trụ cột”… Trong tháng 8, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 23 nghị định, 47 nghị quyết, 30 chỉ thị, công điện và trên 600 văn bản chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh; tính chung tám tháng đã ban hành 241 nghị định, 308 nghị quyết, 2.021 quyết định và 25 chỉ thị, 145 công điện. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chủ trì hội nghị với các doanh nghiệp và làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn toàn cầu, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; Tuy nhiên, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn rất thách thức, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm về nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”. Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định với tinh thần “đã nói là làm” của Đảng, Nhà nước, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường.• Tập trung cho các dự án “xoay chuyển tình thế” Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2025 và năm năm để tiếp tục phấn đấu đạt và vượt; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nỗ lực đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3% đến 8,5%; hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành, tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa; tổ chức lễ khai giảng năm học mới; chuẩn bị phục vụ tốt Hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội… Cho ý kiến vào các báo cáo về ngân sách nhà nước và đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và tăng cường tiết kiệm chi; mục tiêu mới, yêu cầu mới trong đầu tư công giai đoạn tới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đặc biệt là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, tập trung cho các dự án mang tính chất “xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái”. Theo báo cáo tại cuộc họp, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: VGP Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan. Ảnh: VGP Giám đốc 2 ĐH Quốc gia TP.HCM và Hà Nội làm thứ trưởng Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, KH&CN, GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cụ thể, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; Thủ tướng cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Cùng với đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, giữ chức chủ tịch hội đồng, giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức phó chủ tịch thường trực Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam; điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3-9-2025. PV giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão số 5… Nhìn chung, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ lực, tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng lớn công việc; chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong quản lý, điều hành; linh hoạt, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; thúc đẩy phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa, xã hội, môi trường; đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện, được người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng, đánh giá cao, tích cực tham gia. CHÂN LUẬN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 4-9-2025 UBND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) chấp thuận cho Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư thực hiện vào năm 2018. 12 cán bộ liên quan dự án này đã bị khởi tố, truy tố và đã xét xử có bản án sơ thẩm ngày 17-5-2023 của TAND TP Hà Nội; bản án phúc thẩm ngày 19-10-2023 của TAND Cấp cao tại TP Hà Nội. Tháng 12-2023, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Phan Thiết đã ban hành quyết định: “Buộc Công ty CP Tân Việt Phát, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp lại hơn 45,3 tỉ đồng cho UBND tỉnh Bình Thuận”… Theo Sở Tài chính, UBND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) đã có nhiều văn bản giao Cục THADS tỉnh Bình Thuận (nay là THADS tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực nhằm thu hồi tiền, tài sản về cho Nhà nước. Đồng thời, giao Sở NN&MT phối hợp rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của công dân về việc cấp giấ y chứ ng nhậ n và xây dựng nhà ở tại dự án… Từ cơ sở trên, nhằm thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và có cơ sở để trả lời đơn của công dân, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh giao THADS tỉnh Lâm Đồng rà soát hồ sơ đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền, tài sản về cho Nhà nước. Bên cạnh đó, giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp tiến hành rà soát các kiến nghị của công dân về việc cấp giấy chứng nhận và xây dựng nhà ở tại dự án để đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Cam kết nộp tiền nhưng không thực hiện Theo hồ sơ, năm 2017, sau khi được giao đất, Công ty Tân Việt Phát đã đầu tư hạ tầng, phân thành 500 lô đất, diện tích 100 m2 - 2.009 m2 và ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai… để huy động vốn mục đích chuyển nhượng đối với 475 lô đất. Công ty đã thu 50% số tiền trong hợp đồng của khách hàng với giá 6-7,3 triệu đồng/m2, với tổng số tiền huy động được khoảng 500 tỉ đồng. Một số khách hàng cho biết nhiều người đã nộp đến 95% giá trị hợp đồng nhưng nhiều năm qua chủ đầu tư không bàn giao nền, chuyển giấy chứ ng nhận cho khách hàng. Được biết THADS tỉnh Lâm Đồng đã xác minh thông tin tài sản để có cơ sở thực hiện kê biên, cưỡng chế. Qua rà soát thì có được thông tin về 89 giấ y chứ ng nhậ n. Trong đó, 23 giấ y chứ ng nhậ n đang thế chấp tại ngân hàng; 47 giấ y chứ ng nhậ n đã chuyển nhượng và 19 giấy chứ ng nhận chưa có thông tin. Cũng theo hồ sơ, năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận giao diện tích hơn 92.000 m2 đất cho Công ty Tân Việt Phát xây dựng dự án Tân Việt Phát 2 nhưng lại áp giá đất năm 2013 khiến ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 45 tỉ đồng. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo UBND tỉnh về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân về dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (Tân Việt Phát 2) tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền, tài sản Theo đó, công dân LTNG (ngụ TP.HCM) gửi đơn tới UBND tỉnh đề nghị cho biết chậm nhất đến thời điểm nào thì thu hồi số tiền hơn 45,3 tỉ đồng của Công ty Tân Việt Phát nộp vào ngân sách tỉnh; tỉnh có phương án gì để hỗ trợ nhà đầu tư, thời điểm nhà đầu tư sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khi nào nhà đầu tư được xây dựng nhà ở tại dự án. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn kiến nghị trên, Sở Tài chính cho biết dự án Tân Việt Phát 2 được Lý do chưa thu hồi hơn 45 tỉ đồng của dự án Tân Việt Phát 2 Vì lý do này, 12 cán bộ, trong đó có cựu chủ tịch và hai cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị khởi tố, truy tố, xét xử. Đến ngày 23-7-2022, Công ty Tân Việt Phát có công văn xin nộp bổ sung tiền đất chênh lệch 45 tỉ đồng, cơ quan điều tra có văn bản đồng ý và hướng dẫn nhưng công ty này không thực hiện. Tại phiên tòa tháng 5-2023, VKSND TP Hà Nội xác định Công ty Tân Việt Phát được hưởng lợi nên có nghĩa vụ hoàn trả số tiền hơn 45 tỉ đồng do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra và công ty đã cam kết sẽ nộp số tiền này nhưng vẫn kéo dài đến nay.• Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh giao Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng rà soát hồ sơ đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền, tài sản về cho Nhà nước… Thuyền trưởng và 2 thuộc cấp bị cá o buộ c tham ô 104.000 lít xăng Theo kế hoạ ch, ngà y 15-9 tớ i, TAND TP Cần Thơ sẽ mở phiên tò a xét xử vụ án tham ô tài sản là 104.000 lít xăng liên quan đến các bị cáo Trần Văn Tuấ n, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Tiên. Trướ c đó , TAND TP Cần Thơ đã lên lịch xé t xử vụ án này vào ngày 29-8 nhưng do vụ án còn thiếu một số người liên quan nên tòa đã dời phiên xử sang ngày 15-9 như trên. Theo cáo trạng, Trần Văn Tuấ n được Công ty Petrolimex Hải Phòng điều động là thuyền trưởng tàu PTS Hai Phong 03 từ đầu tháng 3-2023, trực tiếp quản lý tài sản và điều hành mọi hoạt động của tàu. Quá trình giao, nhận xăng theo hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Petrolimex Hải Phòng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tuấ n đã chỉ đạo cho đại phó Nguyễn Văn Lâm từ tháng 3-2023 khi giao xăng thì chừa lại một ít rồi tích trữ dần dần để tại hầm trên tàu, sau đó bán lại cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt. Ngày 24-5-2024, tàu PTS Hai Phong 03 nhận 2.432.932 lít xăng A92 và 3.894.452 lít xăng A95 từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi để vận chuyển giao đến kho Petrolimex Tây Nam Bộ tại Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ). Ngày 26-5-2024, tàu PTS Hai Phong 03 đến khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ chờ giao hàng thì Tuấn liên hệ với Nguyễn Ngọc Ân để bán xăng. Tuấn nói cho Ân biết là xăng không có hóa đơn, chứng từ nên bán giá thấp hơn giá thị trường và Ân đồng ý mua. Tiếp đến, Ân liên hệ Lê Minh Thông để bán lại xăng, Thông điều tàu đi nhận hàng. Khoảng 10 giờ ngày 27-5-2024, Tuấn cho tàu PTS Hai Phong 03 bắt đầu giao hàng cho kho Petrolimex Tây Nam Bộ đến 1 giờ ngày 28-5-2024 thì hoàn thành quá trình giao, nhận hàng. Sau đó, Tuấn liên hệ với Ân cho tàu đến cặp mạn tàu PTS Hai Phong 03 tại khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ. Lâm yêu cầu thủy thủ kiêm thợ bơm Phạm Văn Tiên tiến hành nối cần bơm với tàu do Thông điều tới, thực hiện việc bơm xăng... Đến khoảng 2 giờ ngày 28-5-2024, bơm xong thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ với tổng khối lượng 104.000 lít xăng. Tính theo giá bán lẻ xăng RON 92 tại TP Cần Thơ là 22.470 đồng/lít, tổng khối lượng 104.000 lít xăng có giá trị hơn 2,3 tỉ đồng. Nguyễn Ngọc Ân và Lê Minh Thông là người thỏa thuận mua xăng của Tuấn nhưng không biết rõ tài sản do hành vi phạm tội mà có nên không có căn cứ xử lý. NHẪ N NAM phapluat@phapluattp.vn Công ty có văn bản tự nguyện nộp tiền chênh lệch trong dự án Tân Việt Phát 2 sau đó tiếp tục cam kết nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với VKSND Tối cao đi thực địa dự án Tân Việt Phát 2. Ảnh: PN Sư thầy dỏm lừ a tiề n bằ ng chiêu xoa tro lên tờ giấy trắng Ngày 3-9, nguồn tin củ a báo Phá p Luậ t TP.HCM cho biết Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Tấn không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định giả danh sư thầy, đến tỉnh Đắk Lắk lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sá ng 31-8, Tấn mặc bộ đồ tràng Phật tử, đến nhà chị PNTN (29 tuổi, ngụ xã Krông Năng), tự giới thiệu mình là sư thầy của chùa KQ và bịa chuyện đi bán nhang gây quỹ cho chùa. Sau khi chị N mua hai thẻ nhang, Tấn nó i thấy một vong nhi đang đi theo chị này và đề nghị thắp nhang để dẫn vong về chùa. Khi chị N đang thắp nhang, Tấn lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên tờ giấy trắng. Sau đó, Tấn yêu cầu chị N lấy tro xoa chín lần lên giấy. Do sáp gặp tro bị bám bẩn, hiện lên hình người nên chị N rất hoang mang. Lợi dụng việc này, Tấn đề nghị chị N chuyển tiền để làm cúng cơm 49 ngày cho vong nhi. Vì cả tin, chị N đã chuyển khoản hơn 7 triệu đồng cho Tấn. Sau khi nhận được tiền, Tấn nhanh chóng tẩu thoát. Với thủ đoạn tương tự, sá ng cùng ngày, Tấn tiếp tục lừ a của một phụ nữ khác gần 5 triệu đồng. TIẾ N THOẠ I Nghi phạm Nguyễn Văn Thanh Tấn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

