SỐ 200 (7473) - Thứ Sáu 5-9-2025 MTTQ cần chủ động đề xuất chính sách, pháp luật sát thực tiễn CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn LỄ KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT và kỳ vọng mới của ngành giáo dục Năm học mới 2025-2026 mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Trong ảnh: Giáo viên, học sinh Trường THCS Bình Trị Đông, phường An Lạc, TP.HCM phấn khởi trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỆT NHI Tháo gỡ “gánh nặng” tiền sử dụng đất cho nhiều dự án Lực lượng vũ trang TP.HCM cùng chính quyền “vượt qua sóng lớn” Bệnh án điện tử: Không còn chỗ cho sự chần chừ TỪ VỤ ỒN ÀO TẠI LỄ TANG NGHỆ SĨ NGỌC TRINH: Khoảng trống pháp lý, lỗ hổng đạo đức CÚ HÍCH BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - BÀI CUỐI Cơ hội vàng xây dựng y tế thông minh trong so nay trang 2+3 trang 12+13 trang 10 trang 5 trang 5 Sau hơn 15 năm được quy định trong luật, bệnh án điện tử (EMR) đang bước vào chặng nước rút quan trọng nhất. Thông tư 13/2025 của Bộ Y tế đặt ra hạn cuối 30-9-2025 để tất cả bệnh viện phải hoàn tất EMR. Lộ trình thực hiện đã được chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc, không còn dư địa cho sự chần chừ, các cơ sở y tế hoặc phải tăng tốc hoặc đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của ngành y. (Xem tiếp trang 12 +13) trang 14

2 TP.HCM khánh thành 5 ngôi trường mới hàng trăm tỉ đồng Ngày 4-9, TP.HCM khánh thành năm ngôi trường mới ở nhiều xã vùng ven của TP với kinh phí mỗi ngôi trường lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đó là các trường: Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường An Hội Tây); Tiểu học Đồng Đen (xã Vĩnh Lộc); Tiểu học Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt); Tiểu học Vườn Thơm và THCS Bình Lợi (xã Bình Lợi). Những ngôi trường này đều được xây mới, khánh thành và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới 2025-2026 này, bắt đầu từ ngày 5-9. NGUYỄN QUYÊN Năm học mới đặc biệt giữa biển khơi Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết: “Khai giảng năm học 2025-2026 tại đặc khu Côn Đảo đánh dấu cột mốc quan trọng khi Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu của TP.HCM từ ngày 1-7-2025. Toàn đặc khu có sáu trường học từ bậc mầm non đến THPT với 3.100 học sinh (HS). Hiện chúng tôi đã sẵn sàng cho năm học mới: Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, 100% HS học hai buổi/ngày trong môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Các thiết bị, sách giáo khoa cũng được cung ứng đầy đủ, các hoạt động hỗ trợ HS khó khăn được quan tâm chú ý”. TRÙNG KHÁNH Lễ khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư Sáng 4-9, tại sảnh lớn Cơ sở 2 BV Ung bướu TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới - lớp học Hoa Hướng Dương cho 40 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại BV. Không phải ở sân trường rợp cờ, hoa, mà ngay tại sảnh BV - nơi mỗi ngày vốn chật kín người xếp hàng bốc số chờ khám, tiếng trống khai giảng vẫn vang lên, mở đầu một năm học mới cho những học trò đặc biệt: Các em nhỏ đang kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư. “Nhìn con mặc áo trắng, ôm tập vở mới, tôi không ngờ có ngày con vẫn được dự lễ khai giảng như bao bạn bè cùng trang lứa” - chị Phương Thùy, mẹ bé Phương Thi (sáu tuổi, điều trị ung thư xương), nghẹn ngào chia sẻ. Với chị, chỉ cần thấy con bình thản ngồi nghe cô giảng bài, niềm vui đã lớn hơn bất cứ điều gì. Gắn bó với lớp học đặc biệt cùng các bệnh nhi ung thư ngay từ những ngày đầu thành lập, bà Đinh Thị Kim Phấn cho biết bản thân may mắn được đồng hành với các em trong những ngày các em chiến đấu với bệnh tật. “Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy các em học sinh của mình dù trong quá trình điều trị bệnh nhưng cố gắng chăm chỉ học tập, đạt được thành tích tốt” - bà Phấn chia sẻ. Lớp học Hoa Hướng Dương dành cho các bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM được thành lập vào ngày 4-9-2009. Mỗi năm có khoảng 150-200 trẻ tham gia lớp học. Tuy nhiên, đa số trẻ đang điều trị ung thư ở đây là ngoại trú (khám bệnh, lấy thuốc về nhà điều trị) nên chỉ có khoảng 40 trẻ tham gia buổi khai giảng. “Chúng tôi cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em mình để bệnh viện có cơ hội dạy dỗ trong một môi trường hết sức đặc biệt. Tôi tin tưởng rằng lớp học Thời sự - Thứ Sáu 5-9-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Hôm nay (5-9), khoảng 30 triệu học sinh (HS), sinh viên chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong không khí vô cùng đặc biệt: Lễ khai giảng thống nhất toàn quốc, 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp, gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục. Cơ hội chưa từng có của ngành giáo dục Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”; tổ chức Đại hội Đảng các cấp… Với ngành giáo dục, đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống. Không chỉ nhìn lại hành trình phát triển, mà còn để ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh, trọng trách kiến tạo con người, dựng xây đất nước, hội nhập trong kỷ nguyên mới. Ý nghĩa lễ khai giảng càng thêm sâu sắc khi 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến, kết hợp truyền hình trực tiếp, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao nhất, để lan tỏa niềm tin, khí thế và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới tầm cao mới. Năm học này, ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, nghiệp THPT và trúng tuyển vào ngành sư phạm ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM” - em Bảo chia sẻ. Em Nguyễn Thị Thu Quỳnh, HS lớp 11 Trường THPT Thủ Thiêm, phường An Phú (TP. HCM), không giấu tâm trạng háo hức khi bước vào năm “Tôi mong các em vui vẻ khi đến trường, phát huy năng lực cá nhân nhiều hơn thay vì chỉ học để thi cử. Tôi kỳ vọng ngành giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng giáo dục kỹ năng mềm và giá trị sống cho HS. Tôi cũng mong nhận được sự đồng hành của phụ huynh, sự chia sẻ của xã hội để thầy trò cùng vượt qua khó khăn, có một năm học hiệu quả và ý nghĩa” - thầy Huân bày tỏ. Cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Trường THCS Bình Lợi, xã Bình Lợi (TP.HCM), chia sẻ cảm xúc phấn khởi khi năm học mới được dạy trong ngôi trường khang trang, hiện đại. “Năm học này là dấu mốc đáng nhớ. Tôi kỳ vọng với những thay đổi tích cực, HS và giáo viên đều phát huy tốt Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông, phường An Lạc, TP.HCM hào hứng trong ngày tựu trường. Ảnh: N.NHI Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Trong đó, quan trọng nhất là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Bộ GD&ĐT xác định chủ đề năm học 2025-2026 là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngành tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, mở rộng dạy học hai buổi/ngày, phát triển trường chuẩn quốc gia và trường nội trú vùng khó khăn. Cùng với đó là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Ngành cũng sẽ phát động phong trào thi đua, lan tỏa điển hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Dồn lực cho năm học bản lề sau sáp nhập Lần đầu được tham dự lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có khiến em Nguyễn Gia Bảo, HS lớp 12 Trường THPT Củ Chi, xã Tân An Hội (TP.HCM), khá hồi hộp. “Năm nay là năm cuối cấp, em đặt mục tiêu tốt học mới. “Đây là năm học mới với rất nhiều điều mới, em tin rằng chúng em sẽ có một năm học vui vẻ, an toàn, nhiều đổi thay tích cực” - em Quỳnh vui vẻ nói. ThS Đặng Thanh Huân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu (TP.HCM), cũng cho biết rất hào hứng với lễ khai giảng năm học. Nghị quyết 71-NQ/ TW khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Cùng với chương trình khai giảng toàn quốc, các địa phương lớnnhưHàNộivàTP.HCMđãhoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho năm học mới. Hà Nội bước vào năm học mới với quy mô 2.954 trường mầm non và phổ thông, phục vụ hơn 70.500 lớp học với khoảng 2,327 triệu HS, tăng gần 60.000 em so với năm trước. Năm nay TP có thêm 43 trường mới, gồm 27 công lập và 16 tư thục. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 giáo viên cho các trường THPT. Tại TP.HCM, năm học này toàn TP có hơn 2,6 triệu HS. Năm học 2025-2026, TP.HCM sẽ đưa thêm vào sử dụng 1.434 phòng học mới với tổng kinh phí hơn 4.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Ngoài ra, 180 phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa sẽ đưa thêm vào hoạt động, đảm bảo 100% chỗ học cho con em trên địa bàn TP. Ngành tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, mở rộng dạy học hai buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI, tăng cường STEM và giáo dục hướng nghiệp. Tiêu điểm Trường THCS Tô Ký thuê lắp đặt sáu tivi để phục vụ lễ khai giảng đặc biệt năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC thoisu@phapluattp.vn Lễ khai giảng đặc biệt và kỳ của ngành giáo dục Đây là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

3 Thời sự - Thứ Sáu 5-9-2025 thoisu@phapluattp.vn vọng mới vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Các cuộc họp chuyên môn được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến để phù hợp thực tế. Chúng tôi cũng xây dựng mô hình 16 cụm chuyên môn, mỗi cụm 10-12 phường, xã nhằm tăng cường kết nối trong triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. . Hiện nhiều địa phương, nhất là khu vực đông dân cư, đang đối mặt với quá tải trường lớp, ngành giáo dục TP đã có kế hoạch nào để khắc phục? + Ngành giáo dục TP đang chịu áp lực lớn về hạ tầng, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ tăng dân số cơ học cao trong khi tốc độ xây trường mới chưa theo kịp nhu cầu thực tế. TP đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng mới, cải tạo các cơ sở giáo dục. Sở GD&ĐT được giao phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án, khuyến khích xã hội hóa để huy động thêm nguồn lực... . Một thách thức nữa là tình trạng thừa - thiếu giáo viên (GV) cục bộ, năm học này TP đã có những giải pháp nào? + Năm học 2025-2026, TP.HCM vẫn thiếu GV tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật… ở các bậc học. Ngoài gấp rút tuyển viên chức, chúng tôi đang rà soát toàn địa bàn để điều chuyển nhân lực theo thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu UBND TP trình HĐND phê duyệt số lượng lao động hợp đồng phù hợp với thực tế. Về lâu dài, TP sẽ đặt hàng đào tạo GV, tiếp tục tham mưu các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao. Tận dụng chuyển đổi số để đi tắt đón đầu . Trong bối cảnh mới cần kết nối liên vùng, ngành giáo dục TP.HCM làm thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý, dạy và học? + TP.HCM đang xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục đồng bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và big data trong phân tích, thống kê, hỗ trợ ra quyết định quản lý. Trong giảng dạy, chúng tôi đẩy mạnh mô hình lớp học số, hệ sinh thái học tập số, tích hợp học liệu mở, nền tảng học trực tuyến, công nghệ vào nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. . Theo Kết luận 91 của Bộ Chính trị, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang được chú trọng. TP.HCM sẽ triển khai thế nào, thưa ông? + TP.HCM là đơn vị tiên phong triển khai lộ trình từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Giai đoạn 1 (2025-2026), chuẩn bị và thí điểm; giai đoạn 2 (20272030), triển khai diện rộng và đánh giá. Quá trình triển khai tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh ngoài trường học; tổ chức thí điểm ở các trường chất lượng cao, trường tiên tiến hội nhập quốc tế và khu vực, sau đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh lộ trình và nhân rộng mô hình. Dựa trên kết quả sơ kết 2025-2030, ngành giáo dục TP sẽ hướng đến các mục tiêu cao hơn. . Xin ông cho biết mục tiêu của ngành GD&ĐT TP.HCM trong năm học mới cũng như định hướng dài hạn cho một TP giáo dục hiện đại, hội nhập? + Chủ đề năm học 20252026 của ngành giáo dục TP là “Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục TP.HCM bền vững”. Ngành giáo dục TP tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, quản lý giáo dục và phát triển trường lớp đồng bộ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, tạo điều kiện để HS phát triển toàn diện, không em nào bị bỏ lại phía sau. . Xin cảm ơn ông.• NGUYỄN QUYÊN Với quy mô giáo dục lớn nhất nước sau sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, ngành giáo dục TP đang có rất nhiều cơ hội và không ít thách thức. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, về vấn đề này. Cơ hội mới cho ngành giáo dục TP.HCM . Phóng viên: Thưa ông, sau sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị giáo dục, ngành giáo dục TP đã điều chỉnh thế nào về mặt quản lý? + Ông Nguyễn Văn Hiếu (ảnh): Với số lượng học sinh (HS) và cơ sở giáo dục tăng sau sáp nhập, TP.HCM trở thành trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước. Đây là cơ hội để quy hoạch mạng lưới trường lớp, phát triển nguồn lực, song cũng đặt ra nhiều thách thức trong bổ sung nhân sự, chất lượng đào tạo và phân bổ nguồn lực hợp lý. Hiện Sở GD&ĐT đang vận hành theo ba khu vực: Khu Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1 trong một giờ học tại thư viện thông minh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN Ngành giáo dục TP.HCM: Sáng tạo, đột phá, phát triển bền vững Ngành giáo dục TP.HCM hiện có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 2,6 triệu học sinh các cấp. năm nay sẽ tiếp tục mang đến cho các em những kiến thức vững chắc” - TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc BV, chia sẻ. DI LINH được tiềm năng, thế mạnh của mình” - cô Hòa trần tình. Khắc phục khó khăn, nỗ lực đổi mới Tại tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 vừa qua khiến 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ban đầu hơn 135 tỉ đồng. Nhiều trường học bị tốc mái, phòng học bị đổ sập khiến việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Sở đã rà soát, phối hợp cùng địa phương tổ chức khắc phục để đón HS đến trường vào năm học mới. Tại các cơ sở bị thiệt hại nặng sẽ có phương án dạy học tạm thời. Các HS khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bão lũ, chúng tôi đã có giải pháp hỗ trợ…”. Đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết trước sáp nhập, TP Đà Nẵng có 290.130 HS, sau sáp nhập là 670.744 HS. Năm học này, ngành giáo dục TP tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo, bất cập để kiến nghị, thay đổi; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Bên cạnh đó, nỗ lực phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục theo đơn vị hành chính hai cấp, đảm bảo đủ trường lớp cho con em trên địa bàn. Tại TP Cần Thơ, sau hợp nhất, tính đến ngày 20-8, toàn TP có 1.215 trường học với 21.767 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường. Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết sở đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, bổ sung những hạng mục còn thiếu; kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm bảo số lượng và chất lượng.• Chúng tôi đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, tạo điều kiện để HS phát triển toàn diện, không em nào bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành giáo dục Nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có thư gửi toàn ngành giáo dục. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học 2024-2025. Chủ tịch nước Lương Cường cũng bày tỏ sự tin tưởng các HS, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao. Mong các thầy cô giáo, cán bộ ngành giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò. Đồng thời mong các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai. “Tôi đề nghị các bộ, ban ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em HS, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất” - Chủ tịch nước gửi gắm qua thư. Các bệnh nhi hát Quốc ca tại lễ khai giảng. Ảnh: DI LINH

4 Thời sự - Thứ Sáu 5-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM chỉ đạo “nóng” khi gặp người dân ở phường Lái Thiêu Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, dẫn đầu đoàn khảo sát số 1 đến kiểm tra, khảo sát tại phường Lái Thiêu. Đoàn khảo sát đã đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường để kiểm tra thực tế. Khi thấy ông Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn khảo sát đến kiểm tra, một người dân đến thực hiện thủ tụ c hành chính đã tới gặp ông Lợi để trình bày về sự việc vướng mắc của mình. Người này cho biết mình đang làm hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách nhưng đi nhiều lần, đến nhiều nơi vẫn chưa thể thực hiện được. Từ phản ánh của người dân, ông Lợi đã chỉ đạo “nóng” lãnh đạo phường Lái Thiêu nhanh chóng tiếp nhận, tìm hiểu và giải quyết sớm cho dân. Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM đề nghị phường Lái Thiêu cử cán bộ chuyên môn tiếp nhận và xử lý ngay, nếu có vướng mắc gì thì phải trao đổi với các ngành để giải quyết, không để người dân đi lại nhiều lần. LÊ Á NH • Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau vụ sạt lở đá. Ngày 4-9, lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Quảng Bình cho biết đã khắc phục xong sự cố sạt lở đá làm xô lệch đường ray sáng cù ng ngày, đưa tuyến đường sắt Bắc - Nam trở lại hoạt động bình thường. BẢ O THIÊN • Bị bắt vì tiêu thụ sâm Ngọc Linh của nhóm trộm. Ngày 4-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam bị can Đào Thị Liễu (38 tuổi) và A Phiện (25 tuổi) về hành vi tiêu thụ khoảng 7 kg sâm Ngọc Linh của nhóm trộm tại xã Trà Linh. THANH NHẬ T • Cháy sân thượng công ty, nhiều người tháo chạy. Sáng 4-9, sân thượng một công ty trên Đường số 4 (phường An Lạc, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy, rất may không có thương vong. Nguyên nhân vụ cháy đang đượ c làm rõ . NGUYỄ N TÂN Sáng 4-9, nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại. Ông đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các ngành trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất, với các lĩnh vực trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược với ưu tiên là hợp tác đường sắt, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục, du lịch phát triển cân bằng, bền vững… Về vấn đề trên biển, hai bên cần nỗ lực kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước; triển khai tốt phiên họp ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và cơ chế đối thoại chiến lược 3+3… NGỌ C DIỆ P Sáng 4-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (20252030). Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay năm năm qua, phong trào Thi đua yêu nước của TP không ngừng phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân. Chủ tịch Đà Nẵng phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với sáu nội dung trọng tâm. Trong đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động và các phong trào thi đua chuyên đề của TP. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình, mô hình, nhân tố mới từ phong trào Thi đua yêu nước… TẤ N VIỆ T Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam Chiều 4-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan và đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bộ trưởng thống nhất đánh giá, hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được hai bên quan tâm thúc đẩy, phù hợp quan hệ cấp Nhà nước, nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo, ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức. Trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu, phối hợp triển khai một số nội dung như: Tăng cường trao đổi đoàn; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác; nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng… Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng, qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã ký kết ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân. (Theo TTXVN) Từ nay đến cuối năm sẽ xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão Ngày 4-9, tại họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, ông Hoàng Đức Cường, Cục phó Cục Khí tượng thủy văn, cho biết dự báo từ nay đến cuối năm trên Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão. Trong đó có 2-3 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Cũng theo ông Hoàng Đức Cường, dự báo năm nay không khí lạnh sẽ đến sớm. Và với các hình thái điển hình này dễ dẫn đến nguy cơ mưa lũ rất phức tạp ở khu vực Trung Trung Bộ. Những cơn mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến nguy cơ ngập lụt ở các khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét và sạt lở đất tại phía tây Trung Trung Bộ. Các sông, suối khu vực sẽ có mức báo động 2, báo động 3. Mức độ nguy cơ cao hơn so với các năm trước, đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động phòng ngừa. AN HIỀ N Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia Lúc 4 giờ 5 ngày 4-9-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Ban quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển, đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc. HẢ I DƯƠNG Giá xăng dầu tăng nhẹ Chiều 4-9, Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng nhẹ, với mức tăng chỉ trên dưới 100 đồng/lít/kg. Cụ thể, giá xăng sinh học E5 tăng 80 đồng/lít; xăng khoáng A95 tăng 76 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 tăng lên 19.851 đồng/lít; giá mới của xăng A95 lên 20.439 đồng/lít. Cùng với các mặt hàng xăng, các loại dầu cũng tăng nhẹ với mức tăng không đáng kể. AN HIỀ N ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ Việt - Trung Chủ tịch Đà Nẵng phát động 6 nội dung Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 Tin vắ n Sáng sớm 4-9, tại sân bay Hòa Lạc (TP Hà Nội), đội ngũ phi công, thành viên tổ bay và lực lượng bảo đảm của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370 hoàn thành nốt các công tác chuẩn bị để tiến hành chuyển sân đội hình máy bay trực thăng về căn cứ Cần Thơ, thực hiện nhiệm vụ canh giữ bầu trời phương Nam của Tổ quốc. Đúng 6 giờ 30, các máy bay trực thăng lần lượt cất cánh. Trước đó, sáng 3-9, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 cũng đã tổ chức chuyển sân một trực thăng về căn cứ Đà Nẵng. Tham gia nhiệm vụ A80, Trung đoàn Không quân 917 góp mặt sáu máy bay trực thăng (nhiều nhất trong đội hình trực thăng) cùng toàn bộ đội ngũ phi công, cơ giới, kỹ thuật. VIẾ T THỊNH Hoàn thành nhiệm vụ A80, 6 trực thăng trở về phương Nam

5 Thời sự - Thứ Sáu 5-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 4-9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ban ngành Trung ương. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, trong đó tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân. Tổng Bí thư cũng yêu cầu chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu MTTQ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và nhân dân; kết nối giữa MTTQ, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở. Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. MTTQ cần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết “ý Đảng” với “lòng dân”. Mặt khác, MTTQ phải tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. CHÂN LUẬN Tổng Bí thư Tô Lâm: MTTQ cần chủ động đề xuất chính sách, pháp luật sát thực tiễn Bộ Tư lệnh TP.HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thành Chung đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TP.HCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc tặng cờ truyền thống của UBND TP cho lực lượng vũ trang TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. THANH TUYỀN Ngày 4-9, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 - 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Xây dựng lực lượng vũ trang TP.HCM tinh, gọn, mạnh Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang TP.HCM trong 80 năm qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần xây dựng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí, khát vọng hùng cường cho cán bộ, chiến sĩ. Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị nắm chắc tình hình, hiểu rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp cách mạng mới. Chủ động, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Chủ động dự báo, nghiên cứu, nắm chắc tình hình, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu... Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc. Không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế tạo nền tảng để nâng cao tiềm lực quân sự. Đồng thời, chủ trì phối hợp, tham mưu thực hiện tốt, chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - đối ngoại với quốc phòng - an ninh; nhất là trong các chiến lược, dự án, phát triển của TP, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa... Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang TP.HCM tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thực chất, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị, nhất là mô phỏng để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy diễn tập, nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với Công an TP và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn quân đội, nhất là dịp Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIV… Hình mẫu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận trong những năm qua, lực lượng vũ trang TP đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cùng sự phát triển của TP.HCM. Cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đã giúp TP.HCM “vượt qua sóng lớn”, đạt được những kết quả quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn, điểm sáng nổi bật. Theo ông, lực lượng vũ trang TP đã triển khai nhiều đề án, mô hình hiệu quả, là điểm sáng, hình mẫu, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” ngày càng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chào hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: THUẬN VĂN Lực lượng vũ trang TP.HCM cùng chính quyền “vượt qua sóng lớn” Những năm qua, lực lượng vũ trang TP đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cùng sự phát triển của TP.HCM. vững chắc. Đặc biệt, là đi đầu trong thực hiện chủ trương “tuyến sau hỗ trợ tuyến trước”. Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình thế giới và trong nước, ông Nguyễn Văn Được đề nghị lực lượng vũ trang TP phát huy truyền thống, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức. Đồng thời tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới; luôn đề cao trách nhiệm trước sự bình yên của TP, sự an toàn của nhân dân. “Tôi tin tưởng rằng với truyền thống trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.• Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

6 Bộ Chính trị cho ý kiến phương hướng nhân sự trình Đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, TP Chiều 4-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 3 và số 4 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện các ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Lai Châu, Hà Tĩnh, Cần Thơ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, TP nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ công tác số 3 do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì. Tổ công tác số 4 do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì. Tại buổi làm việc, các tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, TP nhiệm kỳ 2025-2030. Những báo cáo này gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, TP nhiệm kỳ 20202025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo nghị quyết đại hội. Phát biểu của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đại biểu dự họp cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thành ủy Cần Thơ. Nhìn chung, dự thảo văn kiện của các tỉnh ủy, thành ủy đánh giá khá đầy đủ kết quả đạt được trong năm năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị ba tỉnh ủy, thành ủy cần làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, bổ sung nêu rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Các ý kiến phát biểu đã bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới. Kết luận làm việc với tỉnh Lai Châu, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Lai Châu “phát triển nhanh, xanh, bền vững”. Đối với Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm nhìn và mong muốn Cần Thơ sớm trở thành “trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, một cực phát triển của quốc gia” trong giai đoạn 2025-2030. Kết luận buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giá trị văn hóa đặc sắc và khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vận hội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. Các tổ công tác đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành ủy Cần Thơ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các bộ, ban ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình đại hội. Chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. NGUYÊN THẢO Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN THẾ QUANG (Theo TTXVN) Ngày 4-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8-2025 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật. Một trong ba đột phá chiến lược Theo chương trình, dưới sự điều hành của các phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; dự án Luật Giám định tư pháp (thay thế); dự án Luật Phòng bệnh; dự án Luật Dân số (sửa đổi); dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự án Luật Báo chí (sửa đổi); dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân; hồ sơ chính sách dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng cho biết vừa qua, tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (ngày 5-8-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương. Theo Thủ tướng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung này. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ cấp dưới trong xây dựng các dự án luật, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, từ đó huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra. Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự luật Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội khóa XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết. Thủ tướng nhấn mạnh đây là Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8-2025. Ảnh: VGP những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong những lĩnh vực rất quan trọng; tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, giữa lợi ích của đất nước và của các đối tác. Thủ tướng nêu rõ các hồ sơ, dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, những nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.• Thủ tướng nêu rõ các hồ sơ, dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, những nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền… Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp Thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thời sự - Thứ Sáu 5-9-2025 thoisu@phapluattp.vn

