2 Thời sự - Thứ Bảy 6-9-2025 CHÂN LUẬN Sáng 5-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khai mạc phiên họp thứ 49. Phiên họp này được tổ chức thành ba đợt, kéo dài sáu ngày, với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của QH khóa XV, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ. Tháo gỡ vướng mắc để phát triển đất nước Theo Chủ tịch QH, trước đây dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ trình 90 nội dung nhưng nay giảm xuống còn 70 nội dung. Phiên họp thứ 49 lần này Ủy ban Thường vụ QH dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, trong đó có bảy dự án sửa đổi toàn diện, phạm vi rộng, tác động lớn. Các dự án luật đều thông qua theo quy trình rút gọn nên cần chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở chính hiệp thương giới thiệu, ứng cử, tiếp xúc cử tri. “Đây là những văn bản quan trọng đối với công tác bầu cử, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào đầu năm 2026” - Chủ tịch QH nói và lưu ý các nghị quyết phải được chuẩn bị hết sức chặt chẽ, rõ ràng, dễ thực hiện, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm để quá trình hiệp thương, giới thiệu và lựa chọn đại biểu diễn ra công bằng, minh bạch, đúng pháp luật. Kỳ họp thứ 10 của QH khóa XV, theo ông Trần Thanh Mẫn, có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện, các nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ chỉ đưa vào chương trình những nội dung đã đủ điều kiện và thông qua tại một kỳ họp, còn các dự án luật, nội dung thông qua theo quy trình hai kỳ họp thì “gác lại” sang QH khóa XVI. Cả nhiệm kỳ không kết án oan người vô tội là một thành tích lớn Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ QH nghe báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; các báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao năm 2025 và tổng kết công tác nhiệm kỳ QH khóa XV (2021-2026). Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của QH, nhận định: Trong bối cảnh đầu nhiệm kỳ thì dịch COVID-19, cuối nhiệm kỳ thì thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính, TAND, VKSND đã thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, của QH và các quy định của pháp luật có liên quan và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. “Chúng tôi đánh giá hai ngành tòa án và VKS đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong báo cáo tư pháp của các năm đều thấy các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng yêu cầu của QH, có những chỉ tiêu vượt. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, theo chúng tôi, đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình” - bà Nga nói. Đặc biệt, đối với công tác xét xử của tòa án, bà Nga nói có một đặc điểm nổi bật là trong nhiệm kỳ qua không kết án oan người vô tội. “Chúng tôi cho rằng đây là một thành tích rất lớn, bởi chúng ta xử hàng chục ngàn vụ án một năm nhưng cả nhiệm kỳ không kết án oan trường hợp nào” - bà Nga nhận định và cho rằng đây là thành tích rất lớn của tòa án và VKS. Theo bà, thời gian qua, những vụ án lớn, có những vụ án hàng trăm bị cáo, hàng ngàn bị hại nhưng tòa án, VKS đã tích cực nghiên cứu hồ sơ, các tranh tụng tại phiên tòa cũng được người dân đánh giá rất cao.• Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: QH trị, cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách. Tính chủ động, phản biện trách nhiệm cũng cần được phát huy với tinh thần xây dựng. “Việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước” - Chủ tịch QH nói. Tại phiên họp này, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ QH trực tiếp quyết định Chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trước đây trình QH quyết định. Chủ tịch QH nói việc này nhằm đảm bảo chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn. “Chương trình lập pháp năm 2026 cần phù hợp với đặc điểm của năm 2026, năm chuyển giao bước sang nhiệm kỳ mới, đảm bảo trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những dự án thật sự cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai chương trình nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ” - Chủ tịch QH cho hay. Song song với tổng kết nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ QH sẽ thảo luận thông qua các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về trương của Đảng, đặc biệt Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo… Chủ tịch QH nêu rõ tại kỳ họp thứ 10 phải thông qua Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch. “Hiện nay các địa phương đang chờ hai luật này” - ông Trần Thanh Mẫn nói và cho biết các vướng mắc liên quan đến Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đã được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ ra. Ông đề nghị Ủy ban Thường vụ QH tập trung thảo luận kỹ lưỡng, chỉ đạo rà soát, Đối với công tác xét xử của tòa án, có một đặc điểm nổi bật là trong nhiệm kỳ qua không kết án oan người vô tội. Phó Chủ tịch QH Lê Minh Hoan kể hai câu chuyện. Một là gần đây, khi ông đi tiếp xúc cử tri thì được phản ánh về tình trạng người dân bị lừa đảo“việc nhẹ lương cao” rồi bị đưa qua Campuchia. “Mặc dù mình thường xuyên tuyên truyền không có chỗ nào trên thế giới việc nhẹ lương cao nhưng đưa về là lại qua. Lý do vì sao như vậy?” - ông Hoan đặt vấn đề. Việc thứ hai là có những người cao tuổi cũng bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức“du lịch 0 đồng”. Dù việc này không hẳn là tốn tiền nhưng khi tham gia chương trình thì người cao tuổi “bị ép cái này, ép cái kia, mua cái này, mua cái nọ. Cuối cùng tiền mất tật mang”. “Tội phạm trên không gian mạng thì chúng ta cũng phải từ không gian mạng để mà truyền thông” - ông Hoan nói và cho rằng công tác truyền thông này phải tới từng người dân thông qua chuyển đổi số. Khi đi thăm một số trung tâm phục vụ hành chính công, ông thấy có “nhiều màn hình đẹp quá”. Nếu trong lúc người dân chờ đợi mà truyền thông những câu chuyện bị lừa đảo để người dân kể cho nhau nghe để “đừng bị lừa đảo như thế” thì rất tốt. “Chúng ta phải tạo ra mọi kênh để hỗ trợ chính quyền địa phương, hỗ trợ lực lượng công an. Chứ sau khi một vụ án xảy ra rồi thì biết bao nhiêu tiền mất tật mang, biết bao nhiêu di chứng” - ông Hoan nói. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phản hồi ý kiến này, theo ông phải đẩy mạnh công tác phối hợp quốc tế, đặc biệt các nước có đường biên giới chung. “Vừa rồi, chúng tôi đã cử các tổ công tác sang khu vực tam giác vàng để phối hợp đấu tranh giải quyết một loạt vụ tại các trung tâm lừa đảo ở bên khu vực này và bắt hàng trăm đối tượng để xử lý. Kết quả có khá hơn, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh hơn” - Thứ trưởng Long thông tin. Ông nói thêm tình trạng lừa đảo trên không gian mạng thì rất nhiều quốc gia gặp phải. Bộ Công an sẽ cố gắng và cũng đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền. Tuy vậy, một số người vẫn còn “nhẹ dạ cả tin” dù tình trạng này đã được tuyên truyền trên tất cả nền tảng, kể cả nền tảng không gian mạng và nền tảng báo chí chính thống. Nhức nhối chuyện lừa đảo trên không gian mạng thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch Quốc hội: Phải thông qua Luật Đất đai, Luật Quy hoạch để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết các vướng mắc trong Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đã được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ ra và cần được tháo gỡ sớm để phát triển đất nước.

3 Thời sự - Thứ Bảy 6-9-2025 thoisu@phapluattp.vn ađược gỡ vướng Ý kiến Chánh án TAND Tối cao LÊ MINH TRÍ: Được sự ủng hộ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chưa bao giờ Hội đồng Thẩm phán và lãnh đạo TAND Tối cao bàn xây dựng nhiều thông tư, nghị quyết để hướng dẫn thực thi pháp luật, đặc biệt công tác xét xử như bây giờ. Sắp tới, chúng tôi tin rằng với những yêu cầu của QH, ngành tòa án sẽ đáp ứng được hết. Có một áp lực rất lớn, hai ngành bảo vệ pháp luật là tòa án và VKS không nằm trong cơ chế chung nên thời gian qua thực hiện sắp xếp giống nhau, thậm chí làm mạnh hơn nhưng chế độ chính sách hiện nay, ví dụ ở những tỉnh “ba nhập một”, ăn ở đi lại quá khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi cũng có sự hỗ trợ, chia sẻ, đặc biệt là của QH và Ủy ban Thường vụ QH, nếu không có thì không vượt qua được khó khăn, không đáp ứng được các yêu cầu. Viện trưởng VKSND Tối cao NGUYỄN HUY TIẾN: Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ Các cơ quan bảo vệ pháp luật là tòa án, VKS, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án đã nỗ lực hết sức rất lớn. Án không phạm tội nhiệm kỳ trước có 38 trường hợp nhưng nhiệm kỳ này chỉ có 10 trường hợp. Trong 10 trường hợp này đều là “hủy án để điều tra lại” chứ không phải không phạm tội. Chỉ có một trường hợp không phạm tội là do có sự thay đổi của pháp luật. Đây là thành tích rất lớn mà đồng chí Nga phát biểu và là nỗ lực từ điều tra đến truy tố và xét xử. Đây là điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa rồi. Bộ trưởng Bộ Tư pháp NGUYỄN HẢI NINH: Cần nỗ lực rất lớn Để hoàn thành chỉ tiêu về thi hành án cần một nỗ lực rất lớn. Cụ thể năm 2025, các vụ việc tăng tới 14.150 vụ việc, số tiền phải thi hành án tăng tới 107.966 tỉ đồng. Số lượng tăng đột biến và cần nhiều nỗ lực của công tác thi hành án. Có những đại án lớn chưa từng có tiền lệ được đưa ra xét xử và có hiệu lực thi hành. Ví dụ đại án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và đồng phạm có tới gần 43.000 người bị hại và nghĩa vụ của cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành lên đến trên 50.000 tỉ đồng. Tài sản phải xử lý là các bất động sản lên đến con số hàng ngàn, nằm rải rác rất nhiều các tỉnh, TP trên địa bàn cả nước. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp, đổi mới rất mạnh mẽ hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự từ ba cấp xuống còn hai cấp cũng là một đổi mới rất mạnh mẽ, ảnh hưởng nhất định, tất nhiên không lớn, tới việc tổ chức thực hiện công việc trong một thời gian.• ĐẠI THANH Cũng trong sáng 5-9, phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP). Phải bảo vệ được bí mật cá nhân Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH, cho rằng luật này có liên quan nhiều đến BLHS, BLTTHS, Luật Thi hành án hình sự và Luật Tư pháp người chưa thành niên. Bà Nga đề nghị rà soát để đảm bảo tính thống nhất của luật này với các luật liên quan. “Chúng tôi đồng ý với quy định của dự thảo luật về cấp phiếu lý lịch điện tử để đảm bảo giảm thủ tục và tiện lợi cho người dân” - bà Nga nói và cũng đồng tình vẫn tiếp tục giữ hai loại phiếu LLTP số 1 và số 2. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch QH, dẫn báo cáo thẩm tra và đề nghị cần rà soát tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2, vì đó là một hạn chế nổi bật trong thực tiễn 15 năm qua thực hiện luật này. Để khắc phục tình trạng này, theo bà Thanh, dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng quy định các cơ quan, tổ chức chỉ có yêu cầu cấp thông tin LLTP, không được yêu cầu cấp phiếu LLTP như luật hiện hành nữa. “Nếu các cơ quan, tổ chức không thực hiện quyền yêu cầu cấp thông tin, mà lại chuyển hóa thành yêu cầu cá nhân đương sự phải nộp phiếu LLTP để bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì tình trạng lạm dụng phiếu này vẫn có thể xảy ra” - Phó Chủ tịch QH lưu ý. Bà Thanh cũng đề nghị quy định rõ ràng hơn về việc “các cơ quan, tổ chức không yêu cầu cá nhân phải nộp phiếu LLTP, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh đề nghị thiết kế quy định nhằm ngăn ngừa khả năng lạm dụng yêu cầu người dân phải nộp phiếu LLTP. Vì nếu các cơ quan, tổ chức đã yêu cầu thì người dân đang tham gia vào quá trình quan hệ hành chính khó có thể từ chối yêu cầu này. “Phiếu LLTP rất cần thiết đối với những hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ như Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị... Chúng tôi cho rằng những tổ chức này cũng rất cần thông tin về LLTP cho công tác nhân sự có liên quan” - bà Thanh nói. Nêu ý kiến về phiếu lý LLTP điện tử có giá trị pháp lý như phiếu bản giấy, bà Thanh nói điều này rất có lợi cho dân. Bà đề nghị Bộ Công an cũng nghiên cứu ý kiến thẩm tra của thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về việc cần bổ sung quy định rõ việc cấp bản giấy hay bản điện tử là theo yêu cầu của người dân. Phó Chủ tịch QH Vũ Hồng Thanh cho rằng sửa luật lần này là một bước quan trọng để hiện đại hóa, minh bạch hóa và thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cấp phiếu LLTP. Việc này góp phần thực hiện chính phủ số, xã hội số và bãi bỏ nhiều giấy tờ theo tinh thần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Theo ông, việc sử dụng phiếu LLTP số 2 cần phải cân nhắc hết sức thận trọng để tránh lạm dụng và có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là những người đã được xóa án tích. Ông đề nghị rà soát tổng thể để bảo đảm các nguyên tắc về bảo vệ bí mật cá nhân, tính hợp pháp, khả thi và tính đồng bộ với hệ thống pháp luật. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tòa án theo hướng hiện đại hóa Giải trình các ý kiến, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho hay: Từ ngày 1-5-2026, theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Bộ Công an đang xây dựng một nền tảng điều hành kết nối các cơ quan của Đảng, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hội và MTTQ theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung suốt từ Trung ương đến địa phương. “Các cơ quan của Đảng, Chính phủ, MTTQ, các hội hoàn toàn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về LLTP để phục vụ việc công việc của mình. Những cơ quan này sau này không cần phải cấp bản giấy nữa” - Thứ trưởng Long cho hay. Về việc cập nhật LLTP theo thời gian thực của việc xóa án tích, Thứ trưởng Long giải thích: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về bản án và quyết định của tòa án liên quan vô cùng quan trọng đến việc cấp LLTP và quyền của công dân, đặc biệt là các bản án và quyết định về ly hôn. Gần như tất cả hoạt động về mua bán, cho tặng, thừa kế tài sản đều liên quan đến các bản án và quyết định của tòa án liên quan đến tình trạng hôn nhân. Nên chúng tôi đang rất trăn trở việc này. Chúng tôi cũng đang phối hợp và giúp cho ngành tòa án để triển khai được nền tảng dùng chung và cơ sở dữ liệu về vấn đề này”. Theo ông Long, khi làm được như vậy, tất cả thông tin liên quan đến bản án, quyết định của tòa án đều được cập nhật theo thời gian thực. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều bản án và quyết định của tòa án mang tính lịch sử thì “rất khó làm sạch”, vì mỗi thời kỳ lại có quy định về kiến trúc khung dữ liệu khác nhau. “Việc làm sạch hiện nay chúng tôi cũng phối hợp với Bộ Tư pháp và ngành tòa án để triển khai một kế hoạch cao điểm nhưng đến hiện nay thì kết quả chưa được nhiều vì liên quan đến khung kiến trúc và tư duy của chúng ta ở thời kỳ lịch sử” - Thứ trưởng Long báo cáo. Ông cho biết Bộ Công an sẽ cố gắng thực hiện theo hướng hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào nội dung này.• Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Giám sát và Dân nguyện Lê Thị Nga cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: QH Tránh lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp Sửa luật lần này là một bước quan trọng để hiện đại hóa, minh bạch hóa và thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cấp phiếu lý lịch tư pháp.

4 Thời sự - Thứ Bảy 6-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng ấn định ngày khởi công các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 158/CĐ-TTg về việc chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công điện gửi các trưởng ngành, lãnh đạo các đơn vị, địa phương nêu rõ ngày 19-8, Chính phủ đã tổ chức thành công lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỉ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9. Công điện của Thủ tướng nêu rõ Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước. Sự kiện sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 19-12 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2025) và chào mừng Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. NGUYỄN THẢO • Lâm Đồng: Hơn 200 người nhập viện do tai nạn giao thông (TNGT) trong ngày nghỉ lễ. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có tổng hợp, báo cáo tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu, TNGT, ngộ độc và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30-8 đến hết 2-9). Trong đó, tổng số khám bệnh, chữa bệnh do TNGT hơn 400 ca, nhập viện 224 trường hợp, tử vong 3 trường hợp. NAM TÙNG • Bắt giữ nhóm chuyên trà trộn vào khách du lịch để cướp giật. Ngày 5-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được ba nghi phạm gồm Trần Văn Tiên, Đỗ Phương Thạch và Lê Văn Thái Nguyên, đã thực hiện liên tiếp các vụ cướp giật tài sản trong các ngày nghỉ lễ vừa qua. Nhóm này chuyên cướp giật tài sản của du khách sau khi trà trộn vào các tuyến phố du lịch tại TP Đà Nẵng. L.PHI Tác phẩm sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” của họa sĩ Chu Nhật Quang vừa được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới. Hiện bức tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong khuôn khổ triển lãm Mùa xuân độc lập. Tác phẩm gồm hai mặt, dài 7,2 m, cao 2,4 m, diện tích hơn 17 m², nặng 3 tấn. Đây cũng là tác phẩm lớn nhất của triển lãm, được hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ, không ghép. Mặt tranh thứ nhất là Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình. Mặt còn lại có tên Mùa xuân dân tộc, mang ý nghĩa biểu tượng cho niềm hân hoan trong mùa xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết ý tưởng thực hiện tác phẩm xuất phát từ tình yêu Tổ quốc, sự tri ân cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do. V.THỊNH Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng giải quyết thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, phường Thủ Đức. Theo đó, trên cơ sở đề án chống ngập, xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020-2045 và 2020-2030 được UBND TP phê duyệt, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng kết, đánh giá và hoàn thành báo cáo để phục vụ Đại hội XII Đảng bộ TP. Đồng thời tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP chỉ đạo, điều hành xử lý các nội dung về chống ngập và xây dựng đề án, kế hoạch mới (kèm theo dự thảo) giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2030-2045, phù hợp với địa bàn toàn TP trong tình hình mới sau sáp nhập. Trong đó, đề án, kế hoạch mới phải hoàn thành đề cương trong quý IV2025, trình duyệt đề án, kế hoạch quý I-2026. Trong giai đoạn trước mắt, cần giải quyết ngay các điểm ngập cục bộ, phát sinh trong thời gian qua gồm có khu vực chợ Thủ Đức và các khu vực Thảo Điền, Lê Văn Việt, Nguyễn Duy Trinh... Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND TP giải pháp thực hiện ngay trong năm 2025 cũng như nhóm công việc triển khai giai đoạn 2026-2030. Lưu ý cả giải pháp công trình và giải pháp phi công trình, thực hiện hoàn thành trước ngày 15-9. HOÀNG KIM Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa có tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo đó, đơn vị đang gấp rút chuẩn bị triển khai, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây là dự án giao thông cấp đặc biệt nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài, hoàn thiện mạng lưới cao tốc tại khu vực phía Nam. Đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41 m, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Trong tương lai, đoạn Chợ Đệm - vành đai 4 sẽ được đầu tư lên 12 làn xe và đoạn vành đai 4 - Trung Lương lên 10 làn xe. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ nâng cấp từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. N.NGỌC Họa sĩ Chu Nhật Quang bên cạnh tác phẩm. Ảnh: VT Toàn quyền Úc và phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường và phu nhân. Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9-2025. NGỌC DIỆP Tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét Làng Nủ Ngày 5-9, ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, cho biết vào ngày 10-9, tức tròn một năm kể từ khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, địa phương sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm những người đã tử nạn trong thảm họa. “Hiện thôn bản kết hợp cùng Đảng ủy và ủy ban đang chuẩn bị để làm lễ dâng hương tại cây hương bia tưởng niệm tại thôn Làng Nủ cũ” - ông Diệp nói. Nghi lễ tưởng niệm sẽ được thực hiện đúng theo phong tục của người Tày. Sáng 10-9-2024, trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại Làng Nủ - khu vực nằm dưới chân núi Con Voi, khiến 67 người tử vong và mất tích. P.HÙNG - M.TRÚC - T.TÚ Lừa đảo trong ngành ngân hàng giảm gần 60% Ngày 5-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố thông tin chi tiết về kết quả đối chiếu sinh trắc học và tình trạng lừa đảo, gian lận trong ngành ngân hàng. Theo đó, NHNN đã chỉ đạo toàn ngành ngân hàng chủ động triển khai thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, yêu cầu tất cả tài khoản thanh toán cá nhân và tổ chức phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học khi đăng ký giao dịch trên kênh số. Tính đến ngày 15-8, ngành ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số); đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số). Việc này đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học. NGỌC DIỆP Áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông Chiều 5-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin đầu tiên cảnh báo khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Cơn áp thấp nhiệt đới này được dự báo hình thành từ một vùng áp thấp hiện đang hoạt động trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0-17,0° vĩ bắc; 117,8-118,8° kinh đông. “Dự báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới” - trung tâm cho biết. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ ngày 6-9, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. 5 Thời sự - Thứ Bảy 6-9-2025 thoisu@phapluattp.vn CSGT dẫn đường hơn 100 km đưa bé gái bị rắn lục cắn đi cấp cứu Ngày 5-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã hỗ trợ đưa bé gái bốn tuổi bị rắn lục cắn vượt hơn 100 km đến bệnh viện cấp cứu, thoát khỏi nguy hiểm. Trước đó, ngày 3-9, bé NDPA, con anh Nguyễn Thành Tú và chị Dương Thị Thanh Vân (ngụ xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai), bị rắn lục cắn. Nhận thông tin, hai tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 25 và Quốc lộ 14 đã dùng xe tuần tra dẫn đường, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi di chuyển hơn 100 km đến cấp cứu tại BV Nhi tỉnh Gia Lai. Nhờ sự phối hợp kịp thời, bé A được các bác sĩ cấp cứu, giúp thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và hiện sức khỏe đã ổn định. Gia đình anh Tú xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tận tình giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp. LÊ KIẾN Khởi tố kẻ tông ô tô vào 4 xe máy của công an xã Ngày 5-9, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, trưa 18-8, Công an xã Hàm Thuận Bắc nhận tin có một thanh niên đi ô tô có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy nên triển khai lực lượng truy xét. Khi cảnh sát đến khu vực hồ Suối Trâm, thôn Phú Lập thì phát hiện ô tô hiệu Xpander biển số 49A-567.91, màu trắng và một nam thanh niên là Nguyễn Ngọc Quang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Quang chốt cửa xe dù lực lượng công an liên tục vận động, thuyết phục ra làm việc nhưng thanh niên này vẫn không chấp hành. Quá trình vận động, cảnh sát phát hiện thanh niên này có dấu hiệu tiêu hủy tang vật nghi là ma túy nên yêu cầu chấm dứt hành vi. Quang lập tức nổ máy ô tô cố tình tông thẳng vào bốn mô tô của công an để bỏ chạy. Lực lượng công an đã quyết định phá cửa kính bên phía tài xế. Quang mở cửa bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhanh tang vật nghi chứa chất ma túy. Hiện mẫu tang vật nghi là ma túy đã được gửi đi giám định để tiếp tục xử lý. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG NGUYỄN TÂN Ngày 5-9, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và cử năm đại diện từ các đơn vị nghiệp vụ lắng nghe, giải đáp hàng chục câu hỏi, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Ngồi nhà làm hộ chiếu, sang tên xe nhiều đời chủ: Luật đã mở Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Xuất nhập cảnh (PA08), đã giải đáp 10 câu hỏi, trong đó có chín câu liên quan đến người nước ngoài. Đặc biệt, câu hỏi của một người dân về việc làm hộ chiếu cho cha mẹ, không thể đến trụ sở, đã nhận được câu trả lời thấu đáo. “Theo quy định của pháp luật, việc làm hộ chiếu không được ủy quyền, trừ một số trường hợp như trẻ em hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, hiện nay người dân hoàn toàn có thể nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến toàn trình nếu đã có định danh mức độ 2 trên VNeID. Mọi người có thể ngồi tại nhà khai, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và nhận hộ chiếu tại nhà nếu đăng ký qua bưu điện. Trong trường hợp này, bạn có thể hoàn toàn hỗ trợ mẹ mình khai tại nhà, với điều kiện phải sử dụng VNeID của mẹ bạn và thông tin tờ khai là của mẹ bạn” - Đại tá Tú giải thích. Vấn đề chuyển nhượng, sang tên xe cũng là một trong những trọng tâm của buổi đối thoại. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08), cho biết hiện nay việc đăng ký xe đã được phân cấp cho 168 công an xã, phường, đặc khu. Người dân có thể đến bất kỳ đơn vị nào thuận tiện nhất để làm thủ tục. Về việc sang tên xe đã qua nhiều đời chủ mà không tìm được chủ cũ, đại diện PC08 cho biết Bộ Công an đã có quy định mở. Người dân chỉ cần nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu tại công an, sau đó cơ quan công an sẽ có thông báo xác minh trong 30 ngày. Nếu trong thời gian này không có tranh chấp, hồ sơ sẽ được giải quyết sang tên. Ngoài ra, Thượng tá Nga cũng nhấn mạnh về những rủi ro pháp lý khi mua bán xe nhưng không làm thủ tục sang tên. “Khi đã mua bán mà không làm thủ tục thu hồi, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thì cả người bán và người mua đều bị phạt theo quy định. Người bán có thể bị phạt 10 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, nếu xe liên quan đến tai nạn giao thông hoặc hoạt động phạm tội, chủ xe cũng Ngày 5-9, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính. Ảnh: N.TÂN Công an cảnh báo: Mua bán xe không sang tên, rủi ro không chỉ là tiền phạt Về việc sang tên xe đã qua nhiều đời chủ mà không tìm được chủ cũ, đại diện Phòng CSGT (PC08) cho biết Bộ Công an đã có quy định mở. sẽ bị liên đới trách nhiệm tùy mức độ vi phạm” - Thượng tá Nga cảnh báo. Có thể nộp hồ sơ thi sát hạch ở tỉnh khác Về lĩnh vực sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, Thượng tá Nga thông tin những học viên đã hoàn thành khóa đào tạo nhưng học tập, lao động ở xa có thể nộp hồ sơ thi sát hạch ở các tỉnh khác. Đối với người dân thi tự do tại TP.HCM, có sáu điểm tiếp nhận hồ sơ gồm ở cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Đặc biệt, PC08 đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ làm việc cả ngày đêm, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, để giải quyết sớm các hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Trong trường hợp người dân đã thi sát hạch xong hoặc giấy phép lái xe hết hạn nhưng chưa được cấp giấy mới, Thượng tá Nga khẳng định: “Lực lượng CSGT rất linh động. Người dân có thể đưa ra hình ảnh giấy hẹn hoặc số giấy phép lái xe mới. Chúng tôi sẽ rà soát trên hệ thống để kiểm tra người dân có đủ điều kiện điều khiển phương tiện hay không”. Chỉ cần có số giấy phép lái xe, người dân được lái xe đúng quy định. Một vấn đề khác được quan tâm tại hội nghị là quy định về hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), đã giải đáp thắc mắc về việc phải chụp ảnh người được phẫu thuật thẩm mỹ trước và sau phẫu thuật. “Việc phẫu thuật thẩm mỹ là thay đổi khuôn mặt. Cơ sở phải chụp ảnh trước và sau khi phẫu thuật, vì đây là quy định của pháp luật. Nhiều người ngại cung cấp hình ảnh, thông tin nhưng doanh nghiệp phải có trách nhiệm giải thích để người dân hiểu. Bởi trước và sau phẫu thuật, dù vân tay không đổi nhưng sinh trắc học khuôn mặt đã thay đổi. Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phải lưu trữ hồ sơ, nếu không thực hiện sẽ bị xử lý” - Thượng tá Hải nhấn mạnh.• “Theo quy định của pháp luật, việc làm hộ chiếu không được ủy quyền, trừ một số trường hợp như trẻ em hoặc người mất năng lực hành vi dân sự” - Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Xuất nhập cảnh (PA08), giải thích. Hội nghị đối thoại cho thấy Công an TP.HCM đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Lực lượng công an cũng duy trì làm việc sáng thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, từ cấp căn cước, quản lý cư trú đến đăng ký xe, xuất nhập cảnh, PCCC. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, thân thiện và hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận gần 9,6 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 89,5% là hồ sơ trực tuyến. Tỉ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các đơn vị công an đạt 100%. Công an TP.HCM nỗ lực cải cách thủ tục hành chính Cảnh sát công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 6-9-2025 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên bà N. Quá trình sử dụng, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn, cụ B cho rằng việc sang tên cho bà N là để bà N phụng dưỡng vợ chồng cụ B lúc tuổi già. Nhưng sau khi sang tên và được đứng tên QSDĐ, bà N không còn quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng vợ chồng cụ B nữa. Theo cụ B, việc sang tên cho cháu chỉ nhằm mục đích “đứng tên giùm” cho con gái là bà NTTr. Sau này, khi giữa cụ B và bà N phát sinh mâu thuẫn thì cụ B mới biết thời điểm năm 2021, bà N đã lừa cụ B viết tên vào hợp đồng tặng cho QSDĐ đối với thửa đất nêu trên. Theo cụ B, căn nhà trên đất là chỗ ở duy nhất còn lại của cụ và nay vẫn sinh sống trong căn nhà gắn liền với thửa đất này từ trước đến nay. Trước nay, cụ B không có ý định tặng cho QSDĐ cho bà N. Do vậy, cụ B khởi kiện đòi lại đất yêu cầu tòa tuyên vô hiệu hợp đồng, hủy giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho bà N; đồng thời chia tài sản chung của vợ chồng cụ tại thửa đất trên, nhận 1/2 bằng hiện vật. Tòa bác yêu cầu khởi kiện Bà N phản tố, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Bà N cho biết bà được ông bà nội nuôi dạy từ khi mẹ mất, ông bà nội rất yêu thương, khi lập gia đình, bà N vẫn tới lui chăm sóc ông bà nội do con cái ông bà nội đều có gia đình riêng. Thấy ông bà già nên bà N quản lý và sử dụng vườn cây ăn trái, chăm sóc cây cối, làm cỏ, bón phân, tưới nước để có trái thu hoạch có tiền lo đám tiệc cho gia đình. Bà N cho rằng việc tặng cho được thực hiện hợp pháp, có công chứng đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Bà cũng khẳng định QSDĐ được cấp cho mình là hợp pháp, không có căn cứ để hủy bỏ. Cụ T xác nhận việc tặng cho đất cho cháu nội là sự tự nguyện của vợ chồng cụ. Cụ T không đồng ý yêu cầu khởi kiện của cụ B. Bà Tr thống nhất với yêu cầu khởi kiện của mẹ. Theo bà, cháu N chỉ lễ phép với ông nội, còn với bà nội thì thường xuyên cự cãi. Cụ B đã ăn riêng từ ngày 233-2023 đến nay. Hiện tại tiền bán trái cây khoảng tháng 3-2023 đến nay do bà N giữ không giao lại cho cụ B. Năm 2024, khi cụ B bệnh nặng là do bà Tr lo, bà N không lo thuốc men cho cụ B. HẢ I DƯƠNG Một buổi sáng ở TAND khu vực 3 - Vĩnh Long, những người từng là ruột thịt, gắn bó nay ngồi chia ra hai bên nguyên đơn - bị đơn, như những người xa lạ. Không ai nhìn ai, không ai nói với ai một lời. Phiên tòa diễn ra trong không khí trầm lắng, họ chỉ trả lời thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư, tuyệt nhiên không dành cho nhau một ánh mắt thân tình. Đò i lạ i đấ t đã cho Theo hồ sơ, cụ HTB (87 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) cùng chồng là cụ NVT (92 tuổi) có khối tài sản chung là thửa đất hơn 4.255 m² (200 m² đất ở, còn lại đất trồng cây lâu năm), trên đất có một căn nhà cấp 4. Cụ T là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). Ngày 16-11-2021, tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Long, vợ chồng cụ B lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng thửa đất này cho cháu nội là bà N. Sau đó, HĐXX tuyên án vụ cụ bà 87 khởi kiện đòi lại đất vì cho rằng cháu nội không phụng dưỡng. Ảnh: HD Các con khác của vợ chồng cụ B và cụ T không có ý kiến việc tặng cho, chỉ xác nhận bà N vẫn có sự tôn trọng đối với ông bà. HĐXX nhận định hợp đồng tặng cho ngày 16-11-2021 đã được công chứng đúng trình tự pháp luật. Tại thời điểm ký kết, cả cụ B và cụ T đều minh mẫn, đủ năng lực hành vi. Cụ B trình bày rằng chỉ “nhờ đứng tên giùm” con gái nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, bà Tr không đi làm xa như cụ B nói mà vẫn cư trú tại địa phương. Các người con khác của cụ xác nhận bà N có lễ phép, kính trọng với ông bà nội và chăm lo đám tiệc trong nhà. Từ đó, HĐXX tuyên bác yêu cầu khởi kiện của cụ B, giữ nguyên hiệu lực hợp đồng tặng cho QSDĐ đã ký. Ở tuổi như ngọn đèn trước gió, vì đâu mà bà cụ 87 tuổi phải đáo tụng đình với chính người cháu là câu hỏi nặng lòng cho tất cả người chứng kiến phiên tòa. Ngoài cánh cửa tòa, họ lặng lẽ bước đi.• Theo HĐXX, cụ B trình bày rằng chỉ “nhờ đứng tên giùm” con gái nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, bà Tr không đi làm xa như cụ B nói mà vẫn cư trú tại địa phương… Tòa trả hồ sơ vụ lừa “chạy án”, giải hạn hơn 28 tỉ đồng phapluat@phapluattp.vn Ngày 5-9, tại Cơ sở 1 ở phường Bà Rịa, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án bị cáo Đồng Thị Phương Thanh (41 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, giữa năm 2021, chị LTTTh (35 tuổi) có cha là ông Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng Cảnh sát biển) và mẹ là bà PTX cùng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Chị Th rất lo lắng nên đã tìm người “chạy án” cho cha mẹ mình. Thông qua giới thiệu của đồng nghiệp tên NCTr, chị Th liên hệ với Đồng Thị Phương Thanh. Bị cáo Thanh đưa ra những thông tin gian dối rằng bả n thân có thể giải hạn; có nhiều mối quan hệ sâu rộng, đã từng “chạy án” thành công cho nhiều quan chức… Nghe những thông tin trên từ Thanh, chị Th tin tưởng và nhờ giúp cha mẹ mình. Từ đó, Thanh dùng nhiều thủ đoạn gian dối, bịa đặt ra các tình huống, sự kiện không có thật nhằ m lừ a đả o chiế m đoạ t tà i sả n. Thanh yêu cầu chị Th và người nhà nhiều lần đưa tiền, giao bất động sản có giá trị rất lớn để cúng giải hạn, “chạy án” nhưng thực chất là lừa dối để chiếm đoạt tiề nvàtàisả n, tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Thanh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Th và gia đình là hơn 28,7 tỉ đồng... Tại phiên tòa, chị Th cho hay ban đầu chị không có ý định “chạy án”. Chị được Thanh hướng dẫn và khuyên nên làm lễ giải hạn, xem về mặt tâm linh, phần âm xem gia đình có bị sao không mà vướng hạn nặng như vậy. Tháng 10-2021, chị Th có chuyển tiền cho Thanh để làm lễ giải hạn. Khi làm lễ, chị không được coi trực tiếp mà Thanh chỉ gửi hình ảnh. Sau khi hết giãn cách xã hội, chị Th đi ra Hà Nội và gặp Thanh. Thanh nói có thể dẫn chị Th đi gặp một số quan chức để hỏi thăm về tình hình của cha mẹ, trong đó có một người tên H. Tuy nhiên, sau đó, Thanh báo lại là người này bận nên để Thanh trực tiếp đi. Theo chị Th, mọi việc về “chạy án” là do Thanh hướng dẫn, kể cả cách thức nhận, chuyển tiền, ký giấy vay nợ để hợp thức hóa số tiền “chạy án”… Về phần mình, bị cáo Thanh phủ nhận toàn bộ lời trình bày của bị hại. Theo đó , nữ bị cá o khẳng định mình không nhận tiền “chạy án” mà là cho bị hại mượn đi mượn lại tiền rất nhiều lần để chị Th mang đi khắc phục hậu quả vụ việc của cha mẹ. Tạ i phiên tòa, trong phầ n xé t hỏ i, HĐXX nhận định một số phần trả lời của bị cáo Thanh là loanh quanh, phi logic. Việc có “chạy án” hay vay mượn nợ đã có trong tài liệu hồ sơ vụ án, các tin nhắn trao đổi giữa Thanh và chị Th đã được cơ quan điều tra thu thập. Sau quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX đã thảo luận và xét thấy có những tình tiết mới xuất hiện nhưng không thể bổ sung tại phiên tòa được. Do đó , HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra bổ sung một số nội dung. Trong đó, tòa yêu cầu cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến kết quả xử lý hai lô đất mà bà PTX ký chuyển nhượng cho người nhà của Thanh, thuộc dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (được nêu trong một vụ án khác). T R Ù N G K H Á N H Cụ bà 87 tuổi kiện đòi lại đất đã cho cháu HĐXX nhận định hợp đồng tặng cho đã được công chứng đúng trình tự pháp luật, tại thời điểm ký kết, cả cụ B và cụ T đều minh mẫn… Đại diện VKSND tham gia phiên tòa đề nghị HĐXX áp dụng Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho QSDĐ mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng để tuyên chấp nhận khởi kiện của cụ B. Bị cáo Đồng Thị Phương Thanh tại phiên tòa. Ảnh: TG

