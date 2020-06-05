202-2025

TP.HCM có tiề m năng trở thà nh trung tâm du lịch toàn cầu trang 11 trang 2+3 SỐ 202 (7475) - Thứ Hai 8-9-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay trang 7 trang 10 trang 8 trang 13 Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm “Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân”. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Từ “bộ tứ trụ cộ t” đế n khá t vọ ng già u mạ nh 2045 Vụ kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên nhờ ký hợp đồng né trá ch nhiệ m Luật và đời “Tôi muốn đóng thuế thu nhập cá nhân ở ngưỡng cao nhất” “Tôi muốn đóng thuế thu nhập cá nhân ở ngưỡng cao nhất”. Nhiều người làm trong ngành thuế thường bảo vậy. Bởi lẽ có một nguyên lý đơn giản trong sắc thuế thu nhập cá nhân là: Thu nhập càng cao thì thuế càng cao. Theo quy định hiện hành, mức biểu thuế thu nhập cá nhân cao nhất là 35%, áp dụng cho người có thu nhập từ 960 triệu đồng/năm trở lên. (Xem tiếp trang 7) Cuộ c thi ả nh “TP.HCM - Sắ c mà u mớ i”: Tăng số lượ ng giả i thưở ng! Đề xuấ tlà mhồ ngầ mđể xó a ngậ p khu vự c Thủ Đứ c • Bứ t phá thể chế - khơi thông độ ng lự c, đưa Việ t Nam cấ t cá nh Rộng cửa mua nhà ở xã hội: Giảm lãi vay, nâng thu nhập

2 Thời sự - Thứ Hai 8-9-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐỖ THIỆN thực hiện TS - nhà báo Nhị Lê, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhận định: Bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 57-NQ/ TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, được xem là là “bộ tứ chiến lược” và cũng là tầm nhìn, cương lĩnh hành động và động lực phát triển để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh. Đất nước trước khát vọng giàu mạnh . Phóng viên: Đất nước vừa mới trải qua thời khắc vô cùng quan trọng, đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh (2-91945 – 2-9- 2025) mà chúng ta gọi là A80 được tổ chức trọng thể và thành công rực rỡ, đâu là ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này đối với tầm nhìn phát triển đất nước hiện nay? + TS - nhà báo Nhị Lê: Với đại lễ A80, chúng ta đang chuẩn bị toàn diện: Tầm nhìn và triết lý, hành chính và kinh tế, tổ chức và lực lượng, tư tưởng và tâm lý… để năm 2026 bước vào và hành động trong kỷ nguyên mới - Việt Nam giàu mạnh. Đó là thời cơ to lớn nhưng cũng đang là thách thức nặng nề. Trên nền tảng 80 năm đất nước độc lập, đặc biệt trong đó những thành tựu to lớn, có nghĩa lịch sử của 40 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ, đây là thời kỳ mới, thách thức mọi giới hạn phát triển bằng tầm viễn kiến chiến lược mới, với nghệ thuật xử lý thời cơ; bằng cải cách hệ thống bộ máy và vận hành bằng cơ chế phù hợp, trung tâm là kiểm soát và cân bằng quyền lực thông qua hệ thể chế đồng bộ, phù hợp và đất nước, chúng ta tiếp tục đổi mới tầm nhìn và tư duy theo sáu định hướng quan trọng. Thứ nhất là cách mạng tư duy và tri thức hóa xã hội: Chuyển đổi nền tảng phát triển từ tài nguyên, lao động giá rẻ sang tri thức, sáng tạo và đổi mới công nghệ. Xây dựng con người có tầm vóc tư tưởng, bản lĩnh văn hóa, trí tuệ khoa học và trách nhiệm công dân. Thứ hai là kiến tạo thể chế và quản trị quốc gia hiện đại: Cải cách chính trị, làm rõ trách nhiệm cá nhân - tổ chức - thể chế. Phân quyền, phân cấp mạnh mẽ, đi đôi với kiểm soát quyền lực bằng pháp luật và văn hóa. Bộ máy tinh gọn không phải là con số mà là con người. Thứ ba là xây dựng nền kinh tế tự chủ và hội nhập thông minh: Định hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức với tốc độ tương ứng chất lượng nguồn nhân lực kinh tế. Ưu tiên đầu tư vào giáo dục, khoa học công nghệ, hạ tầng số - phải coi đó là quốc phòng và an ninh về kinh tế và xã hội. Thứ tư là tái cấu trúc văn hóa - đạo đức - giáo dục: Văn hóa phải dẫn dắt phát triển, không phải là hệ quả sau cùng. Xây dựng hệ sinh thái đạo đức - văn hóa quốc gia như một quốc bảo. Thứ năm là khơi dậy khát vọng phát triển và sức mạnh toàn dân: Đặt nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực. Tôn trọng dân chủ thực chất là với tư cách một giá trị phát triển chứ tuyệt đối không trung bình và bước vào hàng ngũ các quốc gia phát triển. Thúc đẩy sáu động lực trụ cột . Chúng ta muốn phát triển, không chỉ cần có khát vọng cũng như đổi mới tư duy, tầm nhìn mà cần có những động lực cụ thể để thúc đẩy cả bộ máy, theo ông, những động lực mà Việt Nam cần nắm bắt sớm là gì? + Thực tiễn đã và đang hối thúc, không phát hiện và nắm lấy động lực thì không có bất cứ sự phát triển đúng hướng, mạnh mẽ và bền vững nào như mong muốn. Do đó, không có cách nào đúng đắn và tin cậy hơn, chúng ta phát hiện và phát triển hệ động lực của kỷ nguyên mới. Từ thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước, trước tiên, tôi nghĩ cần tiếp tục xác lập và phát triển động lực chính trị: Đảng mạnh - Nhà nước liêm chính - nhân dân là trung tâm. Không có chính trị vững vàng thì không thể có phát triển bền vững. Do đó, Đảng phải là hạt nhân sáng tạo, khai sáng và không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với ba trụ cột thực thi: Cải cách thể chế - cải cách quản trị và bộ máy tinh gọn, phục vụ nhân dân thống nhất với phát triển lợi ích quốc gia trên nền móng khơi dậy và phát huy sức dân - trí dân - lòng dân thành lực lượng phát triển vô hạn. Đó là sự tạo thế lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thứ hai, động lực con người và khát vọng dân tộc. Đặt con người Việt Nam vào trung tâm chiến lược phát triển, từ nguồn lực thành chủ thể sáng tạo. Khơi dậy khát vọng phú Từ “bộ tứ trụ cột” đến khát vọng hiệu quả ở tất cả phương diện (chính trị, kinh tế, xã hội…), đối với mọi tổ chức của hệ thống chính trị, ở mọi quy mô, cấp độ (Trung ương, địa phương, cơ sở) và mỗi con người. Cùng với đó, bằng phương thức mới tập hợp lực lượng đông đảo; bằng động lực phát triển mới với hệ chính sách thực thi tổng thể, phù hợp, thống nhất, đồng bộ và đủ mạnh… nhằm tạo ra tốc độ phát triển vượt bậc và toàn diện với quy mô và chất lượng mới, trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, trong sự phát triển của thế giới, tầm nhìn tới năm 2045. Đó là khát vọng Việt Nam giàu mạnh! Hoặc là hiện nay hoặc khó có thể bao giờ hiện thực hóa khát vọng quốc gia giàu mạnh trong tầm nhìn năm 2045. “Kim chỉ nam” về tầm nhìn và tư duy . Để tiến đến khát vọng giàu mạnh năm 2045, đất nước cần đổi mới tầm nhìn và tư duy như thế nào, thưa ông? + Trong tổng thể phát triển phải là phương tiện phát triển, phát huy trí tuệ xã hội như một đạo lý phát triển. Cuối cùng là phát triển bền vững và chủ động toàn diện trước biến đổi toàn cầu: Đề cao lòng tin chiến lược quốc gia trong môi trường địa chính trị quốc tế mới. Định vị Việt Nam như một quốc gia bản lĩnh, danh dự giữa thời đại biến động và thế giới bất định. Trong tầm nhìn xa, một bước tiến trong thực tiễn có giá trị hơn mọi lý thuyết tốt đẹp hay những triết lý viển vông. Hiện thực là sức mạnh cụ thể làm nên sức mạnh, vị thế và danh dự quốc gia. Nói cách khác, từ tầm nhìn, hệ giá trị và mục tiêu phát triển, tiếp tục phát hiện, kiến tạo và thực thi một hệ thống động lực chiến lược vừa làm nền tảng và là sức mạnh đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập Bằng phương thức mới tập hợp lực lượng đông đảo; bằng động lực phát triển mới với hệ chính sách thực thi tổng thể, phù hợp, thống nhất, đồng bộ và đủ mạnh… nhằm tạo ra tốc độ phát triển vượt bậc và toàn diện với quy mô và chất lượng mới. Bốn nghị quyết chiến lược trở thành “bộ tứ trụ cột”, định hình tư duy, khơi thông động lực, dẫn dắt đất nước bứt phá, cất cánh trong kỷ nguyên mới. LTS: Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “bộ tứ trụ cột” - gồm bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, sẽ đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới. “Bộ tứ trụ cột” được đánh giá là một bước nhảy vọt của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Để làm rõ hơn tầm vóc, vai trò, đồng thời cho thấy sự quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong hiện thực hóa những nghị quyết quan trọng này, mời bạn đọc theo dõi Thần tốc triển khai “bộ tứ trụ cột” - Bài 1 Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm “Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân”. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: HOÀNG QUÂN TS - nhà báo Nhị Lê.

3 Thời sự - Thứ Hai 8-9-2025 thoisu@phapluattp.vn TS NHỊ LÊ Nếu trong 40 năm đổi mới, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6,4%-6,5%, với đỉnh cao 9,54% năm 1995 và mức thấp nhất 2,6% vào năm đại dịch 2021 thì để “tăng tốc, cất cánh”, đất nước phải vượt qua ngưỡng 8%-10% và giữ vững đà này. Chính vì vậy, Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được coi là trụ cột chiến lược trong tầm nhìn phát triển đến năm 2045. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên ngay trong năm nay, tiến tới mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, yêu cầu bức thiết là bứt phá, tăng tốc toàn diện, đặc biệt tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như tinh thần Nghị quyết 68. Đây là khu vực đang giữ vai trò động lực then chốt, song còn đối diện với nhiều rào cản về thể chế, pháp lý và môi trường kinh doanh. Đảng nắm lấy pháp luật để lãnh đạo và cầm quyền. Muốn hóa giải những “chướng ngại” đó, phải tháo gỡ những điểm nghẽn tổng thể về thể chế pháp lý. Pháp luật là nền tảng phát triển; nếu thể chế thiếu minh bạch, thiếu hiệu lực, sẽ không thể tạo dựng niềm tin và động lực cho doanh nghiệp, người dân cũng như toàn bộ hệ thống chính trị hành động thống nhất, kỷ cương, sáng tạo. Đồng thời, Việt Nam phải kiến tạo một “thương hiệu kinh tế quốc gia” mạnh mẽ, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, tăng tốc cả về quy mô, tốc độ lẫn chiều sâu hội nhập quốc tế. Do đó, càng cần đổi mới toàn diện chính sách để xây dựng một hệ thể chế thông minh, linh hoạt, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế năng động này. Đó cũng là cách kiến tạo môi trường thuận lợi, cổ vũ những ý tưởng mới, sự sáng tạo và dành sự tôn vinh xứng đáng cho cộng đồng doanh nhân trên nền tảng pháp lý và đạo lý vững chắc. Theo tinh thần Nghị quyết 66, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới cơ chế phù hợp sẽ khơi dậy và phát huy tối đa trí tuệ, sức sáng tạo của toàn dân tộc, phát triển kinh tế song hành với xã hội, đồng thời khẳng định thương hiệu và danh dự quốc gia trong tiến trình hội nhập. Nếu Nghị quyết 66 được xem là “kim chỉ nam” cho việc hoàn thiện pháp luật, kể cả ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để rà soát, đồng bộ, khắc phục chồng chéo trong hệ thống văn bản thì Nghị quyết 68 lại trực tiếp trả lời câu hỏi: Phải làm gì, làm thế nào để khu vực kinh tế tư nhân - hiện đóng góp hơn 51% GDP và 55% tổng vốn đầu tư toàn xã hội - trở thành động lực chủ đạo đưa nền kinh tế cất cánh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025, tiến tới mức tăng trưởng hai con số từ năm 2026 đến 2045, Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạo bứt phá toàn diện, với trọng tâm phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - một động lực lớn của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dù chiếm tỉ trọng lớn, khu vực này vẫn đang chịu nhiều ràng buộc về thể chế, pháp lý, môi trường kinh doanh… và chỉ khi dỡ bỏ được các rào cản ấy, nó mới phát triển đúng tầm vóc, đóng góp xứng đáng cho quốc gia. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 66 trong bối cảnh hiện nay. “Bộ tứ quyết sách chiến lược” chính là nền tảng cho một cuộc cách mạng phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng không chỉ bằng chính sách, mà sâu hơn, bằng tư duy phát triển hiện đại, đột phá và thực chất; thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững và nhân văn. Đó là một “tổ hợp quyết sách” có tính kiến tạo, thống nhất, tương hỗ, tạo thành chỉnh thể phát triển toàn diện và hệ thống. Nói một cách hình ảnh, đó là kết cấu rường cột của sự phát triển kinh tế - xã hội mang tầm chiến lược, đánh dấu bước ngoặt trong tư duy, tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng mang bản sắc Việt Nam, hòa nhịp cùng xu thế thế giới. Đó cũng chính là bước chuyển lớn về tầm nhìn chiến lược, cương lĩnh hành động và động lực đột phá mà Đảng kiến tạo để đưa đất nước cất cánh sau 40 năm đổi mới, tiến bước tất yếu, mạnh mẽ và hiện thực đến một Việt Nam phú cường. Bứt phá thể chế - khơi thông động lực, đưa Việt Nam cất cánh Việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới cơ chế phù hợp sẽ khơi dậy và phát huy tối đa trí tuệ, sức sáng tạo của toàn dân tộc; đồng thời khẳng định thương hiệu và danh dự quốc gia trong tiến trình hội nhập. giàu mạnh 2045 cường, cổ vũ tự tôn, tự cường, tự trọng dân tộc và tinh thần vượt mọi thách thức, mọi giới hạn trên đường phát triển. Đổi mới căn bản giáo dục, xây dựng con người trí tuệ, đạo đức và trách nhiệm. Đó là trung tâm tư duy và hành động của Đảng. Thứ ba, động lực thể chế và pháp luật phát triển. Cải cách thể chế một cách đồng bộ, minh bạch, hiệu quả. Thể chế hóa hệ giá trị Việt Nam hiện đại, như dân chủ thực chất, pháp quyền nhân văn, quản trị công khai. Giảm can thiệp hành chính, tăng tính tự chủ cho doanh nghiệp, xã hội và các vùng lãnh thổ. Đó là “bảo kiếm” lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thứ tư, động lực khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo kinh tế. Khoa học - công nghệ là trụ cột của nền kinh tế tự chủ và hiện đại hóa và kiến tạo thương hiệu quốc gia. Đầu tư mạnh mẽ và tương xứng vào chuyển đổi số, công nghiệp 4.0, AI, năng lượng sạch. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ giáo dục - doanh nghiệp - chính sách - con người. Đó là sức mạnh căn bản bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thứ năm, động lực văn hóa - đạo đức - bản sắc Việt. Phát triển kinh tế đi đôi với phục hưng văn hóa dân tộc, không đánh đổi văn hóa lấy tăng trưởng; không hy sinh văn hóa sinh thái đổi lấy kinh tế… Tái lập trật tự giá trị - đạo đức công - liêm chính xã hội. Xây dựng văn hóa dân chủ, văn hóa pháp quyền, văn hóa đổi mới, văn hóa cống hiến. Không có văn hóa làm cốt lõi, không thể lãnh đạo, cầm quyền nhân văn, quốc gia không thể phát triển bền vững và uy tín. Đó là nền móng và rường cột sức mạnh và uy tín lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thứ sáu, động lực hội nhập và phát triển có bản sắc. Chủ động hội nhập toàn diện nhưng trên nền tảng độc lập tự quyết, vì lợi ích dân tộc với bản lĩnh Việt Nam. Xây dựng một Việt Nam đối tác tin cậy - thành viên tích cực - trung tâm kết nối khu vực và thế giới; góp phần xây dựng trật tự thế giới đa cực - dân chủ - bền vững nhằm nâng cao quốc thể, sức mạnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Đó là sự tiếp nối vai trò, sức mạnh lãnh đạo, cầm quyền bên ngoài quốc gia của Đảng. “Bộ tứ trụ cột” mang tính chiến lược . Từ việc đổi mới một cách toàn diện về tư duy, tầm nhìn đến thúc đẩy các động lực trụ cột trong kỷ nguyên mới, ông nhận định thế nào về việc hiện thực hóa khát vọng giàu mạnh năm 2045 mà Đảng và Nhà nước triển khai? + Nói một cách tổng hòa, việc thay đổi tư duy, tầm nhìn và thúc đẩy các động lực trụ cột mà tôi đề cập ở trên chính là kết tinh trí tuệ và phẩm giá của quốc gia, của dân tộc, của thế giới mà Đảng thâu thái thể tuyến bài “Thần tốc triển khai “bộ tứ trụ cột”” trên Pháp Luật TP.HCM, với sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia. hiện bằng tư duy chính trị của mình trên cương vị dẫn dắt dân tộc, quyết định vận mệnh quốc gia trong thời đại. Đó cũng chính là nghệ thuật lấy thế tạo thời, “gieo hạt mùa giữa giông bão” và biến thời thành lực lượng trong lãnh đạo, cầm quyền dẫn dắt dân tộc, phụng sự quốc gia của Đảng, dẫn dắt đất nước tới mục tiêu giàu mạnh. Vì thế, trước thềm kỷ nguyên mới, chỉ trong năm tháng, Đảng ta ban hành bốn quyết sách chính trị lớn như những động lực phát triển, gồm: Nghị quyết 57 - NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yếu tố được xem là động lực tiên quyết để tăng tốc phát triển; Nghị quyết 59 - NQ/TW về hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc phát triển kinh tế độc lập, tự chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; Nghị quyết 66 - NQ/TW về đổi mới công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế để tạo hành lang pháp lý ổn định, thông thoáng, thúc đẩy phát triển và Nghị quyết 68 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Có thể gọi đó là “bộ tứ chiến lược” cấu thành chỉnh thể tư tưởng và hành động mà Tổng Bí thư Tô Lâm gọi là “bộ tứ trụ cột”. Và trên tầm vĩ mô, đó cũng là tầm nhìn, cương lĩnh hành động và động lực phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh. . Xin cám ơn ông.• Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị hồi giữa tháng 5-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị khẩn trương thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nhanh chóng hoàn thiện và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động quốc gia thực hiện bốn nghị quyết, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công cụ thể. Đồng thời, lập bộ chỉ số theo dõi, đánh giá định kỳ. Thứ hai, khẩn trương rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, triển khai sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định bất cập theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW... Thứ ba, khởi động ngay các chương trình trọng điểm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phê duyệt, triển khai các chương trình quốc gia; hình thành thêm các trung tâm đổi mới sáng tạo mới; xây dựng khung pháp lý cho mô hình sandbox. Thứ tư, tập trung đàm phán, thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới, chủ động chuẩn bị tham gia các hiệp định mới tận dụng cam kết hội nhập để chuyển hóa thành tăng trưởng thực tế… Thứ năm, thực hiện đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, số hóa dịch vụ công, hỗ trợ vốn, công nghệ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng đề án phát triển tập đoàn tư nhân lớn. Thứ sáu, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nghị quyết; thành lập các ban chỉ đạo chuyên trách cấp Trung ương và cấp tỉnh; bảo đảm cơ chế chỉ đạo thống nhất, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Thứ bảy, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để triển khai nghị quyết: Đào tạo chuyên sâu về pháp luật hiện đại, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và quản trị doanh nghiệp; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng toàn cầu. Thứ tám, đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội: Xây dựng các chương trình truyền thông quốc gia về từng nghị quyết; tăng cường đối thoại chính sách giữa Chính phủ, doanh nghiệp, người dân và giới trí thức, huy động trí tuệ xã hội cho quá trình triển khai. Tổng Bí thư chỉ đạo tám nhiệm vụ trọng tâm Hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp giày tại Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

4 Thời sự - Thứ Hai 8-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 19-12, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên Ngày 7-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng đơn vị liên quan về tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối. Theo ông Nguyễn Tiến Việt (Phó Tổng Giám đốc ACV), ngày 19-12, máy bay có thể cất cánh từ sân bay Nội Bài, sau đó hạ cánh ở đường băng thứ nhất sân bay Long Thành và lăn vào sân đỗ nhà ga. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị phải kiên quyết thực hiện đúng tiến độ để ngày 19-12 khánh thành dự án. “Đồng Nai hẹn có mặt bằng thì cần đúng hẹn, VEC đã cam kết thực hiện nhanh tiến độ cũng cần đáp ứng. Nếu chậm ngày nào thì sẽ quy rõ trách nhiệm cho đơn vị đó” - Phó Thủ tướng nói. VŨ HỘI • 4 thanh niên dùng dao chặn đường cướp tài sản. Ngày 7-9, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ nhanh Nguyễn Anh Kiệt (23 tuổi) và ba thanh niên dù ng dao đe dọ a, cướ p tài sản ngườ i đi đườ ng trên Quốc lộ 1A (xã Hồ Đắc Kiện) và o khuya 5-9. HẢ I DƯƠNG • Trang trí phòng trọ như quán bar để tụ tập “bay lắc”. Ngày 7-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an phường Trường Vinh vừa phát hiện, bắt giữ bảy người mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này trang trí phòng trọ như quán bar để tụ tập “bay lắc”. ĐẮ C LAM • Người đàn ông đập kính xe tải, tấn công tài xế. Ngày 7-9, Công an phường Khánh Hội, TP.HCM đang lập hồ sơ, điều tra, truy xét người đàn ông dùng hung khí đập kính xe tải, đánh đập nam tài xế trên đường Hoàng Diệu chiều cù ng ngà y. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một ô tô ghi lại. NGUYỄ N TÂN Sáng 7-9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Tại buổ i lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị VTV tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó , kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, PV, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến. Nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế… NGỌ C DIỆ P Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), thời gian qua xuất hiện các phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện, thu hút sự quan tâm của dư luận. EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh và thông tin kịp thời, minh bạch đến người dân. Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng cho biết tại 17 tỉnh, thành miền Bắc, ngành điện bán lẻ chiếm 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, còn lại do 507 doanh nghiệp, tổ chức tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng. Sai sót chốt chỉ số chủ yếu xảy ra ở đơn vị tư nhân, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ tổng đài 1900 6769 hoặc điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. HƯƠNG KHÊ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Sở NN&MT xử lý vi phạm đối với ba cơ sở kinh doanh giống cây trồng theo quy định. Trên cơ sở đó, Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật (Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định xử phạt hai cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 66 triệu đồng về các hành vi kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa; buôn bán giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng. Các cơ sở, doanh nghiệp bị xử phạt, gồm: Công ty TNHH Q.V (xã Cuôr Đăng); hộ kinh doanh giống cây trồng H.T (phường Tân Lập). Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thủ tục để xử phạt Công ty TNHH S.K.M (phường Tân Lập) về hành vi trên. VŨ LONG Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ả nh: baochinhphu.vn Thủ tướng: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao, truyền cảm hứng Sáng 7-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Thủ tướng nhấn mạnh trong suốt 80 năm qua, “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng, phát triển mạng lưới truyền thông vững chắc trên các nền tảng phát thanh, báo in, báo điện tử và số; ngày càng xác định rõ vị thế là cơ quan truyền thông đa phương tiện, khẳng định thương hiệu trong khu vực và thế giới. Thủ tướng yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động. Các thế hệ cán bộ, PV, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sĩ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay phải gìn giữ truyền thống, kế tục sự nghiệp, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp với tinh thần của báo chí cách mạng “thép trong bút, lửa trong tim”, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. NGỌ C THANH Phê chuẩn ông Lê Huyền làm phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định 1919/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa). Ông Lê Huyền sinh năm 1972, quê quán ở phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân hành chính, thạc sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp. (Theo TTXVN) Mưa lớn ở Đắk Lắk gây chia cắt, ngập cục bộ nhiều nơi Ngày 7-9, ông Phạm Khắc Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, Đắk Lắk) cho biết địa phương đã di dời khoảng 10 hộ dân ở các vùng trũng đến nơi ở an toàn. Những ngày qua, do mưa nhiều, một số tuyến đường ở vùng trũng trên địa bàn xã bị ngập, gây chia cắt giao thông. Cò n ông Nguyễn Văn Hiếu (Chủ tịch UBND xã Ia Lốp) cho biết địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản và người của một hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ đến vùng an toàn. Mưa lớn nhữ ng ngày qua gây ngập lụt một số vùng trũng, gây chia cắt nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống người dân. Hiện xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng, chống lũ lụt. TIẾ N THOẠ I Sắp xét xử vụ làm giả giấy tờ, biến 25 ha đất công thành tư Theo kế hoạch, ngày 17-9 tới, TAND TP.HCM - cơ sở 1 tại phường Bà Rịa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ làm giả giấy tờ để biến 25 ha đất công thành đất tư. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong ba ngày. Vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Thanh và bố n đồng phạm hầu tò a về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức... Thanh bị cáo buộ c liên hệ với một người bạn làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) để hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất công, sau đó làm giả giấy tờ, “biến” 25 ha đất công thành đất tư để lừa bán. SONG MAI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam Điện lực miền Bắc giải quyết phản ánh của khách hàng về hóa đơn tiền điện Xử lý 3 cơ sở kinh doanh giống cây trồng không có nguồn gốc Tin vắ n

5 Bộ Nội vụ vừa có Công văn 7415 gửi UBND các tỉnh, TP tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã. Trước mắt bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp xã tối thiểu theo hướng dẫn tại Công văn 09/CV-BCĐ ngày 30-5-2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ. Từ đó, xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực (nhất là các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng ở cấp xã) và các vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp theo bốn hình thức. Cụ thể, điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng...) theo quy định. Thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định 170/2025 trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng (bảo đảm không thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương), nhất là ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã. Một hình thức nữa là tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp... bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu vận hành chính quyền địa phương cấp xã. Phụ lục kèm theo Công văn 7415 cũng đã định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã với nhiệm vụ và khung năng lực cụ thể, gồm tám vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND, trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã. 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí theo ngành, lĩnh vực như văn phòng, tư pháp, đối ngoại, tài chính - kế hoạch, xây dựng - công thương, nông nghiệp - môi trường, nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học và thông tin, y tế, trung tâm phục vụ hành chính công, dân quân tự vệ... NGUYỄN THẢO Thời sự - Thứ Hai 8-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Điều chuyển biên chế phù hợp thực tiễn Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận 183 và Kết luận 186, trong đó yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng), kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu. Đồng thời, chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã; tăng cường chỉ đạo, theo dõi sát và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Định hướng 36 vị trí việc làm của cấp xã Công văn 7415 của Bộ Nội vụ định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã gồm tám vị trí lãnh đạo, quản lý và 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. NGUYỄN TÂN Ngày 7-9, tại Côn Đảo, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Cảng hàng không Côn Đảo (CHK Côn Đảo). Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, đại diện các phòng chức năng Công an TP.HCM, Ban Chỉ huy Quân sự phòng thủ khu vực 6, Bộ đội biên phòng đặc khu, Cảng vụ Hàng không miền Nam, CHK Côn Đảo cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên các lực lượng. CHK Côn Đảo giữ vai trò quan trọng, vừa phục vụ hoạt động bay dân dụng, quân sự, vừa góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây cũng là mục tiêu, công trình trọng điểm về phòng, chống khủng bố, luôn được đặt trong diện quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh hàng không tại CHK Côn Đảo được thực hiện tốt, chưa để xảy ra các tình huống phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn tại đây. Tuy nhiên, theo Công an TP.HCM, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các CHK có nguy cơ trở thành mục tiêu của hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh tại CHK Côn Đảo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và đồng bộ. Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình trọng điểm, an toàn hàng không, phòng ngừa ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động xâm phạm khu vực bảo vệ và các hành vi uy hiếp, gây phương hại cho đối tượng bảo vệ, Công an TP.HCM đã xây dựng phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự CHK Côn Đảo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để bố trí lực lượng, tổ chức triển khai bảo vệ, bảo đảm an ninh an toàn. Quá trình triển khai công tác rất cần có hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, khoa học giữa các lực lượng nhằm bảo đảm thực hiện tốt cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin chung, kịp thời giữa các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu góp phần bảo đảm Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: CATP Triển khai lực lượng bảo đảm an ninh Cảng hàng không Côn Đảo Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự Cảng hàng không Côn Đảo, công trình trọng điểm cần được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Cảng hàng không Côn Đảo giữ vai trò quan trọng, là mục tiêu, công trình trọng điểm về phòng, chống khủng bố, luôn được đặt trong diện quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Các lực lượng Công an TP.HCM trong lễ ra quân. Ảnh: CATP an ninh, an toàn tại CHK Côn Đảo. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn cho biết thực hiện đề án của Bộ Công an về tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, Công an TP.HCM đã ban hành phương án triển khai lực lượng tại CHK Côn Đảo. Trong đó, phân công rõ nhiệm vụ, lực lượng cho từng đơn vị, xây dựng các kịch bản ứng phó, phương án phối hợp chặt chẽ với chính quyền, quân đội, biên phòng và các đơn vị chức năng để kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không. Công an TP.HCM cũng yêu cầu các lực lượng quán triệt tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nhiệm vụ, phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn CHK Côn Đảo, không để xảy ra khủng bố, phá hoại hay các loại tội phạm khác.• Cán bộ phường Tân Bình, TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 8-9-2025 (phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) phải tham gia các vụ kiện mà TAND khu vực 16 - TP.HCM đã, đang và sắp xét xử với tư cách là bị đơn. Nội dung các vụ án khá hy hữu khi hàng chục người dân được Công ty H (chủ đầu tư) mời lên để nhận tiền hỗ trợ, để rồi ba năm sau phải đi hầu tòa vì bị Công ty H kiện đòi lại. Doanh nghiệp hỗ trợ tiền, người dân ký cam kết Theo đơn khởi kiện, tháng 6-2020, Công ty H có văn bản gửi UBND TP Dĩ An về việc xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại dự án khu nhà ở thương mại Hoa Trang. Để thực hiện được điều chỉnh này, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất cho Công ty H phối hợp với UBND TP Dĩ An tổ chức rà soát quy hoạch đô thị theo Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị, trong quá trình rà soát phải lấy ý kiến của người dân, tổ chức liên quan. Trong tháng 9-2020, UBND TP Dĩ An có văn bản chỉ đạo về việc lấy ý kiến cư dân. Sau đó Công ty H phối hợp với UBND phường An Bình mời các hộ dân đang sinh sống trong dự án, kết quả chỉ có 53/94 tham gia cho ý kiến (39 hộ đồng ý, 14 hộ dân không đồng ý) không đảm bảo 100% cư dân đồng ý nên cần tiếp tục lấy ý kiến. Để đảm bảo được các hộ dân tại khu dân cư này đồng ý, Công ty H đã hỗ trợ cho hộ ông C và các hộ khác tại đây số tiền 280 triệu đồng/ hộ. Đổi lại người dân phải ký vào cam kết đồng ý, hỗ trợ cho Công ty H làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, cho phép chuyển đổi mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Đột nhiên đến tháng 9-2023, Công ty H có văn bản gửi các cơ quan chức năng không tiếp tục điều chỉnh quy hoạch nữa và đề nghị các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ phải trả lại tiền. Từ đó các vụ kiện giữa Công ty H và người dân diễn ra. HĐXX: Thỏa thuận trái quy định nên vô hiệu Trong các vụ kiện đã được tòa án đưa ra xét xử, người dân cho rằng việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến là người dân đang thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng về rà soát quy hoạch đô thị và Công ty H chi tiền hỗ trợ là tự nguyện. Người dân đã thực hiện đầy đủ các cam kết với công ty, không vi phạm bất cứ nội dung nào. Bên cạnh đó, trong các phiếu chi tiền và các bản cam kết mà người dân đã ký không có điều khoản HỮ U ĐĂNG Mới đây, TAND khu vực 16 - TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp kiện đòi lại tiền thỏa thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu dân cư giữa nguyên đơn là Công ty H và bị đơn là vợ chồng ông NVC. Theo đó, HĐXX đã tuyên buộc bị đơn phải trả lại số tiền hỗ trợ 280 triệu đồng đã nhận từ nguyên đơn. Đáng nói, hộ ông C là một trong hàng chục hộ dân đang sinh sống tại khu nhà ở thương mại Hoa Trang Khu đất mà Công ty H muốn chuyển đổi mục đích sang đất ở trong khu nhà ở thương mại Hoa Trang. Ảnh: NDCC ràng buộc người dân phải trả lại tiền nếu Công ty H không được cơ quan chức năng phê duyệt cho điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo các hộ dân, trong văn bản báo cáo của Sở Xây dựng thể hiện Công ty H có vi phạm trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư nhưng chưa khắc phục. Bên cạ nh đó , hồ sơ của Công ty H chưa có báo cáo rà soát quy hoạch đô thị bằng văn bản của UBND TP Dĩ An nên mới không được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Về phía Công ty H thì cho rằng Phòng Quản lý đô thị TP Dĩ An đã có văn bản vào tháng 6-2020, xác nhận việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không phù hợp quy hoạch nên giao dịch thỏa thuận giữa công ty và người dân là trái quy định của pháp luật nên vô hiệu. HĐXX cũng căn cứ vào văn bản nêu trên của phòng Quản lý đô thị để xác định rằng thỏa thuận giữa công ty và người dân là trái quy định nên vô hiệu. Từ đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc người dân phải trả lại tiền. Hiện vẫn còn nhiều vụ kiện sắp được tòa án đưa ra xét xử. HĐXX cũng căn cứ vào văn bản của phòng Quản lý đô thị để xác định rằng thỏa thuận giữa công ty và người dân là trái quy định nên vô hiệu. Hôm nay tuyên án phúc thẩm vụ cháy quán karaoke An Phú phapluat@phapluattp.vn Theo kế hoạ ch, chiều 8-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ tuyên án phúc thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) khiến 32 người thiệt mạng. Trong số năm bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cũ) vẫn một mực khẳng định mình bị oan. Các bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân (giám đốc Công ty Thái Bình Anh) và các cựu cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Hồng phạm tội ở bốn nội dung. Hồng là người nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú khi không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC. Hồng là người thuê ông Nguyễn Nhất Linh lắp đặt thiết bị PCCC cho cơ sở này. Bị cáo Hồng là người nhờ bị cáo Nguyễn Thành Luân ký vào biên bản kiểm tra nghiệm thu để hoàn tất thủ tục pháp lý. Bị cáo Hồng cũng là người nhờ bị cáo Phạm Quốc Hùng nghiệm thu hệ thống PCCC tại cơ sở karaoke An Phú. Lý giải cho việc kêu oan của mình, cả bị cáo Hồng và luật sư bào chữa cho rằng toàn bộ nội dung buộc tội nêu trên chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo khác (Lê Anh Xuân, Nguyễn Thành Luân) và người làm chứng Nguyễn Nhất Linh. Ngoài lời khai, hồ sơ vụ án không có bất kỳ chứng cứ vật chất, tài liệu gốc hoặc vật chứng cụ thể nào chứng minh bị cáo Hồng thực hiện những hành vi như cáo buộc. Tại phần phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM tuy không đưa ra mức đề nghị giảm hình phạt cụ thể cho các bị cáo nhưng đã đề nghị theo hướng giảm nhẹ. Đại diện VKS cho biết các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới là đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại (Sơn khắc phục thêm trên 1 tỉ đồng, Luân 365 triệu đồng...), các bị hại cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo theo hướng bị cáo nào khắc phục thêm nhiều tiền thì giảm nhẹ nhiều hơn... Đối với quan điểm kêu oan của bị cáo Hồng, đại diện VKS cho rằng xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, việc quy kết bị cáo Hồng phạm tội giống như bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy bị cáo Hồng kêu oan nhưng bị cáo này vẫn chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả của bị cáo nên VKS vẫn đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo này. Đối với các bị hại yêu cầu tăng số tiền bồi thường (mai táng phí, trợ cấp...), theo đại diện VKS, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các khoản bồi thường. Hơn nữa, đến thời điểm hiện tại, gia đình các bị hại đã nhận được nhiều tiền hơn ban đầu (do các bị cáo chủ động khắc phục thêm) nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị hại. HỮ U ĐĂNG Hy hữu: Nhận tiền doanh nghiệp hỗ trợ, 3 năm sau bị kiện đòi Không phù hợp quy hoạch sao vẫn lấy ý kiến? Văn bản 585 của UBND TP Dĩ An cung cấp thông tin cho tòa án thể hiện ngày 5-6-2020, Công ty H có văn bản xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đến ngày 10-6-2020 (năm ngày sau), phòng Quản lý đô thị (nay là phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị) có văn bản cho biết việc xin điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty H là không phù hợp quy hoạch. Nếu ngay từ đầu, các cơ quan chức năng của TP Dĩ An đã xác nhận Công ty H không thể điều chỉnh được quy hoạch thì vì sao không dừng hẳn các thủ tục xin điều chỉnh mà vẫn ban hành các công văn để lấy ý kiến của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo Công ty H phối hợp với UBND phường An Bình họp dân để xin ý kiến 100% cư dân đồng ý. Cuối cùng, chúng tôi vừa mất thời gian hỗ trợ công ty giờ lại phải đi hầu tòa, rồ i dùng căn cứ đó để xác định giao dịch thỏa thuận vô hiệu. Ông NVC, người dân tại khu nhà ở Hoa Trang Hàng chục hộ dân tại khu nhà ở Hoa Trang (TP Dĩ An cũ) đang bị chủ đầu tư kiện đòi tiền hỗ trợ đã nhận cách đây ba năm trước. Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LA

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==