2 Thời sự - Thứ Ba 9-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGHĨA NHÂN thực hiện “Bối cảnh, không khí hiện tại gợi lại trong tôi bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, không lâu sau khi ông nhậm chức, tháng 9-2024, tại ĐH Columbia, dịp ông tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và làm việc tại Mỹ. Trong bài phát biểu chính sách này, ông nhấn mạnh con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp trách nhiệm một cách chủ động, tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Đây là những gì chúng ta đang làm những năm qua nhưng khi trở thành tuyên bố của lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước thì đó là bước phát triển quan trọng”. Đó là những chia sẻ của Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người vừa kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Đức và nghỉ hưu từ ngày 1-8, với Pháp Luật TP.HCM, nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm thành lập ngành ngoại giao. sau, với việc gia nhập ASEAN, hai chữ “hội nhập” mới chính thức được sử dụng. Và cũng rất thận trọng, mới chỉ “hội nhập kinh tế quốc tế”. Bước chuyển ấy dẫn tới sự kiện quan trọng là chúng ta ký Hiệp định Thương mại BTA với Mỹ. Tôi học ngành kinh tế đối ngoại tại MGIMO, ĐH lớn của Liên Xô cũ đào tạo cán bộ làm ăn với các nước phương Tây. Nhờ vậy, khi vào ngành, tôi được tham gia vào quá trình đám phán BTA. Tiếp đó đi nhiệm kỳ tham tán đầu tiên ở Mỹ, làm trưởng phòng Kinh tế đầu tiên của đại sứ quán. thì chúng ta không phải vượt qua các thách thức về ý thức hệ, về chính trị, văn hóa. Tinh thần quốc tế vô sản như hiển nhiên vậy, rất an toàn. Và trong thời chiến tranh lạnh ấy, ta muốn hợp tác với phương Tây cũng khó. Liên Xô và khối XHCN tan rã là nỗi đau nhưng mặt khác đã mở ra cục diện quốc tế mới. Đứng trước lựa chọn khó khăn, Việt Nam buộc phải tự ra quyết định nhưng chúng ta cũng có quyền lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình, thay vì một khuôn khổ đã có sẵn. Ngay cả vậy, muốn nhanh cũng không được. Khi cả bộ máy sống trong nền kinh tế tập trung, bao cấp hàng chục năm thì mọi thay đổi mang tính hệ thống đều cần thời gian. Từ đối tác, đối tượng rạch ròi sang quan hệ vừa hợp tác, vừa đấu tranh . Từ đường lối của Đại hội XI, năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế. Đến nay là hơn 10 năm, quá trình hội nhập toàn diện ấy cho ta những nhận thức mới gì? + Nhờ hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta nhận ra rằng thế giới này là có cho, có nhận chứ không ai cho không ai cái gì cả. Thế giới này tất cả đều cần nhau và đấy là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, mà kết quả cuối cùng phản ánh tương quan lực lượng, phản ánh cán cân lợi ích của các bên. Chấp nhận rằng họ lấy của mình không có nghĩa là mình mất, mình lấy của họ không có nghĩa mình được, đó đã là sự thay đổi rất lớn về nhận thức. Quá trình đổi mới trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế giúp chúng ta hiểu thế giới hơn, đồng thời giúp thực lực mình mạnh hơn, gọi là có được một “cơ đồ” để tự tin mở rộng hợp tác quốc tế về cả chính trị, an ninh, quốc phòng. Và những nghị quyết như Nghị quyết 22 hồi đấy hay Nghị quyết 59 bây giờ cho những người thực chiến như chúng tôi hành lang an toàn để hành động. . Từng có một thời, tôi thấy các bài bình luận quốc tế hay đặt vấn đề xác định đối tác, đối tượng. Vấn đề này trong công việc hằng ngày của một nhà ngoại giao được xử lý thế nào? Việt Nam kiên trì quan điểm trong hội nhập quốc tế Hội nhập quốc tế, một câu chuyện dài . Phóng viên: Thưa ông, trong 80 năm của Tết Độc lập, câu chuyện hội nhập quốc tế của Việt Nam chắc hẳn là câu chuyện dài. Ông thấy thế nào? + Đại sứ Vũ Quang Minh: Sau khi tốt nghiệp ĐH Quốc gia Quan hệ quốc tế Moscow MGIMO, năm 1989, tôi bắt đầu thực tập tại Bộ Ngoại giao. Sau 36 năm trong ngành, khi nhìn lại, tôi thấy mình thật may mắn khi được trải nghiệm ở những giai đoạn quan trọng, mang tính bước ngoặt của đất nước. Đó là khi vấn đề Campuchia đạt được giải pháp chính trị, chúng ta có thể rút quân về nước, tạo đột phá để thoát khỏi bao vây cấm vận. Dù vậy, cũng phải sáu năm Quá trình ấy, chứng kiến BTA không chỉ giúp hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ mà còn mở cánh cửa để ta gia nhập WTO, tiền đề để chúng ta mạnh dạn ký kết hàng loạt hiệp định tự do thương mại chất lượng cao FTA sau này. . Nếu tính từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, bắt đầu “hội nhập kinh tế quốc tế” thì phải tới hơn 15 năm sau, tại Đại hội XI năm 2011, Việt Nam mới “hội nhập quốc tế”. Tức là bắt đầu hội nhập trên nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không chỉ kinh tế. Nhìn lại thì quá trình ấy liệu có chậm quá không? + Lịch sử thì không có chữ nếu nhưng với những người làm về hội nhập quốc tế như chúng tôi và cả đối tác quốc tế cũng thấy sốt ruột. Kể ra ta mạnh dạn mở cửa sớm hơn, hội nhập nhanh hơn, rộng hơn thì biết đâu có thể khơi thông được sớm hơn nguồn lực, sức sáng tạo trong dân cũng như từ các quốc gia đổ vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại thì cũng có nhiều yếu tố khách quan. Công cuộc giành độc lập 30 năm của chúng ta đặt trong hoàn cảnh chiến tranh lạnh, phân định địch ta, trắng đen rõ ràng. Thời đó và cho đến cả thập niên sau chiến tranh, chúng ta cũng hội nhập đấy nhưng chỉ trong khuôn khổ Hội đồng tương trợ kinh tế SEV. Hội nhập trong khối XHCN Để hội nhập quốc tế hiệu quả, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt phải có năng lực hội nhập, như vậy mới hợp tác, mới đối ứng, làm ăn được với bạn bè quốc tế và mới phát triển được. Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đã trải qua và chứng kiến nhiều giai đoạn, sự kiện quan trọng. Và xuyên suốt hành trình ấy, chúng ta luôn kiên trì quan điểm “chọn lẽ phải”. Thần tốc triển khai “bộ tứ trụ cột” - Bài 2 Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc vào ngày 12-8. Ảnh: TTXVN Đại sứ Vũ Quang Minh. . Phóng viên: Đường lối đối ngoại của Việt Nam đã cởi mở rất nhiều và như ông nói là nhờ vậy mà có hành lang an toàn cho anh em ngoại giao. Vậy khó khăn, thách thức còn lại là gì? + Đại sứ Vũ Quang Minh: Đầu tiên là nguồn lực để triển khai các hoạt động đối ngoại. Càng hội nhập sâu, rộng, càng tham gia nhiều và muốn tham gia vào xây dựng luật chơi, đưa ra các sáng kiến, rồi trung gian hòa giải... thì cần nguồn lực rất lớn. Ý tưởng, sáng kiến hay chưa đủ, vì cuối cùng vẫn là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Rộng hơn, để hội nhập quốc tế hiệu quả thì các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt phải có năng lực hội nhập. Chúng ta có thực lực thì mới hợp tác, mới đối ứng, làm ăn được với bạn bè quốc tế và mới phát triển được. Ngoài ra, trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn như hiện nay, các hoạt động thực tiễn của mình phải linh hoạt, khôn ngoan, cân bằng. Hồi tôi làm đại sứ ở Campuchia, nơi mà cạnh tranh nước lớn gay gắt, có nhà ngoại giao Singapore đặt vấn đề về khả năng ASEAN phải chọn bên. Tôi đã lần đầu tiên diễn giải quan điểm Việt Nam không chọn bên, tức là chúng ta chọn lẽ phải, phù hợp với lợi ích của mình. Đến khi làm đại sứ ở Đức, đúng lúc nổ ra chiến tranh Nga - Ukraine, các đối tác cũng yêu cầu giải thích quan điểm của Việt Nam. Mình phải thẳng thắn với họ là Việt Nam rất khó xử. Dù vậy, thái độ, quan điểm của ta là rất rõ ràng. Đừng chỉ nhìn vào lá phiếu của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Thế giới này đa sắc màu chứ không chỉ có đen, trắng của lá phiếu. Các nước hay nghe kỹ tuyên bố của Việt Nam thể hiện công khai trước Đại hội đồng. Nhiều vấn đề phức tạp của thế giới nằm ở khoảng xám. Chúng ta bám sát luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Chúng ta chung thủy với bạn bè, bày tỏ nỗi buồn khi những người bạn của mình xung khắc, xung đột với nhau. Tự tin bày tỏ quan điểm trước các vấn đề nóng của thế giới

3 Thời sự - Thứ Ba 9-9-2025 thoisu@phapluattp.vn “chọn lẽ phải” + Ai là “đối tác”, ai là “đối tượng” có lẽ chỉ được nêu trong phạm vi hẹp, ở những văn bản không được phổ biến. Còn trong công việc hằng ngày của chúng tôi thì thấy không nên chia ranh giới quá. Bởi nếu “đối tượng” quá có khi lại mất cơ hội, còn quá “đối tác” thì lại dễ mất cảnh giác. Tốt nhất là trong hợp tác có đấu tranh, trong đối tượng có đối tác, trong đối tác có đối tượng. Giống như vòng tròn âm dương của triết lý phương Đông, trong âm có dương, trong dương có âm vậy. . Chúng ta hội nhập quốc tế toàn diện, trên tất cả lĩnh vực thì có lẽ cũng vì mục tiêu lớn nhất là phát triển kinh tế. Nhưng tại sao phát triển kinh tế thì lại cứ phải hội nhập các lĩnh vực khác, mà nhiều khi có phần nhạy cảm, khó xử? + Kinh tế không thể tách rời các lĩnh vực khác. Muốn phát triển kinh tế thì phải đảm bảo được môi trường hòa bình, ổn định. Muốn vậy, chúng ta phải chủ động, tích cực hơn trong tham gia mọi mặt của đời sống quốc tế. Chẳng hạn, muốn tiếp cận các thị trường khó tính thì mình cũng phải chú ý đến khía cạnh môi trường, lao động. Mới đây còn có thêm tiêu chuẩn về phát thải carbon. Chúng ta tham gia vào các nỗ lực quốc tế chung. Chẳng hạn tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế, qua đó nâng cao hình ảnh, độ tin cậy, vị thế của chính mình. Tổng hòa các nỗ lực đó giúp Việt Nam trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế cũng như của các nhà đầu tư. Với nhận thức mới ấy, có những vấn đề không xem xét thuần túy là kinh tế, thương mại. Việt Nam là nhà xuất khẩu gạo lớn, do vậy bên cạnh yếu tố làm ăn, kinh doanh thì đó còn là sự đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu. Càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ sự tùy thuộc lẫn nhau, đan xen lợi ích sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Không chọn bên chứ không có nghĩa là trung lập . Vậy kết quả của quá trình hội nhập toàn diện ấy thế nào? + Với đường lối đối ngoại rộng mở sau Đại hội XI và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Anh quốc, rồi Vatican. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới một quốc gia phương Tây, đồng minh then chốt của Mỹ, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Đảng ta tới tòa thánh Vatican. Có thể nói đó là biểu tượng của hội nhập quốc tế về chính trị, giúp nâng cao vị thế quốc gia. Khi đó tôi là đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, trực tiếp tham mưu và tổ chức chuyến thăm thì thấy các cấp chính trị cao nhất của Anh, gồm hoàng gia, thủ tướng, ngoại trưởng đón tiếp Tổng Bí thư rất nồng hậu, chu đáo. Những bước đi quan trọng ấy cho phép chúng ta triển khai tiếp những hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, như chuyến thăm Mỹ năm 2015. Còn với Anh, năm 2014, chúng ta đàm phán và mở Văn phòng Tùy viên quốc phòng. Từ đó đến nay, bạn hỗ trợ rất nhiều trong đào tạo tiếng Anh cho quân đội ta, nhất là bộ phận tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ngoài ra, các học viện quốc phòng của Anh còn đào tạo sĩ quan cho Việt Nam. Và khi chúng ta hội nhập sâu rộng, có vị thế cao trong khu vực đã vận động được bạn mở Hội đồng kinh tế Anh - ASEAN, điều mà các nước ASEAN cố gắng nhiều mà chưa làm được. . Đường lối đối ngoại hội nhập toàn diện, làm bạn với tất cả các nước, không chọn bên, bốn không... như vậy thì khác gì với trung lập? + Việt Nam cân bằng, không chọn bên mà chọn lẽ phải, tức là luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình, bảo vệ những gì mình cho là đúng, phản đối những gì mình tin rằng là sai. Dù trong quan hệ với các cường quốc hay siêu cường đều vậy. Còn trung lập thì rất dễ tới “mũ ni che tai”, trước các mâu thuẫn quốc tế thì ai đúng, sai thế nào mặc kệ, đứng ngoài và như vậy khó xây dựng hệ giá trị riêng mình. . Vậy Nghị quyết 59 năm 2025 này về hội nhập quốc tế có gì mới so với Nghị quyết 22 năm 2013? + Theo tôi hiểu, khuôn khổ chung, chủ trương chung về hội nhập quốc tế là không thay đổi. Cơ bản vẫn vậy nhưng đặt trong bối cảnh mới, yêu cầu của kỷ nguyên mới thì Tiêu điểm Sáu bài học của ngành ngoại giao Truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau. Cụ thể, (1) bài học về kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc; (2) bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; (3) bài học kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; (4) bài học lấy nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược làm cơ sở của ngoại giao; (5) bài học xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt; (6) bài học gắn ngoại giao với lòng dân, thành công ngoại giao phải được đo bằng lợi ích thiết thực của đất nước, của nhân dân. (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao, ngày 25-8) Ý kiến Phó Thủ tướng BÙI THANH SƠN: “Xây dựng”, “định hình” và “dẫn dắt” Chúng ta đang sống trong giai đoạn thế giới có những thay đổi mang tính thời đại. Đây cũng là thời kỳ chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam để bước vào kỷ nguyên phát triển hùng mạnh của dân tộc, đạt mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước. Trong bối cảnh đó, “bộ tứ trụ cột” là động lực để đưa Việt Nam “cất cánh” trong giai đoạn phát triển mới. Các Nghị quyết 57, 66, 68 và 59 là những quyết sách chiến lược góp phần kiến tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển mạnh mẽ, bứt phá của đất nước. Nghị quyết 59 đánh dấu bước ngoặt về đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong quá trình hội nhập của đất nước, theo đó hội nhập quốc tế vừa được xác định là “trọng yếu, thường xuyên” vừa là “động lực quan trọng” đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia “đến sau”, “tham gia”, “gia nhập” mà xác định vị thế của quốc gia “xây dựng”, “định hình” và “dẫn dắt” các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước. TS TRẦN NGUYÊN KHANG, giảng viên tại khoa Quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM: Ngoại giao Việt Nam và yêu cầu ba năng lực mới Bối cảnh thời đại mới đòi hỏi ngành ngoại giao Việt Nam phải có ba năng lực mới. Đầu tiên, bên cạnh năng lực dự báo và sáng kiến để phản ứng với biến động thì cần chủ động đề xuất các cơ chế, sáng kiến khu vực và toàn cầu. Thứ hai là năng lực phối hợp liên ngành, tức hội nhập hiện nay không chỉ là chuyện của Bộ Ngoại giao, mà liên quan đến kinh tế, quốc phòng, khoa học, văn hóa… Điều này đòi hỏi một bộ máy ngoại giao “tổng hợp, hiện đại”. Thứ ba, năng lực truyền thông và xây dựng hình ảnh quốc gia vì trong kỷ nguyên số, vai trò dẫn dắt đòi hỏi Việt Nam phải truyền tải thông điệp rõ ràng, có sức thuyết phục và tạo đồng thuận quốc tế. Nói cách khác, ngành đối ngoại cần vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, độc lập tự chủ, vừa nâng cao tính chuyên nghiệp, sáng tạo và khả năng dẫn dắt để thích ứng với bối cảnh thế giới đầy biến động. ThS NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Nghị quyết 59: “La bàn hội nhập” trong kỷ nguyên mới Tính đến tháng 5-2025, Việt Nam đã có 13 đối tác chiến lược toàn diện và tham gia trên 70 tổ chức cấp khu vực và quốc tế. Chỉ riêng trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với bốn quốc gia gồm New Zealand, Indonesia, Singapore và Thái Lan lên mức độ cao nhất trong quan hệ đối ngoại. Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/TW (2001) và Nghị quyết 22-NQ/ TW (2013) đặt ra câu chuyện Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa hội nhập quốc tế để nâng cao vị thế đất nước. Và thời điểm này, Nghị quyết 59 ra đời đánh dấu một bước phát triển cao hơn, khi xác định rõ hội nhập không chỉ để tiếp cận viện trợ mà là hợp tác bình đẳng, tạo giá trị quốc gia cho cộng đồng quốc tế. Nội lực trở thành nền tảng cho mọi định hướng hội nhập, đòi hỏi Việt Nam không chỉ tuân thủ chuẩn mực quốc tế mà còn phải chủ động đóng góp. Nội lực quốc gia trong Nghị quyết 59 không giới hạn ở kinh tế mà mở rộng sang các lĩnh vực khác. Hội nhập phải đi cùng với “chuẩn hóa”, trở thành đối tác đáng tin cậy nhưng không chạy theo các giá trị quốc tế bằng mọi giá. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Việt Nam cần có tầm nhìn dài hạn trong thông điệp gửi ra thế giới, nhất là về an ninh, chủ quyền, lãnh thổ. Ngoại giao cây tre từng giúp Việt Nam vượt qua thời kỳ bị cô lập nhưng để giữ vững niềm tin, sự kiên định với nền tảng pháp luật quốc tế sẽ là yếu tố thiết yếu. LÊ THOA - NGỌC DIỆP - DƯƠNG KHANG ghi hội nhập quốc tế được xác định phải ưu tiên hơn trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn, Nghị quyết 59 xác định những mục tiêu cụ thể, trong đó về hội nhập kinh tế thì phải huy động được nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm quốc tế, nắm bắt và thích ứng các xu thế quốc tế quan trọng để phục vụ phát triển, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao được giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ trong thương mại cũng như phát triển bền vững. Về hội nhập chính trị, quốc phòng, an ninh thì tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình và cục diện đối ngoại thuận lợi. Xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, gia tăng đan xen lợi ích nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đáng chú ý, Nghị quyết 59 đã đề ra mục tiêu riêng trong hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác. Có những yêu cầu cụ thể về thứ hạng Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, năng lực cạnh tranh du lịch, cải thiện vị trí các ĐH trong xếp hạng khu vực và thế giới. . Xin cảm ơn ông.•

4 Thời sự - Thứ Ba 9-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Phạm Đức Ấn được bầu làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngày 8-9, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. 81/82 đại biểu có mặt trong tổng số 90 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu tán thành, bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết, đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi), quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Luật Kinh tế, cử nhân Ngân hàng - Tài chính, ThS quản trị kinh doanh. Ông Ấn từng có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng. Tháng 12-2024, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Ấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 20212026 đã bầu ông Ấn giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. TẤN VIỆT • 1 người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa trao trả 300 triệu đồng cho ông Dương Văn Phượng (ngụ tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, trong quá trình giao dịch trực tuyến, ông Phượng sơ suất chuyển khoản nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân khác. H.DƯƠNG • Bắt giữ 4 người trong nhóm ẩu đả có YouTuber và nghệ sĩ. Ngày 8-9, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (38 tuổi, YouTuber), Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (38 tuổi, YouTuber), Dương Trọng Quốc và Lê Hồng Khanh (60 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong vụ việc ẩu đả có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber, xảy ra tại quán Cà Kê Nướng trên đường số 7 (phường An Lạc) vào ngày 4-9. N.TÂN Ngày 8-9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chủ động, kỹ lưỡng, nghiêm túc của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá nội dung dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được xây dựng với bố cục cơ bản chặt chẽ, khoa học. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bám sát đánh giá tình hình, kết quả của nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030; thể hiện đầy đủ những nội dung chính của báo cáo chính trị, là cơ sở rất quan trọng để hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định. Trên cơ sở nội dung kết luận tại hội nghị, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia để hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu. NGUYỆT THẢO Ngày 8-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chính sách, chế độ. Danh sách gồm 27 người. UBND TP.HCM cũng công bố quyết định tiếp nhận ông Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) TP.HCM cũ (trước sáp nhập), đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM mới kể từ ngày 1-7-2025; bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM. Đồng thời, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM cũ, giữ chức vụ phó trưởng Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM mới. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM cũ, giữ chức vụ phó trưởng Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM mới. Ngoài ra, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM cũ, giữ chức vụ phó trưởng Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM mới. L.THOA Đại diện UBND phường Hạnh Thông, TP.HCM cho biết sáng 8-9, đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra hoạt động của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Kết quả kiểm tra cho thấy phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất không đúng phê duyệt, nhân sự chưa xuất trình được giấy phép hành nghề/chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc, đồng thời phải có văn bản giải trình và bổ sung hồ sơ còn thiếu; các cá nhân TNH, PTTT và NTL chấm dứt ngay việc khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề. Trước đó, ngày 3-9, bà NTTT (30 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đến Công an phường Hạnh Thông trình báo việc bị hành hung tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh. Công an phường đã lập hồ sơ, điều tra, xác minh hành vi cố ý gây thương tích và các hành vi khác (nếu có). N.TÂN Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 Ngày 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9-2025 (phiên thứ nhất). Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình, đặc biệt đối với các dự án luật, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây. Trước mắt phải bảo đảm tốt về chất lượng, kịp về tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới. Thủ tướng cho biết phiên họp sẽ xem xét, cho ý kiến đối với chín dự án luật. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… PV Đoàn đại biểu TP.HCM thăm vùng biển, đảo Tây Nam Ngày 8-9, tàu 561 thuộc Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, khởi hành từ cảng Cát Lái, đưa 150 đại biểu của TP.HCM bắt đầu chuyến công tác thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam, trong đó có Nhà giàn DK1/10. Trước giờ khởi hành, đoàn đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu Không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân. Trong chuyến đi, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động, như giao lưu văn nghệ với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 5; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và nhà giàn; tham gia hội thi viết cảm nhận với chủ đề “Hành trình đến với biển, đảo Tây Nam”, hội thi kiến thức, cờ tướng, cắm hoa... H.DU Thành ủy TP.HCM tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng TP. Hội nghị thứ nhất ngày 9 và 10-9. Hội nghị thứ hai vào ngày 11 và 12-9. Mục đích của đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng TP.HCM. T.TUYỀN Bắt nghi phạm sát hại 1 thiếu tá công an khi làm nhiệm vụ Ngày 8-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận một cán bộ Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. “Hiện công an đã bắt được hung thủ và tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin. Sáng cùng ngày, Thiếu tá NĐC, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, được chỉ huy Công an xã Xuân Lộc phân công cùng bốn cán bộ khác truy bắt Nguyễn Văn Ty liên quan vụ việc nghi phạm này gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị K. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nghi phạm. Sau đó, một cán bộ cảnh sát khu vực phát hiện Thiếu tá C đã bị nghi phạm đâm nhiều nhát vào người dẫn đến hy sinh. T.THOẠI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới TP.HCM: Tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa hành hung khách Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Ba 9-9-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐIỀU TRA Đưa máy múc từ công trình xuống gom cát sông Trà Vì dự án nằm sát sông Trà Khúc và lợi dụng điều này, công nhân đưa máy múc của công trình xuống múc cát sông để bán. Giữa tháng 7-2025, tại khu vực gói thầu số 21, một đoạn bờ kè vẫn chưa hoàn thành nên có một lối đi xuống lòng sông Trà Khúc. Từ lối đi này, các công nhân điều khiển máy múc công trình xuống lòng sông. Các xe múc này có nhiệm vụ gom cát thành từng đống lớn rồi tấp sát vào mé bờ kè để chuyển lên cho các xe tải bán ra bên ngoài. Giữa tháng 7, thời điểm này nước sông Trà Khúc rút thấp, lộ ra những dải cát dài. Lúc này, các xe máy múc công trình tích cực quần thảo, gom cát thành đường đi để tiến ra phía xa bờ gom cát. Trong đêm, các xe múc gom cát sông Trà Khúc thành từng đống lớn sát bờ kè mà ở xa không thể nhìn thấy được. Hoạt động gom cát của các xe múc có thể dễ dàng nhìn thấy từ cầu Cổ Lũy. NGUYỄN YÊN - TRUNG KIÊN Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê) được phê duyệt vào tháng 7-2023 với quy mô 180 tỉ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Xe vào công trình rồi nhanh chóng chở cát ra ngoài Theo chủ đầu tư, vật liệu xây dựng cho dự án không được chở ra bên ngoài, việc tận dụng nguồn cát tại chỗ cũng chỉ được sử dụng để san lấp đường vào dự án. Việc ra vào công trình được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Thế nhưng từ giữa tháng 7-2025, khi công trình này bước vào giai đoạn hoàn thiện thi công cũng là lúc diễn ra việc chở cát từ trong công trình này ra ngoài. Tại gói thầu số 21 do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi (liên danh chính) và Công ty Cổ phần Tiến Hưng (liên danh phụ) đảm nhận, có hai lối mòn vào công trình. Hai lối mòn này cách nhau khoảng 400 m, chạy qua dưới các bụi tre và ruộng đang canh tác của người dân. Vào ban đêm, giữa trưa hoặc rạng sáng, các xe ben theo hai lối mòn này chạy vào công trình. Khi xe vào trong, các máy múc chuyển vật liệu xây dựng lên xe ben và chở ra ngoài. Liên tục trong nhiều ngày, ống kính của chúng tôi ghi nhận rất nhiều lượt xe ben chất đầy vật liệu xây dựng chở ra bên ngoài. Cụ thể, gần 5 giờ sáng 24-7, xe tải biển số 76C-004.69 chạy nhanh trên đường Hoàng Sa (đoạn qua xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), khi đến đoạn cách lối vào công trình khoảng 50 m, tài xế tắt hết đèn rồi rẽ vào công trình. Chiếc xe tải chậm rãi đi xuyên bóng tối để vào bên trong. Sau khi vào bên trong, khoảng 15 phút sau, xe phủ bạt kỹ, rời công trình, chạy về phía đường Hoàng Sa, đi vào sâu trong khu dân cư thôn Gia Hòa, xã Tịnh Khê đổ cát tại một bãi tập kết nằm sâu trong khu dân cư thuộc thôn Gia Hòa, xã Tịnh Khê. Số cát này sau đó sẽ được bán cho các công trình khác hoặc các cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau khi đổ cát, xe tải này tiếp tục quay trở lại công trình rồi nhận thêm một xe cát đầy, nhanh chóng rời công trình. Lúc 5 giờ 45 cùng ngày, xe tải biển số 47C-360.40 loại ba chân biển số 47C-360.46 men theo đường mòn vào sâu trong công trình. Xe này cũng áp sát vị trí chòi nghỉ của công nhân rồi lùi vào vị trí xe múc đang đợi sẵn bên trong và nhanh chóng xe múc chuyển cát lên xe, sau đó tài xế lái xe rời công trình rồi chạy nhanh về hướng đường Hoàng Sa, đi về hướng Quốc lộ 24B… Chuyển về điểm tập kết, bán cho cửa hàng vật liệu xây dựng Theo ghi nhận của chúng tôi, số cát mà các xe chở đi là cát đã tập kết bên trong công trình. Đây là cát dùng cho việc thi công công trình bờ kè, được dồn thành đống lớn ước chừng hàng trăm khối. Trong nhiều ngày ghi nhận, chúng tôi ghi nhận xe tải biển số 76C-004.69 thường xuyên ra vào công trình và mỗi chuyến, xe chở khoảng chục khối cát ra bên ngoài. Cát trong công trình sau khi được tuồn ra bên ngoài sẽ được chuyển về nhiều điểm khác nhau. Trong sáng 24-7, sau khi lấy đầy cát từ công trình, xe ben biển số 47C-360.40 chạy Xe múc lấy cát dưới sông Trà Khúc, sau đó chuyển lên xe tải bán ra bên ngoài. Ảnh trong bài: NGUYỄN TRUNG Xe tải tắt đèn vào công trình chở cát ra ngoài Trong đêm tối, những chiếc xe tải tắt đèn tiếp cận công trình, lấy đầy cát rồi rời đi, chuyển đến các nơi tập kết. LTS: Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (cũ), tỉnh Quảng Ngãi do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Khi vào giai đoạn sắp hoàn thiện thì các xe tải vào công trình chở cát bán ra bên ngoài, thậm chí người của công trình còn đưa xe xuống múc cát lòng sông Trà Khúc mang đi bán… về hướng Quốc lộ 24B rồi đi vào sâu trong những con đường bê tông thuộc địa bàn xã Tịnh Khê. Sau đó, xe chạy về hướng Dung Quất rồi đổ số cát này cho một cửa hàng vật liệu tại khu vực Bình Tân Phú (cũ). Sáng 25-7, tài xế chở xe cát về hướng cảng Sa Kỳ rồi vòng về hướng xã Đông Sơn, đến thôn Phú Nhiêu 2, người này cho xe lùi vào một cửa hàng vật liệu rồi đổ xuống. Trước đó, chiều 22-7, ngay khi chở cát từ công trình ra ngoài, tài xế chở thẳng đến đổ tại hai cửa hàng vật liệu cách công trình khoảng 1 km với giá gần 4 triệu đồng/xe. Trong khu dân cư thôn Gia Hòa, tại thời điểm chúng tôi ghi nhận, hai bãi trữ cát trên diện tích khoảng 100 m2, cao khoảng 4 m. Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định hai bãi trữ cát trên là không phép.• Kỳ sau: Tài xế bắt tay với người của công trình bán cát ra ngoài Tại khu vực gói thầu số 21, một đoạn bờ kè vẫn chưa hoàn thành nên các công nhân điều khiển máy múc công trình xuống lòng sông Trà Khúc gom cát bán ra bên ngoài. Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài - Bài 1 Xe tải tắt đèn vào công trình lấy cát chở ra ngoài. Xe ben biển số 76C-004.69 chở cát từ bãi tập kết đến đổ cho một cửa hàng vật liệu xây dựng ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng 25-7. Ảnh 1 và 2: Hai bãi tập kết cát lấy từ công trình bờ kè đổ trong khu dân cư thôn Gia Hòa, xã Tịnh Khê. 1 2

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 9-9-2025 án. Vốn có quan hệ trước với ông Dương Văn Thái (cự u bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang), ông Hưng hẹn gặp giúp đỡ. Một tuần sau việc hẹn gặp, bị cáo có gặp ông Phạm Thái Hà và kể lại chuyện xin tham gia thi công cầu Đồng Việt. Bị cáo có hỏi bị cáo Hà về việc nhờ ông này chuyển máy cho lãnh đạo cấp cao, nhờ nói một tiếng với ông Thái. Đến hôm hẹn gặp ông Thái, trên đường đi Bắc Giang, bị cáo có nhắn tin cho ông Hà nhờ ông Hà chuyển máy cho lãnh đạo cấp cao nói chuyện với ông Thái. Tuy nhiên, bị cáo Hà nói đang bận, bảo bị cáo liên hệ với thư ký của lãnh đạo. 10 giờ hôm đó, bị cáo gặp mặt ông Thái và nhờ ông Thái ủng hộ cho Thuận An. Ông Thái có bảo dự án cầu Đồng Việt đòi hỏi công nghệ cao, nếu Thuận An làm được, ông Thái sẽ ủng hộ. Khi về, bị cáo có khoe với bị cáo Hà việc ông Thái hứa ủng hộ. Vẫn theo lời khai của ông Hưng, sau đó bị cáo Hà nhờ ông Hưng tổ chức bữa ăn ở nhà lãnh đạo cấp cao. Tại đây, bị cáo có gặp ông Thái ở đó nhưng chỉ chào hỏi, nói chuyện chung chung. Tại buổi gặp đó, bị cáo không biết bị cáo Hà có nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An hay không nhưng bị cáo Hà nói đã nhờ rồi. Tiếp đó, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu và trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Có đưa tiền nhưng không nhớ chi tiết Quá trình đó, ông Hưng có đến ban quản lý dự án (QLDA) gặp bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu giám đốc ban QLDA) nhờ quan tâm hỗ trợ. “Trước khi đấu thầu, bị cáo không đưa tiền cho ai. Sau khi trúng thầu, được thanh toán, bị cáo có bồi dưỡng cho các cơ quan, cá nhân” - bị cáo Hưng thừa nhận. Tuy nhiên, quá trình khai báo, ông Hưng nhiều lần nói không nhớ chi tiết việc đưa tiền, chỉ nhớ có đưa và chấp nhận các con số cáo trạng truy tố. Ông Hưng khai đã đưa tiền cho ông Dương Văn Thái. Đối với người của ban QLDA, ông Hưng chi 3% giá trị được thanh toán trước thuế thu nhập. BÙ I TRANG Ngà y 8-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Vụ án này, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Lê Ô Pích (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và 26 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Võ Tá Thanh (cựu cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo bị đột quỵ, có xác nhận của bệnh viện. Cuộc gặp ở nhà lãnh đạo cấp cao Tại tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng nói chấp nhận các nội dung truy tố trong bản cáo trạng và không có ý kiến gì khác. Theo lời khai của ông Hưng, Tập đoàn Thuận An có vốn 800 tỉ đồng, bản thân ông Hưng sở hữu 86%, vợ bị cáo sở hữu hơn 10%, cha bị cáo sở hữu hơn 3%. Đối với các hành vi sai phạm tại dự án cầu Đồng Việt ở Bắc Giang, ông Hưng khai khi đó bị cáo biết UBND tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự Ngoài ra, ông Hưng có gặp bị cáo Lê Ô Pích (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) ở nhà lãnh đạo cấp cao. Sau khi đấu thầu, bị cáo có đến gặp ông Pích và trực tiếp cảm ơn số tiền 1 tỉ đồng. Về nguồn tiền chi cho các cá nhân, đơn vị, ông Hưng khai đó là tiền thu của ba doanh nghiệp là thành viên trong liên danh nhà thầu. Ngoài ra, ông Hưng còn gửi giá vào hai doanh nghiệp khác với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng. Nhưng ông Hưng không nhớ rõ các chi tiết và thừa nhận số tiền thiệt hại Ông Hưng khai đã đưa tiền cho ông Dương Văn Thái. Đối với người của ban quả n lý dự á n, ông Hưng chi 3% giá trị được thanh toán trước thuế thu nhập… Truy tố cựu tổng giám đốc SJC phapluat@phapluattp.vn VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và 15 bị can khác về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Hằng và bố n cựu cán bộ SJC, gồm: Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng; Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận, bị truy tố về cả hai tội danh trên. Năm người bị truy tố về tội tham ô tài sản, trong đó có Trần Hiền Phúc, cựu kế toán trưởng SJC. Sáu người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ, cựu giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng. Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bị can Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính SJC TP.HCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, SJC Chi nhánh miền Trung thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Cụ thể, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giao SJC hai đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Bà Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng SJC, căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công. Ngoài ra, bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng. Từ đó, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỉ đồng. Bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3,2 tỉ đồng. Trong đó, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỉ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 11 tỉ đồng ở hành vi tham ô tài sản. BÙ I TRANG Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và bữa cơm ở nhà lãnh đạo cấp cao Lời kể công của cựu giám đốc ban quản lý dự án Tạ i tò a, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu giám đốc Ban QLDA Bắc Giang) cho biết ông Dương Văn Thái có nói với bị cáo rằ ng cầu Đồng Việt là dự án trọng điểm, có Tập đoàn Thuận An, “các bác trên Trung ương giới thiệu” về và bảo bị cáo tạo điều kiện. Sau đó, ông Nguyễn Duy Hưng có đến gặp và nhờ bị cáo Thạo. “Bị cáo chỉ bảo về làm hồ sơ năng lực cho đảm bảo để dự thầu” - ông Thạo khai. Ngoài ra, sau khi nhận chỉ đạo từ cựu bí thư tỉnh ủy, ông Thạo đã báo cáo với bị cáo Lê Ô Pích (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) rồi triển khai đến các cán bộ dưới quyền, giao cho họ làm việc với Tập đoàn Thuận An. “Bị cáo không thỏa thuận tiền phần trăm với anh Hưng. Anh Hưng chủ động nói khi triển khai thực hiện thì sẽ trích lại 3%. Bị cáo hiểu đây là anh Hưng bồi dưỡng cho anh em” - bị cáo Thạo khai. Về việc đưa, nhận tiền, ông Thạo khai bị cáo Hưng không trực tiếp đưa tiền mà là Trần Anh Quang, Nguyễn Khắc Mẫn (cựu tổ ng giá m đố c và phó tổ ng giá m đố c Tập đoàn Thuận An)… Tổng số tiền đã nhận là 11 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, ông Thạo đưa lại cho ông Lê Ô Pích 3 tỉ đồng. “Còn 8 tỉ đồng, bị cáo sử dụng ủng hộ cán bộ ban bị ung thư, ủng hộ phòng, chống COVID-19, xây dựng văn hóa…” - ông Thạo kể. “Thôi, bị cáo đừng kể công đó ở đây nữa” - chủ tọa phiên tòa ngắt lời ông Thạo. Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai trong bữa ăn ở nhà lãnh đạo cấp cao có gặp cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, sau đó được tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt... hơn 96 tỉ đồng bị cáo buộc ở dự án này. Đối với các dự án gói thầu tại Quảng Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang và Bộ GTVT, ông Hưng thừa nhận cáo buộc, các con số thiệt hại mà cáo trạng nhắc đến, thừa nhận đã đưa tiền cho một số cá nhân sau mỗi lần được trúng thầu. Theo lời khai của chủ tịch Tập đoàn Thuận An, tiền chi cho các cá nhân sau mỗi lần trúng thầu bị cáo trích từ khoản thu từ các nhà thầu phụ và tiền gửi giá vật liệu khi thực hiện các gói thầu.• Bị can Lê Thúy Hằng khi còn là tổng giám đốc SJC. Ảnh: CTV Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Ả nh: HOÀ NG HUY

