Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trang 6 trang 5 SỐ 204 (7477) - Thứ Tư 10-9-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM đốc thúc tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công Sắp áp dụng giá điện 2 thành phần Kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 16,5 triệu đồng trang 10 trang 7 trang 4 THẦN TỐC TRIỂN KHAI "BỘ TỨ TRỤ CỘT" - BÀI 3 Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo sức bật mới cho đất nước trang 2+3 Ảnh lớn: Máy múc công trình xuống sông Trà Khúc chuẩn bị cát để chuyển lên xe ben, tuồn ra ngoài. Ảnh 1: Xe tải chở cát công trình ra ngoài, đổ ở nhiều điểm khác nhau. Ảnh 2: Hai tài xế tham gia việc tuồn cát trong công trình ra ngoài thừa nhận hành vi với PV. Ảnh 3: Cận cảnh xe múc công trình xúc cát dưới lòng sông Trà Khúc đổ lên xe ben để chở ra ngoài bán. Ảnh: NGUYỄN YÊN Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài - Bài 2 Tài xế bắt tay với người của công trình bán cát ra ngoài Vụ Tập đoàn Thuận An: VKS nói doanh nghiệp phải "ngay ngắn lên" trang 11 1 2 3 • Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc xác minh làm rõ

2 Thời sự - Thứ Tư 10-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGHĨA NHÂN thực hiện Hàng trăm điểm nghẽn thể chế có nguyên nhân từ quy định pháp luật đã được các bộ, ngành nhận diện. Đây là kết quả ban đầu sau hơn ba tháng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm trưởng ban, cũng là kết quả ban đầu của việc đưa Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật vào thực tiễn. Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ -ASEAN, để có cái nhìn tổng quan hơn về công việc đầy khó khăn, thách thức này. Tín hiệu về một Chính phủ năng động, quyết liệt hơn . Phóng viên: Bản thân các doanh nghiệp (DN) Mỹ đã cảm nhận những chuyển động tích cực từ công cuộc cải cách quyết liệt diễn ra gần một năm qua? + Chuyên gia Nguyễn Minh Đức: Chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng nhất định của các DN Mỹ tại Việt Nam. Những tuyên bố ở lãnh đạo cấp cao nhất về yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế, tháo gỡ các điểm nghẽn cho thấy sự cầu thị, lắng nghe, sẵn sàng làm việc vì mục tiêu phát triển. Cơ bản, các nhà đầu tư thấy được tín hiệu về một chính phủ năng động, quyết liệt hơn. tục liên quan đến thuế, hải quan có lúc không tương ứng với những mời chào, xúc tiến trước đó. Nay hợp nhất hai cơ quan thì quá trình tranh luận, khác biệt ý kiến ấy chỉ diễn ra trong bộ và khi đã phát ra với DN thì khả năng nhất quán sẽ cao hơn. Như vậy cũng giảm rủi ro cho DN trong quá trình chấp hành pháp luật. Cùng với việc hợp nhất các bộ và tinh gọn về mặt tổ chức trong từng bộ, việc nhập tỉnh và bỏ cấp huyện cũng tạo ra những thuận lợi với hoạt động của DN. Bởi điều này giúp giảm bớt các cánh cửa phải gõ, các khâu trung gian vốn làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ..., góp liệt, các quan điểm tiến bộ được phát ra từ cấp cao nhất đang lan tỏa tới cấp thực thi. Chúng tôi nhận được nhiều ghi nhận rằng cán bộ bớt đi những soi xét lặt vặt, phê duyệt dự án đầu tư rất nhanh. Chuyển động tích cực ấy diễn ra ngay cả khi quy định hiện hành chưa sửa đổi nhưng các quan điểm chỉ đạo mang tính cải cách từ cấp cao xuống đã thay đổi nhận thức và hành vi của cấp thừa hành. Một ví dụ rất cụ thể, khả năng bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn đang ở vòng thảo luận nhưng ở một số địa phương, việc phê duyệt đã diễn ra rất nhanh, không còn mất nhiều thời gian như trước. Có thể các thủ tục đầu tư đã nhanh hơn trước nên tín dụng ngân hàng mới tăng mạnh được như vậy. . Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đã có những chỉ đạo cụ thể được triển khai như rà soát, xử lý các kiến nghị, phản ánh của DN về những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật gây ra, cảm nhận của ông thế nào? + Rõ nhất là tốc độ sửa đổi pháp luật đang diễn ra rất nhanh. Đến thời điểm này đã sửa đổi hơn 220 nghị định và đến cuối năm có thể phải lên tới gần 400 nghị định. Việc sửa luật cũng rất nhanh, với mỗi kỳ họp Quốc hội xem xét hơn 30 dự án luật, nghị Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn mới cho đất nước Về nội dung các tuyên bố, chúng tôi thấy tích cực, khi các vấn đề như không hình sự hóa quan hệ dân sự kinh tế, người dân DN được làm những gì pháp luật không cấm, cải cách thể chế là một trong những mũi đột phá... tiếp tục được nhắc tới. Đáng chú ý, những nội dung ấy nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ cấp cao nhất và đã có những chỉ đạo chính trị, lan tỏa được xuống bộ máy bên dưới, tạo sự chuyển động. Bên cạnh đó, việc hợp nhất một số bộ, ngành cũng khắc phục được tình trạng xung đột quan điểm ngay trong một số bộ, ngành về các chính sách cụ thể liên quan đến hoạt động của DN. Tôi ví dụ rất nhiều DN, nhà đầu tư gặp tình trạng là được bộ này xúc tiến đầu tư, ủng hộ cơ chế, chính sách mạnh mẽ. Nhưng khi hồ sơ chuyển sang bộ khác, có thể vì áp lực thu ngân sách, áp lực chống thất thu… khiến những thủ phần giảm chi phí cơ hội cho hoạt động kinh doanh. Phê duyệt dự án đầu tư đã nhanh hơn . Trong thời gian ngắn, hàng loạt luật, nghị định đã được sửa đổi, bổ sung để cụ thể hóa các chỉ đạo chính trị về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông đánh giá thế nào về diễn biến thể chế này? + Nhiều nội dung được đánh giá cao. Chẳng hạn vừa rồi Quốc hội đã bổ sung vào Luật Đầu tư quy trình đầu tư đặc biệt. Các nhà đầu tư rất ủng hộ, thậm chí mong muốn tiến tới quy trình này không phải là “đặc biệt” nữa mà có thể áp dụng rộng rãi, thống nhất. Các chỉ đạo chính trị quyết Doanh nghiệp Mỹ bày tỏ vui mừng trước những tuyên bố ở lãnh đạo cấp cao nhất về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Dù vậy, họ cũng có những góp ý, phản biện cho việc triển khai nhiệm vụ khó khăn này. Thần tốc triển khai “bộ tứ trụ cột” - Bài 3 Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam. Ảnh: TTXVN Chuyên gia Nguyễn Minh Đức. Nghị quyết 66 kiến tạo hệ sinh thái pháp lý đột phá Trong “bộ tứ chiến lược”, Nghị quyết 66 được ví như “bánh răng thể chế”, giữ vai trò then chốt để định hình hành lang pháp lý mới cho những lĩnh vực đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số và năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2025-2028, nghị quyết này hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái pháp lý tiên phong giúp tháo gỡ các điểm nghẽn cố hữu, thúc đẩy mô hình phát triển năng động, mở cửa và khuyến khích sáng tạo. Thể hiện tinh thần “đột phá của đột phá”, Nghị quyết 66 đặt ra yêu cầu phải thiết lập khung pháp lý mở, đặc biệt là cơ chế “khung pháp lý thử nghiệm” (regulatory sandbox) cho những lĩnh vực công nghệ mới. Các mô hình như trung tâm tài chính quốc tế, đặc khu kinh tế, khu thương mại tự do, AI, blockchain và năng lượng tái tạo cần có không gian pháp lý riêng biệt để được thử nghiệm, phát triển. Điểm nổi bật của cơ chế sandbox là tính linh hoạt và giới hạn trách nhiệm. Trong giai đoạn thử nghiệm, một số quy định pháp lý có thể được tạm miễn áp dụng, đồng thời DN phải báo cáo định kỳ và chịu sự giám sát chặt chẽ. Nếu mô hình thành công, sẽ được cấp phép chính thức để triển khai rộng rãi; nếu không hiệu quả, quá trình thử nghiệm có thể kết thúc mà không gây tác động hệ thống. Đây là mô hình quản trị hiện đại, hài hòa giữa sáng tạo và kiểm soát, mở ra không gian chính sách cho các sáng kiến vượt chuẩn. Song song đó, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quản trị pháp luật được coi là một bước đi mang tính cách mạng. Việc triển khai hệ thống LegalTech AI trên toàn quốc sẽ giúp tự động phát hiện điểm chồng chéo trong các dự thảo luật, đánh giá tác động chính sách và hỗ trợ DN kiểm tra mức độ tương thích giữa mô hình kinh doanh và quy định pháp lý. Để hiện thực hóa Nghị quyết 66, hệ thống chính trị triển khai ba tầng là điều phối chiến lược, điều hành Chính phủ

3 Thời sự - Thứ Tư 10-9-2025 thoisu@phapluattp.vn thể chế, tạo sức bật Quy định pháp luật chỉ là một phần của thể chế. Thể chế còn các thành phần khác như quy trình ban hành, sửa đổi pháp luật, thậm chí đó còn là niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp… quyết. Tốc độ này là chưa có tiền lệ. Về nội dung, những gì bị coi là điểm nghẽn ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học công nghệ thì được tháo gỡ tối đa theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Gần như hầu hết kiến nghị về tạo điều kiện thu hút các nhà khoa học, thuế hóa đơn liên quan đến phát triển công nghệ mới, đổi mới sáng tạo đều được chấp thuận. Về cách làm, thành phần Ban Chỉ đạo 66 cho thấy sự ưu tiên cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế. Cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp tập trung đội ngũ rất giỏi và có tinh thần cải cách để thu thập kiến nghị, phản ánh từ cộng đồng DN. Một lãnh đạo bộ cho biết đây là cách làm mới, bởi các cuộc rà soát pháp luật trước đây thường do cơ quan nhà nước tự rà soát, mà thường khi như thế thì sẽ rất khó cải cách đột phá được. Rà soát pháp luật và cách làm cũ, mới . Nhưng trước đây, VCCI cũng từng đại diện cho cộng đồng DN tham gia rà soát? + 12 năm công tác pháp chế tại VCCI tôi đã tham gia hai cuộc rà soát lớn vào năm 2016 và 2018. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã bảy năm không có cuộc rà soát độc lập nào mà đều giao cho các bộ tự thực hiện. Hai đợt đó cải cách kết quả khá tích cực. Chẳng hạn năm 2016, VCCI trực tiếp đề xuất thì toàn bộ các điều kiện đầu tư kinh doanh nằm rải rác trong thông tư được rà soát, cắt giảm đi rất nhiều. Số còn lại được đưa vào nghị định. Năm 2018 thì bối cảnh khá đặc biệt. Bộ Công Thương với khởi xướng bằng việc chủ động cắt giảm 50% điều kiện đầu tư kinh doanh. Từ kết quả này, Thủ tướng chỉ đạo các bộ khác cũng phải cắt giảm tương tự. Khi đó, VCCI chỉ tham gia thôi nhưng tôi thấy nhiều quy định mập mờ như phải có trang thiết bị phù hợp, phương án kinh doanh khả thi… đã được cắt bỏ. Tuy nhiên, sau đó các quy định như vậy lại tái xuất. Còn thời điểm này, điểm mới chính là sự vào cuộc và chỉ đạo trực tiếp của cấp cao nhất. Tổ giúp việc do Bộ Tư pháp làm đầu mối và những người thực thi đang ấp ủ tinh thần cải cách nhận được sự ủng hộ mạnh từ lãnh đạo cấp cao mà tự tin hơn, sẵn sàng đưa ra những kiến nghị mà trước đây khi để các bộ tự rà soát thì họ sẽ ngại nói ra. Các thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm trong một năm qua, từ tầm nhìn kỷ nguyên mới, từ các phát biểu chính sách ở Quốc hội, các bài viết được công bố tạo ra hy vọng cho chính đội ngũ đang làm công tác rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế về khả năng cải cách thực sự để mà dấn thân. . Điểm đặc biệt của rà soát, xử lý vướng mắc pháp luật lần này là Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép áp dụng quy trình, thủ tục, thẩm quyền đặc biệt để tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn thể chế bắt nguồn tư quy định pháp luật. Ông thấy thế nào? + Chúng tôi cũng đã tập hợp kiến nghị, phản ánh từ các thành viên và đã hai lần gửi kết quả tổng hợp hơn 50 nội dung cần rà soát, xử lý. Chúng tôi kỳ vọng là sẽ sửa nhanh các quy định bất cập. Ý kiến Ông NGUYỄN MINH ĐỨC, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN: Còn thiếu những quy định mang tính chuyển tiếp Công tác cải cách thể chế, giải quyết các điểm nghẽn bên cạnh những tích cực, lợi ích có thể thấy ngay thì cũng có những việc phải cần thêm thời gian mới cảm nhận được. Trong khi đó, ngay lúc này DN đã thấy những tốn kém chi phí do quá trình thay đổi. Chẳng hạn, thay đổi đơn vị hành chính thì tất cả bao bì, nhãn mác sản phẩm phải thay đổi theo. Chính phủ đã không có quy định cho phép DN được dùng nốt số bao bì đã in và vì vậy để an toàn, DN phải bỏ để in lại bao bì mới, gây lãng phí. Đơn giản là để tránh khả năng bị xử phạt về lỗi chỉ dẫn địa lý. Những chuyển động về chuyển đổi số gắn với dịch vụ công trực tuyến nhìn dài hạn là tích cực. Dù vậy, quá trình triển khai vẫn còn nhiều lúng túng, chẳng hạn không kịp cấp VNeID cho người nước ngoài đứng đầu DN, do đó việc vận hành tài khoản trên lĩnh vực, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh có thể bị ảnh hưởng. Có thể cải cách đang diễn ra quá nhanh dẫn tới chỗ này chỗ khác chưa theo kịp, có sai sót. Những biến động về tổ chức bộ máy cũng ít nhiều chi phối tới tinh thần làm việc của cán bộ các cấp. Vẫn là người ấy, trước rất tích cực hỗ trợ, giúp đỡ DN nhưng nay bị sao nhãng bởi những gì ảnh hưởng thiết thân như vị trí công tác mới, rồi đại hội tới đây đi đâu về đâu… ThS NGUYỄN ĐỨC TÍNH, Viện Đào tạo và nâng cao TP.HCM: 5 giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việc Bộ Chính trị ban hành bốn nghị quyết chiến lược là nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc, mở đường cho các lĩnh vực bứt phá. Trong đó, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho sự phát triển. Tuy nhiên, khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rào cản như hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và một môi trường pháp lý, thể chế chưa thật sự đồng bộ… Để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đạt hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 66, tôi cho rằng có năm giải pháp. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, toàn diện. Điều này đòi hỏi phải rà soát, sửa đổi các văn bản liên quan đến các lĩnh vực then chốt như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư mạo hiểm, chuyển giao công nghệ... Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh, tiếp cận ưu đãi thuế, bảo hộ sở hữu trí tuệ… còn phức tạp, mất nhiều thời gian. Do vậy, cần đơn giản hóa quy trình, số hóa hồ sơ, xây dựng nền tảng dịch vụ công trực tuyến tích hợp, liên thông để giảm thiểu thời gian và chi phí hành chính. Thứ ba, nâng cao năng lực nhận thức và tiếp cận pháp luật cho các DN khởi nghiệp, đặc biệt là các start-up và DN nhỏ, mới thành lập. Đây là nhóm DN gặp nhiều khó khăn trong hiểu và vận dụng pháp luật. Do đó, Nhà nước cần phối hợp với các tổ chức có các chương trình đào tạo, tập huấn về pháp luật DN… Thứ tư, tăng cường nguồn lực tài chính và xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, bền vững. Cuối cùng là xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá liên tục và toàn diện về hiệu quả của các chính sách pháp luật hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên được kỳ vọng sẽ tạo một môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. N.NHÂN - N.THẢO Dù vậy, theo đánh giá của khá nhiều DN, có một lo ngại là quy trình rút gọn như vậy thì cũng đồng thời cắt ngắn thời gian tham vấn, DN sẽ giảm cơ hội phản biện, góp ý chính sách. Ngoài ra, yêu cầu về tốc độ sửa đổi rất nhanh như vậy thì DN có biết cũng không kịp nghiên cứu để góp ý. Còn các bộ, ngành dù tiếp nhận được các góp ý, phản biện thì cũng không đủ thời gian để nghiên cứu thấu đáo, xử lý một cách hợp lý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thể chế không chỉ là pháp luật thành văn . Về đổi mới trong tổ chức thi hành pháp luật, cũng là một yêu cầu của Nghị quyết 66, từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng DN Mỹ, ông có góp ý gì? + Ban Chỉ đạo mà Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng ban có cái tên rất hay là “hoàn thiện thể chế, pháp luật”. Như vậy, ở cấp cao nhất đã có nhận thức rất toàn diện rằng quy định pháp luật chỉ là một phần của thể chế. Thể chế còn các thành phần khác như quy trình ban hành, sửa đổi pháp luật. Thậm chí, niềm tin của người dân, cộng đồng DN và xã hội tới khả năng vận hành đúng đắn, tính nhất quán của bộ máy nhà nước cũng là một phần của thể chế. Phản ứng chính sách nhanh là rất tốt nhưng sửa luật nhanh như thế này thì có khi DN sẽ rất ngần ngại trong xúc tiến dự án đầu tư mới. Bởi một dự án đầu tư chịu sự điều chỉnh không chỉ của pháp luật tại thời điểm nó khởi động, mà còn cả những thay đổi về mặt chính sách, pháp luật trong cả đời dự án hàng chục năm sau đó. Tôi cho rằng cùng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương để tháo gỡ những gì tắc nghẽn nhất thì cần xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế là công việc liên tục, lâu dài. Bên cạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật thành văn thì cần chú ý tới nguồn pháp luật có tính bổ trợ, chẳng hạn nhận thức nhất quán của các cơ quan hành chính trong áp dụng pháp luật được thể hiện trong các văn bản hành chính. Với DN, luật, nghị định hay thông tư rất quan trọng nhưng những văn bản của các cơ quan quản lý có tính chất hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trên thực tế còn quan trọng hơn. Chẳng hạn, cũng địa phương ấy, cũng quy định pháp luật ấy của Trung ương, đã diễn giải, áp dụng như vậy với một DN, dự án cụ thể thì cũng phải áp dụng tương tự với DN, dự án khác cùng loại. . Trên thực tế, việc này đang diễn ra thế nào? + Đang có hiện tượng cùng một quy định, trong cùng một địa phương nhưng đang được áp dụng khác nhau. Giữa các địa phương thì còn khác nhau nhiều hơn. Và lo ngại hơn, có những trường hợp một quy định đang được các địa phương diễn giải, áp dụng khá thống nhất nhưng khi cơ quan điều tra, kiểm tra vào lại có quan điểm, đánh giá khác. Chính cơ quan quản lý nhà nước đang rất lúng túng trước những việc như vậy và cán bộ liên quan trở nên co cụm, không giải quyết các yêu cầu của DN như cách mà họ trước đây tin rằng là đúng nữa. Theo tôi, phải phát huy vai trò của tòa án trong hướng dẫn pháp luật, phân xử các tranh chấp liên quan đến áp dụng pháp luật. Cần nâng cao vai trò, vị thế của tòa án, nhất là tòa hành chính trong mảnh ghép này của thể chế. Tòa án với tố tụng công khai, minh bạch nên thực hiện chức năng hướng dẫn áp dụng pháp luật, chứ không phải là cơ quan điều tra, kiểm tra. Làm được như vậy mới thực sự là đột phá về thể chế. . Xin cảm ơn ông.• và hành động ở địa phương. Hiện Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế do Tổng Bí thư làm trưởng ban; Chính phủ ban hành Nghị quyết 140 nhằm xử lý điểm nghẽn pháp lý ngay trong năm 2025. Các bộ, ngành tích cực vào cuộc: Bộ Xây dựng rà soát 128 thủ tục, đề xuất bãi bỏ 32, đơn giản hóa 76. Bộ Tài chính cắt giảm hơn 500 thủ tục thuế, triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc, giúp DN tiết kiệm 10-15 giờ thủ tục mỗi lô hàng… Ở địa phương, nhiều mô hình cải cách đã được triển khai hiệu quả. Quảng Bình rút thời gian cấp phép đầu tư từ 30 xuống 18 ngày; TP Huế cắt giảm 25 thủ tục thuế, tiết kiệm chi phí lớn cho DN. Nghị quyết 66 cũng mạnh dạn áp dụng cơ chế đặc biệt cho các dự án lớn gặp xung đột pháp luật. Như mô hình “thí điểm có kiểm soát” cũng đang được triển khai tại TP.HCM cho DN công nghệ, cho phép hoạt động thử nghiệm 12 tháng mà không cần giấy phép cụ thể, chỉ cần báo cáo định kỳ. Dù vậy, về dài hạn, các dự thảo luật mới buộc phải đo lường chi phí tuân thủ ngay từ khâu soạn thảo… TS VŨ KIM HẠNH DUNG - luật sư TRẦN QUỐC ĐẠT

4 Thời sự - Thứ Tư 10-9-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG Chiều 9-9, UBND TP.HCM họp kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9-2025. Quý III và IV phải tăng trưởng 10% Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận bức tranh kinh tế - xã hội TP.HCM có nhiều điểm sáng. Trong đó, TP đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa vận hành chính quyền hai cấp vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ông đánh giá thu ngân sách tám tháng đầu năm ấn tượng khi đạt gần 525.000 tỉ đồng, đạt hơn 78%, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. TP cũng chỉ đạo tháo gỡ cho hơn 500 dự án trên toàn TP, cải thiện môi trường đầu tư; thu hút đầu tư FDI toàn TP đạt gần 7 tỉ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, TP.HCM vẫn còn một số tồn tại cần được thẳng thắn nhìn nhận. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công không bền vững khởi công được thì làm ngay, đoạn nào cần điều chỉnh thì tiếp tục thực hiện. “Phải linh hoạt, dám làm, dám chịu trách nhiệm” - ông Được nhấn mạnh. Ông cho biết TP.HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5% đến cuối năm 2025, nếu vậy, quý III và quý IV phải đạt 10% và điều này không dễ. Thời gian tới, chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; đầu tư bài bản từ phần mềm đến con người tại 38 tổ địa bàn thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công TP để tiếp chức được thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách. Áp lực giải ngân lớn Nói sâu về đầu tư công, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết TP đã phân bổ khoảng 151.000 tỉ đồng, vẫn còn 7.300 tỉ đồng chưa được phân bổ. Ông đề nghị sở, ngành, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc phân bổ dự toán cho các dự án. Ông nhìn nhận tỉ lệ giải ngân của TP đạt 43,3% là theo kế hoạch vốn Thủ tướng giao, còn theo kế hoạch vốn của TP.HCM thì mới đạt 34%. “Đây là con số rất thấp, còn gần 100.000 tỉ đồng chưa được giải ngân. Áp lực sẽ rất lớn để đạt con số 95%” - ông Tuấn nói. Theo ông Tuấn, năm 2025 là năm cuối trong kế hoạch giải ngân đầu tư công trung hạn, nếu năm nay không làm kịp thì sẽ chuyển các nội dung còn lại sang giai đoạn sau. “Như vậy thì càng áp lực thêm nên chúng ta phải quyết liệt, bằng mọi giá cố gắng hết mình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc” - ông nhấn mạnh và cho rằng có một số vấn đề cản trở việc giải ngân vốn đầu tư công cần được tháo gỡ, gồm giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thiếu nguồn vật liệu san lấp, điều chỉnh quy hoạch, thủ tục đấu thầu với các dự án mua sắm… Đáng chú ý, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn nhắc đến dự án nút giao An Phú và nêu thực tế dự án này đã “giậm tại chỗ” trong thời gian dài; dù nút giao này là một trong những dự án trọng điểm, nằm ở cửa ngõ phía đông của TP. “Chiều các đồng chí cứ ra nút giao xem sẽ thấy rất nghẽn, có thể đi qua đây trong 15 phút là chuyện mừng. Mà việc này đã kéo dài cả năm nay. Tôi đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến dự án này” - ông Tuấn nhấn mạnh.• Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT Ngày 9-9, đoàn khảo sát số 7 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm việc với UBND phường Rạch Dừa. Tại buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, thông tin: Sau hơn hai tháng hoạt động, phường đã và đang tập trung triển khai, tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tập trung tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia... Phường kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, UBND TP nhiều nội dung. Trong đó, kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu thống nhất việc sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử (VNeID). Bởi hiện nay theo thống kê, khoảng 80% hồ sơ phát sinh tại trung tâm phục vụ hành chính công là sao y chứng thực, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị hiện nay hầu như không sử dụng bản điện tử mà vẫn sử dụng bản giấy, kể cả cơ quan nhà nước... Ngoài ra còn có các vấn đề cần sớm ban hành văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và các lĩnh vực chuyên ngành khác; quy định về thời gian thông báo thuế. Sở Nội vụ xem xét, báo cáo UBND TP bố trí thêm nguồn nhân sự có chuyên môn sâu về cấp xã để hỗ trợ giải quyết khó khăn tại các phòng chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính, môi trường… Tại buổi khảo sát, lãnh đạo các sở, ngành, trong đó có Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Thuế, Công an TP đã có trả lời một số vấn đề mà phường Rạch Dừa kiến nghị. Về thống nhất việc sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử (VNeID), Thượng tá Hồ Thị Lành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, thông tin: Qua nắm tình hình, mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể và kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm. Trên cơ sở tham mưu của Công an TP, UBND TP cũng đã có thông báo đầu năm 2025 về việc khai thác, sử dụng thông tin, tài khoản định danh điện tử trên VNeID, trong việc tiếp nhận, đơn giản hóa thủ tục thành phần hồ sơ trên địa bàn TP.HCM. Tháng 7-2025, trong công văn thông báo kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Lộc Hà về cải cách hành chính cũng đã nhắc lại trường hợp này. Sắp tới, chủ tịch UBND TP sẽ tiếp tục có chỉ đạo về nội dung này để tiếp tục thực hiện, khắc phục. TRÙNG KHÁNH Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Dừa. Ảnh: TK khi đầu năm có nhiều đơn vị bị kiểm điểm, dù quý II được tập trung tăng giải ngân đầu tư công nhưng đến tháng 8 thì không tiến triển. Dẫn chứng một số dự án, địa phương giải phóng mặt bằng chậm, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói: Cuối tháng 10 mới phê duyệt giá bồi thường thì làm sao kịp giải ngân được. Với tiến độ này, khả năng đến tháng 12 mới có mặt bằng là rất chậm, dù việc này hoàn toàn có thể làm nhanh được. Từ đó, ông đề nghị phải linh hoạt trong thực hiện các dự án, nhất là dự án cầu đường Bình Tiên, đoạn nào nhận thủ tục hành chính phi địa giới để người dân, doanh nghiệp đến giải quyết hồ sơ. Ông cho biết trước mắt TP chọn trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ để xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Về việc hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức từ Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ về TP.HCM làm việc, ông Được đề nghị Sở Xây dựng sớm tham mưu bố trí nhà ở, sửa chữa chung cư để làm nhà công vụ; đồng thời có chính sách giải quyết bằng tiền nếu hết nhà công vụ. Lãnh đạo các sở, ngành có nhiệm vụ xác nhận đúng cán bộ, công Cuối tháng 10 mới phê duyệt giá bồi thường thì làm sao kịp giải ngân được. Với tiến độ này, khả năng đến tháng 12 mới có mặt bằng là rất chậm, dù việc này hoàn toàn có thể làm nhanh được. Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết các chỉ số kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 16,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế tám tháng (IIP) tăng 6% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 524.234 tỉ đồng, đạt 78,1% dự toán năm và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ tiền sử dụng đất đạt hơn 39.754 tỉ đồng, bằng 391,3% so với cùng kỳ. TP.HCM cũng đã tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện đề án điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 98, huy động sự tham gia của nhiều sở, ngành, chuyên gia. Đây là cơ sở để tạo lập cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, tình hình doanh nghiệp còn nhiều thách thức. Lũy kế tám tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 13,9% và vốn đăng ký mới giảm 35,1% so với cùng kỳ; trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 11,1%) và giải thể (tăng 15,4%). Tính đến hết ngày 29-8, TP đã giải ngân đạt hơn 51.500 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao… Thu ngân sách ấn tượng TP.HCM đốc thúc tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phải linh hoạt, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đẩy nhanh các dự án đầu tư công. Nhiều cơ quan vẫn sử dụng giấy tờ dù thông tin đã tích hợp trên VNeID

5 kêu xuống chở rồi đưa anh em ít thùng bia” - tài xế tên Tin nói. Người này thừa nhận hành vi chở vật liệu từ trong công trình ra là vi phạm pháp luật. “Do bọn em đi làm cũng khổ quá nên mới làm vậy. Giờ sao cũng vi phạm bởi vì đó là công trình, đâu có buôn bán gì mà vào chở. Cái đó em biết sai rồi”. Tuy nhiên, ông Tin phủ nhận việc xe của ông nhận cát trực tiếp từ sông Trà Khúc, dù hình ảnh của chúng tôi ghi nhận thực tế này. Sau đó, tài xế Tin và tài xế tên Định (điều khiển xe ben biển số 47C-360.40) gợi ý bỏ qua sẽ gửi chi phí “nước non, cà phê” nhưng chúng tôi từ chối và nhanh chóng rời đi. Đầu tháng 8-2025, chúng tôi đã liên hệ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định việc chở vật liệu từ trong dự án ra bên ngoài là sai quy định. Theo ông, việc tận dụng nguồn cát tại chỗ cũng chỉ được sử dụng để san lấp đường vào công trình. Riêng về cát để xây dựng công trình phải được mua đúng nơi quy định, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Ông khẳng định việc xúc cát và chuyển ra bên ngoài là trái phép. Ông Vĩnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan, các nhà thầu xác minh, báo cáo. “Quan điểm của ban là xử lý nghiêm nếu có sai phạm” - vị này nói.• có chở cát trong công trình bờ kè ra ngoài bán để hưởng lợi với lý do “đi làm khổ quá nên làm vậy”. Nam tài xế tên Tin (tài xế xe ben biển số 76C-004.69) cho biết: Phía công trình đã làm xong, dư một số lượng cát nên điện thoại cho hai người để bán số cát dư. “Cát chở từ công trình ra thì trộn với cát mua từ một số nơi rồi chuyển đi bán cho những nơi có nhu cầu… Họ đổ bê tông xong rồi còn dư lượng cát thì gom lại, Thời sự - Thứ Tư 10-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN YÊN - TRUNG KIÊN Liên tục trong các chiều 22, 23, 24-7, ống kính PV ghi nhận các xe múc thuộc công trình liên tục di chuyển xuống lòng sông và xúc cát, gom vào bờ kè. Có lúc nhóm công nhân huy động đến hai máy múc loại lớn cùng múc cát lòng sông Trà Khúc. Số cát này một phần được chuyển lên công trình để thi công, một phần được múc lên các xe tải rồi chở đi bán. Múc cát từ sông Trà lên xe tải Chiều 22-7, dưới sát bờ kè, các máy xúc đã cẩn thận gom “hàng” sẵn, để sát vào mép bờ kè vừa mới xây xong. Nhá nhem tối, xe tải biển số 76C-004.69 từ từ tiến vào công trình, áp sát vị trí đống cát được chuẩn bị sẵn. Ống kính PV ghi nhận lái xe múc cho gàu xuống sông rồi xúc cát lên đổ vào thùng xe. Chỉ vài phút sau khi liên tục xúc lên xe tải những gàu lớn, thùng xe nhanh chóng được đổ đầy ắp. Lúc này, tài xế xe tải phủ bạt rồi điều khiển xe ì ạch rời khỏi công trình. Xe tải mò mẫm di chuyển trong thời điểm nhá nhem tối, không bật đèn. Rời khỏi công trình, xe tải vòng về phía đường Hoàng Sa (đoạn qua xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) rồi rẽ vào một con đường bê tông cách công trình khoảng 1 km. Xe tới một cửa hàng vật liệu xây dựng, tài xế cho xe quay đầu rồi lùi vào sát khu vực chứa cát, đổ số cát trên xe xuống. Xong việc, tài xế cho xe di chuyển ra đường rồi trực chỉ về hướng công trình nơi xe múc đang đợi sẵn. Tiếp tục quay lại vị trí cũ, máy xúc nhanh chóng chất vượt quá thùng xe. Lần này, xe tải chở cát đi đến đổ tại một cửa hàng vật liệu xây dựng khác cũng cách đó không xa. Người dân địa phương cho hay việc xúc cát lên rồi chở ra bên ngoài thường xảy ra vào thời điểm rạng sáng, giữa trưa hoặc chập tối. Đây là thời điểm ngoài giờ làm việc… Thừa nhận mua cát của công trình Chiều 25-7, khi chúng tôi đang ngồi trong một quán nước thì hai tài xế xe tải mà chúng tôi phản ánh bất ngờ đến gặp. Cả hai thừa nhận Chiều 22-7, ngay sát bờ kè, các máy xúc đã gom cát dưới sông Trà Khúc, để sát vào mép bờ kè và khi vừa nhá nhem tối, xe tải biển số 76C-004.69 từ từ áp sát đống cát để xe múc xúc cát lên đổ vào thùng xe rồi rời đi… Xe múc công trình xúc cát dưới lòng sông Trà Khúc đổ lên xe ben để chở ra ngoài bán. Ảnh trong bài: N.YÊN - T.KIÊN Ngày 9-9, ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài điều tra “Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài”, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xác minh, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh làm rõ việc tuồn cát công trình bờ kè bán ra ngoài. Theo đó, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xác minh. Ông cũng cho hay là đã có trao đổi với giám đốc công an tỉnh về việc điều tra, xử lý. Cũng liên quan đến bài điều tra trên, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thông tin: Đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh làm rõ. Còn ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cũng thông tin: Sáng cùng ngày, Công an xã Tịnh Khê đã tiếp nhận thông tin và xuống hiện trường xác minh theo các địa điểm mà báo đã phản ánh. Như chúng tôi đã phản ánh trên số báo trước, các xe tải từ bên ngoài vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê để chở cát ra ngoài. Cát sau khi được chở ra ngoài sẽ được vận chuyển đến các bãi tập kết trong xã Tịnh Khê rồi bán cho các cửa hàng vật liệu. Hiện các cơ quan chức năng của Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định. • Trưa cùng ngày, một nhà thầu trong liên danh đã thông tin cho PV về việc kiểm tra những nội dung mà báo phản ánh. Theo vị đại diện, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng làm việc với quản lý, công nhân của công trình. Qua kiểm tra, các công nhân thừa nhận có việc chuyển cát công trình ra bên ngoài. “Những người này nói rằng ở gần công trình có người dân cần đôn nền làm sân nên đã cho vài xe rồi được gửi vài thùng bia uống” - vị này cho biết. Tuy nhiên, ghi nhận của PV, trong nhiều ngày, cát trong công trình chở ra ngoài lại được chuyển đến các cửa hàng vật liệu xây dựng chứ không chở cho người nào làm sân cả. Vị này cũng cho biết đây là hành động trái phép của các công nhân, công ty hoàn toàn không có chủ trương bán cát công trình ra bên ngoài và cũng không chấp nhận hành vi trên. Trong ngày 9-9, phía công ty đã yêu cầu làm kiểm điểm đối với các nhân sự phụ trách ở công trình và đang tiếp tục làm rõ, có bước xử lý tiếp theo. Trong sáng 9-9, PV cũng đã liên hệ với liên danh chính nhà thầu nhưng chưa được phản hồi.• Tài xế bắt tay với người của công trình bán cát ra ngoài Các tài xế thừa nhận có việc chở cát từ công trình ra ngoài và cho biết họ mua để bán lại, hưởng chênh lệch. Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài - bài 2 Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc Xe tải chở cát công trình ra ngoài, đổ ở nhiều điểm khác nhau. Xe múc công trình xuống sông Trà Khúc chuẩn bị cát để chuyển lên xe ben, tuồn ra ngoài. Hai tài xế tham gia việc tuồn cát trong công trình ra ngoài. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các xe vào mua cát ở công trình với giá 100.000 đồng/ m3, sau đó bán lại gần 400.000 đồng/m3 và những người chở cát từ công trình ra ngoài luôn cảnh giác với những người xung quanh. Họ chọn thời gian chở cát vào sáng sớm, giữa trưa hoặc ban đêm để tránh sự chú ý. Khi lái xe vào công trình vào ban đêm, họ tắt hết đèn xe. Vào sáng 25-7, sau khi đổ cát xuống điểm tập kết trong khu dân cư thôn Gia Hòa, tài xế thấy chúng tôi liền tiếp cận hỏi: “Ai ở đâu tới mà lạ vậy?”. Cũng trong sáng 25-7, khi phát hiện chúng tôi chạy theo sau, tài xế xe tải biển số 47C-360.40 cho xe chạy vào mỏ đất núi Chồi (xã Tịnh Khê) để tránh. Dọc đường đi, cứ vài kilomet, tài xế lại tấp vào các lùm cây khuất để “cắt đuôi” chúng tôi. Tài xế luôn cảnh giác với mọi người

6 Thời sự - Thứ Tư 10-9-2025 Việt Nam khẳng định lập trường quốc phòng tại Đối thoại Seoul 2025 Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 8 đến 10-9, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (SDD-14). Tại phiên toàn thể 2 với chủ đề “Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của mọi quốc gia. Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam kiên định chính sách “bốn không”, coi minh bạch thông tin quân sự, tuân thủ luật pháp quốc tế và cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là cơ sở để xây dựng lòng tin. Trong khuôn khổ SDD14, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ. VIẾT THỊNH Sáng 9-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đặt ra yêu cầu phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược. Bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực, chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện quan điểm, chủ trương, chính sách và quyết sách lớn của Đảng. Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ… (Theo TTXVN) Ngày 9-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Nghị quyết 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Về điều kiện chào bán, phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực, không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thời gian thực hiện thí điểm được quy định trong vòng năm năm. CHÂN LUẬN - MINH TRÚC Ngày 9-9, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đơn vị chính thức nhận đăng ký mua vé tập thể Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, các đơn vị có thể đăng ký số lượng cả lượt đi và lượt về, mỗi lượt từ năm vé trở lên. Thời gian nhận đăng ký đến 15 giờ ngày 14-9. Thời gian bán vé tập thể được ngành đường sắt dự kiến là từ 8 giờ ngày 15-9 đến hết 19-9. Ngành đường sắt nhận đăng ký vé tập thể đối với các đối tượng đăng ký gồm các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty - doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, lưu ý hành khách cần mua vé tàu hỏa hoặc gửi hàng hóa thì liên hệ với trang website chính thống của ngành đường sắt, các đại lý chính thức hoặc nhân viên đường sắt để tránh mua phải vé giả... THY NHUNG TP.HCM kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ Ngày 9-9, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biế t đây là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương, là tiền đề, nền tảng và là động lực để Việt Nam và Mỹ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Mỹ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung. TP.HCM cũng là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ. Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Mỹ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên. Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, nhìn nhận sự kiện tái khẳng định cam kết chung của Mỹ và Việt Nam đối với mối quan hệ song phương này. Kỷ niệm 30 năm này cũng đánh dấu sự khởi đầu cho thêm 30 năm nữa của sự thịnh vượng và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. BẢ O PHƯƠNG Bộ Công an thăng cấp bậc hàm lên trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh Ngày 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, người đã anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt nghi phạm vụ cố ý gây thương tích hôm 8-9. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8-9 đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh. Công an tỉnh Đắk Lắk cũ ng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty (29 tuổ i) để điều tra hành vi giết người. TIẾ N THOẠ I Lâm Đồng: Chấn chỉnh xe biển số xanh vượt ẩu, vi phạm giao thông Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừ a ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nêu tình trạng nhiều ô tô công vụ mang biển số xanh thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về giao thông đường bộ với các lỗi điển hình như vượt xe sai quy định, vượt xe trong trường hợp không được vượt... gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền xã, phường, đặc khu có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, nhất là đối với lái xe công vụ (mang biển số xanh) vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG Sơ tán hơn 300 học sinh trong đêm do lũ ống Do mưa lớn kéo dài, khoảng 1 giờ 30 ngày 9-9, trên địa bàn xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang xảy ra lũ ống cục bộ. Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, trong đó có khu bán trú và sinh hoạt của 301 học sinh. Các thầy, cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thàng Tín, chính quyền địa phương đã sơ tán học sinh đến ở tạm tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ). Thống kê ban đầu, lũ ống đã khiến ba kè bê tông của nhà trường bị sạt lở, hơn 200 m3 đất đá tràn vào trong khu nhà trường. Toàn bộ đệm, chăn màn, quần áo và đồ dùng học tập, sinh hoạt của 301 học sinh bị hư hại hoàn toàn. XUÂN NGUYỄ N ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương Triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ ngày 9-9 Đường sắt thông tin về vé tàu Tết Bính Ngọ Tin vắn • Là m rõ vụ cha bạo hành con trai 2 tuổi. Ngày 9-9, UBND xã Di Linh (Lâm Đồng) đã cử tổ công tác làm việc liên quan vụ bạo hành bé trai hai tuổi trên địa bàn. Công an xã đã triệu tập ngườ i cha là ông R để làm rõ hành vi bạo hành con trai. PN - VT • Nam sinh lớ p 10 nhậ p viện sau vụ ẩ u đả . Ngày 9-9, Trường THPT Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về việc nam sinh lớp 10 của trường là em LQT bị bố n thanh niên tấn công dẫn đến ẩu đả . T và hai thanh niên bị thương, phải nhập viện. NGUYỄ N DO • Hàng chục thanh niên thuê villa chơi ma túy. Ngày 9-9, Công an TP Đà Nẵng cho hay vừ a phát hiện, bắt quả tang hàng chục nam, nữ thanh niên thuê villa để tổ chức sử dụng ma túy tập thể, đã tạm giữ hình sự 9/22 ngườ i để điều tra. LÊ PHI Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Báo Nhân Dân

