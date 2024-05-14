206-2025

Khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước trang 4 trang 2+3 SỐ 206 (7479) - Thứ Sáu 12-9-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Kỳ thi bác sĩ nội trú “khó nhằn” nhưng vẫn “hot” Pháp lý nhìn từ vụ Qatar bị tấn công VKS: Vụ Thuận An là điển hình về vi phạm đấu thầu trang 14 trang 7 trang 13 Nâng mức giảm trừ gia cảnh cần sát thực tế hơn nữa trang 11 Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về độ t phá phát triển khoa học công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 13-1. Ảnh: NHƯ Ý Nghị quyết 57 - trụ cột chiến lược ĐỂ VIỆT NAM HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG Đóng phí dịch vụ trước, trung tâm đóng cửa, khách hàng đòi ai? trang 16

2 Thời sự - Thứ Sáu 12-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO Một quốc gia muốn hùng cường thì phải đột phá về khoa học công nghệ (KHCN), tạo sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp và hơn hết chính là một khát vọng được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Nhận ra được vấn đề này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (ĐMST&CĐS) quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một nghị quyết dành riêng cho KHCN. KHCN, ĐMST&CĐS đã được đặt lên vị trí quan trọng nhất, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Cùng với Nghị quyết 57, Bộ Chính trị cũng ban hành các nghị quyết 59, 66 và 68 để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045. “Bộ tứ trụ cột” về thể chế này không chỉ tạo động lực cho sự tăng trưởng mà còn là một nền móng vững chắc để Việt Nam có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Mở ra không gian để Việt Nam phát triển hùng cường Chia sẻ tại tọa đàm “Khát vọng về một Việt Nam hùng cường và sự phát triển vượt bậc của KHCN” do báo Nhân Dân tổ chức mới đây, các chuyên gia đều bày tỏ đồng tình rằng bốn nghị quyết trụ cột này đang mở ra một không gian mới để đưa Việt Nam phát triển hùng cường. Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam hiện vẫn chỉ đạt thu nhập ở mức trung bình thấp, kinh tế chưa thể sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới. “Khát vọng về một Việt Anh Tuấn nhấn mạnh. Cùng mối quan tâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Đạt, cho rằng chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về KHCN, tương tự như cuộc cách mạng về công cụ lao động, động cơ hơi nước, công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số sẽ giúp thay đổi phương thức sản xuất, giúp tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh. “Cuộc cách mạng chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu và đòi hỏi nhiều về trí tuệ” - ông Đạt nói và nhìn nhận đây là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam vươn ra thế giới. Bước ngoặt trong nhận thức Phân tích thêm, PGS-TS Trần Đình Thiên cho biết từ Đại hội IV, dù đất nước mới bước ra khỏi chiến tranh nhưng Đảng ta đã xác định khoa học kỹ thuật là then chốt. 20 năm sau, cùng với thế giới, Việt Nam cũng xác định phải đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức - đây là nhịp phát triển hoàn toàn mới, dựa vào trí tuệ con người. Và đến bây giờ, Nghị quyết 57 tiếp tục xác định vai trò nguồn lực quyết định để đưa đất nước sánh vai với thế giới. Cũng theo ông Thiên, Nghị quyết 57 phải được đặt trong tổng thể và không thể tách rời ba nghị quyết còn lại. “Nếu không có ba trụ cột đó thì Nghị quyết 57 rất khó để triển khai, thực thi” - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định. Chẳng hạn, không có doanh nghiệp tư nhân, không có cạnh tranh tự do thì đổi mới sáng tạo không thể phát huy. Nếu không có hội nhập quốc tế thì chúng ta không có điều kiện để “đi sau vượt trước”, cũng không thể tiếp cận được các nguồn lực, nhất là nguồn lực về trí tuệ. “Nếu Nhà nước không có tầm nhìn vượt thời đại, có những hỗ trợ phát triển, thúc đẩy kinh tế thị trường thì Nghị quyết 57 không thực thi được” - ông nói. Còn ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đánh giá Nghị quyết 57 đã cởi trói cho các doanh nghiệp nghiên cứu về KHCN. Ông chia sẻ Viettel là doanh nghiệp nhà nước, từng chịu nhiều ràng buộc về thu hút nhân lực, cơ chế tiền lương…, trong khi đặc thù của nghiên cứu KHCN là gắn liền với thất bại. Nghị quyết 57 ra đời đã mở ra cơ chế cho phép đầu tư mạo hiểm, dành quỹ cho nghiên cứu KHCN, tháo gỡ Nghị quyết 57 - trụ cột chiến hiện thực hóa khát vọng hùng Nam hùng cường là dân phải giàu và thịnh vượng. Giàu về vật chất, về tinh thần sáng tạo và đặc biệt phải giàu về kinh tế” - ông nói và khẳng định một đất nước hùng cường thì phải thực sự độc lập, tự chủ về kinh tế, làm chủ vận mệnh phát triển kinh tế của mình và có trách nhiệm với thế giới. Ông Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam phải chứng minh được năng lực sáng tạo, có thể vươn tới đỉnh cao về sức mạnh của KHCN. “Đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất, đã được Đảng thể chế hóa” - nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói. GS-TS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng đại học (ĐH) Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cũng nhìn nhận Nghị quyết 57 là trụ cột chuyển biến khát vọng hùng cường của Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, để phát triển KHCN, chuyển đổi số thì cần có nguồn nhân lực. “Trong bối cảnh hiện nay, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là bước đi chiến lược và quan trọng” - GS-TS Lê Anh Tuấn khẳng định và nhìn nhận việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD&ĐT mới đây sẽ thổi vào hệ thống giáo dục Việt Nam một làn gió mới, tạo nguồn nhân lực để thực hiện bốn trụ cột nêu trên. Nói thêm, ông Tuấn cho rằng phải thay đổi, tận dụng chuyển đổi số vào đào tạo nhân lực có trình độ, chất lượng cao. Theo ông, tỉ lệ người lao động trong độ tuổi lao động của Việt Nam đang rất cao, tuy nhiên tỉ lệ người được đào tạo sau phổ thông đang rất thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Dẫn chứng con số cụ thể, ông Tuấn nói hiện chỉ khoảng 12,7% số người được đào tạo ở bậc ĐH trở lên, trong khi đó con số này ở Philippines là 25%, các nước phát triển là 40%-50%. “Nếu không có nguồn nhân lực đào tạo ở trình độ cao thì rất khó để làm chủ được công nghệ” - GS-TS Lê quan trọng, đột phá của KHCN, mở ra cơ hội để đất nước tiến vượt lên trong nhịp phát triển của thế giới. “Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt vấn đề về chuyển đổi số. Chuyển đổi số lúc này được xác định là tầm nhìn chiến lược chứ không chỉ dừng ở vấn đề giải pháp” - ông nói. Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, Nghị quyết 57 đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức, định hướng tầm nhìn của Việt Nam là phát triển dựa trên nền tảng công nghệ cao, nền tảng số, nền tảng trí tuệ sáng tạo, trí tuệ nhân tạo. Đây là động lực chủ yếu, là Khẳng định Nghị quyết 57 là trụ cột chuyển biến khát vọng hùng cường của Việt Nam ra thế giới, các chuyên gia cho rằng để làm được cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, sự cởi trói về cơ chế, chính sách. Thần tốc triển khai “bộ tứ trụ cột” - Bài 5 Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về độ t phá phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 13-1. Ảnh: NHƯ Ý Nghị quyết 57 đã mở ra một hệ sinh thái về đổi mới sáng tạo. Trong đó, đưa mối quan hệ ba nhà (Nhà nước, viện trường và doanh nghiệp - gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước) cùng phát triển. Nhà nước đóng vai trò là bà đỡ, kiến tạo và đầu tư mồi. Để có thể phát triển nguồn nhân lực, huy động tài chính, ngân sách nhằm tạo ra các sản phẩm chiến lược và công nghệ lõi, điều kiện tiên quyết là phải có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, viện và trường học. Sự kết nối chặt chẽ này không chỉ giúp doanh nghiệp tư nhân chủ động trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà còn đảm bảo nguồn nhân lực và vốn đầu tư cho sự phát triển. Đồng thời, giúp định hình ý tưởng công nghệ theo nhu cầu thị trường. Mô hình này cũng mở ra cơ hội lớn để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sáng tạo, đồng thời đưa các sản phẩm công nghệ của Việt Nam ra thị trường, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. GS-TS LÊ ANH TUẤN, Chủ tịch Hội đồng ĐH, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Hệ sinh thái “ba nhà”

3 Thời sự - Thứ Sáu 12-9-2025 thoisu@phapluattp.vn lược để Việt Nam cường Nghị quyết 57 đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức, định hướng tầm nhìn của Việt Nam là phát triển dựa trên nền tảng công nghệ cao, nền tảng số, nền tảng trí tuệ sáng tạo… những thủ tục phức tạp, rườm rà trước đây. Đặc biệt, ngay sau Nghị quyết 57 được ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin Chính phủ sẽ dành 3% tổng chi ngân sách cho phát triển KHCN, ĐMST&CĐS. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để các nhà khoa học, các viện nghiên cứu và đặc biệt các doanh nghiệp khoa học công nghệ dấn thân, cống hiến. Về chiến lược phát triển, PGS-TS Trần Đình Thiên cho rằng cách của Việt Nam hiện nay là “đi sau nhưng vượt trước”, có như vậy mới có thể tiến kịp bước tiến của nhân loại, không bị bỏ lại phía sau. Điều này thể hiện trong chiến lược là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước, mở cửa hội nhập, mời gọi kết nối để hỗ trợ, cùng phát triển trên cơ sở “hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro”. “Chúng ta đã mời gọi được rất nhiều tập đoàn về công nghệ cao đến đầu tư tại Việt Nam. Việc này cần được nhìn nhận như cơ hội hợp tác, cùng nhau phát triển” - PGS-TS Trần Đình Thiên nói. Những nút thắt cần gỡ Nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng chuyển đổi số là cơ hội vàng để Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các nước đang phát triển hiện nay. Tuy nhiên, hiện cũng còn nhiều những rào cản. Nêu rõ có ba rào cản, PGSTS Trần Đình Thiên cho rằng cơ hội càng lớn thì thách thức cũng càng lớn. Đối với Việt Nam, chuyển đổi số là chưa từng có tiền lệ, điều kiện hay nền tảng nào để phát triển. Đây là nội dung hoàn toàn mới cả về cơ chế, năng lực thực thi… Điều đó có nghĩa chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ những điều kiện, năng lực để triển khai xã hội số, nền kinh tế số. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Chúng ta trói buộc doanh nghiệp, sáng tạo cá nhân nhiều quá. Những điều này cần được tháo gỡ, mở trói để khu vực tư nhân phát triển. Một vấn đề nữa là năng lực về vốn, quản trị, KHCN còn yếu, trong khi sự liên kết sức mạnh trong nước và quốc tế chưa đủ mạnh. “Vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm” - ông Trần Đình Thiên nói và khẳng định để gỡ được cần có cách thức tiếp cận nhằm “mở bung ra tài năng của đất nước”. Bên cạnh đó, liên kết hội nhập của Việt Nam chưa tương xứng với tiềm lực. Chưa tận dụng được hết tiềm năng của nguồn nhân lực giỏi ở cả trong và ngoài nước... “Chúng ta sẵn sàng nhưng cách làm còn hạn chế” - ông Thiên nói. Bày tỏ đồng tình với ba rào cản mà PGS-TS Trần Đình Thiên nêu ra, GS-TS Lê Anh Tuấn bổ sung thêm một nút thắt, rào cản nữa về đào tạo. Theo ông, còn sự lệch pha giữa nhu cầu về kỹ năng số, năng lực số của nền kinh tế với chương trình đào tạo. Kỹ năng số chưa được đưa vào chương trình đào tạo. “Chương trình đào tạo cần thay đổi, trong đó bổ sung các kỹ năng số, năng lực số cho người học. Để làm được việc này thì giáo viên, giảng viên cũng phải được đào tạo về kỹ năng số, năng lực số. Nếu không làm chủ trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới thì rất khó để truyền tải tới người học và dần tụt hậu so với thế giới” - Chủ tịch Hội đồng ĐH, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nói. Ông Nguyễn Đạt cũng cho rằng thách thức trong chuyển đổi số là người dùng không quen với cách làm việc mới vì phải thay đổi toàn bộ quy trình cũng như cách thức làm việc. Nêu dẫn chứng về lợi ích của thay đổi quy trình, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết trước đây ông phải ký khoảng 1.000 văn bản giấy/ngày. “Tuy nhiên, nhờ quy trình số hóa, hiện nay văn bản sẽ được xử lý song song ở tất cả bộ phận liên quan, có quy định thời gian cụ thể. Mọi chỉ tiêu được minh bạch, khối lượng công việc cũng được giải quyết nhanh và hiệu quả hơn” - ông Nguyễn Đạt chia sẻ. Dù vậy, ông cũng chỉ ra thách thức hiện hữu là kỹ năng của người dùng còn hạn chế. Chẳng hạn, trong dịch vụ công, đòi hỏi phải thao tác nhanh trên máy tính nhưng nhiều người xử lý chưa thực sự thành thạo. Ngoài ra, ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình sản xuất của tổ chức, theo ông Nguyễn Đạt, cũng là một rào cản. Việc này đòi hỏi quyết tâm rất cao của người đứng đầu bởi những rủi ro khi đầu tư vào một công nghệ mới. “Nếu doanh nghiệp vượt qua những rào cản đó sẽ thấy được thành quả” - theo ông Đạt.• Tăng cường hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế trong phát triển KHCN, ĐMST&CĐS là rất cần thiết, giúp chúng ta nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển. Việc tăng cường hợp tác quốc tế phải đi đôi với việc phát triển nguồn lực trong nước, từng bước tạo các sân chơi công bằng, bình đẳng cho các đối tác trong nước và các đối tác nước ngoài để huy động nguồn lực từ nước ngoài phục vụ phát triển KHCN, ĐMST&CĐS. PGS-TS VŨ THANH CA Họ đã nói Làm việc cũ theo cách mới Để đất nước hùng cường, mỗi người chúng ta hãy yêu thích việc mình đang làm. Cần thay đổi tư duy rằng khi được giao bất kỳ việc gì thì hãy làm với một tâm thái yêu thích nhất. Như ở Tập đoàn Viettel, hầu như ai cũng phải trải qua hàng chục vị trí công việc, nếu không yêu thích thì sẽ không đạt được kết quả cao. Đặc biệt, hãy làm những công việc cũ nhưng theo một cách mới. Đó là sự sáng tạo, sáng tạo sẽ giúp năng suất công việc cao hơn, hiệu quả hơn… Ông NGUYỄN ĐẠT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Đột phá từ Nghị quyết 57: Ưu tiên khơi thông điểm nghẽn nào? Trong những năm qua, Việt Nam đã có những phát triển kinh tế rất mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu về đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, như tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị và thực tiễn ở Việt Nam đã chỉ ra vẫn có rất ít các phát minh, sáng chế và vẫn chưa làm chủ được nhiều công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, đặc biệt là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… nên chưa tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ của sản phẩm quốc gia trên thị trường quốc tế. An ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức. Từ gỡ các điểm nghẽn thể chế Để thực hiện tốt Nghị quyết 57, ưu tiên trước hết là khắc phục những tồn tại yếu kém trong “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế, cơ chế và chính sách để quản lý minh bạch và hiệu quả. Từ đó, tạo cơ sở để sử dụng hiệu quả tất cả nguồn lực phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số, trọng dụng nhân tài một cách thực chất, hiệu quả, thu hút được nhân tài. Việc xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cần phải đảm bảo sự tham gia của cả cộng đồng khoa học công nghệ (KHCN) và doanh nhân để tận dụng mọi nguồn tri thức. Các thể chế, chính sách tốt, minh bạch phải đảm bảo giảm được tình trạng tham nhũng, lãng phí và sử dụng hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (ĐMST&CĐS). Chỉ có các chính sách tốt để đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả với thù lao xứng đáng mới có thể tăng sức hấp dẫn của các nghề nghiệp liên quan và thu hút, giữ chân người tài để đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để tăng tốc độ xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện thể chế, chính sách KHCN, ĐMST&CĐS quốc gia, có thể tham khảo các thể chế, chính sách và thực tiễn quản lý của các quốc gia phát triển trong và ngoài khu vực. Đặc biệt, chú trọng học tập kinh nghiệm của các quốc gia và vùng lãnh thổ phát triển có điều kiện văn hóa gần với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… Đến nâng cao chất lượng hạ tầng, nhân lực Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một việc làm lâu dài và cần phải có kế hoạch thực hiện. Đầu tư của Nhà nước cho lĩnh vực này là rất cần thiết nhưng Nhà nước chỉ nên đầu tư tài chính cho một số đối tượng đặc biệt, như đào tạo trên ĐH, đào tạo những nhân tài có hoàn cảnh khó khăn ở bậc ĐH, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tài trợ xuất bản các tạp chí khoa học, thưởng cho các công bố quốc tế, bằng phát minh, sáng chế… Việc tạo ra một thị trường lao động minh bạch với những cơ hội việc làm tốt thông qua xây dựng các thể chế, chính sách cũng như phát triển hạ tầng cho KHCN, ĐMST&CĐS quốc gia sẽ giúp huy động một nguồn lực rất lớn trong dân để thực hiện nhiệm vụ này. Thị trường lao động minh bạch là cơ chế hiệu quả và bền vững nhất để bố trí nguồn lực lao động và thu hút người tài trong và ngoài nước vào lĩnh vực KHCN, ĐMST&CĐS. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho KHCN, ĐMST&CĐS quốc gia là rất cần thiết nhưng cần được thực hiện theo các nhu cầu cần thiết. Vì hạ tầng KHCN, ĐMST&CĐS quốc gia rất đắt tiền, dễ bị lãng phí và nhanh chóng bị lỗi thời nên khi đầu tư phải có kế hoạch sử dụng một cách thật hiệu quả hạ tầng này. Việc đầu tư chỉ nên được thực hiện khi đã chứng minh được hiệu quả đầu tư. Cần đầu tư hợp lý để nhanh chóng thay đổi cả về cơ chế quản lý cũng như hạ tầng vật chất và kỹ thuật, công nghệ của các trường ĐH và các viện nghiên cứu trọng điểm.• Phải khắc phục sớm những vướng mắc về thể chế, hạ tầng, con người mới có thể đưa Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn, tạo đột phá cho khoa học công nghệ. PGS-TS VŨ THANH CA Cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: THUẬN VĂN

4 Thời sự - Thứ Sáu 12-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Phó Thủ tướng Lê Thành Long hội kiến chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Ngày quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, Osaka, Kansai, ngày 11-9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu. Nhất trí với đánh giá của chủ tịch Thượng viện về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ, Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản phối hợp chặt chẽ nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân hai nước, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản… Khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản trong triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP), Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản được ký kết vào tháng 12- 2024. NGỌ C DIỆ P . Lừ a thuê 14.250 bóng đèn compact để bán ve chai. Ngày 11-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý hồ sơ, triệu tập làm việc vớ i NTH (26 tuổi, ngụ xã Hàm Thạnh) để làm rõ hành vi lừ a thuê 14.250 bóng đèn compact củ a các hộ dân rồi đem bán ve chai, lấy tiền tiêu xài. PN - VT . Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt ở khu neo đậu. Trưa 11-9, tại bến đậu tàu thuyền Hà Thôn (phường Đồng Hới, Quảng Trị), tàu cá số hiệu QB-91866TS của ngư dân Hoàng Canh bất ngờ bố c cháy ngù n ngụ t khiến nhiều máy móc, ngư cụ bị thiêu rụ i. BẢ O THIÊN . Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong. Sá ng 11-9, bà TTN (47 tuổi) chạy xe máy trên Quốc lộ 53, đến đoạn thuộc xã Trung Thành (Vĩnh Long) thì va chạm với xe cảnh sát (loại xe chở phạm nhân) chạy chiều ngược lại khiến bà N tử vong. HẢ I DƯƠNG Sáng 11-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư lưu ý chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác dân vận; tiếp tục nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội theo mô hình mới. Thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp; thực hiện chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu “đột phá của đột phá”, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội… ĐỨ C MINH cả nướcNgày 11-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt đại hội công bố Quyết định 2319-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I. Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người; Thường trực Tỉnh ủy gồm năm người. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, 51 tuổi, quê quán phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lý luận văn học. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước. Đại hội kéo dài trong hai ngày 11 và 12-9. NGUYỄ N YÊN Ngày 11-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trong một tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy (từ ngày 25-7 đến 25-8), tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra 1.398 vụ, làm chết 775 người, bị thương 933 người. Theo Cục CSGT, với sự quyết liệt của lực lượng CSGT trong xử lý các hành vi vi phạm, TNGT được kéo giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ và trước liền kề. Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến TNGT liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, xử lý vi phạm và giải quyết TNGT. Cùng với đó, duy trì việc bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ và 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông để theo dõi, giám sát, ghi nhận các trường hợp vi phạm để xử lý hoặc phạt nguội. PHI HÙ NG Tổng Bí thư Tô Lâm tạ i buổ i là m việ c. Ảnh: VOV Việt Nam mong muốn đưa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mới Sáng 11-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đến chào xã giao nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới. Ông nhấn mạnh quan hệ song phương trong thời gian qua phát triển tốt đẹp và Việt Nam mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trong đó, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao và các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại trong những lĩnh vực mà hai nước còn nhiều thế mạnh, có thể bổ trợ cho nhau. Bộ trưởng Yasar Guler khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn hợp tác song phương ngày càng phát triển; sẵn sàng chia sẻ công nghệ, đóng góp vào nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng phù hợp với nhu cầu Việt Nam. (Theo TTXVN) TP Cần Thơ lập thủ tục đầu tư 5 khu tái định cư hơn 2.400 tỉ đồ ng Ngày 11-9, UBND TP Cần Thơ họp với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo định hướng lập thủ tục đầu tư đối với năm khu tái định cư (KTĐC). Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, ngày 5-9, ban đã trình Sở Tài chính thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư năm dự án KTĐC với tổng vốn đầu tư công là 2.429 tỉ đồng trên tổng diện tích 63,09 ha, với 2.568 nền. Trong đó , KTĐC Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) diện tích 29,74 ha vớ i 851 nền, dự kiến tổng mức đầu tư 960 tỉ đồ ng. KTĐC Thới Lai diện tích 13,13 ha vớ i 805 nền, dự kiến tổng mức đầu tư 432 tỉ đồ ng… Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh để đảm bảo quy hoạch các KTĐC này đồng bộ với quy hoạch chung của địa phương. N.NAM 2 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi Rạng sáng 11-9, xã Măng Bút (Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra hai trận động đất chỉ cách nhau khoảng 1 giờ. Đáng chú ý, có một trận đạt độ lớn 4,5 độ Richter. Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào lúc 1 giờ 36 cùng ngày, trận động đất 4,5 độ Richter xảy ra tại tọa độ 14.900 vĩ bắc, 108.256 kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đến 2 giờ 30, cũng tại khu vực này tiếp tục ghi nhận một trận động đất 2,8 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại sau hai trận động đất. Đáng chú ý, tại phường Thống Nhất (Gia Lai), cách tâm chấn gần 150 km, nhiều người dân vẫn cảm nhận được rung lắc. Trước đó, ngày 12-7, xã Măng Bút cũng từng ghi nhận trận động đất 3,3 độ Richter. NGUYỄ N YÊN Chiều11-9,giáxănggiảmkhôngđángkể Chiều 11-9, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Kỳ này, giá xăng giảm không đáng kể. Cụ thể, xăng E5 giảm 95 đồng/lít, sau điều chỉnh giá mới còn 19.756 đồng/lít, thấp hơn xăng A95 644 đồng/ lít. Xăng A95 giảm 39 đồng/lít, về mức 20.400 đồng/lít. Dầu mazut giảm mạnh nhất với 286 đồng/kg, giá mới còn 15.090 đồng/kg. Trong khi đó , dầu diesel tăng 170 đồng/lít, giá mới lên 18.643 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, giá mới lên 18.368 đồng/lít. AN HIỀ N ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội Khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước Tai nạn giao thông giảm 437 vụ sau 1 tháng thực hiện cao điểm tổng rà soát Tin vắ n

5 tại nha khoa Tuyết Chinh. Gần hai năm sau, chị phát hiện răng bị nghiêng vào trong. Khi đi khám tại cơ sở khác, bác sĩ cho biết xương răng đã bị hư hại. Tháng 8-2024, chị quay lại tháo niềng nhưng tình trạng răng không cải thiện. Chị nhiều lần liên hệ để phản ánh nhưng không gặp được bà Chinh, chỉ được nhân viên tiếp nhận. Các tin nhắn gửi cho bà Chinh không được trả lời, chỉ nhận lại biểu tượng “thả tim” trên mạng xã hội. Điều này khiến chị cho rằng bác sĩ thiếu trách nhiệm theo dõi sát sao quá trình điều trị. Chiều 3-9, chị cùng bạn (33 tuổi) đến phòng khám để yêu cầu gặp trực tiếp. Chị cho biết đang ngồi chờ thì bà Chinh xuất hiện, cầm thanh sắt tấn công, giật điện thoại ném vỡ, làm rơi kính mắt. Bạn chị cũng bị tác động vào đầu gây choáng váng, phải nhập viện cấp cứu. Sau sự việc, chị Th mong muốn BS Chinh có lời xin lỗi trực tiếp. “Đây là điều tối thiểu về lương tâm, đạo đức của một người khoác áo blouse trắng” - chị chia sẻ. Đồng thời, chị đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm và mong ngành y tế chấn chỉnh hoạt động của các phòng khám nha khoa. Công an TP.HCM đang trưng cầu giám định thương tích đối với chị Th và xác định thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ.• Thời sự - Thứ Sáu 12-9-2025 thoisu@phapluattp.vn sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân từ dịch vụ niềng răng Tại cơ quan công an, bà Chinh thừa nhận những tình tiết trong clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua phản ánh đúng diễn biến vụ việc. Bà khai rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ việc chị Nguyễn Thị Tiền Th (31 tuổi, quê Đắk Lắk) nhiều lần đến phòng khám phản ứng về kết quả niềng răng. Theo bà Chinh, các lần chị Th xuất hiện đều có lời nói lớn tiếng, gây ồn ào, ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân. Bà thừa nhận đã tìm cách xua đuổi khách nhưng trong lúc nóng giận, không kiểm soát được hành vi nên có hành vi hành hung. Bà Chinh cho rằng phòng khám từng đề xuất nhiều giải pháp khắc phục, trong đó có cắt nướu và tẩy trắng răng miễn phí. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được phương án. Trong khi đó, theo lời chị Th, năm 2021, chị niềng răng NGUYỄN TÂN Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM), chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (địa chỉ 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ). Mâu thuẫn từ việc giải quyết khiếu nại Trước đó, ngày 3-9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo từ chị NTTT về việc bị hành hung khi đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh để phản ánh về dịch vụ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chị T là khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này. Trong quá trình trao đổi để giải quyết khiếu nại, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bà Chinh sau đó có hành vi dùng thanh sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Dù được người thân và bảo vệ can ngăn, hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định pháp luật. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn. Công an TP.HCM cho biết Chị Th mong muốn BS Chinh có lời xin lỗi trực tiếp. “Đây là điều tối thiểu về lương tâm, đạo đức của một người khoác áo blouse trắng” - chị chia sẻ. Chủ nha khoa Tuyết Chinh khai gì về việc hành hung khách? Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh thừa nhận hành vi hành hung khách hàng vì cho rằng người này nhiều lần phản ứng, làm ảnh hưởng uy tín của phòng khám. Vụ cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị tuồn ra ngoài: Công an mời 2 tài xế làm việc Liên quan đến phóng sự điều tra “Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài”, ngày 11-9, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc với hai tài xế xe ben trong vụ việc. “Công an xã đã mời lên làm việc. Kết quả cụ thể công an sẽ báo sau” - vị này cho biết. Cụ thể, hai tài xế tên Tin (điều khiển xe biển số 76C-004.69) và Định (điều khiển xe biển số 47C-360.40) được Công an xã Tịnh Khê mời làm việc để lấy lời khai, làm rõ nội dung báo chí phản ánh. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xuống hiện trường công trình để làm việc với các quản lý, công nhân có liên quan nhằm làm rõ nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Theo điều tra, hai tài xế xe ben đã có hành vi điều khiển phương tiện vào công trình, sau đó được xúc đầy cát lên thùng. Các tài xế chở cát ra khỏi công trình rồi đem đổ tại bãi tập kết ở trong thôn Gia Hòa hoặc đem đổ cho các cửa hàng vật liệu xây dựng. Những người này thừa nhận việc chuyển cát công trình ra ngoài, tuy nhiên, phủ nhận việc nhận cát từ sông Trà Khúc. Như báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, các xe tải từ bên ngoài vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê chở cát ra ngoài. Cát sau khi được chở đến những bãi tập kết trong xã Tịnh Khê rồi bán cho các cửa hàng vật liệu. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xác minh. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi Hồ Song Ân cũng cho hay đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh, làm rõ. NGUYỄN YÊN - TRUNG KIÊN Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật. Ảnh: CA ThS - luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và nghĩa vụ bồi thường dân sự cho nạn nhân. Theo đó, gây rối trật tự công cộng được hiểu là hành vi cố ý làm mất tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Thực tiễn xét xử, tòa án đã nhiều lần xác định các cơ sở dịch vụ tư nhân như nhà hàng, quán bar, bến xe, trường học tư thục hay phòng khám y tế tư nhân đều được coi là nơi công cộng khi đang trong thời gian hoạt động phục vụ khách hàng. Trong tình huống này, tùy theo mức độ gây mất trật tự, thiệt hại cụ thể, ý kiến của nhân chứng… mà người vi phạm có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS 2015: Người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Hoặc người nào gây rối trật tự công cộng có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền 300.000-8 triệu đồng theo Điều 7 Nghị định 144/2021. Đối với những mâu thuẫn gia đình, chẳng hạn vợ chồng cãi vã hay có xô xát trong không gian kín đáo hoặc trong phạm vi riêng tư như trong nhà riêng mà không gây náo loạn hay ảnh hưởng đến bên ngoài thì sẽ không bị cấu thành tội gây mất trật tự công cộng. Nhưng nếu hành vi đó diễn ra ở nơi có nhiều người, gây náo loạn, hoảng sợ, làm đình trệ hoạt động bình thường của địa điểm thì có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với vụ việc tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, bà Chinh đã la hét, dùng thanh sắt đe dọa và tấn công khách hàng, giật điện thoại rồi đập phá tài sản ngay trong phòng khám, trước sự chứng kiến của nhân viên, người nhà bệnh nhân và có clip ghi lại. Hành vi này không chỉ xâm hại sức khỏe và tài sản của khách hàng mà còn gây náo loạn, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự trong khu vực, khiến dư luận bức xúc. THẢO HIỀN Có dấu hiệu tội gây rối trật tự công cộng Ông Tin lái xe chở cát công trình ra ngoài được ống kính PV ghi lại. Ảnh: NY

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 12-9-2025 viên, gồm các ông Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà. Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) bị xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị xét xử về hai tội danh trên còn có bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận). Có năm người bị xét xử về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Hiền Phúc (cựu kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC Chi nhánh miền Trung)… Sáu người khác bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, HĐXX cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 người với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có sáu luật sư bào chữa. Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỉ đồng Theo cáo buộc, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC TP.HCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, SJC Chi nhánh miền Trung thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Bà Lê Thúy Hằng thực hiện hai nhóm hành vi sai phạm. Thứ nhất, ở hành vi tham ô tài sản, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình nâng khống định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Dựa trên tờ trình khống này, bà Hằng chỉ đạo cựu kế toán trưởng Trần Hiền Phúc soạn thảo hợp thức ban hành quy định về định mức hao hụt, áp dụng vào quá trình gia công. Tiếp đó, cựu tổng giám đốc SJC phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt, báo cáo NHNN chủ mưu chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng. Bà Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo Chi nhánh miền Trung lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt tiền. BÙI TRANG TAND TP.HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 người liên quan Vụ án được xét xử công khai, phiên tòa dự kiến kéo dài năm ngày, từ ngày 25 đến 30-9. HĐXX có năm người do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán còn lại là Trần Minh Châu và các hội thẩm nhân dân là bà Võ Thị Nam, bà Lê Thị Xuân Lang, ông Nguyễn Tùng. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa có bốn kiểm sát Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng sắp hầu tòa Ở nhóm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Dưới sự chỉ đạo của bà Hằng, SJC Chi nhánh Hải Phòng đã mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất 11.503 lượng vàng nhẫn SJC. Cuối cùng, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung và phòng Kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết. Tổng cộng, hành vi của bà Lê Thúy Hằng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỉ đồng, bản thân bà Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỉ đồng. Sáu bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Thị Huệ (cựu giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC Chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC). Theo cáo buộc, hành vi của bà Lê Thúy Hằng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỉ đồng, bản thân bà Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỉ đồng. Vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa 7 tỉ tiền chạy án: Bà chủ nhà thuốc lãnh 17 năm tù Chiều 11-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa 7 tỉ đồng tiền “chạy án” của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù tội đưa hối lộ. Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) bị tuyên phạt 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) tám năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc bị cáo Kháng và bị cáo Nam hoàn trả lại 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu để tịch thu sung quỹ nhà nước. HĐXX nhận định bị cáo Kháng và Châu trong quá trình điều tra đều có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn và ăn năn hối cải. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Kháng thay đổi một phần lời khai và cho rằng thực hiện đúng hành vi như cáo trạng nêu nhưng không có mục đích chiếm đoạt của bà Châu. Theo HĐXX, bị cáo Kháng khai không có ý thức chiếm đoạt tiền nhưng đã khai báo rõ hành vi, diễn biến như cáo trạng đã nêu nên vẫn được áp dụng tình tiết thành khẩn. Đối với bị cáo Châu và Nam không nhận tội. Tuy nhiên, theo HĐXX, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của bị cáo Kháng cùng những người liên quan đã đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Cụ thể, bị cáo Châu bị cáo buộc có hành vi đưa tiền cho Kháng để Kháng nhờ người có thẩm quyền tác động, can thiệp giúp người em xã hội là Thái Khắc Hoàng (đang bị bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại. Khi Kháng không thực hiện theo yêu cầu, bị cáo Châu mới làm đơn tố cáo. Bị cáo Nam cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng, oan sai vì bị cáo không chiếm đoạt tài sản và không nhận tiền từ Kháng. Khi được Kháng nhờ đã hướng dẫn thuê luật sư theo quy định pháp luật và không hứa hẹn giúp đỡ “chạy án” như cáo trạng quy kết. HĐXX nhận định Kháng và Nam không có thẩm quyền hay quen biết ai có thể thực hiện được yêu cầu của bị cáo Châu. Tuy nhiên, Kháng đã đưa ra các thông tin gian dối để bị cáo Châu tin tưởng đưa tiền và Kháng trực tiếp thực hiện xuyên suốt hành vi phạm tội. Do đó, bị cáo Kháng phải nhận mức hình phạt cao hơn bị cáo Nam. Từ những phân tích trên, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo Kháng và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. HĐXX cũng ghi nhận cho bị cáo Kháng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, bị cáo Nam quá trình công tác có thành tích xuất sắc, các bị cáo có nhân thân tốt. Theo cáo trạng, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên phó thủ tướng Chính phủ. Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14-5-2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp. Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án. Dù Kháng không có khả năng giúp Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để Châu tin tưởng và giao 7 tỉ đồng. Nhận được tiền, Kháng đưa cho Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân. SONG MAI phapluat@phapluattp.vn Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. Ảnh: CTV Bị cáo Lê Quốc Kháng. Ảnh: SONG MAI

