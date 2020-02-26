207-2025

TP.HCM sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc trang 5 SỐ 207 (7480) - Thứ Bảy 13-9-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Có vụ phá sản kéo dài 16 năm vẫn chưa giải quyết xong Hamas trước áp lực tối đa từ Israel và Mỹ Bộ Tài chính trả lời về áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới trang 13 trang 16 trang 11 trang 2+3 Số phận Đặng Thị Hồng qua “án cấm” của bóng chuyền Việt Nam trang 15 Không tan học trước 16 giờ: Phụ huynh “dễ thở” trang 12 TAND hai cấp TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ và công tác xét xử. Ảnh: HOÀNG GIANG Chuyện ghi ở lớp học bơi miễn phí tại TP.HCM TAND 2 cấp TP.HCM: TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ, XÂY DỰNG TÒA ÁN HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP trang 6+7

2 Thời sự - Thứ Bảy 13-9-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐỨ C MINH Chiều 12-9, tiếp tục phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Dự thảo luật gồm 8 chương, với 89 điều, có nhiều điểm mới đáng chú ý. Tại tờ trình, cơ quan soạn thảo là TAND Tối cao xin ý kiến về ba nội dung, trong số này có quy định về chi phí phục hồi, phá sản, tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản (Điều 20 dự thảo). Điểm nghẽn lớn nhất Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến, thực tiễn giải quyết phá sản doanh nghiệp (DN), hợp tác xã cho thấy một trong những điểm nghẽn lớn nhất dẫn tới đình trệ quy định của pháp luật có nội dung hỗ trợ DN. TAND Tối cao thể hiện dự thảo luật theo quan điểm thứ với DN vừa và nhỏ là chưa toàn diện. “DN, hợp tác xã trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã có đóng góp tài chính cho Nhà nước, đóng góp về mặt an sinh cho xã hội nên khi gặp khó khăn về tài chính phải tiến hành phá sản thì việc Nhà nước hỗ trợ tạm ứng trước chi phí phá sản khi DN, hợp tác xã chưa bán được tài sản là phù hợp” - theo TAND Tối cao. Thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành với đề xuất của TAND Tối cao. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cần phải đánh giá tác động của việc dùng ngân sách nhà nước để chỉ trả chi phí phá sản nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh lạm dụng chính sách gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Đồng thời, cần phải xác định cụ thể nguồn kinh phí và trình tự, thủ tục phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. “Đã phá sản rồi, kéo dài nữa là rất thiệt hại” Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh đề nghị cân nhắc quy định nói trên. “Điều này không phù hợp với quy định của luật ngân sách và sẽ tạo ra áp lực lớn cho cân đối ngân sách” - bà Thanh nói và đề xuất nghiên cứu cơ chế thành lập quỹ hỗ trợ phục hồi và phá sản, một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Phó Chủ tịch QH đề nghị nguồn hình thành quỹ từ vốn điều lệ ban đầu do ngân sách Có vụ phá sản kéo dài 16 năm giải quyết xong vụ việc là vấn đề tạm ứng chi phí phá sản, chi trả chi phí phá sản trong những trường hợp không phải nộp tạm ứng chi phí phá sản. Hoặ c DN, hợp tác xã không còn tiền, tài sản để nộp hoặc DN, hợp tác xã còn tài sản nhưng không thể bán để bảo đảm chi phí phá sản. Vấn đề này đang có các quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng quy định tạm ứng chi phí phá sản, nguồn chi trả chi phí phá sản trong trường hợp trên do ngân sách nhà nước bảo đảm. Quan điểm khác cho rằng tạm ứng chi phí phá sản, nguồn chi trả chi phí phá sản trong trường hợp trên được bảo đảm thông qua Quỹ Phát triển DN vừa và nhỏ theo quy định của Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ và các quỹ khác theo nhất. Lý do bởi quan điểm này phù hợp với chính sách của Nhà nước về hỗ trợ DN, hợp tác xã gặp khó khăn trong kinh doanh thực hiện thủ tục phục hồi, phá sản nhằm khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh một cách có trật tự, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lành mạnh hóa nền kinh tế. “Nếu giữ nguyên quy định hiện hành thì không tháo gỡ được điểm nghẽn của pháp luật phá sản trong giải quyết vụ việc phá sản hiện nay, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh” - Phó Chánh án TAND Tối cao nêu quan điểm. Trong khi đó, nếu chi trả từ Quỹ Phát triển DN vừa và nhỏ thì chỉ áp dụng được đối Tại tờ trình, TAND Tối cao cho hay quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo luật, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải sửa tên luật thành“Luật Phục hồi, phá sản”. Lý do bởi việc sửa tên phù hợp với việc mở rộng phạm vi quy định về chế định phục hồi trong dự án luật. Đồng thời, bảo đảm đúng mục tiêu, định hướng xây dựng luật là khuyến khích, ưu tiên phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, hợp tác xã ngay từ khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, tránh tâm lý e ngại thủ tục phá sản. Ngoài ra, việc sửa tên nói trên là phù hợp với xu thế của thế giới. TAND Tối cao dẫn chứng tên gọi của luật tại một số nước, như Luật Phục hồi và phá sản đối với bên mắc nợ của Hàn Quốc; Luật về tái cấu trúc, phục hồi và phá sản của Ả Rập - Ai Cập… “TAND Tối cao đề xuất QH cho phép đổi tên luật thành Luật Phục hồi, phá sản”- tờ trình nêu rõ. Tại báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất nói trên của cơ quan chủ trì soạn thảo. Các ý kiến phát biểu tại phiên họp cũng cơ bản thành việc sửa tên dự án luật. Về áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn, đề nghị tiếp tục rà soát các quy định tại chương này và các chương khác của dự thảo luật để bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo với quy định của pháp luật có liên quan, nhất là quy định về thủ tục phục hồi, phá sản đối với tổ chức tín dụng, DN bảo hiểm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục giải quyết phá sản vì “đã phá sản rồi, kéo dài nữa là rất thiệt hại”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quang cảnh phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH Đề xuất đổi tên thành Luật Phục hồi, phá sản Chiều 12-9, tại phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến lần hai vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 QH khóa XV. Báo cáo về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Tùng cho biết kỳ họp thứ 10 dự kiến có tổng thời gian làm việc là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến UBTVQH hai phương án bố trí thời gian. Cụ thể, với phương án 1, kỳ họp tiến hành theo hai đợt với thời gian nghỉ giữa hai đợt là 8 ngày. Đợt 1 là 28 ngày (từ thứ Hai, ngày 20-10 đến hết thứ Bảy, ngày 22-11); đợt 2 là 14 ngày (từ thứ Hai, ngày 1-12 đến hết thứ Năm, ngày 18-12; dự phòng ngày 19-12). Phương án 2, QH họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12-12; dự phòng ngày 13-12) nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026. Văn phòng QH cũng dự kiến thời gian tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này là hai ngày (giảm một ngày so với dự kiến ban đầu). Cũng theo ông Lê Quang Tùng, Văn phòng QH sẽ bố trí QH xem xét, quyết định về công tác nhân sự vào thời gian đầu kỳ họp. Đồng thời, bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo tại phiên họp toàn thể, gồm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó là các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 với các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, dự kiến giai đoạn 2026-2030; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến giai đoạn 2026-2030. Về công tác chuẩn bị, Văn phòng QH cho hay hiện có năm dự án luật (đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9) và bảy dự án luật đã được UBTVQH cho ý kiến. Dự kiến đến hết phiên họp tháng 9, UBTVQH sẽ xem xét thêm 11 dự án luật khác trình QH tại kỳ họp. Ngoài ra, dự kiến bố trí thời gian dự phòng để UBTVQH cho ý kiến đối với một số nội dung khác. Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Bảy 13-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌ C DIỆ P Sáng 12-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về sửa đổi Luật Xây dựng (dự thảo luật), với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội trong ngành xây dựng. Loại bỏ những quy định trùng lặp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá Bộ Xây dựng đã làm việc trách nhiệm, khoa học, cầu thị, tiếp thu nhiều ý kiến, tạo sự đồng thuận cao. Lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia đóng góp sâu sát, đi thẳng vào các điều khoản, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Bộ Xây dựng phải bám sát cơ sở chính trị, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ; coi việc sửa đổi Luật Xây dựng là nhiệm vụ cấp bách, nhằm thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp. Luật cần đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan như Đất đai, Quy hoạch, Đầu tư, tạo thuận lợi cho địa phương thực thi. Theo Phó Thủ tướng, các điều, khoản trong dự thảo luật cần phân loại thành bố n nhóm. Thứ nhất là nhóm chỉnh sửa kỹ thuật, câu chữ để bảo đảm tính thống nhất với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sửa Luật Xây dựng: Cắt giảm thủ tục, khuyến khích đổi mới Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầ u Luật Xây dự ng cần đồng bộ với các luật liên quan như đất đai, quy hoạch, đầu tư, tạo thuận lợi cho địa phương thực thi. vẫn chưa cấp, một phần từ phí phá sản, một phần từ tài sản thu hồi và huy động từ tổ chức, cá nhân. Cách làm này vừa giảm gánh nặng cho ngân sách, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm có nguồn để xử lý những vụ việc thật sự cần thiết. Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, về cơ bản, các DN, hợp tác xã có khó khăn về tài chính mới phá sản. Do vậy, bà đề nghị xem lại các mức quy định chi phí để bảo đảm tính khả thi và giúp DN phục hồi. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị đánh giá tác động việc dùng ngân sách nhà nước để đảm bảo chi phí phá sản trong trường hợp không phải nộp tạm ứng chi phí phá sản hoặc DN, hợp tác xã không còn tiền, tài sản để nộp hoặc còn tài sản nhưng không thể bán để đảm bảo chi phí phá sản. Việc này cần đảm bảo đồng bộ với quy định của Luật Ngân sách nhà nước mới sửa đổi. Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh yêu cầu rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục giải quyết phá sản. “Đã phá sản rồi, kéo dài nữa là rất thiệt hại” - ông nói. Chủ tịch QH dẫn báo cáo tổng kết thi hành luật cho thấy thời gian qua bắt đầu thụ lý đến khi giải quyết vụ việc phá sản thường kéo dài, phụ thuộc vào tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc. “Có vụ phá sản kéo dài 10 năm, 16 năm vẫn chưa giải quyết xong. Chúng ta xem lại thời gian này” - Chủ tịch QH nói và đề nghị nghiên cứu áp dụng thủ tục phá sản trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí. Báo cáo thêm, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết thời gian qua, DN rơi vào tình trạng “chết không chôn được” bởi không có tiền để nộp chi phí mà theo luật cũ phải nộp. “Đã lâm vào tình trạng phá sản rồi thì người ta không còn tài sản, đã dừng hoạt động rồi thì không còn tiền đâu mà đóng cả. Cho nên miễn chi phí nhưng phải có quỹ, phải có một nguồn nào đấy để giải quyết” - ông Tiến nhấn mạnh.• Thứ hai là nhóm thay đổi chính sách, cần tập trung phân tích sâu, nhất là các vấn đề phân cấp, thẩm quyền và kỹ thuật quản lý. Thứ ba là nhóm đơn giản hóa thủ tục hành chính, có thể cắt giảm 50% công đoạn, áp dụng cơ chế “một cửa, một bộ hồ sơ”. Thứ tư là nhóm về ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý xây dựng. “Chúng ta phải loại bỏ khỏi dự thảo những quy định trùng lặp với luật khác” - Phó Thủ tướng nói. Rút ngắn thời gian cấp phép Phó Thủ tướng đề nghị cách phân loại dự án phải dựa trên tính chất công trình, mức độ phức tạp về công nghệ, ảnh hưởng đến an toàn, môi trường và xã hội. Một khu đô thị vốn lớn nhưng kỹ thuật quen thuộc thì khác hẳn một cây cầu công nghệ mới lần đầu áp dụng. Cách phân loại phải sát thực tế hơn. Về thủ tục cấp phép xây dựng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là công cụ quản lý cuối cùng, bảo đảm công trình đáp ứng quy hoạch, thiết kế, PCCC, môi trường. Tuy nhiên, cần rút ngắn thời gian, tránh chồng chéo, đồng thời phân cấp nhưng vẫn giữ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về năng lực cán bộ, đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu. “Không nên sợ tên gọi giấy phép. Quan trọng là cải cách quy trình, nhiều thủ tục trong một bộ hồ sơ, một cửa, rõ thẩm quyền. Nếu hồ sơ thiết kế khả thi đã tích hợp đầy đủ các nội dung này thì việc cấp phép gần như chỉ mang tính khẳng định” - Phó Thủ tướng nó i. Phó Thủ tướng cũ ng chỉ ra tình trạng còn thiếu quy chuẩn, định mức, đơn giá trong lĩnh vực xây dựng khiến cả cơ quan Trung ương lẫn địa phương đều vướng. Ông đề nghị mở hướng tham khảo, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ của nước sản xuất đối với những lĩnh vực trong nước chưa ban hành. Điều này đặc biệt quan trọng với các công trình mới như đường sắt tốc độ cao, cao tốc, sân bay. Ngoài ra, luật cần cho phép sử dụng tư vấn nước ngoài khi trong nước chưa đủ năng lực, để đảm bảo tính khách quan, khoa học. Việc tổ chức ban quản lý dự án cũng phải linh hoạt, tránh tình trạng “không mời được tư vấn thì dự án ách tắc”. Đồng thời, luật cần tạo không gian cho chủ đầu tư áp dụng công nghệ mới, hướng tới công trình xanh, thông minh, chuyển đổi số. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi công nghệ phải được trao quyền chủ động nhiều hơn cho chủ đầu tư, thay vì phụ thuộc quá mức vào cấp trên.• Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi công nghệ phải được trao quyền chủ động nhiều hơn cho chủ đầu tư. Góp ý, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng dự thảo luật phải tập trung vào những vướng mắc thuộc phạm vi Luật Xây dựng; tách quản lý dự án công và tư; đồng thời sửa đổi quy định về hợp đồng xây dựng và các nội dung kỹ thuật để đảm bảo khả thi. Các đại biểu thống nhất cho rằng việc sửa đổi Luật Xây dựng phải toàn diện, đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các luật liên quan, nhằm tránh chồng chéo và sơ hở trong quản lý. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nêu thực tiễn sau sáp nhập địa giới hành chính, nhiều công trình phải dừng hoặc chuyển chủ đầu tư nhưng dự thảo chưa làm rõ thủ tục thanh quyết toán. Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Luyện Văn Phương kiến nghị cải cách quy trình cấp phép xây dựng cũng nhận được sự quan tâm theo cơ chế “một cửa, một khóa” để thẩm định đồng thời và rút ngắn thời gian. Ông Hoàng Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, cho rằ ng để đáp ứng các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, sân bay Long Thành, cần bổ sung khái niệm “tổ hợp nhà thầu” - hình thức liên kết các nhà thầu độc lập, chuyên ngành khác nhau, có ban điều hành chung, thay cho liên danh truyền thống. Lãnh đạo Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cũng kiến nghị làm rõ quyền hạn điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư; cho phép tham khảo định mức, đơn giá nước ngoài; yêu cầu bảo lãnh thanh toán tối thiểu 30% giá trị hợp đồng để bảo vệ nhà thầu và bổ sung trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu phụ. Ngoài ra, cần thống nhất quy định bảo hành giữa Luật Xây dựng và Luật Nhà ở, đồng thời yêu cầu giám đốc dự án, ban quản lý phải có chứng chỉ hành nghề. Đề xuất “một cửa, một khóa” trong thẩm định, cấp phép Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về sửa đổi Luật Xây dựng. Ảnh: VGP Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết thời gian qua doanh nghiệp rơi vào tình trạng “chết không chôn được” bởi không có tiền nộp chi phí mà theo luật cũ phải nộp. Tại phiên họp tháng 10 của UBTVQH dự kiến tập trung xem xét một số báo cáo, các nội dung cần hoàn thiện trên cơ sở ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và một số nội dung đặc biệt, cấp bách. Nhấn mạnh khối lượng nội dung, đặc biệt là công tác lập pháp tại kỳ họp thứ 10 rất lớn, trong đó nhiều dự án trình QH xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, Tổng thư ký Lê Quang Tùng đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ. Đặc biệt là các nội dung chưa được UBTVQH cho ý kiến; các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành theo các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng. “Những nội dung đã được UBTVQH xem xét, đề nghị các cơ quan sớm hoàn thiện để gửi tài liệu chính thức đến đại biểu QH theo đúng quy định của pháp luật” - Tổng thư ký Lê Quang Tùng nêu rõ. ĐỨ C MINH - NGUYỄ N THẢ O

4 thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng thủ tướng Pháp Nhân dịp ông Sebastien Lecornu được bổ nhiệm làm thủ tướng Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng. Trước đó, ngày 9-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm thủ tướng mới của nước này, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng trầm trọng ở Pháp. Ngày 10-9, tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã chính thức nhậm chức, khẳng định sẽ thúc đẩy những thay đổi căn bản, không chỉ ở hình thức mà cả trong nội dung chính sách, đồng thời nhấn mạnh “không có con đường nào là không thể” để đưa nước Pháp vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. (Theo TTXVN) Ngày 12-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về xây dựng đề án phát triển kinh tế nhà nước (đề án) theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế nhà nước phải bảo đảm tiến độ và chất lượng; giải quyết được những vấn đề lớn, cốt lõi, chiến lược, làm định hướng của sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và sự bứt phá của các ngành. “Các bộ, ngành cần tiếp tục tập trung cao độ, có trách nhiệm, thống nhất về quan điểm, nghiên cứu sâu, có giá trị để tham gia vào đề án” - Phó Thủ tướng lưu ý và nhấn mạnh cần làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, tính dẫn dắt, tiên phong của DNNN. Đặc biệt, giải pháp cần trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp, không chồng chéo. Đối với DNNN, xuất phát điểm từ tổng kết Nghị quyết 12 nên phải đánh giá những việc đã và chưa làm được. DNNN cũng cần tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; có công cụ đánh giá được mặt tích cực và bất cập của doanh nghiệp thoái vốn; liên quan đến tài sản công, xem xét, tính đến tài sản dôi dư… PV Ngày 12-9, BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công ca đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ (SEEG) để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh động kinh lâu năm, kháng thuốc. Bệnh nhân đầu tiên được áp dụng kỹ thuật SEEG là nữ sinh 16 tuổi, mắc bệnh động kinh từ tám năm nay. “Nếu không đặt điện cực não sâu, bệnh nhân sẽ tiếp tục sống chung với động kinh kháng thuốc. Còn nếu phẫu thuật dựa trên hình ảnh cộng hưởng từ mà không có SEEG thì nguy cơ tái phát cao hoặc nếu cắt quá rộng có thể để lại thiếu hụt thần kinh vĩnh viễn. Nghiên cứu cho thấy phẫu thuật có SEEG giúp cải thiện tỉ lệ kiểm soát động kinh 40%-60% so với phẫu thuật cắt sang thương đơn thuần” - TS-BS Phạm Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, phân tích. Các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra kế hoạch đặt điện cực sâu nhằm khảo sát chính xác vùng sinh động kinh, đồng thời lập bản đồ chức năng não để tiên lượng kết quả phẫu thuật. Sau khi đặt điện cực, các bác sĩ phân tích điện não liên tục, xác định được vùng sinh động kinh chính xác hơn so với hình ảnh cộng hưởng từ, đồng thời nhận diện các vùng chức năng cần bảo tồn. Hai tuần sau, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ vùng sinh động kinh và hiện không còn ghi nhận cơn động kinh nào sau mổ. Kỹ thuật SEEG là một trong những bước tiến lớn trong phẫu thuật động kinh, không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn khẳng định vị thế của BV Nguyễn Tri Phương trong lĩnh vực ngoại thần kinh và y tế chuyên sâu. THẢO PHƯƠNG Ngày 12-9, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng). Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị can có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ. Trong số các bị can bị khởi tố, có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 bị can nguyên là kiểm sát viên; 2 bị can nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị can là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị can là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự. TIẾN THOẠI Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về xây dựng đề án phát triển kinh tế nhà nước. Ảnh: VGP Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng Ngày 12-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC. “NHNN đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt” - thông báo của NHNN nêu rõ. NHNN cho biết đã thường xuyên có chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. “Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” - NHNN khẳng định. Trước đó, tối 11-9, Trung tâm VNCERT thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết đã nhận được báo cáo “sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân” xảy ra tại CIC hôm 10-9. NGỌC DIỆP TP.HCM: Phát hiện gần 60 cơ sở kinh doanh dược vi phạm Ngày 12-9, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực y tế và chính quyền nhằm lắng nghe, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong công tác quản lý dược, ông Nguyễn Thanh Hiển, Phó Trưởng phòng Kiểm tra pháp chế Sở Y tế TP.HCM, cho hay trong sáu tháng đầu năm 2025, sở đã kiểm tra 74 cơ sở (46 tổ chức, 28 cá nhân), phát hiện 59 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 1,5 tỉ đồng. Với lĩnh vực mỹ phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra 46 tổ chức, phát hiện 35 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 2,6 tỉ đồng. Đối với thiết bị y tế, trong sáu tháng qua có 29 cơ sở vi phạm. T.PHƯƠNG Đồng Nai: Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực ngập sâu Những ngày qua, lượng mưa lớn khiến đến nước phía thượng nguồn đổ vào sông Buông, suối Giang Điền dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu dân cư xã An Viễn, Bình An của tỉnh Đồng Nai. Một số tuyến đường ngập sâu 0,3-0,6 m, có chỗ ngập đến 1 m khiến giao thông chia cắt. Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ở một số khu vực bị ngập, hư hỏng nhiều đồ đạc. Cơ quan chức năng địa phương đã di dời tài sản của người dân đến khu vực an toàn, người dân phải di chuyển bằng xe máy cày qua vùng ngập sâu. V.HỘI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế nhà nước phải bảo đảm tiến độ Điều trị thành công bệnh nhân mắc động kinh bằng kỹ thuật SEEG Truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Thời sự - Thứ Bảy 13-9-2025 Cùng bạn đọc Kính thưa quý bạn đọc, Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (17-9-1990 – 17-9-2025), báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện gộp các số báo in ngày 15, 16 và 17-9 để ra mắt bạn đọc số báo đặc biệt vào đúng ngày sinh nhật báo 17-9, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và đặc sắc. Trong thời gian đó, báo điện tử Pháp Luật TP.HCM (plo.vn) và các nền tảng số của báo vẫn cập nhật liên tục tin tức thời sự, cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác trên tất cả lĩnh vực chính trị, pháp lý, kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội, quốc tế, thể thao… Cảm ơn quý bạn đọc đã luôn tin cậy, ủng hộ và đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM suốt thời gian qua. Trân trọng. BAN BIÊN TẬP Tin vắ n • Bệnh viện có robot hướng dẫn người dân đến khám bệnh. Ngày 12-9, BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa đưa vào thử nghiệm robot phục vụ công tác hướng dẫn người bệnh. Robot được bố trí ngay tại sảnh chính của BV, cạnh quầy tiếp đón với mục đích cung cấp thông tin, chỉ dẫn, góp phần giảm tải cho nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh. THẢO PHƯƠNG • Đề nghị xử lý nghiêm vụ đánh nhau khi “giật cô hồn”. Ngày 12-9, UBND phường Tân Sơn, TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Công an phường Tân Sơn làm rõ, xử lý nghiêm vụ nhóm thanh niên “giật cô hồn” rằm tháng 7 rồi lao vào đánh nhau gây náo loạn trên đường Phạm Văn Bạch, trong vụ việc xảy ra vào ngày 7-9. N.TÂN • Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ngày 12-9, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng thông tin tối 11-9, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách bị thương. L.PHI

5 thoisu@phapluattp.vn Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 12-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Theo bí thư Tỉnh ủy, năm năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến động kinh tế, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi vẫn đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; thu ngân sách luôn vượt dự toán, có năm tăng tới 34,7%. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh, phúc lợi, chăm lo người có công, hộ nghèo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. “Thành công đó chính là tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khí thế mới, khát vọng mới” - bà Vân nhấn mạnh. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối. Nghị quyết quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Đại hội cũng thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện, triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. “Thành công của đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để Quảng Ngãi phát triển năng động, toàn diện và bền vững hơn trong tương lai” - bà Vân khẳng định. • Cùng ngày, Thành ủy TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho hay chủ đề của đại hội là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Cũng theo ông Hoàng, Thường trực Ban Bí thư đã thống nhất Đại hội đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 16, 17 và 18-9. Theo tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng. NGUYỄN YÊN - LÊ PHI Lâm Đồng hướng dẫn hỗ trợ kinh phí với cán bộ biệt phái tại cấp xã Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi UBND các xã, phường, đặc khu quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí, biệt phái đến công tác tại cấp xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, để thực hiện đúng quy định, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề nghị các xã, phường, đặc khu nghiên cứu kỹ các nội dung quy định tại Nghị quyết 25/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, xác định đúng đối tượng thụ hưởng và kinh phí hỗ trợ. Đặc biệt, Sở Tài chính lưu ý đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền cử đi biệt phái đến nhận công tác tại cấp xã thuộc đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Trong thời gian biệt phái thì không được hưởng hỗ trợ xăng xe đi lại, hỗ trợ tiền thuê chỗ ở. Việc xác định khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến trụ sở đơn vị mới do cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự khai báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cụ thể, nơi ở hiện tại là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống; trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi công dân đang thực tế sinh sống. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh cân đối và bổ sung cho các xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh để chi trả chính sách hỗ trợ. Các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm xác định đối tượng và tổng hợp nhu cầu kinh phí từ tháng 7-2025 đến tháng 12-2025 (các đối tượng được điều động theo quyết định ngày 1-8-2025 của UBND tỉnh thì tổng hợp từ tháng 8-2025 đến tháng 11-2025). PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG BẢO PHƯƠNG Ngày 12-9, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, có buổi hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc và ông Simeon Beckett, phu quân toàn quyền. Chuyến thăm của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân đến TP.HCM nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân. Mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Úc Mở đầu buổi hội kiến, ông Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM của toàn quyền Úc và phu quân. Theo ông, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Úc, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Úc. Ông Trần Lưu Quang cũng chúc mừng thành công của các cuộc hội kiến, hội đàm hiệu quả của toàn quyền Úc với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội. Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh TP.HCM với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Úc. Ông Trần Lưu Quang cũng bày tỏ mong muốn Úc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hiệu quả giúp TP tiếp tục phát triển năng động trong tương lai. Theo ông, TP.HCM hiện nay sau khi hợp nhất cùng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương sẽ càng có thêm nhiều dư địa để tiếp tục phát Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà lưu niệm của TP.HCM đến Toàn quyền Úc Sam Mostyn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG TP.HCM sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc Trao đổi với Toàn quyền Úc Sam Mostyn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc. triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc. Sẵn sàng nâng tầm quan hệ Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng khẳng định TP.HCM hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, TP sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc, trước mắt là với năm bang của Úc đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM. Từ đó, góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Úc. Đáp lời, bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc, chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ, năng động và những đóng góp quan trọng của TP.HCM đối với sự thành công trong phát triển của Việt Nam. Bà Sam Mostyn cũng chia sẻ thêm với lãnh đạo TP.HCM về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam cùng các kế hoạch phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và khẳng định Úc luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam. Toàn quyền Úc Sam Mostyn cũng đánh giá cao tiềm năng, sự phát triển năng động của TP.HCM; bày tỏ mong muốn TP tiếp tục giữ vững được nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Úc. Úc mong muốn tiếp tục tiếp nhận các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề để khi trở về trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước...• Úc mong muốn tiếp tục tiếp nhận các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề để khi trở về trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước... Thời sự - Thứ Bảy 13-9-2025 Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I với quyết tâm đưa tỉnh thành địa phương phát triển khá vào năm 2030. Ảnh: NY

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 13-9-2025 phapluat@phapluattp.vn YẾN CHÂU - SONG MAI Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập TAND (13-9-1945 - 13-9-2025), báo Pháp Luật TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe những chia sẻ của ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, về những kết quả đạt được cũng như nhiệm vụ sắp tới của tòa án hai cấp TP. Luôn hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng xét xử ngày một cao . Phóng viên: Hiến pháp quy định TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ông có nhận định gì về những thành tựu của ngành tòa án khi thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên trong suốt 80 năm qua? + Ông Lê Thanh Phong: Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tòa án Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, gắn liền với những bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Tòa án đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan xét xử của Nhà nước, góp phần bảo vệ thành lập từ ngày 10-8-1976. Trải qua 49 năm với nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng luôn kiên định giữ gìn kỷ cương phép nước, bảo vệ công lý, xử lý nhiều vụ án lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, đồng thời tiên phong cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp hiện đại, nhân văn, vì công lý. Đặc biệt, trong giai đoạn năm năm gần đây (20212025), chúng tôi đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong công tác xét xử các vụ án hình sự trọng điểm, nghiêm trọng… được dư luận xã hội quan tâm. Một số vụ án đặc biệt tiêu biểu phải kể đến như: Vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB với số lượng người tham gia tố tụng lớn chưa từng có trong lịch sử tố tụng (hơn 36.000 người gồm bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại); hay vụ án đăng kiểm do bị cáo Đặng Việt Hà và đồng phạm thực hiện có tới 254 bị cáo. Trong vụ đăng kiểm, lần đầu tiên tòa án áp dụng phương thức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến, vừa áp dụng phương thức tống đạt truyền thống kết hợp với tống đạt điện tử. Các phiên tòa được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh chính trị trong thời gian diễn ra phiên tòa. Kết quả xét xử nghiêm minh được dư luận đồng tình, đặc biệt là tập trung thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Ngoài ra, TAND TP.HCM trong giai đoạn đổi mới và hội nhập cũng thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác. Trong công tác xét xử, giải quyết các loại án, trong năm năm qua (2021-2025), với lượng án ngày càng tăng nhưng biên chế không tăng, TAND hai cấp TP.HCM luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ xét xử, các phiên tòa luôn bảo đảm quyền tranh tụng, chất lượng xét xử ngày một nâng cao, không có oan sai. chính quyền cách mạng, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hàng triệu vụ án các loại được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công lý, phụng sự nhân dân. Cùng với cải cách tư pháp, ngành tòa án đã từng bước hiện đại hóa tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, minh bạch và gần dân. Những thành tựu đó đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tòa án trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. . Với TAND TP.HCM thì sao, thưa ông? + TAND TP.HCM được Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm liên quan đến Công ty Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ và công tác xét xử, TAND hai cấp TP.HCM thể hiện vai trò là một trong những đơn vị đi đầu trong hệ thống TAND. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM. Ảnh: NGỌC HÓA Trong vụ đại án đăng kiểm do các bị cáo Đặng Việt Hà và đồng phạm thực hiện, lần đầu tiên TAND TP.HCM áp dụng phương thức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: HOÀNG GIANG Cơ hội và thách thức khi tăng thẩm quyền xét xử Sau khi thực hiện mô hình tòa án ba cấp (tối cao, cấp tỉnh, khu vực), thẩm quyền xét xử của tòa án các cấp có nhiều thay đổi. Việc tăng thẩm quyền xét xử cho các tòa án khu vực cũng như giao lại việc xem xét giải quyết đơn giám đốc thẩm cho tòa án cấp tỉnh là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho các thẩm phán. Trước mắt, tự mỗi bản thân thẩm phán phải tăng cường trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ban lãnh đạo tăng cường tập huấn kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, với chủ trương thành lập tòa chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM thì đội ngũ thẩm phán cũng cần nâng cao hơn nữa trình độ kiến thức, nghiên cứu pháp luật đa quốc gia, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngang tầm khu vực và quốc tế. Trong công tác tổ chức, chúng tôi cố gắng kiện toàn sắp xếp phân công lại đội ngũ thẩm phán, thư ký cho phù hợp, nhất là trong giai đoạn mới vừa sáp nhập, hợp nhất. Việc tổ chức sắp TAND 2 cấp TP.HCM: Tiên phong xây dựng tòa án hiện đại, chuyên Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cùng chánh án 19 khu vực - TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao quà Tết cho đồng bào dân tộc tại quận 8 (cũ), TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH xếp phải đảm bảo hoạt động bình thường không làm gián đoạn công tác xét xử và phải hoàn thành chỉ tiêu thi đua. Ông LÊ THANH PHONG, Chánh án TAND TP.HCM

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 13-9-2025 phapluat@phapluattp.vn Trong giai đoạn năm năm gần đây (2021-2025), TAND TP.HCM đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong công tác xét xử các vụ án hình sự trọng điểm, nghiêm trọng… được dư luận xã hội quan tâm. Chuyển đổi số mạnh mẽ, người dân đồng tình ủng hộ . Tòa án hai cấp TP.HCM được đánh giá là đơn vị tiên phong về công tác chuyển đổi số, hướng đến xây dựng tòa án điện tử, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này? + Trước tình hình dịch bệnh và khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết án hành chính, ngày 26-2-2020, TAND TP.HCM ban hành Quyết định 98 về việc thành lập Ban xây dựng đề án thí điểm đối thoại trực tuyến trong giải quyết án hành chính. Đây là một giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa người dân và cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Từ kinh nghiệm triển khai thành công mô hình đối thoại trực tuyến trong giải quyết án hành chính, TAND TP.HCM đã chứng minh được hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tố tụng, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tăng tính minh bạch. Kết quả, TAND TP.HCM đã tổ chức được 16.993 phiên tòa, phiên họp bằng hình thức trực tuyến, làm cơ sở thực tiễn cho Quốc hội ban hành Nghị quyết 33/2021/ QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Bên cạnh đó, đầu năm 2021, chúng tôi đã xây dựng dự thảo “Đề án tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua phương tiện điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính tại TAND hai cấp tại TP.HCM”. Ngày 23-8-2024, TAND Tối cao có Công văn 143 chấp thuận cho TAND TP.HCM thí điểm đề án. Sau đó, chúng tôi đã triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết và bắt đầu tiến hành thí điểm, được người dân và doanh nghiệp, tổ chức, luật sư đồng tình ủng hộ. Trong thời gian qua, TAND hai cấp TP cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ và công tác xét xử, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện vai trò là một trong những đơn vị đi đầu trong hệ thống TAND. Hiện đơn vị đang tiếp tục triển khai và hoàn thiện các chương trình như: Dịch vụ công trực tuyến về thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa toàn bộ các bản án, quyết định; đề án tống đạt điện tử; thí điểm phần mềm chuyển giọng nói thành biên bản phiên tòa điện tử; mã QR hướng dẫn thủ tục khởi kiện; ứng dụng AI trong tiếp nhận, đọc và đề xuất thụ lý đơn khởi kiện; phần mềm Chatbot AI để hướng dẫn thủ tục tố tụng cho người dân; ứng dụng AI trong phân tích, đề xuất hướng xử lý vụ án. . Các định hướng, nhiệm vụ ưu tiên của TAND TP.HCM trong những tháng cuối năm 2025 để xây dựng một tòa Luật sư VŨ PHI LONG, nguyên Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM: Mang lại lợi ích rất lớn cho luật sư Tôi có nhiều năm gắn bó với ngành tòa án, đặc biệt là TAND TP.HCM. Từ năm 2002, hưởng ứng Nghị quyết 08 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, TAND TP.HCM đã áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của mình. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin này giúp cho tòa án làm việc nhanh hơn, chính xác hơn là làm thủ công theo cách cũ. Tuy nhiên, đó chỉ là mạng nội bộ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với sự bùng nổ các phần mềm trí tuệ thông tin và sự ứng dụng rộng rãi, phổ biến các tiện ích thì tôi thấy tòa án đã triển khai dịch vụ công trực tuyến về thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa toàn bộ các bản án, quyết định; đề án tống đạt điện tử. Tòa án còn thực hiện thí điểm phần mềm chuyển giọng nói thành biên bản phiên tòa điện tử; mã QR hướng dẫn thủ tục khởi kiện; ứng dụng AI trong tiếp nhận, đọc và đề xuất thụ lý đơn khởi kiện… Trước đây là một thẩm phán hay bây giờ là một luật sư tranh tụng, tôi đều hoàn toàn ủng hộ các bước phát triển trong các lĩnh vực nói trên của TAND TP.HCM. Bởi lẽ thứ nhất là mọi hoạt động của tòa án từ khâu thụ lý hồ sơ đến việc giải quyết án đều công khai, minh bạch, đáp ứng được tính đúng đắn và hợp pháp của quy định tố tụng. Thứ hai là tạo thuận tiện cho người dân có thể tra cứu thông tin về vụ việc mà mình có liên quan, tiết kiệm thời gian đi lại, đặc biệt thời điểm hiện nay địa bàn được mở rộng rất lớn so với trước. Thứ ba là việc ứng dụng các công nghệ còn tạo thuận tiện và có lợi ích rất lớn cho luật sư, người tham gia tố tụng khi xét xử trực tuyến. Ông ĐỖ PHONG HÓA, Phó Trưởng THADS TP.HCM: Sẽ phối hợp triển khai kết nối dữ liệu thu, nộp án phí Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đánh giá rất cao những kết quả mà TAND TP.HCM đã đạt được trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đặc biệt, TAND TP.HCM là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc thực hiện nghiệp vụ của tòa án như ứng dụng AI giúp thẩm phán trong chuyên môn... góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác xét xử. Đặc biệt, việc TAND hai cấp TP.HCM đẩy mạnh số hóa hồ sơ và triển khai các phần mềm quản lý hiện đại đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác THADS. Hồ sơ, bản án và quyết định được số hóa, đồng bộ dữ liệu giúp rút ngắn thời gian phối hợp giữa tòa án và cơ quan THADS, việc khai thác thông tin phục vụ công tác THA được nhanh chóng, chính xác hơn. Trong thời gian tới, THADS TP.HCM sẽ phối hợp cùng TAND TP.HCM nghiên cứu triển khai kết nối dữ liệu thu, nộp án phí, lệ phí giữa phần mềm tòa án và hệ thống biên lai điện tử của THADS, nhằm hỗ trợ người dân thực hiện nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí, nhận biên lai và tra cứu kết quả trực tuyến, phù hợp mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, góp phần công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông LÊ QUANG PHƯƠNG, phường Tây Thạnh, TP.HCM: Giúp thủ tục tố tụng nhanh gọn, rõ ràng, minh bạch Tôi thường đến tòa để làm những thủ tục như là nộp đơn khởi kiện, đơn kháng cáo, với tư cách là người đại diện theo ủy quyền trong các vụ án tranh chấp dân sự về đất đai, lao động, kinh doanh thương mại... Những cải tiến của TAND TP.HCM trong thời gian qua rất gần gũi và thiết thực đối với người dân nói chung và đương sự tham gia vụ án nói riêng. Trước đây, mỗi lần có giấy tờ hay thông báo gì đều phải trực tiếp lên tòa, vừa mất thời gian đi lại, vừa lo ngại chậm trễ. Nay với phần mềm tống đạt điện tử, đương sự chỉ cần nhận thông tin qua điện thoại hoặc email là nắm được ngay. Hay việc áp dụng công nghệ nhận dạng giọng nói để lập biên bản phiên tòa; Chatbot AI hỗ trợ tra cứu cũng khiến người dân thấy thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, minh bạch hơn rất nhiều. Việc chuyển đổi số của tòa án là một điều rất tốt, tiện ích cho người dân và các đương sự tham gia tố tụng. chuyển đổi số, nghiệp án chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp, nhất là việc nâng cao chất lượng xét xử là gì, thưa ông? + Từ ngày 1-7-2025, theo quy định tại Nghị quyết 81/2025/UBTVQH15, hệ thống TAND TP.HCM chính thức được tổ chức lại theo mô hình mới: Hợp nhất ba TAND cấp tỉnh cũ và thành lập 19 TAND khu vực trực thuộc. Đây là một bước ngoặt lịch sử trong công tác tổ chức bộ máy, nhằm xây dựng hệ thống tòa án chuyên nghiệp, tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc tái cơ cấu này không chỉ phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp mà còn đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn xét xử, bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng công tác xét xử trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc thực thi pháp luật, TAND TP.HCM còn đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán. Các thế hệ thẩm phán, thư ký, cán bộ đã được rèn luyện, trưởng thành, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là “những người cầm cân nảy mực” của công lý. TAND hai cấp TP.HCM xác định rõ vai trò của mình là tạo ra một môi trường pháp lý an toàn, minh bạch và công bằng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Thứ nhất, xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, đặc biệt là các đại án kinh tế, tham nhũng. Thứ hai, giải quyết hiệu quả các tranh chấp kinh doanh, thương mại và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và người lao động. Thứ ba, là cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ người dân và doanh nghiệp trước các quyết định hành chính. Bằng việc xét xử nghiêm minh, công bằng và kịp thời, tôi tin rằng TAND hai cấp TP.HCM đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng một môi trường pháp lý lành mạnh, là điểm tựa tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP mang tên Bác. . Xin cảm ơn ông.• Ý kiến

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==