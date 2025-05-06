210-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 19-9-2025 LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG Trên các diễn đàn kinh tế - xã hội, lãnh đạo UBND TP.HCM nhiều lần khẳng định từ những tháng đầu năm 2025, môi trường đầu tư của TP.HCM đã có những chuyển biến rõ nét, ngày càng cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp (DN). TP.HCM đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, cho thấy những nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), đổi mới tư duy phục vụ DN đang bước đầu “gặt hái quả ngọt”. Một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển biến này là Ban quản lý Các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp TP.HCM (HEPZA). Hai năm liên tiếp, 2023 và 2024, HEPZA giữ vị trí dẫn đầu cả hai chỉ số quan trọng, gồm chỉ số CCHC (PAR Index) và chuyển đổi số (DTI) trong khối sở, ban ngành của TP. Thành tích này phản ánh quyết tâm đổi mới của đơn vị, đồng thời cho thấy những tác động tích cực của cải cách đến sự hài lòng và tin tưởng từ phía cộng đồng DN. Đánh giá trước hồ sơ, rút ngắn thủ tục Lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu, lãnh đạo HEPZA lúc bấy giờ từng chia sẻ thẳng thắn với UBND TP.HCM rằng chỉ ba năm trước đó, đơn vị này còn nằm ở nhóm cuối bảng về chỉ số CCHC. Thế nhưng bằng sự quyết tâm của cả tập thể, với nỗ lực cải tiến từng quy trình, thay đổi cách phục vụ, HEPZA đã bứt phá ngoạn mục và vươn lên nhóm đầu. Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, ông An cho biết công tác CCHC tại HEPZA nói riêng và các cơ quan nhà nước nói chung đã có nhiều cải thiện đáng kể. Chẳng hạn, khi xem xét dự án, HEPZA đã đánh giá sơ bộ hồ sơ trước giúp nhà đầu tư. Qua đó, đã hạn chế rủi ro rút hồ sơ cũng như rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời cần sự nâng cấp kỹ thuật cũng như năng lực chuyên môn cao của cán bộ” - ông An nói. Thủ tục số hóa, doanh nghiệp hài lòng Cũng tại HEPZA, bà Trần Thị Thương, đại diện Công ty TNHH Innova (KCX Tân Thuận), đang ngồi ở dãy ghế chờ, trên tay cẩn thận kẹp tập hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Đây không phải lần đầu đến HEPZA làm TTHC nên từ khâu chuẩn bị giấy tờ đến việc nắm quy trình, bà Thương đều rành rọt, thao tác gọn gàng nên không phải tốn nhiều thời gian. “Những lần trước, hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể chúng tôi làm tại Sở LĐ-TB&XH. Sau sắp xếp, tinh gọn các đầu mối hành chính, tôi được hướng dẫn đến HEPZA. Dù nộp ở đâu cũng rất thuận tiện vì phần lớn thủ tục đã được số hóa, thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công” - bà Thương chia sẻ. Ông Phạm Hồ Quốc An, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, đang chờ cán bộ tại HEPZA hỗ trợ giải quyết thủ tục. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Bà HUỲNH QUẾ TRÂN, đại diện Công ty TNHH Môi trường Trọng Khang: Quy trình thủ tục đúng ISO Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực CCHC của TP.HCM trong suốt thời gian qua. Với việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, gần như toàn bộ thủ tục đều được thực hiện trên cổng dịch vụ công. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường, hồ sơ của chúng tôi được xử lý đúng theo quy trình ISO, đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Chúng tôi cảm thấy hài lòng vì có thể chủ động trao đổi qua điện thoại và nếu cần vẫn có thể lên trực tiếp để được hướng dẫn rõ ràng hơn. Tại HEPZA, chúng tôi cũng rất hài lòng về sự phục vụ, hỗ trợ của cán bộ chuyên môn. Mỗi khi có thắc mắc, khó khăn, chúng tôi có thể gọi điện thoại trao đổi và được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn. Tuy nhiên, khi hệ thống dịch vụ công trực tuyến chuyển sang cấp quốc gia, chúng tôi gặp một số khó khăn về mặt kỹ thuật như không hiển thị mã hồ sơ sau khi nộp, thao tác hủy hồ sơ còn bất cập hoặc dễ bị trục trặc… Những lúc đó, chúng tôi thường lên trực tiếp HEPZA và nhờ sự hỗ trợ của cán bộ. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, đại diện Công ty TNHH SX TM Trường Phúc: Tư vấn hồ sơ trước khi nộp Thời gian gần đây tôi được biết TP.HCM đang dần chuyển đổi nền hành chính để phục vụ DN tốt hơn và rất hoan nghênh tinh thần ấy. Thực tế thời gian qua, các hồ sơ thủ tục của DN được cơ quan nhà nước nói chung và HEPZA nói riêng hỗ trợ rất nhiệt tình, xử lý nhanh chóng, đúng hạn. Điều thuận tiện nhất là trước khi nộp hồ sơ, DN được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ lưỡng về thành phần, trình tự, giúp chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu. Khi thao tác trên cổng dịch vụ công, nếu có thắc mắc thì cán bộ đều hỗ trợ và phản hồi rất nhanh. Đây là điều chúng tôi đánh giá cao vì vừa tiết kiệm thời gian, vừa tạo sự yên tâm khi làm việc với cơ quan nhà nước. Tôi cũng rất hoan nghênh việc áp dụng thống nhất cổng dịch vụ công toàn quốc. Tuy nhiên, giai đoạn đầu khi chuyển đổi từ hệ thống TP sang hệ thống quốc gia, một số chức năng chưa được cập nhật đồng bộ khiến quá trình xử lý hồ sơ chững lại. May mắn là HEPZA đã chủ động hỗ trợ DN rất kịp thời, không làm gián đoạn tiến độ xử lý hồ sơ. Tôi mong thời gian tới, việc đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan chuyên môn được thực hiện tốt hơn, công nghệ, kỹ thuật được cải tiến hơn để xây dựng môi trường dịch vụ công phục vụ DN tốt nhất. LÊ THOA ghi Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp ở TP.HCM ngày càng được nâng chất. Ảnh: NGUYỆT NHI Không chỉ là con số trên bảng xếp hạng, thành quả này còn được minh chứng qua sự ghi nhận từ chính DN, người lao động - những đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ sự thay đổi. Một sáng tháng 9, có mặt tại bộ phận “một cửa” của HEPZA, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi gần như cả buổi sáng chỉ có lác đác vài DN đến nhận kết quả giải quyết thủ tục. Hỏi ra mới biết hơn 90% thủ tục hành chính (TTHC) tại HEPZA đã được thực hiện trực tuyến toàn trình, phần còn lại cũng đã số hóa một phần đáng kể. Quá trình nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ trên cổng dịch vụ công, nếu DN có nhu cầu trao đổi trực tiếp để hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng, cán bộ HEPZA sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ ngay tại trụ sở. Tại đây, chúng tôi gặp ông Phạm Hồ Quốc An, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, đến HEPZA nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án mới tại Khu công nghiệp (KCN) Lê Minh Xuân 3, xã Bình Lợi. Lần này, công ty của ông An cho hai nhà đầu tư Đài Loan thuê một phần nhà xưởng tại KCN Lê Minh Xuân 3 để đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị khóa các loại. “Nhờ cử chuyên viên đánh giá hồ sơ trước mà những nhà đầu tư như chúng tôi đã có hồ sơ hoàn thiện để nộp sớm” - ông An nói và cho rằng với một siêu đô thị như TP.HCM, hướng xử lý này vừa giúp tiết kiệm thời gian cũng vừa tránh các phát sinh gây lãng phí cho nhà đầu tư. Từ kinh nghiệm nhiều năm phụ trách lĩnh vực đầu tư, ông An cho rằng chất lượng đầu tư trong 10 năm trở lại đây có nhiều tích cực. Thay vì thu hút các ngành thâm dụng lao động, các dự án hiện nay mang hàm lượng giá trị công nghiệp kỹ thuật, vốn tăng lên đáng kể 3-3,5 lần so với 5-6 năm trước đây. Ông cũng đánh giá quy trình hồ sơ chuẩn bị đầu tư qua các năm không biến đổi đáng kể, thể hiện sự ổn định về chính sách. Ông An nhấn mạnh đến sự đồng cảm của HEPZA trong quá trình làm thủ tục cho nhà đầu tư với sự tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ tích cực. “Để xây dựng được nền hành chính phục vụ thì cơ quan nhà nước và DN phải có Để xây dựng được nền hành chính phục vụ thì cơ quan nhà nước và doanh nghiệp phải có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. thoisu@phapluattp.vn TP.HCM số hóa, rút ngắn làm nức lòng nhà đầu tư Ý kiến Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong xây dựng nền hành chính phục vụ, môi trường kinh doanh của TP.HCM đang ngày càng minh bạch, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với TP. TP.HCM với nền hành chính phục vụ phát triển - Bài 3 Tám tháng đầu năm, TP.HCM thu hút gần 7 tỉ USD vốn FDI Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM, tám tháng đầu năm 2025, TP.HCM thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) gần 7 tỉ USD, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại HEPZA, tính đến ngày 9-9, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCX, KCN TP.HCM đạt 4 tỉ USD . Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,4 tỉ USD. Riêng HEPZA, từ ngày 1-1 đến 18-8 đã tiếp nhận gần 1.400 hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia với 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

3 thuộc phạm vi quản lý của HEPZA, thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng tiếp tục được rút gọn đáng kể. Có thể kể đến như thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài giảm từ 13 ngày xuống chín ngày làm việc. Hay cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt được giảm từ 11 ngày xuống còn bảy ngày làm việc… Bên cạnh đó, tất cả thủ tục hiện nay đều được tiếp nhận và giải quyết trên nền tảng trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt trên 90%, thanh toán trực tuyến đạt 100%, biên lai điện tử được triển khai đồng bộ. Giảm chồng chéo, tránh cục bộ địa phương . Từ góc độ của HEPZA, ông nhận thấy những thay đổi tích cực về môi trường đầu tư của TP được thể hiện ra sao? + Môi trường đầu tư ở TP.HCM đang có sự chuyển động thực chất, cả về chính sách, hạ tầng lẫn cách tiếp cận DN. Điều này thể hiện rõ tại HEPZA, khi số lượng nhà đầu tư mới quan tâm đến các KCN gia tăng, đặc biệt là các nhà đầu tư công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và những lĩnh vực hướng tới phát triển bền vững. Quy hoạch phát triển hệ thống KCN mới của TP.HCM sau sáp nhập mở ra không gian hoàn toàn khác biệt. Theo phê duyệt của Thủ tướng, TP.HCM sau sáp nhập sẽ có 105 KCN với tổng diện tích hơn 49.000 ha (66 khu đã thành lập và 59 khu đang hoạt động ổn định). Do đó, việc tái thiết lại cấu trúc công nghiệp theo hướng vùng - với TP.HCM cũ là trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghệ cao; Bình Dương là hạt nhân công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển, logistics sẽ giúp tạo ra hệ sinh thái công nghiệp toàn diện, kết nối chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau. Việc hợp nhất các KCN, KCX ở ba địa phương sẽ mở rộng không gian phát triển các KCN, là trung tâm công nghiệp của cả nước, tối ưu chỉ tiêu sử dụng đất KCN, kết nối hạ tầng đồng bộ, giảm chồng chéo các thủ tục giữa các địa bàn như trước đây. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước muốn tận dụng hệ sinh thái hoàn chỉnh. Hiện nay, ban quản lý là đầu mối duy nhất thực hiện toàn bộ thủ tục đầu tư cho các KCN trên địa bàn, bất kể dự án nằm ở đâu, không phân biệt xã, phường. Việc xử lý tập trung tại một đầu mối giúp bảo đảm tiến độ, giảm chồng chéo, khắc phục triệt để tình trạng cục bộ địa phương. Chúng tôi tin rằng với cấu trúc không gian công nghiệp được tái thiết theo chiến lược vùng, cùng cơ chế quản lý hiện đại, đồng bộ và chủ động, TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt mô hình KCN công nghệ cao, sáng tạo và phát triển bền vững - không chỉ cho TP, mà cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. . Xin cảm ơn ông.• và cũng là lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Cơ chế này đã chứng minh hiệu quả trong hơn 30 năm qua, với việc ban quản lý được phân cấp, ủy quyền để giải quyết hầu hết các TTHC trong KCX, KCN, từ đầu tư, thương mại đến quy hoạch, xây dựng, môi trường và lao động. Việc xử lý hồ sơ ngay tại ban quản lý, không qua nhiều tầng nấc trung gian, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm phiền hà đáng kể. Mô hình này được đánh giá là một trong những điểm sáng trong quản lý nhà nước đối với KCX, KCN tại TP.HCM. Chúng tôi cũng liên tục rà soát, điều chỉnh quy trình nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Chỉ riêng năm 2024, HEPZA đã giảm trên 30% thời gian xử lý của 12 thủ tục về đầu tư. Năm 2025, UBND TP.HCM ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục LÊ THOA thực hiện Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý Các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), cho biết thời gian qua, HEPZA đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư nhằm phục vụ doanh nghiệp (DN) tốt nhất và thu hút đầu tư. Tất cả thủ tục đều được giải quyết trực tuyến . Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, HEPZA đã có những nỗ lực ra sao để hỗ trợ DN và thu hút đầu tư hiệu quả hơn? + Ông Bùi Minh Trí: Chúng tôi xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng DN. Trong đó, trọng tâm là củng cố và nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa tại chỗ”, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục. Thực tế, cơ chế “một cửa tại chỗ” đã được HEPZA triển khai từ những ngày đầu thành lập KCX Tân Thuận Thời sự - Thứ Sáu 19-9-2025 TP.HCM đang hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy DN làm trung tâm, làm động lực phát triển. Và ở HEPZA, chúng tôi thấm nhuần quan điểm hành chính không còn là công cụ kiểm soát, mà phải là lực đẩy cho sự phát triển. Từ lãnh đạo đến từng cán bộ chuyên môn đều thống nhất tinh thần phục vụ, chủ động trong tiếp nhận và giải quyết công việc. Mỗi TTHC đều được xem là một cơ hội để thể hiện trách nhiệm, đồng hành và tạo thuận lợi tối đa cho DN. Về lâu dài, rất cần một hành lang pháp lý rõ ràng hơn, ví dụ như Luật về KCX, KCN, khu kinh tế… để xác định vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý phù hợp với thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng. Song song đó, việc chăm lo hỗ trợ DN, tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng được chú trọng. Mọi vướng mắc của DN, dù lớn hay nhỏ, đều được xem xét xử lý kịp thời. Khi DN yên tâm sản xuất, đầu tư và mở rộng thì đó cũng chính là chỉ số thành công rõ nhất của chúng tôi. Ông BÙI MINH TRÍ, Trưởng Ban quản lý Các KCX và công nghiệp TP.HCM Mọi vướng mắc của doanh nghiệp đều được xử lý kịp thời thoisu@phapluattp.vn thủ tục Năm 2025, việc cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt được giảm từ 11 ngày xuống còn bảy ngày làm việc… Hơn 90% thủ tục hành chính tại HEPZA hiện nay đã được thực hiện trực tuyến toàn trình, phần còn lại cũng đã số hóa một phần đáng kể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG 30 năm, hiệu quả từ cơ chế “một cửa tại chỗ” của HEPZA Theo lãnh đạo HEPZA, cơ chế “một cửa tại chỗ” được đơn vị triển khai từ những ngày đầu thành lập Khu chế xuất Tân Thuận và đã chứng minh hiệu quả suốt hơn 30 năm qua. Theo bà, khoảng hai năm trở lại đây, kể từ khi các TTHC được số hóa, việc chuẩn bị và nộp hồ sơ càng thêm thuận lợi. DN không phải đi lại nhiều lần hay mất thời gian chờ đợi như trước. Chỉ cần truy cập hệ thống, các bước khai báo, nộp, theo dõi đều có thể thực hiện nhanh chóng. “Đặc biệt, với những thủ tục phức tạp hoặc khi có thay đổi về quy định, chỉ cần gọi lên thì cán bộ HEPZA cũng như phòng ban của các sở, ngành liên quan đều hướng dẫn chi tiết, giúp chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều” - bà Thương cho hay. Ở góc nhìn của DN, bà Thương cho rằng TP.HCM đang đi đúng hướng khi xây dựng nền hành chính phục vụ. Tuy nhiên, để hệ thống ngày càng hoàn thiện, bà gợi mở TP cần chú trọng hơn nữa vào đơn giản hóa biểu mẫu, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng cường tính liên thông giữa các sở, ngành để DN không phải đi lại, bổ sung nhiều lần. Bà cũng bày tỏ mong muốn các cổng dịch vụ công trực tuyến được cập nhật, nâng cấp thường xuyên, có giao diện thân thiện hơn, giúp DN thao tác dễ dàng. “Các văn bản, quy định pháp luật đang có nhiều thay đổi nên tôi mong TP.HCM xây dựng kênh hướng dẫn 24/7 để hướng dẫn DN gỡ khó khi làm các thủ tục trên cổng dịch vụ công. Có thể tích hợp AI, chuyển đổi số để làm việc này dễ dàng hơn” - bà Thương kiến nghị và kỳ vọng những cải cách của TP.HCM sẽ giúp DN đang hoạt động thuận lợi hơn, tạo được môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư mới. Bà Phạm Thị Liên, đại diện Công ty TNHH Freetrend (KCX Linh Trung), nhớ lại lần gần đây nhất bà đến cơ quan chức năng là để nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại HEPZA. Với tập hồ sơ gọn gàng trong tay, bà chỉ mất ít phút để hoàn tất khâu tiếp nhận và vài ngày sau đã nhận kết quả. “Từ khâu nộp hồ sơ đến khi hoàn tất chỉ mất vài ngày. Từ ngày TP.HCM số hóa các thủ tục, tôi thấy việc cấp phép cũng như làm hồ sơ không còn mất nhiều thời gian như trước. Mọi quy trình rõ ràng, minh bạch, DN chúng tôi cũng yên tâm hơn” - bà Liên nhận xét. Theo bà Liên, TP.HCM đang cho thấy quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ DN không chỉ ở việc rút ngắn thời gian xử lý, mà còn ở sự minh bạch, công khai trong từng bước. Điều này giúp DN giảm bớt nỗi lo giấy tờ chồng chéo, hồ sơ bị “ngâm”, thay vào đó có thể tập trung nguồn lực cho sản xuất và phát triển. Bà Liên tin rằng khi quy trình thủ tục ngày càng ổn định, đồng bộ, môi trường kinh doanh minh bạch sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với TP.HCM.•

4 thoisu@phapluattp.vn Tiễn đưa nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ về cõi vĩnh hằng Ngày 18-9, đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ NN&MT; Ban Tổ chức Trung ương; Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Phú Thọ; Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) cùng bạn bè, anh em, đồng chí và gia đình đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) Lê Huy Ngọ về nơi an nghỉ cuối cùng. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ cuộc đời Bộ trưởng Lê Huy Ngọ là tấm gương sáng để đồng nghiệp, bạn bè, con cháu yêu quý, kính trọng và noi theo. “Trong giờ phút đau thương này, dù trong lòng không muốn nhưng chúng ta vẫn phải xót xa nói lời vĩnh biệt đồng chí Lê Huy Ngọ. Trong buổi tiễn biệt hôm nay chúng tôi xin được bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí Lê Huy Ngọ” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nghẹn ngào bày tỏ. AN HIỀN • Người dân bàn giao tê tê Java quý hiếm. Ngày 18-9, ông Hồ Hoàng Anh Kha (ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao một con tê tê Java quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt. Trước đó, đêm 17-9, ông Kha phát hiện con tê tê bò vào sân nhà mình. PN - CP • CSGT mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời. Ngày 18-9, Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp dẫn đường, giúp xe chở sản phụ mang song thai đến BV Từ Dũ kịp thời khi bị vỡ ối trong vụ việc xảy ra vào ngày 16-9. P.HẢI • Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ. Ngày 18-9, Công an phường Ninh Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ninh Hòa. X.HOÁT Ngày 18-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của bốn dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các dự án luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều quy định đan xen nhau, trong bối cảnh sửa đồng thời các luật, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo, dẫn đến việc phải tiếp tục sửa đổi trong một thời gian ngắn, cho nên phải được xem xét kỹ lưỡng. Các nội dung đưa ra trao đổi đều là những vấn đề lớn, khó, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết, bảo đảm giải quyết được cơ bản những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn và tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, hướng tới mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực mạnh mẽ cho phát triển. Trong đó, Tổng Bí thư nêu rõ Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân nên việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, có nhiều nội dung cụ thể liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi) và một số luật khác có liên quan, bước đầu cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung đảm bảo tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống pháp luật… Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung quyết liệt, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan đầu tư nguồn lực trí tuệ, tâm huyết, bám sát những yêu cầu để hoàn thiện dự án luật có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra; Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp nội dung báo cáo trong tờ trình, các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị những nội dung thuộc thẩm quyền. NGUYÊN THẢO Ngày 18-9, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y ông Hồ Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thừa ủy quyền của Ban Bí thư trao quyết định về việc chuẩn y giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hồ Thanh Thủy. Ông Hồ Thanh Thủy đã từng trải nhiều vị trí công tác như: Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cũ; chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũ; trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ); trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau. PV Ngày 18-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag. Hồi 13 giờ, vị trí tâm cơn bão Mitag ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 118,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15-20 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão Mitag có khả năng mạnh lên. Khoảng 13 giờ ngày 18-9, bão đạt cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão đi theo hướng tây bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần. A.HIỀN Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Đảng ủy Chính phủ quán triệt chỉ thị của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng Ngày 18-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của các Đảng ủy trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cho biết tại hội nghị này, các đại biểu sẽ nghe các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi của chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó có quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, xác định hệ thống tổ chức Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và cấp trung ương. Bỏ quy định về tổ chức Đảng cấp huyện gồm: Huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP… Tại hội nghị, ông Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, đã trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 294-QĐ/TW ngày 6-5-2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn 06-HD/TW ngày 9-6-2025 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị 50-CT/ TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới… MINH TRÚC Công an tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho sinh viên Ngày 18-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM và Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao ý thức an toàn giao thông cho sinh viên. Buổi tuyên truyền thu hút hàng trăm sinh viên tham gia, với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Khép lại buổi tuyên truyền là phần giao lưu, hỏi - đáp giữa sinh viên và lực lượng công an. Nhiều sinh viên hào hứng trả lời các tình huống thực tế, nhận phần quà khích lệ và mong muốn được tham gia thêm các buổi chia sẻ tương tự trong thời gian tới. PHẠM HẢI Xây nhà máy lọc nước 250 tỉ đồng ở đặc khu Lý Sơn Ngày 18-9, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đặc khu Lý Sơn sẽ được xây dựng hệ thống thu gom, trữ và cấp nước phục vụ sinh hoạt và trồng trọt. Dự án sẽ do Sở NN&MT làm chủ đầu tư, quy mô 250 tỉ đồng. Theo Sở NN&MT, hiện nay nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên đặc khu Lý Sơn chủ yếu khai thác từ nước mặt và nước ngầm. Trong đó, nguồn nước ngầm đã bắt đầu nhiễm mặn, suy thoái nghiêm trọng, đòi hỏi phải thay thế bằng nguồn nước mặt ổn định hơn. NGUYỄN YÊN Giá xăng dầu đồng loạt tăng Ngày 18-9, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 tăng 230 đồng/lít, xăng A95 tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, dầu mazut tăng 40 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 tăng lên 19.986 đồng/lít, xăng A95 là 20.608 đồng/lít, dầu diesel là 18.705 đồng/lít, dầu hỏa là 18.544 đồng/lít, dầu mazut là 15.130 đồng/kg. AN HIỀN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Gỡ vướng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật Ông Hồ Thanh Thủy giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Biển Đông xuất hiện bão số 8 Tin vắ n Thời sự - Thứ Sáu 19-9-2025

5 thoisu@phapluattp.vn Ngày 18-9, sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức bế mạc. Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (ảnh) cho hay với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận sôi nổi. Đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ TP vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng. Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I và Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được Bộ Chính trị chỉ định theo đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ. “Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I là một tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới. Là những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt vì sự phát triển chung, đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân TP” - ông Triết nhấn mạnh. Ông Triết yêu cầu ngay sau đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội I và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ngay sau phiên bế mạc, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội đã chủ trì họp báo thông tin kết quả đại hội. Tại họp báo, ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho hay Thành ủy Đà Nẵng đã họp tiến hành các quy trình về nhân sự trước khi đại hội diễn ra. Đồng thời kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 48 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Mặt trận. Đà Nẵng đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư có một bí thư và năm phó bí thư thành ủy. Trước mắt đã được chỉ định một bí thư và bốn phó bí thư như đã công bố tại đại hội. Riêng nhân sự chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP (kiêm phó bí thư thành ủy), sắp đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục xem xét, quyết định. TẤN VIỆT Thời sự - Thứ Sáu 19-9-2025 Bí thư Đà Nẵng: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đi vào cuộc sống MINH TRÚC Ngày 18-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 147/NQ-CP ngày 22-5-2025 của Chính phủ ban hành chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định tám quan điểm, đề ra tám nhóm nhiệm vụ Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện nhất từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, biểu hiện trên các lĩnh vực với cấp độ mới. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng thời, không cuốn chiếu, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Chiến lược xác định tám quan điểm chỉ đạo lớn và các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt ưu tiên ở một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu; môi trường, an ninh mạng; an ninh y tế; phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khủng bố. Chiến lược đề ra tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hình thành cơ chế điều hành, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng cơ chế phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó là nâng cao năng lực dự báo chiến lược, hiệu quả quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, kiểm soát rủi ro để chủ động phòng ngừa, ứng phó, thích ứng với các đe dọa an ninh phi truyền thống; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế và lực, huy động sức mạnh toàn dân, tận dụng mọi nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Ngoài ra là tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, diễn tập các kịch bản phòng ngừa, giảm nhẹ, cứu trợ, phục hồi, tái thiết và phát triển trong các trường hợp, tình huống cụ thể; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Đẩy mạnh chuyển đổi số kết hợp nghiên cứu phát triển lý luận, nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Phòng ngừa là chính, ứng phó phải cấp bách Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng, Nhà nước ta nhận thức rất sớm và đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Đồng thời, hệ thống pháp luật liên quan an ninh phi truyền thống cũng được bổ sung, hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm của Đảng, nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Theo Thủ tướng, các đe dọa an ninh phi truyền thống đang tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững của Việt Nam, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa thì hậu quả rất khôn lường. Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm xuyên suốt là lấy phòng ngừa là chính, ứng phó phải cấp bách; các biện pháp phải tổng thể; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ, vừa là chủ thể tham gia... Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản và phương Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm lấy người dân làm trung tâm, vừa là đối tượng bảo vệ, vừa là chủ thể tham gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Ảnh: VGP Thủ tướng: Người dân là trung tâm ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đe dọa an ninh phi truyền thống đang tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững của Việt Nam, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa thì hậu quả rất khôn lường. hướng triển khai Nghị quyết 147 của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chiến lược này để nâng cao nhận thức toàn xã hội về sự nguy hiểm của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Kế đó, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm vừa toàn diện, vừa chuyên sâu để phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Cùng với đó, nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo, phân tích dựa trên cơ sở khoa học, dữ liệu; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Phát triển công nghệ số, AI, dữ liệu lớn... để nâng cao năng lực cảnh báo sớm. Mặt khác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác khu vực và toàn cầu, tham gia giải quyết các vấn đề xuyên biên giới. Bên cạnh đó, phải phát triển nguồn nhân lực và năng lực ứng phó; xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững, có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc từ môi trường và xã hội. Thủ tướng nêu rõ chiến lược tổng thể, toàn diện đã ban hành, việc thực hiện thành công phụ thuộc vào hành động tích cực, chủ động của các cấp, các bộ, ngành, các địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của cấp cơ sở.• Thủ tướng nêu rõ chiến lược tổng thể, toàn diện đã ban hành, việc thực hiện thành công phụ thuộc vào hành động tích cực, chủ động của các cấp, các bộ, ngành, các địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của cấp cơ sở.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 19-9-2025 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Lê Ô Pích (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị tuyên phạ t 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (chủ tịch Tập đoàn Thuận An) bị tuyên phạ t 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng về tội danh này, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các gói thầu nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm. Các bị cáo ở các ban quả n lý dự á n đã tiếp nhận đề nghị, tạo điều kiện cho liên danh của Tập đoàn Thuận An trúng thầu, nhận tiền từ nhà thầu. Hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ, là một nguyên nhân quan trọng gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Do đó, cần có mức hình phạt tương xứng. HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền hưởng lợi, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng… Tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỉ đồng và 10.000 USD, tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỉ đồng và 90.000 USD. HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng Tập đoàn Thuận An phải khắc phục hậu quả vụ án. Thỏa thuận chi tỉ lệ phần trăm tiền “cơ chế” Theo hồ sơ, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và BÙI TRANG Chiề u 18-9, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tỉnh, TP liên quan. Hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng HĐXX tuyên phạ t bị cáo Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) mứ cán5năm 6 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT. Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT để tạo điều kiện. Sau đó, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ GTVT chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án. Tiếp đến, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty nhà thầu khác tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành. Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỉ lệ phần trăm tiền “cơ chế” cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án. Từ đó, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 120 tỉ đồng.• Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 120 tỉ đồng. Trùm giang hồ Bình “kiểm” sắp hầu tòa phapluat@phapluattp.vn Dự kiến ngày 23-9, TAND khu vực 7 - TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác Bình “kiểm”) về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Tuấn An bị xé t xử về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác Vũ “mèo”) bị xé t xử về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo Huỳnh Thanh Anh, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận bị xé t xử về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bị cáo Lại Nam Phương bị xé t xử về tội đánh bạc và tội không tố giác tội phạm; Lê Minh Nghĩa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Võ Thanh Bửu Tịnh. Đại diện VKSND khu vực 7 - TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Ngô Anh Hồng và bà Trần Thị Hải Huyền. Tòa triệu tập chín người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; mộ t người làm chứng và ba luật sư bào chữa. Theo cáo buộ c, từ tháng 4 đến tháng 10-2024, Bình “kiểm” giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện ba vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cụ thể, đầu tháng 7-2024, sau khi ra trại giam, Bình và Lại Nam Phương hẹn nhau đi uống cà phê. Phương rủ thêm Vũ “mèo” (em họ hàng xa của Phương) cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng của các nước Tây Âu. Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn. Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói: “Em tặng anh quà”. Sau đó, Bình nhờ Hoàng Anh mang đi cất giấu và nói: “Súng này dùng để phòng thân”. Ngoài ra, Bình còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua mộ t khẩu súng AK, bốn hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9 mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền 227 triệu đồng. Bình còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua mộ t khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng. Cáo trạng cũ ng xác định Mạch Tài có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên trang web “bong88. com” và mua bán số lô, số đề. Từ ngày 14-6 đến 2-102024, Tài và đồng phạm đã tổ chức cá độ bóng đá với số tiền 15,8 tỉ đồng, mua bán số lô với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. SONG MAI Vụ Tậ p đoà n Thuậ n An: Ông Phạm Thái Hà lã nh 5 năm 6 tháng tù HĐXX nhận định hành vi của cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng các bị cáo khác rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Trước đó, trong lời nói sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp. Theo lời ông Hà, bản thân ông cố gắng phấn đấu tự mình vào được cơ quan nhà nước. Ở cơ quan nào, bị cáo đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen khác. Tuy nhiên, bị cáo vẫn không tránh khỏi sai phạm cơ bản, không nhận thức được có những việc nên nói hay không, nên làm hay không. “Những dễ dãi của bản thân đã đưa đến sai phạm này. 17 tháng ở trong trại, bị cáo ăn năn đau xót cả thể xác và tinh thần. Trong nhà tù, khổ đau nên bị cáo đã phát sinh bệnh nền, mắc bệnh ngưng thở khi ngủ” - ông Hà nghẹn ngào nói. Ông Hà cho rằng bị khai trừ khỏi Đảng khi còn trẻ, còn nhiều tâm huyết muốn cống hiến. Đây là bản án khắc nghiệt, là bài học đắt giá nhất. Bị cáo xin được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có 17 tổ chức và hơn 300 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo... Các bị cáo khác cũng bày tỏ ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ. Ông Phạ m Thái Hà xin lỗi Đảng, Nhà nước… Phạm Đức Bình (tức Bình “kiểm”) tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

