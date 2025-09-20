211-2025

SỐ 211 (7484) - Thứ Bảy 20-9-2025 Cơ chế trong Nghị quyết 98 cần mạnh hơn, rộng hơn cho TP.HCM CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TP.HCM sẽ có KPI gắn với từng vị trí việc làm • Thành phố hướng đến công khai kết quả phục vụ của cán bộ TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo từng vị trí việc làm để theo dõi, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính thực chất hơn. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN NGHỊ QUYẾT 57 MỞ ĐƯỜNG BĂNG CHO KỲ LÂN VIỆT - BÀI CUỐI "Chìa khóa vàng" giúp Việt Nam kiến tạo các kỳ lân công nghệ VKSND Tối cao truy tố hoa hậuThùyTiênvụ kẹo Kera Vạch mắt võng, đèn rẽ phải bị vô hiệu, dân ngán ngẩm Sân bay Long Thành vẫn phải chờ cao tốc, đường sắt 1 bộ sách giáo khoa thống nhất: Cần sự chọn lọc, loại bỏ bất cập trong so nay

2 Thời sự - Thứ Bảy 20-9-2025 LÊ THOA thực hiện TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ để xây dựng nền hành chính phục vụ - một nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến sự chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện, coi sự hài lòng của người dân là thước đo thành công trong thực thi công vụ. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM (ảnh), nhấn mạnh TP đang quyết liệt chuyển đổi mô hình quản lý hành chính sang phục vụ người dân một cách thực chất, với những công cụ đo lường cụ thể, minh bạch, không xuê xoa bằng khẩu hiệu hay đánh giá cảm tính. Thay đổi từ tư duy, văn hóa công vụ . Phóng viên: Lãnh đạo TP.HCM nhiều lần nhấn mạnh việc chuyển đổi nền hành chính từ tư duy mệnh lệnh, quản lý sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy việc này sẽ được thực hiện bằng cách nào, thưa bà? của người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, TP.HCM đã công bố công khai 2.225 TTHC (gồm 1.862 TTHC cấp tỉnh, 363 TTHC cấp xã). Mỗi thủ tục đều được rà soát, chuẩn hóa để giảm bớt thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết theo đúng tinh thần Nghị quyết 66/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Một bước đột phá lớn là việc TP xóa bỏ rào cản “địa giới hành chính” thông qua thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Song song đó, TP cũng siết chặt kỷ cương trong giải quyết TTHC bằng cách xây dựng quy trình nội bộ cho từng thủ tục, phân công rõ người chịu trách nhiệm, gắn kết quả giải quyết với từng công chức để tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh. Việc này vừa minh bạch quy trình vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC. TP còn đẩy mạnh số hóa và liên thông dữ liệu, gồm số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC, triển khai dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, công dân số TP.HCM, bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt… Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan giúp giảm yêu cầu bổ sung hồ sơ, nâng cao mức độ tiện lợi, minh bạch và hiện đại của dịch vụ công. Ngoài ra, TP duy trì hiệu quả tổng đài 1022 là kênh tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC cũng như các vấn đề đô thị, xã hội. Đây là một trong những cầu nối thể hiện rõ tinh thần chính quyền lắng nghe, kịp thời tiếp nhận và xử lý yêu cầu chính đáng của người dân. UBND TP.HCM cũng thành lập tổ công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ. Tổ công tác này có nhiệm vụ kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, phục vụ và hiệu quả hơn. Đặt người dân vào vị trí trung tâm . Vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng nền hành chính phục vụ của TP.HCM ra sao, thưa bà? + Yếu tố quyết định thành công của nền hành chính phục vụ chính là con người. Công nghệ, quy trình hay mô hình quản lý chỉ là công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, để những công cụ ấy vận hành hiệu quả thì cần một đội ngũ cán bộ, công chức Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đi khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại UBND phường Dĩ An hồi đầu tháng 7-2025. Ảnh: THUẬN VĂN Ông NGÔ THANH PHÚC, Chủ tịch UBND xã Long Hải: Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói Để thực hiện các giả i pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, từ tháng 9-2022 xã Long Hải đã xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói”. Mô hình không chỉ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, mà còn là một kênh cung cấp thông tin chính thống, là diễn đàn để người dân trực tiếp nói lên tiếng nói của mình đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Khoảng cách giữa lãnh đạo địa phương với người dân được rút ngắn, cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn để chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Xã Long Hải cũng xây dựng, duy trì mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân” và “Rửa xe IUU không đồng” để trao đổi thông tin và trực tiếp vận động bà con tuân thủ pháp luật. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch. Tỉ lệ hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện yêu cầu thủ tục hành chính tại trung tâm đạt trên 99%. Việc tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ được triển khai kịp thời. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của toàn đội ngũ với tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM: Nâng tín nhiệm của người dân khi làm giao dịch hành chính Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khảo sát hơn 15.300 ý kiến của người dân và doanh nghiệp đã hoàn tất giao dịch hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Qua khảo sát, 18 cơ quan, sở, ngành có tỉ lệ hài lòng đạt trên 90%; 19/22 UBND quận, huyện, TP Thủ Đức… có tỉ lệ hài lòng đạt trên 90%. Khảo sát cũng ghi nhận sự gia tăng về số lượng người dân thực hiện giao dịch + Bà Phạm Thị Thanh Hiền: Xây dựng nền hành chính phục vụ là yêu cầu tất yếu đối với một đô thị đặc biệt như TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước. Nhất là khi TP đang hướng đến trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu phát triển nhanh, chất lượng sống tốt, đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả ba phương diện là tư duy, tổ chức và công nghệ. Trước hết là thay đổi tư duy và văn hóa công vụ, chuyển từ “quản lý - mệnh lệnh” sang “phục vụ - đồng hành”. Người dân, doanh nghiệp không còn là đối tượng chịu sự quản lý đơn thuần, mà trở thành trung tâm để chính quyền phục vụ. Trong đó, thủ tục hành chính (TTHC) là lĩnh vực then chốt cần đổi mới vì đây thường là nguyên nhân gây phiền hà, làm giảm mức độ hài lòng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công TP với hai chi nhánh, 38 tổ địa bàn và hệ thống trung tâm tại xã, phường, đặc khu. Từ ngày 1-8, TP.HCM đã triển khai 1.336 TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính (giai đoạn 1) áp dụng trên địa bàn, cho phép người dân nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm nào thuận tiện, không bị ràng buộc bởi nơi cư trú. TP đặt mục tiêu đến tháng 10-2025, 100% TTHC sẽ được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính, góp phần giảm TP.HCM trước đây có bố trí máy tính bảng tại bộ phận “một cửa” để người dân đánh giá sự hài lòng đối với cán bộ, công chức và việc này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là kênh phản hồi quan trọng, giúp chính quyền có dữ liệu khách quan để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ. Hiện TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, người dân, doanh nghiệp có thể đánh giá thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi người dân hoàn tất TTHC, hệ thống sẽ hiển thị chức năng đánh giá mức độ hài lòng gắn với mã hồ sơ cụ thể, bảo đảm khách quan, minh bạch và phản ánh đúng thực tế quá trình xử lý của từng cán bộ, công chức. Song song đó, TP.HCM đã triển khai rộng rãi ứng dụng di động “Công dân số TP.HCM”, cho phép người dân không chỉ theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, mà còn có thể gửi phản ánh, kiến nghị chỉ với một chạm. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ công. Bà PHẠM THỊ THANH HIỀN, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM “Một chạm” để lắng nghe người dân thoisu@phapluattp.vn GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TP.HCM: TP.HCM sẽ có KPI gắn với Ý kiến TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc gắn với từng vị trí việc làm để lãnh đạo TP theo dõi, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính một cách thực chất nhất. TP.HCM với nền hành chính phục vụ phát triển - Bài cuối

3 thật sự chuyển biến về tư duy và hành động, luôn đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Với nhận thức đó, thời gian qua TP.HCM đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của một chính quyền đô thị hiện đại. Cụ thể, TP tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, gắn với nâng cao năng lực thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử gần dân, trọng dân. Mục tiêu không chỉ là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là hình thành đội ngũ cán bộ thực sự “phục vụ nhân dân”, đúng nghĩa là “công bộc của dân” trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp. Sẽ có hệ thống KPI phù hợp . Vậy chắc chắn phải có công cụ, thước đo để đánh giá sự chuyển biến của nền hành chính? + Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) phải có công cụ đo lường cụ thể, khách quan, minh bạch. Hằng năm, TP.HCM đều xây dựng và triển khai chấm điểm chỉ số CCHC đối với từng sở, ngành, địa phương. Chỉ số này tập trung đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp… Đây là căn cứ quan trọng để xếp hạng, Thời sự - Thứ Bảy 20-9-2025 Yếu tố quyết định thành công của nền hành chính phục vụ chính là con người, còn công nghệ, quy trình hay mô hình quản lý chỉ là công cụ hỗ trợ. thoisu@phapluattp.vn từng vị trí việc làm THS NGUYỄN NHẬT KHANH (*) Trong bối cảnh cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, việc thay đổi tư duy lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân được đánh giá là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, chuyển đổi từ “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ” là một hành trình đầy thách thức. Cán bộ xem mình như “nhân viên phục vụ công ích” Để chuyển đổi thành công mô hình hành chính, bước quan trọng đầu tiên là thay đổi nhận thức và văn hóa phục vụ trong đội ngũ công chức. Cuộc cách mạng sắp xếp hành chính vốn dĩ không chỉ là thay đổi địa giới đơn thuần mà “sâu xa là thay đổi tư duy, nâng cao trình độ, trách nhiệm và đạo đức công vụ” của cán bộ. Để chuyển tư duy quản lý hành chính đòi hỏi từng công chức phải tự xem mình như một “nhân viên phục vụ công ích”, luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhanh gọn. Cải cách thủ tục hành chính là bước đi quan trọng để hiện thực hóa chính quyền phục vụ. TP.HCM cần rà soát và đơn giản hóa mạnh mẽ các quy trình, cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà, tích hợp thủ tục vào hệ thống điện tử để người dân dễ dàng thực hiện. Công nghệ số cũng là một trong những “công cụ then chốt” giúp TP.HCM nâng cao chất lượng phục vụ… Trên thực tế, yếu tố tiên quyết để thực hiện chuyển đổi hành chính chính là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thi hành công vụ. Nếu cán bộ không có đủ năng lực, trách nhiệm và thái độ phục vụ tốt, mọi quy trình hiện đại cũng khó phát huy tác dụng. Vì vậy, TP.HCM cần tập trung đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ và văn hóa phục vụ cho công chức ở mọi cấp. Công khai kết quả phục vụ Song song với cải cách thể chế, trách nhiệm và sự tận tâm của công chức giữ vai trò then chốt. Để đảm bảo cán bộ thực hiện đúng tinh thần phục vụ, cần xây dựng công cụ đánh giá, giám sát minh bạch và hiệu quả. Tới đây, TP.HCM cần đẩy mạnh giám sát trách nhiệm cán bộ, công chức trong giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân thông qua cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp hệ thống 1022 và hệ thống giám sát các chỉ số phục vụ theo thời gian thực. TP.HCM cũng cần khuyến khích doanh nghiệp và công chúng phản ánh trực tuyến qua tổng đài 1022 hoặc các kênh trên cổng dịch vụ công. Các ý kiến của người dân, doanh nghiệp được TP lắng nghe thường xuyên để bổ sung tính năng hệ thống và cải thiện quy trình. Thay vì chỉ dựa vào phiếu khảo sát thủ công, TP.HCM cần hướng đến một mô hình giám sát liên tục và toàn diện, từ các chỉ số trực tuyến hiện đại đến việc công khai “bảng xếp hạng” hài lòng và báo cáo định kỳ. Một điểm mấu chốt nữa trong chuyển đổi hành chính là ràng buộc trách nhiệm cá nhân gắn với kết quả công việc. Nếu không có cơ chế hậu kiểm và khen thưởng/thưởng phạt rõ ràng, cán bộ khó có động lực thay đổi hành vi. Thực tế, TP.HCM đang xây dựng các quy định công khai thủ tục và trách nhiệm của từng công chức trong xử lý hồ sơ. Nhiều đơn vị đã ghi rõ tên cán bộ phụ trách trên giấy hẹn trả kết quả hồ sơ để gắn trách nhiệm và giúp người dân thuận tiện khi liên hệ, đánh giá sự hài lòng. Bên cạnh chế độ khen thưởng - kỷ luật, việc công khai thành tích giải quyết hồ sơ hay tỉ lệ hài lòng của từng đơn vị cũng là công cụ giám sát gián tiếp. Ở nhiều nước phát triển, việc công khai kết quả phục vụ lên cổng thông tin của chính quyền cũng khiến cán bộ cảm thấy bị giám sát chặt chẽ hơn, từ đó nâng cao tinh thần phục vụ. Tôi cho rằng việc chuyển đổi hành chính ở TP.HCM theo hướng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp là một cuộc cách mạng văn hóa - công nghệ - chính sách. TP.HCM cũng cần tiếp tục tháo gỡ nút thắt thể chế… Chỉ khi hệ thống pháp luật trở thành động lực, không còn là rào cản thì cải cách mới đi vào thực chất và tạo đà cho TP bứt phá. Đồng thời, giải pháp then chốt vẫn là con người, nếu đội ngũ công chức trung thành với phương châm phục vụ, năng động và trách nhiệm thì chính quyền hai cấp mới có thể phát huy hiệu quả, biến cơ chế “xin - cho” cũ thành cơ chế phục vụ đúng nghĩa. Tất cả đều hướng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp phải trở thành tôn chỉ hành động hằng ngày của mọi cán bộ chứ không chỉ là khẩu hiệu.• Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xóm Chiếu, TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: TRẦN LINH TP.HCM hướng đến công khai kết quả phục vụ của cán bộ Chỉ khi hệ thống pháp luật trở thành động lực, không còn là rào cản thì cải cách mới đi vào thực chất và tạo đà cho TP.HCM bứt phá. thủ tục hành chính trực tuyến. Cụ thể, có 5.358/15.300 ý kiến của người dân thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Nhìn chung, kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân và tổ chức cho thấy công tác cải cách hành chính ngày càng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, đạt được những kết quả bước đầu. Từ đó, nâng dần sự tín nhiệm, hài lòng và đồng thuận của người dân, tổ chức đối với công tác phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phát triển sản xuất, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khảo sát cũng ghi nhận còn một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng với kết quả cải cách hành chính, đặc biệt là trên một số lĩnh vực như nhà đất, xây dựng, quy hoạch, đầu tư. Việc công khai minh bạch về quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, tinh thần thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa tốt. LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG ghi đồng thời phản ánh trực tiếp nỗ lực và kết quả CCHC của từng đơn vị. TP còn gắn kết quả CCHC với các chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh. Hệ thống công cụ này cho phép đánh giá đa chiều và đưa ra các điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Trong đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, trong đó có việc đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Trên cơ sở đó, TP sẽ xây dựng hệ thống KPI phù hợp với đặc thù và yêu cầu của địa phương. KPI sẽ gắn với từng vị trí việc làm, căn cứ vào khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được giao. Qua đó, lãnh đạo TP có thể theo dõi, đánh giá việc thực hiện CCHC một cách thực chất, đo đếm được, so sánh được, thay vì chỉ dừng lại ở hình thức hay phong trào. Tạo động lực cho từng cán bộ . Để chuyển đổi nền hành chính từ “quản lý” sang “phục vụ”, nhiều ý kiến cho rằng cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm cụ thể với từng cán bộ, công chức. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào? + Đây là điều tất nhiên rồi. Để nền hành chính phục vụ vận hành thực chất, TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm phân định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng khâu giải quyết TTHC. Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ theo phương châm sáu rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. TP còn thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức theo từng quý. Kết quả đánh giá không chỉ dùng để ghi nhận, mà còn làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Nói cách khác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ được gắn trực tiếp với thu nhập. Ai làm tốt, phục vụ tận tâm, sáng tạo thì được thưởng xứng đáng; ai thiếu trách nhiệm, gây phiền hà thì sẽ bị trừ thu nhập, thậm chí là xử lý kỷ luật. Bên cạnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều này còn tạo động lực đổi mới phong cách phục vụ, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, thiếu minh bạch trong thực thi công vụ. Hằng năm, thông qua kết quả chỉ số CCHC, TP đã kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nội dung giải quyết hồ sơ TTHC cho người, doanh nghiệp. Đồng thời, TP đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM vừa thực hiện sắp xếp tổ chức hành chính, để đảm bảo hoạt động thông suốt và phục vụ người dân tốt hơn, TP đã phát động phong trào thi đua “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm chế độ công vụ; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. . Xin cảm ơn bà.•

4 Thời sự - Thứ Bảy 20-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác về phát triển xanh và bền vững Từ ngày 16 đến 20-9, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng hội kiến, tiếp và làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Seema Malhotra; Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle; Chủ tịch Ủy ban Công vụ Anh Baroness Stuart; cùng nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia tài chính, kinh tế và ngoại giao của Anh. Ông cũng làm việc với các chuyên gia kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu của Anh tại ĐH Kinh tế chính trị London (LSE), trao đổi, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm phát triển của Anh. Các chuyên gia đề xuất và tư vấn cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế về mô hình tăng trưởng nhanh, bứt phá, hai chữ số, gắn liền với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. (Theo TTXVN) • Khởi tố vụ án Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị vu khống. Công an TP Hà Nội vừ a khởi tố vụ án hình sự vu khống liên quan đến việc Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (27 tuổi) bị người khác đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. PHI HÙ NG • Phá đường dây lô đề hơn 50 tỉ đồ ng. Ngày 19-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đườ ng dây lô đề có tổng số tiền giao dịch hơn 50 tỉ đồng. Đườ ng dây này do Nguyễn Thị Bảy (41 tuổi) cầm đầu. THANH NHẬ T • 1 nam sinh lớp 12 dương tính với cần sa. Sáng 19-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thủ Đức, phát hiện PGD (19 tuổi, học sinh lớp 12) dương tính với THC (cần sa). PHẠ M HẢ I Ngày 19-9, tại trụ sở Thượng viện Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia. Đồng thời khẳng định ủng hộ chủ đề “Bền vững và bao trùm” của năm ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Malaysia - Chủ tịch ASEAN 2025, Chủ tịch AIPA-46 và các nước thành viên triển khai các ưu tiên đề ra. Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ giữa hai nước trong hơn 50 năm qua, trong đó đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 11-2024. Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ và nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy triển khai các phương hướng hợp tác đã đề ra, trong đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đồ ng thờ i, tháo gỡ một số điểm nghẽn về pháp luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Malaysia tăng cường đầu tư tại Việt Nam, phát triển công nghiệp Halal... NGỌ C DIỆ P UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 4781/UBND-KT11 triển khai chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Theo đó, tỉnh này giao Sở KH&CN chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ, tham gia chương trình cấp bộ, cấp quốc gia. Đồng thời tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn. Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tập trung thu hút đầu tư công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử và tạo môi trường cho các dự án khởi nghiệp. Về nguồn nhân lực, Sở GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đưa nội dung công nghệ bán dẫn vào chương trình STEM, tổ chức trải nghiệm, tham quan doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh… XUÂN NGUYỄ N 8 giờ ngày 20-9, ngành đường sắt sẽ chính thức mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 ở tất cả hệ thống trên cả nước. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số trên 800 toa xe. Tổng số chỗ cung ứng cho cả đợt vận tải Tết khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách. Đợt vận tải Tết Bính Ngọ 2026 bắt đầu từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). THY NHUNG Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN Việt Nam và Úc đẩ y mạ nh hợ p tá c cá c lĩnh vự c Tiếp tục chương trình chuyến thăm Úc, ngày 19-9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) đã gặp Toàn quyền Úc Sam Mostyn; gặp và trao đổi với Thủ hiến vùng lãnh thổ thủ đô Canberra Andrew Barr; làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc Sarah Storey; làm việc với Ban lãnh đạo ĐH Quốc gia Úc. Toàn quyền Úc Sam Mostyn và thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đánh giá cao sự phát triển tích cực trong hợp tác thương mại, du lịch và giáo dục song phương; khẳng định Úc luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam và cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực trở thành quốc gia phát triển trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Úc, mong muốn hai nước đẩy mạnh tất cả lĩnh vực hợp tác. Ông đề nghị hai bên tích cực phối hợp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có, nhất là chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng, kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại hai chiều… (Theo TTXVN) Biển Đông sắp đón siêu bão RAGASA Ngày 19-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo về cơn bão RAGASA, hiện đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines. Dự báo khoảng ngày 23-9, bão RAGASA đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025. Đáng chú ý, trung tâm dự báo bão RAGASA là cơn bão rất mạnh, có thể mạnh lên thành siêu bão RAGASA với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Từ chiều và đêm 229, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ ngày 23-9, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão/ siêu bão RAGASA với cường độ rất mạnh, cấp 1416, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa Biển Đông. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo vào giữa tuần tới cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, gây gió mạnh và mưa lớn tại Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào Huế. Hiện trung tâm đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này. AN HIỀ N Tội phạm ở TP.HCM giảm gần 8% Ngày 19-9, Công an TP.HCM cho biết sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, lực lượng công an tại cơ sở được tăng cường kiểm soát nên tình hình tội phạm ngày càng giảm. Công an TP.HCM đã giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp từ sớm, từ xa, từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị và kéo giảm tội phạm gần 8% so với cùng kỳ. Tình trạng cướp giật hiện không còn phức tạp. Các hành vi gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn sau va chạm giao thông đều được lực lượng công an xử lý nhanh chóng. Những vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng được Công an TP.HCM kịp thời giải quyết. Trong chín tháng đầu năm 2025, Công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ gần 1 tấn ma túy. Tuy nhiên, tội phạm ma túy và tình trạng tổ chức sử dụng ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn cho người dân và tác động tiêu cực đến an ninh trật tự. NGUYỄ N TÂN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với chủ tịch Thượng viện Malaysia Phú Thọ triển khai chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Hôm nay, đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết 2026 Tổng đài 111 chính thức tiếp nhận tố giác về mua bán người Tin vắ n Chiều 19-9, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức lễ khai trương tổng đài điện thoại quốc gia 111 về phòng, chống mua bán người. Tổng đài 111 hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh: “Bộ Y tế, với trách nhiệm được giao, cam kết phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức quốc tế để vận hành tổng đài một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm mọi thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời, an toàn, bảo mật”. THANH THANH Hôm nay, đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết 2026

5 Thời sự - Thứ Bảy 20-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chủ trương thành lập Sở QH-KT TP.HCM. Theo đó, tại phiên họp vào ngày 17-9, Thường trực Thành ủy TP.HCM cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM về việc thành lập Sở QH-KT TP.HCM trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng. Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM, chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ, chặt chẽ, nêu rõ quy định pháp luật, sự cần thiết thành lập Sở QH-KT. Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý về tổ chức bộ máy của Sở QH-KT TP.HCM gồm có sáu phòng chuyên môn và ba đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp chặt chẽ Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, Thường trực HĐND TP.HCM và các ban chuyên trách trao đổi, thống nhất thực hiện quy trình rà soát, thẩm định, trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9-2025. Thông tin tái lập Sở QH-KT TP.HCM được Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang công bố tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025, hôm 15-9. Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở QH-KT ra khỏi Sở Xây dựng và việc tách này thuộc thẩm quyền TP.HCM không phải xin ý kiến từ các cơ quan khác. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này. Sau sáp nhập, hiện nay tầm vóc của TP.HCM đã lớn hơn, cần có cơ quan chuyên môn đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện của TP. THANH TUYỀN THANH TUYỀN Ngày 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Cần sớm hoàn thiện danh mục vị trí việc làm ĐBQH, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng xã, phường hiện nay làm tất cả nhiệm vụ của quận, huyện cũ. Thực tế cho thấy cùng một quy mô công việc nhưng “bộ máy ở từng xã, phường lại có mức độ chịu tải khác nhau”. Vì vậy, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần phân loại theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, có rà soát giữa các địa phương, lý giải nguyên nhân của sự chênh lệch và có giải pháp phù hợp. Ông cũng lưu ý khi thực hiện đơn vị hành chính mới, cần có quyết định điều chỉnh về quy hoạch, cũng như thẩm quyền của chủ đầu tư với các dự án liên quan đến nhiều phường, xã. Hiện nay, có tới 108 nhiệm vụ ở 10 lĩnh vực và 363 thủ tục hành chính được giao cho cấp xã, trong đó một số nhiệm vụ tuy không phức tạp nhưng khối lượng lớn, dễ dẫn đến tình trạng quá tải, thiếu nhân lực. Đặc biệt, nhiều công việc vượt quá khả năng chuyên môn của cán bộ cơ sở, dẫn đến tình trạng “thừa nhưng vẫn thiếu” nhân sự phù hợp. GS-TS Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP.HCM phải sớm hoàn thiện danh mục vị trí việc làm cho cấp xã, phường. “Nếu không xác định rõ vị trí và tiêu chuẩn cán bộ, công chức cho từng nhiệm vụ, rất dễ gây quá tải cho bộ máy cơ sở. Đây là việc làm cấp bách, cần có lộ trình cụ thể, có thể thí điểm trước ở một số địa phương với quy mô khác nhau rồi báo cáo Bộ Nội vụ tham khảo, thay vì chờ hướng dẫn từ Trung ương” - GS-TS Nguyễn Thiện Nhân nêu. ĐBQH, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc xây dựng danh mục vị trí việc làm gắn với tiêu chuẩn cán bộ, công chức là chìa khóa để bảo đảm hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong bối cảnh đổi mới mô hình quản lý. Có trùng lặp nhiệm vụ giữa các tổ địa bàn? Trong khi đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Huỳnh Thị Phúc cho rằng cần có sự đánh giá lại về nhiệm vụ của tổ địa bàn thực hiện thủ tục phi địa giới và nhiệm vụ của Trung tâm phục vụ hành chính công, làm sao để tránh trùng lặp các nhiệm vụ giữa hai tổ, tránh lãng phí nguồn lực. “Có tình trạng một tổ địa bàn thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính bố trí 3-5 quầy, cũng bố trí 3-5 cán bộ. Nhưng trong một tháng chỉ có 1-3 công dân đến liên hệ. Như vậy, chúng ta có đang lãng phí nguồn nhân lực hay không? Có trường hợp cán bộ tổ địa bàn làm xong nhiệm vụ lại ngồi không, không phải cán bộ không chịu làm mà thực tế phần việc chỉ có nhiêu đó” - bà Phúc nêu thực tế. Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết TP đang xây dựng sổ tay cẩm nang hướng dẫn thủ tục hành chính cho cấp xã, đồng thời ban hành quy trình xử lý các thủ tục “phi địa giới hành chính” nhằm giảm tình Cơ chế trong Nghị quyết 98 cần mạnh hơn, rộng hơn cho TP.HCM TS Trần Du Lịch cho rằng việc huy động nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược chưa tạo ra sự tác động vào đời sống người dân, vào nền kinh tế nên cơ chế trong Nghị quyết 98 tới đây phải mạnh hơn, rộng hơn theo quy mô của TP.HCM. trạng quá tải hồ sơ. Sở cũng đã tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, đặc biệt là nâng cao năng lực số. Nhiều lớp tập huấn, hội nghị đã được tổ chức, phối hợp với Sở KH&CN để trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, sở cũng xây dựng quy chế phối hợp giữa sở, ngành với cấp xã, tránh chồng chéo trong xử lý công việc. Sở Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, ngay khi có quyết định của cấp thẩm quyền sẽ tiến hành triển khai. Mở rộng danh mục lĩnh vực Trong khi đó, TS Trần Du Lịch nhìn nhận hiện nay dù có cơ chế nhưng TP vẫn chưa thu hút hiệu quả các nguồn lực về khoa học công nghệ, các chuyên gia cùng tham gia. TP.HCM cũng chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược nào, nhóm đột phá về sử dụng hạ tầng giao thông đang có để thu hút nhà đầu tư tư nhân làm BOT cũng chưa triển khai được, dù HĐND TP đã ban hành nghị quyết. “Cho đến nay, việc huy động nguồn lực thì rất cần nhưng để đi vào đời sống, tác động vào nền kinh tế thì chưa nhiều” - TS Trần Du Lịch nói và khẳng định TP.HCM phải tiếp tục triển khai những nội dung còn lại trong Nghị quyết 98, những gì đã áp dụng cho TP.HCM cũ thì triển khai đồng bộ trên phạm vi TP.HCM mới vì còn dư địa phát triển rất lớn. Theo TS Trần Du Lịch, cùng với Nghị quyết 98, TP còn Nghị quyết 188 về đường sắt đô thị và Nghị quyết 222 về Trung tâm tài chính quốc tế. Nếu TP.HCM có thể triển khai được đồng bộ cả ba nghị quyết sẽ tạo ra động lực lớn cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Hiện nay, TP.HCM đang bổ sung các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết 98 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 tới. TS Trần Du Lịch cho rằng việc “nâng cấp Nghị quyết 98” cần thiết nhất là gỡ những điều khoản chưa hợp lý và chưa hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, cần mở rộng danh mục các lĩnh vực, các ngành cần phải có nhà đầu tư chiến lược. Ông cũng thông tin TP sẽ bổ sung cơ chế để xây dựng khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với năm chức năng chính để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vị chuyên gia cho rằng cơ chế trong Nghị quyết 98 tới đây cần phải mạnh hơn, rộng hơn với quy mô của TP.HCM mới.• ĐBQH, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc xây dựng danh mục vị trí việc làm gắn với tiêu chuẩn cán bộ, công chức là chìa khóa để bảo đảm hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong bối cảnh đổi mới mô hình quản lý. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi cho rằng dù cấp xã còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Theo ông, TP.HCM cần tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, không dừng lại ở thành tích trước mắt mà hướng đến sự phát triển lâu dài vì người dân. “Điều quan trọng là phải đặt tâm sức trong cách làm, hành động thực chất và hiệu quả, để từng người dân cảm nhận được hạnh phúc trong một TP năng động, sáng tạo” - Trưởng đoànĐBQHTP.HCMNguyễnVănLợinhấnmạnh. Ông cũng yêu cầu TP rà soát các nhiệm vụ, chức năng, các nội dung phân cấp, phân quyền cho cấp xã. TP.HCM cũng cần rà soát lại số lượng biên chế cho cấp xã để đề xuất cấp có thẩm quyền tính toán lại số lượng biên chế cho phù hợp với đặc thù diện tích, dân số của từng địa phương. Chính quyền cần hành động thực chất, hiệu quả Thành ủy TP.HCM thống nhất tái lập Sở QH-KT Đại biểu Quốc hội, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân (giữa), nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, nêu khó khăn của cán bộ, công chức ở xã, phường khi thực hiện chính quyền hai cấp. Ảnh: THANH TUYỀN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 20-9-2025 Tiếp lời, bà Võ Thị Liên Hương, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9 - TP.HCM, đã trình bày tham luận về khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương. Theo đó, nhóm dễ bị tổn thương có trẻ em. Trẻ em là người dưới 16 tuổi theo Luật Trẻ em. Khi phát hiện hành vi vi phạm, nếu người đại diện, người giám hộ trẻ không chủ động khởi kiện, các tổ chức liên quan bảo vệ trẻ em mặc dù đã được thông báo, kiến nghị nhưng không thực hiện trách nhiệm khởi kiện thì VKSND sẽ là đơn vị chủ trì thủ tục khởi kiện vụ án. Còn đối với người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên. VKSND sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện công ích khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi bị xâm phạm nhưng không có người khởi kiện (do người cao tuổi không thể tự mình khởi kiện). Hoặc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, đã được VKS thông báo, kiến nghị nhưng không thực hiện việc khởi kiện. Theo bà Hương, quy định này đặc biệt quan trọng trong các trường hợp người cao tuổi neo đơn, không có người thân hoặc bị người thân ngược đãi, bỏ rơi. Cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 - TP.HCM, cho rằng quyền khởi kiện là một trong những quyền cơ bản của công dân, được hiến định. Việc khởi kiện giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân. Nghị quyết 205 quy định VKS được quyền khởi kiện là một thay đổi quan trọng từ vị trí kiểm sát, nay VKS có thể chủ động như mộ t chủ thể có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Đây là một bước đột phá giúp góp phần bảo vệ quyền con người, công lý, góp phần cải cách tư pháp, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát triển đất nước trong tình hình mới. Về việc VKS khởi kiện như vậy có xung đột lợi ích hay không, ông Phước cho rằng không có xung đột vì Nghị quyết 205 đã giới hạn nhóm chủ thể mà VKS có quyền khởi kiện. Đó là nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công bị xâm phạm, kèm theo các điều kiện cụ thể như khi các chủ thể này không thực hiện được… Quyền và nghĩa vụ của các bên được đảm bảo khi tham gia giải quyết vụ án. Tuy nhiên, theo ông Phước, để việc thực hiện thí điểm Nghị quyết 205 có hiệu quả, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết phạm vi khởi kiện để tránh chồng chéo với YẾ N CHÂU - SONG MAI Ngày 19-9, VKSND khu vực 9 - TP.HCM tổ chức Hội nghị trao đổi, cung cấp thông tin nhằm khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Tại hội nghị, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND khu vực 9 - TP.HCM, đã triển khai, phổ biến nội dung Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Khi nào VKS khởi kiện? Trình bày tham luận, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9 - TP.HCM, cho biết lợi ích công gồm lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực đầu tư công có thể là sử dụng vốn không đúng mục đích; lĩnh vực đất đai, tài nguyên, tài sản công khác có thể là hành vi lấn chiếm đất. Lĩnh vực môi trường, hệ sinh thái là hành vi gây tiếng ồn, vứt rác; lĩnh vực di sản văn hóa có thể là phá hoại di tích, mua bán trái phép di vật, cổ vật; lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm đó có thể là sản xuất hàng giả... Ông Tùng mong rằng các đơn vị có thể phản ánh đến VKS để cung cấp thông tin khi phát hiện lợi ích công bị xâm phạm. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND khu vực 9 - TP.HCM, triển khai, phổ biến nội dung Nghị quyết 205. Ảnh: SONG MAI cá nhân, tổ chức khởi kiện. Quy định thêm trình tự thủ tục khởi kiện của VKS, sửa đổi Bộ luậ t Tố tụ ng dân sự , Luật Tổ chức VKSND... để tương thích. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân Phát biểu chỉ đạo, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Ngô Phạm Việt mong muốn VKSND khu vực 9 - TP.HCM trong thời gian tới sẽ thực hiện một cách xuất sắc Nghị quyết 205, qua đó nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người dân. Ông Việt cho biết để thí điểm thực hiện Nghị quyết 205, VKSND TP.HCM cùng các VKSND khu vực phải cùng cơ quan công an, UBND phường... phổ biến nghị quyết đến người dân; cần nắm rõ khi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm phạm, VKS phải đứng ra bảo vệ. Phó viện trưởng VKSND TP.HCM cũng lưu ý việc đào tạo, nâng cao chất lượng kiểm sát viên để thực hiện tốt Nghị quyết 205. Từ đó, tạo nền tảng cho người dân tin tưởng vào pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, viện trưởng VKSND khu vực 9 - TP.HCM cho biết sẽ cùng đơn vị phấn đấu, lựa chọn kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện tốt Nghị quyết 205. Đây là một lĩnh vực mới cần phải trau dồi, nâng cao nghiệp vụ và mong nhận được sự chỉ đạo, định hướng công tác tập huấn chuyên môn từ VKSND TP.HCM.• “Khi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm phạm, VKS phải đứng ra bảo vệ.” Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Ngô Phạm Việt Cần bảo vệ người cung cấp thông tin Ông Phạm Hoàng Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cho rằng Điều 10 của Nghị quyết 205 quy định nguồn thông tin về vụ án dân sự công ích có thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến VKS. Ông Khanh kiến nghị để nghị quyết này đi vào cuộc sống, cần tuyên truyền cả việc bảo vệ người cung cấp thông tin và cơ quan cung cấp thông tin khi phát hiện có việc vi phạm trong lợi ích công. Tuyên án vụ buôn lậu 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ phapluat@phapluattp.vn Chiều 19-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu 113 kg vàng, xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (đang bị truy nã, xét xử vắng mặt) 12 năm tù; Nguyễn Minh Trí 13 năm tù; 12 bị cáo còn lại lãnh án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù cùng về tội buôn lậu. Theo HĐXX, việc bị cáo Nguyễn Hoàng Sa vắng mặt là từ bỏ quyền xét xử. Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo và không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án. Cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Hoàng Sa và đồng phạm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong đó, bị cáo Trí là chủ mưu, cầm đầu nên mức án phải nghiêm khắc hơn; các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi phạm tội. HĐXX nhận định quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với hồ sơ vụ án, tài liệu có liên quan. Từ đó có đủ cơ sở xác định, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị cáo đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng. Từ ngày 6 đến ngày 17-12-2024, các bị cáo đã buôn lậu tổng số 113 kg vàng nguyên liệu làm vàng thỏi, trị giá hơn 252 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, đường dây của Nguyễn Hoàng Sa đã buôn lậu 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỉ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang cũ. Đường dây của Nguyễn Minh Trí đã buôn lậu vàng từ cuối năm 2024. Trí thông qua Sa biết Van Hear (người Campuchia) để buôn lậu vàng. Trí bỏ ra 150.000 USD đưa cho Van Hear; số tiền còn lại Van Hear chịu trách nhiệm thu xếp. Van Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến biên giới Việt Nam - Campuchia. Từ ngày 6 đến 17-12-2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỉ đồng. SONG MAI VKS khởi kiện vụ án dân sự có xung đột lợi ích? Ông Nguyễn Đức Phước cho rằng việc VKS khởi kiện vụ án dân sự sẽ không làm xung đột lợi ích, bởi Nghị quyết 205 đã giới hạn nhóm chủ thể mà VKS có quyền khởi kiện. Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Ngô Phạm Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

