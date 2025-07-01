212-2025

2 Thời sự - Thứ Hai 22-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN TÂN Sáng 21-9, tại quán cà phê sân vườn ở 566 Nguyễn Thị Rành (xã Nhuận Đức-TP.HCM), trong bầu không khí gần gũi, thân tình bên ly cà phê, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nhuận Đức chăm chú lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Cà phê sáng kéo cán bộ và người dân gần nhau hơn Đây là một trong những buổi sinh hoạt đầu tiên của mô hình “Cà phê sáng - Kết nối nhân dân” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức phối hợp với UBND xã này tổ chức. Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của xã. Tất cả đều hướng tới nhất các nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, nhiều người dân, đặc biệt người lớn tuổi, vẫn còn lúng túng khi tiếp cận các ứng dụng hiện đại. Đây cũng là một trong những lý do chính thúc đẩy mô hình “Cà phê sáng” ra đời. Bên cạnh khu vực trò chuyện của lãnh đạo, một nhóm thanh niên tình nguyện trong đội hình “Bình dân học vụ số” liên tục hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, ứng dụng công dân số TP.HCM... Tại buổi cà phê sáng, bà Nguyễn Thị Út, một người dân địa phương, chia sẻ: “Khi ra đây, tôi đã được các em đoàn viên hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng kết nối công dân số. Tôi thấy rất hay, tiếp thu được nhiều kiến thức mà lâu nay chưa biết”. Bà Út cũng bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực của lãnh đạo địa phương sau quá trình sáp nhập, bà nói: “Các lãnh đạo đã rất vất vả mà vẫn dành thời gian cuối tuần đến đây để tiếp xúc, trò chuyện với người dân. Điều này cho thấy mọi người rất gần dân và nghĩ cho dân”. Bàn tròn “cà phê sáng”: Xóa gỡ vướng cho dân đây, những rào cản về giấy tờ, thủ tục dường như biến mất, chỉ còn lại sự sẻ chia, thấu hiểu và những nụ cười ấm áp. Bà Võ Thị Kiều Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức, kỳ vọng mô hình này sẽ tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng mới mẻ, gần gũi, nơi cán bộ và người dân có thể trao đổi, hiến kế để cùng xây dựng địa phương. “Đây là kênh kết nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với người dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - bà Tiên nhấn mạnh. Cùng ngồi trò chuyện với người dân là đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, một mục tiêu chung: Rút ngắn khoảng cách, tăng cường sự đồng lòng để hoàn thành tốt Ngày 19-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, TP.HCM tổ chức chương trình “Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động”. Chương trình tổ chức định kỳ hằng tháng, tạo không gian đối thoại cởi mở để người dân và doanh nghiệp đóng góp ý kiến với chính quyền. Từ ngày 1-7, khi mô hình chính quyền hai cấp tại TP.HCM chính thức vận hành, phường Thủ Dầu Một tiếp tục duy trì hoạt động “Cà phê sáng - trao đổi với nhân dân”đều đặn ba buổi mỗi tuần, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Đây là mô hình đối thoại cởi mở, trực tiếp giữa lãnh đạo địa phương và người dân tại từng khu phố. Mỗi buổi sáng, trong không gian gần gũi, thân tình, người dân và chính quyền cùng thưởng thức cà phê, ăn sáng và trò chuyện về những vấn đề thực tế trong đời sống địa phương. Nội dung trao đổi đa dạng, từ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến hạ tầng giao thông, thủ tục hành chính... Những phản ánh chính đáng được lãnh đạo phường lắng nghe và trả lời ngay tại chỗ, tạo sự kết nối và đồng thuận cao trong cộng đồng. Mô hình “Cà phê sáng - trao đổi với nhân dân” tại phường Thủ Dầu Một hiện được tổ chức luân phiên tại các khu phố, góp phần tạo dựng hình ảnh chính quyền gần gũi, cầu thị và lắng nghe. “Các lãnh đạo đã rất vất vả mà vẫn dành thời gian cuối tuần đến đây để tiếp xúc, trò chuyện với người dân. Điều này cho thấy mọi người rất gần dân và nghĩ cho dân.” Người dân và lãnh đạo xã Nhuận Đức-TP.HCM, ngồi cùng nhau bên ly cà phê cuối tuần, trao đổi về những trăn trở, về công nghệ số và các vấn đề xã hội. Mô hình “Cà phê sáng - Kết nối nhân dân” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức phối hợp với UBND xã tổ chức sáng 21-9. Ảnh: N.TÂN Phó chủ tịch phường và “điểm 10” từ lòng dân Điểm số, vốn là thước đo quen thuộc trong giáo dục, lại trở thành một biểu tượng đầy ý nghĩa khi người dân chủ động «chấm» cho một cán bộ công quyền. «Điểm 10» mà chị Bùi Thị Thanh Hiền và gia đình dành cho Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng (TP.HCM) Dương Văn Dân không chỉ là sự ghi nhận kết quả cuối cùng - tấm giấy khai sinh sau một năm trời mòn mỏi - mà còn là sự trân trọng cho cả một quá trình: Quá trình của thái độ cầu thị, của trách nhiệm và của một lời hứa được thực hiện trọn vẹn. Câu chuyện bắt đầu từ một nghịch cảnh pháp lý hy hữu: Hai chị em ruột, hơn 40 năm, phải dùng chung một tờ giấy khai sinh mang tên Bùi Thị Thanh Tuyền. Hành trình đi tìm lại “danh phận” cho người em là chuỗi ngày dài đằng đẵng gõ cửa các cơ quan công quyền. Như bao hồ sơ phức tạp khác, nó đã có lúc rơi vào vòng luẩn quẩn của những công văn đi và sự im lặng đáp lại. Bước ngoặt chỉ thực sự đến sau ngày 1-7-2025, khi phường Chánh Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường cũ. Tiếp nhận một “ca khó” để lại, lẽ thường người ta có thể viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn. Nhưng không, bộ máy mới, với những con người mới, đã chọn một cách tiếp cận khác. Thay vì đẩy trách nhiệm, vị phó chủ tịch phường đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy điểm nghẽn và đề xuất một giải pháp vừa hợp tình vừa đúng luật: Xin ý kiến Sở Tư pháp hướng dẫn người dân làm cam đoan về việc chưa từng được đăng ký khai sinh để làm cơ sở cấp giấy mới. Đây không phải là một sáng kiến vượt rào, mà là sự vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật về hộ tịch, thể hiện rõ tư duy của một người cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đó chính là kiến thức chuyên môn pháp lý được đặt đúng chỗ, để gỡ rối cho người dân. Tuy nhiên, điều đọng lại sâu sắc nhất và làm nên “điểm 10” trọn vẹn lại nằm ở khía cạnh con người. Buổi làm việc giữa vị phó chủ tịch và hai chị em không phải là một cuộc “tiếp công dân” khô khan, nặng nề. Nó bắt đầu bằng một nụ cười, sự thấu hiểu và một lời hứa chắc nịch: “Em yên tâm, năm đến bảy ngày nữa anh sẽ tận tay trao giấy khai sinh cho em”. Lời hứa ấy, trong bối cảnh người dân đã quá mệt mỏi với những lần hẹn, có sức nặng hơn ngàn vàng. Nó không chỉ là cam kết về thời gian, mà còn là sự sẻ chia, thấu cảm với nỗi khổ của người khác. “Cà phê sáng” để gần dân, lắng nghe dân Ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch phường Chánh Hưng, trao giấy khai sinh cho bà Bùi Thị Thanh Hiền. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH Bà Nguyễn Thị Út, người dân xã Nhuận Đức, cho biết sáng cùng ngày bà đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng công dân số. Ảnh: N. TÂN Buổi cà phê sáng của khu phố Chánh Lộc 2, phường Thủ Dầu Một được tổ chức tại nhà người dân trong không khí thân tình, gần gũi. Ảnh: THUẬN VĂN

3 Thời sự - Thứ Hai 22-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Từ ngày 20-9 đến 20-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ triển khai đợt hai chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” có chủ đề Ngày hội “TP văn minh - hiện đại - nghĩa tình” với nhiều nội dung phong phú. Hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết Ngày hội “Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình” bao gồm các hoạt động tổ chức thực hiện và khánh thành các công trình “TP muôn sắc hoa”, xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết; triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; ra mắt các khu dân cư “Đoàn kết - nghĩa tình - tự quản;” tổ chức các hoạt động chăm lo sức khỏe, tặng quà và bữa cơm dinh dưỡng cho TP.HCM: Nhiều hoạt động Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn rào cản, Lắng nghe để phục vụ dân tốt hơn Mô hình “Cà phê sáng - Kết nối nhân dân” chính thức ra mắt vào ngày 30-8 và nhận được những phản hồi tích cực. Anh Trần Hữu Hậu, Bí thư Chi đoàn Cơ quan UBND xã Nhuận Đức, chia sẻ: “Đây là một mô hình trọng điểm diễn ra định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày Chủ nhật. Mô hình tạo ra sự đồng lòng của người dân, giúp giải đáp các thắc mắc một cách nhanh chóng, hiệu quả”. Trong buổi sáng 21-9, các đoàn viên đã hỗ trợ hơn 20 lượt cài đặt ứng dụng công dân số, cũng như tháo gỡ các khó khăn khi sử dụng ứng dụng VNeID của người dân. “Ngoài các hội nghị tiếp xúc cử tri, đây là một mô hình để người dân có thể trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương, trình bày những trăn trở của bản thân mình” - anh Hậu nói và cho biết người dân và cán bộ tới đây sẽ tự trả chi phí cà phê. Từ thành công ban đầu, xã Nhuận Đức dự kiến sẽ phát triển mô hình tại ba địa điểm thuộc ba xã cũ là Nhuận Đức, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội. Điều này không chỉ giúp người dân ở các khu vực khác nhau dễ dàng tiếp cận hơn, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc lắng nghe, thấu hiểu để phục vụ tốt nhất. Với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng công việc, củng cố khối đoàn kết, mô hình “Cà phê sáng - Kết nối nhân dân” không chỉ là một sáng kiến hành chính mà còn là một câu chuyện nhân văn, khẳng định một chính quyền gần dân, vì dân.• người cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (1-10); triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức “Tháng cùng phụ nữ hành động” gắn với công tác chăm lo cho phụ nữ, trẻ em gái nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10); tuyên dương gương phụ nữ điển hình trong khởi nghiệp, sáng tạo. Hệ thống MTTQ Việt Nam tại 168 xã, phường, đặc khu của TP cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với truyền thống văn hóa của địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng; tổ chức sơ kết năm năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết tính đến 10 giờ ngày 19-9, đã có 104 đơn vị đăng ký tổ chức 210 hoạt động đa dạng, với tổng giá trị chăm lo thống kê sơ lược khoảng 16 tỉ đồng. Chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” tại các khu dân cư trên địa bàn TP.HCM do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức triển khai từ ngày 25-8 đến 2011-2025 bao gồm bốn đợt với các chủ đề cụ thể phù hợp với từng điểm mốc thời gian kỷ niệm những sự kiện lịch sử của đất nước. Giai đoạn 1 “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” có chủ đề Ngày hội “Tết Độc lập”, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được triển khai từ ngày 25-8 đến 2-9-2025 tại 168 xã, phường, đặc khu của TP.HCM với nhiều hoạt động phong phú như lễ chào cờ, đồng diễn; tổ chức Tết độc lập cho người dân địa phương; chăm lo an sinh xã hội, giáo dục truyền thống lịch sử. TP cũng có gần 5.000 hoạt động chào mừng Quốc khánh được triển khai trên địa bàn, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tổng giá trị chăm lo và triển khai các công trình phục vụ cộng đồng trong đợt hoạt động cao điểm này lên đến gần 27 tỉ đồng. TX Tiêu điểm Chính quyền gần dân, nghĩ cho dân Xã Nhuận Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ (Nhuận Đức, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội). Quá trình triển khai công việc có không ít áp lực. Mục đích cao nhất của mô hình này là tạo ra một diễn đàn để lãnh đạo gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại trực tiếp với người dân. Các vấn đề được người dân đóng góp sẽ được tiếp thu, ghi nhận cụ thể. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều người dân còn bỡ ngỡ với công nghệ thông tin. Ủy ban MTTQ xã đề xuất mô hình để hướng dẫn cán bộ, công chức, đặc biệt là bà con ở thôn, ấp về ứng dụng số. Đây cũng là dịp cán bộ trao đổi công việc cuối tuần, gắn kết tình cảm, tạo đoàn kết trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành nhiệm vụ. Ông TRẦN TRUNG NGHĨA, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức Sự hoài nghi ban đầu của người trong cuộc khi họ đặt câu hỏi với PV “Nãy ảnh hứa thật không chị?” là một thực tế đáng suy ngẫm về khoảng cách giữa chính quyền và người dân ở đâu đó vẫn còn tồn tại. Và rồi, đúng năm ngày sau, lời hứa được thực hiện. Hình ảnh vị phó chủ tịch phường, người từng là một nhà giáo, tận tay trao tấm giấy khai sinh cho công dân của mình, đó là một khoảnh khắc đẹp, khép lại một hành trình gian truân và mở ra chương mới cho cuộc đời một con người. Ông từng cho học sinh của mình nhiều điểm 10. Hôm nay, ở cương vị người công bộc, ông nhận lại một «điểm 10» từ nhân dân. Đó là điểm 10 cho sự tận tâm, cho tinh thần phục vụ, và quan trọng hơn cả, là điểm 10 cho niềm tin. Niềm tin rằng ở bất cứ đâu, khi người cán bộ thực sự coi nỗi khổ của dân là nỗi khổ của mình thì mọi nút thắt đều có thể được tháo gỡ. NGUYỄN CHÍNH Ông Phạm Đức Ấn (bìa phải) nghe báo cáo về hai dự án cảng Liên Chiểu và đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Ảnh: PV Chủ tịch TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tiếp tục thị sát 5 dự án trọng điểm Ngày 21-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi thị sát, kiểm tra tình hình thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Tại hai dự án là cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung và đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, ông Lê Thành Hưng, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng khẳng định đến thời điểm này, cả hai dự án đều cơ bản đảm bảo tiến độ. Cụ thể, dự án cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã thi công hoàn thành hơn 93% khối lượng theo hợp đồng. Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã thi công hơn 75% khối lượng. Tại công trường, chủ tịch Đà Nẵng biểu dương tinh thần làm việc, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ sư và công nhân thi công các dự án này trong thời gian qua. Ông Ấn đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cùng các nhà thầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian đến để thi công hai dự án nói trên đảm bảo hoàn thành theo như tiến độ đề ra. Tại dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu có phương án phòng, chống sạt lở đất, đá trong quá trình thi công, nhất là khi mùa mưa đã cận kề. Chủ đầu tư dự án được đề nghị nghiên cứu và tuân thủ chặt chẽ việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1 nằm gần dự án. Với dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng ở vị trí số 1 và số 2, chủ tịch Đà Nẵng đề nghị các sở, ban ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai các thủ tục và công việc tiếp theo. Một dự án nữa là khu tái định cư phục vụ các dự án ở khu vực tây bắc TP, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch tổng thể hơn 136 ha (phường Liên Chiểu và phường Hòa Khánh). Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ tái định cư cho công tác bồi thường giải tỏa khu thương mại tự do Đà Nẵng. Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh việc đầu tư dự án khu tái định cư phục vụ các dự án ở khu vực tây bắc TP rất cần thiết, cấp bách để đáp ứng kịp thời tiến độ triển khai xây dựng các khu chức năng phục vụ khu thương mại tự do. TẤN VIỆT

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 22-9-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bữa cơm O đồng ấm tình quân dân tại Côn Đảo Ngày 21-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo phối hợp với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức chương trình “Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân”. Tại đây, các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã ân cần thăm hỏi, động viên và cùng ngồi ăn cơm thân mật với hơn 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá cao ý tưởng thực hiện chương trình bữa cơm 0 đồng của lãnh đạo đặc khu Côn Đảo và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân nơi đảo xa. L.HUYỀN - TR.KHÁNH Tin vắn • Kéo điện ra mương chích cá, 2 anh em gặp nạn. Chiều 21-9, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phước Long làm rõ vụ hai anh em ruột là ông NMT (50 tuổi) và NMĐ (47 tuổi) tử vong khi kéo dây điện từ nhà ra khu vực mương nước gần đó để chích cá. PHẠM HẢI • Xử lý 4 người nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh. Ngày 21-9, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phát hiện, lập biên bản xử lý bốn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. NGUYỄN TIẾN • Bắt giữ tài xế rời khỏi hiện trường sau tai nạn. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hùng Vương (49 tuổi, ngụ Lâm Đồng). Vương là tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau tai nạn khiến hai người thương vong vào tối 17-9. TIẾN THOẠI Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn vào sáng 21-9. Dẫn đầu đoàn đại biểu là ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong các ngày 22 và 23-9 tại Thủ đô Hà Nội. (Theo NHÂN DÂN) Chiều 22-9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ NN&MT tổ chức hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai”. Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về đất đai, từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực, hiệu quả. Đây là hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay Đảng và Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 10 sắp tới. TRẦN MINH Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21-9, bão Ragasa đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. Bão vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Khoảng sáng 229, dự báo bão Ragasa sẽ mạnh lên thành siêu bão với sức gió mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17. Đáng chú ý, dù đã mạnh lên cấp siêu bão, bão Ragasa vẫn có khả năng mạnh hơn nữa. “Dự báo bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025” - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nêu. Siêu bão Ragasa có khả năng vượt qua cả siêu bão Yagi từng gây thiệt hại nặng nề cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào năm 2024. Với hướng di chuyển tây - tây bắc, dự báo khi tiến sát vào vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc), bão Ragasa có thể suy yếu khoảng hai cấp, còn cấp 15, giật cấp 17. Dù suy yếu thì cấp 15 vẫn là một cơn bão rất mạnh. AN HIỀN Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Bác Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo tháo gỡ điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai Bão Ragasa khi vào Biển Đông có khả năng thành siêu bão Ngày 21-9, Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi tiếp nhận một ví tiền do bốn thanh thiếu niên nhặt được, đơn vị đã xác minh và trao trả cho người đánh rơi là ông Nguyễn Đức Thuận (phường Đồng Thuận). Trong ví có 6.530.000 đồng tiền mặt, thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng. Bốn thanh thiếu niên là Nguyễn Minh Phương (17 tuổi), Trần Đức Việt, Nguyễn Ngọc Huân và Ngô Minh Trí (đều 15 tuổi, ngụ cùng phường Đồng Thuận). BẢO THIÊN Nhặt được ví tiền, 4 bạn trẻ nhờ đồn biên phòng trả lại người mất Tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Czech Từ ngày 18 đến 21-9, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu thăm, làm việc tại Cộng hòa Czech. Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Czech, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil và hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Skopececk. Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Czech đều khẳng định Czech luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam - đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng của Czech tại Đông Nam Á. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Czech - một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Czech đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước. Hai bên đã dành thời gian trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Czech, phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Czech về hợp tác kinh tế; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, lao động, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân và hợp tác nghị viện và sớm mở đường bay thẳng Việt Nam - Czech. (Theo TTXVN) Người dân giao nộp 1.400 viên đạn cho công an Ngày 21-9, Công an phường Bảo Vinh (tỉnh Đồng Nai) đã tiếp nhận gần 1.400 viên đạn quân dụng và 11 hộp tiếp đạn các loại của người dân trên địa bàn đến nộp. Theo trình bày của anh MH, trong quá trình dọn dẹp, sửa chữa nhà, anh phát hiện số đạn và hộp tiếp đạn ở khu vực mà cha anh ở. Ngay sau đó, anh H đã chủ động liên hệ với công an phường để bàn giao, giao nộp toàn bộ số vật dụng nguy hiểm này. Được biết trước đây cha của anh H từng tham gia lực lượng vũ trang và đã mất cách đây vài tháng. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Bảo Vinh đã kiểm đếm, niêm phong và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn với những loại vũ khí nguy hiểm này. Theo Công an phường Bảo Vinh, đây là hành động có ý nghĩa quan trọng, góp phần loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an ninh, trật tự. Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí, đạn dược không chỉ bảo vệ sự an toàn cho gia đình và cộng đồng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng công an trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống. VŨ HỘI Chuyển nhầm 190 triệu đồng, người phụ nữ được công an hỗ trợ nhận lại Ngày 21-9, thông tin từ Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 190 triệu đồng chuyển nhầm. Trước đó, bà Lê Thị Diễm Châu (44 tuổi, phường Gò Dầu) đến cơ quan công an trình báo về việc lỡ chuyển nhầm 190 triệu đồng vào tài khoản 6666393XXXX. Do không thể liên hệ được với chủ tài khoản, bà Châu đề nghị công an hỗ trợ. Ngay sau đó, Công an phường Gò Dầu đã phối hợp với ngân hàng và công an địa phương liên quan để truy soát. Kết quả xác định chủ tài khoản nhận nhầm là bà VTT (41 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Làm việc với cơ quan chức năng, bà T đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 190 triệu đồng cho bà Châu. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. HUỲNH DU

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 22-9-2025 VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ vi phạm quy định đấu thầu ở nhiều lĩnh vực, xảy ra tại TP.HCM. VKSND TP.HCM truy tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC), Hoàng Thị Thúy Nga (trưởng Ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC), Lê Hoài Nam (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Lê Hồng Sơn (cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) và 12 bị can khác về tội vi phạm quy định đấu thầu. Bà Thanh Nhàn gây thiệt hại hơn 145 tỉ đồng Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2017, để thực hiện các gói thầu tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; phân công Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng các công ty “quân xanh”, thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư. Bộ phận Công ty AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu của các công ty “quân xanh”, trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu. Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc ba lĩnh vực gồm giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh Vụ AIC: Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Lê Hồng Sơn Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu. vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng. Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, các bị can là chủ đầu tư gồm các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM: Lê Hồng Sơn (giám đốc), Lê Hoài Nam (phó giám đốc), Lê Phương Nga (chánh văn phòng) và cựu lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), gồm: Võ Ngọc Thu (trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (phó trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 142 tỉ đồng. Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các bị can đồng phạm thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế. Ông Lê Hồng Sơn ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định Cũng theo cáo trạng, quá trình thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 do Văn phòng Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn, không đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu... Đối với gói thầu “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ” năm 2012 do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, bị can Sơn đã gây thiệt hại cho Nhà nước 763 tỉ đồng. Năm 2013, ông Sơn đã ban hành văn bản có tính định hướng, can thiệp trái pháp luật trong hoạt động đấu thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị do Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho Nhà nước 4,2 tỉ đồng. Sau khi thực hiện hành vi sai phạm ở hai gói thầu trên, ông Sơn tiếp tục có các văn bản tham mưu cho UBND TP giao UBND các quận, huyện áp dụng kết quả đấu thầu của gói quận 5 (cũ) để mua sắm trực tiếp. Kết quả các chủ đầu tư là 23 phòng GD&ĐT quận, huyện và 89 trường THPT đã thực hiện 129 gói thầu mua sắm trực tiếp theo chỉ đạo trên, thiệt hại 137 tỉ đồng. Cáo trạng xác định hậu quả này có mối quan hệ nhân quả với hành vi sai phạm của ông Sơn từ hai gói thầu trước. hợp với Phúc để thực hiện các thủ tục đấu thầu. Cường biết Phúc là người của Công ty AIC, dù chưa có kết quả đấu thầu nhưng vẫn phối hợp, tiếp nhận thông tin và các thủ tục đấu thầu do Phúc cung cấp qua email, gồm: Dự thảo tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hợp đồng tư vấn đấu thầu, bảng tiến độ... được Công ty AIC xây dựng sẵn để thực hiện thủ tục thẩm định giá gói thầu và đưa vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các “quân xanh”... Bên cạnh đó, bị can Sơn còn ban hành văn bản có nội dung chỉ đạo UBND quận 5 (cũ) giao Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư là hành vi can thiệp trái pháp luật vào thẩm quyền của người có thẩm quyền thực hiện gói thầu. Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) chỉ định thầu, giao Công ty Đông Nam Á và Công ty Tây Nam Bộ thực hiện thẩm định giá; chỉ định Công ty Phú Bình tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không lập và phát hành hồ sơ yêu cầu. Các công ty này không có hồ sơ đề xuất, không có biên bản thương thảo hợp đồng là thực hiện không đúng quy trình chỉ định thầu... Ngoài ra, các bị can đã lập những tổ đấu thầu với thành viên không có kinh nghiệm, không có chứng chỉ đấu thầu và chứng chỉ hành nghề trong đấu thầu. Các thành viên trong tổ không thực tế hoạt động, nhiều thành viên không biết mình có tên; nhiều nhân viên ký khống hồ sơ... Cáo trạng xác định cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại của 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục với số tiền tổng cộng hơn 142 tỉ đồng.• Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trái) và bị can Lê Hồng Sơn. Ảnh: HOÀNG GIANG - SM Ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Người dân cung cấp Vụ 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong: Khởi tố vụ án Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ va chạm giữa xe máy và ô tô con khiến ba mẹ con tử vong. Ba nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu V (36 tuổi), Nguyễn Hoàng L (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T (gần 3 tuổi). Hiện tại, các nạn nhân đang được gia đình tổ chức hậu sự. Tài xế điều khiển ô tô con là Nguyễn Đức Thành Nam (32 tuổi) bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin từ Cục CSGT, qua kiểm tra ban đầu, ông Nam có nồng độ cồn trong máu ở mức 50 mg/100 ml. Trước đó, khuya 20-9, tại đoạn đường giao nhau giữa đường ĐH507 và đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), ô tô con do ông Nam điều khiển lưu thông trên đường Tân Phú ra đường ĐH507. Khi đến ngã ba giao nhau, ô tô tông thẳng vào xe máy do bà V điều khiển chở hai con nhỏ phía sau, đang lưu thông trên đường ĐH507. Chiếc ô tô húc văng xe máy cùng các nạn nhân rồi lao vào vườn cao su đối diện đường Tân Phú. Phát hiện vụ việc, người dân đã đến hiện trường để cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, bà V và cháu L đã tử vong. Cháu T và tài xế ô tô được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu T cũng tử vong. Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, bà V chở hai con nhỏ từ nhà ngoại về nhà thì gặp nạn. KHẢ DOANH Quá trình điều tra đã xác định trước khi thực hiện các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga, Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên AIC) đã đến liên hệ với lãnh đạo Sở GD&ĐT nhằm tạo điều kiện giúp Công ty AIC thực hiện các gói thầu. Tuy các đối tượng không khai nhận nhưng căn cứ kết luận giám định kết luận chữ viết trên các văn bản, hợp đồng dịch vụ định giá và hợp đồng tư vấn, biên bản tiếp nhận hồ sơ dự thầu của Sở GD&ĐT là do Hoàng Ngọc Hồng Phúc viết ra. Phúc khai được Nga đưa đến gặp ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam, Trần Trọng Nhơn Hòa để tặng quà các ngày lễ và giới thiệu mình là nhân viên Công ty AIC được giao làm đầu mối liên hệ. Trước khi có chủ trương giao Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục, Vũ Ngọc Thu (trưởng Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ)) được ông Sơn gặp riêng và thông báo về việc Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) được lựa chọn thực hiện thí điểm gói thầu này. Thông qua giới thiệu của Hòa (chuyên viên Sở GD&ĐT), bà Thu gặp và đồng ý để Phúc hướng dẫn Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) làm thủ tục đấu thầu. Bà Thu chỉ đạo chuyên viên Vũ Quốc Cường phối SONG MAI Cáo trạng xác định cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại của 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục với số tiền tổng cộng hơn 142 tỉ đồng.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 22-9-2025 phapluat@phapluattp.vn ThS - luật sư LÊ NGUYÊN HÒA, Trưởng ban Pháp lý CLB Doanh nhân Việt Nam, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Với sự bùng nổ của mạng xã hội, mỗi sự kiện xảy ra đều có thể trở thành tiêu điểm chỉ trong vài phút với tốc độ lan truyền thông tin chóng mặt. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích khi đó là những nội dung tích cực, hữu ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, mặt trái không thể phủ nhận là khi các thông tin sai lệch, tiêu cực bị chia sẻ rộng rãi sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín cũng như quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức; trong đó có các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang đóng vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế và hướng tới mục tiêu nâng hạng, việc kiểm soát tin giả, thông tin thất thiệt không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là điều kiện tiên quyết. Nhận diện rõ các hình thức tấn công bằng thông tin sai lệch nhằm vào DN, từ đó xây dựng giải pháp phòng ngừa và xử lý hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm sự ổn định, minh bạch của thị trường và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. cả chiến dịch “seeding” giả danh “người trong cuộc”, “chuyên gia” để dẫn dắt dư luận. Một cách thức khác đáng chú ý hiện nay đó là các đối tượng xấu đã khai thác công nghệ mới để tạo dựng thông tin giả. Hình thức phổ biến là dùng hình ảnh, video deepfake hoặc cắt ghép tài liệu, email, văn bản giả mạo để tạo cảm giác “chân thật”. Ngoài ra, các đối tượng còn kết hợp với AI để sản xuất nội dung số lượng lớn, gây khó khăn trong việc kiểm chứng. Trong một thế giới mà thông tin có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, khả năng phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin giả trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những cách thức nêu trên cho thấy việc tấn công uy tín DN không chỉ là hành động tự tín, hình ảnh mà còn kéo theo những hệ quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cả tinh thần, đời sống của lãnh đạo, nhân viên. Tin đồn sai lệch có thể tạo ra một hình ảnh tiêu cực về DN trong tâm trí công chúng. Niềm tin mà DN xây dựng trong nhiều năm có thể sụp đổ chỉ trong vài ngày. Khi uy tín, niềm tin bị giảm sút, DN sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Khách hàng dễ dàng chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ, đặc biệt nếu họ có sản phẩm tương tự. Khi đó, DN sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ công chúng, đối tác, nhà đầu tư, thậm chí là cả nhân viên. Bởi tin đồn tiêu cực cũng có thể khiến hoạt động nội bộ của DN gặp nhiều Nhiều hệ lụy khi doanh nghiệp trên mạng Nhận diện thực trạng Tình trạng DN bị tung tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự, uy tín diễn ra phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, có thể nhận diện một số hình thức phổ biến. Thứ nhất, lan truyền tin giả trên mạng xã hội. Với hình thức này, các đối tượng thường tạo tài khoản ảo để đăng tải thông tin sai lệch như: Đưa tin thất thiệt về tình hình tài chính (lan truyền tin đồn DN thua lỗ, mất khả năng thanh toán, nợ xấu hoặc có nguy cơ phá sản…); tung tin về đời tư lãnh đạo, nhân sự cấp cao, đánh vào sự tò mò, cảm xúc đám đông… với mục đích nhằm làm suy giảm uy tín cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin đối với cả DN. Thứ hai, giả mạo danh tính hoặc thương hiệu của DN bằng cách tạo các website, fanpage để đăng các thông tin sai lệch. Thậm chí là giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty để phát ngôn gây hiểu lầm, hạ thấp uy tín, hình ảnh của DN. Thứ ba là lợi dụng việc DN gặp sự cố (ví dụ kiện tụng, các thông tin bất lợi), dựa trên một phần sự thật để thổi phồng, cắt ghép ngữ cảnh rồi khuếch đại sự việc cá biệt thành phổ biến; bóp méo, suy diễn thông tin, sau đó sử dụng tài khoản ảo/bot để bình luận dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, gây ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, đối tác đối với DN. Thậm chí, có thể có phát mà thường là một chuỗi hành vi xâm phạm có tổ chức, được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cũng phải nói thêm thực tiễn muôn hình vạn trạng, với nhiều cách thức. Tuy nhiên, biểu hiện thường gặp nhất là việc “bôi xấu” sẽ diễn ra trong thời gian dài, bình luận, tung tin đồn tiêu cực về sản phẩm/tình hình tài chính/cá nhân lãnh đạo DN để tạo tâm lý tẩy chay, hoài nghi, gây tổn hại cho DN. Hiện tượng này phổ biến, thường bùng phát khi DN gặp sự cố hoặc bước vào giai đoạn nhạy cảm như gọi vốn, IPO, M&A hay ra mắt sản phẩm. Những hệ lụy Việc DN bị bôi nhọ, tung tin sai sự thật không chỉ dừng lại ở thiệt hại uy Thị trường có quá nhiều tin đồn thất thiệt, nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp, dễ biến động có thể làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong nước. Bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội còn đang bị sử dụng như một công cụ để tấn công các cá nhân, tổ chức, trong đó có doanh nghiệp, gây nên nhiều hệ lụy. Luật sư NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội DN TP.HCM (HUBA) Chưa biết đúng sai, DN đã bị ảnh hưởng Việc các DN phải đối diện với khủng khoảng do bị tung tin sai sự thật không phải hiếm gặp, thậm chí là khá phổ biến. Chúng ta có thể dễ dàng thấy trên mạng xã hội những video, clip ngắn nói về DN này, công ty nọ với những nội dung vô thưởng vô phạt, chưa được kiểm chứng. Mặc dù không biết sự thật đến đâu nhưng rõ ràng, các thông tin tiêu cực lan tràn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến DN. Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy, thường thì những người tung tin xấu trước đó đã có sự không hài lòng về một hoặc một số sản phẩm của công ty hoặc không được bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty quan tâm thỏa đáng. Từ các sự yêu ghét nhỏ lẻ có thể sẽ dẫn tới các mục tiêu lớn hơn như sự mong muốn trả thù, đạt được một số lợi ích nào đó. Đặc thù của việc bị tấn công trên mạng xã hội là các đối tượng thường “núp trong bóng tối” bằng các tài khoản ảo, việc truy vết để tìm kiếm thường gặp nhiều khó khăn. Thông thường sau khi tư vấn pháp lý, các DN tại Việt Nam có xu hướng thích chọn phương án thương lượng, hòa giải, trao đổi, có thể đáp ứng một số điều kiện nhằm giải quyết vụ việc êm đẹp để không bị “bôi xấu” thêm. Cách giải quyết trên có thể phù hợp văn hóa “dĩ hòa vi quý” nhưng khi không thể thương lượng, hòa giải làm cho các đối tượng xấu “được đà lấn tới”. Trong trường hợp đó, bắt buộc DN phải sử dụng công cụ pháp lý để hỗ trợ giải quyết. NGUYỄN CHÍNH ghi Anh TRƯƠNG NGUYỄN THẠCH, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân Tin đồn xấu có thể khiến nhà đầu tư chứng khoán hoảng loạn Tin đồn là một phần không thể thiếu trong môi trường đầu tư, đặc biệt là trên thị trường đầu tư cổ phiếu, nơi mà giá cổ phiếu được phản ánh rất nhanh bởi thông tin. Với các nhà đầu tư cá nhân, khi có tin đồn không tốt về DN họ sẽ có xu hướng bán cổ phiếu, đặc biệt khi nhìn lên bảng điện thấy lệnh bán được kê nhiều sẽ càng gây ra tâm lý hoảng loạn, sợ mất giá nên nhà đầu tư cá nhân lại càng có động lực để “thoát hàng” bất chấp việc tin đồn đó có thể là sai, tin đồn thất thiệt. Ngược lại với tin đồn tích cực, tâm lý “fomo” sẽ khiến các nhà đầu tư đặt lệnh mua cổ phiếu càng nhanh càng tốt vì sợ bị bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Tất cả quyết định dựa theo tin đồn mà không có kiểm chứng đều dẫn tới rủi ro mất tiền, vì thực tế khi tin đồn đến tới các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì nó đã được biết trước đó rất sớm bởi các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tổ chức... Một nhà đầu tư hoặc đầu cơ khi tham gia vào “cuộc chơi” cần Ý kiến

