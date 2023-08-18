213-2025

2 Thời sự - Thứ Ba 23-9-2025 thoisu@phapluattp.vn TRỌNG PHÚ Ngày 22-9, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo công tác thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH và UBTVQH năm 2025 của Chính phủ, TAND Tối cao và VKSND Tối cao. Nhiều kết quả tích cực trong xây dựng pháp luật Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết cơ quan thẩm tra tán thành và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật. Chính phủ cũng triển khai quyết liệt việc tổ chức thi hành pháp luật và ban hành văn bản quy định chi tiết. Năm 2025, khối lượng văn bản tăng đột biến, nhiều hơn 158 văn bản so với năm 2024 và tăng 291 văn bản so với năm 2023 nhưng vẫn bảo đảm tiến độ nhờ sự chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành. sát. VKSND Tối cao cũng đã kịp thời ban hành thông tư, phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm chất lượng, tiến độ các văn bản. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý một số tồn tại, hạn chế như một số quy định pháp luật còn thiếu ổn định, thiếu khả thi; phân cấp, phân quyền chưa kịp thời, hiệu quả; tiến độ nhiều dự án trình gấp, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra; số lượng văn bản quy định chi tiết còn ban hành chậm. Cơ quan thẩm tra đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật và Nghị quyết 197 của QH. Chủ tịch QH yêu cầu nghiêm túc khắc phục tình trạng đề nghị bổ sung chương trình lập pháp sát thời điểm kỳ họp, hạn chế trình các dự án luật, nghị quyết theo trình tự rút gọn. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp: Hội đồng Dân tộc, các ủy ban QH tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường công tác giám sát triển khai thi hành pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng giám sát văn bản quy phạm pháp luật. Về phía Chính phủ, Chủ tịch Chủ tịch Quốc hội: Chấm dứt việc ban hành nghị định, thông tư Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo. Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số cũng đạt kết quả tích cực. Đối với TAND Tối cao, cơ quan thẩm tra ghi nhận kết quả nổi bật trong công tác xây dựng pháp luật. Cơ quan này đã trình QH ban hành hai luật, một nghị quyết; trình UBTVQH ban hành một pháp lệnh, 11 nghị quyết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là tổ chức bộ máy và thẩm quyền tố tụng theo mô hình ba cấp tòa án. Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thông qua hai nghị quyết, chánh án ban hành sáu thông tư và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong thực tiễn. Đối với VKSND Tối cao, cơ quan này đã trình QH thông qua hai dự án luật, hai dự thảo nghị quyết; cho ý kiến dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; trình UBTVQH ban hành năm nghị quyết nhằm bảo đảm vận hành mô hình ba cấp kiểm Chấm dứt tình trạng “trình gấp ban hành chậm” Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị khẩn trương rà soát, kịp thời ban hành văn bản xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc về pháp luật, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trước thời hạn 1-1-2027 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật, nghị quyết liên quan. Chủ tịch QH nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật đúng tinh thần Nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật về tố tụng, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẩn trương ban hành các quy định chi tiết theo thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến con người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng pháp luật… Tại phiên họp thứ 49 ngày 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về dự thảo Luật Thương mại điện tử (TMĐT) nhằm hoàn thiện khung pháp lý để quản lý thị trường TMĐT Việt Nam đang phát triển như vũ bão. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Việt Nam xếp thứ ba Đông Nam Á về quy mô TMĐT năm 2024, đứng thứ năm thế giới về tốc độ tăng trưởng năm 2022. Quy mô thị trường bán lẻ TMĐT tăng từ 2,97 tỉ USD năm 2014 lên 25 tỉ USD năm 2024, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu hàng hóa - dịch vụ tiêu dùng, trung bình tăng 20%-30%/năm. “TMĐT trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng phân phối” - ông Tân cho hay. Theo ông Tân, hiện lĩnh vực này chủ yếu được điều chỉnh bởi Nghị định 52/2013/ NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, chỉ ở cấp nghị định nên chưa đủ hiệu lực điều chỉnh các vấn đề phức tạp, đa ngành. Sự bùng nổ công nghệ và các mô hình kinh doanh mới làm lộ rõ nhiều hạn chế: Quy định phân tán ở nhiều luật, chưa đủ chi tiết để xử lý đặc thù, thiếu đồng bộ với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Quản lý thuế, Luật Sở hữu trí tuệ… Các xu hướng mới như siêu ứng dụng, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, livestream bán hàng… chưa có quy định điều chỉnh riêng, dẫn tới nguy cơ lạm dụng dữ liệu cá nhân, cạnh tranh không lành mạnh, thất thu thuế, quảng cáo sai sự thật. Hợp đồng tự động (automated contract) cũng đã xuất hiện nhưng chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng. Cùng với đó, hành vi gian lận, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ trong TMĐT ngày càng tinh vi. Nhiều nền tảng chưa định danh, xác thực điện tử người bán, đặc biệt là người bán nước ngoài, gây khó truy vết, xử lý vi phạm và thu thuế; người tiêu dùng khó kiểm chứng độ tin cậy. Hoạt động TMĐT xuyên biên giới tăng mạnh nhưng pháp luật chưa theo kịp, khó kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng TMĐT kéo theo lượng lớn bao bì, rác thải, đòi hỏi chính sách thúc đẩy TMĐT xanh, bền vững để bảo vệ môi trường. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhu cầu cấp thiết ban hành Luật TMĐT. Nhiều nước như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Campuchia đã xây dựng Luật TMĐT dựa trên Luật mẫu UNCITRAL, công nhận giá trị pháp lý thông điệp dữ liệu điện tử. EU ban hành Chỉ thị TMĐT, gần đây có Đạo luật Kỹ thuật số; Nhật Bản, Hàn Quốc có luật riêng bảo vệ người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến. Quốc tế coi TMĐT là phương thức thương mại đặc biệt, tiềm ẩn phức tạp, cần có văn bản pháp lý riêng. Dự thảo Luật TMĐT gồm 8 chương, 50 điều quy định rõ trách nhiệm các chủ thể, trong đó có bán hàng livestream, tiếp thị liên kết, hoạt động nền tảng. Điểm mới so với nghị định hiện hành: Các nền tảng TMĐT phải công khai, minh bạch thông tin về chủ sở hữu, người bán, sản phẩm, Luật Thương mại điện tử sẽ siết chặt trách nhiệm của người livestream bán hàng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thương mại điện tử. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Ba 23-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí). Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết dự án luật đã cụ thể hóa Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân trong quản lý, sử dụng nguồn lực của nền kinh tế. Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định pháp luật về phòng, chống lãng phí hoặc để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi được giao quản lý. Điều 32 dự thảo luật quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức phải quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn; đồng thời giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc để xảy ra lãng phí thuộc phạm vi quản lý, sử dụng. Ông Hùng cho biết dự thảo đã thể chế hóa Quy định 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, luật bổ sung, hoàn thiện quy định về phát hiện lãng phí, trách nhiệm xử lý thông tin và bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí. Dự án luật cũng cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý mạnh, có tính răn đe cao đối với các hành vi lãng phí; đồng thời tạo không gian pháp lý để cán bộ dám nghĩ, dám làm. Thẩm tra dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc để bảo đảm thể chế hóa tinh thần xuyên suốt Chỉ thị 27-CT/TW “lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ”. Theo ông, việc đánh giá tiết kiệm, chống lãng phí phải dựa trên tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành, kết hợp đánh giá tổng thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng đầu ra, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động xã hội. Ông Mãi nhấn mạnh việc bổ sung nguyên tắc đánh giá tiết kiệm theo hướng kết hợp giữa tiêu chuẩn, định mức với kết quả thực hiện là cần thiết, cấp bách và phù hợp xu hướng quản lý công hiện đại… Góp ý cho dự luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh phải bảo đảm tính cụ thể, khả thi trong tổ chức thực Tiết kiệm, chống lãng phí là sử dụng hiệu quả chứ không phải tiêu ít tiền Tiết kiệm, chống lãng phí một cách thực chất là phải sử dụng hiệu quả nguồn lực tài sản công, tài chính công chứ không phải cứ tiêu ít tiền mới là tiết kiệm, chống lãng phí. “trình luật gấp, chậm” QH cho rằng cần tập trung giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; sửa luật phải tính dài hạn, lâu dài để luật có “tuổi thọ cao”. Chủ tịch QH nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng luật, qua đó rút ngắn thời gian thảo luận tại QH. Cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cơ cấu số lượng đại biểu, ủy viên ở Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, tăng cường thành viên là chuyên gia, nhà khoa học để đóng góp ý kiến tập trung, trọng tâm, trọng điểm. “Pháp luật chồng chéo, xung đột, thiếu tính khả thi, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần trong thời gian ngắn là vấn đề cần giải pháp mạnh, tổng thể” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Chủ tịch QH lưu ý Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ rà soát những luật đã ban hành nhưng chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn; yêu cầu làm khẩn trương để không lặp lại tình trạng “trình thì gấp nhưng ban hành nghị định, thông tư lại chậm”. hiện các quy định. “Ranh giới giữa tiết kiệm và lãng phí rất mong manh. Ở chỗ này coi là tiết kiệm nhưng ở chỗ khác lại thành lãng phí” - ông Thanh nói và đề nghị phải có một bộ tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phù hợp để xác định được ranh giới này. Ông Thanh nêu bài học thực tiễn trước đây có đoạn cao tốc chỉ làm hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, dẫn đến nhiều tai nạn, sau phải cải tạo lại tốn kém hơn rất nhiều. “Cần chuyển nhận thức từ “tiết kiệm, chống lãng phí” sang “sử dụng nguồn lực hiệu quả” và cụ thể hóa nguyên tắc này trong các điều khoản để phân biệt rõ ràng giữa tiết kiệm và lãng phí” - ông Thanh nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý phải phân biệt hành vi gây lãng phí do thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật với rủi ro khách quan, nhất là khi triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách mới. “Anh em rất sợ, từ thái cực này dễ chuyển sang thái cực kia. Dự án chậm là phát sinh lãng phí, chi phí xã hội, chi phí cơ hội. Nguyên tắc đã đúng nhưng tôi quan tâm tới quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi” - ông nói thêm. Chủ nhiệm Phan Văn Mãi cho biết việc sử dụng tài sản, nguồn ngân sách trong bối cảnh cụ thể phải có phương án tối ưu, có hiệu quả nhất. Ông lấy ví dụ, TP.HCM hiện chi trả lương khoảng 10.000 tỉ đồng/năm. Nếu cho chủ tịch UBND TP được HĐND TP thông qua cơ chế tự quyết về tổng biên chế, tổng quỹ lương và trong năm năm giảm 10%-15% chi phí thì ngân sách sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. “Tuy nhiên, hiện nay cơ chế phân cấp, trao quyền cho người chịu trách nhiệm vẫn chưa mở đủ. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công chưa được trao toàn quyền quyết định sử dụng tài sản nhà nước giao để phát huy hiệu quả cao nhất” - ông Mãi nói. Từ thực tế đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng cần mạnh dạn trao quyền cho người đứng đầu các cấp, các đơn vị sự nghiệp được quyết định phương án sử dụng tài sản, tài chính được giao; cho phép thí điểm cơ chế khoán chi, tự chủ, tính trong tổng lợi ích. TRỌNG PHÚ Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan đã hoàn thành khối lượng công việc đặc biệt lớn liên quan đến công tác lập pháp, xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong thời gian rất ngắn, kịp thời tạo sự đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Chủ tịch QH đề nghị báo cáo cần bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; xem xét ban hành các văn bản giải quyết, ủy quyền ban hành văn bản để xử lý vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của QH khi sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết 190/QH15. “Trong báo cáo, chúng ta đã thẳng thắn nêu tồn tại hạn chế nhưng cần làm rõ thêm nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền. Chúng ta chỉ ra rõ để đại biểu QH thấy được nguyên nhân cụ thể” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Chủ tịch QH cũng lưu ý khối lượng văn bản pháp luật, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong thời gian tới đặc biệt lớn. “Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nếu không chúng ta khó hoàn thành khối lượng công việc lớn”- Chủ tịch QH nói, đồng thời yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền, tiếp tục ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các cơ quan để xử lý công việc bảo đảm chất lượng, tiết kiệm thời gian, nhân lực. Chủ tịch QH dẫn chứng tại kỳ họp thứ 9, QH đã ứng dụng “QH số”, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng pháp luật, giúp xử lý một khối lượng lớn công việc. “Kỳ họp thứ 10 này, Chính phủ dự kiến trình khoảng 50 luật, khoảng 70 nội dung. Nếu hệ thống không sử dụng chuyển đổi số, AI, chỉ dựa vào con người thì làm không nổi” - ông chia sẻ. Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật Tiêu điểm Từ tháng 10-2024 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến 58 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; riêng bảy tháng đầu năm 2025 đã trình QH thông qua 47 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến bốn dự án khác. Chủ tịch QH nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm rõ trách nhiệm và kịp thời xử lý vi phạm trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật là yêu cầu cấp thiết. Ưu tiên xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo. Đồng thời tăng cường hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng để thuận lợi cho thi hành. Chủ tịch QH cũng đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật về tố tụng, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẩn trương ban hành các quy định chi tiết theo thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến con người.• hàng hóa, dịch vụ; công khai điều kiện giao dịch gồm quyền, nghĩa vụ các bên, chính sách giao hàng, thanh toán, cơ chế giải quyết tranh chấp. Chủ quản nền tảng phải định danh người bán trong nước qua VNeID, định danh người bán nước ngoài bằng giấy tờ hợp pháp - công cụ giúp giảm gian lận, nâng cao trách nhiệm. Nền tảng phải có cơ chế tự động kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị, rà soát, gỡ bỏ thông tin vi phạm khi phát hiện hoặc có phản ánh. Thông tin hàng hóa, dịch vụ phải lưu tối thiểu một năm; nội dung cơ bản hợp đồng giao dịch lưu ít nhất ba năm. Chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và kiểm soát nội dung theo thời gian thực. Người bán phải cung cấp cho người livestream tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện. Người livestream không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mãi, chính sách bảo hành…; phải thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải xác nhận. Tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải định danh người tiếp thị, có cơ chế theo dõi, giám sát, ngăn chặn và gỡ bỏ các liên kết vi phạm pháp luật. Người tiếp thị liên kết không được cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mãi, chính sách bảo hành; không thực hiện tiếp thị trên các nền tảng số chưa đáp ứng điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, các quy định mới sẽ giúp thị trường TMĐT minh bạch hơn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Qua thảo luận, các ý kiến tại Ủy ban Thường vụ QH đều thống nhất với việc cần thiết ban hành dự luật, đồng thời đề nghị Chính phủ hoàn thiện dự thảo luật để kịp thời trình QH xem xét tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XV dự kiến khai mạc vào đầu tháng 10-2025. TRỌNG PHÚ Cần chuyển nhận thức từ “tiết kiệm, chống lãng phí” sang “sử dụng nguồn lực hiệu quả” và cụ thể hóa nguyên tắc này trong các điều khoản để phân biệt rõ ràng giữa tiết kiệm và lãng phí. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 23-9-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề Thường trực HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa có quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) vào ngày 29-9, tại hội trường Trung tâm hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa). Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND TP sẽ xem xét một số nội dung quan trọng, trong đó có 11 nhóm nội dung thuộc nhóm tờ trình, nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, các đại biểu xem xét tờ trình quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026 trên địa bàn TP; tờ trình quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026... Các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến 41 dự thảo nghị quyết cá biệt khác… THANH TUYỀN Tin vắn • Tuyên dương bé trai cứu bạn thoát chết. Ngày 22-9, UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn là Trần Tấn P (13 tuổi) kịp thời trốn vào nhà, trong vụ Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại bốn người trong gia đình ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào ngày 13-9. T.THOẠI • Khen thưởng những người giải cứu bé gái lớp 1. Ngày 22-9, UBND xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao thưởng nhằm ghi nhận chiến công kịp thời của lực lượng công an và quần chúng trong vụ việc giải cứu bé gái THSN (sáu tuổi) mất liên lạc vào ngày 16-9. Bé N được giải cứu an toàn, đồng thời lực lượng chức năng bắt giữ ông Hồ Văn Quân, người có hành vi chiếm giữ người dưới 16 tuổi trái phép. N.TIẾN Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 20252030. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), chủ trì họp báo. Theo thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự đại hội. Thông tin tổng quan về đại hội, Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng. Đại hội được tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng từ chiều 29-9 đến sáng 2-10… VIẾT THỊNH Ngày 22-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; chỉ định ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. • Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. • Tại hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 22-9, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. NHÓM PV Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: PHẠM THẮNG Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII Ông Nghiêm Xuân Thành trở thành bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Ngày 22-9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có ba mẹ con tử vong trong vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô xảy ra vào ngày 20-9. Ba nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Thu V (36 tuổi), Nguyễn Hoàng L (sáu tuổi) và Nguyễn Thanh T (gần ba tuổi). Tại đây, bà Thúy gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Bà Thúy động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát để ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, bà Thúy yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình trong thời điểm trải qua đau thương, mất mát này. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an TP.HCM cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. L.ÁNH Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm gia đình 3 mẹ con tử vong do tai nạn giao thông Ông Trần Lưu Quang kêu gọi SCG Việt Nam đầu tư các dự án năng lượng xanh Ngày 22-9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, có buổi tiếp ông Sakchai Patiparnpreechavud, Tổng Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công ty SCG Hóa dầu; ông Praween Wirotpan, Tổng Giám đốc Công ty SCG Việt Nam. SCG (Siam Cement Group) là tập đoàn công nghiệp hàng đầu Thái Lan. Tại buổi tiếp, ông Trần Lưu Quang kỳ vọng qua buổi gặp, hai bên sẽ mở rộng hợp tác hơn nữa, không chỉ liên quan đến lĩnh vực hóa dầu. Ông thông tin Việt Nam đang phấn đấu phát triển xanh, đề cao phát triển các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Do đó, ông gợi mở nếu Công ty SCG đầu tư ở Việt Nam, trong đó có TP.HCM, sẽ có rất nhiều ưu đãi nên SCG có thể nghiên cứu thêm về lĩnh vực này. “Trong bối cảnh những năm tiếp theo TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% thì tôi tin SCG sẽ có đóng góp không nhỏ. Vì vậy, chúng tôi xem SCG là đối tác chiến lược, nếu có khó khăn gì, công ty có thể cùng trao đổi để chúng tôi tháo gỡ trong thời gian tới” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Ông Sakchai Patiparnpreechavud nhấn mạnh SCG luôn đánh giá cao tiềm năng phát triển tại Việt Nam, cũng như TP.HCM, việc phát triển kinh tế xanh, bền vững là mục tiêu phát triển của SCG. Do đó, ông mong muốn trở thành đối tác của TP.HCM trong lĩnh vực này, hướng đến cùng nhau phát triển… BẢO PHƯƠNG Lễ xuất quân các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân BV Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Tại buổi lễ, ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết: “100% cán bộ, nhân viên chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này đã được quán triệt kỹ về các quy định của Liên hợp quốc, của phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại; quy định của pháp luật Việt Nam, kỷ luật của quân đội, đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế”. T.PHƯƠNG - T.VĂN Hà Nội dự kiến xây công viên, quảng trường dọc sông Tô Lịch UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch. Theo UBND TP Hà Nội, dự án có diện tích gần 738.000 m2. Mục tiêu là hình thành hệ thống công viên, quảng trường, sân thể thao, đường đi dạo, cây xanh và nhiều tiện ích công cộng hai bên bờ sông. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 4.665 tỉ đồng. Dự án dự kiến thực hiện từ quý III-2025 đến quý III-2027. Hà Nội đặt mục tiêu khởi công vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng thủ đô 10-10. T.PHÚ Công bố giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 Ngày 22-9, Bộ VH-TT&DL tổ chức họp báo công bố giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với 11 hạng mục và 18 giải thưởng trong lĩnh vực du lịch. Tại buổi họp báo, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 được tổ chức vào đúng ngày Du lịch Thế giới (27-9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động. V.THỊNH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 23-9-2025 Ngày 22-9, Thủ tướng có công điện về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống Công điện nêu rõ đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão khi hoạt động trên Biển Đông. Theo dự báo, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, diễn biến của bão còn rất phức tạp, cần theo dõi, cập nhật thường xuyên. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão, tình hình tại địa phương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa. Chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thủ tướng cũng giao bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão đối với địa phương, chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết. Lưu ý đề phòng giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Thủ tướ ng: Chủ động ứng phó ở mức cao nhất với siêu bão Ragasa Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó vớ i siêu bão Ragasa ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân… Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền. Trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển. Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Thông tin sớm nhất, chính xác nhất về tác động của bão Thủ tướng giao bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cung cấp thông tin sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, nhận định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để cơ quan chức năng và người dân chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương hỗ trợ các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập... Các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Ragasa chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ trưởng Bộ KH&CN chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra. Bộ NN&MT họp ứng phó với bão Chiều 22-9, Bộ NN&MT tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão Ragasa. Theo báo cáo tại cuộc họp, dự báo đêm 22-9, bão Ragasa đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Khoảng 16 giờ ngày 23-9, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Đến 16 giờ ngày 24-9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Vị trí và đường đi của bão Ragasa. Ả nh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, báo cáo tại cuộc họp. Ả nh: AN HIỀ N Quốc) khoảng 170 km về phía đông với cường độ cấp 14-15, giật trên cấp 17. Dự báo khoảng 16 giờ ngày 25-9, tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, tính đến 16 giờ ngày 22-9, lự c lượ ng chứ c năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.058 phương tiện/215.743 lao động. Trong đó có 338 phương tiện/2.117 lao động đang hoạt động trên khu vực đặc khu Hoàng Sa. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo; không có phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Còn theo báo cáo của Bộ Xây dựng, khu vực cảng vụ từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa có 874 tàu đang hoạt động, trong đó có 382 tàu biển và 492 phương tiện thủy nội địa. Các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Huế có 161.354 ha nuôi, 31.812 lồng bè, 3.875 chòi canh nuôi thủy sản. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện có 37,079 triệu con gia súc; 559,405 triệu con gia cầm. Diện tích lúa mùa ở Bắc Bộ đã gieo cấy hơn 800.000 ha, đang trong giai đoạn trổ đòng, xanh chín; khu vực Bắc Trung Bộ có gần 130.000 ha chưa thu hoạch. Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Huế có 62 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu. Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 (vượt mức thiết kế)… Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng vào đất liền nước ta. Để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lũ sau bão, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai đề nghị cần tập trung triển khai từ sớm, từ xa theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 170 ngày 22-9.• AN HIỀ N Thủ tướng yêu cầ u hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Ngày 22-9, bộ trưởng Bộ GD&ĐT có công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, TP từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9). Theo đó, đại diện Bộ GD&ĐT nhận định đây là cơn bão cực mạnh, có diễn biến phức tạp và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết tỉnh, TP trên cả nước. Mưa lớn do bão gây ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành giáo dục, bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, TP từ Lâm Đồng trở ra theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Các đơn vị lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp. Đồng thời, các sở GD&ĐT chỉ đạo rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn; sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường khi bảo đảm an toàn. Theo Trung tâm Dự bá o khí tượ ng thủ y văn quố c gia, chiề u 22-9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,5°N - 121,1°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 120 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ. Dự bá o từ ngày 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạ nh dần lên cấ p 6-7, sau tăng lên cấ p 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật trên cấp 15, só ng biể n cao 5-7 m; biển động dữ dội. Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn. Tiêu điểm Bộ GD&ĐT: Học trực tuyến, hoãn lịch học để ứng phó siêu bão Ragasa

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 23-9-2025 phapluat@phapluattp.vn Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM Trong “thế giới phẳng”, tin tức lan truyền chóng mặt nhưng lại khó kiểm soát nội dung. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của tin giả, tiêu cực gây ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân. Với các doanh nghiệp (DN), mức độ tác động không chỉ trong phạm vi hẹp; DN càng lớn thì ảnh hưởng càng rộng, kéo theo nhiều hệ lụy. Thực tế thời gian qua, không ít cá nhân, DN đã trở thành mục tiêu tấn công trên các nền tảng mạng xã hội. Khi đối mặt với tình huống này, DN phải làm gì để bảo vệ mình? Theo pháp luật Việt Nam, có ba ngành luật điều chỉnh các quan hệ mà DN có thể sử dụng để bảo vệ mình: Hình sự, hành chính và dân sự. Tùy tính chất, mức độ hành vi bị xâm hại mà DN đưa ra phương án xử lý ở mức độ phù hợp và có thể áp dụng Để thực hiện được theo phương thức này, DN cần thu thập bằng chứng. Một trong những giải pháp phổ biến, an toàn và có giá trị chứng minh đó là yêu cầu văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng. Bên cạnh đó, cần thiết chứng minh thiệt hại, trong đó bao gồm thiệt hại thực tế (thiệt hại vật chất và thiệt hại phi vật chất như uy tín, giảm sút giá trị thương hiệu…) để làm căn cứ yêu cầu bồi thường. “chân lý” để những ai có ý định xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của DN sẽ phải cân nhắc. Dưới góc độ pháp luật hành chính, khi cho rằng mình bị xâm hại, DN có thể gửi đơn đến Sở KH&CN hoặc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ VH-TT&DL. Đây là các cơ quan chuyên môn xử lý những vụ việc loại này. Xét ở phạm vi DN bị xâm hại thông qua mạng xã hội thì khung pháp lý để xử lý là khá đầy đủ với Luật An ninh mạng, Nghị định 15/2020 và Nghị định 14/2022. Đơn cử, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị phạt 1015 triệu đồng. Người vi phạm ngoài việc bị xử phạt còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là gỡ Doanh nghiệp bị bêu xấu trên Nên kiện hoặc tố cáo phương thức từ thấp đến cao: Khởi kiện, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành chính và cao nhất là tố giác tội phạm. Có thể khởi kiện, yêu cầu xử lý hành chính… BLDS 2015 quy định khi pháp nhân bị xâm phạm, có quyền tự bảo vệ hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Việc khởi kiện là cách thức linh hoạt nhất với mục tiêu chính là buộc người vi phạm phải công khai xin lỗi, cải chính thông tin sai sự thật và bồi thường thiệt hại. Phương thức này được đánh giá là văn minh, tiến bộ nhất và không bị “mang tiếng” là ỷ thế đối với DN lớn để gây áp lực đối với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những người có ý kiến trái chiều. Tòa án xét xử theo thủ tục tố tụng dân sự, các bên có quyền đưa ra quan điểm của mình, tranh luận, chứng minh cho những yêu cầu của mình là chính đáng. Khi được tòa án chấp nhận, đó chính là Vào tháng 4-2022, TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là TAND khu vực 2 - Gia Lai) đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty T (địa chỉ tại TP.HCM) và bị đơn là ông TKM (ngụ tỉnh Bình Định cũ). Theo đơn kiện, ông M và Chi nhánh Công ty T tại Bình Định (cũ) có ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Do việc kinh doanh tại cửa hàng không hiệu quả, công ty đã gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; hai bên sau đó thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, ông M sau đó đã có những phát ngôn trên báo, mạng xã hội không đúng sự thật, xúc phạm đến uy tín của công ty nên họ đã lập vi bằng ghi nhận toàn bộ bài đăng Facebook của ông M để tiến hành khởi kiện yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại… Tại tòa, ông M cho rằng mình bức xúc vì công ty không thanh toán đủ tiền thuê nhà theo yêu cầu nên mới đăng bài trên Facebook. Trước thời điểm tòa án thụ lý vụ án, ông đã gỡ bỏ hoàn toàn bài đăng nên không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. Theo HĐXX, nội dung bài đăng về công ty của ông M có những từ ngữ xúc phạm, trực tiếp gây thiệt hại về danh dự, uy tín của công ty. Hành vi của ông M là trái pháp luật. Ông M cho rằng đây là điều bình thường, không gây thiệt hại gì cho công ty; tuy nhiên, pháp luật quy định ông M buộc phải biết hành vi của mình có thể gây thiệt hại cho phía công ty. Do đó, ông M có lỗi vô ý gây ra thiệt hại. Từ đó, HĐXX đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty. Buộc ông M bồi thường thiệt hại cho công ty 11 triệu đồng; gỡ bỏ bài đăng xúc phạm và xin lỗi, cải chính công khai trên tài khoản Facebook cá nhân của ông. Một trường hợp khác, ngày 21-5-2025, TAND TP Thủ Đức, TP.HCM (nay là TAND khu vực 2 - TP.HCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Tịnh (tên gọi khác là Mr Lee) 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo nội dung vụ án, thông qua mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok với nhiều lượt theo dõi, Tịnh đã có bảy bài đăng với nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà N và công ty của bà N. Đơn cử, ngày 27-8-2023, tại trang Facebook Thẩm mỹ Mr.Lee - Bình Dương, Trương Thanh Tịnh đăng bài viết kèm một video dài 9 phút 35 giây với 3,1 ngàn lượt xem, 33 bình luận. Ngày 18-8-2023, tại trang TikTok Lee Sài Gòn, Tịnh đã đăng video với 44,2 ngàn lượt xem... Khi biết sự việc trên, ngày 31-10-2023, bà N đã có đơn tố cáo Tịnh tại Công an TP.HCM. Quá trình xét xử, bị cáoTịnh khai không quen biết hay mâu thuẫn gì với bà N. Tịnh cho rằng những thông tin bà N chia sẻ không đúng nên chỉ muốn phản biện và xảy ra những hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân và công ty của bà N. Theo bị hại N, giữa bà và bị cáo Tịnh là hai người xa lạ. Sự việc bị cáo Tịnh đăng tải các video, hình ảnh với thông tin sai lệch về bà suốt bốn năm qua đã gây ảnh hưởng rất lớn về danh dự, tinh thần và công việc kinh doanh. SONG MAI Khi hành vi bôi nhọ có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, doanh nghiệp có thể yêu cầu cơ quan điều tra công an xử lý theo tiến trình tố tụng hình sự. Khi bị tung tin đồn thất thiệt, thay vì đôi co trên mạng xã hội, doanh nghiệp nên tiến hành các biện pháp pháp lý như khởi kiện, tố cáo; đó là hành vi văn minh, thượng tôn pháp luật. Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) từng khởi kiện một cá nhân để yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và thắng kiện. Ảnh: HỮU ĐĂNG Tòa án đã xử lý nhiều vụ cá nhân bôi nhọ doanh nghiệp trên mạng Phiên xét xử bị cáo Trương Thanh Tịnh. Ảnh: TRẦN LINH

