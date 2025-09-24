214-2025

SỐ 214 (7487) - Thứ Tư 24-9-2025 Tổng Bí thư Tô Lâm: Cải cách để phụ c vụ ngườ i dân tố t hơn CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TÁI LẬP Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM: CẦN THIẾT VÀ CẤP THIẾT Việc tách riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ góp phần nâng cao tính chuyên môn, đảm bảo tính độc lập trong quá trình hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của TP.HCM sau sáp nhập. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN 80 NĂM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN: Quyết tâm xây dựng TP.HCM văn minh, nghĩa tình Siêu bão số 9 nhiều khả năng đổ bộ Quảng Ninh-Hưng Yên Tiến tới dừng nhập khẩu, dừng sản xuất xe xăng dầu Doanh nghiệp cần chủ động phòng vệ trước tin đồn xấu CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO LÊ MINH TRÍ: Khó nhất là án dân sự, hành chính… trong so nay trang 11 trang 12 trang 6+7 trang 2+3 trang 5 trang 3 trang 8

2 Thời sự - Thứ Tư 24-9-2025 TRỌ NG PHÚ Sáng 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và XV liên quan giám sát chuyên đề, chất vấn. Chất lượng xử án được nâng cao Trình bày báo cáo tóm khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật” - ông Dương Thanh Bình nêu. Cũng theo chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, việc rà soát các trường hợp tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra được tăng cường. Tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm được đẩy nhanh, sớm thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, theo chủ nhiệm tạm đình chỉ, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chưa được giải quyết còn nhiều. Công tác kiểm sát đối với từng hồ sơ vụ việc chưa kịp thời. Việc giải quyết một số vụ việc phức tạp liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có tiến độ chậm. Đã tháo gỡ được nhiều khó khăn Nêu ý kiến tại phiên họp, Chánh án TAND Tối cao Lê Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: QH Chiều 23-9, tiếp tục phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng. Đây là dự án luật được sửa đổi toàn diện trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng. Dự án luật gồm 9 chương với 58 điều, có một số nội dung mới đáng chú ý. Theo đó, dự thảo bổ sung một điều luật quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, dữ liệu là tài sản quốc gia, là nguyên liệu đầu vào vô cùng quý giá của hệ sinh thái số, chuyển đổi số. Tuy nhiên, các quy định hiện nay mới chỉ tập trung vào vấn đề khai thác, sử dụng, xử lý dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, chưa quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu. Từ đó, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định việc bổ sung vào Luật An ninh mạng nội dung nói trên là rất cấp thiết. Dự thảo cũng bổ sung một khoản tại điều luật quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. Cụ thể, dự thảo luật yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải định danh địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh mạng. “Địa chỉ IP tương tự như số nhà, địa chỉ cư trú ngoài đời thực, là cơ sở quan trọng nhất để xác định thông tin, vị trí, thiết bị đầu cuối truy cập, sử dụng, hoạt động trên Internet” - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng chỉ rõ việc định danh địa chỉ Internet phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thời gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác nghiệp vụ, tỉ lệ tra cứu địa chỉ Internet có thông tin thuê bao không quá 40% gây khó khăn rất lớn cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng công an. Một nội dung đáng chú ý khác, dự thảo bổ sung quy định về việc người đứng đầu, chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ về an ninh mạng. “Trong bối cảnh hiện nay đây là yêu cầu cấp thiết, nhiều tổ chức, doanh nghiệp chưa có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản dẫn đến việc xử lý sự cố chậm trễ, không hiệu quả” - Thứ trưởng Bộ Công an nói thêm. Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần quy định cụ thể trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam. Dự thảo cần xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh đối với hành vi vi phạm quyền riêng tư, thu thập và sử dụng dữ liệu trái phép. Đáng chú ý ông đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách giám sát việc thực thi. “Tôi biết Bộ Công an đã tính toán để cơ quan này có đủ thẩm quyền và nguồn lực hoạt động hiệu quả. Cần có cơ chế báo cáo sự cố và tăng cường tham vấn cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài” - Chủ tịch Quốc hội nói. Ngoài ra, ông cho rằng luật lần này cần đảm bảo người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu, rút lại sự đồng ý và tắt thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án được nâng cao. Tỉ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm. Việc giải quyết, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy nhanh tiến độ. “Tuy nhiên, tỉ lệ giải quyết án dân sự, tỉ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt yêu cầu. Quá trình xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn tồn tại một số khó Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, số lượng vụ việc, vụ án Chánh án TAND Tối cao cho biế t đến thời điểm này, theo pháp luật và báo cáo chính thức, chưa có vụ án nào bị xác định oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết thời gian qua chất lượng và trình độ giáo dục các cấp học đã có cải thiện, mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, theo ông Bình, chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là lĩnh vực rất được dư luận quan tâm, thời gian qua nổi lên “nhiều vấn đề”. Ông ghi nhận Bộ GD&ĐT đã có nhiều biện pháp xử lý, nhất là trong các vụ việc bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Thủ tướng cũng đã ban hành chỉ thị về vấn đề này. Ông Vinh cho rằng cần kiên trì xây dựng văn hóa học đường rộng hơn, toàn diện hơn. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự băn khoăn về tính hiệu quả của Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh, được sửa đổi theo hướng “không xử lý phạt mà chỉ nhắc nhở”. “Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu chỉ áp dụng biện pháp thuyết phục, cần xem có hiệu quả không? Giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời, ra ngoài xã hội sẽ có những tác động xã hội” - ông Vinh nêu. Khẳng định quan điểm nhất quán nguyên tắc bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh, ông đề nghị cần nghiên cứu kỹ, có cách xử lý phù hợp nhất. “Tôi thấy có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn như thế mà chúng ta chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường, sợ sẽ rất khó. Nội dung này về chuyên môn giáo dục nên cần nghiên cứu thêm” - ông Vinh đề nghị. Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trước đây nói vướng thể chế nhưng nay Luật Nhà giáo cùng ba luật liên quan đã sửa đổi, trao quyền nhân sự cho ngành giáo dục. “Bây giờ giải quyết không được thì không thể nói là vướng thể chế nữa. Chúng tôi rất mong việc này đã có cơ chế rồi thì cần tập trung xử lý” - ông Vinh nhấn mạnh. Đối với dạy thêm, học thêm, ông cho biết bộ đã có thông tư riêng, năm đầu tiên triển khai đã giảm đáng kể, song còn nhiều ý kiến xung quanh. “Hiện nay đã đỡ đi nhưng lại chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Chúng ta tiếp tục quan tâm xử lý việc này cho tốt” - ông nói. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH Học sinh có hành vi lệch chuẩn lớn, xử lý nhắc nhở có hiệu quả? thoisu@phapluattp.vn Chánh án TAND Tối cao: Khó án dân sự, hành chính… Thứ trưởng Bộ Công an: Đề xuất doanh nghiệp phải định danh IP Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết việc xử lý án tham nhũng hiện nay không quá khó, mà khó nhất là các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại.

3 được thông báo khi dữ liệu bị xâm phạm. Quy định này cần áp dụng cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ xuyên biên giới. ĐỨ C MINH Thời sự - Thứ Tư 24-9-2025 Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: PHẠM THẮNG thoisu@phapluattp.vn nhất là thường xuyên. Đến nay mô hình chính quyền hai cấp dần đi vào nề nếp, hiệu quả, tuy nhiên do còn mới nên khó tránh khỏi những bất cập, nhất là ở cấp xã, phường, nơi trực tiếp giải quyết nhu cầu của người dân. “Mọi chủ trương, chính sách phải đến được với cơ sở. Không để tình trạng việc thuộc cấp phường lại phải xin ý kiến TP hay bộ, ngành; càng không để dân phải lên TP, lên Trung ương mới được giải quyết” - Tổng Bí thư nói và khẳng định việc phân cấp, phân quyền phải triệt để, rõ ràng để mọi việc hoàn thành ngay tại cơ sở. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thay đổi tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ. “Thấy gia đình, hộ kinh tế muốn lập doanh nghiệp thì chính quyền phải đến tận nơi hướng dẫn, tư vấn, chỉ rõ thiếu vốn vay ở đâu, thủ tục thế nào… Không để người dân phải chạy đi chạy lại nhiều lần” - ông nói và coi đây là cách phục vụ nhân dân thiết thực nhất. “Chính quyền hai cấp phải thật sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động. Chừng nào dân còn kêu ca, đó chính là hoạt động chưa hiệu quả của chính quyền” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Cải cách tiền lương, giáo dục và y tế Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhóm vấn đề thứ hai cử tri quan tâm là vị trí việc làm, biên chế trong khối giáo dục, y tế, cùng các chế độ chính sách, tiền lương, lương hưu và trợ cấp xã hội. Ông nhấn mạnh việc xác định vị trí việc làm là cơ sở quan trọng để triển khai cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Hiện Bộ Chính trị đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, phải hoàn thành trong quý IV năm nay, không thể chậm hơn. “Từ vị trí việc làm mới tính được biên chế, mới thực hiện được đầy đủ cải cách tiền lương” - Tổng Bí thư nói. Theo ông, Nghị quyết 27 có sáu nội dung nhưng mới thực hiện được bốn. Việc tính toán mức lương phải khuyến khích, ưu tiên đúng ngành nghề - giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học - đặc biệt ở vùng sâu vùng xa chứ không thể “cào bằng”. Đồng thời, phải quản lý giá cả để “đừng để chưa tăng lương giá đã tăng” khiến đời sống người dân không được cải thiện. Ông cũng đề cập vấn đề lương hưu và dịch vụ dưỡng lão. “Lương hưu có 6 triệu, vào dưỡng lão thu 10 triệu thì không thể vào được. Yêu cầu đặt ra là phải có cách” - ông nói. Mục tiêu cuối cùng, theo Tổng Bí thư là nâng cao đời sống nhân dân, để đất nước phát triển nhưng đời sống người dân cũng phải được nâng lên. Lương phải đủ để mỗi người lao động có thể nuôi được một người thân, khuyến khích sinh con, hạn chế già hóa dân số. Tổng Bí thư cho rằng mọi chính sách phải đồng bộ, gắn với kiểm soát lạm phát, kiềm chế tăng giá, cân đối lương khu vực công với khu vực tư, không tạo áp lực quá lớn cho doanh nghiệp nhưng bảo đảm người lao động, người hưu trí có mức sống phù hợp.• TRỌ NG PHÚ Chiều 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biể u Quố c hộ i thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 11 phường (gồm Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy) trước kỳ họp thứ 10, Quố c hộ i XV. Chính quyền hai cấp phải phục vụ dân tốt hơn Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư đánh giá cao những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của bà con cử tri trước tình hình của đất nước, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước sự đồng tình, ủng hộ của người dân trước hàng loạt chủ trương, chính sách vừa được ban hành thời gian qua. Về vận hành chính quyền hai cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là vấn đề lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, chỉ đạo Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân, để đất nước phát triển nhưng đời sống người dân cũng phải được nâng lên. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 11 phường trên địa bàn. Ảnh: HNY Tổng Bí thư: Cải cách để phụ c vụ ngườ i dân tố t hơn Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những cải cách lớn mà đất nước đang thực hiện là để phục vụ người dân tốt hơn, để người dân được thực sự thụ hưởng thành quả của phát triển. Minh Trí khẳng định đến thời điểm này, tất cả chỉ tiêu về án dân sự, hành chính, hình sự đều đã có chuyển biến tích cực. Cụ thể: Án hình sự đạt 95,11%; án dân sự đạt 84,72%; án hành chính đạt 80,77%. “Trong hai tháng vừa qua, tôi trực tiếp chỉ đạo hằng tuần nên đến nay đã tháo gỡ được nhiều khó khăn và đạt kết quả tích cực” - ông Lê Minh Trí nhấn mạnh. Về nội dung báo cáo có nêu khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật khi xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, Chánh án TAND Tối cao cho hay trong thực tế, việc nhận thức và áp dụng pháp luật đối với án tham nhũng, tiêu cực không phải là vấn đề lớn, không quá khó. “Khó nhất hiện nay là các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại. Đây mới là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi nhận thức pháp luật thống nhất ngay trong nội bộ ngành tòa án cũng như các cấp” - ông Trí nêu. Chánh án TAND Tối cao khẳng định đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực vừa qua, kết quả điều tra, truy tố và xét xử cơ bản chặt chẽ, không có vướng mắc lớn. “Tôi cũng từng nói rằng nếu có oan sai hay bỏ lọt tội phạm thì trách nhiệm trải dài từ điều tra, truy tố cho đến xét xử. Nhưng đến thời điểm này, theo pháp luật và báo cáo chính thức, chưa có vụ án nào bị xác định oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm” - ông Trí nhấn mạnh. Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Còn Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho hay các cơ quan điều tra, tòa án, VKS thường xuyên giao ban định kỳ hằng quý, sáu tháng, hằng năm để rà soát các trường hợp tạm đình chỉ. Phần lớn số vụ việc này tồn đọng từ nhiều năm trước chứ không phải mới phát sinh nên số liệu hiện tại khá lớn. “Đã có nhiều biện pháp, kể cả đề xuất sửa đổi, bổ sung thể chế để xử lý dứt điểm các tồn tại. Ví dụ, có trường hợp bị can, bị cáo ra nước ngoài, phải áp dụng biện pháp xử lý “xử vắng mặt” theo quy định mới” - Viện trưởng VKSND Tối cao nói. Ông cho biết cơ quan kiểm sát sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu để báo cáo chính xác hơn. Đồng tình với phát biểu trước đó của Chánh án TAND Tối cao, ông Nguyễ n Huy Tiến chia sẻ: “Như đồng chí Chánh án đã nêu, khó khăn chủ yếu hiện nay không nằm ở các vụ án tham nhũng, tiêu cực mà ở các lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại”. Về một số vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em, ông Nguyễn Huy Tiến khẳng định VKSND Tối cao đang triển khai các giải pháp để vừa bảo vệ quyền lợi trẻ em, vừa tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại. “Tới đây, VKS sẽ thí điểm cơ chế để nâng cao hiệu quả công tác này” - ông Tiến khẳng định.• Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) kiến nghị cần tránh tình trạng luật mới ban hành lại phải sửa đổi, bổ sung hay những bất cập trong đầu tư công như thủ tục phức tạp, chậm tiến độ, đội vốn, phân bổ ngân sách chưa hợp lý... “Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong triển khai các dự án” - cử tri Lâm nói. Còn cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên (phường Đống Đa) đề cập đến thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan, đang tác động sâu sắc đến sức khỏe cộng đồng, tuổi thọ, sức lao động, sự phát triển giống nòi và làm suy yếu nội lực quốc gia. Bà cho rằng Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách để bảo vệ, khuyến khích doanh nghiệp, bà con nông dân sản xuất sạch, tiêu dùng thực phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe, giống nòi. Cử tri Phạm Xuân Mai (phường Văn Miếu - QuốcTử Giám) đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát công tác quản lý thị trường, chống hàng lậu, hàng giả, đặc biệt quan tâm ổn định thị trường vàng, kiềm chế giá vàng. Ông cũng đề nghị có giải pháp kiềm chế giá bất động sản để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp, tránh biến động bất thường… Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng”

4 Thời sự - Thứ Tư 24-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Việt Nam sẽ trở thành ngôi nhà thứ 2 của NVIDIA Sáng 23-9, tại trụ sở UBND TP.HCM, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi tọa đàm với Tập đoàn NVIDIA do Bộ Tài chính tổ chức. Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; lãnh đạo các bộ Tài chính, KH&CN… Phó Thủ tướng cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, góp phần đưa Việt Nam đặt chân lên bản đồ các trung tâm phát triển AI của thế giới. Việt Nam mong muốn NVIDIA hỗ trợ phát triển một nền tảng AI có chủ quyền, tham gia hoàn thiện khung pháp lý mà trước mắt là xây dựng Luật AI trình Quốc hội, đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng Việt Nam sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA, như Chủ tịch Jensen Huang đã từng khẳng định. MINH LONG • Vụ cháy lúc rạng sáng thiêu rụi 2 cửa hàng, 1 nhà dân. Rạng sáng 23-9, tại bản Khổng Lào, xã Khổng Lào, Lai Châu xảy ra vụ hỏ a hoạn thiêu rụi hai cửa hàng và một nhà dân. May mắn không có thiệt hại về người. XUÂN NGUYỄ N • Khởi tố tài xế chở 800 bao đường cát nhập lậu. Ngày 23-9, Công an TP.HCM (PC03) khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Trọng (33 tuổi), tài xế xe container chở 800 bao đường cát nhập lậu, trọng lượng khoảng 40 tấn từ Campuchia về Việt Nam. NGUYỄ N TÂN • Taxi công nghệ tông thủng tường nhà dân. Sáng 23-9, taxi công nghệ biển số 50H-337... do một nam tài xế điều khiển bất ngờ lao lên vỉa hè tông thủng tường nhà dân tại xã Hóc Môn, TP.HCM. May mắn cả tài xế lẫn hai hành khách trên xe đều an toàn. NGUYỄ N TÂN Sáng 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư đề nghị tập trung thực hiện sá u trọng tâm. Trong đó , kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng, chống chồng chéo, xóa bỏ hành chính hóa tổ chức MTTQ… Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”. Triển khai “cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh… “Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn” - Tổng Bí thư nói. Tổ ng Bí thư kêu gọi các các đại biểu đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả. Từ đó, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong đợi. NGUYỄN THẢO - ĐẮC LAM Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân ngữ văn Anh; cao cấp lý luận chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũ ng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 20202025, giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Khắc Toàn 55 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. N.THẢ O Ngày 23-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 29 Nghị định 31/2021 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 68 Nghị định 115/2024 của Chính phủ). Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng tổng thể tám bến cảng container Liên Chiểu và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế. Dự án được quy hoạch xây dựng tám bến container với tổng chiều dài cầu cảng là 2.750 m, tiếp nhận tàu container đến 18.000 Teus. Bố trí xây dựng các bến sà lan tiếp nhận cỡ tàu, sà lan đến 5.000 tấn phục vụ gom/chia hàng cho khu bến container đến các cảng biển, thủy nội địa khác. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 45.000 tỉ đồng (tương đương hơn 1,7 tỉ USD). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án hơn 9.000 tỉ đồng, vốn vay từ các tổ chức tín dụng hơn 36.000 tỉ đồng. TẤ N VIỆ T Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres Trưa 22-9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ António Guterres, nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh tình cảm và sự ủng hộ đặc biệt đối với Việt Nam; bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 10-2025. Ông cho rằng Việt Nam là một đối tác tuyệt vời, tham gia, đóng góp tích cực trên tất cả lĩnh vực hoạt động ưu tiên của LHQ, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng. Chủ tịch nước đề nghị LHQ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - LHQ và ASEAN - LHQ thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, trong đó có giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cũng như đóng góp chung cho các vấn đề toàn cầu. (Theo TTXVN) Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay Chiều 23-9, Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 tổ chức họp báo thông tin về lễ hội. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc khẳng định Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của TP Hải Phòng sau sáp nhập. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp nhưng vẫn đảm bảo trang trọng đúng với nghi thức truyền thống. Lễ hội năm nay dự kiến được tổ chức từ ngày 1 đến 12-10. Trọng tâm sẽ tập trung vào ngày 7-10 vớ i chuỗi các hoạt động: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025… Đáng chú ý là lễ vinh danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. NGỌ C SƠN Tìm thấy cụ ông lạc 6 ngày trong rừng sâu Sáng 23-9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, phường Langbiang) sau sáu ngày lạc trong rừng sâu giữa thời tiết mưa lạnh liên tục. Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà chia sẻ: “Anh em đã vỡ òa khi tìm được cụ ở khu vực bìa rừng xa. Phải khẳng định khả năng sinh tồn của cụ rất tốt. Thời điểm phát hiện, sức khỏe cụ suy giảm, tay chân nhợt vì nhiều ngày mưa lạnh nhưng cụ vẫn ăn được một ít ngô luộc và đang phục hồi”. Trước đó, gia đình trình báo cụ Hoanh vào rừng từ ngày 18-9 để hái nấm và không trở về. Việc tìm thấy cụ an toàn không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là động lực lớn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong điều kiện rừng núi và thời tiết khắc nghiệt. PHƯƠNG NAM - CHÍNH PHONG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Ông Nguyễn Hoài Anh được phê chuẩn làm chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đà Nẵng chấp thuận dự án bến cảng container hơn 1,7 tỉ USD Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Tư 24-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Gia Lai: Mưa lớn, hơn 300 hộ dân xã Ia Pa bị cô lập Ngày 23-9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), cho biết do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu trong nước, khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập. Cụ thể, khoảng 5 giờ cùng ngày, ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 ngập sâu khoảng 2 m, chiều dài ngập khoảng 100 m. Do nước từ thượng nguồn liên tục đổ về, ngầm tràn Mơ Năng 2 ngập sâu nên mọi hoạt động đi lại bị chia cắt, cô lập. Lãnh đạo UBND xã Ia Pa có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo an toàn; huy động lực lượng chốt chặn hai đầu, không cho người dân qua lại. Theo ông Mạnh, từ đầu mùa mưa đến nay ngầm tràn Mơ Năng 2 đã ba lần bị ngập, hiện nay ngầm đã bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng. Trước tình trạng này, ngành chức năng tỉnh đã họp và thống nhất xây cầu kiên cố, dự kiến khoảng 5 tỉ đồng. LÊ KIẾN Công an triệu tập thanh niên đánh phụ nữ đang mang thai Ngày 23-9, thông tin từ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập nam thanh niên đánh phụ nữ đang mang thai và hỏi “biết tao là ai không?” vì mâu thuẫn từ việc mua ba gói mì tôm. Theo công an, nam thanh niên liên quan đến vụ việc là Trần Triệu Quí (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk). Tại cơ quan công an, bước đầu Quí thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Tuy Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý Quí theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 21-9, Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận tin báo của bà LTKN (35 tuổi) về việc bà đang mang thai nhưng bị một nam thanh niên hành hung. TIẾN THOẠI AN HIỀN Chiều 23-9, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) có báo cáo về siêu bão số 9 (tên quốc tế Ragasa). Cục Khí tượng thủy văn cho biết bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (năm 2024). Cảnh báo tác động từ bão số 9 Dự báo diễn biến tiếp theo, Cục Khí tượng thủy văn cho biết siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng tây, đi qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Bão đi dọc ven biển bắc vịnh Bắc Bộ. Khoảng trưa đến chiều 25-9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, trong đó khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên có khả năng cao là vùng tâm bão sẽ đổ bộ. “Dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển này” - Cục Khí tượng thủy văn nêu. Bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng 24-9. Sau đó, khi di chuyển tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ. Mức độ giảm cấp cũng phù hợp với các dự báo quốc tế. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Nhật Bản và Khí tượng Trung Quốc nhận định trưa và chiều 25-9 bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 9, giật cấp 12. Dự báo của Khí tượng Hong Kong nhận định sáng 25-9, bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 11, giật cấp 14. Dự báo của Hải quân Mỹ nhận định sáng và trưa 25-9, bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 10, giật cấp 12. Theo Cục Khí tượng thủy văn, bão số 9 sẽ gây ảnh hưởng từ trên biển, ven biển và đất liền với gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn. Từ đêm 24 đến ngày 26-9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa. Dự báo trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ. Cùng với đó, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 25 đến 27-9. Người dân tuyệt đối không được chủ quan Theo PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT), người dân tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ mọi chỉ đạo trong công tác ứng phó với bão, mưa lũ của chính quyền địa phương. Bão gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ở khu vực này. Cơ quan khí tượng thủy văn Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của siêu bão số 9. Ảnh: Cục Khí tượng thủy văn Siêu bão số 9 nhiều khả năng đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên Theo Cục Khí tượng thủy văn, bão số 9 sẽ gây ảnh hưởng trên biển, ven biển và đất liền với gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn. lưu ý người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, TP… để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DLNguyễnVănHùng cũng có công điện yêu cầu giám đốc các sở VH-TT&DL, VH&TT, Du lịch tại các tỉnh, TP từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc tiếp tục sẵn sàng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Lãnh đạo ngành yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và tình hình tại địa phương; xây dựng các phương án, ứng phó với bão lụt cụ thể, từ sớm, từ xa, lường trước các kịch bản có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực sẵn có, triển khai ngay trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của bão, yêu cầu các địa phương chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Ngày 23-9, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ban hành công điện gửi các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đến về việc chủ động ứng phó với bão Ragasa. Theo công điện, UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão để có biện pháp xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ. UBND tỉnh cũng quyết định tạm dừng các chuyến tàu ra biển, trong đó có tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn, Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại, khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.• Khoảng trưa đến chiều 25-9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, trong đó khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên có khả năng cao là vùng tâm bão sẽ đổ bộ. Chiều 23-9, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) cho biết khả năng sẽ hình thành bão số 10 chỉ ít ngày sau khi bão số 9 đổ bộ. Theo Cục Khí tượng thủy văn, hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo ngày 24-9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27-9 có khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10. Theo Cục Khí tượng thủy văn, hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. “Với nhận định của khí tượng Việt Nam, khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu bão sẽ di chuyển vào miền Trung” - Cục Khí tượng thủy văn cho biết. Đồng thời, cơ quan này cũng cho rằng khả năng bão số 10 mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao. Chuẩn bị có bão số 10, cảnh báo tình trạng “bão chồng bão” Ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu trong nước, hơn 300 hộ dân bị cô lập. Ảnh: LK

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 24-9-2025 phẩm, Apple cũng khó bị ảnh hưởng bởi nó đã được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm. Tất nhiên, không phải ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới cũng ít thương hiệu làm được như Apple nhưng đây có lẽ là bài học, tấm gương mà các DN mong muốn. Để làm được điều đó thì nhất thiết phải xây dựng niềm tin bằng những gì chân thực nhất. Và chỉ có vậy, DN mới phát triển bền vững. Với thực tế hiện nay, DN ngoài việc xây dựng thương hiệu theo các chuẩn mực uy tín, chất lượng, niềm tin, sự chân thành thì cũng cần thích ứng với sự vận động, thay đổi của xã hội. Để từ đó bình tĩnh, chủ động xử lý tình huống “khủng hoảng truyền thông” nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại, đồng thời củng cố niềm tin, khẳng định thương hiệu. Đây có lẽ cũng là một trong những nguy cơ, thử thách để DN vượt qua và phát triển. Cần “phòng ngừa - ứng phó - nâng cao miễn dịch thông tin” Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, cho biết hiện nay, việc xử lý các chiến dịch bôi nhọ số có cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm là nhiều nền tảng MXH đã mở kênh báo cáo dành cho DN, hỗ trợ đa ngôn ngữ; pháp luật Việt Nam cũng quy định rõ về hành vi vu khống, bịa đặt hay cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, quy trình gỡ bỏ nội dung vẫn phụ thuộc chuẩn bằng chứng, thường có độ trễ; bằng chứng số do DN tự thu thập đôi khi không đạt chuẩn pháp lý nên giảm giá trị khiếu nại; đồng thời giữa bộ phận pháp chế, truyền thông và công nghệ thông tin trong DN vẫn thiếu một kế hoạch ứng phó (playbook) thống nhất. Ông Hiếu cho rằng để giảm thiểu rủi ro từ các chiến dịch bôi nhọ số, DN cần hành động trên cả ba hướng: Phòng ngừa - ứng phó - nâng cao miễn dịch thông tin. Về phòng ngừa, DN nên thiết lập hệ thống giám sát MXH, theo dõi liên tục các từ khóa liên quan đến thương hiệu, sản phẩm và lãnh đạo để kịp thời phát hiện bất thường. Cùng với đó là xây dựng hồ sơ rủi ro cho những kịch bản nhạy cảm như sự cố kỹ thuật, kiện tụng, thay đổi giá dịch vụ hay nhân sự. Quy trình thu thập bằng chứng số cũng cần được chuẩn hóa, lưu trữ an toàn và bảo toàn tính pháp lý. Việc diễn tập khủng hoảng định kỳ, lập sẵn trang thông tin sự cố và phần hỏi - đáp cũng giúp hạn chế nguy cơ thông tin bị cắt xén, hiểu sai. Về cách ứng phó khi sự cố xảy ra, ông Hiếu cho rằng DN cần kích hoạt “playbook” xử lý trong vòng 60120 phút. Các bước bao gồm: Nhận diện nội dung tấn công, đóng băng bằng chứng (lưu URL/ID, chụp màn hình có timestamp, export HTML/ PDF, lưu log), đối chiếu dữ liệu nội bộ, soạn “fact sheet” nêu số liệu và THẢO HIỀN - NGUYỄN CHÍNH Như đã đề cập ở số báo trước, với thời đại bùng nổ thông tin, khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông, bị bịa đặt thông tin trên mạng xã hội (MXH), các doanh nghiệp (DN) có thể đối phó bằng các hành động pháp lý. Thế nhưng việc xây dựng cơ chế phòng vệ chủ động cũng là điều cần thiết để hạn chế thiệt hại ở mức tối đa. Xây dựng nền tảng uy tín doanh nghiệp vững chắc Có lẽ không có cơ chế nào tối ưu bằng uy tín của DN. Các thông tin công khai cần chính xác, trung thực. Khi niềm tin của đối tác, khách hàng đủ lớn thì những thông tin bôi nhọ có tác động đến DN cũng khó và nếu có thì mức độ ảnh hưởng không lớn. Việc xây dựng niềm tin, uy tín, sự chân chính có lẽ chính là nội lực, là cơ chế mạnh mẽ nhất để bảo vệ mình trước các “cơn bão MXH” mà đích nhắm vào DN. Ngoài ra, DN cũng cần có nhân sự am hiểu hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý phù hợp đối phó với những sự cố không mong muốn này. Thực tế những thương hiệu lớn trên thế giới đã chứng minh điều đó, điển hình là hãng Apple. Với những tin đồn nhằm bôi nhọ sản Nhiều doanh nghiệp, cá nhân là đối tượng bị tấn công trên mạng xã hội bằng các tin tức sai lệch. Ảnh: TRẦN MINH mốc thời gian, biện pháp khắc phục, tránh ngôn ngữ cảm tính. Phản hồi được triển khai theo tầng: Bình luận đính chính ngay dưới bài gốc, phát đi thông cáo ngắn trên kênh chính thức, gửi yêu cầu gỡ bỏ, chặn phân phối đến nền tảng, đồng thời huy động bên thứ ba đáng tin cậy xác nhận dữ kiện. Nếu có dấu hiệu vu khống, cạnh tranh không lành mạnh hay tống tiền, DN phải lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng và làm việc song song với nền tảng. Sau xử lý, cần đo lường dư luận, cập nhật Q&A và rút kinh nghiệm. “Về lâu dài, DN nên nâng cao “miễn dịch thông tin” thông qua minh bạch chủ động, công bố định kỳ chất lượng dịch vụ, lập kênh phản hồi tập trung, đào tạo nhân viên và phát ngôn viên về ứng xử trực tuyến. Đặc biệt, việc quản trị hình ảnh lãnh đạo số, ngăn chặn mạo danh và cảnh báo deepfake cũng ngày càng quan trọng. Các chỉ số cần theo dõi gồm: Thời gian phản ứng, mức độ lan truyền tiêu cực, tỉ lệ gỡ bỏ thành công và thiệt hại kinh doanh ước tính. Cần lưu ý những điều cần tránh như không vội vàng phát ngôn khi chưa có dữ liệu xác thực, không “mua dập tin xấu”, seeding ngược vì dễ phản tác dụng và không thu thập bằng chứng thiếu URL hoặc dấu thời gian khiến hồ sơ mất giá trị pháp lý” - ông Hiếu chia sẻ.• “Khi gặp thông tin xấu, doanh nghiệp không nên vội vàng phát ngôn khi chưa có dữ liệu xác thực, không “mua dập tin xấu”, seeding ngược vì dễ phản tác dụng.” Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng phapluat@phapluattp.vn Doanh nghiệp cần chủ động trước tin đồn xấu Doanh nghiệp cần xây dựng sẵn các kế hoạch ứng phó, thiết lập các cơ chế phòng vệ trước tin đồn xấu, bên cạnh việc sử dụng các công cụ pháp lý. Thực tế cho thấy hệ thống pháp luật Việt Nam đã có khung pháp lý khá đầy đủ để xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Dù vậy, tin giả, tin xấu vẫn tràn lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của DN. Điều này xuất phát từ tính chất đặc thù của MXH, nơi mà thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng, dễ dàng chia sẻ mà không cần kiểm chứng. Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dùng, tổ chức sử dụng MXH còn kém. Họ biến các kênh TikTok, Facebook thành công cụ để “câu view”, “câu like” nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng, trục lợi cá nhân, bất chấp vi phạm pháp luật và gây tổn hại cho người khác. Đặc biệt, khi ẩn mình sau lớp vỏ bọc của tài khoản ảo hay danh tính nặc danh, nhiều người dùng càng trở nên tự tin hơn trong việc tung tin thất thiệt, vì họ nghĩ rằng pháp luật khó có thể chạm tới mình. Chỉ trong vài giây, các tài khoản ảo và trang mạng không rõ nguồn gốc đã có thể dễ dàng đăng tải nội dung giật gân, bóp méo sự thật mà dường như chỉ cơ quan chức năng mới có thể truy vết. Thực tế này càng khiến những nội dung sai lệch khó được kiểm soát và dễ dàng lan rộng với tốc độ chóng mặt. Việc các DN bị ảnh hưởng bởi tin đồn sai lệch đã được thực tế chứng minh. Điều này càng khẳng định rằng việc phòng ngừa khủng hoảng truyền thông luôn quan trọng hơn xử lý hậu quả. Bởi lẽ một khi“ngọn lửa tin giả”bùng phát, quá trình dập tắt sẽ luôn tốn kém và phức tạp hơn nhiều lần so việc kiểm soát và ngăn chặn từ trong trứng nước. Trước hết, các cơ quan quản lý nhà nước có thể nghiên cứu và tổ chức các chiến dịch“cao điểm xử lý” vi phạm Luật An ninh mạng, tập trung vào tin giả ảnh hưởng đến DN và an ninh quốc gia. Bộ KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nâng cấp và tận dụng hệ thống kỹ thuật, phần mềm hiện đại để rà soát, phát hiện, ngăn chặn và nhanh chóng xử lý các trường hợp vi phạm. Đi đôi với đó là áp dụng chế tài nghiêm khắc: Phạt thật nặng, thật nhanh để tạo tính răn đe, tránh tạo tiền lệ xấu. Đối với các DN, việc chủ động bảo vệ quyền lợi là vô cùng cần thiết. Họ cần tự xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trước các hành vi sai trái, kết hợp chặt chẽ giữa pháp lý, truyền thông và quản trị rủi ro. Mỗi đơn vị cần chuẩn bị sẵn các kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông, từ khâu giám sát và phát hiện thông tin sai đến nhanh chóng truyền tải thông tin chính thống nhằm kiểm soát và giảm thiểu thiệt hại. Khi cần thiết, DN cũng nên thu thập đầy đủ chứng cứ để làm cơ sở pháp lý vững chắc, phục vụ cho việc khởi kiện dân sự nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc thậm chí khởi tố hình sự. DN cũng cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng, minh bạch, từ đó vừa bảo vệ uy tín thương hiệu, vừa tạo sức răn đe đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm trong tương lai. ThS NGUYỄN SƠN PHƯỚC, khoa Luật Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II Xử lý từ căn cơ Cuối tháng 7-2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời các admin của một fanpage lên làm việc vì có hành vi đăng tin tin sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt, sau đó tiến hành xử phạt. Ảnh: VÕ TÙNG

