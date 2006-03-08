215-2025

Tổng Bí thư: Kiểm tra, giám sát của Đảng phải chuyển từ bị động sang chủ động trang 3 trang 4+5 SỐ 215 (7488) - Thứ Năm 25-9-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Cần định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của Quốc hội Giật điện thoại của người khuyết tật: Phải chịu hậu quả pháp lý nặng hơn trang 7 trang 6 trang 8 trang 3 Chứng khoán Việt trước cơ hội bứt phá ngoạn mục trang 11 Cảng cá Quy Nhơn có hàng trăm lượt tàu cá cập bến bán hải sản của ngư dân Gia Lai. Ảnh: LÊ KIẾN - XUÂN HOÁT CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG NGƯ DÂN THẮP SÁNG ĐÈN TRÊN BIỂN” ĐẾN GIA LAI Vượt khó cùng cả nước GỠ THẺ VÀNG IUU Miễn chấp hành án cho người chồng giao cấu khi vợ chưa đủ 16 tuổi Đường riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Cần học kinh nghiệm quốc tế

2 Thời sự - Thứ Năm 25-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Phê chuẩn kết quả bầu chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Quyết định 2129/QĐTTg ngày 23-9-2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. • Ngày 24-9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trình HĐND tỉnh này bầu chức phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia) và ông Đỗ Tâm Hiển (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường). Các đại biểu đã bỏ phiếu tán thành, thông qua dự thảo nghị quyết bầu ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển làm phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026. M.TRÚC - N.YÊN Ngày 24-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thời gian qua; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Theo Thủ tướng, từ đầu năm 2025 đến nay, chúng ta đã làm được rất nhiều việc để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Tuy nhiên, công việc phía trước còn rất nặng nề, cần tập trung thực hiện quyết liệt, cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, kiểm điểm kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; chỉ ra những hạn chế, bất cập, bài học hay, kinh nghiệm quý, cách làm sáng tạo, đổi mới sáng tạo, có hiệu quả. Đặc biệt, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như cấp bách hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ở tất cả ngành, cấp; hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, đảm bảo thông suốt, đồng bộ; xây dựng chính quyền số, công dân số, với việc đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”… (Theo TTXVN) Ngày 24-9, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (tháng 9-1975 – tháng 9-2025), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ của mối thân tình giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Đức và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức xúc tiến hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, khoa học công nghệ, phát triển đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu… “Với quyết tâm của lãnh đạo các cấp và nỗ lực chung của nhân dân hai nước, tôi tin rằng những chương mới trong quan hệ Việt - Đức của 50 năm tiếp theo sẽ được tô thắm bởi những thành tựu rạng ngời” - ông gửi gắm. Bà Andrea Maria Suhl, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM, cho rằng có nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn đang mở ra. Đáng chú ý, bà cho biết Trường ĐH Việt - Đức và các trường ĐH đối tác của Đức sẽ đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trong tương lai. Cùng với đó, các địa phương của Đức và TP.HCM cũng hướng đến hợp tác phát triển đô thị và giao thông bền vững, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh… BẢO PHƯƠNG Ngày 24-9, tại tỉnh Đồng Nai, báo Pháp Luật TP.HCM và Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ký phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2025. Báo Pháp Luật TP.HCM tập trung, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai sự thật, thiếu khách quan nhằm củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai... VŨ HỘI Chủ tịch nước mời các quốc gia đến Việt Nam dự lễ mở ký Công ước Hà Nội Ngày 23-9 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80 với thông điệp xuyên suốt: “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững”. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực hết mình và đồng hành cùng tất cả quốc gia để gánh vác các trọng trách chung, vượt qua thách thức, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời các quốc gia đến Hà Nội dự lễ mở ký Công ước LHQ về phòng, chống tội phạm mạng vào ngày 25-10, cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026. Chủ tịch nước cũng đồng thời đề nghị các nước ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 và làm thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế nhiệm kỳ 2026-2036. PV Bão số 9 gây mưa ở nhiều tỉnh miền Bắc Ngày 24-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 15 giờ cùng ngày, cường độ bão số 9 (bão Ragasa) đã giảm còn cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển ổn định theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Đến sáng 25-9, tâm bão sẽ đi vào khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão số 9, trên đất liền, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 25-9 gió mạnh dần lên, có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 10-11. Từ đêm 24-9 đến sáng 25-9, trọng tâm ảnh hưởng của bão số 9 vẫn là Quảng Ninh và Hải Phòng. Đặc biệt lưu ý Quảng Ninh sẽ chịu gió mạnh nhất, ven biển có thể đạt cấp 8-9. Còn trọng tâm mưa lớn là toàn bộ khu vực đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ; đặc biệt sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái). Một số tỉnh, TP, trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa đã có công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường các biện pháp ứng phó với bão số 9 trong những ngày tới. Trong khi đó, chiều 24-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (BCĐ) có văn bản gửi UBND 21 tỉnh, TP (từ Quảng Ninh đến An Giang), đề nghị chủ động ứng phó với bão Bualoi. Theo Bộ NN&MT, dự báo khoảng đêm ngày 26-9, cơn bão có tên quốc tế là Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành bão số 10. Để chủ động ứng phó với bão, BCĐ đề nghị 21 tỉnh, TP theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về BCĐ… PV Tây Ninh sắp khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm Ngày 24-9, thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết trong tháng 10-2025, tỉnh sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành ba dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 4.500 tỉ đồng, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 3-10, tỉnh sẽ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT.830C tại xã Bến Lức. Ngày 4-10, Công ty TNHH AEON Việt Nam sẽ khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Tân An tại phường Long An. Ngày 7-10, tỉnh khởi công khu nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh. H.DU ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Cấp bách hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ở các cấp, ngành Đức sẽ đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tuyên truyền với tỉnh Đồng Nai Tin vắn • Tạm giữ hình sự tài xế lái xe tải tông 2 người tử vong. Ngày 24-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhật Phi (22 tuổi) và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Phi là tài xế lái xe tải lấn làn gây ra vụ tai nạn làm hai người đi xe máy là anh Y Pô và anh Y Ngun tử vong trong vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng cách nay bốn ngày. PN - VT • Va chạm với xe bồn, 2 phụ nữ không qua khỏi. Ngày 24-9, tại điểm giao cắt giữa đường bộ dân sinh và đường sắt Bắc - Nam (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông và xe máy khiến hai phụ nữ đi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong. Đ.LAM Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

3 Sáng 24-9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Tổng Bí thư, kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ ta. Tổng Bí thư cùng chỉ rõ: Chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được khát vọng lớn lao đó, hơn bao giờ hết, Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện. Theo Tổng Bí thư, chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Từ đó, ông yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đề cập tới bốn định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. “Phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng trong tình hình mới” - Tổng Bí thư nói. Trước mắt, ông yêu cầu tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện và triển khai những vấn đề cốt lõi được Đại hội XIV của Đảng quyết định, bảo đảm thực hiện hiệu quả ba mục tiêu lớn của đất nước là giữ vững ổn định - phát triển nhanh và bền vững - nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư cũng lưu ý các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung các phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, biến chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động thiết thực, kết quả cụ thể. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng. Ông cho rằng phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được. “Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư lưu ý cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ và các tổ chức Đảng trực thuộc cần nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thu hút cán bộ giỏi… ĐỨ C MINH - NGUYỄ N THẢ O Thời sự - Thứ Năm 25-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch Quốc hội cho biết định hướng của Bộ Chính trị là bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương sẽ được xử lý hoàn thành trong tuần này. ĐỨ C MINH - NGUYỄ N THẢ O Ngày 24-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ QH lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt” Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy QH; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy QH, các tiểu ban của đại hội… Khẳng định chủ trương thành lập Đảng bộ QH là đúng đắn, Chủ tịch QH cho rằng điều này đã tạo ra một vị thế, vị trí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong QH. Về công tác cán bộ, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ phải xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”. Chọn cán bộ phải là người có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức, phải nhiệt huyết với công việc, với sự nghiệp cách mạng. Việc rà soát, lựa chọn cán Chủ tịch QH cũng cho biết thêm định hướng của Bộ Chính trị là bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương sẽ được xử lý hoàn thành trong tuần này. Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng lập pháp Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, Chủ tịch QH cũng lưu ý, cần khẩn trương kiện toàn tổ chức tại các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tinh gọn, mạnh, Cần định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của Quốc hội bộ phải hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chọn cán bộ làm sao phải có lên, có xuống, có vào, có ra. Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng mà phải bằng quyết làm mới có sản phẩm. “Đây là những phương châm mà tôi cũng nhắc lại Đảng bộ QH chúng ta, ở Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các đơn vị, kể cả Kiểm toán Nhà nước để các đồng chí rõ” - Chủ tịch QH nói. hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, trong bối cảnh QH ngày càng nhiều việc khó, quan trọng, cấp bách, cần thiết. Đại hội đại biểu Đảng bộ QH lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ QH. Trong đó có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy QH chỉ định. Tại phiên trù bị, đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc rà soát, lựa chọn cán bộ phải kỹ lưỡng, đảm bảo cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, phải có lên, có xuống, có vào, có ra. Chủ tịch QH cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm, các ủy viên trong Bộ Chính trị vừa qua khi làm việc với các Đảng bộ khác đều hoan nghênh, đánh giá cao QH đã đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - QH số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho QH hiện đại”. Cho rằng những gì đã dày công làm mới chỉ là bước đầu, Chủ tịch QH đề nghị cần tiếp tục học tập, triển khai, ứng dụng cho tốt, trên tinh thần “Học, học nữa, học mãi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói. Chủ tịch QH đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ QH lần thứ I là định hình hoạt động mang tính chất chiến lược, thời đại của QH. Qua đó, góp phần dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chủ tịch QH cũng đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ QH, phát huy dân chủ nhưng phải tập trung, thống nhất để kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng. Ủy ban Thường vụ QH phải bám sát chương trình xây dựng pháp luật 2025 và chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ 2026-2031 đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị. “Chúng ta đã làm diễn đàn giám sát, tới đây sẽ làm diễn đàn xây dựng pháp luật. Đây là hai diễn đàn được Bộ Chính trị đánh giá đúng vai, thuộc bài” - Chủ tịch QH nói và nhấn mạnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng lập pháp. Theo chương trình, sáng nay (25-9), đại hội sẽ họp phiên chính thức với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.• Tổng Bí thư: Kiểm tra, giám sát của Đảng phải chuyển từ bị động sang chủ động Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội. Ảnh: QH Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 25-9-2025 Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, cho hay cùng với cả nước, tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ngư dân chấp hành đầy đủ giấy tờ Với hơn 30 năm bám biển, ngư dân Trần Ngọc Hoan (ngụ phường Hoài Nhơn Đông) cho hay ông đã xây dựng được đội tàu gồm chín chiếc, tạo công việc làm thường xuyên cho 60 thuyền viên. “Năm nào ngư dân chúng tôi cũng được địa phương và ngành chức năng tuyên truyền nên các đội tàu khá nằm lòng quy định đánh bắt hải sản, chống khai thác IUU và cùng nhắc nhau thực hiện cho đúng” - ông Hoan chia sẻ. Tương tự, ngư dân Lê Hùng Cường với thâm niên hơn 20 năm bám biển cho hay để không vi phạm, tàu của ông thường đánh bắt đúng tọa độ cho phép, tránh vùng cấm và nếu lỡ đánh bắt nhầm thì phải thả xuống biển. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay mà ngư dân đang đối mặt là thiết bị định vị mất tín hiệu giữa chừng lúc ra khơi. Trường hợp này, ngư dân phải cho tàu quay về trong vòng 10 ngày. “Lúc ra khơi, không may thiết bị định vị bị lỗi, mất tín hiệu thì tôi phải quay về. Nếu không chấp hành mà vẫn tiếp tục đánh bắt thì sẽ bị xử phạt rất nặng. Trong khi chi phí cho mỗi chuyến đi của tôi khoảng 350 triệu đồng” - anh Cường nói. Nếu không muốn quay về khi thiết bị định vị bị lỗi, nhiều ngư dân buộc phải sắm thêm một thiết bị để dự phòng. Như trường hợp ngư dân Nguyễn Văn Ngành (ngụ phường Quy Nhơn) cho biết chi phí này không nhỏ, anh phải bỏ ra gần 50 triệu đồng để có một máy định vị dự phòng. Trước bối cảnh chi phí đánh bắt hải sản ngày một tăng, sản lượng giảm, giá bán ra rất thấp, bà con ngư dân Gia Lai đều mong muốn sớm gỡ thẻ vàng IUU của EC để mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập. Ông Nguyễn Lý Ân, tổ IUU cảng cá Quy Nhơn (thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai), cho biết việc kiểm tra xuất nhập ngay tại cảng là công việc đầu tiên và thường xuyên để giám sát tàu cá chấp hành đầy đủ quy định về đánh bắt hải sản. Qua kiểm tra, phần lớn bà con ngư dân chấp hành đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị và thuyền viên đi biển. “Ý thức của ngư dân ngày càng tốt dần lên, ngoài việc chấp hành các quy định họ cũng nhìn nhận nếu thẻ vàng IUU sớm được dỡ bỏ, giá hải sản sẽ tăng lên, đời sống sẽ ổn định hơn” - ông Ân nói. Nhiều chuyển biến tích cực Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 174 tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m hoạt động nghề câu mực ở các tỉnh phía Nam với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Chi cục Thủy sản đã thành lập các tổ công tác lưu động đến từng địa phương trực tiếp hướng dẫn từng chủ tàu trong việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, giúp bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tiết kiệm chi phí đi lại. Từ đó, nhận thức của Tỉnh Gia Lai đã quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chống khai thác IUU. Hàng trăm lượt tàu cá cập cảng cá Quy Nhơn để bán hải sản. Ảnh: LÊ KIẾN NHÓM PV Gia Lai vượt khó cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU Ngư dân Gia Lai vui mừng khi giá cá ngừ đang ở mức cao. Ảnh: XUÂN HOÁT Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến Gia Lai Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Gia Lai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ngày 26-9, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Gia Lai. Đây là địa phương có biển thứ sáu trong năm 2025 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và cũng là địa phương cuối cùng mà chương trình đến với bà con ngư dân ở các tỉnh, thành có biển. Tham dự chương trình lần này, về phía báo Pháp Luật TP.HCM, có ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Cùng với đó là sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các sở, ngành, lãnh đạo UBND các xã thuộc tỉnh Gia Lai. Tại chương trình này, Ban tổ chức sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, gồm: 1 cuốn cẩ m nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” + 1 bộ bình ắc quy + 1 combo pin + đèn LED + 1 túi thuốc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. BAN TỔ CHỨC Sau hơn ba năm triển khai, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã mang lại những tác động to lớn, thiết thực đối với ngư dân và sự phát triển kinh tế biển. Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, vừa góp phần động viên ngư dân vượt khó bám biển, làm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Đặc biệt, chương trình đã phổ biến pháp luật về biển, đảo, Luật Thủy sản một cách cụ thể, dễ hiểu, đến tận tay ngư dân và cả đội ngũ cán bộ quản lý. Pháp luật được truyền tải trực tiếp, gần gũi, trở thành công cụ thiết thực cho ngư dân, giúp họ hiểu và tuân thủ quy định, tránh khai thác IUU. Ngoài ra, một điểm nổi bật khác của chương trình là hoạt động trao học bổng, tặng quà cho con em ngư dân và người dân ven biển. Những món quà vừa cung cấp tri thức (sách, tài liệu), vừa là phương tiện hỗ trợ (thiết bị chiếu sáng, vật dụng sinh hoạt), đã kịp thời động viên ngư dân và thế hệ trẻ nơi vùng biển. Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là sáng kiến mang tính đặc thù, thể hiện rõ vai Ý kiến Ông NGUYỄN VIỆT THẮNG, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam: Chương trình có sáng kiến đặc thù, hiệu quả thiết thực ngư dân tỉnh Gia Lai ngày càng nâng lên, phần lớn đã chấp hành tốt quy định khai thác trên biển. Phó Giám đốc Sở NN&MT Trần Quốc Khánh cho biết cao điểm vào tháng 5-2024, tỉnh đã vận động 193/209 tàu câu mực (chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m) lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 92,34%. Nhờ đó, từ tháng 6-2024 đến nay, Gia Lai không có tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ. Các lực lượng chức năng cũng tổ chức giám sát chặt tàu cá hoạt động trên biển; tổ chức trực trạm thông tin liên lạc 24/24 giờ để theo dõi, phát hiện và xử lý các trường hợp tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình. Địa phương cũng thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. “Nhờ những giải pháp quyết liệt, trong năm 2025, không có lô hàng thủy sản nào của Gia Lai được chứng nhận bị EC trả về” - ông Khánh nói.•

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 25-9-2025 Bên trong một cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng giống ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK Lời cảm ơn Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình: • Công ty CP Pin ắc quy miền Nam (PINACO). • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). • Ngân hàng NN&PTNT (Agribank). • Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). • Công ty CP Acecook Việt Nam. • Công ty TNHH SkyBus. • Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm. • Công ty TNHH INFINITICONDO (iCD Việt Nam). • Công ty TNHH Gia sư eTeacher. NHÓM PV Bên cạnh khai thác thủy sản, nhiều năm qua, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Gia Lai đã phát triển mạnh, đóng góp quan trọng cho kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy nhanh mô hình nuôi biển công nghệ cao Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh hiện sản lượng khai thác thủy sản của Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung đã vượt quá khả năng tái sinh. Do đó, không cần duy trì đội tàu hùng hậu và cần chuyển đổi dần sang mô hình nuôi trồng mới, trong đó ưu tiên nuôi biển công nghệ cao. “Tỉnh Gia Lai đang xây dựng chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường, định hướng mang tính bền vững” - ông Tiệp cho hay. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, cho biết nhiều năm trở lại đây, tỉnh chú trọng các mô hình nuôi trồng thủy sản nước mặn. Cụ thể, mô hình nuôi tôm hùm thương phẩm tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, xã Nhơn Châu với 390 lồng/4.200 m3. Mô hình nuôi cá lồng biển tại phường Quy Nhơn, xã Đề Gi, xã An Lương đã đạt số lượng gần 2.000 lồng/65.440 m3 với các đối tượng chính như cá bớp, cá chẽm, cá hồng Mỹ, cá mú… Ngoài ra, mô hình nuôi mực lá thương phẩm tại xã Nhơn Châu đang dần khẳng định vị trí trong cơ cấu nuôi biển của địa phương, hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong tương lai. “Đáng chú ý, từ khi khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành đang trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn. Đến nay, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã thả 60 ha” - ông Khánh thông tin. Tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ Hiện tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành tiến hành khảo sát thực địa hệ sinh thái biển, từ đó lập các quy hoạch về các khu nuôi biển, từ đó kêu gọi doanh nghiệp, ngư dân đầu tư mô hình nuôi bền vững. Theo Sở NN&MT, sau khi có chỉ đạo, các đơn vị thuộc sở đã tổ chức các đợt lặn biển chuyên môn để khảo sát, đánh giá trực tiếp tại các khu vực trọng điểm thuộc vịnh Quy Nhơn, gồm: Hòn Sẹo, Bãi Dứa, Hòn Khô, Hòn Nhàn… “Kết quả từ các đợt tham vấn và khảo sát này sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để Viện Nghiên cứu hải sản xây dựng các giải pháp quản lý, bảo tồn và phục hồi hiệu quả hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển trong khu vực vịnh Quy Nhơn, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển. Đồng thời, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, góp phần giữ vững sinh kế cho người dân” - đại diện Sở NN&MT nói. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản toàn tỉnh Gia Lai ước tính đạt 198.300 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ (năm 2024 đạt 192.717 tấn), đạt 67,5% so với kế hoạch (năm 2025 đạt gần 294.000 tấn). Trong đó, cá ngừ đại dương vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất khi đạt gần 10.000 tấn, vượt sản lượng đánh bắt của cả năm 2024.• Chuyển từ đánh bắt sang nuôi biển công nghệ cao Kinh tế biển có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình (bên phải), cùng ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, trao quà cho học sinh là con em ngư dân. Ảnh: PHI HÙNG Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước giới thiệu cuốn cẩm nang cho ngư dân. Ảnh: HOÀNG GIANG Hành trình 3 năm đi cùng bà con ngư dân Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM đã đoạt giải nhất giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024 và giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 4 năm 2025. Lãnh đạo Trung ương và nhiều tỉnh, TP trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Với sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và sự đồng hành, tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, thúc đẩy việc phát triển đời sống của ngư dân và phát triển kinh tế biển. Cụ thể, chương trình đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo pháp lý về chủ đề giải pháp gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản; tổ chức chương trình “Đáp lời ngư dân” với hình thức hỏi đáp giữa bà con ngư dân và chính quyền; xuất bản và ấn hành phát tặng ngư dân cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”… Chương trình đã huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế. Trong hơn ba năm qua, chương trình đã trao tặng hơn 4.200 phần quà (mỗi phần quà trị giá khoảng 4-5 triệu đồng, gồm 1 bình ắc quy, 1 túi thuốc, một số loại thuốc thiết yếu, 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 phao cứu sinh, 1 đèn LED, 1 cuộn dây thừng, 1 bình lọc nước…) cho ngư dân tiêu biểu, khó khăn; hơn 700 suất học bổng cho hơn 600 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 ngư dân… Trong năm 2025 này, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức chương trình đã hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ. Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, TP giáp biển trên cả nước với tổng kinh phí thực hiện khoảng 34 tỉ đồng. trò đồng hành vì cộng đồng của báo Pháp Luật TP.HCM. Bằng việc kết hợp giữa phổ biến pháp luật và hỗ trợ vật chất, chương trình đã tạo ra hiệu quả thiết thực, được ngư dân đồng tình, hưởng ứng nồng nhiệt. Tôi mong muốn sau khi chương trình khép lại, báo Pháp Luật TP.HCM có những hoạt động nối tiếp, mở rộng hơn cả về phạm vi và nội dung. Cụ thể, ngoài việc duy trì phổ biến pháp luật và hỗ trợ thiết thực, cần tăng cường các hội thảo khoa học công nghệ về khai thác, quản lý và phát triển kinh tế biển. Đồng thời, mở rộng quy mô triển khai đến nhiều tỉnh ven biển, kết hợp các diễn đàn trong nước và quốc tế, nhằm nâng cao tri thức cộng đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường quốc tế trong việc chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Tháng 10, EC sang Việt Nam kiểm tra IUU Được biết trong tháng 10 này, đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ vào để kiểm tra IUU tại Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ NN&MT, sau gầ n tám năm triển khai các biện pháp chống khai thác IUU và khuyến nghị cảnh báo thẻ vàng củ a EC, công tác chống khai thác IUU đã có một số chuyển biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh quố c gia trên trường quốc tế và tác động đến đời sống, sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển. Để gỡ được cảnh báo thẻ vàng IUU, các địa phương cần quyết liệt hành động hơn nữa trong việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 25-9-2025 thẩm quyền. Lý do là hành vi tự ý xây nhà, công trình trên đất của người khác có thể phạm vào Điều 172 BLHS 2015 về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, một phó chủ tịch xã ở TP.HCM chia sẻ khi tiếp nhận thông tin người dân phản ánh, khiếu nại về việc bị người khác xây dựng trên đất của mình, việc đầu tiên là phải mời các bên lên làm việc, đề nghị họ cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất đó. Trường hợp xác định chính xác việc xây dựng đó là nhầm trên đất của người khác thì cán bộ địa phương phải có biện pháp ngăn chặn, không cho xây dựng tiếp. Sau đó, xét đến hành vi xây dựng cụ thể để giải quyết. Nếu công trình xây dựng đó nằm trong quy hoạch không cần xin giấy phép xây dựng thì chính quyền địa phương sẽ lập biên bản hiện trạng và ngăn chặn không cho xây dựng tiếp rồi tiến hành hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa để giải quyết tranh chấp. Chia sẻ thêm, vị phó tịch UBND cấp xã này cho biết chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm, quyết liệt. Nếu bên vi phạm cố tình không thực hiện theo chỉ đạo, vẫn cố tình xây dựng tiếp thì cán bộ phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý. Trường hợp vượt ngoài khả năng của mình như bên vi phạm chống đối, hành hung cán bộ… thì UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ lên cơ quan công an để đề nghị giải quyết. “Trường hợp nếu theo quy hoạch khu đất, thửa đất đó phải xin giấy phép xây dựng thì có thể xác định công trình này xây dựng không phép. Khi đó, chính quyền địa phương sẽ áp dụng quy định xử phạt hành chính đối với công trình xây dựng không phép. Theo đó, UBND cấp xã phải đình chỉ thi công công trình xây dựng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ra thông báo đề nghị chủ công trình phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu… Nếu họ không chấp hành thì UBND cấp xã phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định” - vị cán bộ nói. Khởi kiện, đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn Luật sư Ngô Việt Bắc (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích thêm thực tế, hành vi lấn chiếm, tự ý xây dựng trên đất của người khác không phải là hiếm, điển hình như một số vụ báo chí vừa thông tin. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai nên khi phát hiện NGUYỄ N CHÍNH Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM thông tin một số trường hợp xây nhà trên đất của người khác, điển hình như trường hợp ở Hải Phòng. Trong vụ việc này, điểm đáng chú ý là chủ đất đã phát hiện việc xây nhầm từ trước nhưng đến hiện tại ngôi nhà đã hoàn thiện, sau đó hai bên mới kéo nhau ra tòa. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu và khi chẳng may gặp chuyện tương tự thì người dân cần ứng xử như thế nào để đảm bảo quyền lợi. Báo ngay cho chính quyền địa phương Trao đổi với PV, luật sư Cao Ngọc Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết khi phát hiện một người nào đó có hành vi lấn chiếm, xâm phạm đến phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, người dân nên báo ngay cho chính quyền địa phương, cụ thể là UBND cấp xã nơi có bất động sản, để đề nghị giải quyết. Đây là biện pháp nhanh nhất. Ngoài ra, khi phát hiện người khác ngang nhiên xây dựng trên đất của mình, khi yêu cầu dừng thi công vẫn cố tình thực hiện thì người dân có thể gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an có Vụ xây nhà trên đất người khác: Chính quyề n cầ n xử lý triệ t để người khác xây nhà trên đất của mình, người sử dụng hợp pháp cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh quyền sử dụng. Bước đầu có thể thương lượng với bên kia để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Trường hợp không tự thương lượng được thì người bị ảnh hưởng quyền lợi có thể gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp xã để đề nghị giải quyết. Đối với tranh chấp đất đai, UBND cấp xã chỉ là tổ chức hòa giải, thực hiện các công việc trong thẩm quyền. Trường hợp hòa giải ở địa phương không thành thì người dân phải lựa chọn phương án khởi kiện ra tòa. Đáng chú ý, theo luật sư Bắc, khi đã khởi kiện tại tòa, đương sự có quyền đề nghị tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để giữ nguyên hiện trạng chờ giải quyết. Tuy nhiên, nếu thấy hòa giải bất thành thì nên sớm kiện ra tòa (sau khi đã hòa giải ở phường) để tránh chuyện công trình hoàn thiện, việc xử lý sau này gặp nhiều rắc rối. Cuối cùng, luật sư Bắc đưa ra một lưu ý nhỏ đó là người dân cần có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình, đặc biệt là bất động sản để tránh trường hợp bị người khác chiếm dụng, thậm chí là xây nhà trên đất của mình, đến khi mọi chuyện đã rồi thì việc giải quyết hậu quả là rất phức tạp.• Khi đã khởi kiện tại tòa, đương sự có quyền đề nghị tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để giữ nguyên hiện trạng chờ giải quyết. phapluat@phapluattp.vn Ngôi nhà ông Đỗ Văn Hữu xây trên đất nhà bà Trần Thị Kim Loan ở Hải Phòng. Ảnh: NS Công an vào cuộc vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng Ngày 24-9, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng xác nhận việc cơ quan công an đã làm việc với chính quyền địa phương để xác minh vụ việc xây nhà trên đất người khác. Công an đã lấy hồ sơ vụ việc trước khi bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi, chủ đất) có đơn tố cáo gửi các cơ quan liên quan. Trước đó, ngày 22-9, bà Loan - người bị ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất của mình - đã có đơn tố cáo gửi đến bí thư Thành ủy Hải Phòng, giám đốc Công an TP Hải Phòng, viện trưởng VKSND TP Hải Phòng... Chính quyền địa phương cần quyết liệt trong việc ngăn chặn hành vi xây nhà trên đất người khác, cán bộ phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý triệt để. Chiều 24-9, nguồn tin của báo Phá p Luậ t TP.HCM xác nhận TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định miễn chấp hành án cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa), bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi. Cụ thể , chiều 24-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã họp xét, thống nhất quyết định miễn chấp hành án cho Trần Huỳnh Kiệt. Các thủ tục liên quan đang được hoàn thiện theo quy định. Trước đó, viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị chánh án TAND tỉnh này xem xét, giải quyết cho Trần Huỳnh Kiệt được miễn chấp hành án phạt ba năm tù về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Sau khi nhận được đề nghị của VKS, chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thành lập hội đồng xem xét và phân công thẩm phán chủ trì họp xét, quyết định. Theo bản án, tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt (sinh năm 2000) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi. Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng. Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả hai đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024. Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi. Ngày 12-3, tò a sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Tòa phúc thẩm sau đó tuyên phạt Kiệt 3 năm tù. HUỲ NH HẢ I Miễn chấp hành án cho người chồng giao cấu khi vợ chưa đủ 16 tuổi Vợ chồng anh Kiệt vui mừng lúc được đề nghị miễn chấp hành án. Ảnh: HH

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==