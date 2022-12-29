216-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 26-9-2025 ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Ngày 25-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Đại hội đại biểu Đảng bộ QH lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 297 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những Đảng bộ tiêu biểu Tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ QH; đồng thời cũng khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng QH thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Tổng Bí thư cho biết quá trình chuẩn bị đại hội quan trọng này, tập thể Bộ Chính trị đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến, định hướng và cùng Ban Thường vụ Đảng ủy QH hoàn thiện dự thảo văn kiện và phương án nhân sự phục vụ tổ chức đại hội. “Có thể đánh giá Đảng bộ QH là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng” - Tổng Bí thư nói và nhận xét công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đã được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, đảm bảo theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Theo Tổng Bí thư, nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá đã được triển khai và mang lại kết quả thiết thực như phân công, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa QH, Chính phủ và các cơ quan đã rõ ràng, rành mạch, đúng vai trò của từng cơ quan với mục tiêu cao nhất là vì chưa cao, còn tình trạng chồng chéo, thiếu tính khả thi, chậm bắt nhịp với yêu cầu mới của thực tiễn. Quá trình thẩm tra, phản biện đôi khi còn hình thức, chưa thực sự phát huy đầy đủ trí tuệ của tập thể” - theo Tổng Bí thư. Công tác giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa đi sâu đến tận cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, chưa khắc phục triệt để những bất cập đã chỉ ra, chưa phát huy hết vai trò của đại biểu QH… Kiên quyết loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm Điểm lại tình hình thế giới và trong nước, Tổng Bí thư lưu ý bốn định hướng công tác trọng tâm thời gian tới. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo với nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách, quan trọng hơn phải truy đến cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đảm bảo các kiến nghị sau giám sát phải được thực hiện nghiêm, có chế tài rõ ràng, kết hợp phương thức truyền thống với công cụ công nghệ số để nâng cao hiệu quả giám sát. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của QH không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đến đời sống của hàng triệu người dân hôm nay mà còn in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc. Vì vậy QH cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn hội nhập quốc tế hay những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thứ hai, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của QH, các cơ quan của QH đảm bảo hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất. Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tổng Bí thư lưu ý cần gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với việc nâng cao tầm văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật. Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu QH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, quan trọng nhất, theo Tổng Bí thư, đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, phản ánh trung thực và nghị trường, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân. “Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri là thước đo cao nhất cho uy tín và trách nhiệm của đại biểu” - ông nói. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội. Ảnh: QUỐC HỘI sự phát triển của đất nước. Các mặt công tác cơ bản của QH từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều có những chuyển biến rất tích cực. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển. “Nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ phát sinh đã được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định” - Tổng Bí thư nói và dẫn chứng việc sửa đổi Hiến pháp tại một kỳ họp, một luật sửa nhiều luật, các nghị quyết phải tháo gỡ những điểm nghẽn, thực hiện cơ chế ủy quyền lập pháp là thể hiện rất rõ những tinh thần này… Tổng Bí thư cũng đánh giá bộ máy các cơ quan của QH được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức, lề lối làm việc của QH, các cơ quan của QH cũng đã được cải tiến, nhất là chuyển đổi số, xây dựng QH số đạt được kết quả rất rõ nét. “Có thể nói công việc của QH là rất nặng nề, khối lượng vô cùng lớn, nghiên cứu hàng trăm các dự thảo luật, hàng trăm ngàn trang tài liệu, lắng nghe hàng triệu lượt ý kiến cử tri, đòi hỏi trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu” - ông nói và khẳng định kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ QH. Dù vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác của Đảng bộ QH. “Cần nghiêm túc nhìn nhận chất lượng của một số đạo luật QH thực hiện tốt ba chức năng quan trọng là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. “Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập, phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh chú trọng những lĩnh vực mới như pháp luật về kinh tế số, tài sản số, dữ liệu, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh… Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư duy mới cho công tác xây dựng pháp luật được xác định trong Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm quy trình lập pháp, phát huy vai trò phản biện xã hội, tham vấn rộng rãi ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp… Tổng Bí thư cũng lưu ý phải cảnh giác, kiên quyết phòng ngừa tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch, đảm bảo mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Về giám sát tối cao, không chỉ nghe báo cáo mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đến đời sống của hàng triệu người dân hôm nay mà còn in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc. “Mọi quyết định của QH phải thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, tác động tiêu cực từ bên ngoài”- Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư: Từng đạo luật đều hướng đến hạnh phúc, ấm no của Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết công việc của Quốc hội là rất nặng nề, khối lượng vô cùng lớn, nghiên cứu hàng trăm các dự thảo luật, lắng nghe hàng triệu lượt ý kiến cử tri, đòi hỏi trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu.

3 đạp lên nhau, tận dụng tối đa lợi thế của từng vùng. Chủ tịch TP.HCM đề nghị các cấp, các ngành triển khai nghị quyết bằng những chương trình, dự án cụ thể với tinh thần “đừng để qua ngày mai những việc chúng ta có thể làm ngày hôm nay”. Cử “đặc nhiệm” xuống phường, xã Ông Nguyễn Văn Được lưu ý một nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là xã, phường. “Đây là một trong những khâu đột phá, phải giải phóng mặt bằng thì mới có hạ tầng, nếu không làm được, không có hạ tầng thì không thể mơ đến việc phát triển. TP.HCM sẽ biệt phái cán bộ sở, ngành về xã, phường để phối hợp, chỉ đạo trực tiếp từng công trình, giúp cấp xã nắm việc và tự tin hành động” - ông thông tin. Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Toàn Thắng thành lập các “đội đặc nhiệm”, xuống phường, xã trọng điểm để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng. “Việc giải ngân đầu tư công của TP.HCM hiện đã làm tốt so với trước đây nhưng chưa bền vững. Một số xã, phường còn lúng túng, nhiều đồng chí không dám quyết. Để khắc phục, sắp tới tôi đề nghị đội đặc nhiệm đi thẳng xuống phường, xã cầm tay chỉ việc, giúp xã, phường mạnh dạn làm” - ông giao nhiệm vụ. Ông Được cũng nhấn mạnh bí thư, chủ tịch 168 xã, phường, đặc khu phải quyết liệt giải phóng mặt bằng bởi đây là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả các Đảng bộ, người đứng đầu các cấp. Nếu xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để dự án ì ạch thì người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm. Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu địa phương phải bản lĩnh, quyết liệt thực hiện các chính sách phát triển địa phương mình. Đặc biệt phải dám quyết, có thể “quyết đúng”, có thể “quyết sai” nhưng sai mà có tâm tư trong sáng, vì lợi ích chung thì lãnh đạo TP.HCM sẽ đồng hành, có cơ chế để bảo vệ. “Sở, ngành, lãnh đạo TP.HCM sẽ bên cạnh, hỗ trợ, cầm tay chỉ việc cho các đồng chí, chỉ cần các đồng chí có trái tim với địa phương, với TP để mạnh dạn thực hiện các mục tiêu phát triển” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói.• “TP.HCM phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện, đề ra cách làm đúng, cách làm hay, sáng tạo với “trái tim nóng, cái đầu lạnh”, như vậy khó khăn mấy cũng thực hiện được.” Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được Thời sự - Thứ Sáu 26-9-2025 Xác định nhiệm kỳ tới có nhiều nhiệm vụ lớn, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh niềm tin vững chắc vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, công chức TP với khát vọng đổi mới sáng tạo, cùng với sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, sẽ tạo ra xung lực mạnh mẽ, đưa TP hoàn thành mục tiêu chiến lược. “Tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, mỗi người mỗi việc cụ thể, mỗi ngày mỗi kết quả cụ thể, kiên trì bền bỉ… đưa tinh thần nghị quyết ngấm sâu vào từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên, qua đó đưa nghị quyết vào cuộc sống, mang lại niềm tin, động lực phát triển. Từ đó, góp phần đưa TP phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới” - ông Nguyễn Văn Được kêu gọi. Đưa nghị quyết vào cuộc sống thoisu@phapluattp.vn phải nhân dân LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG Ngày 25-9, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đề ra cách làm đúng, cách làm hay Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh nghị quyết là kim chỉ nam phát triển của TP.HCM trong năm năm tới, là tập trung trí tuệ của toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, bao quát tất cả vấn đề từ cuộc sống. “Nghị quyết có hay đến mấy cũng chỉ là nghị quyết nếu không đi vào cuộc sống” - ông Được nói. Theo ông Nguyễn Văn Được, tầm nhìn của TP.HCM đến năm 2030 là trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM nằm trong nhóm TP tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á… “Nhiệm vụ không dễ, TP.HCM phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện, đề ra cách làm đúng, cách làm hay, sáng tạo với “trái tim nóng, cái đầu lạnh”, như vậy khó khăn mấy cũng thực hiện được” - ông nói. Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, cố gắng trình Quốc hội vào tháng 10, bởi đây là công cụ tạo ra động lực mới giúp TP thực hiện nghị quyết. Nhấn mạnh lợi thế của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, ông Nguyễn Văn Được đề nghị phải phân vai để phát triển, không dẫm Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ Chủ tịch UBND TP.HCM: Kiểm điểm người đứng đầu nếu dự án ì ạch Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp, các ngành triển khai nghị quyết bằng những chương trình, dự án cụ thể với tinh thần “đừng để qua ngày mai những việc chúng ta có thể làm ngày hôm nay”. Hai yêu cầu của Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai yêu cầu đối với Đảng bộ QH nhiệm kỳ 2025-2030. Yêu cầu thứ nhất là nâng cao tính nhân dân trong hoạt động của QH. “Đây là yêu cầu mang tính bản chất của QH, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân” - Tổng Bí thư cho biết. Theo ông, QH Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là QH của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; không chỉ trong lời nói mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: Hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước. Mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu QH không chỉ là người làm luật, người giám sát hay người quyết định mà trước hết phải là đại biểu của cử tri, người đại diện trung thành cho tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và của toàn dân tộc. “Mỗi đại biểu là nhịp cầu tin cậy mang hơi thở của cuộc sống, của thị trường rồi mang quyết sách đúng đắn của QH trở lại với cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân”- ông nói thêm. Yêu cầu thứ hai là nâng cao tính Đảng trong hoạt động của QH. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm QH của ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết. “Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ mà trái lại là định hướng dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta” - theo Tổng Bí thư.• Lan tỏa tinh thần đến từng cán bộ, đảng viên Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ QH triển khai tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của nghị quyết, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên ý chí, quyết tâm của đại hội. Đồng thời, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhằm tạo ra khí thế và những chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Chủ tịch QH kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ và các cơ quan của QH tham mưu Đảng ủy QH lãnh đạo, chỉ đạo QH làm tốt hơn nữa công tác lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Từ đó, góp phần đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Cùng với đó, phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hăng hái thi đua. Góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ QH nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm xây dựng Đảng bộ QH thật sự trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM THẮNG

4 thoisu@phapluattp.vn Phó Thủ tướng đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp và làm việc quan trọng với các doanh nghiệp: Bybit, Binance và Emaar. Đây là các tập đoàn, công ty hàng đầu trong các lĩnh vực tài sản số và bất động sản. Tại buổi làm việc với tổng giám đốc Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa… Về phía Binance, ông Richard Teng nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Abu Dhabi. Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng. LÊ PHI • Xe đầu kéo chở 3.000 bao thuốc lá lậu và pháo hoa nổ. Ngày 25-9, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết vừa bắt quả tang xe đầu kéo cất giấu 3.000 bao thuốc lá lậu và 11 kg pháo hoa nổ. Tà i xế là Trần Quốc Tuấn (36 tuổi). NGUYỄ N TIẾ N • Bắ t giữ nghi phạ m trộm 3 xe máy. Ngày 259, Công an phường Bình Long (Đồng Nai) bắt giữ Vũ Tuấn Hải (47 tuổi) là nghi phạm thực hiện liên tiếp ba vụ trộm xe máy. Hải từng có ba tiền án tội trộm cắp tài sản. VŨ HỘ I • Khởi tố tài xế đánh cụ ông 72 tuổi. Ngày 25-9, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Nguyễn Lâm Minh Tuấn. Tuấn là tài xế ô tô đã có hành vi đánh cụ ông 72 tuổ i sau va chạm giao thông tại phường Sài Gòn vào ngày 12-9. NGUYỄ N TÂN Trưa 25-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang và đoàn đại biểu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định muốn phát triển nhanh, bền vững thì không thể không dựa vào nền tảng quan trọng nhất là phát huy trí tuệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Trong đó, sở hữu trí tuệ là công cụ chiến lược, Việt Nam xác định mục tiêu nâng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) từ vị trí 44 hiện nay lên top 40 vào năm 2030 và top 30 vào năm 2045. Thủ tướng đề nghị WIPO đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, hợp tác để Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực này. Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác chặt chẽ của WIPO và đánh giá cao cách tiếp cận, cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông khẳng định so với các quốc gia khác cùng trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các nền kinh tế mới nổi, Việt Nam là một hình mẫu về nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao trình độ của người dân. WIPO cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập. NGỌ C DIỆ P Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico vừ a phối hợp cùng Hạ viện Mexico tổ chức lễ ra mắt nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam. Bà Ana Karina Rojo Pimentel, hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi xã hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam, khẳng định việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị đóng vai trò quan trọng nhằm tăng cường hợp tác nghị viện, kinh tế, văn hóa và giáo dục, qua đó đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tiếp lời hạ nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimentel, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Mexico không chỉ được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống, mà còn trên cơ sở cùng có lợi, bổ trợ lẫn nhau trong hợp tác kinh tế và thương mại. Đại sứ bày tỏ tin tưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác cơ hội hợp tác mới. (Theo TTXVN) Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào trưa 25-9, sau đó đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Ninh và tan dần. Cùng thời điểm, cơn bão Bualoi (tên bão do Thái Lan đặt, là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan) cũng đang mạnh lên và chuẩn bị vào Biển Đông. Chiều 25-9, tâm bão Bualoi ở vùng biển phía đông Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Dự kiến đêm 26-9, bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau khi vào Biển Đông, bão được dự báo di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa với cường độ tiếp tục tăng, có khả năng đạt cấp 12-13, tức bão rất mạnh. Hiện dự báo hướng di chuyển và điểm đến cuối cùng của bão số 10 chưa có độ tin cậy cao, còn phân tán. Tùy thuộc vào hoạt động của hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão số 10 có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng - Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ. AN HIỀ N Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang. Ảnh: VGP Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 Rạng sáng 25-9, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21 đến 24-9. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước đã tham dự phiên họp chung cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80 và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu. Đồng thời, Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ. Tham dự các phiên họp, đặc biệt tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng với thông điệp xuyên suốt “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững”. (Theo TTXVN) Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã ghi nhận mức độ quan tâm du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ, phản ánh xu hướng kết nối du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động sau khi nhiều đường bay mới được khai thác. Theo dữ liệu của Agoda, trong tháng 7 và tháng 8-2025, lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam từ du khách Trung Quốc tăng 90% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính đến từ các chuyến bay thẳng mới kết nối TP Hà Nội với nhiều TP củ a Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây An, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Nhờ vậy, TP Hà Nội trở thành điểm đến nổi bật, với mức tăng lượng tìm kiếm từ Trung Quốc đạt 89% so với năm ngoái. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, cho biết Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhờ tăng cường kết nối hàng không, mở ra cơ hội để du khách khám phá văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan phong phú. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để khách Việt trải nghiệm du lịch Trung Quốc. THU TRINH Giá xăng giảm còn dưới 20.000 đồng/lít Chiều 25-9, Bộ Công Thương phát đi thông tin về kỳ điều hành giá xăng dầu theo quy định. Bộ này cho biết từ 15 giờ cù ng ngày, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhiều mặt hàng. Cụ thể, xăng E5 còn 19.618 đồng/lít, giảm 368 đồng/ lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 hơn 500 đồng/lít. Xăng A95 còn 20.165 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu diesel giảm còn 18.658 đồng/lít, giảm 47 đồng/lít. Riêng mặt hàng dầu hỏa tăng lên 18.628 đồng/lít, tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và dầu mazut tăng lên 15.209 đồng/kg, tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. AN HIỀ N Gần 3.200 “mắt thần” giúp công an phá án, giữ gìn an ninh ở Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh đang có gần 3.200 camera giám sát, phủ khắp từ thành thị đến nông thôn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm. Thượng tá Nguyễn Thanh Cao (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) cho biết: “Chỉ tính từ đầu năm 2025, đơn vị đã dùng dữ liệu camera phục vụ điều tra 39 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Có những vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, nếu không có hình ảnh từ camera, việc phá án sẽ mất nhiều thời gian hơn”. NGUYỄ N TIẾ N ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng tiếp tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Ra mắt nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam Bão số 10 mang tên Bualoi có thể vào Đà Nẵng - Huế Tin vắ n Thời sự - Thứ Sáu 26-9-2025

5 thoisu@phapluattp.vn Sáng 25-9, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định, bổ sung ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Theo ông Nguyễn Văn Được, cả hai cán bộ đều đã trải qua nhiều nhiệm vụ công tác, đi từ cơ sở và nhiệm vụ nào được giao cũng hoàn thành tốt, được lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao. Ông kỳ vọng việc bổ sung hai cán bộ lần này sẽ giúp tăng thêm sức mạnh cho Đảng ủy UBND TP.HCM. “Nhiệm vụ sắp tới khá nặng nề, mong các đồng chí tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, kinh nghiệm, bản lĩnh đã được trui rèn qua quá trình công tác. Qua đó, cùng Đảng bộ UBND TP.HCM thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế, phấn đấu đến năm 2030 lọt vào top 100 TP đáng sống nhất thế giới” - ông Nguyễn Văn Được nhắn gửi. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP đã tín nhiệm giao nhiệm vụ. Ông cam kết với vai trò, trách nhiệm mới, sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu cho Bí thư Đảng ủy UBND TP. Trước mắt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2025 và triển khai thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Dương Hồng Thắng, 47 tuổi, quê ở TP.HCM; ông có trình độ thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Thắng có quá trình công tác dài ở cơ sở, từng làm chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh… Bà Phạm Thị Thanh Hiền, 46 tuổi, quê ở TP.HCM; trình độ: thạc sĩ hành chính công, cử nhân xã hội học, cử nhân kinh tế - chuyên ngành kinh tế chính trị; cao cấp lý luận chính trị. Bà Phạm Thị Thanh Hiền từng giữ các chức vụ chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, chủ tịch UBND huyện Củ Chi… LÊ THOA TRÙ NG KHÁ NH Sáng 25-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề Tham dự hội nghị có Bí thư Thà nh ủ y TP.HCM Trần Lưu Quang; bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, ĐBQH khóa XV và các thành viên Tổ đại biểu số 15; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, thông tin về công tác lập pháp, dự kiến Quốc hội xem xét, thông qua 42 luật và ba nghị quyết; nội dung giám sát tối cao và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh đó, các ĐBQH trong Tổ đại biểu số 15 cũng thông tin đến cử tri về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM sau hợp nhất kể từ ngày 1-7-2025; kết quả theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình kinh tế - xã hội cả nước tám tháng và TP.HCM chín tháng đầu năm 2025. Tại hội nghị, cá c cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương tập trung nêu ý kiến, kiến nghị về vấn đề giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư khi thu hồi đất thực hiện một số dự án trọng điểm. Trong đó, nhiều ý kiến củ a cử tri đề cậ p đế n dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Tam Long. Cử tri cũng nêu ý kiến về việc sắp xếp, bố trí sử dụng trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây (tại phường Bà Rịa) sau sáp nhập để tránh lãng phí. Cùng với đó, cử tri đề nghị sớm giải quyết dứt điểm việc Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa sáp nhập vào Trường ĐH Sài Gòn để cán bộ, giảng viên yên tâm công tác... Chủ tịch UBND các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương đã tiếp thu ý kiến của cử tri tại địa bàn phường phản ánh. Đồng thời, giải trình lại một số vấn đề cử tri đã nêu như giải quyết các hồ sơ về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Chủ tịch UBND các phường cũ ng thông tin đế n cá c cử tri về đầu tư công để nâng cấp hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân... Chung tay, góp sức cho sự phát triển chung Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thà nh ủ y TP.HCM Trần Lưu Quang lắng nghe, ghi nhận các ý kiến cử tri phản ánh. Ông cũng đánh giá phần giải trình của lãnh đạo ba phường thể hiện nắm vấn đề cơ bản và chủ động xử lý. Ông đề nghị các phường tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền. Thẩm quyền Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRÙNG KHÁNH Bí thư Trần Lưu Quang: Phả i kết nối hết tiềm năng, lợi thế của TP.HCM Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầ u sớ m làm tuyến đường kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM đến khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu để khai thác lợi thế về cảng biển, logistics, du lịch. được giao đến đâu giải quyết đến đó, có những vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo, xin ý kiến TP. Tại hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, trong đó nhiều cán bộ xuất thân từ khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây hiểu rõ cơ sở nên cần chia sẻ, hỗ trợ phường giải quyết các vấn đề. Bí thư Thà nh ủ y TP.HCM cũng chia sẻ với các cử tri về hai định hướng lớn phát triển TP.HCM sau khi sáp nhập. Bên cạnh đó là nguyên tắc xử lý các vướng mắc, kiến nghị của người dân. Theo ông Trần Lưu Quang, TP.HCM mới có quy mô rất lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế. TP.HCM mới “từ ba thành một” nên nhiệm vụ lớn nhất là làm sao kết nối được mọi người lại, chung tay, góp sức cho sự phát triển chung của TP. Thứ hai là kết nối hết những tiềm năng, lợi thế của TP. Trong đó có vấn đề làm tuyến đường kết nối trực tiếp thẳng từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây để khai thác các tiềm năng, lợi thế về cảng biển, logistics, du lịch. Cũng theo Bí thư Thà nh ủ y TP.HCM Trần Lưu Quang, sau sáp nhập TP cũng sẽ tập trung xử lý những tồn tại cũ trước đây, trong đó có những kiến nghị của cử tri theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay đã đẩy mạnh việc phân cấp giải quyết từ TP cho chính quyền cấp xã. Trong quá trình vận hành bộ máy mới ở chính quyền địa phương còn có sự chông chênh khi phân công cán bộ tại một số vị trí. TP có chủ trương sắp tới sẽ có sự phân công, bố trí lại với một số vị trí chưa hợp lý để đảm bảo hoạt động, vận hành tốt nhất, phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội... Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ thêm: “ TP được Trung ương giao để làm rất nhiều việc mới. Ví dụ như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đó là những mô hình, cơ chế mới nhưng là động lực để kéo theo sự phát triển của cả vùng và khu vực”. Về tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị từng tổ chức và cá nhân phải làm thực sự trách nhiệm và thự c hiệ n hiệu quả nhiệm vụ được giao để đạt được cá c mục tiêu. Trong đó , năm 2025 đạt mức tăng trưởng trên 8%. Từ năm 2026 trở đi tăng thêm ít nhất khoảng 2% để đạt tăng trưởng hai con số.• “TP có chủ trương sắp tới sẽ có sự phân công, bố trí lại với một số vị trí chưa hợp lý để đảm bảo hoạt động, vận hành tốt nhất, phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội...” Ông Trầ n Lưu Quang Cử tri Nguyễn Thị Thu Vân (ngụ phường Bà Rịa) nêu ý kiến tạ i hộ i nghị. Ả nh: TK Ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quyết định cho ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền. Ảnh: HÀ THƯ Thời sự - Thứ Sáu 26-9-2025

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 26-9-2025 hạn chế tối đa việc yêu cầu nộp bản giấy. Ngoài ra, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cũng được phân cấp về công an địa phương, thay vì tập trung ở cấp Trung ương như trước. Đối với quản lý con dấu, dự thảo điều chỉnh thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo hướng phân cấp mạnh mẽ về công an cấp tỉnh; bổ sung quy định chi tiết về các loại dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi. Đồng thời, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công và ứng dụng định danh quốc gia. Một số cơ quan, tổ chức được bãi bỏ hoặc bổ sung quyền sử dụng con dấu để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở lĩnh vực quản lý pháo, dự thảo sửa đổi nhiều điều khoản nhằm siết chặt hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu pháo hoa và pháo hoa nổ. Thẩm quyền cho phép tổ chức bắn pháo hoa được phân cấp, đồng thời bổ sung yêu cầu về quản lý trên nền tảng số nhằm tăng tính minh bạch và phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự. Với Luật Căn cước, dự thảo sửa đổi Nghị định 70/2024 để mở rộng phạm vi quản lý dữ liệu dân cư, bổ sung quy định cấp số định danh cho công dân đã khai sinh ở nước ngoài, điều chỉnh trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và quy định mới về thu hồi thẻ hoặc giấy chứng nhận căn cước cấp sai. Một số sửa đổi liên quan Luật Cư trú Điểm đáng chú ý trong tài liệu thẩm định hồ sơ dự thảo là những sửa đổi liên quan đến Nghị định 154/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Dự thảo sửa đổi Nghị định 154/2024 theo hướng làm rõ nơi đăng ký thường xuyên đậu, đỗ phương tiện được dùng để ở; bổ sung quy định về giấy tờ chứng minh tình trạng khuyết tật, mất khả năng lao động. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên. Các biểu mẫu hành chính cũng được chuẩn hóa, loại bỏ những cụm từ không còn phù hợp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Theo dự thảo, nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là địa điểm mà phương tiện đó thực tế đậu, đỗ, không thuộc địa điểm cấm, khu vực cấm do chủ phương tiện tự xác định và đăng ký với UBND xã, phường, đặc khu (hiện sẽ đăng ký tại UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã). Trường hợp chủ phương tiện đã có hợp đồng thuê bến bãi hoặc văn bản chấp thuận cho phương tiện đậu, đỗ của cơ quan, tổ chức quản lý nơi đậu, đỗ thì không phải đăng ký. Sửa đổi này nhằm đảm bảo đúng quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh quy định về giấy tờ chứng minh tình trạng khuyết tật, mất khả năng lao động hoặc bệnh tâm thần. Cụ thể, theo điểm e khoản 3 Điều 6, giấy tờ chứng minh là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất HUỲ NH THƠ Bộ Tư pháp vừ a công bố tài liệu thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016, Nghị định 99/2016, Nghị định 137/2020, Nghị định 70/2024, Nghị định 154/2024. Đây là những nghị định quy định chi tiết về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý pháo; thi hành Luật Căn cước và Luật Cư trú. Sửa đổi loạt nghị định về an ninh, căn cước và con dấu Theo Bộ Công an (cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo), việc sửa đổi lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đặc biệt là việc không còn tổ chức cấp huyện từ tháng 3-2025. Đồng thời, dự thảo cũng hướng tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và căn cước. Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, dự thảo bổ sung, làm rõ các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke, vũ trường, kinh doanh quân trang quân dụng. Hồ sơ thủ tục được cắt giảm mạnh nhờ cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, Nghị định sửa đổi để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Ảnh: HUỲNH THƠ khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi là chứng nhận của cơ sở y tế khu vực hoặc xác nhận của UBND cấp xã tại nơi cư trú. Hiện nay, đang quy định là chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên hoặc xác nhận của UBND cấp xã tại nơi cư trú. Về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7, trường hợp đăng ký thường trú lần đầu hoặc đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ, người giám hộ. Theo đó, cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú. Việc sửa đổi này ngoài đảm bảo với sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính mới mà còn phù hợp với Luật Công an nhân dân.• Dự thả o hướng tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và căn cước. Ca sĩ báo giá chạy án tiền tỉ, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để ra mắt thẩm phán phapluat@phapluattp.vn Ngày 25-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạ t bị cáo Ngô Quang Tú (ở Hòa Bình, ca sĩ tự do) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX tuyên phạ t bị cáo Lê Nhật Văn (ở TP.HCM) bả y năm sáu tháng tù, Nguyễn Thái Ngôn (ở TP.HCM) bả y năm tù cùng về tội môi giới hối lộ. Theo hồ sơ, năm 2016, bà NTS (ở TP.HCM) khởi kiện con gái là chị LTTT ra TAND TP.HCM đề nghị tuyên vô hiệu đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế giữa bà S và chị T. Năm 2020, TAND TP.HCM tuyên bác yêu cầu khởi kiện của bà S. Năm 2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà S. Năm 2022, TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng bất lợi cho bà S. Do muốn kết quả xét xử có lợi cho mẹ của mình nên chị LTTH (con gái bà S) đã nhờ Văn tìm người “chạy”. Văn nhờ Ngôn và qua Ngôn giới thiệu, chị H gặp và nhờ Tú chạy án. Ngày 29-12-2022, Tú gọi điện thoại cho chị H bảo mang tiền ra Hà Nội để giải quyết việc. Ngày 30-12-2022, Tú gặp và nhờ một thẩm phán là ông H tác động rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm cho mẹ chị H. Tố i 31-12-2022, Tú cùng chị H, Văn và một người nữa đến gặp ông H tại một nhà hàng. Chị H đưa cho Tú hai phong bì, mỗi phong bì 100 triệu đồng để ra mắt. Tại đây, ông H đã nghe chị H trình bày sự việc và bảo “nếu việc này đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng”. Sau đó, ông H ra về. Theo Tú và ông H khai, Tú không đưa số tiền trong hai phong bì cho ông H. Sau đó, Tú gặp ông H tại nhà riêng và ông H nói không thể giúp vì quyết định kháng nghị là đúng. Mặc dù biết rõ không thể chạy án nhưng Tú vẫn nói với chị H là nhờ người giúp được và yêu cầu chị H chuẩn bị 2-3 tỉ đồng mang ra Hà Nội để “chạy án”. Do nghĩ là Tú có thể chạy án giúp cho mình được nên chị H đã nhiều lần đưa cho Tú tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Tú đã đưa cho Văn 200 triệu đồng, đưa cho Ngôn 150 triệu đồng. Do nghĩ là Tú đã nhờ người “chạy án” được nên Văn và Ngôn đã nhận số tiền trên. Ngoài ra, chị H còn đưa cho Văn 100 triệu đồng nói là tiền công bồi dưỡng môi giới. Đến ngày 12-6-2023, chị H nhận được quyết định giám đốc thẩm của TAND Tối cao. Thấy không được việc, chị H yêu cầu Tú trả lại tiền nhưng Tú chỉ hứa hẹn mà không trả. BÙI TRANG Đề xuất sửa đổi nhiều quy định về cư trú Việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đặc biệt là việc không còn tổ chức cấp huyện… Dự thảo còn thay thế cụm từ “UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã” bằng cụm từ “UBND cấp xã” tại mẫu số 01, mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 154/2024 để bảo đảm đúng quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, dự thảo cũng bỏ cụm từ “trực thuộc Trung ương” tại điểm b khoản 4 Điều 5 và tại Điều 16 để đảm bảo phù hợp với sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính mới và Luật Công an nhân dân. Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

