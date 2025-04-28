217-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 27-9-2025 thoisu@phapluattp.vn TRỌ NG PHÚ Chiều 26-9, tiếp tục chương trình phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát của QH về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) kể từ khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Ô nhiễm không khí, nước tại các đô thị lớn phức tạp Trình bày báo cáo giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy (Phó Trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát) cho hay từ khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực, việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tuy vậy, đoàn giám sát cũng chỉ ra nhiều hạn chế. Một số quy định của Luật BVMT năm 2020 chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thiếu đồng bộ với các luật khác; nhiều văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm, nhất là về thị trường carbon, lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông, kế hoạch kinh tế tuần hoàn. Nhiều địa phương ban hành chậm quy định thuộc thẩm quyền, nhất là về phân loại rác tại nguồn, giá dịch vụ thu gom, xử lý. “Việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa kịp thời, đặc biệt là ô nhiễm không khí, nước tại các đô thị lớn và lưu vực sông còn diễn biến phức tạp. Hạ tầng thu gom, xử lý nước chậm ban hành quy định, chưa bố trí đủ nguồn lực. Chính phủ, Thủ tướng và chính quyền địa phương có trường hợp chậm chỉ đạo xử lý triệt để vấn đề môi trường; công tác giám sát của QH, HĐND các cấp có lúc chưa thường xuyên, chưa theo đến cùng các kiến nghị. Tập trung giảm nguồn phát thải ngay từ đầu Góp ý vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị báo cáo giám sát cần đưa ra cái nhìn rõ ràng hơn về thực trạng nguồn phát thải tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục. rác lại gây ô nhiễm. “Một số địa phương, doanh nghiệp đã đề xuất dự án biến rác thải thành năng lượng nhưng vấn đề pháp lý và kỹ thuật vẫn còn nhiều vướng mắc. Do đó, cần có chính sách rõ ràng hơn về phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực cho khâu xử lý sau” - ông Vinh nói. Về nước thải, ông dẫn báo cáo cho thấy 97% khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải và nhấn mạnh “đây là điều đáng ghi nhận”. Tuy nhiên, cần đánh giá thêm nước thải từ các làng nghề, các cơ sở sản xuất nhỏ và các nguồn thải khó xử lý trước khi đổ ra sông, vì chúng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước. “Chúng ta cần tập trung giảm nguồn phát thải ngay từ đầu, như điều chỉnh quy hoạch, áp dụng công nghệ sạch hơn trong sản xuất, phân loại rác tại nguồn, bố trí đầy đủ điểm thu gom rác. Việc phân loại từ gốc sẽ giúp khâu xử lý giảm tải rất nhiều” - ông Vinh nói. Đồ ng thờ i, đề nghị báo cáo cần có thêm số liệu cụ thể, cũng như các giải pháp ngắn hạn, cấp bách để giải quyết ngay một số vấn đề nổi cộm. Cần dự án “ra tấm ra món” để cải tạo sông Tô Lịch Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh cho hay theo báo cáo, “80% nước thải đô thị xả thẳng thải đô thị, chất thải rắn còn lạc hậu, hình thức chôn lấp chiếm tỉ lệ cao” - ông Huy cho hay. Công tác phân loại rác tại nguồn triển khai chậm, hạ tầng tái chế chất thải đặc thù còn hạn chế. Nhiều địa phương còn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến BVMT, có vụ việc phức tạp gây mất trật tự. Việc hình thành thị trường công nghệ, công nghiệp môi trường và đổi mới công nghệ sản xuất còn chậm; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe. Nguyên nhân chủ yếu theo đoàn giám sát là nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, người dân về BVMT chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền pháp luật thiếu đổi mới; đội ngũ cán bộ, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; phối hợp liên ngành còn hạn chế; sự tham gia của cộng đồng, Mặt trận, đoàn thể chưa mạnh mẽ. Đoàn giám sát nêu rõ trách nhiệm trước hết thuộc các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo tiến độ; các bộ, ngành, địa phương “Cần xác định cụ thể phát thải từ công nghiệp, xây dựng, phương tiện giao thông, bụi mịn và các loại khí thải khác để có giải pháp sát thực tế hơn. Khi nhận diện được nguồn phát thải thì các giải pháp đưa ra mới hiệu quả” - ông Vinh nói. Về việc xử lý rác thải rắn, theo ông Vinh, hiện việc xử lý rác ở các đô thị lớn đã có tiến bộ nhưng vẫn còn bất cập. Cụ thể, như các nhà máy xử lý rác ở Nam Sơn (Hà Nội) hay Đa Phước (TP.HCM) - dù là các cơ sở xử lý rác thải lớn nhưng vẫn gặp khó khăn trong xử lý chất thải rắn. Còn tại nông thôn, biện pháp phổ biến vẫn là gom lại đốt nhưng nếu không có công nghệ đảm bảo thì đốt “Chúng ta cần tập trung giảm nguồn phát thải ngay từ đầu như điều chỉnh quy hoạch, áp dụng công nghệ sạch hơn trong sản xuất, phân loại rác tại nguồn…” Ông Nguyễn Đắc Vinh Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cân nhắc một dự án thí điểm làm “ra tấm ra món” để cải tạo môi trường cho sông Tô Lịch. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: QH Điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú Sáng 26-9, tiếp tục phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về hai dự thảo Nghị quyết quan trọng liên quan đến quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu (ĐB) QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đầu tiên là dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH quy định việc tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, hiệp thương, lập danh sách người ứng cử ĐBQH, HĐND trong bầu bổ sung. Tờ trình cho hay nghị quyết được xây dựng để hướng dẫn cụ thể, đồng bộ Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Dự thảo gồm 4 chương, 9 điều, bổ sung hai hình thức lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú: Tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc phát phiếu lấy ý kiến, kèm quy định rõ thẩm quyền quyết định và cách thức triển khai. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác ĐB Nguyễn Thanh Hải cho biết ủy ban tán thành việc xây dựng dự thảo theo trình tự rút gọn. Ủy ban đồng ý sửa đổi quy định về chủ thể chủ trì và triệu tập hội nghị cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp theo hướng thay cụm từ “người đứng đầu” bằng “ban lãnh đạo” để bảo đảm dân chủ, khách quan. Cơ quan soạn thảo cũng được đề nghị bổ sung quy định khi “người đứng đầu” là người ứng cử thì cấp phó phối hợp xác định thành phần ban lãnh đạo. Nội dung thứ hai là dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo tờ trình, văn bản này sửa đổi 24/29 điều của Nghị quyết liên tịch số 09 để thay thế bằng nghị quyết mới. Dự thảo gồm 6 chương, 29 điều, điều chỉnh toàn bộ các mốc thời gian trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND và ngày bầu cử 15-3-2026. Cụ thể, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Toàn cảnh phiên họp. Ả nh: QH

3 Thời sự - Thứ Bảy 27-9-2025 thoisu@phapluattp.vn TRỌ NG PHÚ Chiều 26-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2026. Xem xét 39 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết Trình bày tờ trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho biết theo định hướng, chương trình lập pháp năm 2026 sẽ ưu tiên các dự án nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tháo gỡ vướng mắc thể chế, tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy nguồn lực và kiến tạo không gian phát triển mới. Các dự án cũng phải đồng bộ với chủ trương hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. “Chính phủ đề xuất đưa 41 dự án vào chương trình năm 2026, trong đó trình QH xem xét, thông qua 14 luật tại kỳ họp thứ nhất và 20 luật, hai nghị quyết tại kỳ họp thứ hai; trình UBTVQH xem xét, thông qua một pháp lệnh, bốn nghị quyết. Hồ sơ Chính phủ trình cơ bản tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, song vẫn còn một số đề xuất chưa cung cấp đủ thông tin về phạm vi điều chỉnh, vấn đề mới, xu hướng mới” - bà Thủy cho hay. Để bảo đảm chất lượng thẩm tra, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị UBTVQH khóa XV bố trí hợp lý thời gian cho ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình QH khóa XVI tại kỳ họp thứ nhất. Các dự án dự kiến trình tại kỳ họp thứ hai sẽ được UBTVQH cho ý kiến vào các tháng 7, 8, 9-2026 theo thông lệ. “Trên cơ sở nguyên tắc lập chương trình năm 2026 và ý kiến của các cơ quan QH, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình UBTVQH dự kiến chương trình lập pháp năm 2026 gồm 39 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết như dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình” - bà Thủy nói. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng kiến nghị UBTVQH, các cơ quan của QH, Chính phủ và các đơn vị liên quan tập Ưu tiên những dự án luật tạo không gian phát triển mới Chương trình lập pháp năm 2026 sẽ ưu tiên các dự án luật liên quan đến cải cách bộ máy, thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… ra môi trường” Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Luật BVMT năm 2020 được quốc tế đánh giá là “toàn diện và tiến bộ”. Tuy nhiên, dù luật đã quy định nhiều nguyên tắc về các công cụ kinh tế nhưng việc triển khai trên thực tế còn nhiều hạn chế. “Chẳng hạn, thuế môi trường đối với xăng dầu hiện nay chưa phát huy được hiệu quả như một công cụ kinh tế. Cần rà soát các loại thuế, phí, định mức, đơn giá để bảo đảm đúng tinh thần của luật” - ông Hà nói. Tương tự, về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật dù đã ban hành nhiều văn bản nhưng nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn còn thiếu hoặc chưa cập nhật, nhất là trong xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và các lĩnh vực khác. Về đầu tư cho môi trường, theo Phó Thủ tướng, trong luật đã nêu rõ yêu cầu phục hồi môi trường, xử lý ô nhiễm lưu vực sông, làng nghề… nhưng thực tế nguồn lực đầu tư còn rất hạn hẹp, không chỉ ở địa phương mà cả từ Trung ương. Bên cạnh đó, việc tích hợp yêu cầu môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, dù được chỉ rõ là “nguyên tắc quan trọng” nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, cần làm rõ tiêu chuẩn công nghệ, phương án chuyển đổi, lựa chọn công nghệ tối ưu… để bảo đảm ngay từ khâu chuẩn bị dự án. “Tôi đề nghị báo cáo nên tách bạch rõ phần “đã làm được” và “chưa làm được”, chỉ ra cụ thể từng vấn đề, văn bản, đơn vị chịu trách nhiệm. Từ đó, nêu các kiến nghị, giải pháp cấp bách để triển khai ngay sau đợt giám sát này. Trước hết là khắc phục ô nhiễm và bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Luật BVMT. Đồng thời phải rà soát, điều chỉnh các luật liên quan đến công cụ kinh tế, phí, đầu tư… để đồng bộ với Luật BVMT” - Phó Thủ tướng nói. hiện mới xử lý được 18% nước thải đô thị, tức là hơn 80% còn xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm. Theo bà, vấn đề xử lý nước thải đô thị là vấn đề lớn, cần phải có những dự án “ra tấm ra món” để cải thiện môi trường cho các đô thị. “Ngay tại Hà Nội, sông Tô Lịch, con sông bị ô nhiễm nhiều năm nhưng chưa có dự án đủ tầm để cải tạo lại, trong khi chúng ta đã từng đầu tư nhiều tuyến đường vành đai, hạ tầng chiến lược. Do vậy, tôi đề nghị cân nhắc một dự án thí điểm làm “ra tấm ra món” để cải tạo môi trường cho sông Tô Lịch, có thể học hỏi kinh nghiệm như suối Cheonggyecheon (Thanh Khê) của Hàn Quốc” - bà Thanh nói. Đồng thời, bà Thanh cũng đề nghị cần hướng tới các công nghệ xử lý rác thải rắn hiện đại hơn thay cho công trung chỉ đạo, triển khai để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng pháp luật năm 2026. Lưu ý vấn đề chuyển giao nhiệm kỳ, thay đổi nhân sự Tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết theo quy định, việc đề xuất các dự án luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Lần này, Chính phủ đề xuất 41 dự án, sau khi thống nhất đã đưa 39 dự án vào chương trình, một dự án đã giao tiếp tục thực hiện và một dự án không phải quy phạm pháp luật nhưng vẫn triển khai theo kế hoạch. Ông Định cho hay Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã phối hợp để rà soát từng dự án. Kết quả là tờ trình kèm phụ lục gần 200 trang, vừa đánh giá thực hiện theo luật cũ vừa theo luật mới. Theo chương trình, giai đoạn đến năm 2026 sẽ thực hiện theo luật mới và thẩm quyền của UBTVQH. Có 39 dự án được chia làm hai kỳ họp: Kỳ đầu dự kiến ngày 15-4 với 13 luật, kỳ hai ngày 20-10 với 21 luật, một nghị quyết; đồng thời UBTVQH xem xét thông qua một pháp lệnh, ba nghị quyết. Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh dù đã thống nhất nhưng đây chưa phải danh mục cuối cùng. Theo luật, chương trình có thể thường xuyên bổ sung khi thực tiễn phát sinh yêu cầu; QH cũng đã có nghị quyết đến ngày 1-5-2027 phải cơ bản giải quyết xong các vướng mắc pháp luật; nhiều nghị quyết của Đảng cần được thể chế hóa kịp thời. Ông cũng lưu ý năm 2026 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, QH khóa XV chuẩn bị cho QH khóa XVI nên công tác xây dựng luật, thẩm tra, ký tờ trình, báo cáo… phải tính toán kỹ, bảo đảm nguyên tắc và sự thống nhất khi thay đổi nhân sự.• Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: QH nghệ xử lý rác “chôn lấp hợp vệ sinh” như hiện nay. “Hiện cả nước mới có năm nhà máy đốt rác phát điện. Đề nghị Chính phủ chọn một số TP lớn đầu tư các nhà máy xử lý rác hiện đại, không chỉ phát điện mà còn tạo ra các sản phẩm khác từ rác, như vật liệu xây dựng… để tạo bước đột phá, khích lệ, tạo cạnh tranh giữa các địa phương” - bà Thanh nhấn mạnh.• dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến 10-12-2025; cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND từ ngày 12-122025 đến 25-1-2026; hiệp thương lần thứ hai từ ngày 2 đến 3-2-2026; lần thứ ba từ ngày 9 đến 20-2-2026. Đồng thời điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác; thời gian xác minh, trả lời kiến nghị cử tri đối với người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND và thời gian điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử. Theo Ủy ban Công tác ĐB, các mốc thời gian này phù hợp Nghị quyết 199/2025/ QH15 về việc rút ngắn nhiệm kỳ QH khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các quy định đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật Bầu cử. Ủy ban thống nhất với quy định về số dư người ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai và thứ ba, đồng thời đề nghị cân nhắc quy định tỉ lệ số dư ngay từ lần hiệp thương thứ nhất để bảo đảm cân đối cơ cấu, thành phần, giới, dân tộc, độ tuổi, góp phần nâng cao tính khả thi, minh bạch, chất lượng. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ QH cơ bản tán thành với nội dung hai dự thảo. Đồ ng thờ i, yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành về sắp xếp tổ chức bộ máy để quy định thống nhất, bảo đảm không bỏ sót đối tượng lấy ý kiến cử tri nơi công tác, cập nhật các thuật ngữ mới, bảo đảm rõ nghĩa. Việc tổ chức hội nghị cử tri trực tuyến phải công khai, an toàn thông tin, phù hợp thực tế. Sau thảo luận, 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ QH có mặt đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với hai dự thảo nghị quyết nêu trên. TRỌ NG PHÚ Rà soát, điều chỉnh các luật liên quan để đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý năm 2026 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, công tác xây dựng luật, thẩm tra, ký tờ trình, báo cáo… phải tính toán kỹ, bảo đảm nguyên tắc và sự thống nhất khi thay đổi nhân sự. 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2026. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 27-9-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Chiều 26-9, sau khi bỏ phiếu bầu và công bố 55 người trúng cử Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Tỉnh ủy, phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, giữ chức chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. N.SƠN Tin vắn • 40 học sinh ngộ độc sau bữa ăn tại trường. Ngày 26-9, ông Ngô Đức Vận, Giám đốc BV đa khoa Lệ Thủy (Quảng Trị), xác nhận có 40 học sinh Trường PTDT Bán trú tiểu học Kim Thủy được đưa đến BV cấp cứu, điều trị vì bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng tại trường. Lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. B.THIÊN • Cháy nhà trong hẻm, 3 người kịp thoát nạn. Ngày 26-9, Công an phường Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy một căn nhà tại hẻm 37 đường C1, phường Tân Bình (TP.HCM). Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy sau ít phút chữa cháy. Cả ba người trong nhà đều thoát ra ngoài an toàn. N.TÂN Sáng 26-9, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 80, hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21 đến 24-9. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ với gần 70 hoạt động đa dạng, hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công rất tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương và song phương. Điều rất có ý nghĩa là các cam kết của Việt Nam không chỉ bằng lời nói mà còn bằng các hành động hết sức thiết thực và cụ thể như tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế quan trọng của LHQ, chủ trì những hoạt động đa phương lớn của LHQ như lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (tháng 10-2025), Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Công ước LHQ về không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026… Dịp này, Việt Nam và Tuvalu đã ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu. Với việc ký thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới và toàn bộ thành viên LHQ. Cuộc gặp của Chủ tịch nước với chính quyền Mỹ, Quốc hội Mỹ, chính quyền các bang, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ đã củng cố sự lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân hai nước. NGỌC DIỆP Ngày 26-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp về việc thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi xem xét, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9-2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật… Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Các ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Quốc Nam, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Bùi Quốc Nam, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương… Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (đến tháng 9-2024); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Minh Tuấn. Đ.MINH - N.THẢO Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân rời TP New York, lên đường về nước. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 sẽ thảo luận về thể chế AI Ngày 26-9, Bộ KH&CN đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Tại buổi họp báo, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế cho biết từ ngày 27 đến 29-10 tại tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025. Tuần lễ số quốc tế được tổ chức với mục đích chia sẻ chính sách, kinh nghiệm về chuyển đổi số và các chủ đề liên quan, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình hội nghị có 14 phiên hội thảo, diễn đàn, tập trung thảo luận về các chủ đề: Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững, AI diện hẹp, trợ lý ảo, thể chế AI. V.THỊNH TP.HCM giành cú đúp giải vàng tại giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới Theo Sở Du lịch TP.HCM, Lễ hội sông nước TP.HCM 2024 vừa giành hai giải vàng tại Giải thưởng International Business Awards (IBA) lần thứ 22 năm 2025. Cụ thể, lễ hội được vinh danh ở hạng mục lễ hội nghệ thuật, giải trí và công chúng, trong khi chương trình nghệ thuật khai mạc “Chuyến tàu huyền thoại” tiếp tục thắng giải sự kiện văn hóa. Lễ trao giải IBA 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10-10-2025 tại Bồ Đào Nha. IBA là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới thuộc hệ thống Stevie Awards của Mỹ, được ví như giải Oscar dành cho lĩnh vực kinh tế. Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết chiến thắng này là niềm tự hào không chỉ của riêng lễ hội mà còn khẳng định vị thế hội nhập quốc tế của TP. Đây là động lực để TP tiếp tục phát triển Lễ hội sông nước thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến và kích cầu du lịch - kinh tế. THU TRINH Sở GD&ĐT TP.HCM siết chặt vận động tài trợ Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 55/2011 quy định về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và Thông tư 16/2018 quy định về việc vận động và sử dụng nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, tiếp tục thực hiện vận động tài trợ các cơ sở giáo dục theo Thông tư 16 cần lưu ý: Không ủy quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì tổ chức vận động tài trợ; không lợi dụng tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp. Kế hoạch tài trợ phải thông qua hội đồng trường, hội đồng sư phạm trước khi vận động và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp. Việc triển khai vận động tài trợ chỉ thực hiện khi có công văn phê duyệt của Sở GD&ĐT… NGUYỄN QUYÊN Khen thưởng 4 tập thể phá án vụ cướp điện thoại của người khuyết tật Ngày 26-9, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An (tỉnh Tây Ninh), đã trao thưởng 20 triệu đồng cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhanh vụ đôi nam nữ cướp giật điện thoại của bà NTTT (46 tuổi, bị khuyết tật) trong vụ việc xảy ra ngày 21-9. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi) và Thị Trúc (32 tuổi). Các đơn vị được khen thưởng gồm: Công an phường Long An, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Đội CSGT đường bộ số 2 và Đội CSHS đặc nhiệm thuộc Phòng CSHS Công an TP.HCM. H.DU

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 27-9-2025 Ngày 26-9, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Gia Lai. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức. Tham dự chương trình có ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, cùng khoảng 200 đại biểu lãnh đạo các sở, ngành và các ngư dân, các học sinh. Quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển của tỉnh Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao sáng kiến và tâm huyết của báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Theo ông Tiệp, qua hơn ba năm triển khai, chương trình đã đến với bà con ngư dân tại các tỉnh, TP có biển trên cả nước, mang lại những hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần cho ngư dân, đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật về khai thác hải sản bền vững, chống khai thác bất hợp pháp (IUU). “Lần này khi chương trình đến với Gia Lai, tôi cho rằng đây là một dịp rất đặc biệt, càng ý nghĩa hơn khi chương trình không chỉ hướng đến ngư dân mà còn góp phần quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển của tỉnh” - ông Tiệp nói. Theo ông Tiệp, biển Gia Lai có có trữ lượng cá nổi, cá đáy, tôm, mực khá đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều loài rong và thực vật có giá trị sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt và y dược. Đặc biệt là rong câu chỉ vàng có hàm lượng agar lớn, cần thiết cho công nghiệp y dược và thực phẩm. CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG NGƯ DÂN THẮP SÁNG ĐÈN TRÊN BIỂN”: Góp phần xây dựng cộng đồng ngư dân văn minh “Địa phương có nghề cá tương đối phát triển, toàn tỉnh hiện có 5.891 tàu cá/39.934 lao động. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15 m trở lên có 3.192 tàu (chiếm 54,18%)” - ông Tiệp thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngư dân vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chi phí sản xuất cao, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) thì vai trò và ý thức chấp hành của ngư dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến kết quả chung của cả ngành thủy sản và uy tín quốc gia. “UBND tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình bằng những hành động thiết thực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo chương trình thành công tốt đẹp. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đời sống ngư dân, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, nhất là nâng cao nhận thức pháp luật, nhằm xây dựng một cộng đồng ngư dân văn minh, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định quốc tế về khai thác thủy sản, sớm gỡ thẻ vàng IUU theo chỉ đạo của Chính phủ” - ông Tiệp nói. “Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Pháp Luật TP.HCM, các đơn vị tài trợ, các doanh nghiệp và mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ chương trình. Cảm ơn các PV, cơ quan báo chí đã chung tay tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp về người dân và biển, đảo tỉnh Gia Lai nói riêng và nước Việt Nam nói chung. Xin chúc các học sinh được nhận học bổng sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội và đất nước” - ông Tiệp chia sẻ. Ngư dân cam kết đánh bắt hải sản đúng pháp luật Theo ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, nhấn mạnh Ban tổ chức chương trình đã động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi, bám biển bảo về chủ quyền Tổ quốc; kiên trì tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng đúng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp; hỗ trợ, sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) cho ngành hải sản của Việt Nam. Đáng chú ý, trong năm 2025 này, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: THUẬN VĂN Ngư dân Nguyễn Bảy với nụ cười hạnh phúc sau khi nhận quà của chương trình. Ảnh: LÊ KIẾN và nhận được những món quà ý nghĩa và thiết thực, ngư dân Đinh Văn Thắm (ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) còn cam kết sẽ đánh bắt hải sản đúng pháp luật. “Mong muốn lớn nhất của bà con là sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU. Bà con ngư dân chúng tôi hứa sẽ tuân thủ các quy định về đánh bắt hải sản, cùng cả nước chung tay tháo gỡ thẻ vàng” - ông Thắm nói.• NHÓM PHÓNG VIÊN “Mong muốn lớn nhất của bà con là sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU. Bà con ngư dân chúng tôi hứa sẽ tuân thủ các quy định về đánh bắt hải sản, cùng cả nước chung tay tháo gỡ thẻ vàng”. Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, TP giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 34 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam. Trong hơn ba năm qua, chương trình đã trao tặng hơn 4.200 phần quà (mỗi phần quà trị giá khoảng 4-5 triệu đồng, gồm 1 bình ắc quy, 1 túi thuốc, một số loại thuốc thiết yếu, 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 phao cứu sinh, 1 đèn LED, 1 cuộn dây thừng, 1 bình lọc nước…) cho ngư dân tiêu biểu, khó khăn; hơn 700 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 ngư dân… Chương trình đã đạt giải nhất giải Báo chí TP.HCM năm 2024 và đạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Lãnh đạo Trung ương và nhiều tỉnh, TP trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Gia Lai là địa phương có biển thứ sáu trong năm 2025 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và cũng là địa phương cuối cùng mà chương trình đến với bà con ngư dân ở các tỉnh, TP có biển. Tại Gia Lai, Ban tổ chức đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, gồm: 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” + 1 bộ bình ắc quy + 1 combo pin + đèn LED + 1 túi thuốc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Tiêu điểm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã hỗ trợ ngư dân thiết thực, tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). không theo quy định (IUU), Ban tổ chức chương trình đã hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, giúp ngư dân tiếp cận những phương thức sản xuất tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường. “Với tinh thần đó, thông qua chương trình, báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng chung tay với Gia Lai, giúp ngư dân làm kinh tế biển bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của bà con về chống đánh bắt trái phép, không báo cáo, không theo quy định, để chúng ta có thể sớm đạt được mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU. Việc gỡ được thẻ vàng sẽ là một luồng gió mới mang lại nhiều lợi ích to lớn, giúp bà con ngư dân có được cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn” - ông Mai Ngọc Phước chia sẻ. Ông Nguyễn Bảy (74 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi được chương trình hỗ trợ, trao những phần quà này. Đây là món quà tinh thần, có ý nghĩa rất lớn, giúp bà con ngư dân vững tin, làm đúng quy định để vươn khơi, bám biển. Cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ”. Bên cạnh bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự chương trình

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 27-9-2025 hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước. Như vậy, so với quy định hiện hành, phạm vi áp dụng thủ tục cấp căn cước trực tuyến đã được mở rộng cho cả những trường hợp thay đổi thông tin trên thẻ do sắp xếp đơn vị hành chính. Đề xuất mới này giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình và giảm đáng kể việc đi lại cho người dân. Đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dân Những đề xuất thay đổi trong thủ tục cấp đổi thẻ căn cước không chỉ mang ý nghĩa cải cách hành chính mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất cho phép thực hiện trực tuyến đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là trong bối cảnh cả nước vừa thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (TP.HCM) chia sẻ: “Đề xuất này tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Thực tế toàn bộ dữ liệu về người dân đã được thu thập và quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu bị mất hay hư hỏng thì đã có quy định cấp lại nhưng quan trọng là việc thay đổi địa giới hành chính. Nhiều người có nhu cầu đổi lại thì việc cho phép làm thủ tục trực tuyến là rất thuận lợi”. Ông Phạm Hữu Vinh (Vĩnh Long) thì cho rằ ng mặc dù pháp luật không bắt buộc người dân phải đổi lại thẻ căn cước khi có sự thay đổi địa giới hành chính nhưng quy định mới này mang lại sự chủ động. “Ai có nhu cầu đổi để giấy tờ gắn với địa chỉ cư trú mới thì có thể thực hiện ngay tại nhà, rất tiện lợi. Với người lớn tuổi như tôi, việc không phải đi xa, không phải xếp hàng làm thủ tục đã là một thay đổi tích cực. Đây là cách làm đúng hướng, vừa phù hợp thực tế vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân” - ông Vinh nói. Còn bạn đọc Nguyễn Lương (TP.HCM) cho biế t: “Vừa rồi muốn đổi thẻ căn cước theo địa chỉ mới nhưng vì lý do sức khỏe mà mãi vẫn chưa HUỲ NH THƠ Mới đây, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có Luật Căn cước. Mục tiêu của dự án luật là bảo đảm sự phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương hai cấp; đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đề xuất liên quan thủ tục cấp đổi, cấp lại căn cước Liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (Điều 25) Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất đổi mới thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Cụ thể, người có thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì thực Đề xuất thêm trườ ng hợ p được đổi căn cước trực tuyến thể thực hiện. Đề xuất mới mà được thông qua thì sẽ vô cùng tiện lợi, ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà”. Tuy vậy, bạn đọc này cho rằng cần làm rõ thêm điều kiện áp dụng, chẳng hạn thẻ còn hạn mới được đổi hay áp dụng cho mọi trường hợp; trường hợp thay đổi địa chỉ cho chuyển nơi đăng ký thường trú thì có thể làm trực tuyến không…• Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết hiện nay theo Điều 25 Luật Căn cước, việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được (điểm a khoản 2 Điều 24) được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong cơ sở dữ liệ u quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệ u căn cước để cấp lại thẻ căn cước. Cũng theo vị này, cần lưu ý việc cấp lại trực tuyến chỉ áp dụng khi người dân bị mất hoặc làm hư hỏng thẻ căn cước (không phải CCCD) và thẻ còn giá trị sử dụng. Trên thực tế, nhiều trường hợp đã được giải quyết trực tuyến. Trong thời gian tới, nếu luật điều chỉnh, mở rộng phạm vi liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, quy trình cấp lại cũng sẽ được áp dụng tương tự, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Có điều chỉnh, việc cấp thẻ vẫn thuận lợi Đề xuất mới này giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình và giảm đáng kể việc đi lại cho người dân. Công an Vĩnh Long thông tin tình trạng sức khỏe của tài xế cán chết nữ sinh lớp 9 Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, chiều 26-9, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ bị hại) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc theo thư mời. Bà Hiền cho biết tại buổi làm việc, công an đã thông báo cho bà kết quả giám định sức khỏe của tài xế điều khiển xe tải cán con bà tử vong. Theo thông báo của công an, căn cứ kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28-4-2025), Nguyễn Văn Bảo Trung không có bệnh lý tâm thần. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28-4-2025) và hiện tại Nguyễn Văn Bảo Trung có bệnh lý tâm thần: Mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác (F02.8ICD10). Căn cứ BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); căn cứ vào khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của đối tượng giám định trong từng thời điểm, đặc biệt tại thời điểm xảy ra vụ việc, các giám định viên tham gia giám định thảo luận và xác định đối tượng giám định có tình trạng nhận thức, điều khiển hành vi sau đây: Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội: Đương sự đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình. Bà Hiền cho biết không đồng ý với kết luận giám định này và yêu cầu giám định ở một đơn vị khác. Bà Hiền cho biết thêm tại buổi làm việc, công an tiếp tục hỏi bà về mức bồi thường nhưng bà cho biết sẽ nêu mức bồi thường cụ thể khi ra tòa. Như báo Phá p Luậ t TP.HCM đã đưa tin, ngày 4-9-2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 vượt mộ t xe bán tải đang dừng sát lề đường, dẫn đến lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến BÉ Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010, học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể) lại ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do “không có sự việc phạm tội”. Gia đình bé Trân đã khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long nhưng bị bác bỏ. Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột bé Trân) đã nổ súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Tài xế Trung bị thương nặng và được điều trị tới hôm nay. Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 260 BLHS năm 2015. Qua điều tra, công an cũng đã khởi tố bị can đối với tài xế Trung về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhưng cho tại ngoại để phục vụ điều tra do điều kiện sức khỏe. HẢ I DƯƠNG phapluat@phapluattp.vn Bộ Công an kiến nghị cho phép người có thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính được đổi căn cước theo hình thức trực tuyến. Người dân thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước tại Công an phường Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: NGUYỆT NHI Bà Nguyễn Thị Hiền nhận thông báo về kết luận giám định sức khỏe đối với tài xế xe tải tông chết con gái mình. Ả nh: HD

