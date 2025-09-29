218-2025

SỐ 218 (7491) - Thứ Hai 29-9-2025 Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an nhân dân vì Đảng, vì dân CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TẬP TRUNG TOÀN LỰC ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 10 Các địa phương tập trung toàn lực ứng phó với bão số 10 và hoàn lưu sau bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ảnh lớn: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại tỉnh Nghệ An vào chiều 28-9. Ảnh: VGP - NHÓM PHÓNG VIÊN TP.HCM muốn có “Quảng trường Thời Đại” như New York Ký hợp đồng thuê mặt bằng, cẩn trọng để không vướng tranh chấp Hồi sinh dòng phim về đề tài lịch sử, chiến tranh ĐỂ GIẤC MƠ MUA NHÀ CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH HIỆN THỰC Giải pháp đột ph á kéo giảm giá nhà, hiện thực hóa giấc mơ an cư trong so nay trang 4+5 trang 14 trang 10+11 trang 13 trang 3 Luật và đời Xây nhầm nhà trên đất người khác: Chuyện bi hàinhiều tập Chuyện xây nhầm nhà trên đất người khác tưởng chỉ là hy hữu, ai ngờ trên thực tế xảy ra rải rác ở nơi này, nơi nọ - không chỉ là vụ đình đám ở Hải Phòng mà cả những “ca lạ” xuất hiện ở TP.HCM mới đây. Hóa ra, thực tiễn không chỉ có chuyện vô ý xây lấn ranh, chồng ranh giữa các thửa đất mà có trường hợp việc xây nhầm không hẳn chỉ do vô tình... (Xem tiếp trang 7) trang 9

2 Thời sự - Thứ Hai 29-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn Sáng 28-9, tại xã Ứng Thiên (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực QH Bùi Bằng Đoàn. Chủ tịch QH nêu rõ việc khánh thành khu lưu niệm không chỉ là hành động tri ân người tiền bối, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về QH Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước, là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu QH ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi. Đó là tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống và tinh thần cách mạng, giữa trí thức cũ và chế độ mới. Đó là tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật… Cụ Bùi Bằng Đoàn là người đã cùng QH khóa I và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên Hiến pháp năm 1946, một bản Hiến pháp mẫu mực về dân chủ và quyền con người. QH ngày nay phải tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống ấy, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự vững mạnh. (Theo TTXVN) Tin vắn • Bắt giữ nghi phạm trốn truy nã 20 năm. Ngày 28-9, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Nguyễn Văn Thành (43 tuổi) là đối tượng bị truy nã 20 năm trước về tội cướp tài sản. VŨ HỘI • Công an hỗ trợ người dân nhận lại 2,3 tỉ đồng. Ngày 28-9, Công an xã Tân Khánh Trung (Đồng Tháp) cho biết vừa hỗ trợ anh LNK hoàn trả 2,3 tỉ đồng mà anh Bùi Văn Bắc (Hưng Yên) chuyển nhầm vào tài khoản ngày 20-9. HẢI DƯƠNG • Tài xế xe ôm trộm tài sản du khách. Ngày 28-9, Công an phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thải (53 tuổi, hành nghề xe ôm) về hành vi trộm tài sản của nam du khách nước ngoài vào chiều 25-9. XUÂN HOÁT Chiều 28-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Duma Quốc gia QH Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch tiến hành hội đàm và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa QH Việt Nam và Duma Quốc gia QH Liên bang Nga. Chuyến thăm cho thấy hai nước coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời thúc đẩy triển khai các định hướng lớn đã được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin (tháng 6-2024) và chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5-2025). Chuyến thăm thể hiện mong muốn duy trì và phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả kênh, đặc biệt là hợp tác trên kênh nghị viện, duy trì tiếp xúc cấp cao giữa QH hai nước. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện trong thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột như ngoại giao, quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí và các lĩnh vực truyền thống khác như khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch... (Theo Quochoi.vn) Ngày 28-9, BV dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6) cho biết đơn vị vừa kịp thời tổ chức cấp cứu và chuyển viện an toàn cho một ca bệnh nguy kịch. Cụ thể, BVDC2.6 tiếp nhận một bệnh nhân nam, 37 tuổi, được BV cấp 1 Ghanbatt chuyển đến trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, nôn và tiêu chảy kéo dài nhiều ngày. Tại BVDC2.6, các bác sĩ phát hiện người bệnh bụng trướng, phản ứng thành bụng rõ và có dịch ổ bụng trên siêu âm - tình huống vượt quá khả năng phẫu thuật của BVDC, đòi hỏi phải chuyển viện khẩn cấp đến cơ sở y tế tuyến trên. Trong điều kiện nhân lực hạn chế và áp lực cao, các y, bác sĩ vẫn bình tĩnh đánh giá, hội chẩn, đồng thời kích hoạt quy trình MEDEVAC (cấp cứu - vận chuyển y tế khẩn cấp). Ngay sau đó, chuyến bay đặc biệt đưa bệnh nhân đến BV cấp 2 cộng của Ấn Độ tại Thủ đô Juba. Toàn bộ quá trình vận chuyển được thực hiện an toàn; bệnh nhân nhanh chóng được tiếp nhận và phẫu thuật kịp thời. VIẾT THỊNH Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đến ngày 28-9, cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất việc nâng tĩnh không cầu. Đây là một giai đoạn quan trọng của dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Sau bước nâng tĩnh không, các đơn vị sẽ tiến hành gia cố kết cấu, hoàn thiện mặt cầu, đồng thời triển khai gia cố khe co giãn, điều chỉnh đường dẫn... và dự kiến cuối tháng 11-2025 sẽ hoàn thành. Sau các bước trên, cầu Bình Triệu 1 sẽ đảm bảo để vận hành an toàn. Thời gian qua, để nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, các kỹ sư đã dùng công nghệ kích thủy lực đồng bộ. Từ đó, giúp nâng cả khối kết cấu nặng 11.000 tấn lên cao mà không phải tháo dỡ nhịp cầu. Với phương án thi công trên sẽ giảm thời gian thi công, hạn chế ảnh hưởng giao thông đường thủy và đường bộ. Để đảm bảo đi lại, TP.HCM đã tổ chức phân luồng giao thông theo phương án tối ưu. Trong đó, xe máy được lưu thông trên cầu Bình Triệu 1, ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 2. ĐÀO TRANG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Quochoi.vn Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới Sáng 28-9, tại Km18+206 Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành và thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và cắt băng khánh thành công trình. Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài khoảng 652,88 m, nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ). Riêng phần cầu dài 383,3 m. Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 635,392 tỉ đồng nhưng dự kiến tổng chi phí khi hoàn thành khoảng 438,796 tỉ đồng, tiết kiệm được 196,596 tỉ đồng. Tại buổi lễ, Thủ tướng cùng toàn thể các đại biểu dự lễ khánh thành đã dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ những nạn nhân không may gặp tai nạn trong sự cố sập cầu Phong Châu. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng việc cầu Phong Châu mới được khánh thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khắc phục hậu quả của bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, kết nối kinh tế hai bờ sông Hồng của tỉnh Phú Thọ, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân. Qua đó thể hiện tinh thần, ý chí của quân đội, tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện quân dân cùng ý chí, quyết tâm, đồng lòng thực hiện công trình. XUÂN NGUYỄN Cần Thơ đặt mục tiêu là thành phố đáng sống của Việt Nam Ngày 28-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên bế mạc và thông qua nghị quyết đại hội. Theo đó, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm năm (2025-2030), đại hội nhất trí TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Đồng thời là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu… Đến năm 2045, TP Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm TP phát triển khá của châu Á, trở thành TP đáng sống của Việt Nam. Đại hội cũng đã thông qua 28 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, hạ tầng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.000 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm… NHẪN NAM Đồng loạt kiểm tra tiệm sửa xe để phòng ngừa tiếp tay cho “quái xế” Ngày 28-9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin thời gian qua, Công an xã Lộc Thành đã đồng loạt kiểm tra các tiệm sửa xe, cửa hàng kinh doanh phụ tùng, linh kiện xe máy, kịp thời chấn chỉnh tình trạng độ xe để tụ tập đua xe trái phép, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Theo cơ quan công an, một bộ phận thanh thiếu niên có xu hướng thể hiện cá tính bằng cách thay đổi dáng xe, độ pô tạo tiếng nổ lớn, chạy tốc độ cao, gây ồn ào, bức xúc cho cộng đồng, đặc biệt vào ban đêm. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều cơ sở sửa xe, buôn bán phụ tùng đã hình thành “thị trường ngầm”, cung cấp dịch vụ thay đổi kết cấu, nâng công suất, cắt chế ống xả… bất chấp nguy hiểm tiềm ẩn, miễn có lợi nhuận. Qua rà soát, 24 cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy trên địa bàn đã được yêu cầu ký cam kết không độ xe, không gắn linh kiện trái thiết kế của nhà sản xuất, không kinh doanh phụ tùng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. VŨ HỘI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch Quốc hội đón và hội đàm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Bệnh viện dã chiến Việt Nam cấp cứu thành công ca bệnh nguy kịch tại Nam Sudan Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất việc nâng tĩnh không cầu

3 Thời sự - Thứ Hai 29-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, ngành ngoại giao và các ban ngành, địa phương duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong mọi tình huống. Tiếp tục kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng các xã/ phường không tội phạm, không ma túy, tạo nền tảng xây dựng các mô hình đơn vị hành chính XHCN. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, củng cố tinh thần “thượng tôn pháp luật”, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, tăng cường bảo đảm an ninh con người, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự, chủ động tạo lập vành đai an ninh, giải quyết có hiệu quả các thách thức đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước. Gia tăng đóng góp của lực lượng CAND trong gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế; bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lợi hợp pháp của người dân đi đến đâu thì an ninh, trật tự phải được bảo vệ đến đó. Tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu, gương mẫu đi đầu; xây dựng các tổ chức Đảng trong CAND, nhất là tổ chức cơ sở Đảng có sức chiến đấu cao. Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng tăng cường tiềm lực an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Hơn hết, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND phải tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin tưởng tuyệt đối ở lực lượng CAND. Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND chắc chắn sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, tiếp tục tạo ra những kỳ tích, bước tiến mới trên các mặt công tác, thực hiện hiệu quả chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII “Theo lời Bác dạy - đổi mới tư duy - nâng cao tri thức - chính quy hiện đại - vì Đảng, vì dân”.• (*) Các tít nhỏ trong bài do Tòa soạn đặt. Tổng Bí thư TÔ LÂM Nhân dịp Bộ Công an chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết “Công an nhân dân (CAND) vì Đảng, vì dân”. Báo Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng lược trích nội dung bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm. “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an” Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (2020-2025) là một nhiệm kỳ thành công, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng CAND. Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương được đánh giá là “ngọn cờ đầu” trong việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nâng lên một bước. An ninh, chủ quyền lãnh thổ, vị thế chính trị của đất nước được bảo vệ vững chắc, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, tạo bước ngoặt trong quản trị, quản lý an ninh, tạo được môi trường và không gian hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định cho người dân trên mọi miền Tổ quốc. Đảng bộ công an đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng CAND “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” mà Nghị quyết 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị đề ra. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CAND, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; ở mọi lúc, mọi nơi với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có công an” khẳng định hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt công an với Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ CAND lần thứ VIII giai đoạn 2025-2030 là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực; các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống với hàng loạt vấn đề mang tính thời đại tác động trực tiếp, nhiều mặt đến xây dựng và phát triển đất nước, trong đó mặt khó khăn, thách thức tiếp tục gia tăng. Đảng ta gánh vác trên vai trọng trách lịch sử, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu cao nhất, mang tính nhất quán hiện nay là “hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân”, để Nhân dân thực sự sống trong độc lập - tự do - hạnh phúc. CAND phải là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện các mục tiêu này. Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra trách nhiệm rất vinh quang đối với lực lượng CAND. Bất luận trong hoàn cảnh nào, CAND cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; gắn bó máu thịt với Nhân dân, quán triệt quan điểm “dân là gốc”, Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách, công tác Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao vàng lần thứ 5 tặng lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: PHI HÙNG an ninh, trật tự, luôn thấm nhuần và thực hiện phương châm “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Xác định mục tiêu cao nhất của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới để đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm các mặt công tác quyết tâm đạt được. Đó là không chỉ duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, mà qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn phải góp phần quan trọng tạo ra, thúc đẩy, nắm bắt thời cơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng; bảo vệ an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển bền vững, chất lượng cao. Bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới Chủ động nắm, đánh giá chính xác tình hình, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số). Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể. Công an nhân dân vì Đảng, vì dân Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; gắn bó máu thịt với Nhân dân, quán triệt quan điểm “dân là gốc”. Sau một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, nhiều kết quả có tính kỳ tích, bước ngoặt, tư duy đổi mới đột phá, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng CAND“vượt qua chính mình”vì Đảng, vì dân, với bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN, sáng ngời phẩm chất người công an cách mạng. Tiêu điểm

4 Thời sự - Thứ Hai 29-9-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 28-9, tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10, chủ trì Hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (bão Bualoi). Hơn 11.000 người sơ tán, 4 người mất tích Theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, bão số 10 di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng, hiện bão đang gây mưa lớn tại các tỉnh, TP Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ... Tại hội nghị, theo báo cáo, đến 11 giờ ngày 28-9, các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên-Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ dân với 11.177 người khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó, Hà Tĩnh sơ tán nhiều nhất với 6.749 người. Có 4 người mất tích, 76 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái do giông lốc, 3 cầu tạm bị cuốn trôi; ngập một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có 34 vị trí đê điều xung yếu. Hầu hết hệ thống đê biển thời điểm ban đêm nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là dự phòng các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ. Triệt để di dời dân trong vùng nguy hiểm, kiên quyết không cho người dân trở lại nhà ở, khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản khi chưa đảm bảo an toàn. cảnh báo kịp thời các hình thái thời tiết nguy hiểm, thắt chặt công tác kiểm tra hồ đập và mở rộng diện khoanh vùng khu vực ảnh hưởng để không chủ quan trong mọi tình huống, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để duy trì thông tin liên lạc; điện lưới để phục vụ công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả thiên tai. “Tinh thần là sau mỗi cơn bão như sau một trận đánh, chúng ta cần rút kinh nghiệm để khi xuất hiện những cơn bão sau thì có ngay kịch bản và phương án cụ thể, xác định rõ thời điểm cần tập trung cao độ” - Phó Thủ tướng nói. Sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã kiểm tra công tác ứng phó bão tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, Nghệ An. Cõng người già, bế trẻ em “chạy” tránh bão Chiều 28-9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa giông và gió bắt đầu thổi mạnh từ ven biển đến các địa phương miền núi. Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn, gia cố các công trình trọng điểm, xung yếu. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng quân sự, biên phòng điều động 2.000 quân và 7.000 dân quân tự vệ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2.100 cán bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp triển khai công tác phòng, chống bão. Ảnh: VGP Ngày 28-9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn 17940-CV/VPTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban Đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi). Theo đó, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày). Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan. Trước đó, tối 27-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện 174 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. “Phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ, lãnh đạo các sở, ban ngành xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét” - Thủ tướng yêu cầu. Đối với bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát ở khu vực này chỉ được thiết kế chống bão cấp 9-10, trong khi bão số 10 giật trên cấp 12, vượt mức thiết kế. Các tuyến đê biển Quảng Nham (Thanh Hóa), Diễn Thành, Quỳnh Thọ (Nghệ An), Cẩm Nhượng, Hội Thống (Hà Tĩnh), Vĩnh Thái (Quảng Trị) được xác định là điểm nóng cần đặc biệt gia cố. Về hồ chứa, nhiều công trình lớn như Cửa Đạt, Trung Sơn (Thanh Hóa), Bản Vẽ (Nghệ An), Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), Hương Điền, Tả Trạch (Thừa Thiên-Huế) vẫn còn dung tích dự phòng. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn với các hồ nhỏ, hồ đã đầy nước và công trình đang thi công dở dang là rất lớn. Hạn chế thấp nhất thương vong, thiệt hại Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động ứng phó của các địa phương trong công tác phòng, chống bão. Dự kiến bão đổ bộ vào Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị các địa phương tham khảo cách làm của tỉnh Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng chức năng tại các khu vực trọng yếu, thực hiện phòng, chống bão đồng thời ở cả khu vực ven biển và miền núi, hạn chế thấp nhất thương vong, thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến hoàn lưu sau bão, Chiều 28-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin nhanh về diễn biến và tác động của cơn bão số 10 Bualoi, dự kiến đổ bộ đất liền khu vực Bắc Trung Bộ, vùng ảnh hưởng trực tiếp là phía bắc Quảng Trị - Thanh Hóa. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng 29-9 tâm bão sẽ chạm bờ. Do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm kilomet nên từ khoảng 4-5 giờ sáng 29-9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất. Theo đó, các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. Bắt đầu là các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng. Chiều tối 28-9 sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh. Trong cơn bão số 10, rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12 ở vùng ven bờ các tỉnh Thanh Hóa - bắc Quảng Trị cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa trên 200 mm/3 giờ. Các địa phương cần lưu ý với gió mạnh tới cấp 10-12, có thể khiến cây cối bị đổ hàng loạt, nhà cửa - đặc biệt là nhà không kiên cố - có thể bị tốc mái, gãy đổ cột điện… gây thiệt hại lớn. Mưa cường độ lớn có thể gây ra ngập úng đô thị, ngập các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi… Tối và đêm 28-9 là thời điểm gió mạnh nhất. Khu vực có gió mạnh nhất là Thanh Hóa tới phía bắc Quảng Trị. Mưa lớn trên diện rộng cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thanh Hóa - bắc Quảng Trị hứng chịu gió mạnh nhất Tập trung toàn lực ứng phó với Các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ Các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên-Huế đã tập trung cao độ, khẩn trương ứng phó với bão số 10, tổ chức sơ tán 4.694 hộ dân với 11.177 người khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó Hà Tĩnh sơ tán nhiều nhất với 6.749 người.

5 chiến sĩ và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã điều động 4.500 lực lượng thanh niên tại chỗ hỗ trợ gia cố đê điều, sơ tán dân, cắt tỉa cành cây, chằng chống trường học, công trình xây dựng, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Các địa Thời sự - Thứ Hai 29-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn: Cứu 1 thuyền viên ôm trụ nổi giữa biển Sáng 28-9, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận tin báo hai tàu đánh cá mang số hiệu BV-4670-TS (có tám ngư dân) và BV-0042TS (có ba ngư dân) ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt để trú bão. Bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá và cũng là người báo tin, cho biết hai tàu cá gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5 km. Hậu quả, một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tiếp cận, ứng cứu. Trung tá Nguyễn Văn Anh, chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, cho biết đối với tàu cá gặp nạn tại khu vực phía bắc Cửa Việt, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cùng phối hợp ứng cứu, trong đó một thuyền viên tự bơi và bảy người còn lại được lực lượng chức năng đưa tàu tiếp cận đưa vào bờ an toàn. Đối với tàu gặp nạn tại khu vực phía nam Cửa Việt đã bị sóng biển đánh chìm, ba thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển, trong đó một thuyền viên đã ôm trụ nổi trên biển, cách bờ khoảng 500 m. Thiếu tá Đoàn Thanh Tú, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, PC07, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết sau nhiều giờ bám trụ, người này đã bị sóng đánh bật và cố gắng bơi vào bờ. Lúc này, đội CNCH đã khẩn trương triển khai phương án tiếp cận nhanh. Với sự hỗ trợ nhiệt tình và hiệu quả từ người dân địa phương, lực lượng đã nhanh chóng đưa được người bị nạn vào bờ an toàn. Qua kiểm tra y tế, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở tỉnh An Giang) bị đa chấn thương, trầy xước do va chạm khi thuyền bị chìm và mất sức nghiêm trọng do thời gian dài chống chọi với sóng biển. Anh Trường đã được đưa đến cơ quan y tế để điều trị. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai thuyền viên còn lại. NGUYỄN DO Thông tin mưa lớn gây sạt lở đá làm “tê liệt” Quốc lộ 28B là chưa chính xác Ngày 28-9, ông Bùi Sĩ Cường, Giám đốc điều hành gói thầu XD01, dự án Quốc lộ 28B, cho biết thông tin: “Một đoạn Quốc lộ 28B bị sạt lở đá từ trên đồi xuống khiến nhiều phương tiện không lưu thông được” là không chính xác. Theo ông Cường, trưa cùng ngày, đơn vị thi công đã tạm thời chặn hai đầu đường để tiến hành nổ mìn phá đá và đã thông đường, đi lại bình thường sau 30 phút. Trước đó, một số người chia sẻ thông tin do mưa lớn, đá từ trên đồi đổ xuống, sạt lở khiến lưu thông qua Quốc lộ 28B ùn tắc nghiêm trọng nên nhiều người từ hướng Phan Thiết đi Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chọn lưu thông theo Quốc lộ 28 và Quốc lộ 27 (Khánh Hòa). Được biết sau khi nổ mìn phá đá, đơn vị thi công huy động cơ giới đến dọn dẹp lòng đường. Sau khoảng 30 phút, Quốc lộ 28B đã lưu thông bình thường. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của bão số 10 Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của bão số 10, thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ từ trưa chiều đến tối 28-9 có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C. Thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ trong ngày 29-9, mưa vẫn xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to tập trung về trưa, chiều và tối. Ngày 30-9, mưa giảm và chỉ còn xảy ra rải rác, tập trung nhiều về chiều và tối. NGUYỄN CHÂU “Tinh thần là sau mỗi cơn bão như sau một trận đánh, chúng ta cần rút kinh nghiệm để khi xuất hiện những cơn bão sau thì có ngay kịch bản và phương án cụ thể, xác định rõ thời điểm cần tập trung cao độ” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói. bão số 10 (TP Huế), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng làm khoảng 75 nhà dân tại ba thôn bị tốc mái. Ngoài ra, một số công trình tại thôn An Xuân Tây như mái che khu vực trường học cũng bị sập, một số trụ điện bị gãy đổ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại Quảng Trị, sáng 28-9, thông tin từ Đồn biên phòng Cồn Cỏ, đơn vị đang duy trì 100% quân số trực chiến, tập trung cao độ, toàn lực để ứng phó với bão. Vào trưa cùng ngày, khi trên đảo mưa bắt đầu rất to kèm theo gió giật mạnh trên cấp 8, công tác sơ tán người dân đã được hoàn tất. phương phường, xã đã ứng trực 100% quân số để ứng phó với bão. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã kiểm tra, động viên bà con nhân dân đi sơ tán tránh bão. Lực lượng công an đã giúp sơ tán người dân đến nơi an toàn. Do điều kiện đường sá, đi lại khó khăn, nhiều chiến sĩ đã cõng, bế người dân, đặc biệt là người già, trẻ em lên xe di chuyển sơ tán đến nơi an toàn. Công an cũng giúp dân khiêng, kê tủ lạnh, tài sản đến nơi cao, khô ráo, tránh nước ngập. Ngoài ra, bộ đội, công an, dân quân cũng giúp người dân gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Tại TP Huế, sáng 28-9, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát, dự báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ; chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão lũ theo thẩm quyền, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở; tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở... AN HIỀN - PV Lực lượng phòng thủ dân sự xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) triển khai khơi thông các điểm ngập úng trước khi bão số 10 ảnh hưởng. Ảnh: HV Lực lượng biên phòng đã đưa gần 200 người dân, công nhân và các lực lượng vũ trang trên đảo vào hệ thống hầm trú ẩn kiên cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người. Song song với việc sơ tán người dân, đơn vị đã thành lập ba tổ công tác cơ động với 25 cán bộ, chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ chằng chống, gia cố nhà cửa, vừa tuần tra tuyên truyền, đảm bảo không còn người ở lại các vị trí nguy hiểm. Công tác hậu cần cũng được đơn vị chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ trong 15 ngày.• Cụ bà Hồ Thị Ngoan (95 tuổi, trú xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được lực lượng chức năng cõng, đưa đến Trường Mầm non Xuân Giang (Hà Tĩnh) để tránh bão. Ảnh: ĐL Trẻ em ở làng ốc đảo Hồng Lam (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được bế chạy tránh bão số 10. Ảnh: ĐL Công an giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi cao, khô ráo. Ảnh: ĐL Anh Trường được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: ND

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 29-9-2025 sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện như có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên... Trong khi đó, ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên... Liên quan đến vấn đề thanh toán, Nghị định 232/2025 cũng bổ sung quy định thanh toán mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của DN kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiếp đó là quy định về tăng cường quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử. Theo đó, khi bán vàng nguyên liệu mua từ DN, ngân hàng thương mại phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Bãi bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập đối với học sinh Thông tư 19/2025 của Bộ GD&ĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh có hiệu lực từ ngày 31-10 đã có những thay đổi cơ bản về các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh. Theo đó, nguyên tắc chung khi khen thưởng là bảo đảm công khai, khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng. Khi kỷ luật phải bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh. Không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh. Về các hình thức khen thưởng, Thông tư 19 đã bổ sung thêm hình thức khen thưởng mới là “thư khen” áp dụng đối với học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tiến bộ, tự vượt lên chính mình hoặc có thành tích đột xuất nổi bật. Giáo viên, hiệu trưởng, cơ quan quản lý tùy theo tính chất, mức độ của thành tích đạt được quyết định việc gửi thư khen cho học sinh. Về hình thức kỷ luật, thông tư này đã chính thức bãi bỏ các hình thức kỷ luật được quy định tại Thông tư 08/1988 như: Cảnh cáo trước toàn trường; đuổi học một tuần lễ; đuổi học một năm (được hiểu là đình chỉ học)... Trước đó, năm 2020, Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường học. Các hình thức phê bình trước lớp, trường đã bị bỏ. Mức kỷ luật cao nhất với học sinh là tạm dừng học có thời hạn, thường khoảng 1-4 tuần. Theo quy định mới, các hình thức kỷ luật được áp dụng kể từ ngày 31-10 đối với học sinh tiểu học là nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi. Đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học (THPT, giáo dục thường xuyên) thì có các hình thức kỷ luật như nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Quy định về miễn trách nhiệm hình sự trong hoạt động đổi mới sáng tạo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 (chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-10) lần đầu tiên quy định khái niệm “Đổi mới sáng tạo” được đưa vào trong một đạo luật. Theo đó, đổi mới sáng tạo là hoạt động tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, quy trình mới, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể so với sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh đã có. HỮU ĐĂNG Báo Pháp Luật TP.HCM giới thiệu đến bạn đọc một số chính sách mới nổi bật sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10-2025. Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2025 có hiệu lực từ ngày 1-10 đã quy định mức lãi suất thuế TNDN là 20%. Tuy nhiên, đối với những DN có quy mô vừa và nhỏ thì có mức ưu đãi như sau: Áp dụng thuế suất 15% đối với DN có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng. Áp dụng thuế suất 17% đối với DN có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng. Mức thuế suất 15% và 17% không áp dụng đối với DN là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà DN trong quan hệ liên kết không phải là DN đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất 15% và 17%. Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 4 luật này cũng mở rộng đối tượng được miễn thuế TNDN, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của DN được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành. Luật mới cũng bổ sung đối tượng phải nộp thuế bao gồm cả DN nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số có thu nhập phát sinh tại Việt Nam phải nộp thuế. Bỏ độc quyền về sản xuất vàng miếng Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực kể từ ngày 10-10 đã chính thức bãi bỏ độc quyền Nhà nước trong sản xuất vàng miếng, chuyển sang cơ chế cấp phép. Theo đó, DN được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép Những doanh nghiệp vừa và nhỏ có tổng doanh thu không quá 3 tỉ đồng/năm được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là 15%. Ảnh: NGUYỆT NHI Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: Nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng; phát triển công nghệ; phát triển giải pháp xã hội; sản xuất thử nghiệm; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo dựa trên đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ; khởi nghiệp sáng tạo... Luật mới cũng quy định về điều kiện để miễn, loại trừ trách nhiệm trong hoạt động thử nghiệm có kiểm soát. Cụ thể, trong quá trình thử nghiệm có kiểm soát, trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro, việc miễn, loại trừ trách nhiệm trong hoạt động thử nghiệm có kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc: Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có kiểm soát; tổ chức, cá nhân trực tiếp, tham gia thẩm định, cấp phép, đánh giá thử nghiệm có kiểm soát được miễn, loại trừ các trách nhiệm khi đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về thử nghiệm có kiểm soát tại luật này và quy định của pháp luật về thử nghiệm có kiểm soát, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung. Trừ trường hợp đã biết hoặc buộc phải biết về nguy cơ rủi ro đối với quá trình thử nghiệm có kiểm soát nhưng không áp dụng đầy đủ biện pháp phù hợp để ngăn ngừa, hạn chế mức độ thiệt hại có thể xảy ra. Các trách nhiệm được miễn, loại trừ bao gồm: Miễn trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác trong quá trình thẩm định, cấp phép, kiểm soát, đánh giá thử nghiệm có kiểm soát. Loại trừ trách nhiệm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Luật mới cũng nghiêm cấm hành vi cố ý không tuân thủ quy định trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc cố ý che giấu rủi ro khi thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng.• Không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh. phapluat@phapluattp.vn Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2025 Chính sách mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn trách nhiệm hình sự trong một số hoạt động đổi mới sáng tạo... sẽ có hiệu lực từ tháng 10. Thông tư 22/2025 Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày 1-10 đã quy định chi tiết về quy trình cấp mới và cấp lại giấy chứng sinh cho trẻ bao gồm quy trình cho các trường hợp sinh ra tại cơ sở y tế, sinh ngoài cơ sở y tế có người đỡ đẻ và trường hợp trẻ sinh ra do mang thai hộ. Cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra cấp giấy chứng sinh cho trẻ trước khi trẻ ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc sớm hơn theo đề nghị của thân nhân của trẻ. Trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng có người đỡ đẻ thì trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm trẻ sinh ra sống, thân nhân của trẻ nộp tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi quản lý người đỡ đẻ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kiểm tra, xem xét cấp giấy chứng sinh. Trường hợp thực hiện kỹ thuật mang thai hộ ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì bên nhờ mang thai hộ hoặc bên mang thai hộ nộp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra bản xác nhận về việc thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ có số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu của người mẹ sinh ra trẻ để đối chiếu, xem xét. Quy trình mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ

