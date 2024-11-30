219-2025

2 Thời sự - Thứ Ba 30-9-2025 thoisu@phapluattp.vn bàn bị chia cắt. Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ. Thủ tướ ng yêu cầ u các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão Phả i đề cao cảnh giác bởi hoàn lưu bão còn rộng Sáng 29-9, sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4. Tạ i cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, khó dự báo; khi vào đất liền tiếp tục đổi hướng, thời gian lưu trên đất liền dài, hoàn lưu rộng, kèm theo mưa với cường suất lớn, gây ra nhiều nguy cơ phức tạp. Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Công tác huy động lực lượng tổ chức di dời người dân kiên quyết, kịp thời, cùng với ý thức của người dân được nâng cao đã góp phần hạn chế thiệt hại về người. Số lượng người dân được di dời, tránh trú bão lên đến 40.000-50.000 người. Đây là nỗ lực rất lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và lo lắng của các lực lượng khi vận động, hướng dẫn, tổ chức đưa bà con đến nơi an toàn. Các địa điểm tránh trú bão đã được chuẩn bị chu đáo; chính quyền, đoàn thể và nhân dân đùm bọc lẫn nhau, giúp bà con yên tâm. Tài sản người dân cũng được các cơ quan phân công quản lý, trông giữ, tạo thêm sự an tâm. Người dân đồng lòng, chia sẻ, chấp hành tốt hướng dẫn của chính quyền, còn lực lượng chức năng thì nỗ lực ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho rằng dù công tác di dời được triển khai kịp thời nhưng một số hạ tầng, công trình vẫn bị ảnh hưởng: Nhà cửa bị tốc mái, ngập lụt, cây đổ; sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thiệt hại; nhiều trường học, bệnh viện, công trình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng. Đặc biệt, hạ tầng năng lượng và thông tin vẫn còn gián đoạn, cần sớm khắc phục. Riêng Hà Tĩnh có bố n điểm đê xung yếu, nguy cơ mất an toàn cao, cần tập trung gia cố. Các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa được cảnh báo phải đề cao cảnh giác, bởi hoàn lưu bão còn rộng, mưa lớn có thể đẩy mực nước các sông lên báo động 3 và trên báo động 3. Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT, Bộ Công Thương cùng các địa phương phải chỉ đạo ngay, triển khai ngay việc điều chỉnh, tạm dừng xả nước tại các hồ chứa để cắt lũ cho Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Khẩn trương khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống người dân số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các công điện của Thủ tướng những ngày vừa qua. Chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão. Chiều 29-9, Bộ NN&MT có báo cáo tổng hợp về công tác ứng phó với bão số 10. Bộ NN&MT dẫn báo cáo nhanh của các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10, cho biết tính đến 15 giờ, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 26 người chết, mất tích. Cụ thể, 13 người chết bao gồm: 2 người ở Hưng Yên do giông, lốc; 9 người ở Ninh Bình do giông lốc làm sập nhà; 1 người ở Huế bị nước cuốn; 1 người ở Thanh Hóa bị cây đổ. 13 người mất tích bao gồm: Quảng Trị 12 người, Đà Nẵng 1 người. Ngoài ra, bão cũng làm 46 người bị thương, tập trung ở Ninh Bình 18 người, Hà Tĩnh và Hưng Yên mỗi tỉnh 9 người, Quảng Trị 5 người, Lào Cai và Hải Phòng mỗi tỉnh 2 người, Huế 1 người. Theo Bộ NN&MT, hiện đang có 8 người bị mất liên lạc tại Gia Lai. Đó là trường hợp tàu BĐ 97258 TS/8 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20 giờ 13 ngày 27-9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý (13004’N - 111041’E); đến 20 giờ 45 ngày 28-9, gia đình đến trình báo với bộ đội biên phòng. Về nhà cửa, bão làm hơn 44.000 nhà hư hỏng, tốc mái (Hải Phòng 63, Ninh Bình 137, Thanh Hóa 15, Nghệ An 319, Hà Tĩnh 42.963, Quảng Trị 393, Huế 91); 824 nhà bị ngập (Thanh Hóa 17, Nghệ An 785, Hà Tĩnh 19, Quảng Trị 3). Về nông nghiệp, gần 6.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tại Ninh Bình, đê biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái, sạt lở 20 m, rộng 15 m. Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và hỗ trợ kỹ thuật của Bộ NN&MT để xử lý giờ đầu đảm bảo an toàn (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt). Tại Thanh Hóa đê hữu sông Mã, phía sông đoạn từ K54+820 - K54+980 bị sạt lở. Tại Hà Tĩnh, kè Cẩm Nhượng bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện (khoảng 50 m). Địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt). Tại Quảng Trị, đê biển Vĩnh Thái bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20 m, địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp bao tải cát, đá hộc, rọ đá chỗ sạt); đê cửa sông tả Bến Hải có nhiều vị trí mái phía sông bị sạt lở. Hiện địa phương đang theo dõi diễn biến. Sá ng 29-9, tạ i xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, một cơn lốc xoáy quét qua thôn Phú Bình, đã làm sập và tốc mái nhiều căn nhà. Ông Hoàng Mạnh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Quý Nhất cho biết thống kê ban đầu, trong một gia đình có bốn người tử vong, ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cù ng ngà y, lố c xoá y cũ ng xả y ra ở mộ t số địa phương khá c như Quả ng Ninh, Hả i Phò ng... Các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa được cảnh báo phải đề cao cảnh giác, bởi hoàn lưu bão còn rộng, mưa lớn có thể đẩy mực nước các sông lên báo động 3 và trên báo động 3. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 176/CĐ-TTg ngày 29-9 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn Công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP.HCM; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Theo đó, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Hoằng Giang, Thanh Hóa khắc phục hậu quả sau bão số 10. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục… hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương. Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn). Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục… nhất là tại các địa Bão số 10 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề Cơ quan chức năng khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Đ.LAM NHÓ M PHÓ NG VIÊN

3 Thời sự - Thứ Ba 30-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Mưa trắng trời, ngập lụt diện rộng ở miền núi Hà Tĩnh Bão số 10 gây mất điện diện rộng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Bộ đội, công an vượt 5 km đường rừng đưa cụ bà người Lào về nhà Ngày 29-9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ 3.983 tàu thuyền với gần 11.000 lao động đã vào bờ an toàn. Công tác sơ tán dân được triển khai quyết liệt, đến 10 giờ ngày 29-9, Hà Tĩnh đã di dời 9.585 hộ với hơn 20.000 người, trong đó khu vực ven biển chiếm trên 13.000 người. Trên địa bàn tỉnh có 523 hộ dân bị ngập, hơn 2.700 hộ với 6.600 người đang bị cô lập; 168 tuyến đường, dài 136 km, ngập sâu. Theo Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh, ở tỉnh này có một người tử vong khi khắc phục nhà cửa sau bão, chín người khác bị thương. Về nhà ở, có gần 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng. Nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng với gần 1.000 ha hoa màu và 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng chết. Hệ thống thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở; hơn 1.100 cột điện bị đổ gãy khiến toàn tỉnh mất điện, đến trưa 29-9 mới cấp điện lại được một số khu vực. Ngoài ra, 167 điểm trường và 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, chia cắt cục bộ. Đặc biệt, mực nước trên sông Ngàn Phố (xã miền núi Hương Sơn) lên rất nhanh, sáng 29-9 đã vượt trên mức báo động 3 là 115 cm. Dự báo trong thời gian tới, lũ còn tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, sạt lở đất và mất an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10, phòng, chống lụt tại xã Hương Sơn. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đảm bảo nước sạch, lương thực, nhu yếu phẩm. Đồng thời khôi phục nhanh hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học và cơ sở y tế. ĐẮ C LAM Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa cho biết bão số 10 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện mà đơn vị này quản lý. Đến sáng 29-9, lưới điện 110 kV đã bị tạm ngừng vận hành 38 đường dây và 22 trạm biến áp, tập trung tại ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đó, Hà Tĩnh gián đoạn cung cấp điện toàn bộ 100% khách hàng, Nghệ An 87,88% khách hàng bị ảnh hưởng; 14 đường dây và chín trạm biến áp gián đoạn vận hành; 7.957 trạm biến áp và 172 đường dây trung thế gián đoạn cung cấp điện. Thanh Hóa có 28,29% khách hàng bị ảnh hưởng; 2.820 trạm biến áp và 65 đường dây trung thế gián đoạn cung cấp điện. Để khắc phục các sự cố, EVNNPC đã huy động 849 cán bộ, công nhân thuộc các đội xung kích từ nhiều công ty điện lực, lãnh đạo Ban tổng giám đốc cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố. Các đội xung kích cùng thiết bị, vật tư, xe cẩu đã xuất quân ngay trong đêm để hỗ trợ Nghệ An và Hà Tĩnh nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm khôi phục cung cấp điện cho nhân dân. Bão số 10 và hoàn lưu sau bão vẫn gây ảnh hưởng trên diện rộng, mưa to gió lớn kéo dài, nhiều khu vực giao thông bị chia cắt, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý sự cố và khôi phục cung cấp điện. AN HIỀ N Sáng 29-9, các lực lượng công an, quân sự xã miền núi Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đã giúp đưa một bệnh nhân lớn tuổi người Lào vượt đường núi hiểm trở về bản sau thời gian điều trị ở bệnh viện. Theo đó, bệnh nhân là cụ Pơloong Thị Deeng (75 tuổi, trú tại bản Abưl, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Bà Deeng điều trị tại BV đa khoa Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng), có nguyện vọng về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa mấy ngày qua, đường sá đi lại vô cùng khó khăn nên người nhà đề nghị xã Hùng Sơn hỗ trợ. Nhận được đề nghị, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Hùng Sơn đã nhanh chóng cử lực lượng tham gia, trực tiếp đưa bệnh nhân từ bản Atu 2 vượt đường rừng gần 5 km về đến nhà ở bản Abưl. Hành động kịp thời của bộ đội, Công an xã Hùng Sơn không chỉ bảo đảm an toàn cho người bệnh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, nhân dân hai địa phương giáp biên giới Việt Nam - Lào. THANH NHẬ T bão số 10, Trong công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình, huy động lực lượng đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp cùng đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, tập trung giúp các hộ bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa; ưu tiên gia đình chính sách, người có công, thương binh liệt sĩ, hộ neo đơn. Các địa phương cần tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, báo cáo thường xuyên; sớm khắc phục thiệt hại, chăm lo tốt đời sống người dân, nhanh chóng ổn định sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt, sau bão số 10, không thể tiếp tục để tình trạng đê điều xuống cấp, thiết kế lạc hậu. Phó Thủ tướng cho rằng cần có giải pháp căn cơ bền vững cho công tác phòng thủ dân sự, phòng tránh thiên tai theo hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ, tính chuyên nghiệp trong dự báo, phòng tránh, cứu hộ, cứu nạn. “Giống như một “kế hoạch tác chiến”, khi xuất hiện thiên tai, cấp nào đảm nhiệm việc gì thì phải chủ động triển khai ngay, thay vì tình trạng chưa rõ ràng, dẫn đến việc phải huy động quá nhiều lực lượng hoặc chờ cấp trên họp bàn để xử lý” - Phó Thủ tướng nói. Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra các điểm xung yếu tại tuyến đê biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình. Mưa lớ n ké o dà i, nguy cơ ngập lụt diện rộng Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 là cơn bão rất mạnh khi Hà Tĩnh ghi nhận gió giật cấp 14 trên toàn tỉnh - mạnh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), bão đứng im suốt 2 giờ, gây thiệt hại nặng. Nghệ An cũng chịu gió giật cấp 13-14, thời gian bão duy trì 6-8 giờ. Dự báo từ ngày 29 đế n 30-9, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồ ng bằng Bắ c Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Là o Cai có mưa 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Các nơi khá c ở Bắ c Bộ và bắ c Quảng Trị 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị đang lên. Nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo Bộ NN&MT, bão số 10 được đánh giá là “cơn bão lịch sử” khi Hà Tĩnh ghi nhận gió giật cấp 14 trên toàn tỉnh - mạnh nhất từ trước đến nay. Đến 10 giờ ngày 29-9, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, với lượng mưa có thể lên tới 300 mm, dự báo đến hết ngày 30-9 mới giảm. Mực nước sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa dự kiến đạt và vượt báo động 3 trong Tiêu điể m Một bí thư thôn ở Thanh Hóa hy sinh trên đường đi chống bão Sáng 29-9, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn có một trường hợp tử vong do ảnh hưởng của bão số 10. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (60 tuổi), Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa. Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, sau khi cùng cán bộ xã trực bão qua đêm tại Nhà văn hóa thôn 3, ông Hùng trở về nhà thì bất ngờ bị một cây xà cừ lớn gãy đổ, đè trúng người khiến ông hy sinh tại chỗ.“Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông Hùng” - ông Tuấn nói. Bộ đội, công an đưa cụ bà người Lào vượt 5 km đường rừng về nhà. Ảnh: AN chiều, tối 29-9 và sáng 30-9, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Các hồ chứa trong khu vực đã vận hành xả lũ kịp thời, hiện còn khả năng tích hơn 1 tỉ m³ nước để cắt lũ hạ du. Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết qua rà soát, Quân khu 4 đã xác định 416 vị trí có nguy cơ sạt lở, cô lập. Lực lượng, phương tiện đã được bố trí tại 16 khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Quân khu 4 cũng duy trì lực lượng thường trực để phối hợp với chính quyền địa phương trong khắc phục hậu quả, đặc biệt là sửa chữa trường học nhằm sớm đưa học sinh trở lại lớp. Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại, nếu cần hỗ trợ lực lượng và phương tiện thì phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4 và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Đối với các trường hợp mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm tại khu vực cửa Gianh và cửa Việt, đồng thời huy động phương tiện, trang thiết bị để khoanh vùng, phối hợp cùng ngư dân.• Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thứ ba từ phải sang), chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và phòng, chống lũ lụt tại xã Hương Sơn. Ả nh: ĐL

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 30-9-2025 Ngày29-9,HĐNDTP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 20212026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND TP và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất cao, thông qua 41 nghị quyết, bao gồm nhiều nội dung rất quan trọng, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và yêu cầu lãnh đạo Thành ủy vào thực tiễn của TP. Sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng các nghị quyết này là cơ sở để tháo gỡ khó khăn, xử lý bất cập để đưa hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp và các lĩnh vực phát triển đi vào ổn định, đồng bộ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết, tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của hàng triệu người dân TP mà còn tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong tương lai. Để đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,5% trở lên, tạo đà cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của năm 2026 và những năm tiếp theo, TP.HCM cần đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong quý IV-2025. Trước yêu cầu đó, chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP cùng các sở, ngành, phường, xã, đặc khu tập trung cao độ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND đã thông qua, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, có kết quả rõ ràng và cụ thể. Ông Võ Văn Minh cũng yêu cầu UBND TP tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, gắn với thực hiện đi vào chiều sâu chất lượng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp trên địa bàn hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Khẩn trương hoàn thiện đề án, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có sản phẩm rõ ràng. “Để từ đó biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển TP. Đồng thời đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng lộ trình cụ thể, lựa chọn những dự án, sản phẩm tài chính đột phá, tạo sức hút ngay từ giai đoạn đầu” - chủ tịch HĐND TP.HCM nêu. Ông Minh cũng yêu cầu UBND TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đúng theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương. Hỗ trợ học phí cho hơn 400.000 học sinh ngoài công lập Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông thuộc các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026. Mức hỗ trợ được xác định bằng 100% mức học phí do HĐND TP quy định cho từng cấp học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Trường hợp mức học phí theo quy định của HĐND TP cao hơn mức học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu thì mức hỗ trợ được tính bằng 100% mức học phí của các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục hoặc các cơ sở giáo dục thuộc trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu đó. TP.HCM có hơn 444.000 học sinh được hỗ trợ học phí với dự toán kinh phí 624 tỉ đồng. HĐND TP.HCM đã quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục tại TP.HCM năm học 2025-2026 là 1.928 chỉ tiêu. UBND TP.HCM cho biết các cơ sở giáo dục công lập thuộc nhóm 4 đang thiếu hụt nghiêm trọng cả giáo viên lẫn nhân viên. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu UBND thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách; biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển TP. Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết qua app Văn phòng số của HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, hoạt động từ 1-10 Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng sang Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM. HĐND TP.HCM quyết nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ có sáu phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng; phòng Tổng hợp và Ứng dụng công nghệ số; phòng Quy hoạch chung; phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực; phòng Kiểm tra và Pháp chế. Cùng với đó, có ba đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, gồm: Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM, Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM và Ban quản lý phát triển đô thị TP.HCM Về cơ cấu tổ chức, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM có giám đốc và các phó giám đốc; số lượng phó giám đốc thực hiện theo quyết định của UBND TP.HCM. Trụ sở làm việc chính đặt tại 168 Pasteur, phường Sài Gòn. Cơ sở 2 ở 198 Bạch Đằng, phường Bà Rịa. Sở sẽ hoạt động chính thức kể từ ngày 1-10. Hàng trăm vị trí giáo viên âm nhạc, mỹ thuật không có người thi Trong phần thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú nêu thực trạng nhiều trường thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ thuật đã ảnh hưởng đến việc dạy học, nhất là khi chương trình đẩy mạnh các môn năng khiếu. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay trong kỳ thi tuyển giáo viên cuối tuần qua, các vị trí dạy môn âm nhạc, mỹ thuật có rất ít người đăng ký. Môn âm nhạc cấp tiểu học chỉ có 46 ứng viên dự thi trong khi chỉ tiêu là 180 người; cấp THCS cần tới 223 người nhưng chỉ có 65 người ứng tuyển. Môn mỹ thuật còn ít hơn khi số chỉ tiêu và ứng viên ở cấp tiểu học là 194 và 30 người, còn cấp THCS là 235 và 57 người. Theo ông Hiếu, tỉ lệ tuyển dụng ở các môn này hiện không đạt 10% so với nhu cầu. Thực tế này đã diễn ra trong nhiều năm qua. Sở đã tham mưu UBND TP.HCM về chính sách thu hút nhân lực song do vướng quy định về chế độ tiền lương nên chưa thể có cơ chế đặc thù với nhóm này. Trước mắt, sở kiến nghị Bộ GD&ĐT tăng chỉ tiêu đào tạo cho các ngành âm nhạc, mỹ thuật tại hai trường trên. TP.HCM cũng cần có chủ trương phát triển các trường STEM, trường nghệ thuật để tạo nguồn học sinh năng khiếu, bổ sung đội ngũ giáo viên tương lai. LÊ THOA - THANH TUYỀN TP.HCM tập trung cao độ để đạt trên 10% trong quý IV-2025 Tiêu điểm HĐND TP.HCM đã quyết nghị mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tại TP.HCM từ năm học 2025-2026. Mức học phí chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau: Mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên đã được ban hành. Mức học phí nêu trên là cơ sở để thực hiện các chính sách miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí theo quy định. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết, tác động tức thời đến đời sống của hàng triệu người dân TP mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong tương lai.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 30-9-2025 Ngày 29-9, tại phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của QH, Ủy ban Thường vụ QH. Nhiệm kỳ đặc biệt, đầy thử thách và biến động Trình bày báo cáo, Tổng thư ký QH - Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Tùng nhấn mạnh nhiệm kỳ khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động. Khối lượng và áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Theo ông Tùng, QH đã khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đổi mới sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để lại những dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. “Nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, QH tổ chức các kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách do thực tiễn và yêu cầu phát triển đặt ra...” - theo ông Lê Quang Tùng. Tổng thư ký Lê Quang Tùng nhấn mạnh nhiệm kỳ QH khóa XVI được xác định là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Từ thực tiễn đó đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của QH, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”. Ông Tùng kiến nghị QH khóa XVI và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt ba chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. “Khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần bảo đảm khách quan, công tâm, mọi quyết định cần thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài” - Tổng thư ký Lê Quang Tùng nói. Kỳ họp thứ 10: Công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt Phát biểu bế mạc, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết tháng 9 và tháng 10 hằng năm luôn là cao điểm công tác, tập trung khối lượng lớn công việc để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của QH. Tuy nhiên, năm nay, khối lượng công việc tăng rất nhiều, bởi kỳ họp thứ 10 sắp tới là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, đặc biệt quan trọng. “Kỳ họp thứ 10 tới đây công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt - không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn tổng kết công tác trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới” - ông Trần Thanh Mẫn nói. Chủ tịch QH thông tin dự kiến tại kỳ họp thứ 10, QH sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. “Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9” - theo ông Trần Thanh Mẫn. “Trong tháng 10 cũng sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình QH xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà hội nghị sẽ quyết…” - Chủ tịch QH yêu cầu.• Khóa XV là nhiệm kỳ đầu tiên Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường Theo Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên, Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách... Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 Chiều 29-9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận một số nội dung trình QH tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ chiều 29-9 đến hết ngày 1-10). Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết hội nghị lần này là nhằm thực hiện các quy định pháp luật để tăng cường, nâng cao chất lượng dự án luật trình QH xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10. “Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan, sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Hội nghị chuyên trách lần thứ 8 và cũng là hội nghị chuyên trách cuối cùng trong nhiệm kỳ khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào dấu ấn nổi bật về hoạt động lập pháp của QH khóa XV” - Chủ tịch QH bày tỏ tin tưởng. ĐỨC MINH - NGUYÊN THẢO tăng trưởng Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN Các đại biểu cũng thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của TP.HCM (mới). Theo đó, mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với năm loại lệ phí theo thẩm quyền của HĐND, gồm lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, HĐND TP.HCM còn thông qua quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025 chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM thông qua quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP. Việc hỗ trợ tiền ăn, tiền ăn thêm lễ, Tết cho nhóm này bằng mức với tiền ăn cơ bản, tiền ăn thêm của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng. Dự án đường Nguyễn Duy Trinh lùi tiến độ hoàn thành Đáng chú ý, các đại biểu đã thông qua dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu). Chủ đầu tư dự án được điều chỉnh từ Khu quản lý giao thông đô thị số 2 thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh từ quận 2 thành phường Long Trường. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 832 tỉ đồng thành hơn 1.859 tỉ đồng. Nhóm dự án được điều chỉnh từ nhóm B thành nhóm A. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án từ 2017-2021 thành 2017-2028. HĐND TP.HCM cũng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thông qua danh mục 54/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM (đợt 1) theo Nghị quyết 171 ngày 30-11-2024 của Quốc hội. Các khu đất này có diện tích hơn 6,5 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích hơn 212.812 m2. Đối với danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TP cần chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TP báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình HĐND TP chậm nhất vào tháng 10-2025. Bêncạnhđó,HĐNDTP.HCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích 0,2269 ha rừng phòng hộ có nguồn gốc hình thành là rừng tự nhiên tại các lô 1490AB, 1499A, 15619, 15621, 15622, khoảnh 1, tiểu khu 26732, thuộc đơn vị hành chính đặc khu Côn Đảo, để đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2.•

6 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 30-9-2025 Đội Công binh số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Trưa 29-9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ an ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) về nước. Chủ trì lễ đón, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chúc mừng Đội công binh số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Abyei, để lại ấn tượng tốt đẹp với phái bộ, nhân dân tại địa bàn và bạn bè quốc tế. “Chúng tôi tự hào về các đồng chí và tôi tin các đồng chí cũng tự hào về những gì mình đã làm được trong một năm qua. Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đối với nhiệm vụ nhân đạo cao cả của Liên hợp quốc” - Đại tá Mạc Đức Trọng bày tỏ. (Theo TTXVN) Chiều 29-9, Bộ KH&CN tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành bưu chính viễn thông; 66 năm ngành KH&CN; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ba trụ cột then chốt mà bộ, ngành KH&CN cần tập trung trong thời gian tới. Thứ nhất là về thể chế đột phá và môi trường thuận lợi. Thể chế không chỉ để quản lý, mà còn để khơi thông nguồn lực, biến tiềm năng thành hiện thực, biến trí tuệ Việt Nam thành sản phẩm, công nghệ, giá trị gia tăng. Thứ hai là về công nghệ lõi, hạ tầng số và ngành mũi nhọn. Bộ phải tập trung xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại, đồng bộ, an toàn, coi đó là hệ thần kinh trung ương của quản trị quốc gia và phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong lựa chọn công nghệ, không chạy theo giải pháp rẻ, lạc hậu mà phải quyết tâm đi tắt, đón đầu, tiếp cận công nghệ tiên tiến, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ ba là nguồn lực, nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Phải có cơ chế đặc biệt để thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; khuyến khích startup sáng tạo, gắn đào tạo đại học, sau đại học với nhu cầu thực tiễn. “Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững. Đây là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045” - Tổng Bí thư nói. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ KH&CN và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng. VIẾ T THỊNH Sáng 29-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê quán Hải Dương, trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ nông nghiệp, kỹ sư quản lý đất đai. MINH TRÚ C Sáng 29-9, TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), cho biết vừa ghi nhận một trận động đất ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 9 giờ 54 ngày 29-9. Tâm chấn ở vị trí có tọa độ 14.901°N - 108.187°E. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ lớn (M) = 3,6. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là một trận động đất nhẹ, không gây rủi ro cho khu vực. Đáng chú ý từ đầu tháng 9 đến nay, khu vực xã Măng Bút đã ghi nhận nhiều trận động đất liên tiếp với độ lớn dao động từ 2,8 đến 4,5 độ Richter. Các trận động đất đều xảy ra ở độ sâu khoảng 8 km, tập trung quanh khu vực xã Măng Bút. TS Nguyễn Xuân Anh cho biết hiện trung tâm đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến địa chấn để kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo nếu có bất thường. AN HIỀ N Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nga Sáng 29-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga. Tổng Bí thư khẳng định chuyến thăm tạo động lực, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở và nền tảng để quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới. Chuyến thăm là minh chứng sinh động cho ý chí và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Duma Quốc gia Nga sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam trong tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, cảm ơn Duma Quốc gia Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin chia sẻ những nhận định, đánh giá của Duma Quốc gia Quốc hội Nga về triển vọng hợp tác song phương và sẽ nỗ lực tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy thực chất và có hiệu quả hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên một số lĩnh vực như kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo... (Theo TTXVN) Lần đầu tiên tác phẩm thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng nhận giải thưởng Trần Văn Giàu Ngày 29-9, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu tổ chức trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 năm 2025, tại ĐH An Giang, tỉnh An Giang. Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu, tác phẩm Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ của các tác giả Võ Văn Thắng - Nguyễn Trung Hiếu thuộc Trường ĐH An Giang được tặng Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu năm 2025. Tác phẩm này thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng. Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu ghi nhận đây là công trình nghiên cứu hội đủ ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần làm rõ diện mạo của hai tôn giáo nội sinh tiêu biểu. Tác phẩm có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Nam Bộ nhưng chưa được nghiên cứu tường tận từ trước đến nay. Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng được trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu sau 23 năm hình thành giải thưởng (từ năm 2002 đến nay). VĂN HÀ Hà Nội nâng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xe buýt điện lên 70% Ngày 29-9, tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, trong đó tăng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xe buýt điện từ 50% lên 70%. Theo nghị quyết, ngân sách TP sẽ hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc quỹ đầu tư phát triển TP, với hạn mức hỗ trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng vay trong suốt thời gian vay vốn (không quá 10 năm) cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Chính sách này cũng áp dụng cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đầu tư mua sắm xe buýt điện, xe sử dụng năng lượng xanh và hệ thống hạ tầng như trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí phục vụ vận hành. Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết tổng mức đầu tư xe buýt điện hiện cao gấp 2-3 lần xe buýt diesel nên chi phí lãi vay tăng khoảng 67%-70%, tương ứng với tỉ lệ tăng tổng mức đầu tư. TRỌ NG PHÚ ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Phải có cơ chế đặc biệt để thu hút, trọng dụng nhân tài Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định làm bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Quảng Ngãi xảy ra nhiều trận động đất Tin vắn • Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 4 ngày trong rừng. Chiều 29-9, lự c lượ ng chứ c năng xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể ông NMT (60 tuổi) mất tích bố n ngày trước khi vào rừng kiếm ong. THANH NHẬ T • Cô gái trẻ suýt bị bạn quen qua mạng lừa sang châu Phi. Ngày 29-9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an xã Cẩm Giang vừa phối hợp với lực lượng an ninh hàng không kịp thời tạm dừng xuất nhập cảnh với hai người đang có ý định bay sang châu Phi du lịch khi được bạn quen trên mạng xã hội rủ. NGỌC SƠN • Đưa 3 bệnh nhân nguy kịch từ xã đảo vào bờ cấp cứu. Ngày 29-9, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) phối hợp đưa ba bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu. Trong đó có mộ t cụ bà 81 tuổ i bị tai biến mạch máu não. THANH NHẬ T Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ KH&CN. Ả nh: VT

