2 Thời sự - Thứ Tư 1-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Ngày 30-9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các chức danh liên quan theo cơ cấu; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1. • Cùng ngày, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025, tiếp tục giữ chức bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. • Cũng trong ngày, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. NHÓM PV Ngày 30-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Maria Zingoni, Giám đốc điều hành phụ trách mảng nguồn điện của Công ty GE Vernova (Mỹ) và các cộng sự của công ty đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đề nghị GE Vernova mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; đóng góp vào phát triển cơ sở hạ tầng, hệ sinh thái năng lượng của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị GE Vernova hợp tác, đầu tư tại một số dự án cụ thể, xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược lâu dài, xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, ký kết các thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn điện, tải điện, lưới điện với các đối tác của Việt Nam như Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong đàm phán thuế quan với Mỹ, cùng các tập đoàn của Mỹ đóng vai trò cầu nối quan trọng, chuyển thông điệp, đánh giá đúng tình hình thực tế để các nỗ lực của Việt Nam tới chính quyền Tổng thống Donald Trump về thuế quan; góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Giám đốc Zingoni đánh giá cao nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong tiến trình điện khí hóa theo hướng xanh, sạch, giảm khí thải carbon; cam kết và mong muốn cải thiện chuỗi cung ứng của công ty, đáp ứng các nhu cầu của Việt Nam; đồng thời nỗ lực giải quyết các thách thức về thương mại giữa Việt Nam - Mỹ như Thủ tướng Chính phủ có ý kiến. PV UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công văn 7415 ngày 31-8-2025 của Bộ Nội vụ về phương án bảo đảm nhân sự cấp xã. Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các xã, phường, đặc khu (gọi tắt là UBND cấp xã) có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy cùng cấp rà soát số lượng lãnh đạo, quản lý còn khuyết tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để thực hiện việc kiện toàn, bổ sung theo quy định và thẩm quyền. Đồng thời, căn cứ định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã, thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng công chức để bố trí công chức vào vị trí việc làm mới phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm. UBND cấp xã cũng thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ và thẩm quyền được phân cấp hoặc ủy quyền. Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND TP phân bổ biên chế cho UBND cấp xã phù hợp thực tiễn thực hiện nhiệm vụ… HOÀNG KIM Ngày 30-9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, cho biết đại hội sẽ không có chương trình văn nghệ, không nhận hoa chúc mừng, thể hiện sự chia sẻ trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Ban tổ chức thông tin đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 3-10 với 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đại hội là “bước ngoặt định hình lại tư duy phát triển, củng cố nền tảng chính trị, khơi dậy khát vọng vươn lên”, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng quốc gia vào năm 2030 và tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045. ĐẮC LAM Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng nhân kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Trong điện mừng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta bày tỏ đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách mở cửa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 76 năm qua. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán xác định tăng cường và phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, hữu nghị hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta khẳng định sẵn sàng cùng lãnh đạo cấp cao Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ song phương theo nhận thức chung cấp cao. Đồng thời không ngừng vun đắp, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới… Cũng trong dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. NGỌC DIỆP Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII diễn ra trong 3 ngày Ngày 30-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: Đến thời điểm này, Bộ Chính trị đã nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho đại hội. Bộ Chính trị đã đồng ý việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ chiều ngày 3 đến 5-10 tại hội trường lớn trụ sở Bộ Công an (96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội). Chủ đề của đại hội là “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”, đại hội có tổng số 350 đại biểu được triệu tập. PHI HÙNG CSGT kịp thời dẫn đường xe chở sản phụ đến bệnh viện an toàn Sáng 30-9, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 thì phát hiện một ô tô công nghệ màu đỏ do anh Trần Văn Phúc điều khiển chở chị Phạm Thị Hòa (41 tuổi, đang mang thai) có biểu hiện đau bụng dữ dội. Tài xế đã nhờ tổ công tác hỗ trợ dẫn đường khẩn cấp đưa sản phụ đến bệnh viện. Tổ công tác đã nhanh chóng mở đường dẫn xe chở sản phụ đến BV Từ Dũ kịp thời, an toàn. P.HẢI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty GE Vernova của Mỹ TP.HCM yêu cầu kiện toàn nhân sự cấp xã Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An không văn nghệ, không nhận hoa chúc mừng Tin vắn • Khởi tố người đàn ông đe dọa chém người. Ngày 30-9, tin từ Công an đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam Ngô Văn Thuận để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 18-9, Thuận cầm theo dao, rựa đứng giữa đường Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quý la hét, chửi bới, đe dọa chém người. VT • Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt. Ngày 30-9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Văn Thương, đối tượng bị truy nã đặc biệt. Trước đó, Thương chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn. PN Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zingoni, Giám đốc điều hành phụ trách mảng nguồn điện của Công ty GE Vernova (Mỹ). Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

3 Thời sự - Thứ Tư 1-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân - dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí; quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng. VIẾT THỊNH Sáng 30-9, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội. Thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh bên cạnh những ưu điểm nổi bật, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng. Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”. Tổng Bí thư chỉ rõ kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến Đặc biệt giai đoạn hiện nay, phải coi trọng phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội để cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về chính trị, tinh nhuệ trong chiến đấu, mà còn tinh nhuệ trong phòng thủ dân sự, ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Thành tố “hiện đại” đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ, cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay từ bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ này. Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây. Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại, cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết thì giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Đồng thời đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống Tổng Bí thư lưu ý ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, Tổng Bí thư: Phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống tranh nhân dân, chính sách quốc phòng “4 không” với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phát huy cao độ vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng Quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội. Tuy nhiên, cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới. xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng. Các đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”, gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn Đưa hình ảnh, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vươn tầm quốc tế Tổng Bí thư nhấn mạnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trọng tâm là quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận 53 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh quyết liệt, tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng. Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vươn tầm quốc tế. Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư yêu cầu phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện của nó. giữ hòa bình, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột. Ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này. Đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện của nó, nhất định không để nảy nở, phát triển trở thành suy thoái và cao hơn là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, có tâm, có tầm, có uy tín cao trước đơn vị và nhân dân, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - Tổng Bí thư căn dặn. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”. Theo đó, toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân - dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí; quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng. Tổng Bí thư yêu cầu ngay sau đại hội này, phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà đại hội quyết nghị, đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống; không để độ trễ, khoảng trống giữa quyết nghị tại đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn. Tổng Bí thư tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.• Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Baochinhphu Tiêu điểm Tổng Bí thư nêu rõ để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do - ấm no - hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

4 Thời sự - Thứ Tư 1-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 181 gửi chủ tịch UBND các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; bộ trưởng các bộ Xây dựng, Quốc phòng, Công an, NN&MT; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa Công điện nêu theo tổng hợp báo cáo mới nhất của Bộ NN&MT, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại về tính mạng, tài sản. nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo các địa phương triển khai công địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 178 ngày 29-9 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 10 và mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo… Dầm mình trong lũ cứu hộ hàng ngàn hộ dân bị cô lập Tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 29 và 30-9, mưa lớn kéo dài làm hàng ngàn hộ dân xã Nông Cống bị ngập nhà, trong đó 13 thôn ngập nặng, nước dâng gần tới mái nhà. Chị Nguyễn Thị Lương (36 tuổi) xót xa cho biết: “Toàn bộ tài sản gồm xe máy, tủ lạnh, tivi đã ngập sâu trong nước lũ, nhiều tài sản trong nhà bị trôi hết”. Mưa lớn kéo dài trên làm hàng ngàn hộ dân ở Thanh Hóa bị ngập nhà, trong đó có 13 thôn bị ngập nặng, nước dâng gần tới mái nhà. Ảnh: ĐT Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người tử vong, mất tích. Theo dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp, vì vậy để tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trong đó, tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người tử vong, mất tích. Rạng sáng 29-9, khi người dân ở tỉnh Ninh Bình vẫn còn đang say ngủ thì trận lốc xoáy dữ dội bất ngờ quét qua nhiều xã, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người chết, 18 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ. Các xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Quỹ Nhất, Hải Anh và Hải Thịnh. Ngày 30-9, chúng tôi tìm về xã Quỹ Nhất, tại nhà anh Hoàng Văn Khẩn (42 tuổi) là hai xe tang đang chờ sẵn khi cả cha lẫn mẹ anh đã mất chỉ sau một cơn lốc xoáy dữ dội. Ngồi bên linh cữu cha mẹ, anh Khẩn đau xót kể lại: “Khi nghe tiếng gió rít, mái tôn nhà bếp bị cuốn phăng. Tôi đang ngủ với các con trên tầng, may mắn không sao. Vừa tỉnh giấc, tôi nhận được điện thoại của anh trai nói: “Nhà bố mẹ sập rồi!”. Tôi lao nhanh qua nhà bố mẹ thì thấy mẹ bị tường đè trúng người, còn bố tôi đang thoi thóp”. Anh Khẩn không thể ngờ rằng ngôi nhà nơi cha mẹ anh đang ở là ông HVK (91 tuổi) và bà ĐTN (86 tuổi) sinh sống đã không trụ nổi trong cơn gió lốc. “Tôi không thể tưởng tượng được tại sao giông lốc lại cướp đi sinh mạng của bố mẹ tôi. Đau xót quá, trời ơi!” - anh Khẩn gào khóc bên linh cữu cha mẹ. Anh nói trận lốc xoáy kinh hoàng đi qua, để lại nỗi bàng hoàng cho gia đình anh nhưng được bà con lối xóm và chính quyền địa phương hỗ trợ, động viên chia sẻ, anh mới có thể cố gắng để lo hậu sự chu đáo cho cha mẹ. Rời xã Quỹ Nhất, chúng tôi tìm đến xã Hải Thịnh, bên trong ngôi nhà cấp 4, những đứa trẻ ấy hôm qua còn quây quần quanh mẹ nhưng chỉ sau một đêm bỗng mồ côi. Rạng sáng 29-9, khi cả gia đình chị K đang ngủ thì cơn giông lốc bất ngờ quét qua khiến mái nhà tốc lên, làm bức tường bất ngờ đổ sập xuống. Chứng kiến cảnh chị K bị tường đè, con trai lớn của chị lao ra ngoài, vừa khóc vừa gọi hàng xóm đến hỗ trợ nhưng chị K đã tử vong, trong khi anh Nguyễn Văn Hiệu (38 tuổi), chồng chị K, bị thương nặng được đưa đến bệnh viện. Trong trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra, các cháu Nguyễn Duy Thiên (15 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi) chỉ bị thương nhẹ và con út mới 5 tuổi, Khánh Vy thoát chết kỳ diệu nhờ người cha đã kịp thời lấy thân mình che chắn cho con gái. Chị Nguyễn Thị Trang với đôi mắt đỏ hoe khi mất đi chị gái kể lại: “Khi tôi đến nhà, các cháu tôi đang gào khóc vì mất mẹ, lòng tôi đau xót như đứt từng khúc ruột. Từ đây, các cháu mồ côi mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ. Hình bóng người mẹ hiền, bữa cơm sum vầy, tiếng ru ấm áp... đã mãi mãi chỉ còn trong ký ức”. Những phận người ở lại sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc bão số 10 và mưa lũ Thủ tướng yêu cầu các địa phương, ban ngành tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Sáng 30-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; các bộ Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương… về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Thao. Công điện cho biết theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh. Mực nước lúc 23 giờ ngày 29-9 là 33,13 m, trên báo động 3 là 1,13 m. Dự báo lũ trên sông Thao tiếp tục lên trên báo động 3 khoảng 2-2,6 m. Để chủ động ứng phó với lũ lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn… “Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao Trận lốc xoáy kinh hoàng chỉ diễn ra trong vài phút nhưng đã cướp đi người mẹ mới chiều hôm trước vẫn còn quây quần bên mâm cơm gia đình. Ảnh: TRỌNG TÙNG Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Thao. Ảnh minh họa: BÁO NHÂN DÂN

5 NHÓM PHÓNG VIÊN Đêm 29 và sáng 30-9, nhiều tỉnh, TP ở Bắc Bộ cũng xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi, đặc biệt là TP Hà Nội, các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 1-10, mưa lớn ở các khu vực trên sẽ giảm dần. Chưa có trận mưa nào lớn như thế Sáng 30-9, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Cơn mưa kéo dài đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, dẫn tới tắc đường, tạo thành dòng người, xe chen chúc nhau lội nước trong mưa tầm tã. Khu vực sân vận động Mỹ Đình, đường Châu Văn Liêm ngập cả hai chiều, xe phải dạt vào rìa dải phân cách. Một số hầm chui số 5, 6 trên đại lộ Thăng Long cũng ngập, gây cản trở giao thông hướng từ đại lộ Thăng Long vào nội đô. Nước ngập ngang bánh xe, người dân phải đi sát hàng rào, nơi phần đường cao nhất để tránh nước gây chết máy. Tuy nhiên, nhiều xe cũng bị ngập nước, chết máy khiến người lái xe phải dắt bộ. Các tuyến Phú Diễn, Lê Đức Thọ, Nam Cường (Nghĩa Đô), phố Hòe Thị (xã Xuân Phương) và khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) bị ngập sâu, thậm chí nước tràn vào nhà dân. Cuối giờ chiều, dòng người trở về nhà càng khiến cho nhiều tuyến giao thông của thủ đô trở nên hỗn loạn, ùn ứ. Tại khu vực phường Phúc Lợi, Hà Nội, mực nước dâng cao ở một số điểm trũng thấp khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Tại đoạn rẽ từ đường Võ Văn Kiệt vào Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh), xe tải bị tắc thành hàng dài do tuyến đường vào khu công nghiệp bị ngập do mưa lớn, nhiều đợt kéo dài từ đêm cho đến trưa 30-9. Chần chừ dừng xe lại trước một điểm ngập sâu trên đường Hoàng Thế Thiện, anh Hữu Hưng cho biết: “Tôi đang quan sát các xe đi qua xem mức độ ngập đến đâu, từ đó mới quyết định băng qua hay không”. Chị Ngô Hương, vợ họa sĩ Thành Chương, người sáng lập Việt Phủ Thành Chương, cũng cho biết hơn 20 năm nay chưa từng có trận mưa nào nước đổ về dữ dội như thế. “Kể cả bão Yagi gió mạnh, cây đổ nhưng nước không dữ như lần này. Việt Phủ vốn ở sườn đồi, thoát nước tự nhiên rất tốt, hệ thoát nước lại lớn mà lần này cũng quá tải. Chưa bao giờ thấy cảnh ngập bùn đất cả trong và ngoài đến vậy” - chị Hương chia sẻ. Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều người chia sẻ tình cảnh dở khóc dở cười của mình. “Tôi cố về sớm rồi, đi gần 2 tiếng đến đúng điểm ngập lại phải quay về chỗ cũ. Giờ mấy tiếng rồi vẫn chôn chân tại đây, không biết bao giờ mới được về” - chị Phương Lan nói trong một nhóm cư dân. Một số người khác cũng mách nhau giải pháp để xe ở công ty, sau đó ra đường gọi xe hoặc xin đi nhờ xe người khác. “Gọi xe thì thất bại rồi, tôi gọi xe mấy tiếng mà không xe nào nhận” - một thành viên chia sẻ. Hà Nội có 65 điểm ngập Theo thống kê, tính đến 13 giờ ngày 30-9, Hà Nội đã xuất hiện 65 điểm ngập tại nhiều tuyến đường và khu dân cư, trong đó có các vị trí trọng điểm như hầm chui đại lộ Thăng Long, đường Trần Bình (quận Cầu Giấy), phố Phan Văn Trường, đường Quang Trung (Hà Đông), khu vực ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, phố Bùi Xương Trạch, đường Nguyễn Trãi, phố Thái Hà, ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), ngã năm Bà Triệu… Ngoài ra, nhiều tuyến phố trung tâm như Lê Đức Thọ, Đỗ Đức Dục, Liễu Giai, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Nguyễn Khuyến… cũng bị ngập, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân. Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, vận hành toàn bộ 20/20 máy bơm tại trạm bơm Yên Sở, cùng 100% công suất các trạm bơm khác như Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống. Các cửa phai hồ điều hòa cũng được mở theo đúng quy trình để tăng khả năng tiêu thoát, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trũng thấp. Công tác vớt rác tại ga thu, vệ sinh khơi thông dòng chảy được triển khai khẩn trương trên toàn địa bàn.• Thời sự - Thứ Tư 1-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 30-9, bão và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 29 người chết, 19 người mất tích, 119 người bị thương, 8 người mất liên lạc... Tiêu điểm Sáng 30-9, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội… đã tích cực triển khai phương án cứu hộ. Nhiều gia đình bị cô lập sâu trong dòng nước đã được cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội xuyên đêm, lội mưa dầm mình trong nước lũ mang hàng cứu trợ, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn. Địa phương dùng thuyền tự đóng đưa mì tôm, nước khoáng vào vùng lũ để cứu đói cho người dân. Các cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp mang mì tôm, nước uống, lương khô cho các hộ dân, đồng thời chia sẻ, động viên người dân. “Các hộ chưa phải sơ tán thì được tiếp tế lương thực, thuốc men, áo phao và nước uống để đảm bảo không ai thiếu đói, khát trong lũ” - ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết. phục hậu quả Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Nông Cống xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền giữa lũ chảy xiết xảy ra tối 29-9. Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã bị ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt. Tại xã Bảo Lâm, nước sông dâng cao cũng đang gây ngập sâu tại khu vực chợ nông sản, Nà Ca, Lạng Cá… Trong khi đó, chính quyền do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu” - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu. Lượng nước về ồ ạt khiến nhiều thủy điện ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang phải tiến hành xả lũ. Tính đến 18 giờ ngày 30-9, ở miền Bắc, có thủy điện Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả đáy, thủy điện Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy, thủy điện Thác Bà đang mở 3 cửa xả mặt. Bắc Trung Bộ có thủy điện Trung Sơn đang mở 3 cửa xả mặt, thủy điện Bản Vẽ đang mở 6 cửa xả mặt, thủy điện Quảng Trị đang mở 1 cửa xả mặt. AN HIỀN xã Canh Tân đưa ra cảnh báo, đề nghị các hộ dân sinh sống tại ven sông, ven suối tuyệt đối không qua lại, vớt củi hoặc đánh bắt cá. Các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn. UBND các xã, phường cũng tổ chức huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán người, tài sản; cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông các điểm bị sạt lở, ngập nước. Ở tỉnh Lào Cai, tại khu vực hai phường Yên Bái và Nam Cường, nước sông Hồng vẫn tiếp tục giữ ở mức cao trên báo động 3 mà chưa có dấu hiệu rút. Trên địa bàn phường Nam Cường, có khoảng 1.927 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có trên 1.000 hộ dân phải di dời. Chủ tịch UBND phường Nam Cường Tạ Thị Hoa cho hay: “Đến 16 giờ ngày 30-9, trên địa bàn phường Nam Cường thời tiết đã hết mưa, tuy nhiên trên các tuyến đường vẫn ngập úng, nước rút chậm, UBND phường đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự, trực chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố chủ động ứng phó”. Tại phường Yên Bái, nước lũ dâng cao đã gây ngập 38 tổ dân phố, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 5.034, 19 tuyến đường chính bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm. Phường đã sơ tán khoảng 631 người dân đến trường học, nhà văn hóa, UBND phường Yên Bái.• Các cán bộ, chiến sĩ trao hàng cứu trợ đến với người dân. Ảnh: ĐT Hà Nội mưa lớn, nhiều điểm ngập sâu, giao thông ùn tắc Ngày 30-9, trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập cục bộ, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, giúp nhân dân di dời tài sản. Ảnh: BCHQS tỉnh Cao Bằng Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài Ngày 30-9, mưa giông kéo dài khiến nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài không thể hạ cánh đúng lịch. Đại diện sân bay cho biết một số chuyến phải bay chờ, nhiều chuyến khác buộc chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác để chờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Ngoài ra, hoạt động khai thác của các hãng hàng không cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. “Hành khách cần thường xuyên theo dõi thông tin từ hãng hàng không để cập nhật lịch trình chuyến bay và được hỗ trợ kịp thời”- đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo. Ô tô xếp thành hàng dài trên đường Lê Quang Đạo vì mưa lớn gây ngập đường.

6 Thời sự - Thứ Tư 1-10-2025 thoisu@phapluattp.vn cán bộ, tồn đọng hồ sơ, giải quyết công việc còn lúng túng, ngán ngại. Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn chứng công tác giải phóng mặt bằng đang gặp ách tắc, nhất là đối với các tuyến đường quan trọng. Có địa phương có cán bộ chuyên môn cấp phòng nhưng chủ tịch xã không dám quyết; có địa phương có chủ tịch xã có chuyên môn nhưng thiếu cán bộ cấp phòng khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm lại. “Giải phóng mặt bằng chậm lại thì công trình, dự án chậm lại khiến đầu tư công chậm lại và tốc độ tăng trưởng của TP cũng chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hai con số” - ông Nguyễn Văn Được nói. Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn phải là phường đi đầu, kiểu mẫu trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số… “Đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa” - ông nhấn mạnh và đề nghị phường Sài Gòn vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá phường Sài Gòn có nhiều lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có, nhất là hệ thống trung tâm mua sắm, khách sạn cao cấp nên có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Phường muốn xây một số trung tâm thương mại tự do Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, phường Sài Gòn đã thông qua năm chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông đề nghị phường nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa thành những chương trình, đề án cụ thể. “Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói thì văn kiện đại hội chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất với nhân dân. Đó là lời hứa của chúng ta trước nhân dân, Đảng bộ” - Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh. Để chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội. Đồng thời, cùng với các phường xung quanh Học viện Cán bộ TP.HCM - nơi diễn ra đại hội - tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ an toàn tuyệt đối, giúp đại hội diễn ra tốt đẹp. Phát biểu tiếp thu, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết từ ngày 1-7 đến nay, phường Sài Gòn hoạt động suôn sẻ, đoàn kết. Ông mong lãnh đạo TP.HCM có quan tâm đến chương trình phát triển kinh tế của phường Sài Gòn. “Phường muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do, chủ yếu miễn thuế, giảm thuế, cho khách sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại LÊ THOA Chiều 30-9, Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ năm. Có tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả mà phường Sài Gòn đã đạt được trong chín tháng đầu năm 2025, nhất là trong việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Dẫn chứng một số kết quả đạt được của phường Sài Gòn trong việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông đề nghị phường tiếp tục phát huy, làm hình mẫu cho xã, phường khác. Theo ông Nguyễn Văn Được, các phường, xã trên địa bàn TP.HCM có tình trạng vừa thừa vừa thiếu CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Phường Sài Gòn phải là kiểu mẫu chính quyền địa phương 2 cấp tệ” - ông Nguyễn Tấn Phát nói. Theo Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, đây là cách kích cầu, tăng trưởng duy nhất với hạ tầng có sẵn tại phường gồm 10 trung tâm thương mại, sáu siêu thị lớn. Ông Nguyễn Tấn Phát cũng cho biết phường có hạ tầng đầy đủ, có điều kiện quản lý đô thị thông minh. Ông mong lãnh đạo TP.HCM có quan tâm, tạo điều kiện cho phường thực hiện điều này.• “Phường muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do, chủ yếu miễn thuế, giảm thuế, cho khách sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại tệ.” Ông Nguyễn Tấn Phát Chiều 30-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tham dự lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Xuân Cường. Theo đó, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Sở QH-KT TP.HCM. Các phó giám đốc Sở QH-KT gồm ông Trương Trung Kiên, ông Phan Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - đều là phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông), thay cho ông Lương Minh Phúc nhận quyết định về hưu. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV. Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, được điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, được tiếp nhận, bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở NN&MT TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp), được bổ nhiệm làm phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM. Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM sau sắp xếp. Trong đó, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, làm tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng và mong các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên các lĩnh vực vừa qua để làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực mới; nhanh chóng bắt nhịp, toàn tâm toàn ý với công việc mới. Chủ tịch TP.HCM mong các cán bộ gạt bỏ tư duy vùng miền, địa phương để làm việc trên tinh thần “tất cả đều là công dân TP.HCM, vì sự phát triển của TP”. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Hoàng Ngân, tân Giám đốc Sở QH-KT, cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Thay mặt các cán bộ, ông Ngân hứa sẽ đoàn kết, cống hiến hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của TP.HCM. LÊ THOA Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn phải là phường đi đầu, kiểu mẫu trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định và hoa chúc mừng ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT và các phó giám đốc. Ảnh: HÀ THƯ TP.HCM điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt các sở, ngành Chiều cùng ngày, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

