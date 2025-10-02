221-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 2-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 1-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên, trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10. Ưu tiên đảm bảo tính mạng của người dân Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi tới cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão lũ gây ra; đồng thời biểu dương những nỗ lực và sự vào cuộc rất khẩn trương, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng thường trực quân đội, công an, nhân dân trong tỉnh trong phòng, chống giảm thiểu thiệt hại của bão. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung khắc phục kịp Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Tổng số tiền hỗ trợ là 7,5 tỉ đồng. tỉnh phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông Bưởi, Yên, Cầu Chày. Lúc 13 giờ ngày 1-10, mực nước lũ trên sông Cầu Chày đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ tại thủy văn Xuân Vinh là 10,8 m, trên báo động 3 là 0,8 m; trên sông Yên tại thủy văn Chuối là 3,54 m, trên báo động 3 là 0,04 m. Đáng lưu ý, mực nước trên sông Bưởi tại xã Kim Tân trong chiều 1-10 là 14,24 m, trên báo động 3 là 2,24 m, vượt đỉnh lũ năm 2007, gây ngập nhiều thôn trên địa bàn xã. Ghi nhận của PV, cả một vùng đất rộng lớn xã Kim Tân bị nhấn chìm giữa nước lũ mênh mông. Nhìn từ trên cao là những ngôi nhà bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, khó khăn tứ bề. Bà Nguyễn Thị Nê từ trong vùng rốn lũ Định Hưng đau xót cho biết toàn bộ tài sản gồm tivi, xe máy, tủ lạnh, đồ đạc... bị lũ nhấn chìm. “Mất hết, trắng tay rồi” - bà Nê nói. Cũng theo bà Nê, con cái lớn hết đi làm ăn xa chỉ còn vợ chồng bà ở nhà, trong khi nước lũ lên quá nhanh không kịp trở tay. Kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại xã Kim Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu xã tổ chức tuần tra các khu vực bị ngập lụt để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần ứng cứu; tuyệt đối không bỏ sót người dân đang còn trong khu vực nguy hiểm. Tính đến trưa 1-10, Thanh Hóa có 14.891 nhà bị ngập nước. Mưa lũ cũng khiến 6.295 ha lúa, 3.239 ha cây trồng hằng năm, 4.271 ha hoa màu, rau màu bị ngập, đổ gãy… Tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn Chiều 1-10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thuộc Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân Không để người dân thiếu thốn thời những hậu quả do bão số 10 gây ra với ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; ổn định đời sống nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh; cung cấp các nhu yếu phẩm. Nhấn mạnh không để người dân thiếu thốn trong bão lũ, ông Trần Cẩm Tú đặc biệt lưu ý tỉnh Quảng Trị nỗ lực, huy động lực lượng, cơ sở vật chất để hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà bị tốc mái khắc phục thiệt hại càng nhanh càng tốt để bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch sau mưa lũ...; khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ... tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với những gia đình có người mất, người bị thương… Nhân dịp này, Thường trực Thanh Hóa có 14.891 nhà ngập trong nước Nhiều địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, triển khai các phương án hỗ trợ bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Tại tỉnh Thanh Hóa, chiều 1-10, Đài Khí tượng thủy văn Ngày 1-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin đầu tiên về một cơn áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Lúc 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 131,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, khoảng trưa 2-10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 11 năm 2025 trên Biển Đông. Dự báo từ ngày 3-10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh. Cảnh báo: Trong khoảng từ ngày 4 đến 6-10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác CNCH khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ NN&MT). Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung khắc phục kịp thời hậu quả do bão số 10, với ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, chăm lo đời sống cho nhân dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý tỉnh Quảng Trị nỗ lực, huy động lực lượng, cơ sở vật chất để hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà bị tốc mái khắc phục thiệt hại càng nhanh càng tốt để bà con sớm ổn định cuộc sống. Yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Lực lượng công an ở Tuyên Quang đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn. Ảnh: CA Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông, sau có khả năng mạnh lên thành bão số 11. Ảnh: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

3 Thời sự - Thứ Năm 2-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 1-10, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước Sở Xây dựng TP Hà Nội, đã lý giải nguyên nhân khiến Hà Nội ngập trên diện rộng khi hứng chịu trận mưa lớn vào ngày 30-9. “Mong người dân chia sẻ, thông cảm” “Trong ngày 30-9, Hà Nội hứng chịu lượng mưa cực lớn, liên tục và kéo dài, vượt quá năng lực thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị. Đây là thiên tai ngoài mong muốn, đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng xin lỗi và mong người dân chia sẻ, thông cảm” - ông Du nói. Ông Du dẫn số liệu về công suất thiết kế hệ thống thoát nước của Hà Nội là 310 mm/2 ngày nhưng thực tế lượng mưa vừa qua đã vượt rất xa. Tại Ô Chợ Dừa ghi nhận tới 527,2 mm (vượt 170%), khu vực Hai Bà Trưng là 407,7 mm (vượt 131,5%). “Lượng mưa quá lớn khiến hệ thống thoát nước bị quá tải. Nước mưa tiếp tục chảy tràn trên mặt đường, dồn về các điểm trũng thấp, gây ngập sâu” - đại diện Sở Xây dựng cho hay. Ngoài nguyên nhân khách quan, ông Du cũng thừa nhận thực tế hệ thống thoát nước của Hà Nội còn nhiều bất cập, chưa được đồng bộ, khớp nối với nhau. Sở Xây dựng cho biết sở đã chỉ đạo duy trì 100% lực lượng ứng trực với hơn 2.479 nhân sự và trên 500 máy móc, thiết bị. Để xử lý căn cơ tình trạng ngập úng trong tương lai, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội triển khai thêm các công trình chứa nước tạm tại khu vực đất công, công viên, vườn hoa, kết hợp trạm bơm chuyển bậc để tăng khả năng tiêu thoát. Ngoài ra, trong quy hoạch cao độ nền thoát nước thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, TP sẽ tính toán kịch bản ứng phó với Hà Nội: Lượng mưa vượt công suất thiết kế thoát nước, gây ngập trên diện rộng Ngày 1-10, UBND TP Hà Nội có công điện yêu cầu chính quyền các phường, xã tập trung rà soát, thống kê đầy đủ và chính xác những thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, sự cố gây ra. Đồng thời kịp thời huy động và sử dụng nguồn lực theo phương châm“4 tại chỗ”nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu trợ và bảo đảm đời sống nhân dân theo quy định. Đặc biệt, cần chú trọng đến các khu vực ngập úng, chia cắt, sạt lở trong thời gian qua. Đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết lượng mưa đặc biệt lớn trong ngày 30-9 đã vượt xa công suất thiết kế của hệ thống thoát nước, gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng. trong bão lũ lên đường thực hiện nhiệm vụ CNCH tại tỉnh Tuyên Quang. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ sự cố, tai nạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, về việc thành lập đoàn công tác phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện các hoạt động CNCH, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thành lập đoàn công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội lên đường thực hiện nhiệm vụ CNCH tại tỉnh Tuyên Quang. Sáng cùng ngày, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã huy động 100% quân số ứng trực, triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả do bão lũ. Lực lượng Công an xã Yên Lập vừa phối hợp với trạm y tế xã đưa một sản phụ đi cấp cứu kịp thời. Trên quãng đường di chuyển, cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua nhiều đoạn đường ngập lụt, sạt lở, có nơi phải dùng xe chuyên dụng kết hợp thuyền nhỏ để đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa kịp thời. Sản phụ đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh, hiện sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn định. Tại tỉnh Nghệ An, sáng 1-10, nước sông Vinh dâng cao, một đoạn đê rộng khoảng 6 m bị nước xói lở, vỡ toác khiến dòng nước tràn mạnh vào khu vực trong đê, đe dọa khu đô thị Haidico Vinh Tân (TP Vinh cũ) và nhiều khu dân cư. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn cấp triển khai biện pháp ứng cứu. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng người dân địa phương đã được huy động, phối hợp với lực lượng thủy lợi và ngành nông nghiệp để ngăn chặn tình trạng sạt lở lan rộng. Trong khi đó, nước thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến mực nước sông Lam, sông Hiếu dâng cao trở lại, nhiều khu vực như chợ Anh Sơn (xã Anh Sơn) đã bị ngập. Hàng ngàn hộ dân ở các xã Tân Kỳ, Tân Phú… (tỉnh Nghệ An) đang bị ngập nước, phải sơ tán lên nơi cao. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời khuyến cáo biến đổi khí hậu, dự phòng cho các trận mưa có cường độ vượt xa mức 310 mm/2 ngày. Mệt mỏi tìm đường đến công sở Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 6 giờ ngày 1-10, các điểm ngập tập trung tại lưu vực sông Nhuệ, sông Tô Lịch và Tả Hồng, toàn TP còn khoảng 25 điểm úng ngập. Vào buổi sáng, dù trời hửng nắng, không mưa nhưng ở Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập cục bộ. Nhiều người dân vẫn phải dầm mình, lội nước trên đường đến công sở. Tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn đối diện cổng Đài Truyền hình Việt Nam và kế cận với hồ Giảng Võ, nước ngập sâu, nhiều xe qua lại khó khăn, giao thông ùn tắc. Khu vực đường Đàm Quang Trung, đoạn qua Aeon Mall Long Biên cũng ngập nước kéo dài. Nhiều ô tô chết máy chờ được cẩu kéo. Đặc biệt, có nhiều hố ga thiếu nắp đã khiến xe máy sụp hố ga, rất may người lái xe không gặp chấn thương. Trên đường Phạm Hùng, trước tòa nhà Keangnam, đến 10 giờ, nước vẫn ngập ngang đầu gối khiến dòng xe lưu thông trên đường ùn tắc thành hàng dài cả cây số. Kế cận đó là ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì - Dương Đình Nghệ cũng mênh mông biển nước. Một số xe máy liều lĩnh phóng qua bị chết máy phải dắt bộ. Chị Nguyễn Thị Hằng, nhà tại khu vực Linh Đàm, cho biết công ty của chị tại khu vực đường Dương Đình Nghệ nhưng muộn làm 2 giờ rồi vẫn chưa vào được chỗ làm do đường ngập nước sâu. “Sáng nay tôi đi làm thì đường thoáng hơn rất nhiều do học sinh các cấp được nghỉ học. Nhưng mà đến khu vực này thì lại tắc do đường ngập. Nhìn thấy trụ sở công ty rồi nhưng không vào được” - chị Hằng nói. Anh Bạch Trần Võ Hải (shipper) phải vất vả di chuyển đến Bến xe Mỹ Đình để lấy hàng giao cho khách nhưng bị tắc ở ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì - Dương Đình Nghệ. “Từ sáng đến giờ, xe của tôi bị chết máy vì dính nước hai lần rồi. Một lần ở đoạn ngập trên đại lộ Thăng Long, một lần ở đây” - anh Hải nói. Do mưa ngập, một số dịch vụ “cấp cứu” xe do người dân làng Mễ Trì (ở gần điểm ngập Phạm Hùng) tấp nập khách. Giá “cấp cứu” xe tay ga 450.000-500.000 đồng/xe, xe số 100.000200.000 đồng/xe. Tương tự, dịch vụ xe cứu hộ ô tô cũng đắt khách không kém với giá kéo 1-2 triệu đồng/xe tùy theo quãng đường.• Tiêu điểm Đã có 51 người chết, 139 người bị thương Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), cập nhật đến sáng 1-10 về thiệt hại do bão lũ, giông lốc, sạt lở…, có 51 người chết, mất tích; 139 người bị thương, mất liên lạc với 8 người tại Gia Lai, 91 ngôi nhà bị sập; gần 145.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập. Cùng với đó, gần 35.000 lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 1.100 gia súc và gần 180.000 gia cầm bị chết, lũ cuốn. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh hơn 8.000 tỉ đồng. không tụ tập, đi lại gần khu vực nứt để đảm bảo an toàn. Tại Khu di tích Kim Liên, bão đã làm nhiều cây xanh gãy đổ ngổn ngang, nhiều panô bị xô ngã, một số hạng mục công trình bị hư hỏng, cảnh quan khu di tích bị ảnh hưởng. Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đã điều động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với đơn vị bạn và lực lượng tại chỗ triển khai công tác khắc phục hậu quả. Trong hai ngày 30-9 và 1-10, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cũng huy động hơn 350 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả bão lũ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào xã Anh Sơn, xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An).• Nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai Người dân Hà Nội vất vả khi đi qua những tuyến đường ngập nước. Ảnh: PHI HÙNG Nước lũ lên nhanh, người dân ở tỉnh Thanh Hóa chỉ kịp trèo lên nóc nhà thoát thân. Ảnh: ĐT Lực lượng chức năng và nhà hảo tâm chèo thuyền đi cứu trợ người dân ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐL

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 2-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM Chiều 1-10, Đảng ủy Quân sự TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ. Tại đây, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Lưu Quang đảm nhận chức vụ này thay cho Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã được phân công nhận nhiệm vụ ở Trung ương. Sau đó, Đảng ủy Quân sự TP.HCM cũng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV2025. THANH THỦY Tin vắn • Khen thưởng công an phường truy bắt nhanh kẻ cướp giật ở làng đại học. Ngày 1-10, chủ tịch UBND phường Đông Hòa (TP.HCM) đã khen thưởng đột xuất cho tập thể công an phường và hai cá nhân là cán bộ công an phường vì có thành tích khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản tại khu vực làng ĐH Quốc gia TP.HCM ngày 19-9, bắt giữ Nguyễn Trung Tiến (29 tuổi) và bốn người khác. LÊ ÁNH • Công an kiểm tra karaoke, khách sạn, phát hiện 100 người dương tính với ma túy. Ngày 1-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 15-9 đến nay đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn, phát hiện 100 người dương tính với ma túy. NGUYỄN YÊN • 17 thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố ở Tây Ninh. Ngày 1-10, Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kịp thời bắt giữ 17 thanh thiếu niên mang hung khí, phóng xe tốc độ cao gây rối trong đêm khuya. H.DU - N.TIẾN Ngày 1-10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia - NIC, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức lễ hưởng ứng Ngày hội ĐMST quốc gia 2025. Theo Tổng Bí thư, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, vật liệu mới. Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tổng Bí thư cho biết thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn để tiếp tục đổi mới, cải cách và phát triển đất nước. Tinh thần chung là mở không gian, tháo điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho ĐMST quốc gia. Tổng Bí thư yêu cầu vận hành hiệu quả “ba trụ cột”. Nhà nước kiến tạo thể chế, chuẩn hạ tầng số, dữ liệu mở, dịch vụ công số thuận tiện. Viện, trường cung cấp tri thức, đào tạo gắn nhu cầu thị trường, khuyến khích công bố quốc tế đi đôi thương mại hóa. Doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, đặt R&D ở vị trí chiến lược, dám đầu tư cho tương lai. Khi ba trụ cột phối hợp nhịp nhàng, tri thức sẽ chảy vào cỗ máy sản xuất giá trị, tạo năng suất và sức cạnh tranh mới cho nền kinh tế. VIẾT THỊNH Ngày 1-10, UBND TP.HCM đã chính thức ban hành Quyết định 1886/ QĐ-UBND về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.HCM. Động thái mang tính bước ngoặt này được thực hiện trên cơ sở hợp nhất VPĐKĐĐ TP.HCM hiện hữu với VPĐKĐĐ tỉnh Bình Dương (cũ) và VPĐKĐĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Cơ quan mới sau hợp nhất sẽ trực thuộc Sở NN&MT TP.HCM. Tên gọi chính thức bằng tiếng Việt là VPĐKĐĐ TP.HCM và tên giao dịch tiếng Anh là Ho Chi Minh City Land Registration Office. Về mặt pháp lý, đây là một đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước cũng như ngân hàng để hoạt động. Chức năng chính của văn phòng là thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… Trụ sở chính của văn phòng đặt tại 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP.HCM. Ngoài ra còn có hai cơ sở làm việc khác tại phường Phú Lợi và xã Long Điền, đều thuộc địa phận TP.HCM. QUANG HUY Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm đổi mới sáng tạo. Ảnh: VGP Tổng Bí thư: Tháo điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo TP.HCM lập Văn phòng Đăng ký đất đai trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị Ngày 1-10, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, giao Sở NN&MT tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu có hoạt động ở vùng bờ, vùng lộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định về sai vùng, sai tuyến. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt 100% tàu cá ra vào trạm; không cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản xuất bến đi khai thác thủy sản. Qua đó, tổ chức làm việc với 551 chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh thông tin, lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt hành chính toàn bộ các tàu cá vi phạm hành vi khai thác IUU nghiêm trọng. LÊ KIẾN Gia Lai: Yêu cầu xử lý 551 tàu cá vi phạm nghiêm trọng IUU Tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba Chiều 1-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực. Ông đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác, đầu tư về kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học - dược phẩm, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của cả hai nước. Chủ tịch Esteban Lazo Hernández bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thể hiện mới nhất thông qua cuộc vận động quyên góp rộng khắp trong nhân dân Việt Nam để ủng hộ Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba và tin tưởng sẽ thu hút thêm các doanh nghiệp Việt Nam đến với Cuba. NGỌC DIỆP Khởi công mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe Sáng 1-10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến Nội Bài - Lào Cai. Ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC, cho biết việc triển khai dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn lên của các địa phương miền núi phía Bắc. Dự án có chiều dài 121,33 km, từ Km123+080 (IC13) đến Km244+155 (IC18), nâng cấp từ hai làn xe lên bốn làn xe hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24 m, có dải phân cách. Tổng mức đầu tư 7.668 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 3.000 tỉ đồng, phần còn lại 4.668 tỉ đồng do VEC huy động. VIẾT LONG Mang Trung thu ấm áp cho 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn Ngày 1-10, Hội Chữ thập đỏ (HCTĐ) TP.HCM đã tổ chức trao quà Trung thu cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại BV Ung bướu (Cơ sở 2) cùng hai địa chỉ nhân đạo khác, với tổng cộng 500 phần quà, trị giá hơn 150 triệu đồng. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HCTĐ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết Tết Trung thu năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là dịp đầu tiên tổ chức sau khi HCTĐ TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. “Dù có những thay đổi về tổ chức, tấm lòng sẻ chia của người dân TP.HCM và các mạnh thường quân dành cho những hoàn cảnh khó khăn vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi luôn ưu tiên chọn những đối tượng và địa điểm gặp nhiều khó khăn nhất” - ông Tuấn nói. Theo ông Tuấn, chương trình năm nay được tổ chức tại ba địa điểm: Mái ấm Thiên Thần, một cơ sở nội trú miễn phí gần BV Ung bướu Cơ sở 2 dành cho các bệnh nhi ở xa đến điều trị và ngay tại bệnh viện. HẢI NHI

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 2-10-2025 CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG: TP.HCM phải đi trước, đi đầu trong giai đoạn phát triển mới Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn, thống nhất hơn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng đưa đất nước tiến lên. LÊ THOA Chiều 1-10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 10 đã tiếp xúc với cử tri 11 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, trước kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Tổ ĐBQH số 10 có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã gửi gắm tổ ĐBQH nhiều ý kiến về quy hoạch, đất đai, giao thông, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, tham nhũng, lãng phí,… Việc gì khó khăn phải cùng tháo gỡ Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc cử tri TP.HCM sau ba tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Chủ tịch nước Lương Cường, sau ba tháng vận hành mô hình mới, có nhiều việc đã làm được nhưng cũng có những vướng mắc, khó khăn. “Những gì làm được thì tiếp tục phát huy, những gì vướng mắc, khó khăn thì cùng tháo gỡ” - ông nhấn mạnh phải hướng đến chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, cho thấy bộ máy của chính quyền hai cấp phải tốt hơn bộ máy cũ. Chủ tịch nước cho biết kỳ họp thứ 10, QH khóa XV tới đây là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổng kết hoạt động cả nhiệm kỳ, vừa định hướng cho giai đoạn phát triển mới; trong đó QH sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có khoảng 45 dự án luật, nghị quyết và 13 nhóm nội dung lớn về kinh tế - xã hội, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động nhanh, phức tạp và khó lường, đất nước luôn vững vàng, sáng tạo, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức; kiên định đường lối đối nội, đối ngoại và mục tiêu, con đường, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Theo Chủ tịch nước, dự kiến GDP cuối năm đạt 510 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Đảng, Nhà nước làm liên tục, không ngừng, không nghỉ. TP.HCM phải đi trước, đi đầu Chủ tịch nước cho biết những kết quả đạt được của cả nước trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM kể cả về kinh tế - xã hội, lẫn quốc phòng - an ninh, đối ngoại, văn hóa - xã hội,… Chủ tịch nước Lương Cường thông tin Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1-2026, chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI dự kiến vào tháng 3-2026. Thời gian tới, khối lượng công việc đồ sộ, trong khi thời gian gấp gáp, yêu cầu cao, đòi hỏi các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân phải đoàn kết, phấn đấu, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, Ông bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn, thống nhất hơn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng đưa đất nước tiến lên. “TP.HCM phải đi trước, đi đầu” - ông khẳng định và cho biết sau khi sáp nhập, TP.HCM đã có không gian rộng lớn, tiềm năng, lợi thế lớn và Trung ương Đảng rất kỳ vọng vào sự phát triển của TP.HCM.• Cử tri kiến nghị thu hồi tiền tham nhũng để làm đường Cử tri Lê Đình Văn (xã Củ Chi) cho rằng công tác điều chỉnh quy hoạch hiện nay còn bất cập. Nếu điều chỉnh thiếu hợp lý sẽ gây thất thoát tài nguyên đất đai của Nhà nước nhưng nếu không điều chỉnh thì lại dẫn đến lãng phí đất đai kéo dài. Cử tri đề nghị QH TP sớm xem xét, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp thực tiễn. Về tiến độ triển khai dự án, cử tri phản ánh có nhiều công trình chậm trễ kéo dài. Đơn cử như tuyến Tỉnh lộ 8 được khởi công từ tháng 5-2024 đến nay vẫn “ì ạch”, không có chuyển biến. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để phục vụ phát triển TP và cải thiện chất lượng sống của người dân. Liên quan đến phòng, chống tham nhũng, cử tri Văn đánh giá dù Đảng và Nhà nước đã rất quyết liệt nhưng các vụ việc tham nhũng sau còn lớn hơn trước. Có nhiều cán bộ tham nhũng bị xử lý nhưng số tiền thu hồi lại chưa tương xứng. “Số tiền tham nhũng ấy nếu thu về có thể làm được nhiều tuyến cao tốc…” - cử tri Văn nói… Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi cùng lãnh đạo TP tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: THUẬN VĂN Sáng 1-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/TP) tổ chức lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân rộng mô hình “SOS An ninh, trật tự” và ra mắt mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” trên địa bàn TP.HCM. Lễ phát động đánh dấu thời điểm toàn lực lượng Công an TP.HCM, phối hợp cùng quân đội và các sở, ban ngành TP.HCM, bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại hội trường Công an TP.HCM (Cơ sở 2, phường Bà Rịa) và trực tuyến đến các điểm cầu khác. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo 138/TP, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đối với Công an TP - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 138/TP phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương để triển khai các giải pháp đồng bộ trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa; đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt hai mô hình trên toàn địa bàn TP. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an xã, phường, đặc khu, phải nắm vững quy trình, sử dụng thành thạo hệ thống, ứng dụng “SOS An ninh, trật tự CATP HCM”; đồng thời mỗi cán bộ tham gia Tổ công tác 3 trong 1 phải là cán bộ dân vận khéo. Trung tướng Mai Hoàng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chỉ đạo các tổ chức thành viên các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm, tích cực tham gia hai mô hình này. Sau buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bà Rịa. N.TÂN - K.LY Cử tri Lê Đình Văn (xã Củ Chi) nêu ý kiến. Ảnh: THUẬN VĂN Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP, thay mặt Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: TRÙNG KHÁNH vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, góp phần để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. “Đây là nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta và cũng là trách nhiệm của mọi người dân, kể cả các cháu thiếu niên, nhi đồng…” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. TP.HCM tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Đảng, Nhà nước làm liên tục, không ngừng, không nghỉ.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 2-10-2025 sơ vay vốn khống, xác định dòng tiền qua một hệ sinh thái hàng ngàn doanh nghiệp, định giá khối lượng lớn tài sản đảm bảo để xác định thiệt hại lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng. Với khối lượng này, thời hạn giám định tối đa ba tháng theo dự thảo luật là bất khả thi” - bà An nói. Dù dự thảo luật cho phép báo cáo lại vụ việc không thể đảm bảo thời hạn giám định, để kéo dài thời hạn ngoài luật định, tuy nhiên ĐB An cho rằng điều này vẫn có thể tạo áp lực, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các giám định viên. Từ phân tích trên, nữ ĐB cho rằng tách đối tượng vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo để giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định thời hạn giám định là cần thiết. Còn ĐB Nguyễn Công Long (Đồng Nai) cho hay thời gian qua, khi đánh giá tổng kết việc thi hành các luật tố tụng, nhất là phòng, chống xử lý các tội phạm về kinh tế, một trong những vấn đề vướng mắc nhất là khâu giám định. Vì vậy, ông Long đề nghị đánh giá toàn diện những vấn đề vướng mắc để giải quyết, tránh khi đánh giá tổng kết thi hành luật tiếp tục có câu “do vướng mắc của pháp luật”. Ông Long cho hay luật hiện hành và dự thảo luật sửa đổi lần này vẫn giữ quy định bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP sẽ thực hiện giám định tư pháp. “Cách thức trưng cầu giám định như thế có bảo đảm sự thật khách quan hay không?” - ông Long đặt câu hỏi với trường hợp điều tra hành vi liên quan đến các dự án đầu tư của UBND tỉnh nhưng người được trưng cầu giám định lại là sở chuyên ngành quản lý về lĩnh vực này thuộc tỉnh này. Miễn trách nhiệm chỉ là giải pháp bề mặt, không thể áp dụng dài hạn Một nội dung khác được các ĐB quan tâm đó là dự thảo luật quy định người giám định tư pháp “được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung chuyên môn trong kết luận giám định, trừ trường hợp cố ý làm sai lệch kết luận giám định”. ĐB Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề xuất bỏ quy định nói trên, thay vào đó dự thảo bổ sung cơ chế trách nhiệm nghề nghiệp của người giám định tư pháp. Bà An phân tích người giám định tư pháp chỉ được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung kết luận chuyên môn nếu chứng minh được đã thực hiện công việc một cách khách quan, vô tư, tuân thủ đúng quy trình, quy chuẩn chuyên môn và dựa trên các thông tin, tài liệu được cung cấp hợp lệ tại thời điểm giám định. “Người giám định tư pháp phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật dân sự nếu có lỗi do sơ suất, cẩu thả hoặc thiếu năng lực chuyên môn một cách nghiêm trọng trong quá trình thực hiện giám định, gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức. Họ cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý khi cố ý làm sai lệch kết luận giám định” - bà An nói. ĐB Tây Ninh cho rằng quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý theo dự thảo đi ngược với xu hướng pháp lý tiến bộ của thế giới về việc thu hẹp, tiến tới xóa bỏ quyền miễn trừ của các chuyên gia để tăng cường trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, việc miễn trừ, theo bà An, mang tính rủi ro pháp lý rất lớn, nhất là trong những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể, sẽ tạo vùng an toàn cho những cá nhân yếu kém về chuyên môn, thiếu nghiêm túc trong bổ nhiệm, đào tạo, đánh giá năng lực đội ngũ giám định viên. “Việc yếu kém chuyên môn sẽ rất dễ bị lợi dụng, tác động để sai ĐỨC MINH Sáng 1-10, Hội nghị đại biểu (ĐB) Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về bảy dự án luật, trong đó có Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Giám định vụ Vạn Thịnh Phát, thời hạn ba tháng là bất khả thi Nêu ý kiến, ĐB Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề nghị cân nhắc bổ sung quy định thời hạn giám định với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo sẽ do ban chỉ đạo quyết định. ĐB Tây Ninh dẫn chứng vụ án Vạn Thịnh Phát, một vụ án có tính chất phức tạp, quy mô rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. “Khối lượng công việc giám định trong vụ án Vạn Thịnh Phát cực kỳ lớn, gồm phân tích hàng ngàn bộ hồ Miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho người giám định tư pháp: Rủi ro lớn? phạm do cá nhân giám định viên chứng kiến từ nền tảng chuyên môn” - bà An nói và cho rằng tờ trình của Chính phủ đánh giá việc miễn trách nhiệm pháp lý để khuyến khích, tạo sự an tâm là “chưa đầy đủ về nguyên nhân”. Thực tế, còn những nguyên nhân khác như thù lao chưa tương xứng, áp lực vô hình từ các chủ thể liên quan… “Miễn trách nhiệm chỉ là giải pháp bề mặt, không thể áp dụng dài hạn, vì dần dần sẽ bị lạm dụng” - ĐB An nhấn mạnh, đồng thời cho rằng quy định như dự thảo luật còn xung đột với mục tiêu chính trị “ngăn chặn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm”.• Một nội dung đáng chú ý tại dự luật đó là quy định về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo hướng các bộ, ngành thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm người làm việc tại bộ, ngành mình. Nêu ý kiến, ĐB Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) cho rằng quy định như dự thảo có thể hiểu là giám định viên kỹ thuật hình sự công tác tại Bộ Quốc phòng, VKSND Tối cao sẽ do người đứng đầu các cơ quan này bổ nhiệm, miễn nhiệm mà không phải là bộ trưởng Bộ Công an - cơ quan quản lý chuyên ngành về hình sự. Tương tự, giám định viên pháp y thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng sẽ do hai bộ này bổ nhiệm, miễn nhiệm mà không phải là Bộ Y tế - cơ quan quản lý chuyên ngành về y tế. Nêu quan điểm không đồng ý với dự luật, ĐB đoàn Lạng Sơn đề nghị giữ thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp như luật hiện hành. Theo đó, bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên trong lĩnh vực pháp y và pháp y tâm thần; bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm giám định viên tư pháp hoạt động trong các lĩnh vực khác tại các cơ quan ở Trung ương thuộc phạm vi quản lý. Về tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc, dự thảo luật quy định “phải là công dân Việt Nam”. ĐB đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xem xét mở rộng trong một số trường hợp có thể cho phép công dân nước ngoài có nhân thân tốt và tham gia giám định tư pháp với tư cách là người giám định tư pháp theo vụ việc. “Việc này phúc đáp yêu cầu trong nước, góp phần nâng cao chất lượng giám định tư pháp, nhất là trong các vụ việc tranh chấp có yếu tố nước ngoài” - ông Nghĩa nói. Đề xuất cho phép công dân nước ngoài có thể là người giám định theo vụ việc Đại biểu cho rằng khối lượng công việc giám định trong vụ án Vạn Thịnh Phát cực kỳ lớn, thời hạn giám định tối đa ba tháng theo dự thảo luật là bất khả thi. phapluat@phapluattp.vn ĐB Quốc hội Lê Thị Song An (Tây Ninh). Ảnh: PHẠM THẮNG Tiêu điểm Sẽ quy định thời hạn giám định tư pháp linh hoạt hơn Giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát nhiều nội dung vướng mắc ở luật hiện hành, đã rà soát toàn bộ các ý kiến của Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gửi cho Bộ Tư pháp. “Để khẳng định luật này ban hành có giải quyết triệt để những vướng mắc trong thực tiễn không thì chúng tôi thấy rằng việc có những vướng mắc trong thực tiễn không chỉ do quy định của pháp luật mà còn do việc tổ chức thi hành pháp luật” - ông nói. Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tiếp tục rà soát để quy định chặt chẽ hơn, giải quyết được những vướng mắc thuộc về quy định của pháp luật, trong đó tập trung hơn nữa vào việc giám định tư pháp liên quan theo vụ việc. Ông cũng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu các góp ý xác đáng của ĐB Quốc hội. Chẳng hạn, quy định về thời hạn giám định tư pháp sẽ theo hướng linh hoạt hơn… ĐB Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn). Ảnh: PHẠM THẮNG Đại biểu cho rằng việc miễn trừ sẽ tạo vùng an toàn cho những cá nhân yếu kém về chuyên môn, thiếu nghiêm túc trong bổ nhiệm, đào tạo, đánh giá năng lực đội ngũ giám định viên.

