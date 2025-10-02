222-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 3-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Hồ Văn Niên làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Ngày 2-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. - Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2025-2030) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Tại đại hội, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. N.YÊN - Đ.LAM • Công an giải cứu thiếu niên 15 tuổi bị dụ dỗ sang Campuchia. Ngày 2-10, Đồn công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã kịp thời giải cứu LTL (15 tuổi) ở Bắc Ninh bị dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” về với gia đình. H.DU • Kẻ cướp giật điện thoại bị bắt sau 2 giờ gây án. Ngày 2-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tâm (24 tuổi) và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Sau khi cướp giật điện thoại Samsung tại một cửa hàng điện thoại di động ở xã Cư Jút, Tâm bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau 2 giờ gây án. PN - VT • 1 phụ nữ sát hại chồng rồi gọi điện đầu thú. Ngày 2-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi) để điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Trà Linh. Chị Thương đã sát hại chồng là ông NXT (38 tuổi) rồi gọi điện thoại đến công an đầu thú sau khi chị bị chồng đánh và dọa giết hai con. T.NHẬT Ngày 2-10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V và trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xâm hại trên không gian mạng; chăm lo giáo dục mầm non, thai sản, sức khỏe sinh sản; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn. Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc. Tôn vinh áo dài Việt Nam, nghệ thuật ẩm thực, nghề thủ công truyền thống do phụ nữ giữ lửa; gìn giữ tiếng Việt, gia phong - gia lễ; chống lại những biểu hiện lai căng, phản cảm, thực dụng. Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta có quyền kỳ vọng, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm yêu thương, là tế bào lành mạnh của xã hội; đất nước ta hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc… Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Theo TTXVN) Ngày 2-10, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo TP.HCM về triển khai Nghị quyết 57-NQ/ TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là ưu tiên bậc nhất với TP lúc này. Đặc biệt, ông nhấn mạnh phải đưa những nội dung này vào Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, nhất là trong việc tuyển chọn nhân sự cho trung tâm. Ông yêu cầu TP.HCM phải áp dụng cơ chế thông thoáng nhất theo thẩm quyền để kêu gọi đầu tư, xử lý thủ tục, ưu tiên bố trí hạ tầng; tăng cường việc giải ngân, mua sắm trang thiết bị, đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu cho việc chuyển đổi số, phục vụ cho yêu cầu chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó tạo nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về công tác chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM có đến 168 xã, phường, thị trấn, nếu không chuyển đổi số sẽ thất bại. Vì vậy, ông nói từ đây đến cuối năm, cần sớm xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ) về chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… THANH TUYỀN Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2026. Theo đó, bộ đề xuất cho công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Như vậy, dịp Tết Âm lịch 2026, công chức, viên chức được nghỉ chín ngày. Đối với người lao động, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ của công chức, viên chức, người sử dụng lao động sẽ bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh. Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng trình Thủ tướng phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29-8-2026 đến hết thứ Tư ngày 2-9-2026. VIẾT LONG Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN Ông Phan Đình Trạc: Nghệ An cần nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã Ngày 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể tại Nhà văn hóa Lao động Nghệ An. Thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ghi nhận sự chuẩn bị công phu, khoa học của Đảng bộ Nghệ An. Các văn kiện và phương án nhân sự được xây dựng bám sát định hướng của Trung ương, thể hiện tinh thần cầu thị, gắn với thực tiễn địa phương. Ông Phan Đình Trạc đề nghị đại hội phân tích kỹ nguyên nhân, thống nhất giải pháp đột phá để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại. Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh: “Tỉnh ủy cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ và kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những “điểm nghẽn”, bất cập trong quá trình vận hành của hệ thống chính trị cấp xã; nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm địa bàn…”. ĐẮC LAM CSGT TP.HCM nói về đề xuất lao động công ích nếu vi phạm giao thông Chiều 2-10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM, đã thông tin về đề xuất áp dụng biện pháp lao động công ích khi xử phạt vi phạm giao thông. Thượng tá Bình nhấn mạnh Phòng CSGT TP.HCM đánh giá cao đề xuất này. Theo ông, thực tế hiện nay, biện pháp xử phạt bằng tiền chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp vi phạm vẫn tái diễn. Hiện Việt Nam chưa có tiền lệ áp dụng xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục vừa tạo sức răn đe đối với người dân. Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an TP phối hợp với sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bổ sung hình thức lao động công ích vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. L.THOA Quảng Trị khởi công 3 dự án khu đô thị hơn 38.000 tỉ đồng Ngày 2-10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động ba dự án khu đô thị hỗn hợp gồm khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ; khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới; khu đô thị hỗn hợp phía tây sông Lệ Kỳ, với diện tích gần 780 ha có tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng. “Tỉnh Quảng Trị xác định đây là những dự án trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược để nâng cấp hạ tầng đô thị, tác động tích cực đến đời sống, kinh tế - xã hội cũng như tạo tiền đề để phát triển du lịch Quảng Trị lên đẳng cấp cao hơn” - ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay. B.THIÊN Giá xăng dầu tăng nhẹ Chiều 2-10, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, giá xăng E5 tăng 6 đồng/lít, lên mức tối đa 19.624 đồng/lít; xăng A95 tăng 44 đồng/lít, lên 20.209 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít lên 19.038 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, lên 19.005 đồng/ lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/ kg. A.HIỀN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là “điểm tựa hạnh phúc” Ông Trần Lưu Quang: Chuyển đổi số là ưu tiên bậc nhất với TP.HCM Bộ Nội vụ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Sáu 3-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Xác định chín mục tiêu chủ yếu, ba đột phá Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030, xác định chín mục tiêu chủ yếu, ba đột phá, 10 nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và bảy nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Nghị quyết đại hội xác định mục tiêu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định. Ngày 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Phú, Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Phú Thạnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Văn Sơn (phường Phú Thạnh) cho biết hiện nay các thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, đối tượng thường giả danh cơ quan công an, thuế, bảo hiểm để gọi điện thoại, nhắm đến người già và học sinh, sinh viên với chiêu thức bắt cóc online. “Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để hạn chế thấp nhất tình trạng này” - ông Sơn nhấn mạnh. Ông Sơn cũng phản ánh sự lo lắng về tình trạng thuốc giả, sữa giả lưu hành, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em. Ông đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường trách nhiệm giám sát. Cử tri Phạm Thị Thẩm (phường Phú Thạnh) nêu thắc mắc về tính chính xác của đồng hồ điện tử thay thế đồng hồ cơ. Theo bà Thẩm, mấy tháng nay hóa đơn điện của gia đình bà tăng lên dù nhu cầu sử dụng không thay đổi. “Nếu là hộ lao động có thu nhập thấp thì rất khó khăn” - bà Thẩm nói. Một số cử tri khác cũng cho rằng người dân không có điều kiện kiểm chứng số điện tiêu thụ, dẫn đến nhiều băn khoăn trong bối cảnh giá điện tăng. Cử tri còn nêu nhiều vấn đề dân sinh khác như tình trạng quy hoạch treo kéo dài, việc cần có một bộ sách giáo khoa đồng giá, sử dụng nhiều năm; lấn chiếm vỉa hè; phân loại rác sinh hoạt… Thay mặt tổ đại biểu, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri. Liên quan đến tình trạng lừa đảo qua mạng và bắt cóc online, Trung tướng Đức thông tin hiện nay các đơn vị công an, quân đội đều có lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ông Đức, người dân trong nước được tự do tiếp cận nhiều nền tảng mạng xã hội nhưng còn thiếu kỹ năng phòng tránh, tạo điều kiện để tội phạm lợi dụng. “Nhiều người thoải mái chia sẻ thông tin, hình ảnh gia đình, trẻ em lên mạng xã hội. Tội phạm chỉ cần dùng AI phân tích, tổng hợp tâm lý nạn nhân để lừa đảo. Đây là mỏ vàng của tội phạm công nghệ cao” - Trung tướng Đức cảnh báo. Ông Đức khẳng định các cơ quan công an, điện lực, BHXH… sẽ không bao giờ gọi điện thoại yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt phần mềm hay làm việc trực tuyến. Người dân cần hết sức cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân và hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội. “Khi có nghi vấn bị lừa đảo, người dân nên chặn liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an. Nếu nâng cao hiểu biết và cảnh giác, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng sẽ không còn đất sống” - Trung tướng Đức nhấn mạnh. NGUYỄN TÂN VIẾT THỊNH Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - kiên định - đột phá - phát triển”, ngày 2-10, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại đại hội; cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường. Xây dựng quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, nêu rõ đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình ra đại hội. Qua đó khẳng định những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội lãnh đạo toàn quân đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thống nhất về tư tưởng và hành động tạo nền tảng chất thép của quân đội. Tổng Bí thư nhấn mạnh những chủ trương, quyết sách mà đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, nhu cầu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc biệt của quân đội. Theo Tổng Bí thư, đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, của nhân dân; làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. “Với những kết quả đã đạt được, chúng ta vui mừng thông báo tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 20252030 đã thành công rất tốt đẹp” - Tổng Bí thư cho biết. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Tổng Bí thư: Đại hội mở ra chương mới để quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại. Đưa ngay nghị quyết vào các đơn vị, đến từng cán bộ, chiến sĩ Thời gian tới, để nghị quyết đại hội được triển khai toàn diện và đi ngay vào thực tế trong toàn quân, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu với ý chí và quyết tâm trách nhiệm chính trị cao nhất sau đại hội, các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả đại hội; tiến hành chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và các văn kiện đại hội. Hoàn thiện, ban hành thật khẩn trương chương trình, kế hoạch hành động từng cấp, triển khai thực hiện thật bài bản nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đưa ngay nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Làm cho nghị quyết thực sự có sức sống, đảm bảo những chủ trương quyết sách của đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa trong thực tế bằng những thành quả tốt đẹp nhất, sinh động nhất, hiệu quả nhất. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu 48 đại biểu cùng với 15 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội đại diện cho hơn 27.000 đảng viên của Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, đại hội cũng nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình đại hội, trọng tâm là phương hướng mục tiêu chủ yếu, các đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” trong nhiệm kỳ 2025-2030.• Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những chủ trương, quyết sách mà đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cử tri lo lắng về tội phạm bắt cóc online, lừa đảo qua mạng

4 điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5-10 để bảo đảm sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân sớm trở lại bình thường. Khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường sá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão; trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân. Theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động điều tiết đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các thiết bị, vật tư, vật liệu thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa; quản lý, kiểm Thời sự - Thứ Sáu 3-10-2025 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC - MINH TRƯỜNG Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 183/CĐ-TTg ngày 2-10-2025 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp, sách vở Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở. Người đàn ông ở khu vực bị ngập lụt cố gắng bơi ra xa để tiếp cận lực lượng chức năng, nhận hỗ trợ. Ảnh trong bài: MINH TRƯỜNG Ngày 2-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 126,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyể n theo hướ ng tây tây bắ c, tố c độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo khoảng đêm 3-10, bão Matmo vượt qua phía bắc đảo Lu-dông (Philippines) và sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12, trở thành cơn bão số 11 năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão vẫn có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển nhanh với tốc độ 25 km/giờ. Khoảng ngày 5-10, bão đạt cường độ cực đại cấp 12, giật cấp 15. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, với dự báo về hướng di chuyển hiện tại, khả năng cao bão đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Có khả năng đầu tuần tới, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn. Trước tình trạng bão nối tiếp bão, tình hình mưa, lũ, ngập lụt tại các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau bão số 10 vẫn đang có diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, để tập trung vào công tác dự báo phục vụ phòng, chống thiên tai, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) đã thông báo hoãn việc tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn.• Dự báo đêm 3-10, bão Matmo vào Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ. Ảnh: TTDBKTTV ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP nêu trên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực có thể triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân. Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, trường học, bệnh viện, khôi phục ngay hệ thống điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt, khôi phục sản xuất. Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP nêu trên chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại gửi Bộ Tài chính, Bộ NN&MT, Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước 10 giờ ngày 3-10 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trong ngày 3-10. Chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị… khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, tập trung hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối Triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5-10. Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ hoàn thành trước ngày 5-10; tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Chỉ đạo khẩn trương khắc phục, khôi phục ngay hệ thống Ngày 2-10, báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận tình hình ngập lụt do bão số 10 gây ra. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, cho biết tính đến ngày 2-10, trên địa bàn xã đang còn hơn 2.500 hộ gia đình bị ngập, chia cắt do lũ dâng cao sau bão số 10 vừa qua. Đây là ngày thứ năm mà xã Đức Minh bị ngập lụt. Theo UBND xã, bão số 10 đổ bộ với sức gió khủng khiếp đã làm hơn 2.000 căn nhà trên địa bàn xã bị hư hỏng. Nhiều căn nhà bị ngập sâu lên đến gần 2 m. Trước tình hình trên, nhiều lực lượng đang ngày đêm giữ liên lạc với các hộ gia đình bị cô lập để nhanh chóng tiếp tế thực phẩm như mì ăn liền, nước sạch. Chiều 2-10, đang trong quá trình hỗ trợ nhân dân, lực lượng Công an xã Đức Minh đã tiếp nhận việc cháu bé cần được đi cấp cứu nên đã nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà bị cô lập, đưa cháu bé đến bệnh viện an toàn. Thủ tướng yêu cầu sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Hơn 2.500 hộ dân bị cô lập do lũ dâng cao ở Hà Tĩnh Không để người dân bị ảnh hưởng bão số 10 không có chỗ ở Bão Matmo hướng vào vịnh Bắc Bộ Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà cửa do bão, không để người dân không có chỗ ở. Lực lượng chức năng tiếp cận ngôi nhà bị cô lập, đưa một cháu bé đến bệnh viện an toàn. Người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền nhỏ do lũ dâng cao.

5 Những suất cơm ấm tình người trong mưa lũ ở Nghệ An Những bữa cơm giản dị nhưng ấm nóng tình người của các nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vững vàng vượt qua hoạn nạn. cùng 161 ô tô, 56 xuồng cứu hộ để hỗ trợ người dân. Tỉnh Nghệ An đang tập trung phân bổ hàng cứu trợ, đảm bảo phương châm “không ai bị đói, rét”. Những hộ dân bị mất nhà được bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, quần áo. Chính quyền đồng thời triển khai lực lượng “4 tại chỗ” để khôi phục giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế. Ưu tiên hiện nay là sửa chữa các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng để sớm ổn định đời sống và đảm bảo học sinh trở lại lớp. Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái Trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái lại một lần nữa lan tỏa ở xứ Nghệ. Tại xã Bạch Ngọc (tỉnh Nghệ An), căn bếp của chị Nga Hùng (chủ nhà xe Hùng Thục) suốt hai ngày nay luôn đỏ lửa. Chị Nga Hùng cùng người thân, bạn bè nấu hàng ngàn suất cơm nóng gửi đến bà con các xã ngập sâu ở xã Tân Kỳ và vùng phụ cận. “Thấy bà con bốn bề nước vây, đói rét, tôi không thể ngồi yên” - chị xúc động nói. Không chỉ có chị Nga, nhóm thiện nguyện Anh Sơn Online (xã miền núi Anh Sơn) cũng khẩn trương tổ chức bếp tập thể, kết nối với các mạnh thường quân để nấu 3.000 suất cơm cho bà con vùng ngập. Hơn 30 thành viên thay phiên nhau nấu nướng, lái xe, lội nước đưa từng hộp cơm đến tay người dân. “Có hôm anh em phải thức trắng đêm mổ lợn, nấu cơm để kịp phát cho bà con trưa hôm sau” - anh Bùi Công Chính (phó đoàn thiện nguyện) chia sẻ. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ (xã Anh Sơn) thức thâu đêm gói 100 chiếc bánh ủng hộ người dân. Bà Mỹ nói: “Nhà tôi cũng bị bão quét bay ngói, dột hết nhưng hôm qua nắng lên sửa rồi. Bà con trên xã Thành Bình Thọ nước vẫn ngập lút mái nhà, thiếu thức ăn nên vợ chồng tôi không thể ngủ được, quyết định góp chút sức nhỏ”. Còn anh Trần Quyết Thắng (xã Anh Sơn) nhà cũng bị ngập, đồ đạc chưa kịp dọn dẹp nhưng vẫn đi chung tay nấu cơm để bà con không đói: “Lúc này, tình người là động lực để tất cả cùng vực dậy sau lũ. Được góp sức, dù chỉ một phần nhỏ, cũng là niềm hạnh phúc”. Chính quyền và các đoàn thể địa phương cũng lập nhiều bếp ăn tập thể. Tại xã Nghĩa Đồng, Hội Phụ nữ xã, MTTQ xã cùng thanh niên tình nguyện đã nấu cơm, mì ăn liền, mang tận thuyền đến từng hộ dân. Bà Lê Thị Diễm Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng, nói: “Tất cả cùng cố gắng gượng dậy sau bão, lũ dữ và chúng tôi không để hộ nào bị thiếu đói trong lũ”. Nhiều xã khác trong tỉnh Nghệ An cũng phát huy tinh thần “tương thân tương ái” bằng những bếp ăn tập thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Du đã đứng ra nấu cơm cho các hộ dân được di dời tới hội trường Ban Chỉ huy Quân sự xã. Bà con nơi đây được ngồi quây quần, ăn bữa cơm nóng giữa lúc gian khó, cảm nhận rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể.• trình từ Hà Tĩnh về nhà trai. Theo ông Vy Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, nước lũ có dấu hiệu rút nhưng chậm, nhu cầu bức thiết nhất hiện nay của người dân là lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An thống kê đến chiều 2-10, toàn tỉnh đã có một trẻ em 10 tuổi tử vong do đuối nước, 11 người bị thương. Mưa bão khiến 53 căn nhà sập hoàn toàn, 124 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 căn nhà bị sạt lở và gần 50.000 nhà tốc mái. Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh lên đến hơn 1.600 tỉ đồng. Hiện còn hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó 11 xã bị ảnh hưởng nặng nề như Tân Phú, Tân An, Nghĩa Hành, Thành Bình Thọ, Kim Bảng, Nghĩa Đồng, Lam Thành, Tân Kỳ, Yên Hòa, Anh Sơn, Tiên Đồng. Trước tình hình khẩn cấp, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 125 cán bộ, chiến sĩ đến các xã ngập nặng, phối hợp hỗ trợ di dời dân, khơi thông đường sá, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, công trình. Song song, hơn 4.200 công an xã và 11.000 tổ viên an ninh cơ sở được huy động tham gia ứng cứu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng triển khai gần 28.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, ĐẮC LAM Chiều 2-10, ba ngày sau khi bão số 10 (Bualoi) quét qua, nhiều xã ở Nghệ An vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng, hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập nước. Đời sống người dân vùng lũ bị đảo lộn bởi đang tiếp tục bị cô lập, thiếu thốn nhu yếu phẩm. Hàng ngàn hộ dân vẫn chìm trong biển nước Sau khi bão số 10 (Bualoi) đi qua, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn khiến hàng ngàn hộ dân ở Nghệ An vẫn chìm trong biển nước. Cuộc sống người dân tại các xã Tân Kỳ, Anh Sơn, Bích Hào hay khu vực ven sông Lam bị đảo lộn nghiêm trọng. Chiều 2-10, tại phường Trường Vinh, nước lũ vẫn ngập đến gần mái nhà của gia đình anh Hoàng Xuân Mạnh. Vợ anh, chị Đậu Thị Phúc, nghẹn ngào: “Nhiều ngày chạy lũ, giờ trong nhà chẳng còn gì. Chúng tôi chỉ mong nước sớm rút. May mắn là mấy ngày qua còn được nhận cứu trợ lương thực từ các đoàn thiện nguyện”. Tại xã Bích Hào, một đám cưới đặc biệt diễn ra giữa mênh mông nước lũ. Cô dâu Trần Thị Mỹ Hạnh và chú rể Trần Đình Hoàn phải tổ chức lễ rước dâu bằng thuyền và xe kéo tự chế để vượt qua đoạn đường ngập nước, nối chuyến hành Thời sự - Thứ Sáu 3-10-2025 Tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ Hiện các đoàn thiện nguyện ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành cũng đang về các xã bị thiệt hại nặng ở Nghệ An để trao những phần quà yêu thương, hỗ trợ lương thực, nước uống. Những bữa cơm giản dị nhưng ấm nóng tình người ấy đã tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vững vàng vượt qua hoạn nạn. Những bản làng, những xã nước đang rút bà con nhân dân đến hỗ trợ nhau dọn bùn và khôi phục sản xuất. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương Theo tổng hợp bước đầu của Bộ NN&MT, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương. Ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.392 điểm trường bị tốc mái, hư hại; nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố, chia cắt, mất điện, mất nước, mất sóng viễn thông… Tiêu điểm Tỉnh Nghệ An đang tập trung phân bổ hàng cứu trợ, đảm bảo phương châm “không ai bị đói, rét”. Những hộ dân bị mất nhà được bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, quần áo. Đoàn thiện nguyện đưa cơm cho người dân vùng lũ. Ảnh trong bài: ĐẮC LAM soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi. Hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện (kể cả trực thăng để tiếp cận những nơi bị chia cắt trong trường hợp cần thiết), hỗ trợ tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình, kịp thời chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ theo quy định. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh vượt thẩm quyền.• Cứu trợ người dân ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tránh lụt ở nhà cao tầng. Những ngày miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi), đông đảo văn nghệ sĩ TP.HCM và cả nước đã có những hành động thiết thực để ủng hộ bà con nơi đây vượt qua khó khăn. Trưa 2-10, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đến trụ sở Thành đoàn TP.HCM ủng hộ 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) để gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi). “Tôi rất xót xa khi nhìn thấy cảnh bà con bị ảnh hưởng do cơn bão để lại. Không chỉ người nghệ sĩ mà là tất cả chúng ta dù là doanh nhân, kỹ sư, người lao động hay là bất kỳ ai cũng có thể đóng góp và hướng về mảnh đất chịu ảnh hưởng của cơn bão vừa gây ra” - ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ. Phát biểu tại buổi tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ, ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, bày tỏ tri ân việc đóng góp của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị đồng hành và hứa sẽ làm tốt công tác hỗ trợ để xứng đáng với sự tin tưởng, đóng góp từ phía nam ca sĩ. Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 50.000 USD hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bão số 10

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 3-10-2025 quả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước... Đề xuất thi hành án chủ động khi thu được tiền Theo quy định hiện hành, trong trường hợp cơ quan THADS đã thu được tiền ở giai đoạn tố tụng, đây vẫn là trường hợp ra quyết định THA theo yêu cầu. Tức là, cơ quan THA sau khi có đơn yêu cầu của người THA mới ra quyết định THA. Do đó, dù tiền đang được gửi tại tài khoản tạm giữ nhưng cơ quan THADS không thể xử lý vì chưa có quyết định THA. Tuy nhiên, dự thảo Luật THADS (sửa đổi) đã bổ sung quy định cơ quan THADS chủ động ra quyết định THA đối với khoản bồi thường cho tổ chức, cá nhân được tuyên trong bản án, quyết định hình sự, trong trường hợp cơ quan THADS đã thu được tiền ở giai đoạn tố tụng mà không cần chờ đơn yêu cầu của người được THA. Cụ thể, khoản 3 Điều 32 dự thảo đã bổ sung điểm d: “Thủ trưởng cơ quan THADS chủ động ra quyết định THA đối với khoản tiền bồi thường cho tổ chức, cá nhân mà cơ quan THADS đã thu và được tuyên trong bản án, quyết định”. Dự thảo cũng bổ sung Điều 57 về việc trả lại tiền, tài sản cho đương sự. Cụ thể, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định THA, cơ quan THADS thông báo cho đương sự về việc nhận tiền, tài sản... Hết thời hạn 10 ngày (quy định hiện hành 15 ngày) kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền hoặc không cung cấp số tài khoản nhận tiền thì chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho họ biết. Hết thời hạn 30 ngày (quy định hiện hành ba tháng) kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tài sản thì chấp hành viên ra quyết định bán tài sản; thực hiện việc định giá, bán tài sản theo quy định... Quy định có lợi cho người được thi hành án Đánh giá về việc này, ThS Lê Hoài Nam, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết trong những năm gần đây, một trong những vấn đề được quan tâm trong các đại án kinh tế, tham nhũng là vấn đề thu hồi, xử lý tài sản. Trước đây, một trong những khoảng trống pháp lý để xử lý tài sản tham nhũng trong các vụ án hình sự là việc “đóng băng tài sản” đã thu hồi để chờ yêu cầu từ phía các bị hại. Điều này ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền lợi của chính các bị hại, có thể mất quyền yêu cầu THA sau thời hạn năm năm kể từ ngày bản án có hiệu lực theo quy định. Đề xuất trên có ý nghĩa quan trọng trong đề cao vai trò chủ động của cơ quan THADS đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế khi giải quyết việc chi trả tiền cho người được THA. Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước được nêu ra tại Nghị quyết 27 về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh SONG MAI Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (THADS) (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo tờ trình, việc ban hành luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động THADS. Bên cạnh đó, dự luật được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, đảm bảo các bản án, quyết định của tòa án, cơ quan có thẩm quyền được thực thi hiệu Bị hại trong vụ án Alibaba đến Thi hành án dân sự TP.HCM nộp đơn yêu cầu thi hành án. Ảnh: CẨM TÚ việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các vấn đề của đời sống xã hội. “Nếu được thông qua, quy định này sẽ giảm bớt gánh nặng thủ tục cho người được THA; giảm tải việc nộp đơn yêu cầu THA, giảm các quy trình tiếp nhận, xem xét thụ lý đơn... Việc bảo vệ quyền lợi của người được THA cũng nhanh chóng hơn khi cơ quan THADS sẽ chủ động ra quyết định THA và thực hiện việc chi trả tiền hoặc tài sản cho người được THA” - ThS Nam đánh giá. Bên cạnh đó, ThS Nam cho biết thêm những tác động lớn của đề xuất này là rút ngắn thời gian xử lý tài sản đã được thu hồi. Thể hiện được rằng cơ quan THADS sẽ chi trả ngay cho các bên liên quan ngay khi thu giữ được tiền. Trong trường hợp chưa xác định đầy đủ các bị hại hoặc người được THA, cơ quan THADS có thể thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo của quá trình tổ chức THA thông qua việc xác minh, thông báo… Quy định này cũng thể hiện quyết tâm, sự chủ động của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế từ khâu điều tra, truy tố, xét xử và THA. Ngoài ra, quy định mới này cũng góp phần hạn chế các chi phí phát sinh cho việc bảo quản, tạm giữ tài sản tham nhũng.• Theo tờ trình, dự thảo Luật THADS (sửa đổi) đã bổ sung điều luật quy định về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS, nhằm “tăng cường sử dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động thông báo, xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế THADS” thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Điều 5 dự thảo quy định Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tự động hóa trong hoạt động THADS. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về THADS; thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS, văn phòng THADS về việc truy cập, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đó để phục vụ hoạt động THADS. Cơ quan THADS, văn phòng THADS có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Các văn bản về THADS được lập, gửi, nhận, lưu trữ, xử lý bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như văn bản giấy. Cũng theo tờ trình, dự thảo Luật THADS (sửa đổi) đã bổ sung phương thức thông báo THA trực tiếp bằng phương tiện điện tử bên cạnh các phương thức khác nhằm giải quyết khó khăn, giảm thiểu chi phí và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong thông báo THADS, đặc biệt là trong các vụ đại án. Theo khoản 3 Điều 34 dự thảo, việc thông báo THA đã bổ sung phương thức thông báo trực tiếp bằng phương tiện điện tử hoặc qua văn phòng THADS hoặc doanh nghiệp bưu chính hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác... ThS Lê Hoài Nam cho rằng quy định này sẽ giảm bớt gánh nặng thủ tục cho người được thi hành án; rút ngắn thời gian xử lý tài sản đã được thu hồi… Cựu cán bộ thuế tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế phapluat@phapluattp.vn TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Nguyễn Huy Minh (giám đốc Công ty Ánh Dương) mức án bốn năm tù về tội trốn thuế và một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là năm năm tù. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Bá Đông (cựu cán bộ Cục Thuế Nga Sơn, Thanh Hóa) lãnh án hai năm tù; Vũ Văn Khánh (cựu cán bộ phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa) lãnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng treo về tội mua bán trái phép hóa đơn. Các bị cáo khác nhận mức án từ hai năm tù đến hai năm sáu tháng tù về tội trốn thuế, tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2020, Nguyễn Huy Minh sử dụng Công ty Ánh Dương thực hiện mua điện thoại, máy tính bảng các loại từ các đầu mối bán lẻ, không có hóa đơn, chứng từ để xuất khẩu. Do đó, Minh liên hệ với cựu cán bộ thuế Nguyễn Bá Đông và cựu cán bộ công an Vũ Văn Khánh, nhờ tìm đầu mối cung cấp hóa đơn cho Công ty Ánh Dương. Sau đó Đông nhờ Vũ Văn Liêu việc này. Các bị cáo Liêu và Khánh cũng thống nhất sẽ thu phí mua hóa đơn từ Nguyễn Huy Minh là 6% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Sau khi trừ 2,3% trả cho Ngọc, số tiền còn lại là 3,7%, Liêu và Khánh sẽ chia nhau. Cụ thể, Liêu hưởng 0,5%, còn Khánh và Đông hưởng 3,2%. Tổng cộng các bị cáo mua bán 11 hóa đơn có giá trị bao gồm thuế là hơn 12 tỉ đồng. Bị cáo Minh dùng số này, kê khai hoàn thuế xuất khẩu cho Công ty Ánh Dương, gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng tiền thuế. BÙI TRANG Đề xuất chủ động chi trả bồi thường, không chờ yêu cầu thi hành án Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) đã bổ sung nhiều quy định như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cơ quan thi hành án được thi hành án chủ động... Đề xuất bổ sung quy định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số Thi hành án dân sự TP.HCM đưa vào sử dụng Hệ thống biên lai điện tử - một trong những ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại đơn vị. Ảnh: SONG MAI

