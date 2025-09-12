223-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 4-10-2025 Ngày 3-10, tại cuộc họp Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng đã có báo cáo tổng hợp về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Sau khi nghe báo cáo, Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là Chính phủ, quân đội, công an và chính quyền cấp xã trong phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Đồng thời chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão, lũ, nhất là những gia đình có người thân bị nạn. Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, nhất là công tác cứu trợ nhân dân ở những vùng còn bị cô lập. Quân đội, công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo công tác khôi phục lại các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị, trường học, bệnh xá... bị ảnh hưởng do bão. Tập trung sửa chữa, xây dựng lại hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy do bão, lũ để người dân sớm có chỗ ở; sửa chữa đường sá, cầu cống bị hư hỏng do bão, lũ; bảo đảm cung cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát, thoisu@phapluattp.vn Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 3-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả của bão số 10 và mưa lũ sau bão. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng ứng phó thiên tai Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương. Từ nay đến 5-10 phải ổn định tình hình nhân dân, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực để nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước ngày 15-12; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng trong tháng 10. thiệt hại để đề xuất các giải pháp; tiếp tục kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn. Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về thiết kế, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng, nhất là về điện, giao thông, viễn thông, cấp thoát nước, đê điều, thủy biến đổi khí hậu; nghiên cứu phương án lấn biển để vừa ứng phó với thiên tai vừa mở rộng không gian phát triển. Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 11 trên Biển Đông. Huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả Tại tỉnh Hà Tĩnh, địa bàn xã Đức Minh có 2.800 hộ dân bị nước cô lập hoàn toàn trong thời gian dài. Ngày 3-10, gần 2.500 hộ (6.000 người) vẫn chưa thể thoát cảnh nước lũ bao vây nhà cửa, ngập băng vườn tược, hoa màu. Hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn xã Đức Minh bị hư hại, tốc mái. Nước lũ dâng cao cuốn đi tài sản của nhân dân. Trong dòng nước lũ đục ngầu, ông Hoàng Quốc Hải, Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu (xã Đức Minh), liên tục lật đi lật lại nhiều trang hồ sơ, giấy tờ của Chi bộ phơi trên thuyền để hong khô. Ông Hải cho biết lúc bão đổ bộ có gió rít mạnh, sau đó mưa lớn khiến nước trên sông dâng nhanh. “Lúc đó tôi chỉ biết kéo con trâu lên thềm nhà rồi chạy vô cứu các hồ sơ, tài liệu Đảng cất trong tủ vì sợ bị lũ cuốn đi. Biết mưa lũ nguy hiểm nhưng không cứu hồ sơ thì mất hết, mất cái chi cũng được chứ tài liệu của Chi bộ thì không thể” - ông Hải nói. Tại Tuyên Quang, ngày 3-10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết tại đầu cầu Tát Luông (thuộc thôn 6, xã Nà Hang, đường tránh trung tâm thị trấn cũ) bị sập, lún, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn. Ảnh: VGP Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thành chậm nhất vào ngày 15-10, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, thuốc men, trang thiết bị y tế; sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, viễn thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa các hộ bị thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm với các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai các chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay các gói tín dụng hỗ trợ để khôi phục sản xuất. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thống kê, rà soát kỹ các lợi đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng thấp, vùng trũng, ven sông, kể cả tại Hà Nội. Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương khi quy hoạch, quyết định đầu tư dự án cần để tâm vấn đề ứng phó thiên tai, thích ứng với Từ nay đến 5-10 phải ổn định tình hình nhân dân, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Theo báo cáo của Bộ NN&MT, thống kê đến 9 giờ ngày 3-10, có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng). Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính là 15.864 tỉ đồng. Tiêu điểm Thủ tướng: 9 nhiệm vụ cấp bách hậu quả bão số 10 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương. Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ ở phường Hà Giang 1 và 2, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 3-10, cơn bão Matmo đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025. Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 120,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra hai khả năng di chuyển của bão số 11. Khả năng 1 (có xác suất khoảng 70%-75%): Bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn. Do vậy khi đến khu vực phía bắc của tỉnh Quảng Ninh, cường độ bão sẽ suy giảm 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất. Với kịch bản này, ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9 và có mưa to ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi. Khả năng 2 cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25%-30%): Khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 1. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn so với kịch bản 1. Bão có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía nam hơn (Quảng Ninh - Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền. Bão Matmo đã vào Biển Đông, dự báo hai khả năng

3 Thời sự - Thứ Bảy 4-10-2025 Bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, hiện nhiều khu vực vẫn bị ngập, chia cắt. Ảnh: ĐẶNG TRUNG thoisu@phapluattp.vn “Cuộc họp hôm nay xem như chính thức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ra lời kêu gọi, phát động, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra” - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh. Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý việc hỗ trợ phải được triển khai một cách chuyên nghiệp, liên tục và có hệ thống, tránh tình trạng manh mún hay dàn trải. Quan trọng hơn, cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, bảo đảm việc hỗ trợ đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế địa phương cũng như nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng. Ông đặc biệt lưu ý quá trình vận động và phân bổ nguồn ủng hộ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đến đúng nơi, đúng người, nhằm mang lại kết quả thiết thực nhất. Trong ngày 3-10, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận đóng góp của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tính từ ngày 1-8 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 41 tỉ đồng do các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương đoàn, cùng nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng phát động chương trình, kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, trong đó TP Hà Nội hỗ trợ 100 tỉ đồng, tỉnh Khánh Hòa quyên góp hơn 2,2 tỉ đồng… Mong người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống Ngày 3-10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chính thức phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025. Chia sẻ tại buổi phát động, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết: “Nguồn kinh phí quyên góp sẽ được ưu tiên để sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ học sinh tiếp tục học tập; đồng thời, về lâu dài còn dùng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, cũng như hỗ trợ vốn chăn nuôi và sản xuất giúp bà con ổn định cuộc sống”. Chị Phạm Ngọc Diễm (phường Chánh Hưng) chia sẻ rằng những ngày qua khi xem hình ảnh bà con vùng lũ bị ngập nặng do mưa bão trên tivi và mạng xã hội, chị cảm thấy rất nóng ruột. “Tôi muốn gửi chút tình cảm đến bà con nhưng trước đây không biết phải đóng góp ở đâu. Hôm nay vô tình đi ngang thấy có thùng quyên góp nên tôi liền ủng hộ. Tôi chỉ mong tấm lòng nhỏ này sẽ giúp bà con có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên sau bão lũ” - chị Diễm nói.• NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 3-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các phó thủ tướng, phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ gây ra. Trước đó, ngày 2-10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách… TP.HCM “cùng cả nước, vì cả nước” Trưa 3-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định TP.HCM sẵn sàng chia sẻ với đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai với phương châm “cùng cả nước, vì cả nước”. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Chính phủ, TP.HCM, địa phương kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào Việc hỗ trợ phải được triển khai một cách chuyên nghiệp, liên tục và có hệ thống, tránh tình trạng manh mún hay dàn trải. khắc phục kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng. Lực lượng Công an xã Nà Hang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Khu vực sụt lún sâu khoảng hơn 1 m. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không đi qua cầu Tát Luông, chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác để di chuyển, tránh nguy hiểm đáng tiếc. Ở Lào Cai, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy móc nhanh chóng khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống nhân dân. Từ ngày 1-10 đến nay, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân đội cùng với công nhân, phương tiện thiết yếu của các đơn vị doanh nghiệp xây dựng giao thông có mặt tại tuyến đường san gạt, thu dọn bùn đất và vệ sinh môi trường; đồng thời điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, nhanh chóng khắc phục việc đi lại cho người dân. Ngày 3-10, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đi khảo sát, nghiên cứu các phương án khắc phục thiên tai, ngập úng ở hệ thống kè dọc sông Hồng trên địa bàn các phường Nam Cường, Yên Bái, Văn Phú và xã Trấn Yên. Cũng trong ngày, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã ký công điện về việc kh ẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, hoàn thành trước ngày 5-10. Tuyệt đối không để học sinh vùng bị bão lũ tàn phá bị thiếu trường, thiếu lớp, không để người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau…• Khuya 2-10, vừa nhấc máy, chúng tôi đã nghe giọng anh Nguyễn Hoài Thảo, thành viên Hội thiện nguyện BDS Tám Sang, đang có mặt tại vùng bão lũ xã Tân Kỳ (Nghệ An). Ở đầu dây bên kia, chỉ kịp vọng lại tiếng hối thúc dồn dập: “Lên đi, lên đi… nắm được chưa?”. Anh Thảo và nhóm thiện nguyện đang hỗ trợ người dân trong vùng bão lũ. “Chúng tôi có 18 thành viên tham gia, một nửa là lực lượng chính đã được huấn luyện cứu hộ dưới nước, số còn lại phụ trách hậu cần trên bờ” - anh Thảo cho biết. Hội chuẩn bị các phương tiện canô, xuồng, mô tô nước, áo phao…, chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất là đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm. Đêm lũ dâng tại xã Tân Kỳ (Nghệ An), các thành viên chia nhau vào từng ngõ nhỏ, từng ngôi nhà để tìm người bị mắc kẹt. Các thành viên trong hội vẫn đang túc trực tại Nghệ An, tiếp tục cứu hộ cho đến khi tình hình ổn định, trước khi quay lại miền Nam với công việc quen thuộc: Những chuyến xe cứu thương 0 đồng. Bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng (TP.HCM), cho biết đội thiện nguyện của ông Tám Sang là một trong những lực lượng chuyên trách về công tác an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai. Đội được kế thừa mô hình hội thiện nguyện thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 (cũ). Ngoài đội của ông Tám Sang, bà Ngọc cho biết hiện địa phương cũng có các hội thiện nguyện khác đang chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi ra vùng lũ. Các đoàn này sẽ phối hợp để hàng cứu trợ đến tận tay bà con, tránh tình trạng ùn ứ hoặc chia sẻ không đồng đều. Đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm càng sớm càng tốt Nhiều người dân đã được Hội thiện nguyện BDS Tám Sang cứu kịp thời. Ảnh: NVCC củng cố hệ thống đê điều, hồ đập. Đồng thời khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 11 (dự kiến vào nước ta cuối tuần này). Chủ động có những phương án dự phòng lương thực, thực phẩm tại những vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ (theo diễn biến tình hình thời tiết). Bộ Chính trị yêu cầu MTTQ Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động vận động ủng hộ, tài trợ; lực lượng thanh niên, các cơ quan, địa phương phát động các phong trào, việc làm thiết thực hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các vùng bị bão, lũ, khó khăn. Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. AN HIỀN

4 Thời sự - Thứ Bảy 4-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Thúc đẩy nhanh, mạnh, hiệu quả các dự án hợp tác Việt Nam - Lào Sáng 3-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp về rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác Việt Nam - Lào. Nhấn mạnh quan điểm chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ là củng cố, tăng cường hợp tác, hỗ trợ Lào thực hiện các dự án nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan cố gắng làm tốt nhất có thể, qua đó tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào. “Tinh thần chung là việc nào đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn, việc nào chưa tốt thì các cơ quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát và đưa ra những giải pháp cụ thể” - Phó Thủ tướng nêu. Đồng thời, Phó Thủ tướng biểu dương một số bộ, ngành đã phát huy tốt, triển khai nhanh, tích cực các dự án, như Bộ Công an, Bộ VHTT&DL. NGỌC DIỆP • Dẫn con trai đi trộm tiền công đức trong chùa. Ngày 3-10, Công an xã Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ xử lý hành chính với THN (39 tuổi) về hành vi trộm tiền trong thùng tam bảo tại chùa Long Thọ. N còn dẫn con trai đi cùng để cảnh giới. NGUYỄN TÂN • 2 nhóm thanh niên đánh nhau ở quán karaoke. Ngày 3-10, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, tạm giữ bảy người của hai nhóm thanh niên đánh nhau tại một quán karaoke trên địa bàn vào khuya 27-9. KHẢ DOANH • Xử phạt đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm. Ngày 3-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản xử phạt nhóm rước dâu bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm lan truyền trên mạng xã hội. Tổng mức phạt là 7,5 triệu đồng. NGUYỄN YÊN Chiều 3-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước Phần Lan và Canada cũng như bốn đại sứ kiêm nhiệm tới trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tiếp Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen, Chủ tịch nước tin tưởng đại sứ sẽ chuẩn bị tốt cho chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo hai nước trong thời gian tới; thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, phát triển hai khu vực và trên thế giới. Đại sứ Pekka Voutilainen khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong nhiệm kỳ công tác để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực. Tiếp Đại sứ Canada James Nickel, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Canada trên cơ sở hai bên cùng có lợi, theo hướng cụ thể, thực chất, tích cực và hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ James Nickel cho biết Canada luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Tiếp nhận quốc thư của bốn đại sứ kiêm nhiệm đến từ Jamaica, Tunisia, Slovenia và Tajikistan, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước châu Âu, Trung Á, châu Phi và khu vực Caribe; tin tưởng rằng các đại sứ sẽ là “cầu nối” hữu nghị và hợp tác, vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam. (Theo TTXVN) Ngày 3-10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, công bố thông tin Bộ Chính trị đã thống nhất việc ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được chỉ định giữ chức bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Thái Đại Ngọc năm nay 59 tuổi, quê phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; có trình độ chuyên môn cử nhân quân sự, cao cấp lý luận chính trị. TẤN LỘC - LÊ KIẾN Ngày 3-10, Cục CSGT thông tin biểu mức thu phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp đổi giấy phép và chứng chỉ cho người điều khiển phương tiện theo quy định của Bộ Tài chính. Theo quy định của Bộ Tài chính, mức thu phí, lệ phí sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) được niêm yết cụ thể. Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi GPLX (cả quốc gia và quốc tế) là 135.000 đồng/lần. Với sát hạch lái mô tô hạng A1, A, B1, lệ phí phần lý thuyết là 60.000 đồng/lần và phần thực hành là 70.000 đồng/lần. Với sát hạch lái ô tô các hạng B, C, D… phí lý thuyết là 100.000 đồng/lần; thực hành trong hình 350.000 đồng/lần; thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng/lần và sát hạch bằng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần. Ngoài các khoản phí, lệ phí này, hội đồng sát hạch không được phép thu thêm bất kỳ khoản nào khác. PHI HÙNG Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Canada James Nickel đến trình quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Cuba cảm ơn nghĩa tình sâu nặng từ Việt Nam Chiều 3-10, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã có buổi gặp gỡ đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TP.HCM. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi khẳng định TP.HCM luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm anh em thủy chung, son sắt mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam. Theo ông, nếu có một tình bạn được miêu tả bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất thì đó chính là tình bạn giữa Việt Nam và Cuba. Ông tin tưởng đất nước Cuba anh hùng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández gửi lời chia buồn với nhân dân Việt Nam, đặc biệt những người dân đang chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ông cũng cảm ơn nghĩa tình, sự đoàn kết và những hoạt động hỗ trợ nhân dân Cuba đã được TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam thực hiện trong suốt thời gian qua. Ông kỳ vọng tăng cường giao lưu giữa thế hệ thanh niên hai nước để tiếp tục gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, thủy chung đã gắn bó giữa Việt Nam - Cuba trong nhiều thập niên qua. BẢO PHƯƠNG Thi tuyển thiết kế kiến trúc đường trên cao dài hơn 6,6 km ở khu Nam TP.HCM UBND TP.HCM vừa ban hành hai quyết định phê duyệt quy chế và nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc dự án thành phần 2: Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) đầu tư theo phương thức đối tác công tư - xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Toàn bộ dự án có chiều dài tuyến khoảng 8,097 km từ mố M2 cầu Rạch Đĩa đến cuối tuyến không bao gồm nút giao Nguyễn Văn Linh và nút giao Bến Lức - Long Thành. Phạm vi nghiên cứu thi tuyển là hạng mục cầu vượt tuyến chính (đường trên cao) dài 6,62 km. Đường trên cao được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 18,5 m, bố trí bốn làn ô tô (hai làn mỗi chiều), tốc độ thiết kế 80 km/giờ, đi giữa tuyến chính Bắc - Nam, hoàn toàn tách biệt với hệ thống đường song hành dân sinh bên dưới; các làn chỉ dành cho ô tô, không tổ chức làn xe máy, xe thô sơ trên cầu vượt. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi tuyển phương án kiến trúc là 300 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng. NHƯ NGỌC Tây Ninh khởi công nâng cấp Đường tỉnh 830C kết nối TP.HCM Ngày 3-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công nâng cấp dự án Đường tỉnh 830C tại xã Bến Lức. Đây là một trong ba công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Đường tỉnh 830C được đầu tư từ năm 2002 với quy mô hai làn xe, đến nay đã xuống cấp, thường xuyên ngập úng, hư hỏng, không đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Do đó, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 830C là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời cải thiện diện mạo đô thị Bến Lức theo hướng văn minh, hiện đại. Tuyến đường được thiết kế nâng cấp, cải tạo với quy mô mặt đường rộng 20 m, nền đường rộng 30 m, gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư 1.850 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. HUỲNH DU ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các đại sứ trình quốc thư Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Cục CSGT thông tin về các khoản phí và lệ phí sát hạch, cấp đổi GPLX Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 4-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản thông báo về lịch sinh hoạt của đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030. Theo nội dung thông báo, tất cả đại biểu sẽ sinh hoạt theo tổ từ ngày đầu triệu tập đến kết thúc đại hội và di chuyển bằng phương tiện xe đưa đón do Ban Tổ chức đại hội bố trí. Tổ thảo luận tại đại hội gồm 12 tổ. Trong đó, mỗi tổ cơ cấu một tổ trưởng, hai tổ phó và hai thư ký. Đồng thời, các đại biểu sinh hoạt theo tổ suốt quá trình diễn ra đại hội (từ ngày 11 đến 15-10-2025). Các đại biểu sẽ tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, như tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng tại Đài tưởng niệm các vua Hùng; viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP và dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông báo cũng nêu rõ quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Văn phòng Thành ủy TP.HCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo một máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến đại hội. Để đảm bảo công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra đại hội, đại biểu cho các tài liệu, máy tính bảng, vật phẩm liên quan vào chung cặp da và sử dụng trong suốt thời gian đại hội. Văn phòng Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý đại biểu hạn chế mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân khác ngoài các vật phẩm đã được trang bị. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị. Cả ngày 14-10 và buổi sáng 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc. • Ngày 3-10, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Triển lãm ảnh được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa). Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức giới thiệu, triển lãm tại đường Đồng Khởi (phía trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao và đối diện Công viên Chi Lăng); khu vực trước Bảo tàng TP... Hoạt động triển lãm tại các địa điểm kéo dài từ ngày 3-10 đến 18-10. Triển lãm trưng bày 120 ảnh giới thiệu các kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM (bao gồm Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) khái quát các giai đoạn phát triển của TP; giới thiệu những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân giai đoạn 2020-2025... làm nền tảng, điều kiện và động lực để TP.HCM tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. THANH TUYỀN - THUẬN VĂN Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ không sử dụng tài liệu giấy Dự án có quy mô và vị trí quan trọng bậc nhất Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City được xem là một trong những dự án có quy mô và vị trí quan trọng bậc nhất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án tọa lạc tại khu chức năng số 2a, được động thổ vào tháng 9-2022 trên khu đất rộng khoảng 50.122 m². Theo thiết kế, đây sẽ là một khu phức hợp hiện đại bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp, với tòa tháp biểu tượng cao đến 60 tầng, tổng vốn đầu tư gần 1 tỉ USD. QUANG HUY Ngày 3-10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) để lắng nghe những vướng mắc của nhà đầu tư. Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã gửi văn bản tới Sở Tài chính TP.HCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City). Lý do được đưa ra là vướng mắc về thủ tục pháp lý. Thời điểm đó, quan điểm của TP là về nguyên tắc, Lotte vẫn là nhà đầu tư của dự án do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt theo Luật Đầu tư. Doanh nghiệp đề xuất ba nội dung Tại buổi làm việc, đại diện pháp luật Tập đoàn Lotte cho biết tập đoàn trân trọng cảm ơn lãnh đạo TP đã lắng nghe. Về các vướng mắc của dự án, tập đoàn đã có các buổi làm việc với lãnh đạo TP và ghi nhận TP đã tiếp nhận các kiến nghị, đồng thời đã có báo cáo gửi lên Thủ tướng Chính phủ. Để tháo gỡ các vướng mắc hiện tại và tiếp tục thực hiện dự án, Tập đoàn Lotte có ba đề xuất cụ thể mong TP và Chính phủ xem xét. Một là, cho phép tập đoàn được điều chỉnh tỉ lệ góp vốn trong nội bộ liên danh các công ty của Lotte. Hai là, chấp thuận cho các nhà đầu tư bên ngoài được tham gia góp vốn vào dự án, với tỉ lệ không quá 35%. Ba là, kiến nghị xem xét miễn khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với tiền sử dụng đất. Bổ sung thêm, tập đoàn kiến nghị cơ quan chức năng ban hành một thông báo nộp tiền sử dụng đất mới, đồng thời hủy bỏ thông báo đã được ban hành trước đó. Theo đại diện tập đoàn này, không chỉ riêng Lotte, mà cộng đồng các nhà đầu tư Hàn Quốc tại TP.HCM đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ TP. Vị đại diện cho biết một bước ngoặt quan trọng, sau khi TP có văn bản gửi kiến nghị lên Chính phủ vào ngày 12-9-2025 vừa qua, quan điểm trong nội bộ Tập đoàn Lotte đã có sự thay đổi tích cực. Lotte khẳng định chắc chắn về cam kết nếu các đề xuất của TP về dự án được Chính phủ chấp thuận, Lotte sẽ ngay lập tức triển khai thực hiện. Về nghĩa vụ thuế, ông Phan Văn Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, cho biết thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã được ban hành và gửi đến doanh nghiệp theo đúng quy trình. Căn cứ theo luật, thông báo này đã quá hạn nộp. Tính đến ngày 3-10, hệ thống đã ghi nhận số tiền phạt chậm nộp phát sinh là 120 tỉ đồng. “Do đó, Thuế TP.HCM xin kiến nghị nếu TP có tờ trình gửi Chính phủ xem xét về đề xuất miễn khoản tiền sử dụng đất bổ sung của Lotte thì bổ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết đồng hành hỗ trợ Tập đoàn Lotte cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: QH TP.HCM kiến nghị Chính phủ gỡ vướng để Tập đoàn Lotte tiếp tục dự án Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết lãnh đạo TP đồng hành cùng nhà đầu tư, bổ sung các kiến nghị của Lotte gửi Chính phủ tháo gỡ vướng mắc. sung nội dung xin miễn khoản tiền phạt chậm nộp này. Vấn đề này cần phải có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, vì hiện tại không có quy định pháp luật nào cho phép miễn khoản tiền phạt chậm nộp trong trường hợp này” - ông Dũng ý kiến. TP.HCM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Sau khi lắng nghe ý kiến các sở, ngành và Tập đoàn Lotte, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết lãnh đạo TP ghi nhận và sẽ đề xuất theo đúng các yêu cầu của Tập đoàn Lotte. TP rất mong nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP, tiếp tục thực hiện dự án quan trọng này. Sự thành công của dự án không chỉ là của riêng Lotte mà còn là một đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của TP.HCM trong giai đoạn mới. Chủ tịch UBND TP cho biết ngay sau buổi làm việc này, TP.HCM sẽ có thông cáo báo chí chính thức để công khai, minh bạch toàn bộ thông tin. Mục đích là để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, kinh doanh và tránh những hiểu lầm không đáng có trong dư luận. Đối với đề xuất bổ sung thêm của Tập đoàn Lotte về khoản tiền chậm nộp, lãnh đạo TP chỉ đạo Sở Tài chính và Thuế TP.HCM sẽ bổ sung nội dung trên vào công văn kiến nghị Chính phủ. “Qua đây, tôi cũng đề nghị Tập đoàn Lotte và cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài hãy tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của TP.HCM. Chúng tôi cam kết TP sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật” - ông Nguyễn Văn Được khẳng định.• Theo đại diện Tập đoàn Lotte, không chỉ riêng Lotte, mà cộng đồng các nhà đầu tư Hàn Quốc tại TP.HCM đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ TP. Lãnh đạo, các khách mời và người dân tham quan triển lãm ảnh tại đường đi bộ Nguyễn Huệ sáng 3-10. Ảnh: THUẬN VĂN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 4-10-2025 bán trên thị trường còn cho thấy “bẫy” pháp lý mà người mua có thể gặp phải trong các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc. Đơn cử như bên nhận tiền không phải là chủ đầu tư hoặc các hợp đồng mẫu với các điều khoản được soạn sẵn thường bất lợi, thể hiện sự bất cân xứng quyền - nghĩa vụ các bên và nếu không đọc kỹ người mua luôn là bên bất lợi khi ký kết. Điều này dẫn đến khi xảy ra tranh chấp, người mua thường rơi vào thế yếu, không có cơ sở pháp lý chắc chắn để đòi quyền lợi. Có khả năng đối mặt với rủi ro kép Cùng vấn đề, ThS Mai Hoàng Phước, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, dẫn vụ kiện giữa ngân hàng và khách hàng tại TAND khu vực 7 TP.HCM mới đây. Theo ThS Phước, đây là ví dụ điển hình thể hiện mức độ rủi ro nghiêm trọng mà người mua dự án hình thành trong tương lai có thể đối mặt. “Trong vụ kiện này, tòa án đã phán quyết hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và người mua nhà vô hiệu. Lý do là vì căn biệt thự mà người dân vay tiền để mua thực chất là một dự án không có thật. Điều này phơi bày một thực tế “đau lòng”, người mua dự án hình thành trong tương lai có khả năng đối mặt với rủi ro kép không chỉ không nhận được nhà mà còn phải gánh khoản nợ ngân hàng” - ThS Phước nói. Đồng thời, nhận định hiện nay vẫn còn thiếu cơ chế giám sát và các chế tài xử phạt, dẫn đến một số chủ đầu tư vì lợi nhuận mà bất chấp quy định pháp luật, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng nhằm trục lợi và đưa khách hàng vào những tình huống tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Ông Phước nêu một số những tình huống như: Người mua bị chiếm dụng vốn từ dự án “ma” hoặc chủ đầu tư không đủ năng lực. Đây là rủi ro lớn nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều cá nhân, tổ chức quảng cáo các dự án nhưng chỉ là đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện pháp lý để kinh doanh. Một số chủ đầu tư lợi dụng các hình thức như “hợp đồng đặt cọc”, “thỏa thuận giữ chỗ”, “hợp đồng vay vốn”... để huy động vốn trái phép, sau đó không triển khai dự án hoặc sử dụng tiền sai mục đích khiến người mua có nguy cơ mất trắng số tiền đã đóng. “Người mua có thể “mắc kẹt” trong hợp đồng với điều khoản bất lợi. Cụ thể, người mua nhà vì quá tin tưởng vào các lời quảng cáo từ môi giới mà không đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Các hợp đồng này thường chứa đựng những điều khoản bất lợi cho người mua, thậm chí có thể khiến họ không lấy lại được tiền khi có tranh chấp xảy ra. Hay trường hợp người mua giao dịch với bên không có thẩm quyền. Đây là hình thức khi một bên trung gian đứng ra ký các “Thỏa thuận đặt cọc” hoặc “Thỏa thuận giữ chỗ” với người mua. Bên trung gian này không phải chủ đầu tư, điều này là cực kỳ rủi ro vì bên nhận tiền từ người mua không có quyền pháp lý đối với dự án. Khi xảy ra vấn đề, người mua sẽ rất thiệt thòi khi chủ đầu tư từ chối trách nhiệm với lý do không liên quan đến giao dịch” - ThS Phước nêu vấn đề. Dấu hiệu nhận biết và kinh nghiệm phòng tránh Từ những phân tích trên, ThS Ngô Gia Hoàng nêu một số dấu hiệu cảnh báo rủi ro mà người mua dự án hình thành trong tương lai cần lưu ý để xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, bên ký hợp đồng với khách hàng không phải là chủ đầu tư mà là một công ty môi giới, công ty con hoặc pháp nhân trung gian trong cùng hệ sinh thái của chủ đầu tư. Thứ hai, hợp đồng ký kết không phải là hợp đồng mua bán theo mẫu quy định, mà thường mang tên “hợp đồng tư vấn”, “hợp đồng dịch vụ”, “hợp đồng giữ chỗ”, “hợp đồng vay vốn”. Thứ ba, số tiền mà khách hàng phải nộp ngay từ đầu thường quá cao so với thông lệ đặt cọc (thậm chí tới 20%-30%), mang tính chất như khoản thanh toán chính thức, trái với giới hạn tối đa 5% theo khoản 5 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, với tình huống khách hàng vay tiền ngân hàng để “đặt cọc” hay “giữ chỗ” thì mức độ rủi ro càng cao, vì họ vừa gánh khoản nợ và lãi suất ngân hàng, vừa không có bất động sản trong tay để ở hay thế chấp. Khi dự án bị đình trệ, khách hàng có thể rơi vào thế “mất cả chì lẫn chài”, vừa không lấy lại được tiền đã nộp, SONG MAI Mua bán bất động sản hình thành trong tương lai là hoạt động phổ biến trên thị trường. Phần lớn người mua đều vay ngân hàng để trả tiền theo tiến độ với mong muốn được giảm áp lực tài chính. Tuy nhiên, người mua nhà ở hình thành trong tương lai sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khi tài sản chưa hiện hữu, còn tiền lãi ngân hàng vẫn phải đóng từ khi có quyết định giải ngân. Mới đây, vụ kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa một ngân hàng và khách hàng tại TAND khu vực 7 - TP.HCM liên quan đến khoản vay mua biệt thự là một ví dụ. Trong vụ kiện này, khách hàng vay tiền, trả lãi ngân hàng nhưng dự án thì mãi chưa thành hình, không trả nợ nữa thì bị kiện đòi... “Bẫy” pháp lý trong các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc Trao đổi với PV, ThS Ngô Gia Hoàng, giảng viên khoa Luật thương mại Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết thực tiễn dễ thấy trong giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, người mua thường phải gánh chịu nhiều rủi ro bởi họ dồn tiền vào một tài sản chưa hình thành, theo kiểu “mua lúa non”. Rủi ro phổ biến nhất là người mua có thể không nhận được nhà hoặc chậm bàn giao, nhiều trường hợp đã đóng tới 80%-95% giá trị nhưng dự án vẫn “đắp chiếu” nhiều năm. Ngay cả khi nhận nhà, người mua còn có thể đối mặt với tình trạng chất lượng công trình kém, nứt tường, xuống cấp nhanh chóng... Thậm chí, người mua còn bị chậm hoặc không được cấp giấy chứng nhận bởi chủ đầu tư chậm trễ thủ tục, thế chấp dự án để vay ngân hàng... Bên cạnh đó, thực tiễn mua HĐXX tuyên án một vụ tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai tọa lạc tại TP.HCM. Ảnh: SONG MAI vừa tiếp tục phải trả nợ ngân hàng. ThS Mai Hoàng Phước lưu ý thêm để không trở thành nạn nhân, người mua nhà cần tự trang bị cho mình tư duy “phòng bệnh hơn chữa bệnh” thông qua việc kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý của dự án trước khi ra quyết định. Người mua cần xem pháp lý gốc của dự án bằng việc yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các giấy tờ pháp lý quan trọng, bao gồm: Văn bản của Sở Xây dựng xác nhận dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai (đây là văn bản quan trọng nhất); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án; quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép xây dựng; biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà. Yêu cầu bảo lãnh ngân hàng: Luật Kinh doanh bất động sản có quy định bên mua được lựa chọn việc có hoặc không có bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với mình. Do đó, bên mua cần tận dụng quy định này để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện và cung cấp chứng thư bảo lãnh của ngân hàng và yêu cầu ghi rõ điều khoản này trong hợp đồng mua bán. Đây là “chiếc phao cứu sinh” giúp người mua có thể lấy lại tiền đã thanh toán nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà đúng hạn. Đặc biệt, người mua chỉ ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, không giao dịch, ký kết và đưa tiền cho bất kỳ cá nhân, đơn vị môi giới hay bên trung gian nào không phải là chủ đầu tư hợp pháp của dự án.• Người mua dự án hình thành trong tương lai có khả năng đối mặt với rủi ro kép không chỉ không nhận được nhà mà còn phải gánh khoản nợ ngân hàng. phapluat@phapluattp.vn Mua nhà hình thành trong tương lai: Nhận diện rủi ro và cách phòng tránh Đổ tiền vào tài sản hình thành trong tương lai, người mua sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, cần nhận diện và có biện pháp để hạn chế các rủi ro này. Theo ThS Mai Hoàng Phước, những thông tin, giấy tờ văn bản pháp lý nêu trên là điều mà người mua nhà ở hình thành trong tương lai cần phải xem, biết để đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, có thể thấy đó đều là những loại giấy tờ khá chuyên môn mà không phải người dân nào cũng có đủ khả năng thẩm định. Do đó, phương án tốt nhất là trước khi quyết định mua nhà ở hình thành trong tương lai người mua nên tìm đến một luật sư/chuyên gia pháp lý về bất động sản để đồng hành nhằm hạn chế tối đa rủi ro. Việc này khiến người mua phải chi trả một khoản chi phí ban đầu nhưng sẽ an tâm về sau”. Tìm trợ giúp từ luật sư, chuyên gia pháp lý về bất động sản

