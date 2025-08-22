224-2025

Mỗi nơi 1 công trình, 1 mô hình tiêu biểu trang 4 SỐ 224 (7497) - Thứ Hai 6-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Ứng phó bão số 11: Đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân trang 11 trang 9 Viện dưỡng lão bán trú - để tuổi già không còn cô đơn trang 12+13 Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền sản xuất của Tập đoàn THACO vào tháng 2-2025. Ảnh: TTXVN Xuất khẩu 2025: Mục tiêu 451 tỉ USD vẫn khả thi CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I Luật và đời Định hình AI trong xây dựng và áp dụng pháp luật Thực tiễn cho thấy nhiều người hành nghề luật như luật sư, thẩm phán ở một số nước trên thế giới đã trở thành “bị hại” của AI. AI đã tạo ra thông tin nghe có vẻ thuyết phục và trôi chảy nhưng có khi lại sai sự thật hoặc không tồn tại. Trong lĩnh vực pháp lý, điều này đặc biệt nguy hiểm. (Xem tiếp trang 7) Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, TẠO MỌI THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆPtrang 2+3 Đề xuất tiến độ cho dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ trang 5

2 Thời sự - Thứ Hai 6-10-2025 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC - NGỌC DIỆP Sáng 5-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9-2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng GDP quý III ước tính đạt 8,22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay. Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và đề nghị Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết phiên họp, sớm trình ký ban hành. Về công việc thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ quý IV phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh nhìn chung thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả ngành, lĩnh vực, địa phương phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà đất Về các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh đầu tư tư nhân, FDI; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19-12-2025. Để thúc đẩy xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm; sớm đàm phán, ký kết các FTA mới với Brazil, Pakistan, khối GCC, Mercosur, các nước châu Phi… Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72), kịp thời trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện. Triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước ngày 10-10. Rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ. Đẩy mạnh kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Nâng cao khả năng kiến tạo phát triển của cấp xã. Tập trung tháo gỡ khó khăn, Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp Mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, đặc biệt là thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển. Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao”, bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện ba đẩy mạnh. Trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về đột phá phát tế và thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà đất. Đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; đẩy mạnh thu hút Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà đất. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, tăng trưởng GDP quý III-2025 cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9-2025. Ảnh: VGP Tiêu điểm Quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025 Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý IV, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 5-10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng thông tin về định hướng hợp nhất và sắp xếp lại các trường ĐH. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho hay chủ trương sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết 71 ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. “Đây là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt. Việc sắp xếp này cũng tác động đến tâm tư của rất nhiều đối tượng nên triển khai phải rất thận trọng, khoa học, bài bản, quyết liệt” - ông nói. Ông cho biết Bộ GD&ĐT nhận thức rõ trách nhiệm trong việc hệ trọng này nhưng việc này không thể một mình Bộ GD&ĐT tự làm được mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành trung ương, các địa phương. Đặc biệt là các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp. Theo phân công, Bộ GD&ĐT được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, đề án thứ hai là chuyển một số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương. “Sắp tới, chúng tôi sẽ trình Thủ tướng quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026” - Thứ trưởng nhấn mạnh. Về việc giải quyết vấn đề đào tạo gắn với thực hành cũng như yêu cầu của thị trường lao động, Thứ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT xác định đề án sắp tới sẽ căn cứ vào cơ sở, quan điểm nghị quyết của Đảng, nghị quyết Chính phủ... Cùng với đó, căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp. Kế đó, căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt. Và cuối cùng là căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới và các vùng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Ngoài ra, từ kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta, đề án cũng xác định rõ các sứ mệnh của các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp với những nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai công khai, minh bạch, tránh tình trạng “xin-cho”, chạy chọt, tiêu cực… MINH TRÚC Bộ GD&ĐT sắp trình Đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục

3 Thời sự - Thứ Hai 6-10-2025 thoisu@phapluattp.vn N.THẢO Sáng 5-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9-2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Bốn nhóm khó khăn lớn Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau ba tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị và Chính phủ đánh giá bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ rõ nét trên các mặt. Với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới, đặc biệt ở cấp xã, bà Trà cho hay đang được tập trung giải quyết, tháo gỡ với tinh thần ưu tiên cao nhất. Dù vậy, bà Trà thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình mới. Trước hết, dù đã rất nỗ lực tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cho cấp xã nhưng ở nhiều địa phương, đây vẫn là khâu yếu. Qua tổng hợp, hiện bình quân mỗi xã có khoảng 41 cán bộ, công chức. “Tôi cho rằng số lượng như vậy là không thiếu. Số công chức cấp xã chưa đáp ứng được vị trí việc làm về chuyên môn, nghiệp vụ chỉ khoảng 5%, cũng không phải là lớn. Điều quan trọng ở đây là năng lực, trách nhiệm và sự chủ động, khả năng thích ứng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp” - bà Trà nói. Thứ hai, theo bà Trà, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc. Một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở. Trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động. Thứ ba là hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông, chưa kết nối, còn có “điểm nghẽn”, nhất là ở các địa bàn đông dân cư. Một tồn tại nữa là giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 ở một số nơi còn chậm. Hiện có 8/34 tỉnh, TP hoàn thành, 26 tỉnh vẫn chưa hoàn thành. Ở cấp trung ương có 18/27 bộ, ngành đã hoàn tất việc này. Bộ trưởng Trà nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ cần được quan tâm, đẩy nhanh Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước sẽ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, dứt điểm trong quý IV. tạo mọi Thiệt hại trên 16,5 ngàn tỉ đồng do bão lũ Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ trong quý III, nước ta phải hứng chịu tám cơn bão; riêng tháng 9 là bốn cơn bão lớn liên tiếp, đặc biệt là bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, đã gây thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ là trên 16,5 ngàn tỉ đồng. Trước bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc; cả hệ thống đã rất nỗ lực, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, trong thời gian rất ngắn. Tình hình kinh tế - xã hội chín tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện. Sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, chín tháng tăng 3,27%; kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu ngân sách nhà nước chín tháng đạt 1,92 triệu tỉ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội cũng phải đối mặt với một số khó khăn như nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép từ bên ngoài; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển... vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém. Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương. Các bộ, ngành, địa phương lưu ý đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó với bão số 11 và khắc phục hậu quả của bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân…• tiến độ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ. Tăng cường cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã Từ thực tiễn nêu trên, Bộ trưởng Trà chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai từ nay đến ngày 1510 và trong suốt quý IV-2025. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương. “Đây là nội dung Bộ Chính trị rất quan tâm, chỉ đạo cụ thể và sát sao. Chính phủ, Thủ tướng thường xuyên đôn đốc. Các bộ, ngành cần tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho địa phương để thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền” - Bộ trưởng Trà nêu rõ. Một trong những giải pháp cấp thiết được bà Trà nêu là tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã. Một số địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đã làm rất tốt việc này, góp phần tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. “Đây là một việc rất lớn, các đồng chí cần chú trọng và tập trung cao để điều tiết đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ” - bà Trà nói. Ngoài ra, cần đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm kết nối liên thông, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng thì phải tập trung để củng cố, kiện toàn lại một số lĩnh vực mà hiện nay đang có những dấu hiệu khó khăn, đứt gãy, nhất là các hoạt động khuyến nông ở cấp cơ sở. Cũng theo Bộ trưởng Trà, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian gần nhất, bộ sẽ trình Ban Chỉ đạo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền, tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và dứt điểm trong quý IV-2025, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp cũng như các doanh nghiệp của Nhà nước. Toàn bộ công việc này được làm gọn trong năm 2025, bảo đảm cho giai đoạn tới tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo và tăng cường quản trị quốc gia, quản trị địa phương.• Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VGP Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng thông tin về việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục. Ảnh: VGP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 6-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, ngày 5-10, Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và đoàn đã tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Tại đây, ông Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba cùng đoàn đã nghe giới thiệu, thuyết minh về sáu chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; bảo vệ độc lập dân tộc (từ năm 938 đến 1858); chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (giai đoạn 1858-1945); kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1945-1954); kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1954-1975); xây dựng và bảo vệ đất nước (1975-2024). Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của ông Esteban Lazo Hernández mang ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. PV Tin vắn • Phát hiện gần 25 tấn sữa bột không rõ nguồn gốc. Ngày 24-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc khoảng 25 tấn sữa bột không rõ xuất xứ vừa bị tạm giữ tại một căn nhà không số ở xã Tân Lân, huyện Cần Đước do ông Hồ Văn Tú (29 tuổi) làm chủ. H.DU • Không nhường đường xe ưu tiên, tài xế ô tô bị phạt. Ngày 5-10, Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế HĐT về hành vi lái ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ trong vụ việc xảy ra tại giao lộ Phan Văn Khải - Liêu Bình Hương, xã Củ Chi vào ngày 1-10. P.HẢI Ngày 5-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đợt thi đua cao điểm này chính là giai điệu kết nối để chúng ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, với tinh thần: “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực”. Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm cao đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để “muôn người như một” đồng lòng nhất trí; hành động quyết liệt để biến quyết tâm chính trị thành sản phẩm cụ thể; hiệu quả thiết thực là đích đến cuối cùng của đợt thi đua - đó là thành quả thắng lợi mà mọi người dân đều được thụ hưởng, là sự phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Mỗi hành động, mỗi phong trào phải bảo đảm “3 không”: Không hình thức, qua loa; không “nói mà không làm”; không làm mà thiếu hiệu quả. Với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, Thủ tướng chúc mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ thi đua xung kích trên mọi mặt trận; chúc phong trào thi đua giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo lập những kỳ tích mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. PV Ngày 5-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 đã chính thức khai mạc. Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 người, đồng thời chỉ định chức danh bí thư và bốn phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, tiếp tục được chỉ định làm bí thư Tỉnh ủy tỉnh này. Bốn phó bí thư Tỉnh ủy gồm ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. BẢO THIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cao đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi. Ảnh: VGP Thủ tướng phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng Ông Lê Ngọc Quang tiếp tục được chỉ định làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Ngày 5-10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định đây là quần thể công trình văn hóa nghệ thuật tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc. Theo ông Tuấn, mỗi TP lớn trên thế giới đều có một công trình văn hóa biểu tượng như Nhà hát Opera Sydney của Úc, Esplanade của Singapore, hay những nhà hát lớn ở Paris, Milan, London, New York. “Chúng ta tin tưởng rằng khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị của Hà Nội, trở thành điểm đến văn hóa, du lịch tầm cỡ quốc tế” - ông Tuấn chia sẻ. TRỌNG PHÚ Khởi công Nhà hát Opera và Công viên văn hóa nghệ thuật hồ Đầm Trị Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Mỗi nơi 1 công trình, 1 mô hình tiêu biểu UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đợt thi đua bắt đầu từ đầu tháng 10, kết thúc vào ngày 31-12 và được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 diễn ra đến ngày 15-10, TP.HCM sẽ “quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu”. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định ít nhất một công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất một mô hình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ I, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 16-10 đến 31-12 với tinh thần “tăng tốc, bứt phá - hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025”. Trong giai đoạn 2 này, TP.HCM tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch năm năm (20202025). Đặc biệt, tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% theo kế hoạch được giao. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ I, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. TP.HCM tập trung đánh giá đúng kết quả tổ chức triển khai các phong trào thi đua, những mô hình hay, nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong năm năm qua, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2026-2030. Ngoài ra, phấn đấu hoàn thành các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp TP. “Phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 90% chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu hoàn thành đúng tiến độ, được gắn biển công nhận cấp TP” - kế hoạch nêu rõ. LÊ THOA Hội sách Hà Nội 2025 thu hút đông đảo người yêu sách Hội sách Hà Nội 2025 được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức từ ngày 2 đến 5-10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đã thu hút đông đảo người yêu sách, cũng như nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài nước tham gia. Hội sách mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý như không gian sách truyền thống kết hợp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo VR360, bản đồ số GIS, sách điện tử hay tương tác với “Cụ rùa AI”. Cùng với đó, các hoạt động thực hành khâu sách cổ truyền, in họa tiết bia Tiến sĩ gợi nhớ tinh hoa nghề thủ công Thăng Long xưa. T.PHÚ Tặng bằng khen cho thanh niên cứu bé 7 tuổi đuối nước Ngày 5-10, bà Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, đã đến trao tặng bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu sống bé bảy tuổi bị đuối nước. Trước đó, ngày 30-9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), anh Hiệu phát hiện bé Nguyễn Bảo Khang (bảy tuổi) bị dòng nước lũ cuốn trôi. Anh đã lao mình xuống dòng nước xiết, kịp thời đưa bé Khang vào bờ an toàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Hiệu. M.TRƯỜNG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 6-10-2025 Ứng phó bão số 11: Đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của bão số 10 và chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu địa phương chủ động hơn trong phương án bố trí dân cư an toàn. NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 5-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại tỉnh Lào Cai. Triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí để người dân ổn định cuộc sống Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại xã Việt Hồng, nơi xảy ra trận lũ quét đêm 29-9 làm 45 ngôi nhà bị ngập, 68 hộ sạt lở taluy, 3 nhà bị tốc mái… Cùng với đó, Phó Thủ tướng đã kiểm tra thiệt hại do bão số 10 gây ra và tình hình khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp tại thôn Bản Bến; thăm, động viên hai hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Ngọc và ông Nguyễn Văn Tuấn tại bản Chao có nhà bị sập, trôi đổ hoàn toàn. Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng trực tiếp đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe và việc hỗ trợ từ chính quyền, đoàn thể. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động hơn trong phương án bố trí dân cư an toàn, trước mắt là những hộ dân có nhà bị sạt lở, sập đổ. “Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm” - Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí để người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, các hộ bị mất nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng từ ngân sách nhà nước và 60 triệu đồng từ doanh nghiệp); hộ bị hư hỏng nhà cửa được hỗ trợ 45 triệu đồng (25 triệu đồng từ Nhà nước và 20 triệu đồng từ doanh nghiệp). “Phải làm thật nhanh, thật rõ để dân biết. Nhà nước và doanh nghiệp đã có hỗ trợ, còn nhân dân thì góp công, góp sức cùng lực lượng bộ Nội, một số bộ về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống bão, tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện ngày 4-10 về chủ động ứng phó với bão. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc tập trung ứng phó với bão số 11. Trong đó, yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 cần kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh. Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ. Các đơn vị chủ động giúp chính quyền và nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; chủ động lực lượng, phương tiện, trang bị cơ động ém lót sẵn hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ… Quảng Ninh sẵn sàng ứng phó với bão số 11 Trong khi đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành công văn, văn bản chỉ đạo việc tăng cường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay các đơn vị quân đội trên địa bàn toàn tỉnh đã sẵn sàng huy động trên 4.000 người tham gia phòng, chống bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị, phương án thông tin liên lạc. Các xã, phường, đặc khu đã huy động trên 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão. Các tàu đánh bắt thủy hải sản đã được thông tin về bão, sẽ hoàn thành về nơi neo đậu trong ngày 4-10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn tại bản Chao, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP Tàu thuyền trở về nơi tránh trú an toàn tại Quảng Ninh. Ảnh: NS đội, công an, thanh niên, phụ nữ giúp dựng lại nhà” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 11, Phó Thủ tướng yêu cầu Lào Cai phải rà soát, chuẩn bị đầy đủ kịch bản, phương án ứng phó. “Nếu mưa lớn dồn vào một vùng nhỏ trong thời gian ngắn sẽ rất nguy hiểm. Các cấp chính quyền phải bám sát tình hình, có phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với người dân để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 2 sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. 14 tỉnh, TP phía Bắc gấp rút ứng phó với bão số 11 Ngày 5-10, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện gửi UBND các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà tổ chức gia cố, tập trung đưa người lên bờ trước 12 giờ ngày 5-10. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh chủ động đối phó, phòng chống bão là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Vì thế, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Ông Khắng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó với bão số 11 theo phương châm “4 tại chỗ”, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực 24/7. Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi. Cùng với đó, tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Thời gian tạm ngừng từ 8 giờ ngày 5-10 cho đến khi có bản tin cuối cùng về bão số 11. Tương tự, các địa phương khác như Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã ban hành thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão.• “Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm.” Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Bão số 11 gây mưa lớn, đề phòng lũ dữ trên các sông Bắc Bộ Trưa 5-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 11 (tên quốc tế Matmo) đang hoạt động ở khu vực phía đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 300 km. “Chiều tối 5-10, bão số 11 sẽ vượt qua đảo Lôi Châu và đi vào khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão sẽ di chuyển dọc theo ven biển phía bắc vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm 5-10 đến rạng sáng 6-10”- ông Khiêm dự báo. Khu vực đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô cần đặc biệt lưu ý gió mạnh, sóng lớn. Hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản tại ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cần chủ động phòng tránh. Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và phía bắc TP Hải Phòng có thể chịu gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền dự kiến từ đêm 5-10 đến trưa 6-10. Bão số 11 cũng gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, tập trung từ đêm 5-10 đến trưa 9-10, trọng tâm ở khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ: Mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. “Với lượng mưa lớn như vậy, chúng tôi nhận định cần phải đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra một đợt lũ lớn trên hệ thống sông ở Bắc Bộ. Đồng thời, lưu lượng nước lũ đổ về các hồ chứa cũng có thể tăng cao trong đợt ảnh hưởng của cơn bão lần này, từ khoảng ngày 6 đến 9-10. Cần đặc biệt chú ý công tác vận hành và đảm bảo an toàn cho các hồ chứa lớn ở phía bắc như hồ Thác Bà, hồ Tuyên Quang, hồ Hòa Bình…” - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh. Một điểm hết sức quan trọng khác là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền địa phương cần rà soát các điểm xung yếu, dễ sạt trượt, nghẽn dòng suối ngay trong ngày 5-10 trước khi mưa lớn xảy ra. Thông báo sớm cho người dân tại khu vực có nguy cơ để kịp thời di dời, ứng phó. Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 6-10-2025 phapluat@phapluattp.vn PGS-TS VÕ TRÍ HẢO (*) Pháp luật là lĩnh vực có tiềm năng đặc biệt cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bởi bản chất của nó gắn liền với ngôn ngữ, ký tự và logic diễn giải. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc phát triển AI trong lĩnh vực pháp lý còn hạn chế, đặc biệt do những đặc thù của tiếng Việt khiến việc xử lý chính xác ngữ nghĩa trở nên khó khăn hơn. Bài viết này đề xuất các nhóm giải pháp nhằm giúp AI “hiểu” luật tốt hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí huấn luyện, điều chỉnh và cá nhân hóa (tuning) và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu pháp lý. Tiềm năng của AI và thách thức từ ngôn ngữ tiếng Việt Hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, pháp luật theo nghĩa rộng là lĩnh vực rất tiềm năng cho phát triển, ứng dụng AI, bởi nó liên quan rất nhiều tới các hệ thống ký tự và điều này đã thể hiện rất mạnh mẽ ở các hệ thống pháp luật tiên tiến như Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc. Tuy nhiên, AIA - trợ lý AI chuyên dụng trong lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam đang Những gì làm khó cho nhà nghiên cứu ngôn ngữ, cho luật sư, cho thẩm phán, cho trọng tài viên thì AI cũng sẽ không biết phải soạn quyết định thi hành án dân sự như thế nào với bản án ly hôn: “Phó cho con Nguyễn Thị Đào Nước trong leo lẻo chống sào đợi ai.” Trong bối cảnh quá độ như trên, tôi đề xuất các giải pháp sau: Để AI “hiểu” luật tốt hơn Thứ nhất, sửa đổi các bộ luật Dân sự, Hình sự; Tố tụng dân luật được khuyến nghị tuân thủ quy chuẩn (standard) do TAND Tối cao ban hành định kỳ theo cách tương tự như Incorterm hay ISO. Các cơ quan cụ thể, lựa chọn một số quy chuẩn trong số này thành quy định bắt buộc để nâng cao hiệu quả. Thứ ba, kỷ nguyên vươn mình có thể coi là một dấu mốc để có thể hệ thống hóa lại, quy ước lại các văn bản, thuật ngữ cơ sở, nòng cốt cho toàn bộ hệ thống pháp luật, như thể là nâng cấp phần lõi (kernel) của một hệ điều hành mới, bảo mật, sức mạnh không giới hạn, đa chức năng, giảm thiểu xung đột, mở nhưng có phân vùng phân cấp, phân quyền để vừa AI và pháp luật: Một số giải pháp phù hợp cho Việt Nam phát triển ở mức tra cứu pháp luật hiện tại, khả năng hiểu ngữ cảnh còn khá hạn chế. Các hạn chế này (trong tương quan so sánh tương đối) bắt nguồn từ trước hết từ đặc thù ngôn ngữ: Ngôn ngữ tiếng Việt khi phát âm là (i) ngôn ngữ đơn lập tương tự tiếng Hoa; nhưng khi viết lại là (ii) ngôn ngữ tượng thanh tương tự tiếng Latinh với (iii) ngữ pháp khá đơn giản, chỉ viết hoa danh từ riêng và viết hoa đầu câu nên thị giác máy tính không dễ tự động phân biệt danh từ với các từ loại khác như tiếng Đức; không chia động từ nên rất khó phán đoán động từ ở đâu, ví dụ: “Hai anh em ra sân tập đánh nhau”; các thì thời gian không thể hiện bằng cách chia động từ mà chủ yếu phải diễn giải bổ nghĩa bằng trạng từ; các ngôi đơn giản, không biến cách theo ngôi (Deklination), ví dụ như tôi tôi tôi tạo nên cái tôi của tôi - cùng từ “tôi” là chủ ngữ, động từ, túc từ, tân ngữ. Tất cả yếu tố này giúp tiếng Việt rất dễ học để thoát mù chữ và hỗ trợ tính đa nghĩa trong thơ ca trào phúng nhưng vất vả nếu muốn phấn đấu trở thành ngôn ngữ ngoại giao thương mại pháp lý hàng đầu của nhân loại. sự, Tố tụng hình sự, Tố tụng hành chính theo chuẩn mực Liên hợp quốc, cụ thể theo đúng tinh thần Điều 38 Hiến chương Tòa án Công lý Quốc tế, ghi nhận: Học thuyết pháp lý là một trong bốn nguồn được sử dụng trong xét xử. Thứ hai, các ấn phẩm khi đăng ký hoặc được phân loại là ấn phẩm liên quan lĩnh vực pháp luật, bao gồm nhưng không hạn chế, sách báo tạp chí luật học, luận án, luận văn, tiểu luận, tờ trình, đề án, đề tài, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản thực hiện pháp Để AI thực sự “hiểu luật” như một công cụ trợ lý pháp lý thông minh, Việt Nam cần ngôn ngữ pháp lý chuẩn hóa và hệ thống quản trị dữ liệu công khai, minh bạch, bảo mật. Khi luật được viết, lưu trữ và vận hành như một hệ điều hành thống nhất, AI sẽ giúp tiết kiệm chi phí tinh chỉnh, giảm sai sót và nâng cao năng lực quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số. Hệ thống AI có khả năng vẽ sơ đồ tư duy từ hồ sơ vụ án, giúp thẩm phán và thư ký hình dung trực quan các mối quan hệ giữa các bên, diễn tiến và “nút thắt” của vụ việc. AI chuyên biệt, hỗ trợ sâu cho nghiệp vụ tòa án Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở, được phát triển và huấn luyện từ dữ liệu nội bộ; giúp AI hiểu và diễn giải chính xác logic của hệ thống luật trong nước. Trong tiến trình chuyển đổi số của ngành tư pháp, TAND khu vực 1 TP.HCM đang tiên phong xây dựng một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác xét xử, hành chính tư pháp và quản lý hồ sơ. Đây là hướng đi được đánh giá là thực chất, gắn chặt với nhu cầu nghiệp vụ. Mô hình AI này được xem là bước đột phá trong lộ trình xây dựng “tòa án điện tử” tại TP.HCM. Khi hoàn thiện, hệ thống sẽ giúp tối ưu hóa công việc cho thẩm phán, thư ký; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng giải quyết án. Không giống các mô hình AI thương mại hay ngôn ngữ lớn khác, hệ thống AI của TAND khu vực 1 TP.HCM được thiết kế để xử lý tức thời khối lượng tài liệu khổng lồ, từ công văn, hồ sơ vụ án đến các chứng cứ, tài liệu điện tử. Với năng lực đọc hiểu và đánh giá vượt trội, AI có thể rà soát toàn bộ hồ sơ trong thời gian ngắn, hạn chế tối đa việc bỏ sót thông tin quan trọng. AI còn tự động đánh bút lục, tóm tắt tài liệu, đảm bảo sự nhất quán trong việc hệ thống hóa hồ sơ. Khi cần tìm thông tin, thẩm phán chỉ cần đặt câu hỏi theo từ khóa, AI sẽ tra cứu và trích xuất nội dung liên quan từ hàng ngàn trang tài liệu, đưa ra câu trả lời chính xác trong vài giây. Hệ thống cũng có chức năng làm mờ các phần thông tin mật, nhạy cảm, đáp ứng yêu cầu bảo mật trong xét xử. Một điểm nổi bật khác là khả năng tương tác bằng giọng nói. Thẩm phán có thể ra lệnh tìm kiếm hoặc yêu cầu hệ thống hiển thị thông tin ngay trong phiên tòa, phiên họp mà không cần dùng bàn phím. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các phiên tòa số hóa - xu hướng đang được ngành tòa án đẩy mạnh, giúp tăng tốc độ xử lý và tính linh hoạt trong điều hành. AI còn có thể đề xuất căn cứ pháp lý và hướng giải quyết vụ án dựa trên kho dữ liệu được huấn luyện từ thực tiễn. Ngoài ra, hệ thống có khả năng vẽ sơ đồ tư duy từ hồ sơ TAND khu vực 1 TP.HCM triển khai hệ thống quản lý thông tin nội bộ tòa án đến các tòa án khu vực trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH Trong thời đại kỷ nguyên số, AI sẽ giúp tiết kiệm chi phí tinh chỉnh, nâng cao năng lực, giảm sai sót… khi viết, lưu trữ và vận hành hệ thống luật. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

