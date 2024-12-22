225-2025

2 Thời sự - Thứ Ba 7-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ “mâm cơm của mỗi gia đình”, đến từ hành động “sữa để em thơ, lụa tặng già”. ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Sáng 6-10, tại trụ sở Trung ương Đảng đã long trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong khí thế cách mạng đang dâng cao, lòng tin của Nhân dân ngày càng được củng cố khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIV Về công tác nhân sự đại hội, Tổng Bí thư cho biết đến ngày 20-8, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu ban nhân sự. Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu). “Tại hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định” - Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư đánh giá đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển năm năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong năm năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21. “Tiểu ban văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của bảy nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành vào báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV” - Tổng Bí thư cho biết và đề nghị hội nghị tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện. Cụ thể, Tổng Bí thư đề nghị tập trung vào năm nội dung trọng tâm. Đầu tiên, khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng “là Tổng Bí thư: Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư nhấn mạnh cần đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn. Yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân. Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư lưu ý cần lựa chọn giới thiệu những cán bộ bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng. Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV Một nội dung quan trọng khác, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12. Nội dung các văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư yêu cầu phấn đấu xây dựng văn kiện trình đạo đức, là văn minh” như lời Bác dạy; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Kế đó, những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp, phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; giải quyết vấn đề Nhà nước - thị trường - xã hội; văn hóa - con người; giáo dục, đào tạo; y tế... cũng được thiết kế phù hợp trong nội dung các văn kiện. Nhiệm vụ tiếp theo là xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước. Tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước. Xác định rõ Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong chín tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm… “Bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong một năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống thực của Nhân dân và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra, Nhân dân đang mong đợi” - Tổng Bí thư nói. Cũng theo Tổng Bí thư, Đảng ta đã “vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn”, kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các mục tiêu chiến lược khác mà Đảng đã đề ra. hơn vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Thứ tư, những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới. Thứ năm là bổ sung nội dung cho định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước. Biến chủ trương thành kết quả cụ thể Đề cập đến nhóm vấn đề kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá nhìn tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới. Những nội dung này thực hiện theo tinh thần “nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm “ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”. Tổng Bí thư đề nghị hội nghị thảo luận vào sáu trọng tâm. Thứ nhất, giữ ổn định vĩ mô với việc điều hành tài khóa - tiền tệ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, củng cố niềm tin thị trường. Thứ hai, thúc đẩy ba động lực tăng trưởng là đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu, tạo không gian mới từ liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao. Thứ ba, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, đưa dữ liệu thành tài nguyên, kinh tế số thành động cơ; năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn thành chân kiềng bền vững. Thứ tư, nâng năng suất - chất lượng - tiêu chuẩn: Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; nâng chuỗi giá trị và nội địa hóa. Thứ năm, phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn - minh bạch - hiệu quả. Thứ sáu, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược đã được nêu ra trong Nghị quyết 57 để tăng cường tính tự chủ về khoa học công nghệ. Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ “mâm cơm của mỗi gia đình”, đến từ hành động “sữa để em thơ, lụa tặng già”. Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, “biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”.• Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP Việc biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”. Đảng ta đã “vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn”

3 Thời sự - Thứ Ba 7-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Việc chủ trì lễ ký và thực thi công ước là dịp để chúng ta mở ra nhiều hướng hợp tác mới, không chỉ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia mà còn trong hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực khác. NGỌC DIỆP Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng đã được Đại hội đồng LHQ thông qua bằng đồng thuận vào ngày 24-122024 (giờ New York, Mỹ). Theo đó, công ước được mở ký tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 25 và 26-10 và có tên gọi là Công ước Hà Nội. Lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được ghi danh và gắn với một điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, đã chia sẻ với báo chí về việc Việt Nam đăng cai tổ chức lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng. Việt Nam chủ động tham gia định hình khuôn khổ pháp lý quốc tế . Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, Việt Nam tham gia tiến trình đàm phán Công ước về chống tội phạm mạng hay còn gọi là Công ước Hà Nội từ thời điểm nào và đã đóng góp những nội dung quan trọng gì cho công ước? + Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng. Để đạt mục tiêu này, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, điều cốt yếu là giữ được “trong ấm ngoài êm”, “nội yên ngoại tĩnh”, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Trong khi đó, các nguy cơ về an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống luôn thường trực, đe dọa an ninh, chủ quyền của mỗi quốc gia mà trong đó, tội phạm mạng nổi lên là một thách thức đặc biệt nguy hiểm, tác động trực tiếp tới an ninh của tất cả các nước. là tinh thần, là phương châm chúng ta tham gia tiến trình đàm phán công ước này. Chúng ta đã góp phần đưa vào công ước những nguyên tắc cơ bản, bảo đảm lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong hợp tác chống tội phạm mạng, gồm: Tôn trọng chủ quyền, độc lập quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế... Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam . Xin Thứ trưởng cho biết việc lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức lễ mở ký công ước diễn ra như thế nào và Việt Nam muốn thể hiện điều gì qua vai trò nước chủ nhà? + Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng LHQ lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng và để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta. Quá trình vận động được khởi động và triển khai liên tục ngay sau khi công ước được thông qua tại ủy ban đàm phán và Đại hội đồng LHQ trong ba tháng cuối năm 2024. Đây là một chiến dịch vận động bài bản, quyết liệt, triển khai đồng thời ở nhiều MỞ KÝ CÔNG ƯỚC HÀ NỘI: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam Để ứng phó hiệu quả, chúng ta cần có giải pháp đồng bộ ở cả cấp quốc gia và quốc tế, phát huy sức mạnh toàn cầu, toàn diện, toàn dân. Trong bối cảnh đó, năm 2019, LHQ đã khởi xướng việc xây dựng Công ước về chống tội phạm mạng, văn kiện đầu tiên mang tính bao trùm của LHQ trong lĩnh vực này. Ngay từ đầu Việt Nam đã tích cực ủng hộ sáng kiến quan trọng này của LHQ. Trong suốt các năm từ 2022 đến 2024, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam với nòng cốt là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực tham gia đầy đủ tám vòng đàm phán của công ước. Đến ngày 24-12-2024, Đại hội đồng LHQ đã chính thức thông qua Công ước về chống tội phạm mạng. Với phương châm nâng tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam luôn xác định tích cực, chủ động tham gia định hình các khuôn khổ pháp lý quốc tế để bảo đảm tốt nhất lợi ích của quốc gia. Đó chính cấp và tại nhiều thủ đô, đặc biệt là tại các quốc gia, khu vực có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ mạng, nhằm bảo đảm sự đồng thuận quốc tế đối với đề xuất đăng cai của Việt Nam. Qua việc tổ chức sự kiện đa phương quan trọng này, Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò một đối tác tin cậy, tiếp tục khẳng định nỗ lực và cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác đa phương. Chúng ta sẽ nỗ lực cao nhất để lễ mở ký sẽ được tổ chức trang trọng nhất, theo đúng tiêu chuẩn của LHQ, bảo đảm sự tham gia đông đảo của các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, tổ Kết nối, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng Song hành với những cơ hội to lớn là không ít thách thức mà Việt Nam và cộng đồng quốc tế phải cùng nhau vượt qua. Việc công ước được thông qua mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là làm thế nào để các quốc gia có thiện chí, có quyết tâm cùng nhau hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng. Vấn đề đặt ra là phải tìm được những điểm tương đồng, từ đó tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng. Ngoài ra, Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng, đặc biệt là trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực để đủ khả năng phối hợp cùng các đối tác quốc tế, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn ở tầm toàn cầu. Thách thức cuối cùng và cũng là vấn đề hết sức mấu chốt đó chính là con người. Mỗi cán bộ, mỗi người dân cần nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực và bản lĩnh để có thể hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mạng nói riêng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ĐẶNG HOÀNG GIANG Việc vận động để Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam. chức xã hội và các tập đoàn công nghệ liên quan. Với tư cách là nước chủ nhà, nước ta sẽ nằm trong nhóm quốc gia đầu tiên ký công ước. Chúng ta hy vọng lễ mở ký tại Hà Nội sẽ thu hút sự tham dự đông đảo của các quốc gia thành viên, với ít nhất 40 quốc gia ký kết. Nhân dịp này, Việt Nam sẽ tạo diễn đàn thảo luận về các trọng tâm và trụ cột của công ước, hỗ trợ các nước quan tâm sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nội bộ. Với tính chất đặc thù của Công ước về chống tội phạm mạng, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các tập đoàn công nghệ và giới nghiên cứu an ninh mạng, nhằm bảo đảm không gian mạng an toàn, lành mạnh. Tôi tin tưởng rằng với bản lĩnh, kinh nghiệm đã được khẳng định trong nhiều tiến trình quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác toàn cầu nhằm giải quyết những vấn đề lớn của LHQ và thế giới, trong đó có các thách thức về tội phạm mạng. Mở ra nhiều hướng hợp tác mới . Xin Thứ trưởng cho biết cơ hội và thách thức của văn kiện này đối với hội nhập quốc tế của Việt Nam trên không gian mạng? + Có thể khẳng định cơ hội dành cho Việt Nam trong quá trình thực thi Công ước Hà Nội là rất lớn. Chúng ta đều biết không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự giải quyết những thách thức an ninh phi truyền thống. Khi đảm nhận vai trò tiên phong, dẫn dắt hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng, Việt Nam đứng trước cơ hội tận dụng nguồn lực quốc tế, từ kỹ thuật đến nhân lực để phục vụ cho việc góp phần bảo đảm môi trường an toàn, an ninh và hòa bình cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm và công nghệ hiện đại từ các nước và tổ chức quốc tế để ứng phó hiệu quả với tội phạm mạng. Việc chủ trì lễ ký và thực thi công ước là dịp để chúng ta mở ra nhiều hướng hợp tác mới, không chỉ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia mà còn trong hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp quý báu để chúng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình, văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, con người Việt Nam giàu lòng mến khách đến với bạn bè quốc tế. . Xin cảm ơn Thứ trưởng.• Tiêu điểm Những đóng góp tích cực của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ cao của cộng đồng quốc tế. Kết quả là chúng ta đã có một công ước hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp lợi ích quốc gia và khuôn khổ pháp luật của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam. (Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 7-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 500 đại biểu sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 38 LAWASIA Ngày 6-10, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống luật sư (10-10-1945 - 10-10-2025) và Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA). Tại buổi họp báo, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống luật sư là sự kiện rất quan trọng và là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam. Các luật sư ngày càng có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hội nhập quốc tế một cách sâu rộng với tư cách là thành viên LAWASIA, thành viên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) và có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức luật sư các nước. Hội nghị thường niên lần thứ 38 LAWASIA sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-10 tại Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế. BÙI TRANG Tin vắn • 1 cựu giám đốc công ty bảo hiểm bị bắt vì tham ô. Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Ngọc (cựu giám đốc đại lý Pleiku 2 của một công ty bảo hiểm) để điều tra hành vi tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. LÊ KIẾN • Phát hiện rùa răng quý hiếm nặng 10 kg. Công an xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) vừa phát hiện một con rùa răng nặng 10 kg thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh. HUỲNH DU • Ngụy trang nửa tấn ma túy trong bao thức ăn cho cá. Ngày 6-10, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang truy xét, lấy lời khai hai người Lào bị bắt cùng tang vật nửa tấn ma túy được ngụy trang trong bao thức ăn cho cá để chở vào Việt Nam. BẢO THIÊN Theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 1110-2025. Ngày 31-1-1950, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm nay tròn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước do Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước. Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Triều Tiên từng đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970, cung cấp hàng viện trợ và đưa hàng trăm phi công quân sự tới hỗ trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 2019, ông Kim Jong-un từng thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội... NGỌC DIỆP Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT ngày 6-10, ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, cho biết xuất khẩu nông sản tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9 ước tính đạt 6,35 tỉ USD, tăng 11,8% so với tháng 9-2024, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chín tháng của năm 2025 đạt 52,31 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả này là nhờ giá trị xuất khẩu các mặt hàng đều tăng, như nông sản tăng gần 17% (đạt 28,5 tỉ USD), lâm sản tăng 7,4% (đạt 13,4 tỉ USD), thủy sản tăng 12,3% (đạt 8,12 tỉ USD)… Theo Bộ NN&MT, trong số các nhóm hàng này, nổi bật là xuất khẩu cà phê với mức tăng hơn 11% (đạt gần 7 tỉ USD sau chín tháng). Năm nay, giá trị xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức tăng khá mạnh, lên tới gần 90%; thị trường Ý cũng tăng gần 48%; thị trường Tây Ban Nha tăng gần 60%. Cán cân thương mại nông, lâm, thủy sản Việt Nam chín tháng năm 2025 ước tính đạt thặng dư 15,93 tỉ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. AN HIỀN Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chín tháng của năm 2025 đạt 52,31 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa: QH Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên Xuất khẩu nông sản bứt phá ngoạn mục trong 9 tháng năm 2025 Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, tại Hội nghị sơ kết công tác y tế chín tháng năm 2025. Theo đó, đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng đề án sáp nhập BV Da liễu Bình Thuận vào BV đa khoa Bình Thuận; thực hiện chuyển giao trạm y tế xã, phường từ Sở Y tế về UBND cấp xã đảm bảo tiến độ theo phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND tỉnh Lâm Đồng. BV Da liễu Bình Thuận và BV đa khoa Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3); khoảng cách giữa hai BV gần nhau. Do đó, việc sáp nhập thành BV đa khoa Bình Thuận nhằm bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phát huy được nguồn lực, cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, quản lý, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Giải thể Trung tâm Y tế khu vực Gia Nghĩa và chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân lực về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế. PHƯƠNG NAM Lâm Đồng: Sáp nhập 1 bệnh viện cấp tỉnh, giải thể 1 trung tâm y tế khu vực Lấy ý kiến phong tặng Anh hùng vị tướng 2 lần dẫn quân đi cứu hộ ở nước ngoài Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng vừa đăng tải công khai lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân đối với Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6 đến 17-10-2025. Thiếu tướng Tỵ là người có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân nhân Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025. Tháng 2-2023, Thiếu tướng Tỵ dẫn đầu đoàn 76 quân nhân tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người chết. Trong vòng 10 ngày làm nhiệm vụ tại tỉnh Hatay, đoàn tổ chức tìm kiếm trên 31 điểm, phát hiện 15 điểm có nạn nhân bị vùi lấp, bàn giao cho lực lượng giải cứu và đã đưa ra 28 thi thể nạn nhân. Tiếp đó, tháng 3-2025, Thiếu tướng Tỵ tiếp tục chỉ huy đoàn 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất 7,7 độ làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Đoàn đã kịp thời sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng dò tìm, phát hiện 32 vị trí có nạn nhân và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, bàn giao cho bạn 12 vị trí. VIẾT THỊNH UBND TP.HCM phản hồi về đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về đề xuất nghiên cứu đầu tư đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup. Từ đó, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM trước ngày 10-10. Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi UBND TP đề xuất chấp thuận cho phép nghiên cứu tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Theo tập đoàn, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong TP. Đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững. Tập đoàn đề nghị UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa-Vũng Tàu cũ theo hình thức BT. ĐÀO TRANG Luật Đường sắt mới: Mở cơ hội huy động vốn tư nhân Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt 2025 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. Trong đó, bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương, cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện. Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đường sắt 2025 là bổ sung quy định cho phép đầu tư dự án đường sắt bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đây là bước thể chế hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo hành lang pháp lý để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng giao thông. Bộ Xây dựng cho biết quy định mới mở ra cơ hội huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân trong đầu tư phát triển hệ thống đường sắt. Tuy nhiên, luật vẫn giữ cơ chế kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm Nhà nước giữ vai trò quản lý thống nhất đối với hệ thống hạ tầng này. VIẾT LONG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 7-10-2025 Ngày 6-10, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú tỉnh Bình Phước cũ), nghi can trong vụ bắn chết ba người trong một gia đình xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 2-10. Ba nạn nhân gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), bé Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T). Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người, cướp tài sản này. Hành trình phá án Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ án, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã vào hiện trường, chỉ đạo công tác khám nghiệm và họp lực lượng chức năng để vạch ra kế hoạch tổng thể phá án. Lãnh đạo bộ chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên quan hỗ trợ làm rõ, đồng thời Công an TP.HCM huy động lực lượng tham gia phối hợp điều tra. Ngay trong ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng, đồng thời lập ban chuyên án bắt giữ nghi can Lê Sỹ Tùng lúc 15 giờ 30 ngày 5-10. Qua đánh giá ban đầu của ban chuyên án và lãnh đạo Bộ Công an, điểm đột phá để bắt nghi can trong vụ án này là thu thập được hơn 50 tin của người dân cung cấp có giá trị qua việc vận động quần chúng, tổ chức họp dân để nắm thông tin. Bắn camera để che giấu hành vi phạm tội Lê Sỹ Tùng chưa lập gia đình, sống cùng cha mẹ. Qua đấu tranh, Tùng khai nhận “Chúng tôi chưa khẳng định hung thủ có nghiện game hay không, sức khỏe của đối tượng trong quá trình lấy lời khai đang bình thường. Chúng tôi khẳng định hung thủ dùng súng bắn chết người, dùng cưa lấy tài sản, hung thủ hiện tại không nghề nghiệp và nghiên cứu hiện trường, tìm hiểu gia đình nạn nhân trước khi gây án” - Thiếu tướng Hải thông tin. Trước đó, theo lời khai ban đầu của Tùng, động cơ bắn chết ba người ở xã Đăk Nhau là “thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi”. Trước thông tin Tùng từng làm việc cho gia đình nạn nhân, Thiếu tướng Hải cho biết: “Chúng tôi chưa có thông tin xác định đối tượng từng làm việc cho gia đình nạn nhân”. “Sau khi xảy ra vụ án, bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh là phải sớm tìm ra hung thủ, đó là trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và chỉ 56 giờ, lực lượng truy bắt đã truy vết, bắt được hung thủ gây án” - Thiếu tướng Hải nói thêm.• Toàn cảnh buổi họp báo của Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH Nghi phạm Lê Sỹ Tùng nghiện game nặng. Ảnh: CA Ngày 6-10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III-2025. Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips). Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam - người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc. Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp gồm hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; hai căn hộ chung cư tại Úc tổng giá trị 700.000 USD; một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD. Cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang. Cụ thể, hai xe Lexus và một xe Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng giá trị khoảng 700.000 USD). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Cục C01, Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế. Tính đến nay, cơ quan CSĐT đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh trong hệ thống của Nam và đồng phạm, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (đồng phạm) tổ chức. Tổng cộng gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội dự kiến sẽ khởi tố hơn 500 người liên quan. Cơ quan CSĐT đang phối hợp cùng VKSND và TAND TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định. PHI HÙNG - ĐẮC LAM để điều tra. Sau khi có kế hoạch cụ thể, có 15 tổ công tác, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của công an tỉnh, lực lượng Bộ Công an tham gia phá án… Quá trình xác minh, nghiệp vụ và quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, công an thu nhiều nguồn tin giá trị đồng thời xác minh nguồn tin, nhận dạng đối tượng, hướng đến và hướng lẩn trốn của đối tượng, đồng thời phối hợp với Bộ đội biên phòng để truy bắt. Chỉ sau 56 giờ phát hiện vụ án, lực lượng chức năng đã hành vi phạm tội bắn chết ba người và dùng cưa phá két sắt của nạn nhân. Công an đã thu giữ vật chứng, tang vật 52 triệu đồng mà Tùng cướp được tại nhà nạn nhân. Theo Thiếu tướng Hải, trước khi ra tay với các nạn nhân, Tùng đã dùng hung khí bắn camera để che giấu hành vi phạm tội. Hung thủ đã nấp ở đồi cây ngay trước nhà nạn nhân để bắn camera. “Sau khi xảy ra vụ án, bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh là phải sớm tìm ra hung thủ, đó là trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và chỉ 56 giờ, lực lượng truy bắt đã truy vết, bắt được hung thủ gây án.” Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai VỤ BẮN CHẾT 3 NGƯỜI Ở ĐỒNG NAI: Người dân cung cấp 50 tin giúp phá án Chỉ sau 56 giờ phát hiện vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can Lê Sỹ Tùng trong vụ bắn chết ba người trong một gia đình tại Đồng Nai. Dự kiến khởi tố hơn 500 người liên quan trong vụ Mr Pips NHÓM PHÓNG VIÊN Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Ngày 6-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ kẻ manh động, liều lĩnh dùng súng sát hại ba người trong một gia đình tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai. Nội dung thư khen của Thượng tướng Nguyễn Văn Long có đoạn: “Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII”. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ. Ông đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. “Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần làm giảm tội phạm, từng bước xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”- thư khen củaThượng tướng NguyễnVăn Long chia sẻ. Phó Đức Nam còn được gọi là Mr Pips. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 7-10-2025 phapluat@phapluattp.vn ThS LÊ BÁ ĐỨC (*) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một công cụ hỗ trợ quan trọng trong hệ thống tư pháp Việt Nam, đặt nền móng cho chuyển đổi số ngành tòa án. Việc ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và khả năng tiếp cận công lý là bước chuẩn bị cần thiết cho một nền tư pháp hiện đại trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, tiến trình này đồng thời đặt ra nhiều thách thức pháp lý mới về quyền con người, trách nhiệm pháp lý liên quan AI và đặc biệt là tính minh bạch của quá trình xét xử. Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho nền tư pháp hiện đại nhưng đòi hỏi phải quản lý rủi ro chặt chẽ. 27-NQ/TW năm 2022 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN cũng yêu cầu đổi mới toàn diện hệ thống tư pháp, trong đó có việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao công bằng; thống nhất cơ sở dữ liệu và công nghệ; kết hợp đổi mới thể chế và công nghệ số. Tuy nhiên, dù đã có định hướng chung, Việt Nam vẫn thiếu quy định chuyên biệt về việc AI được phép làm gì và không được làm gì trong xét xử. Chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình thẩm định, kiểm định và chứng nhận hệ thống AI tư pháp. Khoảng trống pháp lý này khiến các cơ quan triển khai còn dè dặt, nhất là khi các vấn đề đạo đức và trách nhiệm pháp lý chưa được xác định rõ. Những thách thức pháp lý Thứ nhất, bảo đảm quyền con người và quyền được xét xử công bằng. Khi AI tham gia vào quá trình hỗ trợ ra quyết định, mọi sai lệch trong dữ liệu huấn luyện hoặc thuật toán thiên vị đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu một bản án được gợi ý bởi hệ thống AI, đương sự có quyền biết tiêu chí phân tích, nguồn dữ liệu và phương thức đánh giá. Tính minh bạch này là điều kiện để bảo vệ quyền Ứng dụng AI trong xét xử: Thực tiễn hoàn thiện khung pháp lý Căn cứ pháp lý để ứng dụng AI trong xét xử Cơ sở pháp lý cho ứng dụng AI trong xét xử hiện nay được định hình từ Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, đặc biệt Chương IV về Trí tuệ nhân tạo. Luật quy định rõ nguyên tắc phát triển, cung cấp, triển khai sử dụng trí tuệ nhân tạo là phục vụ sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người, lấy con người làm trung tâm, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, thúc đẩy thông minh hóa; tiếp cận bao trùm, linh hoạt, công bằng và không phân biệt đối xử; tôn trọng các giá trị đạo đức, dân tộc; quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (điểm a khoản 1 Điều 41). Bên cạnh đó, Nghị quyết hiệu quả xét xử. Cùng với đó, chiến lược chuyển đổi số ngành TAND giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nội dung lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm tính minh bạch, “Nếu trong tương lai, AI được giao quyền gợi ý mức án hoặc đánh giá chứng cứ, cần có cơ chế pháp lý khẳng định rõ: Quyết định cuối cùng thuộc về thẩm phán.” ThS Lê Bá Đức Trong lĩnh vực đặc thù liên quan đến công lý và quyền con người, AI không thể chỉ là một công nghệ tiện ích, mà phải là công cụ được kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật. Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL, ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc gia “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam”. Hội thảo diễn ra lúc 7 giờ 45 sáng nay (7-10), tại Hội trường A Trường ĐH Kinh tế - Luật. Địa chỉ: 669 Đỗ Mười, khu phố 13, phường Linh Xuân, TP.HCM. Tại hội thảo, các diễn giả tập trung bàn luận, trao đổi về bốn nhóm vấn đề: Thứ nhất: Tác động của AI đến hệ thống pháp luật, kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam. Thứ hai: Các ứng dụng mới về công nghệ và AI cho việc thực hành pháp luật. Thứ ba: Thực tiễn ứng dụng AI vào một hoạt động hành nghề điển hình tại Việt Nam và các thách thức pháp lý đặt ra. Thứ tư: Thực tiễn ứng dụng AI vào hoạt động xét xử và tranh tụng tại Việt Nam. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn lịch sử của chuyển đổi số quốc gia, được định hướng bởi những quyết sách mang tầm chiến lược. Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024, Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, cùng các đạo luật quan trọng về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và giao dịch điện tử. Đặc biệt, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Bộ KH&CN soạn thảo để trình Quốc hội vào cuối năm 2025. Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ trở thành một trong số ít quốc gia tiên phong có khung pháp lý toàn diện cho AI - vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm công nghệ phát triển minh bạch, công bằng, lấy con người làm trung tâm. Trước hết, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn riêng về ứng dụng AI trong hoạt động xét xử. Văn bản này nên quy định rõ phạm vi, nguyên tắc, quy trình kiểm định và trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia. Hai là cần xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc ứng dụng AI trong hoạt động tư pháp, bao gồm tiêu chí về độ chính xác, khả năng giải thích, bảo mật và đạo đức dữ liệu. Đây là bước then chốt để các hệ thống AI được kiểm chứng trước khi đưa vào vận hành trong môi trường xét xử. Ba là cần đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, thư ký, giúp họ hiểu và kiểm soát được công cụ AI, tránh lệ thuộc hoặc sử dụng sai mục đích. Cùng với đó, cần thiết lập hội đồng thẩm định liên ngành về AI trong hoạt động tư pháp. Bốn là nên thí điểm“mô hình thử nghiệm có kiểm soát”, cho phép ứng dụng AI vào các khâu như phân loại án, tra cứu tiền lệ, dự báo tiến độ giải quyết vụ án… Việc thử nghiệm trong môi trường được giám sát chặt chẽ sẽ giúp đánh giá rủi ro thực tế, qua đó hoàn thiện quy định pháp luật trước khi triển khai rộng rãi. Như vậy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đặc thù liên quan đến công lý và quyền con người, AI không thể chỉ là một công nghệ tiện ích, mà phải là công cụ được kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật. Việc xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, nhất quán và nhân văn là điều kiện tiên quyết để AI trở thành“người bạn đồng hành của công lý” chứ không phải là yếu tố trở ngại trong niềm tin xã hội. Định hướng và giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý Các chuyên gia, nhà khoa học và người làm thực tiễn sẽ góp mặt tại hội thảo. Ảnh: BAN TỔ CHỨC Hôm nay diễn ra Hội thảo “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số Hoạt động số hóa hồ sơ, dữ liệu từ đó nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu pháp lý tại TAND khu vực 1. Ảnh: TRẦN LINH

