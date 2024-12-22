226-2025

SỐ 226 (7499) - Thứ Tư 8-10-2025 Trung ương cho ý kiến nhiều vấn đề hệ trọng về Đại hội XIV của Đảng CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc gồngmìnhtrongmưa lũ khủng khiếp • Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, Lạng Sơn chủ động sơ tán dân Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng địa phương chủ động ứng cứu người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá do bão số 11 gây ra. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN Các vấn đề cần giải quyết để xây dựng khung pháp lý cho AI tại Việt Nam Chính phủ Mỹ đóng cửa: Chưa thấy lối ra Bác sĩ luân phiên ra Côn Đảo: Thiết thực! TP.HCM tăng hạng trung tâm tài chính toàn cầu: Nỗ lực được ghi nhận TP.HCM tăng tốc bồi thường để thực hiện các dự án trọng điểm trong so nay trang 4+5 trang 13 trang 8+9 trang 11 trang 6+7 trang 16 trang 2

2 Thời sự - Thứ Tư 8-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ đạo liên quan khu đất Thương xá Tax Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan khu đất tại 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax). Theo đó, chủ tịch UBND TP giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA), làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất theo quy định. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, SATRA cần có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp SATRA có văn bản trả lại đất thì chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa. Đồng thời lập hồ sơ thu hồi khu đất theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 151/2025 của Chính phủ và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý theo quy định. N.CHÂU Tin vắn • Tạm giữ hình sự người đánh tài xế sau va chạm giao thông. Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng, trong vụ việc Anh giật điện thoại, đánh tài xế xe tải NHLS gây thương tích sau va chạm giao thông vào ngày 5-10. T.THOẠI • Giáo viên bị đồng nghiệp hành hung. Ngày 7-10, một lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã báo cáo Sở GD&ĐT việc giáo viên tên ĐT của trường hành hung ông NTS (Bí thư đoàn trường) vì bị nhắc nhở đỗ xe máy sai vị trí quy định trong vụ việc xảy ra vào ngày 3-10. Trường đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong môi trường giáo dục. TT Ngày 7-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư khen Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng và Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã thực hiện thành công chuyên án A825p, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 777,7 kg ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam vào ngày 21-9. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của các đồng chí. Chiến công trên đã thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng quân đội và công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị bộ đội biên phòng và công an vừa qua; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam, góp phần bảo vệ sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân. (Theo Chinhphu.vn) Ngày 7-10, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu khảo sát, nghe báo cáo về tình hình thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội (NƠXH) và định hướng phát triển NƠXH trên địa bàn TP.HCM. Tại buổi làm việc, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án NƠXH. Những vướng mắc mà các đơn vị có báo cáo khi thực hiện xây dựng NƠXH, TP sẽ có văn bản tháo gỡ cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH mà Thủ tướng giao. “Nếu làm tốt việc phát triển NƠXH chúng ta giải quyết được chỗ ở cho người dân, đồng thời sẽ giúp ổn định thị trường bất động sản, cụ thể là kéo giảm giá nhà để người dân dễ tiếp cận” - ông Cường nói. Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá TP.HCM đã có nhiều dự án NƠXH đã hoàn thành và nhiều dự án đang triển khai thực hiện. “Trong thời gian tới TP phải phân công và tăng cường công tác kiểm tra, đến hiện trường dự án để đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án NƠXH. Bên cạnh đó, để chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới, TP phải rà soát lại toàn diện các chương trình kế hoạch. Hơn nữa trong quá trình lập quy hoạch, TP phải xác định được vị trí đất và bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH” - ông Sinh chỉ đạo. NGUYỄN CHÂU Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo quy định phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, người vi phạm phải xin lỗi công khai người bị xúc phạm. Nếu hành vi có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động của trường, học sinh sẽ bị áp dụng thêm một trong các biện pháp như: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt…, theo đề nghị của trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền... T.THANH Thủ tướng gửi thư khen bộ đội biên phòng và công an triệt phá đường dây ma túy lớn. Ảnh: VGP Trung ương cho ý kiến nhiều vấn đề hệ trọng về Đại hội XIV của Đảng Ngày 7-10, Hội nghị lần thứ 13 Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Theo đó, buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ ngày 6-10, bao gồm: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tiếp đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về ba nội dung, gồm báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách ba năm quốc gia 2026-2028. Kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn 2026-2030. Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng. Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị. Đ.MINH - N.THẢO Ông Trần Vũ Khiêm giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Ngày 7-10, ông Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này vừa thống nhất phân công ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Vũ Khiêm (52 tuổi) quê tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân ngữ văn. B.THIÊN Metro số 1 dự kiến miễn phí vé trong 3 ngày Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP đề xuất chấp thuận chủ trương hỗ trợ chi phí vận hành, nhằm phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong hai dịp lễ lớn sắp tới. Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen đề xuất tài trợ chi phí để người dân được đi metro số 1 miễn phí trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP cho phép Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) phối hợp cùng Công ty Hoa Sen triển khai chương trình miễn phí vé metro trong các ngày 1-1-2026 (Tết Dương lịch); hai ngày 16 và 17-2-2026 (Tết Nguyên đán, nhằm 2912 và 1-1 âm lịch). N.NGỌC TP.HCM: Người dân sẽ được tư vấn pháp luật miễn phí Nhằm chào mừng Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10-10) và ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM thực hiện chuỗi hoạt động, trong đó có hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí tại các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM. Hoạt động thực hiện tại: 1. Trụ sở Đoàn Luật sư TP.HCM, 104 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định. Thực hiện thường xuyên hằng ngày, trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ lễ theo quy định. 2. Trụ sở các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP.HCM: Thực hiện trong bốn ngày (7-10, 8-10, 6-11 và ngày 7-11), với khoảng 200 tổ chức hành nghề luật sư tham gia. Y.CHÂU ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng khen bộ đội biên phòng và công an triệt phá đường dây ma túy lớn TP.HCM tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án nhà ở xã hội Đề xuất tạm cách ly khỏi trường học sinh xúc phạm giáo viên

3 Thời sự - Thứ Tư 8-10-2025 HOÀNG KIM UBND TP.HCM vừa báo cáo Bộ Nội vụ về thực trạng, bố trí cán bộ, công chức tại cấp xã. Biệt phái cán bộ về xã Theo UBND TP.HCM, trước những khó khăn về bố trí cán bộ, công chức cấp xã, UBND TP đã thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành phân công, biệt phái công chức, viên chức về các địa bàn để kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ cho cán bộ, công chức tại các địa phương. Trong đó, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng phân công công chức, viên chức về 38 tổ địa bàn của Trung tâm Hành chính công TP để hướng dẫn việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Sở Xây dựng dự kiến biệt phái gần 600 công chức thuộc Phòng Kiểm tra - Pháp chế về 168 phường, xã, đặc khu nhằm tăng cường nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn. UBND TP cũng đã chỉ đạo thành lập ba tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công chuyên trách theo địa bàn, mỗi tổ do một phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng, ba tổ phó gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Sở Xây dựng; các thành viên là đại diện các sở, ngành liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ tăng cường giám sát, kiểm lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (chính thức) cho TP.HCM. Đáng chú ý, TP kiến nghị có khảo sát khách quan, khoa học, định lượng về các đặc điểm của từng địa phương như dân số và diện tích, số lượng thủ tục hồ sơ giải quyết, tốc độ đô thị hóa… để giao biên chế công chức cho khối chính quyền địa phương cấp xã đảm bảo số lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị giao số lượng biên chế công chức tại xã, phường, đặc khu theo hướng giao tổng biên chế công chức cho cấp xã không phân định biên chế khối Đảng, MTTQ, các số từ 50.000 người trở lên được bố trí không quá ba phó chủ tịch để đảm bảo nhân lực lãnh đạo, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, UBND TP kiến nghị tăng số lượng cấp phó của ba phòng chuyên môn và cho phép chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu quyết định số lượng cấp phó của từng phòng chuyên môn cấp xã để tạo sự linh động, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương. Đối với trung tâm phục vụ hành chính công, TP kiến nghị giám đốc trung tâm là một công chức chuyên trách (tương đương trưởng phòng) thay vì phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm như hiện nay. Ngoài ra, TP.HCM đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, cho TP.HCM được tăng số lượng khung biên chế gắn với vị trí việc làm đối với công chức của chính quyền cấp xã. Trong đó, bổ sung 5-7 biên chế công chức để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vỉa hè nhằm lập lại trật tự trên các địa bàn xã, phường, đặc khu. Số biên chế này sẽ giao trực tiếp cho Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường) quản lý…• TP.HCM đề xuất xã, phường trên 50.000 dân có ba phó chủ tịch. Ảnh: NGUYỆT NHI tra thực địa tại hiện trường công trình, chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”. Dù vậy, về lâu dài, để đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả, rất cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương về các vấn đề cấp thiết, cốt lõi. Kiến nghị giao tổng biên chế công chức cấp xã Trên tinh thần đó, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành chính sách ưu tiên, khuyến khích thu hút nhân lực về công tác tại cấp xã. Đồng thời, sớm tham mưu phương án để cấp có thẩm quyền kịp thời giao biên chế công chức, số đoàn thể và biên chế khối chính quyền. Trên cơ sở biên chế được giao, HĐND xã, phường, đặc khu quyết định phân bổ số lượng biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương có dân TP.HCM đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, cho TP.HCM được tăng số lượng khung biên chế gắn với vị trí việc làm đối với công chức của chính quyền cấp xã. thoisu@phapluattp.vn TP.HCM đề xuất xã, phường trên 50.000 dân có 3 phó chủ tịch TP.HCM kiến nghị Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương có dân số từ 50.000 người trở lên được bố trí không quá ba phó chủ tịch. Khung biên chế chưa đáp ứng yêu cầu UBND TP.HCM đánh giá công tác bố trí, sắp xếp nhân sự tại 168 UBND phường, xã, đặc khu thời gian qua cơ bản được triển khai kịp thời, bám sát định hướng của Trung ương. Đội ngũ cán bộ từ cấp huyện, TP điều động về xã đã phát huy tốt năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp. Tuy nhiên, khung biên chế cấp xã hiện khoảng 32 người, tối đa không quá 50 biên chế/xã và 70 biên chế/phường, đặc khu. Định mức này chưa đáp ứng yêu cầu đối với các địa phương đông dân, nhiều khu công nghiệp, tiềm ẩn phức tạp về trật tự, an ninh. Trong khi đó, mỗi phòng chuyên môn cấp xã chỉ có 5-7 công chức, quy định chỉ cho phép một trưởng và một phó phòng, còn trung tâm hành chính công do phó chủ tịch xã kiêm giám đốc. Hiện nay, trung bình mỗi công chức phải phụ trách 4-9 nhóm nhiệm vụ, nhiều việc phức tạp, dẫn đến quá tải, áp lực. Một số vị trí thiếu người, công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc hoặc làm không đúng chuyên ngành, hiệu quả không cao. Nhiều người từng phụ trách lĩnh vực chuyên sâu, khi về cấp xã phải tham mưu đa lĩnh vực, liên quan 7-8 sở, ngành TP nhưng thiếu kinh nghiệm. Chưa kể hướng dẫn từ Trung ương về xây dựng vị trí việc làm cấp xã vẫn chưa được ban hành, gây khó khăn trong phân công, quản lý và sử dụng nhân sự tại cơ sở. Chiều 7-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp triển khai thử nghiệm Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM giai đoạn 1. Báo cáo tại cuộc họp, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM là ứng dụng trên di động dành cho cán bộ, công chức TP. Giai đoạn 1 với phiên bản 1.0 đã hoàn thành và bắt đầu vận hành thử nghiệm từ ngày 6-10-2025, với các chức năng chính như nhắc việc, theo dõi nhiệm vụ từ cấp trên, giao việc ngay, danh bạ cán bộ toàn TP, trao đổi nội bộ, thông báo nhanh… cho phép lãnh đạo trực tiếp giao, theo dõi, phê duyệt nhiệm vụ, tự động tạo nhóm xử lý vụ việc. Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ quý I-2026, mở rộng trên nền tảng web và di động (iOS, Android), được bổ sung nhiều chức năng nâng cao, chi tiết hơn như bảng điều hành số, tích hợp chữ ký số, phòng họp trực tuyến dùng chung, trợ lý ảo, lấy ý kiến điện tử… Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận việc xây dựng Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM là công việc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của chính quyền TP.HCM trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Nền tảng sẽ giúp cán bộ quản lý tiếp cận và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đây cũng là nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ông đề nghị lãnh đạo sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, triển khai đồng bộ, thống nhất nền tảng này theo yêu cầu chung trên tinh thần vừa làm vừa cập nhật, hoàn thiện. Trong quá trình triển khai, cần rà soát quy chế làm việc của từng cơ quan để đồng bộ phù hợp vào nền tảng. Cùng với đó, ban hành quy chế sử dụng nền tảng, tích hợp cả trên điện thoại, máy tính bảng… Văn phòng UBND TP và Trung tâm Chuyển đổi số sớm cập nhật, hoàn thiện nền tảng, tham mưu, báo cáo chủ tịch UBND TP.HCM quyết định thời gian chính thức vận hành. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị xây dựng hotline để tiếp nhận, giải đáp thông tin từ các cơ quan, đơn vị trong thời gian đầu vận hành để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung, chức năng, tiện ích. LÊ THOA Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp triển khai thử nghiệm Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM giai đoạn 1. Ảnh: LÊ THOA TP.HCM ra mắt Nền tảng quản lý Chính quyền số hỗ trợ cán bộ, công chức

4 Thời sự - Thứ Tư 8-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn, Thái Nguyên đang bị cô lập NHÓM PHÓNG VIÊN Do ảnh hưởng của bão số 11, tối 6-10 và sáng 7-10, Hà Nội có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi nước dâng gần 1 m, hàng loạt phương tiện bị chết máy, người dân phải vật lộn di chuyển. Nhiều tuyến đường ở Hà Nội thành sông, có nơi ngập hơn 1 m Ghi nhận của PV sáng 7-10, nước ngập trắng xóa trên Đại lộ Thăng Long, đường Tây Mỗ, Tỉnh lộ 70… Nhiều đoạn nước sâu quá đầu gối người lớn, không ít người phải quay đầu tìm đường khác. Anh Bùi Văn Tên, ngụ đường Tây Mỗ, kể: “Từ 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào, cả nhà phải hì hục chặn bằng bao cát. Chỉ trong một tuần mà ngập hai lần, hàng hóa hư hỏng, buôn bán ngưng trệ. Mong chính quyền sớm cải thiện hệ thống thoát nước chứ lần mưa nào cũng ngập thế này thì khổ quá”. Ngay gần đó, chị Nguyễn Thị Nguyệt vẫn đang bì bõm dỡ từng bao cát che chắn trước cửa hàng. Nước bẩn đục ngầu, rác nổi lềnh bềnh theo từng con sóng do xe tải lớn chạy qua. “Xe tải đi qua là sóng đánh mạnh, nước bắn vào tận trong nhà, tường bong tróc hết. Chỉ mong khi ngập thế này, TP cấm xe tải lưu thông để dân đỡ khổ” - chị Nguyệt bức xúc. Tại khu vực cầu Ngà (Tỉnh lộ 70, lối ra Đại lộ Thăng Long), nước ngập sâu hơn 1m, nhiều xe máy và ô tô phải dừng giữa chừng. Anh Trần Văn Hùng cho biết do phải đi công việc gấp, đến chỗ nước ngập thấy có dịch vụ “phà người” chở qua nên đành thuê, mỗi lượt 50.000 đồng. “Không có họ chắc tôi phải quay về” - anh nói. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát biển đã có mặt hỗ trợ người dân. Một tổ công tác lập “phà tạm” từ thuyền sắt, dây thừng và ván gỗ, giúp hàng trăm lượt người, xe máy qua đoạn ngập an toàn. Một chiến sĩ cho biết: “Từ đợt bão số 10, chúng tôi đã hỗ trợ dân vùng ngập, nay tiếp tục làm nhiệm vụ giúp bà con đi lại”. Cũng trong sáng nay, lượng phương tiện ra đường giảm mạnh. Chính quyền Hà Nội khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp làm việc trực tuyến để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn. Chị Hạnh My, nhân viên văn phòng ở phường Tây Mỗ, nói: “Sáng sớm cơ quan báo làm online, nhờ vậy khỏi phải bơi xe giữa nước. Cách làm này rất hợp lý, vừa tránh thiệt hại vừa giữ năng suất”. Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, Lạng Sơn đã chủ động sơ tán dân Chiều 7-10, mạng xã hội lan truyền video về hình ảnh đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Hồng, huyện Tràng Định cũ, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ. Tối cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) đã có báo cáo nhanh về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến). Theo đó, sự cố vỡ đập xảy ra vào lúc 13 giờ 30, với chiều dài khoảng 4-5 m, sâu 3-4 m. Nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra vỡ đập là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/giây dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Sự cố vỡ đập gây ảnh hưởng trực tiếp đến ba thôn gồm Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, chưa ghi nhận thiệt hại Lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập ở cầu Ngà. Ảnh: V.LONG Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc trong mưa lũ khủng khiếp về người, cũng chưa thống kê được cụ thể thiệt hại về tài sản, số hoa màu bị ngập úng. Tuy nhiên, tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỉ đồng. Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp trực tiếp đến hiện trường vụ vỡ đập thủy điện. Qua trao đổi, ông thông tin thêm báo cáo ban đầu của Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn, sự cố đập đã được báo cáo từ sáng và đã chủ động sơ tán dân. Chiều cùng ngày, sau khi nhận được thông tin vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Bắc Khê 1, xác nhận đập thủy điện bị vỡ một phần nhỏ. Bộ NN&MT yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Khu vực đường Tây Mỗ vừa mới ráo nước được hai ngày nay lại ngập sâu. Ảnh: V.LONG Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, ban ngành luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống. Chiều 7-10, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) cho biết lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đã vượt lịch sử. Cụ thể, mực nước lúc 16 giờ là 29,26m trên báo động 3 là 2,26 m, vượt lịch sử (28,81 m) 0,45 m. Từ tối 6-10 đến chiều 7-10, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa 200-400 mm. Đặc biệt, tại Thái Nguyên đã có mưa rất to, có nơi lên tới 561 mm như Hóa Thượng, Gia Bảy 541 mm… Đáng chú ý, hơn 1.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn và Thái Nguyên bị cô lập, trong đó Lạng Sơn hơn 1.000 nhà, Thái Nguyên gần 600 nhà. Dự báo lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2 - báo động 3. Cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Chiều cùng ngày, Bộ NN&MT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ, đến chiều 7-10, đã có 7 người chết, mất tích và 2 người bị thương. Trong đó, 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người); 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người). Mưa lớn cũng khiến gần 5.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, tập trung chủ yếu ở Cao Bằng, Lạng Sơn với hơn 2.000 nhà; Thái Nguyên hơn 700 nhà. Cùng với đó là nhiều diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Thái Nguyên đang có gần 600 ngôi nhà bị cô lập. Ảnh: Thái Nguyên Online

5 ĐẮC LAM Chiều 7-10, công an tiếp tục đến làm việc tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội), nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến là Shark Bình) sáng lập. Một số nhân viên cũng có mặt tại trụ sở công ty này. Ghi nhận của PV, đến 16 giờ ngày 7-10, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục làm việc tại trụ sở công ty. Trước đó, từ tối 6-10, nhiều cán bộ mặc sắc phục công an và cảnh sát cơ động đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh. Lực lượng chức năng làm việc từ đêm đến rạng sáng mới rời trụ sở của Tập đoàn NextTech. Tại buổi họp báo chiều 6-10 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố giác liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx. Theo Đại tá Long, ngay sau khi có phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ dấu hiệu vi phạm (nếu có). Qua rà soát ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân tại Ninh Bình, cho biết bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi đầu tư vào dự án AntEx. Đại tá Long cho hay mọi đơn tố giác đều được xử lý đúng quy định, bảo đảm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” trong quá trình điều tra. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phản ánh về dự án tiền ảo AntEx, được cho là thuộc hệ sinh thái của NextTech. Một số nhà đầu tư cho biết đã bị mất tiền hoặc không thể rút vốn sau khi tham gia dự án này. Ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, trú Hà Nội) giữ chức chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Theo giới thiệu, NextTech là một tập hợp hơn 20 công ty công nghệ khởi nghiệp tại Việt Nam từ năm 2001, với tiền thân là Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft). NextTech hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, cổng thanh toán, ví điện tử, thanh toán di động, hậu cần - kho vận, chuyển phát hàng hóa, đào tạo công nghệ... Theo thông tin được công bố, ở mảng công nghệ tài chính (Fintech), tập đoàn này đã xây dựng và rót vốn cho nhiều dự án nổi bật như cổng thanh toán Ngân Lượng, ví điện tử Vimo, nền tảng thanh toán AlePay, hệ thống mPOS và NextPay. NextTech còn vận hành quỹ đầu tư Next100, gắn liền với hoạt động đầu tư của Shark Bình. Ngoài vai trò doanh nhân, ông Bình còn được biết đến là một “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Trong năm mùa tham gia, ông đã chốt khoảng 40 thương vụ đầu tư, bao gồm cả hợp tác với các “shark” khác.• Công an có mặt tại trụ sở công ty của Shark Bình Cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố giác liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx. Thời sự - Thứ Tư 8-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Quang cho biết: “Phần bị vỡ chỉ khoảng 20 m3 nước, so với cửa xả của đập đang xả là 1.500 m3 nước thì không đáng kể. Đợi sau khi nước rút công ty mới có thể khắc phục, sửa chữa. Hiện mưa đã tạnh, nước về hồ đang giảm dần”. Hà Nội, Thái Nguyên mưa lớn nhất Bắc Bộ sau bão số 11 Ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu sau bão, dù đã suy yếu thành áp thấp và vùng thấp, vẫn gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Theo thống kê ban đầu, lượng mưa lớn tập trung ở các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Trong đó, Thái Nguyên và Hà Nội có lượng mưa lớn nhất. Cụ thể, tại Thái Nguyên: Từ 19 giờ ngày 6-10 đến 9 giờ sáng 7-10, có nơi mưa trên 400 mm, cao nhất 450 mm. Tại Hà Nội, trạm Mễ Trì đo được 261,6 mm, Sóc Sơn đo được 242,4 mm. Nguyên nhân đợt mưa này tương tự đợt hoàn lưu bão số 10 trước đây. Sáng 8-10, có khả năng còn mưa vừa nhưng không còn mưa lớn. Do mưa lớn nhiều giờ, sáng 7-10, nhiều khu vực tại Thái Nguyên cũng bị ngập nặng. Riêng tại khu vực trạm Gia Bảy, mực nước lúc 10 giờ là 28,09 m, cao hơn báo động 3 là 1,09 m. Tại khu vực phường Quang Công an có mặt tại trước trụ sở công ty của Shark Bình. Ảnh: ĐL Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN gồng mình Ngày7-10,BộTổngThammưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện 5741/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11. Trong đó, Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền và nhân dân. Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh… Tiêu điểm Vinh cũ (nay là phường Quan Triều), hầu hết khu dân cư, tuyến đường đều bị ngập, nhiều điểm ngập sâu 2-3 m. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, từ sáng, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó tại tuyến đê chân cầu Bến Tượng. Ngay từ rạng sáng, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tiến hành gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê… Động đất 3,4 độ Richter ở Cao Bằng Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, một trận động đất vừa được ghi nhận tại tỉnh Cao Bằng lúc 16 giờ 42 phút ngày 7-10. Trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.936 độ vĩ bắc, 105.938 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,5 km. Vị trí này được xác định tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Cũng tại Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ký ban hành Công văn 3137/ UBND-KT chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với mưa lũ, ngập lụt đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh này. Công văn nêu rõ tình hình mưa lũ đặc biệt nguy hiểm, diễn biến rất nghiêm trọng và phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Các xã cần ưu tiên sơ tán khẩn cấp gồm Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Hòa An, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, Phục Hòa và các điểm nguy cơ cao khác.• Người dân giải cứu 2 mẹ con trong đám cháy Khoảng 3 giờ sáng 7-10, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà một trệt hai lầu trên đường Dương Thiệu Tước, phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM). Mọi người hô hoán, tìm cách cảnh báo người trong nhà. Bên trong, một nam thanh niên cùng người mẹ lớn tuổi cố gắng thoát thân nhưng không thể ra ngoài do lửa bao trùm khu vực tầng trệt, gần cửa ra vào. Hai người đã mở cửa lầu một, chạy ra ban công đứng tránh khói ngạt và kêu cứu. Nghe tiếng kêu, người dân xung quanh nhanh chóng mang dụng cụ đến phá cửa tầng trệt, dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Đám cháy được khống chế trước khi lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp có mặt. Hai mẹ con được người dân đưa ra ngoài an toàn. Theo người dân, căn nhà trên được hai mẹ con thuê để ở. Người trong nhà cho biết khu vực phát cháy nằm gần cầu thang, nơi đặt máy bơm nước; nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Công an phường Tân Sơn Nhì cùng các đơn vị liên quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. NGUYỄN TÂN Khu vực phát cháy được cho là nơi để máy bơm nước. Ảnh: HT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 8-10-2025 lấy ý kiến) hay không?”, nhiều chuyên gia đồng tình về việc cần thiết xây dựng luật song cũng có chuyên gia cũng băn khoăn. Theo PGS-TS Ngô Hữu Phước (Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật kinh tế, ĐH Kinh tế - Luật) thì Trung Quốc, Mỹ hay EU có cách tiếp cận và xây dựng khung pháp lý về AI khác nhau, mỗi một cách tiếp cận sẽ có những ưu và nhược điểm đi kèm. “Tại Việt Nam, thời điểm hiện tại chưa nên ban hành luật riêng về AI bởi lẽ hệ sinh thái AI còn non trẻ, chưa đủ độ chín để luật hóa. Bên cạnh đó, nguồn lực quản lý nhà nước còn hạn chế và khó đảm bảo tính linh hoạt trước thay đổi nhanh của công nghệ” - PGS-TS Ngô Hữu Phước nói. Đồng quan điểm, ông Huỳnh Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết đơn vị cũng đang tham mưu cho UBND và tham gia góp ý cho dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, dưới góc độ cá nhân, ông Anh cũng băn khoăn việc thời điểm này xây dựng luật về AI đã đủ độ chín hay chưa khi các quy định về trí tuệ nhân tạo hiện đã có ban đầu tại Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 (có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2026). “Hiện các quy định về AI chưa có hiệu lực thi hành trên thực tế, lĩnh vực AI còn mới, chưa có nhiều kết quả tổng kết thực tiễn. Do đó, tôi cũng băn khoăn về vấn đề xây dựng luật cho AI” - ông Anh nói. Trong khi đó, theo PGS-TS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo, BV ĐH Y Dược TP.HCM, trong y khoa, AI giúp chẩn đoán bệnh; phát triển thuốc HỮU ĐĂNG - YẾN CHÂU Tại phiên thảo luận Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam” do Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã nhận được sự quan tâm, trao đổi sôi nổi của các chuyên gia, nhà khoa học về khung pháp lý cho trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam. Đã đến thời điểm cần có luật về trí tuệ nhân tạo chưa? Liên quan đến vấn đề “Việt Nam hiện nay có cần một đạo luật quy định về trí tuệ nhân tạo (dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được Các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN mới; cá nhân hóa điều trị, tìm ra các thuật toán phức tạp, tìm ra được những biến số tối ưu cho một liệu pháp. Ngoài ra, AI còn giúp cải thiện công nghệ chỉnh sửa gen. Tuy nhiên, AI trong lĩnh vực y tế cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. PGS-TS Lê Minh Khôi đặt vấn đề: Khi bác sĩ sử dụng AI trong nghiệp vụ chuyên môn mà xảy ra sự cố, sai sót thì bác sĩ hay người phát triển AI chịu trách nhiệm? Sự phát triển của AI là một tiến trình không thể đảo ngược. Một nguyên tắc cốt lõi cần đảm bảo là AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn con người luôn là chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng. Sổ tay phapluat@phapluattp.vn Có hai câu ngạn ngữ của La-tinh rất hay. Thứ nhất là “Luật không quan tâm tiểu tiết”, tức trên thế giới không có luật nào có thể điều chỉnh hết các quan hệ xã hội có thể phát sinh. Thứ hai là “Luật dừng lại ở những nơi dừng lại của lý lẽ”, tức nếu như trong 100 người sử dụng thuốc, 99 người đều vượt qua, chỉ có một người không vượt qua dù đã được cảnh báo rất nhiều từ nhà sản xuất về các chỉ số an toàn thì dưới góc độ pháp lý, giữa bác sĩ và bệnh nhân ai là người rành về an toàn và cách sử dụng thuốc thì người đó có trách nhiệm liên quan. Vì vậy, bác sĩ không thể vô can được. Trên thực tế, đã có bác sĩ dù thực hiện các hoạt động rất tỉ mỉ, chỉn chu nhưng khi xảy ra sự cố y khoa thì phán quyết của tòa vẫn buộc bác sĩ phải chịu trách nhiệm. Điều đó chứng tỏ được rằng dưới góc độ pháp lý, dù bác sĩ có dựa vào AI hay không thì bác sĩ vẫn đưa ra quyết định cuối cùng và phải chịu trách nhiệm. Về vấn đề rủi ro của xe tự hành, tham khảo quy định một số nước, tôi nhận thấy có ba trường hợp: Thứ nhất là xe tự hành với sự cài đặt của chủ sở hữu, nếu gây thiệt hại thì luật quy định chủ sở hữu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trường hợp nữa là nếu xe chạy được từ sự can thiệp của một hacker nào đó thì hacker phải chịu trách nhiêm. Cuối cùng, một sản phẩm cho dù đã chuyển giao hay chưa chuyển giao mà không có lập trình, điều khiển, can thiệp từ phía chủ sở hữu hay hacker thì chủ sản xuất là người phải chịu trách nhiệm. Các quốc gia này cũng đặt ra rất nhiều giới hạn của việc chịu trách nhiệm. Ví dụ loại trách nhiệm chỉ đặt ra trong khoảng thời gian 10 năm, 20 năm liên quan đến hạn bảo hành của chiếc xe. Người ta còn xây dựng Luật Về trách nhiệm sản phẩm hoặc Luật Bảo hiểm về chia sẻ rủi ro từ phía nhà sản xuất, người thực hành và người bán bảo hiểm. Dưới góc độ pháp luật của Việt Nam, thay vì đánh giá có cần thiết hay không cần thiết ban hành luật về AI, chúng ta có thể hoàn toàn tiếp thu dựa trên cơ sở kinh nghiệm lập pháp của nước ngoài. Về kỹ thuật làm luật, theo Nghị quyết 66/NQ-TW, những lĩnh vực pháp luật mới và thường xuyên thay đổi thì cần ban hành luật khung và nhường lại “dư địa” cho Chính phủ, bộ trưởng các bộ ban hành hướng dẫn. Trong bối cảnh hiện nay, AI là một quá trình tất yếu nên cần có luật khung điều chỉnh toàn bộ; còn những mảnh ghép mang tính kỹ thuật sẽ giao cho Chính phủ, bộ trưởng quy định. Về giáo dục, giảng viên cũng đã sử dụng một số phần mềm như ChatGPT để giảng dạy. Tuy nhiên, những phần mềm cũng chỉ có thể đưa ra các văn bản, các tài liệu tiếng Anh. Còn tài liệu tiếng Việt chỉ cập nhật tới năm 2021 mà thôi, những loại tài liệu đã được mã hóa trên mạng mới được sử dụng, còn các sách chuyên sâu là không có. Những phần mềm này cũng chỉ trả lời dựa trên các văn bản pháp luật đã công khai. Còn nhà giáo phải có trách nhiệm với những gì mình nghiên cứu và giảng dạy, cho dù AI giỏi thế nào, việc sử dụng AI như nào đi nữa thì người chịu trách nhiệm là chính nhà giáo. Sự phát triển của AI là một tiến trình không thể đảo ngược, đặt ra những thách thức lớn về mặt pháp lý mà Việt Nam cần sớm giải quyết. Qua những phân tích về trách nhiệm y khoa và xe tự hành, ta thấy rõ một nguyên tắc cốt lõi: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn con người luôn là chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng. Do đó, trách nhiệm nghiên cứu và kiểm chứng trong sử dụng AI phải được đề cao hơn bao giờ hết. Sự kết hợp Theo chuyên gia, cần lộ trình để ứng dụng khung pháp lý thực nghiệm và tiêu chuẩn dữ liệu; đồng thời thiết lập cộng đồng đa phương trong nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực AI… Các vấn đề cần giải quyết để cho AI tại Việt Nam Kết hợp giữa luật khung linh hoạt và trách nhiệm của con người Trên thực tế, trí tuệ nhân tạo đi nhanh hơn pháp luật. Hàng loạt câu hỏi lớn đã hiện hữu: Trách nhiệm pháp lý của AI tạo sinh, an ninh dữ liệu, quyền riêng tư, các vấn đề về minh bạch và giải trình. Trên thế giới đang hình thành những chuẩn mực cho AI. Tại Việt Nam, Luật Công nghiệp công nghệ số được ban hành vào tháng 6-2025 là bước đi nền tảng nhưng rất cần những quy định cụ thể và triển khai hiệu quả. Hội thảo không chỉ đề cập đến việc sử dụng AI trong ngành luật mà còn tập trung đi sâu vào pháp lý dành cho AI, với mong muốn góp phần xây dựng khung pháp lý cho AI phát triển an toàn, có trách nhiệm, không kiềm hãm sự đổi mới và sáng tạo. Ba kết quả có được từ hội thảo: Thứ nhất là khuyến nghị chính sách khả thi để quản trị rủi ro và phân định trách nhiệm pháp lý. Thứ hai là đề xuất lộ trình để ứng dụng khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) và tiêu chuẩn dữ liệu. Thứ ba là thiết lập cộng đồng đa phương trong nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực AI. PGS-TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Ba kết quả của hội thảo

7 PGS-TS LÊ VŨ NAM, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): Khai thác hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hội thảo đã nêu lên những vấn đề rất nóng hiện nay mà chưa có câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng từ các quy định của pháp luật hiện hành. Đó là những vấn đề liên quan đến nhận diện AI, vai trò của AI và việc ứng dụng AI trong kinh tế, trong hoạt động xét xử, trong công tác truyền thông báo chí, trong nghiên cứu khoa học, trong lĩnh vực giáo dục... Đây được xem là những vấn đề rất nóng, đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và toàn bộ xã hội. Kết quả hội thảo hôm nay đã gợi mở cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về AI tại Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang tích cực hội nhập với hệ thống pháp luật quốc tế; đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về AI sẽ là nhân tố quyết định và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Có thể khẳng định rằng AI là một thực tế mà chúng ta phải đối diện. AI xuất hiện hoàn toàn theo quy luật phát triển của tự nhiên và của xã hội. Vấn đề đặt ra là làm sao Việt Nam phải xây dựng và phát triển một khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo đảm cho con người có thể khai thác một cách hiệu quả để sử dụng đúng mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa những mặt tiêu cực, rủi ro mà AI mang lại. Kết quả của hội thảo ngày hôm nay sẽ được tổng hợp thành những bản kiến nghị chính sách để gửi lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu. Ông NGUYỄN ĐỨC HIỂN, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM: AI vừa là cơ hội vừa là thách thức Trong lĩnh vực pháp luật, AI đã và đang tác động sâu rộng đến các hoạt động như quản lý và chính sách; tư pháp; kinh doanh và dịch vụ pháp lý; điều tra hình sự… Bên cạnh cơ hội, việc tích hợp AI vào lĩnh vực pháp luật cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong lĩnh vực báo chí, AI đem đến thách thức nhiều hơn rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro nếu có sẽ đến từ việc chậm cập nhật, không theo kịp và chậm đáp ứng, mất đi các cơ hội. Ví dụ giữa hai cơ quan báo chí cùng lĩnh vực hay hai đài truyền hình, hai đài phát thanh thì cơ hội sẽ đến với đơn vị nào có khả năng đáp ứng, khả năng chuyển đổi số, khả năng làm chủ công nghệ và nguồn lực tài chính tốt. Và nó sẽ trở thành rủi ro nếu không theo kịp, nếu rơi vào đơn vị yếu hơn. Việc nhìn nhận các rủi ro hay cơ hội là do năng lực và tầm nhìn của từng cơ quan báo chí, cũng như vậy với việc lập pháp và tuyên truyền pháp luật. Nếu chúng ta tạo ra hành lang pháp lý tốt để vừa đảm bảo ngăn chặn các rủi ro và tạo điều kiện cho sự sáng tạo, chúng ta sẽ thấy nó lợi ích, thú vị, nếu không sẽ nhìn thấy nó bằng sự sợ hãi. AI có thể xử lý dữ liệu khổng lồ nhưng chỉ con người mới có sự đồng cảm, cân nhắc hoàn cảnh, hiểu được tác động xã hội, văn hóa và chính trị của một quyết định pháp lý. Đây chính là lý do AI phải được nhìn nhận như công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế vai trò trung tâm của con người. Những phân tích và kiến nghị của chuyên gia tại hội thảo đã góp phần xây dựng khung pháp lý cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công dân, doanh nghiệp, hướng tới một hệ sinh thái AI minh bạch, an toàn và hiệu quả; trở thành nguồn tham khảo quý báu cho Đảng và Nhà nước trong quá trình hoạch định chính sách và xây dựng luật về AI - để Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn chủ động tham gia dẫn dắt cuộc chơi công nghệ toàn cầu. Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 8-10-2025 phapluat@phapluattp.vn xây dựng khung pháp lý Ví dụ bác sĩ thăm khám và đưa ra y lệnh cho bệnh nhân uống một viên thuốc và viên thuốc này được nhà sản xuất sản xuất theo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Nhưng khi cho viên thuốc này 100 người uống thì 99 người bình thường, chỉ có một người gặp sự cố. Vậy trách nhiệm trong trường hợp này thuộc về ai? “Theo tôi, cần thiết ban hành luật riêng về trí tuệ nhân tạo để quy định trách nhiệm pháp lý giữa các bên, giúp giảm thiểu rủi ro về pháp lý liên quan đến AI” - PGS-TS Lê Minh Khôi đánh giá. Con người đừng để bị biến thành “trợ lý của AI” Trao đổi tại hội thảo, luật sư Nguyễn Quốc Cường (Giám đốc Công ty Luật Infinity Việt Nam) cho rằng với AI chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, chấp nhận hay không chấp nhận vẫn phải thích nghi với thời đại. Theo luật sư Cường, sự phát triển của AI đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên so với các thế hệ trước. Đơn cử như trước đây việc tra cứu văn bản hoặc mua một cuốn sách về luật rất khó nhưng hiện nay việc tra cứu các văn bản pháp luật rất nhanh chóng, rất dễ để tìm kiếm. “Tuy nhiên, vì AI là trợ lý ảo nên hãy xem AI là trợ lý của chúng ta chứ không phải ngược lại. Các bạn sinh viên cũng đừng nên quá phụ thuộc để biến chúng ta là trợ lý của AI” - luật sư Cường lưu ý. Về vấn nạn gần đây nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã liên tiếp lên tiếng phản ánh việc mình bị sử dụng hình ảnh trái phép, nhất là việc sử dụng AI để cắt ghép. Luật sư Cường cho biết việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người bị sử dụng hình ảnh, mà còn có thể khiến những người xem quảng cáo bị lừa đảo mà không hay biết. Dưới góc độ pháp lý, việc sử dụng AI để cắt ghép, chỉnh sửa hoặc phát tán hình ảnh của cá nhân khi chưa có sự đồng ý là hành vi xâm phạm quyền nhân thân, được điều chỉnh tại Điều 32 BLDS 2015. Người bị xâm phạm có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ hình ảnh, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại theo Điều 592 BLDS 2015. Trong trường hợp hành vi sử dụng AI nhằm tạo ra những hình ảnh, nội dung nhằm mục đích vu khống, làm nhục người khác hoặc lừa đảo người tiêu dùng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định tại Điều 155 (tội làm nhục người khác), Điều 156 (tội vu khống) hoặc Điều 174 (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025). Như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, việc sử dụng trái phép hình ảnh bằng AI còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại xã hội. Do đó, người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đưa những hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Trong trường hợp nếu phát hiện hình ảnh của mình bị cắt ghép hoặc bị các cá nhân sử dụng công nghệ AI để tạo ra những hình ảnh giống mình thì cần có biện pháp pháp lý để bảo vệ hình ảnh của mình như thu thập các hình ảnh, tài liệu này và trình báo sự việc với cơ quan công an, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.• giữa luật khung linh hoạt và ý thức trách nhiệm của con người chính là chìa khóa để khai thác tối đa lợi ích của AI, đồng thời kiểm soát được những rủi ro pháp lý tiềm ẩn. TS CAO VŨ MINH, Trưởng bộ môn luật Hành chính - Nhà nước, khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Ý kiến Đông đảo sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật tham dự hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM cùng các chuyên gia, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==