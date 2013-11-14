227-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 9-10-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Sáng 8-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung “xương sống” liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống của nhân dân. Theo Tổng Bí thư, Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo Khái quát những kết quả chính, Tổng Bí thư cho biết trước hết Ban Chấp hành Trung ương thông qua các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Trung ương cũng cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, nội dung các văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững. Kết quả thứ hai, Trung ương đã thông qua kết luận về báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch năm năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm Trung ương thống nhất tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế - hạ tầng - nhân lực). Đồng thời, làm rõ chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, liên kết vùng - đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi. “Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Định hướng thứ hai là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, kế hoạch năm năm 2021-2025. Trung ương thống nhất cần tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công “đúng - trúng - nhanh - hiệu quả”; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa - một lần khai trên nền dữ liệu liên thông. Trung ương lưu ý cần tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và “Lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường…” - ông nhấn mạnh. Tổng Bí thư cho biết Trung ương cũng thống nhất yêu cầu phải đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tăng tốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi. Song song với đó, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, siết chặt kỷ luật, kỷ cương Đảng, để chống mạnh mẽ hơn và xây bền vững hơn. Thứ bảy là định hướng về việc giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập: Kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền. Chủ động thích ứng với chính sách thương mại mới của các đối tác lớn... Tổng Bí thư cũng khẳng định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tập trung tuyên truyền về những chủ trương, đường lối, biện pháp, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt… Định hướng thứ chín mà Trung ương thống nhất là kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới. “Mọi nhiệm vụ đều phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra; báo cáo đúng hạn; công khai tiến độ và kết quả Tổng Bí thư: Lấy mức sống và của nhân dân làm thước đo 2026 và tài chính - ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh. Một kết quả khác theo Tổng Bí thư là Trung ương đã xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của mình; thống nhất cơ chế theo dõi - kiểm tra - đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cùng với đó, Trung ương cũng thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”. “Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ theo thẩm quyền” - Tổng Bí thư cho biết. Không để lọt người chạy chức, chạy quyền Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chín định hướng lớn. Về việc chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời rà soát khung pháp lý, quy trình; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch; chủ động phương án nhân sự và tổ chức, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin của nhân dân. Cùng với đó, Trung ương thống nhất hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống. “Trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp - phân quyền gắn trách nhiệm giải trình, đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp” - Tổng Bí thư nói. Ông cũng cho hay Trung ương lưu ý khẩn trương hoàn thiện đề án tiêu chuẩn - phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị theo hướng tổng thể, liên thông, khả thi, tạo không gian phát triển mới cho cấp cơ sở, để chính quyền cơ sở không chỉ là nơi thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân mà còn là nguồn sáng tạo vô tận trong phát triển đất nước. Lành mạnh hóa thị trường trái phiếu, bất động sản Định hướng tiếp theo mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, năng lượng. Tinh thần xuyên suốt hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương thông qua các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Tiêu điểm Không để ai bị bỏ lại phía sau Cấp ủy các địa phương cần chuyển mạnh từ“quy trình”sang “kết quả”, mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng. Phương châm là “mạnh từng cơ sở, từng địa phương”sang“mạnh theo vùng”; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông - số - năng lượng, hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị. An sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất… Tổng Bí thư TÔ LÂM Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP

3 Thời sự - Thứ Năm 9-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chia sẻ ông mong các cơ quan báo chí có thể tập trung làm nổi bật thành tựu và khát vọng phát triển TP.HCM, giúp người dân hiểu rõ về tầm nhìn xây dựng một siêu đô thị đa trung tâm, từ đó khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân. Cùng với đó, báo chí cần tạo diễn đàn dân chủ, trí tuệ, mở những chuyên trang, chuyên mục thực chất để đăng tải dự thảo báo cáo chính trị, lắng nghe và phản ánh những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân… Sau đại hội, báo chí cần tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ về Ban Chấp hành khóa mới và những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà đại hội đã đề ra. Để từ đó biến nghị quyết của Đảng thành nhận thức, ý chí và hành động của toàn dân. Quan trọng nhất, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mong các cơ quan báo chí bám sát quá trình các cấp, các ngành cụ thể hóa nghị quyết; phát hiện, biểu dương những đơn vị làm tốt, cách làm sáng tạo. Đồng thời giám sát, phản biện những nơi làm chậm, làm hình thức để từ đó trở thành động lực thúc đẩy, đảm bảo nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn của TP. niềm tin để nhân dân giám sát” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể thì cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán. Do đó, ông đề nghị quán triệt ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo. Ba trọng tâm gồm thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ba công khai là công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I mang dấu ấn lịch sử của thành phố Từ trái sang: Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao đổi tại họp báo. Ảnh:THUẬN VĂN Báo chí giám sát, phản biện quá trình thực hiện nghị quyết THANH TUYỀN - LÊ THOA Chiều 8-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cùng chủ trì họp báo. Toàn bộ tài liệu đại hội được đăng tải lên app Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13-10 (phiên trù bị). Sáng 14-10 sẽ khai mạc chính thức và làm việc cả ngày. Đại hội bế mạc vào ngày 15-10. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với bốn điểm cầu, gồm điểm cầu trung tâm đại hội, hai điểm cầu tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) cùng với điểm cầu ở đặc khu Côn Đảo. Qua đó, kịp thời phản ánh, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng từ người dân đến đại hội. Thông tin về công tác chuyển đổi số trong đại hội, ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết việc điểm danh của các đại biểu tham dự đại hội sẽ được ứng dụng công nghệ. “Khi đại biểu vào cổng, các thiết bị sẽ tự rà soát và tự điểm danh các đại biểu, đảm bảo số lượng đại biểu, báo cáo về trung tâm nhanh chóng để đoàn chủ tịch điều hành đại hội xuyên suốt” - ông Sơn thông tin. Ông cho biết thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, toàn bộ tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải lên ứng dụng (app) chung của đại hội, trừ tài liệu mật. Hiện ứng dụng đã được triển khai cho tất cả đại biểu dự đại hội để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia góp ý vào đại hội. Đáng chú ý, ứng dụng này không chỉ để phục vụ đại hội mà duy trì sau đại hội để dùng vào các hoạt động khác của tổ chức Đảng TP. Đồng thời, xây dựng các nội dung về văn hóa - xã hội, hạng mục giải trí để đại biểu sử dụng. “Đến nay, 95% nội dung trên app đã hoàn thiện và được triển khai đến đại biểu, phần còn lại đang được tiếp tục cập nhật để chuyển tải được thông tin sinh động nhất của TP” - ông Sơn nói. Những ý kiến góp ý của đại biểu cũng sẽ tổng hợp ngay trên các phần mềm, phân tách từng nhóm vấn đề để đoàn chủ tịch tiếp thu ngay vào trong văn kiện hoặc giải trình trước đại hội. Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM cho biết đã nhận được các phản hồi tích cực từ các đại biểu sau khi tiếp cận ứng dụng, cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ, quyết liệt của TP. Đại hội mang dấu ấn lịch sử của TP.HCM Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cho biết đến nay, đại biểu được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu. Ông Đức cho biết đại hội lần này mang dấu ấn lịch sử của TP.HCM. Theo đó, tổng diện tích của TP.HCM (sau sáp nhập) đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp. Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước (101,344 triệu người). Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc (51,806 triệu người). Đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TP.HCM mới ước tính 3,03 triệu tỉ đồng (tương đương 123 tỉ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước. Nếu loại trừ dầu khí tại Bà RịaVũng Tàu, con số này vẫn đạt trên 2,821 triệu tỉ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc. Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của TP.HCM là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động. GRDP bình quân đầu người của TP.HCM ước tính đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước. Về thu ngân sách nhà nước, TP.HCM dự kiến đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách dự kiến đạt 248.000 tỉ đồng, chiếm 10,9% tổng chi. Điều này cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TP.HCM mới trong ngân sách quốc gia.• Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ sử dụng app hoàn toàn để xem tài liệu đại hội, tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và đoàn chủ tịch sẽ dựa vào app để điều hành. xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành. Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân. “Cụ thể là dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn” - Tổng Bí thư nêu rõ. Tổng Bí thư đề nghị mỗi ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. “Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo” - người đứng đầu Đảng kêu gọi.• Chia sẻ với những mất mát của người dân vùng bão lũ Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt. Ông cũng biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm, cứu dân, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua. “Đề nghị các ủy viên Trung ương, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và 11” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế. Tổng Bí thư cũng yêu cầu tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất. Đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: PHẠM THẮNG

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 9-10-2025 Chiều 8-10, tại tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi đi thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Phải đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết Tại cuộc họp, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, lực lượng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ người dân. Theo Thủ tướng, quý III có tới tá m cơn bão, riêng tháng 9 có bố n cơn bão lớn liên tiếp và tháng 10 vẫn còn bão; bão số 11 là “bão chồng bão, lũ chồng lũ” làm nhiều chỉ số vượt dự báo, thiết lập kỷ lục mới về lũ lụt, gây thiệt hại lớn về tính mạng người dân cũng như tài sản. Dự báo lũ rút chậm và sẽ còn gây khó khăn cho người dân, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị, xã hội cùng nhân dân vượt qua khó khăn. Trước mắt, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 50 tỉ đồng để hỗ trợ người dân và làm những việc trước mắt. Chỉ đạo chín nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất, tập trung tìm kiếm người mất tích và chăm lo cho người bị thương. Hỗ trợ người dân, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá, trường lớp. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt. Đặc biệt phải đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản… Trước đó, đến động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại phường Phan Đình, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước. Đồng thời đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão lũ và ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, triển khai công tác hộ đê, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ đầu… Chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống Trưa 8-10, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh; thăm hỏi, động viên người dân bị ả nh hưở ng do ngập lụ t. Tại xã Tiên Lục (Bắc Ninh), lú c 2 giờ ngà y 8-10, một đoạn đê bối đã bị vỡ dài khoảng 15 m, ảnh hưởng tới bảy thôn. Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết công tác khắc phục hậu quả được triển khai thực hiện rất tích cực, khẩn trương. Việc vỡ đê không gây thiệt hại về người vì cơ bản hệ thống đê bối đã bị nước tràn qua. Suốt đêm 7-10 đến rạng sáng 8-10, lực lượng phòng, chống lụt bão tại chỗ đã di Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ, không để người dân thiế u ăn, thiế u mặ c. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP NHÓM PHÓNG VIÊN Thủ tướng: Dứ t khoá t không để ngườ i Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi tạ i Thá i Nguyên bị ngập nặ ng. Ảnh: CTV Ngày 8-10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đi kiểm tra và động viên bà con và các lực lượng phòng, chống mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 gây ra tại tỉnh Lạng Sơn. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của bão số 11, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, nhiều địa điểm bị ngập lụt, chia cắt. Mưa lũ làm tỉnh bị ngập lụt trên diện rộng tại Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thất Khê, Tràng Định; trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng (4 nhà bị sập, 63 nhà bị sạt lở đất; gần 3.000 hộ dân bị ngập úng từ 30 cm đến 2 m và cô lập). Khoảng 1.000 hộ dân bị cô lập. Trên địa bàn đã xảy ra vụ vỡ đập tại đập thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ). Tỉnh đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán tại hai xã Thất Khê, Tràng Định và xử lý sự cố vỡ đập. Thực hiện xử lý đảm bảo giao thông tạm thời; cắm biển báo tại các tuyến đường bị sạt lở, các khu vực ngầm tràn, nước chảy xiết, các khu vực nguy hiểm… Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh Lạng Sơn trong việc triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 11 và mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con, không để xảy ra thiệt hại về người. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số điểm ngập úng, chia cắt, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục khẩn trương tiếp cận các địa bàn đang bị chia cắt; di dời người dân đến nơi an toàn. Triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con vùng ngập lụt; đảm bảo lương thực, thực phẩm không để bà con bị đói khát, không có chỗ ở; đảm bảo an ninh trật tự, phòng tránh kẻ gian, bảo vệ tài sản cho bà con vùng lũ… Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra thực tế công tác ứng phó với ngập úng tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lạng Sơn Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh Ngà y 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể, quyết định hỗ trợ 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho bố n địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó: Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực. Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định 2171/QĐ-TTg ngày 2-10 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. Cụ thể, hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của bão số 10 và các đợt Thủ tướ ng Phạ m Minh Chính nhấ n mạ nh phải đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản…

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 9-10-2025 Sáng 8-10, trời Hà Nội hửng nắng sau những ngày mưa lớn nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, nước đọng lênh láng khiến việc đi lại của người dân vẫn vô cùng vất vả. Chính quyền giúp dân qua điểm ngập an toàn Chị Trần Thị Thắm (ngụ phường Tây Mỗ) cho biết cơ quan cho làm việc online hai ngày qua, hôm nay nắng nên phải đến công ty. Chị đi từ 7 giờ nhưng đến 8 giờ vẫn chưa tới được công ty vì đường Tây Mỗ và lối ra Đại lộ Thăng Long đều ngập sâu, phải chờ xe cứu hộ chở qua chỗ ngập, mỗi lượt tốn 50.000 đồng. “Giờ cứ thấy trời âm u là sợ, hai tuần nay ngày nào cũng ngập, vừa khô ráo được ít hôm thì nước lại tràn về, không biết bao giờ mới rút hết” - chị Thắm than thở . Trên cùng tuyến, anh Trần Văn Kiên (phường Đại Mỗ) nói rằng dù đã xem bản đồ giao thông để tránh chỗ ngập nhưng “dường như cả khu đều là sông”. “Tôi vòng qua mấy tuyến vẫn không thoát được. Cuối cùng đến gần cầu Ngà thì được lực lượng phường Xuân Phương hỗ trợ đưa xe qua. Nếu không có các anh chắc tôi phải quay đầu” - anh Kiên kể. Anh Nguyễn Quang Huy (Tiểu đội trưởng dân quân thường trực phường Xuân Phương) cho biết đây là điểm ngập sâu nhất khu vực nên UBND phường Xuân Phương đã huy động lực lượng quân sự, môi trường cùng chế chiếc phao lớn giúp người dân qua lại. “Từ hôm qua đến nay, tổ hỗ trợ đã đưa hàng trăm lượt xe máy, người dân qua điểm ngập. Chúng tôi túc trực từ sáng đến tối để đảm bảo ai cũng có thể qua an toàn” - anh Huy nói. Ngán ngẩm cảnh nước ngập Tại khu đô thị Geleximco (phường An Khánh), cảnh ngập lụt còn nghiêm trọng hơn. Nước dâng cao đến gần 1 m, có đoạn hơn 1 m khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn. Chị Nguyễn Thị Cúc (cư dân tạ i đây) lo lắng cho biết năm nay ở đây đã ngập bốn lần, lần nào cũng nặng. Mỗi lần ngập kéo dài ít nhất hai ngày, có khi cả tuần. Mưa vừa dứt, chưa kịp khô thì lại ngập tiếp. “Từ tối 7-10 đến sáng 8-10, khu vực này vẫn mất điện. Không có điện thì không nấu ăn, không giặt giũ được. Muốn ăn cơm phải thuê thuyền đi mua, cực lắm. Mỗi lần như vậy chỉ biết thở dài” - chị Cúc nói. Anh Nguyễn Văn Kiên (chủ mộ t quán ăn nhỏ) chia sẻ rằ ng anh đã quen “sống chung với lũ”. “Mở quán được hơn năm, tôi phải sắm ngay một chiếc thuyền. Cứ mưa ngập là dùng thuyền chở nhân viên, đồ ăn, thậm chí phục vụ tận nhà cho khách không thể ra ngoài” - anh Kiên kể. Sáng 8-10, anh Kiên vẫn mở cửa bán hàng dù nước ngập nửa thân xe máy. “Có sáu khách và nhân viên được tôi chở bằng thuyền tới quán. Nếu không có thuyền, chắc tôi phải đóng cửa lâu rồi vì mỗi năm vài đợt ngập kéo dài cả tuần, thiệt hại không nhỏ” - anh nói. Dọc tuyến Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, Tây Mỗ, nước cao hơn ngày 7-10. Nhiều đoạn, dòng xe nối dài, người dắt xe bì bõm giữa dòng. “Từ sáng tới giờ chỉ mong nước rút để dọn dẹp, mà nhìn xuống vẫn thấy mênh mông” - anh Hoàng Diệp (ngụ phườ ng Tây Mỗ) chia sẻ. Trời Hà Nội đã tạnh nhưng nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước. Những “rốn lũ” giữa lòng thủ đô lại tiếp tục tái diễn, khiến người dân chỉ biết chờ trời nắng thêm vài ngày nữa mới mong trở lại cuộc sống bình thường.• Người dân chật vật với “rốn lũ” giữa lòng Hà Nội Trời đã tạnh nhưng nhiều khu dân cư tạ i Hà Nộ i vẫn chìm trong biển nước, người dân chỉ biết chờ nắng thêm vài ngày nữa mới mong trở lại cuộc sống bình thường. UBND phường Xuân Phương đã huy động lực lượng quân sự, môi trường cùng chế chiếc phao lớn giúp người dân di chuyển qua điểm ngậ p sâu ở cầuNgà. Lực lượng chức năng phường Xuân Phương hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập ở cầu Ngà. Ảnh: V.LONG VIẾ T LONG dân vù ng lũ thiế u ăn, thiế u mặ c Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Báo Cao Bằng Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân khu vực bị ngập lụt do vỡ đê bối tại xã Tiên Lục. Ảnh: VGP Tiêu điểm Trực thăng Mi-171 và Mi-17 mang theo hàng hóa cứu trợ vùng lũ Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đột xuất bay cứu hộ, cứu nạn tới Lạng Sơn. Sau khi chuyển từ sân bay Hòa Lạc tới sân bay Gia Lâm trong sáng 8-10 để tiếp nhận hàng hóa cứu trợ (gồm nước lọc, mì tôm, lương khô bay, sữa hộp…), các tổ bay trực thăng Mi-171 và Mi-17 đã lần lượt cất cánh tới Lạng Sơn. Lúc 9 giờ 50, trực thăng Mi-171 số hiệu Sar-03 đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo 2 tấn hàng hóa tới xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ và cứu hộ, cứu nạn. Tiếp đó, lúc 10 giờ 15, tổ bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 cũng cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo 2 tấn hàng hóa tới xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn. Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, nhất là lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hết mình cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt, qua đó giảm thiểu tối đa về người và của do lũ lụt gây ra. Đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền cần có các phương án chủ động ứng phó với thiên tai, mưa bão, lũ lụt thời gian tới. Trước mắt, khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử lần này, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên người dân tại tỉnh Cao Bằng. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, từ đêm 6-10 đến ngày 7-10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa rất to trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã ven sông suối, vùng trũng. Đỉnh lũ sông Bằng vượt mức báo động 3 là 3,29 m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; tổ chức sơ tán, di dời 254 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến ngày 8-10, toàn tỉnh ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông... thiệt hại ước tính ban đầu trên 1.500 tỉ đồng. Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, kịp thời thiên tai khác từ đầu năm 2025. Trong đó, Tuyên Quang 200 tỉ đồng, Cao Bằng 195 tỉ đồng, Lạng Sơn 20 tỉ đồng, Lào Cai 200 tỉ đồng, Thái Nguyên 20 tỉ đồng, Phú Thọ 20 tỉ đồng, Sơn La 200 tỉ đồng, Lai Châu 24 tỉ đồng, Điện Biên 90 tỉ đồng, Ninh Bình 20 tỉ đồng, Thanh Hóa 200 tỉ đồng, Nghệ An 500 tỉ đồng, Hà Tĩnh 500 tỉ đồng, Quảng Trị 200 tỉ đồng, Huế 135 tỉ đồng. Trước những mất mát của người dân, đông đảo nghệ sĩ như Trấn Thành - Hari Won, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik… một lần nữa hướng về bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 11. Trưa 8-10, diễn viên, MC Trấn Thành công khai số tiền vợ chồng anh gửi đến tài khoản MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ trung ương là 200 triệu đồng để ủng hộ người dân Thái Nguyên bị mất mát bởi bão số 11. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy cũng thông báo chuyển 100 triệu đồng cho tài khoản Ban Cứu trợ trung ương để ủng hộ và chia sẻ cùng bà con Thái Nguyên. Ca sĩ Đức Phúc cũ ng ủng hộ 100 triệu đồng gửi tới bà con Thái Nguyên… MINH TRÚ C - THĂNG BÌNH của tỉnh Cao Bằng, nhấn mạnh tình huống mưa lũ cực đoan lặp lại nhiều lần cho thấy cần xem xét lại phương thức ứng phó, chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống. Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ đặc thù cho miền núi; đồng thời sớm nghiên cứu giải pháp công trình lâu dài như nâng cao hệ thống kè, đê bảo vệ khu dân cư, nhằm ứng phó với trận lũ lịch sử có thể tái diễn. “Miền núi không thể sống chung với lũ, mà phải chủ động chống lũ” - Phó Thủ tướng nói và yêu cầu tỉnh thống kê cụ thể thiệt hại của người dân, hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ phù hợp.•

6 Thời sự - Thứ Năm 9-10-2025 Việt Nam chủ trì Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân Ngày 7-10 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, trên cương vị chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, đã chủ trì phiên họp không chính thức đầu tiên với các quốc gia thành viên của hiệp ước. Phiên họp nhằm trao đổi sơ bộ về định hướng, ưu tiên và tiến trình tham vấn chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm NPT dự kiến diễn ra vào tháng 4-2026. Nhiều đại biểu đánh giá cao việc Việt Nam được lựa chọn đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT trong bối cảnh môi trường an ninh và địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp, khẳng định sự tin tưởng vào uy tín và năng lực của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại và đồng thuận. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia phát huy tinh thần xây dựng, hợp tác, thỏa hiệp và sáng tạo, hướng tới một kỳ kiểm điểm thành công và thực chất. Tại phiên họp, đại diện các nước đã chia sẻ quan điểm về các ưu tiên cho kỳ kiểm điểm tới, đặc biệt trong trụ cột giải trừ vũ khí hạt nhân. PV Ngày 8-10, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội (Công ước Hà Nội). Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ: “Việt Nam rất vui mừng và tự hào khi Thủ đô Hà Nội được LHQ lựa chọn làm địa điểm của lễ mở ký và hội nghị cấp cao của công ước, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và là dấu mốc quan trọng của 47 năm Việt Nam tham gia LHQ”. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh việc Việt Nam được tín nhiệm lựa chọn là nước chủ nhà của lễ mở ký công ước không chỉ thể hiện sự trân trọng của bạn bè quốc tế, đồng thời phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín của Việt Nam. Nó cũng cho thấy uy tín đối ngoại của Việt Nam ngày càng tăng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Cũng theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, sự kiện này đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu của LHQ trong phòng, chống tội phạm mạng. Công ước này hứa hẹn trở thành công cụ pháp lý cho tất cả quốc gia thành viên phòng, chống tội phạm mạng trên quy mô toàn cầu. Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), sau khi ký kết công ước, Việt Nam sẽ tiến hành rà soát các hệ thống pháp luật có liên quan để chuẩn bị phê chuẩn công ước sớm nhất. Đặc biệt, Việt Nam sẽ thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 theo yêu cầu của công ước. Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26-10, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký LHQ António Guterres sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. NGỌC DIỆP Ngày 8-10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM, kiến nghị cho phép triển khai Cơ sở 2 của các bệnh viện (BV) chuyên khoa ung bướu và sản tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo Sở Y tế, việc mở rộng này nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân địa phương cũng như du khách, đồng thời giảm áp lực cho các BV tuyến cuối tại TP.HCM. Sở Y tế kiến nghị BV Từ Dũ hoặc BV Hùng Vương sẽ triển khai Cơ sở 2 tại khu đất BV Lê Lợi (địa chỉ cũ là 22 Lê Lợi, TP Vũng Tàu). BV Ung bướu sẽ triển khai Cơ sở 2 tại khu đất BV Bà Rịa (địa chỉ cũ là 13 Phạm Ngọc Thạch, TP Bà Rịa). T.PHƯƠNG Ngày 8-10, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết dự án làm làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ đã có giấy phép thi công, nhà thầu đang tổ chức tập kết thiết bị và chính thức bắt đầu thi công vào ngày 10-10. Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, làn đường dành riêng cho xe đạp dài gần 6 km, rộng 2 m trên Đại lộ Mai Chí Thọ (từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường Đ1) sẽ được bố trí tách biệt ô tô, xe máy, có trạm công cộng, kết nối metro và xe buýt. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay với mức đầu tư gần 13 tỉ đồng. Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá nếu làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ phát huy hiệu quả, TP.HCM sẽ có cơ hội để nhân rộng thêm. N.NGỌC Thành ủy Hà Nội thông tin về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới Ngày 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo kế hoạch, phiên trù bị diễn ra ngày 15-10, các phiên chính thức vào ngày 16 và 17-10. Đây được xác định là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng phát triển của thủ đô trong năm năm tới. Ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết công tác xây dựng văn kiện được Thành ủy triển khai sớm và bài bản. Quá trình soạn thảo văn kiện đã trải qua nhiều vòng thảo luận, xin ý kiến từ các cơ quan trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Dự thảo cũng được công bố rộng rãi để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự được Thành ủy Hà Nội chuẩn bị công phu, bám sát Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương. Theo ông Hà Minh Hải, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án nhân sự của Thành ủy tại Thông báo số 91-TB/TW ngày 28-8-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP có 75 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí và Thường trực Thành ủy gồm năm đồng chí. T.PHÚ Người dân được đi metro số 1 miễn phí trong 3 ngày UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện để phục vụ miễn phí cho người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Theo văn bản, chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp với Công ty CP Thương mại Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí, phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến metro số 1 trong dịp Tết Dương lịch (ngày 1-1-2026) và Tết Nguyên đán (ngày 16 và 17-2-2026). N.NGỌC Bộ GD&ĐT quy định nội dung 15 môn chuyên Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên, có hiệu lực từ ngày 15-10. Thông tư gồm chương trình giáo dục nâng cao của 15 môn chuyên được giảng dạy tại trường THPT chuyên là ngữ văn, toán, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Chương trình được xây dựng theo nguyên tắc nâng cao từ chương trình môn học quy định tại Thông tư 32/2018, không bao gồm các nội dung mở rộng ngoài đơn vị nội dung kiến thức môn học... N.QUYÊN Phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình sau 11 năm Ngày 8-10, chị Trịnh Kim Liên (ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa nhận được thông báo từ Cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND Tối cao về việc phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Vĩnh Long cũ, sau 11 năm tạm đình chỉ. Theo thông báo, CQĐT VKSND Tối cao đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 01/ QĐ-VKSTC-CI(P5) ngày 1-10-2025 đối với vụ án “dùng nhục hình” quy định tại Điều 298 BLHS năm 1999 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 22/QĐVKSTC-C6(P5) ngày 14-11-2013 của CQĐT VKSND Tối cao xảy ra tại Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cũ). Tháng 5-2013, anh Nguyễn Văn Đức (chồng chị Liên) tử vong khi đang bị tạm giam. Tháng 11-2013, CQĐT VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình. Đến ngày 15-9-2014, CQĐT trưng cầu giám định pháp y bổ sung, sau đó thì tạm đình chỉ vụ án. H.DƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Công ước Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam Kiến nghị mở Cơ sở 2 BV chuyên khoa ung bướu và sản tại Bà Rịa-Vũng Tàu Chốt ngày thi công làn đường dành riêng cho xe đạp ở TP.HCM Tin vắn • Cháy cửa hàng quần áo, 1 người tử vong. Rạng sáng 8-10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An). Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy sau 20 phút nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến anh NĐH (22 tuổi) là chủ cửa hàng tử vong. Đ.LAM • Đưa kẻ cướp giật đến hiện trường thực nghiệm điều tra. Ngày 8-10, Công an xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng đã đưa Nguyễn Văn Phúc (26 tuổi) đến hiện trường để thực nghiệm hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 4-10, Phúc đã giật điện thoại của người khuyết tật là anh LVT (trú xã Đạ Tẻh 3). PN - VT Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NGỌC DIỆP thoisu@phapluattp.vn

