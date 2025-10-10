228-2025

CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Vị thế luật sư trong kỷ nguyên mới của đất nước Luật sư không chỉ là những người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, tổ chức mà còn là lực lượng tiên phong trong quá trình cải cách tư pháp của đất nước. Trong ảnh: Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Ảnh: YẾN CHÂU Thủ tướng: Bằng mọi giá tiếp cận khu vực bị chia cắt, tiếp tục hộ đê • Những chuyến quà nghĩa tình đến bà con vùng lũ Tín hiệu mới trên thị trường khi tỉ giá USD/VND hạ nhiệt Bao giờ Hà Nội giải được bài toán úng ngập? Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc: Cú hích lịch sử ĐỂ CẦN GIỜ THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TP.HCM - BÀI 1 Từ "vùng trũng hạ tầng" đến cửa ngõ phát triển vùng Nam Bộ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM (10-10-1945 – 10-10-2025)

2 sá, vệ sinh môi trường... Song song với đó, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh “màn trời chiếu đất”. Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết chi trả bảo hiểm; các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn để khôi phục lại sản xuất. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục tổng hợp, thống kê thiệt hại để Trung ương hỗ trợ ngay và MTTQ khẩn trương phân bổ kinh phí ủng hộ. Trong cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết có 23 sự cố đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội trên sông Cầu, sông Thương. Đến thời điểm này chưa có đoạn đê chính nào bị thời, hiệu quả, đúng hướng. Về một số công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Trung ương tổng hợp, đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình, công tác phòng chống, khắc phục để đề xuất những công việc tiếp theo. Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người mất, mất tích. Đồng thời, tiếp tục huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Thủ tướng lưu ý việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương hỗ trợ quần áo, chăn màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để có thể sử dụng ngay. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN&MT, các địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, đường vỡ tràn, bởi hàng ngàn người thuộc các lực lượng đang trực chiến và thực hiện các biện pháp hộ đê. “Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu rút thì chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo, tuy nhiên các đê bao, đê bối đều tràn hết” - Thứ trưởng cho biết. Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ, 256 phương tiện các loại và tổ chức bốn chuyến bay vận chuyển 8,7 tấn hàng cứu trợ. Bộ Công an đã điều động 11.500 cán bộ, chiến sĩ, tăng cường 591 chiến sĩ cảnh sát cơ động về các tỉnh. Trắng đêm gia cố đê, ngăn nước tràn vào thôn làng Tại tỉnh Thái Nguyên, suốt từ đêm 8-10 đến sáng 9-10, trên tuyến đê sông Cầu, đoạn qua trạm Chã (TP Phổ Yên cũ), ánh đèn pin, đèn xe hắt sáng rực cả một vùng. Tiếng máy, tiếng hô nhau gia cố, đắp đất, chằng bao tải cát vang lên dồn dập. Tất cả nỗ lực chỉ với một mục tiêu giữ cho nước lũ không tràn qua đê, bảo vệ hàng ngàn hộ dân bên trong. Khi thấy nước sông Cầu tại trạm Chã dâng nhanh, các trưởng xóm đã gõ cửa từng nhà, thông báo khẩn, yêu cầu người dân di dời sớm đồ đạc, tài sản đến nơi cao hơn. Suốt từ tối đến đêm khuya, người dân phường Phổ Yên nhanh chóng chất đồ lên xe máy, ô tô gửi nhờ nhà người thân, nhiều người đi mua thêm thực phẩm, thuốc men, đèn pin, nến dự trữ. Nhiều khu mất điện, người dân dùng máy phát để sạc pin điện thoại, máy tính, để duy Thời sự - Thứ Sáu 10-10-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Trưa 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả của bão số 11 và mưa lũ sau bão. Hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà bị sập đổ Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo các điều kiện tối thiểu. Cùng với đó, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân. Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (khoảng 2%). Nhấn mạnh chúng ta đã làm tối đa trong khả năng có thể song Thủ tướng cho rằng tình hình dự báo còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài, một số cơn bão khác có thể xuất hiện. Do đó, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ hơn để phòng, chống kịp trì liên lạc trong lúc khẩn cấp. Dọc mặt đê Hà Châu, người dân đứng ken dày, mắt dán theo từng con nước, thấp thỏm, lo lắng. Tại ngã năm Thái Cao, chị Nguyễn Thị Mai, chủ dãy trọ cho công nhân thuê, cũng không ngủ suốt đêm. “Vợ chồng tôi vừa nghe tin nước sông dâng cao là dọn đồ ngay. Cả đêm tôi đi từng phòng dặn các cháu công nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mua thêm mì ăn liền, nước uống, đèn pin... để nếu lũ tràn đê thì còn có cái dùng tạm. Đêm tối mịt mà ai nấy vẫn chạy ngược xuôi, chỉ mong trời thương cho nước đừng lên nữa” - chị kể. Chị Mai nói thêm nếu nước tiếp tục dâng, gia đình sẽ mở cửa tầng 2 để cho các hộ ở vùng thấp tới trú tạm. “Mình còn sức thì phải giúp người. Lúc hoạn nạn, chỉ cần có chỗ trú qua đêm, bát cơm, chai nước là quý lắm rồi” - chị Mai chia sẻ. Từ chiều 8-10, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên gồm quân đội, công an, thủy lợi, chính quyền và người dân địa phương đã gấp rút triển khai gia cố toàn bộ tuyến đê sông Cầu, khu vực trạm Chã. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động các phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận khu vực đang bị chia cắt. Ảnh: VGP Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục tổng hợp, thống kê thiệt hại để Trung ương hỗ trợ ngay và MTTQ khẩn trương phân bổ kinh phí ủng hộ. Ngày 9-10, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Công an tỉnh Thái Nguyên có chín cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt. Tại Bệnh xá Công an tỉnh, Đại úy Dương Quang Huy (Công an phường Linh Sơn) đang điều trị sau khi bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt. Canô của lực lượng cứu nạn gặp nước xiết, va đập mạnh vào cột điện, Đại úy Huy bị ngã, hai chân bị kẹp vào khu vực động cơ chân vịt và bị thương. Một người khác là Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt. Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Trung mong muốn họ sớm bình phục sức khỏe để trở lại công tác. Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, thăm hỏi, động viên Đại úy Dương Quang Huy, cán bộ Công an phường Linh Sơn. Ảnh: CA Chín cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương khi hỗ trợ người dân thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng: Bằng mọi giá khu vực bị chia cắt, tiếp tục Nhấn mạnh dự báo tình hình còn phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Hiện Thái Nguyên có khoảng hơn 70.000 nhà đang ngập trong lũ lịch sử. Ảnh: AH Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố đê tại khu vực đê Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PH

3 Thời sự - Thứ Sáu 10-10-2025 Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến sáng 9-10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích; 367 người bị thương; 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỉ đồng. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn tiếp cận hộ đê V.LONG - T.THANH Ngày 9-10, tại tỉnh Thái Nguyên, giữa dòng nước ngập ngang ngực, một người đàn ông mình trần vẫn mỉm cười, vẫy tay chào khi thấy bè cứu trợ đi qua. Ở một căn nhà khác, cánh tay gầy gò vươn ra từ cửa sổ tầng 2, run run đón lấy chai nước lọc từ tình nguyện viên chèo xuồng. Ngoài đầu ngõ, một vài tấm ván gỗ được dựng vội để ngăn rác, một phụ nữ mặc bộ đồ xanh lội bì bõm, dùng chổi quét từng mảng bùn và rác trôi lềnh bềnh. Những hành động nhỏ bé nhưng kiên cường ấy phản chiếu sức sống và ý chí bám trụ của người dân phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên cũ), nơi đang oằn mình giữa trận lũ lịch sử chưa từng có trong ký ức của những người già hơn 70 tuổi sống ở đây. Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn Toàn TP Thái Nguyên (cũ) vẫn chìm trong “biển nước” dù trời đã hửng nắng. Tại phường Phan Đình Phùng, một trong những điểm ngập nặng nhất, nước lũ đã dâng gần hết tầng 1, buộc người dân phải chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng 2. Đường Minh Cầu vốn là con đường rộng rãi, sầm uất, nay biến thành sông. Thuyền nan, bè tre, xuồng gỗ trở thành phương tiện duy nhất. Trên phố, những chiếc ô tô nhô lên phần nóc, có xe ngập quá nửa, bùn đất bám kín. Người dân nơi đây kể lại chỉ trong vòng gần 1 tiếng, nước dâng vùn vụt, cuốn phăng tất cả dưới tầng 1, từ nồi cơm điện, xe đạp đến tủ lạnh, bàn ghế, ô tô... Anh Dương Văn Dũng mới mua chiếc ô tô chưa đầy một tháng bằng tiền vay ngân hàng để kinh doanh vận tải, nay coi như mất trắng. “Toàn bộ đồ đạc ở tầng 1 và ngoài sân, ô tô, xe máy đều ngập sâu trong nước, thiệt hại hàng tỉ đồng” - anh Dũng thở dài. Cửa hàng, quán xá dọc các tuyến phố lớn đồng loạt đóng kín. Trên khắp mọi nẻo đường, bảng hiệu, rác thải, thậm chí bàn ghế sô pha nổi lềnh bềnh. Nhiều người tranh thủ dùng cây gỗ gạt rác để mở lối ra cho xuồng cứu trợ. Điện cắt trên diện rộng, nhiều khu vực mất sóng điện thoại, cạn dần pin khiến người dân bị gián đoạn liên lạc với bên ngoài. Trong những ngôi nhà bị ngập, bữa cơm tạm bợ trên tầng 2 của người dân chỉ có mì ăn liền và nước lọc từ các đoàn cứu trợ. Những gói hàng cứu trợ gồm mì, nước đóng chai, thuốc men được chuyển liên tục nhưng không thấm vào đâu so với nhu cầu của hàng ngàn hộ dân bị cô lập. Trên đường, một cụ ông hơn 70 tuổi cố gắng giữ thăng bằng trong dòng nước chảy xiết. Ông bảo: “Từ bé đến giờ sống ở đây, tôi chưa từng thấy lũ nào như thế này. Nước ngập cả ngày, cao hơn cả trận lũ năm ngoái cả mét”. Còn sức là phải dọn Trong gian khó, sự sẻ chia lan tỏa mạnh mẽ. Từng chiếc bè tre, từng con thuyền nhỏ đưa nước uống, mì gói tới từng nhà. Hình ảnh người dân vươn tay qua khung sắt nhận chai nước cứu trợ khiến ai cũng xúc động. Trên nhiều ngôi nhà, tiếng cười trẻ nhỏ vẫn vang lên dù xung quanh ngập trong bùn đất. Người lớn động viên nhau giữ tinh thần lạc quan, cùng nhau dọn dẹp, gạt bớt rác và bùn ngay khi nước bắt đầu rút. Tinh thần ấy phần nào làm dịu bức tranh hoang tàn nhưng hiểm nguy vẫn hiện hữu. Theo cơ quan khí tượng, nước từ thượng nguồn còn đổ về, đất đá đã ngậm nước nhiều ngày, nguy cơ sạt lở, sụt lún ở các khu vực ven sông, ven núi diễn biến phức tạp. Nước lũ ô nhiễm chứa đầy rác thải, xác động vật trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngoài da, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Giao thông trong TP vẫn tê liệt, nhiều tuyến đường ngập sâu 1,5 m, dự báo phải 2-3 ngày nữa mới có thể thông xe. Ở một ngõ nhỏ, một gia đình đang kê lại những đồ còn dùng được sau khi tầng 1 bị ngập hoàn toàn. Người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, mặc áo mưa, dùng xẻng gạt bùn. Người đàn ông bên cạnh cười gượng: “Cứ còn sức là phải dọn, chứ để lâu bẩn, thối lắm”. Trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn để lại ký ức khó quên trong lòng người dân. Con đường thành sông, ngôi nhà biến thành đảo nhỏ, cuộc sống phải chờ vào từng gói cứu trợ... tất cả đã vẽ nên bức tranh vừa tang thương vừa kiên cường. Trong dòng nước dữ ấy, vẫn sáng lên những hình ảnh giản dị: Cái vẫy tay lạc quan, cánh tay chìa ra đón chai nước, nụ cười động viên nhau dọn dẹp bùn lầy. Đó là minh chứng rằng người dân Thái Nguyên, sau tất cả, sẽ không khuất phục. Họ tin sau bão giông, mặt trời sẽ lại ló dạng trên từng ngõ phố, từng mái nhà của TP này.• Trên nhiều ngôi nhà, tiếng cười trẻ nhỏ vẫn vang lên dù xung quanh ngập trong bùn đất. Bà Đào Thị Hương, 80 tuổi và bà Đào Thị Hải, 85 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên nhận nước và mì gói. Ảnh: V.LONG Ảnh nhỏ: Nhiều khu vực tại Thái Nguyên vẫn oằn mình trong biển nước. Ảnh: T.THANH Tình người trong “biển nước” Trong gian khó vì mưa lũ, sự sẻ chia lan tỏa mạnh mẽ, hình ảnh người dân vươn tay qua khung sắt nhận chai nước cứu trợ khiến ai cũng xúc động. Sau một đêm trắng, đến sáng 9-10, toàn tuyến đã được củng cố, khả năng chống lũ tạm ổn. Tại một số tuyến đường ở phường Phan Đình Phùng, nước đã rút, người dân bắt đầu dọn dẹp rác thải, bùn đất sau lũ. “Những ngày qua thật sự rất vất vả, may mắn hôm nay nước đã rút và mọi người được trở về nhà, ổn định cuộc sống” - chị Lan, một người dân trong khu vực, cho biết. Ông Nguyễn Văn Bắc, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, thở phào cho biết một số vị trí có nước tràn khoảng 30 cm nhưng đơn vị đã huy động lực lượng gia cố kịp thời. “Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao để nếu mực nước tiếp tục dâng nhanh thì kịp thời ứng phó” - ông Bắc thông tin. Sáng 9-10, mực nước sông Cầu bắt đầu xuống, lũ có chiều hướng rút về phía hạ lưu. Nước lũ rút tại các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đồng nghĩa với áp lực tại khu vực Phổ Yên sẽ tăng, sau đó dồn về phía hạ lưu thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân Tại đê Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, nước vẫn dâng, lực lượng chức năng tiếp tục gia cố đê, ngăn nước không tràn vào phía trong. Trước đó vào đêm 8-10, hàng ngàn người dân cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) nhằm ứng phó với tình trạng nước sông Cầu dâng cao. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được huy động khẩn cấp. Hàng ngàn người dân cũng tình nguyện tham gia gia cố đê. Không khí khẩn trương bao trùm toàn khu vực, với quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 2.000 người dân đang sinh sống trong vùng. Ông Nguyễn Hữu Tầu, Trưởng khu phố Đẩu Hàn, cho biết tuyến đê bối đã được gia cố với cao trình vượt mức đỉnh lũ dự báo trên sông Cầu tại khu vực Đáp Cầu. Ngoài nguồn kinh phí do phường hỗ trợ để mua bạt, bao tải và cát, nhiều hộ dân địa phương cũng đã tự nguyện đóng góp kinh phí để mua bánh mì, nước uống, dây buộc bao tải cát, găng tay… nhằm phục vụ công tác phòng, chống lũ lụt. Tại xã Hợp Thịnh, đê tả Cầu là tuyến đê vô cùng quan trọng, có vai trò bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản không chỉ riêng của xã mà còn các xã, khu công nghiệp lân cận. Xã đã huy động lực lượng đắp đê chống tràn tại một số vị trí trên đê đoạn qua thôn Hương Ninh và Đa Hội. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) đã có mặt kịp thời cùng nhân dân, công an, dân quân tự vệ tập trung gia cố, tôn cao mặt đê. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 675, cho biết nhận được thông tin từ địa phương cần tăng cường lực lượng đắp đê chống tràn, đơn vị đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ về thực địa. “Chúng tôi chia thành các tổ, mang theo dụng cụ phối hợp cùng địa phương khẩn trương đắp đê” - Thượng tá Khương thông tin. Tại xã Phúc Hòa, đê hữu Thương bị tràn 850 m, phải khẩn trương đắp bao đất trong đêm 8-10. Một số đê bối như Phú Khê, Mỹ Hà, Đồng Chản bị vỡ 10-70 m, buộc sơ tán 500 hộ dân. Nhiều điểm đê hữu Cầu và tả Thương bị rò rỉ, lún sụt, đã được xử lý tạm thời. Cục trưởng Phạm Đức Luận yêu cầu Bắc Ninh huy động tối đa lực lượng tại chỗ, theo dõi sát các tuyến đê chính, đặc biệt là đoạn đê sông Cầu qua Hợp Thịnh, Xuân Cẩm; tổ chức tuần tra 24/24 giờ, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Ông nhấn mạnh thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.•

4 Sáng 9-10, tại Bình Nhưỡng, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, kế thừa và phát huy; sự giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng cách mạng gian khổ. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Cùng với đó, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại; thông tin về chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội; mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước. Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp. Ông đề nghị các cơ quan của Đảng, Bộ Ngoại giao cùng các ban ngành, địa phương hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các định hướng lớn về phát triển quan hệ mà hai nước đạt được trong chuyến thăm lần này, qua đó đưa quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. NGỌ C DIỆ P Thời sự - Thứ Sáu 10-10-2025 thoisu@phapluattp.vn N.THẢ O Ngày 9-10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 (tổ chức từ ngày 12 đến 13-10). Lần đầu tiên có nghị quyết riêng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật Tại đây, trả lời báo chí về những điểm nhấn mang tính đột phá trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị gần đây cũng nêu rất rõ, xác định thể chế pháp luật phải trở thành đột phá của đột phá và yêu cầu công tác xây dựng thể chế pháp luật không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn mà phải tạo thành lợi thế cạnh tranh, tạo thành nền tảng pháp lý vững chắc để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Khái quát về những kết quả quan trọng, ông Hải Ninh cho hay nhiệm kỳ này, Đảng ủy Chính phủ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành rất nhiều văn bản về công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, Chính phủ đã tham mưu, trình Trung ương, Bộ Chính trị đưa ra các chủ trương, đường lối, quan điểm lớn cho công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật như ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. “Đây là một quyết định nền tảng rất quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá. Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ cũng trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 178-QĐ/ TW về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đây cũng là lần đầu tiên có riêng một quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho hay gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với nhiều định hướng rất quan trọng, mang tính chất đổi mới, kể cả về tư duy và hành động. “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, trình Quốc hội ban hành 121 luật và nghị quyết” - ông Ninh nhấn mạnh tới sự quan tâm của Chính phủ về công tác này. Tại kỳ họp thứ 10 tới, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua khoảng 55 dự án luật và nghị quyết. “Tính tổng cộng theo dự kiến, riêng trong năm 2025, Chính phủ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 luật và nghị quyết. Đây là một khối lượng công việc kỷ lục với số lượng văn bản lớn nhất từ xưa đến nay ban hành trong một năm” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói và khẳng định những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua không thể đạt được nếu không có công tác xây dựng thể chế pháp luật. “Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta muốn tiến hành công việc gì đi chăng nữa, muốn đổi mới gì chăng nữa thì trước tiên phải đổi mới bằng thể chế pháp luật” - ông nói và cho rằng dù còn rất nhiều điểm nghẽn, rất nhiều khó khăn nhưng tựu trung lại, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hàng loạt cơ chế đặc biệt Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ cũng đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cách làm trong công tác xây dựng và tổ chức thi Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: VGP Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nói về những “cơ chế đặc biệt” trong xây dựng pháp luật “Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta muốn tiến hành công việc gì đi chăng nữa, muốn đổi mới gì chăng nữa thì trước tiên phải đổi mới bằng thể chế pháp luật” - Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh. hành pháp luật. Nổi bật đã chỉ đạo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với rất nhiều điểm đổi mới. “Lần đầu tiên chúng ta ghi nhận có cơ chế hướng dẫn áp dụng pháp luật. Đây là cơ chế rất mới và các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, người dân rất ủng hộ, hoan nghênh cơ chế này” - theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh. Bên cạnh đó, tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật cũng được chú ý nhiều hơn. Dẫn chứng, ông Nguyễn Hải Ninh cho biết Chính phủ đã khai trương và vận hành cổng pháp luật quốc gia - kênh tương tác hai chiều rất tốt giữa các cơ quan có thẩm quyền, người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương về công tác pháp luật. “Thay vì làm văn bản giấy gửi đến từng bộ hỏi những vấn đề liên quan đến vướng mắc trong văn bản thì hiện nay trên nền tảng số, chúng ta có thể trả lời công khai và đánh giá công khai kết quả” - ông nói việc này được các công ty luật, các luật sư, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương đánh giá rất cao. Hơn nữa, việc Thủ tướng Chính phủ là trưởng ban chỉ đạo công tác rà soát và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ cũng là một cơ chế rất đặc biệt và vừa qua đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc. Một điểm nữa là nhiệm kỳ này đã gắn công tác tổ chức thi hành pháp luật với công tác xây dựng pháp luật. Theo ông, từ 2.088 kiến nghị phản ánh về khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp, người dân, các cơ quan đã sàng lọc. Qua đó, xác định có 1.300 vướng mắc và đã trả lời công khai trên cổng pháp luật quốc gia; có 787 nội dung được xác định là có khó khăn, vướng mắc cần phải xử lý. “Chúng tôi đang cùng các bộ, ngành xử lý theo tinh thần những gì cấp bách, khẩn trương thì phải xử lý ngay trong năm 2025” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nói.• Tại kỳ họp thứ 10 tới, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua khoảng 55 dự án luật và nghị quyết. Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

5 Thời sự - Thứ Sáu 10-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 5-10, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị UBND TP chấp thuận cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Sau đó,UBNDTP.HCMcóvănbảnyêu cầu Sở Tài chính TP.HCM khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup. Từ đó, tham mưu, đề xuất với UBND TP. Tiêu điểm NHƯ NGỌC Mới đây, đề xuất xây dựng đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu (TP.HCM) đang thắp lên kỳ vọng phá vỡ thế “ốc đảo” bế tắc của Cần Giờ, giải tỏa các điểm nghẽn phát triển kéo dài, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới cho toàn bộ vùng kinh tế phía Nam. Cần Giờ: Miền ven biển chỉ kết nối bằng “đôi ba” chuyến phà Trên bản đồ phát triển vùng, Cần Giờ giữ vị trí chiến lược khi đóng vai trò là cầu nối tự nhiên giữa trung tâm TP.HCM với Vũng Tàu, chuỗi cảng biển, khu công nghiệp trải dài từ Long An đến Bà Rịa. Về mặt địa lý, vùng đất này chính là “nút giao” của hành lang kinh tế biển Đông Nam Bộ, cửa ngõ duy nhất hướng ra biển của TP.HCM cũ. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, thế mạnh này bị kìm hãm vì hạ tầng thiếu kết nối. Từ trung tâm TP.HCM muốn đến Cần Giờ thì qua sông Soài Rạp nhưng muốn qua sông phải “lụy” phà Bình Khánh, còn từ Vũng Tàu muốn qua Cần Giờ cũng phải đi bằng phà biển. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại dịch vụ Du lịch cộng đồng Thiềng Liềng, cho biết: “Rào cản lớn nhất của Cần Giờ chính là sự thiếu kết nối liền mạch. Thêm chi phí đi phà cũng làm giảm tính cạnh tranh của du lịch Cần Giờ”. “Giá vé phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu cho xe máy là 50.000 đồng/xe, ô tô từ 350.000 đồng đến 800.000 đồng tùy loại, tần suất hoạt động của phà khoảng 60 phút/chuyến và kết thúc cuối ngày khiến người dân và du khách bị động về thời gian. Việc phụ thuộc vào lịch trình của phà khiến mọi kế hoạch kinh doanh, du lịch hay giao thương đều gặp khó khăn” - bà Tuyết nhấn mạnh. Cùng quan điểm, bà Bùi Thị Ánh Hồng, chủ một doanh nghiệp dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu, chỉ rõ thực trạng: Nếu đi từ trung tâm TP.HCM tới Vũng Tàu bằng đường bộ qua Quốc lộ 51, quãng đường có thể kéo dài đến hơn 100 km và phải mất gần 3 tiếng đồng hồ do thường xuyên ùn tắc. Phương án vòng qua phà Cát Lái tuy rút ngắn một đoạn nhưng không cải thiện đáng kể thời gian. “Khoảng cách giữa TP.HCM và Vũng Tàu không quá xa nhưng đường kết nối hai địa phương lại không thuận lợi. Việc phải đi đường vòng, trung chuyển qua nhiều chặng không chỉ là rào cản với người dân mà còn là điểm nghẽn lớn cho sự phát triển du lịch và đầu tư” - bà Hồng nhấn mạnh. Đầu tư hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện hành lang phát triển vùng Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết đơn vị đã cảnh báo về nguy cơ tắc nghẽn nghiêm trọng ở phà Bình Khánh nếu không sớm nâng cấp hoặc bổ sung phương tiện. Đặc biệt, lưu lượng ô tô ngày càng tăng khiến phà hiện hữu không còn đủ năng lực vận chuyển, dễ dẫn đến ùn tắc tại hai đầu bến, tiềm ẩn rủi ro vận hành. Vì vậy, việc cần có cây cầu nối liền hai bờ sông Soài Rạp là hết sức cần thiết lúc này. Nếu có cầu Cần Giờ, đây được xem là đòn bẩy kích hoạt làn sóng phát triển toàn diện về phía nam TP.HCM. Song song đó, nút giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn triển khai, mở ra một hướng kết nối chiến lược mới giữa Cần Giờ với các khu vực năng động như Đồng Nai, miền Tây Nam Bộ. Khi đi vào vận hành, nút giao này sẽ tạo trục di chuyển xuyên suốt từ miền Tây và Đông Nam Bộ đến Cần Giờ thông qua tuyến đường vành đai 3 TP.HCM - cao tốc Bến Lức - Long Thành - đường Rừng Sác. Một trong những át chủ bài nữa về hạ tầng là tuyến đường sắt tốc độ cao quận 7 (cũ) - Cần Giờ, với vận tốc lên đến 350 km/giờ, nhanh nhất Việt Nam. Tuyến đường sắt tốc độ cao dài 48,5 km này sẽ rút ngắn thời gian từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống còn 12 phút, biến khoảng cách từng xa xôi trở thành chuyện của vài phút. Tuyến đường sắt này không chỉ là một tuyến giao thông đơn thuần, mà còn là xương sống cho đô thị du lịch - logistics - nghỉ dưỡng, dẫn thẳng đến dự án đô thị biển Cần Giờ đang được triển khai. Ngoài ra, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu cũng khiến bức tranh giao thông Cần Giờ được hoàn thiện. Khi hoàn thành, quãng đường từ Cần Giờ đến Vũng Tàu sẽ rút ngắn Muốn qua Cần Giờ bắt buộc phải đi phà Bình Khánh khiến Cần Giờ khó phát triển xứng tầm. Ảnh: NN Đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu đang được đề xuất nghiên cứu đầu tư. Từ “vùng trũng hạ tầng” đến cửa ngõ phát triển vùng Nam Bộ Từ một nơi gần như là “góc kẹt” ven biển, Cần Giờ đang trỗi dậy mạnh mẽ, thu hút loạt dự án tỉ đô, nơi hội tụ của ba trụ cột hạ tầng chiến lược: Đường sắt, đường bộ, đường thủy. từ hơn 4 giờ còn chục phút. Đây sẽ là cú hích chiến lược cho hành lang kinh tế ven biển phía đông, nối liền Hàm Tân, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ với trung tâm TP.HCM một cách liền mạch. ThS Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM, cho rằng bất kể dự án xây dựng cầu hay đường nào cũng đều hướng đến mục đích tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị vận tải. “Cần Giờ hiện có đặc thù về du lịch là vùng sinh quyển ngập mặn mà không phải nơi nào cũng có được. Các tuyến đường kết nối từ Cần Giờ đi các vùng lân cận sẽ là cơ hội để Cần Giờ ngày càng phát triển. Khách du lịch sẽ chọn đây là điểm dừng chân nhiều hơn khiến khu vực có thể vươn mình trở thành trung tâm du lịch - kinh tế biển mới của TP.HCM” - ThS Tính nói. Siêu điểm đến hàng đầu TP.HCM Với hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, khoảng cách giữa Cần Giờ - Vũng Tàu - trung tâm TP.HCM sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra tuyến du lịch ven biển sôi động, nơi du khách có thể dễ dàng di chuyển, vui chơi và mua sắm. Cần Giờ khi đó sẽ không còn lạc lõng mà trở thành siêu điểm đến hàng đầu của TP.HCM và khu vực, đồng thời mang đến cho người dân TP lựa chọn mới về không gian sống, làm việc gần biển, kết nối thuận tiện với các đô thị trung tâm. Trong tương lai, cả người dân TP.HCM, Vũng Tàu hay miền Tây đều có thể chọn đi qua Cần Giờ như tuyến giao thông du lịch chính thay vì những cung đường vòng như hiện nay. Bên cạnh đó, TP.HCM và các địa phương cũng đang nghiên cứu tuyến đường ven biển dài 941 km, kết nối chín tỉnh, thành từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Kiên Giang, đi qua Cần Giờ như một mắt xích trung tâm. Với hạ tầng đường thủy, Cần Giờ dần khẳng định vị thế trung tâm cảng biển chiến lược của TP.HCM. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM tiếp tục định hướng phát triển cụm cảng, logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ.• Các tuyến đường kết nối từ Cần Giờ đi các vùng lân cận sẽ là cơ hội để khu vực này ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Thanh Đoàn, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, TP.HCM, cũng nhìn nhận trong bối cảnh nhu cầu di chuyển từ trung tâm TP đến Cần Giờ và đặc biệt là việc phát triển du lịch ngày càng tăng cao, việc bổ sung thêm phương tiện vận chuyển trên tuyến phà Bình Khánh là giải pháp trước mắt trong lúc chờ hạ tầng giao thông là vô cùng cần thiết. Để giải bài toán này, cuối tháng 9, Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đã đề xuất tài trợ ba phà công suất 200 tấn để giảm áp lực cho phà Bình Khánh (ảnh) trong khi chờ cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 cũ - Cần Giờ. UBND TP.HCM cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến lãnh đạo TP ủng hộ chủ trương tài trợ phương tiện phà này. Tăng thêm phà Bình Khánh kết nối Cần Giờ LTS: Đẩy nhanh khu đô thị biển Cần Giờ, làm cầu Cần Giờ, phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đường ven biển… là một trong những nhiệm vụ được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Để Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM - Bài 1

6 YẾN CHÂU Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống luật sư (LS) Việt Nam (1010-1945 – 10-10-2025), báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS-LS Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam (ảnh), để lắng nghe những chia sẻ của ông về vị trí, vai trò của LS trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Góp phần xây dựng hệ thống tư pháp minh bạch, công bằng và hiệu quả . Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vị thế, vai trò của LS Việt Nam trong bối cảnh đổi mới hệ thống tư pháp gắn với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc? + TS-LS Đỗ Ngọc Thịnh: Trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, LS Việt Nam đã khẳng định được vai trò bạch, công bằng và hiệu quả. Những đóng góp của đội ngũ LS không chỉ dừng lại ở các vụ việc tranh tụng trong phòng xử án. Họ còn là những người góp phần phản biện chính sách, tư vấn pháp luật, phổ biến pháp luật đến cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, từ đó thúc đẩy việc thực thi pháp luật trên thực tế. Có thể nói LS vừa là người thực thi pháp luật vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, pháp luật với nhân dân, là cầu nối giữa pháp luật, doanh nghiệp và người dân. Theo đó, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Nhà nước sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Chính nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ này, đội ngũ LS đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và tin cậy. . Theo ông, đâu là khó khăn, thách thức của đội ngũ trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận pháp lý của đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới hệ thống tư pháp, gắn với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, LS không chỉ là những người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong từng vụ việc cụ thể, mà còn là lực lượng tiên phong tham gia vào quá trình cải cách tư pháp, góp phần xây dựng một hệ thống tư pháp và pháp luật dân chủ, minh Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 10-10-2025 phapluat@phapluattp.vn thiện để từ đó có thể phát huy nguồn lực và khả năng của đội ngũ LS trong tư vấn, tham gia phản biện, giám sát và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Sự không đồng đều về chất lượng đội ngũ LS cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý của LS ở một số lĩnh vực. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi các LS không chỉ am hiểu pháp luật Việt Nam mà còn phải nắm vững các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về trình độ, kỹ năng hành nghề, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tư duy pháp lý toàn diện và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ là những yêu cầu với quá trình hành nghề của LS hiện nay. LS đòi hỏi và phải luôn có khả năng đối mặt với áp lực cạnh tranh trong môi trường pháp lý hiện đại, khi nhu cầu của doanh nghiệp và công dân ngày càng đa dạng, phức tạp hơn. . Giải pháp là gì thưa ông, để từ đó chúng ta có những LS xuất sắc, vươn tầm khu vực và thế giới trong tương lai gần? + Để vượt qua những thách thức này, cần xây dựng và hình Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một buổi làm việc với Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào năm 2023. Ảnh: LĐLSVN LS NGUYỄN VĂN TRUNG, Chủ nhiệm lâm thời Đoàn LS TP.HCM: Luật sư trẻ phải là lực lượng đi đầu Năm nay, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LS Việt Nam diễn ra trong thời điểm cả nước đang tiến hành cuộc cách mạng về cơ cấu tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả nhằm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Việc hợp nhất ba đoàn LS: TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho hoạt động hành nghề LS; đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi phải chủ động đổi mới, sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động khó lường. Để có thể kịp thời nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đội ngũ LS TP.HCM sẽ phải đoàn kết, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó đội ngũ LS trẻ phải là lực lượng nòng cốt đi đầu. Tôi mong rằng đội ngũ LS trẻ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. LS HÀ HẢI, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM: Kiên cường phụng sự công lý LS không chỉ góp phần bảo vệ công lý mà còn tham gia xây dựng pháp luật, góp ý chính sách, tham gia vào tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập toàn cầu của đất nước. Ngày truyền thống LS 10-10 năm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dịp kỷ niệm 80 năm Bác Hồ ký Sắc lệnh LS. Đây là dịp các LS cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử. Phát huy truyền thống ấy, các thế hệ LS Việt Nam đã và đang không ngừng nỗ lực hơn, học tập rèn luyện chuyên môn, đạo đức, nhận thức chính trị nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, của Đảng và Nhà nước. Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, tờ báo cực kỳ gắn bó với anh em LS, tôi kính chúc các LS đồng nghiệp sức khỏe, kiên cường phụng sự công lý, tiếp tục giữ vững đạo đức nghề nghiệp và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng. LS NGUYỄN HỒNG HÀ, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa: Luật sư lan tỏa giá trị nhân văn Là LS đã hành nghề trên 25 năm, LS khi thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình? + Tôi cho rằng LS và nghề LS ở Việt Nam đã đạt được một số thành tích nhất định. Dù vậy, trong quá trình thực hiện vai trò và sứ mệnh của mình, đội ngũ LS vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trước hết, cơ chế hành nghề và môi trường pháp lý trong một số lĩnh vực vẫn cần phải tiếp tục được tháo gỡ và hoàn Luật sư vừa là người thực thi pháp luật vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, pháp luật với nhân dân, là cầu nối giữa pháp luật, doanh nghiệp và người dân. Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một hướng đi mới rất quan trọng đối với nghề LS Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu hình thành chế định LS công. Hiện nay, việc triển khai nghiên cứu chế định LS công đang được thực hiện một cách khoa học và thận trọng. Việc hình thành chế định LS công sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho LS trong quá trình hành nghề, đồng thời củng cố vị thế của nghề nghiệp này trong hệ thống pháp luật. Đặc biệt, chế định này còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ LS vững mạnh, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Khi cơ chế hành nghề được hoàn thiện, LS sẽ có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích chung của xã hội và khẳng định vai trò là cầu nối giữa pháp luật và nhân dân. TS-LS ĐỖ NGỌC THỊNH, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam Ý nghĩa chiến lược của chế định luật sư công Vị thế luật sư trong kỷ nguyên của đất nước Ý kiến Luật sư không chỉ là những người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức mà còn là lực lượng tiên phong tham gia vào quá trình cải cách tư pháp của đất nước. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT

