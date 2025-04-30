229-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 11-10-2025 thoisu@phapluattp.vn VIẾ T LONG - THANH TÚ Trưa 10-10, nước lũ ở tỉnh Thái Nguyên rút nhiều, cũng là lúc PV có thể tiếp cận được những ngôi nhà nằm ven sông Cầu ở xóm Sỏi, xã Điềm Thụy - một trong những khu vực bị ngập sâu nhất trong trận lũ lịch sử. Con đường dẫn vào xóm, dù nước đã rút 2 m so với ba ngày trước đó nhưng vẫn còn ngập sâu quá ngực người lớn. Trở về sau cuộc chạy lũ vội vã Tiếp PV báo Pháp Luật TP.HCM ở đầu ngõ trên chiếc thuyền sắt cũ là ông Phạm Văn Hùng, một người dân xóm Sỏi. Ông Hùng da dẻ nhăn nheo, tái nhợt sau nhiều ngày dầm mình trong nước lũ, vừa rẽ nước, ghì thuyền, vừa lắc đầu: “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh và dữ đến thế. Cái ngõ này hôm trước còn sâu gần 4 m, nhiều nóc nhà cũng mất dạng”. Nhìn ra xung quanh, hàng chuối, hàng ổi, những cây vườn xanh tốt ngày nào giờ chỉ còn trơ ngọn. Mái tôn, mái ngói trôi dạt, vướng víu vào thân cây, ngõ xóm vốn chật hẹp nay mênh mang nước, như dòng sông chảy xiết. Tất cả mang dấu tích của cơn lũ khủng khiếp đã quét qua xóm nhỏ - nơi an cư của 105 hộ dân và 577 nhân khẩu. “Lũ cuốn hết sạch nhỉ?” - ông Hùng hỏi chị Tạ Thị Thập, 43 tuổi, khi thuyền vừa cập thềm cửa. Ngôi nhà của chị Thập hiện ra tan hoang. Vết nước loang lổ in rõ trên tường, cao quá đầu người. Trong nhà, đồ đạc ngổn ngang, bàn ghế xộc xệch, “Đã khốn khó lại thêm cùng quẫn” Ở cách nhà chị Thập khoảng 30 m nhưng phải đi thuyền trên dòng nước xoáy hết hơn 10 phút, là ngôi nhà xiêu vẹo của ông Nguyễn Viết Báng, 87 tuổi, cùng đứa cháu ngoại vừa lên lớp 8, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trận lũ lịch sử ngày 7-10 đã đẩy gia đình này vào cảnh “đã khốn khó lại thêm cùng quẫn”. Cả gia tài của hai ông cháu chỉ gói gọn trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ cùng vài đồ đạc bàn thờ và giường tủ đã được kê vội vã lên cao nhưng vẫn ngập trong bùn đất, nay nghiêng ngả chẳng còn nguyên vẹn. Trong ngôi nhà nhỏ vừa trải qua trận lũ dữ, bùn đất phủ kín nền, chăn màn, sách vở tạo thành một mớ hỗn độn. Bà Thơ, con gái ông Báng, tất tả dọn dẹp, đôi bàn tay run run lật tìm bức ảnh thờ của em gái và em rể - cha mẹ của đứa cháu nhỏ bất hạnh. Tấm ảnh vốn đặt trang nghiêm trên bàn thờ nay chìm trong lớp bùn, lớp nước lạnh lẽo, nhòe nhoẹt nước lũ. Bà Thơ vội vàng nhặt lên, lấy vạt áo lau từng vết bùn, vừa lau vừa ứa nước mắt. “Mò mãi mới thấy” - bà Thơ vừa khóc vừa nói. Giữa ngôi Thái Nguyên: Nước lũ đi, nước quần áo ướt sũng vắt lên những chiếc ghế nhựa tạm bợ. Chị Thập thất thần nhìn ngôi nhà của mình, nơi từng là chỗ nương náu duy nhất của ba mẹ con sau biến cố mất chồng. Trước đó, sau khi nghe tin lũ, ba mẹ con chị gói ghém đồ đạc, kê cao lên hơn 1 m, cất giấy tờ quan trọng trên bàn thờ, gửi nhờ con trâu và hai con heo ở xóm trên, nhốt gà lên chuồng cao, treo xe đạp rồi vội vàng khóa cổng đi ở nhờ. Ngồi trên chiếc thuyền nhựa từ từ tiến vào, chị Thậ p không nhận ra nhà mình khi giờ đây chẳng khác nào chiếc hộp nhỏ nổi chênh vênh, bị bao vây bốn bề là nước. “Thế mà cũng mất hết cả giấy tờ, nước ngập bàn thờ, cuốn trôi cả bát hương” - tay chị Thập chỉ lên vạch nâu còn đọng trên tường, nơi dòng nước lũ đã leo lên. Trong chuồng, chục con gà cũng không còn con nào. “Không hiểu trôi đi đâu hết, thế là năm nay mất Tết” - chị Thập lắc đầu. Nhìn vào dòng nước đục ngầu vẫn ngập sát mép hiên, chị Thập chỉ mong nước rút sớm để cứu mấy gốc ổi trong vườn đang vào mùa “chứ chuối hay lúa má thì thôi, mấy cây đó xác định bỏ”. thiết yếu. Sau trận lũ, nhìn qua thì tưởng như còn đứng vững nhưng bước vào trong mới thấy sự mục ruỗng hiện rõ. Những bức tường cũ kỹ đã nhiều năm không được quét vôi, giờ loang lổ vết bùn và rêu mốc, từng mảng vữa bong ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, ngai ngái khó thở. Nước lũ rút đi để lại những đường viền đen sì hằn cao gần tới mái. Các khe nứt chằng chịt chạy dọc theo vách, cột nhà nghiêng ngả, mái ngói đã xô lệch, vài viên vỡ toác, nước mưa dễ dàng thấm qua. Ở gian giữa, “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh và dữ đến thế. Cái ngõ này hôm trước còn sâu gần 4 m, nhiều nóc nhà cũng mất dạng” - ông Phạm Văn Hùng cho biết. Nước lũ rút dần, những phận người ở lại bắt đầu cuộc chiến mới - cuộc chiến với bùn đất, rác thải ngổn ngang và khát vọng khôi phục cuộc sống. Tiêu điể m 17 hộ dân trong xóm vẫn bị cô lập Toàn xóm Sỏi, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên có 20 gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà cửa sau trận lũ lịch sử, trong đó có 17 hộ dân vẫn bị cô lập, tính đến trưa 10-10. Bà Nguyễn Thị Mai, xóm trưởng, cho biết: “Có thể nói 100% các gia đình tại xóm này đều bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, thiệt hại về hoa màu, chăn nuôi là rất lớn”. Ngay khi tiếp nhận thông tin cảnh báo về lũ, địa phương đã đến từng gia đình để động viên, vận động người dân di dời tài sản, tránh thiệt hại. Lực lượng chức năng cũng đến trực tiếp để giúp các hộ dân trong công tác gia cố, chằng chéo nhà cửa. Để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định tiếp tục phân bổ hơn 5,7 tỉ đồng cứu trợ khẩn cấp, bao gồm tiền mặt và hàng hóa thiết yếu. Cụ thể: Tỉnh Bắc Ninh 800 triệu đồng và 120.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Cao Bằng 800 triệu đồng và 96.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Tuyên Quang 600 triệu đồng và 72.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Thái Nguyên 800 triệu đồng và 240.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Lạng Sơn 500 triệu đồng và 72.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Lào Cai 500 triệu đồng và 72.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Thanh Hóa 200 triệu đồng và 31.440 gói bột lọc nước P&G; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh được hỗ trợ 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương hội phát động, thông qua tài khoản H2025 tại Ngân hàng Vietcombank. Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch Vũ Thanh Lưu dẫn đầu sẽ trực tiếp đến tỉnh Thái Nguyên để thăm hỏi, động viên và trao quà cứu trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch “Chung tay vượt lũ” (từ ngày 30-9 đến 30-10-2025) kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cả nước cùng hướng về vùng thiên tai. Thông tin tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; số tài khoản: H2025 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoặc đóng góp trực tiếp qua VCB Digibank. • Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ y tế cho các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 11. Đoàn công tác gồm 62 viên chức là các y, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế tham gia hỗ trợ tại hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng. Trước thiệt hại nặng nề do bão số 11 gây ra, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ khẩn cấp 10 tỉ đồng cho bốn địa phương gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Trước đó, ngày 1-10, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỉ đồng cho năm tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 Cứu trợ khẩn cấp người dân cá c tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 Con đường dẫn vào xóm Sỏi, xã Điềm Thụy, Thái Nguyên, còn mênh mông nước. Ả nh: THANH TÚ Ngôi nhà cấp 4 của chị Tạ Thị Thìn tan hoang sau mưa lũ lịch sử. Ả nh: THANH TÚ Ngôi nhà cấp 4 của ông Báng sau trận lũ lịch sử. Ảnh: THANH TÚ

3 Thời sự - Thứ Bảy 11-10-2025 thoisu@phapluattp.vn TRỌ NG PHÚ Do ảnh hưởng của lũ các sông Cầu, Cà Lồ dâng cao, nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội thuộc lưu vực hai sông này bị ngập, nhất là tại các xã Trung Giã và Đa Phúc. Dù nước đã có dấu hiệu rút từ rạng sáng 10-10 nhưng đến chiều cùng ngày, nước vẫn rút chậm, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, nhà bị ngập. Bộ Công an huy động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ người dân Chiều 10-10, nước lũ tại tuyến Quốc lộ 3 qua xã Trung Giã có nhiều đoạn ngập sâu tới 1,5 m khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều phương tiện vận tải, kể cả xe tải cỡ lớn, không thể lưu thông. Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Bộ Công an đã huy động thêm drone (máy bay không người lái) để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập, đồng thời cử ba xe đặc chủng lội nước tham gia cứu trợ, đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu. “Lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền và quân đội đã hỗ trợ di dời hơn 11.000 người dân ở hai xã Trung Giã và Đa Phúc đến nơi an toàn” - Đại tá Đạt cho biết. Tính đến sáng 10-10, tổng số người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã gần 36.000 người, trong đó xã Trung Giã khoảng 6.000 người và xã Đa Phúc gần 30.000 người. Sẵn sàng điều trực thăng cứu trợ Ghi nhận của báo Phá p Luậ t TP.HCM vào đêm ngày 9 và rạng sáng 10-10, đoạn Quốc lộ 3 cũ qua phố Nỉ nước ngập sâu, nhiều xe không qua lại được. Lực lượng chức năng phải bố trí xe cứu hộ gầm cao để chở người dân qua chỗ ngập. Tại đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên qua địa bàn xã Trung Giã, nước cũng tràn qua gây ngập nhẹ mộ t đoạn đường dài khoảng 100 m khiến nhiều xe qua đoạn đường này gặp khó. Hà Nội huy động 1.200 chiến sĩ sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm Thủ tướ ng trự c tiế p đế n kiể m tra trong đêm Trước đó, tối 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trực tiếp có mặt tại địa bàn hai xã Trung Giã, Đa Phúc để kiểm tra, động viên các lực lượng chức năng và nhân dân phòng, chống lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho bà con. Mưa gây ngập sâu tạ i hai xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội đã huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ sơ tán hàng ngàn người dân khỏi vùng nguy hiểm. mắt lại đầy nhà tan hoang, hình ảnh người mẹ trẻ trong khung ảnh hiện ra nhạt nhòa như nhắc nhở về những mất mát không gì bù đắp được. Bà Thơ nhớ cha mình từng có mong ước sửa lại ngôi nhà cũ để cháu ngoại có mái ấm tử tế. Ước mong chưa kịp thực hiện, lũ đến cuốn đi sạch. Giọng bà Thơ khản đặc như kêu cứu: “Bố tôi mất con gái, con rể, cháu tôi thì không cha, không mẹ, họ hàng không ai khá giả. Giờ tôi chẳng mong gì cho mình, chỉ mong bố khỏe, con bé có chỗ ở, có chỗ nương tựa”. Trong đôi mắt mờ đục, ánh mắt bà Thơ vẫn dấy lên hy vọng nhỏ nhoi rằng sau bão lũ, cộng đồng sẽ dang tay giúp đỡ để hai ông cháu vượt qua quãng ngày cơ cực. Ngoài sân, mảnh vườn trồng rau và vài khóm chuối, vốn là một phần trong nguồn thực phẩm chính của hai ông cháu, vẫn chìm trong nước. Lối vào nhà giờ biến thành dòng sông vàng đục, nước sâu quá ngực, cây cối ngả nghiêng. Cảnh tượng ấy khiến người ta thắt lòng: Một mái nhà tạm bợ, vốn đã quá mong manh trước tuổi đời và thời gian, nay càng trở nên yếu ớt, chẳng biết còn có thể che chở cho ông cụ 87 tuổi và đứa cháu nhỏ được bao lâu nữa. Tan hoang sau lũ dữ Nước rút được 2 m, ngôi nhà của chị Tạ Thị Thìn hiện lên với những “vết sẹo” chằng chịt do lũ để lại: Tường sập, nền bê tông bong tróc, đồ đạc ngổn ngang như vừa qua một trận bom. Ngoài hiên, chị Thìn lặng lẽ tìm kiếm những túi đồ thất lạc, nhặt lại từng mảnh kính vỡ. Chị bảo chưa năm nào nước lại dâng cao và nhanh đến thế. “Dù nghe chính quyền báo, tôi đã kê đồ lên cao nhưng lũ ập tới nhanh quá, chỉ kịp ôm con chạy. Tất cả mất sạch” - chị nghẹn giọng. Chỉ vào bức tường còn vệt bùn dày, chị Thìn kể: “Mọi năm nước chỉ ngập tầm 1 m, Đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên qua địa bàn thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã cũng bị lũ làm sạt lở khoảng 30 m khiến nước tràn vào gây ngập nặng hai thôn Đo và Trung Kiên. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, tính đến 7 giờ ngày 10-10, tại xã Trung Giã, nước từ các sông Cầu và Cà Lồ dâng cao làm tràn qua 7 km đê Đô Tân và 1 km đê Vòng Ấm, có nơi cao tới 1 m. Một đoạn đường sắt Hà Thái bị sạt lở khoảng 20 m khiến giao thông tê liệt. Toàn xã có 18 thôn bị cô lập với 4.041 hộ dân (hơn 16.400 người) chịu ảnh hưởng. Ở xã Đa Phúc, hơn 978 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; một số công trình thủy lợi bị sạt trượt kênh tiêu, bờ bao; sá u tuyến đường giao thông bị ngập. Đáng chú ý, trên tuyến đê Tả Cà Lồ xuất hiện ba điểm sạt lở, cùng hiện tượng “bãi sủi” tại K24+300 đê Hữu Cầu, nằm gần vị trí từng sạt năm 2024. Có 1.511 hộ dân (6.509 người) ngoài đê chính bị ngập sâu, trong đó 183 hộ dân đã được sơ tán đến nhà văn hóa, trường học, trạm y tế. Tổng cộng trên địa bàn hai xã có khoảng 35.866 người phải sơ tán hoặc có nguy cơ phải di dời đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phò ng thủ dân sự TP Hà Nội cũng đã huy động hơn 1.270 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng được điều động đến hiện trường. Lực lượng được trang bị 20 xe tải quân sự chuyên dụng, 33 xuồng máy cùng hàng ngàn bao tải cát, vật tư, bạt phủ, máy bơm để gia cố đê, hỗ trợ người dân sơ tán và vận chuyển nhu yếu phẩm. Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị sẵn phương án điều trực thăng để cứu trợ và vận chuyển khẩn cấp nếu khu vực bị cô lập hoàn toàn.• năm nay lên hơn 4 m. Khi lũ dâng, cả nhà hơn chục người chạy lên đê tránh. Chồng tôi chèo thuyền quay lại xem còn vớt được gì, vừa đến nơi thì tường nhà đổ ầm xuống, nước cuốn sạch”. Chị nói khoảnh khắc nhìn ngôi nhà đổ sập, chỉ kịp thấy “bọt nước phun lên từ trong sân, mọi thứ trôi theo dòng lũ”. Giờ đây trên mái nhà vẫn còn mấy chiếc ghế nhựa, vài thùng xốp đựng chén bát và dăm bộ quần áo, đây là tất cả những gì vợ chồng chị cứu được. “Nhà có sáu đứa con và ba người lớn, giờ tường đổ, giường tủ trôi hết, chẳng biết đêm nay ngủ đâu. Đợi khi khô ráo, hai vợ chồng lại đi làm thuê, dành dụm dần mà dựng lại ngôi nhà, chứ tiền công hằng ngày chỉ đủ nuôi con, lấy đâu ra tích cóp” - chị Thìn nói, mắt vẫn dõi về bức tường đổ nát còn loang lổ bùn đất.• gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La. Cù ng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Chương trình được thực hiện từ ngày 10-10 cho đến khi có thông báo mới. Nhữ ng ngày qua, học sinh, sinh viên, các gia đình tại TP.HCM và nhiề u tỉnh, TP trên cả nướ c đã tích cự c tham gia quyên góp, vận chuyển hàng cứu trợ, góp sức sẻ chia với bà con vùng bão lũ. HẢI MI - LÊ KIẾ N Người dân nườm nượp đem quà đến hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Ảnh: HN Đảm bảo an toàn đê điều trước lũ đặc biệt lớn trên các sông Cầu, Thương, Cà Lồ Ngày 10-10, Bộ NN&MT đã có công điện về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên các sông Cầu, Thương, Cà Lồ. Bộ trưởng Bộ NN&MT điện chủ tịch UBND các tỉnh, TP Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Theo công điệ n, để đảm bảo an toàn đê điều, bộ trưởng Bộ NN&MT yêu cầu chủ tịch UBND cá c tỉnh, TP Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu. Các địa phương duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê. Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê. Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, trên các sông Cầu, Thương, Cà Lồ đã xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử. Hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ, nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20 km). Hiện lũ trên các sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc có rút nhưng rất chậm); mực nước lúc 8 giờ ngày 10-10 trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương 9,91 m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,5 m, sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 9,73 m. Tính đến sáng 10-10, tổng số người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã gần 36.000 người. Đội cứu hộ, cứu nạn 116 hỗ trợ đưa người dân từ khu vực bị cô lập ra khu vực khô cạn. Ả nh: TP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 11-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ông Y Thanh Hà Niê K’Đăm tiếp tục giữ chức bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Sáng 10-10, tại Học viện Lục quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc. Tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị, trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 20252030 gồm 94 người, trong đó có 26 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Y Thanh Hà Niê K’Đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục được phân công giữ chức bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. • Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 bước vào phiên làm việc cuối cùng. Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư và các phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 20252030. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục giữ chức bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. PN - VT - HD Tin vắn • Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng. Ngày 10-10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), đã công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy. Đường dây nóng với đầu số 0769.04.04.04 sẽ được duy trì hoạt động liên tục từ 10 giờ ngày 10-10. P.HÙNG • Bị phạt vì tự ý mở đường lên núi Chư Nâm. Ngày 10-10, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông CHTA (ngụ phường Pleiku) vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực thắng cảnh núi Chư Nâm, thuộc làng Gri, xã Biển Hồ. Ông A đã tự ý mở đường, làm biến dạng diện tích 4.250 m2. L.KIẾN Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10-10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Phát biểu khai mạc lễ khánh thành, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên. Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên là niềm vui không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân Triều Tiên bởi trong quá trình xây dựng luôn nhận được sự ủng hộ thuận lợi của các cơ quan, ban ngành và nhân dân Triều Tiên. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Cho Yong Won đã cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cung Thái Dương Kumsusan đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gặp Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. (Theo TTXVN) Ngày 10-10, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công chứng điện tử trên địa bàn TPHCM. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết Luật Công chứng năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, đã lần đầu tiên quy định về công chứng điện tử, công nhận giá trị pháp lý của văn bản công chứng điện tử và việc tạo lập, lưu trữ, khai thác dữ liệu công chứng số. “Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong chuyển đổi số hoạt động công chứng, hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn” - bà Ngọc nói. Ông Nguyễn Thành Băng, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM, chia sẻ việc triển khai công chứng điện tử không chỉ là bước chuyển mình của ngành tư pháp trong tiến trình chuyển đổi số, mà còn là giải pháp giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Theo đó, công chứng điện tử được thực hiện theo hai quy trình là công chứng điện tử trực tiếp và công chứng điện tử trực tuyến, mỗi quy trình được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của người tham gia giao dịch nhưng đều tuân thủ quy trình nghiệp vụ chặt chẽ, đảm bảo an toàn pháp lý tuyệt đối. T.MINH Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Jo Yong Won, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công chứng điện tử Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường vành đai 3 TP.HCM. Theo quy định, tuyến đường vành đai 3 trên địa bàn TP.HCM thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai và đề nghị UBND TP.HCM thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất giao UBND TP quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường vành đai 3 TP. Để chuẩn bị cho công tác thu phí kịp thời, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM xây dựng đề án khai thác tài sản theo quy định, trong đó bao gồm nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường theo quy hoạch được duyệt và tổ chức thu phí theo các quy định pháp luật liên quan. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND TP trong quá trình xây dựng đề án. N.NGỌC TP.HCM cần khẩn trương lập đề án thu phí vành đai 3 Thủ tướng: Hà Nội phải là nơi “phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ” Ngày 10-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030. Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện “5 trọng tâm - 3 không” và viết tiếp hành trình “Độc lập - tự do - ấm no - hạnh phúc” của dân tộc; mong muốn Hà Nội phải là nơi “phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại”. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng là một động lực quan trọng, là sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó, các phong trào thi đua của thủ đô trong giai đoạn mới cũng phải có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, đi vào thực chất, hiệu quả hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra với Hà Nội trong bối cảnh tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành của thủ đô tiếp tục thi đua ái quốc; bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, với tầm nhìn đột phá, đưa thủ đô phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ của Việt Nam mà còn vươn ra tầm khu vực và thế giới. PV Khởi công xây dựng cung thiếu nhi tại TP.HCM Ngày 10-10, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khởi công xây dựng Cung thiếu nhi TP.HCM trên khu đất số 5-2 thuộc khu chức năng số 5, phường An Khánh, TP.HCM. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.124 tỉ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: “Việc khởi công công trình hôm nay là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một môi trường phát triển toàn diện, hiện đại cho tuổi thơ TP mang tên Bác. Công trình sẽ góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, một không gian xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh hạ tầng xã hội của khu đô thị mới Thủ Thiêm, biến nơi đây thành khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống như định hướng của TP.HCM”. V.HÀ Công an TP.HCM ra mắt mô hình “Trạm công dân số” Ngày 10-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM phối hợp với UBND phường Bình Trưng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trạm công dân số” tại cao ốc Đảo Kim Cương. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng PC06, cho biết mô hình “Trạm công dân số” là kết quả của quá trình ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng công an. Mục tiêu của mô hình là cung cấp các tiện ích và điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi ở. Thượng tá Hải cho biết cao ốc Đảo Kim Cương là địa điểm đầu tiên được chọn thí điểm mô hình này. Sau khi đánh giá hiệu quả, Công an TP.HCM sẽ phối hợp mở rộng đến nhiều khu dân cư khác, từng bước hình thành mạng lưới “Trạm công dân số” trên toàn TP. NGUYỄN TÂN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 11-10-2025 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: Cần Thơ phải kiếm “đại bàng thật” về đầu tư những dự án lớn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ TP Cần Thơ muốn đi tắt đón đầu thì phải đẩy mạnh công cuộc số hóa, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). CHÂU ANH - NHẪN NAM Ngày 10-10, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu (ĐB) QH TP tiếp xúc cử tri các xã Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân. Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, QH khóa XV; báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH TP từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay và thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri TP. Cử tri mong nâng cao đời sống người dân Sau khi nghe các báo cáo, hầu hết cử tri đều bày tỏ thống nhất với nội dung báo cáo; bên cạnh đó, kiến nghị một số vấn đề trước thềm kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Cử tri Nguyễn Vĩnh Thọ (xã Tân Hòa) bày tỏ hiện nay đất nước đang tập trung triển khai quyết liệt bốn “nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị. Cử tri rất đồng tình, đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương của Đảng; đồng thời kiến nghị QH tiếp tục ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Cử tri Đặng Phước Lộc (xã Trường Long Tây) kiến nghị QH, Chính phủ có giải pháp kiểm soát giá điện hợp lý, tăng cường tính minh bạch về cơ chế giá điện. Đề xuất Chính phủ nghiên cứu xây dựng cơ chế cạnh tranh trong ngành điện, thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh và minh bạch, làm cơ sở xây dựng giá điện theo giá thị trường. Cử tri Lê Thanh Hà (xã Tân Hòa) bày tỏ sau sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ, người lao động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phải nghỉ, thôi việc. Tuy nhiên, chính sách về bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, hỗ trợ chuyển đổi việc làm chưa được kịp thời, làm cho đời sống gặp nhiều khó khăn. Từ đó, cử tri kiến nghị QH, Chính phủ có giải pháp để hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm, hỗ trợ sinh kế, không rơi vào cảnh thất nghiệp. Cử tri cũng quan tâm về Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL. Đây là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ nhưng thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn như khó tiếp cận vốn tín dụng, đầu ra sản phẩm chưa bền vững, công nghệ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sau thu hoạch còn nhiều hạn chế, chưa xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Từ đó, cử tri kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, có giải pháp để tháo gỡ vấn đề này. Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương như giải pháp tháo gỡ Đề án 1 triệu ha lúa, tình trạng ngập tuyến Quốc lộ 1A, trạm y tế xã chưa được đầu tư đúng mức, đầu tư tuyến lộ 926C… Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ QH khóa XV, dự kiến khối lượng công việc đặc biệt lớn và quan trọng. Chủ tịch QH cũng chúc mừng TP Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030; Làm thêm giờ để khắc phục những tồn tại, hạn chế Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết bước vào những tháng cuối năm 2025, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Do đó, các cấp, các ngành, địa phương trong TP cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, dành thời gian làm thêm giờ, thêm ngày để khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra cho cả năm. Trong đó, chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cán bộ các cấp, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau đại hội. Cùng với đó, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP trên tất cả lĩnh vực… thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành cơ bản thông suốt và kết quả chín tháng đầu năm 2025, TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đơn cử, tốc độ GRDP tăng 7,39%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 19.115 tỉ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước tính đạt hơn 4 tỉ USD… Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế của TP chưa đạt theo kịch bản đề ra, chỉ thực hiện được 7,29% so với kịch bản là 9,03%, còn thấp so với năm TP trực thuộc Trung ương còn lại. Từ đó, Chủ tịch QH gợi ý: “TP Cần Thơ cần phải kiếm “đại bàng thật” không có tiêu cực, tham nhũng đầu tư những dự án lớn để TP Cần Thơ cất cánh. Bên cạnh đó, TP phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng thời phải giải quyết các dự án tồn đọng trên địa bàn TP”. Chủ tịch QH cũng lưu ý từ nay đến cuối năm 2025, TP Cần Thơ phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm xây dựng bộ máy chính quyền của địa phương, giải quyết tình trạng thiếu cán bộ ở cấp xã như cử tri phản ánh. “TP Cần Thơ muốn đi tắt đón đầu thì phải đẩy mạnh công cuộc số hóa, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)” - Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chia sẻ.• Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi ý TP Cần Thơ cần phải kiếm “đại bàng thật” về đầu tư những dự án lớn. Ảnh: CHÂU ANH Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm, hỗ trợ sinh kế, không rơi vào cảnh thất nghiệp. Đà Nẵng: Tăng trưởng 9 tháng 2025 gần chạm 2 con số Cử tri các xã Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân (TP Cần Thơ) kiến nghị nhiều vấn đề và mong Quốc hội, Chính phủ quan tâm, có giải pháp. Ảnh: CHÂU ANH Ngày 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ I nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, chín tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ ba tháng cuối năm 2025. Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho hay tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn TP chín tháng đầu năm ước tính tăng 9,83%. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ (chiếm 55,54% cơ cấu kinh tế Đà Nẵng), sôi động với nhiều sự kiện hấp dẫn, đặc sắc, thu hút người dân và du khách tham gia. Về thu hút đầu tư, chín tháng qua, Đà Nẵng đã thu hút hơn 429 triệu USD vốn FDI, hơn 140.000 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước. Nhiều dự án cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đang được triển khai hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng sơ bộ đến ngày 25-9 đạt hơn 40.000 tỉ đồng (tăng 22,8% so với cùng kỳ), đạt 79,31% dự toán. Thành ủy Đà Nẵng đánh giá kinh tế TP chín tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng tích cực. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn so với quý trước và cùng kỳ, tiếp tục tăng trưởng trên 10%. Một số ngành duy trì mức tăng cao. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số hạn chế, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức một số phường, xã sau sáp nhập “vừa thừa vừa thiếu”, nhất là nhân lực chuyên trách, chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng. Theo chương trình, hội nghị lần này sẽ tập trung cho ý kiến dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I, chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030. TẤN VIỆT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 11-10-2025 tiễn, như trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ trùng lặp hoặc xóa đăng ký theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm. Bà Hằng cho biết thêm theo Luật Đất đai 2024, việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, trong đó có đăng ký thế chấp phải được ghi trực tiếp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, thủ tục đăng ký vẫn phải thực hiện trên hồ sơ giấy; dịch vụ công trực tuyến mới chỉ đạt tiêu chí một phần, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tiễn đó, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Cụ thể gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế đăng ký biện pháp bảo đảm; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hệ thống dữ liệu; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục vướng mắc, nâng cao tính minh bạch và khả năng kết nối thông tin. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để kết nối ổn định Tại hội nghị, bà Cao Thị Phương Linh, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 (TP.HCM), nêu thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và những vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện. Theo bà Linh, thông tin tranh chấp, ngăn chặn giao dịch của các cơ quan có thẩm quyền chưa được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình đăng ký biện pháp bảo đảm. Ngoài ra, với các dự án nhà ở hình thành trong tương lai chưa được cấp giấy chứng nhận, việc xác nhận thế chấp gần như không có dữ liệu trong hệ thống, gây khó khăn trong quản lý giao dịch. Một vướng mắc khác là Luật Đất đai 2024 chưa làm rõ khái niệm “tranh chấp đất đai”. “Ví dụ, tranh chấp đặt cọc hay tranh chấp hợp đồng tín dụng có được xem là tranh chấp đất đai hay không hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể” - bà Linh nêu. Bên cạnh đó, khối lượng hồ sơ lớn trong khi hệ thống công nghệ thông tin còn yếu khiến việc truy cập và xử lý hồ sơ bị gián đoạn. Hồ sơ lưu trữ cũ chưa được số hóa, kho lưu nhỏ, thiếu giá kệ nên việc tìm kiếm hồ sơ cung cấp thông tin mất nhiều thời gian. Bà Linh kiến nghị cần hướng dẫn thống nhất thời hạn, phương thức giải quyết hồ sơ, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để phần mềm kết nối ổn định, không bị gián đoạn, giúp cải thiện hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, ông Trần Văn Nhiên, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Khối pháp chế và kiểm soát tuân thủ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), nêu thực tiễn triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật từ góc nhìn của tổ chức tín dụng. Ông Nhiên đề xuất hoàn thiện quy định về ghi nhận nội dung thế chấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi được cấp đổi. Theo ông Nhiên, cần có văn bản hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về trách nhiệm của Văn phòng Đăng NGUYỄ N CHÍNH Sáng 10-10, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF Việt Nam) tổ chức Hội nghị đối thoại nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. Sự kiện nhằm nắm bắt thực tiễn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Việt Nam, làm rõ xu thế phát triển hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản, việc ứng dụng công nghệ mới trong đăng ký và cung cấp thông tin, cũng như kinh nghiệm của các quốc gia khác. Hội nghị cũng góp phần nhận diện yêu cầu hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế đăng ký Báo cáo đề dẫn, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước, chỉ ra một số hạn chế trong Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo bà Hằng, quy định hiện nay phù hợp với đăng ký biện pháp bảo đảm bằng các loại hình động sản “truyền thống” nhưng chưa bao quát được tài sản số, tài sản ảo, những dạng thức tài sản mới trong nền kinh tế số. Nghị định chưa quy định cụ thể thông tin phải có trong mô tả tài sản bảo đảm là tài sản số, tài sản ảo và cũng chưa điều chỉnh đầy đủ một số tình huống phát sinh trong thực Tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong đăng ký biện pháp bảo đảm ký đất đai trong việc bắt buộc ghi nhận đầy đủ, chính xác nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp ghi nhận không đầy đủ hoặc từ chối ghi nhận, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên nhận thế chấp và nâng cao tính minh bạch của hệ thống đăng ký.• Ông Trần Văn Nhiên đề xuất hoàn thiện quy định về ghi nhận nội dung thế chấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi được cấp đổi. PGS-TS Lê Minh Hùng: Pháp luật là “tấm khiên” bảo vệ con người Sáng 10-10, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển”. Tại hộ i thảo, PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhấn mạnh rằng ý tưởng tổ chức hội thảo xuất phát từ “khát vọng tri thức và trách nhiệm với thời đại”. Theo PGS-TS Lê Minh Hùng, sau 50 năm thống nhất, nền pháp luật Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức mới trong kỷ nguyên công nghệ số và toàn cầu hóa. “Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý xã hội, mà còn là “tấm khiên” bảo vệ con người - chủ thể trung tâm của mọi tiến bộ xã hội” - PGS-TS Lê Minh Hùng nói. Ông dẫn lại lời nhà luật học Roscoe Pound: “Pháp luật cần phải ổn định nhưng pháp luật không thể đứng yên”, nhấn mạnh rằng pháp luật phải không ngừng đổi mới để thích ứng với thực tiễn và dẫn dắt sự phát triển của xã hội. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật trở thành nhiệm vụ chiến lược, được cụ thể hóa qua Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trao đổi, phản biện và kiến tạo giá trị mới cho nền học thuật pháp lý Việt Nam. “Mỗi ý kiến, dù nhỏ, cũng là một viên gạch góp phần xây dựng ngôi nhà tri thức pháp lý của đất nước” - PGS-TS Lê Minh Hùng nói, đồng thời gửi lời tri ân đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ giảng viên, sinh viên đã chung sức làm nên thành công của sự kiện. HUỲ NH THƠ phapluat@phapluattp.vn Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Việt Nam... Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ Tại hội nghị, ông Tobias Oelsner, Chánh án Tòa án khu vực Berlin (CHLB Đức), chia sẻ kinh nghiệm của nước này trong việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo ông Tobias Oelsner, Đức có các loại sổ đăng ký chính: Sổ đăng ký đất đai (Grundbuch) áp dụng cho bất động sản, sổ đăng ký thương mại (Handelsregister) áp dụng cho doanh nghiệp và các sổ đăng ký chuyên biệt cho tàu biển, máy bay. Đối với động sản, ở Đức không có sổ đăng ký tập trung, việc bảo đảm được thực hiện qua nắm giữ hoặc chuyển nhượng bảo đảm (Sicherungsübereignung) và không công khai đăng ký. Ông Tobias Oelsner chỉ ra rằng ở Đức, quyền đối với động sản xác lập qua chiếm hữu hoặc hợp đồng, còn ở Việt Nam, quyền này được đăng ký trong cơ sở dữ liệu tập trung. Về tính minh bạch, ở Đức quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm đạt mức cao với bất động sản nhưng thấp với động sản. Việt Nam có phạm vi bao quát rộng hơn nhưng cần cải thiện chất lượng dữ liệu và độ tin cậy. Theo ông Tobias Oelsner, bài học then chốt là Việt Nam cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và niềm tin vào hệ thống đăng ký, đồng thời cân bằng giữa chi phí và tốc độ thực hiện, để hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm thực sự hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Chá nh á n Tòa án khu vực Berlin chia sẻ kinh nghiệ m Ông Tobias Oelsner, Chánh án Tòa án khu vực Berlin (CHLB Đức), chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NC

