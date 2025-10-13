230-2025

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Quân khu 4 trang 6 trang 2+3+4+5 SỐ 230 (7503) - Thứ Hai 13-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM chính thức hoàn thiện, bệnh nhân vui mừng Để hướng dẫn viên không quay lưng nói chuyện với khách trang 16 trang 9 Doanh nhân Việt vươn ra toàn cầu: Viết tiếp câu chuyện thành công trang 10+11 Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu tham gia trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THUẬN VĂN Chờ đợi “Thượng đỉnh vì hòa bình” Trung Đông CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10 Kỹ thuật IVF và bước tiến lớn về pháp lý Luật và đời Nghị định 207/2025 đã mở ra cơ hội cho phụ nữ độc thân toàn quyền chủ động thực hiện quyền làm mẹ khi có nguyện vọng, đánh dấu bước tiến lớn về mặt pháp lý, phù hợp với thành tựu y khoa về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở Việt Nam. (Xem tiếp trang 7) CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 TP.HCM VỚI KHÁT VỌNG, TẦM NHÌN MỚI TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 1 • Kinh tế số: Chìa khóa thúc đẩy TP.HCM tăng trưởng trang 12+13

2 Thời sự - Thứ Hai 13-10-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA thực hiện Việc TP.HCM đặt ra mục tiêu lọt vào top 100 TP toàn cầu vào năm 2030 là khát vọng nhưng cũng là một yêu cầu chiến lược để TP giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIII, XIV, XV, nhìn nhận để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM cần một tầm nhìn đột phá, chiến lược phát triển đồng bộ trên những nền tảng lợi thế sẵn có. TP toàn cầu - mục tiêu đột phá . Phóng viên: Thưa ông, theo dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TP đặt mục tiêu lọt vào top 100 TP toàn cầu vào năm 2030. Dường như đây là một hướng đi mới và mang tính đột phá của TP.HCM? + PGS-TS Trần Hoàng Ngân: Đây là một mục tiêu rất rõ ràng, cụ thể và có tính đột phá, lần đầu tiên được đặt ra trong định hướng phát triển của TP.HCM tế có trình độ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Những mục tiêu này bám khá sát khái niệm TP toàn cầu đang được áp dụng trên thế giới. Cụ thể, TP toàn cầu là khái niệm chỉ những đô thị có ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế, chính trị, văn hóa toàn cầu, đóng vai trò là trung tâm kết nối, điều phối các hoạt động quốc tế. Những TP này là nơi sở hữu các trung tâm tài chính, kinh tế, công nghệ hàng đầu; là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn và có cơ sở hạ tầng phát triển vượt trội, giúp tạo lợi thế cạnh tranh và tác động đáng kể đến thế giới. Trên thế giới có nhiều tổ chức đưa ra tiêu chí cho TP toàn cầu. mới có thể bước chân vào top 100. Nghĩa là hành trình của chúng ta còn nhiều thử thách. Thử thách trước cơ hội vàng . Vậy mục tiêu đưa TP.HCM vào top 100 TP toàn cầu có khó không, thưa ông? + Tôi nói đây là mục tiêu thử thách, khó khăn nhưng hoàn toàn khả thi nếu TP.HCM có chiến lược bài bản, phát huy đúng thế mạnh và tạo ra đột phá mang tính toàn diện. Thực tế, TP.HCM đang đứng trước một cơ hội vàng với rất nhiều yếu tố hội tụ mà không phải địa phương nào cũng có. Trước hết, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với quy mô GRDP năm 2025 ước tính đạt 3,03 triệu tỉ đồng, tương đương 123 tỉ USD, chiếm 23,5% GDP quốc gia, thu ngân sách 737.000 tỉ đồng, chiếm 36,7% ngân sách cả nước. Đây là nền tảng tài chính và sản xuất, kinh doanh vững chắc để TP đầu tư cho những mục tiêu mang tính toàn cầu. TP cũng có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 181 tỉ USD, thu hút gần 100 tỉ USD vốn FDI lũy kế, cho thấy sự hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Về các tiêu chí của một TP toàn cầu, nơi tập trung các công ty dịch vụ, trung tâm tài chính, thị trường vốn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, TP.HCM đang dần tiệm cận. TP đã có ba công ty kỳ lân công nghệ (gồm VNG, MoMo và Sky Mavis), nằm trong top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp của Đông Nam Á, xếp hạng 110 toàn cầu về đổi mới sáng tạo và đứng thứ hai Đông Nam Á về fintech. Đây là những dấu hiệu rất tích cực, khẳng định rằng TP.HCM không chỉ là trung tâm sản xuất, tiêu dùng mà đang dần trở thành điểm đến của các hoạt động kinh tế tri thức, tài chính, công nghệ cao. Về vị trí, TP.HCM sở hữu lợi thế địa chính trị nổi bật, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với hệ thống cảng biển quốc tế (Cái Mép - Thị Vải), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sẽ có thêm sân bay Long Thành. TP cũng là đầu mối logistics liên vùng, kết nối với các khu công nghiệp lớn của Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Về dân số, TP.HCM đang phục vụ khoảng 20 triệu người thường trú và vãng lai, tạo ra một TP luôn sôi động với quy mô thị trường khổng lồ, đồng thời có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng. Ngoài ra, TP.HCM còn là trung tâm của nhiều trường ĐH, bệnh viện, viện nghiên cứu hàng đầu, có khả năng phát triển mạnh giáo dục, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ. TP có thể trở thành trung TP.HCM với khát vọng, tầm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, khái niệm “TP toàn cầu” đã được TP.HCM đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và dĩ nhiên đây là đồ án của TP.HCM trước khi sáp nhập. Trong đó, TP.HCM xác định đến năm 2060 sẽ trở thành TP toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có trình độ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. TP.HCM cũng sẽ là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, có vai trò là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy phát triển vùng phía Nam và cả nước. Đồng thời là khu vực có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc Chẳng hạn, tổ chức Kearney’s 2024 Global Cities Report đưa ra năm trụ cột với 31 tiêu chí đánh giá, nổi bật là các tiêu chí như 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, công ty dịch vụ hàng đầu thế giới, thị trường vốn, vận tải hàng không, đường biển, các công ty kỳ lân, khách du lịch quốc tế, trung tâm dữ liệu, trường học hàng đầu, sinh viên quốc tế… Hiện nay, TP.HCM được xếp hạng 102/156 theo tổ chức này - một con số rất tiệm cận mốc 100. Tuy nhiên, theo đánh giá của Oxford Economics với hơn 1.000 TP thì TP.HCM còn đứng thứ 286. Nếu chiếu theo hệ tiêu chí đó, chúng ta phải vượt qua những đô thị như Bangkok, Manila... Bên cạnh mục tiêu lọt vào top 100 TP toàn cầu, đến năm 2030, TP.HCM cũng đặt mục tiêu góp mặt trong nhóm 100 TP đáng sống của thế giới. Đây là cam kết rõ ràng về chất lượng phát triển của một TP an toàn, văn minh, hiện đại và nhân văn. TP đáng sống là nơi khiến người ta muốn đến và muốn ở lại. Để đạt được điều đó, TP.HCM cần nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho người dân. Trước hết là đảm bảo sự an toàn và bình yên, nền tảng cho mọi sự phát triển. TP cần tiếp tục tăng cường phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự xã hội, tạo dựng môi trường sống ổn định để người dân yên tâm học tập, làm việc, sinh sống. Hệ thống y tế phải được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, tiến tới BHYT toàn dân và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người yếu thế theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, TP.HCM cần phát triển trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao, mở rộng các không gian sáng tạo, kiến tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp để người dân sống khỏe mạnh, vui vẻ. TP cũng cần đẩy mạnh du lịch gắn với chất lượng sống và dịch vụ đô thị để gia tăng sức hút với người nước ngoài. Đặc biệt, chất lượng sống sẽ không thể nâng lên nếu hạ tầng không được đầu tư đúng mức. Tình trạng kẹt xe, ngập nước, nhà ở lụp xụp… phải được giải quyết căn cơ. TP cần dành nguồn lực thỏa đáng cho hệ thống metro, cao tốc liên vùng, nhà ở xã hội cùng với những yếu tố thiết yếu cho một TP đáng sống. Theo The Global Liveability Index 2024, TP.HCM hiện xếp 133/173 TP đáng sống toàn cầu, với điểm số được đánh giá dựa trên 30 tiêu chí thuộc năm nhóm chính: Ổn định (25%), y tế (20%), văn hóa và môi trường (25%), giáo dục (10%) và hạ tầng (20%). Với đánh giá trên, việc phấn đấu lọt vào top 100 TP đáng sống vào năm 2030 không còn là điều xa vời. PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIII, XIV, XV Với khát vọng nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu vào năm 2030, bên cạnh những thuận lợi đang có thì ngay từ bây giờ TP.HCM cần tăng tốc thực hiện các trụ cột nền tảng như kinh tế, thương mại, văn hóa… CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LTS: Hôm nay (13-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trù bị. Đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để TP.HCM cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Đáng chú ý, trong dự thảo văn kiện đại hội đã đặt ra một mục tiêu quan trọng là đến năm 2030, TP.HCM lọt vào top 100 TP toàn cầu, hướng đến TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 1 100 TP toàn cầu là mục tiêu đầy thách thức nhưng hoàn toàn khả thi nếu TP.HCM có chiến lược bài bản, phát huy đúng thế mạnh và tạo ra đột phá mang tính toàn diện. Nơi khiến người ta muốn đến và muốn ở lại Năm 2060, TP.HCM sẽ là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, có vai trò là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy phát triển vùng phía Nam và cả nước. Ảnh: THUẬN VĂN TP.HCM là biểu hiện rõ nhất cho sức hấp dẫn và năng lượng đặc biệt của một đô thị đáng sống. Ảnh: NGUYỆT NHI

3 Thời sự - Thứ Hai 13-10-2025 TP.HCM đang đứng trong một không gian phát triển mới, với quy mô lớn hơn, vị thế cao hơn và nhiều lợi thế địa kinh tế - chính trị vượt trội trong cái nhìn toàn cầu, với năm lợi thế nổi bật. Thứ nhất, quy mô kinh tế và dân số đủ lớn để phát triển các ngành công nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. TP.HCM đang trong tiến trình công nghiệp hóa và con đường này phải là công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, gắn với hai chuyển đổi mang tính sống còn là số và xanh. Nếu tận dụng được cơ hội từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, TP.HCM có thể tạo ra sức bật mới, hình thành nền công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường và hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Thứ hai, TP có hệ thống cảng biển nước sâu với cụm cảng số 5 của vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là Cái Mép - Thị Vải, tương lai là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và mạng lưới cảng trên các sông Đồng Nai, Sài Gòn, Soài Rạp đã tạo ra một cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực. Cộng hưởng với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành sẽ hình thành hệ thống logistics khép kín từ sản xuất đến giao thương, đủ khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ ba, TP.HCM vốn là trung tâm tài chính quốc gia, nay với cơ chế đặc thù và nghị quyết của Quốc hội, TP đang từng bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hướng tới các lĩnh vực tài chính hiện đại như giao dịch hàng hóa tương lai, hàng hóa phái sinh, tài sản số… Thứ tư, TP.HCM đã mở ra không gian mới để phát triển du lịch, cả về văn hóa, Lâu nay, TP.HCM vốn là nơi hội tụ mọi người từ khắp nơi, là biểu hiện rõ nhất cho sức hấp dẫn và năng lượng đặc biệt của một đô thị đáng sống. Đáng sống không chỉ ở sự cởi mở, thoải mái, chân tình, hảo sảng mà còn ở sự khoan dung, không phân biệt đối xử, nơi con người cảm thấy an toàn, là chính mình, cộng thêm điều kiện khí hậu, thời tiết ôn hòa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khái niệm đáng sống của TP.HCM cần được hiểu rộng hơn. Một TP đáng sống không chỉ là nơi để tận hưởng, mà phải là nơi con người đến để cống hiến. TP.HCM cần tạo thêm những điều kiện để trở thành TP mà ở đó, người ta thấy TS TRẦN DU LỊCH: Khát vọng toàn cầu nhìn từ năm lợi thế chiến lược PGS-TS TRẦN ĐÌNH THIÊN: TP đáng sống vì là nơi đáng để cống hiến nhìn mới tâm y tế và đào tạo của khu vực Đông Nam Á nếu biết khai thác đúng thế mạnh. Từ nhiều năm nay, đội ngũ y, bác sĩ của TP đã thực hiện thành công những ca điều trị, phẫu thuật phức tạp mang tầm quốc tế. Đó là một dạng “năng lực mềm” cần được đầu tư và quảng bá để tăng thứ hạng toàn cầu. Tôi nhấn mạnh TP.HCM không khởi đầu từ con số 0, quan trọng là chúng ta cần bứt phá, phải nâng chất từ những nguồn lực sẵn có… Năm trụ cột lớn . Vậy đâu là những trụ cột kinh tế - xã hội TP.HCM cần tập trung phát triển để sớm hiện thực hóa mục tiêu này? + Để trở thành một TP toàn cầu, TP.HCM cần phát huy tối đa các lợi thế hiện có, đồng thời đầu tư tập trung vào những trụ cột mang tính nền tảng và có khả năng tạo sức bật hội nhập quốc tế mạnh mẽ. TP.HCM đã xác định rõ năm trụ cột phát triển lớn, tương thích với mô hình của các TP toàn cầu trên thế giới. Thứ nhất là trụ cột về công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. TP.HCM có hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng hoàn thiện, gắn với các khu công nghiệp công nghệ cao ở Thủ Đức, Bình Dương (cũ) và cả các ngành năng lượng hóa dầu ở Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), là lực đẩy quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Thứ hai là trụ cột về logistics, cảng biển và các khu thương mại tự do. TP.HCM là cửa ngõ hàng hải của cả nước, với lợi thế cảng biển lớn và kết nối khu vực. Phát triển mạnh lĩnh vực logistics sẽ giúp nâng hiệu quả xuất nhập khẩu, đưa TP trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực ASEAN. Thứ ba là nhóm ngành thương mại, dịch vụ chất lượng cao, nhất là các dịch vụ liên quan đến giáo dục, y tế, khoa học công nghệ... phù hợp với mô hình kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới của TP toàn cầu. Thứ tư là trụ cột về văn hóa, du lịch. TP có thể tận dụng lợi thế tự nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng, phát triển các cụm du lịch ven sông từ các sông Sài Gòn, Đồng Nai đến hồ Dầu Tiếng, kết nối Côn Đảo để hình thành mạng lưới du lịch xanh, kết hợp với du lịch văn hóa, lịch sử. TP có tiềm năng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Thứ năm là trụ cột về tài chính, ngân hàng - thế mạnh truyền thống của TP.HCM khi đây là nơi ra đời ngân hàng cổ phần đầu tiên của cả nước vào năm 1987, là trung tâm tài chính năng động, đóng góp khoảng 1/3 hoạt động tín dụng cả nước. Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (ra đời vào năm 2000) hiện chiếm hơn 25% thu hút dòng vốn gián tiếp quốc tế. Đáng chú ý nhất, TP.HCM đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, nếu làm đúng và đủ, đây sẽ là điểm hội tụ của các định chế tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, để phát huy tối đa năm trụ cột trên, TP cần thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược mà dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã nêu ra, chính là đột phá thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Sánh vai với Tokyo, London, Seoul… . Hình dung của ông về diện mạo TP toàn cầu của TP.HCM vào năm 2030 như thế nào? + Đó là những điều tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại thể hiện đích đến rất lớn lao. Tôi hình dung đó là một TP.HCM đẹp, văn minh, hiện đại, có thể sánh vai với những đô thị tiêu biểu trên thế giới như Tokyo, London, Seoul. Một TP năng động nhưng trật tự, đổi mới, hài hòa, nơi người lịch sử lẫn thương mại. Tôi muốn nhấn mạnh lợi thế rất lớn ở loại hình du lịch MICE, tức là du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ quốc tế… Với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế và khu vực. Thứ năm, quá trình đô thị hóa tại TP.HCM đang tạo ra chuỗi đô thị mới, mở rộng thị trường bất động sản, nhà ở, khu đô thị, nghỉ dưỡng và cả bất động sản công nghiệp. Đây chính là động lực mạnh mẽ để phát triển không gian sống, nâng cao chất lượng đô thị và thúc đẩy tăng trưởng. Nếu khai thác hiệu quả năm lợi thế trụ cột này sẽ giúp TP.HCM duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 10-15 năm tới, tiến tới trở thành một siêu đô thị toàn cầu, phát triển nhanh nhưng có chất lượng, có bản sắc văn hóa riêng và là nơi đáng sống… xứng đáng dành trọn năng lực, trí tuệ của mình mà làm việc, sáng tạo, cống hiến. Khi làm được như vậy, TP.HCM sẽ là nơi thu hút người tài, người có năng lực đến đóng góp, “tiêu cuộc đời mình” một cách hiệu quả nhất ở đây. Vậy thách thức đặt ra cho TP.HCM là phải tạo được một không gian đổi mới sáng tạo đặc biệt. Nghệ thuật là sáng tạo, khoa học cũng là sáng tạo, hai lĩnh vực này phải cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái đủ mạnh để kéo về những nguồn lực sáng tạo, nuôi dưỡng những giá trị mới. Khi đó, TP.HCM mới thật sự trở thành một địa chỉ đáng sống đúng nghĩa. Muốn vậy, TP phải xây dựng được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt, nơi nghệ thuật có thể thăng hoa, nơi cơ chế được mở để khuyến khích những ý tưởng và tài năng bứt phá. TP.HCM muốn thu hút người tài thì phải biết thách thức người tài, đặt ra những bài toán đủ lớn cho những người có năng lực, có “máu” mê sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học. Chỉ khi ấy, người tài mới tìm đến. Tôi nghĩ rằng TP.HCM vốn là mảnh đất khai phá, nơi mở cõi, nơi mang tinh thần tiên phong của người đi mở đất. Xét về mặt văn hóa, giáo dục, đó chính là tinh thần khai phóng và khai mở, nếu phát huy được, TP.HCM sẽ mãi là mảnh đất đáng đến, đáng sống và đáng để cống hiến. LÊ THOA ghi thoisu@phapluattp.vn ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 tầm nhìn năm 2045 trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, nằm trong 100 TP đáng sống nhất thế giới. Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với nhiều chuyên gia để phân tích, góp ý các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. dân được sống an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và tự hào vì mình là người dân của TP này. Nhưng để đạt được điều đó, quan trọng nhất TP.HCM phải giữ được khát vọng và niềm tin. Chúng ta đang có nhiều cơ hội, nhiều lợi thế, nhiều tiềm năng, điều còn lại chính là ý chí, sự quyết tâm và niềm tin vào tương lai. Với niềm tin ấy, tôi tin mục tiêu đến năm 2030, đưa TP.HCM lọt vào top 100 TP toàn cầu là hoàn toàn khả thi. Hầu hết các TP lớn trên thế giới hiện nay đều xây dựng mục tiêu rất rõ ràng cho giai đoạn 20-30 năm tới. TP.HCM cũng không thể đứng ngoài cuộc đua ấy. Nếu hôm nay chúng ta quyết tâm hành động thì 20 năm tới, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045, tôi tin TP.HCM hoàn toàn có thể góp mặt trong nhóm các TP tốt nhất thế giới, đúng như dự thảo văn kiện đặt ra. Đó hẳn là một TP xứng tầm siêu đô thị quốc tế ở Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo, du lịch, văn hóa của cả khu vực; là nơi thu hút nhân tài và giữ chân được công dân toàn cầu, những người tài năng, sáng tạo, giàu trách nhiệm và yêu mến TP này. . Xin cảm ơn ông.• Ý kiến Họ đã nói “Nhiều điều trong giấc mơ đang dần thành hiện thực” Khi trở thành giảng viên ĐH Kinh tế TP.HCM, tôi có nhiều cơ hội được ra nước ngoài học tập và trao đổi. Mỗi lần đi, mỗi lần trở về, tôi luôn mang theo một ước mơ và một giấc mơ. Khi sang Singapore, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp, sự hiện đại của quốc đảo này và ước mơ rằng TP.HCM của mình cũng sẽ được như vậy. Khi sang Thái Lan, nhìn thấy nhiều trung tâm du lịch hấp dẫn, tôi lại ước TP mình cũng có những khu du lịch tầm cỡ như thế. Khi đến Canada, thấy hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đường hầm xuyên sông, tôi lại ước TP mình cũng được như vậy. Còn khi thực tập tại Trung tâm tài chính quốc tế London, Anh, tôi càng mơ ước một ngày TP.HCM cũng có trung tâm tài chính quốc tế… Giờ đây, nhiều điều trong những giấc mơ ấy đang dần thành hiện thực. PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP.HCM có quy mô kinh tế và dân số đủ lớn để phát triển các ngành công nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: HOÀNG QUÂN

4 Thời sự - Thứ Hai 13-10-2025 HOÀNG KIM thực hiện Trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TP đặt mục tiêu kinh tế số giai đoạn này sẽ chiếm 30%-40%/GRDP. Ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM (ảnh), nhấn mạnh phát triển kinh tế số tại TP.HCM không đơn thuần là một xu hướng mà là con đường tất yếu để TP giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Một không gian - ba vùng phát triển . Phóng viên: Thưa ông, TP.HCM đang xác định mô hình kinh tế số như thế nào để triển khai phù hợp với điều kiện đặc thù của mình? + Ông Lâm Đình Thắng: TP.HCM đã xác lập mô hình phát triển kinh tế số đặc thù, phù hợp với đặc điểm của dữ liệu mở của TP sẽ được mở rộng để DN, tổ chức, cá nhân khai thác, hình thành thị trường dữ liệu đô thị... Song song đó, TP đẩy mạnh chuyển đổi số trong DN, thúc đẩy thương mại điện tử, sản xuất thông minh, đổi mới mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và dữ liệu. Các khu công nghệ cao, khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông, khu công nghệ phần mềm và các trung tâm ươm tạo khởi nghiệp công nghệ đang được kết nối thành mạng lưới đổi mới sáng tạo của TP. Đặc biệt, TP coi trọng hợp tác công - tư và hợp tác quốc tế, nhằm huy động nguồn lực, số và các khu công nghệ cao, công nghệ số trọng điểm, biến nơi đây thành một cứ điểm sản xuất chiến lược và trung tâm R&D hấp dẫn với các tập đoàn quốc tế. Niềm tin của nhà đầu tư cũng được thể hiện rõ nét qua dòng vốn đầu tư công nghệ cao đổ mạnh vào TP. Trong sáu tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI vào TP.HCM đạt gần 3 tỉ USD, trong đó hơn 1,16 tỉ USD được rót trực tiếp vào lĩnh vực công nghệ cao. Đây được xem là “hiệu ứng lò xo” tích tụ lâu ngày, chỉ chờ cơ chế được tháo gỡ để bứt phá. Cùng với đó, Luật Công nghiệp công nghệ số dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 sẽ tạo cú hích mới, mở ra khung pháp lý thuận lợi hơn, với nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù về thuế, đất đai và thủ tục hành chính nhanh gọn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ số, giúp TP.HCM thu hút và giữ chân các tập đoàn có quy mô lớn. Ba mũi nhọn phát triển kinh tế số . Những ngành, lĩnh vực nào được TP.HCM xác định là mũi nhọn để phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới? Và TP có cơ chế ưu tiên gì để thúc đẩy các lĩnh vực này? + Trong giai đoạn 20252030, TP.HCM tập trung phát triển ba lĩnh vực mũi nhọn. Về trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng dữ liệu, TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm AI hàng đầu khu vực. Các tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA (Mỹ) đã bày tỏ kế hoạch thành lập trung tâm R&D và lắp đặt hệ thống siêu máy tính tại đây. Lĩnh vực trung tâm dữ liệu cũng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Eaton, Evolution (Mỹ), Hyosung (Hàn Quốc) và NTT Data (Nhật Bản). Về công nghiệp bán dẫn và vi điện tử, TP.HCM đang tập trung dịch chuyển lên phần thượng nguồn của chuỗi giá trị, thay vì chỉ lắp ráp, kiểm thử. Minh chứng rõ nét là dự án sản xuất polysilicon (vật liệu nền cho ngành bán dẫn) đầu tiên tại Việt Nam của Công ty Tokuyama (Nhật Bản) với vốn đầu tư 60 triệu USD và dự án sản xuất linh kiện chuyên biệt cho ô tô, y tế của Anson New Energy Technology với vốn hơn 40 triệu USD. Về chế tạo thông minh (Smart Manufacturing) và công nghệ xanh, TP ưu tiên các dự án sản xuất công nghệ 4.0 gắn với phát triển bền vững. Dự án tiêu biểu là nhà máy trung hòa carbon trị giá 1,3 tỉ USD của LEGO (khánh thành hồi tháng 4-2025), vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời… Để thúc đẩy ba lĩnh vực mũi nhọn này, TP.HCM đang triển khai hàng loạt cơ chế ưu đãi đặc thù, mang tính đột phá. Dẫn chứng là TP đang đề xuất các cơ chế ưu đãi vượt trội về thuế thu nhập DN và miễn, giảm tiền thuê đất dài hạn tại Khu công nghệ cao, đặc biệt cho ngành bán dẫn; áp dụng quy trình cấp phép nhanh (Fast-track) cho các dự án FDI quy mô lớn (trên 500 triệu USD). Xây dựng chính sách đột phá bao gồm cơ chế lương, thưởng, hỗ trợ nhà ở và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân Nhiều sản phẩm công nghệ chiến lược của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu tại Triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ một siêu đô thị năng động, sáng tạo và là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Mô hình này được cấu trúc theo hướng “một không gian - ba vùng phát triển”, gồm không gian số thống nhất toàn TP, vùng trung tâm phát triển hạ tầng dữ liệu, vùng đổi mới sáng tạo - công nghệ và vùng ứng dụng - sản xuất thông minh. Để vận hành, TP.HCM tập trung triển khai năm trụ cột trọng tâm. Cụ thể, hoàn thiện thể chế và chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình kinh doanh số; phát triển hạ tầng dữ liệu và nền tảng số, làm cơ sở cho kết nối, chia sẻ và điều hành thông minh. Thúc đẩy doanh nghiệp (DN) và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi số, hình thành các DN công nghệ số. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao kỹ năng số cho người lao động; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, tạo niềm tin và sự ổn định cho quá trình phát triển. Hiện TP.HCM đang triển khai đồng bộ các chương trình mà trọng tâm là phát triển hạ tầng dữ liệu đô thị, xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu và hệ thống phân tích, dự báo phục vụ công tác điều hành. Cổng chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế TP trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhìn chung, mô hình kinh tế số của TP.HCM là một kiến trúc phát triển toàn diện mà thể chế là nền tảng, hạ tầng số là động lực, dữ liệu là tài nguyên chiến lược, con người là trung tâm và đổi mới sáng tạo là chìa khóa. Với tầm nhìn đó, TP.HCM kiên định mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, đóng góp 30%-40% GRDP từ kinh tế số. Cam kết cho sự chuyển mình toàn diện . Như ông vừa chia sẻ, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP. Vậy con số này đại diện cho điều gì? + Con số này là cam kết cho sự chuyển mình toàn diện, thể hiện quyết tâm xây dựng một mô hình vận hành đô thị mới trong kỷ nguyên số của TP.HCM, nơi công nghệ thực sự nâng cao chất lượng sống và mang lại cơ hội công bằng cho mọi người. Đây cũng là mục tiêu cụ thể hóa cho một kiến trúc phát triển toàn diện như tôi nói ở trên. Hiện nay, TP.HCM có nhiều lợi thế cộng hưởng từ quy mô mới sau sáp nhập khi sở hữu một quy mô thị trường rộng lớn, hạ tầng công nghiệp được mở rộng và một nguồn nhân lực trẻ, năng động, chất lượng cao. Nền tảng vững chắc này cho phép TP tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng Dưới góc nhìn của Sở KH&CN TP.HCM, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Dù vậy, việc phát triển kinh tế số vẫn đang tồn tại nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trong đó, thể chế và chính sách là nút thắt lớn nhất do thiếu tính đồng bộ, thống nhất, khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh số mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Quy trình thử nghiệm mô hình mới (sandbox) còn kéo dài khiến nhiều sáng kiến chưa được triển khai kịp thời. Thị trường khoa học công nghệ vẫn manh mún, thiếu kết nối, chưa tạo được động lực đủ mạnh cho đổi mới sáng tạo trong DN. Quá trình tích hợp, đồng bộ hóa hạ tầng giữa các khu vực còn phức tạp; nền tảng dùng chung chưa được hoàn thiện, dữ liệu còn phân tán, chưa hình thành đầy đủ kho dữ liệu mở phục vụ DN và người dân. Hạ tầng mạng ở khu vực ngoại thành và khu công nghiệp còn chênh lệch, ảnh hưởng đến tốc độ chuyển đổi số đồng đều trên toàn TP. Về nhân lực và văn hóa số, việc thu hút, giữ chân nguồn nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, khoa học dữ liệu còn gặp nhiều thách thức. Mức độ sẵn sàng số hóa của người dân và DN chưa đồng đều khiến hiệu suất sử dụng các dịch vụ số chưa đạt kỳ vọng. Trước những điểm nghẽn đó, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, kiên quyết gỡ từng nút thắt. Ông LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM TP.HCM được kỳ vọng sẽ là nơi công nghệ hòa nhịp trong từng hơi thở của cuộc sống - giúp con người sống thông minh, thuận tiện và hạnh phúc hơn. Ba nút thắt cần tháo gỡ Kinh tế số: Chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết mô hình kinh tế số của TP.HCM là một kiến trúc phát triển toàn diện gồm các yếu tố thể chế, hạ tầng số, dữ liệu, con người và đổi mới sáng tạo. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

5 Thời sự - Thứ Hai 13-10-2025 Ý kiến Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố then chốt quyết định thành công trong hành trình xây dựng nền kinh tế số. Để khai thác tối đa tiềm năng, TP.HCM cần đảm bảo tăng trưởng bền vững và cạnh tranh trong nền kinh tế số toàn cầu. Hiện nay, TP.HCM đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân tài chuyên sâu như khoa học dữ liệu, AI, an ninh mạng…, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị. Trong khi đó, nguồn nhân lực số không chỉ cần “đáp ứng” mà còn phải “dẫn dắt” sự phát triển của kinh tế số. Trong ngắn hạn, tôi cho rằng cần rà soát và hợp nhất chính sách đồng bộ hóa vùng/khu vực và xây dựng khung điều phối chung giữa TP.HCM - Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu về đào tạo nhân lực số. Song song đó, đẩy mạnh các chương trình đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu về AI, big data, blockchain, bán dẫn, an ninh mạng… thông qua hợp tác với các trường ĐH và nền tảng trực tuyến để triển khai linh hoạt. Về dài hạn, tôi kiến nghị xây dựng hệ sinh thái giáo dục, đào tạo tích hợp kỹ năng số theo mô hình mở. Cần thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo và kỹ năng số vùng tại TP.HCM và các khu vực vệ tinh gồm Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, hoạt động như “Hub” đào tạo, nghiên cứu. Bên cạnh đó, TP cần phát triển chính sách thu hút và giữ chân nhân tài số trong nước và quốc tế, như thiết kế chính sách visa lao động công nghệ cao, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ nhà ở… Trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang chịu áp lực từ sự phụ thuộc lớn vào công nghệ nhập khẩu như điện toán đám mây, an ninh mạng, AI... Những công nghệ này không chỉ có chi phí cao mà còn bị điều chỉnh bởi luật pháp nước ngoài (như luật xuất khẩu Mỹ), có thể hạn chế quyền kiểm soát dữ liệu của Việt Nam. Đây là thời điểm thích hợp để TP.HCM đẩy nhanh quá trình tự chủ công nghệ bằng cách đầu tư vào các nền tảng và công cụ trong nước. Phát triển nền tảng nội địa sẽ giúp giảm thiểu rủi ro địa chính trị và đảm bảo việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về quyền riêng tư và chủ quyền dữ liệu theo Luật Công nghiệp công nghệ số. Chúng tôi khuyến nghị TP.HCM tập trung vào việc phát triển các công cụ AI tạo sinh “made in Việt Nam” để mở rộng quyền truy cập, giảm thiểu sự phụ thuộc, giúp người dùng Việt Nam không bị tước quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu do quyết định chính sách từ bên ngoài… Về mặt nhân lực, TP.HCM cần giải quyết khoảng cách đáng kể giữa cung và cầu kỹ năng số bằng cách hợp tác chặt chẽ giữa các trường ĐH và DN để thiết kế các chương trình đào tạo theo mô hình kép (kết hợp lý thuyết và thực hành) và đưa công nghệ thông tin vào chương trình học từ sớm. MINH HOÀNG ghi Theo tôi, để hiện thực hóa vai trò đầu tàu kinh tế số của TP.HCM, bên cạnh các định hướng vĩ mô, TP cần triển khai đồng bộ các cơ chế đo lường rõ ràng. Việc xây dựng hệ thống đánh giá rõ ràng và định lượng được mức độ phát triển kinh tế số là yêu cầu cấp thiết với TP.HCM. Dù đã có các bộ chỉ số quốc gia như DEI (Việt Nam) hay DESI (EU) nhưng các chỉ số này chưa đủ chi tiết để đo lường hiệu quả và đặc thù của cấp TP. Do đó, tôi đề xuất xây dựng một bộ chỉ số đánh giá kinh tế số riêng cho TP.HCM (H-DEI) nhằm đánh giá chính xác hiện trạng và năng lực phát triển kinh tế số. Bộ chỉ số này giúp giám sát và đánh giá định kỳ, đồng thời là cơ sở khoa học cho xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư hiệu quả. H-DEI cần được xây dựng dựa trên năm trụ cột trọng yếu: Hạ tầng số (gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây); DN số (đo lường mức độ chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng số); dịch vụ công số (phản ánh khả năng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến); nhân lực số (đánh giá số lượng và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin) và đổi mới sáng tạo số (đo lường số lượng startup công nghệ, bằng sáng chế, đầu tư vào R&D). Điểm nhấn quan trọng là bộ chỉ số cần tận dụng tối đa các nguồn dữ liệu hiện có từ hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch thương mại điện tử, dữ liệu định vị và logistics… để phản ánh trực tiếp vào các chỉ số tăng trưởng GRDP và năng suất lao động. Các kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Tập đoàn VNG - một trong bốn kỳ lân công nghệ lớn của Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN Theo số liệu năm 2024 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính (trước khi các địa phương sáp nhập), quy mô kinh tế số của TP.HCM mới năm 2024 ước tính đạt khoảng 13% GRDP. Còn theo số liệu của Bộ KH&CN, con số này ước tính đạt 20% GRDP. Các bộ, ngành trung ương đang phối hợp để hoàn thiện phương pháp tính toán chung trước ngày 30-11-2025. Tiêu điểm TP.HCM đặc thù để thu hút các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI và bán dẫn. Để hoàn thiện khung pháp lý, lãnh đạo TP.HCM cũng chỉ đạo xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình kinh doanh công nghệ mới như fintech và công nghệ xanh, nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý và thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách nhanh chóng. “Người kiến tạo hạ tầng” . Ông kỳ vọng gì về diện mạo của TP.HCM vào năm 2030 khi kinh tế số chiếm 40% GRDP? + Khi nói về việc đưa TP.HCM vào top 100 TP đáng sống, chúng tôi không chỉ nghĩ về những công viên xanh hay những tòa nhà đẹp mà nghĩ về một mô hình vận hành đô thị mới trong kỷ nguyên số. Đó sẽ là nơi công nghệ thực sự nâng cao chất lượng sống và mang lại cơ hội công bằng cho mọi người. Chúng ta có thể kỳ vọng một ngày bình thường của người dân TP.HCM là khi người cha chở con đi học, ứng dụng di động của TP được vận hành sự kết nối liền mạch giữa sản xuất, tài chính và logistics đã tạo nên “chất ADN” riêng của TP.HCM như một bản sắc không thể sao chép. Quan trọng hơn, TP.HCM không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn gánh vác sứ mệnh kết nối và lan tỏa số cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL. Tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, nền tảng cảng số bên cạnh phục vụ hàng hóa của Bình Dương (cũ), Đồng Nai, sẽ trở thành trung tâm logistics số cho hàng nông sản xuất khẩu từ đồng bằng, giúp truy xuất nguồn gốc, cấp chứng nhận điện tử và tối ưu hóa chi phí vận tải. Trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC) cùng các nền tảng trí tuệ nhân tạo của TP sẽ đóng vai trò như “bộ não số dùng chung” cho toàn vùng, cung cấp năng lực phân tích dữ liệu lớn về thị trường, khí hậu, dịch bệnh, hỗ trợ các địa phương hoạch định chính sách và chiến lược phát triển hiệu quả hơn. Trong khi đó, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM sẽ là nơi hội tụ các dịch vụ fintech, các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B, phục vụ và làm bệ phóng để DN cả vùng vươn ra thị trường quốc tế. Vai trò dẫn dắt của TP.HCM trong hành trình chuyển đổi số không dừng ở việc phát triển kinh tế tri thức hay hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Mục tiêu sâu xa hơn là trở thành người kiến tạo hạ tầng, nền tảng và thị trường số dùng chung, tạo động lực cho sự phát triển đồng bộ, bền vững và thịnh vượng của toàn khu vực phía Nam. . Xin cảm ơn ông.• Ông BINH T. NGUYEN, Ban Công nghệ dữ liệu & AI, CT Group: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kinh tế số TS THÁI KIM PHỤNG, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, ĐH Kinh tế TP.HCM: Phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao TS SREENIVAS TIRUMALA, giảng viên cấp cao ngành công nghệ thông tin, ĐH RMIT Việt Nam: Thúc đẩy tự chủ công nghệ thoisu@phapluattp.vn ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 trên nền tảng bản sao số, sẽ cảnh báo “đường Nguyễn Hữu Cảnh sắp ùn tắc trong 15 phút do có va chạm, hãy đi theo lộ trình B”. Buổi chiều, thay vì đến UBND phường để làm giấy tờ, người dân có thể thực hiện mọi thủ tục trên ứng dụng công dân số, sử dụng định danh điện tử VNeID, nhận kết quả ngay trong ngày. Hay chị chủ một xưởng dệt may nhỏ ở Bình Dương thông qua nền tảng giao dịch thương mại điện tử bán buôn (B2B) dùng chung của TP, kết nối được với các nhà cung cấp nguyên liệu xanh, tiếp cận được các gói tín dụng từ các ngân hàng số, các quỹ hỗ trợ hoạt động trong sandbox... Qua đó, giúp chị có vốn để xoay vòng sản xuất mà không cần các thủ tục thế chấp phức tạp… Đó chính là những ví dụ điển hình cho diện mạo mong muốn của một TP.HCM nơi công nghệ hòa nhịp trong từng hơi thở của cuộc sống, giúp con người sống thông minh, thuận tiện và hạnh phúc hơn. . Theo ông, điều gì sẽ làm nên bản sắc riêng của TP.HCM trong hành trình chuyển đổi số? + Tôi cho rằng bản sắc riêng và vai trò dẫn dắt của TP.HCM trong kỷ nguyên số nằm ở mô hình siêu đô thị tích hợp theo trục công nghệ - sự kết hợp chiến lược giữa ba trụ cột: Tài chính - AI, sản xuất thông minh - bán dẫn và logistics - kinh tế biển số. Dữ liệu từ các nhà máy thông minh sẽ giúp DN logistics dự báo chính xác sản lượng hàng hóa, dòng vốn từ trung tâm tài chính sẽ chảy vào các dự án công nghệ cao và toàn bộ sự liên thông ấy được vận hành bởi hạ tầng số hiện đại. Chính

6 Thời sự - Thứ Hai 13-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan metro số 1 Ngày 12-10, trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu đã đi tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã cùng đoàn đại biểu trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1). Sau đó, đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng tại Đài tưởng niệm các vua Hùng và tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM). Sau khi kết thúc hoạt động chung, đoàn đại biểu chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương. THANH TUYỀN Ngày 12-10, tại Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15-10-1945 - 15-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng xây dựng con người - nhân tố quyết định thắng lợi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường… Đồng thời, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Quân khu 4. Dịp này, Tổng Bí thư tặng Quân khu 4 tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”, món quà mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ. ĐẮC LAM Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng, cơ cấu ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND; trình tự thủ tục điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và giao quyền chủ tịch UBND các cấp. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng và trình với 4 chương, 13 điều. Trong đó, dự thảo quy định số lượng phó chủ tịch UBND của tỉnh, TP thực hiện hợp nhất, sáp nhập. Trong đó, TP.HCM có không quá 8 phó chủ tịch; TP trực thuộc Trung ương hình thành do hợp nhất, sáp nhập ba đơn vị có không quá 7 phó chủ tịch; do hợp nhất hai đơn vị có không quá 6 phó chủ tịch. Đối với các tỉnh, dự thảo đề xuất tỉnh hình thành do hợp nhất, sáp nhập hai tỉnh mà có ít nhất một tỉnh loại I hoặc hợp nhất ba tỉnh có không quá 6 phó chủ tịch; tỉnh hình thành từ ba tỉnh loại II, III có không quá 5 phó chủ tịch. Dự thảo cũng đề xuất quy định số lượng phó chủ tịch UBND với các tỉnh, TP không thực hiện hợp nhất, sáp nhập năm 2025. Theo đó, với TP trực thuộc Trung ương thì Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND, TP Huế có không quá 4 phó chủ tịch UBND. Đối với tỉnh, số lượng phó chủ tịch UBND được xác định theo phân loại đơn vị hành chính trước ngày nghị định này có hiệu lực. Cụ thể, tỉnh loại I có không quá 4 phó chủ tịch, tỉnh loại II, III có không quá 3 phó chủ tịch. N.THẢO Ngày 12-10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15-10 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2. PV Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I Chiều 12-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), sau phiên trù bị buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên làm việc buổi chiều. Được tổ chức trong hai ngày 12 và 13-10, đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các dự thảo văn kiện trình đại hội gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 20202025; nghị quyết đại hội; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Trong phiên làm việc chiều 12-10, đại hội đã tổ chức 15 tổ thảo luận để thảo luận về các văn kiện đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Sau đó các đại biểu trình bày tham luận tại hội trường. Các đại biểu đánh giá các văn kiện trình đại hội đã được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định. PV Tổ chức ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc Ngày 12-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương”. Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nói ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; vận động hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh. V.THỊNH Khai trương đường bay thẳng Minsk - Phú Quốc Ngày 12-10, sau hơn 10 giờ bay, chuyến bay mang số hiệu BRU 8197 của hãng hàng không quốc gia Belavia (Belarusian Airlines) chở 281 hành khách, cùng 14 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Thủ đô Minsk của Belarus với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đường bay Minsk - Phú Quốc sẽ mở ra không gian hợp tác mới, rút ngắn khoảng cách giữa Đông Nam Á và Trung - Đông Âu. Từ đó, tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Belarus đến gần hơn với Việt Nam… C.ANH Nam Bộ sẽ có mưa lớn trong vài ngày tới Trưa 12-10, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn, đặc biệt là ở khu vực phía đông khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Tại tuyến đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TP.HCM lúc 13 giờ 30, mực nước từ kênh thoát nước tràn ra gây ngập úng. Có đoạn ngập sâu cả bánh xe máy khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn, nhiều xe phải tìm lộ trình khác để tránh tình trạng chết máy giữa đường. Tại ngã ba đường An Bình - Lê Trọng Tấn, tình trạng nước dâng nhanh cũng khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong vài ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa ở nhiều nơi vào buổi trưa, chiều và tối ở nhiều nơi có mưa to, đêm có mưa và giông rải rác. P.HẢI - N.CHÂU ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Quân khu 4 Đề xuất mới về số lượng phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức bí thư Tỉnh ủy Sơn La Tin vắn • Tiếp nhận 2 con chim niệc nâu quý hiếm. Ngày 12-10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hai con chim niệc nâu quý hiếm từ người dân và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc. Trước đó, anh Hồi Va Li (xã Kim Ngân) phát hiện hai con chim niệc nâu này và chủ động báo cho cơ quan chức năng. M.TRƯỜNG • Cháy căn hộ tầng 15 chung cư ở TP.HCM. Ngày 12-10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ một căn hộ ở tầng 15 chung cư Đạt Gia thuộc phường Tam Bình. Vụ cháy xảy ra vào trưa cùng ngày đã được lực lượng chức năng, cùng lực lượng tại chỗ dập tắt, không có thiệt hại về người. P.HẢI Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==