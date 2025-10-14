231-2025

2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Thời sự - Thứ Ba 14-10-2025 THANH TUYỀN - LÊ THOA Sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TP.HCM diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chuẩn bị tích cực, chu đáo Phát biểu tại phiên trù bị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhiệt liệt chào mừng 546 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho hơn 366.000 đảng viên của các Đảng bộ về tham dự đại hội. sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM; được sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, tổ chức, tầng lớp nhân dân không chỉ riêng TP mà của cả nước” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Ông cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ TP. Đồng thời, các đại biểu cần quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - điểm mới của đại hội, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội lần này đã có một cuộc cải cách lớn về tư duy và hình thức, áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí nên không phát tài liệu đến đại biểu. Toàn bộ nội dung, tài liệu đại hội được đưa lên phần mềm đại hội… Các văn kiện của TP được xây dựng theo quy trình bài Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: BTC Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho hay từ nhiều tháng qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công, đúng tiến độ của 10.641 tổ chức cơ sở Đảng và 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Các tiểu ban của đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã chuẩn bị tích cực, chu đáo các nội dung văn kiện, báo cáo theo đúng nội dung quy định. “Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết Sáng tạo”, tích cực đóng góp vào thành công của đại hội. Phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất Chia sẻ thêm về những Cũng tại phiên trù bị, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Theo ông Đức, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XIV được các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đại biểu tham dự đại hội và các tầng lớp nhân dân quan tâm, thực hiện nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước. Đa số ý kiến cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của đất nước. Đồng thời, thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng, mang tính định hướng chiến lược cao, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, ông Đức cho biết đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc tích hợp nội dung ba văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành báo cáo chính trị trình đại hội. “Các đại biểu cho rằng đây là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, tránh được trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các báo cáo theo hướng liên thông, đồng bộ” - ông Đức thông tin. Về nội dung, việc đánh giá tổng quát cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước sau 40 năm đổi mới, xây dựng và phát triển, được Đảng ta rút ra có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt, trong công tác cán bộ, Đảng đã lựa chọn những cán bộ có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trí tuệ vào vị trí trọng yếu các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo Trung ương. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều vụ án kinh tế, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Liên quan đến dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức thông tin một số ý kiến đề nghị nghiên cứu làm rõ nhận thức mới, nội dung mới, phương thức mới để thích ứng với yêu cầu trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời, phát huy vị trí, vai trò, chức năng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc mở rộng, nâng cao hiệu quả tập hợp các giới, các giai tầng trong nhân dân, phát huy dân chủ XHCN, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng Bí thư Trần Lưu Quang: Đại hội Đảng tạo động lực mới để phát triển nhanh Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng văn kiện đại hội, đóng góp ý kiến có chất lượng. Sáng nay (14-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 14 và sáng 15-10). Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Theo chương trình, sau lễ khai mạc, đại hội sẽ nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 20202025. Cũng trong sáng nay, đại hội cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, bí thư, các phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đoàn đại biểu TP tham dự Đại hội XIV của Đảng. Đại hội cũng sẽ được nghe ý kiến của đảng viên và người dân theo dõi đại hội từ các cơ sở Đảng trên địa bàn TP. Chiều cùng ngày, đại hội sẽ thảo luận tại các tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Sáng mai (15-10), đại hội sẽ thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu; báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I; ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng… Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ bế mạc vào trưa cùng ngày. Trước đó, tại phiên trù bị, đại hội đã thống nhất 11 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch, gồm Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; các phó bí thư Thành ủy Đại hội thống nhất Đoàn Chủ tịch gồm 11 đại biểu, Đoàn Thư ký gồm 3 đại biểu. Ảnh: BTC Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo Đại 547 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”. Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới”. Theo thông tin từ Đoàn Chủ tịch, đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các Đảng bộ xã, phường, đặc khu và Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

3 Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Sáng 13-10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn đã thành kính dâng lên các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 kính viếng”. Thế hệ TP.HCM hôm nay nguyện tiếp nối và phát huy truyền thống, tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của dân tộc, sự cống hiến và những công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Qua đó, chung tay góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xây dựng TP.HCM phát triển vượt bậc, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đoàn đại biểu cũng dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ và tri ân. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM). LÊ THOA - THANH TUYỀN Ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ Tại phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13-10, Đoàn Chủ tịch kêu gọi các đại biểu tham gia đóng góp, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, những ngày qua các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo, vận động quyên góp nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào ở các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Qua đó, nhận được sự tham gia đầy đủ, tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Theo ông Nguyễn Phước Lộc, sự đóng góp của các đại biểu sẽ được chuyển đến nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong thời gian sớm nhất. Thông tin về kinh phí ủng hộ sẽ được ban tổ chức công bố sau. Thời gian qua, các xã, phường, đặc khu tại TP.HCM đã không nhận hoa chúc mừng, không biểu diễn văn nghệ khi tổ chức Đại hội Đảng bộ địa phương nhằm tiết kiệm và tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ, thiên tai ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Các lực lượng vũ trang TP cũng nhanh chóng phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia cử lực lượng, phương tiện tham gia các nhiệm vụ theo chỉ đạo. UBND các cấp, sở, ban ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cũng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động giảm quy mô, cắt giảm các hoạt động sự kiện lớn để tiết kiệm chi phí và đóng góp sẻ chia với đồng bào... NHÓM PHÓNG VIÊN Robot tương tác với khách tham quan, tăng trải nghiệm người dùng Để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM”; giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP.HCM thông minh và hiện đại. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, ki-ốt thông minh và camera Edge AI tiên tiến. Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh thu hút đại biểu với hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, vaccine tích hợp IoT. Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu công nghệ cao TP.HCM, Nextwaves, VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới, nông nghiệp thông minh của ALTA Group, Khu công nghiệp sinh thái net zero 2050, VSIP, ĐH Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm. Đặc biệt, gian hàng CT Group trình diễn UAV (máy bay không người lái) hiện đại, trong khi kỳ lân Fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật cho triển lãm. Triển lãm còn giới thiệu các thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ, chữa cháy… Điểm nhấn của triển lãm công nghệ là nhiều sản phẩm robot tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm. Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực. Trong đó, kinh tế số là động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025. Sở KH&CN cho biết trong giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP.HCM sẽ tập trung vào ba giải pháp đột phá trọng tâm gồm tạo cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; tập trung công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; về quản trị số và nguồn nhân lực số… THOA TUYỀN bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, được tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại nhiều hội nghị, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân TP; được tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến toàn diện, sâu sắc. Tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua sáu lần dự thảo trước khi trình đại hội. Ông yêu cầu đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến có chất lượng, chủ động nội dung phát biểu, tích cực thảo luận tại tổ… Bí thư Trần Lưu Quang thông tin tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội, Tổng Bí thư chỉ đạo TP.HCM phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất. Đảng bộ TP.HCM phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả phương diện. TP.HCM là ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Võ Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Giám đốc Công an TP.HCM - Trung tướng Mai Hoàng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền. Đại hội cũng thống nhất Đoàn Thư ký gồm ba người là ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM. Đồng thời, thống nhất Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm năm người. Trong đó, ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, làm trưởng ban; ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, làm phó trưởng ban. Các thành viên gồm ông Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM. LÊ THOA - THANH TUYỀN thoisu@phapluattp.vn ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 Thời sự - Thứ Ba 14-10-2025 Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I phải tạo ra được động lực mới, tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển TP nhanh và bền vững hơn nữa. bộ TP.HCM và bền vững Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THUẬN VĂN Đồng thời, xây dựng TP mang tên Bác là TP XHCN tiêu biểu của Việt Nam, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội phải tạo ra được động lực mới, tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển TP nhanh và bền vững hơn nữa. “Mong rằng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sự chung sức của nhiều thế hệ, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới. Xây dựng TP trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại của Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước” - Bí thư TP.HCM nói. Ông cũng mong từng đại biểu và toàn đại hội nhận thức sâu sắc, chuyển hóa thành những kết quả thực chất trên nhiều phương diện, đáp ứng niềm tin của Đảng bộ, đảng viên và nhân dân TP và cả nước. Từ đó, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.• hội Đảng bộ TP.HCM Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: BTC Nhiều sản phẩm robot tương tác với khách tham quan tại triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: BTC

4 Thời sự - Thứ Ba 14-10-2025 Đưa TP.HCM lọt vào top 100 TP toàn cầu vào năm 2030 là mục tiêu lớn được đặt ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Để đạt được mục tiêu này, điều cốt lõi là TP.HCM cần một thể chế đủ tầm, đủ quyền năng tương xứng tầm vóc để hành động nhanh, làm thật, chịu trách nhiệm rõ ràng. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, chuyên gia Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách côngvàQuản lý Fulbright, cho rằng đã đến lúc TP.HCM cần một khung thể chế đặc biệt, không chỉ để thử nghiệm, mà để chủ động sáng tạo, bứt phá và khẳng định vị thế một đô thị toàn cầu đúng nghĩa trong thế kỷ 21. Thể chế chưa tương xứng với sứ mệnh . Phóng viên: Trong quá trình xây dựng TP.HCM trở thành một trong 100 TP toàn cầu vào năm 2030, theo ông, thể chế đóng vai trò then chốt như thế nào? + Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn: Tôi cho rằng thể chế chính là đòn bẩy quyết định việc TP.HCM có thể vươn lên tầm TP toàn cầu hay không. Một TP toàn cầu không được đo bằng quy mô dân số hay GDP mà bằng năng lực tự chủ, khả năng sáng tạo và mức độ hội nhập quốc tế, được vận hành trong một khung thể chế hiện đại, linh hoạt và có trách nhiệm giải trình cao. Chỉ khi được phân cấp và trao quyền thể chế tương xứng, TP mới có thể khơi thông nguồn lực, thu hút nhân tài toàn cầu và triển khai những mô hình kinh tế đột phá mà tầm vóc mới của TP đòi hỏi. Thực tế hiện nay, chất lượng thể chế dành cho TP.HCM chưa tương xứng với kỳ vọng và sứ mệnh dẫn đầu quốc gia. TP vẫn đang bị giới hạn trong chiếc áo thể chế hành chính như một địa phương thông thường. Để bứt phá, TP.HCM cần một thể chế đặc thù có độ mở ngang tầm với các đô thị toàn cầu, được trao quyền tự chủ cao về tài khóa, quy hoạch, nhân sự và hợp tác quốc tế. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội đã mở ra cánh cửa đầu tiên song vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ sâu, chưa phù hợp với cấu trúc không gian và động lực phát triển mới của TP.HCM sau sáp nhập. Bước tiếp theo, tôi cho rằng phải là một cuộc cải cách thể chế thực chất, mang tính sáng tạo và dấn thân để quyền năng của TP thực sự tương xứng với tầm vóc một đô thị toàn cầu, một trung tâm kinh tế hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thế kỷ 21. Quyền tự chủ về tài khóa . Vậy theo ông, đâu là những yếu tố cốt lõi trong thiết kế thể chế mà TP cần tập trung để hiện thực hóa mục tiêu này? + Tôi cho rằng có bốn yếu tố cốt lõi cần được tập trung. Đầu tiên là thể chế tự chủ, trao quyền thực chất. Một TP toàn cầu phải được trao quyền tự chủ cao về tài khóa, quy hoạch, nhân sự và đối ngoại kinh tế. Tức là TP phải được phép quyết định phần lớn ngân sách thu chi, lựa chọn dự án ưu tiên, thiết kế chính sách thu hút đầu tư và nhân tài mà không phải xin phép từng cấp trung gian. Tự chủ ở đây được hiểu là không chỉ được làm mà còn là chịu trách nhiệm với kết quả. Cần gắn quyền hạn với trách nhiệm, khuyến khích bằng thể chế cụ thể để chính quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Singapore, Seoul, Dubai hay các TP lớn của Trung Quốc đều đã làm rất thành công điều này. Tiếp đó là thể chế linh hoạt, thích ứng với mô hình phát triển mới. TP cần một hệ thống thể chế có khả năng tự điều chỉnh, kịp thời thích ứng với các xu hướng của thời đại. Sự linh hoạt này sẽ cho phép TP thử nghiệm mô hình mới mà không phải trải qua quy trình “xin-cho” vốn đang cản trở sự năng động và sáng tạo của TP. Yếu tố thứ ba là thể chế cho mô hình chính quyền đô thị. Sau sáp nhập, TP.HCM bước sang giai đoạn phát triển với tư cách một siêu đô thị thống nhất, do vậy đòi hỏi một mô hình chính quyền đô thị mới đủ năng lực quản trị, điều phối toàn bộ không gian kinh tế và xã hội phức hợp của TP. Thể chế này phải bảo đảm sự tập trung, thống nhất và linh hoạt trong điều hành. Cuối cùng là thể chế minh bạch, kiến tạo niềm tin và đổi mới. Thể chế hiện đại không chỉ trao quyền mà còn phải kiến tạo niềm tin. Mọi quyết định phát triển phải dựa trên đòi hỏi của thực tiễn, quy trình minh bạch, sự giám sát của người dân và doanh nghiệp. Chỉ khi có một chính quyền số hóa, minh bạch, có trách nhiệm giải trình mới thu hút được dòng vốn quốc tế và nhân tài chất lượng cao. . Với TP.HCM, Nghị quyết 98 của Quốc hội cùng hàng loạt nghị quyết của Bộ Chính trị gần đây đang tạo hành lang pháp lý rất mạnh. TP.HCM cần làm gì để tận dụng những cơ chế đó giúp TP phát triển? + Điều đầu tiên cần nói rõ là thể chế chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực hành động. Tôi cho rằng TP.HCM cần tập trung vào ba cấp độ chuyển hóa thể chế. Thứ nhất, phải chuyển hóa từ cơ chế pháp lý sang cơ chế Trong giai đoạn phát triển mới, một khung thể chế xứng tầm là bàn đạp để TP.HCM gỡ bỏ nút thắt, khơi nguồn sức mạnh, khuyến khích sự sáng tạo và quản trị hiệu quả những rủi ro. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu trao đổi tại Hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỆT NHI LÊ THOA thực hiện Bứt phá thể chế, mở đường cho TP.HCM phát triển Hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm hành chính công phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỆT NHI Thay đổi tư duy thể chế, chấm dứt “xin-cho” TP.HCM hiện đang đề xuất sửa đổi, bổ sung, mở rộng Nghị quyết 98. Cũng có nhiều ý kiến trước đây cho rằng cần có luật riêng cho TP.HCM phát triển. Những điều này là điều tất yếu bởi vị thế và thực tế phát triển của TP.HCM hiện đã vượt xa khuôn khổ và tầm vóc của Nghị quyết 98. Đặc biệt, nếu chúng ta vẫn giữ tư duy “cho phép làm những gì có trong quy định” thì sẽ không bao giờ tạo được một TP toàn cầu năng động, sáng tạo và hội nhập. Vấn đề cốt lõi khi sửa đổi Nghị quyết 98 không chỉ là mở rộng thêm các lĩnh vực được thí điểm mà là thay đổi tư duy xây dựng thể chế. TP.HCM cần được trao quyền tự do sáng tạo và thử nghiệm chính sách trong những lĩnh vực chưa có quy định hoặc chưa được điều chỉnh, chứ không phải là “cầm tay chỉ thể chế”, tức xin phép thử nghiệm từng cái cụ thể. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc TP.HCM phải có hẳn một đạo luật riêng, tạm gọi là Luật Phát triển đô thị đặc biệt TP.HCM. Tinh thần là nếu đã làm thì phải làm cho đáng, nếu muốn đột phá thì phải đột phá xứng tầm. Lý do rất rõ là vị thế, cấu trúc và vai trò của TP hôm nay đã vượt xa khuôn khổ của một địa phương hành chính thông thường. Một siêu đô thị thống nhất sau sáp nhập với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế và đầu tàu hội nhập của quốc gia thì không thể tiếp tục vận hành bằng một nghị quyết mang tính thí điểm và ngắn hạn mỗi nhiệm kỳ. Nghị quyết 98 là một bước tiến lớn nhưng tinh thần của nó vẫn dừng ở phạm vi “cho phép thử nghiệm trong khung”, trong khi yêu cầu phát triển hiện nay đòi hỏi “trao quyền sáng tạo ngoài khung”. Có nghĩa là cho phép TP được chủ động thiết kế, thử nghiệm và thể chế hóa những mô hình mới mà pháp luật hiện hành chưa kịp điều chỉnh. Một đạo luật riêng sẽ giúp chính danh hóa và ổn định hóa thẩm quyền thể chế của TP, chấm dứt tình trạng “vá víu” nghị quyết, mỗi lần muốn đổi mới lại phải xin cơ chế. Nói cách khác, Luật Phát triển đô thị đặc biệt TP.HCM cần trở thành bộ khung pháp lý nền tảng, bảo đảm cho TP được tự chủ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 2

5 Thời sự - Thứ Ba 14-10-2025 GS-TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI (*) Sau khi sáp nhập, TP.HCM với hình hài của một siêu đô thị tuy có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện với không ít thách thức, trong đó có các điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng, môi trường, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghiệp… Để tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển và tạo ra môi trường cạnh tranh quốc tế, siêu đô thị TP.HCM cần tập trung vào ba nhóm thể chế đột phá cốt lõi. 1. Thể chế tài chính là nền móng và là trục đột phá quan trọng, cho phép TP có nguồn lực lớn hơn, đáp ứng nhanh và hiệu quả việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, văn hóa - giáo dục - y tế, giúp thúc đẩy giảm chi phí giao dịch doanh nghiệp, nâng cao năng suất tổng hợp và chất lượng sống của người dân. Muốn làm được điều này, TP.HCM cần sự tự chủ ngân sách và được nâng cao tỉ lệ điều tiết ngân sách trên nguyên tắc cân đối giữa nhu cầu đầu tư các công trình cấp quốc gia, cấp vùng và TP.HCM với nguồn thu TP. Ngoài ra, thể chế vượt trội cũng giúp TP.HCM thúc đẩy đa dạng hóa công cụ huy động vốn, mở rộng khả năng tiếp cận vốn xã hội và quốc tế. Tôi cho rằng TP cần thúc đẩy nhanh hơn, khả thi hơn quyền phát hành trái phiếu đô thị quốc tế và tiến tới thành lập quỹ đầu tư hạ tầng đô thị gắn với các nhà đầu tư tài chính quốc tế. TP.HCM cũng cần có cơ chế PPP chuyên biệt cho các dự án trọng điểm quốc gia, huy động nguồn lực tư nhân, đặc biệt là các tập đoàn lớn của Việt Nam gắn với kế hoạch phát triển TOD theo quy hoạch, các tuyến metro nối cảng hàng không, các công trình liên quan đến kết nối logistics cụm cảng trung chuyển quốc tế. 2. Thể chế quản trị số đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao tính minh bạch cho tất cả giao dịch. Tất cả giao dịch phải được số hóa toàn diện, làm giảm tầng nấc trung gian đến từ các giao dịch trực diện, tăng cường giao dịch trực tuyến, tăng tính minh bạch trong điều hành. Thể chế này còn phải hướng đến chuyển đổi số toàn diện, tạo ra chính quyền số, xã hội số, doanh nghiệp số, hướng tới siêu đô thị kết nối thông minh trong tương lai. Thể chế quản trị số sẽ yêu cầu mọi dịch vụ công cơ bản đều phải vận hành qua nền tảng số. Người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng có quyền tiếp cận dữ liệu mở để phục vụ cho việc nâng cao năng suất các bên tham gia, giảm chi phí giao dịch và tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 3. Thể chế thu hút tài năng nhằm thiết kế hệ sinh thái huy động vốn tri thức, con người, đặc biệt là tài năng công nghệ từ khu vực và toàn cầu đến TP.HCM với khát vọng đóng góp cho việc hình thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm dịch vụ có giá trị gia tăng cao như văn hóa, y tế, giáo dục. Để làm được, cần thiết kế các cơ chế vượt trội sandbox cho phép triển khai các mô hình kinh doanh mới trong các lĩnh vực mũi nhọn như fintech, ngân hàng số, năng lượng tái tạo, y tế thông minh…, kể cả khi chưa có khung pháp lý toàn quốc. Song song đó là thể chế vượt trội cho việc hình thành khu đổi mới sáng tạo như một “silicon valley Việt Nam” với các ưu đãi thuế, quyền tự do nghiên cứu và bảo hộ sở hữu trí tuệ… Ngoài ra, cần tập trung vào thu hút và phát triển tài năng thông qua thúc đẩy tự chủ đại học toàn diện, gắn với chính sách thu hút chuyên gia quốc tế phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như đường sắt đô thị, công nghệ tài chính, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn và tư vấn pháp lý quốc tế. Việc này đòi hỏi chính quyền TP.HCM cần triển khai chính sách visa tài năng, khu đô thị đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái đại học - doanh nghiệp - nghiên cứu, cùng hệ thống hỗ trợ giáo dục, y tế và giao thông đạt chuẩn quốc tế.• (*) Nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế TP.HCM 3 nhóm thể chế cốt lõi giúp TP.HCM bứt phá toàn cầu Những điểm nghẽn về tài chính, quản trị số và thu hút nguồn nhân lực khi được tháo gỡ sẽ thúc đẩy TP.HCM phát triển toàn diện, bứt phá. Thiết bị công nghệ hỗ trợ trong lĩnh vực y tế được giới thiệu tại không gian triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM”. Ảnh: THUẬN VĂN vận hành thực tiễn. Ở đó, TP xây dựng các quy trình thực thi cụ thể cho từng cơ chế được trao quyền trong Nghị quyết 98 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt ở các lĩnh vực tài khóa, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Thứ hai, chuyển hóa từ thí điểm chính sách sang đổi mới mô hình phát triển. TP dùng chính Nghị quyết 98 và các nghị quyết Trung ương làm bàn đạp để thử nghiệm mô hình phát triển mới, như tự chủ tài khóa, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, hay mô hình chính quyền số... Cấp độ thứ ba là chuyển hóa từ thể chế trên giấy sang năng lực con người và tổ chức. Bởi nếu không có đội ngũ cán bộ am hiểu, dám đổi mới thì mọi cơ chế đặc thù đều vô nghĩa. Tháo gỡ nút thắt cổ chai . Vậy theo ông, những nút thắt nào mà TP cần ưu tiên gỡ trước để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn quản trị và phát triển đô thị? + TP.HCM đang đứng trước một thời cơ hiếm có, đó là hành lang thể chế đã rất rộng mở, tuy nhiên để hành động được thì cần gỡ đúng những nút thắt cổ chai đang kìm giữ năng lực thực thi. Theo tôi, nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở thể chế thực thi, tức là cách phân cấp, phân quyền và tổ chức quyền lực. Chính năng lực thực thi mới là đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Như chúng ta thấy, dù Nghị quyết 98 và các nghị quyết Trung ương đã mở đường rất mạnh nhưng trong thực tế, thẩm quyền thực sự của TP vẫn bị chia cắt giữa các tầng nấc quyền lực khác nhau. Nhiều quyết định quan trọng về đầu tư, đất đai, quy hoạch hay ngân sách vẫn phải qua quá nhiều cấp, dẫn đến chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cơ hội. Đã đến lúc TP.HCM cần một cơ chế phân quyền thực chất, trách nhiệm tập trung, nghĩa là được tự quyết trong phạm vi được giao, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả. Chỉ khi quyền và trách nhiệm cùng song hành thì chính quyền mới thực sự dám nghĩ, dám làm. Mặt khác, sau sáp nhập, TP.HCM có cấu trúc hoàn toàn khác trước nên nếu vẫn tiếp tục vận hành trong khung thể chế và mô hình quản trị cũ thì nguy cơ “bình mới, rượu cũ” là rất rõ ràng. TP cần một thể chế quản trị hoàn toàn mới, phản ánh đúng quy mô, tầm vóc và yêu cầu phát triển của một siêu đô thị toàn cầu. Cuối cùng, không thể nói đến tự chủ nếu cơ chế tài chính vẫn phụ thuộc. Tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM hiện Theo chuyên gia Đỗ Thiên Anh Tuấn, hầu hết TP toàn cầu thành công đều có một mô hình thể chế đặc biệt, tức là được thiết kế riêng cho tầm vóc và chức năng của chúng. Ông Tuấn nhấn mạnh không một siêu đô thị nào trên thế giới có thể vận hành hiệu quả nếu bị ràng buộc hoàn toàn trong khung thể chế hành chính chung của quốc gia. Dẫn chứng cụ thể, ông Tuấn cho biết Singapore là trường hợp đặc biệt khi thể chế đô thị và quốc gia là một, ở đó chính quyền TP đồng thời là quốc gia, có toàn quyền về tài khóa, quy hoạch, đất đai và đối ngoại kinh tế, tạo nên bộ máy tinh gọn, phản ứng nhanh và minh bạch. Trong khi đó, Dubai áp dụng thể chế đặc khu tự do, cho phép thiết kế khung pháp lý riêng cho từng lĩnh vực từ tài chính, hàng không, công nghệ, du lịch, qua đó thu hút mạnh mẽ vốn và nhân lực toàn cầu. Còn Seoul vận hành theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp đặc biệt, trong đó thị trưởng được toàn quyền quyết định các dự án đầu tư, hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Hay Thượng Hải thành công nhờ thể chế đặc khu mở, cho phép thử nghiệm cơ chế tài chính, đầu tư và thương mại tự do, trở thành đầu tàu cải cách của Trung Quốc… Đô thị toàn cầu đều có “áo thể chế” may đo riêng về tài chính, quy hoạch, nhân sự, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Luật này không chỉ cho phép làm mà xác lập quyền được sáng tạo, được thử nghiệm và được chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy thể chế. Khi ban hành luật mới thì phải dứt khoát bỏ tư duy “xin-cho”. Không nên tư duy theo lối mòn cũ là chỉ cho phép TP được làm cái này, thử cái kia mà phải trao cho TP quyền được sáng tạo, vì bản chất của TP.HCM là một phòng thí nghiệm thể chế quốc gia. Nếu không làm được điều này thì Nghị quyết 98 sẽ cứ sửa đi sửa lại mãi và chúng ta chỉ đang chắp vá áo cũ cho một cơ thể đang lớn vượt tầm. Tựu trung lại, một đạo luật riêng, ổn định, minh định và tiên phong là nền tảng pháp lý của tầm vóc toàn cầu để TP.HCM thật sự trở thành biểu tượng của cải cách thể chế, trung tâm tài chính quốc tế và đô thị sáng tạo hàng đầu châu Á trong thế kỷ 21. Chuyên gia ĐỖ THIÊN ANH TUẤN, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Một cuộc cải cách thể chế thực chất, sáng tạo và dấn thân sẽ giúp quyền năng của TP.HCM thực sự tương xứng với tầm vóc một đô thị toàn cầu, một trung tâm kinh tế hội nhập quốc tế. Thời gian qua, TP.HCM luôn đi đầu trong việc đề xuất các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 54/2017 và Nghị quyết 98/2023, cùng nhiều cơ chế vượt trội đang tiếp tục được đề xuất. Điểm sáng là nhiều cơ chế về tài chính - ngân sách, PPP, thủ tục đầu tư và cho phép phân cấp, ủy quyền sâu hơn… đã tháo gỡ điểm nghẽn phát triển và phát huy tiềm năng của TP. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cũng xác lập định hướng chiến lược, hạ tầng liên vùng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... tạo khung pháp lý để phối hợp giữa Trung ương - địa phương. Tuy nhiên, để trở thành top 100 TP toàn cầu năm 2030 thì TP.HCM cần một thể chế đặc thù vượt trội với khung luật rõ ràng hơn, phân cấp, chủ động và nguồn tài chính giữ lại nhiều hơn để giải quyết sớm các điểm nghẽn cơ bản… ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 chưa tương xứng với vai trò đầu tàu. TP cần được trao công cụ tài chính đô thị, quyền chủ động phát hành trái phiếu đô thị… để huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, nhà ở xã hội và đổi mới sáng tạo. . Để chính sách, thể chế thực sự trở thành động lực phát triển và là chìa khóa đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, nơi hội tụ các tập đoàn đa quốc gia, ông có kiến nghị gì? + Tôi nghĩ điều cốt lõi của việc này là chuyển hóa hành lang chính sách thành năng lực hành động thực tiễn. Theo sự phân cấp, phân quyền của Chính phủ, TP.HCM phải xây dựng một thể chế đủ tầm toàn cầu, ở đó các quy định, quy trình và công cụ được thiết kế để khuyến khích sáng tạo, chấp nhận “thử và sai” và quản trị rủi ro hiệu quả. Điều này đòi hỏi một khung pháp lý riêng cho các lĩnh vực tài chính số, fintech, tài sản số, ngân hàng thông minh, tín dụng xanh, song song với việc nâng hạng thị trường vốn, phát triển Sở Giao dịch chứng khoán TP và kết nối với các trung tâm tài chính khu vực. Nguồn nhân lực và hạ tầng tri thức cũng phải được đầu tư tương xứng với chính sách thu hút chuyên gia toàn cầu, phát triển các trung tâm nghiên cứu, đào tạo tài chính quốc tế... Quan trọng hơn là trao quyền chủ động cho TP.HCM trong hợp tác đầu tư quốc tế, thiết kế các khu thương mại và tài chính tự do (FTZ) gắn với các hạ tầng chiến lược như Cái Mép Hạ và Cần Giờ. . Xin cảm ơn ông.• Cơ chế đặc thù cho các siêu dự án

6 đầu ở các cấp, phường, xã cho đến sở, ngành là rất quan trọng. TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn, khát vọng cũng lớn, niềm tin lên cao. Khi toàn hệ thống cùng nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong mọi công việc, nhìn thấy điểm nghẽn ở đâu thì cùng đồng lòng tháo gỡ vì cái chung, lúc đó công việc sẽ trôi chảy và mang lại hiệu quả cao hơn” - PGSTS Trần Hoàng Ngân tin tưởng. Lãnh đạo phải đổi mới, biết quản lý rủi ro Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra trong năm năm tới, TP.HCM cũng đưa ra chương trình đột phá liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, TP.HCM hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng mô hình quản trị hiện đại, xây dựng hệ thống KPI công vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đầu ra; thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chiến lược phát triển từng lĩnh vực, từng địa bàn. TS Hoàng Văn Tú, giảng viên khoa Lý luận cơ sở Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh hệ thống phải tập trung thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, năng lực đổi mới của đội ngũ cán bộ cấp xã đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả quản trị công và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Theo TS Hoàng Văn Tú, năng lực đổi mới của đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ phản ánh chất lượng quản trị địa phương mà còn tác động trực tiếp đến tính chính danh và khả năng đáp ứng của chính quyền cơ sở. Để dần chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, cần xây dựng nhóm tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới của đội ngũ này. Trong đó, cần có tiêu chí về tư duy sáng tạo và khả năng phát hiện vấn đề, có khả năng hình thành ý tưởng mới và chuyển hóa ý tưởng đó thành giải pháp khả thi, phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Cán bộ cần có khả năng quan sát, phân tích và đánh giá bối cảnh, phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn, nhận diện sớm thách thức để đưa ra giải pháp chủ động, tránh rủi ro và tăng khả năng thích ứng. Đội ngũ này cũng cần có năng lực đề xuất ý tưởng khả thi, có tính đột phá để cải thiện quy trình hoặc dịch vụ công, hướng tới hiệu quả thực tế. Cũng theo TS Hoàng Văn Tú, lãnh đạo đổi mới và quản lý rủi ro là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực đổi mới của cán bộ cấp xã, phản ánh khả năng dẫn dắt quá trình cải cách và bảo đảm tính bền vững của các sáng kiến. Trong đó, cần xác định KPI rõ ràng để đo hiệu quả sáng kiến, trong đó không chỉ tập trung vào kết quả đầu ra như số lượng dịch vụ công trực tuyến, mà còn phải đo lường tác động xã hội như mức độ hài lòng của người dân, mức giảm chi phí công vụ. Để hiện thực hóa các tiêu chí này, TS Tú cho rằng TP cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện khung pháp lý; xây dựng hệ thống đánh giá minh bạch, khách quan; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng. Quan trọng hơn là phải phát triển văn hóa đổi mới trong chính quyền cơ sở. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo địa phương thực tài, có tư duy đổi mới TS Bùi Ngọc Hiền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận trong bối cảnh như hiện nay, tư duy lãnh đạo phát triển địa phương rất quan trọng. TS Bùi Ngọc Hiền cho rằng cán bộ, lãnh đạo, quản lý phải luôn đổi mới trong tiếp cận, tư duy về phát THANH TUYỀN Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện tầm nhìn mới, khát vọng mới, thể hiện sự cam kết hành động mạnh mẽ. Để hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu rõ TP.HCM nhất quán quan điểm “chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ, không bảo thủ”. Bố trí nhân sự tương thích yêu cầu của từng vị trí, việc làm Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường hay sở, ngành cho đến đội ngũ lãnh đạo cấp TP đều là những nhân tố then chốt, quyết định sự thành công của siêu đô thị TP.HCM trong chặng đường mới. Vì vậy, TP.HCM phải tạo thêm cơ chế, phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể, có chính sách bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở cho đến TP để nâng cao chất lượng của đội ngũ xứng tầm với nhiệm vụ mới. “Quan trọng nhất là phải có sự rà soát, đánh giá sau những tháng đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó mạnh dạn thay thế, điều chuyển cán bộ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Bản thân mỗi người cán bộ cũng phải tự giác nhìn lại xem vị trí công việc đó có phù hợp với mình hay không, có sự chủ động, đề xuất với cấp trên về việc điều chỉnh công việc cho chính họ. Đó là thái độ cầu tiến, vì cái chung” - PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói. PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh lãnh đạo phải mạnh dạn phân bổ, bố trí nhân sự tương thích với năng lực cũng như yêu cầu của từng vị trí, việc làm. “Như vậy, vai trò của người đứng TP.HCM phải tạo thêm cơ chế, phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể, có chính sách bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở cho đến TP. Ảnh: NGUYỆT NHI triển địa phương bối cảnh phát triển mới đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải luôn thay đổi cách tiếp cận, tư duy để lãnh đạo, tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp các nhà lãnh đạo địa phương luôn chủ động, nhìn nhận đa chiều, thấu đáo về bối cảnh phát triển, về đối tượng lãnh đạo và các vấn đề, thách thức đang và sẽ phát sinh. Thậm chí trong nhiều tình huống hay các vụ việc cụ thể cần được tiếp cận, tư duy ngược với cách nghĩ, cách làm truyền thống; qua đó nâng cao tính chủ động, hiệu quả của các hoạt động lãnh đạo cụ thể trên thực tiễn. TS Bùi Ngọc Hiền cho rằng các nhà lãnh đạo địa phương cần thiết lập các kênh thích hợp để huy động trí tuệ từ các cá nhân, tổ chức. “Quan trọng nhất, cần xây dựng các thế hệ lãnh đạo địa phương thực tài, có khát vọng. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm, đổi mới và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng các thế hệ lãnh đạo thực sự có năng lực vượt trội, có khát vọng, phù hợp với yêu cầu của bối cảnh phát triển mới để lãnh đạo, định hướng và dẫn dắt địa phương phát triển bền vững” - TS Bùi Ngọc Hiền chia sẻ. Cùng với đó, cần kết hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận với đào tạo, bồi dưỡng qua thực tiễn một cách hiệu quả cùng với hoạt động tự học tập của từng cá nhân lãnh đạo. Trên hết, TS Bùi Ngọc Hiền cho rằng cần minh định tiêu chí “vì việc chọn người” trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo địa phương các cấp. “Trước yêu cầu bối cảnh phát triển mới cùng với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong chính quyền địa phương cần không ngừng đổi mới tư duy và thực hành các hoạt động lãnh đạo trên thực tiễn một cách hiệu quả” - TS Bùi Ngọc Hiền kỳ vọng.• Cử tri TRẦN VIỆT TRUNG, phường Bình Trưng: Đột phá từ chính bản thân mỗi cán bộ Để TP.HCM thành một siêu đô thị mang tầm khu vực và dần vươn ra thế giới, vai trò của đội ngũ cán bộ TP.HCM rất lớn, đòi hỏi họ phải thật sự chuyển mình, từ tư duy, cách làm việc, linh hoạt trong xử lý công việc; nhất là phải có cán bộ sành sỏi về công nghệ số, về AI… Cán bộ phải theo kịp tốc độ phát triển ngay tại địa phương mình, rồi TP mình; sau đó vươn ra các nước trong khu vực và trên thế giới, có tinh thần học hỏi, dám đổi mới, dám suy nghĩ và phải hành động để mang lại kết quả. Mỗi cán bộ phải tự đột phá và đó là trách nhiệm, bản lĩnh trước 14 triệu dân TP.HCM lúc này. Ông PHẠM VĂN KHUYẾN, Bí thư chi bộ khu phố 18, phường Tăng Nhơn Phú: Cán bộ phải nhìn xa, trông rộng, gần gũi người dân Kể từ khi sáp nhập tỉnh, thành và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc cấp xã đến sở, ngành và cả TP.HCM đều lớn hơn. Người dân TP.HCM mong muốn bộ máy, cán bộ phải mạnh hơn, tốt hơn, luôn giữ được đạo đức, trách nhiệm công vụ vì đã được chọn lọc, có quá trình thử thách, trưởng thành. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý phải có tầm nhìn xa, trông rộng, gần gũi với người dân, suy nghĩ kỹ càng trước khi ban hành các quyết sách, bởi mỗi một quyết sách đúng, phù hợp với thực tiễn sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Ngược lại, người dân là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nếu chính sách ban hành xa rời thực tiễn. Năng lực đổi mới của đội ngũ cán bộ cấp xã đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả quản trị công và sự phát triển bền vững của cộng đồng. TP.HCM vươn tầm từ những cán bộ thực tài, tư duy mới Với đặc thù là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP.HCM đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách làm, đòi hỏi cán bộ phải thay đổi mạnh mẽ… Thời sự - Thứ Ba 14-10-2025 thoisu@phapluattp.vn

