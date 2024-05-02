232-2025

SỐ 232 (7505) - Thứ Tư 15-10-2025 TP.HCM sẽ thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong thành phố CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Tổng Bí thư Tô Lâm: Kỳ vọng TP.HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị • Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 trang 2+3 + 5 trang 3 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC trong so nay Định vị tầm vóc, vị thế TP.HCM trên bản đồ thế giới trang 6 Bán nông sản, đặc sản trên chợ online không dễ trang 11 TAND Tối cao đề xuất nhiều quy định bảo vệ thẩm phán trang 7

2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Thời sự - Thứ Tư 15-10-2025 THANH TUYỀN - LÊ THOA Sáng 14-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc chính thức. Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Dự đại hội còn có đại diện các cơ quan ban Đảng Trung ương; Đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành cùng 546 đại biểu. Khởi đầu cho chương mới phát triển của TP.HCM Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không chỉ là bước khởi đầu cho chương mới của TP.HCM sau hợp nhất mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Ông đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi hợp nhất. Hiện nay, quy mô kinh tế của TP sau hợp nhất đạt 123 tỉ USD, chiếm 23,5% GDP của cả nước, sánh ngang với nhiều đô thị lớn trong khu vực. Thu ngân sách cũng chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng của TP.HCM trong ổn định tài khóa và tăng trưởng quốc gia. Đồng thời mở ra triển vọng trở thành trung tâm kinh tế khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc hợp nhất TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế Hoàn chỉnh quy hoạch, vận hành mô hình quản trị đa trung tâm Tổng Bí thư cũng mong muốn TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống, lấy lại vị thế cực tăng trưởng, trung tâm của đổi mới sáng tạo, dẫn đầu của cả nước. Theo ông, nhiều chính sách, chủ trương từ thực tiễn TP.HCM đã được Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện trong cả nước. Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng mong TP.HCM khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng bộ, chính quyền TP; bảo đảm quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng của người dân… Tổng Bí thư cũng nhắc đến mục tiêu xây dựng, phát triển TP.HCM thành trung tâm tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025-2030. Giải quyết sớm tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ trăn trở trước những tồn tại, điểm nghẽn của TP hiện nay như kẹt xe, ngập nước, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường… Ông yêu cầu cần thảo luận và quyết tâm thực hiện để báo cáo với nhân dân. “Làm sao để giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông, nếu không lợi thế của TP sẽ trở thành điểm nghẽn. Khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào, người dân không về ở…” - Tổng Bí thư cho hay. Tổng bí thư nhấn mạnh: “Tại đại hội này, Đảng bộ TP cần thảo luận kỹ và quyết tâm khắc phục vấn đề: Ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường không khí và xây dựng TP văn minh không có ma túy. Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng TP để giải quyết hiệu quả các vấn đề này”. Tổng Bí thư cũng bày tỏ quan tâm đến mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng TP đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau... Cùng với đó, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển dân số bền vững, gắn với xây dựng hệ thống y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Ông cũng khẳng định phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC năng động bậc nhất cả nước hội tụ. “Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM mới sẽ trở thành hình mẫu siêu đô thị, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế” - Tổng Bí thư nói. Đề cập đến nhiệm vụ trong giai đoạn 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ thống nhất cao với các nội dung trong văn kiện, đồng thời gợi mở một số vấn đề để TP.HCM quan tâm, thực hiện. Nhiệm vụ đầu tiên được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng chính quyền hai cấp, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. “Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân” - Tổng Bí thư chỉ rõ. Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. “TP.HCM phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt” - ông nêu. kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của TP.HCM là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. “Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, nếu chậm ngày nào TP.HCM càng mất cơ hội phát triển ngày đó” - ông lưu ý. Theo Tổng Bí thư, TP.HCM cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt TP.HCM cần nhanh chóng hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định những ý kiến chỉ đạo là nguồn động viên to lớn, nguồn cảm hứng để Đảng bộ TP tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục hạn chế, yếu kém, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển xứng đáng với vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước. Với đoàn đại biểu của TP.HCM tham dự Đại hội XIV của Đảng, ông cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào chương trình, nội dung của đại hội, cân nhắc lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Chia sẻ thêm, ông nói Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban ngành Trung ương cùng với sự động viên, góp ý của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ trí thức, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, để ý Đảng, lòng dân hội tụ, giúp TP.HCM có thêm động lực vững bước đi lên, hoàn thành nhiệm vụ mà đại hội đã tin tưởng giao cho. Nguồn cảm hứng để TP.HCM chủ động nắm bắt thời cơ Tổng Bí thư Tô Lâm: Kỳ vọng trở thành hình mẫu siêu đô Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Trung ương đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM mới sẽ trở thành hình mẫu siêu đô thị, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế.

3 thoisu@phapluattp.vn ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 Thời sự - Thứ Tư 15-10-2025 TP.HCM thị LÊ THOA - THANH TUYỀN Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 14-10, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trình bày những nội dung trọng tâm về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách Theo ông Nguyễn Văn Được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với những kết quả khá toàn diện và để lại nhiều dấu ấn, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới. Kết quả thực hiện cho thấy phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiế m 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước… Trong nhiệm kỳ qua, TP.HCM tiếp tục giữ vị thế là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước. Các đột phá chiến lược được thực hiện, đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, về triển khai các khung pháp lý trong thực tiễn, về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. TP.HCM đã đề xuất, triển khai đề án phát triển trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do (FTZ) và đặc khu Côn Đảo. Đồng thời, tích cực, chủ động triển khai đồng bộ bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực và bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Kiến tạo động lực tăng trưởng mới Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ TP.HCM đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Qua đó, hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 TP tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, TP.HCM định hướng 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 20252030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng. Báo cáo chính trị cũng đề ra ba đột phá chiến lược, gồm chính sách, thể chế; hạ tầng; nguồn nhân lực. Trong đó, đáng chú ý, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng đối với các dự án, công trình, đất đai; tập trung đề xuất Trung ương điều chỉnh, sửa đổi và triển khai hiệu quả Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong TP sau khi triển khai chính quyền hai cấp. Đồng thời, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, hệ thống cảng biển; nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo; nạo vét, cải tạo hệ thống kênh, sông, rạch; chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch, chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội; thúc đẩy hệ thống giao thông thông minh, giao thông xanh… TP.HCM cũng đổi mới toàn diện và thực chất hệ thống giáo dục - đào tạo; thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về đào tạo, thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt; xây dựng hệ thống KPI công vụ làm cơ sở cho lựa chọn nhân tài cho bộ máy, đáp ứng được tình hình phát triển mới…• TP.HCM định hướng 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 20252030, đề ra ba đột phá chiến lược, gồm chính sách, thể chế; hạ tầng; nguồn nhân lực. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày những nội dung trọng tâm về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC Sẽ thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong thành phố Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong nhiệm kỳ 2025-2030, TP tập trung đề xuất Trung ương sửa đổi và triển khai hiệu quả Nghị quyết 98; thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong TP. trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa. “Với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tôi tin tưởng sâu sắc rằng TP sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển TP.HCM phồn vinh, thịnh vượng, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, có chất lượng sống cao, là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Tổng Bí thư gửi gắm. Không cho phép dừng lại, bằng lòng với những thành tựu hôm qua Phát biểu khai mạc trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, một đại hội có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế xứng đáng trong khu vực. Theo ông, đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, với mong muốn xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TP.HCM cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới. Bước vào kỷ nguyên mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định TP càng phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực. Cùng với đó, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, căn cứ vào vị thế đặc biệt của TP.HCM - trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội lớn nhất cả nước. Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đề ra định hướng xây dựng và phát triển TP trong năm năm tới với mục tiêu bao trùm. Đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị... Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), TP trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 TP tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng”. Theo Bí thư TP.HCM, những mục tiêu đó vừa nặng nề vừa vinh dự, vẻ vang, là trách nhiệm lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, mà trước hết là của các đại biểu dự đại hội hôm nay. “Chúng ta không cho phép mình dừng lại, bằng lòng với những thành tựu hôm qua, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân” - ông Trần Lưu Quang chia sẻ. Từ đó, ông đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự là trung tâm đoàn kết, biểu tượng đổi mới, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP phải truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi tầng lớp, mọi lực lượng xã hội. Để mỗi người dân TP đều được khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, niềm tự hào về một đô thị mang tầm khu vực.• ChủtịchUBNDTP.HCMNguyễnVănĐược cũng cho biết trong nhiệm kỳ 2025-2030, TP đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, TP.HCM tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP.HCM phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại. TP.HCM cũng định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Bên cạnh việc xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam - TP.HCM tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, TP tiếp tục đầu tư xây dựng thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân TP. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền; hoàn thiện tổ chức, bộmáy,xâydựngchínhquyềnTPtinhgọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiến trúc lại không gian phát triển

4 tâm, quyết liệt để giải quyết. Để giải quyết, lãnh đạo TP tâm huyết với chương trình giao thông xanh của TP, bởi hệ thống giao thông hiện đại sẽ tạo ra văn minh đô thị, giúp cuộc sống người dân tiện nghi hơn và giảm ô nhiễm môi trường. Trong lĩnh vực giao thông, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết TP sẽ tập trung các tuyến đường vành đai 2, 3, 4; hệ thống giao thông đối ngoại từ trung tâm TP đi ra với các tuyến quốc lộ kết nối vùng; hệ thống đường sắt đô thị. “Điều khích lệ cho TP là từ khi Trung ương cho cơ chế tư nhân đầu tư làm đường sắt đô thị đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký. Chỉ có cách này mới giải quyết nhanh các bài toán đường sắt” - ông Được nói. Ông cho biết hiện nay một số doanh nghiệp như Vingroup, Vietjet, Becamex đã đăng ký thực hiện một số tuyến. “Trong 10 năm tới, chúng ta sẽ đầu tư xong hệ thống đường sắt đô thị” - ông thông tin và cho biết khi hoàn thành, TP.HCM sẽ có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại đến năm 2035. Cùng với việc giải tỏa toàn bộ cảng ở sông Sài Gòn ra ngoài TP, theo ông Được, sẽ giải được bài toán kẹt xe…• Thời sự - Thứ Tư 15-10-2025 Ý kiến Thầy NGUYỄN THÀNH TÍN, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn): Mong có những quyết sách đột phá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển, TP có thêm nhiều cơ hội không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và con người. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ được thể hiện năng lực sáng tạo, cống hiến cho TP. Tôi mong TP.HCM quan tâm đầu tư hơn nữa cho các thiết chế giáo dục, các chương trình bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, giúp chúng tôi có thêm điều kiện nâng cao trình độ, kỹ năng để không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi đắp cho học sinh những giá trị sống đẹp. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục và vì một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Ông NGUYỄN VĂN LÀNH, Bí thư Chi bộ khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An: Kỳ vọng TP.HCM nghĩa tình, phát triển bền vững Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi theo dõi toàn bộ phiên khai mạc đại hội sáng nay. Mọi lời phát biểu của các đồng chí lãnh đạo đều thể hiện sự tâm huyết lớn lao, đặc biệt là khi đề cập đến việc xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Tôi đặc biệt tâm đắc với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát triển nhà ở xã hội, y tế, giáo dục... Đó là những vấn đề thiết thực của Dĩ An, nơi có hàng trăm ngàn công nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc. Tôi tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ này sẽ có thêm nhiều nguồn lực và quyết sách hiệu quả hơn nữa để nâng cao chất lượng sống cho người dân, xây dựng một nếp sống văn hóa, văn minh cho các khu phố, khu dân cư. Bà NGUYỄN THỊ HẰNG, khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước: Mong một đô thị xanh và giao thông thông suốt Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ đề ra những định hướng cụ thể để phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, giao thông thuận tiện, giảm ùn tắc, môi trường sống an toàn hơn. Đồng thời, mong lãnh đạo TP.HCM tiếp tục quan tâm đến y tế, giáo dục và nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Tôi cũng mong đại hội sẽ chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là tuyến Quốc lộ 51 - trục kết nối quan trọng giữa Đồng Nai và TP.HCM, vốn đã xuống cấp, thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Khi giao thông được cải thiện, kinh tế ổn định hơn, đời sống người dân chắc chắn cũng sẽ được nâng lên. B.PHƯƠNG - L.ÁNH - K.LY ghi LÊ THOA - THANH TUYỀN Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM bước vào phiên thảo luận các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kiến nghị tăng ngân sách phường, xã Tại tổ 1, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng cho biết qua ba tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp cho thấy kết quả tích cực, đáp ứng được các yêu cầu trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. Ông Tùng nói hiện phường, xã là chính quyền địa phương hoàn chỉnh gồm HĐND và UBND. Do đó, ông kiến nghị cần tăng cường ngân sách cho phường, xã để HĐND cấp này thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án. “Hiện các phường sẽ không có kết dư, không có nguồn tiền, ngân sách cấp cho các phường chỉ đủ để chi thường xuyên. Cần có chủ trương phân bổ ngân sách về phường để phường hoạt động hiệu quả hơn” - ông Tùng nói và đề nghị có sự linh hoạt, dựa trên nhu cầu của từng xã, phường chứ không dừng ở 500 tỉ đồng như chủ trương phân cấp hiện nay. Ông Hoàng Tùng cũng đề xuất trong cơ chế bổ sung của Nghị quyết 98 tới đây phải có cơ chế linh hoạt, nhanh gọn để lựa chọn nhà đầu tư, cho doanh nghiệp tham gia đầu tư và xây dựng trường học, nhất là trường phổ thông liên cấp sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu hiện nay của người dân TP.HCM. Còn ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng, lại kiến nghị tách chức danh giám đốc trung tâm hành chính công ra khỏi chức danh phó chủ tịch kinh tế - đô thị. “Với đô thị hơn 14 triệu dân như TP.HCM thì nên có một nhân sự giám đốc trung tâm hành chính công, chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cho người dân. Khi đó, phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế - đô thị sẽ làm và tính toán những việc lớn hơn” - ông Tuấn Anh nói. Ông dẫn chứng trung bình phường Tân Hưng tiếp nhận 300 hồ sơ/ngày. Đến nay nếu tính luôn hồ sơ sao y là hơn 50.000 hồ sơ đã được tiếp nhận. “Có xã 70-80 km2 nhưng có 20.000 dân trong khi có phường chỉ có 5-7 km2 lại có 200.000 dân. Như phường Tân Hưng có mật độ dân số là 17.000 người/km2, đây là con số cực kỳ nén” - ông nói và kiến nghị bổ sung phó chủ tịch UBND đối với phường, xã trên 50.000 dân bởi áp lực quá lớn. Trao đổi sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng TP.HCM cần phải có tính toán, trước mắt nên áp dụng một số phường có nhu cầu, tránh tình trạng có tiền mà không biết xài. “Tinh thần chung là nên giao tiền về cho phường và giao cả trách nhiệm đầu tư, có như thế mới khuyến khích được, phường nào thu được nhiều thì được hưởng” - ông Trần Lưu Quang nói. Sớm mở rộng các tuyến giao thông kết nối ba địa phương cũ Còn ở tổ thảo luận số 3, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát đề xuất phát triển trung tâm thương mại tự do tại khu vực trung tâm TP.HCM, áp dụng miễn thuế, giảm thuế, cho khách sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại tệ. Ông Nguyễn Tấn Phát cho biết vừa qua có những việc nhỏ nhưng người dân rất thích thú, đó là chỉnh trang vỉa hè. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 14-10. Ảnh: LÊ THOA - THUẬN VĂN Nhiệm kỳ này làm cho bằng được các tuyến đường vành đai Các đại biểu đã nêu ra nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết của TP.HCM như phân cấp, phân quyền, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường… Do vậy, việc này cần được mở rộng sang khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đối với một số tuyến đường kết nốiTP.HCM về Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), ông Phát cho biết khá hẹp, gây khó khăn cho giao thông. Ông dẫn chứng Quốc lộ 13 và đề xuất sớm mở rộng các tuyến giao thông kết nối ba địa phương cũ trước khi tính đến các hạ tầng “cao xa” khác. Chia sẻ về vấn đề kẹt xe, ùn tắc giao thông, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận đây là bài toán không dễ và TP.HCM sẽ quyết “Việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp trong thời gian đầu sẽ khó tránh khỏi sự lúng túng, nhất là với phường đông dân, do vậy cần thời gian để điều chỉnh.” Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang Việc sáp nhập ba địa phương không phải là phép tính cộng đơn thuần mà là sự cộng hưởng, giao thoa để phát triển. Không phải 1+1+1 =3 mà có thể bằng 10 lần, 100 lần tùy theo bản lĩnh, trí tuệ của chúng ta. Cần tìm hiểu thế mạnh của ba địa phương và phát huy các thế mạnh đó. TP.HCM cũ có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi tụ hội tinh hoa của cả nước; tất cả trường học, bệnh viện chuyên sâu đều tập trung ở TP, kể cả đội ngũ giáo sư, chuyên gia “đầu đàn”. Còn Bình Dương có lợi thế lớn về phát triển công nghiệp; Bà Rịa-Vũng Tàu có lợi thế kinh tế biển với cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Cần Giờ… Chúng ta hãy gạt hết tư tưởng cục bộ địa phương mà chúng ta là một, phải đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sắp tới. Bởi nhiệm vụ rất nặng nề, nếu không đồng lòng mà còn tư tưởng cục bộ thì không thể nào làm được. Chủ tịch UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Loại bỏ tư tưởng cục bộ địa phương CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Người dân đặt niềm tin vào chặng đường mới của TP.HCM

5 Thời sự - Thứ Tư 15-10-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030

6 cần có sẵn một hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ các quyết định chiến lược. TP.HCM cũng phải là một cái nôi của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, với các ngành dịch vụ chất lượng cao và một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động để thu hút những tập đoàn tìm kiếm tri thức. Yếu tố thứ hai là khả năng kết nối toàn cầu và hạ tầng thông minh. Trong thế giới phẳng, kết nối chính là yếu tố sống còn giúp giảm chi phí giao dịch và tăng cường luồng chảy thông tin, kiến thức. TP.HCM cần có một hạ tầng kết nối vượt trội, từ đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải thông suốt với khu vực và thế giới. Đồng thời, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh là yêu cầu bắt buộc để các doanh nghiệp có thể điều phối chuỗi giá trị toàn cầu một cách hiệu quả. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là một môi trường văn hóa, thể chế cởi mở cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các tập đoàn nước ngoài khi đến một quốc gia mới luôn phải đối mặt với “chi phí kinh doanh ở nước ngoài”. Một môi trường thể chế minh bạch, thân thiện với doanh nghiệp và một xã hội đa văn hóa, cởi mở sẽ giúp giảm thiểu rào cản này. TP.HCM phải là nơi thu hút “giới tinh hoa xuyên quốc gia”, họ là những chuyên gia tay nghề cao từ khắp nơi trên thế giới đến sống và làm việc. Để làm được, chúng ta cần có nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ và một hệ thống thể chế được cải cách hiệu quả, đủ linh hoạt để chính quyền TP có thể đưa ra các chính sách đột phá nhằm thu hút đầu tư. Thảm đỏ thu hút nhà đầu tư . Vậy theo ông, TP nên làm gì để tăng khả năng kết nối, thu hút trụ sở các tập đoàn đa quốc gia và nâng tầm hệ sinh thái tài chính, công nghệ, dịch vụ? + Để nâng tầm và thực sự trở thành một “nút” quan trọng trong mạng lưới toàn cầu, theo tôi, TP.HCM cần một chiến lược đồng bộ. Trong đó, phải nâng cao kết nối và hiện đại hóa hạ tầng. Khả năng kết nối cả về vật lý và kỹ thuật số là yếu tố cốt lõi giúp giảm chi phí giao dịch, cho phép các tập đoàn điều phối hoạt động trên khắp thế giới. Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, đặc biệt là các tuyến vành đai và cao tốc là ưu tiên hàng đầu. Tôi cho rằng TP phải khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống cảng biển, nhất là cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, tương lai còn có cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các sân bay quốc tế. TP.HCM phải xây dựng một hệ sinh thái tài chính - công nghệ đủ sức cạnh tranh. Các TP toàn cầu luôn là nơi hội tụ các dịch vụ sản xuất tiên tiến và là điểm đến của các tập đoàn tìm kiếm tri thức. Đồng thời, tập trung nguồn lực để tạo ra những đột phá trong khoa học công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực như fi ntech, AI, Big Data, blockchain... phát triển mạnh các dịch vụ có hàm lượng tri thức cao như R&D, công nghiệp công nghệ cao. Khi có một hệ sinh thái đủ mạnh, việc các tập đoàn đa quốc gia lựa chọn TP.HCM để đặt trụ sở khu vực (RHQ) hay trung tâm R&D sẽ là điều tất yếu. Và nền tảng cho tất cả điều đó chính là cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực. Môi trường thể chế mạnh mẽ và nguồn nhân lực trình độ cao là “tấm thảm đỏ” thực sự để chào đón các nhà đầu tư. Biết mình là ai và muốn ở đâu . Từ bài học của các TP toàn cầu trên thế giới, theo ông, TP.HCM có thể học được gì và nên “Việt hóa” ra sao để phù hợp với bối cảnh thể chế, dân số, cấu trúc không gian sau sáp nhập hiện nay? + Có rất nhiều bài học từ các TP toàn cầu nhưng tôi cho rằng bài học lớn nhất nằm ở việc biết mình là ai và muốn ở đâu trong sân chơi kinh LÊ THOA thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phát triển TP.HCM đến năm 2030 là trở thành một trong 100 TP toàn cầu và xa hơn là top 100 TP tốt nhất thế giới vào năm 2045. Đây vừa là một đích đến về kinh tế vừa là hành trình tái định vị tầm vóc và bản sắc của đô thị lớn nhất cả nước trên bản đồ thế giới. Theo PGS-TS Trần Hùng Sơn (ảnh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, để đạt được mục tiêu này, TP.HCM cần khẳng định vai trò là một “TP chỉ huy” trong mạng lưới kinh tế toàn cầu - nơi hội tụ tài chính, công nghệ, tri thức và con người tinh hoa, đóng vai trò trung tâm định hướng và dẫn dắt các dòng chảy phát triển mới của khu vực. Ba nhóm tiêu chí cốt lõi . Phóng viên: Từ góc nhìn quốc tế, TP toàn cầu thường được hiểu là trung tâm tài chính, kinh tế, công nghệ, văn hóa có ảnh hưởng toàn cầu. Theo ông, đâu là những tiêu chí cốt lõi mà TP.HCM cần đạt được để hội đủ tư cách của một TP toàn cầu? + PGS-TS Trần Hùng Sơn: Để thực sự được công nhận là một TP toàn cầu có tầm ảnh hưởng, tôi cho rằng TP.HCM cần tập trung vào ba nhóm tiêu chí cốt lõi. Mà yếu tố đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất chính là vai trò trung tâm kinh tế, tài chính tiên tiến. Một TP toàn cầu phải là nơi có chức năng “chỉ huy và kiểm soát” trong mạng lưới kinh tế thế giới. Điều này thể hiện qua sự hội tụ của các dịch vụ sản xuất tiên tiến như luật, kế toán, quảng cáo và đặc biệt là tài chính. Khi các tập đoàn đa quốc gia (MNEs) tìm đến, họ TP.HCM phải là cái nôi của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, với các ngành dịch vụ chất lượng cao và một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động. Ảnh: HOÀNG QUÂN tế thế giới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có sự khác biệt giữa TP trụ sở như New York, London và TP chi nhánh như Singapore, Dubai. TP.HCM cần một chiến lược khôn ngoan để vừa là cửa ngõ gia nhập thị trường, vừa là nơi đặt các trung tâm R&D và trụ sở điều hành khu vực. Tuy nhiên, học hỏi là một chuyện, việc “Việt hóa” bài học đó cho phù hợp với bối cảnh của chúng ta mới là yếu tố quyết định. Trước tiên, phải “Việt hóa” về thể chế. Nhiều TP đối mặt với tình trạng các chính sách lớn bị gián đoạn khi thay đổi lãnh đạo. Bài học cho TP.HCM là phải xây dựng được một thể chế có tính liên tục và ổn định, nơi các kế hoạch dài hạn được bảo vệ khỏi những thay đổi chính trị nhất thời. Chúng ta cần quyết liệt thực thi các cơ chế đặc thù, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Hai là phải “Việt hóa” về không gian. Bối cảnh sau sáp nhập đang mở ra cơ hội hình thành một siêu đô thị quốc tế. Chúng ta không thể tư duy quy hoạch theo một trung tâm duy nhất nữa mà phải tái cấu trúc không gian theo hướng đa cực. Bài học từ Tokyo hay Paris về các “công viên nhỏ chiến lược” trong khu dân cư đông đúc là một gợi ý để chúng ta giải quyết vấn đề bất bình đẳng xanh, đảm bảo chất lượng sống được phân bổ đồng đều. Ba là phải “Việt hóa” về trách nhiệm xã hội. Sự trỗi dậy của các TP toàn cầu thường đi kèm với sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Đây là điều chúng ta phải tránh. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, đảm bảo an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đó chính là bản sắc nghĩa tình mà một TP toàn cầu kiểu Việt Nam cần phải có. . Xin cảm ơn ông.• Khi chúng ta biết mình là ai và muốn ở đâu trong sân chơi kinh tế thế giới sẽ có những chiến lược phù hợp để đạt mục tiêu đề ra. TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 3 Định vị tầm vóc, vị thế TP.HCM trên bản đồ thế giới Để kết nối, thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực, bởi đó là “tấm thảm đỏ” thực sự chào đón họ. Việc lọt vào top 100 TP toàn cầu vào năm 2030 giống như chúng ta xây xong phần móng và bộ khung vững chắc cho một tòa nhà chọc trời. Đó là cột mốc rất quan trọng về mặt kinh tế. Đạt được mục tiêu đó có nghĩa TP.HCM đã thành công trong định vị mình là một trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ hàng đầu khu vực. Nó khẳng định chúng ta đã xây dựng được một trung tâm tài chính đủ sức hút, một hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao và trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia. Hạ tầng kết nối lúc đó cũng đã phải hoàn thiện, đủ sức cho các doanh nghiệp điều phối hoạt động toàn cầu từ đây. Đó là phần cứng, tức nền tảng kinh tế và vật chất. Vậy nhưng để lọt vào top 100 TP tốt nhất thế giới vào năm 2045, chúng ta cần nhiều hơn thế. Đó là lúc chúng ta phải tập trung hoàn thiện phần mềm của TP. Các bảng xếp hạng về TP tốt nhất thường không chỉ nhìn vào GDP, mà họ nhìn vào chất lượng sống, môi trường, văn hóa, sự bền vững. Khi đã có nền tảng kinh tế vững chắc từ năm 2030, chúng ta sẽ có đủ nguồn lực để xây dựng một TP xanh và bền vững, giải quyết các vấn đề sâu hơn như phân hóa kinh tế - xã hội, bất bình đẳng trong tiếp cận không gian xanh và đầu tư mạnh mẽ hơn cho văn hóa, giáo dục để xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tôi cho rằng mục tiêu năm 2030 là để TP.HCM trở nên giàu mạnh hơn, còn mục tiêu năm 2045 là để TP.HCM trở thành một nơi đáng sống và đáng yêu hơn. Thành tựu của năm 2030 chính là tiền đề về nguồn lực và vị thế để chúng ta có thể tự tin kiến tạo một tương lai chất lượng hơn vào năm 2045. PGS-TS TRẦN HÙNG SƠN Xây dựng bộ khung và móng cho TP “chọc trời” Thời sự - Thứ Tư 15-10-2025 thoisu@phapluattp.vn

7 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừ a ký ban hành Nghị quyết 99/2025/ UBTVQH15 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn hội thẩm. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2025. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn hội thẩm; mối quan hệ giữa đoàn hội thẩm với hội thẩm; giữa đoàn hội thẩm với cơ quan, tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân đối với đoàn hội thẩm; các điều kiện bảo đảm hoạt động của đoàn hội thẩm. Quy chế này áp dụng đối với đoàn hội thẩm nhân dân, đoàn hội thẩm quân nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đoàn hội thẩm. Đoàn hội thẩm là hình thức tổ chức tự quản của các hội thẩm, gồm có: Đoàn hội thẩm nhân dân tỉnh, TP; đoàn hội thẩm nhân dân khu vực; đoàn hội thẩm quân nhân quân khu và tương đương; đoàn hội thẩm quân nhân khu vực. Đoàn hội thẩm hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; hội thẩm thực hiện nhiệm vụ xét xử ở tòa án nào thì tham gia sinh hoạt tại đoàn hội thẩm nơi có tòa án đó. Đoàn hội thẩm nhân dân bao gồm các hội thẩm nhân dân được bầu để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại mỗi TAND tỉnh, TP (TAND cấp tỉnh), TAND khu vực. Số lượng thành viên của mỗi đoàn hội thẩm nhân dân được xác định căn cứ vào số lượng thẩm phán tại mỗi tòa án. Tại TAND cấp tỉnh cứ hai thẩm phán thì có ba hội thẩm nhưng tổng số hội thẩm tại một TAND cấp tỉnh không dưới 20 người và không quá 50 người, đối với đoàn hội thẩm nhân dân TP Hà Nội và TP.HCM không quá 70 người. Tại TAND khu vực cứ một thẩm phán thì có hai hội thẩm nhưng tổng số hội thẩm tại một TAND khu vực không dưới 30 người và không quá 100 người. Đoàn hội thẩm nhân dân có trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các hội thẩm nhân dân là thành viên. Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn hội thẩm nhân dân được bầu trong số hội thẩm nhân dân. Số lượng phó trưởng đoàn hội thẩm nhân dân được xác định theo quy mô đoàn hội thẩm nhân dân; dưới 30 hội thẩm có một phó trưởng đoàn; từ 30 hội thẩm trở lên có không quá hai phó trưởng đoàn. Đoàn hội thẩm quân nhân bao gồm các hội thẩm quân nhân được cử để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại tòa án quân sự quân khu và tương đương (sau đây gọi là tòa án quân sự cấp quân khu), tòa án quân sự khu vực. Số lượng thành viên của đoàn hội thẩm quân nhân được xác định căn cứ vào số lượng thẩm phán tại mỗi tòa án quân sự. Cứ một thẩm phán thì có hai hội thẩm nhưng tổng số hội thẩm tại một tòa án quân sự không dưới 10 người và không quá 30 người. Đoàn hội thẩm quân nhân có trưởng đoàn, một phó trưởng đoàn và các hội thẩm quân nhân là thành viên. HUỲ NH THƠ Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 15-10-2025 HỮU ĐĂNG - BÙI TRANG Mới đây, TAND Tối cao đã công bố dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo nghị quyết đã định nghĩa như thế nào là “trong trường hợp cần thiết” theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Tổ chức TAND 2024. Theo đó, bảo vệ thẩm phán trong trường hợp cần thiết là trường hợp thẩm phán hoặc thân nhân của thẩm phán bị xâm hại hoặc đe dọa xâm hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác không phải trong khi thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ nhưng cơ quan chức năng xét thấy cần phải bảo vệ. Thẩm phán không phải giải trình, bị điề u tra khi đang giải quyết án Thẩm phán sẽ được bảo vệ bởi bốn nội dung chính. Thứ nhất, bảo vệ sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc. Thứ hai, bảo vệ vị trí công tác, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Thứ ba, bảo vệ bí mật an toàn, thông tin, dữ liệu cá nhân. Thứ tư, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của thẩm phán, thân nhân của thẩm phán. TAND Tối cao đã đề xuất những quy định đảm bảo nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Cụ thể, thẩm phán khi giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Có quyền từ chối tiếp xúc, thực hiện các yêu cầu gây ảnh hưởng đến sự độc lập, vô tư, khách quan trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc. Thẩm phán không phải giải trình, không được thông tin về quan điểm xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình thụ lý, giải quyết. Không điều tra đối với thẩm phán về việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình tố tụng, trừ trường hợp có căn cứ rõ ràng xác định thẩm phán vi phạm pháp luật hình sự trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đó bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Không được đưa tin, cung cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông có tính chất quy kết, xác định về việc thẩm phán có dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ về tính độc lập, khách quan của thẩm phán khi chưa có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền. Khi nào thẩm phán được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm? Trường hợp có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản... của cá nhân và thân nhân của thẩm phán bị xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét áp dụng ngay một hoặc các biện pháp bảo vệ. Cụ thể như bố trí lực lượng bảo vệ, tiến hành các biện pháp cần thiết để chấm dứt các hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm; trang bị cho thẩm phán công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác để thực hiện các biện pháp tự bảo vệ trong trường hợp cần thiết; giữ bí mật, thay đổi các thông tin, dữ liệu liên quan đến cá nhân và thân nhân của thẩm phán... Về nội dung bảo vệ vị trí công tác, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán, các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu thẩm phán thực hiện những công việc vượt quá phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc gây ảnh hưởng đến sự vô tư, khách quan khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Không thay đổi vị trí công tác của Dự thảo nghị quyết đã quy định nhiều nội dung mới liên quan đến bảo vệ thẩm phán. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG thẩm phán trong các trường hợp đang có tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh cho rằng thẩm phán bị trả thù, trù dập liên quan đến việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc cho đến khi có kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền đối với các tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đó. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định thẩm phán được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm trong các trường hợp như: Đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục tố tụng nhưng pháp luật còn bất cập, có các cách hiểu khác nhau trong áp dụng. Các sai sót, thiệt hại xảy ra không phải do lỗi cố ý, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác; thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cấp bách; để đáp ứng yêu cầu chính trị tại địa phương, phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...• Khi tính mạng, sức khỏe, tài sản... của cá nhân và thân nhân của thẩm phán bị xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng ngay biện pháp bảo vệ. 20 thẩm phán bị hành hung, xâm phạm tính mạng, sức khỏe Theo báo cáo tổng kết, đánh giá của TAND Tối cao, từ khi Luật Tổ chức TAND 2014 có hiệu lực, tính đến ngày 31-8-2024, trong toàn ngành có 20 thẩm phán bị hành hung xâm phạm tính mạng, sức khỏe; 29 thẩm phán bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm; 13 thẩm phán yêu cầu được bảo vệ. Các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý 28 cá nhân có hành vi xâm phạm thẩm phán. Trong đó đã truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính đối với 22 trường hợp. Đặc biệt là vụ việc ngày 2-5-2024, Trần Văn Tuân (một bị cáo) đến phòng làm việc của thẩm phán Nguyễn Văn Quý (thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ dùng kéo tấn công thẩm phán Quý, gây tổn thương cơ thể 19%. Trần Văn Tuân sau đó đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt 13 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, các tòa án đã nhận tổng số 44.241 đơn khiếu nại, tố cáo đối với thẩm phán có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đã giải quyết 43.004 đơn. Kết quả giải quyết xác định có 41.024/43.004 đơn, chiếm 95,4%, là khiếu nại, tố cáo không có căn cứ. Hội thẩm nhân dân tham gia HĐXX trong một phiên tòa tại TAND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI Ban hành quy chế mới về tổ chức và hoạt động của đoàn hội thẩm phapluat@phapluattp.vn TAND Tối cao đề xuấ t nhiề u quy đị nh bả o vệ thẩ m phá n TAND Tối cao đã đề xuất những quy định đảm bảo nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

