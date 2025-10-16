233-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 16-10-2025 LÊ THOA - THANH TUYỀN Trưa 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức bế mạc sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm. Bước ngoặt lịch sử của TP sau hợp nhất Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận TP.HCM có thể tự hào báo cáo đại hội đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của TP sau hợp nhất. “Đại hội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện và nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội. Đây là nghị quyết hội tụ ý chí khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong giai đoạn mới với 30 chỉ tiêu chủ yếu, ba đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt” - Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Ông cho biết đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đại hội cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc với trí tuệ của toàn hội những thông điệp và định hướng quan trọng về khát vọng vươn mình của cả dân tộc và tầm nhìn phát triển của TP trong kỷ nguyên mới. Dám nghĩ, biết làm những cái mới Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội lần này là đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động. Thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và nhìn nhận khách quan, thẳng thắn vào những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại của TP. Đại hội cũng đã xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu phương hướng chiến lược cho chặng đường năm năm tới và tầm nhìn xa hơn với thời kỳ mới của TP.HCM sau hợp nhất là khát vọng vươn tầm, của TP.HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì việc chung. Đó là nguồn lực vô giá của TP. “Điều này còn mang một ý nghĩa khác quan trọng hơn là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân TP phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay góp sức xây dựng để TP bình yên và ngày càng phát triển” - Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ. Chung sức, đồng lòng đưa TP.HCM ngày càng phát triển Theo Bí thư TP.HCM, để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I cùng các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết, biến tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bí thư TP.HCM cho rằng cần xác định rõ các BÍ THƯ TP.HCM TRẦN LƯU QUANG: Đại hội của ý chí khát vọng và hành động Đảng, toàn quân, toàn dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc và đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho hay đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 110 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I - đây là cơ quan thẩm quyền cao của Đảng bộ TP, sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến trình phát triển của TP. Nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội XIV của Đảng với 75 đại biểu chính thức và 9 đại biểu dự khuyết, là tập thể đại diện cho tiếng nói của TP mang tên Bác Hồ kính yêu đến với Đại hội Đảng bộ toàn quốc. Bí thư Trần Lưu Quang cũng bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gửi tới đại hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh thành quả và thời cơ, ông Trần Lưu Quang cho biết đại hội cũng nhận thức sâu sắc rằng TP.HCM đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu đến những yêu cầu phát triển ngày càng cao và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. “Nếu không có quyết tâm chính trị thật cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ và tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể đạt được những mục tiêu, những nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết của đại hội đã đề ra” - ông Trần Lưu Quang nói. Theo ông Trần Lưu Quang, nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP không phải là vốn, cơ sở hạ tầng mà chính con người Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu để nghị quyết của đại hội thật sự đi vào cuộc sống. Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định chính con người của TP.HCM là nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất, góp sức để xây dựng TP bình yên và ngày càng phát triển. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Tiêu điểm Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đoàn đại biểu của Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội XIV của Đảng gồm 80 người. Trong đó có 5 đại biểu đương nhiên, 75 đại biểu chính thức và 9 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 người. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM. Sau Đại hội là hành động! Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa khép lại trong không khí rực rỡ niềm tin và khát vọng. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới cho TP mang tên Bác - nơi giao hòa tinh hoa của đất nước, nơi ba cực phát triển năng động cùng hội tụ, nơi khởi nguồn của những sáng kiến đổi mới và ý chí vươn lên không ngừng. Nếu ví đất nước là một cơ thể đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới thì TP.HCM chính là trái tim năng động, nhịp đập của đổi mới và sáng tạo. Đại hội lần này vừa khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, vừa khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trong phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp to lớn của TP.HCM trong suốt 40 năm đổi mới. Ông nhấn mạnh Trung ương và đồng bào cả nước đặt niềm tin và kỳ vọng vào TP.HCM mới như một hình mẫu siêu đô thị hiện đại, xanh, thông minh, hình thành những động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế. Đó là kỳ vọng nhưng cũng là định hướng, yêu cầu chính trị và tư tưởng để Đảng bộ TP.HCM thể hiện bản lĩnh của mình trong giai đoạn phát triển mới - nơi khát vọng vươn lên không chỉ thể hiện bằng con số, mà còn bằng tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư cũng nhắc đến những vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại lớn, đó là những nỗi lo hằng ngày của người dân như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường... Một đại hội của dân, do dân và vì dân không thể chỉ nói đến những tầm cao, mà còn phải giải quyết được những vấn đề rất đời thường. Những trăn trở đó được đại hội thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc tìm lời giải. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói rằng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm là những bài toán không dễ nhưng TP.HCM sẽ quyết tâm, quyết liệt giải quyết đến cùng. Và dĩ nhiên, niềm tin không đến từ lời nói, mà từ hành động cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội với 30 chỉ tiêu, ba chương trình đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm, đặt mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á, lọt vào nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống vào năm 2030 và 100 TP tốt nhất thế giới vào năm 2045, vươn tầm siêu đô thị quốc tế… Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của đại hội lần này còn là tinh thần thực chất, dân chủ và sáng tạo khi kết nối trực tuyến với các địa phương cơ sở, tạo nên không gian tương tác hai chiều để đảng viên và nhân dân cùng đóng góp ý kiến. Cách làm ấy thể hiện rõ tư duy đổi mới trong lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và quan trọng hơn, khẳng định cam kết “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Ra mắt Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Năm 16-10-2025 quyết tâm Rà soát, sắp xếp nhân sự để thực hiện mục tiêu đại hội Ngay sau phiên bế mạc vào trưa 15-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả của đại hội. Tại đây, các PV đã đặt vấn đề về cách lựa chọn và công tác cán bộ của TP.HCM để hiện thực hóa được các mục tiêu đề ra trong văn kiện đại hội. Trao đổi về nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TP sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp về công tác nhân sự. Trước mắt, TP sẽ đánh giá theo đề án nhân sự được Trung ương chấp thuận và lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể bằng việc xây dựng chương trình hành động cụ thể. “Văn kiện đại hội đã nêu nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo bộ máy vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Sau đại hội phải xây dựng được chương trình hành động thật sự chi tiết, thể hiện tất cả nội dung này”- ông Đặng MinhThông cho biết. Cùng với đó, TP.HCM xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành, có những chương trình đột phá, toàn diện sẽ được phân công trách nhiệm cụ thể. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phân công cụ thể, thành lập các ban chỉ đạo thực hiện thành công các nội dung chỉ tiêu, định hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đề ra. Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông cũng cho biết đại hội tiếp thu trọn vẹn và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. “Thành công của đại hội hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta không được phép tự mãn, không bằng lòng với những gì đã có, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nói. nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, phát huy những sáng kiến sáng tạo từ cơ sở. “Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu để nghị quyết của đại hội thật sự đi vào cuộc sống” - ông nêu rõ. Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước, đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân TP, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân TP.HCM phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo và ấm áp nghĩa tình, ra sức nuôi dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng, chung sức, đồng tâm thực hiện thành công nghị quyết của đại hội.• thoisu@phapluattp.vn ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 Có thể nói thành công của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I chính là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của niềm tin, trí tuệ và khát vọng phát triển. TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” của cả nước, không chỉ dẫn dắt về kinh tế, mà còn tiên phong trong đổi mới quản trị, phát triển văn hóa và con người. Như Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh, chính con người TP.HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là nguồn lực vô giá của TP. Với tinh thần ấy, tôi tin rằng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới sẽ cùng toàn thể nhân dân biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh để TP.HCM vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”. TS NGUYỄN QUỲNH ANH

4 LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG Thành phố toàn cầu không chỉ được định hình bởi thể chế, hạ tầng hay chính sách. Theo các chuyên gia, một TP toàn cầu phải bắt đầu từ những công dân toàn cầu, những con người mang trong mình tinh thần trách nhiệm lớn lao, hiểu biết sâu rộng, bản lĩnh vững vàng, có khả năng hội nhập sâu, mang tinh thần Việt ra thế giới và đưa thế giới về Việt Nam. Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với nhiều trí thức trẻ - những người đang gánh trên vai sứ mệnh kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu để thấy rõ khát vọng của thế hệ trí thức hôm nay là đưa TP.HCM vươn ra biển lớn, hòa cùng nhịp phát triển của thế giới. Từ thủ khoa Việt Nam đến nhà khoa học toàn cầu PGS-TS Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi), Trưởng bộ môn Ứng dụng tin học, thuộc khoa Toán - Tin học Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, là tấm gương điển hình của lớp trí thức trẻ năng động, từ thủ khoa ĐH trở thành phó giáo sư, tiến sĩ và sở hữu các bằng sáng chế quốc tế. Anh cũng đang là chủ nhiệm CLB Các nhà khoa học trẻ TP.HCM, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM. Anh Bình chia sẻ sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Pháp, dù được mời ở lại làm việc nhưng anh đã chọn trở về vì mong muốn chia sẻ những gì mình học và nghiên cứu, góp phần đào tạo sinh viên trong nước. Anh Bình nói trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu, anh luôn tin rằng tinh thần công dân toàn cầu được nuôi dưỡng hiệu quả nhất thông qua trải nghiệm học thuật quốc tế và hợp tác đa văn hóa. Anh dẫn chứng dự án bản thân cùng các đồng nghiệp tại ĐH Lausanne (Thụy Sĩ) đang triển khai, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị bệnh sa sút trí tuệ - Alzheimer. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng các mô hình dự đoán tiên tiến nhằm phục vụ chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn, không chỉ cho Việt Nam hay Thụy Sĩ mà còn có khả năng mở rộng cho nhiều quốc gia khác trên thế giới Những kết quả nghiên cứu đầu tiên của nhóm đã rất khả quan, với một bài báo khoa học được chấp nhận báo cáo tại ACM Multimedia 2025, một trong những hội nghị hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo và xử lý đa phương tiện, sẽ diễn ra vào tháng 10 này tại Ireland. “Thành quả đó không chỉ khẳng định năng lực của các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam, mà còn thể hiện rõ tinh thần công dân toàn cầu, dám học hỏi, dám sáng tạo và sẵn sàng đóng góp tri thức cho cộng đồng quốc tế” - anh Bình nhấn mạnh. Nhớ lại khoảng thời gian đi du học và đứng trước lựa chọn “trở về hay ở lại” của mình, PGS-TS Nguyễn Thanh Bình thường chia sẻ các bạn hãy nhìn nhận đó không chỉ là lựa chọn cá nhân mà là cơ hội để cân nhắc sứ mệnh cống hiến. “Trở về không phải là hy sinh, mà là cơ hội để đầu tư cho tương lai, nơi các bạn có thể biến tri thức quốc tế thành tác động cụ thể ở quê nhà” - anh nói. Cần tạo hệ sinh thái sáng tạo cho người trẻ Đối với TP.HCM, để thu hút người trẻ quay về, PGSTS Nguyễn Thanh Bình cho rằng TP cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện với chính sách minh bạch, đãi ngộ cạnh tranh và các cơ hội phát triển sự nghiệp, bảo đảm môi trường làm việc sáng tạo và tôn trọng đóng góp cá nhân. Anh nhìn nhận TP.HCM nên tạo điều kiện để các nhà khoa học, chuyên gia trẻ có thể làm việc tại các chương trình quốc tế, khởi nghiệp công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và được trao quyền nhiều hơn tại các dự án mang tính lan tỏa cao. “Khi người trẻ cảm nhận được niềm tin, môi trường để thể hiện và phát triển, họ sẽ trở thành lực lượng kiên định cống hiến, vừa tiếp nối tri thức toàn cầu, vừa góp phần định hình tương lai cho TP.HCM mà họ yêu thương” - anh Bình nói. Anh Bình cho rằng trong bối cảnh hiện nay TP.HCM cần tập trung đổi mới giáo dục theo hướng sáng tạo, thực tiễn và hội nhập quốc tế, giúp người trẻ được trang bị tri thức toàn cầu, năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng học tập suốt đời. Việc xây dựng môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp là động lực để thế hệ trẻ phát huy tối đa tiềm năng. “Khi thanh niên được trao quyền học hỏi, được thử nghiệm và sáng tạo, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt cho đổi mới và hội nhập” - anh Bình nói và nhấn mạnh chỉ khi mỗi người dân TP.HCM có thể tự tin đối thoại, hợp tác và sáng tạo cùng thế giới, TP sẽ thực sự bước vào hàng ngũ các đô thị toàn cầu, nơi con người là trung tâm, tri thức là động lực và giáo dục là chìa khóa mở ra tương lai phát triển bền vững. Để xây dựng một tầng lớp công dân toàn cầu thực thụ cho TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Thanh Bình cho rằng cần bốn yếu tố, đó là ngoại ngữ, trải nghiệm quốc tế, nghiên cứu thực tế và chính sách hỗ trợ PGS-TS Nguyễn Thanh Bình (thứ tư từ phải sang), Trưởng bộ môn Ứng dụng tin học, thuộc khoa Toán - Tin học Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cùng các sinh viên tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán VIASM. Ảnh: NVCC Tôi cho rằng công dân toàn cầu không phải là người đã ra nước ngoài hay nói được ngoại ngữ, mà là người có tư duy mở, biết tự tin, tự chủ, dám hội nhập và học hỏi, đồng thời vẫn giữ được bản sắc và giá trị Việt Nam. Công dân toàn cầu không chỉ là người hiểu thế giới, làm việc quốc tế mà quan trọng hơn là vẫn giữ được tinh thần Việt Nam và mang khát vọng cống hiến cho quê hương. Chính lớp người ấy sẽ tạo nên nền tảng mềm giúp TP.HCM tiến gần hơn tới vị thế siêu đô thị toàn cầu. Tại TP.HCM, tôi cảm nhận rõ nhất tinh thần hội nhập mạnh mẽ của người Việt Nam. Ở đây, tôi thấy rõ hình ảnh của lớp công dân toàn cầu - những người trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm và luôn sẵn sàng đổi mới. TP.HCM có sức sống mãnh liệt và chính điều đó khiến TP này trở thành mảnh đất thuận lợi để hình thành lớp công dân toàn cầu thực thụ. Từ góc nhìn của mình, tôi cho rằng để hình thành và phát huy lớp công dân toàn cầu, TP.HCM cần đi theo ba bước rõ ràng, gồm bồi dưỡng - thu hút - gìn giữ. Tức là bồi dưỡng nhân tài từ sớm, kể từ khi họ còn đang học ở nước ngoài; thu hút bằng công việc, chính sách đãi ngộ phù hợp; gìn giữ bằng môi trường làm việc minh bạch, trao cơ hội phát triển với lộ trình thăng tiến rõ ràng với những người có năng lực. PGS-TS TRẦN LÊ HƯNG, 34 tuổi, giảng viên ĐH Gustave Eiffel, Pháp BẢO PHƯƠNG ghi Công dân toàn cầu - ươm mầm bản sắc TP.HCM Công dân toàn cầu là người có tầm nhìn toàn cầu, biết chấp nhận khác biệt và tiếp thu tinh hoa của thế giới, chuyển hóa thành giá trị để phát triển cho quê hương. cá nhân. Tuy nhiên, giáo dục sáng tạo gắn với trải nghiệm thực tiễn cần được xem là ưu tiên hàng đầu… Công dân toàn cầu được ươm ngay trong lòng TP.HCM Ở góc độ khác, có những người trẻ tuy không lựa chọn trở về hẳn nhưng ở phương xa, họ vẫn có nhiều cách cống hiến của riêng mình. GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên (35 tuổi, ĐH Rouen Normandie, Pháp) là một trong số đó. Anh từng là sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, nhận học bổng sang Pháp năm 2011 và hiện là giáo sư người Việt trẻ nhất tại Pháp. Hiện GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên vẫn duy trì mối liên kết với TP.HCM, thường xuyên đi - về để thỉnh giảng tại ĐH Kinh tế TP.HCM. Trong mắt anh, TP là nơi có độ mở hiếm thấy khi người đến từ nhiều vùng miền, nhiều nền văn hóa khác nhau vẫn tìm thấy “căn tính” chung - một căn tính dung hòa và linh hoạt. “Đó chính là tinh thần toàn cầu hóa trong bản sắc TP.HCM” - anh nói và cho rằng chính môi trường ấy buộc mỗi người sống ở đây phải học cách thích nghi, tôn trọng khác biệt và làm việc trong sự đa dạng, đó cũng là những năng lực cốt lõi của một công dân toàn cầu. Theo GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên, một TP muốn vươn ra thế giới không thể chỉ dựa vào hạ tầng hay thể chế, sức mạnh thật sự của một đô thị toàn cầu nằm ở con người - những công dân biết hội nhập, sáng tạo và mang bản sắc Việt ra thế giới. Anh đánh giá TP.HCM với tinh thần cởi mở và khả năng dung nạp hiếm có, đang trở thành nơi ươm mầm lớp công dân toàn cầu. “Công dân toàn cầu là người có tầm nhìn toàn cầu, biết chấp nhận khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu tinh hoa của thế giới, rồi chuyển hóa chúng thành giá trị để phát triển cho quê hương” - anh nhận định. Theo anh, nếu giữ được tinh thần cởi mở, TP.HCM sẽ không chỉ là nơi hội tụ, mà còn là nơi hình thành lớp công dân có thể mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Để phát triển lớp công dân toàn cầu, GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên gợi mở TP.HCM cần liên kết mạnh giữa trường ĐH - doanh nghiệp - chính quyền, hình thành hệ sinh thái học tập và làm việc xuyên biên giới. “Công dân toàn cầu không nhất thiết phải đi xa hay phải làm việc ở nước ngoài. Họ có thể được ươm ngay trong lòng TP này, nếu môi trường đủ mở và đủ khích lệ sáng tạo” - anh nhấn mạnh. GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên đề nghị TP.HCM có chính sách linh hoạt để những người Việt ở nước ngoài dễ dàng hợp tác trong nghiên cứu, đầu tư và đào tạo. Với những người đang sống tại TP.HCM, TP cần mở rộng cơ hội tiếp xúc quốc tế cho giới trẻ và người lao động, giúp họ rèn kỹ năng, tác phong và tư duy theo chuẩn toàn cầu. “Khi những nguồn lực trí thức nước ngoài kết nối với đội ngũ trong nước, TP.HCM sẽ có thêm sức bật mới để phát triển và đổi mới” - GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên khẳng định.• “Trở về không phải là hy sinh, mà là cơ hội để đầu tư cho tương lai, nơi các bạn có thể biến tri thức quốc tế thành tác động cụ thể ở quê nhà.” PGS-TS Nguyễn Thanh Bình TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 4 Dù ở đâu cũng có thể cống hiến cho quê hương Thời sự - Thứ Năm 16-10-2025 thoisu@phapluattp.vn

5 Ngày 15-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp quý III. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Phiên họp nhằm đánh giá tình hình chín tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 là nội dung rất quan trọng, là động lực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư yêu cầu phải kiên định triển khai theo nguyên tắc điều hành mới đã được Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất: “Kỷ cương đi trước - nguồn lực đi cùng - kết quả là thước đo”. Đây phải là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Mọi nỗ lực phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, cân - đo - đong - đếm được chứ không phải bằng những báo cáo hình thức. Tổng Bí thư yêu cầu phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu; khai thác dữ liệu để phá vỡ “tư duy cát cứ”. Ông cũng lưu ý thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu để kết nối viện - trường với thị trường; thể chế về hợp tác công - tư để huy động nguồn lực xã hội. Đặc biệt, phải tháo gỡ, đồng thời có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một định hướng quan trọng khác, Tổng Bí thư yêu cầu phải kiến tạo hệ sinh thái, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, từ “Nhà nước làm” sang “Nhà nước kiến tạo” nhằm giải phóng và huy động tối đa nguồn lực tư nhân cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh theo nguyên tắc: “Những gì khu vực tư nhân làm được mà không phải lĩnh vực nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì tạo điều kiện, khuyến khích để khu vực tư nhân làm”. Chỉ khi doanh nghiệp thực sự là trung tâm, mô hình ba nhà (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) mới đi vào thực chất, theo Tổng Bí thư. Để hiện thực hóa các định hướng lớn đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thống nhất một phương châm hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán như tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: “Ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo”. Ba trọng tâm là: Thể chế hóa nhanh các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực thi quyết liệt, có sản phẩm cụ thể; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ba công khai gồm: Công khai tiến độ; công khai trách nhiệm; công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát, đồng hành. Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân. Tổng Bí thư cũng yêu cầu thể chế hóa và nhân rộng “Mô hình quản trị thực thi đột phá” để áp dụng cho các nhiệm vụ phức tạp, có tính liên ngành cao trong giai đoạn tới. Ông nhấn mạnh tất cả cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, cần phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả. Trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết là các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia với vận mệnh của đất nước. Cùng với đó, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; không chấp nhận “tư duy nhiệm kỳ”, “níu kéo lợi ích cục bộ”, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá. “Ai vướng vào những tình trạng này mà không sửa đổi thì phải kịp thời thay thế, không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước” - Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng bảo đảm hiệu quả, theo đúng lộ trình đã đề ra… ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Tổng Bí thư: Không chấp nhận “tư duy nhiệm kỳ”, “níu kéo lợi ích cục bộ” Ngày 15-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức họp báo quốc tế, công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Các văn kiện này gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi. Lấy ý kiến nhân dân được triển khai dưới nhiều hình thức Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết dự thảo các văn kiện này là bản cập nhật mới nhất, sau khi Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến ở Hội nghị Trung ương 13. Trên cơ sở đó, việc lấy ý kiến nhân dân sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức, từ hội nghị, hội thảo, tọa đàm Công bố dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, nhân dân có thể góp ý trên VNeID Dự thảo Báo cáo chính trị và các báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng được công bố để nhân dân góp ý. Thời hạn góp ý là một tháng, từ nay đến 15-11. đến góp ý trực tiếp qua thư. Ngoài ra, như lần góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 vừa qua, nhân dân cũng như người Việt ở nước ngoài có thể góp ý kiến qua ứng dụng VNeID. Công tác lấy ý kiến dự thảo văn kiện sẽ được thực hiện từ ngày 15-10 đến 1511, bao gồm lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, các thành viên MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết về hình thức, cấu trúc, nếu các nhiệm kỳ trước đây, văn kiện gồm ba báo cáo lớn là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng thì lần này, quá trình dự thảo đã quyết định tổ hợp lại trong báo cáo thống nhất là Báo cáo chính trị. “Như vậy sẽ thể hiện được thống nhất hơn, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân dễ nắm bắt mà thực hiện hơn” - ông Tấn nói. Một điểm mới của cách làm văn kiện lần này là tập trung vào những vấn đề gắn với bối cảnh trực tiếp của thế giới cũng như trong nước hiện nay. Đó là tập trung vào mục tiêu phát triển, thực hiện hai mục tiêu 100 năm: Vào dịp 100 năm thành lập Đảng, tức năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao; vào dịp 100 năm thành lập nước, tức năm 2045 phải trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng XHCN. Theo ông Tấn, quá trình dự thảo văn kiện được khởi động từ Hội nghị Trung ương 8, tháng 10-2023, lập Tiểu ban Văn kiện. “Đây là quá trình mở, liên tục tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý kiến ở các phạm vi, nội dung khác nhau. Có thể nói gần như mỗi tháng dự thảo lại được cập nhật, sửa đổi, bổ sung một lần. Sau mỗi lần đều có điều chỉnh, đưa vào những vấn đề mới” - ông Tấn nói.• Quan điểm chỉ đạo Đáng chú ý, theo ông Tấn, trên cơ sở tổng kết gần 40 năm Đổi mới, Đảng đã tự tin xác lập được lý luận về đường lối đổi mới. Vì vậy, nếu các nhiệm kỳ trước chỉ nêu quan điểm kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì dự thảo Văn kiện Đại hội XIV bổ sung thêm thành tố thứ ba là “lý luận về đường lối đổi mới”. Cùng với đó, ở quan điểm chỉ đạo lớn này còn yêu cầu ba kiên định, gồm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đồng thời, nhấn mạnh tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chủ trì cuộc họp báo công bố dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: CTV Mời bạn đọc quét mã này để theo dõi toàn văn các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Mục đích của một tháng sinh hoạt chính trị này là nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước. Góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo văn kiện được cập nhật gần như hằng tháng Giới thiệu về dự thảo văn kiện, GS Tạ Ngọc Tấn, Phó NGHĨA NHÂN Thời sự - Thứ Năm 16-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Báo Nhân Dân

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 16-10-2025 bước ngoặt trong quá trình phát triển của tỉnh. “Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng” - ông Nguyễn Doãn Anh nêu các nội dung trọng tâm của đại hội. Báo cáo chính trị do ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, trình bày ghi nhận giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,1%/năm, thuộc nhóm cao của cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ tám toàn quốc; thu ngân sách nhà nước vượt 57.000 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. Hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ, với nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Bắc-Nam, cảng Nghi Sơn, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, cùng hàng loạt dự án năng lượng, chế biến, chế tạo lớn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đều đạt nhiều tiến bộ. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhất là khu vực biên giới và vùng ven biển. Vươn lên bằng ý chí và bản lĩnh xứ Thanh Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng đánh giá Thanh Hóa đã vươn lên mạnh mẽ khi xác định trở thành một cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững: Địa kinh tế, địa chính trị, tài nguyên thiên nhiên phong phú, con người năng động và bản lĩnh. “Thanh Hóa cần phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là chìa khóa để phát triển đột phá trong giai đoạn tới” - Thủ tướng chỉ đạo. Thủ tướng đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm ĐẶNG TRUNG Sáng 15-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra. Dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Đại hội quy tụ 599 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 250.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội quy mô lớn, mang dấu ấn bản lĩnh xứ Thanh Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, là trung tâm lớn về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế và du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ. “Muốn vậy, Thanh Hóa phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, nhất là Khu kinh tế Nghi Sơn, tạo lan tỏa phát triển toàn vùng” - Thủ tướng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa quan tâm hơn nữa tới phát triển văn hóa, bảo tồn di sản, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, đại hội xác định năm chương trình trọng tâm, ba khâu đột phá chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, Thủ tướng nhắc lại.• Về xây dựng Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ “then chốt của then chốt” là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thanh Hóa cần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không để “vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng”… Về phát triển kinh tế, Thủ tướng nêu năm đột phá chiến lược: Tái cơ cấu kinh tế gắn với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; làm mới các động lực tăng trưởng; phát triển bốn trung tâm kinh tế động lực gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn; đầu tư hạ tầng giao thông, số, du lịch và logistics; thúc đẩy tư duy đổi mới, phát huy sức mạnh từ nhân dân. Thủ tướng cũng đề nghị Thanh Hóa phát triển văn hóa xã hội hài hòa với kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển với Lào. Về công tác nhân sự, Thủ tướng đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, “nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít”. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng tin tưởng Thanh Hóa - vùng đất “người đông, đất rộng, của nhiều” sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt, góp phần hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của đất nước. Đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, “nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít” Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bầu cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 20252030 đã khai mạc phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-10-2025 với sự tham dự của 550 đại biểu. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, mở đầu cho một nhiệm kỳ phát triển mới, đầy khát vọng và trách nhiệm. “Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô mà còn được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi” - bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. Theo chương trình, phiên trù bị diễn ra chiều 15-10 sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số nội dung quan trọng trước khi bước vào phiên chính thức sáng 16-10. Đại hội lần này sẽ thực hiện bốn nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng. Liên quan đến công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện nghiêm quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm dẫn dắt toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. “Tôi đề nghị các đại biểu chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của TP, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. Theo chương trình đại hội, vào chiều 16-10, đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII. Ban Chấp hành khóa mới gồm 75 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 17 người và Thường trực Thành ủy gồm 5 người. TRỌNG PHÚ phapluat@phapluattp.vn Thanh Hóa đã vươn lên mạnh mẽ khi xác định trở thành một cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư… Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại đại hội. Ảnh: THÀNH ỦY HÀ NỘI

