SỐ 234 (7507) - Thứ Sáu 17-10-2025 Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch… TP.HCM và những nét son trong đối ngoại Công ty sản xuất drone đặt hàng trực tiếp Trường ĐH Bách khoa TÁI ĐẮC CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC: Việt Nam khẳng định uy tín với quốc tế Bước tiến vượt bậc trong điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam Xây nhà trên đất người khác: Thực tiễn giải quyết tranh chấp BỘ XÂY DỰNG: Cho phép các cảng ở TP.HCM tiếp tục tiếp nhận tàu khách du lịch

2 Thời sự - Thứ Sáu 17-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Việt Nam đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến Thủ đô New Delhi tham dự Hội nghị Tham mưu trưởng Lục quân các nước cử quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ). Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ: “Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán và cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, xem đây là một trong những nội dung quan trọng thể hiện trách nhiệm quốc tế cũng như chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển…”. Nhân dịp này, phía Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng, tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ; trang bị đầy đủ, toàn diện đảm bảo thích ứng với môi trường làm việc có yêu cầu ngày càng cao của phái bộ, phát huy hiệu quả công tác làm việc trong môi trường quốc tế đa phương… (Theo TTXVN) Tin vắ n • Xe chở hàng cứu trợ từ Đồng Tháp đến Đắk Lắk thì bị tai nạn. Ngày 16-10, mộ t xe tả i từ Đồng Tháp chở hà ng cứu trợ ra các tỉnh miền Bắc bị ngập lụt nhưng đi đế n tỉnh Đắk Lắk thì tông vào dả i phân cách, va vào mộ t xe đầ ukéovàbị hư hỏ ng, may mắ n không thiệ t hạ i về ngườ i. TIẾ N THOẠ I • Huy động hàng chục cán bộ, phương tiện trục vớt tàu chìm trên sông Lô. Ngày 16-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tiến hành trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô và mắc vào mố cầu Việt Trì. NGUYỄ N HINH Chiều 16-10, tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16-10-1945 – 16-102025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang Quân khu 1, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu I đã đạt được trong 80 năm qua. Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân khu, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân khu thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời tiếp tục chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu quản lý… • Chiều cùng ngày, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba). (Theo VOV) Chiều 16-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với cơ quan báo, đài định kỳ quý III-2025. Tại đây, ông Võ Nhựt Quang (Phó Giám đốc Sở Tài chính) thông tin thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành, đồng thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá, phù hợp với TP trong các lĩnh vực. Có bố n nhóm cơ chế, chính sách, trong đó nhó m cơ chế , chính sách về tài chính - ngân sách là để huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Nhóm cơ chế nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bứt phá trong hội nhập. Nhóm chính sách về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như đảm bảo điều kiện về thu nhập cho cán bộ, công chức của TP... NHẪ N NAM Trưa 16-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đị a bà n đã xảy ra tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông do mưa lớn kéo dài. Theo đó, tại xã Khe Sanh, do mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập tràn tại các điểm ngầm tràn Ván Ri, cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re. Mưa cũng đã gây ngập úng tạm thời tại thôn Ván Ri và hình thành các dòng lũ tại thôn Tà Đủ, Húc Thượng. Trên tuyến Tỉnh lộ 587 xuất hiện một số điểm sạt lở. Tại các xã Đakrông, Ba Lòng, Tà Rụt, một số cầu tràn, ngầm tràn cũng bị ngập 0,3-0,5 m. Trước tình hình trên, xã Khe Sanh đã phải sơ tán 10 hộ dân với 46 nhân khẩu tại thôn Húc Thượng để đảm bảo an toàn cho người dân. Các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm… MINH TRƯỜ NG Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng vũ trang Quân khu 1. Ảnh: Báo QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Thủ tướng dự khởi công trường học tại xã biên giới Tây Giang Chiều 16-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương dự lễ khởi công dự án trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang (TP Đà Nẵng). Trường được xây dựng trên tổng diện tích quy hoạch hơn 7 ha, với tổng kinh phí hơn 262 tỉ đồng. Được chào đón nồng nhiệt, Thủ tướng bày tỏ xúc động trước tình cảm của bà con, các em học sinh, giáo viên nhà trường. Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là chủ trương lớn của Đảng. Trước thông tin TP Đà Nẵng khởi công sáu trường biên giới ngay trong năm nay, Thủ tướng chia sẻ rằng rất vui và đề nghị TP phải hoàn thành tất cả các trường chậm nhất ngày 15-8-2026. “Riêng Trường Tây Giang phải hoàn thành trước 30-6, nếu thiếu cái gì, cần cái gì thì báo cáo chủ tịch UBND TP, nếu TP không lo được thì chủ tịch UBND TP báo cáo Thủ tướng” - Thủ tướng nói. Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tình dân tộc - nghĩa đồng bào, giúp các cháu tiếp cận được giáo dục, y tế. Thủ tướng nhấn mạnh dự án là công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nhà thầu làm việc với tất cả trách nhiệm của mình. “Đừng bớt xén, tiêu cực, đừng làm gì tổn thương đến tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và các cháu học sinh vùng biên giới nói riêng” - Thủ tướng nhắn nhủ. THANH NHẬ T TP.HCM tăng tốc phủ sóng giao thông thủy để liên kết vùng Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về việc đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm phát triển mạng lưới giao thông thủy, kết cấu hạ tầng đường thủy, cảng - bến thủy trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập danh mục chi tiết các luồng tuyến, bến và cảng thủy trong toàn TP. Các thông tin này cần được cập nhật vào các đồ án quy hoạch có liên quan, hạn chót hoàn thành là ngày 31-10. Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy TP.HCM giai đoạn 2026-2030. Trong đó, cần xác định rõ các mục tiêu cụ thể, cơ chế, chính sách, mức độ ưu tiên và tiến độ triển khai, hướng tới xây dựng một mạng lưới giao thông thủy hiện đại, đồng bộ và có tính liên kết vùng. Đề án hoàn chỉnh phải được trình UBND TP xem xét trước ngày 31-10. NHƯ NGỌ C Đồng Nai chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng Ngày 16-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, qua rà soát kết quả trên cổng dịch vụ công quốc gia và quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức, có quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC đất đai và xây dựng chưa đảm bảo quy định, dẫn đến mất điểm, giảm điểm ở các chỉ số. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc Sở NN&MT, Giám đốc Sở Xây dựng rà soát, chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC của ngành đảm bảo tuân thủ đúng. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở KH&CN rà soát quy trình nội bộ, điện tử và tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC tại các địa phương, đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn. VŨ HỘ I ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Quân khu I tiếp tục chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình TP Cần Thơ đề xuất 4 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá Quảng Trị: Nhiều điểm sạt lở sau mưa lớn

3 Thời sự - Thứ Sáu 17-10-2025 thoisu@phapluattp.vn TRỌNG PHÚ Sáng 16-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Hai câu hỏi chiến lược để định vị tầm nhìn, hành động Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về thủ đô ta. Thế giới trông vào thủ đô ta… Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”. Theo ông, đây vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm đặc biệt lớn lao của Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Theo Tổng Bí thư, Đại hội lần thứ XVIII là dịp để Hà Nội soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế và quyết tâm mới, phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ về một Hà Nội “bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Tổng Bí thư đặt ra hai câu hỏi chiến lược để đại hội thảo luận, định vị tầm nhìn và hành động của nhiệm kỳ mới. Thứ nhất, Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu, xứng đáng là thủ đô của một nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN vào năm 2045. Thứ hai, Đảng bộ TP sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ra sao để biến mục tiêu, quyết sách thành kết quả, để nhân dân thủ đô cùng tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển. Nhìn lại nhiệm kỳ 20202025, Tổng Bí thư đánh giá dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã giữ vững ổn định, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả toàn diện. Theo báo cáo chính trị trình đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có bốn chỉ tiêu hoàn thành sớm 1-2 năm. Kinh tế thủ đô tăng trưởng cao hơn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa phát huy đúng vai trò động lực; hạ tầng kỹ thuật và đô thị phát triển chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và quản lý đô thị còn bất cập; ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông hồ vẫn là những vấn đề dai dẳng; việc xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh - một đặc trưng của người Hà Nội - vẫn chưa đạt như kỳ vọng. “Một bộ phận cán bộ còn sợ sai, sợ trách nhiệm, làm theo kiểu “trung bình chủ nghĩa”, “tư duy theo lối mòn”, không dám mạnh dạn đổi mới, đột phá. Thậm chí vẫn còn biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm cản trở sự phát triển của thủ đô” - Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ rõ và đề nghị đại hội cần phân tích sâu nguyên nhân của các hạn chế, từ đó xác định giải pháp và chủ trương cụ thể để xử lý dứt điểm, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Hà Nội. Bảy yêu cầu, nhiệm vụ Trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư gợi mở cho Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội bảy yêu cầu, nhiệm vụ. Trước hết là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm. Đảng bộ Hà Nội phải đồng bộ, tích hợp; từ ngắn hạn sang bền vững”. Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị đại hội thảo luận, đưa vào Chương trình hành động nhiệm kỳ XVIII việc giải quyết dứt điểm bốn vấn đề kéo dài nhiều năm mà nhân dân mong đợi, gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, vệ sinh, cảnh quan; ô nhiễm môi trường, nguồn nước, không khí; ngập úng tại đô thị và vùng ven. “Mọi quyết sách phải dựa trên khoa học, được thử nghiệm và hiệu chỉnh trước khi triển khai, không vì cảm tính hay lợi ích cục bộ” - Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư, Hà Nội đang có đầy đủ điều kiện để đảm nhiệm vai trò này như hội tụ nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, các khu công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, cùng sự hiện diện của các tập đoàn trong nước và quốc tế như Viettel, FPT, Samsung, Qualcomm. “Khi tất cả thành phần được kết nối và vận hành đồng bộ trong cơ chế quản trị năng động, minh bạch, Hà Nội sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp vượt trội, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu bật nhiệm vụ Hà Nội phải lấy con người làm trung tâm, là điểm khởi đầu và đích đến của mọi chiến lược phát triển. Hà Nội cần đề cao tinh thần “thanh lịch, nghĩa tình, trách nhiệm”, xây dựng môi trường công vụ chuẩn mực, trong sạch, gần dân, coi đó là thước đo văn hóa ứng xử của thủ đô. Cuối cùng, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, coi “cảm giác an toàn, bình yên của người dân và du khách là thước đo của sự bình yên thủ đô”. Đồng thời, đẩy mạnh đối ngoại, hợp tác vùng và quốc tế, tham gia mạng lưới các “TP xanh - thông minh - sáng tạo”, qua đó nâng cao vị thế Hà Nội trên trường quốc tế.• Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: THÀNH ỦY HÀ NỘI bình quân cả nước, quy mô kinh tế gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách gấp 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước. Diện mạo thủ đô ngày càng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, với nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành. Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TP… Tháo gỡ ngay các điểm nghẽn Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư cũng đồng tình với đánh giá của Đảng bộ TP Hà Nội về các nhóm hạn chế, yếu kém, cũng như các điểm nghẽn cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó là chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho thủ đô. thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; vì nhân dân phục vụ”. “Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Thứ hai, Hà Nội cần đặt “Văn hiến - bản sắc - sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và là căn cốt tạo nên bản lĩnh, trí tuệ, sức vươn của thủ đô. Một nhiệm vụ khác là Hà Nội cần kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối và dẫn dắt phát triển. Thủ đô không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải chuyển từ “quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang Hà Nội cần đề cao tinh thần “thanh lịch, nghĩa tình, trách nhiệm”, xây dựng môi trường công vụ chuẩn mực, trong sạch, gần dân, coi đó là thước đo văn hóa ứng xử của thủ đô. Hà Nội phải coi phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trục động lực then chốt giúp Hà Nội bứt phá trong giai đoạn mới, chuyển từ thủ đô hành chính - chính trị thành trung tâm tri thức và sáng tạo hàng đầu quốc gia. Tiêu điểm TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Hà Nội tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, ô nhiễm… Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, TP Hà Nội cần tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, ùn tắc giao thông, ô nhiễm... và triển khai bảy nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng Đảng bộ thủ đô tiên phong, sáng tạo, đột phá trong kỷ nguyên mới Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm; sự ủng hộ, giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô xin nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư trong toàn bộ chương trình đại hội và trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội. “Đảng bộ TP Hà Nội xin hứa với Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ thủ đô trong sạch, vững mạnh; tiên phong, sáng tạo, đột phá trong kỷ nguyên mới…” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tiếp thu chỉ đạo. Ảnh: THÀNH ỦY HÀ NỘI

4 TP.HCM hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam mà còn là biểu tượng của sự năng động, sáng tạo và bản lĩnh hội nhập quốc tế. TP đã khẳng định hình ảnh một đô thị mở, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, thúc đẩy hợp tác toàn cầu và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển. Trong mắt quốc tế, TP.HCM không chỉ là “TP của cơ hội” mà còn là TP của niềm tin và khát vọng vươn tầm thế giới. Nhiều đối tác Hàn Quốc, nơi tôi đang sinh sống và làm việc, đánh giá rất cao năng lực điều hành, môi trường đầu tư và tinh thần cầu thị của chính quyền TP. Bước vào giai đoạn mới, TP cần xác định ngoại giao kinh tế là ưu tiên trọng tâm, từ đó xây dựng hệ sinh thái ngoại giao kinh tế hiện đại, kết nối chính quyền - doanh nghiệp - hiệp hội - kiều bào thành mạng lưới liên thông. TP.HCM cũng cần tiếp tục xây dựng hình ảnh một đô thị đáng sống, đáng đầu tư, với chính quyền minh bạch, cởi mở, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý và dịch vụ công, có chiến lược để thu hút, phát huy Xây dựng TP.HCM thành đô thị toàn cầu Thời sự - Thứ Sáu 17-10-2025 thoisu@phapluattp.vn BẢO PHƯƠNG thực hiện Đảng bộ TP.HCM đã chính thức bước vào một nhiệm kỳ mới với những kỳ vọng mới, hành động mới. Những dấu ấn trong công tác đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025 của TP.HCM tạo nền tảng quan trọng để TP tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, đặc biệt là khi Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đã đặt công tác ngoại giao địa phương vào vị trí ngày càng quan trọng. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Dứt Điểm (ảnh), Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM sẽ đổi mới tư duy đối ngoại, từ đối ngoại “giao lưu, hữu nghị” sang đối ngoại “tạo động lực phát triển”. Địa chỉ tin cậy của bạn bè quốc tế . Phóng viên: Thưa ông, nhìn lại năm năm qua (20202025) của Đảng bộ TP.HCM, ông đánh giá vai trò và vị thế quốc tế của TP đã có những thay đổi ra sao? + Ông Phạm Dứt Điểm: của TP.HCM - một đô thị toàn cầu đang vươn mình mạnh mẽ, vừa là điểm đến đầu tư hấp dẫn, vừa là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Các hoạt động ngoại giao đã góp phần thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI, đặc biệt vào những lĩnh vực TP ưu tiên như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tài chính, y tế, giáo dục. Nhiều dự án hợp tác cụ thể đã ra đời từ các diễn đàn và chương trình xúc tiến của TP. TP.HCM cũng có thêm cơ hội trao đổi tri thức, đào tạo nhân lực chất lượng cao, củng cố nền tảng cho phát triển lâu dài. Trong giai đoạn dịch COVID-19, TP đã vận động được hàng trăm tỉ đồng viện trợ quốc tế; hằng năm thu hút khoảng 10 tỉ USD kiều hối; đồng thời có sự tham gia của hơn 600 trí thức kiều bào trong chính sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP xác định việc triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam để nâng tầm công tác hội nhập quốc tế. Đi vào cụ thể, TP.HCM sẽ tập trung vào ba định hướng lớn. Đầu tiên, gắn kết chặt chẽ đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội. Ngoại giao trở thành kênh huy động nguồn lực mạnh mẽ để phát triển các cực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực mũi nhọn như trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và logistics. Cùng với đó, phát huy lợi thế đối ngoại địa phương với tầm vóc mới. TP sẽ mở rộng hợp tác không chỉ trên nền tảng 86 địa phương kết nghĩa, mà còn gắn kết với các địa phương trong vùng để tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng hình ảnh TP.HCM mới là một cực phát triển có tính liên vùng, có khả năng kết nối sâu hơn với các trung tâm quốc tế. Cuối cùng, đổi mới phương thức làm đối ngoại. TP sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và xúc tiến, xây dựng hình ảnh một nền ngoại giao vừa hiện đại vừa gần gũi với người dân và doanh nghiệp. Những hướng đột phá chưa từng có tiền lệ . Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn và ngoại giao văn hóa được xem là những hướng đột phá mới. Theo ông, điều này Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về ngành ngoại giao vào tháng 8-2025. Ảnh: TRẦN LINH Trong năm năm qua, vai trò và vị thế quốc tế của TP.HCM đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua nhiều hoạt động đối ngoại chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Trước hết, TP đã chủ động thích ứng linh hoạt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, triển khai hiệu quả ngoại giao vaccine, huy động mạnh mẽ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. TP.HCM tổ chức và đăng cai nhiều sự kiện đối ngoại tầm quốc tế như Diễn đàn Kinh tế TP.HCM, Đối thoại Hữu nghị, các hội nghị hợp tác chuyên đề với địa phương và tổ chức quốc tế. Tính đến nay, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 86 địa phương trên toàn thế giới; triển khai nhiều chương trình hợp tác thực chất với các đối tác chiến lược như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và ASEAN. Ngoại giao của TP.HCM cũng đóng vai trò cầu nối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, mở ra những hướng đi mới trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Có thể nói những dấu ấn đối ngoại nổi bật trong nhiệm kỳ qua đã định vị rõ tầm vóc các dự án đổi mới sáng tạo. Việc TP chủ động tổ chức các sự kiện quốc tế và triển khai các sáng kiến hợp tác mới đã tạo dựng hình ảnh về một đô thị cởi mở, trách nhiệm và tiên phong trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Điều này giúp TP nâng cao tiếng nói, gia tăng uy tín, đồng thời mở rộng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với các nền kinh tế, các tổ chức quốc tế và các phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới. TP.HCM - nơi kết nối sâu với các trung tâm quốc tế . Từ những thành tựu nêu trên, theo ông, TP.HCM cần làm gì trong nhiệm kỳ tới để biến ngoại giao thành một trong những trụ cột phát triển? + Trong bối cảnh TP.HCM vừa mở rộng địa giới hành TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và xúc tiến, xây dựng hình ảnh một nền ngoại giao vừa hiện đại vừa gần gũi với người dân và doanh nghiệp. TP.HCM và những nét son Không chỉ dừng ở giao lưu, hữu nghị, TP.HCM định hướng công tác đối ngoại sẽ tạo động lực phát triển, biến ngoại giao thành lực kéo thực chất cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế. TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh : THUẬN VĂN

5 Thời sự - Thứ Sáu 17-10-2025 Ý kiến thoisu@phapluattp.vn Nghị quyết 59 nhấn mạnh “ngoại giao kinh tế là ưu tiên của ưu tiên” trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Với TP.HCM, địa phương đang thực hiện chiến lược phát triển kép là kinh tế xanh và kinh tế số thì ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột then chốt để mở đường, tạo đột phá. Chúng tôi định hướng khai thác theo các hướng trọng tâm. Cụ thể, ngoại giao kinh tế phải trở thành cầu nối chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. TP.HCM sẽ tăng cường đối thoại, xúc tiến đầu tư ở cấp cao để thu hút những nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, fintech và trung tâm tài chính quốc tế…, qua đó hình thành những hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn tại TP.HCM. Đồng thời, thúc đẩy các cơ chế hợp tác mới nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và chính quyền. Xây dựng hình ảnh TP.HCM mới sau sáp nhập như một thị trường hấp dẫn, năng động và có quy mô lớn. TP cũng đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thực thi hiệu quả các hiệp định FTA để thu hút FDI, ODA chất lượng cao, đồng thời giúp doanh nghiệp địa phương tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Về phần mình, ngành ngoại giao sẽ tập trung quảng bá lợi thế của TP như nguồn nhân lực dồi dào, thị trường gần 14 triệu dân, vị trí cửa ngõ quốc tế để tạo niềm tin và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn. Tôi tin rằng khi ngoại giao kinh tế được khai thác đúng hướng, TP.HCM sẽ vừa thu hút được những nhà đầu tư chiến lược, vừa kiến tạo môi trường thuận lợi để kinh tế số và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TP. Ông PHẠM DỨT ĐIỂM, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Ngoại giao mở đường cho phát triển trong đối ngoại các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tầm quốc tế, khẳng định thương hiệu “TP.HCM - TP sự kiện quốc tế, công nghiệp văn hóa”. Khác biệt ở đây chính là tư duy: Từ đối ngoại “giao lưu, hữu nghị” sang đối ngoại “tạo động lực phát triển”. TP.HCM sau sáp nhập sẽ triển khai các hướng ngoại giao đột phá này một cách đồng bộ, với sự tham gia của Nhà nước - doanh nghiệp - viện, trường để đưa ngoại giao thành lực kéo thực chất cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế. . Xin cảm ơn ông. Song song đó, TP sẽ vận động đối tác quốc tế xây dựng các trung tâm R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với định hướng Nghị quyết 57 và 59 của Bộ Chính trị. Về ngoại giao văn hóa, chúng tôi chủ động biến văn hóa thành sức mạnh mềm, thông qua việc tổ chức các lễ hội, không gian sáng tạo, biểu tượng ngoại giao hữu nghị; qua đó gắn kết cộng đồng quốc tế và lan tỏa hình ảnh về TP.HCM mới - một đô thị năng động, hội nhập nhưng vẫn giàu bản sắc. Trong tương lai, TP hướng đến mô hình “Lễ hội TP.HCM ở nước ngoài” và đăng cai có gì khác biệt so với nhiệm kỳ trước và TP.HCM sẽ triển khai thế nào? + Điểm khác biệt quan trọng nhất là trước đây, công tác đối ngoại của TP chủ yếu tập trung vào giao lưu hữu nghị, xúc tiến thương mại - đầu tư truyền thống thì nay chúng tôi chủ động mở rộng sang những lĩnh vực mới gắn trực tiếp với các động lực phát triển của TP.HCM trong giai đoạn tới. Với ngoại giao số, TP không chỉ quảng bá hình ảnh trên nền tảng số, mà còn tận dụng ngoại giao để kết nối với các đối tác cung cấp hạ tầng dữ liệu, công nghệ quản trị đô thị thông minh, chính phủ điện tử, qua đó phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Với ngoại giao năng lượng, TP.HCM hướng tới các tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế có thế mạnh về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và mô hình đô thị phát thải thấp, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh. Hay ngoại giao bán dẫn là hướng đột phá chưa từng có tiền lệ ở cấp địa phương. TP sẽ đi đầu trong việc triển khai các cam kết quốc gia, từ kế hoạch đào tạo 9.000 kỹ sư bán dẫn đến hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới để hình thành hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. TS NGÔ PHẨM TRÂN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc): Từ TP năng động đến biểu tượng hội nhập Nhìn lại năm năm qua, tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong hình ảnh và vị thế của TP.HCM trên trường quốc tế. Nếu trước đây, TP được biết đến chủ yếu là trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam thì nay TP.HCM đã trở thành biểu tượng của sự cởi mở, sáng tạo và hội nhập. Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức quốc tế hay việc tổ chức thành công nhiều diễn đàn kinh tế, văn hóa lớn đã giúp TP.HCM tạo được dấu ấn mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn trong mắt thế giới. Trong giai đoạn phát triển mới, tôi cho rằng việc quan trọng nhất của TP là tạo dựng niềm tin và sự thuận tiện cho nhà đầu tư. TP.HCM cần tiếp tục phát huy lợi thế của Nghị quyết 98, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, minh bạch thông tin và duy trì kênh đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp. TP cũng cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh qua các kênh truyền thông quốc tế, tận dụng mạng lưới kiều bào để giới thiệu cơ hội đầu tư và kết nối đối tác chiến lược. Tôi cũng mong TP.HCM có thêm những chương trình cụ thể để phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài, không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà cả tri thức, sáng tạo và kết nối quốc tế. Ông NGUYỄN PHÚC BÌNH, Chủ nhiệm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt - Úc: Kết nối nguồn lực toàn cầu để phát triển TP.HCM Năm năm qua, TP.HCM đã thay đổi mạnh mẽ, từ một địa bàn thu hút đầu tư trở thành đô thị kết nối chiến lược của khu vực. Nhờ chính sách mở cửa, môi trường đầu tư cải thiện, TP trở thành nơi tạo ra sức hấp dẫn về dòng vốn, thu hút chất xám, công nghệ và các chuỗi giá trị sáng tạo. Thời gian tới, TP.HCM cần tiếp tục chuyển các mối quan hệ hợp tác thành liên kết giá trị cụ thể, tập trung vào chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ và đào tạo nhân lực chất lượng cao để tạo nền tảng cạnh tranh bền vững. Khi triển khai Nghị quyết 59, TP xác định ngoại giao kinh tế là ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy phát triển và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Muốn làm được điều đó, TP cần chuyển từ tư duy “mời gọi” sang “kết nối có chọn lọc”, thiết lập bàn kết nối chuyên ngành, giúp doanh nghiệp trong nước hợp tác trực tiếp với các nhà đầu tư, viện và trường quốc tế. Đối với cộng đồng kiều bào, TP.HCM nên xây dựng cơ chế kết nối rõ ràng, thuận tiện hơn, sớm hình thành cổng kết nối kiều bào và các trung tâm chuyên gia theo ngành để tập hợp thông tin, nhu cầu và dự án hợp tác. TP cũng nên phát huy vai trò của chuyên gia, doanh nhân kiều bào thông qua các chương trình tư vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, biến họ thành “đại sứ năng lực” góp phần lan tỏa tri thức, công nghệ và cơ hội quốc tế. Tôi cho rằng TP.HCM cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chế, nhân lực và hạ tầng số để triển khai hiệu quả các định hướng mới như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn và ngoại giao văn hóa. Việc kết hợp công nghệ với đối ngoại sẽ giúp TP.HCM quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và trở thành đô thị hiện đại, xanh, sáng tạo, khẳng định vai trò trung tâm hội nhập quốc tế hàng đầu của Việt Nam. BẢO PHƯƠNG ghi Các đại biểu quốc tế cùng uống cà phê trứng, tham quan biểu tượng hữu nghị TP.HCM khi tham dự Đối thoại Hữu nghị lần 2 năm 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI hiệu quả hơn nguồn lực Việt kiều. Việc TP.HCM xác định những hướng đi đối ngoại mới như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng xanh, ngoại giao bán dẫn và ngoại giao văn hóa cũng thể hiện sự đổi mới trong tư duy hội nhập chủ động, phù hợp xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu. Để triển khai hiệu quả, TP cần chuẩn bị nền tảng thể chế, tri thức và nhân lực. Trong đó, TP.HCM nên tận dụng vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối mạnh mẽ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Việc thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất chip, linh kiện điện tử hay pin xanh… không chỉ giúp chuyển giao công nghệ mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP. Nếu thực hiện đồng bộ, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu đô thị đối ngoại của Việt Nam - hiện đại, xanh, sáng tạo và nhân văn - qua đó khẳng định vị thế “TP toàn cầu”, trung tâm hội tụ trí tuệ và nguồn lực người Việt trên khắp thế giới. TS TRẦN HẢI LINH, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 17-10-2025 hình mới, cách làm hay cùng tham luận của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó, lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới và sáng tạo trong toàn hệ thống tòa án. Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, từ ngày 1-10-2024 đến 30-9-2025, các tòa án thuộc Cụm thi đua số I đã giải quyết, xét xử, quyết định thi hành án và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành 241.212 vụ việc các loại. Tổng số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán là 755/241.212 vụ việc đã giải quyết, chiếm tỉ lệ 0,31%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ yêu cầu của TAND Tối cao. Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I đã tổ chức 5.124 phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng 1.526 phiên tòa so với cùng kỳ năm 2024; công khai 89.741 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật... Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì công lý” Cũng theo báo cáo, các đơn vị tòa án Cụm thi đua số I luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của TAND Tối cao, cấp ủy địa phương. Công tác thi đua được triển khai nghiêm túc, kịp thời lan tỏa để cán bộ ngành tòa án phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình, năm 2025, TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất do có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trang thông tin điện tử các tòa án tích cực đăng tải các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của TAND Tối cao về công tác thi đua khen thưởng, về gương điển hình. Trong Cụm thi đua số I cũng đã đề nghị 10 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Cụm thi đua số I đã hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng, TAND Tối cao, UBND TP phát động, như “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”; tham gia các hoạt động từ thiện xã hội... Trong công tác thi đua khen thưởng năm 2026, Cụm thi đua số I sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì công lý”, theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, SONG MAI Ngày 16-10, Cụm thi đua số I - TAND các TP trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025. Giải quyết hơn 240.000 vụ việc Cụm thi đua số I hiện có sáu TAND các TP trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế với 3.914 biên chế. TAND TP.HCM được phân công làm trưởng cụm và TAND TP Hải Phòng làm phó trưởng cụm. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong bày tỏ trong không khí trang trọng khi TP.HCM tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I, bằng niềm phấn khởi, hân hoan với trọng trách là trưởng cụm, TAND TP.HCM rất vinh dự đón tiếp các đại biểu đến dự hội nghị. Theo ông Lê Thanh Phong, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế và đưa ra giải pháp để các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chánh án Lê Thanh Phong cho rằng với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, vượt khó, các đơn vị trong Cụm thi đua số I đã nỗ lực, vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm quý báu, mô TAND TP.HCM - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 TAND tặng quà lưu niệm cho các tòa án trong cụm thi đua. Ảnh: TRẦN LINH vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đồng thời, có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế năm thi đua 2025, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, nâng cao chất lượng xét xử... Cụm thi đua số I sẽ xem công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện phong trào thi đua. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt và chấn chỉnh tập thể, cá nhân làm chưa tốt; bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo.• Năm 2025, TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất do có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng… Mở lại phiên xử vụ cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu phapluat@phapluattp.vn Sáng 16-10, TAND TP Hải Phòng mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án buôn lậu; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ á n xảy ra tại Công ty TNHH SX TM Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2 thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan. Công bố cáo trạng, VKSND TP Hải Phòng giữ nguyên quan điểm truy tố, không thay đổi, bổ sung thêm các tội danh cho các bị cáo. Theo đó , từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc sử dụng các pháp nhân trong nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan. Các bị cáo đã thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính hơn 210 tỉ đồng. Để thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện hành vi hối lộ, chi tiền ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 - Hải Phòng, thỏa thuận với Công ty Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan. Theo đó, từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, công chức bước 2, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài hơn 8,1 tỉ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Trong đó, giá được đưa ra là 100.000 đồng/tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800.000 đồng/container. Số tiền này được công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 chia nhau theo tỉ lệ rõ ràng. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan. Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Tô Thị Thu Hương (cựu đội phó đội thủ tục). Với số tiền này, Hương hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho đội trưởng đội thủ tục Đặng Hoàng Lân. Nhận tiền, Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền (chi cục trưởng) 30%, ông Vũ Ngân Châu (chi cục phó) 30% và số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của đội. Với tỉ lệ chia tiền như vậy, VKSND Tối cao cáo buộc bị cáo Tô Thị Thu Hương đã nhận 7,8 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 4,4 tỉ đồng; bị cáo Đặng Hoàng Lân nhận 3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 864 triệu đồng. Ngoài ra còn một số cá nhân nhận số tiền lớn là Trịnh Đăng Tài (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận hối lộ 5,4 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 845 triệu đồng; Phạm Tùng Dương (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận 2,4 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 405 triệu đồng. NGỌ C SƠN Lan tỏ a tinh thầ n đổ i mớ i sáng tạ o trong hệ thố ng tò a á n Năm 2025, TAND sáu TP trực thuộc Trung ương đã giải quyết, xét xử, quyết định thi hành án và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành 241.212 vụ việc. Hội nghị đã bầu TAND TP Hải Phòng làm cụm trưởng Cụm Thi đua số I, TAND TP Cần Thơ làm cụm phó Cụm Thi đua số I năm 2026. Kết thúc hội nghị, đại diện sáu đơn vị Cụm thi đua số I - TAND các TP trực thuộc Trung ương đã ký giao ước thi đua năm 2026 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu điểm Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH Hỗ trợ các tòa án bị ảnh hưởng do bão Cũng trong dịp này, TAND hai cấp TP.HCM cùng TAND các TP trực thuộc Trung ương đã quyên góp hỗ trợ tổng cộng hơn 256 triệu đồng, nhằm hỗ trợ TAND các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn bị ảnh hưởng do bão. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần hỗ trợ kịp thời các đơn vị bị thiệt hại, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các đơn vị trong hệ thống tòa án.

