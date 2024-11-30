235-2025

SỐ 235 (7508) - Thứ Bảy 18-10-2025 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 20-10 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Thuế thu nhập cá nhân: TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH và người phụ thuộc Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân điều chỉnh là 15,5 triệu đồng/tháng và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI BÍ THƯ BÙI THỊ MINH HOÀI: Không để Hà Nội ùn tắc, ngập, ô nhiễm Phó Thủ tướng: Dự án 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên lập kỷ lục thần tốc ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Stanford hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao Kiến nghị cảng ở TP.HCM tiếp nhận trở lại tàu kháchquốc tế Anh Thái Khắ Kh c Thành c Thành trong vụ gà lôi trắ ng đượ c miễn trách nhiệm hình sự trong so nay trang 2+3 trang 13 trang 7 trang 4 trang 5 trang 9 trang 3 Xây nhà lấn sang đất người khác:Tháodỡ hay bồi thường? trang 6

2 Thời sự - Thứ Bảy 18-10-2025 MINH TRÚC Sáng 17-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 Theo nghị quyết, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (hiện nay là 11 triệu đồng/ tháng). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng (hiện nay là 4,4 triệu đồng/tháng). Nghị quyết này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân là người nộp thuế (nếu không có người phụ thuộc) có mức thu nhập là 17 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế. Phần thu nhập vượt trên 17,285 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Trường hợp cá nhân người nộp thuế có một người phụ thuộc với mức thu nhập là 24 triệu đồng/tháng, cũng vẫn chưa phải nộp thuế. Phần thu nhập vượt trên 24,22 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Trường hợp cá nhân người nộp thuế có hai người phụ thuộc thì phần thu nhập vượt trên 31,155 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế. Trước đó, trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn nâng mức giảm trừ gia cảnh và cơ bản nhất trí với mức giảm trừ gia cảnh mà Chính phủ đề xuất. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh đề xuất có thể là phù hợp tại thời điểm hiện nay nhưng do mới chỉ tính toán theo tốc độ tăng của các chỉ tiêu năm 2025 so với năm 2020 là chưa đáp ứng thực tiễn. Do đó, đề nghị Chính phủ cân nhắc để có khoảng dư địa cần thiết. Theo đó, có thể cân nhắc phương án tính toán tỉ lệ tăng theo tốc độ tăng của mức thu nhập hoặc GDP bình quân đầu người dự kiến thực hiện năm 2025 hoặc dự kiến năm 2026 và các năm tới so với thực hiện năm 2020. Cắt giảm 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cũng tại phiên họp,UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Tại đây, các thành viên UBTVQH cho ý kiến về quy định chấp thuận chủ trương đầu tư; cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện... Trình bày tờ trình, Thứ có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện. Theo cơ quan soạn thảo, 21 ngành nghề này phần lớn áp dụng cơ chế tiền kiểm và có thể chuyển sang cơ chế hậu kiểm, hạn chế rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến Thường trực ủy ban nhất trí với việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư theo thủ tục rút gọn. Song ông cho rằng cần rà soát, chỉ xem xét những trường hợp rất cần thiết mới cần thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, ông đề nghị tiếp tục cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết. Luật Đầu tư có cần thiết hay không? Có ý kiến tại phiên họp, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có nên có Luật Đầu tư hay không và cho rằng nên có luật khuyến khích đầu tư hoặc bảo hộ đầu tư. “Quản lý hoạt động đầu tư chúng ta quản lý điều gì? Vấn đề quy hoạch có Luật Quy hoạch, xây dựng có Luật Xây dựng, đất đai có Luật Đất đai…” - ông Tuấn bày tỏ quan điểm. Ông Tuấn lấy ví dụ để được chấp thuận chủ trương đầu tư, chúng ta phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan như môi trường, quy hoạch, đất Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2026. Theo nghị quyết, UBTVQH đồng ý tiếp tục giảm 50% thuế BVMT với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2026. Cụ thể, mức thuế BVMT với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/ lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg. Riêng dầu hỏa sẽ áp thuế BVMT trong năm 2026 là 600 đồng/lít. Nhiên liệu bay mức thuế là 1.500 đồng/lít. Từ ngày 1-1-2027, mức thuế BVMT với xăng dầu, mỡ nhờn sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14. Trước đó, thay mặt Chính phủ trình bày dự án nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Vì vậy, chi phí thuế BVMT được chuyển trực tiếp vào giá bán sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế và người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế BVMT. Việc giảm thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ nhờn góp phần giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Từ đó giúp giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu, giảm các chi phí gián tiếp đến tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa khác. Khi đó hộ gia đình, cá nhân sẽ có thêm một phần tài chính để chi tiêu; đồng thời góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh. “Thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ nhờn là một yếu tố cấu thành giá cơ sở của xăng dầu trong nước. Việc điều chỉnh mức thuế BVMT đối với mặt hàng này sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Việc này cũng tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và được xem là một công cụ để thực hiện kiểm soát lạm phát” - ông Chi nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, để tạo nền tảng đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm sau, hạn chế tối đa những bất lợi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thì cần có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh quốc tế biến động. Trong đó, việc thực hiện giảm mức thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 như đã thực hiện trong năm 2025 là một giải pháp cần thiết. Về tác động của việc giảm thuế tới thu ngân sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết với dự kiến Đức Chi cho biết Chính phủ đề xuất hai phương án về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân. Phương án 1, nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng/tháng lên 13,3 triệu đồng/tháng; đồng thời nâng mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/ tháng lên 5,3 triệu đồng/tháng. Thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 12.000 tỉ đồng/ năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành. Phương án 2, điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 21.000 tỉ đồng/ năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với định hướng trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết dự luật thu hẹp và làm rõ phạm vi các dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương. Theo đó, chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển hạ tầng trong một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm; các dự án ảnh hưởng đến môi trường, quốc phòng, an ninh... Đồng thời, dự luật quy định rõ ngoại lệ về việc không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế, mà không yêu cầu phải có dự án đầu tư trước khi thành lập. Ngoài ra, dự luật bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh với ngành nghề “kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” để phù hợp với Nghị quyết 173/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của QH. Dự luật cũng cắt giảm 21 ngành nghề đầu tư kinh doanh Sớm hoàn thiện hồ sơ dự án để trình Quốc hôi tại kỳ họp thứ 10 Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Vũ Hồng Thanh yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của UBTVQH và các ủy ban liên quan. Từ đó, hoàn thiện quy định chấp thuận chủ trương đầu tư, phân loại danh mục dự án theo mức độ cần thiết phê duyệt. Tiếp tục rà soát các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; rà soát quy định về đầu tư nước ngoài. Phó Chủ tịch QH yêu cầu Chính phủ sớm hoàn thiện hồ sơ dự án để trình QH tại kỳ họp thứ 10, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Theo nghị quyết, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. thoisu@phapluattp.vn Thuế thu nhập cá nhân: Tăng mức gia cảnh và người phụ thuộc Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu… Mức giảm trừ cho nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, nghị quyết này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

3 sản lượng tiêu thụ xăng dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương sản lượng dự kiến tiêu thụ năm 2025 thì ước tính thu ngân sách giảm hơn 44.000 tỉ đồng.• Thời sự - Thứ Bảy 18-10-2025 Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2026. Ảnh: QH Hiện có nhiều ý kiến đề nghị xem xét ngoại lệ với sản phẩm thuốclánungnóngnhưngkhông sử dụng hoàn toàn nguyên liệu thuốc lá. Những quy định nêu trên cần được nghiên cứu thận trọng. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan để tiếp tục rà soát, báo cáo Chính phủ hoàn thiện chính sách bảo đảm khả thi và hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Tài chính NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn giảm trừ CHÂN LUẬN Ngày 17-10, Văn phòng Quốc hội (QH) tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Không chất vấn trực tiếp Báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH, cho biết kỳ họp thứ 10 họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12. Thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 40 ngày. Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, QH vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, vừa thực hiện tổng kết nhiệm kỳ khóa XV. Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Gồm 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp thứ 10 đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ QH dành nhiều thời gian cho ý kiến về các nội dung kỳ họp, tổ chức hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách để thảo luận về các nội dung trình QH xem xét, thông qua. QH cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước… QH sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp mà thay bằng việc đại biểu QH sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp thứ 10. Tập trung cho tăng trưởng, chưa sửa Luật Đất đai Trả lời báo chí về việc vì sao tại kỳ họp này việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 lại không được thực hiện, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cho hay Luật Đất đai năm 2024 đã được ban hành và có hiệu lực. Theo bà Yến, Luật Đất đai là đạo luật vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến tất cả hoạt động kinh tế - xã hội của doanh nghiệp và người dân, hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật thì có rất nhiều. Tuy nhiên, từ năm 2024 tới nay, Việt Nam đối diện với rất nhiều biến động khó lường của kinh tế thế giới. Bà Yến cũng khẳng định Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho tăng trưởng, một trong những nội dung hết sức quan trọng thời gian qua đó là thực hiện cách mạng sắp xếp bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đòi hỏi phải có những quyết sách có thể tháo gỡ ngay những bất cập để thích ứng được với bối cảnh mới với mục tiêu phát triển mới và mô hình tổ chức mới. “Lý do chưa sửa Luật Đất đai ngay là cần có những đánh giá đầy đủ, toàn diện, đồng thời cũng phải bảo đảm được các giải pháp khi xây dựng luật, bảo đảm được tính tổng thể, căn cơ, đồng bộ và liên thông, nguyên tắc hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật. Việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới” - bà Yến giải thích. Nhân sự được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của QH, cho hay kỳ họp thứ 10 là một kỳ họp rất quan trọng, đánh dấu giai đoạn QH hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm tại kỳ họp. Trên cơ sở quyết định của Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, QH sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới. Toàn bộ quy trình về nhân sự được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Các đại biểu QH sẽ thực hiện quyền, trách nhiệm trước nhân dân và cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối tuần đầu tiên của kỳ họp QH. Có thể khẳng định công tác nhân sự tại kỳ họp này cũng sẽ được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bài bản.• “Lý do chưa sửa Luật Đất đai ngay là cần có những đánh giá đầy đủ, toàn diện, đồng thời cũng phải bảo đảm được các giải pháp khi xây dựng luật, bảo đảm được tính tổng thể, căn cơ, đồng bộ và liên thông.” Toàn cảnh buổi họp báo chiều 17-10 tại tòa nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 20-10 Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, việc chưa sửa Luật Đất đai năm 2024 đã được giải thích. đai, công nghệ… Do đó, luôn có nguy cơ trùng lặp thủ tục. Ngoài ra, quy định cấp chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với dự án tư nhân khá bất hợp lý. Do đó, với đầu tư ra nước ngoài, chỉ nên có cách quản lý về ngoại hối và trao quyền tự chủ, quyết định cho nhà đầu tư. “Không phải chúng ta không quản lý, mà nên thay đổi cách thức quản lý trọng tâm bằng cách tập trung vào vấn đề ngoại hối” - ông Tuấn nói. Đánh giá dự luật đã bỏ được nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện song ông Tuấn cho rằng vẫn còn dư địa để tiếp tục bỏ. Nhiều ngành nghề không cần thiết hoặc quy định quá rộng. Ví dụ, nghiên cứu chế tạo UAV, ông cho rằng rủi ro của UAV đến từ sử dụng chứ không phải chế tạo và quy định như dự luật sẽ hạn chế không gian nghiên cứu, sáng tạo. Duy trì Luật Đầu tư là phù hợp với thông lệ quốc tế Giải trình thêm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để rà soát và hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Về quy định chấp thuận chủ trương đầu tư, bà Ngọc cho biết dự luật chỉ áp dụng phân cấp chủ trương đầu tư cho các dự án có nguy cơ lớn về quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, cũng phân loại rõ ràng các dự án thuộc thẩm quyền của Trung ương và địa phương, xác định nhóm cần thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư gia nhập thị trường. Cùng với đó, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xem xét điều chỉnh ngành nghề hoạt động thương mại điện tử. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết thêm Bộ Tài chính đã nghiên cứu tổng thể, toàn diện các kinh nghiệm quốc tế về quản lý đầu tư trên thế giới. Theo đó, các nước như Trung Quốc, Mỹ, Canada… đều duy trì cơ chế quản lý về đầu tư thông qua cấp phép, chấp nhận hoặc là rà soát, sàng lọc đầu tư. Vì vậy, bà Ngọc nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì cơ chế quản lý về đầu tư quy định tại Luật Đầu tư là phù hợp với thông lệ quốc tế.•

4 Thời sự - Thứ Bảy 18-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Hỗ trợ tối đa người dân ở dự án điện hạt nhân Ngày 17-10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã đến khảo sát thực tế tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa). Tại buổi khảo sát, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị sáu nội dung để tháo gỡ khó khăn, trong đó cho phép Khánh Hòa tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc biệt từng áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận trước đây… Trong khi đó, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đồng thuận với chủ trương di dời, nhường đất làm dự án. Tuy nhiên, bà con mong muốn UBND tỉnh Khánh Hòa tạo việc làm tại chỗ, đào tạo nghề, chuyển đổi mô hình kinh tế. Đồng thời, quá trình thu hồi đất, bồi thường giải tỏa, tái định cư phải đảm bảo tính minh bạch, công khai. Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổng hợp, báo cáo bằng văn bản đối với những nội dung vượt thẩm quyền để đoàn công tác xem xét, báo cáo Chính phủ và Quốc hội. “Nếu vấn đề nào chưa rõ, còn thiếu thì kiến nghị Trung ương bổ sung kịp thời trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án” - ông Ninh chỉ đạo. X.HOÁT • EVNHCMC trao hơn 286 triệu đồng ủng hộ Cuba. Ngày 16-10, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), đã đại diện tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trao tặng số tiền 286.990.000 đồng ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. EVNHCMC đã quyên góp nhằm hưởng ứng chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. T.NGUYÊN • Trăn đất 15 kg lạc vào khu dân cư. Ngày 17-10, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay Ban Chỉ huy Quân sự phường vừa tiếp nhận từ người dân và bàn giao con trăn đất (nặng khoảng 15 kg) lạc vào khu dân cư Thành Vinh (48 Suối Đá 3) để thả về môi trường tự nhiên. T.VIỆT Ngày 17-10, tại TP Huế, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức bí thư Thành ủy TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030. • Cùng ngày, tại Quảng Trị, ông Lê Minh Hưng cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy TP Huế, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. • Cũng trong ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 đã công bố các quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ trước, được chỉ định làm bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ mới, 2025-2030. NHÓM PV Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc tiếp nhận tàu khách tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM. Trước đây, do nhu cầu cấp thiết trong việc khai thác tuyến vận tải tàu khách quốc tế tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), UBND tỉnh và Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản gửi cơ quan quản lý hàng hải đề nghị hỗ trợ, ưu tiên tiếp nhận tàu khách tại một số bến cảng chưa có công năng tàu khách trong khu vực Cái Mép - Thị Vải. Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) đã chỉ đạo các cảng vụ phối hợp với doanh nghiệp, hãng tàu và công ty du lịch bố trí cầu bến phù hợp và hướng dẫn hoàn tất thủ tục khai thác theo quy định. Theo cục, quá trình thí điểm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp cảng vẫn chưa chủ động hoàn tất thủ tục điều chỉnh, bổ sung công năng để được công bố khai thác tàu khách chính thức. Vì thế, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét tiếp tục cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải đến hết ngày 31-12-2025. Ngày 17-10, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết đơn vị đã đề xuất thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đến hết tháng 12-2026. T.TRINH Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 22-10. Chuyến thăm là dịp để hai bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác giữa Hungary và Việt Nam trong thời gian qua, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục đến khoa học công nghệ và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác nghị viện - một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương. Dự kiến trong chuyến thăm, Quốc hội hai nước sẽ trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên cũng sẽ đánh giá kết quả triển khai và giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký, trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký lại vào năm 2022, đồng thời thống nhất những định hướng hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, cũng như với ưu tiên phát triển của Việt Nam và Hungary trong thời gian tới. (Theo TTXVN) Điều chỉnh giao thông thủy để mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên rạch Ông Nhiêu để phục vụ thi công công trình cầu Ông Nhiêu thuộc dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành. Theo đó, kể từ nay đến hết ngày 7-2-2026, tại lý trình Km01+980 rạch Ông Nhiêu thuộc phường Long Trường sẽ thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công. Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa và các trạm điều tiết khống chế tại hiện trường. N.NGỌC Bắt đầu nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, TP.HCM Từ ngày 17-10, kỹ sư, công nhân, máy móc đã tập kết trên công trường cầu Bình Phước 1 để chính thức bắt tay vào giai đoạn nâng cao tĩnh không cầu. Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được nâng cao thêm 1,25 m để cải thiện khả năng lưu thông đường thủy. Nếu đúng tiến độ, đến ngày 10-11, tĩnh không mới sẽ đạt mức tăng 1,25 m. Giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm việc lắp đặt xà mũ, đá kê gối, thử tải và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để đưa cầu vào khai thác trở lại trước khi kết thúc năm 2025. N.ÁNH TP.HCM: Một số phường, xã bị cúp nước từ hôm nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa cho biết sẽ tạm ngưng nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của nhà máy và trạm bơm nước thô Hòa Phú. Theo đó, các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm các phường Phú Định, Bình Đông và các xã Bình Chánh, Hưng Long. Các khu vực nước yếu gồm các phường Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng; các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng. Thời gian có khả năng bị cúp nước dự kiến từ 21 giờ ngày 18-10 (thứ Bảy) đến 5 giờ ngày 19-10 (Chủ nhật). Đ.TRANG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ngày 17-10, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các văn nghệ sĩ trong Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè; nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng; NSND Trà Giang; nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhà thơ Lê Giang. Đây là hoạt động tiếp nối kế hoạch tổ chức thăm các văn nghệ sĩ tiêu biểu, những văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Trong đó, tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, nơi chăm sóc nhiều văn nghệ sĩ cao tuổi, ông Nguyễn Phước Lộc và đoàn lãnh đạo TP.HCM đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà cho nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Lê Hữu Sơn và nghệ sĩ Ngọc Đáng hiện đang sống tại đây. Dù tuổi cao, sức yếu, các nghệ sĩ vẫn giữ được tinh thần lạc quan và trí nhớ minh mẫn cùng ôn lại những kỷ niệm làm nghề, vai diễn của mình với lãnh đạo TP. Các nghệ sĩ khác cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm và chia sẻ của lãnh đạo TP.HCM. Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng trao thư mời các văn nghệ sĩ đến tham dự Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất. VĂN HÀ Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (bìa phải), tặng quà cho nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: V.HÀ Lãnh đạo TP.HCM thăm và tri ân văn nghệ sĩ tiêu biểu Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức bí thư Thành ủy TP Huế Kiến nghị cảng ở TP.HCM tiếp nhận trở lại tàu khách quốc tế Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 18-10-2025 thoisu@phapluattp.vn TRỌNG PHÚ Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, đột phá Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, đại hội đã thông qua nghị quyết với 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, hướng tới phát triển thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các văn kiện được thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Đại hội giao Ban Chấp hành khóa XVIII tiếp thu, hoàn thiện và sớm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII gồm 75 người, là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ và năng lực lãnh đạo. Đồng thời, đại hội bầu đoàn đại biểu Hà Nội gồm 64 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết và 2 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội XIV của Đảng. Nhấn mạnh định hướng trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII và toàn hệ thống chính trị thủ đô sớm bắt tay triển khai nghị quyết đại hội, cụ thể hóa chương trình hành động ở từng địa phương, đơn vị với tinh thần “làm nhanh, làm đến cùng”. Bà Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tại các dòng sông trên địa bàn thủ đô. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cấp phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó, lắng nghe nhân dân, phân cấp mạnh mẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên để tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, tinh thần sáng tạo và ý chí tự cường để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII, xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại, đáng sống, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình - Thành phố sáng tạo”. Quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Trước đó, tại phiên bế mạc đại hội, ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng bảy nội dung lớn đối với thủ đô, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiến tạo mô hình quản trị mới; hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm… Tổng Bí thư chỉ rõ Hà Nội cần hướng đến tầm nhìn đến năm 2045, trở thành “đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu”, giữ vững hồn cốt Thăng Long và khẳng định tầm vóc của thủ đô nước phát triển, thu nhập cao. Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao quát toàn diện các lĩnh vực chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: TV Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: TV Bí thư Bùi Thị Minh Hoài: Không để Hà Nội ùn tắc, ngập, ô nhiễm Bí thư Bùi Thị Minh Hoài khẳng định trong nhiệm kỳ mới, TP Hà Nội sẽ quyết tâm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. kinh tế - xã hội, quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, đổi mới thể chế và quản trị thủ đô, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”; hoàn thiện cơ chế đặc thù cho Hà Nội gắn với thực thi Luật Thủ đô (sửa đổi). Phát triển mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, xanh, tuần hoàn; coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển mạnh nông nghiệp đô thị sinh thái. Thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu trọng điểm; phát triển mạnh chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển Hà Nội theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, giải quyết dứt điểm bốn vấn đề tồn tại gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và trật tự đô thị… Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định quyết tâm “hành động, dấn thân, đổi mới và tiên phong”, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô. “Toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”” - ông Thanh nhấn mạnh.• Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định quyết tâm “hành động, dấn thân, đổi mới và tiên phong”, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô. Ngày 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 20252030 đã hoàn thành chương trình làm việc và thông qua nghị quyết đại hội. Nghị quyết xác định chủ đề nhiệm kỳ mới là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Đại hội thống nhất năm bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh đổi mới tư duy lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, thường xuyên tổng kết thực tiễn để kịp thời điều chỉnh chính sách. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học hàng đầu cả nước; đến năm 2045, là TP kết nối toàn cầu, có chất lượng sống cao, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD. Đại hội thông qua 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển (thể chế, nhân lực chất lượng cao, hạ tầng hiện đại - thông minh) và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh. Nghị quyết cụ thể hóa 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Hà Nội thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng thủ đô “văn hiến, văn minh, hiện đại, thanh bình, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc”, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội. 10 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội Sáng 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Cụ thể, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII gồm 17 người. Hội nghị cũng bầu ra bí thư và 4 phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, tiếp tục được bầu giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. 4 phó bí thư Thành ủy gồm: Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Chiều 17-10, tại phiên bế mạc đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 thành viên đã ra mắt đại hội. Tiêu điểm

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 18-10-2025 kề và xung quanh”. Khoản 2 Điều 175 BLDS quy định: “Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác”. Do vậy, việc xây dựng công trình lấn sang đất của người khác đã vi phạm quy định tại Điều 174, khoản 2 Điều 175 BLDS. Từ hành vi vi phạm này, chủ sử dụng đất bị lấn chiếm có quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền của mình bằng việc đòi lại phần đất bị lấn chiếm theo Điều 166 BLDS. Trường hợp lựa chọn giải pháp cho bên vi phạm được trả tiền bồi thường, vô hình trung tòa án đã cho phép “hợp thức hóa” một hành vi vi phạm thành hành vi hợp pháp bằng một bản án. Điều này vô tình sẽ khuyến khích thực hiện hành vi vi phạm vốn dĩ bị nghiêm cấm, hay nói cách khác là phá vỡ trật tự xã hội được xây dựng bởi các quy định pháp luật. Có ý kiến cho rằng cần có hướng dẫn chung cho tòa án khi giải quyết tranh chấp, tôi cho rằng điều này là không cần thiết, bởi các quy định đã khá rõ ràng. Pháp luật cần được tuân thủ và cần trả lại phần đất bị lấn chiếm cho chủ sử dụng đất. Việc cho phép bồi thường hay phá dỡ công trình xây dựng chỉ nên được xem là phương án lựa chọn trong trường hợp có sự thỏa thuận của hai bên. ThS NGUYỄN ĐỨC HIẾU, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM: Tùy vụ việc cụ thể nhưng nên ưu tiên buộc tháo dỡ Hành vi xây dựng công trình hoặc trồng cây lấn sang phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người khác là hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất, một quyền được pháp luật bảo hộ nghiêm ngặt. Về nguyên tắc, tòa án có trách nhiệm bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đất bị xâm phạm dựa trên các quy định của BLDS và Luật Đất đai. Phương án xử lý chính là buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu thông qua việc buộc tháo dỡ phần công trình hoặc cây trồng lấn chiếm và buộc trả lại phần đất đã bị lấn chiếm. Tuy vậy, BLDS cũng nêu rõ việc áp dụng pháp luật phải bảo đảm công bằng, lẽ công và đạo đức xã hội. Quy định này cho phép tòa án cân nhắc các yếu tố thực tế và mức độ thiệt hại để đảm bảo tính hợp tình, hợp lý trong từng trường hợp cụ thể. Trong thực tiễn xét xử nhận thấy, tòa án thường xem xét cụ thể từng vụ việc. Nếu phần công trình lấn chiếm có quy mô nhỏ, không ảnh hưởng đến kết cấu chính của công trình, tòa thường tuyên buộc tháo dỡ để trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp theo đúng khoản 2 Điều 175 BLDS, thực thi quyền được bảo hộ của người sử dụng đất theo khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai. Ngược lại, nếu phần công trình đã được xây dựng từ lâu, ranh giới đã ổn định trong thời gian dài, việc tháo dỡ sẽ gây thiệt hại lớn không tương xứng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các bên. Tòa án có thể cho phép giữ nguyên hiện trạng nhưng buộc bồi thường giá trị quyền sử dụng đất cho bên bị xâm phạm nhưng phải có căn cứ hợp lý và được giải thích rõ ràng trong bản án. Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn chính thức và thống nhất của TAND Tối cao hoặc hội đồng thẩm phán về xử lý trường hợp xây dựng và trồng cây lấn chiếm đất. Các tòa án địa phương thường dựa vào các nguyên tắc pháp luật chung được quy định trong BLDS, SONG MAI Trong các tranh chấp dân sự liên quan việc xây lấn, xây nhà trên đất người khác, hiện có nhiều quan điểm khác nhau về hướng xử lý hậu quả. Nhiều quan điểm cho rằng phải xử cứng rắn để răn đe, tránh để việc xây nhầm, xây lấn nhà sang đất người khác thành tiền lệ “xây lấn được thì hợp thức hóa bằng tiền được”. Tòa phải tuyên trả lại nguyên trạng đất, tức bên sai phạm phải tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng phải xét đến yếu tố thực tế, mức độ lỗi, hậu quả và cả tình làng nghĩa xóm... Để rộng đường dư luận, báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia pháp lý về vấn đề này. PGS-TS ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): Cho bồi thường sẽ “hợp thứchóa”saiphạm Việc đặt ra quy định của pháp luật và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật là việc cần của tất cả các nhà nước pháp quyền. Liên quan đến việc tôn trọng mốc giới ngăn cách và các quy tắc trong xây dựng, BLDS có quy định: “Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền Một trường hợp xây nhà trên đất người khác tại TP.HCM. Ảnh: LA Luật Đất đai và Luật Xây dựng. Đặc thù của từng vụ án bao gồm mức độ lỗi, hậu quả, yếu tố nhân văn và hoàn cảnh thực tế cũng như các bản án, quyết định giám đốc thẩm làm tiền lệ tham khảo. Tôi cho rằng việc thiếu hướng dẫn thống nhất dễ dẫn đến tình trạng các tòa án địa phương có cách tuyên xử khác nhau đối với các vụ việc tương tự, gây ra cảm giác thiếu công bằng và khó khăn trong việc dự liệu kết quả xét xử cho các bên tranh chấp. Điều này có thể tạo ra tiền lệ tiêu cực theo hướng “lấn chiếm rồi bồi thường”, làm suy yếu hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai và không tạo được tính răn đe đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ tôn trọng ranh giới theo quy định tại Điều 175 BLDS, làm giảm hiệu quả của quyền được bảo hộ theo khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai. Do đó, cần thiết phải có hướng dẫn thống nhất để làm rõ các nguyên tắc, gồm ưu tiên buộc tháo dỡ để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp và thi hành đúng quy định về ranh giới giữa các bất động sản. Chỉ áp dụng phương án bồi thường thay thế trong các trường hợp đặc biệt, có đủ điều kiện và sự đồng thuận hoặc khi xác định rõ hậu quả của việc tháo dỡ là bất tương xứng. Đồng thời, xác lập các tiêu chí cụ thể để áp dụng như diện tích bị lấn chiếm, thời điểm xây dựng, mức độ lỗi của các bên, khả năng khắc phục và các yếu tố liên quan khác. Hướng dẫn này nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và nhất quán trong xét xử, tránh tình trạng xử lý tùy tiện và thiếu nhất quán giữa các địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định pháp luật.• Các chuyên gia cho rằng cần ưu tiên buộc tháo dỡ để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp; chỉ áp dụng phương án bồi thường trong trường hợp đặc biệt. phapluat@phapluattp.vn Xây nhà lấn sang đất người khác: Tháo dỡ hay bồi thường? Tranh chấp việc xây nhà lấn sang phần đất của người khác là thực trạng khá phổ biến, vậy tòa yêu cầu tháo dỡ hay cho bên vi phạm bồi thường thì sẽ hợp tình, hợp lý? Với các vụ kiện xây lấn nhà sang đất người khác, có nhiều hướng giải quyết theo từng trường hợp. Việc xác định có buộc tháo dỡ công trình hay không phụ thuộc vào kết luận của cơ quan chuyên môn về mức độ ảnh hưởng đến kết cấu của toàn bộ công trình. Cụ thể, nếu việc tháo dỡ phần công trình lấn chiếm sẽ ảnh hưởng đến kết cấu hoặc công năng sử dụng của ngôi nhà, tòa án thường không buộc tháo dỡ mà sẽ tính giá trị phần diện tích đất bị lấn chiếm để bên lấn chiếm bồi thường tương ứng. Trường hợp có công trình xây dựng trên phần đất lấn chiếm nhưng theo kết luận của cơ quan chuyên môn, việc tháo dỡ không ảnh hưởng đến kết cấu của công trình, tòa án vẫn buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm… Như vậy, vấn đề cần xác định rõ là việc tháo dỡ công trình xây nhầm, xây lấn sang đất người khác có ảnh hưởng đến kết cấu của toàn bộ công trình hay không. Chẳng hạn, nếu phần lấn chiếm là mái hiên, ban công hoặc hạng mục phụ thì việc tháo dỡ thường không ảnh hưởng đến kết cấu nhà nên tòa án vẫn có thể buộc tháo dỡ. Song nếu phần lấn chiếm là tường nhà, góc nhà hoặc bộ phận chịu lực của ngôi nhà thì việc tháo dỡ có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu ngôi nhà, tòa án không thể buộc tháo dỡ mà phải xử lý theo hướng bồi thường giá trị tương ứng phần đất bị lấn. Trong vụ việc xây nhầm cả một căn nhà trên đất của người khác, phương án hoán đổi đất có thể là giải pháp dung hòa quyền lợi của các bên, đặc biệt là bên đã xây nhà có phép và sinh sống ổn định. Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý sẽ gặp khó, do việc này liên quan đến thủ tục điều chỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận, đóng thuế, phí... và mất nhiều thời gian. Một thẩm phán tại TP.HCM Nhiều hướng giải quyết theo từng trường hợp

