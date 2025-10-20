236-2025

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi trang 4 SỐ 236 (7509) - Thứ Hai 20-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số những năm tới “không thể không làm” Nhiều sáng kiến giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công trang 13 trang 12 trang 5 Sự cần thiết của việc ban hành cơ chế bảo vệ thẩm phán trang 6 Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP QUỐC HỘI KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 - KỲ HỌP “TRÊN CẢ LỊCH SỬ”: TỔNG KẾT ĐỂ MỞ ĐƯỜNG CHO KHÓA MỚI Trường học hạn chế sử dụng điện thoại: Giờ ra chơi “lột xác” bất ngờ CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 Luật và đời Bảo vệ quan tòa! TAND Tối cao vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán để lấy ý kiến góp ý. Có thể khẳng định việc ban hành nghị quyết này không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, ổn định trật tự xã hội và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. (Xem tiếp trang 7) trang 2+3

2 Thời sự - Thứ Hai 20-10-2025 thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN thực hiện Hôm nay (20-10), Quốc hội (QH) khóa XV bước vào kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Nếu kỳ họp thứ 9 là “kỳ họp lịch sử” thì kỳ họp thứ 10, như Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã nhận định, là một kỳ họp “trên cả lịch sử”. Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, đại biểu (ĐB) QH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), người đã có ba nhiệm kỳ làm đại diện cho cử tri, nói: “Bước vào kỳ họp cuối cùng của QH khóa XV, đọc kỹ chương trình của kỳ họp, tôi không khỏi xúc động và trăn trở”. Nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều đột phá . Phóng viên: Thưa ông, những gì đã làm nên tính chất “lịch sử” của kỳ họp này và nhiệm kỳ này? + ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: QH khóa XV được bầu vào tháng 5 và bắt đầu hoạt động từ tháng 7-2021, đúng vào thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Cả xã hội, bộ máy nhà nước các cấp và toàn bộ nền kinh tế đã phải đương đầu với những cú sốc, những thách thức, những hiểm nguy hiếm khi xảy ra trong lịch sử loài người. Các ĐBQH, trong đó có tôi, đã phải tham gia các hoạt động của QH theo những phương thức chưa từng có trong lịch sử QH Việt Nam, như thảo luận, chất vấn hay biểu quyết qua màn hình trực tuyến, với khoảng cách địa lý cách nhau hàng ngàn cây số. Có khi họp trực tiếp thì một số đoàn ĐB phía Nam ngồi chung hội trường nhưng vẫn phải cách ly với các ĐB khác. Nếu có một ĐB bị nhiễm COVID-19 thì toàn bộ QH phải bị xét nghiệm lại. Trong điều kiện đó, các ĐBQH vẫn thực thi nhiệm vụ dân cử một cách kỷ cương, đoàn kết và trách nhiệm cao. QH khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt, với những dấu ấn + QH khóa XV đã thể hiện vai trò lớn trong công tác này. Hơn 20 cuộc giám sát chuyên đề, từ chống tham nhũng đến bảo vệ môi trường. Từ giám sát việc thi hành pháp luật, QH và các ĐBQH đã phát hiện và kiến nghị xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Chẳng hạn, trong vụ việc liên quan đến các sai phạm tại một số địa phương về quản lý đất đai, các đoàn giám sát đã yêu cầu Chính phủ báo cáo cụ thể, kết quả là thu hồi hàng ngàn hecta đất bị lạm dụng. Theo tôi, những nỗ lực này không chỉ dừng ở lời nói mà đã chuyển hóa thành hành động cụ thể, giúp giảm tỉ lệ khiếu nại, tố cáo từ 20% xuống còn 12% theo báo cáo của Chính phủ năm 2024. Đặc biệt, trong bối cảnh hậu COVID-19, QH đã quyết sách kịp thời các gói hỗ trợ kinh tế - xã hội lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng. Chẳng hạn, . Nhiều người, nhiều giới cũng thừa nhận ông là một trong những ĐBQH hay phát biểu thẳng thắn, không tránh né những vấn đề “gai góc” nhưng với tinh thần xây dựng, do đó có khi làm dậy sóng nghị trường nhưng cũng được đa số cử tri và công luận đồng tình? + “Gai góc” là một cách nói nhưng với tôi, đó là những vấn đề mà cử tri và Nhân dân đang bức xúc, từ việc làm ăn, sinh sống đến chủ quyền, lợi ích quốc gia. Cử tri đang muốn được ĐBQH phản ánh và tranh luận trên nghị trường, từ đó QH và Chính phủ có giải pháp, quyết sách phù hợp. Đáp ứng nhu cầu chính đáng đó của cử tri và Nhân dân là trách nhiệm của một ĐBQH. Nghề luật sư giúp tôi có thói quen tranh biện nên có thể trình bày các ý kiến của mình một cách ngắn gọn, hay có thể phản ứng nhanh khi cần tranh luận. Do đó, tôi có thể làm rõ các ý kiến của mình trong một thời lượng tối đa 7 phút hoặc ngắn hơn theo quy định của QH. Nếu luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích của thân chủ thì theo tôi, mỗi ĐBQH phải là một “luật sư” đầy trách nhiệm bảo vệ quyền và Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10 - Tổng kết để mở đường cho khóa mới đột phá trong bối cảnh đất nước đối mặt với đại dịch, suy thoái kinh tế toàn cầu và những thay đổi địa chính trị phức tạp. Đặc biệt, cả nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc - dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kỷ nguyên mới đòi hỏi những cải cách toàn diện mang tính lịch sử, mà bắt đầu là cải cách bộ máy của Đảng và Nhà nước theo hướng tinh giản tối đa với tốc độ “vừa chạy vừa xếp hàng”. Đảng đã xác định cải cách thể chế là “đột phá của đột phá”, qua đó biến thể chế từ điểm nghẽn trở thành lợi thế của phát triển, do đó QH có vai trò và trách nhiệm trực tiếp, với khối lượng lập pháp lớn chưa từng có. Cải cách cũng đặt ra một khối lượng công việc không nhỏ cho các quyết sách quan trọng quốc gia và sắp xếp lại nhân sự, do đó QH khóa XV đến nay đã nhóm họp toàn thể đến 18 kỳ, với 9 kỳ bất thường. Riêng công tác lập pháp, nếu kỳ họp thứ 8 thông qua 18 luật và 21 nghị quyết, kỳ họp thứ 9 thông qua 34 luật và 7 nghị quyết thì kỳ họp thứ 10 dự kiến thông qua 49 luật, 4 nghị quyết, chưa kể 13 quyết định quan trọng khác. Chuyển hóa từ nghị quyết đến hành động cụ thể . Chức năng giám sát của QH cũng rất quan trọng. Nhiệm kỳ này, ông thấy công tác giám sát của QH có gì khác so với các nhiệm kỳ trước? Nghị quyết 43/2022 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giúp hàng triệu doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn. Tôi nhớ tại kỳ họp bất thường tháng 1-2022, QH đã tranh luận sôi nổi về việc phân bổ nguồn lực và cuối cùng đạt được sự đồng thuận cao, giúp GDP tăng trưởng 8,02% năm 2022 - một con số ấn tượng giữa đại dịch. Hay trong các phiên chất vấn về an toàn thực phẩm, môi trường, an ninh năng lượng, giáo dục, y tế, QH không ngần ngại chỉ ra những bất cập để Chính phủ hoàn thiện. Công tác lập pháp của Quốc hội đã có những bước tiến đáng kể, như số lượng luật tăng, chất lượng được chú trọng hơn. Độ bao phủ của pháp luật ngày càng rộng, giảm được những chồng chéo. Quốc hội khóa XV đang dần khép lại với những điều đặc biệt của cả nhiệm kỳ và kỳ họp thứ 10 này sẽ “tổng kết để mở đường” cho nhiệm kỳ khóa mới với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn. Thể chế hóa Nghị quyết 68 để doanh nghiệp tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất cho đất nước phát triển. Ảnh: QUANG HUY Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUỐC HỘI ĐBQH Trương Trọng Nghĩa.

3 Thời sự - Thứ Hai 20-10-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐBQH NGUYỄN CHU HỒI (Đoàn TP Hải Phòng): Tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình QH khóa XV là một trong những nhiệm kỳ đặc biệt nhất trong lịch sử lập pháp Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, kinh tế toàn cầu chao đảo và những thách thức địa chính trị phức tạp. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, QH đã thể hiện vai trò tiên phong, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và phát triển đất nước. Nhiệm kỳ này, QH đã tổ chức thành công chín kỳ họp thường lệ và một số kỳ họp bất thường, thông qua hàng trăm luật, nghị quyết then chốt, tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới. Tiếp nối truyền thống các nhiệm kỳ trước, QH khóa XV ngày càng khẳng định vị thế là “QH của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Hoạt động lập pháp được đổi mới mạnh mẽ, với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Các luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)… đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài kỷ lục. Giám sát tối cao được nâng cao, với các chuyên đề sâu về chống tham nhũng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cử tri. Đặc biệt, QH đã linh hoạt ứng phó với biến động, như tổ chức kỳ họp bất thường để phê chuẩn các thỏa thuận thương mại tự do, hỗ trợ phục hồi sau bão lũ. Việc áp dụng công nghệ số trong hoạt động, từ họp trực tuyến đến cổng thông tin điện tử, đã minh chứng cho một QH hiện đại, gần dân. Kỳ họp thứ 10 này sẽ là “điểm nhấn vàng” khép lại nhiệm kỳ thành công với khối lượng công việc “kỷ lục” - xem xét 66 nội dung, thông qua 49 luật và 4 nghị quyết lập pháp. Kỳ họp cũng tập trung vào các vấn đề then chốt như ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2030, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo cấp cao… Chúng ta kỳ vọng kỳ họp sẽ giải quyết các “điểm nghẽn” để đây không chỉ là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ XV mà còn mở đường cho một giai đoạn phát triển mới, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng. TS MẠC QUỐC ANH, Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội: Tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ QH khóa XVI Kỳ họp thứ 10 của QH khóa XV là một điểm khởi đầu quan trọng - không chỉ khép lại nhiệm kỳ mà còn là bước đệm cho chặng đường phát triển mới. Vì vậy, kỳ vọng đặt ra phải rất rõ và cao. Kỳ họp cần không chỉ “nhiều luật, nhiều nghị quyết” mà luật và nghị quyết thực sự phải có chất lượng, khả thi, hiệu quả. QH cần chuyển mạnh từ lập pháp - quyết định sang giám sát - đánh giá - đảm bảo thực thi, để không có khoảng trống pháp lý, không có luật “để đó”. Bộ máy nhà nước và nhân sự cần thực sự hướng đến “tinh gọn - hiệu lực - hiệu quả - gần dân” như mục tiêu đã đề ra, đổi mới không chỉ về hình thức mà về bản chất. Các quyết định lớn về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chuyển đổi số, môi trường cần được đặt trong khuôn khổ phát triển bền vững, tạo đà cho giai đoạn tới. Minh bạch, dân chủ, gắn kết với người dân - doanh nghiệp là yếu tố then chốt để nâng cao vị thế, hiệu quả và uy tín của QH. Khi kỳ họp lần này chuẩn bị kỹ, tổ chức tốt, quyết định đúng và thực thi nghiêm, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn nổi bật cho nhiệm kỳ khóa XV và tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ tiếp theo của QH… ĐẠI THANH ghi kỳ họp “trên cả lịch sử”: Suốt ba nhiệm kỳ (XIII, XIV, XV) làm ĐBQH, tuy không chuyên trách nhưng tôi đã cùng với các ĐBQH cố gắng thực hành quyền lập pháp với trách nhiệm cao nhất, nỗ lực giám sát một cách trung thực, sâu sát với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng của cử tri. Cùng các ĐBQH khác, tôi đã tích cực chuẩn bị ý kiến, “xếp hàng” trên bảng điện tử để tham gia tranh luận sôi nổi, thậm chí có lúc khá “nóng”, trên nghị trường hay ở thảo luận tổ. Tôi rất hạnh phúc khi những ý kiến, đề xuất của mình được tiếp thu, có khi chỉ là vài câu chữ, hay một phần, có khi được chấp nhận toàn bộ. Qua đó, giúp cho các dự thảo luật được sâu sát với thực tiễn, hợp lý, khoa học, mang tính khả thi cao, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước… Riêng QH khóa XV, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả hệ thống chính trị, đã lập nên những cột mốc lịch sử, như sửa đổi Hiến pháp 2013; ban hành cơ sở pháp lý cho cải cách, tinh giản chính quyền Trung ương, chính quyền địa phương, hệ thống tòa án và viện kiểm sát. Cùng với đó là sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật và nghị quyết để triển khai các nghị quyết bộ tứ chiến lược của Đảng (Nghị quyết 57, 59, 66 và 68); xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam, điện hạt nhân hay trung tâm tài chính quốc tế… QH khóa XV đã tạo nên một nền tảng thể chế và pháp lý với những nội dung đổi mới, sáng tạo và cải cách cao độ, phục vụ kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Những thành tựu đó của QH khóa XV có sự đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết của các ĐBQH khóa XV, mà tôi là một thành viên. ĐBQH TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (Đoàn TP.HCM) lợi ích của đất nước, Nhân dân và cử tri. Những trăn trở còn đó . Các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội trong ba nhiệm kỳ vừa qua gần như đều ghi dấu ấn quan điểm của ông, như điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt cao tốc Bắc - Nam, trung tâm tài chính quốc tế, nhất là các luật và nghị quyết thể chế hóa các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị mới đây. Điều gì ông thấy còn trăn trở? + Ba nhiệm kỳ qua, tôi đã có dịp đóng góp quan điểm vào nhiều chủ trương lớn của QH. Ví dụ, tôi đã bấm nút dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vì lo ngại về chi phí cao, rủi ro an toàn và tính khả thi kinh tế - một quyết định mà QH đã thông qua vào năm 2016, giúp tiết kiệm ngân sách và tránh “quy hoạch treo” ảnh hưởng đến dân sinh. Mới đây, QH đã quyết định, theo đề nghị của Chính phủ, khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Sau gần 10 năm tạm dừng, trước sự phát triển của khoa học - công nghệ hạt nhân, năng lực của quốc gia và các diễn biến quốc tế gần đây, tôi ủng hộ chủ trương xây Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tuy rằng tôi cũng còn rất băn khoăn về năng lực thực hiện và quản trị của chúng ta với một công trình công nghệ rất cao cấp và hoàn toàn mới mẻ, nhiều thách thức. Kinh nghiệm của quốc tế và của chính chúng ta cũng cho thấy chủ trương đúng nhưng nếu tổ chức thực hiện, quản trị không tốt thì cũng có thể thất bại hoặc kết quả không như mong muốn. Với tôi, bấm nút thông qua một chủ trương, một nghị quyết không có nghĩa là đã tròn trách nhiệm của một ĐBQH. Hay gần đây, với Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tôi luôn khẳng định quan điểm về việc thể chế hóa để doanh nghiệp tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất cho đất nước phát triển. Đó là bảo đảm trong thực tế và thực chất các quy định về chống hình sự hóa các quan hệ, hành vi kinh tế, dân sự, thương mại; người dân, doanh nghiệp được làm những gì mà pháp luật không cấm; tôn trọng quyền tư hữu và tài sản tư nhân; tố tụng công bằng và liêm chính; nghi can, bị can, bị cáo được bảo đảm “suy đoán vô tội” theo Hiến pháp; chống lợi ích nhóm và cánh hẩu trong quan hệ Nhà nước - doanh nghiệp. Điều tôi còn trăn trở nhất là sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, đặc biệt ở nông thôn và vùng sâu. Đảng đã có nhiều chủ trương, QH cũng đã thể chế hóa các chủ trương ấy và Chính phủ cũng hành động quyết liệt. Tuy vậy, thực thi những quyết sách ấy còn chậm, dẫn đến một bộ phận người dân chưa được thực sự hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. An ninh năng lượng cũng là điều tôi trăn trở khi các quy hoạch điện luôn chậm tiến độ, các dự án nguồn điện, truyền tải dù có những cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tự chủ năng lượng trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đôi cánh cho nước ta bay cao, sánh vai với các quốc gia phát triển, là mô hình phát triển chủ đạo trong kỷ nguyên mới nhưng thách thức nhiều mặt và rất lớn về vốn cũng như nguồn nhân lực. Tăng độ bao phủ của pháp luật, giảm chồng chéo . Trong lĩnh vực lập pháp, có lẽ người ta nhớ đến ông nhiều nhất ở phát ngôn về “luật rừng” và “rừng luật”. Ba nhiệm kỳ đã qua, ông nhận định thế nào về công tác lập pháp mà QH đã thực hiện? + Phát ngôn về “luật rừng” và “rừng luật” của tôi xuất phát từ thực tế “luật rừng” - tức áp dụng pháp luật tùy tiện, dùng quyền lực để áp đặt - là có hại nhưng “một rừng luật” chất lượng kém, chồng chéo, xung đột còn gây thiệt hại lớn hơn. Nó làm tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân và nhất là gây ách tắc cho xã hội, mất lòng tin của người dân. Qua ba nhiệm kỳ, tôi nhận thấy công tác lập pháp của QH đã có những bước tiến đáng kể, như số lượng luật tăng, chất lượng được chú trọng hơn với các phiên thảo luận công khai, sôi nổi. Độ bao phủ của pháp luật ngày càng rộng, đã giảm được một số chồng chéo nhưng vẫn còn những đạo luật, những quy định không hoặc chưa thật hợp lý, xa lạ với thực tiễn. Những luật, quy định đó tạo thuận lợi cho quản lý nhà nước nhưng gây khó khăn cho người dân, xung đột hay triệt tiêu hiệu lực lẫn nhau. Tôi đề nghị nguyên tắc xuyên suốt là chỉ chấp thuận dự án lập pháp khi đảm bảo chất lượng cao, quy định hợp lý, thuận lợi cho người dân và được rà soát kỹ để tránh xung đột. Có vậy thì đạo luật đó mới đồng bộ và bổ sung hiệu lực, hiệu quả cho cả hệ thống, tránh “rừng luật” làm méo mó công lý, ách tắc cho phát triển. Qua thực tiễn hoạt động dân cử, tôi nhận thức rất rõ là đất nước yêu cầu rất cao và nhân dân kỳ vọng rất lớn vào ĐBQH. Dù vậy, tôi luôn cảm thấy mình chưa đáp ứng được những điều đó như mình mong muốn, bởi những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Suốt hàng chục năm qua, TP vẫn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và vẫn còn những “dự án treo”, khiến quyền và lợi ích của người dân cũng bị “treo”, có nơi đến gần 30 năm. Đó cũng là những “món nợ” của ĐBQH TP.HCM, trong đó có tôi, với cử tri cho đến cuối nhiệm kỳ này. . Xin cảm ơn ông.• Tiêu điểm Nhiều điểm mới trong tổ chức kỳ họp thứ 10 Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV dự kiến diễn ra trong khoảng 40 ngày (từ ngày 20-10 đến 12-12). Tại kỳ họp, QH sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Do khối lượng công việc lớn nên kỳ họp thứ 10 không có thời gian nghỉ giữa kỳ như các kỳ họp trước nhằm bảo đảm hoàn thành sớm chương trình kỳ họp, với tinh thần làm việc cả ngày nghỉ để kết thúc kỳ họp một cách trọn vẹn. Kỳ họp này QH cũng không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp trên hội trường như các kỳ họp trước, thay vào đó các ĐBQH sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời. Ngoài ra, QH sẽ thực hiện công tác nhân sự gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số nhân sự trong bộ máy nhà nước. Những cột mốc lịch sử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV Ý kiến

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 20-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Quyền bộ trưởng Bộ Ngoại giao điện đàm với bộ trưởng Ngoại giao Anh Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Yvette Cooper. Tại cuộc điện đàm, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chúc mừng bà Yvette Cooper vừa đảm nhận cương vị mới đầy trọng trách. Bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực trong thời gian qua, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Vương quốc Anh, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Yvette Cooper chia sẻ Vương quốc Anh rất coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối hợp tác song phương cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác mọi mặt, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước. (Theo TTXVN) Tin vắn • Gần 4.000 người vi phạm trong ngày CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn. Thực hiện mệnh lệnh của cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT tại 34 địa phương đã đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong ngày 18-10, phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm. NGUYỄN HINH • Em trai cạy két sắt trộm vàng của chị gái. Ngày 19-10, Công an xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ vụ Trần Đăng Thành (30 tuổi) trộm số vàng trị giá 45 triệu đồng trong két sắt của chị gái cho công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. PN • Tiêu hủy gần 1 tấn cá không rõ nguồn gốc tại 1 công ty. Ngày 19-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiến hành tiêu hủy 885 kg cá không rõ nguồn gốc tại một công ty ở phường Quy Nhơn. LÊ KIẾN Ngày 19-10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Công trình sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, được đánh giá là hiện đại hàng đầu Việt Nam, tiệm cận chuẩn quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ và thực hiện nghi thức khởi công. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết lễ khởi công xây dựng sân vận động là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của lực lượng Công an nhân dân (CAND); đồng thời là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua “3 nhất” - kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao CAND, là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao CAND nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sân vận động PVF không chỉ phục vụ huấn luyện, thi đấu của lực lượng CAND mà còn mở cửa cho cộng đồng, tạo không gian thể thao, văn hóa gắn kết giữa công an và nhân dân. ĐẮC LAM Sau gần tám tháng phát động và tổ chức, Sở QH-KT TP.HCM vừa chính thức công bố kết quả cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc”. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng đột phá cho khu vực quy hoạch rộng gần 395 ha, nằm giữa những trục giao thông huyết mạch như sông Đồng Nai, Xa lộ Hà Nội, depot Long Bình của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và các khu dân cư lân cận. Không có phương án nào đoạt giải nhất, hai giải nhì được trao cho liên danh Sasaki Associates - Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh Dương và Công ty TNHH Kiến trúc NDV cùng Cộng sự. Ngoài ra còn một giải ba và hai giải khuyến khích. Sau khi công bố kết quả, sở sẽ phối hợp cùng địa phương, Ban quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và các đơn vị liên quan để tham mưu UBND TP.HCM lựa chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp với chiến lược phát triển chung của TP.HCM. Đây sẽ là cơ sở để tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, đưa dự án vào giai đoạn triển khai thực tế. NHƯ NGỌC Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ảnh: VGP Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi TP.HCM tìm được ý tưởng quy hoạch, chuẩn bị xây dựng Công viên 395 ha ở Thủ Đức Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa công bố báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh chín tháng năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Lâm Đồng và nỗ lực của công an tỉnh, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tính đến đầu tháng 10-2025, phát hiện 1.433 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 30% so với cùng kỳ… Việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư tiếp tục được thực hiện tốt, phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh… PHƯƠNG NAM Lâm Đồng: Giảm 30% tội phạm, an ninh ổn định Chủ tịch Quốc hội Hungary xem triển lãm ảnh về Sài Gòn cách đây hơn 1 thế kỷ Trưa 19-10, trong khuôn khổ chuyến thăm đến Việt Nam, ông Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Hungary, đã dự lễ khai mạc triển lãm ảnh “Những bức ảnh của Bozoky Dezso - BS Hải quân Hungary vào những năm đầu thế kỷ XX tại Việt Nam” tại Bảo tàng TP.HCM (phường Sài Gòn, TP.HCM). Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM, cho biết triển lãm ảnh đã góp phần lan tỏa thông điệp văn hóa là cầu nối của tình hữu nghị, là nền tảng để nhân dân hai nước thấu hiểu, trân trọng và gắn bó với nhau hơn nữa. “Việc giới thiệu những bức ảnh quý giá của nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso cũng thể hiện sự trân trọng của TP đối với những ký ức lịch sử và di sản văn hóa, đồng thời mở ra không gian sáng tạo mới để các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng yêu nghệ thuật hai nước cùng chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm và thắp lên cảm hứng sáng tác” - ông nói. Ông Phạm Thành Kiên nhấn mạnh triển lãm là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia bạn bè truyền thống, đối tác Việt Nam - Hungary. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng giá trị nghệ thuật và văn hóa luôn có sức mạnh vượt qua thời gian và không gian, kết nối con người bằng sự thấu hiểu và tình hữu nghị... BẢO PHƯƠNG Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, đạt hơn 2 triệu tỉ đồng Ngày 19-10, kho bạc nhà nước cho biết đến nay lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 2.013.005 tỉ đồng, bằng 102,35% dự toán năm. Trong số đó, thu nội địa (không kể dầu thô) là 1.723.547 tỉ đồng, đạt 103,31% dự toán; thu từ dầu thô là 39.037 tỉ đồng, đạt 73,38% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 249.222 tỉ đồng, đạt 106,05% dự toán (sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng). Kho bạc nhà nước đã mở rộng thực hiện thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại, đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong giao dịch với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, kho bạc nhà nước cũng cho biết mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Do đó, từ nay đến cuối năm, hệ thống kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công. (Theo TTXVN) Đề xuất nhiều trường hợp ô tô cải tạo không phải lập hồ sơ thiết kế Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định rõ nhiều trường hợp ô tô cải tạo nhưng không phải lập hồ sơ thiết kế, song vẫn được cơ sở đăng kiểm nghiệm thu và kiểm định. Theo dự thảo, các trường hợp không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo gồm: Xe thay đổi kích thước bao, khối lượng cơ bản do thay đổi trang, thiết bị nội thất (trimlevel) hoặc trang trí ngoại thất (body-kit) bằng thiết bị do nhà sản xuất cung cấp nhưng phần thay đổi không vượt quá 100 mm so với kích thước bao (kích thước tổng thể của xe: Dài, rộng, cao) ban đầu. Xe cũng không phải lập hồ sơ thiết kế khi thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có công suất tương đương và việc lắp đặt không cần gia công, thay đổi kết cấu… VIẾT LONG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 20-10-2025 NHẪN NAM Ngày 19-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Kỳ họp Quốc hội nặng nề nhưng rất cao quý Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kỳ họp QH này là kỳ họp nặng nhất so với các kỳ trước đây, theo đó dự kiến sẽ có 50 luật và nghị quyết, 26 tờ trình báo cáo hội trường và 45 báo cáo gửi cho ĐBQH, riêng Chính phủ dự kiến trình 120 hồ sơ. “Tinh thần chung của kỳ họp này là như vậy, nặng nề nhưng rất cao quý” - Thủ tướng khẳng định. Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm 2025, cả nước nhìn chung quý này tốt hơn quý trước, năm nay tốt hơn năm trước. Cụ thể, tăng trưởng quý III đạt 8,2%; các cân đối lớn đều đảm bảo, thu ngân sách đạt 98%... An sinh xã hội được chú trọng, đây là điểm sáng của nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những hạn chế như sức ép của nền kinh tế vĩ mô còn lớn, tỉ giá đồng đô la tăng lên; thị trường thu hẹp, đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng xuất khẩu trong nước… “Việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% cũng rất khó khăn nhưng không làm không được, không làm thì sang năm chúng ta rất khó tăng trưởng hai con số. Mà không có tăng trưởng hai con số trong nhiều năm thì chúng ta THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số những năm tới “không thể không làm” Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng TP Cần Thơ có nhiều lợi thế hơn so với các tỉnh vùng ĐBSCL nên phải gương mẫu đi đầu, không để chậm chạp, thua kém các tỉnh khác. sẽ không đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đó là vào năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Vì vậy mặc dù khó khăn thì cũng phải vượt qua!” - Thủ tướng khẳng định. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại một số kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong chín tháng và nêu ra những hạn chế, khó khăn của địa phương. Theo đó, ông đề nghị địa phương phải phấn đấu hơn về vấn đề tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng cũng nói thẳng những khó khăn của địa phương về vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn lúng túng, đặc biệt là năng lực cán bộ về quản lý, pháp lý, chuyên môn hạn chế… Để khắc phục, người đứng đầu Chính phủ cho rằng cán bộ phải tự thân, cái gì yếu thì phải phấn đấu, học tập nâng cao trình độ. Cùng với đó, phân loại cán bộ để bồi dưỡng đào tạo năng lực, để các cán bộ này có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tinh thần đoàn kết, tập hợp nhân dân… TP Cần Thơ phải dẫn dắt cả vùng Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục rà soát tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt chính quyền hai cấp, tinh thần là mới thì phải tốt hơn, hiệu quả hơn, vì nhân dân phục vụ… Thủ tướng cho rằng TP Cần Thơ có nhiều lợi thế hơn so với các tỉnh ĐBSCL nên phải tiên phong, gương mẫu đi đầu, không để chậm chạp, thua kém các tỉnh khác, đặc biệt là phát triển con người, văn hóa, kinh tế - xã hội, hạ tầng và phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, phải kích hoạt mọi nguồn lực xã hội để phát triển, không thể nào một TP trung tâm mà tăng trưởng lại thấp hơn trung bình cả nước, phải tham gia dẫn dắt, phải đi đầu. “Ai lại làm công trình Quốc lộ 91 làm mấy chục năm, không thể chấp nhận được. Tôi rất hy vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới, các đồng chí đủ sức đủ tài khắc phục ngay hạn chế bất cập kéo dài nhiều năm” - Thủ tướng yêu cầu, đồng thời chia sẻ thẳng, không úp mở nhiều vấn đề về Khu công nghiệp VSIP mãi chưa hoạt động; đề nghị cơ quan thanh tra, kiểm tra, công an vào cuộc vấn đề liên quan đến cát của địa phương; cao tốc trục ngang vì sao An Giang làm tốt mà Cần Thơ, Sóc Trăng không tốt… “Quốc lộ 91 rất quan trọng, bố trí tiền hết cả rồi mà không làm thì không biết làm thế Thủ tướng yêu cầu mua ngay máy xạ trị cho BV Ung bướu ở TP Cần Thơ Ngày 19-10, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc và một số dự án trọng điểm khu vực ĐBSCL. Tại đây, Thủ tướng cho biết ông đã nói nhiều lần, rằng ĐBSCL có hai điểm yếu là nguồn nhân lực và hạ tầng, bao gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, chống biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau khi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, ông cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, rà soát lại hệ thống bệnh viện (BV) ở Cần Thơ. “Nói thật, tôi vào BV Ung bướu Cần Thơ cảm thấy rất là băn khoăn, 2-3 người bệnh/giường, trong một khu rất chật chội. Rất là trăn trở, day dứt! Cả BV có một máy chiếu xạ hơn trăm tỉ” - Thủ tướng nói và đề nghị TP Cần Thơ là chủ dự án đề xuất ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thu xếp nguồn vốn, mua ngay mấy máy xạ trị chữa bệnh cho bà con. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án xây dựng BV Ung bướu Cần Thơ đang bị chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí. Thủ tướng cũng đã tới thăm BV Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ), kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất và thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà tại đây. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khởi động lại dự án BV Ung bướu Cần Thơ (500 giường) để cho ĐBSCL có một trung tâm chữa bệnh. Thủ tướng ủy quyền cho TP Cần Thơ thực hiện, chậm nhất tới ngày 30-11-2026 phải hoàn thành, từ ngày 1-1-2027 đi vào hoạt động; không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi thăm khu nhà ở xã hội Nam Long 2 và Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú, TP Cần Thơ… Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc với cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: VGP Ngày 19-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cơn bão Fengshen đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm 2025. Hồi 16 giờ, tâm bão ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 119,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau di chuyển hướng tây. Bão vẫn tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Dự báo cường độ mạnh nhất bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 khi ở khu vực phía bắc đặc khu Hoàng Sa. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ ngày 21-10, bão tương tác với không khí lạnh nên sẽ đổi hướng tây nam. Khoảng đêm 22-10, rạng sáng 23-10, bão số 12 di chuyển vào khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - khu vực bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) và vùng biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi. Dự báo do ảnh hưởng của bão, từ ngày 20 đến 22-10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên từ ngày 22 đến 27-10, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3. AN HIỀN Thủ tướng thăm hỏi, động viên các bệnh nhân ở BV Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ). Ảnh: VGP nào, chúng tôi không thể làm thay, rồi đường vành đai phía tây, đặc biệt dự án BV Ung bướu vừa qua đã cho thanh tra, phải làm ngay trong năm 2026, không chần chừ nữa” - Thủ tướng chỉ đạo.• Bão số 12 có thể mạnh lên, hướng di chuyển vào khu vực biển miền Trung “Việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% cũng rất khó khăn nhưng không làm không được, không làm thì sang năm chúng ta rất khó tăng trưởng hai con số” - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 20-10-2025 là cần thiết, trong bối cảnh các quan hệ tranh chấp phát sinh ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc đương sự/bị cáo trong vụ án tấn công, hành hung thẩm phán đã xảy ra... Trong các nội dung quy định về bảo vệ thẩm phán, tôi cho rằng nội dung quan trọng nhất vẫn là bảo vệ độc lập trong xét xử của thẩm phán. Sự cần thiết của việc bảo vệ thẩm phán được thể hiện rõ nhất qua mục đích bảo đảm tính độc lập, công bằng của hoạt động xét xử và để đội ngũ thẩm phán yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp. Như chúng ta đã biết, nguyên tắc hiến định “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” là nền tảng của nền tư pháp và cơ chế bảo vệ thẩm phán là công cụ để thực thi nguyên tắc này. Dự thảo nghị quyết quy định thẩm phán có quyền từ chối tiếp xúc, thực hiện các yêu cầu gây ảnh hưởng đến sự độc lập, vô tư, khách quan trong quá trình giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc. Đây là một biện pháp phòng ngừa quan trọng, giúp thẩm phán bảo vệ mình khỏi mọi hình thức can thiệp trái pháp luật. Ngoài ra, thẩm phán cũng cần được bảo vệ khỏi “áp lực tố tụng” và truyền thông, dự thảo nghị quyết nghiêm cấm việc điều tra đối với thẩm phán đang trong quá trình giải quyết vụ việc (trừ khi có căn cứ rõ ràng thẩm phán đó vi phạm pháp luật hình sự). Đồng thời, nghị quyết cũng hạn chế việc đưa tin trên truyền thông có tính chất quy kết thẩm phán vi phạm khi chưa có kết luận của cấp có thẩm quyền. Những quy định này trực tiếp bảo vệ thẩm phán khỏi nguy cơ bị tác động tiêu cực, bảo đảm họ có thể toàn tâm, toàn ý với phán quyết của mình, nhân danh công lý. Luật sư NGUYỄN MINH CẢNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, nguyên thẩm phán TAND TP.HCM: Thẩm phán sẽ yên tâm công tác Qua thực tiễn xét xử cho thấy các vụ án ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng và tính chất nguy hiểm. Thẩm phán phải giải quyết các vụ án hình sự có bị cáo hung hãn, côn đồ hoặc các vụ án dân sự, kinh tế với nhiều đương sự không hợp tác. Chính những quyết định mang tính chất pháp lý và cưỡng chế của thẩm phán là nguyên nhân khiến những người bị thua kiện, bị xử phạt rất dễ mang tâm lý tiêu cực, thù oán, dẫn đến hành vi trả thù hoặc xâm phạm thẩm phán. Do vậy, cần phải có cơ chế bảo vệ thẩm phán cả về sức khỏe, tính mạng lẫn danh dự, nhân phẩm. Trong đó, các biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản là sự bảo vệ trực tiếp và cơ bản nhất, giúp thẩm phán cảm thấy an toàn và không bị tác động tiêu cực từ yếu tố bên ngoài. Đặc biệt, trong các vụ án có mức độ nguy hiểm cao, trên cơ sở đề nghị của thẩm phán hoặc chánh án nơi thẩm phán đang công tác, có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp giữ bí mật danh tính, bí mật chỗ ở, thân nhân… để đảm bảo an toàn, HỮU ĐĂNG Mới đây, TAND Tối cao đã công bố dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Đây là nội dung cụ thể hóa cơ chế bảo vệ thẩm phán được quy định tại Điều 102 Luật Tổ chức TAND 2024. Theo đó, dự thảo quy định bốn nội dung bảo vệ và các biện pháp thực hiện gồm: Bảo vệ sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc; bảo vệ vị trí công tác, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; bảo vệ bí mật an toàn, thông tin, dữ liệu cá nhân và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của thẩm phán, thân nhân của thẩm phán. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận các ý kiến xung quanh dự thảo này: Luật sư NGUYỄN VĂN PHƯỚC, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa: Quan trọng nhất là bảo vệ sự độc lập xét xử Cách đây hơn 10 năm, trong Luật Tổ chức TAND 2014 đã có những quy định về bảo vệ thẩm phán. Cụ thể, tại khoản 3 và khoản 5 Điều 75 Luật Tổ chức TAND 2014 quy định: “Thẩm phán được bảo đảm tôn trọng danh dự, uy tín; được bảo vệ khi thi hành công vụ và trong trường hợp cần thiết. Nghiêm cấm các hành vi cản trở, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của thẩm phán và thân nhân của thẩm phán”. Tuy nhiên, những quy định này mới chỉ mang tính nguyên tắc chung, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc bảo vệ thẩm phán. Khi Luật Tổ chức TAND 2024 được ban hành đã có một điều khoản riêng (Điều 102) quy định về vấn đề bảo vệ thẩm phán và dành thẩm quyền quy định chi tiết cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ban hành Nghị quyết hướng dẫn theo đề nghị của chánh án TAND Tối cao. Việc ban hành nghị quyết để hướng dẫn chi tiết, cụ thể các quy định về bảo vệ thẩm phán Sự cần thiết của việc ban hành cơ chế bảo vệ thẩm phán giúp thẩm phán đưa ra phán quyết công tâm mà không phải lo bị trả thù. Ngoài đối diện rủi ro về tính mạng, sức khỏe, trong quá trình công tác, thẩm phán còn có thể chịu sự xúc phạm về uy tín, danh dự, nhân phẩm khi các cá nhân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để thông tin sai sự thật. Việc xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm danh dự, uy tín không chỉ bảo vệ cá nhân thẩm phán mà còn củng cố niềm tin của người dân vào tính liêm chính của nền tư pháp. Bảo vệ thẩm phán khỏi sự trả thù sẽ khích lệ tinh thần làm việc và sự chính trực của đội ngũ này. Việc bảo vệ thẩm phán không phải là trao đặc quyền cho một nhóm công chức, mà là cơ chế đảm bảo an toàn để họ có thể thực thi trọn vẹn quyền lực tư pháp được Nhà nước giao phó, loại bỏ nỗi lo sợ bị can thiệp, bị trả thù. Thông qua việc tăng cường bảo vệ, đặc biệt là bảo vệ tính độc lập trong xét xử, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và danh dự của thẩm phán, Nhà nước sẽ xây dựng được một đội ngũ thẩm phán yên tâm công tác, phát huy liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp. Từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.• Góp phần xây dựng nền tư pháp vững mạnh Theo dự thảo, thẩm phán và thân nhân của thẩm phán được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác khi có căn cứ xác định bị xâm hại. Thẩm phán nhân danh Nhà nước để xét xử, đưa ra các phán quyết công bằng, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. Đây là một nghề nghiệp đặc thù, mang tính chất cao quý nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi công việc của họ thường tác động trực tiếp đến quyền lợi của các bên liên quan trong vụ án. Chính vì vậy, không ít trường hợp thẩm phán hoặc gia đình họ có thể trở thành mục tiêu của sự trả thù, uy hiếp hoặc đe dọa từ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa án. Việc quy định cơ chế bảo vệ thẩm phán và thân nhân không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho họ, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin và sự yên tâm cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Khi được bảo vệ một cách toàn diện, thẩm phán sẽ có thêm động lực, sự tự tin và độc lập cần thiết để thực hiện công vụ một cách khách quan, công bằng, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, vì công lý. Luật sư NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Đoàn Luật sư TP.HCM “Sự cần thiết của việc bảo vệ thẩm phán được thể hiện rõ nhất qua mục đích bảo đảm tính độc lập, công bằng của hoạt động xét xử và để đội ngũ thẩm phán yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp.” Luật sư Nguyễn Văn Phước phapluat@phapluattp.vn Nguyên tắc hiến định “thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” là nền tảng của nền tư pháp và cơ chế bảo vệ thẩm phán là công cụ để thực thi nguyên tắc này. HĐXX trong một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==