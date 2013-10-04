237-2025

2 Thời sự - Thứ Ba 21-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 20-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và năm năm 20212025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Chính phủ đang rà soát, đề xuất xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng Điểm lại những kết quả nổi bật, người đứng đầu Chính phủ cho hay kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%). nhiều điểm nghẽn được kịp thời tháo gỡ. Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá về đường lối, thể chế, chính sách; trình QH thông qua trên 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành 820 nghị định, nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay. dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó, tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675.000 tỉ đồng. Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỉ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm ngàn hecta, theo Thủ tướng. Đặc biệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 người; chi thường xuyên giảm 39.000 tỉ đồng/năm. “Hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp dần đi vào nền nếp; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển” - Thủ tướng nhấn mạnh. Cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết Mục tiêu Chính phủ đặt ra năm 2026 là tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.4005.500 USD; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1%-1,5%... Thủ tướng chỉ rõ 10 nhóm Thủ tướng: Đưa thể chế, pháp luật “đột phá của đột phá” và lợi thế Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng năm bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước tính đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao… Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính đạt 9,6 triệu tỉ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước, vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỉ đồng; trong khi miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí... khoảng 1,1 triệu tỉ đồng. “Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển” - Thủ tướng nói, đồng thời cho biết công tác xây dựng và thực thi pháp luật được đổi mới về cả tư duy, cách làm; Bên cạnh đó, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 4,3 ngàn quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai. Nhiều “Nghiêm cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân.” Thủ tướng Phạm Minh Chính Thủ tướng cho biết Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trong năm 2026 và cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết để tạo đột phá về thể chế, môi trường đầu tư. Cắt giảm 50% thủ tục hành chính: Cú hích mạnh mẽ từ nghị trường Góc nhìn Trình bày dự thảo báo cáo công tác của QH nhiệm kỳ khóa XV, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là một nhiệm kỳ đặc biệt. “Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ” - ông nói. QH đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật; việc sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013 đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”. Hoạt động lập pháp có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quy trình xây dựng, chủ động, sáng tạo, tích cực, chuẩn bị từ sớm, từ xa; phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”. Chủ tịch QH nhận định nhiệm kỳ QH khóa XVI là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Điều này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của QH, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”. Từ đó, QH khóa XV kiến nghị QH khóa XVI và các khóa tiếp theo một số vấn đề. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt ba chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... Hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần bảo đảm khách quan, công tâm, mọi quyết định cần thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài. Kiên quyết ngăn chặn, loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và đề xuất kế hoạch năm 2026. Trong đó, một điểm nhấn gây chú ý mạnh mẽ: Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC). Đây là một tín hiệu rất tích cực và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một môi trường đầu tư kinh doanh cởi mở, thuận lợi hơn rất nhiều trong năm 2026. Con số 50% không chỉ là một chỉ tiêu kỹ thuật. Nó là tuyên ngôn cải cách. Là lời khẳng định rằng bộ máy hành chính không thể tiếp tục vận hành theo lối cũ - chậm chạp, rườm rà, thiếu minh bạch - nếu muốn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong một thế giới đang chuyển động từng giây. Cắt giảm một nửa thời gian TTHC là cú hích buộc hệ thống phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”. Khi thời gian là tiền bạc, mỗi giờ chờ đợi giấy tờ là một giờ mất cơ hội. Với doanh nghiệp, đó là chi phí vận hành, là vốn bị đóng băng, là thị trường bị bỏ lỡ. Với người dân, đó là ngày nghỉ việc, là công sức đi lại, là sự mệt mỏi không tên. Nhưng quyết tâm cải cách không thể chỉ nằm trên giấy. Muốn hiện thực hóa con số 50%, cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện: Chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin đến tận cấp xã. Cần một bộ máy không chỉ “đồng thuận” mà phải “đồng hành” từ lãnh đạo đến cán bộ tiếp dân. Và quan trọng hơn cả: Cần một cơ chế giám sát đủ mạnh để ngăn tình trạng “cắt giảm trên văn bản, rườm rà ngoài thực tế”. Chỉ số hài lòng SIPAS, phản hồi trực tuyến, kiểm tra đột xuất, đánh giá công khai, tất cả phải được vận hành như một vòng lặp phản hồi liên tục. Đặc biệt, cần có cơ chế cho phép người dân/doanh nghiệp đánh giá ngay sau khi hoàn thành TTHC (như hệ thống đánh giá sao 5 sao). Các hiệp hội ngành nghề, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cần được trao quyền và trách nhiệm tổ chức các diễn đàn phản hồi định kỳ và gửi báo cáo đánh giá trực tiếp đến Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Ba 21-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Cử tri lo lắng về biến động khó lường của giá vàng, bất động sản, dự án treo Dù vui mừng trước nhiều thành tựu, cải cách lớn của đất nước, cử tri, nhân dân bày tỏ lo lắng với tình trạng lạm phát, thiên tai, dự án treo và lừa đảo qua mạng. trở thành cạnh tranh nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, ông khẳng định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số con số đáng chú ý. Theo đó, phấn đấu thu NSNN tăng 10%; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; tăng chi đầu tư phát triển lên 40%; tiết kiệm cắt ngay từ khi phân bổ ngân sách 5% chi đầu tư (đầu tư vào dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) và 10% chi thường xuyên (bổ sung nguồn cho an sinh xã hội). Ngân sách trung ương đầu tư không quá 3.000 dự án (kể cả dự án chuyển tiếp) cho giai đoạn 2026-2030; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40% GDP. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực quan trọng, then chốt. Nhiệm vụ tiếp theo được người đứng đầu Chính phủ đề cập là tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đưa thể chế, pháp luật trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh. Trong đó, năm 2026, cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn; cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, hiệu quả Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”... Với nhiệm vụ đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng lưu ý chú trọng giám sát và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm toán; tăng tỉ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. “Nghiêm cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân” - Thủ tướng nêu rõ. Một nhiệm vụ giải pháp khác là tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Trong đó, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Về nhiệm vụ tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược, Thủ tướng nhấn mạnh NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 20-10, kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường kỳ cuối của Quốc hội (QH) khóa XV đã chính thức khai mạc. Báo cáo tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết đã có hơn 2.400 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ 10 của QH. Chính quyền hai cấp gần dân, sát dân hơn Ông Đỗ Văn Chiến cho hay cử tri và nhân dân đánh giá cao cuộc “cách mạng” sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai từ tháng 7. “Qua hơn ba tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của nhân dân tốt hơn” - ông Chiến nói. Cũng theo ông Chiến, cử tri, nhân dân bày tỏ sự vui mừng, tự hào trước thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, coi đây là ngày hội lớn của toàn dân, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Cử tri, nhân dân cũng vui mừng, phấn khởi với việc Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, như hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo; miễn học phí đến hết phổ thông; hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; xây dựng trường nội trú tại 248 xã biên giới; phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Cử tri, nhân dân cũng ghi nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt, ngày càng thực chất và hiệu quả. Công tác thanh tra, điều tra, xử lý các vụ việc được đẩy mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Những mối lo của cử tri Bên cạnh niềm phấn khởi, cử tri và nhân dân vẫn bày tỏ một số lo lắng, trăn trở. Cử tri cho rằng chính sách áp thuế quan của Mỹ, dù đã được điều chỉnh, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Bên cạnh đó, lạm phát toàn cầu cùng biến động khó lường của giá vàng, bất động sản đang tác động mạnh đến kinh tế trong nước. Cùng với đó, thiên tai diễn biến bất thường, với hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, đã để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt tại các vùng miền Trung và miền Bắc. Cử tri phản ánh tình trạng ngập lụt, tắc đường tại Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa được giải quyết hiệu quả, đồng thời mong Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí để người dân có cuộc sống an toàn, ổn định. Một số ý kiến cũng nêu tình trạng các dự án, công trình treo giải quyết chậm, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Ở cấp cơ sở, vẫn tồn tại bất cập về cơ sở vật chất và nhân sự vừa thừa vừa thiếu, cần được khắc phục sớm. Đáng chú ý, nhiều cử tri bức xúc trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng công nghệ số ngày càng tinh vi. Từ tổng hợp ý kiến cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước năm nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm hoạt động tinh gọn, hiệu quả; đầu tư hạ tầng số, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; sớm thực hiện chính sách tiền lương mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Cần tăng cường đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo qua mạng, xử lý nghiêm người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, Đảng và Nhà nước…• Tiêu điểm Bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy nhà nước Chiều 20-10, trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và những nhiệm vụ theo phân công của Đảng; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch nước cùng Bộ Chính trị, Trung ương chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền đô thị hai cấp, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 18, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính. Căn cứ vào các nghị quyết của QH, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 59 trường hợp; cách chức một trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức hai trường hợp. Đồng thời, chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước được liên tục, thông suốt… Tiếp tục sử dụng các chỉ số như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để đánh giá chất lượng điều hành, đặc biệt là thời gian và chi phí tuân thủ TTHC trên thực tế. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp phải trở thành “kiểm toán viên” của cải cách. Và cần có chế tài đủ mạnh đối với các hành vi cố tình kéo dài thời gian, gây khó khăn hoặc đòi hỏi các giấy tờ ngoài quy định (tức là làm rườm rà trở lại). Chỉ khi áp lực giám sát đến từ nhiều phía, quyết tâm 50% mới thực sự trở thành hiện thực ngoài đời sống. Cải cách hành chính chưa bao giờ là công cuộc dễ dàng. Nhưng nếu làm được, đây sẽ là một cú chuyển mình thể chế - mở đường cho đầu tư, khơi thông nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Và hơn hết, khôi phục niềm tin vào một nền hành chính kiến tạo, liêm chính, phục vụ. Nghị trường đã phát đi tín hiệu. Câu hỏi còn lại: Liệu bộ máy có đủ sức biến quyết tâm thành hiện thực? TS NGUYỄN ĐỨC QUYỀN, chuyên gia quản lý công NHẬT DIỄM ghi Sáng 20-10, kỳ họp thứ 10 đã khai mạc, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XV. Ảnh: QH đến các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, sân bay quốc tế, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng số.• Cử tri, nhân dân ghi nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt, ngày càng thực chất và hiệu quả. Ông Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 21-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 2319 ngày 20-10-2025 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Chỉ đạo. Các phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang (Phó Trưởng ban Thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu… PV Tin vắn • Nam sinh nhặt được tiền đem nộp công an. Ngày 20-10, Công an xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị đã trao trả hơn 4 triệu đồng cho người đánh rơi là chị Trần Thảo Ly (ngụ thôn 5, xã Bến Quan) sau khi tiếp nhận từ em Đoàn Trung Dũng (học sinh Trường THCS - THPT Bến Quan), người trên đường đi chơi bóng chuyền về thì nhặt được số tiền trên. M.TRƯỜNG • Xử phạt tiệm vàng mua bán ngoại tệ trái phép. Ngày 20-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an TP vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng HPH và 15 triệu đồng đối với bà LCT (phường Hải Châu) về hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Công an cũng tịch thu toàn bộ số tiền vi phạm ước tính hơn 2 tỉ đồng. T.NHẬT Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, ngày 20-10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22-10-2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động từ đầu năm đến nay, chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng rõ nét về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 59NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. NGỌC DIỆP Ngày 20-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Buổi gặp mặt là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đảng bộ TP.HCM. Đồng thời tri ân, tôn vinh những phẩm chất cao đẹp, tinh thần tận tụy và những cống hiến quan trọng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các ngành tham mưu, giúp việc của Đảng, gồm Tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo và Dân vận, Nội chính, Kiểm tra và văn phòng cấp ủy, đã luôn giữ vững truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ông tin tưởng đội ngũ cán bộ nữ TP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM và luôn là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình, vun đắp hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng… THANH TUYỀN Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 đến 22-10. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Phần Lan Đóng góp của các cơ quan giúp việc cho sự phát triển Đảng bộ TP.HCM rất to lớn Ngày 20-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, Trưởng ban Chỉ đạo chống khai thác IUU TP.HCM, cùng đoàn công tác có buổi kiểm tra thực tế tại cảng Cát Lở (phường Phước Thắng), cảng Incomap (phường Vũng Tàu) và kiểm tra, làm việc với các địa phương về công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tại buổi làm việc, các phường đã nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để xử lý dứt điểm, khắc phục các tồn tại trong công tác phối hợp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Thạnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan chức năng, địa phương ven biển trong thực hiện công tác chống khai thác IUU. Ông đề nghị Sở NN&MT, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, các địa phương tiếp tục tập trung cao, triển khai quyết liệt các giải pháp gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC… Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần thống nhất về đầu mối việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản. Qua đó để phản ánh rõ chuyển biến, kết quả đạt được của TP trong việc thực hiện các khuyến cáo của EC. TRÙNG KHÁNH Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra về chống khai thác IUU Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành các quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ với hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24-10. Thủ tướng cũng ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-11. Bên cạnh đó, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. VIẾT THỊNH TP.HCM đề xuất sửa quy định về thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thường trực HĐND TP.HCM về các nội dung dự kiến trình HĐND TP tại kỳ họp chuyên đề tháng 11-2025. Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Thường trực HĐND TP.HCM quan tâm, tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND TP, dự kiến đầu tháng 11, để xem xét những nội dung quan trọng của TP. Đồng thời, chỉ đạo các ban của HĐND TP phối hợp thẩm tra để trình HĐND TP tại kỳ họp. Hiện danh mục các nội dung UBND TP.HCM dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề gồm 18 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 37 dự thảo nghị quyết cá biệt. Đáng chú ý, UBND TP sẽ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27/2025 của HĐND TP về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. HOÀNG KIM Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời Ngày 20-10, theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, người phổ nhạc bài thơ Thời hoa đỏ của nhà thơ Thanh Tùng thành bài hát nổi tiếng, đã qua đời ở tuổi 86 vào tối 19-10 vì đột quỵ. Ngoài Thời hoa đỏ, ông còn cho ra đời nhiều tác phẩm ghi dấu trong lòng người nghe như Hai nửa vầng trăng (phỏng thơ Hoàng Hữu), Mùa xuân về, Tuổi mới yêu, Khỏa trần Trường Sơn. Ca khúc Thời hoa đỏ nằm trong chùm tác phẩm giúp nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Tác phẩm được đánh giá là một trong những bản tình ca hay nhất thời kỳ đổi mới với những nốt nhạc tha thiết bên những ca từ đẹp, giàu tính biểu cảm. Ca khúc Thời hoa đỏ vừa qua đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam vinh danh Tác phẩm âm nhạc tiêu biểu kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. T. BÌNH Hơn 57% trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong độ tuổi 36-55 Ngày 20-10, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày 19-10, lực lượng CSGT tại 34 địa phương tiếp tục thực hiện lệnh của cục trưởng Cục CSGT, tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Cụ thể, CSGT đã kiểm soát 119.585 lượt lái xe, phát hiện và lập biên bản xử lý 4.515 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phân tích theo độ tuổi cho thấy nhóm tuổi 36-55 có tỉ lệ vi phạm cao nhất với 2.577 trường hợp, chiếm 57,1% tổng số vi phạm. N.HINH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 21-10-2025 ĐẮC LAM - ĐẠI HUỆ Ngày 20-10, em HTNL (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại BV đa khoa TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Nghe ông ngoại hỏi thăm, dặn dò, em L bật khóc Mẹ của em L là chị Bàn Thị B đang đưa hai con nhỏ về quê Sơn La chăm sóc ông bà ngoại nên chưa kịp vào chăm em L. BS Nguyễn Trọng Đà, khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh (BV đa khoa TP Vinh): Khoảng 11 giờ trưa 19-10, em L được đưa vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở ở đầu, bầm tím khắp lưng, mông, đùi và chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi L hoảng sợ, ngại tiếp xúc… BS Nguyễn Trọng Đà cho biết thêm trên cơ thể em L còn xuất hiện nhiều vết bầm tím mới, cùng nhiều vết sẹo cũ đã mờ, cho thấy từng bị bạo hành trước đó. Đến chiều 20-10, sức khỏe em L đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Bệnh viện đã bố trí phòng riêng để em L được điều trị và nghỉ ngơi tốt nhất. Em L run rẩy kể: “Bố Nam hay uống rượu, khi nào uống nhiều đánh con nhiều. Con sợ Bé gái 9 tuổi bị cha dượng đánh: “Con sợ lắm, cha đừng đánh con nữa...” Chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi nghe bé gái chín tuổi bị cha dượng đánh, kể: “Bố Nam hay uống rượu, khi nào uống nhiều đánh con nhiều. Con sợ lắm, đêm ấy, khác với những lần trước, bố chốt cửa đánh, con không chạy ra ngoài được...”. lắm, đêm ấy (18-10), khác với những lần trước, bố chốt cửa đánh, con không chạy ra ngoài được. Con chỉ mong bố đừng uống rượu nữa, đừng đánh con nữa...”. Trong ký ức của em L, vẫn có những thiện cảm về người cha dượng: “Con nhớ nhất năm ngoái được giấy khen, bố cho đi nhà bóng một lần. Trung thu vừa rồi, bố cũng đưa đi chơi… Con ước bố đừng uống rượu nữa, đừng đánh con nữa và đưa con đi chơi như thế…”. Trong câu chuyện kể của mình, em L nhiều lần nhắc đến ông bà ngoại, thời gian em ở bên ông bà được yêu thương nhất, được ngủ yên. Giữa lúc em L đang kể chuyện, ông ngoại em L gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe và nói: “Khi nào ông hết ốm sẽ vào Hà Tĩnh đón cháu”. Nghe ông ngoại hỏi thăm, dặn dò, em L bật khóc… Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết năm trước, em L từng bị bạo hành. Thời điểm ấy, cô giáo chủ nhiệm phát hiện và báo công an. Lần đó, cha dượng cùng mẹ bé đã ký cam kết không tái phạm. Lời khai ban đầu của cha dượng Cán bộ UBND xã Cổ Đạm cho biết sau khi chị Bàn Thị B ly hôn chồng đầu thì kết hôn với anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi) có hai con chung và sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm. Thời gian qua, vợ chồng anh Nam làm nông, sinh sống bình thường. Tối 18-10, em L bị cha dượng đánh đập nhưng không thể chạy trốn vì bị khóa cửa. Sáng hôm sau, em L mở cửa sổ kêu cứu, được hàng xóm và trưởng thôn phát hiện, đưa đến trạm y tế xã. Theo Công an xã Cổ Đạm, trước khi Nam có hành vi gây thương tích cho em L thì Nam có uống bia tại nhà mẹ ruột của Nam. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nam đưa em L về nhà trọ ở thôn Phú Hòa. Tại cơ quan công an, Nam khai do bực tức vì em L trả lời “không đúng ý”, Nam dùng tay và gậy gỗ đánh liên tiếp vào người em L, sau đó dùng búa đinh tấn công hai lần vào đầu làm bị thương chảy máu. Bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam Sáng 20-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam (trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 19-10, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh em L với nhiều vết thương ứa máu nghi do cha dượng bạo hành. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành triệu tập Nam đến trụ sở để làm việc. Công an đã kiểm tra, test nhanh ma túy, lấy lời khai của Nam. Thời gian gần đây, chị Bàn Thị B (vợ của Nam) đưa hai con chung về quê Sơn La để chăm sóc cha mẹ bị bệnh, còn em L ở với Nam. Em L đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: ĐL Chiều 20-10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13 giờ chiều 20-10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Tốc độ di chuyển hiện khoảng 20 km/giờ. “Bão đang có xu hướng mạnh lên. Hiện tại cường độ bão ở mức cấp 10-11, giật cấp 13 và dự báo trong 24 giờ tới có thể mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 13” - ông Lâm cho biết thêm. Theo ông Lâm, dự báo từ ngày 22-10 trở đi, khi tiến gần vùng biển tây bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ bắt đầu chuyển hướng tây nam do tương tác với khối không khí lạnh đã tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dưới tác động của không khí lạnh, bão có xu hướng giảm dần tốc độ di chuyển và suy yếu từ ngày 22-10 trở đi, sau đó tiếp tục dịch chuyển theo hướng tây nam. “Theo kịch bản hiện nay, nhiều khả năng bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Dự báo tâm bão có thể đi vào đất liền trong ngày 23-10. Khi đổ bộ, sức gió giảm còn khoảng cấp 6, giật cấp 8. Tuy nhiên lưu ý là trên biển, thời điểm mạnh nhất bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13” - ông Lâm nhận định. Về ảnh hưởng của bão số 12 tới đất liền Trung Bộ, ông Lâm cho biết gió trên đất liền không quá mạnh nhưng mưa rất lớn. Ngày 23-10 sẽ là thời điểm mưa lớn nhất do bão kết hợp với không khí lạnh và địa hình dãy Trường Sơn gây hiệu ứng cộng hưởng. Dự báo khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc Quảng Trị và phía nam tỉnh Quảng Ngãi có mưa 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực trọng tâm mưa lớn nhất từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng dự báo mưa 500-700 mm, có nơi trên 900 mm trong các ngày từ ngày 22 đến 26-10. Riêng ngày 23-10, ngày bão đổ bộ đất liền, có nơi mưa trên 100 mm, thậm chí trên 300 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại đô thị, vùng trũng thấp. Lũ lớn dự báo xuất hiện trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhiều sông lên mức báo động 2-3; một số sông nhỏ vượt báo động 3. Nguy cơ ngập sâu trên diện rộng tại Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lũ ở mức cấp 3. “Chúng tôi đề nghị các địa phương Trung Bộ chủ động rà soát phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là sơ tán dân vùng xung yếu, kiểm tra an toàn hồ đập, khu vực ven sông suối, sườn dốc dễ sạt lở; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc trong cuối tháng 10 và tháng 11” - ông Lâm khuyến cáo. Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp khẩn với các sở, ngành, địa phương triển khai phương án ứng phó với bão Fengshen. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo chính quyền 59 xã miền núi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông tin kịp thời cho người dân; đồng thời rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán người tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Lực lượng tại chỗ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh. Cùng ngày, Bộ Xây dựng có công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành, đặc biệt là ngành đường sắt, khẩn trương xây dựng và triển khai kịch bản ứng phó với bão. NHÓM PHÓNG VIÊN Sau khi gây án, Nam băng bó sơ cho em L rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Nam đi làm, khóa cửa để em L ở nhà một mình. Kết quả giám định cho thấy em L bị nhiều thương tích ở đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn. Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trên mái nhà mẹ ruột. Đến 22 giờ ngày 19-10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ Nam.• Bão số 12 sẽ đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, lượng mưa rất lớn Trong ký ức của em L, vẫn có những thiện cảm về người cha dượng: “Con nhớ nhất năm ngoái được giấy khen, bố cho đi nhà bóng một lần. Trung thu vừa rồi, bố cũng đưa đi chơi… Con ước bố đừng uống rượu nữa, đừng đánh con nữa”. Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 21-10-2025 Đoàn LS TP.HCM, cho biết vé số bị rách không làm mất quyền lãnh thưởng và không có quy định nào cho phép công ty xổ số trả thưởng giảm phần trăm. Theo Điều 31 Thông tư 75/2013/ TT-BTC, vé xổ số lãnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lãnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty XSKT tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là chủ tịch, tổng giám đốc (giám đốc) công ty XSKT được quy định cụ thể tại thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 thông tư này. Như vậy, pháp luật cũng dự liệu ngoại lệ là nếu tờ vé bị rách nát, hư hỏng do nguyên nhân khách quan (như ướt, cháy, gấp, mục nhẹ, tác động tự nhiên) nhưng vẫn còn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu thì công ty xổ số được xem xét chi trả thưởng. Điều kiện mấu chốt không nằm ở chỗ “rách hay không rách”, mà nằm ở việc có còn xác định được hình dạng gốc và các yếu tố bảo mật, ký hiệu, dãy số, dấu mộc in hay không. Nếu các yếu tố này vẫn còn nguyên vẹn, tờ vé được xác định là hợp lệ. Khi đó, công ty xổ số phải chi trả toàn bộ giá trị giải thưởng, không được phép “trừ phần trăm”. LS Hùng cho biết thêm pháp luật hiện hành không quy định bất kỳ mức giảm trừ nào đối với trường hợp vé bị rách. Việc “trả thưởng một phần” hoặc “giảm giá trị theo tỉ lệ hư hỏng” không có cơ sở pháp lý. Bởi vì vé số không phải là tài sản vật chất định giá theo phần trăm vật lý, mà là chứng cứ xác lập quyền nhận thưởng nên chỉ cần đủ căn cứ nhận dạng, quyền đó được bảo lưu toàn phần. “Nếu công ty xổ số cho rằng vé không hợp lệ, họ phải có biên bản giám định, kết luận rõ nguyên nhân, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người trúng biết” - LS Hùng nói. Trong vụ việc cụ thể ở Quảng Ngãi, ông L khẳng định vé bị rách do gấp chung với bao thuốc và gặp mưa, tức là nguyên nhân khách quan. Vé vẫn còn đủ dãy số, ký hiệu, mã vạch và có thể kiểm tra phôi, tem chống giả của công ty xổ số. Với tình trạng đó, tờ vé vẫn có khả năng được công nhận hợp lệ nếu qua kiểm định kỹ thuật xác nhận không có dấu hiệu chắp vá hoặc sửa chữa. Công ty xổ số có trách nhiệm thành lập hội đồng giám định vé trúng thưởng gồm đại diện kỹ thuật in ấn, kiểm soát bảo mật và cơ quan tài chính địa phương để đánh giá. Nếu hội đồng kết luận rằng tờ vé đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, công ty buộc phải trả thưởng đầy đủ cho ông L. Người có vé số trúng thưởng cần làm gì? Về hướng xử lý, theo LS Hùng, người trúng thưởng cần giữ nguyên hiện trạng tờ vé, tuyệt đối không dán, không chắp lại, không viết thêm bất kỳ nội dung gì. Người trúng phải lập biên bản làm việc với công ty xổ số, yêu cầu ghi nhận tình trạng vé, nguyên nhân rách và lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của đại diện hai bên. THẢO HIỀN Mới đây, trên đường đi làm về, ông L có mua một tờ vé số rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp đúng lúc trời mưa. Hôm sau, ông L dò kết quả, phát hiện tờ vé số của mình trúng giải đặc biệt và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Đại diện của công ty cho rằng tờ vé số đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định. Từ thông tin trên, bạn đọc thắc mắc: Tờ vé số bị rách có được lãnh thưởng không? Vé số bị rách không làm mất quyền lãnh thưởng Luật sư (LS) Trần Minh Hùng, Góc nhìn pháp lý vụ tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt Nếu công ty từ chối trả thưởng, người trúng nên yêu cầu có văn bản trả lời chính thức, trong đó nêu rõ lý do không chi trả. Căn cứ vào văn bản này, người trúng có thể gửi đơn khiếu nại trực tiếp đến công ty phát hành vé số hoặc có thể gửi khiếu nại đến cơ quan chủ quản cấp trên mà công ty đó đang trực thuộc và quản lý trực tiếp công ty xổ số. Trong trường hợp không được giải quyết thỏa đáng, người trúng thưởng có thể khởi kiện dân sự tại tòa án nơi công ty có trụ sở để yêu cầu tòa án buộc công ty thực hiện nghĩa vụ trả thưởng. Cuối cùng, để tăng tính pháp lý, người trúng thưởng nên đề nghị cơ quan công an hoặc cơ quan giám định hình sự hỗ trợ xác minh tính thật của vé số, vì kết quả giám định chính thức là căn cứ quan trọng để tòa án xem xét buộc công ty phải chi trả. Như vậy, trong toàn bộ quá trình, người trúng thưởng cần tập trung vào ba nguyên tắc: Bảo toàn chứng cứ vật chất là tờ vé số, chứng minh tính thật của vé và thực hiện đúng trình tự khiếu nại, khởi kiện. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền lãnh thưởng và ngăn chặn hành vi từ chối chi trả trái pháp luật của đơn vị phát hành xổ số.• Ngày 20-10, LS Nguyễn Văn Kỷ, Đoàn LS TP Huế, cho biết Công ty TNHH XSKT tỉnh Gia Lai đã có công văn trả lời ông PDL (ngụ Quảng Ngãi) về tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách. Công văn do ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Gia Lai, ký ngày 16-10. Công văn nêu rõ ông L sở hữu vé số dự thưởng 996946C, ký hiệu K39-25 của Công ty XSKT tỉnh Gia Lai trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng trong kỳ quay mở thưởng ngày 26-9. Tuy nhiên, tờ vé số này bị rách rời, tạo lỗ thủng ở giữa và phần rách rời không còn nhưng không ảnh hưởng đến các dãy số. Công ty XSKT tỉnh Gia Lai viện dẫn các quy định tại Điều 31 Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4-10-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và kết luận“vé mang số dự thưởng 996949C không đủ điều kiện của vé xổ số lãnh thưởng”. Do đó, Công ty XSKT tỉnh Gia Lai không thể trả thưởng, mong ông L thông cảm và tiếp tục ủng hộ Công ty XSKT tỉnh Gia Lai. LS Kỷ cho biết ông sẽ hỗ trợ chủ nhân tờ vé số này khởi kiện Công ty XSKT tỉnh Gia Lai ra TAND khu vực 7 Gia Lai. Liên quan đến vụ việc này, văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi của Công ty XSKT tỉnh Gia Lai có giấy mời gửi ông PDL làm việc vào sáng 21-10 để bổ sung thông tin, xem xét trả thưởng. Chủ nhân tờ vé số chuẩn bị khởi kiện Điều kiện mấu chốt không nằm ở chỗ “rách hay không rách”, mà nằm ở việc có còn xác định được hình dạng gốc và các yếu tố bảo mật, ký hiệu, dãy số, dấu mộc in hay không. Khởi tố đối tượng cầm đầu công ty đặt tại Campuchia lừa đảo hơn 1.000 người Việt Nam Ngày 20-10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố 26 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hồ Mạnh Linh (tên thường gọi Long “Hong Kong”, 26 tuổi, ngụ xã Dliê Ya) cầm đầu, câu kết cùng nhiều người thành lập Công ty Villa Group (trụ sở tại TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Linh cùng các đồng phạm tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Hằng ngày, Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram) chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược (tài - xỉu) trên các trang web Viva779..., Thabet868..., Vegas379..., Kukbet79… Để xây dựng lòng tin, ban đầu các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ họ nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn. Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người chơi nộp thêm tiền nhiều lần rồi chiếm đoạt. Từ tháng 10-2024 đến nay, nhóm Linh đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước. Ngoài 26 bị can bị khởi tố, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi tất cả cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. TIẾN THOẠI phapluat@phapluattp.vn Khi tờ vé số trúng thưởng bị rách, người chơi không nên dán, chắp hay sửa lại vé, mà cần lập biên bản làm việc với công ty xổ số để bảo toàn chứng cứ... Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách, mất một phần. Ảnh: NY Nhóm người bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TT

