SỐ 238 (7511) - Thứ Tư 22-10-2025 Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn RÀ SOÁT TOÀN BỘ chính sách tiền lương, phụ cấp • Đại biểu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính Cần có chính sách lương, phụ cấp, hỗ trợ xứng đáng, nhất là đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu để giữ chân người giỏi. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM trong giờ làm việc. Ảnh: NGUYỆT NHI Người dân TP.HCM phấn khởi vì “đất vàng” thànhcông viên Ủng hộ đề xuất tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên 50% Mua bán đô la ở tiệm vàng, lưu ý để không bị phạt Nữ Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi: Chiến thắng lịch sử và thách thức phía trước KHƠI THÔNG CHÍNH SÁCH, THU HÚT NHÂN TÀI VỀ NƯỚC - BÀI 2Nỗ lực lớn nhưng còn nhiều rào cản trong so nay trang 2+3 + 6 trang 14 trang 13 trang 16 trang 9 trang 11 trang 4

2 Thời sự - Thứ Tư 22-10-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 21-10, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) dành thời gian thảo luận tại tổ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Việc nhiều gấp hai, ba lần nhưng chế độ như cũ, khó giữ chân người giỏi Tại tổ TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Yến nhận xét hiện ở cấp tỉnh đang có tình trạng dư thừa cán bộ, công chức, trong khi cấp cơ sở lại thiếu nghiêm trọng cán bộ chuyên môn. Dẫn chứng tại TP.HCM, nữ đại biểu cho hay số cán khu. “Nơi thừa cán bộ, nơi lại thiếu, đặc biệt tại các xã, phường, đặc khu. Số cán bộ phục vụ người dân ở trung tâm hành chính công, phòng kinh tế, phòng văn hóa - xã hội vẫn chưa phù hợp. Các địa bàn dân số và diện tích lớn lại có biên chế tương đương với những địa bàn nhỏ hơn” - ông “Khi đó, việc chuyển đổi số và giảm tải áp lực cho cán bộ sẽ được thực hiện tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân” - ông Thắng gợi ý. Dẫn lại lời Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh về việc cần sớm ban hành đề án vị trí việc làm, ông Thắng cho rằng việc này sẽ giúp chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, mỗi người biết rõ vị trí, nhiệm vụ, khối lượng công việc của mình. Cùng với đó, xây dựng chế độ thu nhập, đãi ngộ phù hợp, đảm bảo cán bộ có thể yên tâm công tác, không phải lo sinh kế cũng như có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ. “Nếu cán bộ phải làm việc nhiều gấp hai, ba lần mà chế độ vẫn như cũ sẽ khó giữ chân người giỏi, cũng không thể thu hút nhân lực mới” - ông Thắng nói và đề nghị có chính sách lương, phụ cấp, hỗ trợ xứng đáng, nhất là đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu. Năm 2026: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy Phát biểu thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện vẫn là vấn đề nổi cộm. “Cơ cấu và năng lực của cán bộ cấp xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh nhiệm vụ, chức năng ngày càng nhiều và phức tạp hơn” - bà nói. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng trước đây cán bộ xã chỉ Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sài Gòn giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại trước việc giá thị trường bất động sản, thị trường vàng tăng cao “gần như không kiểm soát được”. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) cho rằng việc “không thể kiểm soát” này khiến cho giá tăng cao, đặc biệt là giá nhà chung cư, dù chúng ta không thiếu các quy định tại Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tổ chức tín dụng… Điều này tạo sự bất ổn liên quan tới nhà ở không chỉ cho người có thu nhập thấp mà cả những người có thu nhập trung bình và khá. “Công chức cũng không thể nào mua được nhà với tốc độ tăng phi mã của bất động sản hiện nay” - ông Thành nói. Với thị trường vàng, dù cũng đã có nhiều quy định, giá vàng vẫn tăng liên tục, tạo ra nhiều điểm nghẽn và khiến người dân tiếp cận thị trường gặp khó khăn. Ông Thành dẫn chứng có những người chia sẻ không thể mua nổi ngay cả chiếc nhẫn cưới. Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) nói bất động sản đang có bóng dáng “một thị trường bong bóng”, cũng như nhiều vấn đề bất cập khác. Ông chỉ rõ giá cả tiêu dùng, giá vàng, giá nhà đều tăng dẫn đến đời sống của người dân rất khó khăn trong thời gian qua. Cả hai vị đại biểu Quốc hội đều đề nghị Chính phủ cần đánh giá và có giải pháp để thị trường vàng, bất động sản hoạt động ổn định, lành mạnh. Góp ý cụ thể, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho rằng Luật Đất đai năm 2024 đang được nghiên cứu sửa đổi để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; trong đó có vấn đề liên quan tới giá đất, tài chính đất đai. Nhấn mạnh cần giải quyết bài toán đồng bộ, đại biểu Hoàng Anh đề xuất cần quan tâm, nghiên cứu, sớm đẩy mạnh mở rộng việc thu thuế trong biến động tài sản đất đai. Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà (Phú Thọ) chỉ ra thực trạng giá vàng trong nước luôn chênh lệch với giá thế giới. Từ đầu năm đến nay, khi giá vàng thế giới chỉ hơn 3.000 USD/ounce, chuyên gia đã dự báo cuối năm nay sẽ lên 4.000 USD/ounce nhưng chúng ta lại có chính bộ cấp sở tương đương nhân sự một tỉnh lớn nhưng ở cấp xã lại thiếu nhân lực chuyên môn, có phòng chỉ vài người trong khi phải quản lý nhiều lĩnh vực… “Nguyên nhân là việc sắp xếp cán bộ mới chỉ theo cơ học, chưa dựa trên vị trí việc làm, điều này khiến công tác điều hành còn lúng túng” - bà Yến nói. Bà Yến kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu cơ chế điều chuyển, tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh xuống cơ sở, đi đôi với việc rà soát, sắp xếp lại chức vụ tương đương để đảm bảo hợp lý, không tắc về chức danh. Tương tự, đại biểu Hà Phước Thắng cũng kiến nghị cần bổ sung, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ tại xã, phường, đặc Thắng nói. Đại biểu Thắng đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn, quy định rõ địa bàn với diện tích, dân số mức nào thì được bố trí bao nhiêu cán bộ; bố trí phù hợp để đảm bảo phục vụ hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và quản lý địa bàn hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trong đó ưu tiên hoàn thành các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính và tiêu chuẩn đô thị. thoisu@phapluattp.vn Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Rà soát sách tiền lương, phụ cấp Đại biểu lo ngại giá bất động sản, giá vàng tăng Nhiều đại biểu lên tiếng về những bất cập trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là tình trạng thừa, thiếu cán bộ và chính sách đãi ngộ chưa theo kịp khối lượng công việc thực tế. Liên quan đến bộ máy cấp xã, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hầu hết cán bộ cấp huyện được đưa về xã. Trong đó có không ít trường hợp năng lực, trình độ chưa phù hợp với vị trí công việc. Phó Thủ tướng thừa nhận thực tế nếu không sử dụng số cán bộ này sẽ nảy sinh vấn đề xã hội nhưng nếu sử dụng hết lại có chuyện cán bộ cấp huyện vốn từ Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân vận… khi về xã được bố trí các công việc như tư pháp, giáo dục, địa chính, tài chính… khó tránh khỏi bất cập về kiến thức, chuyên môn. Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng cho rằng một mặt anh em phải cố gắng; một mặt cần đào tạo, hướng dẫn và phải ứng dụng công nghệ cao. “Việc này cần có thời gian, chưa thể khắc phục ngay được” - Phó Thủ tướng nói. Theo Phó Thủ tướng, dù còn những bất cập đang được tập trung tháo gỡ nhưng sau sắp xếp, xã hội nhìn nhận, ghi nhận là bộ máy của chúng ta rất gọn. Lần đầu tiên chính quyền cơ sở có trung tâm dịch vụ hành chính công, lần đầu tiên chúng ta đưa phần lớn trong số hàng ngàn dịch vụ công lên nền tảng số. “Chính phủ đã yêu cầu tất cả các bộ phải cử người về cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ cơ sở; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có hướng dẫn cho cán bộ thực thi công vụ” - ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh. “Bộ máy của chúng ta rất gọn” Đại biểu Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: QH

3 Đại biểu DƯƠNG NGỌC HẢI (TP.HCM) : “Vào viện khám, bác sĩ khuyên tôi đừng mua thuốc ngoài, coi chừng giả” Năm năm qua, Chính phủ rất quyết liệt trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả. Qua đó, công tác này đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), sáu tháng đầu năm nay, số vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp đều tăng mạnh. Dù các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn, như vụ “Hằng Du mục”, vụ “Ngân 98” về hành vi lừa dối khách hàng, buôn bán hàng giả nhưng nhìn chung công tác phát hiện vẫn chậm, đặc biệt là hậu kiểm còn yếu. Người tiêu dùng hiện rất khó phân biệt hàng thật - hàng giả, lo ngại mua phải hàng kém chất lượng. Thậm chí, tôi vào bệnh viện khám, bác sĩ còn khuyên nên lấy thuốc trong bệnh viện, đừng mua ngoài, coi chừng thuốc giả. Điều đó cho thấy tình trạng đáng báo động. Hiện nay hải quan đang thực hiện phân luồng kiểm soát rủi ro, luồng đỏ kiểm hóa 100%, luồng vàng kiểm một phần, luồng xanh gần như không kiểm. Do đó, nếu doanh nghiệp lợi dụng luồng xanh để buôn lậu, chúng ta rất khó phát hiện. Thực tế đã có nhiều vụ buôn ma túy, buôn hàng cấm đi qua luồng xanh, gây hậu quả nghiêm trọng. Tạo sự thông thoáng là đúng nhưng phải có cơ chế hậu kiểm hiệu quả để vừa chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vừa chống thất thu ngân sách, bảo vệ người tiêu dùng và giữ uy tín quốc gia với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế. • sách hạn chế không cho mua vàng (nhập khẩu vàng). Thực tế này trái ngược với cả thế giới, khi Trung Quốc, Ấn Độ và các nước, kể cả nước phát triển đều tăng tích lũy, tăng dự trữ vàng rất cao và tăng một cách rất đột biến. Bà Hà đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá lại việc tích trữ vàng trong dân cùng các chính sách quản lý thị trường vàng, nếu không quản lý tốt có thể sẽ dẫn đến mất tài sản của người dân, doanh nghiệp. Lý do bởi khi dự báo giá vàng còn tăng cao, có thể dẫn tới nguy cơ mua chui, mua vàng không đảm bảo chất lượng. NHÓM PHÓNG VIÊN Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: QH Bộ Nội vụ đang chuẩn bị dự thảo nghị định về sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, dự kiến hoàn thành trước tháng 5-2026. Đồng thời, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước cũng được triển khai theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ PHẠM THỊ THANH TRÀ Tiêu điểm toàn bộ chính Thời sự - Thứ Tư 22-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Đại biểu NGUYỄN MINH ĐỨC (TP.HCM): Vì sao nhiều người dân vẫn bị lừa, bị “bắt cóc online”? Tình trạng “bắt cóc online”, lừa đảo qua mạng thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng. Do vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách sâu xa để hiểu rõ đối tượng phạm tội thực chất là như thế nào. Qua nắm bắt thực tế ở các địa phương, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, người dân thiếu hiểu biết pháp luật, không biết rằng Nhà nước không cho phép làm việc qua điện thoại hay video. Thứ hai, các đối tượng tội phạm nắm bắt và thao túng tâm lý nạn nhân rất khéo, đặc biệt là với những người ít hiểu biết. Chưa kể, tình trạng chụp ảnh, quay video rồi chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu sử dụng công nghệ AI để thu thập dữ liệu cá nhân, phân tích và khai thác thông tin. Chỉ cần vài video hoặc cuộc gọi qua hình ảnh, hệ thống AI của chúng có thể phân tích hành vi, nhận diện cảm xúc và đọc được tâm lý người dùng. Chỉ sau ba lần tương tác, AI đã có thể nắm bắt đặc điểm tâm lý, từ đó xây dựng kịch bản và thao túng tâm lý nạn nhân. Khi đã kiểm soát được tâm lý, các đối tượng thường lợi dụng những người từng có hành vi vi phạm đạo đức hoặc pháp luật hoặc những người có tiền để dụ dỗ, khống chế. Những người này có thể dẫn dụ nạn nhân đến địa điểm định sẵn khiến họ tự rơi vào bẫy và đây chính là hình thức “bắt cóc online”. Ngoài ra, các đối tượng còn gửi đường link giả, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản. Quốc hội vừa thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm bảo vệ từng cá nhân trước nguy cơ bị xâm phạm dữ liệu và lạm dụng công nghệ. Quốc hội đang chuẩn bị thảo luận và thông qua Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cùng nhiều nội dung khác liên quan đến việc bảo vệ an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân. Một vấn đề nữa cần nhìn nhận một cách khách quan là pháp luật của chúng ta hiện vẫn còn một số điểm yếu so với quốc tế. Ở nhiều quốc gia như Mỹ, các nước EU và nhiều nước khác, đều đã có quy định rõ về giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, thường là 13-16 tuổi. Các nhà quản lý đang nghiên cứu xây dựng một đạo luật riêng để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.• Ý kiến thực hiện những công việc đơn giản nhưng hiện nay khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ đã tăng rất cao. “Anh em cơ sở làm được như hiện nay là rất đáng trân trọng nhưng mục tiêu phải hướng tới hai yêu cầu là vừa kiến tạo phát triển, vừa phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới” - bà Trà nói. Bộ trưởng Trà cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trong đó ưu tiên hoàn thành các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính và tiêu chuẩn đô thị. “Đây là cái gốc để thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển. Phân loại rõ ràng mới có thể giao chỉ tiêu biên chế, xác định vị trí việc làm và tính toán phụ cấp, chế độ chính sách hợp lý cho từng địa phương” - bà nói. Theo bà Trà, Bộ Nội vụ đang gấp rút xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành trong tháng này. Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH sẽ ban hành nghị quyết và nghị định hướng dẫn thực hiện. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết các bộ, ngành đang khẩn trương rà soát toàn bộ cơ chế, chính sách tiền lương, phụ cấp và an sinh xã hội để phù hợp với việc phân loại đơn vị hành chính. “Phải tính toán lại toàn bộ, từ phụ cấp khu vực, phụ cấp chức danh, chức vụ đến các chương trình mục tiêu quốc gia…” - Bộ trưởng Trà nói và nhấn mạnh việc này không thể chậm trễ, phải làm nhanh và đồng bộ. Về phân cấp, Bộ trưởng Trà cho rằng cần tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ khả thi. “Có những việc như giao đất cho doanh nghiệp, nếu giao cấp xã thực hiện sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, phải linh hoạt, nơi nào đủ điều kiện thì làm, nơi chưa đủ phải để cấp tỉnh xử lý” - bà Trà dẫn chứng. Song song đó, Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong năm năm tới nhằm bảo đảm điều kiện làm việc cho chính quyền địa phương hai cấp. “Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 20262030” - bà Trà khẳng định. Người ít nhưng việc vẫn phải chạy Nêu ý kiến, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trung ương đến nay mới được khoảng sáu tháng, với chính quyền địa phương hai cấp là khoảng bốn tháng. Một khối lượng công việc rất lớn, chưa có tiền lệ. “Dư luận quốc tế đánh giá rất cao khi Việt Nam tổ chức lại bộ máy một cách êm thấm, hiệu quả. Đây là kết quả từ chỉ đạo sát sao từ Bộ Chính trị, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị” - ông Mẫn nói. Chủ tịch QH ghi nhận thực tế trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình mới, việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp trong một số lĩnh vực vẫn còn chồng chéo, chưa đồng bộ như đất đai, xây dựng, tư pháp, hộ tịch... Bên cạnh đó là một số bất cập về cơ sở vật chất, khoảng cách địa lý, hạ tầng công nghệ thông tin; các văn bản hướng dẫn còn thiếu thống nhất hoặc chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời… “Những vấn đề này, chúng ta yên tâm, Bộ Chính trị đã chỉ đạo cho Đảng ủy QH, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh” - ông Mẫn nói. Liên quan đến tình trạng thừa, thiếu cán bộ, Chủ tịch QH nói sau khi sắp xếp, có nơi thừa cán bộ ở cấp này nhưng lại thiếu ở cấp khác. Có xã nhập tới ba đơn vị, biên chế trước đây khoảng 20 người thì nay lên đến 60-80 người, dẫn đến trụ sở chật hẹp, thiếu phòng làm việc. Ông Mẫn thông tin hiện Trung ương đã cho phép linh hoạt bố trí Đảng ủy, HĐND, UBND có thể tạm thời làm việc ở các điểm khác nhau. Tuy nhiên, về lâu dài phải tính toán lại quy hoạch, đầu tư trụ sở, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). “Nếu không chuyển đổi số, dù tăng thêm bao nhiêu người cũng không đủ” - Chủ tịch QH nói, đồng thời đề nghị các tỉnh, địa phương phải hết sức quyết liệt để làm sao “người ít nhưng việc vẫn phải chạy”. •

4 Thời sự - Thứ Tư 22-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tốt hơn nữa Trưa 21-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Nhấn mạnh với tinh thần “chân thành, tình cảm, tin cậy”, hợp tác giữa hai nước không có giới hạn, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tốt hơn nữa, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, lao động, đào tạo nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể. Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp tỉnh Gunma mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như hàng không vũ trụ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ… Thống đốc tỉnh Gunma chia sẻ tham gia đoàn lần này có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Thống đốc đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh Gunma tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, cũng như các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực. NGỌC DIỆP • Mua giấy tờ xe giả, đi lừa tiệm cầm đồ. Ngày 2110, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, xã Nam Ba Đồn) để điều tra hành vi mua giấy tờ xe giả rồi mang đến tiệm cầm đồ lừa 2 tỉ đồng. MINH TRƯỜNG • Mẹ bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi đã liên lạc nhận lại con. Ngày 21-10, một phụ nữ đã liên lạc với Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) nhận là mẹ của bé trai bốn tuổi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang ngày 19-10, nói sẽ đến nhận lại con. XUÂN HOÁT • Giám đốc Công ty An Thịnh Food bị khởi tố. Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Thị Mai (giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (dầu ăn). ĐẮC LAM Sáng 21-10 (theo giờ địa phương), ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb tiến hành hội đàm. Sau hội đàm, trưa cùng ngày, tại Phủ Tổng thống, Thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Phần Lan. Các văn kiện ký kết hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan; biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo chương trình đầu tư công của Phần Lan; biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan. Chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo. (Theo TTXVN) Chiều 21-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương. Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Nai đề xuất với TP.HCM hai nội dung trọng tâm. Trong đó, nghiên cứu bổ sung các tuyến kết nối mới phù hợp với tỉnh, tình hình thực tế của hai địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới, đảm bảo linh hoạt, thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn, tối ưu hóa lợi nhuận của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và định hình không gian kinh tế liên hoàn, bền vững… Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng tình với các ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng về những việc giữa hai địa phương sẽ cùng triển khai thời gian tới. Ông cho rằng để các dự án kết nối hạ tầng giao thông được triển khai hiệu quả, cần nhìn thẳng vào những vướng mắc thực tế, trong đó có vấn đề giải phóng mặt bằng và sự chênh lệch về đơn giá bồi thường giữa hai địa phương. VŨ HỘI Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận về đề xuất nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương nâng mức hỗ trợ lên 100 triệu đồng/căn. Đối với khu vực có nền đất yếu, mức hỗ trợ là 120 triệu đồng/căn; riêng tại đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 150 triệu đồng/căn. Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai thực hiện đúng mục đích, đối tượng và đảm bảo thủ tục theo quy chế hoạt động của Ban Vận động, Hội đồng Quản lý các quỹ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quản lý. THANH TUYỀN Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Ảnh: TTXVN Quân chủng Phòng không - Không quân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Sáng 21-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân vì những thành tích xuất sắc đột xuất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân chủng đã đạt được trong 62 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng quân chủng được đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Thủ tướng đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy truyền thống “trung với Đảng, hiếu với dân”, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nắm chắc tình hình, giữ vững chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trên không và các mặt trận khác. Đồng thời, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng; xây dựng và phát triển lực lượng với tinh thần “ba không”: Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không tự mãn, thỏa mãn; không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng. NGỌC DIỆP Bộ đội, dân quân TP Đà Nẵng giúp dân chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 12 Ngày 21-10, do ảnh hưởng của bão số 12, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng bắt đầu có mưa to, gió lớn. Lực lượng dân quân phường Quảng Phú, Đồn biên phòng Tam Thanh tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và các vật dụng thiết yếu. Trong đó, các lực lượng tập trung hỗ trợ các gia đình người già neo đơn, hộ yếu thế và các hộ khó khăn… Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy biên phòng TP Đà Nẵng), cho biết về cơ bản người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa ứng phó với các trận bão trước. Sáng 21-10, đồn cử lực lượng hỗ trợ người dân kéo tài sản lên cao, di tản khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân… THANH NHẬT Đường sách TP.HCM được tái lập bãi giữ xe trên vỉa hè Sáng 21-10, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức buổi họp nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn của đường sách TP.HCM. Buổi họp do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, chủ trì. Một trong các vấn đề được nêu tại buổi họp là tình trạng thiếu bãi giữ xe đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của đường sách TP.HCM. Tham dự buổi họp, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để giữ xe phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Đường sách TP.HCM nghiên cứu và làm thủ tục xin cấp phép theo quy định, đồng thời lưu ý việc áp dụng Nghị quyết 15/2025, trong đó mức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè được quy định là 350.000 đồng/m²/tháng. Liên quan đến vấn đề cấp phép, đại diện UBND phường Sài Gòn cũng thông tin vỉa hè trên địa bàn phường do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quản lý. “Công ty Đường sách TP.HCM hoàn thiện hồ sơ gửi đến Sở Xây dựng. Khi Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục cấp phép địa phương sẽ phối hợp” - đại diện UBND phường Sài Gòn cho hay. VĂN HÀ - THU TRINH ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai bàn về kết nối hạ tầng giao thông TP.HCM nâng mức sàn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đến 150 triệu đồng/căn Tin vắ n

5 Ngày 21-10, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị huy động nguồn lực trong nước, quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam. Tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701, đã thông tin về chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và công tác khắc phục hậu quả bom mìn. Hằng năm, Việt Nam phải chi hàng ngàn tỉ đồng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để bảo đảm an toàn cho nhân dân, giải phóng đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn kinh phí cần để làm sạch bom mìn, vật nổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội khoảng 203.600 tỉ đồng (tương đương 770 triệu USD). “Với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự đồng hành, hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, sự ủng hộ của nhân dân, Bộ Quốc phòng tin tưởng công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra” - ông Chiến khẳng định. VIẾT THỊNH Thời sự - Thứ Tư 22-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV VIẾT THỊNH Ngày 21-10 tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức chương trình chào mừng ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn”. Đánh giá cao và tâm đắc với chủ đề, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc lấy tốc độ là yếu tố quyết định, lấy hiệu quả là đích đến và lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực. “Chủ đề được chọn rất trúng và đúng trong thời điểm này” - Phó Thủ tướng chia sẻ. Đưa chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam nhất quán quan điểm “thúc đẩy khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và CĐS là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới”. Đây là một lựa chọn chiến lược, đồng thời là “mệnh lệnh” phát triển của thời đại. Ngày CĐS quốc gia năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò của KHCN, ĐMST và CĐS, đưa CĐS thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xác định KHCN, ĐMST và CĐS là yếu tố quan trọng để xác lập mô hình tăng trưởng mới để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và tự chủ nhằm đạt được hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Kể từ khi Chính phủ ban hành chương trình CĐS quốc gia vào tháng 6-2020, hành trình thúc đẩy và lan tỏa những thành tựu phát triển của công cuộc CĐS đã trở thành xu thế tất yếu, là dòng chảy chủ đạo trong phát triển đất nước. Hàng loạt mô hình chính quyền số, đô thị thông minh được bước đầu hình thành. Chính phủ chỉ đạo triển khai năm dữ liệu quốc gia trọng điểm, tạo nền tảng cho quản trị dựa trên dữ liệu. Theo Phó Thủ tướng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của KHCN. Hạ tầng và dữ liệu số vẫn còn phân tán, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế… Cho rằng những điểm nghẽn nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ kìm hãm sự phát triển, làm chậm nhịp tiến của công cuộc CĐS quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển từ “tư duy” sang “hành động”, từ “số hóa” sang “tạo giá trị số”, biến “hành động” thành “kết quả thực chất”. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, cùng khát vọng vươn lên của cộng đồng ĐMST trong nước và sự hỗ trợ, đồng hành của các đối tác, bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ đưa CĐS thành phong trào lan tỏa trong từng cơ quan, doanh nghiệp, từ trường học đến gia đình, từ thành thị đến nông thôn để công nghệ thật sự phục vụ con người, đưa Việt Nam trở Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh trong giai đoạn 2020-2021, Chính phủ đã tập trung đặt nền móng cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: VPG PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ DŨNG: Chuyển đổi số là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh “gần dân hơn” là một trọng tâm cốt lõi trong chủ đề chuyển đổi số năm 2025. thành quốc gia phát triển, độc lập, tự cường và thịnh vượng trong thế kỷ 21. Chuyển đổi số “gần dân hơn” Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh sau năm năm làm CĐS, chúng ta đã qua giai đoạn khởi động. Giai đoạn này tập trung vào nâng cao nhận thức số, xây dựng hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ công cơ bản. Cũng theo ông Quân, nội dung “gần dân hơn” là một trọng tâm cốt lõi trong chủ đề CĐS năm nay. “Gần dân hơn trước hết là thu hẹp khoảng cách số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người dân Việt Nam dù ở nông thôn, miền núi hay thành thị đều phải có cơ hội tiếp cận với các tiện ích số. Gần dân hơn cũng có nghĩa là chính quyền phục vụ người dân tốt hơn nhờ công nghệ” - ông Vũ Hải Quân nhìn nhận. Việt Nam đang hướng tới một nhà nước kiến tạo thông minh và không khoảng cách, nơi mọi quyết định quản lý điều hành đều dựa trên dữ liệu thời gian thực, nơi người dân được phục vụ bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình không giấy tờ, được cá nhân hóa theo nhu cầu. Và cuối cùng, theo Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân, gần dân hơn còn nằm ở việc tạo dựng niềm tin số trong xã hội. Người dân chỉ thực sự tham gia tích cực vào CĐS khi thấy thực sự thuận lợi cho chính mình, khi có niềm tin rằng môi trường số an toàn, quyền lợi của người dân được bảo vệ đầy đủ. “Chúng ta tin tưởng công cuộc CĐS quốc gia sẽ gặt hái được thành tựu to lớn năm 2025 và những năm tiếp theo. Nhanh hơn để không lỡ nhịp thời đại, hiệu quả hơn để mỗi nguồn lực đều phát huy tối đa giá trị, gần dân hơn để mọi người dân Việt Nam đều chung hưởng thành quả phát triển. Đó chính là con đường CĐS toàn diện mà chúng ta đã và sẽ kiên định thực hiện” - Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân khẳng định.• Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển từ “tư duy” sang “hành động”, từ “số hóa” sang “tạo giá trị số”, biến “hành động” thành “kết quả thực chất”. Tại chương trình, Bộ KH&CN đã công bố kết quả xếp hạng mức độ CĐS (DTI) năm 2024 của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, theo hai nhóm đánh giá: Nhóm 63 tỉnh, TP (trước sáp nhập) và nhóm 34 tỉnh, TP (sau sáp nhập). Theo đó, sau bốn năm triển khai, TP Hà Nội lần đầu tiên đứng đầu về mức độ CĐS của các tỉnh, TP năm 2024. Xếp tiếp theo lần lượt là TP Huế, TP Hải Phòng, TP.HCM và Thanh Hóa. Theo kết quả đánh giá, TP.HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, TP và xếp thứ tư trong nhóm 34 tỉnh, TP hợp nhất. Trong đó, TP.HCM đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số. Chỉ số DTI năm 2024 là thước đo toàn diện, đánh giá mức độ phát triển CĐS của các địa phương trên ba trụ cột cốt lõi là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Với thang điểm tối đa là 1.000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập, TP.HCM đều nằm trong nhóm dẫn đầu về cả ba trụ cột này. “Sự tập trung vào phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, với hơn 55% lập trình viên cả nước đang làm việc tại đây, chính là nền tảng vững chắc nhất để TP.HCM duy trì và nâng cao vị thế của mình trên bản đồ công nghệ khu vực và thế giới”-TSTrần Quý, Viện trưởng Viện Kinh tế số Việt Nam, chia sẻ. LÊ THOA TP.HCM giữ vững nhóm đầu chỉ số chuyển đổi số Cần hơn 200.000 tỉ đồng để làm sạch bom mìn, vật nổ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 22-10-2025 vẫn chưa được ban hành đầy đủ” - ông Hà nói và cho rằng điều này dẫn đến khó khăn trong tổ chức bộ máy và xác định thẩm quyền của các cấp tòa, viện. Ông Hà đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao cần sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm các luật này được thực thi thống nhất, hiệu quả. Còn ĐB Nguyễn Hữu Chính (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho hay báo cáo của hai ngành tòa án và VKS đã chỉ rõ khối lượng công việc, đặc biệt là số lượng các loại vụ án, tăng mạnh. Trong khi đó, biên chế của cả hai ngành không tăng tương ứng. “Tình trạng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu hồ sơ, thậm chí dẫn tới một số sai sót. Đây là nguyên nhân khách quan cần được xem xét kỹ lưỡng” - ông Chính nói. Theo ông Chính, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đánh giá đúng và chi tiết về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Dù kết quả đạt được là “cơ bản tốt”, song vẫn còn các trường hợp đình chỉ bị can do xác định hành vi không cấu thành tội phạm. “Thống kê của TAND Tối cao cho thấy năm qua có tám vụ yêu cầu bồi thường, chi trả cho 11 trường hợp với tổng số tiền hơn 14,6 tỉ đồng. Điều này phản ánh vẫn còn một tỉ lệ vụ án có sai sót cần được phân tích rõ nguyên nhân” - ĐB Chính dẫn chứng. Quy định pháp luật tố tụng hành chính còn bất cập Về công tác giải quyết án hành chính, ĐB Nguyễn Hữu Chính đánh giá tỉ lệ giải quyết năm qua đạt 94,8%, đây là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến án hành chính vẫn tồn đọng chủ yếu do quy định pháp luật tố tụng hành chính còn bất cập. “Theo quy định, trong các vụ án hành chính, người bị kiện thường là chủ tịch UBND, chỉ được ủy quyền cho phó chủ tịch tham gia tố tụng. Nhưng thực tế có nơi chỉ có một hoặc hai phó chủ tịch, trong khi số vụ án lên đến hàng trăm. Khi lãnh đạo vắng mặt, tòa không thể mở phiên xử khiến án bị kéo dài” - ông nêu thực tế. ĐB Nguyễn Hữu Chính cho rằng cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính theo hướng linh hoạt hơn, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, vừa tháo gỡ khó khăn cho cơ quan hành chính và tòa án. Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay việc hòa giải và đối thoại trong án hành chính vẫn yêu cầu người bị kiện, thường là chủ tịch UBND, phải trực tiếp tham gia. “Nhiều trường hợp lãnh đạo không thể bố trí thời gian, dẫn đến án tồn đọng. Tuy nhiên, tỉ lệ giải quyết án hành chính cao cho thấy nỗ lực rất lớn của hệ thống tòa án, nhất là cấp cơ sở” - ông Nguyễn Hữu Chính nhận định. Từ phân tích trên, nguyên chánh án TAND TP Hà Nội đề nghị ngành tòa án tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để đề xuất điều chỉnh quy định cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả xét xử. Một nội dung khác được ĐB Chính đề cập là việc chuyển đổi mô hình tổ chức tòa án từ bốn cấp sang ba cấp. Ông cho rằng đây là một cải cách thể chế lớn nhưng cũng phát NHÓM PHÓNG VIÊN Tại phiên thảo luận tổ chiều 21-10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã góp nhiều ý kiến đối với báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao... Có tình trạng quá tải Phát biểu tại tổ, ĐB Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH, nhận định các báo cáo của TAND Tối cao, VKSND Tối cao đã phản ánh khá toàn diện tình hình hoạt động của ngành tư pháp thời gian qua, nhất là trong bối cảnh bộ máy tổ chức đang được sắp xếp tinh gọn; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn. Theo ông, hoạt động của các cơ quan tư pháp đã có nhiều đổi mới, thích ứng kịp thời với yêu cầu phát triển chung, đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn một số hạn chế trong công tác hoàn thiện thể chế. “Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND đã được sửa đổi nhưng đến nay một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Đại biểu Nguyễn Hữu Chính, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ sinh khó khăn nhất định. Trước đây, mô hình bốn cấp giúp người dân ở các địa phương thuận tiện hơn, khi khiếu nại, tố cáo và giám đốc, tái thẩm thường được giải quyết tại tòa án cấp cao được bố trí tại ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. “Thực tế có những vụ án đã có hiệu lực pháp luật nhưng người dân vẫn khiếu nại, việc chuyển hồ sơ đến TAND Tối cao, VKSND Tối cao rất là khó” - ông Nguyễn Hữu Chính đề nghị hai báo cáo của VKSND Tối cao và TAND Tối cao thống kê, đánh giá cụ thể và đưa ra giải pháp khắc phục.• Đại biểu cho rằng việc hòa giải và đối thoại trong án hành chính vẫn yêu cầu người bị kiện, thường là chủ tịch UBND, phải trực tiếp tham gia. Nhiều trường hợp lãnh đạo không thể bố trí thời gian, dẫn đến án tồn đọng. VKSND khu vực 3 - TP.HCM phổ biến nghị quyết thí điểm kiện dân sự để bảo vệ lợi ích công cộng phapluat@phapluattp.vn Ngày 21-10, VKSND khu vực 3 - TP.HCM tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Nghị quyết quy định cụ thể về các nhóm dễ bị tổn thương; lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước; các trường hợp VKS khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự công ích... có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND khu vực 3, cho biết hội nghị nhằm xác định vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới, đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong đơn vị. Việc Quốc hội trao quyền thí điểm cho VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích là một bước tiến lịch sử, thể hiện rõ vai trò của ngành kiểm sát không chỉ là cơ quan kiểm sát mà còn là chủ thể chủ động bảo vệ công lý, lợi ích công cộng và quyền con người. Hội nghị cũng góp phần cụ thể hóa chủ trương cải cách tư pháp, nâng cao vai trò của VKS trong cả lĩnh vực hình sự và dân sự - nhất là trong việc chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhóm yếu thế trong xã hội. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, hạn chế tối đa tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian tố tụng. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ, VKSND khu vực 3 yêu cầu tất cả các bộ, công chức bộ phận hình sự, dân sự, tin báo và khiếu tố rà soát các hồ sơ đang giải quyết, các nguồn tin báo/đơn khiếu nại những trường hợp có dấu hiệu xâm phạm đến chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công thì thông báo cho cán bộ thuộc tổ chuyên trách, đầu mối thực hiện kế hoạch. VKSND khu vực 3 coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu gắn với trách nhiệm, bình xét thi đua hằng năm của cán bộ, công chức. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị của đơn vị, đồng thời định hướng các nội dung trọng tâm cần triển khai. Bà Hoa cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 205/2025/QH15 về việc giao VKSND thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế và các lợi ích công cộng, là bước tiến mới trong việc phát huy vai trò của VKSND, khẳng định rõ hơn chức năng bảo vệ pháp chế XHCN và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM bày tỏ mong muốn các đơn vị chủ động tìm hiểu, nắm chắc quy định, đồng thời tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Qua đó đảm bảo việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả thực chất, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật. Hội nghị cũng tiến hành chuyên đề “Rút kinh nghiệm các vụ án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung” năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, góp phần bảo đảm việc giải quyết án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm... THẢO HIỀN Đại biểu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính Đại biểu cho rằng cần sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính linh hoạt hơn, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, vừa tháo gỡ khó khăn cho cơ quan hành chính và tòa án. Ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND khu vực 3 - TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TH

