239-2025

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan trang 4 trang 5 SỐ 239 (7512) - Thứ Năm 23-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Đề xuất các chính sách mới về lương, đánh giá viên chức Tòa hủy án vụ “bị khởi tố vì làm phiền người khác 20 phút” KHƠI THÔNG CHÍNH SÁCH, THU HÚT NHÂN TÀI VỀ NƯỚC - BÀI CUỐI 3 giải pháp lớn để người tài “neo đậu” bền chặt với đất nước trang 3 trang 7 trang 12+13 trang 2+3 Sắp giải tỏa hơn 1.000 hộ dân, mở rộng Quốc lộ 13 trang 9 Các địa phương chủ động lên phương án ứng phó với bão số 12, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng, có nguy cơ lũ quét, sạt lở... đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN Chủ động ứng phó ĐA THIÊN TAI do ảnh hưởng của bão số 12 Cán bộ TP.HCM phải dấn thân, tiến tới

2 Thời sự - Thứ Năm 23-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Hôm qua (22-10), Quốc hội đã dành thời gian thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Viên chức sửa đổi sau khi nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật. Dự thảo Luật Viên chức sửa đổi gồm 6 chương với 43 điều, giảm 19 điều so với luật hiện hành. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về việc đánh giá viên chức. Sớm xây dựng thang bảng lương mới Theo đó, dự thảo luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để đánh giá viên chức. Trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức sẽ được ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức để bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời xây dựng cơ chế sàng lọc viên chức khi xác định không đáp ứng được yêu cầu. đổi số và hiệu quả quản lý tài chính - nhân lực. Ngoài ra, đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung lương mới, quy định biên độ, nguồn lực và lộ trình thực hiện. Theo ông, dự thảo luật cũng cần quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp đến ngày 1-7-2027 theo hướng “nếu cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc sắp xếp vị trí việc làm, xây dựng thang bảng lương mới thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền và có lộ trình khắc phục rõ ràng”. Bên cạnh đó, ông Đồng đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm trong khu vực công có hướng dẫn rõ về tiêu chí và thẩm quyền xem xét miễn, giảm trách nhiệm. Còn đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá cao dự thảo đã quy định theo hướng đơn giản hóa thủ chuyên ngành không có quy định khác. Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết ủy ban này tán thành quy định viên chức được ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và pháp luật không cấm. Quy định mới này nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức để đóng góp cho xã hội, tăng thu nhập chính đáng cho viên chức. Cơ quan thẩm tra đồng thời tán thành quy định viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập có quyền làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp nơi làm việc thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do mình hoặc Đề xuất các chính sách mới về lương, đánh giá viên chức “Quy định mới về đánh giá, xếp loại viên chức theo hướng định lượng, đa chiều, gắn kết quả với thu nhập và nhân sự; bắt buộc cập nhật dữ liệu đánh giá lên hệ thống quản lý tập trung. Điều này sẽ giúp nâng cao tính công khai, minh bạch và khuyến khích đổi mới sáng tạo” - đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đánh giá đây là một trong những điểm tiến bộ đáng ghi nhận trong dự thảo. Dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết quy định này, tuy nhiên, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng luật nên nêu rõ các tiêu chí tối thiểu mang tính bắt buộc như kết quả đầu ra, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số hài lòng của người dân, mức độ chuyển tục. Ông cho hay theo quy định cũ phải họp nhiều cuộc, nhiều thành phần nhưng vẫn hình thức, “dĩ hòa vi quý”, có qua có lại theo kiểu “anh đánh giá tôi tốt thì tôi cũng đánh giá anh tốt”. Đại biểu đoàn Đồng Tháp tán thành quy định giao quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức đánh giá viên chức thuộc quyền quản lý nhưng theo ông, việc này cần gắn với vị trí việc làm và KPI. Băn khoăn về đề xuất viên chức được góp vốn, điều hành doanh nghiệp Một điểm mới khác, dự thảo luật mở rộng quyền của viên chức cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng, chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật Để đánh giá viên chức hiệu quả, luật cần nêu rõ các tiêu chí tối thiểu mang tính bắt buộc, như kết quả đầu ra, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số hài lòng của người dân… Các đại biểu tán thành với những chính sách mới đề ra trong dự thảo Luật Viên chức sửa đổi và đề nghị giao quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức đánh giá viên chức thuộc quyền quản lý. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (giữa), đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) và đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM). Ảnh: PHẠM THẮNG - QH Tháng 11 sẽ có phương án về 1 bộ sách giáo khoa thống nhất Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết bộ đang xây dựng đề án thống nhất một bộ sách giáo khoa, dự kiến trong tháng 11 sẽ có phương án chính thức. Chiều 22-10, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (ĐH) (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Góp ý cho Luật Giáo dục sửa đổi, đại biểu Phan Văn Mãi (đoàn TP.HCM) đề nghị làm rõ hơn mối quan hệ (quyền và trách nhiệm) giữa Nhà nước và cơ sở giáo dục theo hướng trao quyền nhiều hơn nhưng gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng. Đặc biệt, ở bậc ĐH, nội dung này cần cụ thể và mạnh mẽ hơn. Ông cũng nhấn mạnh việc khuyến khích hợp tác giữa cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục ĐH với doanh nghiệp, huy động nguồn lực xã hội thay vì chỉ dựa vào ngân sách. “Phải có cơ chế đủ thoáng, đủ mạnh và dễ thực hiện trong mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với thị trường, cụ thể là doanh nghiệp” - ông Mãi nói. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị thể chế hóa tư tưởng học tập suốt đời - tinh thần đã được nêu trong nhiều nghị quyết của Đảng, đồng thời đề nghị rà soát, giảm bớt các kỳ thi không cần thiết để việc học linh hoạt, hiệu quả hơn. Đối với Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi), ông Mãi cho rằng cần tăng quyền tự chủ “cao nhất có thể cho các ĐH” trên ba phương diện là học thuật, nhân sự và tài chính nhưng phải gắn với trách nhiệm giải trình. Cùng với đó, đại biểu đoàn TP.HCM cũng cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý cho liên kết, hợp tác quốc tế và với doanh nghiệp, mở rộng không gian tự chủ. Bổ sung cơ chế thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong ĐH, gắn hoạt động nghiên cứu với yêu cầu của nền kinh tế, từ đó mới hình thành các start up. Ngoài ra, một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu là việc thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung trong cả nước. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) cho biết việc thống nhất một bộ sách giáo khoa là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi: “Dự kiến sẽ sử dụng bộ sách nào và thời gian thực hiện ra sao?”. Theo đại biểu, kế hoạch đang đặt ra là từ năm học 2026-2027 sẽ áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. “Tôi thấy có vẻ hơi gấp, vì nay đã gần hết năm 2025 rồi” - ông nói. Ông Trí cũng băn khoăn khi dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục lại chưa có quy định cụ thể vấn đề này. “Nếu Quốc hội thông qua luật tại kỳ họp này thì đây sẽ là căn cứ pháp lý để vận dụng. Vì vậy, tôi đề nghị cần bổ sung nội dung này để bộ có thể dễ dàng triển khai” - ông nhấn mạnh. Còn đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (đoàn TP Hà Nội) cho rằng việc triển khai từ năm học 2026-2027 là “rất khó và thách thức nhưng bắt buộc phải làm để thể chế hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị”. Ông Thịnh dẫn nội dung dự luật quy định Nhà nước sẽ cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, hiện đại, phù hợp với mục tiêu đào tạo. Chính phủ cũng miễn phí sách giáo khoa cho học Họ đã nói Quy định rõ điều kiện áp dụng tạm đình chỉ công tác Việc kéo dài đến 10 năm hoặc không áp dụng thời hiệu kỷ luật với một số hành vi là cần thiết nhưng cần có giới hạn hợp lý, tránh tạo tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm. Về quy định tạm đình chỉ công tác, dự thảo chưa nêu rõ thời hạn tối đa, điều kiện áp dụng và cơ chế đối thoại. Do vậy cần bổ sung quy định cụ thể nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức và tránh lạm dụng. Đại biểu HÀ SỸ ĐỒNG (đoàn Quảng Trị)

3 Thời sự - Thứ Năm 23-10-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Ngày 22-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 của Trung ương Đảng khóa XIII. Việc của ai người đó làm, làm đúng vai Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ với áp lực công việc, cả những lúng túng ban đầu của đội ngũ cán bộ cấp phường, xã, đặc khu trong bốn tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bí thư Trần Lưu Quang cho hay từ khi nhận nhiệm vụ tại TP, ông đã khảo sát một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và thấy có nơi mỗi ngày phải giải quyết 300-400 hồ sơ, có nơi cán bộ phải làm đến tối mới xong, đội ngũ không phải ai cũng quen việc vì còn nhiều cái mới, đường truyền mạng còn hạn chế… Ông đánh giá việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP hiện sắp xếp được 16%, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở là 26%, hay sự hoạt động quên mình của trung tâm phục vụ hành chính công là những điểm tích cực. Dù vậy, ông cho rằng kết quả sắp xếp không đồng đều, có nơi tốt, nơi chưa tốt. Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng trong tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi người phải dấn thân, tiến tới. Bằng những việc đã làm bước đầu rất hiệu quả, ông Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, hoàn chỉnh dần, làm từng bước để ổn định dần. “Quan trọng nữa là phải đề cao vai trò người đứng đầu ở cơ sở. Việc của ai người đó làm, làm đúng vai và có kế hoạch chi tiết, cụ thể, có phương thức kiểm tra, minh bạch như ứng dụng công nghệ thông tin, có sơ đồ gantt kiểm tra công việc” - ông gợi mở. Với những nội dung thuộc thẩm quyền của TP, ông yêu cầu sở, ngành và cấp TP cần vào cuộc để giải quyết. Gợi mở cụ thể, Bí thư Trần Lưu Quang giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các sở Tài chính, Xây dựng, NN&MT có đường dây nóng, có địa chỉ cụ thể để hỗ trợ phường, xã… Các phường, xã chủ động trao đổi với nhau để học tập kinh nghiệm, sát sườn với thực tiễn. Nói về công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sắp tới sẽ có sự thay đổi cán bộ ở cấp phường, xã. Bí thư Đảng ủy phường, xã cũng sẽ theo xu thế không phải là người địa phương. Cán bộ TP.HCM phải dấn thân, tiến tới Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải dấn thân. Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng việc sửa đổi Luật Viên chức phải đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Cái gì tốt chúng ta phải giữ, cái gì vướng chúng ta phải gỡ” - ông nhấn mạnh. Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý yêu cầu phải làm sao nâng cao được chất lượng đội ngũ viên chức trong bộ máy và tạo sự liên thông giữa khu vực công và tư, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và báo chí. “Luật phải quy định rõ cái gì Nhà nước phải nuôi, cái gì Nhà nước hỗ trợ một phần, cái gì để các đơn vị tự chủ” - theo Chủ tịch nước. Dẫn kinh nghiệm khi còn công tác trong quân đội, Chủ tịch nước chia sẻ quá trình triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập như bệnh viện, đoàn an dưỡng, Đài Truyền hình quân đội. “Khi tôi còn công tác trong quân đội, triển khai Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp bộ máy và tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra yêu cầu các bệnh viện, đoàn an dưỡng, Đài Truyền hình quân đội phải tự chủ. Lúc đó tôi ý kiến rằng tự chủ là đúng nhưng bộ máy này sinh ra để làm gì, chúng ta phải xác định mục đích tồn tại của các đơn vị này” - ông phân tích. Chủ tịch nước cho hay bệnh viện quân đội thành lập ra để phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng. Khi có tình huống, họ có thể lập tức cơ động thành các trạm quân y dã chiến. Trong thời bình, họ tận dụng công năng để khám chữa bệnh, giữ tay nghề, bảo đảm đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ xã hội. Nếu tự chủ hoàn toàn sẽ không thực hiện được nhiệm vụ chính trị. Theo ông, giải pháp được lựa chọn là giữ nguyên mô hình, tận dụng công năng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa phục vụ xã hội và bảo đảm đời sống cho cán bộ, viên chức… Cuối phát biểu thảo luận, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng cần nghiên cứu quy định rõ về tiêu chuẩn và cách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. “Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, học cao thì rất tốt nhưng quan trọng là người biết sử dụng, quản lý được những người giỏi hơn mình” - ông nhấn mạnh. Về trụ sở để bố trí cho các sở, ngành, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng cần rà soát và bố trí hợp lý. “Đừng để tránh lãng phí này lại phải đối mặt với lãng phí khác” - Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Phân cấp, ủy quyền để nâng cao tính chủ động cho địa phương Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết trong giai đoạn tới, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ MTTQ, đáp ứng yêu cầu công tác vận động, tập hợp nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết ngay sau hợp nhất, bộ máy hành chính TP.HCM tinh gọn rõ rệt, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn. Tuy nhiên, ông Nam nói việc tinh giản biên chế vẫn là khâu khó, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, tổ chức; công tác bố trí nhân sự đôi lúc chưa sát sở trường. Từ đó, Đảng ủy UBND TP.HCM kiến nghị tiếp tục phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số mạnh mẽ để nâng cao tính chủ động, linh hoạt của bộ máy chính quyền hai cấp. Từ thực tiễn vận hành bộ máy sau sắp xếp, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ Đỗ Thị Hồng kiến nghị TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để cấp xã có đủ thẩm quyền, nguồn lực và hành lang pháp lý thực thi nhiệm vụ, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin… Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen 66 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng.• Hội nghị trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18. Ảnh: THANH THÙY Không có chuyện TP.HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã có diện tích nhỏ Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng trả lời về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội rằng TP tiếp tục sắp xếp lại 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích theo quy định. “TP có đặc thù là đất chật, người đông nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể không đáp ứng được. Tuy nhiên, TP đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc, tiêu chí, đã xác định rõ và Trung ương đã phê duyệt nên sẽ không có chuyện sắp xếp lại phường, xã cho tới thời điểm này và cả tới đây, vài năm nữa”- Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin. sinh và thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp. Theo đại biểu, đây là quy định hợp lý song cần tính toán cách triển khai sao cho khả thi. Giải trình về vấn đề nội dung này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng đại biểu Nguyễn Anh Trí không nên quá lo lắng. Hiện bộ đang xây dựng đề án thống nhất một bộ sách giáo khoa, trong đó có phương án cụ thể và sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư trước khi trình Thủ tướng phê duyệt. “Chúng tôi cố gắng trong tháng 11 tới sẽ có phương án chính thức. Khi hoàn thiện, bộ sẽ báo cáo lại để các đại biểu nắm rõ” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói. NHÓM PHÓNG VIÊN tổ chức đó tạo ra theo thỏa thuận trong hợp đồng. Để bảo đảm minh bạch, hạn chế lạm dụng chức vụ, quyền hạn, có ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện các quyền nêu trên. Với một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm cần có quy định để hạn chế sự tham gia viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý . “Dễ phát sinh xung đột lợi ích” Dù ủng hộ quy định nói trên nhưng ông Hà Sỹ Đồng cũng cảnh báo “dễ phát sinh xung đột lợi ích”. Ông đề nghị quy định rõ cơ chế khai báo, phê duyệt và danh mục vị trí cấm, đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát và xử lý vi phạm. “Cần quy định rõ tiêu chí, quy trình và thẩm quyền phê duyệt đối với các hoạt động nghề nghiệp ngoài giờ của viên chức; có danh mục vị trí cấm tuyệt đối nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích” - ông Đồng nêu quan điểm. Ngoài ra, đại biểu tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị rà soát các quy định về hành vi bị cấm, nhất là liên quan đến quyền tham gia các hoạt động xã hội, nghề nghiệp để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành. Tương tự, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) cũng bày tỏ băn Cán bộ quản lý phải biết dùng người giỏi hơn mình Chủ tịch nước Lương Cường góp ý vào dự thảo Luật Viên chức sửa đổi. Ảnh: PHẠM THẮNG khoăn khi dự thảo luật quy định viên chức không chỉ được quyền ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, được góp vốn mà còn được tham gia quản lý, điều hành. Chia sẻ thêm, nữ đại biểu cho rằng bà có thể vừa làm lãnh đạo sở, ngành, vừa làm đại biểu Quốc hội vì cùng hướng tới một lợi ích chung là lợi ích của người dân, hoàn toàn không có xung đột giữa hai công việc. Nhưng nếu quy định như dự thảo có thể dẫn tới “công - tư lẫn lộn”. “Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, những người có năng lực sẽ dần bị lôi kéo sang khu vực tư” - bà Lan nêu thực tế và đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ về quy định này.• Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ vào ngày 22-10. Ảnh: PHẠM THẮNG

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 23-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để phát triển bền vững Ngày 22-10, tại Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, giữ vai trò chiến lược về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh nhưng cũng là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Do đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là chìa khóa giúp khu vực này tái cấu trúc mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tính bền vững. Kết quả của hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để các bộ, ban ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đồng bộ và hiệu quả trong triển khai Nghị quyết 57 giai đoạn 2025-2030. HẢI DƯƠNG Tin vắn • Tiếp tục đình chỉ phó hiệu trưởng trong vụ 40 học sinh ngộ độc. Chiều 22-10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết UBND xã đã có quyết định tiếp tục đình chỉ bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, thêm 15 ngày kể từ ngày 23-10. Lý do, nhiều phụ huynh phản đối việc bà Huế đi làm trở lại và cũng chưa có kết luận điều tra vụ việc 40 học sinh ngộ độc. MINH TRƯỜNG • Khởi tố giám đốc Công ty Dược Bảo Khánh. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố giám đốc và kế toán Công ty CP Dược Bảo Khánh là Phạm Mạnh Hiền và Trần Tiến Hảo về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cả hai bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. NGUYỄN HINH Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, sáng 22-10 (theo giờ địa phương), tại Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Ông đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất hơn nữa thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và trao đổi lý luận; duy trì hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà hai Đảng là thành viên, trong đó có Hội nghị các Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế (IMCWP). Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg hoan nghênh và nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Cộng sản Việt Nam; khẳng định việc hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. (Theo TTXVN) Sáng 22-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 14-10 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Quốc Phong (47 tuổi) có trình độ tiến sĩ sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định điều động, phân công ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch thường trực HĐND, làm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê ở Bạc Liêu (cũ). Ông có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. THANH TUYỀN Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Ông Lê Quốc Phong làm bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Ngày 22-10, UBND TP Cần Thơ làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA). Tại cuộc họp, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban QLDA, đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ban, trong đó có dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7). Dự án này UBND TP Cần Thơ đã cho bấm nút khởi công vào ngày 22-9-2025. Theo đó, ông Cường cho biết công ty cấp nước cam kết di dời hệ thống cấp nước trong tháng 10, nhà thầu đã chuẩn bị thiết bị, dự kiến đầu tháng 11 sẽ bắt đầu thi công cầu Bình Thủy. Bên cạnh đó, phần đường từ phường Thới An Đông đến cầu Bình Thủy đang bàn giao, cuối tháng này có thể thi công. Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án nâng cấp và mở rộng 7 km còn lại của Quốc lộ 91 đã bàn giao mặt bằng được 5 km/14 km hai bên tuyến. NHẪN NAM Cần Thơ: Dự kiến đầu tháng 11 khởi công cầu Bình Thủy Truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Di tích Thành cổ Quảng Trị Sáng 22-10, tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ. Đây là các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị. Trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị. Trước đó, từ ngày 14-9 đến 16-10, khi tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và một số di tích trên địa bàn, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ. NGUYỄN DO Thủ tướng chủ trì phiên họp về xây dựng nhà máy điện hạt nhân Chiều 22-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia cung ứng đủ điện ổn định là yêu cầu cấp thiết của phát triển kinh tế. Thủ tướng nêu rõ thời gian tới, nước ta chủ trương tập trung phát triển công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng cường sử dụng xe điện, xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt nội đô… nên nhu cầu sử dụng điện rất lớn. Do đó, cần phải phát triển các nguồn điện cấp bách, trong đó điện hạt nhân được đánh giá là nguồn điện ổn định, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, đạt mục tiêu phát thải thấp. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung rà soát việc triển khai các nhiệm vụ; đưa ra các giải pháp, trên tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó; phân công “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. NGỌC DIỆP Đoàn hiến kế để bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cho cấp xã, doanh nghiệp Ngày 22-10, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, hội, Đội; thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó có các hiến kế nhằm bồi dưỡng để bí thư chi đoàn, bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc có thể trở thành nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ ở phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp. Bí thư Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho rằng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cần nhấn mạnh hơn nữa việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ cấp xã. Bởi đây là lực lượng trực tiếp gần dân, sát dân, giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng ở cơ sở; là lực lượng kế cận trong bộ máy chính quyền cơ sở sau này. Đoàn cần được giao nhiều nhiệm vụ hơn trong việc phát hiện, đào tạo, giới thiệu cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Vì thế, cần có cơ chế liên thông trong công tác cán bộ từ bí thư chi đoàn, bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc có thể trở thành nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ ở phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp. VIẾT THỊNH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 23-10-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 22-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND TP Huế, TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Nguy cơ ngập lụt sâu từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Tại hội nghị, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết bão số 12 di chuyển rất chậm. Dự báo đêm 22 và sáng 23-10 bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh, TP Huế - Quảng Ngãi. Từ trưa 22 đến 27-10, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, cảnh báo mưa có cường độ lớn (> 200 mm/3 giờ). Nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo mưa lũ sẽ gây ngập lụt 40 xã/phường của tỉnh Quảng Trị; 30 xã/phường của TP Huế; 27 xã/ phường của TP Đà Nẵng; 35 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết toàn quân đã triển khai 262.636 cán bộ, chiến sĩ và 6.028 phương tiện tại các địa bàn thuộc các Quân khu 4, 5, 7, 9 và Quân đoàn 34. Ngoài ra, các lực lượng khác như Phòng không - Không quân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Binh đoàn 18 đã huy động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó. Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn Chủ động ứng phó đa thiên tai do ảnh hưởng của bão số 12 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương chủ động phương án ứng phó phù hợp trước, trong và sau bão, nhất là trong trường hợp mưa cực lớn. vị tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, chia cắt để xây dựng phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các nhà mạng gửi hàng triệu tin nhắn cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Gia Lai… Mỗi hộ dân cần có “túi sinh tồn” đủ dùng trong ba ngày Phó Thủ tướng nhấn mạnh diễn biến của bão số 12 cho thấy thiên tai vẫn rất phức tạp, cực đoan, trong khi tư duy, phương pháp ứng phó vẫn cần tiếp tục đổi mới căn bản. Bão số 12 có sức gió mạnh trên biển song đáng lo ngại nhất là mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, có thể gây lũ lớn trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trong khi đó nơi mực nước nhiều sông đã đạt báo động 2-3. Vì vậy, công tác dự báo là hết sức quan trọng, đặc biệt cần lượng hóa rõ các yếu tố ảnh hưởng của bão, lượng mưa, nguy cơ ngập lụt đến từng địa bàn và từng giai đoạn của thiên tai. Trên cơ sở đó, các địa phương cần nắm chắc tình hình, cập nhật dự báo và chủ động phương án ứng phó phù hợp trước, trong và sau bão, nhất là trong trường hợp mưa cực lớn (800-900 mm, có nơi 400 mm/3 giờ). Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị làm công tác dự báo phải rút kinh nghiệm, nhất là trong tình huống bão chồng bão, lũ chồng lũ, vốn rất khó dự báo và cực kỳ phức tạp. Trước dự báo có hai đợt mưa lớn dài ngày, Phó Thủ tướng đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 12 sẽ phải đối mặt với tình huống đa thiên tai do mực nước sông, hồ dâng cao, đất đai bão hòa nước, dễ phát sinh lũ, sạt lở và ngập lụt đô thị. Các địa phương đánh giá, chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất của các năm 2020 và 2022 để xây dựng phương án phòng, chống toàn diện, có “bản đồ tác chiến”, xác định rõ cấp độ thiên tai, khu vực nguy cơ, người chịu trách nhiệm và phương án chỉ huy. Chính quyền và người dân chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Mỗi hộ dân cần có “túi sinh tồn” gồm nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô… đủ dùng trong ba ngày khi bị chia cắt. Các địa phương phải trang bị phương tiện cơ động phù hợp như ca nô, thuyền cao su để chủ động cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống. Đối với công tác quản lý hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương kiểm tra, giám sát việc vận hành, xả lũ đúng quy định. Những hồ thủy điện nhỏ, không có chức năng cắt lũ cần xả nước sớm để giảm nguy cơ cho hạ du; các hồ lớn phải tính toán thời điểm xả hợp lý, hạn chế ngập lụt vùng hạ du và khu dân cư.• Tại Đà Nẵng, khu vực bờ kè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu) ngày 22-10 tiếp tục hứng chịu liên tiếp các đợt công phá của sóng sông Hàn. Dù không có mưa nhưng nước biển dâng cao, các đợt sóng vỗ lên bờ kè, tràn qua vỉa hè chảy xuống đường Như Nguyệt gây ngập úng. Nước từ đây tràn vào các tuyến đường bên trong gây ngập úng khu dân cư 10-20 cm. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt, dùng bao cát chặn bớt nước và túc trực hướng dẫn giao thông, ngăn không cho người dân tập trung sát bờ kè quay phim, chụp ảnh. Tại khu vực bờ biển thuộc khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, sóng biển và gió mạnh tiếp tục gây sạt lở rộng, chiều sâu khoảng 28 m, dài 100 m. Lực lượng chức năng đã tiến hành khắc phục, gia cố tạm thời để kè chắn lại khu vực sạt lở. Cùng ngày, tại xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đã xảy ra sạt lở, giao thông bị chia cắt. Cụ thể, hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường tại ngã ba Cha Nốc (Quốc lộ 14D dẫn lên cửa khẩu Tây Giang), cách cửa khẩu khoảng 4 km. Ông Nguyễn An, Bí thư xã Hùng Sơn, thông tin ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã đã chỉ đạo các lực lượng huy động máy móc, phương tiện đến khắc phục. Đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đặc biệt trong lúc xảy ra mưa lớn, tránh nguy hiểm có thể xảy ra. Đáng chú ý, Hoiana Resort cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 12, resort này đã chuẩn bị hơn 100 phòng để đón người dân địa phương đến tránh trú bão trong trường hợp cần thiết. Tại Quảng Ngãi, để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi Gò Oát, thôn Ba Lang có nguy cơ sạt lở đến tập trung ở Nhà văn hóa thôn Ba Lang và Hóc Đô… Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP “Mỗi hộ dân cần có “túi sinh tồn” gồm nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô… đủ dùng trong ba ngày khi bị chia cắt.” Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Tiêu điểm Các nơi chạy đua ứng phó đợt mưa như trút nước do bão Thần Gió Ngày 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn kiểm tra phòng, chống bão và khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, TP Quảng Ngãi (cũ). Ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết dự báo hoàn lưu bão số 12 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng. Do đó, những ngày qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo và cử một phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh. Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác của Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 tại các khu vực xung yếu trên địa bàn. Tại đường Mẹ Suốt - nơi“rốn ngập” của TP, ông Quang yêu cầu các lực lượng tham gia ứng phó với bão số 12 với phương châm đặt tính mạng của người dân lên trên hết.“Rà soát, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu người dân không chịu đi, chúng ta phải cương quyết cưỡng chế” - ông Quang yêu cầu. Cũng chiều 22-10, Bí thư Thành ủy TP Huế Nguyễn Đình Trung cùng Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 (Fengshen) và tình hình ứng phó với mưa lũ. Tại phường Thuận An, đoàn công tác đã thị sát khu vực sạt lở bờ biển qua tổ dân phố Hải Thành và Hòa Duân. Đây là tuyến bờ biển du lịch, có nhiều hàng quán song nhiều năm qua liên tục bị sóng đánh sập, xâm thực nghiêm trọng. Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu các địa phương không chủ quan, chủ động di dời dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ bị biển xâm thực, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân Quảng Ngãi chuẩn bị phòng, chống bão. Ảnh: NGUYỄN YÊN Nước sông Hàn vỗ tràn mặt đường, gây ngập khu dân cư

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 23-10-2025 lõi của dự thảo luật là quản lý dựa trên rủi ro. Điều này thể hiện qua việc Nhà nước áp dụng biện pháp quản lý tương xứng với cấp độ rủi ro, chỉ quy định quản lý bắt buộc đối với hệ thống có nguy cơ gây hại rõ ràng. Có bốn mức rủi ro, thứ nhất, rủi ro không chấp nhận được là hệ thống AI có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng, không thể khắc phục đối với quyền con người, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc được sử dụng để thực hiện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Thứ hai, rủi ro cao là hệ thống có khả năng gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc lợi ích công cộng quan trọng khác. Thứ ba, rủi ro trung bình là hệ thống không thuộc hai trường hợp trên, trong quá trình sử dụng có nguy cơ gây lừa dối, nhầm lẫn hoặc thao túng người sử dụng do không nhận biết được bản chất AI của hệ thống hoặc nội dung do hệ thống tạo ra, trừ trường hợp hiển nhiên trong bối cảnh sử dụng. Cuối cùng là rủi ro thấp, là hệ thống không thuộc các trường hợp nêu trên. Trước khi đưa ra thị trường hoặc triển khai, nhà cung cấp hoặc bên triển khai có trách nhiệm tự phân loại hệ thống AI theo tiêu chí được quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả tự phân loại. Đối với các hệ thống AI có rủi ro không chấp nhận được này bị cấm phát triển, cung cấp, đưa ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào tại Việt Nam. Đối với hệ thống AI có rủi ro cao, yêu cầu phải thực hiện đánh giá sự phù hợp trước khi lưu hành hoặc đưa vào sử dụng và kết quả này là điều kiện pháp lý để được phép lưu hành. Cơ chế này nhằm cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo với việc bảo vệ an toàn và quyền lợi của người dân. Đối với hệ thống AI có rủi ro trung bình thì phải tuân thủ quy định về minh bạch, gắn nhãn, Nhà nước áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát. Doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài cung cấp cho người sử dụng tại Việt Nam phải chỉ định đại diện pháp lý hoặc đầu mối liên hệ tại Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ phối hợp, báo cáo và chịu trách nhiệm pháp lý. Đối với hệ thống AI có rủi ro thấp thì tổ chức, cá nhân phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng được khuyến khích áp dụng các quy tắc ứng xử tự nguyện, tiêu chuẩn mở và cơ chế kiểm soát nội bộ. Dự thảo cũng thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho phép triển khai các hệ thống AI đổi mới, sáng tạo trong môi trường thực tế nhưng có giới hạn về phạm vi, thời gian, đối tượng và có biện pháp giám sát chặt chẽ. Thành lập Ủy ban Quốc gia về trí tuệ nhân tạo Để quản lý, vận hành và điều phối các hoạt động trong lĩnh vực AI, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất thành lập Ủy ban Quốc gia về trí tuệ nhân tạo do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch. Ủy ban này sẽ định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, đánh giá rủi ro và giải quyết các vấn đề chồng lấn về thẩm quyền liên quan đến AI. HỮU ĐĂNG Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Dự kiến luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đây là một dự án luật hoàn toàn mới trong bối cảnh AI đang bùng nổ ở tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Quản lý AI dựa trên rủi ro Trước khi soạn thảo dự án luật này, ngày 14-6-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số (có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2026) cũng đã có Chương IV quy định về AI. Tuy nhiên, các nội dung này chưa hình thành một hành lang pháp lý toàn diện, đủ thông thoáng để tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, phát triển, triển khai và sử dụng AI. Một trong những nguyên tắc cốt Đề xuất thành lập Ủy ban Quốc gia về trí tuệ nhân tạo Ngoài ra, cổng thông tin điện tử một cửa về AI cũng được thành lập và vận hành bởi Bộ KH&CN để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Cổng dịch vụ công này sẽ tiếp nhận, theo dõi, trả lời tham vấn liên quan đến phân loại, quản lý rủi ro và các nghĩa vụ tuân thủ; tiếp nhận, chuyển xử lý và trả kết quả đối với hồ sơ đăng ký hệ thống AI, hồ sơ đánh giá sự phù hợp/tiền kiểm và các thủ tục liên quan; tiếp nhận đăng ký tham gia thử nghiệm có kiểm soát... Một quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia cũng sẽ được lập ra và hoạt động theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để huy động và sử dụng nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, nguồn nhân lực và ứng dụng AI. Nguồn tài chính của quỹ được hình thành từ vốn điều lệ được cấp từ ngân sách nhà nước; đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn hợp pháp khác.• Trường hợp, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về AI, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự, dân sự và các quy định pháp luật có liên quan. Đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao, nhà cung cấp và bên triển khai chịu trách nhiệm pháp lý khách quan về thiệt hại do hệ thống gây ra, trừ trường hợp chứng minh được đã áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro theo quy định. Quy định về trách nhiệm pháp lý khách quan được áp dụng như một trường hợp cụ thể về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự. Khi phát sinh thiệt hại từ hoạt động sử dụng AI, việc xác định trách nhiệm bồi thường được thực hiện theo pháp luật dân sự, có xem xét đến các yếu tố: (1) Mức độ rủi ro của hệ thống; (2) Vai trò và mức độ kiểm soát của các chủ thể trong suốt vòng đời hệ thống; (3) Khả năng dự báo rủi ro và việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục; (4) Phân định lỗi kỹ thuật, lỗi dữ liệu và lỗi quản trị. (Trích dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo) AI gây ra thiệt hại, ai bồi thường? Một quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia cũng sẽ được lập và hoạt động theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Ông Hữu rút toàn bộ kháng cáo TAND TP Hải Phòng vừa có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan đến vụ xây nhà trên đất người khác ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng. Lý do, trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị đơn Đỗ Văn Hữu đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. Như vậy, bản án ngày 11-8-2025 của TAND khu vực 1 - Hải Phòng có hiệu lực pháp luật từ ngày 21-10-2025. Ông Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng để trả lại đất cho nguyên đơn là bà Trần Thị Kim Loan. Trước việc rút đơn của ông Hữu, bà Loan cho biết sẽ làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị sớm thi hành án, lấy lại mảnh đất của bà, giải quyết dứt điểm vụ việc sau hơn một năm theo đuổi. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đây là vụ việc gây xôn xao dư luận thời gian qua. Cụ thể, tháng 9-2024, gia đình bà Loan mua hai thửa đất liền kề nhau tại phường Thiên Hương và đã được cấp sổ hồng. Đến tháng 11-2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình mình đã bị ông Hữu thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố. Trong quá trình hòa giải xử lý vụ việc, ông Hữu thừa nhận xây nhầm do bị môi giới chỉ sai vị trí. Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan phải chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng. Dù đã bị chính quyền yêu cầu dừng việc thi công nhưng ông Hữu vẫn cố hoàn thiện căn nhà và chuyển vào sống. Vụ việc sau đó được TAND khu vực 1 - Hải Phòng xét xử. Ngày 11-8-2025, HĐXX sơ thẩm tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình căn nhà hai tầng để trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không thực hiện việc tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng. NGỌC SƠN phapluat@phapluattp.vn Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đề xuất thành lập Ủy ban Quốc gia về trí tuệ nhân tạo do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch. Các diễn giả tại Hội thảo “AI và pháp luật” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức vào ngày 7-10-2025. Ảnh: THUẬN VĂN Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất của bà Loan. Ảnh: NS

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==