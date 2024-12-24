240-2025

SỐ 240 (7513) - Thứ Sáu 24-10-2025 Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ đối tác chiến lược CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn HIỂU ĐÚNG về chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai giúp ích cho người dân từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN Đề xuất Hà Nội,TP.HCM được phát triển cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện An Giang: Đất đã có sổ đỏ, bỗng bị đem đi bán đấu giá cho người khác Cần Giờ và cú xoay trục vươn ra biển của TP.HCM Công ước Hà Nội: Nỗ lực ngoại giao không ngừng của Việt Nam trong so nay trang 10+11 trang 9 trang 2+3 trang 5 trang 7 trang 4 Nga trước cục diện thay đổi bất ngờ trang 16

2 Thời sự - Thứ Sáu 24-10-2025 DƯƠNG KHANG - THẢO VY Trong hai ngày 25 và 26-10, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội). Đây là lần đầu tiên một công ước quốc tế lớn về phòng, chống tội phạm mạng và hợp tác tư pháp điện tử xuyên biên giới được mang tên Thủ đô Hà Nội, khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam - ngài Julien Guerrier, GS Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc, ĐH New South Wales (Úc) và TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, để làm rõ hơn ý nghĩa của sự kiện này. Dấu ấn ngoại giao Việt Nam . Phóng viên: Xin đại sứ chia sẻ suy nghĩ về việc Hà Nội được chọn là nơi mở ký công ước và vai trò, đóng góp của Việt Nam trong công ước này? + Đại sứ Julien Guerrier (ảnh): Việc chọn Hà Nội là nơi đăng cai lễ ký kết Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng đã gửi đi một tín hiệu ngoại giao mạnh mẽ, cho thấy Liên hợp quốc đang ngày càng nhấn mạnh vào quan hệ đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là khu vực đông dân AI, quản trị dữ liệu và công nghệ số không? + Đại sứ Julien Guerrier: Sự chuyển mình của Việt Nam từ một “người chấp nhận luật chơi” thành một “người định hình luật chơi” có thể được nhìn nhận qua ba phương diện chính. Trước tiên, thiết lập chương trình nghị sự thông qua việc đăng cai. Việc đăng cai lễ ký kết Công ước Hà Nội đã đặt Việt Nam vào trung tâm của một tiến trình toàn cầu được chú ý chế, đầu tư vào đào tạo và nguồn nhân lực sẽ thiết lập tiêu chuẩn cho các nước khác noi theo. Nếu Việt Nam lúc này tập trung vào việc chuyển hóa các cam kết thành hành động cụ thể, Việt Nam có thể trở thành một hình mẫu giá trị về quản trị không gian mạng trong khu vực. Cuối cùng là nền tảng cho các lĩnh vực kỹ thuật số liên quan. Hợp tác chống tội phạm mạng có sự giao thoa tự nhiên với các vấn đề rộng hơn như truy cập dữ liệu, chứng cứ điện tử và chia sẻ thông tin xuyên biên giới. Những chủ đề này liên quan trực tiếp đến các cuộc thảo luận toàn cầu mới nổi về quản trị AI, thương mại số và dòng dữ liệu. Việc xây dựng “Hà Nội 2025” thành một thương hiệu ngoại giao sẽ mang đến cho Việt Nam một bệ phóng chiến lược để tổ chức các Toàn cảnh phiên họp thông qua Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng ngày 24-12-2024. Ảnh: THANH TUẤN/TTXVN nhất toàn cầu và là một trong những trung tâm kinh tế, kỹ thuật số phát triển nhanh nhất. Sự lựa chọn này không chỉ phản ánh sự công nhận của LHQ về tầm quan trọng của khu vực, mà còn cho thấy vị thế ngoại giao ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự kiện cũng là sự ghi nhận đối với khả năng quy tụ của Việt Nam sau nhiều năm đàm phán tại Đại hội đồng LHQ. Về mặt chính trị, sự kiện này định vị Việt Nam với vai trò là một cầu nối đáng tin cậy, có năng lực đăng cai các sự kiện đa phương với sự tham gia của nhiều bên, có quan điểm khác biệt. Công ước Hà Nội củng cố hình ảnh Việt Nam là một quốc gia thực tiễn, có khả năng tạo dựng sự đồng thuận trong việc thúc đẩy một trật tự kỹ thuật số dựa trên luật lệ. . Đại sứ đánh giá thế nào về sự chuyển đổi của Việt Nam từ một “người tham gia” thành một “người định hình” trong các cơ chế toàn cầu? Liệu đây có thể là bước đệm để Việt Nam nâng cao quyền lực mềm trong các vấn đề mới nổi như cao độ, thu hút sự quan tâm và công nhận của quốc tế. Vượt ra ngoài sự hiện diện đơn thuần, đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo và tinh thần bao trùm vì lợi ích của tất cả quốc gia. Tiếp theo là định hình việc thực thi và các thông lệ tốt nhất. Việc ký kết công ước mới chỉ là bước khởi đầu, tác động thực sự sẽ đến từ quá trình triển khai. Những quốc gia đi đầu trong việc điều chỉnh luật pháp trong nước, tăng cường năng lực thể Công ước Hà Nội không chỉ phản ánh sự công nhận của LHQ về tầm quan trọng của khu vực, mà còn cho thấy vị thế ngoại giao ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế… Theo Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier, để củng cố vị thế là một nhà tổ chức toàn cầu đáng tin cậy, Việt Nam có thể thực hiện một số bước đi cụ thể. Đầu tiên là thể chế hóa các diễn đàn cấp cao thường niên về quản trị số. Việt Nam có thể thiết lập các sự kiện định kỳ như “Đối thoại Hà Nội” hoặc “Diễn đàn Thượng tôn pháp luật số”, quy tụ các bộ trưởng, nhà quản lý và lãnh đạo các ngành. Theo thời gian, những sự kiện này nên trở thành một phần cố định trong lịch trình ngoại giao quốc tế, biến Hà Nội thành một địa điểm được công nhận cho các hoạt động ngoại giao số. Hai là thành lập Trung tâm Hỗ trợ thực thi cùng các đối tác chủ chốt. Việt Nam có thể hợp tác với UNODC, EU, ASEAN và Interpol để đăng cai một Trung tâm Hỗ trợ thực thi Công ước Chống tội phạm mạng. Trung tâm này sẽ hỗ trợ các quốc gia trong việc chuyển hóa các nghĩa vụ của hiệp ước thành luật pháp quốc gia và áp dụng vào thực tiễn hoạt động. Ba là công bố “Ghi chú Hà Nội” hoặc “Sổ tay Hà Nội”. Việc xây dựng một ấn phẩm định kỳ nhằm tổng kết các bài học kinh nghiệm, thông lệ tốt nhất và tiến độ thực thi Công ước Chống tội phạm mạng sẽ giúp tên tuổi Hà Nội gắn liền với các giải pháp thiết thực cho những thách thức kỹ thuật số cấp bách trên toàn cầu. Bốn là thúc đẩy tính bao trùm và đối thoại đa bên. Việt Nam có thể củng cố uy tín bằng cách tạo điều kiện tham gia một cách có cấu trúc cho các tổ chức xã hội dân sự, giới học giả, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và sau lễ ký kết, thông qua quy chế quan sát viên, các sự kiện bên lề và tham vấn cộng đồng. Cách tiếp cận bao trùm này sẽ nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với một nền ngoại giao cởi mở, minh bạch và dựa trên luật lệ. Đưa “Hà Nội 2025” thành thương hiệu ngoại giao số thoisu@phapluattp.vn Công ước Hà Nội: Nỗ lực không ngừng của Việt Công ước Hà Nội 2025 là thành quả nỗ lực bền bỉ của ngoại giao Việt Nam, chuyển mình mạnh mẽ từ “người tham gia” thành “người định hình” chuẩn mực quốc tế. Ngày 23-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã kiểm tra buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26-10. Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về lễ mở ký, Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Chủ tịch nước đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia sâu sắc. Đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trách nhiệm, công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo theo phân công của các bộ, ngành, đơn vị. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế. Đồng thời, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị. Chủ tịch nước nhấn mạnh đây cũng là dịp để giới thiệu bạn bè quốc tế đất nước, con người, các thành tựu của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc. Chủ tịch nước lưu ý thông tin tuyên truyền phải bảo đảm Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra buổi tổng duyệt lễ mở ký Công ước Hà Nội

3 Thời sự - Thứ Sáu 24-10-2025 thoisu@phapluattp.vn ngoại giao Nam THẢO VY - DƯƠNG KHANG Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc mở ký Công ước Hà Nội 2025 là bước tiến lịch sử trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng. Các chuyên gia có cái nhìn đa chiều về ý nghĩa và tác động của văn kiện này. Củng cố cấu trúc tư pháp toàn cầu Theo Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier, Công ước Hà Nội đã lấp khoảng trống trong cấu trúc tư pháp hình sự quốc tế của Liên hợp quốc. Theo ông, văn kiện này lần đầu tiên hình sự hóa một nhóm tội phạm mạng cốt lõi và quy định cụ thể các công cụ tố tụng để xử lý chứng cứ điện tử - từ bảo toàn, cung cấp đến tương trợ tư pháp khẩn cấp. Đây là khuôn khổ còn thiếu của kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, công ước giúp liên kết các hiệp ước hiện có như UNTOC (chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia) và UNCAC (chống tham nhũng), qua đó hình thành mạng lưới hợp tác tích hợp giữa thế giới thực và không gian mạng. Việc văn kiện được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng đồng thuận thể hiện tính chính danh chính trị cao - bảo đảm công ước được triển khai thống nhất trong các chương trình của UNODC mà không gây phân mảnh thể chế. Bổ sung khuôn khổ pháp lý chuyên biệt TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận định Công ước Hà Nội là bước tiến pháp lý quan trọng, vừa củng cố các công ước hiện hành, vừa tạo ra khung riêng cho tội phạm và an ninh mạng. Công ước định nghĩa rõ các tội phạm mạng đặc thù mà các văn kiện cũ chưa bao quát; thiết lập cơ chế hợp tác linh hoạt trong dẫn độ, tương trợ tư pháp, thu thập và bảo quản chứng cứ điện tử xuyên biên giới. Điểm đáng chú ý là công ước giúp chuẩn hóa các tội danh công nghệ cao giữa các quốc gia, tạo nên một “ngôn ngữ pháp lý chung”, đồng thời thiết lập mạng lưới liên lạc 24/7 để phản ứng tức thời với tội phạm mạng. Bộ quy tắc thống nhất toàn cầu Ở góc độ an ninh quốc tế, TS James Andrew Lewis tại bộ phận an ninh kinh tế và công nghệ thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đánh giá Công ước Hà Nội đã tạo nên một bộ quy tắc thống nhất toàn cầu về đấu tranh chống tội phạm mạng, đồng thời đặt trọng tâm vào bảo vệ quyền con người. Khác với Công ước Budapest, vốn giới hạn trong khu vực châu Âu, Công ước Hà Nội được đàm phán và thông qua bởi các quốc gia trên toàn thế giới, phản ánh sự đồng thuận toàn cầu trong việc xác lập trật tự pháp lý cho không gian mạng. Văn kiện này không chỉ giúp mở rộng hợp tác, mà còn nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các nước phát triển và đang phát triển. Cân bằng chủ quyền và quyền con người Theo TS Nguyễn Thị Thu Trang, công ước cũng nhấn mạnh sự cân bằng giữa chủ quyền quốc gia và hợp tác quốc tế, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư cá nhân. Theo bà, mọi biện pháp truy cập hoặc giám sát dữ liệu đều phải tuân thủ quy trình hợp pháp, bảo đảm tính cần thiết và tương xứng, kèm cơ chế giám sát độc lập và trách nhiệm giải trình. Chìa khóa nằm ở việc vừa tăng cường an ninh mạng toàn cầu, vừa bảo vệ các quyền tự do của con người. Cũng theo TS Trang, Công ước Hà Nội có thể giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách năng lực công nghệ thông qua hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao từ UNODC. Các chương trình này tập trung vào xây dựng khuôn khổ pháp lý, nâng cao kỹ năng điều tra - xử lý chứng cứ số và trang bị công nghệ hiện đại, hướng tới một không gian mạng bình đẳng và an toàn hơn. Thúc đẩy hợp tác khu vực ASEAN GS Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc-ĐH New South Wales (Úc) đánh giá Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt với ASEAN - khu vực vốn đi đầu trong việc đặt ra chuẩn mực hành vi có trách nhiệm trên không gian mạng. Ông cho biết điều khoản của công ước yêu cầu các quốc gia phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và khu vực, phù hợp với Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN 2021-2025. Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), các nước thành viên đã xác định tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến là mối đe dọa an ninh hàng đầu. Việc Công ước Hà Nội được thông qua đúng thời điểm ASEAN chuẩn bị triển khai kế hoạch hành động 2026-2035 cho thấy cơ hội đồng bộ hóa nỗ lực phòng, chống tội phạm mạng trong toàn khu vực. “ASEAN, thông qua AMCC, có thể đóng vai trò dẫn dắt trong việc thích ứng với Công ước Hà Nội, nhất là ở các lĩnh vực tương trợ tư pháp và hỗ trợ kỹ thuật” - GS Thayer nhấn mạnh.• Đại diện Phái đoàn Việt Nam phát biểu tại sự kiện thông qua Công ước Hà Nội vào chiều 24-12-2024 tại Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN Lấp khoảng trống về tội phạm mạng xuyên quốc gia cuộc đối thoại khu vực và quốc tế về an toàn AI, cơ sở hạ tầng trọng yếu và khả năng phục hồi kỹ thuật số trong và ngoài ASEAN. Gợi mở cho Việt Nam . Phóng viên: Là quốc gia đăng cai lễ ký kết Công ước Hà Nội, Việt Nam cần điều chỉnh khuôn khổ pháp lý trong nước như thế nào để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng mà vẫn bảo đảm lợi ích quốc gia? + Đại sứ Julien Guerrier: Việt Nam hiện có cơ hội chuyển hóa tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế thành vai trò dẫn dắt trong nước thông qua việc hiện đại hóa khuôn khổ pháp lý cho phù hợp với các nguyên tắc của Công ước Hà Nội. Mục tiêu cần hướng tới là cân bằng giữa khả năng tương tác quốc tế và chủ quyền quốc gia, nhằm đảm bảo Việt Nam vừa là một đối tác đáng tin cậy trong hợp tác xuyên biên giới, vừa là người bảo vệ cho hệ sinh thái số của chính mình. Quá trình này nên bao gồm việc cập nhật các định nghĩa và thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến tội phạm mạng, đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu và tăng cường năng lực thể chế cho hoạt động điều tra số. Đồng thời, sự đồng bộ với các chính sách chung của Việt Nam về an ninh mạng và chuyển đổi số cũng là điều thiết yếu. Bằng cách chủ động định hình việc thực thi công ước và các khuôn khổ hợp tác khu vực, Việt Nam có thể bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời định vị mình là một nhà lãnh đạo trong khu vực về quản trị số đáng tin cậy và dựa trên luật lệ. + GS Thayer (ảnh): Điều 5 của Công ước Hà Nội khẳng định “sự bình đẳng về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, cũng như nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác” là thành viên của công ước. Điều 7 nêu rõ rằng “mỗi quốc gia thành viên phải ban hành các biện pháp lập pháp và biện pháp khác cần thiết để quy định hành vi truy cập toàn bộ hoặc một phần hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông khi không có quyền là hành vi phạm tội theo luật quốc gia, nếu hành vi đó được thực hiện một cách cố ý”… Tóm lại, để bảo vệ lợi ích quốc gia, Việt Nam cần để Quốc hội tiến hành rà soát toàn diện tất cả điều khoản của Công ước Hà Nội nhằm xác định những điểm có thể xung đột với luật pháp trong nước. Sau đó, Quốc hội sẽ quyết định liệu có cần sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ quy định pháp luật nội địa nào hay không. + TS Nguyễn Thị Thu Trang (ảnh): Việc Việt Nam là nước chủ nhà lễ ký Công ước Hà Nội đòi hỏi phải có những điều chỉnh pháp lý nội bộ mang tính chiến lược để vừa đồng bộ hóa luật quốc gia với các tiêu chuẩn quốc tế, vừa bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia. Cụ thể: Thứ nhất, hoàn thiện quy định pháp luật hình sự về các hành vi xác định là tội phạm mạng nhằm đảm bảo tính tương thích với quy định về tội phạm trong công ước. Thứ hai, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về quy trình thu thập, bảo quản và chuyển giao bằng chứng điện tử xuyên biên giới, nhằm nâng cao hiệu quả dẫn độ và hỗ trợ pháp lý. Thứ ba, tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu và chủ quyền thông tin để đảm bảo rằng việc hợp tác quốc tế không làm ảnh hưởng đến an ninh mạng và dữ liệu quốc gia cũng như dữ liệu cá nhân của người dân theo đúng tinh thần của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Hình sự, Luật giao dịch điện tử… hiện hành.• chính xác, đầy đủ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng thị; đơn vị kỹ thuật, hậu cần và an ninh phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công chung của lễ mở ký cũng như các hoạt động liên quan… NGỌC DIỆP

4 Thời sự - Thứ Sáu 24-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, chiều 23-10, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 23 và 24-10. Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm, là dấu mốc lịch sử, góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất. Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa có cuộc gặp hẹp và tiếp đó dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới. (Theo TTXVN) • Xử phạt 25 triệu đồng vụ quảng cáo cờ bạc tại sân Pickleball. Ngày 2310, Công an TP.HCM cho biết UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH KVN số tiền 25 triệu đồng vì quảng cáo sai quy định (liên quan đến các trang mạng cờ bạc) tại cụm sân Pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành. NGUYỄN TÂN • Vụ bé gái lớp 5 bị bạo hành: Khởi tố cha dượng tội cố ý gây thương tích. Ngày 23-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi) để làm rõ hành vi bạo hành con gái riêng của vợ là bé HTHL (10 tuổi, học sinh lớp 5). ĐẮC LAM Trưa 23-10 (theo giờ địa phương), tại phủ tổng thống ở Thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm. Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm thành công; cùng nhau đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các định hướng lớn để mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, xác định các lĩnh vực hợp tác mới mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam - Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Bulgaria, phát huy tối đa những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới. (Theo TTXVN) Ngày 23-10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ báo công dâng Bác sau khi Đội Công binh số 3 và BV dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và phái bộ UNMISS, Nam Sudan. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được báo cáo với Bác những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ công tác của Đội Công binh số 3 và BV dã chiến cấp 2 số 6. Việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại sâu sắc, thể hiện cam kết của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. VIẾT THỊNH Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về chủ trương tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025). Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng, trong đó có giải chạy bộ “Đại đoàn kết dân tộc” lần I, năm 2025, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức thành công giải chạy bộ và các hoạt động kỷ niệm. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, trưởng các sở, ngành tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các địa phương, bảo đảm không khí phấn khởi, thiết thực và lan tỏa tinh thần đoàn kết. Đảng ủy các xã, phường, đặc khu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chu đáo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2025. THANH TUYỀN Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev tại Phủ Tổng thống. Ảnh: TTXVN Đảng ủy UBND TP.HCM tuyên dương 95 điển hình “Dân vận khéo” Sáng 23-10, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025 nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025). Năm 2025, công tác bình chọn và thẩm định đã ghi nhận 133 tập thể và 208 cá nhân được đề xuất tuyên dương. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM đã chọn 40 tập thể và 55 cá nhân điển hình tiêu biểu để tuyên dương cấp TP. Trong đó, Đảng ủy báo Pháp Luật TP.HCM có tập thể Công đoàn và bà Nguyễn Thị Thanh Trang (Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban báo in) được tuyên dương “Dân vận khéo” cấp TP. Tại lễ tuyên dương, ông Trần Văn Nam (Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM) cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới. Trong hành trình ấy, công tác dân vận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chính từ sự thấu hiểu, sẻ chia và tận tụy phục vụ nhân dân mà mọi chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thực tiễn. Mỗi mô hình, mỗi điển hình dân vận khéo từ cải tiến thủ tục hành chính, giải pháp số đến sáng kiến chăm lo an sinh xã hội... đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình. LÊ THOA CSGT TP.HCM xử lý hơn 3.400 trường hợp mô tô, xe máy leo lề Chiều 23-10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc xử lý xe máy leo lề trong thời gian qua. Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết việc mô tô, xe máy leo lên vỉa hè là hành vi phản cảm, gây dư luận không tốt trong quá trình tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông. Ngay từ đầu năm 2025, PC08 xác định hành vi này là một trong những chuyên đề trọng tâm cần tăng cường kiểm tra, xử lý. 10 tháng đầu năm, CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 3.410 trường hợp mô tô, xe máy đi trên vỉa hè. Trong đó, nhiều trường hợp được xử lý qua hình ảnh và từ phản ánh của người dân. Sau thời gian tăng cường xử phạt, ý thức của người dân dần được nâng cao. Vào khung giờ cao điểm, không còn xuất hiện tình trạng mô tô, xe máy đi trên vỉa hè. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít trường hợp lợi dụng lực lượng CSGT đứng điều hòa giao thông không quan sát thì tranh thủ lên trên vỉa hè. LÊ THOA BV Thống Nhất ghép tim ca đầu tiên từ người hiến tạng chết não Ngày 23-10, BV Thống Nhất (TP.HCM) tổ chức buổi cung cấp thông tin về việc mới đây BV phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy và ghép tạng, bộ phận cơ thể từ người hiến tạng chết não. PGS-TS-BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc BV Thống Nhất, cho biết đây là ca hiến tạng thứ tư của BV. Đây là trường hợp ghép tim đầu tiên được thực hiện tại BV Thống Nhất, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực chuyên môn và hợp tác của BV. Sau phẫu thuật 6 giờ, bệnh nhân đã tỉnh lại, được rút ống nội khí quản sau 26 giờ. Hiện bệnh nhân đã có thể vận động tại chỗ, sức khỏe dần hồi phục. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên bệnh nhân nói là: “Tôi cảm ơn người đã hiến trái tim cho tôi. Cảm ơn tập thể y, bác sĩ đã thực hiện ca ghép tim giúp tôi được sống”. THẢO PHƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trở về từ châu Phi, các chiến sĩ mũ nồi xanh báo công dâng Bác TP.HCM sẽ tổ chức giải chạy bộ “Đại đoàn kết dân tộc” lần I, năm 2025 Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Sáu 24-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 23-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó nhiều ý kiến tập trung góp ý cho dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Một số đại biểu (ĐB) cho rằng trong bối cảnh môi trường truyền thông đang thay đổi mạnh mẽ, cần một hành lang pháp lý linh hoạt hơn để báo chí Việt Nam phát triển, đặc biệt là với các tờ báo chủ lực có uy tín, thương hiệu và khả năng tự chủ tài chính. Cần khung pháp lý phù hợp Trước đó, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình dự thảo luật. Theo ông Hùng, dự thảo bổ sung quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ. Cơ quan này được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban VH&XH Nguyễn Đắc Vinh cho hay cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Có ý kiến cho rằng ngoài sáu cơ quan báo chí được xác định chủ lực hiện nay, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí. Đề cập đến quy định trong dự thảo về việc thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) cho rằng đây là một hướng mở cần được giữ lại. “Tôi rất mong ý này được bảo lưu, chí ít áp dụng cho các TP lớn như Hà Nội và TP.HCM, nơi có điều kiện phát triển báo chí mạnh nhất cả nước” - bà nói. Bày tỏ đồng tình, ĐB Phan Thị Thanh Phương (đoàn TP.HCM) đề xuất bổ sung một điều khoản riêng trong dự thảo luật để quy định về “cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện” hoặc “cơ quan báo chí đặc thù”. Theo bà Phương, hơn nửa thế kỷ qua, nhiều tờ báo địa phương đã phát triển vượt ra khỏi phạm vi tỉnh, thành, trở thành những thương hiệu uy tín có ảnh hưởng toàn quốc. ĐB Thanh Phương dẫn chứng hàng loạt tờ báo như Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, Tuổi Trẻ Thủ đô… đều là “những thương hiệu báo chí có tầm vóc quốc gia”. Ngoài công tác chuyên môn, những cơ quan này còn tổ chức nhiều chương trình xã hội có sức lan tỏa sâu rộng như “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng nhà giàn DK1”, “Tự hào cờ Tổ quốc”… “Những hoạt động sau mặt báo này thể hiện uy tín, năng lực tổ chức và khả năng huy động nguồn lực xã hội rất lớn của các tờ báo. Họ không chỉ đưa tin mà còn góp phần tạo cảm hứng, khơi dậy tinh thần nhân văn, gắn bó cộng đồng” - bà Phương nhận định. Ba nhóm nội dung chính Từ thực tiễn đó, ĐB Thanh Phương kiến nghị bổ sung vào dự Luật Báo chí (sửa đổi) một điều khoản riêng về cơ quan báo chí đặc thù hoặc cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, với ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất là giữ tư cách pháp nhân độc lập đối với những cơ quan báo chí có thương hiệu, uy tín lớn, tự chủ tài chính, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa phương, được Từ trái: Đại biểu Phan Thị Thanh Phương (TP.HCM), đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM), đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) góp ý về mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện. Ảnh: QUANG PHÚC Đề xuất Hà Nội, TP.HCM được phát triển cơ quan truyền thông chủ lực Đại biểu Quốc hội Phan Thị Thanh Phương đề nghị cho Hà Nội và TP.HCM được thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện. đăng ký là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Tiếp đến là quy định rõ tiêu chí xác định cơ quan báo chí đặc thù, bao gồm: Có thời gian hoạt động ít nhất 20 năm (có thể là 30 hoặc 40 năm); có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, tuân thủ pháp luật và định hướng chính trị của Đảng; có năng lực tự chủ tài chính; có tầm ảnh hưởng xã hội và uy tín trong nước hoặc quốc tế. ĐB cũng đề nghị căn cứ vào sự phát triển của công nghệ số và truyền thông đa nền tảng, cần bổ sung khung pháp lý cho mô hình “tập đoàn báo chí” hoặc “tổ hợp báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện” tại các trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM. “Mô hình này cho phép các cơ quan báo chí trong cùng hệ thống liên kết chiến lược để chia sẻ hạ tầng công nghệ, dữ liệu, đào tạo và nguồn lực sáng tạo nội dung. Đây là xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại, phù hợp với Chiến lược phát triển báo chí quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” - theo bà Phương. Theo ĐB Thanh Phương, TP.HCM có đầy đủ năng lực, điều kiện và đội ngũ để trở thành trung tâm báo chí, truyền thông của khu vực phía Nam; tương tự, Hà Nội cũng hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này ở phía Bắc. “Tôi đề nghị Quốc hội xem xét thí điểm cơ chế đặc thù cho Hà Nội và TP.HCM, cho phép xây dựng mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện. Đây là cơ hội để hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy báo chí cách mạng Việt Nam phát triển bền vững” - bà Phương nhấn mạnh. ĐB Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cũng đề nghị dự thảo cần quy định rõ những điều kiện để được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, trong đó các địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM hoặc một số tỉnh, thành khác nếu đáp ứng đủ tiêu chí đều có thể triển khai mô hình này. Theo ông, điều này sẽ giúp hệ thống báo chí mạnh hơn, tạo sự liên kết, có thể hình thành các tổ hợp, tập đoàn, tổng công ty truyền thông lớn, đồng thời phải giữ vững tính pháp nhân và thương hiệu của từng tờ báo, yếu tố cốt lõi để tạo dựng niềm tin nơi công chúng.• “TP.HCM có đầy đủ năng lực, điều kiện và đội ngũ để trở thành trung tâm báo chí, truyền thông của khu vực phía Nam; tương tự, Hà Nội cũng hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này ở phía Bắc” ĐB Phan Thị Thanh Phương Ông Phạm Nam Tiến, ĐB hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (đoàn Lâm Đồng), cho biết theo Quyết định 362/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 thì có sáu cơ quan chủ lực truyền thông đa phương tiện. Cụ thể, báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân, báo Công an Nhân dân. Tuy nhiên, từ thực tiễn phát triển của báo chí, ông đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đặc biệt tại các TP lớn như Hà Nội và TP.HCM. “Chúng ta nên tham khảo thêm kinh nghiệm từ quốc tế, nhất là ở những quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam về quản lý báo chí” - ông Tiến nói và dẫn chứng ở Trung Quốc hiện đang có mô hình tập đoàn báo chí. Trung Quốc hiện có khá nhiều tập đoàn báo chí. Trung ương sẽ do Trung ương quản lý, địa phương thì do Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý và do cơ quan Đảng quản lý. Và trong một cơ quan, một tập đoàn thì có rất nhiều tờ báo. Chẳng hạn như tỉnh Vân Nam có tới 18 cơ quan báo chí trong một tập đoàn báo chí. 70% kinh phí do nhà nước cấp nên báo chí chỉ tập trung làm việc, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng mà “không phải lo cơm áo gạo tiền”. Một quy định khác liên quan đến tập đoàn báo chí của Trung Quốc là những cơ quan báo chí thuộc tập đoàn phải chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của mình. “Khi để xảy ra vi phạm thì cơ quan báo chí trực thuộc tập đoàn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ không phải người đứng đầu tập đoàn hay cơ quan chủ quản (là tỉnh ủy, thành ủy) chịu trách nhiệm” - theo ông Phạm Nam Tiến. Lưu ý thêm, ông Tiến nói báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, mô hình mà ông nêu ra là để tham khảo và có thể áp dụng vào thực tế trong một chừng mực nhất định. N.THẢO Nên tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quản lý báo chí Đại biểu Phạm Nam Tiến, đoàn Lâm Đồng. Ảnh: PHẠM THẮNG

6 3 nhân viên y tế bị đâm trọng thương khi ngăn kẻ mang dao tấn công nhiều người Trưa và chiều 23-10, ngành y tế Nghệ An nỗ lực mổ, cấp cứu những nạn nhân bị thương trong vụ Bằng Văn Vỹ mang theo hung khí vào tấn công nhiều người ở BV Sản Nhi Nghệ An (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Có 7 người bị thương, gồm 3 nhân viên y tế, 2 trẻ sơ sinh và 2 người nhà bệnh nhân. Trong số 3 nhân viên y tế của BV Sản Nhi Nghệ An dũng cảm vào can ngăn để cứu các bệnh nhi, có 1 nữ điều dưỡng bị thương rất nặng. Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc BV Sản Nhi Nghệ An, cho biết một nữ nhân viên điều dưỡng bị thương với các vết dao đâm ở cổ, ngực và lưng. “Hành động dũng cảm và nhanh trí của đội ngũ y, bác sĩ đã ngăn chặn một thảm kịch lớn hơn, bởi Vỹ từng định ôm một cháu bé để ném xuống đất và được nhân viên y tế can thiệp kịp thời. Ai cũng sợ nhưng không ai bỏ chạy. Tất cả chỉ nghĩ đến việc cứu người” - ông nói. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu, điều trị. Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có mặt tại BV Sản Nhi Nghệ An và BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác cấp cứu, đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (39 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Vỹ đã bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nghi phạm này có vợ vừa sinh đôi hai bé đang ở BV Sản Nhi Nghệ An. Hiện tình hình trật tự tại BV Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định, công tác khám chữa bệnh đang diễn ra bình thường. ĐẮC LAM Thời sự - Thứ Sáu 24-10-2025 hiện tại thôn Mỹ Tường. UBND huyện Cam Lộ cũ đã có phương án quy hoạch, di dời 48 hộ gia đình đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do vị trí sụt lún còn cách xa các căn nhà khác nên người dân vẫn sinh sống bình thường. Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết mưa lớn, mực nước dâng cao khiến khu vực ngầm tại xã Kim Ngân bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Tại Km77+800 Quốc lộ 9B (đi qua tổ công tác Chút Mút khoảng 13 km gần đường đi lên mốc 567) đã sạt lở khoảng 1.000 m3 đất đá, hiện chỉ có phương tiện xe máy đi được còn ô tô không đi được. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cũng cảnh báo hoàn lưu bão số 12 có thể tiếp tục gây mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong vùng nước sâu, tuân thủ hướng dẫn di tản để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Bờ biển ở Huế sạt lở nghiêm trọng, 70 hộ dân có nguy cơ bị cô lập Ngày 23-10, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, TP Huế, cho biết hơn 4 km bờ biển ở địa phương này bị sóng biển xâm thực nặng, tấn công sâu vào đất liền trung bình 4,5-7 m. Cùng thời điểm, UBND xã Phú Lộc, TP Huế thông tin tuyến giao thông độc đạo vào thôn Tân An Hải bị sạt lở nghiêm trọng, khiến gần 70 hộ gia đình tại địa phương này đang có nguy cơ bị cô lập. Theo đó, khoảng 4,1 km bờ biển tại xã Vinh Lộc, TP Huế bị sóng biển xâm thực vào đất liền 4,5-7 m. Tại khu vực thôn 4, Giang Hải, 400 m bờ biển bị sạt lở, nước biển xâm thực sâu vào khoảng 2 m; trong đó điểm nặng nhất dài 320 m ở cuối tuyến kè Vinh Hải. Tại thôn Mỹ Cảnh, đoạn bờ biển bị sạt lở dài 250 m, sóng biển tràn qua đường bê tông, vào hồ nuôi tôm của người dân. Tình hình nghiêm trọng nhất tại khu vực bờ biển Đông Dương với đoạn bờ biển sạt lở dài 800 m, sâu vào đất liền 4-6 m. Bờ biển khu vực Hàm Rồng ở thôn Hiền An 2 bị sạt lở đoạn dài 600 m, sâu vào đất liền 5-7 m. Bờ biển thôn 1 cũng bị sạt lở 1 km, sâu vào đất liền 3-4 m. Tuyến giao thông độc đạo vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, khiến gần 70 hộ gia đình tại đây có nguy cơ bị cô lập. Lực lượng chức năng đã tiến hành cắm dây chốt chặn, cảnh báo người dân không đi vào các khu vực nguy hiểm. Bão tan nhanh nhưng mưa lớn còn kéo dài Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (tên quốc tế Fengshen) kết hợp không khí lạnh thì một đợt mưa cường suất lớn sẽ diễn ra từ đêm 22-10 tại Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, sáng 23-10, mưa chưa lớn, một số người dân đã bắt đầu chủ quan. Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết đợt mưa lần này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa MINH TRƯỜNG - NGUYỄN DO Ngày 23-10, nhiều nơi tại Quảng Trị xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở, hố sụt lún uy hiếp nhiều căn nhà. Trong khi đó, bờ biển tại Huế sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân nguy cơ bị cô lập… Xuất hiện một số hố sụt lún, uy hiếp nhiều căn nhà Ngày 23-10, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương đã báo cáo UBND tỉnh việc xuất hiện một số hố sụt lún tại địa phương này. Theo ông Ân, mưa lớn kéo dài những ngày qua làm xuất hiện một số hố sụt lún tại thôn Mỹ Tường, có hố sâu đến 3 m, uy hiếp nhiều căn nhà. UBND xã Cam Lộ cắm biển cảnh báo người dân, lên phương án tiếp tục hỗ trợ, sơ tán các gia đình trong khu vực nguy hiểm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xã Cam Lộ xác định hố sụt lún nguy hiểm nhất trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Liên ở thôn Mỹ Tường. Hố này cách khu vực móng nhà khoảng 15 m, rộng hơn 1 m, sâu hơn 3 m, phía dưới tạo thành hàm ếch rộng, đầy nước. Quanh khu vực này còn có nhiều điểm có dấu hiệu nứt, nguy cơ tiếp tục sụt lún. Cũng theo ông Nguyễn Văn Ân, trước đây, tình trạng sụt lún đã xuất Lực lượng chức năng cắm dây chốt chặn, cảnh báo người dân không đi vào vùng nguy hiểm. Ảnh: NGUYỄN DO hoàn lưu bão số 12 và khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc. Theo ông Hưởng, các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế - Đà Nẵng trong chiều 22-10, với cường độ suy yếu chỉ 1-2 cấp so với khi còn trên biển. Theo đó, hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, thực tế sau khi đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đổi hướng tây nam và tốc độ di chuyển chậm lại rất nhiều, chỉ khoảng 5-10 km/giờ. Do hoàn lưu bão bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu quá nhanh và tan ngay trên biển. Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như dự kiến ban đầu. Theo ông, đây mới là thời điểm bắt đầu của đợt mưa kéo dài và phức tạp lần này. Sau khi bão tan, nhiễu động gió đông, không khí lạnh và địa hình chắn gió sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu ở các khu vực trũng thấp.• Sau khi bão tan, nhiễu động gió đông, không khí lạnh và địa hình chắn gió sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân không nên chủ quan. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An thăm hỏi và chỉ đạo công tác cứu các nạn nhân. Ảnh: ĐL thoisu@phapluattp.vn Quảng Trị: Nhiều nơi ngập lụt, sạt lở, sụt lún uy hiếp nhà dân Do ảnh hưởng của bão số 12, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở khiến giao thông chia cắt cục bộ. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 202/CĐ-TTg ngày 22-10 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng tránh, ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ. Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của nhân dân. Tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán… Tập trung phòng tránh, ứng phó với mưa lũ, ngập lụt

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==