241-2025

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 củ a Bulgaria trang 4 trang 2+3 SỐ 241 (7514) - Thứ Bảy 25-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay CÔNG CHỨNG TRONG GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT: Quan trọng không phải giữ hay bỏ mà là cải tiến Xúc động lễ cưới tập thể của 50 cặp đôi công nhân trang 8 trang 12 trang 6 Nhiều tập đoàn muốn tham gia làm các tuyến metro tại TP.HCM trang 9 Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ảnh: TTXVN CÔNG ƯỚC HÀ NỘI khung pháp lý toàn cầu về xử lý tội phạm mạng Xây công viên và khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở khu “đất vàng” số 1 Lý Thái Tổ Công ước Hà Nội - Biểu tượng của bản lĩnh và khát vọng Việt Nam Việc Thủ đô Hà Nội được chọn làm nơi đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội - Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng không chỉ là một sự kiện quốc tế mang tầm vóc lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho vị thế, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa. (Xem tiếp trang 2+3) • Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội.

2 Thời sự - Thứ Bảy 25-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌC DIỆP Trước thềm lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội (Công ước Hà Nội), báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) kiêm Giám đốc công nghệ Công ty CP Công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS). “Khi có một công ước quốc tế, được thừa nhận rộng rãi và được các nước ủng hộ, công tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng sẽ rất thuận lợi vì các nước có cùng một góc nhìn, cùng một quan điểm, một cách ứng phó…” - ông Vũ Ngọc Sơn, người có 23 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển công nghệ và giải pháp an ninh mạng, nói. Tội phạm mạng luôn thay đổi, hoạt động không biên giới . Phóng viên: Thực trạng Việt Nam trong những năm gần đây như thế nào? + Phần lớn những cuộc tấn công mạng nhắm vào hạ tầng Việt Nam từ các nhóm ở nước ngoài. Các nhóm này sẽ nhắm vào một số mục tiêu cụ thể. Trong đó nổi lên là mục tiêu về kinh tế, các tổ chức tài chính ngân hàng để trục lợi tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc là các loại dữ liệu trong ngành tài chính ngân hàng. Đối phó với tội phạm mạng, chúng ta phải đầu tư liên tục để đương đầu với các vũ khí mà các nhóm tội phạm mạng sử dụng. Cần sự phối hợp toàn cầu . Để phòng, chống tội phạm mạng hiệu quả, khung pháp lý của Việt Nam cần hoàn thiện thêm những điều gì? + Chúng ta chuẩn bị tham gia vào lễ mở ký Công ước Hà Nội, một trong những văn kiện quốc tế quan trọng. Trong đó nhấn mạnh đến yếu tố về hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng hình sự hóa các hình thức tội phạm mạng. Đồng thời sẽ có những quy định khuôn khổ chung trên toàn thế giới. Để đáp ứng được khuôn khổ chung này, các quốc gia cũng phải từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý của mình để có cách xử lý thống nhất và hiệu quả giữa các quốc gia. Thay vì mỗi quốc gia sẽ có một cách xử lý khác nhau, sẽ quy về một chuẩn chung để việc phối hợp xử lý hiệu quả. Ví dụ như công nghệ về trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử hay những cơ sở dữ liệu chuyên ngành là mới, các hệ thống quy định trước đây chưa cập nhật. Ở Việt Nam, Luật An ninh mạng năm 2025 dự kiến chuẩn bị được thông qua trong kỳ họp Quốc hội này, nó là sự kết hợp giữa Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin năm 2015 và sẽ đồng nhất khái niệm an ninh mạng và an toàn thông tin. Công ước Hà Nội giúp các nước hoàn thiện khung pháp lý và phối hợp toàn diện hơn trong xử lý tội phạm mạng toàn cầu. tội phạm mạng hiện nay hoạt động ra sao, thưa ông? + Ông Vũ Ngọc Sơn (ảnh): Tội phạm mạng là những nhóm tổ chức chuyên nghiệp. Các nhóm này có thể sinh sống ở một nước nhưng sử dụng hạ tầng mạng của một nước thứ hai để tấn công một nước thứ ba. Có thể nói các nhóm tội phạm hiện nay đến từ bất cứ đâu trên thế giới, không phụ thuộc vào lãnh thổ cũng như điều kiện về luật pháp hay chính trị. Điều đó khiến cho các vấn đề về tội phạm mạng và đặc biệt tấn công mạng là vấn đề chung của toàn thế giới chứ không chỉ của riêng quốc gia nào. . Theo ông, diễn biến của tình hình tội phạm mạng tại Thứ hai là tấn công nhằm chiếm đoạt các thông tin, có thể là thông tin bí mật nhà nước hoặc thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Các nhóm tội phạm mạng cũng tấn công vào các cơ sở dữ liệu, thu thập và bán lại dữ liệu này cho các bên hoặc sử dụng các dữ liệu vào mục đích lừa đảo. . Các cuộc tấn công của tội phạm mạng những năm gần đây biến đổi ra sao theo quan sát của ông? + Các nhóm tội phạm mạng liên tục thay đổi về các hình thức tấn công cũng như các công cụ mà chúng ta có thể gọi là các loại vũ khí mạng, công cụ tấn công rất mạnh mẽ. Các nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo để dò quét, công nghệ lượng tử, bẻ gãy các thuật toán mã hóa… để tạo ra những công cụ tấn công mạnh mẽ hơn. Công ước Hà Nội sau khi được các nước ký kết sẽ thuận lợi hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng vì sẽ cùng chung góc nhìn, quan điểm, cách ứng phó. Dưới góc độ chính trị, pháp lý, ngoại giao và văn hóa, đây là dấu mốc thể hiện bước tiến mới của Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm của đối thoại, hợp tác và kiến tạo chuẩn mực quốc tế. Về chính trị, việc Hà Nội - trái tim của Việt Nam được chọn làm nơi ký kết công ước toàn cầu này khẳng định uy tín và vị thế của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Đây là sự ghi nhận của thế giới đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Đồng thời, thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào vai trò của Việt Nam trong củng cố môi trường hòa bình, ổn định, nền tảng của phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn. Về pháp lý, Công ước Hà Nội là bước ngoặt quan trọng trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý đa phương, toàn diện nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng - thách thức toàn cầu của kỷ nguyên số. Với 9 chương và 71 điều, công ước đặt ra cơ chế điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp, bảo vệ dữ liệu và quyền con người trên không gian mạng. Việc Việt Nam đăng cai sự kiện này khẳng định năng lực hội nhập pháp luật quốc tế và vai trò “đồng kiến tạo” trong xây dựng trật tự pháp lý toàn cầu. Đây cũng là sự cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong Hiến pháp 2013 và Luật Điều ước quốc tế 2016, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, minh bạch và trách nhiệm trong hội nhập quốc tế. Về ngoại giao, Công ước Hà Nội là thành quả của chính sách đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Việt Nam kiên định theo đuổi. Sự kiện này giúp Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực Đông Nam Á, nơi giao thoa lợi ích chiến lược của các cường quốc và chứng minh năng lực dẫn dắt sáng kiến quốc tế dựa trên đối thoại, hợp tác và pháp luật. Đồng thời, đây còn là minh chứng cho ngoại giao pháp lý, nơi Việt Nam thể hiện hình ảnh “bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế, góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” và uy tín quốc gia. Về văn hóa, việc ký kết Công ước Hà Nội tại mảnh đất ngàn năm văn hiến mang ý nghĩa đặc biệt: Nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hợp tác toàn cầu. Hà Nội, với chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần hòa hiếu, trọng tín nghĩa, trở thành biểu tượng của văn hóa pháp lý mới trong thế giới số. Công ước Hà Nội không chỉ là văn kiện pháp lý, mà còn là thông Công ước Hà Nội - Khung pháp lý về xử lý tội phạm mạng Công ước Hà Nội - Biểu tượng của bản lĩnh và khát vọng Việt Nam Công ước Hà Nội - Biểu tượng hội tụ ý chí chính trị, bản lĩnh pháp lý và khát vọng hội nhập của Việt Nam. Chiều 24-12-2024 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đồng thuận Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Điều 64 của công ước quy định: Công ước sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025, lấy tên là Công ước Hà Nội. Công ước gồm 9 chương, 71 điều là kết quả của gần năm năm thương lượng liên tục và kéo dài (2021-2024) giữa các quốc gia thành viên. Lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được ghi danh và gắn với một điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký công ước trong năm 2025 là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc. Lựa chọn này phản ánh vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước, cũng như sự tham gia đóng góp tích cực, trách nhiệm và thực chất của Việt Nam trong toàn bộ quá trình đàm phán công ước. Kết quả của gần năm năm thương lượng Chiều 24-12-2024, tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng. Ảnh: UN.org

3 Thời sự - Thứ Bảy 25-10-2025 thoisu@phapluattp.vn TS TRẦN HẢI LINH, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc: Thông điệp về Việt Nam hội nhập và đóng góp cho thế giới Việc ký công ước tại Hà Nội là dấu mốc biểu tượng sâu sắc, khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển mà Đảng và Nhà nước ta kiên định theo đuổi, mà còn thể hiện niềm tin và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Sự kiện này cho thấy Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy, có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào việc định hình các chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu. Thành công đó bắt nguồn từ sức mạnh mềm văn hóa, bản sắc ngoại giao và năng lực tổ chức, điều phối quốc tế ngày càng chuyên nghiệp. Công ước Hà Nội là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, trung tâm của đối thoại và hợp tác khu vực; đồng thời nâng cao năng lực tham gia các tổ chức quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và ngoại giao nhân dân. Quan trọng hơn, sự kiện này gửi đi thông điệp về một Việt Nam đổi mới, tự tin, hội nhập sâu rộng và chủ động đóng góp cho thế giới - bước đi cụ thể hóa tầm nhìn của Đại hội XIII và hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Đó cũng là biểu tượng của bản lĩnh, uy tín và trách nhiệm toàn cầu - những giá trị cốt lõi của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Đối với các quốc gia, công ước tạo hành lang pháp lý chung nhằm xây dựng niềm tin số, giảm rủi ro an ninh mạng, tăng năng lực cạnh tranh số và thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Với cộng đồng doanh nghiệp và trí thức kiều bào, Công ước Hà Nội mở ra cơ hội kết nối nguồn lực toàn cầu, thu hút chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cùng phát triển hạ tầng an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, AI và chuyển giao công nghệ an toàn. Tuy nhiên, việc tham gia công ước cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Trước hết là yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước để bảo đảm tương thích, minh bạch, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh thông tin và xử lý tội phạm mạng. Bên cạnh đó là thách thức về nhân lực chất lượng cao, năng lực kỹ thuật, bảo vệ chủ quyền số và cân bằng lợi ích quốc gia. Ngoài ra, công tác thực thi công ước đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; nếu thiếu liên kết, sẽ khó đạt hiệu quả mong muốn. Việt Nam đảm nhiệm tốt trọng trách quy mô toàn cầu Luật này sau khi ra đời sẽ cần phải có các hướng dẫn, quy định dưới luật, điều chỉnh hàng loạt văn bản, tài liệu liên quan đến các luật cũ. Có thể nói khối lượng công việc sẽ rất lớn và đòi hỏi tốc độ xử lý cao để tương thích với Công ước Hà Nội mà chúng ta tham gia. Tôi cho rằng những nhiệm vụ rất quan trọng cần phải đặt trọng tâm và hoàn thành sớm là chuẩn bị các phương pháp về mặt công nghệ, nâng cao năng lực cho con người và hoàn thiện hành lang pháp lý. Cơ hội nâng cao năng lực quốc gia . Việc ký Công ước Hà Nội mang đến cho Việt Nam những cơ hội và thách thức gì, thưa ông? + Công ước Hà Nội sau khi được các nước ký kết sẽ thuận lợi hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng vì các nước có cùng chung góc nhìn, quan điểm, cách ứng phó. Khi tham gia công ước, chúng ta buộc phải nâng cao về năng lực. Bởi nếu muốn phối hợp với các quốc gia, điều đầu tiên chúng ta phải có đủ năng lực để phối hợp, đặc biệt nếu phải phối hợp với các quốc gia phát triển như Mỹ, châu Âu… Do vậy, các chuyên gia, cán bộ chuyên trách về an ninh mạng Việt Nam sẽ phải tự nâng cao năng lực. Các nhà cung cấp dịch vụ, công ty cung cấp các giải pháp về an ninh mạng cũng sẽ phải nâng cấp chất lượng, sản phẩm, giải pháp để phù hợp với tiêu chuẩn công nghệ chung của thế giới. An ninh mạng là vấn đề toàn cầu, việc hợp tác trên khuôn khổ toàn cầu không chỉ diễn ra ở những vấn đề liên quan đến pháp lý hay đấu tranh tội phạm mà cả các giải pháp về công nghệ. Và trong các trụ cột của Công ước Hà Nội, có trụ cột quan trọng về nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó sẽ có sự hợp tác, trao đổi, chuyển giao về công nghệ để nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên. Hy vọng với sự kết nối với các quốc gia trên thế giới, trong đó có phối hợp và chuyển giao công nghệ, Việt Nam sẽ sớm được tiếp cận và chuyển giao công nghệ tốt nhất để xây dựng sản phẩm, dịch vụ “Make in Việt Nam” đảm bảo chất lượng quốc tế nhưng có sự phù hợp với Việt Nam. . Xin cảm ơn ông.• Công ước Hà Nội là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực toàn cầu mới là an ninh mạng. Theo GS NICHOLAS CHAPMAN, chuyên ngành quan hệ quốc tế ĐH Tohoku (Nhật Bản): Việt Nam có thể đảm đương trọng trách toàn cầu “Công ước Hà Nội thể hiện tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang chứng minh năng lực định hình tương lai số: Cởi mở, an toàn và hợp tác”. Việt Nam giữ vai trò nổi bật trong suốt quá trình đàm phán hình thành Công ước Hà Nội, kết quả của hơn năm năm đối thoại liên tục giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Việc ký kết này không chỉ là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu, mà còn thể hiện sự gắn kết, uy tín và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trong hệ thống Liên hợp quốc. Vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong cân bằng quan điểm khác biệt, thúc đẩy đồng thuận và tổ chức lễ ký kết trang trọng phản ánh định hướng ngoại giao ưu tiên hợp tác, đối thoại và trách nhiệm. Việt Nam đã chứng minh năng lực điều phối vượt trội, giữ thế cân bằng giữa lợi ích các nước, giúp các bên cùng hướng đến mục tiêu chung. Đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa” giúp Việt Nam xây dựng mối quan hệ sâu sắc với các cường quốc, tổ chức quốc tế và các nước đang phát triển, qua đó củng cố vị thế là “đối tác đáng tin cậy và thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế”. Việc được chọn làm nước chủ nhà cho lễ ký công ước cho thấy niềm tin quốc tế vào năng lực và vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam. Với nền tảng luật pháp đã có và tiếp tục hoàn thiện; đội ngũ nhân lực số chất lượng cao, xếp thứ 17/194 quốc gia về chỉ số an ninh mạng toàn cầu, Việt Nam đủ điều kiện đảm đương trọng trách mang tầm toàn cầu. Tác động của Công ước Hà Nội vượt ra ngoài phạm vi Việt Nam. Việc hình thành khuôn khổ thống nhất để chia sẻ bằng chứng, hỗ trợ tư pháp và điều tra xuyên quốc gia đặt nền móng cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu mới trong phòng, chống tội phạm mạng. Lần đầu tiên thế giới có một công cụ pháp lý chung để xử lý loại tội phạm không biên giới này. Việc định hình và tổ chức ký kết Công ước Hà Nội là minh chứng rõ rệt cho uy tín, bản lĩnh và tầm nhìn của Việt Nam - một quốc gia đang vững vàng trên con đường phát triển, đóng góp tích cực cho trật tự số toàn cầu, khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, thành viên trách nhiệm trong luật pháp quốc tế và ngoại giao đa phương. NGỌC DIỆP toàn cầu điệp văn hóa khẳng định khát vọng của Việt Nam: Đồng hành cùng nhân loại trong xây dựng một không gian mạng an toàn, công bằng, nhân văn và thượng tôn pháp luật. Về tổng thể, Công ước Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa pháp lý trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, mà còn là biểu tượng của niềm tin chính trị, bản lĩnh đối ngoại và sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nơi chính trị, pháp luật và văn hóa hòa quyện, khẳng định Việt Nam là quốc gia kiến tạo hòa bình, thúc đẩy hợp tác và đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên số. PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật kinh tế Trường ĐH UEL (ĐH Quốc gia TP.HCM) (Tiếp theo trang 1) Tiêu điểm 10.500 tỉ USD là con số ước tính tội phạm mạng đã gây thiệt hại cho kinh tế thế giới vào năm 2025, lớn hơn GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới. TS Trần Hải Linh. GS Nicholas Chapman. Việc được chọn làm nước chủ nhà cho lễ ký công ước cho thấy niềm tin quốc tế vào năng lực và vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam. Hôm nay và ngày mai (26-10), lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực. Chiều 24-10, Tổng thư ký LHQ António Guterres đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) từ ngày 24 đến 25-10, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Tháp tùng Tổng thư ký LHQ António Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna (Áo), cùng một số quan chức LHQ. N.TRANG Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 25-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19-1 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 31-HD/ BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian bảy ngày, từ ngày 19 đến 25-1-2026. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm bốn báo cáo là Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng. (Theo TTXVN) Tin vắn • Kịp thời giải cứu nữ sinh viên bị “bắt cóc online”. Sáng 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu thành công em LTA (18 tuổi, nữ sinh viên một trường ĐH trên địa bàn) khỏi thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”. THANH NHẬT • Triệt phá đường dây sản xuất 20.000 chai nước hoa giả. Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ cầm đầu; thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves SaintLaurent, Versace, Burberry, Dior. NGUYỄN TÂN • Tạm giữ cô gái cướp 9 nhẫn vàng của cụ ông 89 tuổi. Ngày 24-10, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi) để điều tra hành vi cướp chín chiếc nhẫn vàng, một điện thoại di động cùng khoảng 6 triệu đồng tiền mặt của ông TVL (89 tuổi) sáng 22-10. HẢI DƯƠNG Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, sáng 24-10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria. Cùng đi có Tổng thống nước chủ nhà Rumen Radev. Samel-90 được coi là doanh nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Bulgaria trong lĩnh vực thiết bị điện tử và liên lạc quân sự. Tại đây, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã trực tiếp giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria, nhấn mạnh những năng lực và sản phẩm chủ chốt của Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria và năng lực của Công ty Samel-90 với những sản phẩm chất lượng đã được kiểm chứng. Ông mong muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác công nghiệp quốc phòng nói riêng giữa hai nước trong thời gian tới; hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) và thiết bị điện tử viễn thám… Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước nói chung, giữa Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria với các đối tác công nghiệp quốc phòng của Việt Nam nói riêng, sẽ có bước phát triển mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa. (Theo TTXVN) Sáng 24-10, Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) TP.HCM (SHTP) tổ chức lễ kỷ niệm 23 năm thành lập Khu CNC TP.HCM. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu CNC TP.HCM, cho biết việc thu hút thành công các dự án CNC từ các tập đoàn lớn như Intel (Mỹ), Nidec (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc)... và Khu CNC là thành viên các Hiệp hội Khoa học công nghệ quốc tế có uy tín như ISPA, ASPA đã góp phần đưa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung có tên trên bản đồ CNC thế giới. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, thay mặt lãnh đạo TP biểu dương nỗ lực của tập thể ban quản lý và các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo, định hướng đơn vị phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, đi đầu cho sự phát triển khoa học công nghệ của TP. “Những thành tựu, đóng góp của Khu CNC TP.HCM với sự phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng rất to lớn. Những con số không chỉ minh chứng cho sự phát triển mà còn là biểu tượng cho một TP.HCM sáng tạo, dám nghĩ, dám làm...” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. THUẬN VĂN Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tham quan các sản phẩm trưng bày. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 củ a Bulgaria Khu công nghệ cao TP.HCM: 23 năm tiên phong phát triển khoa học và công nghệ Sáng 24-10, tại bến Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, hàng trăm người dân, học sinh đã đến khu vực đóng quân của Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng) chào tạm biệt cán bộ, chiến sĩ lên xe trở về đơn vị. Người dân xúc động gửi lời cảm ơn, chia sẻ và tri ân những người lính Công binh đã không quản ngày đêm hỗ trợ họ lúc khó khăn. Tháng 9-2024, khi cầu Phong Châu gặp sự cố do ảnh hưởng bởi bão lũ, Binh chủng Công binh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 triển khai cầu phao tạm. Trong gần một năm vận hành, cầu phao Phong Châu trở thành mạch nối giữa hai bờ sông Hồng, phục vụ bình quân mỗi ngày khoảng 14.000-15.000 lượt người và phương tiện… N.HINH - T.LIÊN Người dân Phú Thọ bịn rịn chia tay bộ đội đảm bảo giao thông tại bến Phong Châu Thủ tướng yêu cầu đưa dự án nhà ở xã hội vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” Ngày 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh cần cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội bằng cách thức linh hoạt. Cùng với đó, đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, gồm vốn tín dụng, vốn nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ phát triển nhà ở, phát hành trái phiếu… Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương phải có quy định và có trách nhiệm trong giải quyết nhanh gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đồng thời, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm nhưng vô tư, trong sáng, cái gì tốt cho dân cho nước thì cứ thế mà làm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật. BÙI TRANG Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ Hội chợ mùa thu 2025 Sáng 24-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ mùa thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Ghi nhận công tác triển khai cho thấy cơ bản các gian trưng bày đã hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25-10. Hội chợ mùa thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25-10 đến 4-11. Đây là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất, khoảng 3.000 gian hàng, 2.500 doanh nghiệp. Hội chợ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội và các địa phương phối hợp triển khai. Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. AN HIỀN Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải nhất “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ” Chiều 24-10, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí về KH&CN năm 2024. Đây là giải thưởng thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Dịp này có 24 tác phẩm/nhóm tác phẩm báo chí đoạt giải, bao gồm bốn giải nhất, năm giải nhì, năm giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải nhất với loạt bài: “Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, “gõ cửa” từng nhà”, thể loại báo in, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà (Thu Hà), Trịnh Nguyễn Minh Hoàng (Minh Hoàng). Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho hay năm 2024-2025 là năm đặc biệt với báo chí khoa học công nghệ khi hàng ngàn bài viết đã lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 57. Qua đó, khẳng định báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng đồng hành cùng quá trình thực thi chính sách phát triển quốc gia. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương gửi lời tri ân và đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiên phong triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ để cung cấp thông tin đa nền tảng tới công chúng. KHÁNH PHƯƠNG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 25-10-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 24-10, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến khác nhau là việc có nên quy định thẩm quyền giám sát của tổ đại biểu (ĐB) HĐND hay không? Hai luồng ý kiến Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi QH thảo luận tại hội trường, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Dương Thanh Bình cho biết vấn đề về thẩm quyền giám sát của tổ ĐB HĐND (Điều 37) còn hai loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng việc duy trì thẩm quyền giám sát của tổ ĐB HĐND là cần thiết. Theo đó, hoạt động giám sát của tổ ĐB HĐND không chỉ phù hợp cơ cấu tổ chức mà còn giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của các ĐB. Tuy nhiên, để tránh chồng chéo và hình thức, thẩm quyền giám sát chỉ nên giới hạn trong phạm vi được HĐND hoặc Thường trực HĐND giao nhiệm vụ. “Ủy ban Thường vụ QH tán thành với quan điểm này và thể hiện tại phương án 1 của Điều 37 trong dự thảo luật” - ông Bình nhấn mạnh. Tranh luận về quyền giám sát của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Đa số đại biểu tán thành quy định tổ đại biểu HĐND được giao quyền giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương khi được HĐND hoặc Thường trực HĐND cùng cấp giao. Loại ý kiến thứ hai cho rằng hoạt động giám sát của tổ ĐB HĐND thời gian qua còn hình thức, hiệu quả thấp, thậm chí chồng chéo với hoạt động của các chủ thể giám sát khác. Do đó, không nên tiếp tục quy định thẩm quyền này trong luật. “Dự thảo hiện thể hiện cả hai phương án để xin ý kiến ĐBQH” - ông Bình nói. Thảo luận tại hội trường, ĐB Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) bày tỏ sự đồng tình với phương án 1, cho rằng việc quy định lại theo hướng giới hạn thẩm quyền là cần thiết. Ông phân tích thực tế thi hành luật hiện hành cho thấy hoạt động giám sát của tổ ĐB HĐND “còn mang tính hình thức, thiếu trọng tâm và thiếu sự chỉ đạo thống nhất”. Nguyên nhân là do thẩm quyền giám sát được quy định quá rộng, trong khi sự lãnh đạo, điều phối của Thường trực HĐND và tinh thần trách nhiệm của ĐB chưa cao. “Chỉ khi được Thường trực HĐND giao nhiệm vụ, hoạt động giám sát mới thực sự đi vào trọng tâm, khắc phục tình trạng dàn trải và thiếu hiệu quả” - ĐB Hải nói. Cùng quan điểm, ĐB Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng việc quy định thẩm quyền và hoạt động giám sát của tổ ĐB HĐND là phù hợp với thực tiễn và cơ sở pháp lý, giúp tăng tính chủ động, linh hoạt khi cần phối hợp giám sát các vấn đề chuyên môn. Tuy nhiên, ông đề nghị chỉ nên áp dụng với HĐND cấp tỉnh, bởi ở cấp xã, phường, điều kiện nhân sự và hoạt động còn hạn chế. Lo ngại chồng chéo, hình thức Ở chiều ngược lại, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị không nên quy định hoạt động giám sát của tổ ĐB HĐND cấp tỉnh và cấp xã trong luật. Theo ông, thực tế cho thấy ở nhiều địa phương, hoạt động này “chưa thực chất, thậm chí không có hoạt động cụ thể”. Nếu đưa vào luật mà không có cơ chế đảm bảo hiệu quả, khi cử tri chất vấn tại các buổi tiếp xúc, ĐB sẽ “khó trả lời vì có quy định nhưng không thực hiện được”. ĐB Hòa đề xuất thay vì giao thẩm quyền cố định cho tổ ĐB, các ĐB HĐND có thể chủ động xây dựng kế hoạch giám sát từng lĩnh vực, báo cáo Thường trực hoặc tham gia cùng các ban chuyên trách của HĐND để thực hiện. Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Dương Thanh Bình cho biết ban soạn thảo đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của ĐBQH. “Đa số ĐB tán thành với phương án 1 của Điều 37, theo đó tổ ĐB HĐND được giao quyền giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương khi được HĐND hoặc Thường trực HĐND cùng cấp giao” - ông Bình nói. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH cũng khẳng định Ủy ban Thường vụ QH sẽ tổng hợp, báo cáo QH để hoàn thiện dự thảo luật theo hướng phù hợp với ý kiến của đa số ĐB, đảm bảo tính khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (đoàn Tây Ninh). Ảnh: QH “Chỉ khi được Thường trực HĐND giao nhiệm vụ, hoạt động giám sát mới thực sự đi vào trọng tâm, khắc phục tình trạng dàn trải và thiếu hiệu quả.” Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình. Ảnh: QH Tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu ĐB Hoàng Thị Thanh Thúy (đoàn Tây Ninh) cũng cho rằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện nay không giao chức năng giám sát cho tổ ĐB HĐND. Theo bà, tổ ĐB chỉ là “hình thức tập hợp ĐB theo đơn vị bầu cử”, phục vụ việc nắm địa bàn, tiếp xúc cử tri chứ không phải một chủ thể giám sát độc lập. “Các ĐB HĐND vẫn có thể thực hiện quyền giám sát của mình thông qua Thường trực hoặc các ban của HĐND mà không cần trao thêm chức năng cho tổ ĐB” - bà Thúy phân tích.• Chiều 24-10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, QH họp riêng về công tác nhân sự. Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn miễn nhiệm một số bộ trưởng. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của QH Nguyễn Thanh Hải sau đó trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này. QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 430/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,72% tổng số đại biểu QH). Cũng trong buổi làm việc, QH cũng biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết về công tác nhân sự. Cụ thể, QH miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XV; miễn nhiệm chức vụ tổng thư ký QH khóa XV - chủ nhiệm Văn phòng QH đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đối với ông Lê Quang Huy, với 431/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,93% tổng số đại biểu QH). QH cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ NN&MT đối với ông Đỗ Đức Duy. QH cũng đồng thời phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng. Đồng thời, thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu QH khóa XV đối với ông Trần Văn Thức. Ngoài ra, QH cũng nghe Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH về việc bầu các chức danh mới gồm ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của QH khóa XV; chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH khóa XV; tổng thư ký QH khóa XV - chủ nhiệm Văn phòng QH. Đồng thời nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về việc đề nghị QH phê chuẩn bổ nhiệm phó Thủ tướng và phê chuẩn bổ nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan. Hôm nay (25-10), QH họp riêng về công tác nhân sự và quyết định những chức danh này. ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Hôm nay (25-10), Quốc hội quyết định bổ sung số lượng phó Thủ tướng Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 25-10-2025 Công chứng không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là hoạt động bổ trợ tư pháp. Khi chứng nhận một hợp đồng hoặc giao dịch, công chứng viên phải kiểm tra sự tồn tại thực tế, tính hợp pháp và tính khả nhượng của tài sản, năng lực pháp luật và năng lực hành vi của các bên, cũng như tính hợp pháp pháp, khả thi của các điều khoản hợp đồng. Quy trình này bảo đảm giao dịch được lập ra trong khuôn khổ pháp luật, rõ ràng và có thể thực hiện được. Đây là những bước kiểm tra mà cơ quan hành chính đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản không thể thực hiện được, vì họ chỉ xử lý hồ sơ theo thủ tục hành chính. Đặc biệt, khi xảy ra tranh chấp hoặc khi đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa các bước xác minh này không thể tái lập. Nếu bỏ công chứng trong khi hệ thống dữ liệu đất đai, bất động sản còn chưa hoàn thiện, chưa được số hóa đầy đủ, rủi ro tranh chấp có thể gia tăng. Hiện nay, giấy tờ đất đai ở Việt Nam vẫn rất phức tạp: Giấy đỏ, giấy hồng, giấy trắng, giấy tay, sổ địa chính, giấy thừa kế, tặng cho... Có trường hợp một thửa đất được cấp cho nhiều người hoặc tọa độ chồng lấn, hồ sơ địa chính thiếu thống nhất. Khi cơ sở dữ liệu chưa đủ chuẩn, việc bỏ công chứng sẽ khiến người dân dễ sa vào rủi ro pháp lý, còn Nhà nước lại phải tốn thêm nguồn lực để xác minh, điều tra. Công chứng không tồn tại độc lập. Nó được quy định ràng buộc trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Công chứng và pháp luật về đăng ký tài sản. Do đó, nếu muốn bỏ công chứng, phải sửa hàng loạt luật có liên quan, đồng thời xác định lại thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, vốn hiện nay được xác định từ thời điểm công chứng hoặc đăng ký. Việc điều chỉnh như vậy là một thay đổi rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực của các hợp đồng, quyền tài sản và cả công tác quản lý nhà nước. Nếu không tính toán kỹ, việc “bỏ” có thể gây ra khoảng trống pháp lý, bỏ ngỏ thủ tục, tiếp tục sinh ra các “giấy phép con”, giấy tờ khác để minh chứng về tài sản và giao dịch tại cơ quan đăng ký. Việc bỏ thủ tục công chứng có giảm chi phí cá nhân nhưng sẽ gia tăng đáng kể chi phí xã hội khiến giao dịch bị đình trệ hoặc phát sinh thêm tranh chấp. Nên để người dân lựa chọn Giải pháp hợp lý trong giai đoạn này là để người dân có quyền lựa chọn. Ai tin tưởng vào năng lực của mình, hiểu biết pháp luật và có dữ liệu xác thực thì có thể tự giao dịch mà không cần công chứng. Ai muốn an toàn hơn thì vẫn có thể đến công chứng. Cách tiếp cận này dung hòa giữa quyền tự do dân sự và yêu cầu bảo đảm an toàn pháp lý. Công chứng không chỉ bảo vệ người yếu thế, những người ít kinh nghiệm, giao dịch không thường xuyên hoặc người nước ngoài không am hiểu pháp luật Việt Nam mà còn giúp tòa án và cơ quan hành chính giảm đáng kể khối lượng xác minh, điều tra khi có tranh chấp. Nếu giao dịch không được công chứng, cơ quan nhà nước buộc phải bắt đầu lại từ đầu trong việc kiểm tra, xác minh từng tình tiết, gây tốn kém thời gian, chi phí và nhân lực. Vấn đề không phải là “giữ hay bỏ” mà là cải tiến. Ba hướng cải tiến chính cần được đặt ra. Thứ nhất, giảm bớt những trường hợp bắt buộc công chứng, chỉ giữ lại một số loại giao dịch có nội dung và tính chất pháp lý phức tạp cao như giao dịch chuyển quyền sở hữu bất động sản (mua bán, tặng cho, góp vốn, thế chấp, thỏa thuận phân chia bất động sản trong hôn nhân, thừa kế…) giữa các cá nhân, tổ chức không phải là bên kinh doanh bất động sản… Ngoài các phạm vi trên, việc công chứng các giao dịch còn lại nên để người dân tự quyết định có công chứng hay không. PGS-TS LÊ MINH HÙNG, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Những ngày qua, chuyện nên hay không nên bỏ thủ tục công chứng các giao dịch nhà đất, xe cộ được mọi người tranh luận khá nhiều. Việc bỏ hay không bỏ thủ tục công chứng trong giao dịch nói trên cần được xem xét một cách khoa học. Bởi đây không chỉ là câu chuyện hành chính đơn thuần mà liên quan đến cấu trúc pháp lý, hệ thống dữ liệu và cả an toàn của các giao dịch dân sự. Nếu chỉ nhìn ở góc độ giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân thì có thể dễ dàng nói “nên bỏ”. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta thấy công chứng đang đóng vai trò như một cơ chế kiểm chứng tính hợp pháp của giao dịch và là công cụ giúp Nhà nước, tòa án, cơ quan điều tra giảm bớt khâu xác minh, điều tra khi có tranh chấp. Một hợp đồng đã được công chứng đồng nghĩa với việc cơ sở pháp lý, năng lực hành vi và tính tự nguyện của các bên đã được kiểm tra. Công chứng là tầng bảo vệ pháp lý của giao dịch Bản chất của hoạt động công chứng là tạo lập hiệu lực pháp luật và cung cấp bằng chứng có giá trị chứng cứ. Văn bản công chứng có giá trị cho đến khi bị tuyên vô hiệu bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực. Vì vậy, công chứng không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là một tầng bảo vệ pháp lý, giúp giao dịch được an toàn, hạn chế rủi ro. CÔNG CHỨNG TRONG GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT: Quan trọng không phải giữ hay bỏ mà là cải tiến Thứ hai, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu đất đai, nhà ở và bất động sản. Khi hệ thống dữ liệu quốc gia được số hóa, chuẩn hóa và đồng bộ, người dân có thể tự tra cứu, xác minh thông tin bất động sản một cách dễ dàng. Khi đó, vai trò của công chứng sẽ tự nhiên thu hẹp nhưng vẫn còn chỗ đứng cho những trường hợp cần tính bảo đảm cao. Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục và hiện đại hóa hoạt động công chứng. Có thể áp dụng công chứng điện tử, công chứng lưu động hoặc công chứng trực tuyến để giảm thời gian, chi phí cho người dân. Đồng thời, nên kết hợp công chứng với đăng ký và nộp thuế trong một quy trình một cửa. Làm được như vậy, người dân chỉ cần đến một nơi là hoàn tất toàn bộ quy trình chuyển nhượng. Như vậy, công chứng không phải là thủ tục thừa, mà là một phần trong cơ chế bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch tài sản có giá trị lớn. Vấn đề là làm sao để hệ thống này hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả, thuận tiện và phù hợp với hạ tầng dữ liệu số đang được hoàn thiện. Khi hệ thống đăng ký tài sản, cơ sở hạ tầng thông tin về chuyển nhượng, đăng ký, cấp giấy chứng nhận chủ quyền được xây dựng chuẩn hóa, đồng bộ; quy trình thực hiện, thời hạn làm thủ tục chuyển nhượng được quy định rõ ràng và thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp thì có thể xem xét chuyển sang cơ chế cho phép người dân tự do lựa chọn hình thức giao dịch (có hoặc không qua công chứng) tùy theo nhu cầu và mức độ bảo đảm pháp lý mà họ mong muốn.• Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết về bỏ thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông đối với các trường hợp đã số hóa, làm sạch dữ liệu, theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết 205/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến với địa phương. Trong đó, nội dung cụ thể về bỏ yêu cầu công chứng khi giao dịch nhà đất như sau: Bỏ yêu cầu công chứng hoặc chứng thực hợp đồng giao dịch trong trường hợp các bên đã được định danh, xác thực điện tử mức cao theo quy định pháp luật và hợp đồng được lập, ký, lưu trữ trên nền tảng điện tử có khả năng truy xuất, kiểm tra, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu và giá trị pháp lý tương đương hợp đồng công chứng. Đề xuất này được xem là bước tiến trong cải cách hành chính nhưng cũng mang tới nhiều băn khoăn về tính an toàn pháp lý. Nhiều người cho rằng việc triển khai cần có lộ trình phù hợp, cùng cơ chế kiểm soát rủi ro rõ ràng khi hệ thống dữ liệu quốc gia vẫn đang hoàn thiện. Cần lộ trình phù hợp Khi cơ sở dữ liệu chưa đủ chuẩn, việc bỏ công chứng sẽ khiến người dân dễ sa vào rủi ro pháp lý, còn Nhà nước lại phải tốn thêm nguồn lực để xác minh, điều tra. phapluat@phapluattp.vn Khi hệ thống đăng ký, chuyển nhượng chuẩn hóa, minh bạch thì có thể cho phép người dân tự chọn hình thức giao dịch có hoặc không qua công chứng… Người dân làm thủ tục công chứng tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG Tiêu điểm Kết hợp công chứng với thủ tục đăng ký điện tử Trên thế giới, nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc đều chưa“xóa bỏ hoàn toàn”công chứng. Họ chỉ giảm bớt phạm vi bắt buộc, đồng thời kết hợp công chứng với thủ tục đăng ký điện tử, tạo nên một hệ thống cửa chặn giúp giao dịch được xác thực, minh bạch và an toàn hơn. PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: TCN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==