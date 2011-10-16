242-2025

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 trang 3 SỐ 242 (7515) - Thứ Hai 27-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Việt Nam đánh thức “kho báu” du lịch tàu biển cao cấp trang 8 trang 2+16 Mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết... nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Ảnh: TTXVN ĐỂ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC KINH DOANH HIỆU QUẢ: Thay tư duy quản lý KIỂM SOÁT BẰNG TƯ DUY HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Để người dân mạnh dạn sinh con Cuối tuần qua, Quốc hội đã thảo luận tổ về dự án Luật Dân số. Giữa nhiều vấn đề đặt ra, câu hỏi lớn nhất vẫn là làm sao để duy trì mức sinh thay thế, tức là luật cần quy định các biện pháp nào để trung bình mỗi cặp vợ chồng sẽ có hai con. Nói cách khác, làm sao để giải quyết tình trạng các cặp vợ chồng ngại sinh con như hiện nay. (Xem tiếp trang 7) Luật và đời trang 10+11 trang 14 trang 4 Đặt cọc mua đất: Những “bẫy” pháp lý khiến hợp đồng vô hiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công rực rỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump • Hoàn thiện gia đình ASEAN, tăng hợp tác sâu rộng

2 Thời sự - Thứ Hai 27-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Tuần làm việc thứ 2 kỳ họp Quốc hội thứ 10: Xem xét nhiều vấn đề quan trọng Trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 10 (từ ngày 27 đến 31-10), Quốc hội thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự. Quốc hội dành cả ngày 28-10 để thảo luận về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Đáng chú ý, trong hai ngày (29 và 30-10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch năm năm giai đoạn 2021-2025: Phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế. Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về các dự thảo: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng… (Theo TTXVN) Ngày 26-10, tại Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhân dịp cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ. Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Theo đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Mỹ như bộ trưởng Tài chính, đại diện thương mại đang có mặt tại hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua. Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN - Mỹ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. NGỌC DIỆP Ngày 24-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ đề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát và xử lý các vi phạm về hoạt động ngoại hối. ​NHNN cho biết thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỉ giá giữa VND so với USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và xuất hiện sự chênh lệch với tỉ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng. ​Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối. ​Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, hoạt động vi phạm trên thị trường ngoại hối không chính thức. THÙY LINH Chiều 26-10, Sở NN&MT TP Huế đã phát lệnh vận hành điều tiết tăng lưu lượng hồ chứa nước Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương). Cụ thể, hồ sẽ vận hành qua tràn và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, ở mức 380-530 m3/giây. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng là từ 19 giờ ngày 26-10. Cùng ngày, Sở NN&MT cũng đã có các công văn điều chỉnh tăng lưu lượng xả của hồ thủy điện Bình Điền và hồ Hương Điền với mức xả nước qua tràn và tua-bin từ 950 m3/giây tới 1.800 m3/giây. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), tính đến 13 giờ ngày 26-10, các hồ chứa đang vận hành để đón lũ. Mưa lớn đã làm nước các sông dâng cao. Chiều 26-10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,23 m, trên báo động 2 0,23 m. Nước sông Hương tại Kim Long ở mức 1,81 m, dưới báo động 2 0,19 m. Các xã, phường đang tiến hành rà soát phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản sơ tán dân tại những nơi nguy hiểm khi có lệnh. NGUYỄN DO Việt Nam và Mỹ thống nhất khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Ngày 26-10, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam và Mỹ đã thống nhất về khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương, qua đó tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng xuất khẩu của nhau. Hiệp định sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa hai nước, bao gồm Hiệp định Thương mại song phương Mỹ - Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001. Theo Bộ Công Thương, các điều khoản chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Mỹ và Việt Nam bao gồm: Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ. Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025, đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam. Đồng thời sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh hành pháp số 14356 ngày 5-9-2025 - “Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng” - để được hưởng mức thuế đối ứng 0%. AN HIỀN Hàng loạt điểm ở miền núi Đà Nẵng sạt lở, ngập lụt, có nơi bị cô lập Từ rạng sáng 26-10, nhiều khu vực ở miền núi Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều vị trí sạt lở, ngập lụt, chia cắt. Tại xã Trà Leng, tuyến đường ĐH1, đoạn đi thôn 4 sạt lở đất đá, giao thông chia cắt, ước tính khối lượng sạt lở khoảng 1.500 m3. Nhiều vị trí trên tuyến đường Đ1K8 sạt lở, giao thông tắc nghẽn. Đây là hai tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng cũ, giao thông chia cắt nên đã bị cô lập… Để ứng phó mưa lũ và sạt lở, xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trên Quốc lộ 40B - tuyến đường huyết mạch đi các xã vùng cao phía nam TP Đà Nẵng xảy ra nhiều điểm sạt lở, ngập lụt chia cắt. Xã Trà My đã di dời 42 hộ với 200 nhân khẩu trong vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Tương tự, tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại nhiều điểm trên địa bàn xã Trà Linh. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ ngày 26 đến 28-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to; có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi TP. THANH NHẬT Đồng Tháp: 2 người dân bị thương khi bắt cướp được khen thưởng Ngày 26-10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã đến BV Quân y 120 thăm hỏi sức khỏe, trao khen thưởng cho hai người dân dũng cảm bắt kẻ cướp giật tài sản. Trước đó, sáng 25-10, chị NTLH bị một đối tượng giật túi xách rồi bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, hai anh Võ Văn Hải (31 tuổi) và Lê Hoàng Thanh (40 tuổi) đã đuổi theo, bắt giữ đối tượng. Hai anh Hải, Thanh dùng mô tô chở đối tượng về trụ sở Công an phường Thới Sơn để bàn giao nhưng trên đường đi, đối tượng bất ngờ rút dao đâm khiến hai anh bị thương rồi bỏ trốn. Dù chưa kịp giao đối tượng cho lực lượng công an xử lý nhưng hành động dũng cảm, kịp thời truy bắt đối tượng cướp giật của anh Hải và anh Thanh thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng 6 triệu đồng và giám đốc công an tỉnh đã tặng giấy khen cho hai anh Hải và Thanh. HẢI DƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát thị trường ngoại hối Hồ chứa Tả Trạch thượng nguồn sông Hương tăng lưu lượng xả nước Tin vắn • Xác minh vụ người đàn ông tấn công tài xế taxi. Ngày 26-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu công an phường khẩn trương xác minh, xử lý vụ người đàn ông tấn công tài xế taxi sau va chạm giao thông tối 25-10. Công an đã mời người liên quan đến làm việc. XUÂN HOÁT • Bắt người phụ nữ giật điện thoại của người bán vé số khuyết tật. Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi), người giật điện thoại của ông NVH (62 tuổi) ngồi xe lăn đi bán vé số dạo vào sáng 23-10 ở xã Hòa Hội. HUỲNH DU • Tạm giữ 1 giám đốc sản xuất, buôn bán cà phê giả. Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự ông VMT, giám đốc Công ty NP GL, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả. LÊ KIẾN Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Baochinhphu.vn

3 Thời sự - Thứ Hai 27-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư nhấn mạnh khát vọng rất rõ ràng, cụ thể, nhất quán xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ 21, khẳng định đó là lời cam kết trước nhân dân Việt Nam hôm nay và trước thế hệ mai sau. Theo CHINHPHU.VN Sáng 26-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Văn hóa Việt Nam là “căn cước phát triển” của quốc gia Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sự có mặt của đông đảo nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế thể hiện một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu mà đã trở thành một đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học. Lịch sử hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển dân tộc liên tục hàng ngàn năm đã tạo nên bản sắc đặc biệt, một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống. Văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia. Sức sống ấy đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc: Trước tiên là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam kinh tế tri thức, kinh tế số, gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế và môi trường mà còn là vấn đề văn hóa, xã hội, con người, đạo lý. Tổng Bí thư đánh giá cao các nhà khoa học, học giả đã đi sâu vào những chủ đề có tính cấu trúc, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước; khẳng định trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến phản biện khoa học độc lập, nghiêm túc, thiện chí. Tổng Bí thư nhấn mạnh khát vọng rất rõ ràng, cụ thể, nhất quán xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ 21, khẳng định đó là lời cam kết trước nhân dân Việt Nam hôm nay và trước thế hệ mai sau. Đó cũng là cam kết trước bạn bè quốc tế: Việt Nam muốn lớn mạnh bằng tri thức, bằng sáng tạo, bằng hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; Việt Nam muốn đóng góp vào tiến bộ chung của nhân loại, cùng tạo ra thành quả qua lao động sáng tạo và cùng hưởng thụ những thành quả đó. Tổng Bí thư khẳng định đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 năm 1930, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước, mở ra con đường phát triển theo định hướng XHCN. Tiếp theo là Đổi mới - quyết định chiến lược, tạo ra bước phát triển nhảy vọt, đưa Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu, tham gia tích cực vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Phát triển con người Việt Nam toàn diện Đánh giá cao chủ đề hội thảo “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó chặt chẽ. Thứ nhất, phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một Nhà nước kiến tạo phát triển. Thứ hai, phát triển con người Việt Nam toàn diện; tài nguyên quý nhất của Việt Nam là 106 triệu người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, mới nhưng với những giá trị không bao giờ thay đổi. Một là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Hai là hạnh phúc của nhân dân, mọi quyết sách đều hướng tới nâng cao đời sống thực của người dân. Ba là sức mạnh Việt Nam trước hết là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành lập Quỹ Việt Nam trong năm nay Tổng Bí thư cảm ơn cộng Ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam Phát biểu tại cuộc gặp, các nhà khoa học tiêu biểu đại diện cho gần 1.300 đại biểu tham dự hội thảo bày tỏ cảm kích, đánh giá cao sự quan tâm của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mạng lưới toàn cầu các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam nói chung và hội thảo lần này nói riêng. Các học giả bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như tầm nhìn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng tình những chủ trương, quyết sách mà Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Trong không khí trao đổi cởi mở, nhiều ý kiến tâm huyết khuyến nghị các biện pháp cụ thể nhằm kịp thời hiện thực hóa các nghị quyết đúng đắn của Đảng mới ban hành. Đồng thời các ý kiến cũng bày tỏ niềm tin với quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự đoàn kết, đồng lòng của đông đảo nhân dân, đất nước Việt Nam sẽ sớm đạt các mục tiêu phát triển toàn diện đã đề ra. Sự có mặt đông đảo của các nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế thể hiện một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà đã trở thành một đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học. đồng các nhà Việt Nam học đã dành tâm huyết cho Việt Nam nhiều năm qua, bày tỏ mong muốn các chuyên gia, học giả tiếp tục đồng hành, không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức khoa học, phân tích chính sách dựa trên chứng cứ khoa học, khuyến nghị cụ thể, thiết thực, có thể triển khai được. Đồng thời, Tổng Bí thư kỳ vọng và đặt hàng các nghiên cứu về Việt Nam sẽ ngày càng gắn với các vấn đề đang đặt ra một cách cấp bách. Tổng Bí thư nhất trí tổ chức thường xuyên hơn hội thảo quốc tế Việt Nam học ở Việt Nam và nước ngoài, thành lập Quỹ Việt Nam trong năm nay; đề nghị giới nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại Việt Nam lâu hơn, làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam bình đẳng hơn và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ địa phương, từ cộng đồng chứ không chỉ nhìn Việt Nam qua các số liệu tổng hợp. Với khát vọng rất lớn nhưng cũng với tâm thế khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương hiệu quả, công bằng để kiến tạo một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.• Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Ảnh: TTXVN Tiêu điểm Trong giai đoạn phát triển mới, đại đoàn kết phải được mở rộng hơn nữa, bao gồm đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc anh em, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn quốc tế gắn bó với Việt Nam bằng thiện chí và sự tôn trọng lẫn nhau. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Ảnh: TTXVN

4 Thời sự - Thứ Hai 27-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌC DIỆP Chiều 26-10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao, chủ trì buổi họp báo quốc tế, thông báo kết quả của lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội. Buổi họp báo có sự tham gia của các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, PV trong và ngoài nước. Hình mẫu của hợp tác liên ngành trong tổ chức sự kiện quốc tế Phát biểu mở đầu buổi họp báo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết về những con số vô cùng ấn tượng của lễ mở ký: Trong hai ngày của sự kiện, lễ mở ký đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực, tư nhân cùng với hơn 50 cơ quan nghiên cứu. “Đây là con số vượt dự báo của ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm rộng rãi và thực chất của cộng đồng quốc tế cũng như bạn bè quốc tế đối với sự kiện được tổ chức lần đầu tại Việt Nam” - ông Tùng nói. Cũng theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, lễ mở ký nhận được sự quan tâm lớn từ cơ quan thông tấn báo chí lớn trong và ngoài nước: Đã có hơn 400 PV từ 189 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tham dự. “Sự hiện diện của các cơ quan báo chí đã giúp sự kiện lễ mở ký và hội nghị quốc tế đến với công chúng một cách đầy đủ, toàn diện, nhanh chóng và trọn vẹn nhất” - Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thông tin. Sự kiện cũng được truyền tải trên hệ thống truyền hình trực tiếp trên hệ thống web TV của Liên hợp quốc (LHQ), tạo cơ hội tiếp cận, lan tỏa đến các quốc gia, hệ thống các cơ quan của LHQ, thông qua các kênh phiên dịch sáu ngôn ngữ. Đây là lần đầu Việt Nam tổ chức sự kiện với đầy đủ sáu ngôn ngữ của LHQ. Ông thông tin: Trong hai ngày 25 và 26-10 đã có 72 nước ký kết công ước. Trong đó có 19 nước tại châu Á-Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia EU, 12 quốc gia Mỹ La tinh. Theo thông tin của LHQ, đây là một trong những lễ mở ký lớn nhất trong 10 năm qua. Tại phiên thảo luận toàn thể, hội nghị nhận được 71 lượt phát biểu của các quốc gia, tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ với nhiều ý kiến phát biểu quan trọng và có ý nghĩa với quá trình triển khai công ước sắp tới (tám hội thảo và tọa đàm chuyên đề; 37 sự kiện bên lề). Bên cạnh đó, các trưởng đoàn tham dự lễ mở ký đã có các hoạt động quan trọng với lãnh đạo của Đảng và Nhà nước bao gồm buổi gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm, chiêu đãi trọng thể của Chủ tịch nước Lương Cường và họp báo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các đoàn đại biểu quốc tế đánh giá rất cao các ý kiến, quan điểm, quyết tâm của Việt Nam về công ước nói riêng và định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững nói chung, trong đó có công nghệ mạng. Công tác tổ chức và lễ tân trước, trong sự kiện được LHQ đánh giá bài bản, chuyên nghiệp, trọng thị, chu đáo, thể hiện sự mến khách của Việt Nam. Công tác an ninh trật tự bảo đảm tuyệt đối an toàn. “Thành công của sự kiện lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với tinh thần chủ động của Bộ Công an và các bộ, ban ngành liên Toàn cảnh họp báo quốc tế chiều 26-10. Ảnh: NGỌC DIỆP Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công rực rỡ Công ước Hà Nội đã được 72 nước ký kết, tiền đề để công ước sớm được thực thi mang lại an ninh, an toàn trên không gian mạng cho các quốc gia thành viên. quan, Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội. Thành công của sự kiện lần này có thể coi là hình mẫu hợp tác liên ngành trong tổ chức các sự kiện quốc tế” - Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định. Ba thành công nổi bật nhất của lễ mở ký Công ước Hà Nội Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, an ninh mạng, tội phạm mạng là vấn đề vô cùng nhức nhối trên toàn cầu và đại diện các nước, các phái đoàn tham dự đều nhận thấy, thừa nhận những mối nguy này. Với 72 nước đã ký kết, các quốc gia sẽ sớm phê chuẩn, bảo đảm công ước có hiệu lực và thực thi sớm. Thứ hai, bên cạnh lễ mở ký là nhiều hội thảo cấp cao, nhất trí về sự cần thiết của việc hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng và việc thực thi hợp tác quốc tế là vô cùng quan trọng, bởi tội phạm mạng là vấn đề toàn cầu, phi biên giới. Thứ ba, lễ mở ký và hội nghị cấp cao được các đại biểu nhìn nhận là thu hẹp khoảng cách, nâng cao, chia sẻ nguồn lực... về công nghệ, công nghệ số nói riêng cũng như tội phạm mạng nói chung với các quốc gia đang phát triển. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, năm năm qua, LHQ đã dẫn dắt và các quốc gia thành viên đã vô cùng nỗ lực để cùng hướng tới mục tiêu chung. Việc mở ký công ước này tạo ra bước ngoặt trong phòng, chống tội phạm mạng, nâng cao chủ nghĩa đa phương… Thực hiện xuất sắc công tác bảo đảm an ninh, an toàn Còn theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện này bảo đảm không để xảy ra sơ suất, bảo đảm thành công cho sự kiện. Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tiểu ban An ninh trật tự, tiểu ban đã ban hành đề án an ninh trật tự bao quát tổng thể. Bộ Công an triển khai hàng trăm phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các sự kiện, bảo vệ yếu nhân, bảo đảm an ninh, an toàn từ sân bay, PCCC, phương án phòng, chống khủng bố kể cả trên không gian mạng, rà soát đánh giá tình hình cho các hoạt động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo các nước. Từ đó tạo ra thế trận liên hoàn từ sân bay đến tuyến đường, địa điểm tổ chức sự kiện. Lực lượng công an triển khai trên 10.000 chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với quân đội và các lực lượng, bảo đảm đúng các mục tiêu đã được đề ra của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn nhưng vẫn thông thoáng cho các đại biểu, PV tham gia sự kiện, qua đó đóng góp vào thành công chung của sự kiện…• Bộ Công an triển khai hàng trăm phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các sự kiện, bảo vệ yếu nhân, bảo đảm an ninh, an toàn từ sân bay, PCCC, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo các nước… Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành, cơ quan có liên quan đẩy nhanh sớm nhất quá trình phê chuẩn công ước nhằm đưa công ước sớm thực thi. Bộ cũng sẽ cùng Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan có liên quan của LHQ tuyên truyền thực thi có hiệu quả nhất nội dung công ước. Thiếu tướng LÊ XUÂN MINH, Cục trưởng Cục An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an Họ đã nói Công ước khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đồng thời yêu cầu hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng như tương trợ tư pháp, điều tra chung, thu hồi tài sản... Việc này phải song hành với bảo đảm quyền con người và tuân thủ cam kết quốc tế (Điều 5-6). Công ước chuẩn hóa khái niệm, cấu trúc tội phạm mạng, bổ sung yếu tố tiền kỹ thuật số, quy định 06 tội phạm công nghệ cao và 03 tội phạm liên quan đến lạm dụng trẻ em, hình ảnh cá nhân. Đồng thời thiết lập 05 biện pháp điều tra đặc biệt về truy cập, bảo quản dữ liệu điện tử (Điều 2, 7-16, 25-30). Công ước xây dựng mạng lưới liên hệ 24/7 giữa các quốc gia nhằm phong tỏa dữ liệu, xử lý khẩn cấp, thu thập chứng cứ điện tử (Điều 41). Công ước có hiệu lực khi 40 nước phê chuẩn; nghị định thư bổ sung chỉ được thông qua khi có trên 60 nước tham gia (Điều 62, 65). Về hình sự hóa, công ước yêu cầu quốc gia quy định tội danh đối với truy cập, can thiệp, lạm dụng thiết bị, gian lận, giả mạo công nghệ, tội phạm tình dục trẻ em trực tuyến, phát tán hình ảnh nhạy cảm và rửa tiền liên quan. Về quyền tài phán, quốc gia được truy tố khi hành vi phạm tội xảy ra trong lãnh thổ, do công dân thực hiện hoặc gây ảnh hưởng lợi ích quốc gia, kể cả khi tội phạm ở nước ngoài. Công ước nhấn mạnh bằng chứng điện tử là then chốt trong điều tra xuyên biên giới, đòi hỏi hợp tác quốc tế. Công ước được mở ký tại Hà Nội vào ngày 25-10-2025, nhận ký đến ngày 31-12-2026 và có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi đủ 40 nước phê chuẩn. Hiện có 72 quốc gia đã ký nhưng chưa nước nào phê chuẩn. Một số nội dung chính của Công ước Hà Nội Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: NGỌC DIỆP Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: NGỌC DIỆP

5 Thời sự - Thứ Hai 27-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Viên gạch nhỏ góp phần dựng xây TP.HCM Chúng tôi luôn xác định mọi sản phẩm số đều phải hướng đến người dân để họ có thể thực hiện dịch vụ công ngay tại nhà, dễ dàng và thân thiện nhất. Động lực lớn nhất của đội ngũ làm chuyển đổi số là khi thấy người dân thật sự được thụ hưởng thành quả từ công nghệ. Đó là hình ảnh học sinh, sinh viên, người có công dùng ứng dụng để được giảm giá vé metro; những cô chú lớn tuổi, chị em phụ nữ, đoàn viên thanh niên đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến… Những hình ảnh đó thôi thúc chúng tôi mỗi ngày cố gắng hơn để mỗi sản phẩm, mỗi kết quả đều là một viên gạch nhỏ góp phần xây dựng TP.HCM thông minh, hiện đại và đáng sống, nơi mọi người dân đều được phục vụ tốt hơn nhờ chuyển đổi số. Bà VÕ THỊ TRUNG TRINH, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM Tiêu điểm BẢO PHƯƠNG - LÊ THOA Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 25-10 đã có 478 điển hình tiên tiến được vinh danh… Thắp ánh sáng cho bệnh nhân nghèo Sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo ở TP Nam Định, tuổi thơ của BS Nguyễn Viết Giáp gắn liền với những tháng ngày chống chọi bệnh tật. Những năm tháng tuổi thơ gắn bó với bệnh viện (BV) đã giúp ông sớm thấu hiểu giá trị của sự sống và tình người. Được cô chú công nhân, bà con lối xóm cưu mang, san sẻ từng bữa ăn, từng đồng tiền thuốc, trong ông dần hình thành cảm giác “mình đã nợ đời một điều gì đó”. Chính điều đó đã thôi thúc ông nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cứu người và trả ơn cuộc đời. Năm 1994, khi về công tác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), trong một chuyến khám bệnh từ thiện ở huyện vùng xa, BS Giáp gặp một cụ già bị mù cả hai mắt do đục thủy tinh thể. Khi ông hỏi vì sao đến giờ mới đi khám, cụ đáp khẽ: “Cũng hai năm rồi, bác sĩ ạ”. Ông hỏi tiếp: “Con cái bác đâu mà để bác như vậy?”, người con ngồi cạnh cúi đầu im lặng. Cụ nói nhỏ, giọng run run: “Không có tiền bác sĩ ơi”. “Lúc đó một nỗi xót xa ngập trong tôi, thôi thúc một quyết tâm phải làm điều gì đó cho những người không có điều kiện chữa bệnh” - BS Giáp kể. Cũng từ khi ấy, chương trình phòng, chống mù lòa của BV Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu được khởi xướng. Sau hơn ba thập niên, chương trình đã giúp hơn 100.000 bệnh nhân được khám chữa miễn phí, trong đó hàng chục ngàn người được phẫu thuật, tìm lại ánh sáng cuộc đời. Năm 2012, trong một lần khám tại trường học, ông phát hiện có tới 68% học sinh bị tật khúc xạ nhưng chưa được đeo kính hoặc đeo sai độ. Hình ảnh cô học trò lớp 7 không nhìn thấy bảng, phải mượn vở bạn chép bài khiến ông không khỏi xót xa. Từ đó, chương trình chăm sóc mắt học đường được triển khai, mang lại cơ hội được khám và tặng kính cho hơn 200.000 học sinh, trong đó hơn 20.000 em được cấp kính miễn phí. Ngoài ra, BS Giáp cùng đồng nghiệp còn tổ chức chương trình “Chén cháo nghĩa tình” suốt tám năm, cung cấp hơn 50.000 suất cháo và sữa miễn phí cho những người mệt mỏi, yếu sức sau khi khám chữa bệnh. Chia sẻ về hành trình của mình, BS Giáp cho rằng mọi việc ông làm đều xuất phát từ nhu cầu thật của bệnh nhân. Câu nói của cố BS Trần Tấn Trâm rằng “Thà đốt một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối” là kim chỉ nam giúp ông vượt qua mọi khó khăn, kiên trì làm hết sức mình để mang lại ánh sáng cho người bệnh. Năm 2023, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Cống hiến xuất sắc trong phòng, chống mù lòa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông, phần thưởng không chỉ dành cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể BV Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu và ngành nhãn khoa Việt Nam. Niềm vui nối tiếp khi năm 2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công nhận Việt Nam xóa bỏ hoàn toàn bệnh mắt hột - thành quả của hàng chục năm cống hiến bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ cả nước. Có mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I, BS Nguyễn Viết Giáp chia sẻ mong muốn TP.HCM có thể hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng khám mắt lưu động ở Bà Rịa-Vũng Tàu, nhằm giúp nhiều người dân nghèo được tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc mắt tốt hơn. Đề nghị này đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đồng thuận. “Đây là một chủ trương hết sức hợp lòng dân và rất nhân văn. Về phía lãnh đạo TP.HCM, chúng tôi đồng ý sẽ cấp kinh phí để BV sẽ thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này và giao cho BV Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thực hiện trong thời gian tới” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói. Bền bỉ lan tỏa tinh thần Việt Hơn nửa thế kỷ, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân nhân dân Lý Ngọc Minh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Minh Long I, dành trọn tâm huyết gìn giữ và tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt trong từng sản phẩm gốm sứ. Ông cho rằng giá trị của một con người không chỉ thể hiện ở tài năng mà còn ở nhân cách, cách hành xử và tinh thần cống hiến. Cũng như vậy, một sản phẩm thực sự có giá trị không chỉ nằm ở hình dáng hữu hình, mà ở “phần hồn vô hình” - nơi phản chiếu văn hóa, tâm hồn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TRẦN LINH Những người bình dị thắp lửa Thi đua yêu nước ở TP.HCM Giữa TP.HCM nghĩa tình có những con người âm thầm cống hiến, thắp lên ngọn lửa thi đua yêu nước bằng chính công việc và đam mê của mình. và bản sắc dân tộc. Từ suy nghĩ ấy, ông đã miệt mài nghiên cứu đưa văn hóa Việt vào từng sản phẩm gốm sứ, những tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật vừa mang hơi thở quê hương. Hơn 50 năm gắn bó với nghề gốm sứ, ông Lý Ngọc Minh không chỉ muốn tạo ra sản phẩm đẹp, mà còn mong truyền lại tinh hoa dân tộc, khơi gợi lòng tự hào và tình yêu đất nước qua từng đường nét, họa tiết. Để lan tỏa giá trị ấy, ông đã thành lập Bảo tàng Gốm sứ Minh Long, nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật gốm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, trong đó có hai bức tranh đặc biệt về đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam - thể hiện trọn vẹn niềm tự hào, khát vọng và tinh thần sáng tạo không ngừng của nghệ nhân Việt. Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I còn có GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông. Từ những năm 1960, khi còn là thông tín viên của báo Tiền Phong, ông đã bắt đầu hành trình theo chân Bác qua từng trang viết. Hơn nửa thế kỷ qua, ngòi bút ấy vẫn không ngơi nghỉ với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu như Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, Đường Bác Hồ đi cứu nước, Sa Vĩ Cà Mau, Theo dấu chân Người… những công trình chứa đựng chiều sâu tư tưởng và tình cảm lớn lao dành cho vị lãnh tụ kính yêu. Ở tuổi 85, khi được TP.HCM cử tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, ông xem đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là nguồn năng lượng tinh thần giúp mình thấy trẻ hơn, khỏe hơn và vẫn còn có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước. “Chỉ khi mỗi cá nhân tự mình nỗ lực vươn lên, kỷ nguyên vươn mình của đất nước mới thật sự rạng rỡ” - ông nhấn mạnh.• “Chỉ khi mỗi cá nhân tự mình nỗ lực vươn lên, kỷ nguyên vươn mình của đất nước mới thật sự rạng rỡ.” Biến Thi đua yêu nước thành hành động, hiện thực hóa khát vọng của TP.HCM Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã phát động phong trào Thi đua yêu nước TP.HCM giai đoạn 2025-2030 với khẩu hiệu: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”. Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân, thanh niên và nhân dân TP.HCM tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước. “Chúng ta hãy biến phong trào thi đua thành những hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TP.HCM phát triển cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát động phong trào Thi đua yêu nước tại đại hội ngày 25-10. Ảnh: TRẦN LINH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 27-10-2025 phapluat@phapluattp.vn giam có trách nhiệm thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói đối với những trường hợp chưa có thông tin khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù. Thẩm tra dự luật THAHS, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của những trường hợp phạm nhân chưa có thông tin. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng theo đánh giá tác động, nhiệm vụ này sẽ làm phát sinh khoản kinh phí rất lớn, khoảng 50 tỉ đồng/năm. Mặt khác, theo quy định của Luật Căn cước, thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ) có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu căn cước. Mặt khác, dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cũng đã có quy định việc này. Như vậy, hầu hết dữ liệu sinh trắc học đầu vào của phạm nhân đã được thu thập từ giai đoạn điều tra hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Do vậy, để bảo đảm tính khả thi và bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc phân bổ nguồn lực thi hành luật, cơ quan thẩm tra đề nghị các cơ quan có liên quan cần tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để chia sẻ, cập nhật dữ liệu, tránh lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện. Hiến mô, bộ phận cơ thể: Cần quy định chặt các điều kiện Một nội dung đáng chú ý khác, dự thảo Luật THAHS sửa đổi, bổ sung quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể; được lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định pháp luật. Đồng thời, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho hay quá trình thảo luận, các ý kiến cơ bản tán thành việc bổ sung quy định nói trên. “Việc bổ sung quyền này cho phạm nhân thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội cho phạm nhân thực hiện nguyện vọng cống hiến cho gia đình, cộng đồng, tạo động lực phấn đấu cải tạo, lao động tốt, sớm được tái hòa nhập cộng đồng” - báo cáo thẩm tra nêu. Tuy vậy, để phòng ngừa việc các thế lực phản động lợi dụng quy định này để xuyên tạc, chống phá chính sách của Nhà nước ta, đồng thời bảo đảm tính khả thi, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thận trọng, tham vấn thêm các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan chuyên môn về y tế, chuyên gia, người hoạt động thực tiễn... Từ đó, xây dựng phương án quy định chặt chẽ, tạo điều kiện cho phạm nhân thực hiện quyền, cũng như hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của phạm nhân. Cơ quan thẩm tra cho rằng chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể trong trường hợp nhằm cứu chữa thân nhân của họ; đồng thời, cần kèm theo điều kiện chặt chẽ, như phạm nhân tự nguyện, hoàn toàn không vì mục đích lợi nhuận, tự chịu chi phí; đủ điều kiện về sức khỏe và thời gian chấp hành án phạt tù còn lại phải ngắn (không quá ba năm). Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc bổ sung quy định ĐỨC MINH Hôm nay, theo nghị trình, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú và Luật Thi hành án hình sự (THAHS) sửa đổi. Một trong những nội dung đáng chú ý là cả hai dự thảo luật đều bổ sung các quy định liên quan đến việc thu thập sinh trắc học đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam cũng như phạm nhân. Đề nghị chia sẻ, cập nhật dữ liệu, tránh lãng phí Cụ thể, dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú quy định khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm thu thập sinh trắc học đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói và cụ thể các tài liệu hồ sơ kèm theo khi bàn giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Còn dự thảo Luật THAHS sửa đổi quy định trại giam, trại tạm Đề xuất phạm nhân được hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng chính sách về đánh giá, xếp loại chấp hành án đối với phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể. Cùng với đó, bổ sung quy định cụ thể quy trình, thủ tục thực hiện hiến mô, bộ phận cơ thể của người đang chấp hành án phạt tù. Các quy định trên cần bảo đảm thống nhất với Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và quy định của các luật có liên quan. Đối với trường hợp phạm nhân xin lưu trữ trứng, tinh trùng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng đây là quy định nhằm đáp ứng nguyện vọng cá nhân của phạm nhân, quy trình thực hiện phức tạp nên cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ về trách nhiệm chịu chi phí; quy trình, thủ tục thực hiện… Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng việc bổ sung quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng là chính sách lớn, chưa được đánh giá tác động toàn diện, kỹ lưỡng, nhất là các giải pháp phòng ngừa và biện pháp giải quyết những nguy cơ và khó khăn, phức tạp có thể phát sinh như đã nêu trên. Vì vậy, ý kiến này đề nghị trước mắt chỉ nên quy định cho phép phạm nhân được lưu trữ trứng, tinh trùng mà chưa nên bổ sung quy định về quyền hiến mô, bộ phận cơ thể.• Liên quan đến việc tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam, dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú quy định việc kiểm tra thân thể nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở nơi kín đáo. Trường hợp chưa xác định được giới tính của người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì việc kiểm tra thân thể giao cho cán bộ y tế. Về nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị bổ sung nội dung trường hợp chưa xác định được giới tính của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, việc kiểm tra thân thể của đối tượng này cũng cần thực hiện ở nơi kín đáo. Về phân loại và quản lý giam giữ, dự thảo luật kế thừa luật hiện hành quy định người đồng tính, người chuyển giới có thể bố trí giam giữ ở buồng riêng. Có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng hiện nay vẫn chưa có văn bản pháp luật xác định cụ thể thế nào là người đồng tính, người chuyển giới. Nội hàm quy định của dự thảo luật chưa bao quát được hết các nhóm người trong cộng đồng LGBT. Do đó, ý kiến này đề nghị cân nhắc quy định cụ thể về nội dung này hoặc giao cho Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi trong thực hiện. Ai kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, tạm giam chưa xác định được giới tính? Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể trong trường hợp nhằm cứu chữa thân nhân của họ. Bị cáo suýt mất gần 2 năm tự do vì tòa quên trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh Phòng Công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo rút kinh nghiệm gửi VKSND các khu vực về việc tòa án không trừ thời gian áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo. Theo hồ sơ, ngày 16-10-2011, Lê Văn Lương gây thương tích cho anh NVN với tỉ lệ tổn thương cơ thể 36% do mâu thuẫn tình cảm. Hồ sơ và kết luận giám định pháp y tâm thần xác định bị cáo Lương có bệnh nên VKSND huyện Lâm Hà đã quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Lương từ ngày 22-1-2014 đến 14-10-2015. Ngày 16-5-2025, TAND huyện Lâm Hà (nay là TAND khu vực 3 - Lâm Đồng) xử phạt bị cáo Lương 30 tháng tù. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, tòa án cấp sơ thẩm không căn cứ Điều 49 BLHS để trừ đi thời gian gần hai năm Lương đã chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Ngày 24-7-2025, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo. Tại tòa, VKSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị không chấp nhận kháng cáo do mức hình phạt đã phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị tòa sửa án sơ thẩm về phần căn cứ pháp luật, phần quyết định hình phạt, tính thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo, đề nghị trừ thời gian bị cáo chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn thi hành án. HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo 27 tháng tù, chấp nhận đề nghị của VKS sửa phần căn cứ pháp luật, quyết định hình phạt, căn cứ tính thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo. PHƯƠNG NAM Dự luật Thi hành án hình sự sửa đổi quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể; được lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định. Nhiều đề xuất mới liên quan đến quyền của phạm nhân tại dự thảo Luật Thi hành án hình sự. Ảnh minh họa: PHẠM HẢI

