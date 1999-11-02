243-2025

Chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư mang thông điệp đối ngoại mạnh mẽ trang 4 SỐ 243 (7516) - Thứ Ba 28-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường bộ Mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng: Mừng nhưng vẫn lo Nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa: Cần cơ chế sàng lọc trang 7 trang 11 trang 12+13 Được, mất khi tăng mức tiền đặt cọc đấu giá đất lên 50% trang 6 Các địa phương chủ động phương án, triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN Lũ đặc biệt lớn, miền Trung ngập trong biển nước Bộ Tư pháp: Kết quả thi hành án dân sự tăng trưởng tích cực trang 2+3 trang 9 • Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ

2 Thời sự - Thứ Ba 28-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Tối 27-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện 203/CĐ-TTg ngày 27-10-2025 của Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ. Công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, GD&ĐT, Y tế, KH&CN, VH-TT&DL; chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh, TP Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trước mưa lũ ở Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 27-10, lũ trên các sông Hương, Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục dâng. ại trạm Phú Ốc (sông Bồ), mực nước có khả năng vượt mức lịch sử 0,05-0,1 m. Trên sông Hương (trạm Kim Long), sông Vu Gia (Ái Nghĩa) và sông Thu Bồn (Câu Lâu) đều vượt báo động (BĐ) 3. Lũ đặc biệt lớn trên sông Hương và sông Bồ duy trì ở mức cao, trên BĐ3; trên sông Vu Gia và Thu Bồn ở mức BĐ2-BĐ3. Dự báo từ ngày 27 đến 29-10, Quảng Trị và Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc và sông Vệ (Quảng Ngãi) có thể đạt BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt trên diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Yêu cầu TP Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử Trưa 27-10, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND TP Huế và TP Đà cao gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các TP Huế, TP Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh. Cùng với đó, khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt đối với TP Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn. Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp BĐ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều. Các địa phương triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”. Các tỉnh chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh… Lũ đặc biệt lớn, miền Trung Nẵng; các bộ Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên các sông ở TP Huế, lũ khẩn cấp trên các sông ở TP Đà Nẵng. Theo công điện, lũ trên các sông Hương (TP Huế), Vu Gia, Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên ở trên mức BĐ3. Dự báo chiều 27-10, lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên nhanh. Nguy cơ Mưa ở Huế vượt các mức lịch sử, chưa từng ghi nhận ở Việt Nam Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều 27-10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (TP Huế) đạt mức 5,25 m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 (5,24 m). “Lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông từ năm 1976 đến 2024 là 927,3 mm, xảy ra vào ngày 11-11-2007; ở Huế 977,6 mm xảy ra vào ngày 3-11-1999 và A Lưới 758,1 mm xảy ra vào ngày 2-11-1999. Như vậy là đã vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam” - ông Khiêm nói. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông, TP Huế đã có mưa to đến đặc biệt to. Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn cũng đang vận hành điều tiết. Hồ Tả Trạch có lưu lượng về hạ du 2.470 m3/giây, hồ Bình Điền 3.782 m3/ giây và hồ Hương Điền 3.910 m3/giây. Mực nước cao đã gây ngập lụt cho 32 xã, phường trên địa bàn. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt. Quốc lộ 1 đoạn qua các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu. Cao tốc La Sơn - Túy Loan tắc đường tại Km12-Km14. Quốc lộ 49A đi A Lưới và đường Hồ Chí Minh sạt lở nhiều điểm, không đi lại được. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt trên diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Lũ đặc biệt lớn trên sông Hương và sông Bồ (TP Huế) lên rất nhanh, có nơi vượt mức lịch sử. Hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn (Đà Nẵng) cũng trong giai đoạn lũ lớn; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đón đợt lũ mới. Lực lượng chức năng giúp người dân Đà Nẵng di chuyển tài sản, vật dụng đến nơi an toàn. Ảnh: TẤN VIỆT Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết lực lượng chức năng đang túc trực để khắc phục sự cố. Ảnh: NGUYỄN DO Nước lũ ở Huế dâng cao khiến tuyến đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo phía nam cầu Phú Xuân ngập khoảng 1m. Ảnh: NGUYỄN DO Chủ tịch TP Huế lên Facebook kêu gọi người dân khẩn trương ứng phó với lũ đang dâng cao Chiều 27-10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, đã sử dụng Facebook cá nhân để phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình hình lũ ở Huế dâng cao. Chủ tịch UBND TP Huế cho biết sau nhiều ngày nỗ lực điều tiết để giảm lũ, đến nay hầu hết các hồ chứa trên địa bàn đã đầy (ngoại trừ hồ Tả Trạch) sau các trận mưa lớn liên tục ở đầu nguồn. Tại các hồ, lượng nước về hồ hiện đã bằng lượng nước đi về hạ lưu. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất đáng lo ngại do mưa ở đầu nguồn vẫn rất to và dự báo kéo dài liên tục. Ông Định cảnh báo: “Lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Truồi sẽ tiếp tục dâng cao. Dự báo sẽ bằng và vượt qua các trận lũ cao nhất kể từ năm 2020 trở lại đây (tương ứng với từng sông)”. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch TP Huế kêu gọi người dân cần chủ động kê dọn tài sản, chuẩn bị thực phẩm, dự trữ điện, điện thoại, các dụng cụ cứu hộ. Ông Định cũng nhấn mạnh việc người dân cần “tuân thủ và phối hợp triển khai công việc theo các khuyến cáo của chính quyền”. Để đảm bảo an toàn tính mạng, bài đăng cũng đặc biệt lưu ý người dân “hạn chế di chuyển qua các vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, mặc áo phao khi di chuyển trong các vùng ngập nước”. Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế (phải), di chuyển bệnh nhân đến nơi an toàn. Ảnh: NGUYỄN DO

3 Thời sự - Thứ Ba 28-10-2025 thoisu@phapluattp.vn Quảng Ngãi: Đánh kẻng kêu gọi người dân sơ tán khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét Trưa 27-10, ông Phan Quang Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi Gò Oát, thôn Ba Lang. Theo ông Phan Quang Đức, hiện nay trên địa bàn đang có mưa to đến rất to, nhằm ứng phó với mưa, sạt lở đất, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu người dân ở vùng nguy cơ sạt lở núi Gò Oát di dời đến nơi an toàn. Số hộ dân ở vùng nguy cơ ảnh hưởng sạt lở núi là 61 hộ dân, 216 nhân khẩu. Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng ở địa phương chủ động di dời người dân đến các địa điểm tập trung an toàn như nhà văn hóa thôn (Ba Lang và Hóc Đô), ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố. Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán thì địa phương thực hiện cưỡng chế, đồng thời có phương án bảo vệ tài sản của người dân khi sơ tán. Nước lũ dâng cao, nhiều xã ở Quảng Trị cảnh báo nguy hiểm Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập nước. Các đập tràn, suối ngầm có nước dâng cao kèm chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phải phát cảnh báo. Trước tình hình trên, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai lực lượng công an xuống địa bàn để đặt biển cảnh báo, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Tại xã A Dơi, từ 5 giờ sáng 27-10, có nước lũ dâng nhanh, chia cắt nhiều khu vực. Lực lượng công an xã đề nghị bà con hạn chế ra đường, không đi qua các tuyến đường ngập nước; đặc biệt là khu vực đập tràn. Đồng thời, yêu cầu các gia đình nhắc nhở con trẻ không cho trẻ ra đường, không tụ tập gần nơi nước chảy xiết. Còn tại thôn A Vao, xã Tà Rụt, tuyến đường đi vào thôn cũng bị nước lũ đổ về chảy xiết, gây chia cắt. Công an xã Tà Rụt cũng ra cảnh báo phương tiện và cắt cử cán bộ trực chốt cảnh báo. Trước đó, xã La Lay thông báo bà con nhân dân liên hệ với xã để được hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp do mưa lũ tràn về. Đồng thời cần chủ động đưa gia súc, vật nuôi lên vị trí cao ráo để tránh thiệt hại. Cao tốc La Sơn - Túy Loan qua Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài Sáng 27-10, mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài, gây nguy hiểm đối với các phương tiện lưu thông. Ghi nhận ban đầu cho thấy vết nứt mặt đường dài hơn 10 m, rộng khoảng 1 cm. Khu vực này hứng chịu mưa lớn kéo dài những ngày qua. Sáng 27-10, nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua TP Huế khiến lực lượng chức năng phải đóng đường để đảm bảo an toàn. Thông tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, đơn vị đã cử cán bộ tại Đà Nẵng đến hiện trường để kiểm tra, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Ngay sau khi ngớt mưa, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra tổng thể, xác định mức độ nứt để có phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Bên dưới đoạn cao tốc bị nứt là đường tỉnh 601 qua khu vực Tà Lang thuộc phường Hải Vân đang bị sạt lở. Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, đoạn đường tỉnh 601 bị sạt lở do nước lũ. UBND phường đã cho lực lượng căng dây cảnh báo, các phương tiện được lưu thông một nửa mặt đường phía trong. ngập trong biển nước Trước tình hình trên, UBND TP Huế đã ban hành Công điện khẩn 04/CĐ-UBND, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến 11 giờ ngày 27-10, các xã, phường đã tiến hành sơ tán, di dời 923 hộ dân/2.319 nhân khẩu tại các khu vực ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất. Sở GD&ĐT đã cho học sinh toàn TP nghỉ học từ ngày 27-10. Về công tác ứng cứu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP và Công an TP Huế đã huy động lực lượng sẵn sàng. Công an TP đã huy động khoảng 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, 2.500 lượt lực lượng an ninh trật tự cơ sở, chuẩn bị 231 ca nô và xuồng cao su các loại, 3.710 áo phao để tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt. Bà Lê Thị Mộng (70 tuổi, ở tổ dân phố 1 Đông Ba, phường Phú Xuân) cho biết sáng cùng ngày, bà vẫn còn buôn bán áo dài và các trang phục cho du khách. Tuy nhiên, sau đó khoảng 10 giờ trưa thì nước lên rất nhanh. “Nước sắp vào nhà, tôi phải dọn dẹp đưa đồ đạc lên cao, vì chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ mà nước lên nửa mét. Nước đang chảy rất mạnh từ sông vào, nước ở thượng nguồn đổ về rất nhiều” - bà Mộng nói. Bà Mộng cho biết bà ở khu vực trước Cửa Ngăn (một cửa vào kinh thành Huế) hơn 40 năm nay nhưng những trận lũ nhỏ bà không nhớ, chỉ nhớ năm 1999 nước vào nhà khoảng 1 m. “Cơn lũ này đến thời điểm hiện nay chỉ thua lũ năm 1999 thôi, còn lũ gần đây như năm 2000 hay 2023 thì thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, nước giờ vẫn đang lên từng phút nên chưa biết đỉnh lũ có vượt năm 1999 hay không” - bà Mộng nhận định. Chiều 27-10, Công an phường Phong Điền (TP Huế) cùng lực lượng chức năng đã giải cứu thành công sáu người dân đi phát rừng mắc kẹt tại Khe Cát đường 71 vào thủy điện Rào Trăng. Do dòng nước chảy xiết, lực lượng chức năng điều động xe cẩu để cẩu người từ vị trí cô lập ra ngoài an toàn. Lũ lên rất nhanh, chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tập trung ứng phó Trưa 27-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND TP về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá. Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp. Đồng thời tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động sơ tán người dân đảm bảo an toàn; đảm bảo lương thực cho người dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét. Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường được giao tùy tình hình thực tế diễn biến mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học. Ghi nhận của PV tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng), nước sông Hoài dâng cao khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Người dân dùng ghe nhỏ vận chuyển xe máy, tài sản băng qua vùng nước ngập. Nhiều ghe thuyền được huy động chở người dân, du khách vượt sông Hoài. Hiện mưa tại Hội An vẫn đang rất lớn, mưa liên tục không ngớt. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM trưa 2710, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho hay hiện thuê thuyền di dời. Phường bố trí tất cả lực lượng công an, quân sự làm nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển du khách đến nơi an toàn nhưng đa số là hộ kinh doanh chủ động trong việc này. Về ghe thuyền chuyên chở du khách qua vùng ngập nước, ông Cường cho hay lực lượng chức năng chốt chặn, đảm bảo an toàn mới cho đi. “Hiện chưa có thống kê thiệt hại vì so với mực nước lũ lịch sử các năm trước thì nước chưa lớn lắm. Dự báo đỉnh lũ đợt này sẽ lên trên BĐ3 khoảng 0,5 m. Địa phương đang theo dõi sát sao” - ông Cường cho hay. Tại xã biên giới La Dêê, TP Đà Nẵng, các lực lượng công an, quân sự và lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do đất lở tràn vào một nhà dân tại thôn Đắc Pênh. Các lực lượng đã vận chuyển tài sản và vận động gia đình đến nơi an toàn trú ẩn. Xã La Dêê vận động bốn gia đình tại thôn Đắc Ốc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn là Nhà văn hóa thôn Đắc Ốc theo phương án của xã, ngăn một tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, không cho người dân lưu thông. Tại xã Phước Thành, khoảng 5 giờ ngày 2710, xe tải cung cấp thực phẩm cho xã đi trên đường bất ngờ bị đất đá trên đồi đổ xuống trúng phải. Tại hiện trường, chiếc xe tải mắc vào bãi lầy, hàng trăm mét khối đất đá chôn vùi nửa thân xe. Tài xế may mắn thoát nạn kịp thời.• Mực nước sông Vu Gia dâng cao vượt báo động 3, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Huế bị ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN DO Mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan bị nứt. Ảnh: CĐT Chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu người dân ở vùng nguy cơ sạt lở núi Gò Oát di dời đến nơi an toàn. Ảnh: NGUYỄN YÊN Tiêu điểm Hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung xả lũ Hồ Phú Ninh - hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung bắt đầu xả lũ từ 15 giờ ngày 27-10 với lưu lượng 30-700 m³/giây. Hồ Phú Ninh là hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung, có dung tích khoảng 344 triệu m³ và diện tích mặt nước khoảng 3.433 ha. Khi hồ này vận hành xả lũ, những vị trí trũng thấp ở khu vực Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên... bị ảnh hưởng, có khả năng ngập sâu. Lực lượng chức năng đưa người dân xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) đi tránh lũ. Ảnh: THANH NHẬT

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 28-10-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Việt Nam - Uzbekistan còn nhiều dư địa và tiềm năng để hợp tác Ngày 27-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, Trưởng đoàn đại biểu Uzbekistan sang Việt Nam tham dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Tại đây, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác; khẳng định tiếp tục giám sát, đôn đốc và ủng hộ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hai nước hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế - thương mại, dầu khí, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, logistics, giao thông vận tải… Hai bên ghi nhận sự phối hợp tích cực, hiệu quả của nghị viện hai nước trên trường quốc tế và thống nhất Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Uzbekistan, trong đó có Hạ viện Uzbekistan sẽ đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tăng cường cử đoàn tham dự các hoạt động nghị viện đa phương được tổ chức tại mỗi nước, góp phần làm sâu sắc và hiệu quả hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Uzbekistan... PV Tin vắn • Bắt kẻ cướp giật vé số của người khuyết tật. Ngày 27-10, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (23 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 25-10, Đức đã giật chiếc túi xách của người khuyết tật đi bán vé số là bà DTM, bên trong túi có 460 tờ vé số, 2,5 triệu đồng và 1 điện thoại. L.KIẾN • Bắt người đàn ông tấn công tài xế taxi. Ngày 27-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp ông Phạm Hoàng Nhất Thống (phường Bàn Cờ, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tối 25-10, Thống đã tấn công tài xế taxi tên Huỳnh Hạ Sinh, sau khi xảy ra va chạm giao thông tại đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. X.HOÁT Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh) Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30-10-2025. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm mang một thông điệp đối ngoại mạnh mẽ và nhất quán. Đó là khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong hợp tác giữa hai nước với những định hướng hợp tác phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với lợi ích và thế mạnh của mỗi nước, vì lợi ích nhân dân và sự phát triển về mọi mặt của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. NGỌC DIỆP Ngày 27-10, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Đảng ủy UBND TP về các cụm, khu công nghiệp (KCN), các dự án năng lượng trên địa bàn TP. Kết luận các vấn đề liên quan đến cụm, KCN, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh quá trình làm phải rà soát các khu kinh tế, KCN, gắn liền với quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, đô thị định hướng để tạo ra sức hút với nhà đầu tư, người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người dân, nhà đầu tư… Theo Bí thư Tùng, Khu kinh tế Trần Đề trước đây Sóc Trăng cũ đã làm quy hoạch nhưng với các định hướng mới thì quy hoạch chi tiết của Khu kinh tế Trần Đề phải được nghiên cứu lại. Bí thư Tùng cho rằng phải có nhà tư vấn hàng đầu giúp TP nghiên cứu quy hoạch khu này vì đây là tương lai của TP Cần Thơ. Nếu TP quy hoạch tốt ngay từ đầu để tạo sức hút với các nhà đầu tư vào đây thì đây sẽ là một động lực của TP Cần Thơ trong tương lai. “Triển khai các KCN là yêu cầu cấp thiết của TP vì tăng trưởng của TP có được hay không chính từ chỗ sản xuất trong các KCN này” - Bí thư Lê Quang Tùng nhấn mạnh đồng thời chỉ đạo làm sớm cơ sở dữ liệu để quản lý, quản trị các KCN bằng công nghệ số. NHẪN NAM Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN Chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư mang thông điệp đối ngoại mạnh mẽ Khu kinh tế Trần Đề là tương lai của TP Cần Thơ Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho biết hiện toàn TP không còn điểm đen tai nạn giao thông sau khi xử lý dứt điểm khu vực cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công (phường Phước Long). Theo sở này, cầu Kênh Một Tấn, điểm từng được xác định là khu vực thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, bắt đầu phát sinh tình trạng mất an toàn từ tháng 9-2024. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp khắc phục, quyết tâm xóa điểm đen triệt để. Nhờ những biện pháp quyết liệt và đồng bộ, suốt 12 tháng qua, khu vực này không ghi nhận thêm bất kỳ vụ tai nạn nào. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức công bố xóa tên cầu Kênh Một Tấn khỏi danh sách điểm đen giao thông. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ triển khai dự án sửa chữa, mở rộng cầu Kênh Một Tấn, dự kiến khởi công vào quý I-2026 và hoàn thành trong quý III cùng năm. NHƯ NGỌC TP.HCM không còn điểm đen tai nạn giao thông Tổng thống Indonesia ủng hộ EU gỡ thẻ vàng IUU với Việt Nam Ngày 27-10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 3-2025 là dấu mốc quan trọng, bước phát triển triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia; nhất trí hạn chế áp dụng các rào cản kỹ thuật với hàng hóa của nhau. Tổng thống Prabowo Subianto ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhất trí ủng hộ Liên minh châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và triển khai tốt Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá ký năm 2024, hướng tới cùng phát triển ngành thủy sản và kinh tế biển bền vững. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ăn sáng và có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Theo Chinhphu.vn) Đề xuất bỏ tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, dự thảo quy định các tiêu chuẩn chung đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất không yêu cầu trình độ lý luận chính trị đối với chức danh, chức vụ như phó trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc cục; phó trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở; phó trưởng phòng và tương đương cấp xã. Về trình độ quản lý nhà nước, căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, dự thảo không quy định về tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thay vào đó, dự thảo quy định mang tính nguyên tắc như đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 30-10 trước khi trình Chính phủ thông qua. PQ 2 địa phương chốt môn thứ 3 thi vào lớp 10 Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng vừa thông báo chọn ngoại ngữ là môn thứ ba thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng diễn ra với ba môn gồm văn, toán và ngoại ngữ. Đây là năm thứ hai Đà Nẵng chọn ngoại ngữ là môn thi thứ ba. Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng công bố ba môn thi vào lớp 10 gồm toán, văn và ngoại ngữ, sớm nhất cả nước. Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. N.QUYÊN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 28-10-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 27-10, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi hành án (THA) hình sự (sửa đổi). Theo tờ trình của Chính phủ, trên cơ sở rà soát Luật THA hình sự năm 2019, Chính phủ xây dựng dự thảo luật sửa đổi với 15 chương, 172 điều. Bổ sung về hệ thống cơ quan thi hành án hình sự Dự thảo luật dành riêng Chương III từ Điều 72 đến Điều 78, quy định về THA tử hình bao gồm các quy định về quyết định THA tử hình; quyết định thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng THA tử hình; hồ sơ THA tử hình; hoãn, hình thức, trình tự THA tử hình; giải quyết việc xin nhận tử thi, tro cốt và hài cốt của người bị THA tử hình. Theo đó, dự thảo luật sửa đổi quy định về trách nhiệm gửi quyết định THA tử hình, tòa án là cơ quan có trách nhiệm phải gửi quyết định THA tử hình cho VKS có thẩm quyền, cơ quan THA hình sự công an cấp tỉnh hoặc cơ quan THA hình sự cấp quân khu và trại tạm giam nơi người chấp hành án đang bị giam giữ (khoản 2 Điều 72). Khoản 1, khoản 7 Điều 78 dự thảo luật quy định thẩm quyền xác nhận đơn xin nhận tử thi về mai táng, đơn xin nhận hài cốt. Theo đó, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin nhận tử thi về mai táng của thân nhân hoặc người đại diện của người bị THA tử hình, chánh án tòa án đã ra quyết định THA tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Nếu không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng thì nêu rõ lý do. Ngoài ra, dự thảo luật còn sửa đổi, bổ sung về hệ thống cơ quan THA hình sự. Theo đó, dự thảo luật bổ sung công an xã, phường, đặc khu là cơ quan được giao một số nhiệm vụ THA hình sự. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, công an cấp xã theo hướng: UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người Đề xuất mới về trình tự, thủ tục thi hành án tử hình Dự thảo Luật Thi hành án hình sự dành một chương quy định về thi hành án tử hình bao gồm hình thức, trình tự thi hành án tử hình... chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Trưởng công an cấp xã có nhiệm vụ giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Hai trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp Cùng ngày, Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của bốn dự thảo: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Điều 33 dự thảo Luật Dẫn độ quy định về “giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu chính thức về dẫn độ” tách thành hai trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Thứ nhất, trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp khi Việt Nam và nước đưa ra yêu cầu cùng là thành viên của điều ước song phương về dẫn độ. Trong trường hợp này, Bộ Công an kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu theo quy định tại điều ước quốc tế đó. Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Bộ Công an chuyển ngay yêu cầu cho cơ quan công an có thẩm quyền tiến hành giữ người. Thời hạn giữ cũng như nội dung yêu cầu được thực hiện theo quy định của điều ước mà các bên đã ký kết. Trường hợp thứ hai, việc giữ người khi Việt Nam và nước yêu cầu không có điều ước chung về dẫn độ. Thời hạn giữ người trong trường hợp khẩn cấp là 45 ngày kể từ ngày đưa vào cơ sở lưu trú. Dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết điều này. Nêu ý kiến, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh (đoàn TP.HCM) đề nghị làm rõ một số nội dung. Thứ nhất, nhấn mạnh đây là trường hợp giữ người không theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, ông Vũ Huy Khánh đề nghị dự thảo cần thiết làm rõ về thẩm quyền giữ người trong trường hợp khẩn cấp. “Đây là vấn đề liên quan đến quyền con người” - ông Khánh cho biết và đề nghị dự thảo cần nêu nhóm chức danh, ví dụ như các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, giám đốc công an các tỉnh, TP và có thể trưởng phòng nghiệp vụ của công an tỉnh cũng có thể thực hiện được quyền này. Mặt khác, khi quy định thẩm quyền này cho các nhóm chức danh cũng cần có cơ chế để giao quyền giữa cấp trưởng cho cấp phó để thực hiện và trường hợp này, cấp phó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước người giao quyền cho mình. Dự thảo quy định nơi giữ người trong trường hợp khẩn cấp là cơ sở lưu trú người nước ngoài chờ xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo ông Khánh, cơ sở lưu trú cho người nước ngoài theo quy định tại Nghị định 142 năm 2021, chỉ có ở một số khu vực, không phải có ở tất cả địa phương trên toàn quốc. “Tình huống phát sinh nhu cầu giữ này có thể xảy ra ở bất cứ đâu và cần phải thực hiện ngay. Nếu quy định cứng như vậy sẽ khó trong quá trình áp dụng cho thực tế” - Thiếu tướng Vũ Huy Khánh nói và đề nghị dự thảo chỉ cần quy định đối tượng này sẽ được giữ tại cơ sở lưu trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này bao gồm cả cơ sở lưu trú theo quy định của Nghị định 142 đã có hoặc trong một số trường hợp khẩn cấp cần thực hiện ngay thì có thể là Đại tướng Phan Văn Giang: Thiên tai ập đến, giàu hay nghèo cũng bằng O hết Chiều 27-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp. Nhiều đại biểu cho rằng dự luật này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để chủ động ứng phó từ sớm, từ xa với các tình huống đặc biệt. Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh các tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm họa tuy không xảy ra thường xuyên nhưng hậu quả rất lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến những nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn. “Thực tế đã cho thấy khi thảm họa xảy ra, mọi thứ đều có thể bị cuốn đi, dù là nhà giàu hay nhà nghèo cũng đều trở về con số 0 hết” - ông nhấn mạnh. Về quyền hạn của Chính phủ trong phòng, chống thiên tai và ứng phó khẩn cấp, ông cho biết Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng ban hành các chỉ đạo, quyết định kịp thời. Về thời điểm có hiệu lực của luật, bộ trưởng đồng tình với đề xuất để Luật Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, sớm hơn sáu tháng so với dự kiến. “Thời gian qua, Luật Phòng thủ dân sự đã phát huy hiệu quả trong ứng phó với mưa bão. Các lực lượng vũ trang đã kịp thời hỗ trợ nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề như Huế, Khánh Hòa, Quảng Trị. Đây là minh chứng thực tiễn cho thấy việc sớm hoàn thiện và triển khai các quy định của luật là rất cần thiết và cấp bách” - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết thêm. Về hợp tác quốc tế trong ứng phó với tình trạng khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay đây là vấn đề rất quan trọng và thực tiễn cho thấy Việt Nam đang ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực dự báo khí tượng, thủy văn. “Việt Nam đã tích hợp thông tin dự báo thời tiết từ các cơ quan quốc tế để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong nước. Các chuyên gia và cơ quan khí tượng của chúng ta cũng thường xuyên phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao độ chính xác trong dự báo và cảnh báo thiên tai. Đây là hướng hợp tác cần tiếp tục mở rộng và tăng cường trong thời gian tới” - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin. Dự thảo Luật Thi hành án hình sự đang được trình Quốc hội. Ảnh: QUỐC HỘI Điều 33 dự thảo Luật Dẫn độ quy định về “giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu chính thức về dẫn độ” tách thành hai trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QUỐC HỘI cơ sở lưu trú khác. Cuối phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đánh giá các ý kiến của đại biểu Khánh nêu rất cụ thể và xác đáng. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật tiếp thu, chỉnh lý nội dung này.• Tiêu điểm Khoản 7 Điều 3 dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp quy định người ra quyết định trong tình trạng khẩn cấp không phải chịu trách nhiệm nếu quyết định đó dựa trên thông tin có được tại thời điểm, có mục đích chính đáng và không có động cơ vụ lợi. Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng quy định này cần thiết để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tình huống cấp bách. Tuy nhiên, ông lưu ý:“Nhiều quyết định trong tình trạng khẩn cấp có thể ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, thậm chí đến quyền con người. Do đó, cần quy định rõ hơn theo hướng chỉ miễn trách nhiệm khi người ra quyết định đúng thẩm quyền, dựa trên thông tin khách quan, có kiểm chứng và không vượt quá giới hạn cần thiết”.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 28-10-2025 bằng giá đất chung và giá này còn áp dụng cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước đầu tư hạ tầng và các yếu tố liên quan. Do đó, giá đất trong các phiên đấu giá thường thấp hơn so với giá giao dịch trên thị trường. Dù quá trình đấu giá có cạnh tranh, giá trúng vẫn khó đạt tới giá thị trường thực tế. Đất đấu giá có ưu điểm là hạ tầng hoàn thiện, sạch sẽ, vị trí thuận lợi và pháp lý rõ ràng. Đây cũng là những tài sản lần đầu được xác lập quyền sở hữu nên có sức hút lớn hơn so với đất thổ cư do người dân bán. Tuy nhiên, nhiều người dù có nhu cầu vẫn ngần ngại tham gia vì lo không am hiểu quy trình, không biết cách trả giá hoặc sợ vi phạm quy định trong quá trình đấu giá. Trong khi đó, cũng có những trường hợp người dân địa phương tham gia đấu giá không phải để sử dụng đất, mà nhằm mục đích bán lại cho người khác. Nếu gọi đó là hành vi trục lợi thì cũng chưa hoàn toàn chính xác. Thực tế, nhiều người coi việc tham gia đấu giá như một hình thức kiếm thêm thu nhập - khoản tiền họ nhận được được xem như “tiền công” cho công sức, thời gian và chi phí bỏ ra trong quá trình tham gia đấu giá. . Việc bỏ cọc có thường diễn ra không? + Theo quy định hiện nay, tiền đặt cọc tối đa 20% giá khởi điểm. Với những lô đất có giá vài triệu đồng mỗi mét vuông, khoản tiền đặt trước chỉ khoảng 40-70 triệu đồng. Khi chia đều trong nhóm, số tiền mỗi người bỏ ra không lớn, chỉ 10 triệu đồng. Chính vì vậy, nhiều người sẵn sàng đánh liều tham gia đấu giá. Nếu trúng và bán lại được, dù chỉ chênh lệch 50-100 triệu đồng, họ cũng nhanh chóng sang nhượng để thu lời. Ngược lại, nếu không bán được, họ chấp nhận bỏ cọc. Đây cũng là lý do dẫn đến tình trạng bỏ cọc khá phổ biến trong nhiều phiên đấu giá hiện nay. Chuyện trục lợi bỏ cọc hay diễn ra ở khu đất quá mức cạnh tranh, lên đến hàng ngàn hồ sơ. Khách hàng tranh nhau mua, đẩy giá cao ngất ngưởng sau đó không bán lại được nên bỏ cọc. Còn nếu người dân địa phương trúng thì giá cao họ vẫn lấy vì họ cần đất để ở. Cần phân biệt mức đặt cọc giữa cá nhân và tổ chức . Hiện Chính phủ đang xây dựng dự thảo nghị quyết về đấu giá đất. Việc tăng tiền cọc lên 50%, theo bà, sẽ có tác động như thế nào? + Vừa rồi Hội Đấu giá viên TP Hà Nội có tham gia Hội đồng thẩm định dự thảo nghị quyết và cũng có góp ý. Theo đó, dự thảo nghị quyết tăng tiền đặt cọc lên 20%-50% nếu áp dụng với cá nhân là phù hợp, thậm chí nên quy định mức tiền cọc 30%-50%. Tuy nhiên, mức đặt cọc này chỉ nên áp dụng khi chúng ta lấy khung giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá. Nếu như trước đây, chúng ta lấy giá khởi điểm là giá thị trường, giá so sánh hoặc giá đất cụ thể thì mức đặt cọc này là quá cao, sẽ hạn chế người tham gia đấu giá. Thực sự nếu mức đặt cọc bằng 50% giá trị đất thì không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có khả năng tham gia. Quy định này sẽ giúp hạn chế tình trạng tranh nhau đua giá rồi bỏ cọc, hạn chế tình trạng đấu giá rồi bán chênh lệch hưởng lợi. Nhưng việc gì cũng có hai mặt, ở chiều ngược lại, quy định này có thể dẫn tới trường hợp ít người tham gia đấu giá, giảm tính cạnh tranh và giá trúng có thể thấp hơn so với trước đây. Do đó, dự thảo nghị quyết chỉ có hiệu lực đến ngày 28-2-2027 là hợp lý vì hiện nay chúng ta đang sửa Luật Đất đai và phải chờ xem giá đất cụ thể được xác định theo hướng nào trong luật mới. . Vậy bà có đề xuất thêm các biện pháp hạn chế việc trục lợi từ đấu BÙI TRANG Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Dự thảo nghị quyết đề ra các phương án để ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng tiêu cực trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có quy định tăng mức tiền đặt cọc đấu giá đất lên tối đa 50% trong khi quy định hiện hành là 20%. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Đấu giá viên TP Hà Nội, về thực tiễn đấu giá đất cũng như tác động của đề xuất nâng mức tiền đặt cọc nêu trên. Nhiều người sẵn sàng “đánh liều” tham gia đấu giá . Phóng viên: Thưa bà, thực tiễn từ việc tổ chức đấu giá đất, bà nhận định tình hình trục lợi từ đấu giá đang diễn ra như thế nào? + Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh: Thực tế đấu giá đất cho thấy nhiều khách hàng hiện nay thường liên kết thành các nhóm hoặc hội để cùng tham gia đấu giá. Họ góp vốn, chia phần với nhau nhằm tăng cơ hội trúng đấu giá. Việc đấu giá cao rồi bỏ cọc thường diễn ra ở nhóm khách hàng đấu giá để bán lại, hưởng tiền chênh lệch. Hiện nay, giá khởi điểm của các lô đất đấu giá thường áp dụng theo khung giá đất do Nhà nước quy định. Việc này nhằm bảo đảm mặt Được, mất khi tăng mức tiền đặt cọc đấu giá đất lên 50% giá đất, hạn chế việc bỏ cọc? + Việc hạn chế trục lợi, theo tôi, không chỉ nâng mức tiền đặt cọc mà giải quyết được. Tôi cho là còn phải có thêm các chính sách khác về xây dựng, chuyển nhượng. Đấu giá là mua trực tiếp của Nhà nước, so với mua của chủ đầu tư, người trúng đấu giá đã bớt được nhiều chi phí khác. Do đó, người trúng đấu giá cần phải chấp nhận những yêu cầu khác như là quy định về thời hạn đưa vào sử dụng, thời hạn về chuyển nhượng. Chúng ta nên có quy định để đưa vào phương án đấu giá, quy chế đấu giá thời hạn chuyển nhượng. Hiện nay, chỉ có đấu giá dự án lớn, trong phương án đấu giá mới có quy định yêu cầu phải đưa vào sử dụng trong vòng 24 tháng. Đối với các pháp nhân, tôi cho là mức tiền đặt cọc tối đa lên 50% là chưa phù hợp. Ở đây, cũng phải nói thêm, dù quy định khung là 20%- 50% thì chắc chắn khi áp dụng, các đơn vị sẽ áp dụng mức cọc tối đa 50% để tránh rủi ro pháp lý. Mức cọc 50% đối với các dự án là số tiền rất lớn. Không có nhiều pháp nhân có thể đáp ứng yêu cầu này bởi dòng tiền của doanh nghiệp luôn luân chuyển và phải dựa vào nhiều nguồn. Tôi nghĩ là cần có sự phân biệt về mức đặt cọc giữa cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá. Có như vậy mới đạt được mục đích Nhà nước bán được tài sản với giá tốt nhất, người dân có nhu cầu ở thực mua được tài sản và không để xảy ra hiện tượng trở thành nghề đi đấu giá đất rồi bán chênh bán vênh, lũng đoạn thị trường, bất ổn xã hội. . Xin cảm ơn bà.• Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Dự thảo nghị quyết đã được đưa ra lấy ý kiến hội đồng thẩm định độc lập vào ngày 21-10. Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định tiền đặt trước trong trường hợp giao đất, cho thuê đất lên tối thiểu là 20% và tối đa 50% giá khởi điểm. Hiện nay, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất tối thiểu là 5% nếu giao đất ở cho cá nhân và 10% nếu là dự án đầu tư, tối đa 20%. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng lợi dụng hoạt động đấu giá tài sản để trục lợi và tăng trách nhiệm đối với người trúng đấu giá, dự thảo nghị quyết quy định người bỏ cọc đấu giá đất phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh từ việc tổ chức cuộc đấu giá (giá dịch vụ đấu giá, chi phí tổ chức đấu giá) do phải hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, dự thảo nghị quyết còn quy định người bỏ cọc đấu giá đất còn bị cấm tham gia đấu giá theo thời hạn nhất định. Nếu trúng đấu giá mà không nộp tiền thì cấm 2-5 năm, trúng đấu giá mà nộp tiền không đầy đủ thì cấm từ sáu tháng đến ba năm. Người bỏ cọc phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh “Việc hạn chế trục lợi, theo tôi, không chỉ nâng mức tiền đặt cọc mà giải quyết được. Tôi cho là còn phải có thêm các chính sách khác về xây dựng, chuyển nhượng.” Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh phapluat@phapluattp.vn Phó chủ tịch Hội Đấu giá viên TP Hà Nội cho rằng cần có sự phân biệt về mức đặt cọc giữa cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá. Bộ Tư pháp họp thẩm định dự thảo nghị quyết vào ngày 21-1. Ảnh: BTP Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Đấu giá viên TP Hà Nội. Ảnh: TB

