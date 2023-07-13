245-2025

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 trang 16 SỐ 245 (7518) - Thứ Năm 30-10-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Chặn hiểm họa từ “truyền thông đen” Nên hiểu Điều 49 Bộ luật Hình sự như thế nào? TP.HCM: Đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trang 7 trang 6 Đại biểu kiến nghị tăng lương cơ sở ngay từ đầu năm 2026 trang 2+3 Ngày 29-10, mực nước các sông ở Quảng Ngãi lên rất nhanh. Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt. Lực lượng chức năng khẩn trương giúp đỡ, cứu trợ người dân. Ảnh: NGUYỄN YÊN TẬP TRUNG TỐI ĐA CỨU TRỢ, ĐẢM BẢO AN TOÀN cho đồng bào vùng lũ • Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ứng phó với thiên tai • Ấm tình người giữa lũ dữ miền Trung trang 4+5+ 13 trang 9 Nửa đêm xếp hàng để săn bạc trang 10+11

2 Thời sự - Thứ Năm 30-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 29-10, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025. Để cán bộ cơ sở yên tâm phục vụ Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) cho rằng sau gần bốn tháng kể từ khi chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính đã nhẹ hơn về đầu mối nhưng nặng hơn về công việc. Cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều địa phương, nhất là cấp cơ sở phải đi làm xa hơn, làm nhiều việc hơn mà thu nhập thì vẫn… và báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Giá của nhiều nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhà ở, điện, nước, học phí, xăng dầu và chi phí thuê nhà đều tăng, gây áp lực lớn đến đời sống người dân. “Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, dù có nhân với hệ số cao hơn thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ… từ đầu tháng đến ngày thứ 20, còn 10 ngày cuối tháng phải chạy bằng niềm tin và mì gói” - đại biểu Tuấn nói. Trước thực tế đó, ông Tuấn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1-1-2026 mà không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước. Theo ông, đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương mà là sự gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy đang cần được tiếp thêm sinh lực. “Cán bộ có đủ sống thì mới yên tâm phục vụ, công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến” - đại biểu Tuấn nói. Cán bộ nơi thừa, nơi thiếu Đại biểu Dương Văn Phước (đoàn TP Đà Nẵng) đánh giá cán bộ chưa được bố trí đồng bộ, đúng chuyên môn, chưa đồng đều về trình độ, năng lực và về số lượng. Ông dẫn chứng Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa chỉ có 5-6 biên chế. “Nhiều người Đại biểu kiến nghị tăng lương ngay từ đầu năm 2026 không khá hơn. “Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri ở nhiều địa phương như Quảng Trị, Bình Thuận, Vĩnh Long phản ánh sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ xã phải di chuyển xa hơn, có nơi 10-15 km mới đến trụ sở mới, trong khi các phụ cấp đi lại, công vụ chưa được điều chỉnh” - ông Tuấn nói. Với thực tế như vậy, cử tri các tỉnh đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ vùng sáp nhập. Bởi đời sống gặp nhiều khó khăn, chi phí đi lại, thuê nhà, sinh hoạt tăng khiến thu nhập thực tế giảm 10%-12% so với trước đây. Đại biểu Trần Quốc Tuấn dẫn báo cáo của Chính phủ bình quân chín tháng năm 2025 tăng khoảng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Đại biểu nêu thực tế một số xã hiện nay thừa cán bộ, công chức có nơi đến vài chục người nhưng cũng có nhiều xã, nhiều địa bàn đang thiếu cán bộ nghiêm trọng. Đại biểu nêu ý kiến công chức cấp xã làm việc rất áp lực, làm việc gấp 2-3 lần nên cần nâng cao chế độ để khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác. Những tiếng lòng trước nghị trường Góc nhìn Trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 29-10, đại biểu (ĐB) Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) kể câu chuyện một giáo viên tiểu học muốn kèm ba học sinh kém để được bằng chúng bạn nhưng bị nghi ngờ về sự vô tư. “Việc nhắc nhở nghiêm khắc và đúng quy định của cô hiệu trưởng cùng thói quen nhìn nhận, đánh giá theo hướng tiêu cực của những người xung quanh đã chấm dứt một việc làm tốt, có lợi cho học sinh, cho nhà trường, dập tắt đi phần nào ngọn lửa nhiệt tình, vô tư, trong sáng, muốn cống hiến của cô giáo trẻ” - ĐB Hậu nói. ĐB Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) thì nói: “Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, dù có nhân với hệ số cao hơn thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ… từ đầu tháng đến ngày thứ 20, còn 10 ngày cuối tháng phải chạy bằng niềm tin và mì gói”. Ông cho rằng cán bộ có đủ sống mới yên tâm phục vụ, công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền mới nhẹ lòng cống hiến. Các ĐB thuộc ngành y tế như Trần Thị Khánh Thu (Hưng Yên), Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) thì đề cập đến tình trạng y, bác sĩ bị hành hung với những lời nhói lòng: “Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình khi đang cố gắng giữ lấy sinh mạng cho người khác”. Các ĐB cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân, từ cơ chế, thực thi chính sách, triển khai thi hành luật pháp đến tiền lương, thu nhập, bối cảnh xã hội và cả truyền thông. Dường như có cả một “bộ nguyên nhân” mang tính tổng hợp khiến quan điểm của xã hội, văn hóa phán xét tiêu cực đang làm ảnh hưởng không tốt đến nhiệt huyết, sự vô tư, trong sáng và sự dấn thân của mọi người trong xã hội. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ĐB Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) cho rằng: Để phát triển bền vững đất nước, bên cạnh việc phát triển khoa học công nghệ, cũng cần chú trọng phát triển các ngành khoa học xã hội, nhân văn. Bởi nếu khoa học tự nhiên và công nghệ giúp con người “làm được nhiều hơn” thì khoa học xã hội giúp con người “hiểu đúng hơn” về chính mình và về xã hội mình đang sống. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật với sự ra đời của rất nhiều công nghệ Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nhận xét nhìn lại cả nhiệm kỳ, dài hơn là 2-3 nhiệm kỳ gần đây, có những vấn đề được nói đi nói lại, bàn đi bàn lại rất nhiều lần nhưng dường như không có sự cải thiện gì đáng kể, thậm chí có phần ngược lại. Dẫn chứng, ông Đồng nêu việc thị trường bất động sản, giá nhà tăng phi mã. Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, nằm trong top 8 danh sách 220 TP lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập. Mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được một căn nhà có mức giá trung bình ở hai TP này. Trong khi đó, nhiệm kỳ này, Quốc hội đã sửa hàng loạt luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở, đặc biệt là Luật Đất đai mất tới bốn kỳ họp mới có thể thông qua. Ông Đồng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi ở ngay thủ đô, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CCCD, một số xã, phường còn ra thông báo“nếu người dân không nộp hồ sơ sổ hồng, CCCD đúng hạn thì quyền lợi sẽ không được giải quyết”. Đại biểu cũng đề cập đến vấn đề “rất thời sự”: Cán bộ có đủ sống thì mới yên tâm phục vụ; công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến. Từ kinh nghiệm của chính mình, ông hiểu rõ những khó khăn của cấp xã, của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa như Quảng Trị. “Không chỉ là tăng lương từ đầu năm sau, mà theo tôi ở kỳ họp này, Chính phủ nên có ngay một báo cáo về thực trạng cán bộ xã thừa, thiếu ra sao, cơ chế chính sách bất cập như thế nào và cần Quốc hội ban hành quyết sách gì để tháo gỡ được ngay”- ông Đồng nói. Chính phủ nên có ngay báo cáo về thực trạng thừa, thiếu cán bộ Quốc hội lắng nghe các đại biểu thảo luận. Ảnh: QH Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Năm 30-10-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 29-10, nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ cấp xã; đặc biệt là cán bộ, công chức “đi làm xa hơn, việc nhiều hơn nhưng thu nhập vẫn thế”. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau đó đã trao đổi, giải trình về một số nội dung đại biểu nêu. Gần 5,4% cán bộ cấp xã chưa phù hợp với chuyên môn Theo bà Trà, thực tế chúng ta mới trải qua bốn tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những khó khăn, vướng mắc, bất cập ban đầu là điều có thể chia sẻ. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương trong bốn tháng qua. Đến nay, bộ máy vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, liên tục, đồng bộ và được nhân dân ghi nhận. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh nên hiệu quả vận hành rất rõ nét. “Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thay đổi hoàn toàn về tư duy, phương thức quản trị nên những vấn đề khó khăn, vướng mắc là tất yếu” - bà Trà nói và cho rằng cần phải có thêm thời gian để xử lý. Nói về những giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết trước hết cần tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách. Kỳ họp trước, Quốc hội đã ban hành 34 luật, kỳ họp này sẽ tiếp tục ban hành 49 luật, đều liên quan đến vận hành của nền hành chính nhà nước. Đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện những vấn đề căn cốt về tổ chức bộ máy, biên chế, phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các nội dung liên quan... “Với trách nhiệm phụ trách lĩnh vực, chúng tôi sẽ chỉ đạo để hoàn thiện căn bản hệ thống thể chế từ nay đến hết năm 2025” - Phó Thủ tướng nêu rõ và cho hay nhiều văn bản phải chờ thực tiễn để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Vấn đề lớn thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là cấp xã. Phó Thủ tướng thừa nhận thực tế có tình trạng cán bộ, công chức cấp xã ở nhiều nơi vừa thừa vừa thiếu và có mặt không phù hợp với chuyên môn. Tuy nhiên, theo bà Trà, trên cơ sở tổng hợp từ 34 tỉnh, TP, số lượng cán Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về lộ trình cải cách tiền lương Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đang xây dựng một đề án tổng thể về cải cách chính sách tiền lương. cơ sở không có chuyên môn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ nhưng phải gánh vác, đảm nhiệm công việc của bốn phòng chuyên môn cấp huyện trước đây” - ông Phước cho hay. Mặt khác, định biên cho cấp xã chưa tính đến các yếu tố địa hình, vùng miền, điều kiện kinh tế - xã hội, do vậy nhiều xã khối lượng công việc rất áp lực. Ông Phước cũng nêu thực tế một số xã hiện nay thừa cán bộ, công chức có nơi đến vài chục người nhưng cũng có nhiều xã, nhiều địa bàn đang thiếu cán bộ nghiêm trọng, nhất là các xã khu vực miền núi khó khăn như biên giới, hải đảo. “Hiện nay, có nhiều xã thiếu 7-14 cán bộ, rất khó để thực hiện những nhiệm vụ được giao” - ông Phước nói. Ông cũng phản ánh ngân sách cấp xã hiện nay đang gặp khó khăn, chuyển giao chậm và không tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chưa đảm bảo chi thường xuyên. “Công chức cấp xã làm việc rất áp lực, làm việc gấp 2-3 lần nhưng chế độ chính sách không thay đổi, còn rất thấp, không khuyến khích, động viên được cán bộ yên tâm công tác, dốc lòng cống hiến” - vẫn lời ông Phước. Ông đề nghị Bộ Nội vụ sớm khảo sát thực tế, xây dựng vị trí việc làm, khung biên chế tối thiểu để làm cơ sở định biên cho cấp xã. Cùng với đó, tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, thu hút cán bộ về công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn.• bộ, công chức cấp xã tính bình quân chiếm trên 41%, không phải thiếu; trong số này chỉ có gần 5,4% là chưa phù hợp với chuyên môn. “Vì là vấn đề mới nên chưa thể nhuần nhuyễn ngay được” - bà Trà nói thêm. Giải pháp cho việc này, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm, xác định rõ vị trí việc làm, nhất là đối với cấp xã và hoàn thiện các điều kiện làm cơ sở pháp lý cho việc giao biên chế. Việc giao biên chế vừa qua của hệ thống chính trị ở cấp xã mới chỉ là hướng dẫn tạm thời. Tới đây, cấp có thẩm quyền sẽ giao biên chế cho giai đoạn 2026-2030. Trước mắt, bà Trà yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, đánh giá, cơ cấu và xem xét để đảm bảo đội ngũ cho vận hành của chính quyền cấp xã. “Đối với các vị trí quan trọng như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin, xây dựng, tư pháp, có thể tuyển dụng hoặc điều động cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về, việc này chúng tôi đã có hướng dẫn” - theo Phó Thủ tướng. Sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để giao biên chế Phó Thủ tướng cũng trao đổi về vấn đề tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và chính sách về cán bộ, công chức, viên chức. Bà Trà cho biết Chính phủ đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xác định tổ chức bộ máy của cấp chính quyền cơ sở, vì hiện mới chỉ có hướng dẫn tạm thời. Về biên chế cũng vậy. Tới đây, Chính phủ cùng Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp đầy đủ của cả hệ thống chính trị, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền để giao biên chế. Liên quan đến cải cách chính sách tiền lương, Chính phủ đang xây dựng một đề án tổng thể. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27, sau đó báo cáo Trung ương trong quý I-2026. “Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế cũng như khả năng chi trả về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức” - bà Trà nói. Bà Trà cho hay việc này chưa thể thực hiện ngay được, cần phải rất kỹ lưỡng, thận trọng, từng bước để chuẩn bị việc này thật căn cơ; thực hiện theo lộ trình hợp lý và phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.• mới thì nhu cầu phát hiện, lý giải và đề xuất giải pháp cho những vấn đề xã hội, pháp lý, đạo đức, giá trị con người mà công nghệ mới đặt ra là rất cấp thiết. Những giá trị nền tảng của xã hội như đạo đức, văn hóa, văn minh dù đã được Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chính sách vẫn cần có thời gian thẩm thấu và nảy nở. Xác định một tư duy, triết lý để định ra phương thức phát triển và quản trị quốc gia là một việc rất khó. Những “tiếng lòng” của các ĐB cũng là tiếng nói của cử tri và nhân dân trước nghị trường rất cần được lắng nghe thấu đáo để có những điều chỉnh chính sách hợp lý, kịp thời, đáp ứng trước những đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra. CHÂN LUẬN Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH “Số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính bình quân chiếm trên 41%, không phải thiếu; trong số này chỉ có gần 5,4% là chưa phù hợp với chuyên môn.” Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Tiêu điểm Đề nghị gói tài chính khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ Thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa đến việc khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời có chính sách hỗ trợ hạ tầng, doanh nghiệp và người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) bày tỏ: “Những ngày qua, chúng ta thật sự đau lòng khi chứng kiến nhân dân ở nhiều địa phương phải gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ. Nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn”. Từ thực tế đó, ông đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội một gói tài chính khẩn cấp, tăng chi ngân sách vượt dự toán nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng và bảo đảm an sinh xã hội. Đại biểu Dương Văn Phước (TP Đà Nẵng). Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 30-10-2025 Ngày 29-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Bằng mọi cách tiếp tế được cho người dân bị chia cắt do mưa lũ lịch sử Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền. Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương. Tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 4, lực lượng công an tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, ca nô… cho công tác phòng, chống thiên tai. Bộ NN&MT và Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách. Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ… Đà Nẵng, Huế tiếp tục ngập sâu ở nhiều nơi Ngày 29-10, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về và diễn biến phức tạp làm nhiều khu vực dân cư vùng trũng thấp tiếp tục bị ngập sâu, kéo theo sạt lở đất, đời sống của hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại các khu vực dân cư trũng thấp của xã Hòa Phước có nơi nước ngập sâu đến 2 m, các hộ dân đang phải tiếp tục kê cao đồ dùng trong gia đình để tránh nước và di chuyển ra khỏi khu vực ngập sâu. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ và lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã được huy động khẩn trương đến các khu vực ngập, tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Đồng thời, các đơn vị chức năng tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực và nước uống đến các điểm tránh trú an toàn. Chính quyền TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương tăng cường trực ban 24/24 giờ, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương án ứng cứu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Sáng 29-10, lũ trên các sông ở TP Huế đã bắt đầu rút dần, sông Hương vẫn trên báo động 3. Tại khu vực bờ bắc sông Hương, phía trong kinh thành Huế, nước lũ rút rất chậm. Nhiều tuyến đường như Nhật Lệ, Xuân 68… vẫn ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại. Tại khu vực phía nam TP Huế, nước lũ trên các tuyến đường, công viên đã rút dần, để lại một lượng bùn đất rất lớn. Lực lượng chức năng cùng người dân tranh thủ dọn dẹp với phương châm “lũ rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”. Chiều 29-10, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, TP Huế, xác nhận chính quyền địa phương vừa tổ chức hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho 26 hộ dân với 107 người tại thôn Ta Lo A Phú) bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên sông Trà Khúc. Theo chính quyền địa phương, dọc sông Trà Khúc có nhiều gò đất lớn nhỏ được người dân tận dụng để dựng lán, chăn nuôi, canh tác. Khi lũ về, các khu vực này nhanh chóng bị cô lập. “Mặc dù đã nhiều lần khuyến cáo song vẫn còn sáu người dân bám trụ trên các gò giữa sông. Chúng tôi đã Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người dân. Ảnh: VGP NHÓM PHÓNG VIÊN Tập trung tối đa cứu trợ, đảm bảo Lực lượng chức năng tại Huế dọn dẹp, đẩy bùn đất sau khi nước lũ rút. Ảnh: NGUYỄN DO Thủ tướng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Tiêu điểm Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh, TP Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ 15 giờ 30 đến 20 giờ 30 ngày 29-10, khu vực các tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2; TP Huế và TP Đà Nẵng cấp 3. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Hố bị cô lập do mưa lớn. Ông Hải cho biết với một số khu vực khác trên địa bàn xã có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền đã tổ chức lực lượng di dời người dân đến nơi an toàn. Tại Quảng Ngãi, sáng 29-10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở địa phương lên nhanh, nhiều nơi đã vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ năm 1999. Tại sông Trà Khúc, lúc 7 giờ ngày 29-10, mực nước tại trạm Trà Khúc là 6,59 m, trên báo động 3 0,09 m. Ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kịp thời cứu ông NVH (trú xã An Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi đồng bào, cán bộ, Ngày 29-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng đăng tải toàn văn bức thư của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước! Những ngày vừa qua, nhiều địa phương của chúng ta liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ dâng nhanh, sạt lở đất, ngập sâu, chia cắt giao thông, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ở nhiều nơi, bà con phải sơ tán khẩn cấp trong đêm, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị gián đoạn, đời sống bị đảo lộn. Đặc biệt nghiêm trọng là các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nơi mưa lũ và sạt lở đang diễn biến hết sức phức tạp, tiếp tục đe dọa an toàn của nhân dân. Trong lúc đang công tác ở nước ngoài, tôi luôn dõi theo tình hình với nỗi lo lắng và day dứt. Tôi gửi tới toàn thể đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong những ngày qua lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc nhất. Tôi gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thân không may thiệt mạng trong mưa lũ, sạt lở; lời động viên chân tình tới những người đang bị thương, còn đang bị cô lập, còn đang gồng mình chống chọi với thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu nơi ở an toàn. Tôi đánh giá cao và trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời, tận tụy và dũng cảm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các chính quyền cơ sở; của các

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 30-10-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Trưa 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra tại TP Đà Nẵng. Bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt được triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt theo mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm an toàn cho người dân và triển khai hiệu quả các phương án sơ tán, cứu trợ. TP cũng lập kế hoạch dài hạn, di chuyển dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Các khu vực bờ biển, đặc biệt tại Hội An, bị sạt lở khoảng 5 km, cũng đang được theo dõi và đề xuất các giải pháp bảo vệ. Ngoài ra, các tuyến giao thông miền núi trọng điểm được đánh giá nguy cơ sạt lở để triển khai biện pháp phòng, chống bền vững, đảm bảo an toàn lâu dài. Đà Nẵng tiếp tục triển khai các biện pháp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và hạ tầng sau lũ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục đảm bảo lương thực cho người dân. Sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn và xử lý môi trường. Về lâu dài, Phó Thủ tướng cho rằng cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai khi thiên nhiên đang thay đổi, theo hướng chủ động, thích ứng: Hằng năm luôn duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó nhưng cần đảm bảo triển khai hiệu quả, không bị động; xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, đồng thời tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn. Phó Thủ tướng đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra, khảo sát các khu vực trọng điểm như Hội An, bờ biển bị xâm thực và 28 xã miền núi. Khẩn trương di chuyển bệnh nhân đến nơi an toàn Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị cô lập trong vùng lũ xã Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được, lương thực, thực phẩm và phương tiện vận chuyển luôn sẵn sàng. Các phương án phối hợp và thông tin liên lạc phải được duy trì liên tục để mọi tình huống có thể ứng phó kịp thời. Phó Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra khu vực bờ biển bị sạt lở tại phường Hội An Đông. Trước đó, sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đến thăm, động viên các bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế tại BV Phục hồi chức năng Huế. Đây là BV vừa phải di dời nhiều bệnh nhân từ Cơ sở 2 do bị ngập sâu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Phó Thủ tướng đã thăm hỏi các bệnh nhân, lắng nghe tình hình điều trị và ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chứng kiến lễ trao hàng cứu trợ khẩn cấp từ Chính phủ Nga và Tổ chức Action Aid cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại TP Huế.• an toàn cho đồng bào vùng lũ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi thăm hỏi, động viên người dân bị cô lập trong vùng lũ ở TP Đà Nẵng. Ảnh: VGP Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỉ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi Ngày 29-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 2400 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, quyết định hỗ trợ 350 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho ba địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. UBND các tỉnh, TP: Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Khắc phục sạt lở trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt, sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua xã Nam Đông, TP Huế. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ quét khiến nhiều vị trí trên tuyến phải tạm đóng, một số đoạn bị sạt lở taluy, nứt mặt đường. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo cần đánh giá lại toàn bộ tuyến cao tốc, kể cả các hạng mục địa chất, để xác định đúng nguyên nhân các điểm sạt lở, ngập lụt từ thiết kế đến thi công. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc khắc phục hiện nay vẫn chưa triệt để. Nhiều vị trí mưa nhỏ cũng bị ảnh hưởng, mưa lớn càng nghiêm trọng. Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan phải có giải pháp căn cơ, không để sự cố tái diễn, đồng thời rà soát toàn bộ khu vực thiết kế, vật liệu, kết cấu công trình để đảm bảo an toàn lâu dài. Nhiều tuyến đường trong kinh thành Huế đang ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN DO Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nhiều người bị kẹt giữa sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) vào bờ. Ảnh: NGUYỄN YÊN cử lực lượng vận động, yêu cầu người dân khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu không tự giác vào bờ, xã sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng” - ông Sinh nhấn mạnh. Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), lượng mưa đo được trên địa chiến sĩ đang ứng phó với thiên tai bàn dao động từ 310 mm đến 930 mm. Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện tình trạng ngập sâu từ 0,4 m trở lên. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.• lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên xung kích; của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, các đoàn thể, MTTQ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán bà con, mang lương thực, áo ấm, thuốc men vào từng điểm ngập sâu, từng khu vực bị chia cắt. Đó là nghĩa tình đồng bào, là truyền thống “nhường cơm sẻ áo”, là sức mạnh làm nên bản lĩnh Việt Nam. Tôi yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở tất cả địa phương bị thiên tai - đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi - tiếp tục tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách trước mắt: Cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Phải rà soát, cảnh báo và di dời ngay các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị đói rét bị cô lập mà không có hỗ trợ kịp thời. Cần bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, thuốc men, chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương. Tôi đề nghị các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục bước đầu hạ tầng thiết yếu: Giao thông, điện, thông tin liên lạc; kịp thời thống kê thiệt hại, chủ động hỗ trợ trước cho người dân khó khăn nhất; ưu tiên khôi phục trường học, trạm y tế, các công trình dân sinh cấp thiết để bà con sớm trở lại đời sống bình thường. Các bộ, ban ngành Trung ương phải trực tiếp xuống địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý cụ thể từng việc, không hình thức, không để khoảng trống trách nhiệm. Mọi sự hỗ trợ phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước! Thiên tai có thể còn diễn biến phức tạp. Nhưng trong gian khó, chúng ta càng thấy rõ tình nghĩa dân tộc, càng hiểu sức mạnh của sự đoàn kết, của tình người Việt Nam. Tôi đặt trọn niềm tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và với tinh thần kiên cường, nhân ái của nhân dân ta, đồng bào ở các vùng bị thiên tai sẽ đứng dậy, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất. Thân ái gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ở tất cả vùng đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở trong những ngày qua lời thăm hỏi chân tình và niềm tin son sắt. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 30-10-2025 lệch, xuyên tạc thành cuộc đấu giữa các phe cánh hay “đấu đá nội bộ”. Họ cố tình vu khống Đảng, Nhà nước và cả những lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đang ra sức thực hiện nhiệm vụ chung. Một trong những phương thức phổ biến là các đối tượng tung tin giả, vu khống, bôi nhọ cán bộ lên không gian mạng xã hội. Giữa năm 2024, TAND TP.HCM tuyên phạt PTT (lao động tự do) 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, T dùng nhiều tài khoản Facebook để đăng, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng an ninh - kinh tế - xã hội. Dù cố tình xóa dữ liệu, khóa tài khoản nhằm che giấu hành vi, cơ quan điều tra vẫn thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Hồi tháng 6 vừa qua, Công an TP.HCM bắt giữ TNP (Khánh Hòa) và NSH (Lâm Đồng) do phát tán clip sai sự thật, xúc phạm một nguyên lãnh đạo Công an TP.HCM. Hai người này sử dụng các tài khoản TikTok để biên tập, lồng ghép các thông tin xuyên tạc, cắt ghép hình ảnh lãnh đạo, gắn tiêu đề “giật gân”, kèm bình luận bịa đặt nhằm công kích chủ trương tinh gọn bộ máy, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đến gây rối trật tự, cưỡng đoạt tiền của công chức Không chỉ ở TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa qua cũng khởi tố, bắt tạm giam ĐTNH (xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) về tội gây rối trật tự công cộng. Tự nhận là “đại diện dân oan”, H nhiều lần gửi đơn thư sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng và kích động người dân tụ tập trái phép. Từ năm 2024, bà này chủ mưu lôi kéo phụ nữ, trẻ em cản trở hoạt động sản xuất, gây mất an ninh trật tự; điển hình là vụ ngăn cản thu hoạch sầu riêng ngày 18-6. H còn lợi dụng các buổi tiếp dân để phát tán thông tin sai lệch, vu khống cán bộ, xúi giục người dân khiếu nại thay. Một đồng phạm là KT bị khởi tố nhưng được tại ngoại do thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra. Không chỉ gây rối, tại Lâm Đồng còn xuất hiện những thủ đoạn tinh vi hơn khi một số đối tượng lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi, tống tiền cán bộ. Điển hình là vợ chồng NTC và NTBP, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Từ sai sót hành chính nhỏ trong hồ sơ chuyển nhượng đất, C “đánh hơi” thấy cơ hội kiếm lợi. Sau khi nắm được điểm yếu của cán bộ địa chính, C gọi điện thoại đe dọa tố cáo nếu không được chi 500 triệu đồng “để rút đơn”. Khi bị từ chối, C tiếp tục gây sức ép, hẹn giao tiền tại quán cà phê. Tối 13-7-2023, công an bắt quả tang vợ chồng C đang nhận tiền. Ngày 16-10-2024, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt C 12 năm tù, P 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Những chiêu trò phổ biến Gần đây, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các thế lực thù địch, ĐỖ THIỆN - VÕ TÙNG Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số, “truyền thông đen” đang nổi lên như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh thông tin và niềm tin xã hội. Mang nhiều vỏ bọc khác nhau, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội đã triệt để lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, cắt ghép, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, cán bộ, thậm chí vu khống, kích động chia rẽ nội bộ và gây mất ổn định xã hội. Từ những bài viết sai sự thật đến các đoạn video “deepfake”, thủ đoạn của “truyền thông đen” ngày càng tinh vi, lan rộng và khó kiểm soát. Từ bôi nhọ cán bộ, xúc phạm lãnh đạo… Các phần tử chống đối, thù địch thường triển khai nhiều thủ đoạn bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ đời tư các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, từ những người tiền nhiệm đến hiện nay. Những chiêu trò phổ biến thường là tấn công nguồn gốc xuất thân, gia đình, quá trình trưởng thành, học hành, tư cách đạo đức, thành tích công tác. Những cáo buộc này còn xoáy vào năng lực, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu, mối quan hệ bất chính với doanh nghiệp để trục lợi cho người thân, gia đình… Trong thời gian qua, nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được đông đảo quần chúng nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cả những chính sách quốc tế ủng hộ như công cuộc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; việc sáp nhập các tỉnh, TP và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp… Thế nhưng không ít thế lực cố tình diễn ngôn sai Chiêu trò xuyên tạc, chia rẽ và phá hoại niềm tin phản động và phần tử cơ hội chính trị liên tục lợi dụng không gian mạng để tung ra các chiêu trò tinh vi, phối hợp công nghệ hiện đại với tâm lý xã hội triển khai “chiến dịch thông tin bẩn”, “truyền thông đen” ngày càng quy mô và nguy hiểm, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dưới vỏ bọc “tự do ngôn luận”, họ sử dụng tám thủ đoạn chính. Một là cắt ghép hình ảnh, video (deepfake) để dựng clip “nhạy cảm”, phát tán gây hiểu lầm, bôi nhọ danh dự cá nhân. Hai là lan truyền thông tin bịa đặt, xuyên tạc từ đời tư, nguồn gốc đến công tác cán bộ, gieo rắc hoài nghi trong dư luận. Ba là mạo danh, lập tài khoản/trang tin giả để đăng tải nội dung “giật gân”, đánh lừa người đọc rằng đó là nguồn tin chính thống của cán bộ, lãnh đạo. Bốn là thổi phồng sai sót nhỏ thành sai phạm nghiêm trọng, quy chụp, bóp méo sự thật để công kích lãnh đạo, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên. Tiếp đó, họ lồng ghép thông tin thật - giả khiến người đọc khó phân biệt nhằm tăng tính thuyết phục cho luận điệu sai trái. Sáu là kích động khiếu kiện, tụ tập trái pháp luật, núp bóng “dân oan” để tạo áp lực dư luận. Hai chiêu trò phổ biến cuối cùng đó là tấn công tinh thần qua tin nhắn, email bôi nhọ, lan truyền vào nội bộ cơ quan, gia đình cán bộ nhằm gây chia rẽ; đồng thời điều phối từ nước ngoài, sử dụng mạng ẩn danh và nền tảng xuyên biên giới để né kiểm duyệt, tăng độ lan tỏa. Tất cả thủ đoạn kể trên hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước thực trạng này, việc chủ động nhận diện, phản bác thông tin sai trái và tăng cường truyền thông chính thống là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ uy tín của lãnh đạo, giữ vững niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.• Trong thời gian qua, Bộ Công an, công an các tỉnh, TP, trong đó có Công an TP.HCM không ngừng khuyến cáo mọi công dân phải tuân thủ pháp luật, kể cả trong hoạt động trên không gian mạng. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận - một quyền cơ bản của con người song quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Mỗi người cần nhận thức đúng đắn, phát huy trách nhiệm cá nhân khi phát ngôn, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để công kích, xúc phạm, bịa đặt hay lan truyền thông tin sai sự thật về tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, an toàn và tôn trọng pháp quyền. Lực lượng chức năng cũng khuyến nghị người dân cảnh giác, chủ động kiểm chứng trước khi chia sẻ, không để bị lôi kéo, lợi dụng vào các hoạt động phát tán tin giả, xuyên tạc, bôi nhọ. Mỗi cá nhân, tổ chức cần chung tay xây dựng không gian mạng văn minh, góp phần củng cố niềm tin xã hội, giữ vững an ninh thông tin và trật tự an toàn trong đời sống số hiện nay. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác Việc chủ động nhận diện, phản bác thông tin sai trái và tăng cường truyền thông chính thống là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ uy tín của lãnh đạo, giữ vững niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. phapluat@phapluattp.vn “Truyền thông đen” đang trở thành công cụ nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng để xuyên tạc, vu khống, hạ uy tín của cán bộ, lãnh đạo, đe dọa trực tiếp niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Chặn hiểm họa từ “truyền thông đen” - Bài 1 LTS: Cùng với sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội và các công cụ truyền thông thế hệ mới, tình trạng “truyền thông đen”, nhất là vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên để trục lợi cũng trở nên tinh vi, phức tạp và phổ biến. Không ít trường hợp đã bị phát hiện, xử lý nhưng “truyền thông đen” vẫn là một thực trạng ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường nếu không có các giải pháp quyết liệt, mạnh tay. Tuyến bài “Chặn hiểm họa từ “truyền thông đen”” sẽ làm rõ chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời gợi ý các giải pháp nhằm ngăn ngừa thực trạng này. NTC bị bắt quả tang khi lợi dụng việc tố cáo cán bộ địa chính để cưỡng đoạt 500 triệu đồng. Ảnh: VT

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==