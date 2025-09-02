248-2025

2 Thời sự - Thứ Hai 3-11-2025 NGUYỄN DO Ngày 2-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến TP Huế thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vừa qua. Mong người dân sớm vượt qua khó khăn Tại xã Quảng Điền, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi các gia đình ở thôn Khuông Phò Đông - là một trong những địa bàn bị cô lập, ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua. Tại đây, Tổng Bí thư chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra, đồng thời động viên người dân sớm vượt qua khó khăn. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước luôn hướng về Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tập trung nguồn lực bảo đảm không để người dân nào bị thiếu thốn. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế. Tổng Bí thư cũng trao 45 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Điền. Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà Tổng Bí thư ghi nhận TP đã chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng, sát với tình hình diễn biến mưa lũ, qua đó cho thấy hiệu quả của vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đã ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động cung cấp thông tin, công khai, minh bạch và cảnh báo sớm đến người dân thông qua hệ thống chuyển đổi số. Người dân cũng đã chủ động ứng phó với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại các khu vực sinh sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh Trung ương, MTTQ Việt Nam, các ngành, địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã kịp thời hỗ trợ nhiều đợt nhằm bù đắp những thiệt hại của người dân. lương thực, thực phẩm, nước uống và khắc phục sau lũ lụt, góp phần hạn chế những khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng Bí thư lưu ý tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và nhân dân TP Huế tuyệt đối không được chủ quan. Công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cần tiếp tục chủ động từ sớm; xác định việc phòng chống bão lũ, phòng chống thiên tai làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Về những đề xuất của địa phương nhằm hạn chế ngập lụt trên địa bàn TP Huế, Tổng Bí thư nhấn mạnh Chính phủ chỉ đạo địa phương tập trung đầu tư xây dựng, củng cố các công trình hồ chứa nước, đê biển để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân trước các đợt mưa lũ. Đánh giá cao các lực lượng hỗ trợ rất tích cực, kịp thời và đồng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ để các học sinh trở lại trường học và cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại.• Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến thăm hỏi người dân vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, TP Huế. Ảnh: TTXVN Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện 24/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du. Công điện nêu rõ những ngày cuối tháng 10, mưa lớn đã gây lũ vượt lịch sử trên hai tuyến sông tại TP Huế và Đà Nẵng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc chủ động vận hành để bảo đảm dung tích phòng lũ và vận hành giảm lũ cho hạ du đã góp phần rất quan trọng giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt cho hạ du. Bên cạnh đó, để giảm ngập lụt cho hạ du và an toàn công trình trong tình huống mưa lũ kéo dài góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ và UBND các tỉnh, TP từ Nghệ An đến Quảng Ngãi theo nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo. Theo đó, các chủ hồ khẩn trương vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo ưu tiên dành dung tích phòng lũ cho hạ du; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra. Thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân vùng hạ du, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản trong quá trình vận hành. • Chiều 2-11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng, TP Huế cho biết một vệt nứt lớn, hở hơn 1 m, dài khoảng 50 m đã xuất hiện trên ngọn đồi ở khu vực thôn K Long. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời sáu hộ dân với 21 khẩu đến nơi an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch có mưa rất to và đặc biệt to. Cơ quan này dự báo mưa sẽ mở rộng ra toàn TP Huế, riêng khu vực thượng nguồn này vẫn tiếp tục có mưa đặc biệt to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cảnh báo mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao. Các khu vực này có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở và trượt lở đất. • Chiều cùng ngày, tại Hà Tĩnh, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, toàn tỉnh còn 4.021 hộ bị ngập nước, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ. Tại xã Cẩm Duệ, một số vị trí nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ có mưa liên tục từ đêm 29-10 đến 1-11, mực nước sông Ngàn Mọ dâng cao, cùng với việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn đã khiến nhiều khu dân cư bị ngập nước. Theo thống kê, hơn 2.900 hộ dân tại xã Cẩm Duệ bị ngập lụt. Địa phương phải sơ tán khẩn cấp khoảng 780 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân không chủ quan bị động, đồng thời phải đặt an hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp nhân dân TP Huế. Bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã nghe lãnh đạo TP Huế báo cáo về công tác triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn TP trong đợt mưa đặc biệt lớn vừa qua. Sau khi nghe báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của TP trong công tác phòng ngừa và xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo các yêu cầu hướng dẫn của Trung ương; chủ động rút ra những bài học, nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Các địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, có sự sát cánh của các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, là lực lượng xung kích kịp thời hướng dẫn nhân dân sơ tán, tiếp tế thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư Tô Lâm: Chung tay dân sớm ổn định sau mưa lũ Yêu cầu các tỉnh miền Trung vận hành hồ chứa an toàn Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm ổn định đời sống người dân. Báo cáo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 30-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trên địa bàn TP Huế xảy ra mưa rất to, lượng mưa đo được vùng núi phổ biến 1.000-1.800 mm, một số nơi cao hơn. Trên địa bàn còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân 0,3-0,5 m. Thống kê chưa đầy đủ, tổng thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 1.781 tỉ đồng. Trong lũ không có người chết, tuy nhiên sau lũ có 15 người chết, 1 người bị thương. Lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo UBND các xã, phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân mất, bị thương do mưa lũ. Các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn cứu trợ, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các vùng người dân bị ngập sâu, đảm bảo các hộ dân không thiếu lương thực trong thời gian mưa lũ. Về công tác khắc phục, TP đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Cục Dự trữ Nhà nước từ nguồn dự trữ quốc gia các loại nhu yếu phẩm, lương thực, phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn và kinh phí hỗ trợ từ Trung ương 250 tỉ đồng đã giải quyết các khó khăn trước mắt; kịp thời phân bổ và trực tiếp hỗ trợ cho người dân, đảm bảo không để dân đói, dân khát…; triển khai tổng dọn vệ sinh tại các khu vực nước rút. Không để dân đói, dân khát Các sinh hoạt của các gia đình tại TP Huế chưa thể diễn ra bình thường do nước lũ vẫn chưa rút hẳn. Ảnh: NGUYỄN DO

3 toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, lưu lượng nước đổ về hồ Kẻ Gỗ để linh hoạt điều tiết. Đảm bảo đủ lương thực, nhu yếu phẩm, không để nhân dân thiếu đói, thiếu khát trong những ngày này. NHÓM PHÓNG VIÊN Thời sự - Thứ Hai 3-11-2025 Hơn 2.900 hộ dân tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) bị ngập lụt. Ảnh: MINH TRƯỜNG Báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn giúp người PHƯƠNG NAM - CHÍNH THÀNH Liên quan đến vụ vỡ hồ nước của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (Công ty Trang Trại Việt) ở thôn 2, xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng), ngày 2-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái LNBT (13 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi vào khuya 1-11. Khẩn trương khắc phục sự cố Ngay khi xảy ra sự cố, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu UBND xã Tuy Phong chỉ đạo Công ty Trang Trại Việt khẩn trương khắc phục sự cố. Ông Mười yêu cầu thực hiện ngay các giải pháp bảo đảm an toàn cho khu vực chứa nước hiện hữu, hạ mực nước xuống mức an toàn, tránh nguy cơ tái diễn sự cố. Đồng thời, khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Rà soát các khu dân cư đang xảy ra ngập lụt để có phương án di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn. Đảm bảo chỗ ở, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh... cho người dân bị ảnh hưởng trong thời gian phải di dời. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn, khó khăn… Trưa 2-11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND xã Tuy Phong về tình hình mưa lớn, gây ảnh hưởng lớn đến tài sản và đời sống người dân. Tại buổi làm việc, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN&MT phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra giấy phép của Công ty Trang Trại Việt. Nếu không có thì phải kiên quyết cưỡng chế, xử lý ngay. “Nội dung nào nằm trong giấy phép thì làm, còn không có giấy phép phải kiên quyết xử lý” - ông Mười nói. Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu cơ quan điều tra công an tỉnh khẩn trương xác minh, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. “Việc cần làm ngay là phải dọn dẹp hết đất đá, khơi thông giao thông tại các khu vực bị ngập, lũ quét để ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân chủ động hơn nữa trong ứng phó, nhất là khi bão số 13 có khả năng đổ bộ, khả năng sẽ ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh” - ông Mười nói. Làm rõ các hồ chứa nước trên núi là do bị vỡ hay do tự xả Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND khu vực 14 - Lâm Đồng, Công an xã Tuy Phong làm việc với gia đình của bé gái LNBT bị lũ cuốn tử vong. Đoàn công tác của công an, VKSND đã leo núi Tân Lai để khám nghiệm hiện trường, đo vẽ xác định diện tích các hồ chứa nước trên núi của Công ty Trang Trại Việ. “Hiện nay, một số người dân bức xúc yêu cầu các ngành, các cấp phải xử lý trách nhiệm của Công ty Trang Trại Việt, có phương án xử lý không để tình trạng vỡ hồ xảy ra gây nguy hiểm cho người dân” - báo cáo ban đầu của Công an xã Tuy Phong nêu. Theo báo cáo của xã Tuy Phong, từ trưa 1-11 đến rạng sáng 2-11, tại địa bàn xã có mưa lớn. Đến khoảng 18 giờ ngày 1-11, hồ nước diện tích 1.400 m2 của Công ty Trang Trại Việt, do ông Trần Quang Tính, ngụ TP.HCM, là giám đốc, bị vỡ chảy xuống khu vực thôn 2 kết hợp với lượng nước từ kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà và suối Tân Lai làm cho nước dâng cao, chảy xiết. Hàng chục hộ dân bị ngập nặng đã được lực lượng quân sự, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị địa phương khẩn trương di dời khẩn cấp tới trụ sở UBND xã và một số trường học gần đó tránh trú qua đêm, đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành làm rõ các hồ chứa nước trên núi là do bị vỡ hay do tự xả để cứu hồ mà không thông báo cho phía dưới hạ lưu biết để phòng tránh và gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đại diện UBND xã Tuy Phong thông tin thêm đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại hoa màu, gia cầm, gia súc và nhà cửa của người dân. Công an xã đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu LNBT, xác minh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Công ty Trang Trại Việt.• Người dân xã Tuy Phong bị thiệt hại nặng nề tài sản. Ảnh: PN Khẩn trương điều tra vụ vỡ hồ nước dẫn đến chết người ở Lâm Đồng Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan điều tra công an tỉnh khẩn trương xác minh, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ vỡ hồ ở Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (phải) thăm hỏi gia đình cháu gái 13 tuổi bị lũ cuốn trôi tại xã Tuy Phong vào sáng 2-11. Ảnh: PN Khoảng ngày 7-11, bão số 13 di chuyển vào đất liền Việt Nam Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 1-11 đến chiều tối 3-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 750 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 250 mm. Dự báo khoảng ngày 5-11, bão số 13 sẽ đi vào biển Đông; khoảng ngày 7-11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm 6-11 đến 9-11.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 3-11-2025 Trước hiện tượng “truyền thông đen” ngày càng phổ biến, ông Nguyễn Đức Hà (ảnh nhỏ), nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), nhận định: Những chiến dịch bôi nhọ, vu khống, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên dù không súng đạn, không đổ máu nhưng lại âm thầm khoét sâu vào niềm tin của nhân dân với Đảng. Chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng, mưu đồ bẻ gãy sức mạnh đoàn kết - điều làm nên bản lĩnh và uy tín của Đảng ta xưa nay. Nhận diện các “đòn hiểm đến rất hiểm” . Phóng viên: Ông nhận định như thế nào về mức độ nguy hiểm của các chiến dịch truyền thông bẩn, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ, đảng viên? + Ông Nguyễn Đức Hà: Tất cả những hành vi vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc đều có cùng một mục tiêu chung: Làm cho Đảng yếu đi, Nhà nước mất uy tín và nhân dân hoài nghi. Chúng không chỉ tấn công cá nhân cán bộ, mà đánh thẳng vào các mối quan hệ trụ cột của hệ thống chính trị. Trước hết, là chúng chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng. Chúng tạo ra các “phe nhóm ảo”, dựng lên chuyện “cánh này, phe kia”, kích động đấu đá, gây bè phái, làm mất đoàn kết. Chúng muốn người dân hiểu lầm, hiểu lệch lạc, từ đó thêu dệt nên hàng loạt những câu chuyện khác để tạo nghi kỵ, giảm sức chiến đấu trong Đảng. Tiếp đến là chúng chia rẽ Đảng với nhân dân, làm cho nhân dân suy giảm niềm tin vào Đảng. Đây là đòn nguy hiểm nhất, vì sức mạnh của Đảng chính là sức mạnh của nhân dân. Khi người dân mất niềm tin, mối liên kết giữa Đảng với nhân dân bị tách rời, Đảng sẽ yếu đi. Thủ đoạn của họ là bôi nhọ cán bộ, bịa đặt hoặc thổi phồng sai phạm của một số ít cá nhân để quy chụp cho cả hệ thống, cả đội ngũ cán bộ khiến người dân nghi ngờ, giảm sút niềm tin và dần dần xa rời Đảng. Không dừng lại ở đó, chúng còn kích động chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang - nhất là giữa quân đội và công an. Đây là hai lực lượng được coi là “lá chắn” thép vững chắc và “thanh bảo kiếm” sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và bảo vệ nhân dân. Âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” là chiêu bài rất nguy hiểm của chúng nhằm tách rời sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, công an, mà Đảng ta không ngừng đề phòng, cảnh báo. Những “mũi kim” hòng định hướng dư luận . Làm thế nào để nhận diện bản chất của những chiến dịch “truyền thông đen” được tổ chức tinh vi, bùng phát theo chu kỳ, nhằm tạo sóng dư luận và thao túng nhận thức xã hội? + Phải nói rằng các hành vi bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc hiện nay ngày càng tinh vi, có tổ chức và nguy hiểm hơn trước. Chúng hoạt động theo chu kỳ, bùng phát mạnh vào các thời điểm nhạy cảm hoặc có những sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các ngày lễ lớn của dân tộc… Bình thường thì âm ỉ nhưng đến những dịp quan trọng thì bùng nổ trên mạng, như một làn sóng có tính toán. Cái tinh vi nằm ở chỗ chúng không chỉ bịa đặt hoàn toàn, mà còn dựa vào những sự kiện có thật - những vụ việc có thật, con người có thật. Từ đó, chúng thổi phồng, bóp méo, quy chụp, biến một sai phạm của cá nhân thành hình ảnh tiêu cực của cả hệ thống chính trị. “Có ít thì suýt ra nhiều, có bé thì xé ra to”. Chúng ta phải thừa nhận rằng xã hội chúng ta không thể nào hoàn hảo. Trong số hàng triệu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương, cơ sở sẽ không tránh khỏi có một số người quan liêu, hách dịch, thậm chí tha hóa, biến chất. Cuộc chiến chống tham vậy, chúng không đánh bằng vũ khí, mà đánh bằng truyền thông bẩn, bằng tâm lý đám đông. Và khi thông tin sai đã “ăn” vào nhận thức xã hội thì hậu quả còn nặng nề hơn cả đạn bom. Xây dựng tấm “lá chắn” bảo vệ nền tảng tư tưởng . Đảng đã lường trước nạn vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên và đưa ra những giải pháp phòng ngừa ra sao, thưa ông? + Thực ra, hiện tượng vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ, đảng viên không phải là vấn đề mới. Nó đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức, cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Đảng ta đã nhận diện rất sớm hiện tượng này và xem đó là một cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, chứ không đơn thuần là câu chuyện chống lại truyền thông bẩn, hay “truyền thông đen”. Chính vì vậy, Đảng ta đã sớm có những chủ trương, giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch những hành vi xấu, nhằm bảo vệ nền tảng Đấu tranh với các hành vi vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc hoặc bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, phản động là cuộc chiến trường kỳ và sắc bén. ĐỖ THIỆN - VÕ TÙNG Cuộc chiến vì niềm tin Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng, “công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả”. Dự thảo Báo cáo đề ra chủ trương “lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, truyền thông; quản lý có hiệu quả an ninh mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tiếp tục (i) Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (ii) Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (iii) Theo dõi sát thông tin đối nội và đối ngoại trên không gian mạng; dự báo, cảnh báo, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tất cả những hành vi vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc đều có cùng một mục tiêu chung: Làm cho Đảng yếu đi, Nhà nước mất uy tín và nhân dân hoài nghi. nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đã triển khai trong suốt thời gian qua cho thấy Đảng nhận thức rõ và hành động quyết liệt. Tuy nhiên, “truyền thông đen” đã dựa vào số ít này để nâng lên thành quan điểm, bản chất và quy chụp cho cả hệ thống. Nguy hiểm hơn, trong môi trường mạng xã hội phát triển như hiện nay khiến tin giả, tin không có thật lan nhanh gấp hàng trăm lần khả năng kiểm chứng. Khi cơ quan chức năng phát hiện, bóc gỡ thì đã có hàng chục ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm ngàn người xem. Trong khi đó, không phải ai cũng đủ trình độ, nhận thức để phân biệt đúng - sai. “Nhiều người đọc nhưng ít người hiểu” - đó là thực tế khiến thông tin sai lệch càng dễ bén rễ và tác động đến tư tưởng của đông đảo quần chúng. Cách thể hiện của các nhóm thù địch cũng rất tinh vi: Ngôn ngữ mềm, lời bình mượt, câu chữ gợi ý, thậm chí giả vờ không thô tục, không cực đoan - khiến người đọc dễ tin. Chính những “lời bình tưởng vô hại” ấy lại là mũi kim định hướng dư luận. Như Chặn hiểm họa từ “truyền thông đen” - Bài 4

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 3-11-2025 của nhân dân! tư tưởng và các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Điển hình là ngày 22-102018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 35-NQ/ TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn xa của Đảng: Lường trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong bối cảnh truyền thông số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Những luận điệu sai trái, bôi nhọ của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị không chỉ nhằm vào cá nhân cán bộ, đảng viên mà chúng còn đánh thẳng vào nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hệ giá trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ bản chất hệ tư tưởng, ta thấy rằng các thế lực thù địch, tổ chức phản động không bao giờ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, đất nước Việt Nam hùng cường. Vì vậy, chúng tìm mọi cách và bằng mọi thủ đoạn, hình thức, phương tiện để làm cho Đảng ta yếu đi, Nhà nước ta Họ đã nói Đảng, Nhà nước với các cơ chế, chính sách chăm sóc y tế, giáo dục, an sinh xã hội ngày càng tiến bộ, người dân cảm nhận được sống an toàn, ấm no, vui vẻ, hạnh phúc, được tạo điều kiện làm ăn, phát triển… thì trong họ sẽ tự sinh ra niềm tin to lớn, khó có thế lực nào hay thông tin bôi nhọ, vu khống nào có thể thay đổi họ. Tôi lấy ví dụ đợt kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-91945 – 2-9-2025) vừa qua, Đảng, Nhà nước tặng mỗi người dân 100.000 đồng đến vui Tết độc lập. Số tiền này có thể không lớn với mỗi cá nhân, gia đình về giá trị vật chất nhưng đã tạo ra một sợi dây xuyên suốt kết nối hàng trăm triệu người dân lại với nhau. Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ rối ren, nhân dân hoài nghi vào Đảng, Nhà nước. Mục tiêu cuối cùng là chúng làm suy giảm niềm tin của nhân dân, khiến Đảng mất vai trò lãnh đạo... Chính vì thế, việc phát hiện, nhận diện và chuẩn bị công cụ đấu tranh tư tưởng là bước đi rất kịp thời. Các giải pháp của Đảng, trong đó có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị không chỉ là định hướng, mà là “lá chắn” bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên truyền thông đa chiều. Giải pháp gốc rễ và lâu dài . Trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go với “truyền thông đen”, đâu sẽ là “tấm lá chắn” vững vàng nhất, khiến mọi mưu đồ bôi nhọ, quy chụp đều trở nên vô nghĩa? + Đấu tranh với các hành vi vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc hoặc bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, phản động là cuộc chiến lâu dài, trường kỳ, đòi hỏi cả lý lẽ, tri thức và sự kiên định. Không thể chỉ hô khẩu hiệu hay phản ứng cảm tính, mà phải phản bác bằng chứng cứ và lý luận sắc bén. Thứ nhất, phải hiểu thật sâu và nắm chắc vấn đề. Khi phản bác, không thể nói suông “anh nói sai” - mà phải chỉ rõ sai ở đâu, sai thế nào, bản chất và mục đích của nó là gì. Chỉ có chứng minh được, lột tả được bản chất “tim đen” của chúng, người dân mới hiểu và tin. Thứ hai, phải dùng chính công cụ truyền thông chính thống để đấu tranh với truyền thông bẩn, “truyền thông đen”. Chúng dùng mạng xã hội, báo chí thì ta cũng phải dùng chính mặt trận ấy. Nhưng thay vì công kích, phải dùng thông tin chính xác, lập luận chặt chẽ, cách thể hiện thuyết phục, nhân văn - để đi vào lòng người. Không để “khoảng trống thông tin”, phải dùng tin đúng đè bẹp tin sai, dùng tin thật đè bẹp tin giả, dùng tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực… Thứ ba, nâng cao dân trí và khả năng “đề kháng thông tin” của người dân. Khi người dân có tri thức, có khả năng nhận biết thì tin giả sẽ không còn đất sống. Đây là giải pháp gốc rễ và lâu dài nhất. Nhận thức hay sức “đề kháng” của người dân không chỉ đến từ giáo dục, truyền thông chính thống mà còn đến từ các chính sách dân sinh, chăm sóc cho đời sống nhân dân. Chống “truyền thông đen”: Từ tự thân đến mặt trận pháp lý Cứ thi thoảng, các cơ quan chức năng lại phát hiện, xử lý những trường hợp đăng đàn mạng xã hội để vu khống, bôi nhọ danh dự, hạ bệ uy tín một số cán bộ, đảng viên. Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng không! Đặc biệt, trước những sự kiện hệ trọng của đất nước, làn sóng vu vạ nhằm vào các quan chức, lãnh đạo lại bùng phát. Từ việc đâm đơn khiếu nại, kiện tụng không có cơ sở, nặc danh tố cáo đến livestream và dùng các nền tảng số để phát tán thông tin sai trái, độc hại, bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên để trục lợi. Điển hình năm 2025, Việt Nam thực hiện nhiều cải cách lớn như sáp nhập tỉnh, thành; sắp xếp, tinh giản lại bộ máy hành chính; thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đất nước cũng tổ chức nhiều sự kiện trọng đại, đại hội Đảng tại các tỉnh, thành và đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV. Khi người dân cả nước nô nức hưởng ứng, quan tâm thì cũng là khi các chiến dịch “truyền thông đen” được các thế lực thù địch đẩy mạnh, bằng vô số câu chuyện bịa đặt, nói xấu, vu khống nhằm tạo sự nghi kỵ, bất mãn, kích động, chia rẽ. Mưu đồ hay động cơ, tác hại hay hiểm họa của “truyền thông đen” có lẽ đã được thảo luận nhiều. Còn dưới góc độ pháp lý, hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên có thể gánh chịu nhiều chế tài khác nhau. Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì người thực hiện hành vi “lăng mạ, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác” sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện hành vi bôi nhọ, vu khống còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là “buộc xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu”. Tuy nhiên, nếu hành vi “vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được thực hiện trên mạng xã hội” thì sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng (đối với cá nhân), đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật” (Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP). Ngoài ra, BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng có quy định các tội phạm liên quan đến bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên. Cụ thể, Điều 155 quy định về tội làm nhục người khác, Điều 156 quy định về tội vu khống. Theo đó, hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” bị xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự đều có khách thể bị xâm phạm là quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của một cá nhân. Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm, hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tiêu chí để truy cứu trách nhiệm hình sự là người bị hại có bị xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hay không. Thực tế một số cơ quan tiến hành tố tụng quyết định xử lý người vi phạm theo Điều 331 BLHS tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ngoài ra tùy hành vi, hậu quả mà có thể bị xem xét về các tội khác như: Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 116 BLHS); tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Điều 117 BLHS 2015)… Về lâu dài, ngoài hình thức chế tài bằng pháp lý, cần đến những giải pháp mạnh tay khác. Thông thường, hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên thường được các đối tượng ngụy tạo, cắt ghép và thêu dệt dựa trên những tình huống có thật. Những tình huống này vốn có thể xảy ra trong đời sống nhưng bị thêm thắt những chi tiết tiêu cực nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của người bị hại. Vì vậy, để phòng ngừa nạn bôi nhọ, vu khống, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương về sự liêm khiết, thận trọng trong hành vi, lối sống, những vấn đề dễ tạo ra dị nghị, dễ bị xuyên tạc. Thứ hai, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật nên hệ thống pháp luật càng rõ ràng, minh bạch thì hiệu quả càng cao. Do đó, việc hoàn thiện các quy định phòng, chống hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết. Cần loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa chế tài hành chính và hình sự để bảo đảm cho người thực thi công vụ có cơ sở pháp lý vững chắc trong việc xử lý vi phạm. Thứ ba, phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân. Đây là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, giúp hình thành ở người dân tri thức pháp lý, ý thức tôn trọng và hành vi xử sự phù hợp với chuẩn mực pháp luật. Hoạt động này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài để đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống. Phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò then chốt trong phòng, chống hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên. Một mặt, nó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tính chính danh trong hoạt động công vụ; mặt khác, giúp nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân trong không gian mạng và ngoài đời thực. Cuối cùng, cần đề cao trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, đồng thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên - dù người vi phạm ở bất kỳ vị trí, chức vụ nào, còn đương chức hay đã nghỉ hưu. TS CAO VŨ MINH, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Góc nhìn Cuối cùng, phải tiếp tục làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì như tôi từng nói, “tham nhũng là cái bóng của quyền lực” - rất khó để xóa sổ vĩnh viễn, thế giới chưa có nước nào làm được cả nhưng chúng ta phải kéo giảm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đến mức thấp nhất. Khi cán bộ liêm chính thì kẻ xấu không còn nhiều “chất liệu” để bịa đặt, xuyên tạc; quan trọng là người dân - dù bị tác động thế nào - vẫn luôn tin vào lời nói, hành động của cán bộ liêm chính. Tóm lại, đây không chỉ là cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, mà là cuộc chiến vì niềm tin của nhân dân. Giữ được niềm tin ấy - tức là giữ được nền tảng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. . Xin cảm ơn ông.•

6 Thời sự - Thứ Hai 3-11-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TP.HCM khẩn trương thu thập giá đất để xây dựng bảng giá đất mới Mới đây, Sở NN&MT TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, áp dụng từ ngày 1-1-2026 theo trình tự thủ tục rút gọn. Theo Sở NN&MT, sở đang đề nghị các xã, phường, đặc khu, thuế TP và các thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai TP và các chi nhánh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến, các dự án tái định cư để tổng hợp, tính toán, cân chỉnh. Từ đó, có đề xuất bảng giá đất mới. Sau khi có dữ liệu giá, sở sẽ gửi dự thảo bảng giá đất lần đầu cho MTTQ Việt Nam TP.HCM và đăng tải lên cổng thông tin TP để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức và người dân TP. Sở sẽ tổng hợp gửi hội đồng thẩm định bảng giá đất ý kiến thẩm định, gửi Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó tổng hợp, báo cáo UBND TP kèm dự thảo bảng giá đất để UBND TP trình HĐND TP xem xét và phê duyệt… NGUYỄN CHÂU Tin vắn • Tấn công bạn nhậu vì khuyên “nghỉ nhậu”. Ngày 2-11, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Thanh Phương (43 tuổi, xã Bình Thạnh Đông) để điều tra hành vi tấn công anh NTN, người khuyên Phương “nghỉ nhậu” trước đó, gây thương tích 19%. CHÂU ANH • Bắt nghi phạm Trung Quốc trốn khỏi bệnh viện. Chiều 2-11, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), người đã trốn khỏi BV Đà Nẵng. Li Shang Ze bị bắt tạm giam để điều tra tội bắt giữ người trái pháp luật. THANH NHẬT • Giao nộp súng sau khi đi xem tòa xử án. Ngày 2-11, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận một cây súng quân dụng và 10 viên đạn do ông Nguyễn Văn Minh (39 tuổi, ngụ phường Đồng Hới) giao nộp sau khi đến theo dõi một phiên tòa. MINH TRƯỜNG Chiều 2-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (trước đây tên gọi là Bộ Quốc phòng) Mỹ cùng các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thời gian qua hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ. Ông đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nêu rõ chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương giữa hai bên, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đồng thời khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. (Theo TTXVN) Ngày 2-11, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam phối hợp với Học viện Hành chính và quản trị công và Đảng ủy, chính quyền phường Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức diễn đàn khoa học chủ đề “Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường”. Tham luận tại diễn đàn, PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và quản trị công, chỉ ra bốn nhóm “điểm nghẽn” chính yếu đang tác động trực tiếp đến hiệu suất và tính hiệu quả của chính quyền cấp phường. Đó là sự quá tải về khối lượng công việc và áp lực tâm lý đối với đội ngũ công chức; bất cập về năng lực và cơ cấu đội ngũ công chức… Từ đó, ông chỉ ra năm nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí của chính quyền phường và phương thức quản trị là giải pháp mang tính nền tảng, là điều kiện tiên quyết để các giải pháp khác phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, lấy con người làm trọng tâm, thông qua việc tái cấu trúc, nâng cao năng lực và ban hành cơ chế đãi ngộ đột phá cho đội ngũ công chức phường; lấy chuyển đổi số làm giải pháp đột phá, sử dụng các công nghệ (AI, Big Data) làm nền tảng cốt lõi cho cơ chế vận hành mới, để quản trị siêu đô thị một cách thông minh, hiệu quả… ĐỨC MINH Chiều 2-11, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp ứng cứu tàu hàng chở gần 175.000 tấn quặng sắt bị mắc cạn ở vùng biển Dung Quất, nguy cơ chìm, tràn dầu ra môi trường biển. Theo thông tin ban đầu, tàu STAR BUENO có quốc tịch Liberia do Công ty TNHH Thương mại và logistics Thái Bình Dương làm đại lý, chở theo 22 thuyền viên (quốc tịch Philippines và Ukraine) cùng gần 175.000 tấn quặng sắt, hành trình từ Nam Phi đến cảng Dung Quất để nhập cảnh Việt Nam. Do tàu có tải trọng lớn và đang trong tình trạng hư hỏng nặng, lực lượng chức năng lo ngại nguy cơ chìm tàu dẫn đến tràn dầu, quặng sắt trôi xuống biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đề phòng sự cố môi trường xảy ra. NGUYỄN YÊN Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: TTXVN Tuần này, Quốc hội thảo luận các dự luật về tư pháp, đầu tư, quy hoạch quốc gia Ngày 3-11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiếp tục bước vào tuần làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng. Ngay trong ngày 3-11, Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình về các dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá và Luật Thương mại điện tử. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về những dự án luật nêu trên. Sáng 4-11, các đại biểu sẽ nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với chín dự án luật. Bao gồm dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Cùng với đó là các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Đáng chú ý, Quốc hội dành toàn thời gian chiều 4-11 để thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng… NGUYỄN THẢO Ngành thuế triển khai 60 ngày cao điểm giúp hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành vừa ký Quyết định 3352 ngày 31-10, khởi động chiến dịch 60 ngày (từ ngày 1-11 đến 30-12-2025). Chiến dịch nhằm chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ mô hình thuế khoán sang kê khai. Mục tiêu là từ ngày 1-1-2026, Việt Nam chính thức chấm dứt thuế khoán, hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, công bằng và hiện đại. Quyết định 3352/QĐ-CT được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy kinh tế tư nhân. Quyết định theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198/2025/ QH15 của Quốc hội. Kế hoạch 60 ngày cao điểm này sẽ triển khai trên toàn quốc nhưng trọng tâm sẽ là các đơn vị thuế cơ sở. Đây là những đơn vị trực tiếp làm việc với người dân. Đặc biệt, chiến dịch sẽ tập trung vào các “điểm nóng” có nhiều hộ khoán. Các điểm này như các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại sầm uất và các địa bàn kinh doanh dịch vụ lưu trú. Thông điệp của ngành thuế rất rõ ràng: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”. QUANG HUY Dính chiêu lừa học bổng du học, 2 sinh viên TP.HCM mất hơn 4 tỉ đồng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, giả danh chương trình học bổng du học quốc tế để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Ngày 28-10, ông HNL (ngụ TP.HCM) trình báo về việc con gái là HKL (19 tuổi, sinh viên) có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc. Trước đó, HKL nói đang làm thủ tục nhận “học bổng du học Canada” và cần chuyển 1 tỉ đồng để “đóng lệ phí…”. Sau khi ông L chuyển tiền vào tài khoản số 8816XXXXXX mang tên Lê Quang Linh, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 tỉ đồng để “chuộc người”. Ông L nghi ngờ và báo công an. Từ tin báo, công an khẩn trương truy tìm và giải cứu nạn nhân tại một phòng trọ vào chiều cùng ngày. Tương tự, sinh viên NCMT (18 tuổi, ngụ TP.HCM) bị lừa chuyển cho các đối tượng tổng cộng hơn 3,4 tỉ đồng thông qua tài khoản mang tên Lê Quang Linh. NGUYỄN TÂN Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, phát triển bền vững Giải pháp quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường Tàu chở 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở Dung Quất, nguy cơ tràn dầu

