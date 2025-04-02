250-2025

SỐ 250 (7523) - Thứ Tư 5-11-2025 Bộ Chính trị bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: ĐỪNG ĐỂ TINH GỌN BỘ MÁY MÀ SINH THÊM TẦNG NẤC “XIN-CHO” Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ba cấp phải là một chỉnh thể vận hành thông suốt, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau, tuyệt đối không phải ba lớp “chuyền trách nhiệm cho nhau” để nhân dân chạy vòng quanh. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Lời nhắc nhớ gửi đến tương lai Đề xuất hoán cải xe máy chạy xăng sang xe hybrid: Có khả thi? Đề xuất cho phạm nhân nhận quà qua đường bưu chính, ngân hàng TP.HCM:Người dân mong xóa quy hoạch treo nhiều năm Thủ tướng yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao nhất • Để đồng bào vùng lũ không đơn độc trong so nay trang 2 trang 6 trang 4+5+14 trang 9 trang 13 trang 8 trang 3

2 Thời sự - Thứ Tư 5-11-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 4-11, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện. Vẫn còn tình trạng “luật thì đúng mà làm thì khó” Tổng Bí thư Tô Lâm dành phần lớn thời gian gợi mở một số nhóm nội dung để các đại biểu cùng trao đổi, đào sâu, làm rõ thêm. Về thể chế và pháp luật, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta ban hành luật để quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. “Tuy nhiên, trong thực tiễn, vẫn còn tình trạng “luật thì đúng mà làm thì khó”, “trên nghị trường thì thông, xuống cơ sở thì vướng”” - ông nói. Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung nói thật rõ: Vì sao có những đạo luật, nghị định, thông tư ban hành rất công phu, rất dày nhưng cán bộ cơ sở không dám làm; doanh nghiệp loay hoay, xoay xở; người dân lúng túng, xuôi ngược. “Chỗ nào chồng chéo, chỗ nào cách hiểu khác nhau giữa các bộ, ngành, chỗ nào trao quyền mà lại buộc người ta chịu trách nhiệm vượt quá khả năng kiểm soát của họ” - Tổng Bí thư nêu vấn đề và lưu ý phải hướng tới hệ thống pháp luật “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”. Giao quyền không phải là “đẩy việc xuống”, “đẩy rủi ro xuống” Về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, theo Tổng Bí thư, rằng xây dựng nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền; có kỷ cương nhưng không xa dân; hành động quyết liệt nhưng vẫn nhân văn, thuyết phục, có đối thoại. Về phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư cho hay chúng ta đã bàn nhiều năm về phân cấp, hai cấp, Tổng Bí thư cho biết chúng ta đang từng bước sắp xếp lại, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là nội dung rất mới, rất quan trọng, rất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và cán bộ cơ sở. Ông mong các đại biểu cho ý kiến cụ thể về việc mô hình hai cấp phải thiết kế thế nào để dân không bị xa chính quyền, không bị đứt gãy dịch vụ công? “Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc “xin-cho” ngoài thực tế. Điều quan trọng nữa là chính quyền cơ sở phải có quyền gì, phải có nguồn lực nào cho nhiệm vụ kiến tạo phát triển ở cơ sở. Thêm những gì cho hành lang pháp lý cho nhiệm vụ này” - Tổng Bí thư lưu ý. Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng nhắc tới mối quan hệ giữa ba cấp chính quyền: Trung ương - tỉnh/TP - cơ sở. Theo ông, ba cấp phải là một chỉnh thể vận hành thông suốt, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau. “Tuyệt đối không phải ba lớp “chuyền trách nhiệm cho nhau” để nhân dân chạy vòng quanh” - vẫn lời Tổng Bí thư.• Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Ảnh: QH nhà nước pháp quyền không chỉ là có hệ thống luật pháp đầy đủ. “Nhà nước pháp quyền trước hết là sự thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, là sự kiểm soát quyền lực, là công khai, minh bạch, là giải trình trước nhân dân” - ông nói. Tổng Bí thư rất mong ý kiến của các đại biểu tập trung vào câu hỏi: Chúng ta đã làm đủ chưa để mỗi quyền lực đều được ràng buộc trong khuôn khổ pháp luật, vận hành đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng lợi ích của nhân dân chưa? Còn khoảng trống nào khiến người dân thấy “muốn thì được, không muốn thì thôi”? Còn tình trạng nào mà người dân phải “xin” những thứ lẽ ra họ được “hưởng”? “Nếu chưa có câu trả lời đầy đủ, đó chính là chỗ nhà nước pháp quyền chưa hoàn chỉnh” - Tổng Bí thư cho phân quyền; đã có nhiều nghị quyết, nhiều đề án tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đầu mối, đổi mới mô hình chính quyền địa phương. Ông nhấn mạnh bây giờ cần phải trả lời cho được hai câu hỏi. Một là phân cấp những gì, cho ai, đi liền với điều kiện gì? Hai là cơ chế chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát sẽ như thế nào? Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu góp ý thẳng vào nội dung này. Nơi nào cấp dưới có thể quyết nhanh, sát dân hơn cấp trên thì phải mạnh dạn giao quyền. Nhưng giao quyền không phải là “đẩy việc xuống”, “đẩy rủi ro xuống”. Giao quyền phải đi cùng nguồn lực, nhân lực, công cụ và cả vùng an toàn pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chứ không phải chịu trách nhiệm cá nhân một cách oan uổng. Liên quan tới mô hình chính quyền địa phương “Giao quyền phải đi cùng nguồn lực, nhân lực, công cụ và cả vùng an toàn pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chứ không phải chịu trách nhiệm cá nhân một cách oan uổng.” Tổng Bí thư Tô Lâm Chiều 4-11, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu định hướng về các vấn đề trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Quốc hội đã thảo luận về các văn kiện quan trọng này. Tại tổ 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi nghe các ý kiến thảo luận đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề. Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV là sự kết tinh trí tuệ của các cấp ủy Đảng, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và những người hoạt động thực tiễn. Hiện nay, công tác lấy ý kiến nhân dân đang được triển khai rộng rãi, thể hiện cách làm dân chủ, phát huy trí tuệ toàn dân tộc - một phương pháp mà Đảng ta đã áp dụng nhất quán qua nhiều nhiệm kỳ gần đây. Thủ tướng khẳng định đại đoàn kết dân tộc là điểm tựa quan trọng nhất của dân tộc ta, như lời Bác Hồ dạy:“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”. Đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn, không chỉ trong nội bộ xã hội mà còn lan tỏa ra quốc tế. Phát triển hạ tầng, một trong ba đột phá được Đảng xác định từ Đại hội XI, Thủ tướng coi đây là “sức mạnh nội tại” để thúc đẩy tăng trưởng. “Chúng ta không chỉ giữ nguyên mà còn nâng cao nội hàm, giá trị và hiệu quả của ba đột phá này, biến ba đột phá thành sức mạnh phát triển kinh tế - xã hội” - Thủ tướng khẳng định. Nhiệm kỳ này, Thủ tướng một lần nữa khẳng định đầu tư phát triển đã tăng 55% so với nhiệm kỳ trước thông qua sử dụng nguồn tăng thu - tiết kiệm chi và nguồn này đều được dành cho ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, con người. Về xây dựng thể chế, luật pháp, Thủ tướng cũng coi đây là “nguồn lực, động lực và sức cạnh tranh của quốc gia”. Pháp luật không chỉ quản lý mà phải phục vụ phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. “Tư duy này không mới nhưng phải làm mới lại. Không phải “không quản được thì cấm”mà phải có tư duy phát triển mạnh mẽ” - Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Thủ tướng, việc xây dựng luật pháp phải bám sát thực tiễn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người thực thi. Đặc biệt, về định hướng tăng trưởng, Thủ tướng nói tăng trưởng phải vừa nhanh và vừa bền vững, phải ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, bảo đảm an toàn bội chi, khả năng trả nợ… Thủ tướng: Văn kiện Đại hội XIV là kết tinh của trí tuệ Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đoàn kết là một điểm tựa vững chắc cho đất nước, cho dân tộc. Ảnh: LÂM HIỂN thoisu@phapluattp.vn TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Đừng để tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc “xin-cho” Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ba cấp phải là một chỉnh thể vận hành thông suốt, tuyệt đối không phải ba lớp “chuyền trách nhiệm cho nhau” để nhân dân chạy vòng quanh. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Nhắc tới mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, Tổng Bí thư khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. “Nhưng lãnh đạo thế nào? Lãnh đạo bằng đường lối đúng, bằng nêu gương trong sạch, bằng tổ chức thực hiện hiệu quả, bằng xây dựng niềm tin nơi dân - hay bằng mệnh lệnh hành chính? Câu trả lời này phải rõ, phải minh bạch, phải thuyết phục nhân dân” - ông nói. Tổng Bí thư mong các đại biểu góp ý thêm: Cơ chế nào để Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện nhưng không làm thay, không bao biện, không buông lỏng; Chính phủ quản lý, điều hành theo pháp luật, dám chịu trách nhiệm cá nhân; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. “Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể tham gia, giám sát, phản biện, đồng hành. Nếu nói “lấy dân làm trung tâm” thì phải thiết kế cơ chế để dân có tiếng nói thực chất, có quyền giám sát thực chất, có cơ hội tham gia thực chất vào các vấn đề” - Tổng Bí thư gợi mở. Tiêu điểm

3 Thời sự - Thứ Tư 5-11-2025 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng hàm đại tướng, bổ nhiệm làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trong ngày 4-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã trao quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Chủ tịch nước cũng có quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn nước giao phó với tinh thần nhất quán như chỉ đạo của Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói thì phải làm; đã làm thì làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - ông nhấn mạnh. Chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự Sáng cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao, giữ chức phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Chúc mừng các cán bộ được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công, giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư nêu rõ để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự, căn cứ vào những tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, Bộ Chính trị đã xem xét rất thận trọng, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Các nhân sự vừa được phân công, điều động đều đã được rèn luyện qua thực tiễn, là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, có chuyên môn đào tạo và có quá trình, kinh nghiệm công tác tương đối phù hợp… Trong thời gian qua, các cán bộ cũng đã tích cực cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần quan trọng đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Thay mặt các cán bộ mới nhận nhiệm vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách lớn. Ông khẳng định mỗi cá nhân đều ý thức rất rõ trách nhiệm trong nhiệm vụ mới, sẽ chủ động tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội; xây dựng nền tư pháp liêm chính, trong sạch; phát huy khối đại đoàn kết toàn được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, học những bài học đầu tiên về cống hiến, tận tụy, liêm chính và trách nhiệm trong công việc”. Sau đó, ông được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách ở Trung ương. “Trong sâu thẳm trái tim tôi, Hà Nội luôn là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào và là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng. Hôm nay, được Đảng phân công trở lại Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của thủ đô” - ông chia sẻ. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Hà Nội là “trái tim của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa dân tộc”, ông khẳng định đây vừa là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. “Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà Theo Tổng Bí thư, các nhân sự vừa được phân công, điều động đều đã được rèn luyện qua thực tiễn, là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín… Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cho tân Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN Bộ Chính trị bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Bộ Chính trị đã xem xét rất thận trọng, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO - TRỌNG PHÚ Ngày 4-11, Bộ Chính trị đã có các quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm các nhân sự: Ông Nguyễn Duy Ngọc, bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Đỗ Văn Chiến, ông Trịnh Văn Quyết, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Lê Minh Trí, ông Nguyễn Văn Quảng, ông Nguyễn Quốc Đoàn. Ông Nguyễn Duy Ngọc: Hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho thủ đô Sáng 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật. Ông Ngọc có thời gian dài công tác trong ngành công an. Đầu tháng 6-2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Giữa tháng 8-2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc làm ủy viên Ban Bí thư. Đầu năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “Việc phân công, điều động đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội là sự thống nhất tuyệt đối của Bộ Chính trị, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào đồng chí cũng như tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tạo điều kiện để bộ máy của TP Hà Nội tiếp tục vận hành thông suốt, hiệu quả trong thời gian tới”. Trên cương vị là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc đã có rất nhiều đóng góp trong lãnh đạo chỉ đạo công tác văn phòng, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số quốc gia. Cũng trong thời gian làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông cũng luôn sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao... “Đồng chí Bí thư Thành ủy mới là người cán bộ Trung ương nhưng cũng là công dân của Thủ đô Hà Nội. Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về tình hình, con người và truyền thống của Hà Nội, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng. Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới. Ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ Hà Nội là nơi ông gắn bó từ những ngày đầu trên con đường công tác, “từ một chiến sĩ công an thủ đô, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội. Đảng ủy TAND Tối cao công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. Thủ tướng cũng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao, giữ chức phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Bà Bùi Thị Minh Hoài làm bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

4 Thời sự - Thứ Tư 5-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 208 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi. Dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương. Thủ tướng yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa” với tinh thần quyết liệt nhất. “Lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng cũng giao bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão. Trong đó, bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão… Lãnh đạo Chính phủ giao bộ trưởng Bộ NN&MT đặc biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng tránh, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu... ngành, địa phương kịp thời triển khai công tác phòng tránh, ứng phó với bão lũ. Khẩn trương triển khai ứng phó Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 4-11, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão. Theo đó, UBND các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, sẵn sàng phương án bảo vệ an toàn cho người, phương tiện, tài sản tại các khu vực trọng điểm như điểm du lịch, vùng nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, các công trình trên biển, đảo và khu vực ven bờ. Đặc biệt, các địa phương tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp. Chiều cùng ngày, Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân cho biết đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng chống, ứng phó với bão lũ. Theo chỉ huy đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị đóng quân trên các đảo đã khẩn trương rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai, dự trữ đầy đủ vật chất, lương thực, thực phẩm, nước ngọt. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các nhà tránh trú an toàn cho ngư dân, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu. Ngày 4-11, Thành ủy Đà Nẵng có công văn yêu cầu các cấp ủy, địa phương chủ động triển khai công tác địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập… Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu Với bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương... Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, Chiều 4-11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 16 giờ, bão Kalmaegi đang ở trên vùng biển phía tây khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Ông Khiêm đánh giá bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Các dự báo hiện tại cho thấy bão rất mạnh, khi đến gần đất liền nước ta có rất ít yếu tố có thể làm bão giảm cấp nhanh. “Căn cứ theo Quyết định 18/2021 của Thủ tướng quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, lúc 17 giờ ngày 4-11, dù bão chưa chính thức vào Biển Đông nhưng cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia đã quyết định ban hành tin bão khẩn cấp để nâng cao cảnh giác về tác động của bão này trong những ngày tới” - ông Khiêm nói. Theo dự báo, sáng sớm 5-11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông và trở thành bão số 13 năm 2025. Khoảng chiều 6-11, bão số 13 sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Từ đêm 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh. Mưa lớn sẽ xảy ra từ đêm 6-11 đến ngày 9-11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, TP ven biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk. Từ chiều tối 5-11, khu vực ven biển từ TP Huế đến tỉnh Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Từ chiều tối 6-11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Thủ tướng yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa” với tinh thần quyết liệt nhất. Bão Kalmaegi rất mạnh, Việt Nam quyết định phát tin bão khẩn cấp Thủ tướng yêu cầu triển khai biện ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ở mức cao nhất. Lúc 17 giờ ngày 4-11, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành tin bão khẩn cấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi ở mức cao nhất. Ảnh: VGP Lực lượng chức năng chuẩn bị các nhà trú bão an toàn cho ngư dân tại đảo Trường Sa. Ảnh: N.ÁNH

5 Thời sự - Thứ Tư 5-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 4-11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt yêu cầu cung cấp số hồ chứa nước, thực hiện ngay một số nội dung bảo đảm an toàn các ao chứa nước tại dự án Trang Trại Việt trên núi Tân Lai. Chủ tịch UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt, các cơ quan có liên quan dừng ngay việc trữ nước trong các ao hồ của công ty, rà soát tất cả các ao hồ đang sử dụng chứa nước tại dự án để thực hiện ngay các giải pháp bảo đảm an toàn cho khu vực chứa nước hiện hữu, hạ mực nước xuống mức an toàn, bảo đảm không để nguy cơ tái diễn sự cố. Đồng thời yêu cầu Công ty Trang Trại Việt nêu rõ số lượng ao hồ đã thực hiện ngăn bờ chứa nước, diện tích từng ao chứa, khối lượng nước, giải pháp khắc phục hạ mức nước để bảo đảm an toàn không để tái diễn sự cố vỡ ao hồ chứa nước. Phòng Kinh tế xã giám sát việc thực hiện của công ty, huy động nhân lực, vật lực, phối hợp cùng các tổ công tác của UBND xã để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, pháp lý có liên quan đến dự án cho UBND xã Tuy Phong và cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra sự cố. Thời gian cung cấp hồ sơ trong ngày 5-11-2025. Chủ tịch UBND xã cũng giao Phòng Kinh tế xã căn cứ các nội dung yêu cầu nêu trên, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát Công ty Trang Trại Việt thực hiện và báo cáo, tham mưu UBND xã chỉ đạo tiếp theo. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 6-11-2025. Trước đó, đêm 1-11, hai hồ chứa nước tự đắp trên núi Tân Lai của Công ty Trang Trại Việt có diện tích hơn 22 ha bị xé toạc dài 85 m, đổ lượng nước khổng lồ xuống chân núi, cuốn phăng hoa màu, cây trồng… với diện tích đất bị ảnh hưởng trên 100 ha. Điều đau xót nhất là một bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm vì bị dòng nước cuốn trôi. Ngoài ra, lượng nước khổng lồ còn làm thiệt hại, hư hỏng hạ tầng giao thông, điện lực, kênh mương, nhà cửa của người dân rất lớn, nhiều hệ thống kênh mương kiên cố bị phá hủy hoàn toàn. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra làm rõ. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG Yêu cầu rà soát các ao hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt Đắk Lắk: Hạ dần mực nước ba hồ chứa để ứng phó với bão Ngày 4-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có lệnh để các công ty thủy điện Krông H’Năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ vận hành hạ dần mực nước hồ chứa về mực nước đón lũ, phòng chống bão Kalmaegi. Khi vận hành hạ mực nước, các công ty thủy điện phải tuân thủ các quy định, bảo đảm không gây lũ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở hạ du. Tiêu điểm pháp nhất đóng một số đoạn đường lên bán đảo này nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách. Trước đó, đơn vị này tiếp nhận thông tin một đoạn taluy dương phía trước resort Bãi Bắc bị nghiêng, xuất hiện các vết nứt, nguy cơ đổ sập. 20 công an, quân sự dùng thuyền đưa quan tài cụ ông qua vùng ngập lũ Tại tỉnh Quảng Trị, ngày 4-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cùng đoàn công tác đã đến vùng lũ tại thôn Đồng Tư, xã Ninh Châu. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, thôn Đồng Tư với 300 hộ dân, 1.200 nhân khẩu bị ngập sâu, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống thường nhật. Di chuyển bằng thuyền vào thôn, ông Phong đã thăm hỏi bà con nhân dân và trao các phần quà, nhu yếu phẩm cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Nhiều đoàn công tác khác của UBND tỉnh Quảng Trị cũng đến các xã Lệ Thủy, Nam Hải Lăng để kiểm tra, động viên, trao quà hỗ trợ cho bà con. Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình, cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều đường trên địa bàn xã này bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Theo ông Vũ, gia đình ông Nguyễn Hữu Đông (thôn Tân Liêm) có người thân là ông NT (sinh năm 1952) qua đời hôm 1-11. Do mưa to, nước ngập sâu nên đến sáng 4-11, gia đình mới có thể tổ chức lễ đưa tang. Để bảo đảm lễ tang diễn ra an toàn, chính quyền địa phương đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an xã cùng phương tiện, kết hợp thuyền hỗ trợ gia đình di chuyển quan tài qua đoạn đường ngập nước đến nơi chôn cất.• công an và cán bộ thôn túc trực, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, chuẩn bị địa điểm tạm cư an toàn để sẵn sàng di dời các hộ dân. Trưa 4-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), cho hay lực lượng công an, biên phòng đã băng đèo đưa ba bệnh nhân, một sản phụ đi cấp cứu. Theo ông Zơrâm Buôn, từ vị trí xuất phát đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang cách khoảng 30 km đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn phải lội bộ. Về lương thực cho người dân các thôn này vẫn cơ bản bảo đảm. Tuy nhiên, tuyến đường từ xã Avương lên xã Hùng Sơn, xe tải chở lương thực vẫn chưa thể lên được do đường chưa thông. Cùng ngày, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan Các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ Tại TP Đà Nẵng, nước lũ cuồn cuộn đổ về gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông khiến người dân gặp nhiều vất vả. ứng phó với bão Kalmaegi. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, địa phương đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu. Các địa phương khẩn trương rà soát, xác định những nơi có nguy cơ mất an toàn để có phương án ứng phó, sơ tán người dân. Đồng thời, hạn chế việc người dân bị cô lập, không bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… UBND TP Đà Nẵng thực hiện vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão. Việc này phải bảo đảm chức năng điều tiết, tránh tình trạng “lũ chồng lũ”, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản mưa lớn kéo dài sau bão.• Lực lượng công an, biên phòng cõng bệnh nhân tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đến bệnh viện điều trị. Ảnh: TV NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 4-11, các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân, khẩn trương khắc phục hậu quả trong đợt mưa lũ. Lũ cuồn cuộn, gây ngập nhiều tuyến giao thông ở Đà Nẵng Ngày 4-11, TP Đà Nẵng đã có nắng nhưng nước lũ cuồn cuộn đổ về gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông tại xã Hòa Tiến. Người dân phải lội nước di chuyển, nhiều xe máy được người dân gửi lên nơi cao ráo tránh ngập. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn làm cánh đồng thôn Yến Nê 2 mênh mông nước. Nước lũ cũng tràn qua thôn La Bông, ngay dưới đường ADB5 nối xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang. Chính quyền địa phương rào chắn không cho xe cộ đi qua. Trong khi đó, tại xã La Dêe, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, cho biết người dân thôn Đắc Rích báo tin phát hiện một vết nứt dài hơn 100 m, sạt trượt sâu 1 m trên đỉnh núi, có nguy cơ sạt lở cao. Ngay phía dưới chân núi là khu dân cư có gần 20 hộ dân sinh sống. Ngay lập tức, chính quyền xã La Dêê cử lực lượng khảo sát thực địa, kiểm tra để có phương án xử lý. Chính quyền xã đã cử lực lượng dân quân, Vụ vỡ hồ nước đã xé toạc lòng núi. Ảnh: PN Kiệt sức dọn dẹp vì mưa lũ thất thường Ngày 4-11, tại thôn Đông Yên 2 (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi), người dân tất bật xịt rửa, quét dọn lớp bùn đất dày đặc phủ kín sân nhà, ngõ xóm. Ở ngoài đường, nước vẫn còn ngập sâu đến khoảng 50 cm, xe máy liên tục bị chết máy khiến nhiều người phải đẩy bộ. Ông Nguyễn Thức (69 tuổi, thôn Đông Yên) cho biết trong đợt mưa lũ này, nước đã tràn vào nhà ông đến ba lần. “Cứ hai ngày nước rút thì hôm sau lại lên. Nhà có hai vợ chồng già, con cái đi làm hết nên mỗi lần nước dâng lại phải kê đồ, dọn bùn rồi dọn lại lần nữa. Gần 70 tuổi rồi, tôi chưa thấy trận lũ nào kéo dài và thất thường như vậy”- ông Thức than thở. Còn bà Nguyễn Thị Tính (53 tuổi, thôn Đông Yên 2) chia sẻ bà cảm thấy kiệt sức khi nước lũ lên xuống liên tục. “Cứ dọn nhà sạch sẽ xong, hôm sau nước lại tràn vào. Nhà có người già, việc sơ tán hay dọn dẹp đều rất khó khăn”- bà Tính thở dài. Nước lũ còn dâng cao tại khu vực thôn Đông Yên 2, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: NY

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 5-11-2025 gặp, đăng ký trực tuyến giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, nhất là đối với các gia đình ở xa. Quan trọng hơn, nó duy trì và củng cố mối quan hệ gia đình, là động lực để phạm nhân cải tạo tốt và tái hòa nhập xã hội sau này” - ông Hà nhấn mạnh. Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (đoàn TP.HCM) cũng đánh giá quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể là chính sách mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tôn trọng quyền con người và tạo điều kiện để phạm nhân có thể thực hiện nguyện vọng cống hiến cho gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đây là vấn đề rất nhạy cảm, bởi chủ thể thực hiện là phạm nhân đang thi hành án phạt tù. Do đó, ông đề nghị cần phải đánh giá kỹ lưỡng tác động về chính trị, xã hội, pháp lý và nguồn lực bảo đảm trước khi ban hành. Theo đại biểu Sang, việc hiến mô hoặc bộ phận cơ thể có thể ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của phạm nhân, làm giảm khả năng học tập, cải tạo, thậm chí khiến họ không thể tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong thời gian chấp hành án sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể. Từ thực tiễn đó, ông đề nghị chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích gồm: Ông bà, cha mẹ, cô, bác, anh, chị, em, cháu ruột… Đối với trường hợp phạm nhân đề nghị lưu trữ trứng, tinh trùng, đại biểu Sang cho rằng đây là quy định đáp ứng nguyện vọng cá nhân của phạm nhân. Tuy nhiên, quy trình thực hiện rất phức tạp, cần làm rõ thêm trách nhiệm chi trả chi phí, thời gian thực hiện có được trừ vào thời hạn chấp hành án hay không, cũng như trình tự, thủ tục trích xuất phạm nhân để thực hiện các quy trình y tế. Dù chỉ là hũ muối vừng cũng thể hiện tình cảm của người mẹ, người vợ Tại tổ đại biểu đoàn TP.HCM, đại biểu Sang cũng quan tâm đến quy định tại khoản 5 Điều 49 của dự thảo: Phạm nhân được nhận quà là tiền và đồ vật thiết yếu phục vụ sinh hoạt qua đường bưu chính hoặc ngân hàng. Đại biểu Sang dẫn quy định hiện hành rằng khi gặp thân nhân, phạm nhân được nhận thư, tiền, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm. Theo đó, trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm tiếp nhận tiền, đồ NHÓM PHÓNG VIÊN Góp ý tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) sáng 4-11, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) cho biết ông đã nghiên cứu dự thảo luật, so sánh với Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (luật hiện hành) và nhận thấy “có rất nhiều điểm mới quan trọng”. Đề xuất phạm nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể Theo ông Hà, điểm mới đáng chú ý, thể hiện rõ tính nhân đạo của pháp luật là phạm nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng, được quy định riêng tại Điều 53 của dự thảo. Bên cạnh đó, dự thảo cho phép phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại hoặc qua kết nối hình ảnh, âm thanh; được gặp thân nhân trực tuyến nếu không thể gặp trực tiếp. Phạm nhân có thể thăm gặp ngoài giờ hành chính, kể cả vào ngày nghỉ, lễ, Tết. Thân nhân phạm nhân được đăng ký thăm gặp qua hệ thống dịch vụ công, chuyển tiền qua bưu chính hoặc ngân hàng. “Những quy định này không chỉ thể hiện sự tôn trọng quyền con người ngay cả khi họ đang chấp hành án mà còn phù hợp với chủ trương chuyển đổi số quốc gia. Việc thăm Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (đoàn TP.HCM). Ảnh: PHẠM THẮNG vật mà thân nhân của phạm nhân gửi cho phạm nhân, đồng thời bóc mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. Ông cho rằng quy định cho phép phạm nhân nhận tiền và hiện vật là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Việc nhận quà bằng hiện vật không chỉ giúp hỗ trợ vật chất, mà còn có tác dụng động viên tinh thần, cải thiện tâm lý cho phạm nhân. “Luật hiện hành đang cho phép, trong khi dự thảo luật lại không cho phép. Tôi đề nghị nên giữ như quy định của luật hiện hành” - ông Sang đề nghị. Từ công tác giám sát các trại giam, trại tạm giam, ông Sang cho rằng vấn đề này không có vướng mắc. Việc kiểm tra, giám sát quà gửi cũng là thủ tục bình thường. Với công nghệ hiện đại hiện nay, việc kiểm tra, soi chiếu các gói quà rất thuận tiện, không phát sinh khó khăn. “Việc thân nhân gửi quà cho phạm nhân còn ý nghĩa là nguồn động viên tinh thần của gia đình. Với những gia đình phạm nhân khó khăn, họ không có điều kiện gửi tiền nhưng gửi quà, dù chỉ là một hũ muối vừng cũng thể hiện tình cảm của người mẹ, người vợ dành cho con, cho chồng” - ông Sang nói.• Đại biểu đề nghị chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích gồm: Ông bà, cha mẹ, cô, bác, anh, chị, em, cháu ruột. VKSND Tối cao thông báo rút kinh nghiệm vụ án gà lôi trắng phapluat@phapluattp.vn VKSND Tối cao vừa ra thông báo rút kinh nghiệm vụ án anh Thái Khắc Thành bị xét xử về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm tại tỉnh Hưng Yên. Nội dung vụ án, từ năm 2022 đến 2024, anh Thành đã nuôi và nhân giống được 13 con gà lôi. Tháng 3-2025, anh Thành lên Facebook rao bán gà và thỏa thuận bán 10 con gà lôi con cho một người (không rõ lai lịch) với giá 500.000 đồng/con, tổng cộng 5 triệu đồng. Sáng 2-4-2025, người được thuê chở gà lôi đi giao bị Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, thu giữ. Xét xử sơ thẩm ngày 8-8-2025, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xử phạt bị cáo Thành 6 năm tù. Ngày 17-102025, TAND tỉnh Hưng Yên xử phúc thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thành. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm gồm: Khi khởi tố, điều tra, truy tố, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Anh Thành có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng việc bắt tạm giam để phục vụ điều tra là không cần thiết. Bên cạnh đó, lẽ ra khi TAND khu vực 5 - Hưng Yên khi đưa vụ án ra xét xử, VKSND cùng cấp phải áp dụng Thông tư 27/2025 ngày 24-6-2025 của bộ trưởng Bộ NN&MT có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 để xác định 13 con gà lôi thu giữ của anh Thành là động vật thuộc nhóm IIB. Từ đó xác định hành vi của anh Thành không còn phạm vào tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm và đề nghị TAND khu vực 5 - Hưng Yên miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thành theo điểm a khoản 1 Điều 29. Tuy nhiên, VKSND khu vực 5 - Hưng Yên vẫn áp dụng Nghị định 84/2021 để đề nghị tòa xét xử và kết án 6 năm tù là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật… SONG MAI Đề xuất cho phạm nhân nhận quà qua đường bưu chính, ngân hàng Đại biểu cho rằng việc cho phép phạm nhân nhận tiền và hiện vật không chỉ giúp hỗ trợ vật chất, mà còn có tác dụng động viên tinh thần, cải thiện tâm lý cho phạm nhân. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho hay quá trình thảo luận, các ý kiến cơ bản tán thành việc bổ sung quy định nói trên. “Việc bổ sung quyền này cho phạm nhân thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội cho phạm nhân thực hiện nguyện vọng cống hiến cho gia đình, cộng đồng, tạo động lực phấn đấu cải tạo, lao động tốt, sớm được tái hòa nhập cộng đồng” - báo cáo thẩm tra nêu. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể trong trường hợp nhằm cứu chữa thân nhân của họ. Đồng thời, cần kèm theo điều kiện chặt chẽ như phạm nhân tự nguyện, hoàn toàn không vì mục đích lợi nhuận, tự chịu chi phí; đủ điều kiện về sức khỏe và thời gian chấp hành án phạt tù còn lại phải ngắn (không quá 3 năm)… Đối với trường hợp phạm nhân xin lưu trữ trứng, tinh trùng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng đây là quy định nhằm đáp ứng nguyện vọng cá nhân của phạm nhân, quy trình thực hiện phức tạp nên cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ về trách nhiệm chịu chi phí; thời gian thực hiện có được trừ vào thời hạn chấp hành án hay không; quy trình, thủ tục thực hiện; việc trích xuất phạm nhân để thực hiện các quy trình về y tế... Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng việc bổ sung quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng là chính sách lớn, chưa được đánh giá tác động toàn diện, kỹ lưỡng, nhất là các giải pháp phòng ngừa và biện pháp giải quyết những nguy cơ và khó khăn, phức tạp có thể phát sinh như đã nêu trên. Vì vậy, ý kiến này đề nghị trước mắt chỉ nên quy định cho phép phạm nhân được lưu trữ trứng, tinh trùng mà chưa nên bổ sung quy định về quyền hiến mô, bộ phận cơ thể. Trước mắt chỉ nên cho phép phạm nhân được lưu trữ trứng, tinh trùng

