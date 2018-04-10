251-2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lựa chọn nhân sự là công việc đặc biệt hệ trọng

SỐ 251 (7524) - Thứ Năm 6-11-2025

Ấm áp từ bao tấm lòng hướng về miền Trung

Đề xuất nhiều quy định mới trong đào tạo, sát hạch lái xe

THÀNH LẬP QUỸ ETF VÀNG: Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế sẽ thu hẹp?

ĐÀI TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN COVID-19: Biểu tượng của sự tri ân và hồi sinh

Lực lượng địa phương và người dân miền Trung gấp rút gia cố nhà cửa, neo đậu tàu… nhằm ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Tranh luận về kê khai tài sản đối với lãnh đạo DNNN là người nước ngoài

CHẠY ĐUA ỨNG PHÓ TRƯỚC GIỜ BÃO SỐ 13 ÁP SÁT MIỀN TRUNG

2 Thời sự - Thứ Năm 6-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho người bạn Nga của Việt Nam Ngày 4-11 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chủ trì lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho người nước ngoài cho ông Anatoli Dmitrievich Artamonov, Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), nguyên Thống đốc tỉnh Kaluga. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh việc Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Anatoli Artamonov thể hiện sự trân trọng và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kaluga và Việt Nam, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga. PV UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về danh mục các công trình, dự án ưu tiên áp dụng theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP. Theo đó, phê duyệt danh mục sáu công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại nghị quyết. Sáu dự án bao gồm: Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ; khu đô thị ĐH Quốc tế; tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ; khu đô thị đường Ba Tháng Hai (96 ha); hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất khu đô thị cù lao Bến Đình (110 ha); sân bay Côn Đảo cấp CHK 4E, quy mô 510 ha. UBND TP cũng giao Sở NN&MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV để báo cáo, đề xuất chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định; đề xuất các khu vực mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của nghị quyết. UBND các xã, phường, đặc khu được giao chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công tìm kiếm các vị trí mỏ vật liệu đủ điều kiện để đưa vào khai thác; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công, sớm đưa mỏ vật liệu vào khai thác theo đúng quy định… NHƯ NGỌC Thành ủy TP.HCM đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, Thành ủy TP.HCM yêu cầu UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Không bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn tại cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông… Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, trường hợp cơ sở cố tình vi phạm thì kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định… THANH TUYỀN Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm nghiên cứu kiến nghị của một doanh nghiệp xe máy về việc cho phép chuyển đổi xe chạy bằng xăng sang động cơ điện. Trong đó, bộ lưu ý quá trình nghiên cứu cần xem xét để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc trong dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ” nhằm bảo đảm phù hợp quy định pháp luật. Trường hợp không đề xuất sửa đổi, Cục Đăng kiểm phải bổ sung bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của doanh nghiệp khi trình dự thảo thông tư nêu trên. Trước đó, một doanh nghiệp đề xuất phương án cải tạo xe chạy xăng hiện nay có thêm chức năng chạy điện, tương tự xe hybrid (xăng - điện), mà không cần sản xuất mới. Trao đổi với PV, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho hay đơn vị đã nhận được văn bản từ Sở Xây dựng TP.HCM liên quan kiến nghị của doanh nghiệp và đang giao bộ phận chuyên môn nghiên cứu để đề xuất quy định phù hợp. VIẾT LONG Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm thiếu tướng Ngày 5-11, thông tin từ Quân khu 5 cho biết chiều 4-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ. Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lương Đình Chung. LÊ PHI Năm 2026 khởi công mở rộng Quốc lộ 1 UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường 20-25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10-12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trong quý IV-2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trong quý IV-2028. Để dự án được triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra, chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Xây dựng làm đầu mối đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung của kế hoạch; các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan ưu tiên tập trung giải quyết các nhiệm vụ được giao. UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương thi tuyển kiến trúc cho các nút giao Bình Thuận, Kinh Dương Vương và cầu Bình Điền trong tháng 102025, đồng thời hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 15-12. N.NGỌC TP.HCM sẽ kiểm định 186 chung cư cũ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) theo đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Cường giao UBND các phường trên địa bàn có 186 chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại. UBND các phường phải tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo đúng trình tự theo quy định. Sau đó gửi báo cáo kết quả kiểm định đến Sở Xây dựng để xem xét, ban hành kết luận theo quy định. Đối với UBND các phường chưa đề xuất chi phí kiểm định, khẩn trương có báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện. N.CHÂU Đảm bảo an ninh trật tự trong ngày hội của đồng bào Khmer Ngày 5-11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer. Ngày hội diễn ra từ ngày 4 đến 6-11 với nhiều hoạt động thu hút nhiều người tham dự Theo Thượng tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an xã Gò Quao, công an xã đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thành lập 17 tổ, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra ngày hội. Lực lượng Cảnh sát cơ động công an tỉnh cùng các lực lượng khác liên tục tuần tra nơi diễn ra các hoạt động, để phòng ngừa kẻ gian lợi dụng chỗ đông người móc túi, cướp giật tài sản, gây mất trật tự công cộng… C.ANH ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TP.HCM phê duyệt 6 dự án trọng điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù Không mở mới điểm bán rượu, bia gần cơ sở y tế, giáo dục Nghiên cứu đề xuất cho phép xe máy xăng lắp thêm động cơ điện Tin vắn • Khánh Hòa yêu cầu báo cáo vụ chậm xây dựng chiến lược du lịch. Ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên có công văn giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu dự thảo báo cáo việc thực hiện chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL làm rõ nguyên nhân chậm trễ xây dựng chiến lược, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7-11. X.HOÁT • Cục Hàng không yêu cầu chấn chỉnh khâu cân hành lý xách tay. Thời gian gần đây, hình ảnh kiểm tra hành lý xách tay của một số hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất chưa thực sự chuyên nghiệp, thậm chí gây phiền hà cho hành khách. Cục Hàng không đề nghị các hãng nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay, tránh ùn tắc tại quầy làm thủ tục và cửa lên máy bay, đồng thời sử dụng thiết bị cân hành lý đạt chuẩn. T.TRINH Sân bay Côn Đảo là một trong sáu công trình, dự án trọng điểm được TP.HCM ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Ảnh: VIẾT LONG

3 Thời sự - Thứ Năm 6-11-2025 thoisu@phapluattp.vn “Chọn đúng người cho đúng việc”, nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả. ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Hôm qua (5-11), Hội nghị lần thứ 14 Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị tập trung vào hai nội dung lớn: Nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và nhóm vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong từng nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Nhân sự là cốt lõi của cốt lõi Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở về công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chưa bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đủ điều kiện tái cử và trường hợp đặc biệt). Các nhân sự được giới thiệu cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn, lĩnh vực công tác theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Đây là cơ sở, kinh nghiệm hết sức quan trọng để chúng ta tiếp tục kế thừa, phát huy trong công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư cho biết tại hội nghị này, Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Những cán bộ này phải có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để mở khóa các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh. Quan trọng hơn, phải có năng lực tổ chức thực thi: Thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách “đi đến cùng” với kỷ luật công vụ cao. Người được chọn giới thiệu là người phù hợp nhất với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, có độ tin cậy cao, sức bền chịu áp lực, ý chí cải Tổng Bí thư: Lựa chọn nhân sự là công việc đặc biệt hệ trọng nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. “Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh lựa chọn giới thiệu nhân sự cho ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của phát triển đất nước trong giai đoạn mới nên càng phải kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác. 5 “điểm cộng” của nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bối cảnh mới cùng mục tiêu giữ mức tăng trưởng hai con số bền vững trong nhiều năm để đạt hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra và nhân dân mong chờ, vai trò lãnh đạo của Đảng ở đây đặc biệt quan trọng. Do vậy, trách nhiệm “chọn đúng người cho đúng việc”, nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả. “Chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư” - ông nói và nhấn mạnh những nhân sự được lựa chọn phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết. cách, chuyển nguồn lực thành động lực, đưa tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số để đất nước vươn tới hai mục tiêu 100 năm… Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, Tổng Bí thư đề nghị lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cần đặc biệt quan tâm tới 5 “điểm cộng”. Đó là có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để Trung ương kiến tạo chuẩn mực, cấp tỉnh tổ chức chiến lược Thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương khóa XII, bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, đã được sắp xếp tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả tối đa, cần bảo đảm tính liên thông, bổ trợ của chính quyền ba cấp (Trung ương - tỉnh, TP - xã, phường) theo ba trục: Thể chế - nguồn lực - dữ liệu. Trong cấu trúc liên thông ấy, chính quyền Trung ương giữ vai trò điều hành, kiến tạo và bảo đảm thống nhất trên toàn hệ thống. Trung ương kiến tạo chuẩn mực và điều phối liên vùng; cấp tỉnh tổ chức chiến lược, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả; cấp cơ sở phục vụ trực tiếp, giải quyết nhanh và phản hồi dữ liệu thực tế… Triển khai bài học kinh nghiệm của Nghị quyết 18 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, liên thông ba cấp, với Trung ương làm “kiến trúc sư thể chế” sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, qua đó đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư TÔ LÂM Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa tới. mọi người noi theo, học tập. Cùng với đó là khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được; đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo. Đảm bảo tính kế thừa, đột phá Về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu với tinh thần tự soi, tự sửa, các ủy viên Trung ương cần đóng góp ý kiến để Trung ương khóa XIV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Nêu cụ thể, Tổng Bí thư nói một số chính sách chậm đi vào cuộc sống, còn nợ văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai chưa đồng đều; phân cấp, phân quyền chưa thật thông suốt, liên thông dọc-ngang chưa nhịp nhàng, trách nhiệm giải trình có nơi chưa rõ ràng. Tổ chức bộ máy có nơi tinh gọn nhưng chưa đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả; các “điểm nghẽn” về đất đai, thị trường vốn, lao động có kỹ năng... xử lý chưa dứt điểm. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần quyết liệt hơn trong phòng ngừa từ sớm, từ xa; truyền thông chính sách chưa đạt yêu cầu “đúng - đủ - kịp thời”, niềm tin công chúng có lúc, có nơi bị thử thách. Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng Hội nghị Trung ương 14 sẽ tạo đồng thuận rất cao về tầm nhìn phát triển và những định hướng chiến lược trình Đại hội XIV; danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa và đột phá. Cùng với đó là các vấn đề khuôn khổ thể chế cho một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; cơ chế thực thi rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm giải trình. “Đất nước ta đứng trước thời cơ lịch sử để bứt phá, đồng thời đối mặt với không ít thách thức chưa từng có. Muốn giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và bền vững, để nhân dân thực sự ấm no, hạnh phúc, để đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, chúng ta phải quyết định đúng và làm đến cùng những công việc hệ trọng Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra” - Tổng Bí thư chia sẻ và nhìn nhận những ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ đặt nền cho một nhiệm kỳ mới, tạo lực đẩy cho cả một giai đoạn phát triển.• Tiêu điểm Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII Theothôngcáongày làm việc đầu tiên của hội nghị, Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh (sinh năm 1971, quê Nghệ An), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công. Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 để kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu theo quy định. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 6-11-2025 Ngày 5-11, người dân các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk… hối hả đưa tàu thuyền vào nơi an toàn, tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa, chạy đua với thời gian trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ. Ngư dân Đà Nẵng lại hối hả cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13 Sáng 5-11, ngư dân phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) hối hả cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13. Đây đã là lần thứ ba trong mùa mưa bão năm nay, các ngư dân phải thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ đảm bảo an toàn tài sản. Hàng trăm thuyền thúng lớn nhỏ được cẩu lên đường Hoàng Sa, đầu tuyến lên bán đảo Sơn Trà. Trong đó có nhiều thuyền chưa kịp đưa xuống biển hoạt động do đợt bão gió trước đó, giờ phải tiếp tục nằm im chờ qua bão số 13. Chủ một cặp thuyền thúng gắn máy loại lớn tại đây cho biết đây là lần thứ ba trong mùa mưa bão năm nay, ông phải thuê xe cẩu để đưa thuyền thúng lên bờ. “Năm nay, chưa làm được bao nhiêu nhưng bão vô liên tục, quá vất vả” - ông nói. Được biết mỗi lượt cẩu tàu thuyền về nơi an toàn, xe cẩu lấy tiền công từ 300.000 đồng trở lên đối với loại thuyền thúng nhỏ nhất. Với thuyền lớn hơn và quãng đường xa, mỗi lượt từ 500.000 đến cả triệu đồng. Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng ra quân giúp người dân phòng, chống bão số 13. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng La Êê cùng Hội Phụ nữ xã La Êê đã lên rẫy, giúp người dân thu hoạch lúa trước giờ bão đổ bộ. Quảng Ngãi: Chạy đua chằng chống nhà cửa, neo tàu Cũng trong sáng 5-11, tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi, người dân địa phương đang tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa để phòng, chống bão số 13. Tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, từ sáng sớm, nhiều người đã chuẩn bị vật tư, máy móc để gia cố nhà cửa, chống ảnh hưởng của bão. Anh Nguyễn Thạo (xã Tịnh Khê) cho biết trước dự báo bão số 13 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ngãi với cường độ mạnh, anh đã chuẩn bị một số bao bì lớn để bơm nước vào chằng phần mái nhà. Tại những điểm nguy cơ, anh dùng sắt để khoan, gia cố thêm nhằm chống đỡ với gió bão. Nhiều ngư dân cũng khẩn trương đưa tàu thuyền về khu vực âu thuyền, cảng cá để neo đậu an toàn. Tại khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã hoàn tất việc neo đậu. Tại đây, một số ngư dân đang tất bật kéo dây chằng buộc tàu thuyền để đảm bảo an toàn trước khi bão số 13 tiến vào đất liền. Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, sáng 5-11, Đồn biên phòng Lý Sơn đã ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện, tàu thuyền, ca nô, xe chuyên dụng ứng trực tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, chằng chống nhà cửa. Khánh Hòa hoãn họp để tập trung toàn lực ứng phó với bão số 13 Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo hoãn cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 để tập trung ứng phó với bão số 13. Trong buổi sáng, các lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế công tác ứng phó với bão số 13. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy hải sản tại vùng biển Cam Ranh chằng cột lồng bè và vận động người dân theo dõi kỹ diễn biến của bão, trở về bờ đúng thời gian quy định. Tại cảng cá Đá Bạc, những người nuôi thủy hải sản tất bật vận chuyển thức ăn ra các lồng bè để kịp trở về trước trưa 5-11. Ông Nguyễn Kỳ Thuyết, người nuôi tôm hùm, cho biết cơ sở đã neo kỹ các lồng nuôi Người dân các tỉnh miền Trung tất bật chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi an toàn khi bão số 13 Kalmaegi áp sát. Lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: NGUYỄN YÊN NHÓM PHÓNG VIÊN Chạy đua ứng phó trước giờ bão số 13 Chiều 5-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 16 giờ, tâm bão số 13 (tên quốc tế là bão Kalmaegi) ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông. Với vị trí này, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh lên cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ. Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định cường độ cực đại của cơn bão này có thể đạt cấp 14, giật cấp 17 khi bão vào đến đặc khu Trường Sa. Tuy nhiên, có một số mô hình còn dự báo cường độ bão có thể vượt cấp 14 tại khu vực này. Dự báo đêm 6-11, rạng sáng 7-11, tâm bão đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai. Khi đổ bộ, cường độ bão suy yếu dần. Từ chiều tối 6-11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực… Dự báo hướng di chuyển của bão. Ảnh: NCHMF giúp chằng chống nhà cửa cho các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão số 13 trên địa bàn đặc khu Lý Sơn. Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Lý Sơn, cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 13, đơn vị đã triển khai lực lượng trực, sẵn sàng cơ động ứng phó, đồng thời thông báo kêu gọi tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh bão. Bên cạnh đó, cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng tham gia chèn chống nhà cửa, hướng dẫn các chủ tàu cá, các hộ nuôi trồng lồng bè neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè tại cảng neo trú Lý Sơn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá bão số 13 là cơn bão hết sức bất thường. Ảnh: VGP Phó Thủ tướng: Chủ động ứng phó với bão số 13 Sáng 5-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, TP về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi). Phó Thủ tướng cho rằng bão số 13 là cơn bão “hết sức bất thường” khi hình thành nhanh trong tháng 11, tốc độ di chuyển 25 km/giờ và cường độ rất mạnh. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa khắc phục xong hậu quả các đợt thiên tai trước. Hồ đập thủy lợi, thủy điện đã sử dụng hết dung tích thiết kế. Mực nước vẫn còn lớn; tình trạng ngập lụt ở đô thị, vùng nông thôn chưa giải quyết được. Các khu vực núi cao, tình hình sạt lở, lũ ống, lũ quét ngày càng nghiêm trọng. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị đặt công tác phòng, chống bão số 13 trong “tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn”. Bộ NN&MT tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo “với yêu cầu cao hơn”, cung cấp thông tin “dày đặc hơn” cho từng giai đoạn trên biển, ven biển, khi bão đổ bộ, hoàn lưu vào đất liền và các hiện tượng mưa lũ, lốc sét sau bão. Phó Thủ tướng lưu ý dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng từ 19 giờ ngày 6-11 đến khoảng 4 giờ ngày 7-11 nên “thời gian chuẩn bị còn rất ít”. Tất cả địa phương trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, ngay từ sáng 5-11 phải cập nhật, xây dựng phương án, Dự báo: Bão số 13 mạnh cấp 14, giật cấp 17, đêm nay đổ bộ miền Trung Ngày 5-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo hoãn cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 để tập trung ứng phó với bão số 13.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 6-11-2025 PHƯƠNG NAM - CHÍNH THÀNH UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy các nội dung liên quan đến hệ thống hồ chứa trong dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong. Báo cáo nêu nhiều hạng mục ao hồ tích nước nằm ngoài hồ sơ pháp lý, yêu cầu tháo cạn nước để bảo đảm an toàn và giao công an tỉnh điều tra toàn diện sau sự cố khiến một bé gái 13 tuổi tử vong. Theo báo cáo, dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 930/QĐ-UBND ngày 10-4-2018. Quy mô dự án 346,6 ha gồm khu trại gà (2 trại gà giống và 50 trại gà lạnh), khu sản xuất, xử lý phân vi sinh; khu nhà kính trồng cây ăn trái, rau sạch, nông sản; khu giết mổ gia cầm, đóng gói; khu xử lý thức ăn chăn nuôi, cùng hệ thống giao thông, sân bãi nội bộ và cây xanh cảnh quan. Kết quả kiểm tra thực địa của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận (từ ngày 31-7 đến 2-8-2024) ghi nhận doanh nghiệp đã đào 6 ao, trong đó 3 ao tích trữ nước, kèm khoảng 2 km mương dẫn, làm đường nội bộ khoảng 12 km, phát quang khoảng 320 ha, bố trí trồng thử các loài cây, xây một số nhà xưởng - nhà ở - văn phòng và đang tập kết khung sắt, thiết bị. Đáng chú ý, các ao hồ tích nước này không có trong chủ trương đầu tư, không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã phê duyệt và không thuộc nội dung giấy phép xây dựng 117/GPXD. Sau khi khoanh vị trí trên nền bản đồ, ao chứa nước lớn nhất ước tính 20 ha mặt nước, chiều sâu trung bình khoảng 4,5 m, dung tích khoảng 900.000 m³. Tại buổi kiểm tra ngày 2-11-2025, doanh nghiệp không cung cấp được thiết kế, quy trình vận hành, hồ sơ giám sát, trang bị an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp, hệ thống cảnh báo và các tài liệu pháp lý khác theo yêu cầu. Báo cáo giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra toàn diện nguyên nhân vỡ ao hồ, kiểm tra tính pháp lý của toàn bộ ao hồ chứa nước trong khu vực dự án; xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm. Đối với công tác khắc phục, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp tổ chức thu dọn lòng suối, kênh mương; gia cố, sửa chữa các đoạn kênh hư hỏng; thống kê, bồi thường thiệt hại hoa màu, tài sản cho người dân vùng hạ du và các hạng mục công trình công cộng bị ảnh hưởng. Khi xảy ra sự cố, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 1 người chết, nhiều tài sản - công trình công cộng hư hỏng, sản xuất của người dân thiệt hại lớn. Việc ngừng tích nước, tháo cạn và điều tra làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan là yêu cầu cấp bách để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và khôi phục hạ tầng thủy lợi, sản xuất của địa phương. UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các ao hồ tương tự trên địa bàn, siết chặt trách nhiệm chủ đầu tư và cơ quan quản lý trong việc tuân thủ pháp luật về đập, hồ chứa nước. Đồng thời, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án an toàn nếu tiếp tục sử dụng các công trình chứa nước hoặc buộc dỡ bỏ, hoàn nguyên nếu không đáp ứng điều kiện theo quy định.• áp sát miền Trung Người dân khẩn trương gia cố mái nhà để chống bão. Ảnh: NGUYỄN YÊN Bộ đội gấp rút gặt lúa giúp người dân. Ảnh: THANH NHẬT ở mực nước cần thiết để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ. Gia Lai: Khẩn trương xả lũ hồ đập thủy lợi tránh lũ chồng lũ Chiều 5-11, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Tư lệnh Quân khu 5 về công tác phòng chống, ứng phó với bão số 13. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, xác định đây là cơn bão rất mạnh, tâm bão nhiều khả năng đổ bộ vào tỉnh Gia Lai. Theo kịch bản, địa phương sẽ kích hoạt mức tương ứng theo từng cấp độ bão xảy ra. “Liên quan đến hồ đập trên địa bàn, tỉnh sẽ tiếp tục cho xả lũ lớn, xả lũ khẩn trương, cao độ để tránh lũ chồng lũ. Việc xả lũ lớn trước khi bão đến có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ năm sau nhưng chúng ta không nên mạo hiểm tích nước” - ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng cho biết trong sáng 5-11, ông đã đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống bão và thấy mừng vì ý thức chấp hành, phòng chống Tiêu điểm Bộ Quốc phòng ra công điện về ứng phó với bão Kalmaegi Bộ Quốc phòng vừa ban hành Công điện 7019/CĐ-BQP về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi. Bộ Quốc phòng yêu cầu: Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão Kalmaegi; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất, triển khai ngay các biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm“chủ động từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng. Chủ động giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú. trong “tình trạng khẩn cấp hơn” bão của bà con rất cao; đồng hành cùng chính quyền, lực lượng bộ đội, công an cũng hỗ trợ rất tích cực. Đắk Lắk: Đưa 92 hộ dân lên chùa, trường học tránh bão Ngày 5-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 ở các phường Xuân Đài, Sông Cầu. Tại buổi kiểm tra, ông Tuấn đánh giá cao các địa phương trên về việc chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão. Theo ông Tuấn, hiện tàu thuyền đánh cá của ngư dân tỉnh đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi neo đậu an toàn. “Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Hiện tỉnh đã bố trí lực lượng, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi những vùng nguy hiểm” - ông Tuấn nói. Liên quan đến công tác phòng, chống bão, ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu, cho biết trên địa bàn có 92 hộ dân kịch bản ứng phó dựa trên dự báo và điều chỉnh theo số liệu mới. Đối với khu vực biển và nuôi trồng thủy sản, Phó Thủ tướng yêu cầu cấm 100% tàu bè ra khơi. Người dân tuyệt đối không có mặt trên biển sau 17 giờ ngày 6-11. Lực lượng công an, biên phòng bảo đảm an toàn và kiểm soát tài sản cho người dân. Công tác di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 6-11 ở khu vực ven biển chịu triều cường và các vùng núi cao, chia cắt, sạt lở. Các địa phương phải làm việc ngay với Quân khu 4 và Quân khu 5 để xác định lực lượng, quân số, phương tiện, “không để đến lúc chia cắt rồi mới đưa quân vào”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc, trong đó có điện thoại vệ tinh tại các điểm xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, hạ tầng điện, hạ tầng thông tin liên lạc chưa bảo đảm. Về hồ chứa, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương và chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm đánh giá an toàn hồ, vận hành, giảm về mức nước an toàn để có dung tích cắt lũ trong các ngày từ ngày 6 đến 8-11, khi có khả năng mưa lớn 200 mm đến trên 300 mm… AN HIỀN với khoảng 140 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường do bão số 13. Do các hộ dân đa phần là người già nên lực lượng dân quân, BĐBP đã hỗ trợ bà con chằng néo, gia cố nhà cửa. Đồng thời, UBND phường Sông Cầu đã bố trí lực lượng, sẵn sàng di chuyển 92 hộ dân trong vùng ảnh hưởng của triều cường đến chùa và một trường mẫu giáo gần đó. “Chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm, trong đêm nay sẽ đưa 92 hộ dân di dời đến chùa và trường học, bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con” - ông Hoan nói.• Các ao hồ tích nước này không có trong chủ trương đầu tư, không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã phê duyệt và không thuộc nội dung giấy phép xây dựng 117/GPXD. Khung cảnh tan hoang thôn 2 bởi lũ quét do vỡ hồ trên núi. Ảnh: PN Lâm Đồng thông tin chính thức vụ hồ chứa nước ở Tuy Phong bị vỡ Cơ quan chức năng chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hồ chứa nước bị vỡ trên núi Tân Lai.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 6-11-2025 “Sở TN&MT trước đây báo cáo 60/160 đồng chí phục vụ cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra, công an. Sự phối hợp cần có sự chỉ đạo rõ ràng, không phải ai muốn vô cũng được. Việc kiểm tra, thanh tra, hay chỉ “vô tìm hiểu” cũng làm cho công việc bị đình trệ và ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người dân” - ĐB Châu nói. ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng đưa cơ quan kiểm tra của Đảng vào luật cũng hợp lý, phù hợp với Hiến pháp, luật pháp. Ông đề nghị phải quy định rõ hơn theo hướng cơ quan kiểm tra của Đảng thì kiểm tra các đảng viên đang giữ chức vụ trong các cơ quan, doanh nghiệp (DN), các tổ chức xã hội và áp dụng các quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước. “Tôi đề nghị làm rõ đối tượng mà Ủy ban Kiểm tra làm để tránh chồng chéo với các cơ quan khác như cơ quan thanh tra. Hiện nay, chúng ta giao trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức bộ máy PCTN, bộ máy này cũng kiểm tra, giám sát, thanh tra rồi. Do đó, cơ quan kiểm tra nên kiểm tra chủ yếu đối với cán bộ, quan chức của Đảng được giao các nhiệm vụ, trách nhiệm trong các cơ quan ngoài bộ máy của Đảng” - ĐB Nghĩa nói. ĐB Trần Công Phàn lại cho rằng vấn đề này quy định cũng được mà không quy định cũng được. Nếu không quy định thì thực hiện theo Điều lệ Đảng. “Việc cấp trên kiểm tra để xác nhận kê khai tài sản cấp dưới là cần thiết” - ĐB Phàn nói. Không phải đảng viên thì có kiểm tra tham nhũng? ĐB Nghĩa nói tới đây có thể DN nhà nước (DNNN) sẽ tuyển dụng, bổ nhiệm người không phải là đảng viên. Trong khi đó, kê khai tài sản không phải là biện pháp duy nhất để PCTN. “Tôi đề nghị là không áp dụng với cổ đông, đại diện cổ đông ở các DNNN vì theo luật thì DN có trên 50% vốn nhà nước thì là DNNN, chứ không chỉ có 100%. Hoặc DNNN có 100% vốn nhà nước thuê một ông giám đốc người nước ngoài làm giám đốc thì không nên buộc những người đó đi kê khai tài sản” - ĐB Nghĩa kiến nghị. Tuy vậy, về các quy định của Luật PCTN liên quan đến tiêu cực, hối lộ thì những nhân sự nói trên vẫn phải chấp hành. Và các biện pháp PCTN với những trường hợp này sẽ thông qua việc kê khai thuế, giám sát biến động thu nhập từ lúc được bổ nhiệm. “Nếu buộc người ta kê khai toàn bộ tài sản của họ, kể cả tài sản ở nước ngoài hay của vợ con như công chức, viên chức, tôi nghĩ rất bất lợi và người ta sẽ không đồng ý. Đó là quyền riêng tư, quyền cá nhân và đặc biệt đối với công dân nhiều quốc gia, quyền riêng tư của họ bất khả xâm phạm” - ĐB Nghĩa nói và lưu ý các luật khác như Luật DN cũng đã có cơ chế kiểm soát NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 5-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều dự luật, trong đó có dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tránh chồng chéo Đại biểu (ĐB) Tô Thị Bích Châu góp ý về việc bổ sung cơ quan kiểm tra của Đảng vào dự luật. Bà Châu cho rằng cần làm rõ cơ chế phối hợp để tránh chồng chéo. Bà đồng ý phải tránh chồng chéo giữa kiểm tra, thanh tra với kiểm toán. Bởi việc kiểm tra, kiểm toán liên tục khiến tất cả tài liệu tài khoản, công việc đều phải phục vụ cho việc đó. Tranh luận về kê khai tài sản đối với lãnh đạo DNNN là người nước ngoài nên “không cần e ngại”. ĐB Phàn bày tỏ đồng ý với nội dung đề xuất mở rộng đối tượng kê khai tài sản đối với nhân sự trong DNNN. Tuy vậy, ông đề nghị cần xem lại đối tượng kê khai tài sản là những người nước ngoài làm giám đốc ở những DNNN ấy, có thể xem xét loại trừ việc kê khai tài sản cho họ. “Chỗ này cần phải kỹ và có thể giao Chính phủ tính toán đối với người nước ngoài làm việc cho DNNN mà có trên 50% vốn” - ĐB Phàn đề xuất. ĐB Nguyễn Văn Dành cũng đồng tình và cho rằng nếu đưa những người này vào thành đối tượng của PCTN thì sẽ ảnh hưởng quá trình thu hút đầu tư, thu hút nhân lực chất lượng cao. Ở góc độ khác, ĐB Dành đề nghị bổ sung một đối tượng PCTN trong dự luật là những người đại diện phần vốn nhà nước tại các DNNN. “Ngay cả những DN dưới 50% vốn nhà nước thì người đại diện phần vốn tại các DN này phải là đối tượng kê khai tài sản” - ĐB Dành kiến nghị.• Trong quy định về báo cáo và công tác PCTN, dự thảo quy định rõ trách nhiệm của cơ quan trung ương và địa phương. Để hoàn thiện và cụ thể hơn, tôi đề nghị quy định về thời hạn, hình thức và chế độ gửi báo cáo để tránh hình thức, chậm trễ. Đây là một lĩnh vực khó nên phải cho khoảng thời gian hợp lý. Hiện nay, các phường, xã than phiền về việc báo cáo, kế hoạch liên tục, quá gấp gáp, dẫn đến hình thức. Trong báo cáo về công tác PCTN phải lưu ý đây là lĩnh vực rất khó. Bằng chứng là thời gian qua, các vụ án chủ yếu là cố ý làm trái hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, còn tham nhũng, tham ô rất ít. Nếu quy định về báo cáo quá gấp gáp, chúng ta vô hình trung hình thức trong việc đáp ứng nhu cầu công khai, minh bạch của nhân dân. Về tiêu chí đánh giá công tác PCTN, tôi đề nghị bổ sung việc công khai đánh giá và thứ hạng hoặc xếp loại công tác PCTN của các bộ, ngành, địa phương, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Việc này sẽ khuyến khích các cơ quan có sự cạnh tranh lành mạnh hóa các công việc, củng cố niềm tin, nâng cao hiệu quả giám sát của người dân. Đại biểu TÔ THỊ BÍCH CHÂU Tránh hình thức trong báo cáo tham nhũng Đại biểu đề nghị bổ sung một đối tượng phòng, chống tham nhũng trong dự luật là những người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước. Tăng mức phạt với hàng loạt vi phạm liên quan đến căn cước Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15-12-2025 và thay thế cho Nghị định 144/2021. So với Nghị định 144/2021, một số quy quy định về cấp, quản lý, sử dụng CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước tại Điều 11 Nghị định 282/2025 đã tăng mức phạt. Nghị định 282 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với các hành vi: Không xuất trình CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử; không nộp CCCD, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng… Hiện tại, Nghị định 144/2021, mức phạt đối với các hành vi trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt 300.000-500.000 đồng. Mức phạt là 2-4 triệu đồng đối với các hành vi như chiếm đoạt, sử dụng trái phép CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại của người khác. Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại… Hiện nay, tại Nghị định 144/2021, mức phạt đối với một số hành vi trên là 1-2 triệu đồng. Các hành vi làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại sẽ bị phạt 4-8 triệu đồng. Mức phạt đối với các hành vi này tăng gấp đôi so với Nghị định 144/2021… HUỲNH THƠ phapluat@phapluattp.vn Đại biểu cho rằng cần xem xét lại đối tượng kê khai tài sản là những người nước ngoài làm giám đốc ở những doanh nghiệp nhà nước... Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị làm rõ đối tượng mà cơ quan kiểm tra của Đảng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức... để tránh chồng chéo. Ảnh: QH Đại biểu Tô Thị Bích Châu nói cần tránh hình thức trong các báo cáo phòng, chống tham nhũng ở cấp cơ sở. Ảnh: QH

