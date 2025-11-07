252-2025

SỐ 252 (7525) - Thứ Sáu 7-11-2025 Trung ương thống nhất nhiều nội dung về nhân sự cấp cao Bão số 13 quần thảo Gia Lai, Đắk Lắk GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ Cần kiểm soát tổng lượng xả thải, tránh tác động cộng hưởng Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Ký ức, nghĩa tình, khát vọng của TP.HCM Bị cáo đánh bạc 10 triệu USD nói là nạn nhân, bị dụ dỗ … TP.HCM biệt phái cán bộ về xã, phường để đảm bảo trật tự xây dựng Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh còn nhiều nỗi lo

2 Chiều 6-11, do lượng nước từ các hồ thượng nguồn tăng nhanh do ảnh hưởng từ mưa lớn của bão số 13, các thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều thông báo tăng lưu lượng xả tràn qua hồ chứa. Theo Công ty Thủy điện Đại Ninh, lúc 11 giờ ngày 6-11, lượng nước hồ Đại Ninh đạt cao trình 878,372 m, lưu lượng nước về hồ là 142 m3/giây. Từ 13 giờ cùng ngày, hồ thủy điện Đại Ninh nâng mức xả nước điều tiết qua đập tràn từ 150 m3/giây lên 200 m3/giây. Tương tự, Công ty Thủy điện Đồng Nai 2 cho biết lúc 10 giờ ngày 6-11, mực nước hồ Đồng Nai 2 đạt cao trình 679,545 m. Từ 13 giờ, hồ thủy điện Đồng Nai 2 xả điều tiết qua tràn tổng lượng nước 260 m3/giây. Trong khi đó, Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 của Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng có thông báo nâng mức xả nước điều tiết qua tràn lúc 12 giờ, từ 37 m3/giây lên 100 m3/giây. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ chiều 6-11, tỉnh có mưa to đến rất to, nhất là xã Suối Kiết 103,2 mm, xã Minh Tâm 65,5 mm, khu vực Bảo Lộc 61,8 mm… Nước trên tất cả sông, suối ở Lâm Đồng đang lên mạnh. Dự báo tỉnh Lâm Đồng có mưa to, rất to và giông. Khu vực phía bắc và đông bắc tỉnh Lâm Đồng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi đạt 120 mm/24 giờ, biển động rất mạnh. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 13, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có thông báo hỏa tốc phân công lãnh đạo UBND tỉnh ứng trực bão 24/24 giờ. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời rà soát, kiểm tra an toàn hệ thống hồ, đập thủy lợi, thủy điện, khu dân cư ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động ứng phó. Chiều tối cùng ngày, đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, làm trưởng đoàn, đã đến làm việc, kiểm tra tại Nhà máy thủy điện Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, đại diện ban lãnh đạo nhà máy thủy điện cho biết do ảnh hưởng của thời tiết, lưu lượng về các hồ chứa gia tăng, vì vậy đơn vị đã chủ động xả điều tiết, tuân thủ nghiêm việc vận hành mực nước hồ chứa về mực nước đón lũ theo quy định của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk là 204,5 m. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng các kịch bản ứng phó thiên tai, gia cố hạng Thời sự - Thứ Sáu 7-11-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Sau nhiều giờ ở ngoài biển, từ 19 giờ ngày 6-11, bão số 13 đã bắt đầu đổ bộ vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, cường độ bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 15. Bão vào vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gây mưa lớn, gió giật mạnh làm vỡ kính khách sạn, nhiều cây xanh gãy đổ, sóng biển cao 2-5 m ở miền Trung. Toàn bộ xe bị cấm chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Nhiều khu vực ở Đắk Lắk, Gia Lai... bị mất điện trên diện rộng. Đến 22 giờ, bão số 13 suy yếu còn cấp 9-10. Nhiều nhà tốc mái, cây xanh, trụ đèn ngã đổ Tại tỉnh Quảng Ngãi, chiều 6-11, Quảng Ngãi di dời hàng chục ngàn người Sơn. Do sóng to, gió mạnh, cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm, do ông Đặng Văn Thành, 53 tuổi, làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm. Sau nhiều giờ, do thời tiết xấu, công tác cứu hộ phải tạm dừng. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, lúc 18 giờ, tại phường Sông Cầu, nhiều nơi đã mất điện. Ngoài trời gió rất mạnh, mưa lớn, trời đen kịt. Lãnh đạo phường Sông Cầu cho biết các nơi tập trung người dân về tránh trú bão đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, bình ắc-quy dự phòng để thắp sáng lúc cúp điện, đảm bảo người dân an toàn trong đêm khi bão đổ bộ. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương thông báo người dân không được ra đường và cấm xe lưu thông từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc từ 16 giờ 30 đã chốt chặn hai đầu đèo nhằm ngăn cản phương tiện qua lại. Khu vực đèo An Khê hiện nay chỉ còn các tổ là lực lượng chức năng ứng cứu sự cố giao thông hoạt động tuần tra kiểm soát. Ghi nhận lúc 18 giờ 15, sức gió tại khu vực ven biển Quy Nhơn đang giật rất mạnh, kính cường lực của khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn bị quật bể nát, mảnh vỡ văng tung tóe. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết trên địa bàn vừa trải qua đợt gió mạnh khủng khiếp nhất từ trước đến nay, gây thiệt hại lớn về cây xanh và hạ tầng đèn điện. Theo ông Toàn, bước đầu ghi nhận gió mạnh khiến nhiều nhà tốc mái, cây xanh, trụ đèn điện chiếu sáng bị ngã đổ. May mắn chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tương tự, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cũng cho biết mưa lớn kèm gió mạnh khiến địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề chưa thể thống kê hết được. Sơ tán hơn 500.000 người tránh bão Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, đến 19 giờ ngày 6-11, để ứng phó với bão số 13, các tỉnh từ Huế đến Đắk Lắk đã tổ chức sơ tán gần 129.000 hộ với hơn 537.000 người, riêng Quảng Ngãi sơ tán gần 90.000 người, Gia Lai khoảng gần 440.000 người. Có sáu cảng hàng không tạm dừng hoạt động gồm Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khu dân cư ven biển Nhơn Hải thuộc phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: VGP dân đến các nơi tránh trú an toàn trong khi lực lượng biên phòng Sa Huỳnh đã bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền. Tỉnh Quảng Ngãi đã hạn chế xe lưu thông từ 16 giờ. Đến 18 giờ, mưa trút xối xả, gió rít liên hồi trên phường Sa Huỳnh. Tại cảng Sa Huỳnh, hàng ngàn tàu thuyền đã được neo buộc, nằm san sát dưới chân cầu Thạnh Đức. 19 giờ 5 ngày 6-11, ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận vào thời điểm bão chuẩn bị đổ bộ, trên địa bàn xảy ra một cơn lốc xoáy. Ông cho biết lốc xoáy khiến hai nhà dân bị hư hỏng. Các hộ dân trên đã được di dời vào trước đó nên không gây thương vong về người. Trong khi đó, lực lượng biên phòng Lý Sơn cho biết có ba người đàn ông đang trôi dạt trên vùng biển Lý ngày 6-11. Tại tỉnh Gia Lai, tối 6-11, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh này đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê, Quốc lộ 19 thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Thời điểm đóng từ 18 giờ cùng ngày đến 8 giờ ngày 7-11. Theo đó, lực lượng CSGT Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh mọi lực lượng phải trực chiến 24/24 giờ, tuyệt đối không rời vị trí, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh và lực lượng cơ động tại chỗ. thoisu@phapluattp.vn Bão số 13 quần thảo Gia Lai, Hàng loạt thủy điện tại Lâm Đồng xả điều tiết ứng phó với mưa lớn Các tỉnh từ Huế đến Đắk Lắk đã tổ chức sơ tán gần 129.000 hộ dân với hơn 537.000 người, riêng Quảng Ngãi sơ tán gần 90.000 người, Gia Lai khoảng gần 440.000 người. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 6-11, bão số 13 (Kalmaegi) sẽ đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần. Đến 22 giờ, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 7-11, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía nam tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Sau đó, đến 16 giờ ngày 7-11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông Thái Lan, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo khu vực ven biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,5-1 m kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Hôm nay, bão số 13 suy yếu dần thành vùng áp thấp Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

3 mục xung yếu. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn, chi nhánh trực thuộc thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để thực hiện việc vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp; thực hiện nghiêm chế độ quan trắc và chế độ báo cáo theo quy định. CHÍNH THÀNH Thời sự - Thứ Sáu 7-11-2025 Hàng loạt hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xả điều tiết để hạn chế lũ cho vùng hạ du trước diễn biến phức tạp của bão số 13. Ảnh: CT thoisu@phapluattp.vn Đắk Lắk gây thiệt hại nặng nề Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước sức gió được dự báo rất mạnh, từ sáng sớm, chính quyền đã tổ chức sơ tán 600 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đây chủ yếu là các hộ có nhà không kiên cố, nằm sát khu vực ven biển. Tại Trường Mầm non Phổ Thạnh, một trong điểm tránh trú bão tập trung, nhiều gia đình đã ổn định chỗ ăn ngủ. Cụ Lê Thị Châu (92 tuổi, trú thôn Thạch By 2) vừa được con trai chở bằng xe máy đến nơi sơ tán. “Cả đêm trước nghe gió thổi, trời mưa lớn mà không ngủ được. Sáng 6-11, cán bộ tới thông báo sơ tán, tôi gói ghém ít đồ rồi đi liền. Mừng lắm vì đã đến nơi an toàn” - cụ Châu kể. Vợ chồng ông Lê Văn Tá (57 tuổi, trú thôn Thạch By 2) dù đã rời khỏi nhà đi tránh trú vẫn không giấu được nỗi lo. “Nhà chỉ có vợ chồng nên sơ tán nhanh nhưng tôi vẫn nơm nớp lo căn nhà cấp 4 không chịu nổi gió. Dù tôi đã chằng chống từ hôm trước nhưng vẫn không khỏi lo lắng” - ông Tá bộc bạch. Lúc 19 giờ 30, lãnh đạo phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết nhiều người dân gọi điện thoại báo nhà đã sập, bị ngập trong khi mưa rất lớn, gió giật đùng đùng. Theo đó, một ngôi nhà đối diện trại giam Long Bình, tổ dân phố Long Bình bị gió bão làm đổ sập. Có ba người, gồm hai người lớn khoảng 60 tuổi và một cháu bé hai tuổi bị mắc kẹt bên trong. Ngay khi phát hiện ngôi nhà của người dân bị sập, các chiến sĩ đang ứng trực ở trại giam Long Bình đã tức tốc đến để ứng cứu. Ba người này đã được đưa vào khu tập thể an toàn. Trong khi đó, đang ứng trực tại tổ xung kích phòng, chống lụt bão, ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư chi bộ tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, liên tục nhận điện thoại của người dân báo nhà đã tốc mái hoặc bị ngập nước, cây cối ngã đổ rất nhiều. Khu vực phường Sông Cầu gió rất lớn, một nhà an toàn ở tổ dân phố Phước Lý bị gió giật tung la phông. Trực chiến 24/24 giờ, tuyệt đối không rời vị trí Chiều tối 6-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu bão số 13. Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 13 qua điện thoại. Ông yêu cầu các địa phương phải cập nhật chặt chẽ thời điểm bão số 13 đổ bộ. “Thời điểm bão số 13 đổ bộ vào khoảng 21 giờ, cùng với triều cường dâng cao. Do đó, địa phương phải rõ khu vực, thời gian bão đổ bộ để kịp thời ứng phó” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các điểm cầu không được để người dân còn lưu lại tại những nơi nguy hiểm. Cùng với đó, yêu cầu đảm bảo các kênh, phương tiện để điều hành để chỉ đạo phòng, chống bão. Phải cung cấp được đầy đủ thông tin các địa bàn để có thể đưa ra chỉ đạo. “Khu vực ven biển từ Quy Nhơn lên Hoài Nhơn phải được di dời ngay lập tức, không chậm thêm bất cứ phút nào. Không được để người dân còn ở lồng bè, bãi ngang, nhà tạm ven biển khi sóng có thể cao hơn mái nhà” - Phó Thủ tướng chỉ 1 2 3 Chú thích ảnh: 1. Cù Lao Chàm, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng sóng biển cao 1-2 m, biển động dữ dội. Ảnh: THANH NHẬT 2. Gió mạnh khiến nhiều nhà tốc mái, cây xanh bị ngã đổ ở Gia Lai. Ảnh: LÊ KIẾN 3. Quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, có gió to, nhiều cây gãy đổ. Ảnh: TIẾN THOẠI 4. Người dân được đưa vào ký túc xá trú bão an toàn. Ảnh: NGUYỄN YÊN 5. Một trường học và năm ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị tốc mái do gió to. Ảnh: TIẾN THOẠI 6. Hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn cầu cứu trên mạng xã hội. 7. Phường Sông Cầu đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, bình ắc-quy dự phòng để thắp sáng lúc cúp điện. Ảnh: XUÂN HOÁT 8. Khu vực đèo An Khê, Quốc lộ 19 thuộc địa phận tỉnh Gia Lai đã được lệnh đóng từ 18 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ 7-11. Ảnh: LÊ KIẾN đạo địa phương bố trí ngay nơi tránh trú trong khu vực an toàn gần nhất. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh thời điểm mưa bão nguy hiểm nhất sẽ từ 20 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11. Trong giai đoạn này, mọi lực lượng phải trực chiến 24/24 giờ, tuyệt đối không rời vị trí, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh và lực lượng cơ động tại chỗ. Tại một điểm tránh trú của người dân phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân đã được sơ tán, chia sẻ khó khăn khi phải rời nhà cửa, tài sản để đảm bảo an toàn. Ông đề nghị chính quyền địa phương bố trí đầy đủ nước sạch, chăn màn, thuốc men, suất ăn và điều kiện sinh hoạt cơ bản tại các điểm tránh trú; đồng thời yêu cầu đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, người ốm đau và phụ nữ mang thai. Đến kiểm tra BV Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Phó Thủ tướng lưu ý các cơ sở y tế, đặc biệt là BV điều trị bệnh nhân nặng, người già, người khuyết tật, phải bảo đảm nguồn điện, ôxy, thuốc men và có phương án di chuyển khẩn cấp khi cần thiết. Ngay sau khi quay lại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp chủ trì cuộc họp với các địa phương Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… các ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để rà soát công tác di dời, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình hạ tầng. “Thời điểm rất gấp nhưng vẫn phải cố gắng làm đến cùng. Di dời triệt để để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị địa phương không để người dân lưu trú tại các khu vực không an toàn.• 4 5 6 7 8 XX

4 Thời sự - Thứ Sáu 7-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm Trường THPT Kiến An Chiều 6-11, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tới thăm Trường THPT Kiến An tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng. Trường được thành lập năm 1959, là ngôi trường cấp 3 đầu tiên ở Hải Phòng được xây dựng hoàn toàn mới trong giai đoạn xây dựng XHCN ở miền Bắc. Chia sẻ, nói chuyện thân mật với đại diện các thế hệ thầy và trò Trường THPT Kiến An, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả, chất lượng giáo dục - đào tạo của TP Hải Phòng nói chung và Trường THPT Kiến An nói riêng ngày càng được nâng cao. Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục - đào tạo, Phó Thủ tướng cho biết vừa qua Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo. Với các chính sách mới, đột phá về giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng tin tưởng Trường THPT Kiến An sẽ có các điều kiện và cơ hội mới để tiếp tục phát triển toàn diện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển giáo dục và đào tạo. (Theo baochinhphu.vn) • Giá xăng quay đầu giảm. Chiều 6-11, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Giá xăng RON 95-III giảm 72 đồng, xuống 20.416 đồng/lít, E5 RON 92 giảm 78 đồng, ở mức 19.682 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel và dầu hỏa tăng 120 đồng/lít và 124 đồng/lít. AN HIỀN • Hoãn giải chạy LamDong Trail 2025 do bão số 13. Để phòng tránh, ứng phó với bão số 13, ngày 6-11, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã phát công văn hỏa tốc gửi Công ty CP Nón Xanh, đơn vị tổ chức giải LamDong Trail 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-11, đề nghị hoãn giải chạy. PHƯƠNG NAM • Khởi tố vụ án liên quan công trình cầu Sông Lô. Ngày 6-11, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng. NGUYỄN HINH Chiều 6-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của PV về nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Quan điểm của Việt Nam về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần. Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản; tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Trong thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm. “Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thúc đẩy quản lý nghề cá hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế” - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh. THANH TÚ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Ngoại giao Củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia Sáng 6-11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 72 ngày Độc lập Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2025). Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, khẳng định nhân dân TP.HCM trước sau như một luôn xem trọng và đóng góp tích cực cho tình hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM nhấn mạnh cùng với nhân dân cả nước, nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng và nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cảm ơn Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức buổi lễ kỷ niệm, ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM, bày tỏ tri ân sự giúp đỡ tận tình, trong sáng và kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ông cam kết Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đạt được những thành tựu cao hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo. (Theo TTXVN) Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của cả nước tăng 0,20% Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của cả nước tăng 0,20% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, TP bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão. Bên cạnh đó, giá ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giáo dục tại các trường ngoài công lập tiếp tục tăng. Theo đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số CPI tăng cao nhất 0,59%. Trong đó, chỉ số giá thực phẩm tăng 0,69%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,57%, lương thực tăng nhẹ. Nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng cao thứ hai (tăng 0,51%). Theo Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 10 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung. TÚ UYÊN Sắp có quy trình lấy và thi công cát biển làm nền đường xe chạy Viện Khoa học và công nghệ GTVT đang dự thảo tiêu chuẩn cơ sở về nền đường ô tô sử dụng cát biển - yêu cầu chung về thiết kế, thi công và nghiệm thu. Đây sẽ là cơ sở pháp lý và định hướng kỹ thuật cho các dự án sử dụng cát biển trong xây dựng hạ tầng. Theo đó, Việt Nam có 28 tỉnh, thành giáp biển với đường bờ hơn 3.260 km, nguồn cát biển rất dồi dào nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Trên cơ sở phân tích, viện đề xuất chỉ dùng cát biển cho phần nền đường có yêu cầu độ chặt lu lèn không quá 95%, ở lớp hạ âm - dưới phạm vi chịu tải trực tiếp. Nếu lớp cát dày, phải có lưới địa kỹ thuật gia cường và vải địa kỹ thuật ngăn cách. Không dùng cát biển mịn hoặc bụi sau trụ mố cầu, tường chắn; các vị trí tiếp giáp công trình cần có lớp chống thấm hạn chế xâm thực muối. Nền đường đắp cát biển không nên cao quá 10 m và tránh mái dốc lớn… VIẾT LONG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch hành vi vi phạm IUU UBND TP.HCM vừa có công văn gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới (phà Bình Quới). Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho UBND phường Bình Quới, UBND phường Thủ Đức tiếp tục gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới (phà Bình Quới) của Công ty TNHH TM DV Vận tải bến đò Bình Quới. Thời hạn hoạt động là 12 tháng. Về lâu dài, đối với hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới, chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND phường Bình Quới và phường Thủ Đức phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở QH-KT, Sở NN&MT cùng các cơ quan liên quan rà soát các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Qua đó, hướng dẫn Công ty Vận tải bến đò Bình Quới thực hiện theo quy định. Trước đó, bến đò Bình Quới, tuyến giao thông đường thủy từng nối liền quận Bình Thạnh (cũ) và TP Thủ Đức (cũ), đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 7-2024. Việc dừng hoạt động này đã gây không ít phiền toái cho người dân khu vực, buộc người dân phải đi đường vòng xa hơn, vừa tốn thời gian vừa tăng chi phí đi lại. HOÀNG KIM Phà Bình Quới được hoạt động trở lại để giảm ùn tắc giao thông Sáng 6-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh), Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026). Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, kính cẩn tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, các đội K của Quân khu 7 khẩn trương triển khai thủ tục liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ các đội K sẵn sàng và đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. HUỲNH DU Quân khu 7 xuất quân 4 đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Sáu 7-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Bộ Chính trị đã ban hành bảy nghị quyết chiến lược là các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72. Đây là tiền đề, cơ sở chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để chúng ta thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm tiếp theo và thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành trước năm năm, tạo ra“cú hích”,“bước ngoặt”về triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong tình hình mới. Tổng Bí thư TÔ LÂM Tiêu điểm Hội nghị kết thúc sớm để tập trung phòng, chống bão Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tình hình thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở thời gian qua diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. “Cơn bão số 13 có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong hôm nay, do vậy Hội nghị Trung ương 14 kết thúc sớm hơn dự kiến để các đồng chí trở về địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão lũ theo tinh thần “bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân” - Tổng Bí thư nói. ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Sáng 6-11, Hội nghị Trung ương 14 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau hai ngày làm việc. Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu bế mạc nhấn mạnh sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Nhất trí cao với nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới Khái quát những kết quả chủ yếu của hội nghị, Tổng Bí thư cho biết Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến chương trình đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét quyết định. Cũng theo Tổng Bí thư, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời xem xét, cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14. Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của khóa tới. Một nội dung quan trọng khác, Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện. Tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Hội nghị thống nhất đánh giá bối cảnh hiện có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề vượt ngoài dự báo; thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều nơi... Dù vậy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIII còn có một số hạn chế. Cụ thể, việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai một số công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; có lúc, có nơi, việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ chưa hoàn thiện; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm. Tổng Bí thư nhấn mạnh những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do yếu tố chủ quan. Ông đánh giá phương pháp, biện pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, ủy viên Trung ương trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung, thiếu quyết liệt, kịp thời; chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của người đứng đầu. Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN Trung ương thống nhất nhiều nội dung về nhân sự cấp cao Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao về các nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Xóa cơ chế “xin-cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá điểm sáng nhất, đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18 là tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, phân định thẩm quyền liên thông giữa ba cấp cho từng lĩnh vực, xóa chồng lấn, không bỏ trống nhiệm vụ; phân cấp đi kèm kiểm soát; chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ ở tỉnh/xã; tài chính công được phân bổ theo kết quả, theo đặc điểm riêng của địa phương. “Sớm xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm; đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu” - Tổng Bí thư lưu ý. Ông cũng yêu cầu tổ chức một cửa liên thông số; xóa cơ chế “xin-cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với đó, xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư - đất đai - an sinh - doanh nghiệp; cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương. Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và “rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ nguồn lực - rõ trách nhiệm”, “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, “Vì nhân dân phục vụ”, “Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ”. Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư lưu ý đã gần hết năm 2025, thời gian từ nay đến Đại hội XIV không còn nhiều, trong khi chúng ta có rất nhiều công việc phải làm, nhiều chỉ tiêu công tác phải hoàn thành trong tháng cuối năm, trong khi bão, lũ, thiên tai xảy ra ở hầu khắp các địa phương. Ông đề nghị các ủy viên Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương mình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Cùng với đó, khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương 14 để góp phần cho thành công của Đại hội XIV của Đảng.• Nguyên tắc xuyên suốt là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và “rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ nguồn lực - rõ trách nhiệm”. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 7-11-2025 xyanua được quy định ở mức 0,3 mg/l. Nếu đạt quy chuẩn này, doanh nghiệp có thể được phép xả thải, kể cả xả ra biển. Tuy nhiên, pháp luật lại chưa quy định rõ về tổng lượng xả thải theo thời gian. Tức là cùng nồng độ đó, nếu xả 100 kg/giờ thì tác động môi trường có thể không lớn nhưng nếu xả tới 1 tấn/giờ thì hậu quả sẽ rất khác, dù đều đúng quy chuẩn. Điều đó cho thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa “mức độ ô nhiễm” và “tác động môi trường”. Đại biểu viện dẫn sự cố môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra là ví dụ điển hình của tác động cộng hưởng, điều mà các quy định hiện hành chưa kiểm soát đầy đủ. Vì vậy, theo ông, trong luật cần quy định mang tính nguyên tắc về kiểm soát tổng lượng xả thải, còn các chỉ số kỹ thuật cụ thể nên do ngành chuyên môn hướng dẫn chi tiết. “Luật không nhất thiết phải ghi con số nhưng cần nêu rõ định hướng để các bộ, ngành có cơ sở thực hiện” - ông nói. Đường ở Việt Nam vừa trải nhựa sáu tháng đã chuyển màu xi măng Đại biểu Nguyễn Chu Hồi cũng cho rằng Luật Bảo vệ môi trường cần được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với Luật Xây dựng. Thực tế cho thấy nhiều vấn đề gây ô nhiễm không khí, bụi mịn và ùn tắc đô thị xuất phát từ hoạt động xây dựng nhưng việc quản lý nguồn phát sinh lại chưa hiệu quả. “Hà Nội đã có lúc nằm trong nhóm những TP ô nhiễm không khí nhất thế giới. Nếu chúng ta không kiểm soát từ nguồn, không xác định nơi phát sinh và mức phát sinh thì mọi biện pháp xử lý về sau chỉ là khắc phục hậu quả” - ông nêu rõ. Đại biểu Nguyễn Chu Hồi cũng chỉ ra tình trạng bụi phát tán từ hoạt động vận chuyển và thi công xây dựng. Nhiều tuyến đường nhanh chóng bạc màu, đầy bụi, kể cả những trục giao thông đối ngoại như tuyến từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài. “Đi trên nhiều tuyến đường ở Việt Nam sẽ thấy sau khi trải nhựa khoảng sáu tháng, mặt đường dần chuyển sang màu xám như xi măng. Điều đó cho thấy lượng bụi thải ra là rất lớn, bao gồm bụi trực tiếp trong không khí và bụi đất rơi vãi trên đường. Trước đây, cầu Nhật Tân và tuyến đường lên sân bay rất đẹp nhưng bây giờ, người ta lấy bùn đất từ sông Hồng chở đi ban đêm, chắc chắn phải được địa phương cho phép hoặc buông lỏng quản lý. Xe chạy qua làm rơi vãi đất, mà sáng không kịp rửa đường khiến tuyến đường vốn là “bộ mặt quốc tế” trở nên nhếch nhác, bụi bẩn” - ông nói. Trong khi đó, ông cho biết ở nhiều nước phát triển, mặt đường sau 30 NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 6-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Có sự khác biệt giữa “mức độ ô nhiễm” và “tác động môi trường” Góp ý cho Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Chu Hồi (đoàn Hải Phòng) đề nghị cơ quan soạn thảo cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn thời gian qua để tiếp tục hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai tại địa phương. Theo đại biểu, trong hệ thống tiêu chuẩn môi trường hiện nay, các quy chuẩn chủ yếu đưa ra ngưỡng nồng độ chất thải sau xử lý. Ví dụ, chỉ tiêu Đại biểu Nguyễn Chu Hồi (đoàn Hải Phòng) thảo luận tại tổ ngày 6-11. Ảnh: AH năm vẫn sạch và đen bóng, khu vực đất trống luôn được che phủ hoặc trồng cỏ để chống bay bụi. “Họ xử lý rất kỹ các chi tiết nhỏ, còn chúng ta thì đặt ra nhiều quy định “trên mây”, rất hoành tráng nhưng các vấn đề nhỏ, hằng ngày là nguồn gây ô nhiễm trực tiếp lại không được khắc phục. Điều này làm cho ô nhiễm không khí trong nước ngày càng nghiêm trọng” - ông cho hay. Cùng quan điểm tăng hiệu quả thực thi luật, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ báo cáo kết quả giám sát và nghị quyết giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội về môi trường để bổ sung vào dự thảo các vấn đề đang được xem là “điểm nghẽn” trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là những vướng mắc ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. “Điều này rất quan trọng nhằm đảm bảo thể hiện đúng quan điểm: Môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Chúng ta cần tháo gỡ sớm các bất cập ngay trong giai đoạn này, trước khi tiến hành sửa đổi tổng thể Luật Bảo vệ môi trường” - ông nói.• Đại biểu cho rằng chúng ta đặt ra nhiều quy định “trên mây”, rất hoành tráng nhưng các vấn đề nhỏ, hằng ngày là nguồn gây ô nhiễm trực tiếp lại không được khắc phục… Đề xuất quy định về hậu kiểm với công trình được miễn giấy phép xây dựng phapluat@phapluattp.vn Ngày 6-11, thảo luận ở tổ về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm đồng thuận với chủ trương miễn giấy phép xây dựng và đánh giá đây là bước đúng đắn, phù hợp định hướng cải cách thủ tục hành chính. Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) nêu quan điểm: “Tôi cho rằng chủ trương miễn giấy phép xây dựng là hoàn toàn đúng, phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính hiện nay”. Theo ông, dự thảo đã quy định cụ thể các trường hợp được miễn giấy phép và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với công trình thuộc diện này, đã nêu rõ trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các công trình thuộc diện miễn giấy phép. Tuy nhiên, từ thực tiễn, ông cho biết giấy phép xây dựng về bản chất chỉ là một văn bản pháp lý nhằm giúp chủ đầu tư có căn cứ làm việc với cơ quan quản lý trật tự xây dựng và là cơ sở cấp giấy chứng nhận công trình sau này. Quy định của chúng ta từ năm 2003 đến nay, xét dưới góc độ chuyên môn, đã tương đối đầy đủ. Do vậy, đại biểu cho rằng vấn đề không nằm ở quy định pháp luật, mà chủ yếu ở hai nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan là trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, vẫn còn tình trạng một số cá nhân gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp. Nguyên nhân khách quan là hệ thống quy định pháp luật làm căn cứ để cấp giấy phép xây dựng hiện nay liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đất đai, đầu tư, tôn giáo, đê điều… Nhưng các quy định này còn nhiều điểm bất cập, thiếu thống nhất, dẫn đến hệ quả là thủ tục cấp phép xây dựng bị kéo dài, phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy, việc mở rộng đối tượng miễn giấy phép và rút ngắn thời gian cấp phép là hợp lý. Tuy nhiên, theo đại biểu, để giải quyết tận gốc vấn đề cần liên thông quy trình từ chấp thuận chủ trương đầu tư đến khởi công công trình. Nghĩa là khi chủ đầu tư đã được UBND cấp thẩm quyền giao thực hiện dự án, đã đủ điều kiện khởi công công trình, chỉ cần thông báo khởi công thay vì phải xin phép lại. Việc bổ sung quy định thiết kế cơ sở trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư (theo Điều 33 Luật Đầu tư) để cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định ngay trong giai đoạn chấp thuận chủ trương, giúp rút ngắn thời gian và giảm thủ tục trùng lặp. Từ thực tế tại Hà Nội, ông Thường cho biết việc thiếu quy định rõ về thẩm quyền kiểm tra và giám sát các công trình miễn giấy phép đã dẫn đến tình trạng chủ đầu tư tự ý điều chỉnh quy mô, công năng, làm thay đổi cảnh quan và hạ tầng đô thị. Do đó, đại biểu kiến nghị bổ sung quy định về hậu kiểm đối với các công trình miễn giấy phép xây dựng. Theo hướng giao thẩm quyền quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công trình miễn phép cho chính quyền cấp xã; giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục hậu kiểm, đảm bảo vừa thông thoáng vừa chặt chẽ. Cũng thảo luận về dự luật này, đại biểu Nguyễn Thị Yến (TP.HCM) nhấn mạnh hiện thẩm quyền thay đổi công năng, điều chỉnh thiết kế công trình phần lớn giao cho cấp tỉnh, trong khi trên thực tế, cấp xã mới là cấp trực tiếp thực hiện, theo dõi và quản lý. Do đó, cần xem xét phân cấp hợp lý hơn để đảm bảo quản lý sát thực tế. Đại biểu cũng nêu tình trạng công trình được cấp phép ở cấp tỉnh nhưng chính quyền cơ sở không được thông tin, dẫn đến xây sai quy mô, sai thiết kế mà địa phương không kịp kiểm tra. Bà đề nghị mọi công trình, dự án trên địa bàn phải được thông báo đầy đủ đến chính quyền xã, phường để thực hiện giám sát. Nữ đại biểu cũng đề nghị quy định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan liên quan trong quá trình cấp phép và quản lý xây dựng, tránh tình trạng “đồng ý chung” nhưng khi xảy ra sai phạm thì không xác định được ai chịu trách nhiệm. NHÓM PHÓNG VIÊN Cần kiểm soát tổng lượng xả thải, tránh tác động cộng hưởng Đại biểu cho rằng trong luật cần quy định mang tính nguyên tắc về kiểm soát tổng lượng xả thải, còn các chỉ số kỹ thuật cụ thể nên do ngành chuyên môn hướng dẫn chi tiết. Đại biểu Nguyễn Phi Thường phát biểu tại thảo luận tổ ngày 6-11. Ảnh: QH

