TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng 8,5%

TP.HCM sắp xếp mạng lưới y tế, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Đề xuất áp 10% thuế VAT lên vàng, tạo bình đẳng nghĩa vụ thuế

Tập trung tối đa khắc phục hậu quả bão số 13

ĐẨY MẠNH THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ĐỂ KIẾN TẠO XÃ HỘI KỶ CƯƠNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nam giới có 2 con nhưng ly hôn không được ưu tiên mua nhà xã hội

CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng

Bộ trưởng Xây dựng: "Tránh tình trạng quy hoạch xong rồi bỏ đó"

2 Thời sự - Thứ Bảy 8-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Bão số 13 càn quét đêm 6-11 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương khu vực Nam Trung Bộ, hàng trăm người dân bị sập nhà, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều người gần như mất sạch tài sản sau khi bão đi qua… Bất lực trước cảnh tượng tan hoang sau bão Sáng 7-11, sau bão số 13 càn quét qua, nhiều ngôi nhà ở làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã bị gió lớn, sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn. Theo ghi nhận, hàng chục ngôi nhà ở bãi trước biển Xuân đêm, hàng chục hộ dân làng Xuân Thạnh đã rơi vào cảnh Xuân Thạnh) lang thang dọc bờ biển, dùng xẻng đào bới ngôi nhà sát biển để tìm kiếm những thứ giá trị còn lại. Sóng lớn đập vào khiến nhiều tài sản bị cuốn đi. Ông bàng hoàng thốt lên lịch sử đời người 60 năm qua chưa từng thấy trận thiên tai nào thiệt hại như lần này. “Gió mạnh khủng khiếp, sóng thì quá lớn, kéo theo nhà cửa tan nát, sập hết toàn bộ. Cả làng chài mấy chục ngôi nhà bị sóng đánh tan nát chỉ trong một đêm, tài sản bị cuốn đi hết. Bà con sơ tán về thì đã thấy sập hết rồi” - ông Binh kể lại. Trong buổi sáng 7-11, nhiều người dân làng chài Xuân Thạnh đã trở về nhà. Trước khung cảnh tan hoang, nhiều người không giấu được nỗi buồn, bất lực và khóc nức nở. Từ sáng sớm đến trưa, ông Lê Văn Thảo cật lực mang vác các cây gỗ, rác thải trong nhà bỏ ra bên ngoài. Rác nhỏ trôi nổi vun thành từng đống lớn, gia đình ông Thảo phải dùng cào dọn nhiều giờ đồng hồ. Tuy nhiên, rác quá nhiều khiến việc thu dọn gặp nhiều khó khăn. Sóng biển cũng cuốn trôi của ông Thảo hai thúng đi biển và những tài sản có giá trị nhất. “Buồn quá, nhìn cái cảnh hoang tàn muốn ngất xỉu. Nhà cửa đổ nát hết, đâu còn gì nữa đâu. Xuống đây ở để đi biển, mà giờ cảnh nhà không có khổ càng thêm khổ” - ông Thảo buồn bã. Còn gia đình ông Trần Nhiều nơi tan hoang, mất mát Thạnh đã bị sóng biển đánh tan nát, hư hại nghiêm trọng. Gặp chúng tôi, nhiều người dân làng chài Thạnh Xuân thốt lên hai chữ tan tác khi mô tả về trận bão dữ đêm 6-11. Cơn bão khiến biển động rất mạnh, nước biển dâng cao trên 10 m. Sóng lớn xô vào “tấn công” nhiều ngôi nhà dọc theo bờ biển. Dù nhiều ngôi nhà ở xa biển đến 50 m, sóng vẫn xô tới và kéo tất cả đi. Trên bãi biển, rác thải bủa vây khắp nơi. Trên các ngôi nhà bị sóng đánh sập, rác thải, vật liệu xây dựng, xà bần, gạch, ngói, tài sản của người dân nằm ngổn ngang. Chỉ trong một mất nhà, màn trời chiếu đất. Ông Trần Văn Binh (làng Đến chiều 7-11, tuyến giao thông chính dẫn vào xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bị ngập nặng, chia cắt giao thông. Nhiều phương tiện phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác để về xã Tuy An Bắc. Trước đó, từ đêm 6 đến rạng sáng 7-11, hơn 1.000 hộ gia đình tại các xã Phú Mỡ, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Xuân Phước của tỉnh Đắk Lắk bị ngập nhà cửa, phải tức tốc sơ tán. Ngoài làm ngập nhà, nước lũ gây sạt lở đường, ảnh hưởng đến một số trường học, công trình khác trên địa bàn các xã nói trên. Nhiều người dân bức xúc nghi do thủy điện La Hiêng 2 bất ngờ xả lũ với lưu lượng lớn, không thông báo nên nước đổ về quá nhanh, gây ngập vùng hạ du. Có thể “Thủy điện xả lũ nên nước dâng cao rất nhanh. Trận lũ này không thua gì trận lũ lịch sử năm 2009” - ông Nguyễn Văn Giảng (70 tuổi, ngụ xã Xuân Phước) bức xúc. Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, nói đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về kiểm tra, báo cáo quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2, chậm nhất vào chiều 8-11. Theo bà An, hiện các đường vào thủy điện đang bị ngập cục bộ; đồng thời lựclượngchứcnăng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13 nên chưa kiểm tra được. Ngày 8-11, Sở Công Thương sẽ thành lập đoàn kiểm tra, báo cáo cụ thể quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2. Bão số 13 đã làm 5 người chết và gây thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 7.000 tỉ đồng, các địa phương đang khẩn trương khắc phục, ổn định cuộc sống. NHÓM PHÓNG VIÊN Phó Thủ tướng: Khẩn trương hỗ trợ xây nhà mới cho những hộ dân Sáng 7-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về thống kê thiệt hại ban đầu, cũng như chỉ đạo các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra. Về thiệt hại ban đầu, đến thời điểm cuộc họp, bão số 13 đã làm 5 người chết, 3 người mất tích; số lượng nhà bị hư hại khá lớn, trong đó hơn 200 nhà sập hoàn toàn và khoảng 7.000-8.000 nhà tốc mái; 9 tàu thuyền bị chìm trong khu neo đậu. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh bão số 13 là cơn bão có cường độ rất mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, nhờ công tác dự báo kịp thời, chính xác, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sớm; các địa phương triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp phòng tránh và ứng phó. “Từ Trung ương đến địa phương, tới tận người dân, ngư dân, doanh nghiệp đều nhận thức rõ và chủ động phối hợp” - Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại và phối hợp cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, đặc biệt theo phương châm “4 tại chỗ” với tổ chức lực lượng rõ người, rõ việc, rõ địa bàn. Một số nhiệm vụ cần triển khai ngay là khắc phục hư hỏng điện lưới và cột điện. Trong đó, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN đánh giá tổng thể, đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chịu thiên tai của hạ tầng điện. Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương thông các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy; đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc - Nam và các khu vực sạt lở trên tuyến Đông Trường Sơn. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động lực lượng trên biển và trên không tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích tại Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng giao các địa phương khẩn trương hỗ trợ xây nhà mới cho hộ dân bị sập nhà; trong đó, ưu tiên phục hồi chỗ ở cho gia đình chính sách, người neo đơn. Quân đội, công an, đoàn thể huy động lực lượng giúp dựng nhà, sửa chữa nhà bị tốc mái; huy động thanh niên, phụ nữ, tổ chức xã hội đảm bảo công việc cụ thể, có trách nhiệm rõ ràng. Rà soát khu vực sạt lở, ngập sâu; bố trí vùng an toàn lâu dài, không để người dân ở lại nơi nguy hiểm. Khẩn trương thu gom rác, vệ sinh hạ du; tiêm phòng, phòng ngừa dịch bệnh cho người và vật nuôi; cung cấp vaccine, hướng dẫn biện pháp phòng dịch. Cung cấp giống, hướng dẫn chuyển đổi vụ; đánh giá nhu cầu phân bổ giống, phân bón, lương thực; nếu thiếu, báo cáo Trung ương để huy động dự trữ hỗ trợ. Các địa phương báo cáo nhu cầu về tín dụng, cơ chế ưu đãi (miễn, giãn thuế; cơ cấu lại các khoản vay) để Chính phủ có phương án hỗ trợ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh. Chính phủ đã quyết định tạm cấp từ nguồn ngân sách dự phòng cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk từ ngân sách; đồng thời phân bổ 10 tỉ đồng từ nguồn vận động MTTQ để hỗ trợ ban đầu. Các địa phương tiếp tục thống kê đầy đủ để Chính phủ cân đối bổ sung theo quy định. Phó Thủ tướng nêu rõ cần tổng kết kỹ lưỡng sau bão số 13, tập trung vào năng lực dự báo. Bên cạnh đó, củng cố và nâng cao hiệu quả hệ thống chỉ huy phòng thủ dân sự ở các cấp, đảm bảo chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong mọi tình huống… Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương ngay lập tức vào tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, đánh giá thủy điện La Hiêng 2 (công suất 18 MW) do công tác vận hành hồ đập gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. LÊ KIẾN Kiểm tra quy trình vận hành thủy điện La Hiêng 2 gây ngập nhà dân trong đêm Ảnh 1: Người dân làng chài Xuân Thạnh (Gia Lai) trở về nhà sau khi tránh trú bão, bất lực nhìn nhà đổ sập. Ảnh: NGUYỄN YÊN Ảnh 2: Người dân phường Sông Cầu (Đắk Lắk) gượng dậy sau bão số 13. Ảnh: XUÂN HOÁT Ảnh 3: Hàng chục con trâu chết do ngạt nước tại xã Ea Súp, Đắk Lắk. Ảnh: NN 1 2 3 Sau khi lũ rút, người dân xã Phú Mỡ cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: TIẾN THOẠI

3 Thời sự - Thứ Bảy 8-11-2025 thoisu@phapluattp.vn CHÍNH THÀNH Sáng 7-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp cùng Sở VHTT&DL, các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10. Tại đây, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai vào tối 1-11, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở NN&MT, thông tin trong hồ sơ cấp phép của công ty có nhiều vấn đề. Những vi phạm lớn nhất theo ông Lộc, quá trình kiểm tra hồ sơ của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú, các hồ tích nước trên núi của doanh nghiệp không có trong chủ trương đầu tư, không có đánh giá tác động môi trường dự án. Trước thông tin việc ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty Trang Trại Việt Phong Phú, cho rằng hồ chứa nước dưới 500.000 m3 trong hồ sơ dự án không cần phải cấp phép xây dựng, ông Lộc nói đây là thông tin không chính xác. “Không có khái niệm nào hồ chứa dưới 500.000 m3 mà không cần các quy định cấp phép và các thủ tục có liên quan. Khi thực hiện một công trình mà có công trình thủy lợi thì trước tiên khu vực đó phải phù hợp quy hoạch. Không phù hợp quy hoạch là không thực hiện được. Thứ hai, chủ trương, hồ sơ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư liên quan phải được cơ quan chức năng thẩm định mới có cơ sở triển khai” - ông Lộc khẳng định và cho biết qua rà soát Công ty Trang Trại Việt Phong Phú không có nội dung này là không đúng quy định. Việc Công ty Trang Trại Việt Phong Phú tự ý chặn dòng chảy một khu vực suối trên núi, theo lãnh đạo Sở NN&MT, đây được coi là hành vi bị cấm theo Luật Tài nguyên nước. “Cũng như nhà làm trái phép thì khi phát hiện một đơn vị làm trái phép chúng tôi buộc phải kiến nghị tháo nước trên hồ để đảm bảo an toàn. Thứ hai là phải tháo dỡ theo quy định. Không thể để một công trình tư nhân đầu tư Vụ vỡ hồ ở Lâm Đồng: Hồ dưới 500.000 m3 có cần giấy phép? sau bão dữ “Mất sạch rồi, lồng tôm hùm, đìa nuôi cá mú đều bị bão đánh tan hoang. Cả tỉ bạc đi theo bão số 13” - ông Đỗ Hoàng Xuân (46 tuổi, ngụ phường Sông Cầu) buồn bã nói. Đình Mai (61 tuổi) theo lời hướng dẫn của chính quyền địa phương, đi trú tránh tại điểm tập trung được bố trí. Tuy nhiên, đến lúc quay về sau bão dữ, nhà cửa đã bị đổ sập, hư hại nghiêm trọng. “Chỉ trong vòng vài tiếng, từ 5 giờ đến 10 giờ đêm, sóng biển dâng cao, gió lớn khủng khiếp. Đến lúc 10 giờ đêm về nhà phát hiện nhà cửa tan hoang hết, tôn bay, sập nhà, bể nền. Hàng loạt máy móc, thiết bị trong nhà bị hư hỏng, bể nát không còn gì” - ông Mai xót xa kể và cho hay sống 61 năm rồi đến nay mới thấy cơn bão này là cơn bão hung dữ nhất. Gặp PV, ông Phạm Đình Cư (64 tuổi) chỉ kịp nói “nhà sập hết rồi, bão mạnh quá” rồi chạy đi cào đống rác khổng lồ tấp vào nhà trong đợt sóng dữ dội đêm qua. Ngôi nhà của ông Cư bị sóng đánh hư hại hoàn toàn, chỉ còn sót lại một số vách tường trơ trọi. Ông Trần Văn Thừa (trưởng thôn Xuân Thạnh) thống kê sơ bộ có khoảng 16 ngôi nhà bị đánh sập hoàn toàn, 14 ngôi nhà bị hư hại 30%-80%. Mất sạch rồi! Cả tỉ bạc đi theo bão số 13 Đến trưa 7-11, con đường duy nhất vào xóm biển ở tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn chia cắt do cây ngã đổ chắn ngang. Cả xóm biển tan hoang sau bão số 13 đổ bộ. Vẫn chưa hoàn hồn sau đêm bão kinh hoàng, bà Tô Thị Kim Oanh, ngụ tổ dân phố Phú Mỹ, nói rằng cả nhà bà thoát chết nhờ may mắn. “Gió giật đùng đùng, bảy người trong gia đình ngồi ôm nhau giữa nhà. Tiếng nổ ầm vang lên, cả mái nhà bị lật tung. Một phần mái nhà đổ sập xuống ngay sát nơi mọi người đang ngồi. Hai đứa nhỏ la hét, khóc vì sợ hãi. Cả nhà ôm nhau chạy vào nhà vệ sinh trốn” - bà Oanh nhớ lại. “Giờ nhà tan hoang, mấy đứa cháu cũng di tản sang nhà người quen. Không biết bao giờ mới ổn định được cuộc sống đây” - bà Oanh buồn bã nói. Hàng trăm hộ dân ở phường Sông Cầu thẫn thờ nhìn ra biển. Họ lo số phận những bè nuôi tôm hùm, gia tài của gia đình không biết sóng cuốn về đâu. “Mất sạch rồi, lồng tôm hùm, đìa nuôi cá mú đều bị bão đánh tan hoang. Cả tỉ bạc đi theo bão số 13” - ông Đỗ Hoàng Xuân (46 tuổi, ngụ phường Sông Cầu) buồn bã nói. Ông Xuân có bốn đìa nuôi cá mú với 8.000 con cá mú và 100.000 con tôm hùm ở ngoài vịnh bị sóng đánh hư hại. “Thiệt hại ước lượng cả tỉ bạc” - ông Xuân nói. Cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp cho biết nước lũ dâng cao do ảnh hưởng của bão số 13 đã làm 23 con trâu của bảy hộ dân trên địa bàn bị ngạt nước và chết. UBND xã đã huy động lực lượng hỗ trợ thu gom số trâu bị chết, thống kê thiệt hại và tìm phương án để giảm thiểu tổn thất đối với bà con.• tồn tại trái phép như vậy” - ông Lộc thông tin. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến hồ chứa nước nêu trên. Theo đó, Công ty Trang Trại Việt Phong Phú đã đào tổng cộng sáu ao, trong đó có ba ao tích trữ nước thả cá. Các ao này thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), không có trong chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp vào năm 2018. Dự án cũng không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp. UBND tỉnh xác định sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú trên bản đồ Google Map thì ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha. Đối chiếu với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo quy định, ao này thuộc hạng mục hồ chứa nước vừa, khi xây dựng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật theo Luật Thủy lợi nhưng công ty chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Trang Trại Việt Phong Phú khắc phục hậu quả đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; khắc phục công trình thủy lợi bị hư hại… Vụ vỡ hồ chứa vào đêm 1-11 đã làm một người chết, 267 hộ dân bị thiệt hại đất đai, hoa màu, gia cầm, gia súc, nhà cửa, phương tiện... Hiện công an tỉnh được giao điều tra toàn diện liên quan đến vụ vỡ hồ nêu trên.• bị sập nhà do bão số 13 Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến doanh nghiệp làm vỡ hồ trên núi Tân Lai. Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng, khẳng định Công ty Trang Trại Việt Phong Phú có nhiều sai phạm. Ảnh: CHÍNH THÀNH Việc đắp đập, ngăn dòng chảy từ các hồ trên núi Tân Lai, theo cơ quan chức năng là hành vi bị cấm theo Luật Thủy lợi. Ảnh: CHÍNH THÀNH Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các địa phương khẩn trương hỗ trợ xây nhà mới cho hộ dân bị sập nhà. Ảnh: VGP Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho ba tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 7-11-2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra. Cụ thể, hỗ trợ 80 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho ba địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống của người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản 17321/BTC-NSNN ngày 7-11. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi 20 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỉ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỉ đồng. Tiêu điểm Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi thiệt hại nặng do bão số 13 Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), cập nhật đến 17 giờ ngày 7-11, bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân ở khu vực Nam Trung Bộ. Bão đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 17 người bị thương, tập trung tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Bão đổ bộ với cấp gió rất mạnh đã quật sập 244 ngôi nhà, tốc mái và làm hư hỏng hơn 17.500 ngôi nhà ở khu vực các tỉnh trên, nặng nhất là tại tỉnh Gia Lai với hơn 12.000 ngôi nhà, sau là các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Mưa lớn, nước biển dâng đã làm hơn 8.500 ngôi nhà bị ngập, may mắn đến chiều nay cơ bản nước đã rút hết. Cùng với đó, 21 con tàu cũng bị sóng đánh chìm, 44 tàu bị hư hỏng. Về nông nghiệp, báo cáo của các địa phương cho thấy có đến gần 55.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đắk Lắk với hơn 54.000 lồng. Đã có hơn 3.700 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; gần 4.000 ha cây công nghiệp, cây ăn trái lâu năm bị ảnh hưởng; 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi. Ước tính thiệt hại ban đầu là 7.050 tỉ đồng, trong đó tỉnh Đắk Lắk 2.050 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 5.000 tỉ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 8-11-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 trọng thị và thành công Ngày 7-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, dự kiến sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 25 đến 30-11 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao TP.HCM đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ; đề nghị TP tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để rà soát, hoàn thiện các đề án về nội dung, an ninh, lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, bảo đảm diễn đàn diễn ra trọng thị, đúng tầm vóc và thành công tốt đẹp. Phó Thủ tướng lưu ý TP.HCM cần tranh thủ diễn đàn để tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực ưu tiên của địa phương, như quản lý đô thị, giao thông thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm ô nhiễm không khí… TP.HCM tiếp tục phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết để đưa diễn đàn vươn tầm quốc tế trong những năm tới. PV Tin vắn • Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM huấn luyện PCCC&CNCH. Ngày 7-11, UBND phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền, huấn luyện công tác PCCC&CNCH cho hơn 150 người là bí thư, trưởng khu phố, trưởng Ban Công tác Mặt trận và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. N.TÂN • TP.HCM: 40 người cấp cứu nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngày 7-11 đại diện BV Quân y 175 cho biết ngày 6-11, BV đã tiếp nhận 40 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, nghi ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Hạnh Thông, TP.HCM. Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ. T.PHƯƠNG Ngày 7-11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa X để hiệp thương nhân sự chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị nhất trí hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết sẽ kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của Mặt trận, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trách nhiệm. Đồng thời, cùng tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê Ninh Bình; trình độ: Thạc sĩ, cử nhân luật, cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Bà Hoài là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; bí thư Thành ủy Hà Nội; đại biểu Quốc hội khóa XV. CHÂN LUẬN Ngày 7-11, triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIExpo Việt Nam 2025) khai mạc với sự tham gia của hơn 5.000 đại biểu và hơn 200 gian hàng của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định SEMIExpo Việt Nam 2025 là biểu tượng cho tinh thần hợp tác, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Việt Nam, minh chứng cho những thành quả, sự nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Phó Thủ tướng đề nghị SEMI và các doanh nghiệp thành viên xem xét đặt cơ sở sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam để cùng xây dựng hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Đồng thời, đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng chính sách; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam; hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo Việt Nam xây dựng các phòng thí nghiệm đào tạo nguồn nhân lực; chương trình đào tạo nhân lực, cung cấp học bổng, mở rộng cơ hội thực tập… PV Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: PQV Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam SEMIExpo Việt Nam 2025: Biểu tượng cho tinh thần hợp tác, sáng tạo Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc rà soát công tác giáo dục, tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, qua công tác phối hợp, Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường học trên địa bàn, kết quả vẫn còn vài đơn vị vi phạm quy định về giữ xe máy điện, mô tô cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung, trong đó, hiệu trưởng phải chỉ đạo tăng cường kiểm tra bãi giữ xe tại trường, kiên quyết không giữ xe máy điện, mô tô của học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu phát hiện đơn vị có trông giữ xe máy điện, mô tô cho các học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa được cấp giấy phép lái xe… NGUYỄN QUYÊN TP.HCM chấn chỉnh việc giữ xe máy của học sinh chưa đủ tuổi Xác định phát triển chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 33/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 71/ NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cần thực hiện các nguyên tắc và yêu cầu chung như sau: Xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý. Đối với mỗi nhiệm vụ được giao, phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả… PQ Công ty Môi trường đô thị TP.HCM sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại Ngày 7-11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty (10-11-1975 – 10-11-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đánh giá trải qua 50 năm hình thành và phát triển, CITENCO luôn vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Tại buổi lễ, ông Lê Công Phương, Giám đốc CITENCO, thông tin CITENCO đặt mục tiêu chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải theo hướng hiện đại, giảm chôn lấp và phát triển kinh tế tuần hoàn tại TP.HCM. Vì vậy, công ty đề xuất đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện... N.CHÂU TP.HCM điều chỉnh giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT.743A. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, Sở Xây dựng đề nghị Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP khẩn trương điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường. Cụ thể, đường Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT.743A, làn đường sát dải phân cách tim đường được tổ chức cho các loại ô tô lưu thông, làn đường giữa cho các loại ô tô con và xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông, còn làn đường sát vỉa hè cho các loại mô tô, xe hai và ba bánh lưu thông. N.NGỌC Công an cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy Ngày 7-11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) vừa kịp thời cứu ba người mắc kẹt trong vụ cháy tại một ngôi nhà trên đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân vào sáng cùng ngày. Nhận được tin báo, đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, xác định thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy. N.SƠN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 8-11-2025 LÊ THOA Ngày 7-11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã điểm qua nhiều điểm sáng kinh tế - xã hội TP.HCM trong 10 tháng năm 2025. Thu hút FDI dẫn đầu cả nước Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 17%; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá tốt; tổng thu ngân sách đạt 652.000 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao… Đồng thời, môi trường đầu tư tốt hơn, hấp dẫn hơn, được giới đầu tư đánh giá cao. Nếu như đầu năm 2025, tỉ lệ doanh nghiệp giải thể nhiều hơn thành lập mới thì đến nay, tỉ lệ “sinh” đã nhiều hơn “tử”; quy mô doanh nghiệp được mở rộng lên đáng kể. 10 tháng năm 2025, thu hút FDI của TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước khi đạt hơn 7,2 tỉ USD. Trong đó có 2 tỉ USD thu hút từ lĩnh vực công nghệ cao, chip bán dẫn, big data… Ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết TP đã tháo gỡ cho 670/838 dự án tồn đọng, phần còn lại sẽ được cố gắng từ nay đến cuối năm. “Các sở, ngành cũng đã dám làm, biết làm nên mới đạt được Tiêu điểm TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng 8,5% Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng nếu còn tình trạng đổ thừa, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm thì TP không phát triển được. các kết quả như trên” - ông nhìn nhận. Về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đã thực hiện giảm 30% thành phần hồ sơ, thời gian và chi phí với nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Sở Tài chính đã cắt giảm các thủ tục đầu tư rất mạnh mẽ. Tinh thần phục vụ được cải thiện, chuyển nền hành chính công quyền sang nền hành chính phục vụ. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng thừa nhận một số tồn tại cần thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục. Bên cạnh việc thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã, công tác giải ngân đầu tư công của TP vẫn còn thấp so với kế hoạch, yêu cầu. Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận đâu đó vẫn còn tình trạng sợ sệt, không dám làm, không biết làm, thiếu quyết đoán, ngại va chạm, còn đùn đẩy. “Vào cuộc họp còn đùn đẩy, đổ qua đổ lại” - ông nói và nhìn nhận có tình trạng không chủ động chỉ đạo, thực hiện công việc của mình, không chủ động sáng tạo, còn chờ nhắc nhở. “Nếu không khắc phục được thì không thể tiến lên, phải chủ động, năng động, sáng tạo, dám làm, biết làm. Với động cơ trong sáng thì lãnh đạo sẽ bảo vệ các đồng chí” - ông nói thêm. Quán triệt tinh thần “dám nghĩ, biết làm” Thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận có nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để đạt tốc độ tăng trưởng 8,5% vào cuối năm thì quý IV phải đạt 12,4%. Hướng đến mục tiêu này, TP.HCM phải giải ngân đầu tư công đạt 100%, kích thích sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu… Ông đề nghị cả hệ thống chính trị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc quan điểm của bí thư Thành ủy TP.HCM trong việc phải “rõ ràng, minh bạch, quyết đoán, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm” đến tận cán bộ, đảng viên. vì động cơ trong sáng, vì sự phát triển chung của TP thì chúng ta chẳng sợ gì” - ông Được nhấn mạnh. Ông Được đề nghị các ngành, các cấp rà soát các chỉ tiêu từ đây đến cuối năm; chỉ tiêu nào hoàn thành rồi thì hoàn thành cao hơn. Song song đó, hoàn thiện quy hoạch TP.HCM dựa trên “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột phát triển” trong năm 2026. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Quốc hội. Đây sẽ là đòn bẩy, động lực mới để giúp kinh tế TP.HCM tăng trưởng. Về đầu tư dự án trọng điểm năm 2026 và giai đoạn 20262030, ông đề nghị các ngành phải làm trước công tác quy hoạch, thiết kế dự án, đặc biệt các tuyến đường sắt, cầu, đường “đối ngoại” với các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh...• Chuẩn bị đầu tư công ngay từ bây giờ Liên quan đến các dự án trọng điểm, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết ngoài tập trung cho dự án đường vành đai 3, đưa vào hoàn thành cơ bản vào cuối năm nay và chính thức hoạt động vào năm 2026 thì TP.HCM còn tập trung đường vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, các tuyến metro. Về tuyến metro TP.HCM - Cần Giờ do Vingroup nghiên cứu đang được Sở Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư, trình UBND TP, còn Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư làm các bước thủ tục tiếp theo, đảm bảo sau khi Nghị quyết 98 sửa đổi được thông qua sẽ khởi công dự án vào cuối năm nay. Các tuyến metro còn lại do các đơn vị doanh nghiệp lớn đầu tư cũng đang được sở, ngành phối hợp triển khai. Về giải ngân đầu tư công, ông Trần Quang Lâm cho biết TP.HCM mất gần một nửa nhiệm kỳ chưa mạnh dạn chuẩn bị đầu tư, do vậy cuối nhiệm kỳ mới có các dự án mới cần được tập trung bồi thường. Giải ngân đầu tư công đa phần phụ thuộc vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Rút kinh nghiệm, TP đã chủ động hơn, tập trung chuẩn bị đầu tư ngay từ bây giờ để từ đầu nhiệm kỳ có hàng loạt dự án, đến giữa nhiệm kỳ triển khai xây dựng. Còn theo Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Toàn Thắng, đến thời điểm này, TP.HCM đã tăng cường khoảng 100 cán bộ về các phường, xã có dự án lớn để đốc thúc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung vào các dự án rạch Xuyên Tâm, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 13… Tình hình giải ngân các dự án có vốn bồi thường trên toàn TP hiện được nâng lên 60,8%. Tuy không đạt yêu cầu theo tiến độ chung nhưng đi đúng giải pháp và tăng khoảng 20%. “Bây giờ chỉ tập trung để làm, giải pháp đã có, con người cũng đủ và cũng đã xác định nguyên nhân từ đâu…” - ông Thắng nói. Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã thông tin về kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo bà Hiền, tính đến ngày 1-10, TP.HCM giải quyết nghỉ việc theo chế độ cho hơn 6.300 trường hợp nhưng cũng bố trí hơn 9.600 biên chế cấp xã đảm bảo hoạt động thông suốt. Với 1.066 đầu việc hiện nay, có đến 4/5 đầu việc mới và được phân công về cấp xã. Bà Hiền cho biết ngay từ ban đầu, các sở, ngành đã nhanh chóng tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho hơn 16.000 cán bộ, công chức, viên chức và kể cả người dân trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp cho lực lượng cán bộ. Ngoài ra, tổ chức biệt phái 512 cán bộ thanh tra xây dựng, Sở Xây dựng về công tác tại các phường, xã; tổ chức ba tổ chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công do ba phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Nội vụ thông tin thêm 168 trung tâm hành chính công cấp xã đều được đầu tư cơ sở vật chất, thí điểm ứng dụng robot hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh hơn, chính xác, tăng cường giám sát các thủ tục nhạy cảm như đất đai, xây dựng tài sản công… Trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, TP triển khai quy trình rút gọn, thẩm định, phê duyệt cấp phép đầu tư từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm tầng nấc trung gian, áp dụng mô hình “1 cửa, 1 quyết định, 1 đầu mối chịu trách nhiệm” trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư. Bên cạnh đó, số hóa toàn bộ quy trình hành chính, kết nối dữ liệu với các bộ, ngành Trung ương, mở rộng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp 24/7. Cũng theo bà Hiền, qua kiểm tra công vụ, sở đã phát hiện nhiều khó khăn của phường, xã trong giải quyết hồ sơ trực tuyến như tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính còn thiếu đầu mối hỗ trợ thống nhất; một số thủ tục chưa thể hiện trên hệ thống... Một số xã, phường thiếu người có chuyên môn sâu nên đôi lúc ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc; công tác bố trí nhân sự có trường hợp chưa sát với năng lực, sở trường… Từ thực tiễn đó, Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng đề án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã theo hướng điều chuyển hợp lý, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA “Chúng ta còn đổ thừa cho người này, người kia, làm thì sợ trách nhiệm, không kiên quyết chỉ đạo anh em, không mạnh mẽ thì không cải biến được. Chúng ta làm Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA TP.HCM triển khai quy trình rút gọn trong thẩm định, phê duyệt cấp phép đầu tư Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị hoàn thiện quy hoạch TP.HCM dựa trên “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột phát triển” trong năm 2026.

6 5 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tư pháp - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với mục tiêu chuyển đổi số trong công tác pháp luật. - Đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội, doanh nghiệp và đời sống dân cư; gắn tuyên truyền pháp luật với các nghị quyết của Đảng. - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy môi trường đầu tư ổn định, minh bạch. - Nâng cao năng lực hệ thống hòa giải cơ sở, coi đây là “điểm chạm đầu tiên” giải quyết mâu thuẫn xã hội. - Xây dựng và phát triển cổng thông tin pháp luật hiện đại, tích hợp dữ liệu mở, công cụ hỏi - đáp pháp lý thông minh và kho học liệu số hóa. TRẦN MINH thực hiện Nhân dịp hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (911), PV báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), về những định hướng, yêu cầu đổi mới và giải pháp trọng tâm nhằm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật . Phóng viên: Thưa ông, ngày Pháp luật Việt Nam (911) có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống xã hội hiện nay? + Ông Lê Vệ Quốc: Ngày Pháp luật không chỉ là hoạt động mang tính nghi thức mà đã trở thành điểm nhấn lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Thông qua ngày này, người dân hiểu rõ hơn vai trò của pháp luật đối với đời sống và quyền - nghĩa vụ của chính mình. Pháp luật vì thế trở nên gần gũi, thiết thực và được sử dụng như công cụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi người. Đồng thời, hoạt động hưởng liên ngành chặt chẽ. Chính sự vào cuộc chủ động này đã giúp thông tin pháp luật lan tỏa hiệu quả đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nâng cao năng lực đội ngũ trực tiếp đưa pháp luật đến người dân . Trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững hiện nay, theo ông, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để nâng cao hiệu quả và lan tỏa trong xã hội? + Trước hết, phải đẩy mạnh chuyển đổi số. Thông tin pháp luật cần được cung cấp nhanh chóng, chính xác, dễ tiếp cận, phù hợp với thói quen sử dụng công nghệ của người dân hiện VKS, công an và các cơ quan truyền thông, báo chí. . Vậy đội ngũ làm công tác pháp luật cần được chú trọng như thế nào? + Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, trợ giúp pháp lý là lực lượng trực tiếp đưa pháp luật đến với người dân. Nếu kiến thức và kỹ năng Đẩy mạnh thượng tôn pháp luật xã hội kỷ cương, phát triển bền ứng ngày Pháp luật góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, củng cố kỷ cương trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong đời sống xã hội. . Qua theo dõi thực tiễn, ông đánh giá như thế nào về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại TP.HCM? + TP.HCM là địa phương có nhiều đổi mới và là điểm sáng trong đưa pháp luật vào đời sống. TP chủ động tổ chức các hoạt động đa dạng như đối thoại chính sách, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, hòa giải cơ sở, phiên tòa giả định, hội thi pháp luật… Đặc biệt, lãnh đạo TP rất quan tâm, dành nguồn lực lớn và chỉ đạo phối hợp nay. Tiếp theo là xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, để pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong mọi hoạt động đời sống và trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; qua đó hình thành kỷ cương, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật cần được kiện toàn tinh gọn - hiệu quả. Quyết định 26/2025 của Thủ tướng kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp chính là bước quan trọng để bảo đảm phối hợp liên ngành đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác này muốn hiệu quả thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa tòa án, Việc tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật; củng cố kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức và trong đời sống xã hội. CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP Thứ Bảy 8-11-2025 Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại TP.HCM luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhờ đó, hoạt động tuyên truyền pháp luật được triển khai rộng khắp, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng; góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, nhân văn, nghĩa tình. Nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật sáng tạo, gần dân Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM bước vào giai đoạn sắp xếp lại đơn vị hành chính, thiết lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, phổ biến pháp luật đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, tin và đồng hành cùng chính sách. Sở Tư pháp TP.HCM - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP - đã tham mưu và tổ chức đa dạng hoạt động như hội nghị, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách với doanh nghiệp và người dân, phiên tòa giả định, hòa giải cơ sở, tư vấn - trợ giúp pháp lý miễn phí, ngày hội pháp luật… Các mô hình này thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, giúp việc tiếp cận chủ trương, chính sách trở nên gần gũi, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, sở tham mưu chủ tịch UBND TP.HCM ban hành kiện toàn mạng lưới đội ngũ làm công tác pháp luật: 357 báo cáo viên pháp luật cấp TP, 23 cá nhân và 15 tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Sở Tư pháp đã hướng dẫn để UBND cấp xã củng cố, kiên toàn 4.075 tổ hòa giải với 19.023 hòa giải viên, cùng hơn 1.770 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đây là “cánh tay nối dài” đưa pháp luật đến từng khu phố, tổ dân cư. Chuyển đổi số: Bước đột phá trong truyền thông pháp luật Một trong những điểm nhấn nổi bật thời gian gần đây là việc Sở Tư pháp TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền pháp luật. Sở Tư pháp TP.HCM triển khai hệ thống chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật TP và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube; số hóa tài liệu pháp luật; tổ chức hội thi pháp luật trực tuyến; xây dựng thư viện sách nói pháp luật phục vụ người dân. Hình thức truyền thông chính sách qua thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật, được đăng tải định kỳ, giúp tổ chức Ông Lê Vệ Quốc. TP.HCM là địa phương có nhiều đổi mới và là điểm sáng trong đưa pháp luật vào đời sống. Ảnh: THẢO HIỀN Sở Tư pháp TP.HCM chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, đặc biệt chú trọng lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ Sở Tư pháp TP.HCM đẩy mạnh số hóa, đưa pháp luật đến gần người dân Bà Trần Thị Hồng Hạnh. TRẦN THỊ HỒNG HẠNH, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM

