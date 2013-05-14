254-2025

2 Thời sự - Thứ Hai 10-11-2025 BẢO PHƯƠNG Tại nhiều phường, xã của TP.HCM, hình ảnh người dân xếp hàng dài chờ lãnh đạo ký từng bộ hồ sơ sao y, chứng thực giờ đây gần như không còn. Thay vào đó, công chức được giao quyền ký và trả kết quả ngay tại quầy tiếp nhận. Những thay đổi ấy đến từ việc triển khai Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện trong lĩnh vực tư pháp. Việc trao thêm quyền cho công chức không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn giảm tải, tạo điều kiện để lãnh đạo phường, xã tập trung vào công tác điều hành và mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Ký tại chỗ, người dân nhận hồ sơ chỉ sau ít phút Với dân số hơn 204.000 người, Bà Điểm là một trong những xã đông dân nhất TP.HCM sau sắp xếp nên khối lượng hồ sơ giải quyết mỗi ngày luôn rất nhiều. Ngồi hàng ghế chờ, anh Lê Văn Giàu cẩn thận lật giở tập hồ sơ xin việc, thỉnh thoảng nhìn bảng điện tử chờ đến lượt. Khi được gọi tên, anh bước nhanh đến quầy tiếp nhận sao y - chứng thực. Cán bộ xem qua, xác nhận thông tin rồi chuyển hồ sơ cho ông Anh chia sẻ công ty thường xuyên phải thực hiện thủ tục sao y, chứng thực hồ sơ nên khá quen với quy trình này. “Gần đây thấy cán bộ làm việc rất linh hoạt, xử lý nhanh mà vẫn kiểm tra kỹ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian” - anh Khoa nói. Quy trình nhanh, thông suốt Tại phường Bình Đông, từ giữa tháng 9, lãnh đạo phường đã ủy quyền cho ông Huỳnh Hữu Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, trực tiếp ký và trả kết quả đối với bốn thủ tục hành chính, chủ yếu là chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên các loại giấy tờ. Ông Liêm cho biết theo quy trình trước đây, công chức nhận hồ sơ rồi kiểm tra, đối chiếu, trình lãnh đạo tận phòng họp hoặc chờ đợi, khiến người dân phải chờ lâu” - ông nhớ lại. Từ khi được ủy quyền, ông Vũ có thể giải quyết hồ sơ cho người dân ngay khi tiếp nhận. “Nhiều người từng đi chứng thực trước đây nay quay lại đều ngạc nhiên vì giờ chỉ vài phút là xong” - ông nói. Dù lượng hồ sơ lớn, ông Vũ vẫn tuân thủ nghiêm quy định chỉ chứng thực khi có bản chính để đối chiếu, hồ sơ không đủ điều kiện thì giải thích và yêu cầu bổ sung, tránh phát sinh sai sót. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, mỗi ngày quầy sao y - chứng thực tiếp nhận 200-250 hồ sơ, có tuần cao điểm vượt gần 2.000 hồ sơ/tuần. Việc cho phép lãnh đạo xã ủy quyền cho công chức trực tiếp ký và trả kết quả đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đó, từ đầu tháng 10, thực hiện Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM và hướng dẫn của Sở Tư pháp, lãnh đạo xã đã ủy quyền sáu nội dung về sao y, chứng thực cho phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công và một phó chánh văn phòng HĐND - UBND xã được ký thay. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, kể những ngày được phân công trực ông gần như “chôn chân” tại quầy sao y, chứng thực. “Từ khi bố trí Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Đông hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Việc ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực hành chính tư pháp theo Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chứng thực trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Phương Ngọc cho biết đến nay đã có 110 địa phương triển khai thực hiện ủy quyền cho công chức ký sao y, chứng thực. Việc này giúp giảm tải khối lượng công việc cho lãnh đạo UBND cấp xã, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Theo bà Ngọc, sau khi Nghị quyết 29 được thông qua, Sở Tư pháp đã khẩn trương nghiên cứu, lấy ý kiến 168 địa phương và tham mưu UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện ủy quyền. Sở cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ công chức địa phương trong quá trình thực hiện. Đến nay, các địa phương đã cơ bản nắm vững và áp dụng đúng tinh thần của Nghị quyết 29. Lãnh đạo mỗi địa phương căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn công chức có năng lực, phẩm chất, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền đúng pháp luật và phục vụ người dân tốt nhất. Đồng thời xây dựng cơ chế giám sát để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Sau hai tháng triển khai, cơ chế ủy quyền này đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân; đội ngũ công chức có thêm động lực, trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn trong thực thi công vụ. “Ủy quyền đã giúp khắc phục tình trạng ách tắc hồ sơ khi lãnh đạo UBND cấp xã đi họp hoặc công tác; hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không để người dân phải chờ đợi” - bà Ngọc chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc cũng cho biết thời gian tới, sở sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan, địa phương để đánh giá hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 29; nghiên cứu, đề xuất mở rộng cơ chế ủy quyền ở các lĩnh vực phù hợp, góp phần cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. “Ủy quyền là giải pháp thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng mô hình chính quyền đô thị năng động, hiệu quả. Chính các địa phương cần chủ động đề xuất để HĐND và UBND TP kịp thời ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đồng hành, đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân” - bà Ngọc nhấn mạnh. LÊ THOA Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã, đang trực tiếp ký tại bàn. Chỉ ít phút sau, dấu đỏ đã in lên giấy, hồ sơ hoàn tất. “Từ lúc nộp đến khi nhận hồ sơ chỉ khoảng 15 phút, chủ yếu là ngồi chờ đến lượt, còn khâu xử lý rất nhanh” - anh Giàu nhận xét. Cách vài hàng ghế, ông Hồ Văn Thánh cũng đến chứng thực bộ hồ sơ xin việc. Khi được gọi tên lên nhận kết quả, ông nhận lại tập hồ sơ đã đóng dấu sẵn, cán bộ hướng dẫn kiểm tra thông tin lần cuối. “Giờ đi làm giấy tờ thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, làm nhanh, không phải chờ đợi hay đi lại nhiều lần như trước” - ông Thánh nói. Còn tại một góc quầy Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, ông Thái Trường Vũ, công chức của trung tâm, đang kiểm tra, chứng thực hai bộ hồ sơ xin việc và bằng tốt nghiệp đại học cho anh Lê Minh (ngụ phường Tân Sơn Nhất). “Trước đây đi chứng thực phải chờ khá lâu, có khi nộp hồ sơ rồi không biết chừng nào mới có lãnh đạo ký. Giờ công chức ký trực tiếp tại quầy, chưa đầy 10 phút là xong” - anh Minh chia sẻ. Còn anh Trần Ngọc Đăng Khoa, đại diện một công ty trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, mang theo 16 bộ hồ sơ đến chứng thực. UBND phường ký trả kết quả nên thời gian giải quyết kéo dài. Từ khi được ủy quyền ký trực tiếp, việc xử lý đã nhanh gọn hơn rất nhiều. “Trung bình mỗi ngày tôi ký gần 130 hồ sơ, nhiều người chỉ cần ngồi chờ vài phút là có kết quả” - ông chia sẻ và nói việc lãnh đạo mạnh dạn phân quyền cho cấp dưới không chỉ giúp giảm áp lực cho phường mà còn mang lại sự hài lòng cho người dân. Ông Thái Trường Vũ, công chức tư pháp của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, cũng được ủy quyền ký và trả hồ sơ sao y, chứng thực. Từng nhiều năm công tác tại Phòng Tư pháp quận Tân Bình (cũ), ông Vũ hiểu rõ áp lực của công việc này. “Trước kia, khi chưa được ủy quyền, hồ sơ nào cũng phải trình ký lãnh đạo. Gặp lúc lãnh đạo đi họp, chúng tôi phải đến Để cải cách hành chính thực sự hiệu quả, không chỉ dừng lại ở khâu ủy quyền mà các cơ quan, đơn vị cần hạn chế yêu cầu chứng thực những giấy tờ không cần thiết. thoisu@phapluattp.vn Công chức phường, xã TP.HCM chứng thực: Giảm tải áp lực Chính quyền 2 cấp hoạt động hiệu quả hơn nhờ cơ chế ủy quyền Cơ chế ủy quyền cho công chức ký sao y, chứng thực giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm tải công việc cho lãnh đạo và tăng sự hài lòng của người dân.

3 TS HOÀNG VĂN TÚ Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM tác động trúng điểm nghẽn ở tuyến cơ sở khi cho phép chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức ký sao y, chứng thực trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Trong đó, quy định các đầu việc cụ thể thuộc thẩm quyền chủ tịch có thể ủy quyền, giúp chuyển tải phần việc sự vụ sang vị trí chuyên môn, giúp người đứng đầu tập trung điều hành những công tác trọng tâm. Trước đây, khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, các địa phương đã tạm dừng cơ chế ủy quyền ký chứng thực, khiến lượng hồ sơ dồn lên chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường khá nhiều. Nghị quyết 29/2025 cho phép chủ tịch ủy quyền theo nhu cầu và thực tiễn từng địa bàn, qua đó giảm đáng kể thời gian chờ, tránh tình trạng “kẹt chữ ký” ở cấp xã. Khi giao cho công chức chuyên trách tư pháp, hộ tịch, văn phòng một cửa… ký chứng thực, quy trình được chuyên môn hóa nhanh chóng. Người tiếp nhận, thẩm tra, ký chứng thực cùng một chuỗi nghiệp vụ, hạn chế vòng lặp trình ký, đồng thời bám sát chuẩn mực kỹ thuật của pháp luật chứng thực. Nghị quyết cũng không ấn định cứng mà để chủ tịch xã, phường tự thiết kế phương án ủy quyền phù hợp quy mô dân cư, cơ cấu nhân sự, mức độ số hóa… Đây là tinh thần “trao quyền có trách nhiệm” tạo sự linh hoạt đáng kể. Nhìn kỹ hơn, cơ chế ủy quyền lần này có tác động mạnh mẽ tới chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Cơ chế này giúp tăng năng lực điều hành của chủ tịch; nâng chuẩn chất lượng một cửa, rõ quy trình, trách nhiệm, hậu kiểm và đồng bộ hóa với chủ trương phân quyền, để cấp xã, phường xử lý hiệu quả các thủ tục phổ biến, thường xuyên. Để thực hiện ủy quyền cho công chức hiệu quả, thời gian tới cần thể chế hóa mạnh mẽ nguyên tắc chính quyền gần dân, sát việc. Các nhóm việc hành chính thường xuyên như chứng thực, hộ tịch, quản lý trật tự xây dựng nhỏ, văn hóa - xã hội cơ sở… nên được giao hẳn cho cấp xã, còn các nhóm việc chuyên môn, có tính chất thẩm định hoặc tài chính - ngân sách nên do TP đảm trách. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái ủy quyền số, toàn bộ quá trình ủy quyền được số hóa, từ ban hành quyết định ủy quyền điện tử, ký số và cập nhật nhật ký trên hệ thống quản lý hành chính công. Công tác chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức được ủy quyền cũng cần được coi trọng. Để ủy quyền an toàn và hiệu quả, TP cần xây dựng chuẩn năng lực riêng cho công chức được ủy quyền, nhất là trong các lĩnh vực pháp lý, hộ tịch, chứng thực, đất đai. Việc bồi dưỡng định kỳ, gắn chứng chỉ với vị trí việc làm và chỉ số KPI chất lượng phục vụ sẽ là yếu tố quyết định để ủy quyền không chỉ là thủ tục hành chính, mà trở thành công cụ chuyên nghiệp hóa đội ngũ. Cùng với đó, việc ủy quyền phải gắn với cơ chế trách nhiệm và giám sát. Cần có quy định cụ thể về trách nhiệm giải trình của người được ủy quyền, tăng vai trò hậu kiểm của chủ tịch UBND, phòng tư pháp, thanh tra và phản hồi người dân thông qua cổng dịch vụ công. Tôi cho rằng ủy quyền là trao quyền trong khuôn khổ, tức là chuyển giao thực hiện thẩm quyền chứ không phải chuyển giao quyền lực. Bởi khi công chức được ủy quyền, nguy cơ lạm quyền có thể phát sinh nên cần kiểm soát quyền hạn để bảo đảm ủy quyền đi đôi trách nhiệm. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, người được ủy quyền thực hiện thay mặt nhưng người ủy quyền vẫn chịu trách nhiệm cuối cùng. Do đó, việc kiểm soát quyền hạn trong ủy quyền phải bảo đảm ba yếu tố là rõ phạm vi, rõ thời hạn và rõ hậu kiểm. Song song đó là tăng cường kiểm soát nội bộ trong hành chính công với ba lớp kiểm soát cần thiết gồm kiểm soát kỹ thuật hành chính, kiểm soát chuyên môn - pháp lý và kiểm soát xã hội. Chúng ta cũng cần xác lập rõ trách nhiệm cá nhân và cơ chế giải trình. Khi công chức có thêm quyền thì trách nhiệm phải “cứng” hơn, thông qua cơ chế ký song song điện tử, báo cáo định kỳ hằng tháng của người được ủy quyền, cơ chế thu hồi ủy quyền và kỷ luật trách nhiệm cá nhân nếu xảy ra sai phạm. Cuối cùng, việc kiểm soát quyền phải gắn liền với văn hóa liêm chính công vụ. Không thể chỉ kiểm soát bằng quy trình mà cần nâng cao đạo đức công vụ, củng cố văn hóa liêm chính, trách nhiệm cá nhân và tinh thần phục vụ nhân dân. Đây chính là “vòng kiểm soát mềm” nhưng bền vững, giúp việc ủy quyền thật sự trở thành công cụ để chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả, hiện đại và gần dân hơn. LÊ THOA ghi Thời sự - Thứ Hai 10-11-2025 Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Điểm (bìa phải), ký và trả kết quả hồ sơ sao y, chứng thực cho người dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Theo Nghị quyết 29/2025 của HĐND TP.HCM được thông qua vào cuối tháng 8, chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện 14 nội dung trong lĩnh vực tư pháp. Đến ngày 18-10, Sở Tư pháp TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện ủy quyền. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ nhu cầu cá nhân, tổ chức, thực tiễn ở địa phương để xem xét, quyết định ủy quyền cho một hoặc một số công chức thực hiện các nội dung chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Về chứng thực hợp đồng, giao dịch, chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định việc ủy quyền cho công chức thực hiện khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ như trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, khả năng kết nối cơ sở dữ liệu để xem lịch sử giao dịch công chức, trách nhiệm pháp lý… Với các địa phương đã thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng thì không thực hiện ủy quyền. 14 nội dung được ủy quyền thoisu@phapluattp.vn ký sao y, Ông Thái Trường Vũ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, tiếp nhận hồ sơ sao y, chứng thực của người dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Ủy quyền sao y, chứng thực: Trao thẩm quyền, trao trách nhiệm lãnh đạo trực ký, một hồ sơ chỉ cần 5-10 phút là hoàn tất thay vì mất nửa tiếng như trước kia. Không còn cảnh chờ đợi, ùn ứ” - ông Hậu nhận xét. Khối lượng công việc tuy tăng cao nhưng ông Hậu vẫn duy trì tinh thần làm việc liên tục để hồ sơ không bị tồn đọng. Với những trường hợp khó hoặc phát sinh, ông tiếp nhận và trao đổi ngay với bộ phận chuyên môn để thống nhất hướng xử lý, giúp người dân hiểu rõ và không phải đi lại nhiều lần. Cũng được ủy quyền ký hồ sơ, ông Trần Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Bà Điểm, cho rằng việc ủy quyền này hoàn toàn hợp lý. Ông vốn có kinh nghiệm nhiều năm, từng giữ chức chủ tịch UBND xã trước khi sắp xếp nên việc ký hồ sơ không khó về nghiệp vụ, mà thách thức nằm ở thời gian. “Một tuần tôi được phân hai ngày để ký sao y, chứng thực. Có lúc hồ sơ dồn hàng chục bộ, phải phân loại, ưu tiên theo hạn giải quyết để không bị trễ cho người dân” - ông chia sẻ. Ủy quyền đúng người, đúng việc Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết từ đầu tháng 10, sau khi có hướng dẫn của Sở Tư pháp, phường đã triển khai ủy quyền năm nội dung liên quan đến sao y, chứng thực cho hai công chức thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công. “Hai cán bộ được lựa chọn đều từng đảm nhiệm công việc tương tự tại đơn vị cũ nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm” - ông Danh nói. Đại diện phường Tân Sơn Nhất cũng cho rằng để cải cách hành chính thực sự hiệu quả, không chỉ dừng lại ở khâu ủy quyền mà các cơ quan, đơn vị cũng cần hạn chế yêu cầu chứng thực những giấy tờ không cần thiết. “Nhiều nơi vẫn buộc người dân sao y bản chính cho mọi loại giấy tờ, trong khi theo quy định chỉ cần bản phôtô kèm bản chính để đối chiếu là đủ. Nếu tận dụng dữ liệu điện tử, tra cứu qua CCCD hay VNeID thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người dân” - ông Nguyễn Thành Danh nêu ý kiến. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, cho biết việc triển khai cơ chế ủy quyền đã tạo ra bước chuyển rõ rệt, vừa giảm áp lực cho lãnh đạo và rút ngắn đáng kể thời gian chờ của người dân. Để bảo đảm tính hiệu quả và trách nhiệm, xã đặt tiêu chí lựa chọn cán bộ được ủy quyền phải là công chức quản lý, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo ông Tuấn Anh, do khối lượng hồ sơ cao, hai cán bộ được giao quyền là phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công và phó chánh văn phòng HĐND - UBND xã cũng phải làm việc gần như liên tục cả ngày để bảo đảm tiến độ. “Xã sau đó đã quyết định phân công lại, luân phiên giữa chủ tịch, hai phó chủ tịch, phó chánh văn phòng và phó giám đốc trung tâm, mỗi người phụ trách ký một ngày trong tuần” - ông Tuấn Anh thông tin. Chủ tịch xã Bà Điểm cũng cho rằng áp lực trong công tác chứng thực hiện nay không chỉ đến từ khối lượng hồ sơ mà còn do nhiều cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu người dân sao y, chứng thực giấy tờ không thật sự cần thiết. “Tôi cho rằng cần rà soát lại quy định để giảm bớt thủ tục, tránh lãng phí thời gian và công sức cho người dân” - ông đề xuất.•

4 Thời sự - Thứ Hai 10-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Hôm nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự Hôm nay (10-11), theo nghị trình, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội sẽ dành trọn buổi sáng để họp làm công tác nhân sự. Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận ở hội trường về hai dự án luật gồm Luật Dân số và Luật Phòng bệnh. Ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) và Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Trước đó, Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về ba dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Những nội dung này sẽ được thảo luận ở tổ vào chiều cùng ngày… Trong tuần làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua ba nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. NGUYỄN THẢO • Khởi tố 1 thuyền trưởng ở An Giang. Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can Trịnh Văn Đủ (39 tuổi) để điều tra hành vi tắt hệ thống giám sát hành trình (VMS) rồi điều khiển tàu cá sang vùng biển Thái Lan vận chuyển trái phép hải sản về Việt Nam. CHÂU ANH • Tạm giữ 17 xe “độ chế” của nhóm thanh thiếu niên. Rạng sáng 9-11, lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng mô tô và xe máy điện “độ chế” nẹt pô, chạy tốc độ cao. Tổ công tác đã tạm giữ 17 xe để tiếp tục xác minh. HUỲNH DU • Tìm thấy thi thể thanh niên nhảy cầu An Đông. Ngày 9-11, lãnh đạo UBND phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể anh DLHT (21 tuổi), người nhảy cầu An Đông xuống sông Dinh đêm 8-11. HUỲNH HẢI Sáng 9-11, tại chùa Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương, ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua nhưng cho rằng kết quả mà TP Cần Thơ nói chung, xã An Ninh nói riêng đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của một TP trung tâm ĐBSCL. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu MTTQ các cấp đổi mới hơn nữa, đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác vận động nhân dân. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đó là cán bộ, đảng viên MTTQ và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số); “5 phải” (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả) và “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng). “Phải thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng giải quyết. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” - ông nhấn mạnh. CHÂU ANH Ngày 9-11, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có tờ trình gửi HĐND TP về việc quyết định đầu tư dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển các mô hình AI cũng như thiết kế chip vi mạch bán dẫn của các cơ quan, đơn vị TP. Dự án góp phần hỗ trợ thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và AI tại Khu công viên phần mềm số 2… Quy mô dự án gồm đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao. Qua đó đảm bảo đáp ứng yêu cầu tính toán chuyên sâu trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và AI. Dự án bao gồm hạ tầng phần cứng, hạ tầng phần mềm, hạ tầng kết nối và tích hợp. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP; được đề xuất lắp đặt tại khu vực trung tâm dữ liệu tầng 2, tòa nhà ICT - Khu công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu). Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2028. TẤN VIỆT Chiều 9-11, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, có mặt tại Công ty CP HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động nổ bồn chứa acid khiến hai công nhân tử vong vào sáng cùng ngày. Nguyên nhân ban đầu theo UBND xã Bảo Lâm 1 là do trong quá trình kiểm tra kỹ thuật, hai công nhân phát hiện khu vực bồn chứa acid có dấu hiệu bị rò rỉ nên tiến hành siết lại bu-lông. Do bu-lông bị gỉ sét, họ đã lấy máy cắt tạo ma sát, do đó có tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ. Tại hiện trường, ông Đinh Văn Tuấn cho biết tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, đồng thời đề xuất hướng xử lý, biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn. Bên cạnh đó, giao xã Bảo Lâm 1 phối hợp với đơn vị sử dụng lao động và các tổ chức đoàn thể khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình hai nạn nhân. P.NAM - C.THÀNH Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh,TP Cần Thơ. Ảnh: NGUYỄN HÀNH Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện chúc mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư chúc mừng đến Quốc vương Norodom Sihamoni; Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến Thủ tướng Samdech Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary… Trong các điện, thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà đất nước và nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Campuchia hiện thực hóa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tiếp tục gìn giữ và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển khu vực cũng như xây dựng cộng đồng ASEAN ổn định và phát triển thịnh vượng. (Theo Baochinhphu.vn) Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra các di tích xuống cấp tại Hội An Sáng 9-11, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đi kiểm tra thực tế các di tích xuống cấp ở phố cổ Hội An (phường Hội An). Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại phố cổ Hội An. Hiện tại đây có 30 di tích xuống cấp. Trong đó, chín di tích xuống cấp nghiêm trọng, 14 di tích xuống cấp nặng và bảy di tích xuống cấp nhẹ. Trung tâm đã đề nghị Sở VH-TT&DL kiến nghị UBND TP xem xét chủ trương đầu tư, tu bổ khẩn cấp đối với các di tích/nhà ở có nguy cơ sụp đổ trong khu vực. Trong đó, đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ đối với các di tích có giá trị đặc biệt... Sau khi kiểm tra thực tế, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh tầm quan trọng của các di tích tại Hội An. Ông yêu cầu Sở VH-TT&DL chủ trì trong rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng và công năng của từng di tích. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án bảo tồn, tôn tạo khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế. TẤN VIỆT Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án của Trường Cao đẳng Đồng Khởi Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm tại dự án đầu tư nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN giai đoạn 2011-2015, nghề quản trị khách sạn của Trường CĐ Đồng Khởi. Trong đó, chủ đầu tư thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu tư vấn thiết kế thi công và dự toán có giá trị hơn 500 triệu đồng không đúng quy định pháp luật. 5/7 thành viên tổ thẩm định đấu thầu không có chứng chỉ nghiệp vụ. Việc chỉ định thầu gói kiểm toán quyết toán công trình và thanh toán 100% giá trị hợp đồng khi công trình chưa được nghiệm thu là không phù hợp… Thanh tra nêu rõ trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Ngọc Thảo, bà Ngô Kim Phượng (nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Đồng Khởi giai đoạn 2011-2014 và 2015-2018) cùng bộ phận kế toán và các cá nhân tham mưu dự án. HẢI DƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ Đà Nẵng đề xuất “rót” thêm 200 tỉ cho tham vọng phát triển vi mạch bán dẫn Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ nổ bồn chứa acid Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Hai 10-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 9-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi, động viên chia sẻ và tặng quà cho người dân vùng lũ tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông, xã Đề Gi (Gia Lai) bị thiệt hại do bão số 13. Trao tiền hỗ trợ xây 20 căn nhà bị sập Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đại diện các nhà tài trợ đã trao tiền hỗ trợ xây 20 căn nhà bị sập (trị giá 1,2 tỉ đồng, 60 triệu đồng/căn) và 150 suất quà cho người dân bị thiệt hại. Cụ thể, Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra các khu vực bị thiệt hại nặng nề tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông và Đề Gi. Nhiều hộ dân bày tỏ vui mừng, xúc động khi được Chính phủ quan tâm, hỗ trợ trong lúc khó khăn. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, chia sẻ sâu sắc với người dân bị thiệt hại và mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, vực dậy sau bão. Về thiệt hại của người dân, Chính phủ sẽ có rà soát toàn diện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 13. Làm việc với chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng chỉ đạo các xã, phường phải nhanh chóng hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa lại nhà bị sập, tốc mái để cho người dân có chỗ ở; đẩy mạnh khắc phục hạ tầng, nhất là điện nước, giao thông. Cùng ngày, chủ tịch UBND TP Huế cùng các phó chủ tịch đã xuống các phường, xã bị ngập sâu để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường. Tại các phường Phong Dinh và Phong Thái, những nơi bị ngập sâu ven sông Bồ và khu vực làng cổ Phước Tích, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, đã thăm hỏi người dân, tiểu thương và động viên các lực lượng dọn dẹp. Chủ tịch TP Huế đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục đồng hành cùng người dân, phát huy tinh thần tự giác, chung tay làm sạch nơi ở, đường làng, ngõ xóm. Dịp này, ông cũng đã kiểm tra tiến độ dự án gia cố kè kết hợp giao thông dọc Tỉnh lộ 11. Cùng ngày, các phó chủ tịch UBND TP Huế: Nguyễn Chí Tài, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh và Phan Quý Phương, cũng đã đồng loạt kiểm tra, chỉ đạo công tác tổng vệ sinh tại các phường Phú Xuân, Mỹ Thượng, Vĩ Dạ, Kim Long, Hương An và xã Phú Vang. Theo đó, phường Kim Long đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất tại các khu vực công cộng, tuyến đường giao thông, khu dân cư. Tại đây, phó chủ tịch thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình đã cùng chung tay dọn dẹp, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Trong khi đó, kiểm tra, động viên lực lượng tham gia ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại phường Hương An, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh bảo vệ môi trường là công việc cần có sự chung tay, tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng của mỗi người dân. Đồng thời, ông đề nghị phường Hương An tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới, góp phần cùng toàn TP xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - sáng. Sau đó, ông Hoàng Hải Minh tham gia hoạt động vệ sinh môi trường cùng các lực lượng phường Hương An. Giáo viên gác việc nhà, hỗ trợ dọn bùn trường học Tại tỉnh Đắk Lắk, hàng chục giáo viên Trường Tiểu học Phú Mỡ đã tất bật phơi sách vở, dọn dẹp phòng học. Đây là cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 13. Ông Lê Ngọc Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỡ, cho biết đêm 6-11, nước lũ tràn về khiến trường bị ngập khoảng 2 m, toàn bộ sách vở của học sinh, nhiều thiết bị của trường bị hư hỏng. Ngoài ra, tường rào của trường bị sập, rác, bùn đất theo nước lũ đổ dồn về, chất thành đống lớn trong khuôn viên trường. Bộ đội đã đến hỗ trợ, giúp nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Ngoài ra, nhiều giáo viên của trường có nhà bị ngập nhưng đã gác việc nhà, cùng đến dọn dẹp rác, bùn đất, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. “Đến nay, nhờ sự giúp đỡ của địa phương và bộ đội, chúng tôi đã dọn dẹp được khoảng 60% rác và bùn đất, dự kiến ngày 10-11 sẽ đón học Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ, động viên và trao quà cho gia đình ông Trịnh Ngọc Tùng, thôn Tùng Giảng, xã Tuy Phước Đông vượt qua khó khăn. Ảnh: LK Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 13 Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân Gia Lai bị thiệt hại do bão số 13, mong bà con sớm vượt qua khó khăn. sinh đi học” - ông Hòa nói. Vừa phơi những cuốn sách bị ướt do nước lũ, cô Nguyễn Thị Minh Châu (giáo viên Trường Tiểu học Phú Mỡ) thông tin hiện toàn bộ sách của học sinh trong trường đều bị ướt. Trong đó, rất nhiều sách bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được. “Chỉ còn lại một số ít sách ướt nhẹ nên tôi phơi nắng, hy vọng sẽ khắc phục được phần nào thiệt hại” - cô Châu nói. Trong khi đó, nhiều khu phố tại xã Đồng Xuân vẫn ngập ngụa trong bùn đất, rác. Ngoài ra, lũ đã làm xói lở núi khiến một lượng cát rất lớn trôi về, phủ kín mặt đường gần trụ sở UBND xã Đồng Xuân, gây khó khăn cho việc đi lại. Nhiều lực lượng, máy móc được huy động để thu gom cát, rác, bùn đất trên các tuyến đường. “Lũ cuốn theo bùn đất lớn trên đường phố và nhà dân. Nước vừa rút, chúng tôi phải tranh thủ dọn dẹp. Nếu dọn chậm, bùn khô lại sẽ rất khó lau sạch nhà” - bà Lê Thị Liên (52 tuổi) chia sẻ. Tại khu phố Long Châu, xã Đồng Xuân, ông Đỗ Hòa xúc từng xô bùn trong nhà để mang ra ngoài. Theo ông Hòa, đợt lũ hôm 6-11 là một trong những trận lũ lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Do các con đều đi làm xa, vài ngày qua, ông tất tả dọn bùn đất nhưng mọi thứ vẫn rất ngổn ngang. Còn tại Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn Bắc (xã Đồng Xuân), nước lũ đã ngập sâu hơn 2 m khiến cơ sở vật chất hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Hiệu trưởng trường này, cho biết toàn bộ giáo viên, nhân viên của trường đã tích cực dùng máy bơm, thiết bị dọn vệ sinh, khử khuẩn, sửa chữa hư hại để sớm đón học sinh trở lại trường theo kế hoạch.• Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chính phủ sẽ rà soát toàn diện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 13. Bão Fung-wong sẽ suy yếu khi ra khỏi Biển Đông Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế, cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: ND Giáo viên Trường Tiểu học Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) phơi sách bị ướt. Ảnh: TT Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão Fung-wong. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Chiều 9-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13 giờ, bão Fung-wong (bão Phượng Hoàng) đang ở cuối cấp 15, đầu cấp 16 (siêu bão) với sức gió 167-201 km/ giờ, giật trên cấp 17. Bão ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 123,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Dự báo siêu bão Fung-wong di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, đi vào Biển Đông. Quá trình di chuyển vào Biển Đông, gặp nhiều điều kiện không thuận lợi nên khả năng bão Fung-wong suy yếu, không còn cấp siêu bão. Khoảng 13 giờ ngày 10-11, khi ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, bão Fung-wong còn cấp 13, giật cấp 16. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, sau khi vào Biển Đông, bão Fung-wong đổi hướng liên tục, từ tây tây bắc sang bắc tây bắc rồi bắc đông bắc. “Khi vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc, dòng dẫn đường cho bão di chuyển, suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão, dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông” - các chuyên gia dự báo. Quá trình đổi hướng và đi ra khỏi Biển Đông, bão vẫn tiếp tục suy yếu thêm. Tuy vậy, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, sau tăng lên 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m. Biển động dữ dội. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

6 Sáng 9-11, UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) tổ chức chương trình hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Chương trình cũng lan tỏa thông điệp về bình đẳng, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh, không bạo lực, không phân biệt đối xử. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thế Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, cho biết nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, phường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần phòng ngừa vi phạm, xây dựng nếp sống văn minh, trật tự, kỷ cương ở địa phương. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, UBND phường Vườn Lài đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức các buổi tuyên truyền, đối thoại pháp luật; tổ chức xe loa tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam trên các tuyến đường phường Vườn Lài. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng, kỹ năng phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phát huy vai trò của cán bộ công chức, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng tính tương tác giữa người truyên truyền và người tham dự. Bà Võ Thị Lạc, người dân được tặng BHYT, chia sẻ nhiều năm qua bà sống một mình trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống khó khăn nên mỗi năm bà phải chắt chiu dành dụm mới đủ tiền mua BHYT. “Nay được phường quan tâm, tặng thẻ BHYT, tôi rất vui và biết ơn. Cảm ơn phường đã tạo điều kiện cho người dân như tôi” - bà Lạc xúc động nói. Dịp này, lực lượng công an cũng phổ biến sinh động về Luật An ninh mạng cùng hàng loạt kỹ năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, những nội dung được người dân quan tâm đặc biệt. Cán bộ nhấn mạnh các chiêu thức thường gặp: Giả danh các cán bộ nhà nước, công an, kiểm sát viên... gọi điện thoại yêu cầu truy cập đường link lạ; thông báo có biên bản xử phạt... rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, xác thực khuôn mặt hay mã OTP. Ngoài ra, công an cũng cảnh báo hình thức lừa đảo tinh vi như “bắt cóc online”, đầu tiên sẽ thông báo nhận hàng, kết bạn qua Zalo rồi mời đến khách sạn, sau đó ép nạn nhân chuyển tiền hoặc vay mượn tiền của người khác chuyển tiền nhiều lần. Hoặc đối tượng ép nạn nhân tự chụp ảnh của mình trong trạng thái như đang bị bắt cóc thật sự rồi gửi cho người thân đòi tiền, nếu không sẽ bán sang Campuchia... Người dân được hướng dẫn cách nhận diện, kiểm tra các chiêu thức lừa đảo, từ chối và tố giác ngay cho cơ quan công an. Cũng trong sáng 9-11, UBND phường Vườn Lài tổ chức chương trình Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”. Qua đó, truyền tải thông điệp bình đẳng giới không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của xã hội. HUỲNH THƠ Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 10-11-2025 Vì quên yêu cầu thi hành án nên khởi kiện lại Trước đó, hồi tháng 4-2025, TAND huyện Bình Chánh (cũ, sau sáp nhập là TAND khu vực 10) xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ dân sự giữa ông NVT (nguyên đơn) và vợ chồng ông TVV (bị đơn). Nội dung đơn khởi kiện, bản tự khai cùng các tài liệu liên quan khác của nguyên đơn thể hiện ngày 14-5-2013, hai bên đã thỏa thuận vợ chồng ông V có trách nhiệm liên đới trả cho ông T số tiền 20 tỉ đồng. Lộ trình trả tiền: Từ ngày 6-6 đến 6-12-2013, trả 2 tỉ đồng; 18 tỉ đồng còn lại sẽ trả hằng tháng, mỗi tháng 1 tỉ đồng, bắt đầu từ ngày 6-1-2014 cho đến khi hoàn tất trả nợ. TAND huyện Bình Chánh (cũ) đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận này vào ngày 14-6-2013. Tuy nhiên, đến ngày 6-12-2013, ông T vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán từ phía ông V nên tháng 12-2024, ông T đi kiện đòi cả tiền gốc và lãi. Quá trình tòa giải quyết vụ tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ dân sự này, phía bị đơn đã được tòa án thông báo hợp lệ nhưng vắng mặt, không có văn bản trình bày ý kiến về nội dung vụ án. Tại phiên xét xử ngày 14-4-2025, phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Đại diện VKS đề nghị HĐXX đình chỉ giải quyết vụ án do quan hệ tranh chấp này đã được giải quyết bằng một quyết định có hiệu lực pháp luật. Nghĩa vụ dân sự của phía ông V chưa chấm dứt Sau khi xem xét, ngày 15-4-2025, HĐXX TAND huyện Bình Chánh đã tuyên án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T; buộc phía ông V trả cho ông T 39 tỉ đồng, trong đó có 20 tỉ đồng tiền gốc và 19 tỉ đồng tiền lãi. Bản án này sau đó không bị kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực thi hành. Theo HĐXX, quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 14-6-2013 đã giải quyết quan hệ tranh chấp hợp đồng vay tài sản phát sinh từ các giấy biên nhận vay tiền giữa hai bên. Tuy nhiên, do đã quá thời hiệu mà ông T không yêu cầu THA nên ông T không còn quyền yêu cầu cơ quan THADS thi hành quyết định công nhận sự thỏa thuận này. HĐXX xét thấy trong vụ việc năm 2013, nghĩa vụ thanh toán của bị đơn không chấm dứt do không thuộc trường hợp nào theo Điều 372 BLDS. Việc không thực hiện nghĩa vụ là cơ sở để nguyên đơn SONG MAI Mới đây, Thi hành án dân sự (THADS) khu vực 10 - TP.HCM đã lập biên bản về việc giải quyết việc THA giữa vợ chồng ông TVV và ông NVT. Việc THA căn cứ theo Quyết định THA ngày 3-6-2025 của Chi cục THADS huyện Bình Chánh (cũ), buộc vợ chồng ông TVV trả cho ông NVT 39 tỉ đồng (20 tỉ đồng tiền gốc và 19 tỉ đồng tiền lãi chậm trả). Tại buổi làm việc, hai bên tự nguyện thỏa thuận THA. Theo đó, phía ông V đã trả cho ông T 25 tỉ đồng. Ông T đã nhận đủ 25 tỉ đồng và đề nghị cơ quan THA ra quyết định đình chỉ THA đối với số tiền còn lại là 14 tỉ đồng. Chấp hành viên đã ghi nhận lời trình bày của các bên vào biên bản để làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật. khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp. Phía nguyên đơn yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện những nghĩa vụ đã được ghi nhận trong quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 14-6-2013, không phải quan hệ dân sự phát sinh từ các giấy biên nhận vay tiền giữa hai bên. Theo Điều 5 BLDS, cá nhân có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự bị xâm phạm. Trong vụ án này, quyền tài sản của nguyên đơn phát sinh từ nghĩa vụ dân sự được công nhận bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 14-6-2013. Việc bị đơn không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn là hành vi xâm phạm quyền dân sự, làm phát sinh quyền khởi kiện. Do đó, vụ án không thuộc trường hợp phải đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định.• Việc bị đơn không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn là xâm phạm quyền dân sự, làm phát sinh quyền khởi kiện. Do đó, vụ án không thuộc trường hợp phải đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định. Phù hợp Án lệ 50/2021/AL Theo HĐXX, nội dung nhận định về vụ tranh chấp thực hiện nghĩa vụ dân sự giữa ông T và phía ông V phù hợp với Án lệ 50/2021/AL của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Theo đó, người được tòa xác lập quyền tài sản vẫn có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền bằng một vụ án dân sự mới nếu chưa yêu cầu THA và đã hết thời hiệu yêu cầu. Đây là một quan hệ pháp luật mới, khác với quan hệ đã được giải quyết trước đó và quyền khởi kiện là độc lập, không bị giới hạn bởi quyết định giải quyết ban đầu. Do đó, việc ông T khởi kiện yêu cầu phía ông V thực hiện nghĩa vụ dân sự phát sinh từ thỏa thuận được công nhận trước đây là hoàn toàn có căn cứ pháp lý. Người dân được tư vấn tại chương trình với sự tham gia của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 và BHXH cơ sở Hòa Hưng. Ảnh: HUỲNH THƠ TP.HCM: Phường Vườn Lài lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật phapluat@phapluattp.vn Vụ đòi nợ 39 tỉ đồng: Quên yêu cầu thi hành án không có nghĩa là mất trắng Người đã được tòa xác lập quyền tài sản vẫn có quyền khởi kiện vụ án dân sự mới để bảo vệ quyền nếu chưa yêu cầu thi hành án và thời hiệu yêu cầu đã hết.

