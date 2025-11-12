256-2025

2 Thời sự - Thứ Tư 12-11-2025 THANH TUYỀN thực hiện Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đang được lấy ý kiến của nhân dân nêu đánh giá việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt nổi bật, đột phá chưa từng có. Trong đó, việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị rất cao. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc xác định đúng nội hàm và yêu cầu của quản trị địa phương là rất cấp thiết. Chính quyền địa phương không chỉ quản lý mà cần kiến tạo, dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, cùng chịu trách nhiệm vì sự phát triển bền vững. Chính quyền địa phương phải là chủ thể sáng tạo, dẫn dắt . Phóng viên: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, cùng với phân cấp, phân quyền đã và đang tạo cú hích mạnh mẽ để tái cấu trúc thể chế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ. Ông đánh giá ra sao về trễ chính sách, tăng khả năng thích ứng. Hơn nữa, đây còn là bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển” - điều mà các nền hành chính tiên tiến như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã trải qua từ những năm 1990, khi họ trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho chính quyền cấp đô thị để thúc đẩy sáng kiến địa phương. Điều quan trọng là phân cấp phải đi kèm với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, tránh tình trạng khoán trắng. Để làm được, chúng ta cần phát triển năng lực đội ngũ công chức địa phương, xây dựng văn hóa công vụ mới “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. + TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM: Nếu hình dung Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo là nhà nước của pháp luật nhân sự cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương đã hình thành, thể hiện rõ rệt nhất ở việc lãnh đạo các tỉnh miền Trung ra Hà Nội tổ chức những hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư về tỉnh nhà. Dù vậy, những hứa hẹn về môi trường, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của địa phương vẫn chưa đủ thu hút các nhà đầu tư. Lý do là họ vẫn quan ngại các thủ tục hành chính rắc rối, chậm trễ. Nắm bắt được điều này, nhiều lãnh đạo đã cam kết bảo đảm các bước thủ tục hành chính tại địa phương sẽ diễn ra đúng luật (không bị ngâm quá thời hạn)… Sự hăng hái, năng động của lãnh đạo đã giúp các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng… tạo ra những bước nhảy vọt về thu hút đầu tư nước ngoài, cải cách hành chính. Tuy nhiên, các khuynh hướng cải cách táo bạo sớm bị đóng khung trong chiếc áo chật hẹp, bởi pháp luật chưa thiết kế một hành lang cho sự cạnh tranh giữa các địa phương. Thay vào đó tư duy “cào bằng, rập khuôn” của thời kỳ bao cấp vẫn còn đậm dấu ấn trong các quy định pháp luật. Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc xác định đúng nội hàm và yêu cầu của quản trị địa phương là rất cấp thiết. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng đã nhấn mạnh chính quyền địa phương không chỉ quản lý mà cần kiến tạo, dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, cùng chịu trách nhiệm vì sự phát triển bền vững. Bước ngoặt trong quản trị nhân sự công . Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng xác định chủ Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: THUẬN VĂN Trao đổi thêm về chủ trương đặt cán bộ cấp cơ sở vào trung tâm của công tác cán bộ, ThS Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Nếu ví thể chế là thân cây thì người đứng đầu cấp cơ sở chính là rễ hút dinh dưỡng của hệ thống chính trị. Khi cấp cơ sở vững, chính quyền cấp trên mới có thể yên tâm phân quyền, phân cấp, khi người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, bộ máy mới vận hành trơn tru, không trì trệ”. Thực tế cho thấy nhiều phát triển đột phá đến từ cấp cơ sở, nơi người đứng đầu linh hoạt vận dụng chủ trương của Trung ương vào điều kiện cụ thể của địa phương. Chẳng hạn, các mô hình “Chính quyền phục vụ” ở Quảng Ninh, “Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ” ở Bình Dương hay “Thành phố sáng tạo phía đông” ở TP.HCM, tất cả đều khởi nguồn từ tư duy đột phá của người đứng đầu cấp địa phương. “Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, có năng lực đổi mới sáng tạo, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, đó không chỉ là định hướng mà còn là lời cam kết chính trị mạnh mẽ. Điểm mới ở đây không chỉ là “trọng dụng nhân tài” mà còn “trao quyền và bảo vệ người dám đổi mới”, tạo ra cơ chế để cán bộ cơ sở không sợ sai trong khuôn khổ pháp luật” - ThS Nguyễn Tuấn Anh nêu. TS Cao Vũ Minh cũng cho rằng cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu về vai trò, trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt phải coi đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò cầm quyền của Đảng. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với cơ quan, tổ chức, tránh đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm. Pháp luật cũng cần được điều chỉnh để thu hút, trọng dụng những cán bộ có năng lực; hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ, có đãi ngộ xứng đáng dựa trên giá trị công việc, năng lực và kết quả thực hiện, bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng, tạo động lực thực chất cho đội ngũ. “Cuối cùng, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường trao quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, đi đôi với việc thiết lập cơ chế chịu trách nhiệm, minh bạch và giải trình nhằm phòng ngừa, kiểm cú hích này? + ThS chính sách công Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: Tôi cho rằng đây là cú hích quan trọng, không chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật hành chính mà là sự chuyển hóa về tư duy quyền lực, từ mô hình quản lý tập trung sang mô hình “quản trị cùng tham gia” - nơi chính quyền địa phương trở thành chủ thể sáng tạo chính sách, không chỉ đơn thuần là người thực thi mệnh lệnh hành chính. Cú hích này đang được thể hiện rõ nét qua các nghị quyết như Nghị quyết 98/2023 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM hay các nghị định về phân cấp quản lý nhà nước. Khi địa phương được trao quyền chủ động về tài chính, nhân sự và quy hoạch, họ có thể thiết kế chính sách phù hợp với đặc trưng kinh tế - xã hội của vùng mình, giảm độ văn, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì tinh thần doanh nghiệp cần được thấm nhuần trong các hoạt động của nhà nước. Cách nhìn đơn giản hóa về quyền lực nhà nước như một siêu công ty cung cấp hàng hóa công cộng giúp chúng ta có những cách tiếp cận mới phục vụ công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ. Ở Việt Nam, những năm qua, Phân cấp, phân quyền phải đi kèm với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, tránh tình trạng “khoán trắng”. Không đơn thuần là thực thi hành chính mà quản trị địa phương còn là quá trình huy động và phối hợp với các nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ… để phục vụ người dân hiệu quả nhất. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương phải thực sự hoạt động theo nguyên tắc tự quản, được phân quyền đầy đủ, có khả năng chịu trách nhiệm trong quyết định và điều hành. Việc cần làm là xây dựng môi trường pháp lý và thể chế ổn định, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của chính quyền địa phương. Phân quyền thực chất - từ ngân sách, biên chế đến thẩm quyền, được xem là điều kiện tiên quyết để địa phương có thể tự quyết, tự chịu trách nhiệm, qua đó phát huy năng lực nội sinh cũng như tính chủ động. Chuyển đổi số cũng được xác định là yêu cầu cấp thiết trong quản trị địa phương. Ứng dụng công nghệ hiện đại và đổi mới phương thức quản trị là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Bên cạnh đó, chính quyền số, công vụ số, hành chính số cũng cần được thúc đẩy… Đặc biệt, mô hình quản trị địa phương cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền và loại hình đơn vị hành chính - từ đô thị, nông thôn đến miền núi, hải đảo thay vì áp dụng đồng loạt một khuôn mẫu. TS CAO VŨ MINH Địa phương cần được phân quyền thực chất thoisu@phapluattp.vn Phân cấp, phân quyền cho nhưng không khoán trắng Trao quyền và bảo vệ người dám đổi mới Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cùng phân cấp, phân quyền đã và đang tạo cú hích mạnh mẽ để tái cấu trúc thể chế. Chính quyền địa phương phải là chủ thể sáng tạo, dẫn dắt trong xây dựng và triển khai chính sách.

3 soát hiệu quả nguy cơ phát sinh tiêu cực” - TS Cao Vũ Minh nêu ý kiến. THANH TUYỀN THANH TUYỀN Ngày 11-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ về các nguyên tắc trong công tác PCTN của TP.HCM. Đầu tiên phải làm quyết liệt. Theo Bí thư TP.HCM, công tác PCTN của TP.HCM không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm. “Với quy mô và tốc độ phát triển thế này, nếu không có sự quan tâm, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác” - Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, sau sáp nhập, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM có khối lượng công việc nhiều hơn so với trước đây. Do đó, công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa. Nguyên tắc thứ hai, theo Bí thư Trần Lưu Quang là phòng hơn chống. Ông chia sẻ khi ông gặp những người từng gặp sự cố, ai cũng nói “phải chi hồi đó được nhắc thì giờ không đến nước như vậy”. “Chỉ những người dính vi phạm mới thấm thía, mới hiểu. Nhiệm vụ của chúng ta là phòng để càng ít người nói từ “phải chi hồi đó” càng tốt” - người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nói. Về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng cần có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan và cả hệ thống chính trị. Ngoài ra, các cơ quan cần kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả các cán bộ vi phạm để phòng ngừa, xử lý trách nhiệm. Đồng thời, TP.HCM cần tìm kiếm phương thức, cơ chế riêng đối với công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. “TP.HCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo. Tại sao không nghĩ đến việc có cách ứng xử, nguyên tắc mới để giải quyết các việc còn vướng về thể chế” - Bí thư Thành ủy TP.HCM đặt vấn đề. Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan cần linh hoạt, vận dụng quy định của pháp luật. Ngoài ra, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, học tập cách làm hay của địa phương khác để ứng dụng thực tế. “Từng cá nhân thực hiện trách nhiệm PCTN, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên. Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu những người trong công tác này vi phạm. Đây là điều sòng phẳng và công bằng” - Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh. Lãng phí lớn nhất là đất đai Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực TP.HCM, đã báo cáo công tác PCTN trong năm năm qua. Trong đó, các cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 1.147 cuộc thanh tra hành chính, 25.745 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi và xử lý kinh tế gần 1.400 tỉ đồng. Công an TP.HCM đã khởi tố 496 vụ với 865 bị can; VKSND truy tố 202 vụ và TAND xét xử 117 vụ với 1.707 bị can. Trong nội bộ Đảng, 10 tổ chức Đảng và hơn 230 đảng viên bị kỷ luật. TP.HCM cũng xử lý 670 trong 838 dự án, khu đất chậm triển khai nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực. Trong khi đó, Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy chia sẻ hiện có rất nhiều luật liên quan đến chống lãng phí như Luật PCTN; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quản lý tài sản công… đã tháo gỡ rất nhiều vướng mắc trong việc chống lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, theo ông Bảy, lãng phí lớn nhất hiện nay liên quan đến đất đai. Khi sửa Luật Đất đai, ban soạn thảo phải làm sao để tương thích giữa Luật Đất đai và Luật Quản lý tài sản công. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Chánh Thanh tra TP.HCM nói TP có chỉ đạo rất quyết liệt nhưng đến nay trong lĩnh vực tài sản công, các sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số vẫn chưa mạnh mẽ. TP.HCM cần vừa kiểm kê tài sản, vừa số hóa, công khai, minh bạch để kiểm tra, kiểm soát.• Thời sự - Thứ Tư 12-11-2025 Phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương phải đi kèm với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình… Ảnh: THUẬN VĂN thoisu@phapluattp.vn địa phương Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị tổng kết. Ảnh: THUẬNVĂN BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM TRẦN LƯU QUANG: Không có vùng cấm trong công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ nguyên tắc đầu tiên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại TP.HCM là sự quyết liệt. trương đặt cán bộ cấp cơ sở vào trung tâm của công tác cán bộ là sự đột phá tư duy về cán bộ, dành sự quan tâm cao nhất cho người đứng đầu các cấp. Điều này có ý nghĩa then chốt ra sao trong thời điểm hiện nay? + TS Cao Vũ Minh: Tôi cho rằng chủ trương đặt cán bộ cấp cơ sở vào trung tâm của công tác cán bộ là sự đột phá tư duy về cán bộ. Đây là chiến lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngay từ cấp cơ sở, nơi gần dân và thực hiện trực tiếp các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Điều này có nghĩa công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển và sử dụng cán bộ phải được chú trọng đặc biệt ngay tại các địa phương, đơn vị cơ sở, bởi đây là nền tảng vững chắc cho toàn bộ hệ thống chính trị… Mục tiêu hướng đến sự đồng bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cả hai cấp chiến lược và cơ sở là bước tiến rất lớn. Việc thiết lập một khung pháp lý về quản lý, sử dụng cán bộ như đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… đồng bộ và phù hợp với bối cảnh mới là tiền đề quan trọng, mang tính quyết định cho mọi hoạt động đổi mới trong công tác cán bộ. Tôi cho rằng cần khẩn trương ban hành các quy định cụ thể về tiêu chí sắp xếp đơn vị hành chính, cơ chế tài chính hỗ trợ và đặc biệt là chính sách toàn diện để giải quyết vấn đề cán bộ dôi dư. Song song đó, rà soát tổng thể và hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ của Đảng cũng như chính sách, pháp luật về cán bộ của Nhà nước, nhằm kiến tạo một cơ sở chính trị - pháp lý chung thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khách quan và thực chất trong toàn bộ chu trình quản lý cán bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật làm nền tảng cho những đổi mới cốt lõi; xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý nguồn nhân lực theo vị trí việc làm, lấy “yêu cầu công việc” làm tiêu chuẩn cao nhất trong mọi công tác cán bộ. + ThS Nguyễn Tuấn Anh: Trước đây công tác cán bộ thường được chia tách theo hai tầng là cán bộ cấp chiến lược lo hoạch định, còn cán bộ cơ sở lo thực thi. Tuy nhiên, dự thảo văn kiện lần này đã xóa ranh giới đó bằng cách đặt hai cấp trong cùng một tiến trình đồng bộ. Đây là bước ngoặt có tính nền tảng. Bởi lẽ một chính sách dù đúng đến đâu cũng không thể đi vào cuộc sống nếu khâu tổ chức thực thi ở cơ sở yếu kém. Ngược lại, nếu cán bộ cơ sở mạnh mà cấp chiến lược thiếu tầm nhìn thì toàn bộ hệ thống sẽ thiếu tính định hướng và lan tỏa. Sự đồng bộ này phản ánh tư duy “liên thông dọc” trong quản trị nhân sự công. Khi năng lực cán bộ cơ sở được bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và có động lực đổi mới, họ sẽ trở thành “nguồn dữ liệu thực tiễn” quý giá cho đội ngũ hoạch định chính sách cấp trên. Còn cán bộ chiến lược, khi hiểu được thực tiễn địa phương, sẽ đưa ra được những quyết sách khả thi hơn. Mối quan hệ này tương tự như mô hình “policy feedback loop” (vòng lặp phản hồi chính sách) trong lý thuyết quản trị công hiện đại - chính sách trung ương phải được hiệu chỉnh liên tục dựa trên phản hồi từ cơ sở. . Xin cảm ơn các chuyên gia.• Báo Pháp Luật TP.HCM đạt 3 giải báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí TP.HCM Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông báo quyết định của trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực TP.HCM, công nhận 20 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả và 10 tập thể xuất sắc đạt giải báo chí về công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực TP.HCM năm 2024-2025. Ban tổ chức cũng trao 4 giải ba, 10 giải khuyến khích và 3 giải triển vọng cho tác giả, nhóm tác giả. Báo Pháp Luật TP.HCM có 3 tác phẩm đạt giải. Cụ thể, 2 giải khuyến khích là tác phẩm “Xóa nạn thân hữu giữa quan chức và doanh nghiệp” của tác giả Đỗ Văn Thiện; tác phẩm “Cò vé bát nháo ở Ga Sài Gòn” của tác giả Nguyễn Văn Yên - Nguyễn Thị Nhung. Tác phẩm “Để kiểm soát tài sản quan chức hiệu quả” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Tuyền đạt giải triển vọng. Ban tổ chức cũng trao Giải tập thể xuất sắc cho 10 đơn vị là báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, báo Người Lao Động, báo Pháp Luật TP.HCM, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, Tạp chí Nội chính, Tạp chí Du lịch, Chuyên đề Công an TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

4 Thời sự - Thứ Tư 12-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2025 Sáng 11-11, tại Hà Nội, lễ khai mạc Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) năm 2025 - VINBAX 2025 do Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hợp tác thời gian qua giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển. VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ tư về gìn giữ hòa bình LHQ giữa quân đội hai nước, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. (Theo TTXVN) • 7 ngư dân thoát nạn khi tàu cá bị chìm. Ngày 11-11, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bảy ngư dân bị chìm tàu vào trưa 10-11 nhưng may mắn được một tàu khác ứng cứu. MINH TRƯỜNG • “Nổ” quen biết ở trung ương, lừa “chạy án” gần 2 tỉ đồng. Ngày 11-11, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Xuân Mai (45 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mai “nổ” quen biết nhiều người ở trung ương, lừa “chạy án” gần 2 tỉ đồng. HẢI DƯƠNG • Tiếp nhận voọc bạc Đông Dương quý hiếm từ người dân. Ngày 1111, lực lượng kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận và chăm sóc một con voọc bạc Đông Dương, là loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IB do một người dân ở xã An Nhơn Tây tự nguyện giao nộp. NGUYỄN TÂN Sáng 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng khẳng định phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là chủ trương lớn, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước; bảo đảm quyền có chỗ ở của người dân, “an cư lạc nghiệp”, không để ai bị bỏ lại phía sau; đầu tư cho NƠXH là đầu tư cho sự phát triển. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, tích cực thực hiện thật tốt phát triển thị trường bất động sản, nhà ở, nhất là NƠXH lành mạnh, nhanh, bền vững; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền… Thủ tướng kêu gọi, khuyến khích doanh nghiệp có quỹ đất sạch phối hợp với cơ quan, địa phương xây dựng NƠXH; xây dựng đề án nhà ở với giá phù hợp với túi tiền của người dân; tất cả chủ thể phát huy tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào trong phát triển nhà ở, NƠXH để không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa các nguồn vốn cho phát triển nhà ở, đặc biệt là NƠXH và cho người thuê, thuê mua, mua nhà ở, bao gồm nguồn ngân sách trung ương, địa phương, vốn vay; nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực nhà ở, NƠXH và khả năng áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. BÙI TRANG Ngày 11-11, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025-2030) sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính. Bà Vũ Kim Hạnh (Chủ tịch hội) cho biết sau khi TP.HCM hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, ban chấp hành đã thảo luận và thống nhất 100% chuyển đổi hội thành hiệp hội. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết việc đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC TP.HCM là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn mở rộng, liên kết và thích ứng với yêu cầu phát triển mới của TP.HCM và khu vực. Lãnh đạo TP ủng hộ việc này. Đây không chỉ là sự thay đổi về danh xưng mà còn mang tính chuyển hướng, mở rộng phạm vi hoạt động của hội. Hội sẽ trở thành đầu mối gắn kết doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi quy tụ lực lượng sản xuất, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ nhất cả nước. “TP tin tưởng với tên gọi mới, ban chấp hành mới và tầm nhìn mới, hiệp hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp Việt vươn xa, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TP.HCM” - ông Dũng nói. TÚ UYÊN Thông tin từ Tập đoàn FPT cho biết công nghệ đột phá về mạng nơ-ron trong hệ thống phát hiện âm thanh bất thường của đơn vị này vừa được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu. Mô hình AI này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, giải quyết một thách thức quan trọng trong bảo trì công nghiệp và giám sát âm thanh. Hệ thống có thể báo hiệu sự cố thiết bị, lỗi vận hành hoặc rủi ro an ninh nhờ nhận diện các mẫu âm thanh bất thường. Ngay cả trong môi trường có nhiều tạp âm, công nghệ này vẫn cho phép phát hiện những bất thường nhờ ứng dụng cấu trúc mạng nơ-ron encoder-decoder (mã hóa - giải mã) được huấn luyện chuyên sâu. Hiện mô hình AI này đã được FPT tích hợp vào giải pháp Intelligent Inspection (I2) SoundAI triển khai cho các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và ô tô. THU HÀ Thủ tướng yêu cầu tất cả bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư, các chủ thể liên quan chủ động, tích cực phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: VGP Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên Sáng 11-11, Sở GD&ĐT TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT TP năm 2025, kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025). Theo đó, 32 tập thể và 75 cá nhân được vinh danh, nhận khen thưởng cấp Nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định TP luôn coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, dành sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng cả về cơ chế, nguồn lực và con người. “Chúng ta tự hào vì Hà Nội là nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới giáo dục, có đội ngũ giáo viên đông đảo và chất lượng hàng đầu nhưng cũng phải thấy rõ trách nhiệm đi đầu, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT” - ông nói. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngành giáo dục TP cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Đồng thời, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, tiêu cực trong giáo dục, thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”. Ông cũng lưu ý toàn ngành cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng; chú trọng giáo dục pháp luật, văn hóa, thể chất và phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh. TRỌNG PHÚ Chủ tịch tỉnh Hưng Yên giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Sáng 11-11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. Ông Nguyễn Khắc Thận (51 tuổi), quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn chuyên ngành luật, thạc sĩ quản lý kinh tế. ĐẮC LAM Đà Nẵng bổ sung 200 tỉ đồng vốn vay cho người dân bị thiệt hại sau mưa lũ Sáng 11-11, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua các tờ trình quan trọng do UBND TP trình. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng 200 tỉ đồng để cho người dân bị thiệt hại vì mưa lũ vay. Gói 200 tỉ đồng này nhằm hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống sau khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, lũ lụt, nhất là những hộ nghèo, hộ chính sách. Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng, hộ nghèo và các hộ chính sách bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hộ dân mất nhà cửa, vật nuôi, cây trồng... ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Theo rà soát, số khách hàng vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi thiên tai lên đến hơn 26.900 hộ dân với số dư nợ hiện tại hơn 1.066 tỉ đồng. TẤN VIỆT ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Huy động tối đa các nguồn vốn cho phát triển nhà ở Ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM Doanh nghiệp Việt được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ AI Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Tư 12-11-2025 Những hình ảnh, video và tài liệu nhóm PV thu thập cho thấy đây không còn là chuyện nhỏ lẻ của vài người đi bẫy. Toàn bộ hệ thống này vận hành theo chuỗi, có phân cấp, có bảo kê ngầm từ chủ lò. Từ người đi bẫy, người thu gom đến người điều phối đều ăn chia theo tỉ lệ. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Lợi nhuận chênh lệch từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi ngày Theo điều tra, ông NB không chỉ là người thu gom mèo bị trộm mà còn cung cấp dụng cụ, chỉ địa bàn cho những người khác đi bẫy theo “hợp đồng”. Người mới muốn tham gia phải có người quen giới thiệu, không thể tự gia nhập vì đường dây hoạt động kín kẽ, quen biết đã nhiều năm. Mèo hoặc chó cảnh được các “mèo tặc” phân loại, có thể đưa về đầu mối là bà BH (ở quận 4 cũ) để đẩy vào các điểm chuộc hoặc đẩy cho ông NB để tuồn ra Bắc tiêu thụ tập trung vào các tiệm “tiểu hổ”. Trong cuộc trò chuyện ngắn, ông NB thừa nhận: “Mình chỉ mua mèo sống thôi, mèo chết không lấy. Người quen thì tự mang đến, còn người lạ thì mình hẹn điểm. Có ngày gom gần 2 tạ mèo”. Giá mua tại chỗ là 55.00060.000 đồng/kg, sau đó ông bán lại cho quán ăn, nhà hàng với giá 90.000-100.000 đồng/ kg. Lợi nhuận chênh lệch từ vài triệu đến cả chục triệu đồng mỗi ngày. “Hàng bỏ mối cho quán, khách quen chỉ cần gọi là giao liền. Họ chuộng mèo sống, thịt tươi mới ngon”- ông NB nói thêm. NHÓM PHÓNG VIÊN Từ đầu tháng 6-2025, báo Pháp Luật TP.HCM liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc xuất hiện một nhóm người chuyên đặt bẫy, trộm mèo cảnh tại nhiều khu dân cư ở TP.HCM rồi đem bán công khai khiến người dân bức xúc. Chợ mèo trộm hoạt động phức tạp, tinh vi Nhóm PV bắt đầu hành trình nhiều tuần theo dấu các điểm nóng. Sau khi khảo sát hàng loạt tuyến đường, khu dân cư, chúng tôi ghi nhận một địa điểm hoạt động nổi bật nằm trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Ông Lãnh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Tại đây, mỗi sáng sớm hình thành một chợ mèo tự phát, diễn ra các cuộc giao dịch mua bán mèo trộm giữa chủ lò và người bẫy, thu gom mèo. Trong vai người tìm hiểu nghề “chuộc mèo cảnh”, PV tiếp cận được một người tên Th, người am hiểu và tường tận thủ đoạn, cách thức của những “mèo tặc” và “trùm” NB. Th giới thiệu chúng tôi với một số người trong giới, trong đó có cả những đầu mối thu gom mèo sống và cung cấp công cụ bẫy cho người khác đi trộm. Theo lời Th, việc bẫy mèo ở TP.HCM đã trở thành “nghề” mang lại thu nhập cao với các đầu mối, chủ lò có thâm niên hàng chục năm. “Chỉ cần đặt bẫy ở vài khu dân cư, mỗi đêm có thể kiếm được cả triệu đồng. Nếu bắt được mèo cảnh, người ta chuộc lại giá cao hơn nhiều” - Th nói và cho biết ngoài mèo, những người này còn trộm cả chó cảnh và đẩy đi các lò ở khu vực đường Lê Hồng Phong, sau đó ra giá chuộc rất tinh vi. Số tiền mà chủ chó, mèo bỏ ra có khi lên đến cả 10 triệu đồng. Phía sau mỗi chiếc bẫy là cả một mạng lưới có tổ chức: Có người đi đặt bẫy, người thu gom, người đứng ra thu mua và tiêu thụ. Mối lớn nhất trong giới được Th nhắc đến là ông NB (trú TP Thủ Đức cũ) và một phụ nữ tên BH (trú quận 4 cũ). Cả hai được cho là “đầu nậu” lớn, chuyên gom mèo, chó từ nhiều nhóm nhỏ rồi phân loại, đẩy vào lò mèo, lò chó cảnh... và dần dần hình thành đường dây bắt trộm, mua bán, ra giá chuộc. Sáng 5-6, nhóm PV có mặt trên đoạn đường Võ Văn Kiệt, nơi nhiều người lạ mặt tụ tập. Trên vỉa hè, họ mang theo các bao tải màu vàng, bên trong là những con mèo nhiều kích cỡ đang kêu meo meo đầy thương cảm. Một số con vẫn còn đeo vòng cổ, dây xích, chứng tỏ là thú cưng bị đánh cắp chứ không phải mèo hoang. Trong ba ngày liên tiếp, nhóm tiếp tục bám sát hiện trường, ghi nhận nhóm người mang “hàng” ra vỉa hè chờ người thu gom đến cân, trả tiền rồi nhanh chóng tản đi. Mọi việc diễn ra giữa phố đông người, không hề né tránh hay lo sợ bị phát hiện. Cuối tháng 7, xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên thường xuyên đạp xe dọc tuyến đường này. Ông này mang theo dụng cụ bẫy mèo, rảo qua các khu dân cư rồi quay lại thu “hàng” sau 30 phút. Chúng tôi ghi nhận cảnh ông này lần lượt gom từng con mèo sập bẫy nhét vào bao tải. Rạng sáng 6-8, nhóm PV trở lại địa điểm cũ và phát hiện gần 10 người tụ tập. Khoảng 4 giờ 45, ông NB (người được xác định là đầu mối thu gom lớn nhất khu vực xuất hiện). Ngay tại vỉa hè, ông NB lấy cân sắt cân từng bao tải đầy mèo, rút xấp tiền đếm trả trực tiếp cho từng người. Trên xe ông NB lúc này chất đầy những bao tải màu vàng đựng mèo, trọng lượng ước tính khoảng 100 kg. Sau vài phút giao dịch, ông NB lao xe đi kèm theo những tiếng mèo kêu meo meo. Tiếp cận những cuộc mua bán mèo trong đêm Th cho biết ông NB là “trùm” thu gom vì hoạt động nhiều năm, có kinh nghiệm đối phó vì đã từng bị cơ quan chức năng “sờ gáy” không ít lần. Nhưng sau tất cả ông này đều thoát nạn. Lý do là việc bắt trộm mèo không phải do ông NB thực hiện. Ông chỉ bao tiêu sản phẩm, cung cấp dụng cụ. “Dù chủ mèo có thể mua mèo cảnh như mèo Anh, Pháp… giá cao nhưng khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, cân ký tính ra số tiền cũng như mèo thịt, giá tiền chẳng đáng bao nhiêu. Ngoài ra, những người bắt mèo đều bằng dụng cụ bẫy, thi thoảng họ mới bắt trộm như bắt chó nên khó xử lý hành vi. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, họ nói đi bẫy mèo hoang, không phải trộm của ai. Bên cạnh đó, việc xác định được chủ mèo rất khó khăn… Đây là thực tế khiến tình trạng trộm chó, mèo diễn ra hàng chục năm nay rất manh động” - Th nói và cho biết người trộm chó, mèo cũng hiểu điều này nên không sợ. Khoảng 5 giờ 30 ngày 6-8, PV tiếp tục bám theo ông NB. Ông chạy xe máy (biển số được che kín) chở đầy bao tải qua hầm Thủ Thiêm, hướng về địa bàn TP Thủ Đức cũ. Khi vừa qua cầu, ông dừng lại ở khu vực đầu mũi tàu, nơi diễn ra Ông NB, người được xác định là đầu mối thu gom. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN Theo dấu những phi vụ mua bán khó tin Mỗi con mèo bị đánh cắp đều trở thành món hàng có giá, được mua bán, cân ký, giao dịch ngày càng tinh vi nhằm tìm cách qua mắt cơ quan chức năng. thêm một cuộc giao dịch với nhóm “mèo tặc” khác, tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 15 phút. Khi đã gom đủ “hàng”, ông NB tiếp tục chở mèo về căn nhà trên Đường số 6, phường Hiệp Bình, TP.HCM, nơi được xem là kho tập kết trước khi mèo bị đem đi tiêu thụ. Rạng sáng 7-10, nhóm PV quay lại điểm tập kết trên đường Võ Văn Kiệt. Hàng chục bao tải màu vàng chất đống, bên trong còn ngọ nguậy. Như thường lệ, các “mèo tặc” đều đang chờ ông NB đến nhận “hàng”. PV ghi nhận ông NB tiếp tục di chuyển sang phía bên kia hầm Thủ Thiêm, tới phường An Khánh. Tại đây, ông gặp nhóm ba người khác đã đợi sẵn cùng nhiều bao tải mèo. Một chiếc cân sắt đặt xuống, từng bao được cân, chất lên xe. Sau khi tính toán, ông NB rút xấp tiền dày phát cho từng người rồi rời đi... “Trùm” tiêu thụ khoảng 200 kg mèo sống/ngày Trong một lần tiếp cận, nhóm PV gặp ông NTB (52 tuổi), người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong các video ghi nhận khi “hành nghề”. Không hề giấu giếm, ông TB kể chi tiết: “Tôi đi bẫy mèo rồi bán lại cho ông NB. Mỗi đêm bắt được vài con là có vài trăm ngàn, đều đặn cũng sống được”. Ông TB cho biết dụng cụ bẫy do ông tự làm hoặc được người trong giới chia sẻ. Họ dùng mồi có mùi thơm như cá chiên, lòng gà, gan nướng… đặt ở những nơi mèo thường qua lại. “Phải chiên mồi cho thơm, mèo đánh hơi rất nhanh. Đặt bẫy ở mấy khu yên tĩnh, ít người, ban đêm là dính” - ông nói. Từ lời ông TB, thông tin về đầu mối cũng dẫn về “trùm” NB, người điều hành mạng lưới thu gom mèo sống trên nhiều địa bàn tại TP.HCM. Qua tìm hiểu, ông NB và vợ đã hoạt động trong lĩnh vực này nhiều năm. Mỗi ngày họ có lịch hẹn thu gom cụ thể, phân chia khu vực để các mối giao hàng. Theo Th, riêng ông NB mỗi ngày có thể thu mua 150-200 kg mèo sống, tương đương cả trăm con. Sau khi tập kết, ông cho xe chở về nhà riêng hoặc giao trực tiếp cho các điểm tiêu thụ quen thuộc. “Lúc cao điểm, “hàng” nhiều phải chia ra hai chuyến” - Th nói.• (Còn tiếp) Phía sau mỗi chiếc bẫy là cả một mạng lưới có tổ chức: Có người đi đặt bẫy, người thu gom, người đứng ra thu mua và tiêu thụ. Thâm nhập đường dây “mèo tặc” - Bài 2 Kho tập kết mèo thu gom được của ông NB tại Đường số 6, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN Mời quý bạn đọc quét mã QR để xem phiên bản Emagazine và video

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 12-11-2025 Luật Xử lý vi phạm hành chính là người đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị tuyên án phạt tù thì được miễn chấp hành phần thời gian cai nghiện còn lại. “Thực tế có những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật hình sự để được đi tù, vì án tù ngắn sẽ giúp họ tránh phải tiếp tục chấp hành quyết định cai nghiện hoặc quản lý sau cai” - ông Thành nói và cho hay một số tội danh như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp… có mức án thấp (phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm), dẫn đến việc lợi dụng kẽ hở này. Từ đó, ông Thành đề xuất quy định rõ người đang cai nghiện mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sau khi chấp hành xong án phạt tù, nếu thời gian tù ngắn hơn thời gian cai nghiện và quản lý sau cai còn lại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp cai nghiện và quản lý sau cai. Ngược lại, nếu thời gian chấp hành án phạt tù dài hơn thì được đình chỉ thi hành quyết định cai nghiện. “Thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành án phạt tù sẽ được trừ vào thời gian cai nghiện và quản lý sau cai, để bảo đảm công bằng” - ĐB nêu rõ. Đẩy lùi ma túy bằng đạo đức, lòng nhân ái ĐB Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về quy định cứng thời hạn cai nghiện tại Điều 28, dự thảo luật là 24 tháng cho người nghiện lần đầu và 36 tháng cho người nghiện lần hai trở lên. “Mỗi người nghiện có thể trạng và mức độ lệ thuộc khác nhau, nếu áp dụng cùng một thời hạn cho tất cả là thiếu thực tế. Mục tiêu của luật không chỉ là đủ thời gian cai nghiện mà là giúp người nghiện thực sự thoát khỏi ma túy và tái hòa nhập cộng đồng” - ông Chính nói. Theo đó, ĐB đề nghị quy định linh hoạt hơn theo hướng thời gian cai nghiện nên được xác định dựa trên kết quả điều trị thực tế, có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy mức độ phục hồi của người nghiện. “Mục tiêu cuối cùng của luật là đưa người nghiện trở lại cuộc sống bình thường, chứ không chỉ hoàn thành quy trình hay đủ thời hạn. Hoàn thành phải được hiểu là cai nghiện thành công về mặt nội dung, tức là người đó không còn tái nghiện, chứ không chỉ hoàn thành hình thức theo thời gian” - ông Chính nhấn mạnh. Còn Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng luật pháp không chỉ là công cụ quản lý, mà còn phải trở thành phương tiện cảm hóa con người, giúp người lầm lỡ trở về với lối sống lành mạnh, nhân ái. Theo đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm NHÓM PHÓNG VIÊN Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 11-11 về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), các đại biểu (ĐB) cho rằng phòng, chống ma túy cần cả tình thương, lòng nhân ái để giúp người lầm lỡ trở về với lối sống lành mạnh, chứ không chỉ bằng thời hạn cai nghiện bắt buộc. Quản lý thủ công chưa mang lại hiệu quả Thảo luận tại tổ, ĐB Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội) cho biết hiện nay lực lượng công an cấp xã đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý người nghiện. Nhiều người đang cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người bị quản lý sau cai nghiện thường xuyên thay đổi nơi cư trú, đặc biệt là những người không có nơi ở ổn định. “Việc thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ khiến họ dễ tái sử dụng ma túy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác” - ông Thành nêu. Theo ĐB, các biện pháp quản lý thủ công hiện nay chưa mang lại hiệu quả, không thể giám sát 24/24 giờ. Do đó, cần bổ sung quy định về giám sát điện tử đối với các đối tượng gồm người nghiện đang cai tại gia đình hoặc cộng đồng, người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người bị quản lý sau cai nghiện. “Việc này sẽ giúp cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ và ngăn ngừa tái nghiện hiệu quả hơn” - ông Thành nói và đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để bảo đảm tính khả thi. ĐB cũng chỉ ra một bất cập khác trong quy định hiện hành của Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội) nêu ý kiến. Ảnh: TRỌNG PHÚ đề nghị dự luật cần nhấn mạnh hơn yếu tố phòng ngừa để “người chưa nghiện thì không sa ngã, còn người đã nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời”. Theo đó, Hòa thượng đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, MTTQ và các đoàn thể xã hội trong tuyên truyền, vận động và cảm hóa người nghiện. Đồng thời khuyến khích các mô hình “xóm không ma túy”, “gia đình an lạc”, giúp người nghiện tự nguyện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ cụ thể như đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm và khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện. Đồng thời có hành lang pháp lý để các tổ chức xã hội được tham gia sâu hơn trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trị liệu tâm linh cho người cai nghiện; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy... “Cuộc chiến phòng, chống ma túy là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, khốc liệt. Kẻ thù không chỉ là tội phạm ma túy, mà còn là sự cám dỗ và yếu đuối trong lòng mỗi con người. Do đó, muốn chiến thắng phải kết hợp giữa sức mạnh pháp luật và sức mạnh đạo đức, giữa kỷ cương và lòng nhân ái” - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh.• Đại biểu cho rằng thời gian cai nghiện nên được xác định dựa trên kết quả điều trị thực tế, có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy mức độ phục hồi của người nghiện. Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, với 80-90 ủy viên Trung ương phapluat@phapluattp.vn Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) vừa ban hành Nghị quyết 1891 về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu (ĐB) QH khóa XVI. Cụ thể, số lượng ĐB ở các cơ quan trung ương là 217 người (43,4%) và ĐB ở địa phương là 283 người (56,6%). Trong nhóm ĐB Trung ương, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 ĐB (2%); cơ quan Chủ tịch nước có 3 ĐB (0,6%); các cơ quan của QH (bao gồm ĐB chuyên trách ở Trung ương) có 145 ĐB (29%). Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ có 15 ĐB (3%); Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) là 13 người (2,6%); Bộ Công an (bao gồm bộ trưởng) được phân bổ 3 ĐB (0,6%). TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước, mỗi đơn vị 1 ĐB. MTTQ Việt Nam có 25 ĐB (5%). Đối với ĐB địa phương, có hai cơ cấu chính. Cơ cấu định hướng (179 ĐB, chiếm 35,8%) là cơ cấu khung để các tỉnh, TP làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Số ĐB này gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương kiêm trưởng đoàn ĐBQH; ĐBQH hoạt động chuyên trách; MTTQ Việt Nam; ĐB tôn giáo; quân đội; công an; TAND; VKSND; Sở Tư pháp; viện nghiên cứu, trường đại học, học viện; doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất. Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu (104 ĐB, chiếm 20,8%) là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, TP làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức... Đáng chú ý, trong tổng số 500 ĐBQH khóa XVI, dự kiến có khoảng 80-90 ĐB là ủy viên Trung ương Đảng (chiếm 16%-18%), trong đó có 12-14 ĐB là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ QH yêu cầu bảo đảm tỉ lệ hợp lý ĐB là phụ nữ (tối thiểu 35%), người dân tộc thiểu số (tối thiểu 18%), người ngoài Đảng (5%-10%), ĐB trẻ (dưới 40 tuổi) khoảng 10% và ĐB tái cử chiếm khoảng 32%. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH cũng quy định dự kiến phân bổ số ĐB Trung ương về ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc: Đoàn ĐBQH có 7-10 ĐB sẽ gồm 3-4 ĐB Trung ương. Đoàn ĐBQH có 11-15 ĐB sẽ gồm 5-6 ĐB Trung ương. Đoàn ĐBQH có 16-17 ĐB sẽ có 7-8 ĐB Trung ương. Đoàn ĐBQH có 18-19 ĐB sẽ có 8-9 ĐB Trung ương. Đoàn ĐBQH có 21 ĐB sẽ có 9-10 ĐB Trung ương. Đoàn ĐBQH có 32-38 ĐB sẽ có 15-17 ĐB Trung ương. Đ.MINH - N.THẢO Đại biểu Quốc hội: Cần giám sát điện tử để quản lý người nghiện ma túy Theo các đại biểu, mục tiêu cuối cùng của luật là đưa người nghiện trở lại cuộc sống bình thường, chứ không chỉ hoàn thành quy trình hay đủ thời hạn. Trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự kiến có khoảng 8090 đại biểu là ủy viên Trung ương Đảng (chiếm 16%-18%). Ảnh: QH

